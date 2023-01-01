大方廣菩薩藏文殊師利根本儀軌經

大方廣菩薩藏文殊師利根本儀軌經卷第十三西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚少卿明教大師臣天息災奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大方廣菩薩藏文殊師利根本儀軌經卷第十三西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚少卿明教大師臣天息災奉 詔譯

一切法行義品第十五之餘 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切法行義品第十五之餘

「我今復說善人相貌、持誦修行，於真言行得成就義上中下品法。若復有人族望尊高，種姓清淨身相殊異，色如真金頭如傘蓋，髮色紺青面如滿月，額相廣平眉不雜亂，眼長而紅𥇒不交雜，鼻如截筒脣色赤好，舌如蓮葉牙齒齊白，髭相青密頦圓齶深，頂髮右旋耳相垂下，有精神復勇猛愛語無嗔，少貪離欲常好清淨，樂著妙衣好食上味，淨行自居所言誠諦，歸重三寶供養賢聖，孝順父母悲愍有情，智慧高深復長壽命，修行決志精進不退，樂求菩薩摩訶薩位乃至無上正等覺位，斯等之人決定成就上品之法，必能了解一切儀軌甚深之義。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「我今復說善人相貌、持誦修行，於真言行得成就義上中下品法。若復有人族望尊高，種姓清淨身相殊異，色如真金頭如傘蓋，髮色紺青面如滿月，額相廣平眉不雜亂，眼長而紅𥇒不交雜，鼻如截筒脣色赤好，舌如蓮葉牙齒齊白，髭相青密頦圓齶深，頂髮右旋耳相垂下，有精神復勇猛愛語無嗔，少貪離欲常好清淨，樂著妙衣好食上味，淨行自居所言誠諦，歸重三寶供養賢聖，孝順父母悲愍有情，智慧高深復長壽命，修行決志精進不退，樂求菩薩摩訶薩位乃至無上正等覺位，斯等之人決定成就上品之法，必能了解一切儀軌甚深之義。

「又復有人或剎帝利，及婆羅門諸清淨種族，人相具足身紫色或白色，胸臆圓滿乳相高起，毛毫右旋大腹深臍，其腰廣闊兩肩平滿，兩腋兩肋如師子王，手臂𦟛長筋脉不現，上下相稱不矬不長，具勇猛心好祕密行，樂於持戒復好布施，言行真實悲愍一切，學法無畏恒樂世間出世間智，發菩提心常供養三寶，亦具大福德勤行精進修持不退，此之相人於中品法決定成就。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又復有人或剎帝利，及婆羅門諸清淨種族，人相具足身紫色或白色，胸臆圓滿乳相高起，毛毫右旋大腹深臍，其腰廣闊兩肩平滿，兩腋兩肋如師子王，手臂𦟛長筋脉不現，上下相稱不矬不長，具勇猛心好祕密行，樂於持戒復好布施，言行真實悲愍一切，學法無畏恒樂世間出世間智，發菩提心常供養三寶，亦具大福德勤行精進修持不退，此之相人於中品法決定成就。

「又復有人種姓清淨，身肢具足無缺無減，或紫色或白色，光澤肥好不大肥瘦，偏順下分而有殊特，腰身廣闊腿相圓滿，脛膝上下不曲不戾，如鹿王踹，二隱密相具足圓滿，足掌之內紅色滋潤，有吉祥輪相、幢相、門樓相、魚相、幡相、優鉢羅花相，如是諸相悉皆嚴好。又復好樂清淨、不雜惡人、少貪嗔癡，有大福德常行慈愍，好行布施供養三寶，亦復供養三十三天，於世出世法精進修習，斯等相人於第三品法決定成就。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又復有人種姓清淨，身肢具足無缺無減，或紫色或白色，光澤肥好不大肥瘦，偏順下分而有殊特，腰身廣闊腿相圓滿，脛膝上下不曲不戾，如鹿王踹，二隱密相具足圓滿，足掌之內紅色滋潤，有吉祥輪相、幢相、門樓相、魚相、幡相、優鉢羅花相，如是諸相悉皆嚴好。又復好樂清淨、不雜惡人、少貪嗔癡，有大福德常行慈愍，好行布施供養三寶，亦復供養三十三天，於世出世法精進修習，斯等相人於第三品法決定成就。

「又復有人發菩提心修菩提行，總具如上三品妙相，又具種種功德慈悲喜捨，勇猛精進修習大明大陀羅尼，志行不退無怖無畏，決定超越諸修行人，獲得最上第一成就之法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又復有人發菩提心修菩提行，總具如上三品妙相，又具種種功德慈悲喜捨，勇猛精進修習大明大陀羅尼，志行不退無怖無畏，決定超越諸修行人，獲得最上第一成就之法。

「我前已說，持誦行人以宿福故具諸妙相，而於修行決定成就。又復有吉祥星宿、吉祥時分，於一剎那一瞬息間輪轉天際臨顧世間，所有眾生於此時分生時遇者，有大吉祥獲大福德，修諸大法決定成就。若有眾生無宿善根多惡業故，即於生時遇惡星宿，決定無福諸根缺減人相不具，所修大法決定不能得成就故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「我前已說，持誦行人以宿福故具諸妙相，而於修行決定成就。又復有吉祥星宿、吉祥時分，於一剎那一瞬息間輪轉天際臨顧世間，所有眾生於此時分生時遇者，有大吉祥獲大福德，修諸大法決定成就。若有眾生無宿善根多惡業故，即於生時遇惡星宿，決定無福諸根缺減人相不具，所修大法決定不能得成就故。

「若復生時在於晨朝遇於鬼宿、奎宿、張宿、星宿、亢宿、房宿、角宿、畢宿、昴宿等，及日初出同時臨顧，此人所作所修皆得成就。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若復生時在於晨朝遇於鬼宿、奎宿、張宿、星宿、亢宿、房宿、角宿、畢宿、昴宿等，及日初出同時臨顧，此人所作所修皆得成就。

「又於晨朝及日中時兼在白月，遇金星、木星、水星，此等宿曜有大力勢，臨顧世間一切眾生。於此之時人若生者，所修善業及修行持誦大明大陀羅尼，一切事業決定成就。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又於晨朝及日中時兼在白月，遇金星、木星、水星，此等宿曜有大力勢，臨顧世間一切眾生。於此之時人若生者，所修善業及修行持誦大明大陀羅尼，一切事業決定成就。

「又復此金星、木星、水星，隨有一星與日與月同居方所臨顧生者，此人生後必大富貴壽命長遠，得大自在一切見重。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又復此金星、木星、水星，隨有一星與日與月同居方所臨顧生者，此人生後必大富貴壽命長遠，得大自在一切見重。

「又復有人於日中後日沒時生，而彼生者於此時分，多遇惡星臨顧方所，惡星者所謂土星、火星、羅睺星、計都星、多囉星及黑暗哩瑟吒等星，如是等星亦非實惡。若是上上品人宿善根力福慧具足生時遇者，於大福德轉增威勢。若是中品於善惡事各減其半。若是下品善根微劣及有宿業，如是之人生時遇者，無有福德兼無智慧，不修善業多貪嗔癡。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又復有人於日中後日沒時生，而彼生者於此時分，多遇惡星臨顧方所，惡星者所謂土星、火星、羅睺星、計都星、多囉星及黑暗哩瑟吒等星，如是等星亦非實惡。若是上上品人宿善根力福慧具足生時遇者，於大福德轉增威勢。若是中品於善惡事各減其半。若是下品善根微劣及有宿業，如是之人生時遇者，無有福德兼無智慧，不修善業多貪嗔癡。

「又於此時遇天晦瞑，風雨暴惡電閃晃耀，雷霆大震雨雹俱下，於中雲色或變紅赤，斯皆大惡。若於生時遇著此者，其人諸根缺減顏貌醜陋，受身屈曲瘡癩莊嚴，無主無依貧窮微賤，或受戒律違犯不守，聖賢悲愍傷其墜墮，如是之人於惡增上於善轉退，一切吉祥全無少分。於諸修習真言行業，如盲聾人不見不聞，設遇聞見不能生信，如是之事說不可盡。又復如是眾生以少福故，或被一切部多及摩多囉等諸惡鬼神住於身中而作惱亂。復有眾生歸向三寶奉重賢聖，乃至於佛十地菩薩辟支聲聞等處曾種善本，以貪嗔重故不得解脫。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又於此時遇天晦瞑，風雨暴惡電閃晃耀，雷霆大震雨雹俱下，於中雲色或變紅赤，斯皆大惡。若於生時遇著此者，其人諸根缺減顏貌醜陋，受身屈曲瘡癩莊嚴，無主無依貧窮微賤，或受戒律違犯不守，聖賢悲愍傷其墜墮，如是之人於惡增上於善轉退，一切吉祥全無少分。於諸修習真言行業，如盲聾人不見不聞，設遇聞見不能生信，如是之事說不可盡。又復如是眾生以少福故，或被一切部多及摩多囉等諸惡鬼神住於身中而作惱亂。復有眾生歸向三寶奉重賢聖，乃至於佛十地菩薩辟支聲聞等處曾種善本，以貪嗔重故不得解脫。

「雖復有得生於天上，乃至得生無色界天盡三界際，未免輪迴還復墮落，閻浮生聚亦復受身或愚或癡。又被部多及摩多囉等諸惡鬼神住於身中而作惱亂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「雖復有得生於天上，乃至得生無色界天盡三界際，未免輪迴還復墮落，閻浮生聚亦復受身或愚或癡。又被部多及摩多囉等諸惡鬼神住於身中而作惱亂。

「諸有智者及彼聖人，見此事已廣說行相，令彼持誦行人一一解了。彼持誦人以常誦大陀羅尼大明力故，諸鬼神等不能障礙。彼持誦人心不昏迷威德具足，於陀羅尼得大自在，於此大地所有部多及哆囉等住人身中作惱亂者，皆能呼召使來集現，各各令其如實自說，以陀羅尼力離彼人身。又復與彼說深妙法令其調伏，彼部多等去離人已，恒病之人而得解脫。以陀羅尼力調伏惡者增益善者，於善於惡而得自在。又前說陰陽風三種界，合貪嗔癡三種法，由貪嗔癡法不息滅故，令陰陽風而有增盛，又合地為四大，地與水合火與風合，又有虛空而為第五，於上之數人所恒知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸有智者及彼聖人，見此事已廣說行相，令彼持誦行人一一解了。彼持誦人以常誦大陀羅尼大明力故，諸鬼神等不能障礙。彼持誦人心不昏迷威德具足，於陀羅尼得大自在，於此大地所有部多及哆囉等住人身中作惱亂者，皆能呼召使來集現，各各令其如實自說，以陀羅尼力離彼人身。又復與彼說深妙法令其調伏，彼部多等去離人已，恒病之人而得解脫。以陀羅尼力調伏惡者增益善者，於善於惡而得自在。又前說陰陽風三種界，合貪嗔癡三種法，由貪嗔癡法不息滅故，令陰陽風而有增盛，又合地為四大，地與水合火與風合，又有虛空而為第五，於上之數人所恒知。

「彼醫病人於四大界心生疑惑，身雖四大病從何生？若不從生病自誰有？於生不生起二種疑，為四大外別有所作。此人天人乃至非人，及諸有情所有增損，唯除過去現在未來三世諸佛正遍知覺皆同所說無二無別，如是善惡隨因得果，種種苦惱皆自業作。此下品人無福無依，諸非人類乃得其便。若是上品之人善力殊勝生合吉星，唯有奇特祥瑞之應，諸非人類及諸惡事悉皆遠離，恒善寂靜得大安樂。彼有所求大明大陀羅尼，最上儀軌速得成就。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「彼醫病人於四大界心生疑惑，身雖四大病從何生？若不從生病自誰有？於生不生起二種疑，為四大外別有所作。此人天人乃至非人，及諸有情所有增損，唯除過去現在未來三世諸佛正遍知覺皆同所說無二無別，如是善惡隨因得果，種種苦惱皆自業作。此下品人無福無依，諸非人類乃得其便。若是上品之人善力殊勝生合吉星，唯有奇特祥瑞之應，諸非人類及諸惡事悉皆遠離，恒善寂靜得大安樂。彼有所求大明大陀羅尼，最上儀軌速得成就。

「至於過去現在未來諸正遍知於經法中說於世間最上第一無我之法，真如解脫最寂靜句無上句，真言大陀羅尼一切儀軌成就之法，使諸行人得一切智智。我釋迦牟尼佛所說，如是大儀軌法諸儀軌中王，若有情等依法修行，當得無病無盡句、恒寂靜句、無煩惱句、菩提涅槃句，乃至一切真言句義三種菩提，一切智智所得因業諸儀軌中不能見聞，乃是佛菩薩等為利益一切世間諸有情故所說所傳。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「至於過去現在未來諸正遍知於經法中說於世間最上第一無我之法，真如解脫最寂靜句無上句，真言大陀羅尼一切儀軌成就之法，使諸行人得一切智智。我釋迦牟尼佛所說，如是大儀軌法諸儀軌中王，若有情等依法修行，當得無病無盡句、恒寂靜句、無煩惱句、菩提涅槃句，乃至一切真言句義三種菩提，一切智智所得因業諸儀軌中不能見聞，乃是佛菩薩等為利益一切世間諸有情故所說所傳。

「佛說如是廣大真言王儀軌時，於三界中所有諸真言王無不降伏。若復牟尼月沒世間空時佛教滅盡，此儀軌王乃住不行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛說如是廣大真言王儀軌時，於三界中所有諸真言王無不降伏。若復牟尼月沒世間空時佛教滅盡，此儀軌王乃住不行。

「妙吉祥童子！此大力真言王儀軌佛所宣說。若有眾生後時聞已，虔心信重志願求者，於世間出世間諸所有法皆得成就，諸佛所說無虛妄說。若有行人於真言王恒持誦者及樂護摩法者，彼同三世一切智智之所傳授，安住真言王儀軌法中無疑。所有世間一切眾生無有智慧，於善惡事非善惡事吉不吉事，於如是事生疑惑者，當為此等說於如來、應、正等覺世出世間最上一切解脫之法，令作種種世間所重真言王法，為於一切眾生之聚。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「妙吉祥童子！此大力真言王儀軌佛所宣說。若有眾生後時聞已，虔心信重志願求者，於世間出世間諸所有法皆得成就，諸佛所說無虛妄說。若有行人於真言王恒持誦者及樂護摩法者，彼同三世一切智智之所傳授，安住真言王儀軌法中無疑。所有世間一切眾生無有智慧，於善惡事非善惡事吉不吉事，於如是事生疑惑者，當為此等說於如來、應、正等覺世出世間最上一切解脫之法，令作種種世間所重真言王法，為於一切眾生之聚。

「妙吉祥童子！汝所求我說彼世間善惡之事及諸法要，但為利益一切眾生，過去諸佛亦同所說，可使未來佛種不斷。若持誦者於此所說一切智力，深生信重精進無疑，所行之行同一切智智。若持誦人於過去世曾作諸惡業障未盡，而於今生所作事業不成就者，當依諸佛所說悔法志心懺悔，必得業障除滅，復更依法修行速得成就。或是愚迷之人，輪迴業重，不能依法懺悔修行，所作所求不能成就，於諸有情無由利樂。又復諸持誦人須修定業，若不修定不能趣入解脫之門，若能修定與法為緣，決定解脫速證菩提。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「妙吉祥童子！汝所求我說彼世間善惡之事及諸法要，但為利益一切眾生，過去諸佛亦同所說，可使未來佛種不斷。若持誦者於此所說一切智力，深生信重精進無疑，所行之行同一切智智。若持誦人於過去世曾作諸惡業障未盡，而於今生所作事業不成就者，當依諸佛所說悔法志心懺悔，必得業障除滅，復更依法修行速得成就。或是愚迷之人，輪迴業重，不能依法懺悔修行，所作所求不能成就，於諸有情無由利樂。又復諸持誦人須修定業，若不修定不能趣入解脫之門，若能修定與法為緣，決定解脫速證菩提。」

大方廣菩薩藏文殊師利根本儀軌經法義品第十六 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大方廣菩薩藏文殊師利根本儀軌經法義品第十六

爾時，世尊釋迦牟尼佛復觀察淨光天，告妙吉祥童子言：「汝，妙吉祥！諦聽，彼夜叉王金剛手菩薩，於大眾中問我畫像法廣大事業，我已先說。又復問我一切真言行人所得之夢是善是惡，我為持誦之者說此一切夢應之時，彼夜叉王金剛手菩薩心喜合掌，以彼頭頂禮我足已，白言：『世尊！佛今所說利益世間及為於我，利益眾生使得快樂，彼持誦者所得之夢，善惡行相所得功德，眾生求作若有恒行，最上行業所得因果，并過去未來現在一切善惡及一切智，乃至所得無相無著無礙清淨，最上真言相應善寂淨句，及佛一切威力，及說行人持真言法行，稟上品形相與夢符契種種之事。』彼夜叉王復言：『最上師子釋迦牟尼，於賢劫中第四成佛，坐樹降魔現大威力，具大精進顯大智慧，示大福德為世所尊。』彼夜叉王金剛手菩薩，以如是言伸讚歎已，頂禮佛足還復本座，默然而住。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊釋迦牟尼佛復觀察淨光天，告妙吉祥童子言：「汝，妙吉祥！諦聽，彼夜叉王金剛手菩薩，於大眾中問我畫像法廣大事業，我已先說。又復問我一切真言行人所得之夢是善是惡，我為持誦之者說此一切夢應之時，彼夜叉王金剛手菩薩心喜合掌，以彼頭頂禮我足已，白言：『世尊！佛今所說利益世間及為於我，利益眾生使得快樂，彼持誦者所得之夢，善惡行相所得功德，眾生求作若有恒行，最上行業所得因果，并過去未來現在一切善惡及一切智，乃至所得無相無著無礙清淨，最上真言相應善寂淨句，及佛一切威力，及說行人持真言法行，稟上品形相與夢符契種種之事。』彼夜叉王復言：『最上師子釋迦牟尼，於賢劫中第四成佛，坐樹降魔現大威力，具大精進顯大智慧，示大福德為世所尊。』彼夜叉王金剛手菩薩，以如是言伸讚歎已，頂禮佛足還復本座，默然而住。」

爾時，大智妙吉祥童子而發問言：「釋迦牟尼佛及過去佛！善哉！世尊、應、正等覺，彼廣大事智乃至眾多有情，生處星宿善惡行相事智因果，及修行所求增益事業。彼持誦人心有所疑得成不成，乃至求世間福最尊最高自在快樂，求一切聖位乃至一切智智，惟願世尊略而解說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，大智妙吉祥童子而發問言：「釋迦牟尼佛及過去佛！善哉！世尊、應、正等覺，彼廣大事智乃至眾多有情，生處星宿善惡行相事智因果，及修行所求增益事業。彼持誦人心有所疑得成不成，乃至求世間福最尊最高自在快樂，求一切聖位乃至一切智智，惟願世尊略而解說。」

爾時，世尊釋迦牟尼佛聞此說已，為彼佛子發清淨梵音、大精進法鼓之音、又如迦陵頻伽微妙之音，告彼童子妙吉祥言：「童子！若有行人為於世間利益一切求成就者，當須誠諦專注慈心悲愍，發大誓願清淨之心，如是之人為利他故決定成就。妙吉祥童子！若彼行人於最上大明大陀羅尼恒樂受持，彼人是轉法輪降伏魔羅，得最上適悅，若復眾生耳聞目覩心生愛樂，決定獲得殊勝快樂。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊釋迦牟尼佛聞此說已，為彼佛子發清淨梵音、大精進法鼓之音、又如迦陵頻伽微妙之音，告彼童子妙吉祥言：「童子！若有行人為於世間利益一切求成就者，當須誠諦專注慈心悲愍，發大誓願清淨之心，如是之人為利他故決定成就。妙吉祥童子！若彼行人於最上大明大陀羅尼恒樂受持，彼人是轉法輪降伏魔羅，得最上適悅，若復眾生耳聞目覩心生愛樂，決定獲得殊勝快樂。」

妙吉祥童子白佛言：「如來威力及最上智無能知者，而彼佛子亦復如是。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 妙吉祥童子白佛言：「如來威力及最上智無能知者，而彼佛子亦復如是。」

佛言：「妙吉祥！彼佛子若行此行得相應成就，至於一切世間最上之人不能知其威德智力，乃至欲界天及色界無色界天及彼天主亦不能知其威德智力，乃至初地至於十地亦皆不知。妙吉祥！唯佛如來能了知故。汝妙吉祥最上儀軌，過去未來及彼現在一切諸佛皆同名故。若有聞者清淨修行，無諸異緣攝心不亂，彼之行人得寂靜住、得最上善趣，所作上法無諸障礙，修真言行速得成就，求成佛道得大圓滿，於菩提樹若行若坐，為諸眾生轉於法輪，而此功德諸佛所說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「妙吉祥！彼佛子若行此行得相應成就，至於一切世間最上之人不能知其威德智力，乃至欲界天及色界無色界天及彼天主亦不能知其威德智力，乃至初地至於十地亦皆不知。妙吉祥！唯佛如來能了知故。汝妙吉祥最上儀軌，過去未來及彼現在一切諸佛皆同名故。若有聞者清淨修行，無諸異緣攝心不亂，彼之行人得寂靜住、得最上善趣，所作上法無諸障礙，修真言行速得成就，求成佛道得大圓滿，於菩提樹若行若坐，為諸眾生轉於法輪，而此功德諸佛所說。

「妙吉祥！汝之名號若有念者，佛說功德不可思議恒現威力，所有過去一切佛無數真言儀軌無能說者。汝，清淨妙吉祥童子！能說一切諸佛真言之行。童子！汝以佛智教於一切，此淨光天一切大眾皆隨汝教無敢違者。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「妙吉祥！汝之名號若有念者，佛說功德不可思議恒現威力，所有過去一切佛無數真言儀軌無能說者。汝，清淨妙吉祥童子！能說一切諸佛真言之行。童子！汝以佛智教於一切，此淨光天一切大眾皆隨汝教無敢違者。」

大方廣菩薩藏文殊師利根本儀軌經隨業因果品第十七 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大方廣菩薩藏文殊師利根本儀軌經隨業因果品第十七

爾時，釋迦牟尼佛入一切如來神通變化三摩地，而於眉間放大光明，作青黃紅白頗璃色等，照於十方諸佛剎土一切世界，於諸世界光明普照。於須臾間普召一切天諸宿曜，彼諸宿曜隨召而至，到眾會已禮敬而住。佛之光明威蓋眾會普遍照已，還從世尊眉間而入。彼諸宿曜及其眷屬，見佛世尊眉光入時，各各合掌戰懼歸命，須臾之間迷悶倒地，承佛慈力還自穌息。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，釋迦牟尼佛入一切如來神通變化三摩地，而於眉間放大光明，作青黃紅白頗璃色等，照於十方諸佛剎土一切世界，於諸世界光明普照。於須臾間普召一切天諸宿曜，彼諸宿曜隨召而至，到眾會已禮敬而住。佛之光明威蓋眾會普遍照已，還從世尊眉間而入。彼諸宿曜及其眷屬，見佛世尊眉光入時，各各合掌戰懼歸命，須臾之間迷悶倒地，承佛慈力還自穌息。

爾時，世尊釋迦牟尼佛告一切宿曜并諸眷屬言：「汝等勿怖，誠心諦聽。諸星宿天！汝聖天眾！我念眾生愚癡無智不識我意，我欲如是諸眾生等，於諸世間起種種心、修種種行利益自他，趣求如來第一金剛堅固之身，以迷倒故樂求人、天、阿修羅等，復入輪迴曠野種種諸趣，隨彼所作善惡之業，受於世間種種之身，所受之身無有主宰。若復所作最上為人天主，除隨業緣餘無所有。彼之業緣要假因生，彼因所生要從緣立，如是因緣互相和合，是生四大四大生蘊，趣無邊行行趣他界，是故分別無量出生。後復命終以無智火，業風作故性皆燒燃，蓋為不行平等三乘無礙之行。大乘長時作隨因緣，中乘辟支佛行自為智不利他故，小乘聲聞樂住斷見，執心不迴無別求趣。又復愚癡迷惑之時，作種種業，住於世間求世間成就。若復於此寂靜無病句、無煩惱句八正清淨無礙之道，於如是法當勤修習，離於不善諸惡之業，彼自得住無礙三乘之行。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊釋迦牟尼佛告一切宿曜并諸眷屬言：「汝等勿怖，誠心諦聽。諸星宿天！汝聖天眾！我念眾生愚癡無智不識我意，我欲如是諸眾生等，於諸世間起種種心、修種種行利益自他，趣求如來第一金剛堅固之身，以迷倒故樂求人、天、阿修羅等，復入輪迴曠野種種諸趣，隨彼所作善惡之業，受於世間種種之身，所受之身無有主宰。若復所作最上為人天主，除隨業緣餘無所有。彼之業緣要假因生，彼因所生要從緣立，如是因緣互相和合，是生四大四大生蘊，趣無邊行行趣他界，是故分別無量出生。後復命終以無智火，業風作故性皆燒燃，蓋為不行平等三乘無礙之行。大乘長時作隨因緣，中乘辟支佛行自為智不利他故，小乘聲聞樂住斷見，執心不迴無別求趣。又復愚癡迷惑之時，作種種業，住於世間求世間成就。若復於此寂靜無病句、無煩惱句八正清淨無礙之道，於如是法當勤修習，離於不善諸惡之業，彼自得住無礙三乘之行。」

又復告星宿天：「彼息災者有三種法，持誦行人修三種業得三種果，於此三種當須了知。又彼二種顛倒之業，亦得見三種族，彼復得見八種族，又復見一種族，一切真言住佛清淨心寂靜涅槃族，如是所說因業皆是真言之相，彼陰陽亦然，說為世間成就。彼如是所作之業所得因果，由如種穀見苗當知結實。彼成就法亦復如是，若得祥瑞定知成就。譬如白色說為最上，陰陽亦然。若吉祥合為諸具足。一切諸法皆是方便，唯以一業而為最上。彼若無業，身無所住，何得祥瑞？若具如是祥瑞行相及以生族，方知彼得種種善業。若於相於業無所有者，而於中間無能知者。又如病人氣力羸少、顏容瘦悴，方知是患。又復見眾生業得如是身，是善是惡果報祥瑞，說為生相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又復告星宿天：「彼息災者有三種法，持誦行人修三種業得三種果，於此三種當須了知。又彼二種顛倒之業，亦得見三種族，彼復得見八種族，又復見一種族，一切真言住佛清淨心寂靜涅槃族，如是所說因業皆是真言之相，彼陰陽亦然，說為世間成就。彼如是所作之業所得因果，由如種穀見苗當知結實。彼成就法亦復如是，若得祥瑞定知成就。譬如白色說為最上，陰陽亦然。若吉祥合為諸具足。一切諸法皆是方便，唯以一業而為最上。彼若無業，身無所住，何得祥瑞？若具如是祥瑞行相及以生族，方知彼得種種善業。若於相於業無所有者，而於中間無能知者。又如病人氣力羸少、顏容瘦悴，方知是患。又復見眾生業得如是身，是善是惡果報祥瑞，說為生相。

「星宿天！我先已說一切眾生所生時節，及彼吉日隨業所感合吉祥星，又見飛禽種種之相，復聞語言微妙之聲，及於夢中得吉祥相。如是祥瑞因緣行相，彼持誦人於諸真言法中求成就者，當須了知是成就相。又須知一切障難諸不吉相，及惡夢寐。諸星宿天！往昔過去娑陵捺囉王佛正遍知者，於菩提道場說大真言王破一切障難，及諸惡夢不祥等事皆得消滅，令得菩提一切智智。時彼魔王常興惡心作諸障難，現彼種種大惡之相，令彼見者生大怖畏，於諸修行而令退屈。彼魔福力久時而住，彼持誦者以真言王，具佛威德大進精力大神通力，於須臾間彼諸障難，消滅一切惡夢惡相及惡眾生種種之事。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「星宿天！我先已說一切眾生所生時節，及彼吉日隨業所感合吉祥星，又見飛禽種種之相，復聞語言微妙之聲，及於夢中得吉祥相。如是祥瑞因緣行相，彼持誦人於諸真言法中求成就者，當須了知是成就相。又須知一切障難諸不吉相，及惡夢寐。諸星宿天！往昔過去娑陵捺囉王佛正遍知者，於菩提道場說大真言王破一切障難，及諸惡夢不祥等事皆得消滅，令得菩提一切智智。時彼魔王常興惡心作諸障難，現彼種種大惡之相，令彼見者生大怖畏，於諸修行而令退屈。彼魔福力久時而住，彼持誦者以真言王，具佛威德大進精力大神通力，於須臾間彼諸障難，消滅一切惡夢惡相及惡眾生種種之事。

「星宿天！汝當諦聽，彼過去娑陵捺囉王如來，為調伏諸惡星宿及惡天魔、一切部多等并諸眷屬，乃至地居二足四足無足多足諸惡之類種種眾生，以大真言王調伏教化令生善心，於他有情不生惱亂。汝當聽說，真言王曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「星宿天！汝當諦聽，彼過去娑陵捺囉王如來，為調伏諸惡星宿及惡天魔、一切部多等并諸眷屬，乃至地居二足四足無足多足諸惡之類種種眾生，以大真言王調伏教化令生善心，於他有情不生惱亂。汝當聽說，真言王曰：

「曩莫三滿哆沒馱(引) 喃(引) 阿鉢囉(二合) 底賀哆舍(引) 娑曩(引) 喃(引) 怛𭀍(切身) 他唵(引) 佉佉佉呬佉呬吽吽入嚩(二合) 囉入嚩(二合) 囉鉢囉(二合) 入嚩(二合) 囉鉢囉(二合) 入嚩(二合) 囉底瑟姹(二合) 底瑟姹(二合) 瑟致哩(二合) 頗吒頗吒」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「曩莫三滿哆沒馱(引) 喃(引) 阿鉢囉(二合) 底賀哆舍(引) 娑曩(引) 喃(引) 怛𭀍(切身) 他唵(引) 佉佉佉呬佉呬吽吽入嚩(二合) 囉入嚩(二合) 囉鉢囉(二合) 入嚩(二合) 囉鉢囉(二合) 入嚩(二合) 囉底瑟姹(二合) 底瑟姹(二合) 瑟致哩(二合) 頗吒頗吒」

佛言：「此真言王，名為大佛頂熾盛光。若有常持誦者，能消滅一切諸惡不吉祥事，能降伏一切部多，能破一切障難，能成就八十千種種吉祥之事。若誦持者於持誦時心不散亂，虔誠專注我天中天正等正覺，須臾之間到彼諸星宿天，及一切部多作惡之者所住之處，以大佛頂真言王無等精進力、大精進力而降伏之，令彼作惡之者見此無數大佛頂王怕怖無量，與諸眷屬悉皆求入三摩地而為救護。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「此真言王，名為大佛頂熾盛光。若有常持誦者，能消滅一切諸惡不吉祥事，能降伏一切部多，能破一切障難，能成就八十千種種吉祥之事。若誦持者於持誦時心不散亂，虔誠專注我天中天正等正覺，須臾之間到彼諸星宿天，及一切部多作惡之者所住之處，以大佛頂真言王無等精進力、大精進力而降伏之，令彼作惡之者見此無數大佛頂王怕怖無量，與諸眷屬悉皆求入三摩地而為救護。」