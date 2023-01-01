大方廣菩薩藏文殊師利根本儀軌經

大方廣菩薩藏文殊師利根本儀軌經卷第十一 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大方廣菩薩藏文殊師利根本儀軌經卷第十一

西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚少卿明教大師臣天息災奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚少卿明教大師臣天息災奉 詔譯

數珠儀則品第十二 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 數珠儀則品第十二

爾時，世尊釋迦牟尼觀察諸淨光天眾，告妙吉祥童子言：「妙吉祥！汝今諦聽，明真言行修行行人，為一切有情持誦真言，及諸經法平等成就法，數珠儀則一切真言。汝當諦聽，深心諦受。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊釋迦牟尼觀察諸淨光天眾，告妙吉祥童子言：「妙吉祥！汝今諦聽，明真言行修行行人，為一切有情持誦真言，及諸經法平等成就法，數珠儀則一切真言。汝當諦聽，深心諦受。」

爾時，妙吉祥童子聞是說已，白世尊言：「善哉！世尊！願為說彼一切真言行，當令諸修行人及一切有情聞如是已，皆悉能令獲得三昧。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，妙吉祥童子聞是說已，白世尊言：「善哉！世尊！願為說彼一切真言行，當令諸修行人及一切有情聞如是已，皆悉能令獲得三昧。」

爾時，世尊告妙吉祥童子言：「妙吉祥！諦聽，諦聽！我今為汝分別廣說，所有一切樂真言行諸有情等，若能清淨受持一心專精，於一切義皆得成就。我今說最初真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊告妙吉祥童子言：「妙吉祥！諦聽，諦聽！我今為汝分別廣說，所有一切樂真言行諸有情等，若能清淨受持一心專精，於一切義皆得成就。我今說最初真言曰：

「曩莫三滿哆沒駄(引) 喃(引) 阿進怛野(二合引) 訥部(二合) 哆嚕閉𧹞(引) 怛儞也(二合) 他(引) 唵(引) 俱嚕俱嚕薩哩嚩(二合引) 囉他(二合引) 娑(引) 駄野娑駄野薩哩嚩(二合) 努瑟吒(二合) 尾謨(引) 賀儞誐誐曩(引) 末羅濕吠(二合引) 尾戍(引) 馱野娑嚩(二合引) 賀(引)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「曩莫三滿哆沒駄(引) 喃(引) 阿進怛野(二合引) 訥部(二合) 哆嚕閉𧹞(引) 怛儞也(二合) 他(引) 唵(引) 俱嚕俱嚕薩哩嚩(二合引) 囉他(二合引) 娑(引) 駄野娑駄野薩哩嚩(二合) 努瑟吒(二合) 尾謨(引) 賀儞誐誐曩(引) 末羅濕吠(二合引) 尾戍(引) 馱野娑嚩(二合引) 賀(引)」

「此真言若有行人，凡欲造作數珠，一切諸事所求清淨，至於鑽磨貫穿種種受持，凡所作事皆悉成就。初覩珠樹將欲收取，先當加持彼樹及擁護自身，須專注誠心念此真言三十七遍，然於樹下眠宿一夜，以求前相善惡之應。彼人若於夢中見彼非人現醜惡相，彼持課人如實知已，復更日日於晨朝時，往彼樹下瞻觀，或更不見彼欲所採之珠，此者乃是大不吉相。彼持課人速當遠離彼樹，往詣別處求吉祥樹。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「此真言若有行人，凡欲造作數珠，一切諸事所求清淨，至於鑽磨貫穿種種受持，凡所作事皆悉成就。初覩珠樹將欲收取，先當加持彼樹及擁護自身，須專注誠心念此真言三十七遍，然於樹下眠宿一夜，以求前相善惡之應。彼人若於夢中見彼非人現醜惡相，彼持課人如實知已，復更日日於晨朝時，往彼樹下瞻觀，或更不見彼欲所採之珠，此者乃是大不吉相。彼持課人速當遠離彼樹，往詣別處求吉祥樹。

「珠樹數種：第一金剛子、第二印捺囉子、第三菩提子、第四槵子，及別樹等子具足者。若得此等諸子樹已，當先使同行人上樹，若無同行人當自上樹，選最上枝有子具足者，念前真言加持之。彼上樹人每上樹時心不迷倒，乃至身及杪枝，直至收得其子，此為最上珠。我說此珠為最上用，得最上法成就。若至中枝獲中等珠，得中法成就。若至下枝獲下珠者，當成就最下果報。其子若是瘦屑，及有蟲蝕皆不堪用。若得西枝子為珠者，得法成就當獲財富。若得北枝子為珠者，當得聖賢愛重，夜叉及一切部多皆悉降伏，至於天人乃至乾闥婆、緊那羅、羅剎等皆悉降伏。若依儀軌作諸事業，一切正事皆得增益，復得一切成就所求皆得。若得東枝，復見彼枝有果見在。若得彼子為珠者，凡所修行持課行人得持明成就，作種種事皆得圓滿，專心受持亦獲長壽。若得南枝長而無葉，彼雖有子不可為珠。若為珠者害眾生命，故彼持課人當一心遠離。彼南枝若不長及有葉，彼或有子堪為珠者，彼持課人亦須捨離。何以故？猶能殺冤家故。若捨而不取，乃獲福無量。若得下枝長而下指，乃至入地，彼枝有子得為珠者，彼持課人當依儀軌專注受持，念誦者凡是地中山間所有空窟有修羅住處，是持課人皆悉能入，與修羅男女同住於修羅宮中，經於一劫受最上快樂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「珠樹數種：第一金剛子、第二印捺囉子、第三菩提子、第四槵子，及別樹等子具足者。若得此等諸子樹已，當先使同行人上樹，若無同行人當自上樹，選最上枝有子具足者，念前真言加持之。彼上樹人每上樹時心不迷倒，乃至身及杪枝，直至收得其子，此為最上珠。我說此珠為最上用，得最上法成就。若至中枝獲中等珠，得中法成就。若至下枝獲下珠者，當成就最下果報。其子若是瘦屑，及有蟲蝕皆不堪用。若得西枝子為珠者，得法成就當獲財富。若得北枝子為珠者，當得聖賢愛重，夜叉及一切部多皆悉降伏，至於天人乃至乾闥婆、緊那羅、羅剎等皆悉降伏。若依儀軌作諸事業，一切正事皆得增益，復得一切成就所求皆得。若得東枝，復見彼枝有果見在。若得彼子為珠者，凡所修行持課行人得持明成就，作種種事皆得圓滿，專心受持亦獲長壽。若得南枝長而無葉，彼雖有子不可為珠。若為珠者害眾生命，故彼持課人當一心遠離。彼南枝若不長及有葉，彼或有子堪為珠者，彼持課人亦須捨離。何以故？猶能殺冤家故。若捨而不取，乃獲福無量。若得下枝長而下指，乃至入地，彼枝有子得為珠者，彼持課人當依儀軌專注受持，念誦者凡是地中山間所有空窟有修羅住處，是持課人皆悉能入，與修羅男女同住於修羅宮中，經於一劫受最上快樂。

「初於樹上得珠子已下樹之時，彼持課人誦前真言而作擁護，當求清淨之處次第成作，或自或他隨心所欲，隨彼遠近樂住之處或恒住處。將欲辦造，宜先一一清潔身心專注，然執取珠子鑽持磨瑩，一一逐件各念真言，或三遍或五遍或二十一遍。誦真言已智者說言，今為某事一一言述，呪願畢已乃得珠體清淨。復令童女合線，而用五色絲合色如花鬘，或三合或五合，隨珠所受當須緊合。智者選子切須勻好，不得朽損及與缺減，並須圓滿仍細為上。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「初於樹上得珠子已下樹之時，彼持課人誦前真言而作擁護，當求清淨之處次第成作，或自或他隨心所欲，隨彼遠近樂住之處或恒住處。將欲辦造，宜先一一清潔身心專注，然執取珠子鑽持磨瑩，一一逐件各念真言，或三遍或五遍或二十一遍。誦真言已智者說言，今為某事一一言述，呪願畢已乃得珠體清淨。復令童女合線，而用五色絲合色如花鬘，或三合或五合，隨珠所受當須緊合。智者選子切須勻好，不得朽損及與缺減，並須圓滿仍細為上。

「彼菩提子、金剛子、印捺羅子、槵子等及用別子，一一揀選殊妙上等，彼持課人要當一心專注成辦。此外或用金銀、真珠、水精、硨磲、碼碯，及以珊瑚種種諸寶，或用最上摩尼寶等，必須圓滿肥潤勿令缺減，凡貫穿時攝心專注不得散亂，珠成之後所有求願疾得靈應。若無前來諸色樹子珍寶等物，祗用吉祥草結作亦得。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「彼菩提子、金剛子、印捺羅子、槵子等及用別子，一一揀選殊妙上等，彼持課人要當一心專注成辦。此外或用金銀、真珠、水精、硨磲、碼碯，及以珊瑚種種諸寶，或用最上摩尼寶等，必須圓滿肥潤勿令缺減，凡貫穿時攝心專注不得散亂，珠成之後所有求願疾得靈應。若無前來諸色樹子珍寶等物，祗用吉祥草結作亦得。

「珠數不定亦有三品：上品一百八，中品五十四，下品二十七，別有最上品當用一千八十為數。復有用金銀、銅鐵、鍮石、鉛錫等鑄，或一種、二種、三種鑄成，唯求堅牢圓滿勿令缺減，仍須光明瑩淨如寶瓔珞。凡持課行人當須持戒清淨，然更就長流河水，及別淨水清淨澡浴竟，然將數珠先以淨土揩摩後用水洗，然後復用五香水洗。復以上妙塗香及上色白栴檀香及恭俱摩等香水摩拭竟，彼持課行人將此珠就詣佛像處，其佛像或塑或畫，當求最上嚴飾第一等像釋迦牟尼佛人天之師，依於佛言結其地界安置佛像，於彼佛前端身正坐，一心專注誦真言一千八十遍或一百八遍，以兩手捧奉上本師釋迦牟尼佛。奉獻佛竟，秖於佛前安置此珠，放此珠時如圓壇相，或如蛇盤相纏相。彼持課行人至夜，秖於佛前地上布草眠宿以求前相。若於夢中得見佛及辟支佛、聲聞等相，彼人所求決定成就。若見童子，及見幼小童子種種相貌，復得施獻數珠，彼持課人於陀羅尼得一切成就，或別見善相而於所求一切易得。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「珠數不定亦有三品：上品一百八，中品五十四，下品二十七，別有最上品當用一千八十為數。復有用金銀、銅鐵、鍮石、鉛錫等鑄，或一種、二種、三種鑄成，唯求堅牢圓滿勿令缺減，仍須光明瑩淨如寶瓔珞。凡持課行人當須持戒清淨，然更就長流河水，及別淨水清淨澡浴竟，然將數珠先以淨土揩摩後用水洗，然後復用五香水洗。復以上妙塗香及上色白栴檀香及恭俱摩等香水摩拭竟，彼持課行人將此珠就詣佛像處，其佛像或塑或畫，當求最上嚴飾第一等像釋迦牟尼佛人天之師，依於佛言結其地界安置佛像，於彼佛前端身正坐，一心專注誦真言一千八十遍或一百八遍，以兩手捧奉上本師釋迦牟尼佛。奉獻佛竟，秖於佛前安置此珠，放此珠時如圓壇相，或如蛇盤相纏相。彼持課行人至夜，秖於佛前地上布草眠宿以求前相。若於夢中得見佛及辟支佛、聲聞等相，彼人所求決定成就。若見童子，及見幼小童子種種相貌，復得施獻數珠，彼持課人於陀羅尼得一切成就，或別見善相而於所求一切易得。」

大方廣菩薩藏文殊師利根本儀軌經護摩品第十三 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大方廣菩薩藏文殊師利根本儀軌經護摩品第十三

爾時，世尊釋迦牟尼佛復觀察諸淨光天眾，告妙吉祥童子言：「妙吉祥！今當廣說妙真言句護摩等事最上儀則，若有依行得持明成就。所有安居火天微妙諸行最上儀則，我今當說。云何彼一切行人持明修行等事？我今先說祕密火心真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊釋迦牟尼佛復觀察諸淨光天眾，告妙吉祥童子言：「妙吉祥！今當廣說妙真言句護摩等事最上儀則，若有依行得持明成就。所有安居火天微妙諸行最上儀則，我今當說。云何彼一切行人持明修行等事？我今先說祕密火心真言曰：

「唵烏底瑟姹(二合) 賀哩冰誐羅路呬哆(引) 乞叉(二合) 禰呬捺那(引) 波野吽𠷑吒𠷑吒薩哩嚩尾覲曩(二合) 曩舍野薩嚩(二合引) 賀(引)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵烏底瑟姹(二合) 賀哩冰誐羅路呬哆(引) 乞叉(二合) 禰呬捺那(引) 波野吽𠷑吒𠷑吒薩哩嚩尾覲曩(二合) 曩舍野薩嚩(二合引) 賀(引)」

「妙吉祥！此是火天最上心明，若有所作欲得一切成就，常當先須持念此大火天心明，三加持酥作護摩事，請於火天必能來降。若有行人依法修行作三種事，所謂息災、增益、降伏等事，所使乾濕柴木長短厚薄用不用法，凡息災法當用無憂樹柴，其柴可長一尺二尺厚可三指仍須潤澤，依法使用必獲吉祥。若是枯朽及與半燒，兼或蟲蝕皆不堪用。或使葉者須得綠色及白色者，若是黑色及有半燒蟲竅等，亦不可使用。作護摩爐亦不得太高，凡作爐處須選勝地清淨之處，成就山間或河岸邊或安居地，或寒林或空舍並可為作，或是深山頂空伽藍大曠野處亦得，此等處是諸佛如來所說最上修行之處。選得處已，其地先須掘深一肘或三四肘已來，除去其中一切不祥之物。若是一生清淨之地無諸雜穢，秖掘一肘已來，更求好土用填其內。其爐秖闊二肘，或圓、或方、或半月樣，周迴泥飾作蓮華緣，於中間安三股金剛杵。安置杵已，仍備一切護摩所用之物，復作草座薦去壇一肘安置，持課行人於薦上坐作護摩事，彼人求最上事速成就者，先須自心決定不生疑慮。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「妙吉祥！此是火天最上心明，若有所作欲得一切成就，常當先須持念此大火天心明，三加持酥作護摩事，請於火天必能來降。若有行人依法修行作三種事，所謂息災、增益、降伏等事，所使乾濕柴木長短厚薄用不用法，凡息災法當用無憂樹柴，其柴可長一尺二尺厚可三指仍須潤澤，依法使用必獲吉祥。若是枯朽及與半燒，兼或蟲蝕皆不堪用。或使葉者須得綠色及白色者，若是黑色及有半燒蟲竅等，亦不可使用。作護摩爐亦不得太高，凡作爐處須選勝地清淨之處，成就山間或河岸邊或安居地，或寒林或空舍並可為作，或是深山頂空伽藍大曠野處亦得，此等處是諸佛如來所說最上修行之處。選得處已，其地先須掘深一肘或三四肘已來，除去其中一切不祥之物。若是一生清淨之地無諸雜穢，秖掘一肘已來，更求好土用填其內。其爐秖闊二肘，或圓、或方、或半月樣，周迴泥飾作蓮華緣，於中間安三股金剛杵。安置杵已，仍備一切護摩所用之物，復作草座薦去壇一肘安置，持課行人於薦上坐作護摩事，彼人求最上事速成就者，先須自心決定不生疑慮。

「若作息災當面東坐，作增益者當面北坐，若作降伏當面南坐。彼持課人若欲所作成就者，常須持誦勿令間斷。作護摩時，使用尾羅樹柴、阿哩迦柴、布羅叉柴、儞乞嚕馱柴，如上諸木皆須潤濕，為息災增益等用，若作降伏用乾枯者。若阿摩樹柴及一頭尖者，一切皆不得用。若作增益息災等事，無濕柴者即用乾者，用時即使軟嫰青吉祥草周遍纏裹，綠色柔潤如孔雀頸，如是法則以為恒式。其草若赤及乾枯者亦不得用，若使用者我說此人獲無量罪。作護摩時求恒常清淨無蟲之水以為灑淨，當周遍灑三匝已著火天處，復以草一握已來為一束，著近手處要點火，其未著不得口吹，及用觸衣觸葉及用手等，扇火須用扇子及清淨衣物扇火。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若作息災當面東坐，作增益者當面北坐，若作降伏當面南坐。彼持課人若欲所作成就者，常須持誦勿令間斷。作護摩時，使用尾羅樹柴、阿哩迦柴、布羅叉柴、儞乞嚕馱柴，如上諸木皆須潤濕，為息災增益等用，若作降伏用乾枯者。若阿摩樹柴及一頭尖者，一切皆不得用。若作增益息災等事，無濕柴者即用乾者，用時即使軟嫰青吉祥草周遍纏裹，綠色柔潤如孔雀頸，如是法則以為恒式。其草若赤及乾枯者亦不得用，若使用者我說此人獲無量罪。作護摩時求恒常清淨無蟲之水以為灑淨，當周遍灑三匝已著火天處，復以草一握已來為一束，著近手處要點火，其未著不得口吹，及用觸衣觸葉及用手等，扇火須用扇子及清淨衣物扇火。

「其火著已，持課行人為護摩等引三遍時得灑淨，以右手作護摩取團食三擲，并酥乳食等擲。獻已，誦根本真言，禮本師釋迦牟尼佛，及一切佛隨意作禮，次持誦火天心真言一七遍請彼火天，復以上妙香花獻請。彼持誦人與智者坐位坐，更不別用真言，先以稻穀花蜜酪等相和，搵濕柴三片作護摩火天。若為增益事及真言事，當搵兩頭，將欲作法事誦真言或一洛叉或一千八或一百八，自初起首持誦，一誦一擲柴物入火，直至數滿不得間斷，所使柴及酪乳蜜等須預備辦，臨事不得闕用。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「其火著已，持課行人為護摩等引三遍時得灑淨，以右手作護摩取團食三擲，并酥乳食等擲。獻已，誦根本真言，禮本師釋迦牟尼佛，及一切佛隨意作禮，次持誦火天心真言一七遍請彼火天，復以上妙香花獻請。彼持誦人與智者坐位坐，更不別用真言，先以稻穀花蜜酪等相和，搵濕柴三片作護摩火天。若為增益事及真言事，當搵兩頭，將欲作法事誦真言或一洛叉或一千八或一百八，自初起首持誦，一誦一擲柴物入火，直至數滿不得間斷，所使柴及酪乳蜜等須預備辦，臨事不得闕用。

「作護摩者先須知火煙焰色相，吉祥成就不成就法。若作息災護摩者，火焰熾盛復一聚者，兼得無煙者是吉祥相，增益亦然，有煙者降伏法非吉祥相，佛所不護。若是息災得火焰白色，是最上吉祥之相，所作成就得真言成就。若赤色者得增益成就。若是煙作赤黑色者，亦得三種成就。若作雲色及種種相，彼所作事及真言皆不能成就。其火焰熾盛時，於中或見大地色及種種相，復如初起首依法復作持誦及護摩等，如吉相現當得真言成就。先所說曼拏羅儀則及作護摩、請召發遣火天等事所有真言，皆是過去諸佛如來親所宣說。若有行人能於彼佛像前，以猛利心不生疑慮，誦彼真言如數滿足決定成就。彼持課行人若是身邊先有世間一切罪業不清淨事，佛未加護，當須重重懺謝，誠心持誦後必能成就。若於像前心不間斷，恒時持誦或作護摩，一切前事皆悉能知，當來獲得菩薩位及五通天轉輪聖王等，亦得為地下主，亦得為虛空長壽抱𭢽(切身)天，及得夜叉、夜叉女及阿修羅眾降伏，及能調伏諸鬼神等，及得諸大天乃至菩薩摩訶薩十地之位。彼持課行人若恒持誦不間斷及作護摩者，而於世間所作成就，至於增益、息災、降伏三種之事，決定獲得最上成就，得見果報中下品事不為難也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「作護摩者先須知火煙焰色相，吉祥成就不成就法。若作息災護摩者，火焰熾盛復一聚者，兼得無煙者是吉祥相，增益亦然，有煙者降伏法非吉祥相，佛所不護。若是息災得火焰白色，是最上吉祥之相，所作成就得真言成就。若赤色者得增益成就。若是煙作赤黑色者，亦得三種成就。若作雲色及種種相，彼所作事及真言皆不能成就。其火焰熾盛時，於中或見大地色及種種相，復如初起首依法復作持誦及護摩等，如吉相現當得真言成就。先所說曼拏羅儀則及作護摩、請召發遣火天等事所有真言，皆是過去諸佛如來親所宣說。若有行人能於彼佛像前，以猛利心不生疑慮，誦彼真言如數滿足決定成就。彼持課行人若是身邊先有世間一切罪業不清淨事，佛未加護，當須重重懺謝，誠心持誦後必能成就。若於像前心不間斷，恒時持誦或作護摩，一切前事皆悉能知，當來獲得菩薩位及五通天轉輪聖王等，亦得為地下主，亦得為虛空長壽抱𭢽(切身)天，及得夜叉、夜叉女及阿修羅眾降伏，及能調伏諸鬼神等，及得諸大天乃至菩薩摩訶薩十地之位。彼持課行人若恒持誦不間斷及作護摩者，而於世間所作成就，至於增益、息災、降伏三種之事，決定獲得最上成就，得見果報中下品事不為難也。

「彼行人作護摩時，當結五髻印誦枳世儞真言，作一切事擁護自身，誦此真言七遍或八遍此為恒式。真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「彼行人作護摩時，當結五髻印誦枳世儞真言，作一切事擁護自身，誦此真言七遍或八遍此為恒式。真言曰：

「曩莫薩哩嚩(二合) 沒馱冒地薩怛嚩(二合引) 曩(引)摩鉢囉(二合) 底賀哆誐𡦔(切身) 誐哆(引) 喃(引) 怛𭀍(切身) 他(引) 唵(引) 入嚩(二合) 羅底瑟吒(二合) 吽(牛鳴音呼) 嚕嚕尾濕嚩(二合) 三婆嚩三婆吠(引) 娑嚩(二合引) 賀(引)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「曩莫薩哩嚩(二合) 沒馱冒地薩怛嚩(二合引) 曩(引)摩鉢囉(二合) 底賀哆誐𡦔(切身) 誐哆(引) 喃(引) 怛𭀍(切身) 他(引) 唵(引) 入嚩(二合) 羅底瑟吒(二合) 吽(牛鳴音呼) 嚕嚕尾濕嚩(二合) 三婆嚩三婆吠(引) 娑嚩(二合引) 賀(引)」

「此真言用加持柴及花香塗香一切護摩物等，二遍或七遍，擲入火爐一誦一擲，乃至灑淨水亦須加持。凡所作念誦護摩一切諸事，依起首次第不失當求成就，先結五髻大印，及誦枳世儞真言，而作擁護起首誦持，當獲一切成就智。若或得見祥瑞及妙善聲，彼人得成就真言施願彼諸行人先所求事。作誦持真言者，彼人當得一切成就。若護摩中得鼓音殊勝妙聲，彼持誦人得說護摩事一切處成就。若復有祥瑞殊勝妙音、飛禽種種聲相，我說此聲是善吉祥。復聞諸天適悅種種言音，及現天蓋幢幡天女莊嚴之相，及得閼伽滿瓶之瑞，乃至復見世間最上無數色相，此是種種真言法成就之相。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「此真言用加持柴及花香塗香一切護摩物等，二遍或七遍，擲入火爐一誦一擲，乃至灑淨水亦須加持。凡所作念誦護摩一切諸事，依起首次第不失當求成就，先結五髻大印，及誦枳世儞真言，而作擁護起首誦持，當獲一切成就智。若或得見祥瑞及妙善聲，彼人得成就真言施願彼諸行人先所求事。作誦持真言者，彼人當得一切成就。若護摩中得鼓音殊勝妙聲，彼持誦人得說護摩事一切處成就。若復有祥瑞殊勝妙音、飛禽種種聲相，我說此聲是善吉祥。復聞諸天適悅種種言音，及現天蓋幢幡天女莊嚴之相，及得閼伽滿瓶之瑞，乃至復見世間最上無數色相，此是種種真言法成就之相。」

大方廣菩薩藏文殊師利根本儀軌經曼拏羅成就法大輪一字明王畫像儀則品第十四 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大方廣菩薩藏文殊師利根本儀軌經曼拏羅成就法大輪一字明王畫像儀則品第十四

爾時，世尊復觀察淨光天眾，告妙吉祥童子言：「汝妙吉祥！有祕密明成就法，是一切真言中大真言智如來法藏法雲，入一切真言自性虛空，於世間出世間為最上師。妙吉祥！譬如如來、正等正覺、調御丈夫、天人師、佛、世尊，於一切有情中為最尊第一之師。童子！如是一切真言中，此明王為第一，乃是過去恒河沙等無數如來最上之說，佛世尊寶幢如來內心最上祕密一切吉祥法，諸佛讚歎能施一切眾生無畏，滅一切罪令一切眾生所願圓滿。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊復觀察淨光天眾，告妙吉祥童子言：「汝妙吉祥！有祕密明成就法，是一切真言中大真言智如來法藏法雲，入一切真言自性虛空，於世間出世間為最上師。妙吉祥！譬如如來、正等正覺、調御丈夫、天人師、佛、世尊，於一切有情中為最尊第一之師。童子！如是一切真言中，此明王為第一，乃是過去恒河沙等無數如來最上之說，佛世尊寶幢如來內心最上祕密一切吉祥法，諸佛讚歎能施一切眾生無畏，滅一切罪令一切眾生所願圓滿。

「云何世尊釋迦牟尼眉間毫相放大光明，請召十方一切如來？彼光所照十方上下一切佛剎，彼中依住一切眾生，蒙光所照皆受快樂，其光復還入世尊釋迦牟尼佛頂。世尊頂上大光焰相，普遍照耀一切眾生，出忿怒大力種種色相圓光莊嚴身大輪一字王明王。出已光照一切虛空上下一切明王，復有百千俱胝那由他眷屬圍繞，以一切世間出世間供養，奉獻讚歎大輪明王。為一切真言力安住一切佛，安住一切十地菩薩，以最上寶滿一切虛空上下悉皆莊嚴。復以大摩尼寶莊嚴身，化百千俱胝那由他種種相光淨端嚴，自稱說一字聲，放大光明焰大光明，於世尊釋迦牟尼佛上面前虛空中瞻敬而住，而彼光明照淨光天一切大眾。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何世尊釋迦牟尼眉間毫相放大光明，請召十方一切如來？彼光所照十方上下一切佛剎，彼中依住一切眾生，蒙光所照皆受快樂，其光復還入世尊釋迦牟尼佛頂。世尊頂上大光焰相，普遍照耀一切眾生，出忿怒大力種種色相圓光莊嚴身大輪一字王明王。出已光照一切虛空上下一切明王，復有百千俱胝那由他眷屬圍繞，以一切世間出世間供養，奉獻讚歎大輪明王。為一切真言力安住一切佛，安住一切十地菩薩，以最上寶滿一切虛空上下悉皆莊嚴。復以大摩尼寶莊嚴身，化百千俱胝那由他種種相光淨端嚴，自稱說一字聲，放大光明焰大光明，於世尊釋迦牟尼佛上面前虛空中瞻敬而住，而彼光明照淨光天一切大眾。」

爾時，世尊釋迦牟尼佛言：「我此大輪一字明，是一切寶幢如來內心最上祕密，能於彼佛像前以猛利心，不生疑慮誦彼真言，如數滿足決定成就。彼持課行人若是身邊先有世間一切罪業不清淨事，佛未加護，當須重重懺謝誠心持誦，後必能得成就。若於像前心不間斷，恒時持誦或作護摩，一切前事皆悉能知，當來獲得菩薩位，及五通天轉輪聖王等，亦得為地下主，亦得為虛空長壽抱𭢽(切身)天，及得夜叉、夜叉女及阿修羅眾降伏，及能調伏諸鬼神等，及得諸大天乃至菩薩摩訶薩十地之位。彼持課行人若恒持誦不間斷及作護摩者，而於世間所作成就，至於增益息災降伏三種之事，決定獲得最上成就，得見果報中下品事不為難也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊釋迦牟尼佛言：「我此大輪一字明，是一切寶幢如來內心最上祕密，能於彼佛像前以猛利心，不生疑慮誦彼真言，如數滿足決定成就。彼持課行人若是身邊先有世間一切罪業不清淨事，佛未加護，當須重重懺謝誠心持誦，後必能得成就。若於像前心不間斷，恒時持誦或作護摩，一切前事皆悉能知，當來獲得菩薩位，及五通天轉輪聖王等，亦得為地下主，亦得為虛空長壽抱𭢽(切身)天，及得夜叉、夜叉女及阿修羅眾降伏，及能調伏諸鬼神等，及得諸大天乃至菩薩摩訶薩十地之位。彼持課行人若恒持誦不間斷及作護摩者，而於世間所作成就，至於增益息災降伏三種之事，決定獲得最上成就，得見果報中下品事不為難也。

「彼行人作護摩時，當結五髻印誦枳世儞真言，作一切事擁護自身，誦此真言七遍或八遍，此為恒式。真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「彼行人作護摩時，當結五髻印誦枳世儞真言，作一切事擁護自身，誦此真言七遍或八遍，此為恒式。真言曰：

「曩莫薩哩嚩(二合) 沒駄冒地薩怛嚩(二合引) 曩(引)摩鉢囉(二合) 底賀哆誐𡦔(切身) 誐哆(引) 喃(引) 怛𭀍(切身)他(引) 唵(引) 入嚩(二合) 羅底瑟咤(二合) 吽(牛鳴音呼) 嚕嚕尾濕嚩(二合) 三婆嚩三婆吠(引) 娑嚩(二合引) 賀(引)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「曩莫薩哩嚩(二合) 沒駄冒地薩怛嚩(二合引) 曩(引)摩鉢囉(二合) 底賀哆誐𡦔(切身) 誐哆(引) 喃(引) 怛𭀍(切身)他(引) 唵(引) 入嚩(二合) 羅底瑟咤(二合) 吽(牛鳴音呼) 嚕嚕尾濕嚩(二合) 三婆嚩三婆吠(引) 娑嚩(二合引) 賀(引)」

「此真言用加持柴及花香塗香一切擁護，我於一切寶幢如來處，得彼娑陵捺囉王佛、無量壽佛、努鉢囉娑賀佛、妙眼佛、妙幢佛、花王佛、蘇閉那多佛、路迦牟尼佛、金光佛等，及一切過去應正等覺，悉皆隨喜宣說彼一字大輪明。彼明云何？所謂『唵部林(二合)』。妙吉祥！此是一切如來第一微妙內心，名大吉祥大輪一字明，若有求者得一切真言成就。汝妙吉祥！此最上儀軌王，是一切真言最上祕密勅，若持誦者所有一切業障皆得清淨。誦者當先誦三洛叉遍數滿足時。童子！汝此儀軌王，於一切世出世、一切法、一切真言儀軌皆得成就。若作擁護能隱身，入一切部多中無所障礙，於世間出世間不能為害。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「此真言用加持柴及花香塗香一切擁護，我於一切寶幢如來處，得彼娑陵捺囉王佛、無量壽佛、努鉢囉娑賀佛、妙眼佛、妙幢佛、花王佛、蘇閉那多佛、路迦牟尼佛、金光佛等，及一切過去應正等覺，悉皆隨喜宣說彼一字大輪明。彼明云何？所謂『唵部林(二合)』。妙吉祥！此是一切如來第一微妙內心，名大吉祥大輪一字明，若有求者得一切真言成就。汝妙吉祥！此最上儀軌王，是一切真言最上祕密勅，若持誦者所有一切業障皆得清淨。誦者當先誦三洛叉遍數滿足時。童子！汝此儀軌王，於一切世出世、一切法、一切真言儀軌皆得成就。若作擁護能隱身，入一切部多中無所障礙，於世間出世間不能為害。」

爾時，世尊釋迦牟尼佛說是大輪一字明王持誦儀軌時，三千大千一切世界六種震動，光照一切佛剎。彼諸佛剎，一切如來悉皆集會，彼淨光天眾會而坐，彼一切佛剎所有眾生之類光所照者，得大福德及得聲聞辟支佛，乃至令得菩薩十地不退轉位，乃至無上正等正覺。復有無量無邊世界無數眾生，在於地獄、餓鬼、傍生苦趣住者，蒙彼大明王大光明所照觸者，皆得苦惱解脫，受大快樂歡喜無量，當來決定獲得三乘之位。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊釋迦牟尼佛說是大輪一字明王持誦儀軌時，三千大千一切世界六種震動，光照一切佛剎。彼諸佛剎，一切如來悉皆集會，彼淨光天眾會而坐，彼一切佛剎所有眾生之類光所照者，得大福德及得聲聞辟支佛，乃至令得菩薩十地不退轉位，乃至無上正等正覺。復有無量無邊世界無數眾生，在於地獄、餓鬼、傍生苦趣住者，蒙彼大明王大光明所照觸者，皆得苦惱解脫，受大快樂歡喜無量，當來決定獲得三乘之位。

爾時，世尊釋迦牟尼佛復觀察彼大眾，告妙吉祥童子言：「童子諦聽，此大輪明王有大力勢一切無畏，凡持誦行人所願圓滿，得入一切真言法廣大儀軌，能得一切真言成就，能令眾生具足平等，有大精進解諸方便，成最上智趣於菩提，坐於道場得大涅盤。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊釋迦牟尼佛復觀察彼大眾，告妙吉祥童子言：「童子諦聽，此大輪明王有大力勢一切無畏，凡持誦行人所願圓滿，得入一切真言法廣大儀軌，能得一切真言成就，能令眾生具足平等，有大精進解諸方便，成最上智趣於菩提，坐於道場得大涅盤。

「復次，說廣大畫像儀則曼拏羅成就法。若有如前安住真言行人，求成就大輪明王未曾有法，於一切真言最上自在有大力勢，能滿一切所願，能破壞世間一切災難如佛現世。若求中下品事，一切成就得大安樂，極善寂靜破諸罪業。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，說廣大畫像儀則曼拏羅成就法。若有如前安住真言行人，求成就大輪明王未曾有法，於一切真言最上自在有大力勢，能滿一切所願，能破壞世間一切災難如佛現世。若求中下品事，一切成就得大安樂，極善寂靜破諸罪業。

「童子！此大輪明王，於諸世間是天中天最上佛日，名一切法自性智真如際最上儀軌，凡所行人宜應諦受。若欲畫者先當以正心專注，求最上白㲲勻細新好鮮白無垢，凡蠶絲所織皆不得用，其㲲闊一肘長二肘，若無當用樹皮無蟲蝕者。所求畫人必須長者清淨之士，不得酬價，所索便與。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「童子！此大輪明王，於諸世間是天中天最上佛日，名一切法自性智真如際最上儀軌，凡所行人宜應諦受。若欲畫者先當以正心專注，求最上白㲲勻細新好鮮白無垢，凡蠶絲所織皆不得用，其㲲闊一肘長二肘，若無當用樹皮無蟲蝕者。所求畫人必須長者清淨之士，不得酬價，所索便與。

「起首畫日，須就三長月吉祥之日，畫人當先沐浴清淨著鮮潔衣，內外相應淳善專注，仍與受三歸五戒然後起首，先畫本尊佛相，身如金色圓光周遍，坐於大寶山大寶龕中，廣博相稱，而用真珠雜寶瓔珞寶鬘莊嚴，周遍內外眾寶嚴飾。於佛頂上獨畫繖蓋，以眾寶莊嚴，蓋上畫二飛仙持蓋。於佛右邊畫於行人。其寶山根下周迴四面畫大海水，山從海出。像前周遍畫曩誐枳娑羅花、奔曩誐花、嚩俱羅花、喻體迦花、摩羅迦花、俱蘇摩花、必哩焰虞花、俱嚕嚩花、印捺嚩藍花、燥誐地花、奔拏哩迦等種種花卉。復以如是等花及眾妙香和合作閼伽奉獻供養。所畫本尊當如迦尼迦花、瞻蔔迦花色相具足。或如金色殊妙無比。或畫寶勝佛，或畫大福最上寶幢牟尼佛、得一切法寶自在佛，於大寶山、大寶龕中結跏趺坐，用優鉢囉花莊嚴寶龕。彼佛面相慈悲端嚴，作說法印施無畏相。於龕外畫持誦人，偏袒右肩右膝著地，手執香爐瞻仰供養。山根四面畫大海水山從海出。此畫像，彼持誦人當依儀則如法念誦，作彼增益所求皆得。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「起首畫日，須就三長月吉祥之日，畫人當先沐浴清淨著鮮潔衣，內外相應淳善專注，仍與受三歸五戒然後起首，先畫本尊佛相，身如金色圓光周遍，坐於大寶山大寶龕中，廣博相稱，而用真珠雜寶瓔珞寶鬘莊嚴，周遍內外眾寶嚴飾。於佛頂上獨畫繖蓋，以眾寶莊嚴，蓋上畫二飛仙持蓋。於佛右邊畫於行人。其寶山根下周迴四面畫大海水，山從海出。像前周遍畫曩誐枳娑羅花、奔曩誐花、嚩俱羅花、喻體迦花、摩羅迦花、俱蘇摩花、必哩焰虞花、俱嚕嚩花、印捺嚩藍花、燥誐地花、奔拏哩迦等種種花卉。復以如是等花及眾妙香和合作閼伽奉獻供養。所畫本尊當如迦尼迦花、瞻蔔迦花色相具足。或如金色殊妙無比。或畫寶勝佛，或畫大福最上寶幢牟尼佛、得一切法寶自在佛，於大寶山、大寶龕中結跏趺坐，用優鉢囉花莊嚴寶龕。彼佛面相慈悲端嚴，作說法印施無畏相。於龕外畫持誦人，偏袒右肩右膝著地，手執香爐瞻仰供養。山根四面畫大海水山從海出。此畫像，彼持誦人當依儀則如法念誦，作彼增益所求皆得。

「我今說彼曼拏羅天，彼持誦人若持誦時，皆悉能解，所持誦真言恒須精熟，及得灌頂真言儀軌。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「我今說彼曼拏羅天，彼持誦人若持誦時，皆悉能解，所持誦真言恒須精熟，及得灌頂真言儀軌。

「妙吉祥！此所說曼拏羅具足受灌頂法，此灌頂曼拏羅一切真言皆能知解，恒時持誦擁護自身，及擁護同行之人。灌頂大師阿闍梨必須戒行具足，有大智慧具福德相，身心柔軟悲愍含識，恒為一切有情說於大乘，凡所攝受弟子不過八人多即遠離。如前所說曼拏羅儀軌，皆是一切如來之所宣說，汝須敬重常所修行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「妙吉祥！此所說曼拏羅具足受灌頂法，此灌頂曼拏羅一切真言皆能知解，恒時持誦擁護自身，及擁護同行之人。灌頂大師阿闍梨必須戒行具足，有大智慧具福德相，身心柔軟悲愍含識，恒為一切有情說於大乘，凡所攝受弟子不過八人多即遠離。如前所說曼拏羅儀軌，皆是一切如來之所宣說，汝須敬重常所修行。