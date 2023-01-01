大方廣菩薩藏文殊師利根本儀軌經

大方廣菩薩藏文殊師利根本儀軌經卷第八 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大方廣菩薩藏文殊師利根本儀軌經卷第八

西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚少卿明教大師臣天息災奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚少卿明教大師臣天息災奉 詔譯

第四㡧像儀則品第七 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第四㡧像儀則品第七

爾時，妙吉祥童子即從坐起繞佛三匝，頂禮佛足而白佛言：「善哉，善哉！如來、應供、正等正覺，為利益世間一切眾生，善能說此正法真言一切明義，令諸有情依此道法方便修習，成就一切菩薩真言行，當得最上菩提涅槃。今此真言甚深祕密，拔濟世間利益廣大。若佛滅後惡世之中，一切聲聞、緣覺、菩薩、聖賢普皆隱沒，是時眾生懈怠放逸，不信經法親近惡友，虛妄姦詐邪見顛倒，若聞此法驚怖疑惑，此人命終入阿鼻獄，流浪生死永不解脫。唯願世尊慈悲憐愍，方便解說真言相應㡧像儀則，令諸眾生降伏其心到無畏地。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，妙吉祥童子即從坐起繞佛三匝，頂禮佛足而白佛言：「善哉，善哉！如來、應供、正等正覺，為利益世間一切眾生，善能說此正法真言一切明義，令諸有情依此道法方便修習，成就一切菩薩真言行，當得最上菩提涅槃。今此真言甚深祕密，拔濟世間利益廣大。若佛滅後惡世之中，一切聲聞、緣覺、菩薩、聖賢普皆隱沒，是時眾生懈怠放逸，不信經法親近惡友，虛妄姦詐邪見顛倒，若聞此法驚怖疑惑，此人命終入阿鼻獄，流浪生死永不解脫。唯願世尊慈悲憐愍，方便解說真言相應㡧像儀則，令諸眾生降伏其心到無畏地。」

爾時，釋迦如來告妙吉祥童子言：「善哉，善哉！妙吉祥！汝能為於末世眾生問於如來最上祕密真言行義成就㡧像要妙儀則。汝等諦聽，當為汝說。我有六字真言名微妙心，是一切真言最上祕密大義藏，汝等信受無復疑惑。若彼眾生成就此法降伏其心，決定成就佛果菩提，過去七十六俱胝佛同所宣說，我今為汝及末世眾生略而說之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，釋迦如來告妙吉祥童子言：「善哉，善哉！妙吉祥！汝能為於末世眾生問於如來最上祕密真言行義成就㡧像要妙儀則。汝等諦聽，當為汝說。我有六字真言名微妙心，是一切真言最上祕密大義藏，汝等信受無復疑惑。若彼眾生成就此法降伏其心，決定成就佛果菩提，過去七十六俱胝佛同所宣說，我今為汝及末世眾生略而說之。

「唵(引) 嚩(引) 𭇠(切身) 替(引) 惹藥」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(引) 嚩(引) 𭇠(切身) 替(引) 惹藥」

「唵(引) 嚩(引) 𭇠(切身) 世(引) 詵(引) 娑嚩(二合入)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(引) 嚩(引) 𭇠(切身) 世(引) 詵(引) 娑嚩(二合入)」

「唵(引) 嚩(引) 𭇠(切身) 欠惹藥」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(引) 嚩(引) 𭇠(切身) 欠惹藥」

「唵(引) 嚩(引) 𭇠(切身) 儞瑟致(二合引) 藥」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(引) 嚩(引) 𭇠(切身) 儞瑟致(二合引) 藥」

「唵(引) 嚩(引) 𭇠(切身) 捺摩諾」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(引) 嚩(引) 𭇠(切身) 捺摩諾」

「唵(引) 嚩(引) 𭇠(切身) 摩曩索」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(引) 嚩(引) 𭇠(切身) 摩曩索」

爾時，世尊說此真言已，告妙吉祥言：「此六道六字微妙心真言，具足大力大精進最上無等，一切諸佛同所宣說最勝殊妙。若此真言流布世間，利樂眾生如佛住世而無有異。又此法教有上中下，今微妙心最上第一，開菩提道入如來族，成正覺乘得無上果。若如來法教將欲滅時，今此真言能為擁護，令得久住。若復有人依此軌儀志心持誦，求於世間最上福德無不成就。設復有人心未諦信，於此壇儀試驗建置，所求之事亦得成就。何況志誠依法持誦！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊說此真言已，告妙吉祥言：「此六道六字微妙心真言，具足大力大精進最上無等，一切諸佛同所宣說最勝殊妙。若此真言流布世間，利樂眾生如佛住世而無有異。又此法教有上中下，今微妙心最上第一，開菩提道入如來族，成正覺乘得無上果。若如來法教將欲滅時，今此真言能為擁護，令得久住。若復有人依此軌儀志心持誦，求於世間最上福德無不成就。設復有人心未諦信，於此壇儀試驗建置，所求之事亦得成就。何況志誠依法持誦！」

爾時，世尊說此㡧像儀則真言法教，為未來世五濁眾生，短命貧窮懈怠癡愚、不能精進修廣大行，隨彼淺機而略說之：「先令修合白線或一兩或半兩，以線織㡧。㡧長一肘、闊半肘，下留少許線脚，或以絹帛為㡧亦得。如要㡧大，或長二肘四肘六肘八肘至十肘亦得，所有髮毛等並須去之，潔淨護持無令黠污，用白檀、龍腦、恭俱摩等香熏裛其㡧。然於淨潔之地安置一清淨器物，以㡧盛彼器中，然後用白檀、恭俱摩、龍腦等香，入無蟲淨水之內相和，灑裛線㡧，依法安置三日作其擁護。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊說此㡧像儀則真言法教，為未來世五濁眾生，短命貧窮懈怠癡愚、不能精進修廣大行，隨彼淺機而略說之：「先令修合白線或一兩或半兩，以線織㡧。㡧長一肘、闊半肘，下留少許線脚，或以絹帛為㡧亦得。如要㡧大，或長二肘四肘六肘八肘至十肘亦得，所有髮毛等並須去之，潔淨護持無令黠污，用白檀、龍腦、恭俱摩等香熏裛其㡧。然於淨潔之地安置一清淨器物，以㡧盛彼器中，然後用白檀、恭俱摩、龍腦等香，入無蟲淨水之內相和，灑裛線㡧，依法安置三日作其擁護。

「阿闍梨志心清淨，於白月十五日向㡧前，面東坐吉祥草座，誦此真言八千遍。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「阿闍梨志心清淨，於白月十五日向㡧前，面東坐吉祥草座，誦此真言八千遍。

「怛儞也(二合) 他(引) 唵(引) 呬(引) 呬(引) 婆誐鑁嚩護嚕鉢馱囉尾儞也(二合) 作芻詵(引) 阿嚩路(引) 迦野阿嚩路(引) 迦野𤚥(引) 三摩野摩努娑摩(二合) 俱摩(引)囉嚕波馱哩尼摩賀(引) 冒地薩怛嚩(二合) 緊進囉(引) 野細吽頗吒頗吒」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「怛儞也(二合) 他(引) 唵(引) 呬(引) 呬(引) 婆誐鑁嚩護嚕鉢馱囉尾儞也(二合) 作芻詵(引) 阿嚩路(引) 迦野阿嚩路(引) 迦野𤚥(引) 三摩野摩努娑摩(二合) 俱摩(引)囉嚕波馱哩尼摩賀(引) 冒地薩怛嚩(二合) 緊進囉(引) 野細吽頗吒頗吒」

「阿闍梨持此真言足已，只於㡧邊眠睡，如夢中見好祥端，㡧法必成堪令畫像；如所夢不祥㡧法未成，復於器中取出㡧身而令陰乾，其㡧乾已別用圓滿潔淨之器，盛㡧在中，於清淨之地祕密之處依法安置，令持誦者復念六字微妙心真言一洛叉，作其擁護，彼㡧決定成就。滿三日後取出㡧身，就三長月令畫此㡧。若欲別月修建之時，須就白月吉日，復得吉星曜直日仍至夜半子時，令彼畫人持受戒品，至於天明就清淨之地燒龍腦香，然令畫㡧。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「阿闍梨持此真言足已，只於㡧邊眠睡，如夢中見好祥端，㡧法必成堪令畫像；如所夢不祥㡧法未成，復於器中取出㡧身而令陰乾，其㡧乾已別用圓滿潔淨之器，盛㡧在中，於清淨之地祕密之處依法安置，令持誦者復念六字微妙心真言一洛叉，作其擁護，彼㡧決定成就。滿三日後取出㡧身，就三長月令畫此㡧。若欲別月修建之時，須就白月吉日，復得吉星曜直日仍至夜半子時，令彼畫人持受戒品，至於天明就清淨之地燒龍腦香，然令畫㡧。

「先畫聖妙吉祥童子，作小童子相頭有五髻，金色嚴身體著青衣，復以青仙衣披挂身上，於師子座上半跏趺坐，右足踏於寶座，寶座之下復有白蓮華，作說法相上下端嚴諸相圓滿，面戴喜怒之相，觀視持誦之者。右邊聖普賢坐白蓮華，諸相具足一切莊嚴，身紫緣色著於青衣，真珠瓔珞以為絡腋，左手執如意寶珠、右手執白拂。妙吉祥左邊畫聖觀自在，亦坐白蓮身如中秋月色，諸相具足一切莊嚴亦著青衣，還以真珠瓔珞以為絡腋，左手執白蓮華、右手執金柄拂，面戴喜相瞻仰於妙吉祥。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「先畫聖妙吉祥童子，作小童子相頭有五髻，金色嚴身體著青衣，復以青仙衣披挂身上，於師子座上半跏趺坐，右足踏於寶座，寶座之下復有白蓮華，作說法相上下端嚴諸相圓滿，面戴喜怒之相，觀視持誦之者。右邊聖普賢坐白蓮華，諸相具足一切莊嚴，身紫緣色著於青衣，真珠瓔珞以為絡腋，左手執如意寶珠、右手執白拂。妙吉祥左邊畫聖觀自在，亦坐白蓮身如中秋月色，諸相具足一切莊嚴亦著青衣，還以真珠瓔珞以為絡腋，左手執白蓮華、右手執金柄拂，面戴喜相瞻仰於妙吉祥。

「又此所坐白蓮從池水生，於一莖幹有三枝蓮華，中枝白蓮華坐妙吉祥，兩邊白蓮華右坐普賢、左坐觀自在，其蓮華莖作大綠寶色。於大無熱惱池出二大龍王：一名難陀、二名跋難陀。身作白色一切莊嚴，各於頭上戴七龍頭，上半如人相下半如蛇形。於此池中捧白蓮華莖，舉頭瞻視妙吉祥菩薩，其池之內無數蓮華，或開未開而用莊嚴。又於聖妙吉祥右邊，近㡧角畫持誦者，如彼相儀畫之，右膝著地手執香爐瞻仰道場會。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又此所坐白蓮從池水生，於一莖幹有三枝蓮華，中枝白蓮華坐妙吉祥，兩邊白蓮華右坐普賢、左坐觀自在，其蓮華莖作大綠寶色。於大無熱惱池出二大龍王：一名難陀、二名跋難陀。身作白色一切莊嚴，各於頭上戴七龍頭，上半如人相下半如蛇形。於此池中捧白蓮華莖，舉頭瞻視妙吉祥菩薩，其池之內無數蓮華，或開未開而用莊嚴。又於聖妙吉祥右邊，近㡧角畫持誦者，如彼相儀畫之，右膝著地手執香爐瞻仰道場會。

「又於聖妙吉祥上近㡧二角，畫二天子乘雲空中，往來飛行作雨花相，雨下殊妙之花遍於㡧上，種種開敷如前儀則。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又於聖妙吉祥上近㡧二角，畫二天子乘雲空中，往來飛行作雨花相，雨下殊妙之花遍於㡧上，種種開敷如前儀則。

「所有聖妙吉祥、普賢、觀自在及彼執持之物，兼持誦阿闍梨並須依法周足畫之，如不依法闕少一事，壇法不成所求無就。若人無力或可隨緣建置其法不定，如所得造㡧匹帛，或一尺或一肘，或半肘亦得為㡧；畫人或信法、或不信法、或持戒、或不持戒、或淨、或不淨，亦可得畫。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「所有聖妙吉祥、普賢、觀自在及彼執持之物，兼持誦阿闍梨並須依法周足畫之，如不依法闕少一事，壇法不成所求無就。若人無力或可隨緣建置其法不定，如所得造㡧匹帛，或一尺或一肘，或半肘亦得為㡧；畫人或信法、或不信法、或持戒、或不持戒、或淨、或不淨，亦可得畫。

「若彼持誦者或自或他，須信重佛法、持戒清淨、發菩提心，如是彼人於真言行必得成就。若人於外道邪論及彼小乘而不樂著，於此大乘信樂修習，必得成於無上佛道。若於白法而不信者，於菩提種終無出生之用。譬如焦穀永絕其芽。若人信受依法持誦，所有世間出世間一切真言及諸賢聖無不成就。我今所說上中下品，及彼小㡧法則之事，一切所求皆得成就。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若彼持誦者或自或他，須信重佛法、持戒清淨、發菩提心，如是彼人於真言行必得成就。若人於外道邪論及彼小乘而不樂著，於此大乘信樂修習，必得成於無上佛道。若於白法而不信者，於菩提種終無出生之用。譬如焦穀永絕其芽。若人信受依法持誦，所有世間出世間一切真言及諸賢聖無不成就。我今所說上中下品，及彼小㡧法則之事，一切所求皆得成就。」

第一成就最上法品第八 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第一成就最上法品第八

爾時，世尊釋迦牟尼佛告妙吉祥童子言：「我為眾生說此廣大殊勝㡧像法則，能令少善眾生成就廣大功德，今欲為汝分別較量福德業報，汝今諦聽，善思念之。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊釋迦牟尼佛告妙吉祥童子言：「我為眾生說此廣大殊勝㡧像法則，能令少善眾生成就廣大功德，今欲為汝分別較量福德業報，汝今諦聽，善思念之。」

爾時，妙吉祥童子白佛言：「世尊！善哉，善哉！今為我等分別較量真言法行所得功德。唯願世尊慈悲憐愍方便解說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，妙吉祥童子白佛言：「世尊！善哉，善哉！今為我等分別較量真言法行所得功德。唯願世尊慈悲憐愍方便解說。」

爾時，釋迦如來於其面門放大光明，其光四色青黃赤白，普照大眾復照三千大千世界，一切魔王失大威力，所有摩尼珠寶一切宿曜日月光明，皆所映蔽而無照燭，於是佛光却入面門。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，釋迦如來於其面門放大光明，其光四色青黃赤白，普照大眾復照三千大千世界，一切魔王失大威力，所有摩尼珠寶一切宿曜日月光明，皆所映蔽而無照燭，於是佛光却入面門。

爾時，金剛手菩薩摩訶薩在大眾中，即從坐起頭面禮足，白佛言：「世尊！以何因緣放大光明，普照三千一切世界？必有因緣，願佛為說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，金剛手菩薩摩訶薩在大眾中，即從坐起頭面禮足，白佛言：「世尊！以何因緣放大光明，普照三千一切世界？必有因緣，願佛為說。」

世尊告言：「金剛手！如是，如是。如來現瑞必有所因。今為汝等說此妙吉祥根本儀軌真言經王，令彼有情所作所求皆得成就，一切平等令入法行。若有信敬受持讀誦書寫禮拜，以龍腦香、塗香及燒香、花鬘、繖蓋、幢幡、伎樂螺鈸妙音，如是隨緣供養發迴向心欲求大福，或聞法教依法奉行、或隨喜恭敬，我與彼人皆受阿耨多羅三藐三菩提記，如是放光而宣此事。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世尊告言：「金剛手！如是，如是。如來現瑞必有所因。今為汝等說此妙吉祥根本儀軌真言經王，令彼有情所作所求皆得成就，一切平等令入法行。若有信敬受持讀誦書寫禮拜，以龍腦香、塗香及燒香、花鬘、繖蓋、幢幡、伎樂螺鈸妙音，如是隨緣供養發迴向心欲求大福，或聞法教依法奉行、或隨喜恭敬，我與彼人皆受阿耨多羅三藐三菩提記，如是放光而宣此事。

「若有先入三昧淨持戒品受灌頂者，於此儀軌王根本心真言外心真言，或別真言及一字真言，却曠野處以水果子及藥等根葉，用充齋食潔淨身心，隨意誦前真言三十洛叉。復上山峯上，面西安置前第四㡧像，阿闍梨面東坐吉祥草座，用白檀、恭俱摩香水，浸白蓮華一洛叉，向㡧前獻釋迦牟尼佛及諸佛、菩薩、緣覺、聲聞、一切賢聖，又以龍腦香、諸雜名花，隨緣供獻天龍神等。於㡧前作護摩爐如蓮華相，就三長月十五日夜半子時，用白檀為柴燒火。復用恭俱摩、龍腦和合作團數可八千，用作護摩而為擁護。時釋迦牟尼佛遍身出光猶如火聚，即時阿闍梨以恭俱摩、白檀水，淹白蓮華獻閼伽水，速繞㡧三匝，即頂禮一切諸佛菩薩聲聞緣覺。既頂禮已即收㡧受持，不久之間速得神通，經一彈指頃過梵天界到開花佛剎，得見開花王如來及無數百千菩薩供養恭敬，於妙吉祥前親得聽法，住彼佛會壽命一劫，所持㡧像亦在彼處。諸佛菩薩恒為護念，諸佛法藏皆悉通達，復得無量神通大力，入千佛剎遍現千身，與妙吉祥而為善知識，此人決定成無上覺。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若有先入三昧淨持戒品受灌頂者，於此儀軌王根本心真言外心真言，或別真言及一字真言，却曠野處以水果子及藥等根葉，用充齋食潔淨身心，隨意誦前真言三十洛叉。復上山峯上，面西安置前第四㡧像，阿闍梨面東坐吉祥草座，用白檀、恭俱摩香水，浸白蓮華一洛叉，向㡧前獻釋迦牟尼佛及諸佛、菩薩、緣覺、聲聞、一切賢聖，又以龍腦香、諸雜名花，隨緣供獻天龍神等。於㡧前作護摩爐如蓮華相，就三長月十五日夜半子時，用白檀為柴燒火。復用恭俱摩、龍腦和合作團數可八千，用作護摩而為擁護。時釋迦牟尼佛遍身出光猶如火聚，即時阿闍梨以恭俱摩、白檀水，淹白蓮華獻閼伽水，速繞㡧三匝，即頂禮一切諸佛菩薩聲聞緣覺。既頂禮已即收㡧受持，不久之間速得神通，經一彈指頃過梵天界到開花佛剎，得見開花王如來及無數百千菩薩供養恭敬，於妙吉祥前親得聽法，住彼佛會壽命一劫，所持㡧像亦在彼處。諸佛菩薩恒為護念，諸佛法藏皆悉通達，復得無量神通大力，入千佛剎遍現千身，與妙吉祥而為善知識，此人決定成無上覺。」

第二成就最上法品第九 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二成就最上法品第九

爾時，一切大眾安詳而坐，世尊釋迦牟尼佛於大眾中告彼天眾言：「汝等諦聽，聖妙吉祥童子所行結壇真言成就法，若有持誦之者能作擁護。今最上祕密微妙心大明王真言一切佛說，若誦此明如誦一切真言。汝等天眾不得違犯此明王真言，若依法持誦請召降伏，假使聖妙吉祥尚不敢違，何況別諸菩薩？能破一切障難，亦能破一切世間出世間真言。今一字真言具大精進有大勢力，唯一字真言於一切真言中最上無畏而得第一。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，一切大眾安詳而坐，世尊釋迦牟尼佛於大眾中告彼天眾言：「汝等諦聽，聖妙吉祥童子所行結壇真言成就法，若有持誦之者能作擁護。今最上祕密微妙心大明王真言一切佛說，若誦此明如誦一切真言。汝等天眾不得違犯此明王真言，若依法持誦請召降伏，假使聖妙吉祥尚不敢違，何況別諸菩薩？能破一切障難，亦能破一切世間出世間真言。今一字真言具大精進有大勢力，唯一字真言於一切真言中最上無畏而得第一。」

天眾問言：「今此真言，云何名為一字？復有何力？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 天眾問言：「今此真言，云何名為一字？復有何力？」

世尊說言：「今此一字，能具一切義、能作一切事、能斷一切呪、能破一切罪業，亦能圓滿一切真言。於一切世間出世間真言中而為最上，為一切如來心，圓滿一切願，更無能勝此真言者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世尊說言：「今此一字，能具一切義、能作一切事、能斷一切呪、能破一切罪業，亦能圓滿一切真言。於一切世間出世間真言中而為最上，為一切如來心，圓滿一切願，更無能勝此真言者。

「唵(引) 瑟致陵(三合)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(引) 瑟致陵(三合)」

「此為聖者最上祕密，能作一切事，名為一字明王不得違犯，能藏護眾生身，令一切部多不能得見無能得便。為一切佛之吉祥，能成就一切真言，能作一切世間師，能作一切自在心，能悲愍一切有情，能破壞一切障難，如意所作皆得成就。一切真言先所未念，亦得精熟而不忘失，自著衣服誦此真言，衣上加持見者愛敬，加持齒木刷牙無患，白迦囉尾囉木加持七遍，若用刷齒，所欲之者不求自得。如有眼病，用其鹽粖加持七遍然將點眼，速得除差。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「此為聖者最上祕密，能作一切事，名為一字明王不得違犯，能藏護眾生身，令一切部多不能得見無能得便。為一切佛之吉祥，能成就一切真言，能作一切世間師，能作一切自在心，能悲愍一切有情，能破壞一切障難，如意所作皆得成就。一切真言先所未念，亦得精熟而不忘失，自著衣服誦此真言，衣上加持見者愛敬，加持齒木刷牙無患，白迦囉尾囉木加持七遍，若用刷齒，所欲之者不求自得。如有眼病，用其鹽粖加持七遍然將點眼，速得除差。

「若患耳病，用象糞內所生菌子，及吉沒迦樹葉，用慢火燒。燒已，去皮令溫和更入鹽粖，都共合和一處加持七遍，以藥點耳，剎那中即差。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若患耳病，用象糞內所生菌子，及吉沒迦樹葉，用慢火燒。燒已，去皮令溫和更入鹽粖，都共合和一處加持七遍，以藥點耳，剎那中即差。

「若女人難產生者而受痛苦，用阿吒嚕沙迦藥根，以無蟲淨水磨藥塗於臍上，自然生下母子俱安。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若女人難產生者而受痛苦，用阿吒嚕沙迦藥根，以無蟲淨水磨藥塗於臍上，自然生下母子俱安。

「若人傷刀箭惡瘡，用陳酥加持八遍，喫此酥兼塗瘡上，彼瘡立差。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若人傷刀箭惡瘡，用陳酥加持八遍，喫此酥兼塗瘡上，彼瘡立差。

「若患氣病及瀉痢，青鹽或紅鹽或別鹽加持七遍然喫此鹽，彼病立差。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若患氣病及瀉痢，青鹽或紅鹽或別鹽加持七遍然喫此鹽，彼病立差。

「若人患吐逆，用麼覩籠誐藥根，以無蟲淨水磨，誦此真言加持，或加持一遍二遍俱得除差。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若人患吐逆，用麼覩籠誐藥根，以無蟲淨水磨，誦此真言加持，或加持一遍二遍俱得除差。

「又女人難產，用阿濕嚩巘馱藥根，以黃牛酥煎已，復用黃牛乳同磨，加持二十五遍，女人月水後三日喫，不得邪染夫自亦然，若行邪染其藥無力。若所生子於母腹內，或一年二年三年五年或多年不生，或被他人禁呪不生，或藥法制伏不生，或自有病不生，或所患病進退不恒令不產生，如是種種障礙生產不得，以加持力皆得產生俱獲安樂。若是冤家作法障礙難生，用陳酥、孔雀尾加持二十七遍，合和同研細研已，丸如訶子大，復用白乳糖酥加持二遍然後同喫，服食七日而得平善。若患頭疼，用烏翅加持七遍，以翅拂患人頭速得安樂。若男女孩子所患諸病，用阿囕謨根、儞梨迦根，使乳汁同磨，加持八百遍然後服食，即得安樂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又女人難產，用阿濕嚩巘馱藥根，以黃牛酥煎已，復用黃牛乳同磨，加持二十五遍，女人月水後三日喫，不得邪染夫自亦然，若行邪染其藥無力。若所生子於母腹內，或一年二年三年五年或多年不生，或被他人禁呪不生，或藥法制伏不生，或自有病不生，或所患病進退不恒令不產生，如是種種障礙生產不得，以加持力皆得產生俱獲安樂。若是冤家作法障礙難生，用陳酥、孔雀尾加持二十七遍，合和同研細研已，丸如訶子大，復用白乳糖酥加持二遍然後同喫，服食七日而得平善。若患頭疼，用烏翅加持七遍，以翅拂患人頭速得安樂。若男女孩子所患諸病，用阿囕謨根、儞梨迦根，使乳汁同磨，加持八百遍然後服食，即得安樂。

「若有患隔四日瘧病，或三日二日恒日如是惡病，用乳粥與酥同和，加持八百遍與喫，即得安樂。若值捺吉儞鬼執者，自口念八百遍觀視病人，即得安樂。若一切人所值惡鬼執者，所謂摩多囉、布單曩、吠多拏、童子鬼等，加持自手八百遍，以自手摩患人頂，即得安樂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若有患隔四日瘧病，或三日二日恒日如是惡病，用乳粥與酥同和，加持八百遍與喫，即得安樂。若值捺吉儞鬼執者，自口念八百遍觀視病人，即得安樂。若一切人所值惡鬼執者，所謂摩多囉、布單曩、吠多拏、童子鬼等，加持自手八百遍，以自手摩患人頂，即得安樂。

「若誦一遍自身得擁護，若誦兩遍同行者得擁護，若誦三遍一家得擁護，誦四遍聚落得擁護，若誦五遍一州得擁護，如是若誦千遍一國得擁護，如是皆能擁護，及彼調伏一切能作，若有忘失文句還得明記。今此真言雖具調伏逼害之力，佛不許作恐害情物。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若誦一遍自身得擁護，若誦兩遍同行者得擁護，若誦三遍一家得擁護，誦四遍聚落得擁護，若誦五遍一州得擁護，如是若誦千遍一國得擁護，如是皆能擁護，及彼調伏一切能作，若有忘失文句還得明記。今此真言雖具調伏逼害之力，佛不許作恐害情物。

「又復建壇之法，於彼無人淨處，或近河岸海岸，或恒河岸，或別餘江河之岸，所有清淨之處，持誦者一日三時洗浴換衣，默然乞食以菜菓為食，食已志心念真言三十洛叉。如有祥瑞時即所求成就，便於加持之處，安置第一㡧像排列供養，或用金器，或銀器，或銅器，或瓦器，或磁器等，陳列香花而用供養。復令一洛叉人燃燈一洛叉，用都嚕瑟(二合)香油盞內滿盛，以白㲲布等為其燈心，於彼像前普遍燃之，照曜一切相次之間，㡧出光焰猶如火聚，即時空中忽有鼓聲，讚言：『善哉持誦阿闍梨。』若聞此聲速向㡧前，獻閼伽水旋繞三匝，頂禮一切諸佛賢聖，即收捧㡧像而作受持，不久之間及然燈之人得大神通，於虛空中有一洛叉一天宮來迎此人。復有諸天伎樂歌舞作唱天女讚歎，復得持明輪王與彼持誦之者受於灌頂，諸然燈者種種天衣而得嚴身，遍體光明喻如日出住一大劫。若阿闍梨為天輪王壽命延長，得諸同行及諸天人以為侍者，身體細妙下位難見，於一切賢聖之中最上最尊，天人愛敬於剎那中過於梵天，持一切物供養諸佛及眾菩薩，天帝之德亦不可及，何況別諸天人！與聖妙吉祥為善知識，於未來世當得成佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又復建壇之法，於彼無人淨處，或近河岸海岸，或恒河岸，或別餘江河之岸，所有清淨之處，持誦者一日三時洗浴換衣，默然乞食以菜菓為食，食已志心念真言三十洛叉。如有祥瑞時即所求成就，便於加持之處，安置第一㡧像排列供養，或用金器，或銀器，或銅器，或瓦器，或磁器等，陳列香花而用供養。復令一洛叉人燃燈一洛叉，用都嚕瑟(二合)香油盞內滿盛，以白㲲布等為其燈心，於彼像前普遍燃之，照曜一切相次之間，㡧出光焰猶如火聚，即時空中忽有鼓聲，讚言：『善哉持誦阿闍梨。』若聞此聲速向㡧前，獻閼伽水旋繞三匝，頂禮一切諸佛賢聖，即收捧㡧像而作受持，不久之間及然燈之人得大神通，於虛空中有一洛叉一天宮來迎此人。復有諸天伎樂歌舞作唱天女讚歎，復得持明輪王與彼持誦之者受於灌頂，諸然燈者種種天衣而得嚴身，遍體光明喻如日出住一大劫。若阿闍梨為天輪王壽命延長，得諸同行及諸天人以為侍者，身體細妙下位難見，於一切賢聖之中最上最尊，天人愛敬於剎那中過於梵天，持一切物供養諸佛及眾菩薩，天帝之德亦不可及，何況別諸天人！與聖妙吉祥為善知識，於未來世當得成佛。

「復有成就之法，先須於大曠野寂靜之地，離諸喧鬧人物之類。復有蓮華池，池畔須有山，於此山上所有妙吉祥儀軌經中一字真言，及諸佛菩薩所說真言，彼人隨意受持作法者，食蓮華根為齋，志心誦持真言三十六洛叉。課誦畢已，持執前儀軌所說第一㡧安置山上，用蓮華、白檀、恭俱摩香水，浸佉禰囉木柴，先安置蓮華三萬六千莖於爐內，以所浸佉禰囉木同作護摩。若護摩畢已，世尊釋迦牟尼佛像於㡧中放光照持誦者，照已復入㡧內，令持誦者得五神通，入菩薩地光淨如日，隨意自在壽三十六劫，復過三十六洛叉佛剎。彼佛威力令得見三十六俱胝佛持彼教法，於彼佛所而作供養，與聖妙吉祥為善知識，於未來世得無上菩提究竟涅槃。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有成就之法，先須於大曠野寂靜之地，離諸喧鬧人物之類。復有蓮華池，池畔須有山，於此山上所有妙吉祥儀軌經中一字真言，及諸佛菩薩所說真言，彼人隨意受持作法者，食蓮華根為齋，志心誦持真言三十六洛叉。課誦畢已，持執前儀軌所說第一㡧安置山上，用蓮華、白檀、恭俱摩香水，浸佉禰囉木柴，先安置蓮華三萬六千莖於爐內，以所浸佉禰囉木同作護摩。若護摩畢已，世尊釋迦牟尼佛像於㡧中放光照持誦者，照已復入㡧內，令持誦者得五神通，入菩薩地光淨如日，隨意自在壽三十六劫，復過三十六洛叉佛剎。彼佛威力令得見三十六俱胝佛持彼教法，於彼佛所而作供養，與聖妙吉祥為善知識，於未來世得無上菩提究竟涅槃。」