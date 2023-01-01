大方廣菩薩藏文殊師利根本儀軌經

大方廣菩薩藏文殊師利根本儀軌經卷第九 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大方廣菩薩藏文殊師利根本儀軌經卷第九

西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚少卿明教大師臣天息災奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚少卿明教大師臣天息災奉 詔譯

第三成就最上法品第十 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第三成就最上法品第十

爾時，世尊釋迦牟尼佛復說此儀軌王最上成就法：「若彼誦者作法之時，乘船入大恒河住河中間，以乳為食誦真言三十洛叉，別諸真言誦之皆得。若誦數足見一切龍，即作護摩爐如蓮華相，用前第一㡧面西安置，獻大供養，持誦者面東坐吉祥草座，以白檀、恭俱摩香熏裛龍花，復用佉禰囉木為柴入在爐中，每一龍花加持七遍而作護摩。如是護摩數滿三萬，作護摩時如有龍現，或持香藥或持寶物而與，持誦者不得受之。若護摩畢已，得持明輪王速具神通，一切龍王皆悉降伏，如同侍從隨意自在，無有能勝之者，壽命三十中劫，親見聖妙吉祥，尋以摩頂具五神通，不久當來得成佛果。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊釋迦牟尼佛復說此儀軌王最上成就法：「若彼誦者作法之時，乘船入大恒河住河中間，以乳為食誦真言三十洛叉，別諸真言誦之皆得。若誦數足見一切龍，即作護摩爐如蓮華相，用前第一㡧面西安置，獻大供養，持誦者面東坐吉祥草座，以白檀、恭俱摩香熏裛龍花，復用佉禰囉木為柴入在爐中，每一龍花加持七遍而作護摩。如是護摩數滿三萬，作護摩時如有龍現，或持香藥或持寶物而與，持誦者不得受之。若護摩畢已，得持明輪王速具神通，一切龍王皆悉降伏，如同侍從隨意自在，無有能勝之者，壽命三十中劫，親見聖妙吉祥，尋以摩頂具五神通，不久當來得成佛果。

「復有成就最上法，亦於大恒河中作法，先用吉祥果木一段，為其舟船牢固造作。復用吉祥菓木為於篙棹，所用船工心須巧妙，多有方便運彼舟船，往來安穩恒在中流，持誦者所有受持根本真言，或六字真言、三字真言、一字真言，及明王眷屬真言為成就法，於船中面西安㡧，持誦者面東持於齋戒，以乳菓子藥苗藥根等為食，一日三時洗浴三時換衣，默然志心於彼㡧前，誦前真言六十洛叉。持誦畢已船自往於大海，所用之物隨行受持，入大海時不得怕怖，唯持誦者一人可得迴船餘者皆否。須臾之間可行百千由旬，然就海中作成就法，先作護摩爐如甕，用佉禰囉木為柴，用白檀、龍腦、龍花合和為團，以瓦器內盛，或大或小臨時俱得，團數須滿六十洛叉，加持作護摩亦然。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有成就最上法，亦於大恒河中作法，先用吉祥果木一段，為其舟船牢固造作。復用吉祥菓木為於篙棹，所用船工心須巧妙，多有方便運彼舟船，往來安穩恒在中流，持誦者所有受持根本真言，或六字真言、三字真言、一字真言，及明王眷屬真言為成就法，於船中面西安㡧，持誦者面東持於齋戒，以乳菓子藥苗藥根等為食，一日三時洗浴三時換衣，默然志心於彼㡧前，誦前真言六十洛叉。持誦畢已船自往於大海，所用之物隨行受持，入大海時不得怕怖，唯持誦者一人可得迴船餘者皆否。須臾之間可行百千由旬，然就海中作成就法，先作護摩爐如甕，用佉禰囉木為柴，用白檀、龍腦、龍花合和為團，以瓦器內盛，或大或小臨時俱得，團數須滿六十洛叉，加持作護摩亦然。

「於護摩時，有楞伽國住者羅叉變醜惡形。復有龍宮名大富貴，彼有大龍王從龍宮出，變種種身現善惡相，與彼羅剎發如是言：『汝起！汝起！為我作主。』如是復有阿修羅、夜叉、天人、摩護羅伽及一切聖者，發善軟言勸請令起，不得便起亦不得驚怖。持誦者即誦真言，左手結祈克印祈克，彼等即生怕怖尋便退散。護摩作畢龍鬼既無，持誦者并所有船，剎那中間往色究竟天，及諸剎土往來自在，發菩提心見聖妙吉祥，獲得五通大力，所有一切龍、一切羅叉、一切夜叉、一切阿修羅、一切天人、一切眾生，皆悉降伏受誦者勅。復得一切諸佛菩薩、聖賢慈心護念，所有摩多鬼及一切鬼神不見其身，何況能為惱亂！ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「於護摩時，有楞伽國住者羅叉變醜惡形。復有龍宮名大富貴，彼有大龍王從龍宮出，變種種身現善惡相，與彼羅剎發如是言：『汝起！汝起！為我作主。』如是復有阿修羅、夜叉、天人、摩護羅伽及一切聖者，發善軟言勸請令起，不得便起亦不得驚怖。持誦者即誦真言，左手結祈克印祈克，彼等即生怕怖尋便退散。護摩作畢龍鬼既無，持誦者并所有船，剎那中間往色究竟天，及諸剎土往來自在，發菩提心見聖妙吉祥，獲得五通大力，所有一切龍、一切羅叉、一切夜叉、一切阿修羅、一切天人、一切眾生，皆悉降伏受誦者勅。復得一切諸佛菩薩、聖賢慈心護念，所有摩多鬼及一切鬼神不見其身，何況能為惱亂！

「復有成就最上法，用吉祥菓木一段，於恒河灘製作舟船。復令一百二十人執燈，身著白衣作於擁護，然將第一㡧如前儀則安置獻大供養。復用龍花、白檀、恭俱摩、龍腦合和為團數作三萬，以佉禰囉木為柴用作護摩。作護摩畢已，人及舟船剎那中間往彼梵世隨意自在。復見聖妙吉祥得菩薩地，具大五通住壽一劫，作大持明輪王。彼執燈者得持明天同為侍從，常供諸佛，於未來世當成正覺。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有成就最上法，用吉祥菓木一段，於恒河灘製作舟船。復令一百二十人執燈，身著白衣作於擁護，然將第一㡧如前儀則安置獻大供養。復用龍花、白檀、恭俱摩、龍腦合和為團數作三萬，以佉禰囉木為柴用作護摩。作護摩畢已，人及舟船剎那中間往彼梵世隨意自在。復見聖妙吉祥得菩薩地，具大五通住壽一劫，作大持明輪王。彼執燈者得持明天同為侍從，常供諸佛，於未來世當成正覺。

「復有成就最上法，或於河岸海岸及大海中、離於喧鬧寂靜之處，起壇持誦，求最上法皆得成就。或雪山、香山、香醉山、阿沒禰山、三峯山，及有花菓樹林之處，如佛所說應是山川林野深淨之處，離諸雜穢眾惡之類，忻樂誦持真言法行皆得成就。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有成就最上法，或於河岸海岸及大海中、離於喧鬧寂靜之處，起壇持誦，求最上法皆得成就。或雪山、香山、香醉山、阿沒禰山、三峯山，及有花菓樹林之處，如佛所說應是山川林野深淨之處，離諸雜穢眾惡之類，忻樂誦持真言法行皆得成就。

「若南印度或於吉祥山、吉祥舍利塔等亦得成就法。若北印度，迦濕彌羅國、儞波羅國迦、尾尸國，以次小支那國、大支那國，所有山林河海清淨之處，皆得成就真言行法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若南印度或於吉祥山、吉祥舍利塔等亦得成就法。若北印度，迦濕彌羅國、儞波羅國迦、尾尸國，以次小支那國、大支那國，所有山林河海清淨之處，皆得成就真言行法。

「若於聚落、城邑而作法者，須是國王重臣信敬佛法，人民、士庶孝養父母恭敬賢聖，無諸外道邪見眾生，如是國土於寂靜處，或於舍下或於露地，皆可起壇求成就法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若於聚落、城邑而作法者，須是國王重臣信敬佛法，人民、士庶孝養父母恭敬賢聖，無諸外道邪見眾生，如是國土於寂靜處，或於舍下或於露地，皆可起壇求成就法。

「若於中天大印度內，所有殑伽河岸、焰母曩河岸、信度河岸、捺哩摩(二合)那河岸、嚩訖史(二合)河岸、贊捺囉(二合)娑誐河岸、淨岸迦嚩哩河岸、娑囉莎底河岸、枲多大河岸，如是勝地可得成就最上法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若於中天大印度內，所有殑伽河岸、焰母曩河岸、信度河岸、捺哩摩(二合)那河岸、嚩訖史(二合)河岸、贊捺囉(二合)娑誐河岸、淨岸迦嚩哩河岸、娑囉莎底河岸、枲多大河岸，如是勝地可得成就最上法。

「復有勝地，金剛座大塔中，轉法輪處、安瑞像塔中，及迦毘羅城、摩耶夫人生太子處、鷲峯山中、華氏大城、俱尸那城、末度囉城、曲女城、塢濟儞城、廣嚴城，如是國土聚落，皆是福德吉祥勝地，所作所求皆得成就。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有勝地，金剛座大塔中，轉法輪處、安瑞像塔中，及迦毘羅城、摩耶夫人生太子處、鷲峯山中、華氏大城、俱尸那城、末度囉城、曲女城、塢濟儞城、廣嚴城，如是國土聚落，皆是福德吉祥勝地，所作所求皆得成就。

「若有天人住處，或屍陀林，或有一堂一殿安尊像處，或有華菓大樹下，或山頂高顯處，或優樓頻螺大池上，或摩嚕波國滿城中，及儞奔拏河、恒河入處海門邊，鉢囉野誐大尸陀林，及佛寺塔廟一切世間殊勝之地，俱獲成就最上祕密法。所有邊陲之地野外，無諸花菓樹木之地不得作法，所有惡人集聚不律儀處暫住即得，久住持誦結壇作法終不成就。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若有天人住處，或屍陀林，或有一堂一殿安尊像處，或有華菓大樹下，或山頂高顯處，或優樓頻螺大池上，或摩嚕波國滿城中，及儞奔拏河、恒河入處海門邊，鉢囉野誐大尸陀林，及佛寺塔廟一切世間殊勝之地，俱獲成就最上祕密法。所有邊陲之地野外，無諸花菓樹木之地不得作法，所有惡人集聚不律儀處暫住即得，久住持誦結壇作法終不成就。

「若佛菩薩、緣覺聲聞、一切聖賢經行之處最為殊勝，其阿闍梨先須於真言儀軌法則道業並須精熟，復須持戒清淨離諸貪欲，智慧通達利益眾生，然可依法持明結壇誦呪作於護摩，所求滅罪其罪皆除，所求吉祥一切成就。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若佛菩薩、緣覺聲聞、一切聖賢經行之處最為殊勝，其阿闍梨先須於真言儀軌法則道業並須精熟，復須持戒清淨離諸貪欲，智慧通達利益眾生，然可依法持明結壇誦呪作於護摩，所求滅罪其罪皆除，所求吉祥一切成就。

「如起首作法，先面西安置㡧像，持誦者面東，座用蟻子所運之土、恒河岸上土。復用白檀、恭俱摩、龍腦等香合和為泥，於彼㡧前作一孔雀，於淨地生者長吉祥草，於彼㡧前作如車輪形，令持誦者右手執其輪、左手執孔雀，於白月十五日夜，㡧前作大供養燒龍腦香。至天明日出時，彼泥孔雀變成大孔雀王，輪亦出光，持誦者現作天身，身有光明如日初出，著最上衣莊嚴於身，即時頂禮諸佛菩薩，旋繞㡧像已即自收㡧。經須臾之間乘彼孔雀過於梵天，有無數百千那由他俱胝天人為其眷屬，自作天輪王壽命六十中劫，隨意自在富貴具足無能勝者，親見聖妙吉祥為善知識，此人不久當得成佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如起首作法，先面西安置㡧像，持誦者面東，座用蟻子所運之土、恒河岸上土。復用白檀、恭俱摩、龍腦等香合和為泥，於彼㡧前作一孔雀，於淨地生者長吉祥草，於彼㡧前作如車輪形，令持誦者右手執其輪、左手執孔雀，於白月十五日夜，㡧前作大供養燒龍腦香。至天明日出時，彼泥孔雀變成大孔雀王，輪亦出光，持誦者現作天身，身有光明如日初出，著最上衣莊嚴於身，即時頂禮諸佛菩薩，旋繞㡧像已即自收㡧。經須臾之間乘彼孔雀過於梵天，有無數百千那由他俱胝天人為其眷屬，自作天輪王壽命六十中劫，隨意自在富貴具足無能勝者，親見聖妙吉祥為善知識，此人不久當得成佛。

「復有成就法，如是所樂拄杖淨瓶、齒刷絡腋、雄黃眼藥、刀劍弓箭鉞斧、種種器仗等，或二足四足駝騾、象馬、師子、龍虎等，或飛禽之類，孔雀、白鶴、鸞鳳等禽，用白蟻所運之土或河岸土及諸妙香合和為泥，如前器仗生類，隨意所樂以泥作之，或坐具臥具傘蓋頭冠，一切莊嚴之具亦隨意作之。或是僧家所用之物，數珠、革屣、衣鉢、錫杖、剪刀、針匙等物，若是錫杖刀斧等，並用上好鑌鐵作之，其餘之物用前香泥修製。修製既成復用五淨之水洗過，然用閼伽水灑淨，或一字真言或別真言誦八百遍，以為結淨自作擁護。以次如前所說，於清淨祕密之處，面西安置第一㡧像，持誦者面東坐於彼像前，獻大供養燒龍腦香等，於十五日夜執持所造物像，志心誦前根本真言。至於天明日出之時，㡧出大光，所有前香泥象馬及彼鸞鳳，乘之即可騰空自在。若刀劍器仗，乃至數珠革屣等執之亦然，身如日出放大光明，作天輪王為一切天主，壽一大劫，有無數百千那由他俱胝天人為其眷屬，居最上摩尼寶殿。前所乘象馬等類恒自隨身，具大勢力。自己真言常得成就，他所呪法亦能破之，於自誦者作大擁護，令彼阿闍梨有大勢力，具大精進成廣大身，得聖妙吉祥讚言善哉，以手摩頂為善知識，乃至當得坐菩提道場成就佛身，得一切眾生尊重供養，令諸有情到真實際獲不退位。是故我今略說最上成就法行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有成就法，如是所樂拄杖淨瓶、齒刷絡腋、雄黃眼藥、刀劍弓箭鉞斧、種種器仗等，或二足四足駝騾、象馬、師子、龍虎等，或飛禽之類，孔雀、白鶴、鸞鳳等禽，用白蟻所運之土或河岸土及諸妙香合和為泥，如前器仗生類，隨意所樂以泥作之，或坐具臥具傘蓋頭冠，一切莊嚴之具亦隨意作之。或是僧家所用之物，數珠、革屣、衣鉢、錫杖、剪刀、針匙等物，若是錫杖刀斧等，並用上好鑌鐵作之，其餘之物用前香泥修製。修製既成復用五淨之水洗過，然用閼伽水灑淨，或一字真言或別真言誦八百遍，以為結淨自作擁護。以次如前所說，於清淨祕密之處，面西安置第一㡧像，持誦者面東坐於彼像前，獻大供養燒龍腦香等，於十五日夜執持所造物像，志心誦前根本真言。至於天明日出之時，㡧出大光，所有前香泥象馬及彼鸞鳳，乘之即可騰空自在。若刀劍器仗，乃至數珠革屣等執之亦然，身如日出放大光明，作天輪王為一切天主，壽一大劫，有無數百千那由他俱胝天人為其眷屬，居最上摩尼寶殿。前所乘象馬等類恒自隨身，具大勢力。自己真言常得成就，他所呪法亦能破之，於自誦者作大擁護，令彼阿闍梨有大勢力，具大精進成廣大身，得聖妙吉祥讚言善哉，以手摩頂為善知識，乃至當得坐菩提道場成就佛身，得一切眾生尊重供養，令諸有情到真實際獲不退位。是故我今略說最上成就法行。

「於最上寂靜之地，建置最上第一㡧像，作大最上殊勝供養行，大最上真言事業，所以持誦者乘空自在，得天輪王大菩薩位，具五神通往千佛剎。於聖妙吉祥前成就一切智智，復能布大法雲降甘露法雨，普潤世間利樂有情，以最上成就法力，而能現作諸佛菩薩緣覺聲聞一切賢聖，如是殊勝一切所欲吉祥之事皆得成就。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「於最上寂靜之地，建置最上第一㡧像，作大最上殊勝供養行，大最上真言事業，所以持誦者乘空自在，得天輪王大菩薩位，具五神通往千佛剎。於聖妙吉祥前成就一切智智，復能布大法雲降甘露法雨，普潤世間利樂有情，以最上成就法力，而能現作諸佛菩薩緣覺聲聞一切賢聖，如是殊勝一切所欲吉祥之事皆得成就。」

第四淨行觀想護摩成就法品第十一之一 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第四淨行觀想護摩成就法品第十一之一

爾時，世尊釋迦牟尼佛觀察淨光天中大會之眾，根機成熟純善相應，告妙吉祥童子言：「我為汝等欲說中品㡧像儀則之事，有中品事業中品成就法。善哉！汝等諦聽，善思念之。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊釋迦牟尼佛觀察淨光天中大會之眾，根機成熟純善相應，告妙吉祥童子言：「我為汝等欲說中品㡧像儀則之事，有中品事業中品成就法。善哉！汝等諦聽，善思念之。」

爾時，妙吉祥童子白佛言：「世尊！如來為一切世間天人師，利樂有情救拔群品，唯願世尊悲愍我等及末世眾生，今所有法略為宣說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，妙吉祥童子白佛言：「世尊！如來為一切世間天人師，利樂有情救拔群品，唯願世尊悲愍我等及末世眾生，今所有法略為宣說。」

世尊告妙吉祥：「汝今諦聽。若有持誦阿闍梨，若能修諸梵行持戒清淨，身心柔軟悲愍有情。若安居處於此一切真言成就法，作其觀想持誦護摩，決定不虛皆得成就，如儀軌王所說。若曼拏羅阿闍梨攝受弟子，令入曼拏羅與彼灌頂，所受弟子依法進修，恒入三昧身心平等，智慧明達所言誠諦，離諸妄念勇猛不退，恭敬孝順不老不少，於諸利養而無愛著，於自戒行亦無缺犯，悲愍有情一切平等。如是之者，於此真言密行，先作精熟而後求法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世尊告妙吉祥：「汝今諦聽。若有持誦阿闍梨，若能修諸梵行持戒清淨，身心柔軟悲愍有情。若安居處於此一切真言成就法，作其觀想持誦護摩，決定不虛皆得成就，如儀軌王所說。若曼拏羅阿闍梨攝受弟子，令入曼拏羅與彼灌頂，所受弟子依法進修，恒入三昧身心平等，智慧明達所言誠諦，離諸妄念勇猛不退，恭敬孝順不老不少，於諸利養而無愛著，於自戒行亦無缺犯，悲愍有情一切平等。如是之者，於此真言密行，先作精熟而後求法。

「又此阿闍梨於妙吉祥曼拏羅真言密行深入無礙得大總持，善能分別三密妙行，於法界性無畏無著，人相具足生貴族家，勇猛精進善療眾病斷貪嗔癡，有如是德是名曼拏羅阿闍梨，與彼為師其行無等。若彼弟子夫欲求法，於妙吉祥童子儀軌三昧深懷愛樂發恭敬心，五體投地誠心告白：『我今願樂求受灌頂，唯願闍梨慈悲攝受。』阿闍梨觀彼弟子，威儀梵行戒品身心，得如前說者即時攝受，依法軌儀試驗彼等，與彼灌頂教授真言，令入三昧學祕密印，如斯堅固信樂不退，即為解脫一切真言成就儀軌。若非此人，於此儀軌不得為說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又此阿闍梨於妙吉祥曼拏羅真言密行深入無礙得大總持，善能分別三密妙行，於法界性無畏無著，人相具足生貴族家，勇猛精進善療眾病斷貪嗔癡，有如是德是名曼拏羅阿闍梨，與彼為師其行無等。若彼弟子夫欲求法，於妙吉祥童子儀軌三昧深懷愛樂發恭敬心，五體投地誠心告白：『我今願樂求受灌頂，唯願闍梨慈悲攝受。』阿闍梨觀彼弟子，威儀梵行戒品身心，得如前說者即時攝受，依法軌儀試驗彼等，與彼灌頂教授真言，令入三昧學祕密印，如斯堅固信樂不退，即為解脫一切真言成就儀軌。若非此人，於此儀軌不得為說。

「若彼弟子得阿闍梨歡喜，隨自力緣如法供養。時阿闍梨教授養育如同父子，所業既就，復令隨處建置道場，所有儀軌如前所說，揀好壇地無諸雜穢瓦礫骸骨，清淨之處，安置㡧像召請賢聖，以香花燈燭種種供養，獻閼伽水獻座及發遣，一日三時洗浴著新淨衣，持誦等日日如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若彼弟子得阿闍梨歡喜，隨自力緣如法供養。時阿闍梨教授養育如同父子，所業既就，復令隨處建置道場，所有儀軌如前所說，揀好壇地無諸雜穢瓦礫骸骨，清淨之處，安置㡧像召請賢聖，以香花燈燭種種供養，獻閼伽水獻座及發遣，一日三時洗浴著新淨衣，持誦等日日如是。

「復次，阿闍梨精進持戒，審諦思惟微妙法界，深厭世間遠離幻法，於諸真言通達無二，成就甚深最上法行，自作擁護如佛所說，此真言王若人依行必獲聖道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，阿闍梨精進持戒，審諦思惟微妙法界，深厭世間遠離幻法，於諸真言通達無二，成就甚深最上法行，自作擁護如佛所說，此真言王若人依行必獲聖道。

「又持誦者善能分別三世業報，於微細罪生廣大怖，所有世間呪法諸佛真言，金剛部族、蓮華部族，如是法教不憚辛勤，勇猛修習學令成就。如得成就，於寂靜處如理思惟志心持誦，利益有情植眾德本，有如是行德而可為師。若有學者書寫受持真言法行，作曼拏羅求受灌頂，如得成就利益無盡。復自隨其緣力供養於師，以飲食衣服臥具湯藥、香花燈菓恭敬供養，如供諸佛而無有異，於四威儀無令缺犯，保重於師如保己命，所學成就長壽無病，一切所願皆得滿足。若彼弟子尊重事師得師歡喜，所有過去現在諸佛世尊、聲聞緣覺，及諸菩薩、一切天人皆生歡喜。若師有德無德、有梵行無梵行不得毀謗。又師自道法，如法解說無復悋惜，令彼修學長養法眼，使一切眾生歸依有處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又持誦者善能分別三世業報，於微細罪生廣大怖，所有世間呪法諸佛真言，金剛部族、蓮華部族，如是法教不憚辛勤，勇猛修習學令成就。如得成就，於寂靜處如理思惟志心持誦，利益有情植眾德本，有如是行德而可為師。若有學者書寫受持真言法行，作曼拏羅求受灌頂，如得成就利益無盡。復自隨其緣力供養於師，以飲食衣服臥具湯藥、香花燈菓恭敬供養，如供諸佛而無有異，於四威儀無令缺犯，保重於師如保己命，所學成就長壽無病，一切所願皆得滿足。若彼弟子尊重事師得師歡喜，所有過去現在諸佛世尊、聲聞緣覺，及諸菩薩、一切天人皆生歡喜。若師有德無德、有梵行無梵行不得毀謗。又師自道法，如法解說無復悋惜，令彼修學長養法眼，使一切眾生歸依有處。

「如是弟子依阿闍梨，得入諸佛祕密法藏，如是阿闍梨依彼弟子，傳通聖法令下善種，是故師資相應成就，佛法不斷三寶相續。若無弟子付受法教，恒行慈愍貧苦眾生，與彼宣說入聖法財，大乘儀軌真言法教，上中下品修行要道，最上希有難得之法，漸次誘引令得修習，熏生智種而得通達。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如是弟子依阿闍梨，得入諸佛祕密法藏，如是阿闍梨依彼弟子，傳通聖法令下善種，是故師資相應成就，佛法不斷三寶相續。若無弟子付受法教，恒行慈愍貧苦眾生，與彼宣說入聖法財，大乘儀軌真言法教，上中下品修行要道，最上希有難得之法，漸次誘引令得修習，熏生智種而得通達。

「最上法行依教奉行，隨處還修曼拏羅法，如前儀說揀擇勝地。於恒河岸信度河岸，或大海，或大野，或高山，或近山，或深山，或樹下，或林中，或中國聚落，如是殊勝清淨之處，志誠持誦心離散亂，隨緣乞食。食已默然冥心密誦，降魔息災無不成就。若復為人所為之者，亦須信重愛樂忍辱柔和，諸根無缺人相具足，一切法事次第教授，令彼早起於大河中取彼河水，濾過無蟲用自洗浴令身無垢。復用粖香志意加持，然用塗身即令入壇。彼阿闍梨亦自洗浴於河岸坐，復用淨土洗手二十一遍，然後刷牙整頓衣服，於其佛前頭面作禮，以香花飲食種種供養種種讚歎，重用香花獻閼伽水。獻已禮敬復自白言：『某甲弟子無始流浪罪業無邊，身口七支其過不一，今對佛前志誠發露願罪消滅。』如是懺悔復從坐起，於彼㡧前坐吉祥草座，手執數珠一心持誦，所誦真言須是依師傳受，文言決定即許持誦。若非傳受、若句義差錯及別真言，不得持誦，恐不成就。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「最上法行依教奉行，隨處還修曼拏羅法，如前儀說揀擇勝地。於恒河岸信度河岸，或大海，或大野，或高山，或近山，或深山，或樹下，或林中，或中國聚落，如是殊勝清淨之處，志誠持誦心離散亂，隨緣乞食。食已默然冥心密誦，降魔息災無不成就。若復為人所為之者，亦須信重愛樂忍辱柔和，諸根無缺人相具足，一切法事次第教授，令彼早起於大河中取彼河水，濾過無蟲用自洗浴令身無垢。復用粖香志意加持，然用塗身即令入壇。彼阿闍梨亦自洗浴於河岸坐，復用淨土洗手二十一遍，然後刷牙整頓衣服，於其佛前頭面作禮，以香花飲食種種供養種種讚歎，重用香花獻閼伽水。獻已禮敬復自白言：『某甲弟子無始流浪罪業無邊，身口七支其過不一，今對佛前志誠發露願罪消滅。』如是懺悔復從坐起，於彼㡧前坐吉祥草座，手執數珠一心持誦，所誦真言須是依師傳受，文言決定即許持誦。若非傳受、若句義差錯及別真言，不得持誦，恐不成就。

「又此壇法有上中下，今唯說中品法事誦課儀軌，真言梵韻皆作中品。又所發音韻亦不得高亦不得低，聲調和雅文句分明，此為中等㡧像亦然，過去諸佛同所宣說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又此壇法有上中下，今唯說中品法事誦課儀軌，真言梵韻皆作中品。又所發音韻亦不得高亦不得低，聲調和雅文句分明，此為中等㡧像亦然，過去諸佛同所宣說。

「又每誦真言勿令異人聽聞，恐彼疑惑返成墜墮，須於寂靜之處結界安居志心持誦。若持誦時於夜第四分或半夜時，趺坐持誦至早晨日出，以次中午獻閼伽水發遣賢聖。其事訖已，宣揚義理解說法句，以次讀誦經典，讀《十地經》、《般若波羅蜜經》等，如是讀誦恭敬供養投地作禮，復誦根本真言，調伏諸根專心佛道，即得成就最上之法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又每誦真言勿令異人聽聞，恐彼疑惑返成墜墮，須於寂靜之處結界安居志心持誦。若持誦時於夜第四分或半夜時，趺坐持誦至早晨日出，以次中午獻閼伽水發遣賢聖。其事訖已，宣揚義理解說法句，以次讀誦經典，讀《十地經》、《般若波羅蜜經》等，如是讀誦恭敬供養投地作禮，復誦根本真言，調伏諸根專心佛道，即得成就最上之法。

「復次，阿闍梨若入聚落求化食時，默然淨行密誦法句，顧瞻道路無蟲之地而得行之，所乞之舍人有道心，正見重佛即得乞食。若無道心邪見顛倒，非因計因不得往彼，恐生疑謗墜墮彼等。又於聚落若見美妙色聲等境，不得貪著妄生適悅，如入軍陣勇猛無畏破彼強敵，如遇冤家深懷嫌厭。若見女人想觀不淨，臭惡膿血蛆蟲爛壞如屍陀林，種種枯骸深生厭離。若彼愚盲生顛倒見，若處執樂非淨計淨，於彼女色耽著不捨，業繩纏縛墮六趣中，輪迴往來無有窮盡，生死相續苦惱不斷。譬如有人執索鞦韆，往復高低繩不離手。業繩亦爾，六趣昇沈業不離身，如輪給水、如蟻循環而無窮盡、佛說女人為苦根本，由是諸苦相續而生，是故行人宜心遠離。若阿闍梨如為女人喻若得病，無其增益所求不成，上品中品乃至下品成就之法皆不成就。為破戒罪，諸佛菩薩而無護念，一切真言都無勝力，人天福報少分，快樂亦不可有，何況真言最上之法！ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，阿闍梨若入聚落求化食時，默然淨行密誦法句，顧瞻道路無蟲之地而得行之，所乞之舍人有道心，正見重佛即得乞食。若無道心邪見顛倒，非因計因不得往彼，恐生疑謗墜墮彼等。又於聚落若見美妙色聲等境，不得貪著妄生適悅，如入軍陣勇猛無畏破彼強敵，如遇冤家深懷嫌厭。若見女人想觀不淨，臭惡膿血蛆蟲爛壞如屍陀林，種種枯骸深生厭離。若彼愚盲生顛倒見，若處執樂非淨計淨，於彼女色耽著不捨，業繩纏縛墮六趣中，輪迴往來無有窮盡，生死相續苦惱不斷。譬如有人執索鞦韆，往復高低繩不離手。業繩亦爾，六趣昇沈業不離身，如輪給水、如蟻循環而無窮盡、佛說女人為苦根本，由是諸苦相續而生，是故行人宜心遠離。若阿闍梨如為女人喻若得病，無其增益所求不成，上品中品乃至下品成就之法皆不成就。為破戒罪，諸佛菩薩而無護念，一切真言都無勝力，人天福報少分，快樂亦不可有，何況真言最上之法！

「又若親近女人，於未來世欲求菩提涅槃永不成就。何以故？女色壞人障聖道故。譬如有人截多羅樹頭，於其截處芽永不生。智種亦然，女刀截故善芽不發，是故女人過失既深切要遠離。若彼智者心不邪亂離妄清淨，觀彼女色如空中花如水中月，不貪不著無得無捨，於曼拏羅成最上法，是名曼拏羅阿闍梨清淨乞食之行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又若親近女人，於未來世欲求菩提涅槃永不成就。何以故？女色壞人障聖道故。譬如有人截多羅樹頭，於其截處芽永不生。智種亦然，女刀截故善芽不發，是故女人過失既深切要遠離。若彼智者心不邪亂離妄清淨，觀彼女色如空中花如水中月，不貪不著無得無捨，於曼拏羅成最上法，是名曼拏羅阿闍梨清淨乞食之行。