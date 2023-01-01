大方廣菩薩藏文殊師利根本儀軌經

大方廣菩薩藏文殊師利根本儀軌經卷第十二西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚少卿明教大師臣天息災奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大方廣菩薩藏文殊師利根本儀軌經卷第十二西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚少卿明教大師臣天息災奉 詔譯

大輪明王畫像儀則曼拏羅成就法品第十四之餘 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大輪明王畫像儀則曼拏羅成就法品第十四之餘

「妙吉祥！我今更說粉壇曼拏羅，可二肘作或四肘或八肘不越此儀，如前法度求河岸山頂，及別最上清淨之處。擘畫壇位作四方相開四門，四隅四緣方停端正，以五色粉作或間雜五色，種種色相微妙莊嚴。彼同事人當須慇懃專注，心無煩惱無罪業行，如法知事恒誦持者，默然依法起首。若作息災、增益，當於中心粉作大寶山、大寶龕，龕中作大寶光幢如來，結跏趺坐轉法輪相，於像前作三重供養，及作光焰印如法莊嚴，用彼光焰普遍蓋覆，晃耀皆滿於中。所粉本尊三界大師，如日初出喻恭俱摩花色，如輪王相頭戴寶冠身著天衣，及種種殊妙花鬘莊嚴，作大笑面如大精進大力那羅延天，妙色端嚴非老非少，右手作嗅嚩俱羅華，左手持光焰熾盛輪，坐大寶山座翹一足垂一足，有光周遍火焰如火熾盛復如風吹。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「妙吉祥！我今更說粉壇曼拏羅，可二肘作或四肘或八肘不越此儀，如前法度求河岸山頂，及別最上清淨之處。擘畫壇位作四方相開四門，四隅四緣方停端正，以五色粉作或間雜五色，種種色相微妙莊嚴。彼同事人當須慇懃專注，心無煩惱無罪業行，如法知事恒誦持者，默然依法起首。若作息災、增益，當於中心粉作大寶山、大寶龕，龕中作大寶光幢如來，結跏趺坐轉法輪相，於像前作三重供養，及作光焰印如法莊嚴，用彼光焰普遍蓋覆，晃耀皆滿於中。所粉本尊三界大師，如日初出喻恭俱摩花色，如輪王相頭戴寶冠身著天衣，及種種殊妙花鬘莊嚴，作大笑面如大精進大力那羅延天，妙色端嚴非老非少，右手作嗅嚩俱羅華，左手持光焰熾盛輪，坐大寶山座翹一足垂一足，有光周遍火焰如火熾盛復如風吹。

「如是莊嚴已。彼持誦人於此像前，所有求願一切成就，及得一切真言成就。至於諸有情等，若有煩惱及五逆罪犯諸禁戒，諸無智人造一切罪，若依法修行皆得解脫；若得見曼拏羅及持輪天尊，於一剎那間虔心隨喜者，一切重罪皆得消滅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如是莊嚴已。彼持誦人於此像前，所有求願一切成就，及得一切真言成就。至於諸有情等，若有煩惱及五逆罪犯諸禁戒，諸無智人造一切罪，若依法修行皆得解脫；若得見曼拏羅及持輪天尊，於一剎那間虔心隨喜者，一切重罪皆得消滅。

「於曼拏羅東門，作芭蕉等莊嚴及作門額，於門外誦真言作灑淨，及獻果食香燈及五香花鬘等，皆最上精潔虔心鄭重。於天尊前安最上殊勝賢瓶，不得觸動。彼護摩爐如前儀則安置，然作護摩事所用柴，當用佉儞囉木、波羅舍木、吉祥木、優曇鉢羅木、阿哩迦木、阿波末哩誐木等為柴，作八千片或一千八十。復以胡麻及稻穀花與酪相和訖作護摩事。彼行人就吉祥星日，先當澡浴著新淨衣食三白食，如是清淨已然作護摩，誦大輪一字明及作法事，依法滿足所求大願，悉皆獲得大力具足一切無畏。若末劫時持誦行人恒持誦者，於世間及出世間一切事皆得成就。是大明力得大精進，乃至十力者及梵天帝釋護世等，那羅延天日月天等，至於夜叉、羅剎、摩睺羅、緊那羅、誐嚕拏、摩多囉人，及仙人一切有情，所說真言皆得成就，彼如是等此中請召皆悉集會。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「於曼拏羅東門，作芭蕉等莊嚴及作門額，於門外誦真言作灑淨，及獻果食香燈及五香花鬘等，皆最上精潔虔心鄭重。於天尊前安最上殊勝賢瓶，不得觸動。彼護摩爐如前儀則安置，然作護摩事所用柴，當用佉儞囉木、波羅舍木、吉祥木、優曇鉢羅木、阿哩迦木、阿波末哩誐木等為柴，作八千片或一千八十。復以胡麻及稻穀花與酪相和訖作護摩事。彼行人就吉祥星日，先當澡浴著新淨衣食三白食，如是清淨已然作護摩，誦大輪一字明及作法事，依法滿足所求大願，悉皆獲得大力具足一切無畏。若末劫時持誦行人恒持誦者，於世間及出世間一切事皆得成就。是大明力得大精進，乃至十力者及梵天帝釋護世等，那羅延天日月天等，至於夜叉、羅剎、摩睺羅、緊那羅、誐嚕拏、摩多囉人，及仙人一切有情，所說真言皆得成就，彼如是等此中請召皆悉集會。

「若誦此大輪一字明王，能降伏一切部多，能召一切賢能，能得一切善師，及得一切有情信樂。若依法行如法畫像，求河岸山頂最清淨處安置。若欲作息災、增益者，凡是所用並先安置。持誦者於此像前，面東於草座上坐，專心持誦不得散亂，持誦聲不得太高亦不得太低。若降伏部多速得成就，若慈心悲愍世間有情，所有憂苦逼迫無主無依，及在惡趣輪迴諸苦者，為作救護皆得成就。但於像前一心思惟，想作人間所有最上供養而奉獻之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若誦此大輪一字明王，能降伏一切部多，能召一切賢能，能得一切善師，及得一切有情信樂。若依法行如法畫像，求河岸山頂最清淨處安置。若欲作息災、增益者，凡是所用並先安置。持誦者於此像前，面東於草座上坐，專心持誦不得散亂，持誦聲不得太高亦不得太低。若降伏部多速得成就，若慈心悲愍世間有情，所有憂苦逼迫無主無依，及在惡趣輪迴諸苦者，為作救護皆得成就。但於像前一心思惟，想作人間所有最上供養而奉獻之。

「復於像前依法作護摩事，以清淨團食與白檀、龍腦、恭俱摩等香，合和作一百八團，以此食擲於火中而作供養。每一團一擲一誦真言，以佉儞囉木、鉢洛叉木、𭀍(切身)誐魯馱木、波羅舍木，以此等木為柴，若無此等木可用別木。凡是蟲蝕及乾枯爛木皆不得用，一切有刺木亦不得用，若用者自獲重罪。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復於像前依法作護摩事，以清淨團食與白檀、龍腦、恭俱摩等香，合和作一百八團，以此食擲於火中而作供養。每一團一擲一誦真言，以佉儞囉木、鉢洛叉木、𭀍(切身)誐魯馱木、波羅舍木，以此等木為柴，若無此等木可用別木。凡是蟲蝕及乾枯爛木皆不得用，一切有刺木亦不得用，若用者自獲重罪。

「此廣說一字真言儀軌，於一切真言中最上，於一切事使用得成無疑，至於請召此皆召得。若護摩事，當用不洛叉、優曇鉢羅、尼俱陀等柴，酥蜜酪等搵柴兩頭，專心作護摩，當為王家作護國事。若為求生天作護摩者，當用恭俱摩及白檀等。若求為持明天主作護摩者，用蓮華三十六洛叉作護摩，後復作閼伽獻佛。若得彼佛像上遍有光焰者，於彼必得為主，乃至得生梵天及色究竟天乃至阿修羅中，此後一切聖人中恒得為主，能破壞一切部多等，以精進力大堅固力得法成就。於持明天中恒得為王，壽命一劫，命終之後決定趣於無上菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「此廣說一字真言儀軌，於一切真言中最上，於一切事使用得成無疑，至於請召此皆召得。若護摩事，當用不洛叉、優曇鉢羅、尼俱陀等柴，酥蜜酪等搵柴兩頭，專心作護摩，當為王家作護國事。若為求生天作護摩者，當用恭俱摩及白檀等。若求為持明天主作護摩者，用蓮華三十六洛叉作護摩，後復作閼伽獻佛。若得彼佛像上遍有光焰者，於彼必得為主，乃至得生梵天及色究竟天乃至阿修羅中，此後一切聖人中恒得為主，能破壞一切部多等，以精進力大堅固力得法成就。於持明天中恒得為王，壽命一劫，命終之後決定趣於無上菩提。

「又復有法略說。若用白蓮華、白檀同作護摩，一百洛叉數滿功成，決定得見寶幢佛，得見佛已得五神通，獲得長壽住一大劫時得近佛。復得見無量世界諸佛，於彼佛所恒作供養與佛同居。復有大寶世界彼有世尊，號最上牟尼最上第一寶幢如來，於中而住，彼持誦者得住彼中決定無疑。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又復有法略說。若用白蓮華、白檀同作護摩，一百洛叉數滿功成，決定得見寶幢佛，得見佛已得五神通，獲得長壽住一大劫時得近佛。復得見無量世界諸佛，於彼佛所恒作供養與佛同居。復有大寶世界彼有世尊，號最上牟尼最上第一寶幢如來，於中而住，彼持誦者得住彼中決定無疑。

「又復有最上法，是如來最上之說。用曩誐枳婆羅花及龍腦、白檀、恭俱摩等和合，持誦者作護摩七十八洛叉，作護摩後所欲召請皆得來至，得天歡喜所求皆得。彼持誦人得佛摩頂，於摩頂間證七地菩薩位名真佛子。得授記已決證菩提，彼有知見皆從佛智修一切真言行，作大供養得五神通，於一念間作真言王具種種相，亦令他人具一切相，樂法供養，於一剎那中發菩提心。於諸佛剎百千世界皆能得到，得見彼佛及諸菩薩，親近供養得聞法要。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又復有最上法，是如來最上之說。用曩誐枳婆羅花及龍腦、白檀、恭俱摩等和合，持誦者作護摩七十八洛叉，作護摩後所欲召請皆得來至，得天歡喜所求皆得。彼持誦人得佛摩頂，於摩頂間證七地菩薩位名真佛子。得授記已決證菩提，彼有知見皆從佛智修一切真言行，作大供養得五神通，於一念間作真言王具種種相，亦令他人具一切相，樂法供養，於一剎那中發菩提心。於諸佛剎百千世界皆能得到，得見彼佛及諸菩薩，親近供養得聞法要。

「又復有法，若有行人以清淨心專注誠諦，以金銀器或銅瓦器，盛酥燃燈滿一洛叉，數定百千不剩不少。唯以男子為同執事，不得使女人執事。彼燈一一執持於佛大輪王前供養奉獻一一皆遍，每一燈誦真言一遍不得少剩。如是供養竟，於剎那間得所求成就聞鼓音普遍吼聲，有無數天眾及佛菩薩住虛空中讚言：『善哉，善哉！汝誠智者善能修行，汝定不復沈淪苦海，獲大安樂寂靜無畏最上清淨八正之道，善者所行，汝已能行，必趣涅槃成於佛道。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又復有法，若有行人以清淨心專注誠諦，以金銀器或銅瓦器，盛酥燃燈滿一洛叉，數定百千不剩不少。唯以男子為同執事，不得使女人執事。彼燈一一執持於佛大輪王前供養奉獻一一皆遍，每一燈誦真言一遍不得少剩。如是供養竟，於剎那間得所求成就聞鼓音普遍吼聲，有無數天眾及佛菩薩住虛空中讚言：『善哉，善哉！汝誠智者善能修行，汝定不復沈淪苦海，獲大安樂寂靜無畏最上清淨八正之道，善者所行，汝已能行，必趣涅槃成於佛道。』

「復有法修真言行，求大輪一字相正覺所說，是最上行大智法用。儞摩樹木作三股金剛杵，兩頭中間作其停分，常時安置像前。若持誦時執持一心專注，滿十六洛叉或八洛叉，誦數滿已得法成就。若得彼奉獻供養及金剛杵上遍有光焰熾盛者，彼持誦人能往梵世及別天界，於一切聖人中得為主宰、得為持明天，及得天上轉輪王等，得轉自身作種種相妙色端嚴，得延壽命住十中劫受尊勝快樂。又復以菩提心修平等行，遠離苦趣一切罪業得為聖天，命終之後復來人間亦受大快樂。若是依法修行精進不退，決定當證菩提之果。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有法修真言行，求大輪一字相正覺所說，是最上行大智法用。儞摩樹木作三股金剛杵，兩頭中間作其停分，常時安置像前。若持誦時執持一心專注，滿十六洛叉或八洛叉，誦數滿已得法成就。若得彼奉獻供養及金剛杵上遍有光焰熾盛者，彼持誦人能往梵世及別天界，於一切聖人中得為主宰、得為持明天，及得天上轉輪王等，得轉自身作種種相妙色端嚴，得延壽命住十中劫受尊勝快樂。又復以菩提心修平等行，遠離苦趣一切罪業得為聖天，命終之後復來人間亦受大快樂。若是依法修行精進不退，決定當證菩提之果。

「復有種種法，若為人作持誦供養修此大輪王廣大儀軌者，或求帝釋轉輪聖王持明天等諸殊勝事，當誠心專注一切成就。若已得先行法成就者，於一夜中結跏趺坐持誦不斷直至早晨者，彼人得五神通。若於屍陀林中守不壞屍，專心持誦一字明一夜不間斷者，早晨得所作成就。又復若於屍陀林中，持誦忿怒大力一字明王六箇月得法成就者，所求願滿。又復欲成就一切莊嚴具者，所謂白傘蓋革屣耳環瓔珞腕釧，乃至衣鹿皮衣天衣，淨瓶齒木及兜鍪鎧甲寶劍寶帶，乃至數珠蓮華等，世間一切莊嚴皆得成就。但於像前安前件種種物等，乃至寶莊嚴諸器仗等，當灑淨持誦八洛叉遍。若得前件種種之物皆有光焰出觸持誦人者，是法得最上成就，隨觸之頃持誦之人獲得神通。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有種種法，若為人作持誦供養修此大輪王廣大儀軌者，或求帝釋轉輪聖王持明天等諸殊勝事，當誠心專注一切成就。若已得先行法成就者，於一夜中結跏趺坐持誦不斷直至早晨者，彼人得五神通。若於屍陀林中守不壞屍，專心持誦一字明一夜不間斷者，早晨得所作成就。又復若於屍陀林中，持誦忿怒大力一字明王六箇月得法成就者，所求願滿。又復欲成就一切莊嚴具者，所謂白傘蓋革屣耳環瓔珞腕釧，乃至衣鹿皮衣天衣，淨瓶齒木及兜鍪鎧甲寶劍寶帶，乃至數珠蓮華等，世間一切莊嚴皆得成就。但於像前安前件種種物等，乃至寶莊嚴諸器仗等，當灑淨持誦八洛叉遍。若得前件種種之物皆有光焰出觸持誦人者，是法得最上成就，隨觸之頃持誦之人獲得神通。

「又復持誦人，或將泥土所造莊嚴所成器仗之類，或有情眾禽之類，乃至有想無想及種種界種種有命物類及一切部多等，或自作，或教他作，但於像前如前儀法，灑淨持誦滿六洛叉，乃至七洛叉遍誦數滿已，若於彼種種物上有光焰現觸持誦人，彼人於所觸之頃獲得神通，亦得最上成就，能遊四方得長壽快樂，轉身復得生於天上，如是所作所求之事皆得成就，亦得大力明王無量歡喜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又復持誦人，或將泥土所造莊嚴所成器仗之類，或有情眾禽之類，乃至有想無想及種種界種種有命物類及一切部多等，或自作，或教他作，但於像前如前儀法，灑淨持誦滿六洛叉，乃至七洛叉遍誦數滿已，若於彼種種物上有光焰現觸持誦人，彼人於所觸之頃獲得神通，亦得最上成就，能遊四方得長壽快樂，轉身復得生於天上，如是所作所求之事皆得成就，亦得大力明王無量歡喜。

「又復持誦之人如是修行廣大儀軌，求大明力速成就者，凡所作事必求清淨，當用淨人身心清淨，遠離憒鬧好樂淨處恒常安住，當用此人助修法事得法成就者得，上品之果。若用中下品人助修法事，復自無上品專精之心，所獲果報秖成中下品事。若不為大事不作護摩，至於少時專心持誦者亦獲福德，國王大人見者歡喜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又復持誦之人如是修行廣大儀軌，求大明力速成就者，凡所作事必求清淨，當用淨人身心清淨，遠離憒鬧好樂淨處恒常安住，當用此人助修法事得法成就者得，上品之果。若用中下品人助修法事，復自無上品專精之心，所獲果報秖成中下品事。若不為大事不作護摩，至於少時專心持誦者亦獲福德，國王大人見者歡喜。

「若恒持誦罪障消除，此真言王若恒持誦，每日誦二遍或七八遍擁護自身，於一切處常獲吉祥。若所著衣經三加持者，若有著者能除病苦。若加持三衣，有患鬼病者，以衣觸之病自除差。若有嗔怒之人，想彼面目而加持之，彼人若見嗔怒自息。若是部多惡眾與人為害作惱亂者，但想彼惱之人面目，誦真言王三十遍，以自手口加持之，彼人自免無所傷害。若有人間一切嬰孩，於睡眠食飲之間，或備摩多囉鬼等恒為驚怖惱亂者，以真言王加持六十遍，鬼自遠離驚怖悉除。若或有人住江河邊，恒持誦真言王者，水中鬼神有毒無毒之類一切不能為害。如是大地人間有種種之事，以大明加之無不獲驗。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若恒持誦罪障消除，此真言王若恒持誦，每日誦二遍或七八遍擁護自身，於一切處常獲吉祥。若所著衣經三加持者，若有著者能除病苦。若加持三衣，有患鬼病者，以衣觸之病自除差。若有嗔怒之人，想彼面目而加持之，彼人若見嗔怒自息。若是部多惡眾與人為害作惱亂者，但想彼惱之人面目，誦真言王三十遍，以自手口加持之，彼人自免無所傷害。若有人間一切嬰孩，於睡眠食飲之間，或備摩多囉鬼等恒為驚怖惱亂者，以真言王加持六十遍，鬼自遠離驚怖悉除。若或有人住江河邊，恒持誦真言王者，水中鬼神有毒無毒之類一切不能為害。如是大地人間有種種之事，以大明加之無不獲驗。

「若復有人恒誦持此真言王者，或於見受苦惱速得安樂，至於有大災難亦速獲消除。若以青蓮華稻花及諸妙香和蜜作護摩者，誦大輪明六百遍或一千八十遍者，亦得退冤家之難逼惱息除。若以摩利迦花、白檀、龍腦、恭俱摩等作護摩者，當得鬼神敬愛。若恒誦持恒作護摩者，於一切事無不獲得，至於三品靈驗，在持誦之人心所專注及不專注。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若復有人恒誦持此真言王者，或於見受苦惱速得安樂，至於有大災難亦速獲消除。若以青蓮華稻花及諸妙香和蜜作護摩者，誦大輪明六百遍或一千八十遍者，亦得退冤家之難逼惱息除。若以摩利迦花、白檀、龍腦、恭俱摩等作護摩者，當得鬼神敬愛。若恒誦持恒作護摩者，於一切事無不獲得，至於三品靈驗，在持誦之人心所專注及不專注。」

大方廣菩薩藏文殊師利根本儀軌經一切法行義品第十五之一 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大方廣菩薩藏文殊師利根本儀軌經一切法行義品第十五之一

爾時，金剛手菩薩摩訶薩於大眾中從坐而起，遶佛三匝頂禮佛足，白世尊言：「善哉！世尊！善能演說一切明最上真言，相應大法雲一切如來心大輪明王大儀軌法，令彼行人於一切義得圓滿果，行無上道持誦護摩，入於三昧得因果相，現證大十力未曾有法，決定得坐菩提道場。善哉！世尊！惟願說彼修真言行人求成就者，於彼夢中見吉祥相，於一切明而得成就。又復為彼行人與諸眾生，作大饒益修諸法行，而夢中見吉祥相，知彼所作決定成就。世尊！云何成就吉祥之瑞？願為演說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，金剛手菩薩摩訶薩於大眾中從坐而起，遶佛三匝頂禮佛足，白世尊言：「善哉！世尊！善能演說一切明最上真言，相應大法雲一切如來心大輪明王大儀軌法，令彼行人於一切義得圓滿果，行無上道持誦護摩，入於三昧得因果相，現證大十力未曾有法，決定得坐菩提道場。善哉！世尊！惟願說彼修真言行人求成就者，於彼夢中見吉祥相，於一切明而得成就。又復為彼行人與諸眾生，作大饒益修諸法行，而夢中見吉祥相，知彼所作決定成就。世尊！云何成就吉祥之瑞？願為演說。」

爾時，世尊釋迦牟尼佛告金剛手菩薩言：「善哉，善哉！金剛手！汝大悲愍作夜叉王，為於世間眾多有情利益安樂，復為諸修行人而問於我，彼於夢中見何祥瑞乃為吉祥，於一切明定獲成就。金剛手！諦聽，諦聽！汝善憶念，我今為汝一一宣說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊釋迦牟尼佛告金剛手菩薩言：「善哉，善哉！金剛手！汝大悲愍作夜叉王，為於世間眾多有情利益安樂，復為諸修行人而問於我，彼於夢中見何祥瑞乃為吉祥，於一切明定獲成就。金剛手！諦聽，諦聽！汝善憶念，我今為汝一一宣說。

「金剛手！我先說言，欲作法者先求清淨無礙之處，所謂山中、山頂、山巖之處或河岸處，清淨無礙作安居已，安置佛像獻大供養，然後取三長月白月吉祥日，於夜初分用白檀、龍腦、恭俱摩等香合和，用佉儞囉木柴著火，於佛像前地上離佛四肘坐，以團食一千作護摩。若大火焰清淨無煙者，復以蓮華八千作護摩，以白檀搵蓮華護摩。後結寶座印獻座。作護摩時，用火天根本真言，或用此真言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「金剛手！我先說言，欲作法者先求清淨無礙之處，所謂山中、山頂、山巖之處或河岸處，清淨無礙作安居已，安置佛像獻大供養，然後取三長月白月吉祥日，於夜初分用白檀、龍腦、恭俱摩等香合和，用佉儞囉木柴著火，於佛像前地上離佛四肘坐，以團食一千作護摩。若大火焰清淨無煙者，復以蓮華八千作護摩，以白檀搵蓮華護摩。後結寶座印獻座。作護摩時，用火天根本真言，或用此真言：

「曩莫三滿哆沒馱(引) 喃(引) 摩鉢囉(二合) 底賀哆舍娑曩(引) 喃(引) 怛𭀍(切身) 他(引) 唵(引) 俱摩(引) 囉嚕閉尼(引) 捺哩舍(二合) 野捺哩舍(二合) 野阿(引) 怛摩(二合) 努(引) 訥部(二合) 底謨婆(引) 縛野娑嚩(二合)半喃(二合) 弭(引) 儞吠(引) 捺野野他(引) 部旦吽吽頗吒頗吒娑嚩(二合引) 賀(引)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「曩莫三滿哆沒馱(引) 喃(引) 摩鉢囉(二合) 底賀哆舍娑曩(引) 喃(引) 怛𭀍(切身) 他(引) 唵(引) 俱摩(引) 囉嚕閉尼(引) 捺哩舍(二合) 野捺哩舍(二合) 野阿(引) 怛摩(二合) 努(引) 訥部(二合) 底謨婆(引) 縛野娑嚩(二合)半喃(二合) 弭(引) 儞吠(引) 捺野野他(引) 部旦吽吽頗吒頗吒娑嚩(二合引) 賀(引)」

「此真言能為擁護。若作一切護摩事竟，求成就應吉祥前相者，當於像前不近不遠布吉祥草，於夜初分不睡作相應觀，想一切佛及菩薩等，分明見已頂禮懺悔，仍捨自身奉一切佛，然後以頭向東隨意而臥。若於夜初分時所得之夢，當知是陰所得；於第二分時所得之夢此陽所得；第三分時所得之夢是風所得，俱非吉祥；若是第四分時所得之夢此為真實。從陰所得夢者，如是見摩尼水精真珠瓔珞之聚，或見大海大河大地處處水滿，仍復流派浮於自身。或見水難水無邊際乘屋而渡，或見雪山玉山水精山及見大雨。又復見白繖蓋眾白莊嚴，及真珠網真珠蓋及白象白馬等，此夢是從陰所現。又復見白色人白衣白拂，及覩羅綿絹布白銀及鹽等。又復見粆糖菉豆油麻之類，如上之物或觸或受。又復或夢食餅食粥，及酥乳油蜜種種所食之物，如上之類或觸或食。又復見鞍馬騎乘，或坐或臥或觸或騎，如上種種之夢相似之類，皆是從陰所變，非是真實吉祥之應。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「此真言能為擁護。若作一切護摩事竟，求成就應吉祥前相者，當於像前不近不遠布吉祥草，於夜初分不睡作相應觀，想一切佛及菩薩等，分明見已頂禮懺悔，仍捨自身奉一切佛，然後以頭向東隨意而臥。若於夜初分時所得之夢，當知是陰所得；於第二分時所得之夢此陽所得；第三分時所得之夢是風所得，俱非吉祥；若是第四分時所得之夢此為真實。從陰所得夢者，如是見摩尼水精真珠瓔珞之聚，或見大海大河大地處處水滿，仍復流派浮於自身。或見水難水無邊際乘屋而渡，或見雪山玉山水精山及見大雨。又復見白繖蓋眾白莊嚴，及真珠網真珠蓋及白象白馬等，此夢是從陰所現。又復見白色人白衣白拂，及覩羅綿絹布白銀及鹽等。又復見粆糖菉豆油麻之類，如上之物或觸或受。又復或夢食餅食粥，及酥乳油蜜種種所食之物，如上之類或觸或食。又復見鞍馬騎乘，或坐或臥或觸或騎，如上種種之夢相似之類，皆是從陰所變，非是真實吉祥之應。

「於夜第二分時若夢見火，及大火焰熾照於四方，及見閃電光照一切，此是陽之所變。又復見鉢納摩囉誐寶，及見種種寶皆如火色。又夢近火及復身觸以致熱惱，又夢喫黃色種種之食，又見天色昏暗不見日光，又見虛空兼及大地，乃至山石皆悉黃色。又見車馬騎乘兼及大象，一切莊嚴皆作金色，或坐或臥及以手觸，皆是從陽所得。又復見花鬘衣服及彼絡腋，乃至自身悉皆金色有光有香，如是乃至夢見種種異相並皆黃色，此者皆是從陽所得。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「於夜第二分時若夢見火，及大火焰熾照於四方，及見閃電光照一切，此是陽之所變。又復見鉢納摩囉誐寶，及見種種寶皆如火色。又夢近火及復身觸以致熱惱，又夢喫黃色種種之食，又見天色昏暗不見日光，又見虛空兼及大地，乃至山石皆悉黃色。又見車馬騎乘兼及大象，一切莊嚴皆作金色，或坐或臥及以手觸，皆是從陽所得。又復見花鬘衣服及彼絡腋，乃至自身悉皆金色有光有香，如是乃至夢見種種異相並皆黃色，此者皆是從陽所得。

「於夜第三分時夢見光明，照於虛空遍於四方。又夢大地廣闊恒遍行履，又夢上樹及上有刺之樹，亦是從風所得。又夢喫苦物及一切辛辣之物，或復喫食果子，或生或熟亦皆辛辣。又復夢見急性之人，與之言語互相忤觸，或見一切部多作舞，或見自身作舞，至於見種種惡相種種亂言，此者皆是從風所變。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「於夜第三分時夢見光明，照於虛空遍於四方。又夢大地廣闊恒遍行履，又夢上樹及上有刺之樹，亦是從風所得。又夢喫苦物及一切辛辣之物，或復喫食果子，或生或熟亦皆辛辣。又復夢見急性之人，與之言語互相忤觸，或見一切部多作舞，或見自身作舞，至於見種種惡相種種亂言，此者皆是從風所變。

「又復有三種法合陰陽風三種，所謂貪嗔癡三種，貪為陰、嗔為陽、癡為風，及雜亂極雜亂相。若樂於世法女人之相，是陰所生；樂於嗔恚多於鬪諍是陽所生，癡者黑闇忘失樂多雜亂是風所生。如是諸夢境三法所生，凡求成就當隨夢境之相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又復有三種法合陰陽風三種，所謂貪嗔癡三種，貪為陰、嗔為陽、癡為風，及雜亂極雜亂相。若樂於世法女人之相，是陰所生；樂於嗔恚多於鬪諍是陽所生，癡者黑闇忘失樂多雜亂是風所生。如是諸夢境三法所生，凡求成就當隨夢境之相。

「又隨順陰說眾生色相，若人顏色鮮白端嚴光潤，不愚不鈍有智有慧執志不迴，復多勇猛有道心恒愛語長壽命，最得陰人奉重，生遇吉星復生魚宮，必主軍兵為護國重臣，得大富貴所有求事。非離真言非因真言，隨自業果當求成就，得成就已，求大福德求第一品事皆得成就，凡飲食自陰所發，一切恒不得食。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又隨順陰說眾生色相，若人顏色鮮白端嚴光潤，不愚不鈍有智有慧執志不迴，復多勇猛有道心恒愛語長壽命，最得陰人奉重，生遇吉星復生魚宮，必主軍兵為護國重臣，得大富貴所有求事。非離真言非因真言，隨自業果當求成就，得成就已，求大福德求第一品事皆得成就，凡飲食自陰所發，一切恒不得食。

「又隨順陽說其行相，恒嗔之相色多黑瘦，好作惡事多為邪行，然有勇猛精進復有智力，多好朋友多學問，巧言說有道心，學業不退意多怨念，愛說瞋事多知世法，有我見於苦無畏，修真言行精進不退必得成就。所有求事隨業得成，作降伏法速得成就，一切誦者皆來奉重，所有於他眾生或殺或害或侵或奪，或為己或為他，然於法得成佛所不許。嗔相之人顏色多黑或紫色，或雜色或靘色或黃赤色，遠離最上真金之色，此人若蠍宮生，是大曜阿室隷史星，或木星處生宜食素愛酸辛之味，壽命延長得宿命智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又隨順陽說其行相，恒嗔之相色多黑瘦，好作惡事多為邪行，然有勇猛精進復有智力，多好朋友多學問，巧言說有道心，學業不退意多怨念，愛說瞋事多知世法，有我見於苦無畏，修真言行精進不退必得成就。所有求事隨業得成，作降伏法速得成就，一切誦者皆來奉重，所有於他眾生或殺或害或侵或奪，或為己或為他，然於法得成佛所不許。嗔相之人顏色多黑或紫色，或雜色或靘色或黃赤色，遠離最上真金之色，此人若蠍宮生，是大曜阿室隷史星，或木星處生宜食素愛酸辛之味，壽命延長得宿命智。

「又復隨順風說眾生行相，順風之人身肢澁惡，不太肥瘦性不聰明，志不決定多有忘失，住不恒所，多有涕唾便痢觸穢處所。又貪食多病心好嫉妬，於諸有情多有嫌怨，或得為王多損佛法，生陰星之處難知真實。此人若恒持誦，作降伏敬愛求法必成。若有眾生心發風狂迷倒之者，此人持誦制之便退，若作別善事業難得成就。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又復隨順風說眾生行相，順風之人身肢澁惡，不太肥瘦性不聰明，志不決定多有忘失，住不恒所，多有涕唾便痢觸穢處所。又貪食多病心好嫉妬，於諸有情多有嫌怨，或得為王多損佛法，生陰星之處難知真實。此人若恒持誦，作降伏敬愛求法必成。若有眾生心發風狂迷倒之者，此人持誦制之便退，若作別善事業難得成就。

「前已說陰陽風三種所得夢境。又合貪嗔癡等三法所受身色，心性所好可修可作諸事業等。若復於夜第四分時，得真實夢境一切真實，於諸事業咸得成就。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「前已說陰陽風三種所得夢境。又合貪嗔癡等三法所受身色，心性所好可修可作諸事業等。若復於夜第四分時，得真實夢境一切真實，於諸事業咸得成就。

「又復有多種宮事，所謂羊宮、牛宮、男女宮、蟹宮、師子宮、秤宮、童女宮、蠍宮、人馬宮、摩竭魚宮、寶瓶宮、魚宮、天人宮、阿修羅宮、乾闥婆夜叉等宮，乃至聖人等宮。種種宮處，種種有情而應受生，稟種種形相，有種種義業，如來所說。彼求一切業果修行，得吉祥宮吉祥星相應者，當獲廣大果報。若無因業果報不成，若法義具足得真言成就。彼持誦人須具功德，知真如理分別因果、此有功德此無功德。若具足業行得法成就，如前業行依法所說，乃是過去如來行業功德，為諸有情求種種夢境、見種種形相，獲得祥瑞適意愛見，或復見彼障難形相大惡夢境，彼持誦人必有上中下品三種修習，應須以最上大精進力求彼成就，於決定事業，離成就不成就疑惑之見，求離障難者當更依法作彼觀行，想四字大明童子化作六面六臂大明王大忿怒之相。此明王形色如大焰摩菩薩，著豹皮衣蛇作莊嚴，手執利劍現大威力破諸障難，如日出世黑暗消除，所有一切作大障難諸惡部多，見此明王悉皆恐怖，不敢更作諸障難事，持誦行人障難悉除得法成就。六臂大明王說此除障大明大陀羅尼，彼諸部多及諸天眾悉皆諦聽，陀羅尼曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又復有多種宮事，所謂羊宮、牛宮、男女宮、蟹宮、師子宮、秤宮、童女宮、蠍宮、人馬宮、摩竭魚宮、寶瓶宮、魚宮、天人宮、阿修羅宮、乾闥婆夜叉等宮，乃至聖人等宮。種種宮處，種種有情而應受生，稟種種形相，有種種義業，如來所說。彼求一切業果修行，得吉祥宮吉祥星相應者，當獲廣大果報。若無因業果報不成，若法義具足得真言成就。彼持誦人須具功德，知真如理分別因果、此有功德此無功德。若具足業行得法成就，如前業行依法所說，乃是過去如來行業功德，為諸有情求種種夢境、見種種形相，獲得祥瑞適意愛見，或復見彼障難形相大惡夢境，彼持誦人必有上中下品三種修習，應須以最上大精進力求彼成就，於決定事業，離成就不成就疑惑之見，求離障難者當更依法作彼觀行，想四字大明童子化作六面六臂大明王大忿怒之相。此明王形色如大焰摩菩薩，著豹皮衣蛇作莊嚴，手執利劍現大威力破諸障難，如日出世黑暗消除，所有一切作大障難諸惡部多，見此明王悉皆恐怖，不敢更作諸障難事，持誦行人障難悉除得法成就。六臂大明王說此除障大明大陀羅尼，彼諸部多及諸天眾悉皆諦聽，陀羅尼曰：

「曩莫三滿哆沒馱(引) 喃(引) 摩鉢囉(二合) 底賀哆舍(引) 娑曩(引) 喃(引) 怛𭀍(切身)他(引) 呬呬摩賀(引) 骨嚕(二合引) 馱釤目佉沙吒左(二合引) 囉拏薩哩嚩(二合)尾覲曩伽(引) 哆迦吽吽(牛鳴音呼) 緊唧囉(引) 野悉尾曩(引) 夜迦𠰒尾多(引) 迦囉耨娑嚩(二合) 半喃(二合)弭(引) 曩(引) 舍野羅護羅護三摩野摩努娑摩(二合) 囉頗吒頗吒娑嚩(二合引) 賀」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「曩莫三滿哆沒馱(引) 喃(引) 摩鉢囉(二合) 底賀哆舍(引) 娑曩(引) 喃(引) 怛𭀍(切身)他(引) 呬呬摩賀(引) 骨嚕(二合引) 馱釤目佉沙吒左(二合引) 囉拏薩哩嚩(二合)尾覲曩伽(引) 哆迦吽吽(牛鳴音呼) 緊唧囉(引) 野悉尾曩(引) 夜迦𠰒尾多(引) 迦囉耨娑嚩(二合) 半喃(二合)弭(引) 曩(引) 舍野羅護羅護三摩野摩努娑摩(二合) 囉頗吒頗吒娑嚩(二合引) 賀」

「大忿怒明王說此陀羅尼已，所有一切作障難者，驚懼怖畏身心戰動。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大忿怒明王說此陀羅尼已，所有一切作障難者，驚懼怖畏身心戰動。」

是時，妙吉祥童子頂禮世尊釋迦牟尼佛足，作禮敬已即入三昧。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是時，妙吉祥童子頂禮世尊釋迦牟尼佛足，作禮敬已即入三昧。

爾時，世尊釋迦牟尼佛觀察彼淨光天一切大眾，作如是言：「汝等天眾！此忿怒明王有大威力，所有持誦行人，求一切世及出世間真言成就者，被部多等及惡眾生作諸障難行不饒益者，彼忿怒王令其自族而調伏之不斷其命，當令疾病受於苦惱，擁護誦者令得安住，兼獲福德增長，彼障難者若不順其命，頭破七分如阿梨樹枝。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊釋迦牟尼佛觀察彼淨光天一切大眾，作如是言：「汝等天眾！此忿怒明王有大威力，所有持誦行人，求一切世及出世間真言成就者，被部多等及惡眾生作諸障難行不饒益者，彼忿怒王令其自族而調伏之不斷其命，當令疾病受於苦惱，擁護誦者令得安住，兼獲福德增長，彼障難者若不順其命，頭破七分如阿梨樹枝。」

爾時，世尊作是說時，彼妙吉祥童子即出三昧。佛告言：「童子！汝所真言義深廣大，諸儀軌中最上尊勝，此忿怒王大陀羅尼，於諸世間令持誦人心常憶念，於晝夜中息彼冤心障難自退，常自擁護所作成就。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊作是說時，彼妙吉祥童子即出三昧。佛告言：「童子！汝所真言義深廣大，諸儀軌中最上尊勝，此忿怒王大陀羅尼，於諸世間令持誦人心常憶念，於晝夜中息彼冤心障難自退，常自擁護所作成就。