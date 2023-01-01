大方廣菩薩藏文殊師利根本儀軌經

大方廣菩薩藏文殊師利根本儀軌經卷第十西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚少卿明教大師臣天息災奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大方廣菩薩藏文殊師利根本儀軌經卷第十西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚少卿明教大師臣天息災奉 詔譯

第四淨行觀想護摩成就法品第十一之二 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第四淨行觀想護摩成就法品第十一之二

「如是阿闍梨於彼王城聚落乞食歸已，於清淨處安置其鉢，即出房外用無蟲淨水，舉其左手以洗雙足。足既淨已，復取淨土以洗於手，持誦真言七遍而為加持，然用清淨器物盛新退下黃牛糞，以無蟲淨水相和調合，於其佛前作七曼拏羅，四方平正或一肘或半肘。第一曼拏羅廣闊一肘獻釋迦牟尼佛；第二曼拏羅獻菩薩；第三曼拏羅獻本尊真言；第四曼拏羅獻辟支佛；第五曼拏囉獻三寶；第六曼拏羅獻一切賢聖；第七曼拏羅獻一切眾生令獲利益。如是儀法，日日修作不得缺犯。作曼拏羅已，復於寂靜之處，密誦真言而重懺悔。懺訖而起，令彼淨人於河於泉等取無蟲淨水盛淨器內，一心洗手。復洗頭面耳鼻等皆令潔淨，然漱口三二遍，持誦五遍或七遍，即捧空鉢往詣流泉河㵎等處，如法洗鉢。洗已歸院，以鉢盛前所求之飯少許，而供養佛及本尊法教，復誦真言，所受用鉢或金作銀作、銅作或瓦作、或樹葉，皆可為其應器。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如是阿闍梨於彼王城聚落乞食歸已，於清淨處安置其鉢，即出房外用無蟲淨水，舉其左手以洗雙足。足既淨已，復取淨土以洗於手，持誦真言七遍而為加持，然用清淨器物盛新退下黃牛糞，以無蟲淨水相和調合，於其佛前作七曼拏羅，四方平正或一肘或半肘。第一曼拏羅廣闊一肘獻釋迦牟尼佛；第二曼拏羅獻菩薩；第三曼拏羅獻本尊真言；第四曼拏羅獻辟支佛；第五曼拏囉獻三寶；第六曼拏羅獻一切賢聖；第七曼拏羅獻一切眾生令獲利益。如是儀法，日日修作不得缺犯。作曼拏羅已，復於寂靜之處，密誦真言而重懺悔。懺訖而起，令彼淨人於河於泉等取無蟲淨水盛淨器內，一心洗手。復洗頭面耳鼻等皆令潔淨，然漱口三二遍，持誦五遍或七遍，即捧空鉢往詣流泉河㵎等處，如法洗鉢。洗已歸院，以鉢盛前所求之飯少許，而供養佛及本尊法教，復誦真言，所受用鉢或金作銀作、銅作或瓦作、或樹葉，皆可為其應器。

「所持鉢飯作供養已，復分一分與後來者，或客人，或貧苦者，不得多與量力施之，恐自不足減於氣力，有妨持誦及焚修事。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「所持鉢飯作供養已，復分一分與後來者，或客人，或貧苦者，不得多與量力施之，恐自不足減於氣力，有妨持誦及焚修事。

「若是獻佛之食自不得喫，轉施貧人或飛禽等。若自喫食，不得傷飽持誦成患，餘剩之食施諸貧苦，如是佛說一切眾生，以食為命皆依食住。假使天人、阿修羅、乾闥婆、龍、夜叉、緊那羅、羅叉、餓鬼、毘舍左、部多、烏娑哆囉迦及諸星曜等，未有不依食住而不食者，或自然飲食或造作段食。若欲界人天唯是段食，若色界諸天飲食細妙以禪定為食，若無色四空香為食故，是故佛說令諸眾生依食資身進修道法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若是獻佛之食自不得喫，轉施貧人或飛禽等。若自喫食，不得傷飽持誦成患，餘剩之食施諸貧苦，如是佛說一切眾生，以食為命皆依食住。假使天人、阿修羅、乾闥婆、龍、夜叉、緊那羅、羅叉、餓鬼、毘舍左、部多、烏娑哆囉迦及諸星曜等，未有不依食住而不食者，或自然飲食或造作段食。若欲界人天唯是段食，若色界諸天飲食細妙以禪定為食，若無色四空香為食故，是故佛說令諸眾生依食資身進修道法。

「持誦法教修諸梵行，恭敬聖賢孝養父母，乃至無上佛道成就不難。譬如有人食所資故，勇猛強力擔負重擔，遠行前路不以為難。行者亦然，身力安健，上求菩提下度有情，作大利樂亦不為難。是故，於過去世有佛世尊，名曰迦葉如來、應、正等覺，為彼一切貧苦眾生，於其飲食恒所乏少，令心逼迫常受飢苦，利益彼等而為宣說最上真言，令得具足種種飲食消除飢病。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「持誦法教修諸梵行，恭敬聖賢孝養父母，乃至無上佛道成就不難。譬如有人食所資故，勇猛強力擔負重擔，遠行前路不以為難。行者亦然，身力安健，上求菩提下度有情，作大利樂亦不為難。是故，於過去世有佛世尊，名曰迦葉如來、應、正等覺，為彼一切貧苦眾生，於其飲食恒所乏少，令心逼迫常受飢苦，利益彼等而為宣說最上真言，令得具足種種飲食消除飢病。」

佛言：「一切聲聞之輩，有菩提行而欲進修，須假段食以支身命，汝今諦聽，當為汝說。」是時，會中聲聞之眾皆大歡喜，而白佛言：「世尊法王！甚為希有！慈愍眾生三界第一，唯願饒益我等，說此最上真言。」是時，釋迦牟尼即受其請，發迦陵頻伽聲響如雷鼓，告部多眾言：「汝今諦聽，所有十方世界現在會者，二足、四足、多足、無足，及過去未來一切眾生，我今利樂於彼令得飲食豐足。」即說往昔迦葉世尊所說真言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「一切聲聞之輩，有菩提行而欲進修，須假段食以支身命，汝今諦聽，當為汝說。」是時，會中聲聞之眾皆大歡喜，而白佛言：「世尊法王！甚為希有！慈愍眾生三界第一，唯願饒益我等，說此最上真言。」是時，釋迦牟尼即受其請，發迦陵頻伽聲響如雷鼓，告部多眾言：「汝今諦聽，所有十方世界現在會者，二足、四足、多足、無足，及過去未來一切眾生，我今利樂於彼令得飲食豐足。」即說往昔迦葉世尊所說真言：

「曩莫三滿哆沒馱(引) 喃(引) 阿鉢囉(二合) 底賀哆舍(引) 娑曩(引) 喃怛儞野(二合) 他唵(引) 誐誐儞(引) 誐誐曩巘𠰒(引) 阿(引) 曩野薩哩縛(二合) 護盧護盧三摩野摩努娑摩(二合) 囉阿(引) 迦里沙(二合) 尼摩(引)尾楞嚩摩(引) 尾楞嚩野體(引) 悉弭(二合) 旦弭(引) 三波(引) 捺野娑嚩(二合) 賀(引)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「曩莫三滿哆沒馱(引) 喃(引) 阿鉢囉(二合) 底賀哆舍(引) 娑曩(引) 喃怛儞野(二合) 他唵(引) 誐誐儞(引) 誐誐曩巘𠰒(引) 阿(引) 曩野薩哩縛(二合) 護盧護盧三摩野摩努娑摩(二合) 囉阿(引) 迦里沙(二合) 尼摩(引)尾楞嚩摩(引) 尾楞嚩野體(引) 悉弭(二合) 旦弭(引) 三波(引) 捺野娑嚩(二合) 賀(引)」

「爾時，迦葉世尊正等正覺說此廣大真言法時，於虛空中起大飲食雲，遍覆三千大千世界。於其雲中降彼種種美食，令彼眾生隨意取食，皆獲飽滿離諸飢苦。復有渴者，於其雲中降八功德水，於剎那間普皆充足。時彼會中一切大眾歎未曾有：『何故雲中有斯美膳？是佛世尊所說微妙祕密真言威力所置，我得隨喜頂戴奉行。』即從坐起五體投地，禮足歡喜而退一面。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時，迦葉世尊正等正覺說此廣大真言法時，於虛空中起大飲食雲，遍覆三千大千世界。於其雲中降彼種種美食，令彼眾生隨意取食，皆獲飽滿離諸飢苦。復有渴者，於其雲中降八功德水，於剎那間普皆充足。時彼會中一切大眾歎未曾有：『何故雲中有斯美膳？是佛世尊所說微妙祕密真言威力所置，我得隨喜頂戴奉行。』即從坐起五體投地，禮足歡喜而退一面。

「我釋迦世尊亦為饒益愍念眾生說此儀軌王最上真言，令彼一切飢渴眾生充足飲食。若持誦者先須依法求成真言勝妙之行，於山頂上安置聖妙吉祥中品㡧像，以種種香花飲食獻大供養，持誦者每日喫三白食，或只乳食亦得，即誦迦葉如來正等正覺所說真言七洛叉，然用佉禰囉濕木、優曇鉢濕木、吉祥果濕木皆長一尺，以酥酪蜜搵令滋潤，誦前真言作於護摩八千遍。於夜半已來於其天中起黑風雲。彼持誦者不得怕怖亦不得起，但誦聖妙吉祥八字心真言，與彼同伴法事之者作其擁護，彼黑風雲即便自散。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「我釋迦世尊亦為饒益愍念眾生說此儀軌王最上真言，令彼一切飢渴眾生充足飲食。若持誦者先須依法求成真言勝妙之行，於山頂上安置聖妙吉祥中品㡧像，以種種香花飲食獻大供養，持誦者每日喫三白食，或只乳食亦得，即誦迦葉如來正等正覺所說真言七洛叉，然用佉禰囉濕木、優曇鉢濕木、吉祥果濕木皆長一尺，以酥酪蜜搵令滋潤，誦前真言作於護摩八千遍。於夜半已來於其天中起黑風雲。彼持誦者不得怕怖亦不得起，但誦聖妙吉祥八字心真言，與彼同伴法事之者作其擁護，彼黑風雲即便自散。

「又於空中現女人相，一切莊嚴光明照耀，向誦者言：『我得成就，汝上人起。』誦者用惹帝花香獻閼伽水，作此法時女人不現。如是自身與其同伴二十五人，所求飲食天自雨下，及隨意受用之物皆得充足。持誦者獻閼伽水發遣賢聖，旋繞㡧像三匝畢已，作禮諸佛一切菩薩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又於空中現女人相，一切莊嚴光明照耀，向誦者言：『我得成就，汝上人起。』誦者用惹帝花香獻閼伽水，作此法時女人不現。如是自身與其同伴二十五人，所求飲食天自雨下，及隨意受用之物皆得充足。持誦者獻閼伽水發遣賢聖，旋繞㡧像三匝畢已，作禮諸佛一切菩薩。

「復次，作虛空行等成就法，如先所說種種清淨之地，或山、或海等地。持誦者及同伴人，依前儀則持誦真言作其擁護，用中品㡧面西安置。持誦者面東坐吉祥草座，用佉禰囉木為柴，以白蓮華、酥酪蜜合和為團作八千護摩，每日三時而作護摩。如是至二十一日，到夜半時作護摩法畢，持誦者即見聖妙吉祥所求皆得，或虛空中行、或隱沒身形、或大福長壽、或王所愛敬，乃至成就聲聞、辟支佛、菩薩之地，於五神通亦得成就。今此壇法有大勝力所欲皆得，請召聖賢發遣神鬼呪成仙藥，及無智愚迷作種種過失以真言威力亦得解脫。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，作虛空行等成就法，如先所說種種清淨之地，或山、或海等地。持誦者及同伴人，依前儀則持誦真言作其擁護，用中品㡧面西安置。持誦者面東坐吉祥草座，用佉禰囉木為柴，以白蓮華、酥酪蜜合和為團作八千護摩，每日三時而作護摩。如是至二十一日，到夜半時作護摩法畢，持誦者即見聖妙吉祥所求皆得，或虛空中行、或隱沒身形、或大福長壽、或王所愛敬，乃至成就聲聞、辟支佛、菩薩之地，於五神通亦得成就。今此壇法有大勝力所欲皆得，請召聖賢發遣神鬼呪成仙藥，及無智愚迷作種種過失以真言威力亦得解脫。」

復次，釋迦牟尼說：「中品成就法，如前所說清淨勝地，面西安置㡧像，持誦者面東坐吉祥草座，以香花供養廣作法事，每日三時志念真言。如是數滿六洛叉，念誦畢已以迦尼迦囉花、白檀、恭俱摩香合和為團作百千護摩，其數足已㡧自振動，復出光明普遍照耀，不久之間得三十三天帝釋之位。若以此㡧頂戴受持，得入三地具五神通，為生說法復至七地，乃至未來得成正覺。若持誦者依前儀軌作法，持誦皆得成就。如迦葉世尊所說真言依法持誦，所求美食八功德水，決定成就隨意豐足。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次，釋迦牟尼說：「中品成就法，如前所說清淨勝地，面西安置㡧像，持誦者面東坐吉祥草座，以香花供養廣作法事，每日三時志念真言。如是數滿六洛叉，念誦畢已以迦尼迦囉花、白檀、恭俱摩香合和為團作百千護摩，其數足已㡧自振動，復出光明普遍照耀，不久之間得三十三天帝釋之位。若以此㡧頂戴受持，得入三地具五神通，為生說法復至七地，乃至未來得成正覺。若持誦者依前儀軌作法，持誦皆得成就。如迦葉世尊所說真言依法持誦，所求美食八功德水，決定成就隨意豐足。

「若依妙吉祥根本儀軌結界持誦，所求金銀珍寶摩尼珠寶，上妙仙藥等無不成就。如上儀軌法行，若彼阿闍梨勤誦修習常得成就。又持誦者若依法持誦，所乞得者種種飲食，若欲食時先供聖賢，深生慚愧然可自食。若有餘食送在河中或無人淨處，施諸畜類有情，施已洗鉢一心專注。若是瓦鉢洗已熏乾，其餘木鉢金銀等鉢，洗淨無垢即得受用。若稍不淨不得使用，如佛教勅若乞食之鉢，不得雜用盛物亦不得喫食，乃至香藥菓子等皆不得盛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若依妙吉祥根本儀軌結界持誦，所求金銀珍寶摩尼珠寶，上妙仙藥等無不成就。如上儀軌法行，若彼阿闍梨勤誦修習常得成就。又持誦者若依法持誦，所乞得者種種飲食，若欲食時先供聖賢，深生慚愧然可自食。若有餘食送在河中或無人淨處，施諸畜類有情，施已洗鉢一心專注。若是瓦鉢洗已熏乾，其餘木鉢金銀等鉢，洗淨無垢即得受用。若稍不淨不得使用，如佛教勅若乞食之鉢，不得雜用盛物亦不得喫食，乃至香藥菓子等皆不得盛。

「又諸比丘如無應器，或用荷葉喫食，或用蓮華葉、優鉢羅葉、妙香華葉、最上華葉、布羅叉葉、優曇鉢葉、若尼俱陀樹葉及根莖枝條俱不得用；娑羅樹葉、阿沒羅樹葉、波吒羅樹葉、室里沙樹葉、菩提樹葉，並不得於葉中盛食喫食。復有釋迦如來行住坐臥之處，所有華菓樹木並不得受用，若有違犯破自三昧；離前葉外其餘樹葉許用喫食。若瓦器、銅器、銀器、金器、水精、瑠璃之器，及鐵石等器皆得喫食。又若蓮華、若諸樹葉，或以供養諸佛菩薩及聲聞緣覺者亦不得用。若持誦者如前所說樹葉，及供獻佛眾聖者華葉樹葉，並不得受用喫食。若有求法持誦者，受用供佛之葉喫食之時，下品成就之法決定不成，何況中品上品！吉祥增益息災降伏，一切所願之事定不成就。若有樂修淨行精勤持戒，得成就一切真言者，許其同食。若非此輩不得同食，亦不得互相招喚往來同食，如所乞之食雖少，須作豐足之想。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又諸比丘如無應器，或用荷葉喫食，或用蓮華葉、優鉢羅葉、妙香華葉、最上華葉、布羅叉葉、優曇鉢葉、若尼俱陀樹葉及根莖枝條俱不得用；娑羅樹葉、阿沒羅樹葉、波吒羅樹葉、室里沙樹葉、菩提樹葉，並不得於葉中盛食喫食。復有釋迦如來行住坐臥之處，所有華菓樹木並不得受用，若有違犯破自三昧；離前葉外其餘樹葉許用喫食。若瓦器、銅器、銀器、金器、水精、瑠璃之器，及鐵石等器皆得喫食。又若蓮華、若諸樹葉，或以供養諸佛菩薩及聲聞緣覺者亦不得用。若持誦者如前所說樹葉，及供獻佛眾聖者華葉樹葉，並不得受用喫食。若有求法持誦者，受用供佛之葉喫食之時，下品成就之法決定不成，何況中品上品！吉祥增益息災降伏，一切所願之事定不成就。若有樂修淨行精勤持戒，得成就一切真言者，許其同食。若非此輩不得同食，亦不得互相招喚往來同食，如所乞之食雖少，須作豐足之想。

「若諸持誦之者依此儀軌如是而行，於一切真言求成就法，如觀掌中必得成就。汝等諦聽，我今復說潔淨真言威力廣大。若持誦者念此真言七遍，所有一切飲食以手按之，成潔淨食可得自喫，天人及部多眾於彼身上，以手摩觸按之皆成潔淨。真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若諸持誦之者依此儀軌如是而行，於一切真言求成就法，如觀掌中必得成就。汝等諦聽，我今復說潔淨真言威力廣大。若持誦者念此真言七遍，所有一切飲食以手按之，成潔淨食可得自喫，天人及部多眾於彼身上，以手摩觸按之皆成潔淨。真言曰：

「曩莫三滿哆沒馱(引) 喃(引) 阿鉢囉(二合) 底賀哆舍(引) 娑曩(引) 喃(引) 怛儞野(二合) 他(引) 唵(引) 薩里嚩(二合)緊唧沙曩(引) 舍儞曩(引) 舍野曩(引) 舍野薩里嚩(二合) 訥瑟吒(二合) 鉢囉(二合) 喻訖旦(二合) 三摩野努娑摩(二合) 囉吽𠺁娑嚩(二合引) 賀」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「曩莫三滿哆沒馱(引) 喃(引) 阿鉢囉(二合) 底賀哆舍(引) 娑曩(引) 喃(引) 怛儞野(二合) 他(引) 唵(引) 薩里嚩(二合)緊唧沙曩(引) 舍儞曩(引) 舍野曩(引) 舍野薩里嚩(二合) 訥瑟吒(二合) 鉢囉(二合) 喻訖旦(二合) 三摩野努娑摩(二合) 囉吽𠺁娑嚩(二合引) 賀」

「此真言，若喫食已，復誦七遍，以手摩觸自身及頭頂上，然經頃刻之間，於彼㡧前讀誦一切經典：《佛母般若經》、《聖月燈經》、《三摩地經》、《十地經》、《金光明經》、《孔雀王經》、《寶幢陀羅尼經》，如是等經早辰讀誦，至於午時隨讀多少，即時迴向收經案上，以淨衣蓋覆作禮經卷，往於河岸手捻淨土。誦此真言七遍，然後洗浴，復說真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「此真言，若喫食已，復誦七遍，以手摩觸自身及頭頂上，然經頃刻之間，於彼㡧前讀誦一切經典：《佛母般若經》、《聖月燈經》、《三摩地經》、《十地經》、《金光明經》、《孔雀王經》、《寶幢陀羅尼經》，如是等經早辰讀誦，至於午時隨讀多少，即時迴向收經案上，以淨衣蓋覆作禮經卷，往於河岸手捻淨土。誦此真言七遍，然後洗浴，復說真言曰：

「曩莫三滿哆沒馱(引) 喃(引) 阿鉢囉(二合) 底賀哆舍(引) 娑曩(引) 喃(引) 怛儞野(二合) 他(引) 唵(引) 薩里嚩(二合) 訥瑟站(二合引) 鉢囉(二合) 訥瑟站(二合) 娑旦(二合) 婆野吽印儞達囉達里尼俱摩囉吉里(二合) 拏嚕閉尼滿馱滿馱三摩野摩拏娑摩(二合) 囉頗吒娑嚩(二合引) 賀」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「曩莫三滿哆沒馱(引) 喃(引) 阿鉢囉(二合) 底賀哆舍(引) 娑曩(引) 喃(引) 怛儞野(二合) 他(引) 唵(引) 薩里嚩(二合) 訥瑟站(二合引) 鉢囉(二合) 訥瑟站(二合) 娑旦(二合) 婆野吽印儞達囉達里尼俱摩囉吉里(二合) 拏嚕閉尼滿馱滿馱三摩野摩拏娑摩(二合) 囉頗吒娑嚩(二合引) 賀」

「今此真言於曼拏羅能結界，擁護降伏一切障難。若以線上加持七遍，繫在身上，一切處行、作一切事皆得擁護。若結五髻大印誦一浴叉，所求之事無不成就。若以瞿摩夷淨土用無蟲水，持誦者洗浴身上及塗壇地，兼所用器物並成潔淨，不得用不流死水惡水，亦不得戲論眾生。又須觀想自身為苦為空，無常、無我、無主、無宰、無救、無歸，輪迴無已，深懷苦想，如入深水一心專注，若離此觀如鴛鴦去伴恒增痛苦。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「今此真言於曼拏羅能結界，擁護降伏一切障難。若以線上加持七遍，繫在身上，一切處行、作一切事皆得擁護。若結五髻大印誦一浴叉，所求之事無不成就。若以瞿摩夷淨土用無蟲水，持誦者洗浴身上及塗壇地，兼所用器物並成潔淨，不得用不流死水惡水，亦不得戲論眾生。又須觀想自身為苦為空，無常、無我、無主、無宰、無救、無歸，輪迴無已，深懷苦想，如入深水一心專注，若離此觀如鴛鴦去伴恒增痛苦。

「又彼誦者恒須觀想諸佛境界七寶蓮池，青黃赤白蓮華荷葉滿池開敷，於池四邊種種嚴飾。世尊於彼坐師子座，金色光明圓滿相好悉皆具足。於佛右邊有聖妙吉祥，諸相莊嚴坐蓮華座手執白拂，或坐、或立、或紅、或白、或金色如是觀想。彼佛左邊有聖觀自在，如中秋月色，手執白拂。復有八菩薩：慈氏、普賢、地藏、虛空藏、除蓋障、滅罪、金剛手、妙財，并前為十菩薩。右邊八辟支佛：贊那曩辟支佛、巘摩那曩辟支佛、計都辟支佛、妙計都辟支佛、白計都辟支佛、哩瑟吒辟支佛、烏波哩瑟吒辟支佛、儞彌辟支佛；及八大聲聞：大目乾連、舍利弗、憍梵波提、賓頭盧、頗羅墮畢陵、伽婆娑、羅睺羅、大迦葉、阿難陀如是觀想。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又彼誦者恒須觀想諸佛境界七寶蓮池，青黃赤白蓮華荷葉滿池開敷，於池四邊種種嚴飾。世尊於彼坐師子座，金色光明圓滿相好悉皆具足。於佛右邊有聖妙吉祥，諸相莊嚴坐蓮華座手執白拂，或坐、或立、或紅、或白、或金色如是觀想。彼佛左邊有聖觀自在，如中秋月色，手執白拂。復有八菩薩：慈氏、普賢、地藏、虛空藏、除蓋障、滅罪、金剛手、妙財，并前為十菩薩。右邊八辟支佛：贊那曩辟支佛、巘摩那曩辟支佛、計都辟支佛、妙計都辟支佛、白計都辟支佛、哩瑟吒辟支佛、烏波哩瑟吒辟支佛、儞彌辟支佛；及八大聲聞：大目乾連、舍利弗、憍梵波提、賓頭盧、頗羅墮畢陵、伽婆娑、羅睺羅、大迦葉、阿難陀如是觀想。

「又彼大聲聞相近有無邊比丘眾，於辟支佛相近有無邊辟支佛眾，八大菩薩相近有無邊菩薩眾，乃至大眾遍虛空界，如是作其觀想。又持誦者復觀自身在池水之中水至於臍，以天上人間種種名華，曼陀羅華、大曼陀羅華、馱覩瑟迦里華、雨華、印儞嚩囉華、蓮華、大蓮華，如是之華積如妙高山，及種種幢幡寶蓋天衣妙香，燃百千那由他俱胝燈，而用供養一切諸佛及諸菩薩聲聞緣覺，兼與一切眾生施食供養。復想世尊眉間放白毫光照一切有情。若持誦者如是依法儀軌作此觀行，不久成就菩提大果。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又彼大聲聞相近有無邊比丘眾，於辟支佛相近有無邊辟支佛眾，八大菩薩相近有無邊菩薩眾，乃至大眾遍虛空界，如是作其觀想。又持誦者復觀自身在池水之中水至於臍，以天上人間種種名華，曼陀羅華、大曼陀羅華、馱覩瑟迦里華、雨華、印儞嚩囉華、蓮華、大蓮華，如是之華積如妙高山，及種種幢幡寶蓋天衣妙香，燃百千那由他俱胝燈，而用供養一切諸佛及諸菩薩聲聞緣覺，兼與一切眾生施食供養。復想世尊眉間放白毫光照一切有情。若持誦者如是依法儀軌作此觀行，不久成就菩提大果。

「又佛說此觀行法則，利益一切眾生，於持誦者勝行第一。又如佛說三種曼拏羅、三品成就法、三等㡧像儀則，彼持誦者依法次第，審用淨心作其觀想，能斷一切根隨煩惱，然後獻閼伽水發遣賢聖。復想自身却出水中，方得觀行周圓，汝誦真言者恒令修習無復忘失。若欲持誦如前儀軌，還於淨處安排㡧像，結界請召供養加持，作護摩求其擁護一如前說，今此儀中更令讚歎諸佛菩薩賢聖。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又佛說此觀行法則，利益一切眾生，於持誦者勝行第一。又如佛說三種曼拏羅、三品成就法、三等㡧像儀則，彼持誦者依法次第，審用淨心作其觀想，能斷一切根隨煩惱，然後獻閼伽水發遣賢聖。復想自身却出水中，方得觀行周圓，汝誦真言者恒令修習無復忘失。若欲持誦如前儀軌，還於淨處安排㡧像，結界請召供養加持，作護摩求其擁護一如前說，今此儀中更令讚歎諸佛菩薩賢聖。

「若欲大小便利，遠離壇場無風密處，白日面東夜間面南，亦不得思惟佛法等事。非潔淨處如是事訖，用淨土無蟲淨水洗手，誦前真言三十遍，小便誦七遍，或𪖪鼻涕唾去壇不近不遠，亦須洗淨兩手，然於每日洗足，先洗右足後洗左足，不得兩足相觸，然以塗香結淨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若欲大小便利，遠離壇場無風密處，白日面東夜間面南，亦不得思惟佛法等事。非潔淨處如是事訖，用淨土無蟲淨水洗手，誦前真言三十遍，小便誦七遍，或𪖪鼻涕唾去壇不近不遠，亦須洗淨兩手，然於每日洗足，先洗右足後洗左足，不得兩足相觸，然以塗香結淨。

「又持誦者復有五種清淨：第一身業清淨；第二口業清淨；第三意業清淨；第四行真實清淨；第五說真實清淨法。復能通達微妙第一甚深之法，遠離殺生、偷盜、邪婬、妄語、惡口、兩舌、貪、瞋、邪見、破戒非法。若行非法殺生偷盜、愚癡邪見謗毀正法，是人永劫墮彼焰魔羅界為傍生餓鬼，或入黑繩、等活乃至阿鼻大地獄中受種種大苦，設得人身諸根不具愚迷闇鈍，何能成就最上之法？是故持誦之者，遠離諸惡親近善友，依法勤修於諸真言，必得成就最上之法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又持誦者復有五種清淨：第一身業清淨；第二口業清淨；第三意業清淨；第四行真實清淨；第五說真實清淨法。復能通達微妙第一甚深之法，遠離殺生、偷盜、邪婬、妄語、惡口、兩舌、貪、瞋、邪見、破戒非法。若行非法殺生偷盜、愚癡邪見謗毀正法，是人永劫墮彼焰魔羅界為傍生餓鬼，或入黑繩、等活乃至阿鼻大地獄中受種種大苦，設得人身諸根不具愚迷闇鈍，何能成就最上之法？是故持誦之者，遠離諸惡親近善友，依法勤修於諸真言，必得成就最上之法。

「又此儀軌有上中下，若持誦者一一依其儀軌志心行法，法事和合人法具足，所求之事一切成就。又真言之行所成之果全在儀軌，儀軌圓滿是事相應，即真言有力功利殊常，所欲所求決定成就。雖誦真言若虧儀軌行不相應，即真言法無其勝用，若求大果必不成就。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又此儀軌有上中下，若持誦者一一依其儀軌志心行法，法事和合人法具足，所求之事一切成就。又真言之行所成之果全在儀軌，儀軌圓滿是事相應，即真言有力功利殊常，所欲所求決定成就。雖誦真言若虧儀軌行不相應，即真言法無其勝用，若求大果必不成就。

「又此三品儀軌，一一依法不得雜用。若上品中用中品儀，若中品內用上品法，若下品中行中品事，若下品中行上品法，如是互有雜用三品，所求皆不成就。若彼行者起首作法，如法行儀如儀作法心無二緣，是行正法成就真言，復能利樂一切眾生。若異此儀而行於法，法成非法真言不成，行有唐捐福無所獲。過去諸佛說此三昧福利群生，若彼佛子於此儀軌王，善能通達依法持誦，即真言相為菩提道，此人不久而坐道場圓成大覺。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又此三品儀軌，一一依法不得雜用。若上品中用中品儀，若中品內用上品法，若下品中行中品事，若下品中行上品法，如是互有雜用三品，所求皆不成就。若彼行者起首作法，如法行儀如儀作法心無二緣，是行正法成就真言，復能利樂一切眾生。若異此儀而行於法，法成非法真言不成，行有唐捐福無所獲。過去諸佛說此三昧福利群生，若彼佛子於此儀軌王，善能通達依法持誦，即真言相為菩提道，此人不久而坐道場圓成大覺。

「復次，誦法之者，於真言法則深妙之事、祕密之行雖得成就，亦須恒持戒品長作禪觀不斷持誦，如壇法未成闕少供物可得暫住，壇法周足勇猛精進，課誦相讀三昧不間，累劫之罪而得除滅，一切眾生皆獲功德。譬如大轉輪王一切財寶悉皆具足，隨意受用而無有盡。今此真言如來所說，一切功德皆悉具足，隨諸有情利樂無盡。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，誦法之者，於真言法則深妙之事、祕密之行雖得成就，亦須恒持戒品長作禪觀不斷持誦，如壇法未成闕少供物可得暫住，壇法周足勇猛精進，課誦相讀三昧不間，累劫之罪而得除滅，一切眾生皆獲功德。譬如大轉輪王一切財寶悉皆具足，隨意受用而無有盡。今此真言如來所說，一切功德皆悉具足，隨諸有情利樂無盡。」