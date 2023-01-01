大方廣菩薩藏文殊師利根本儀軌經

大方廣菩薩藏文殊師利根本儀軌經卷第七西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚少卿明教大師臣天息災奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大方廣菩薩藏文殊師利根本儀軌經卷第七西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚少卿明教大師臣天息災奉 詔譯

上品㡧像儀則品第四之二 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上品㡧像儀則品第四之二

「復次，線法既成而求造㡧之者，彼所作人須身貌端正，不肥不瘦無病無苦，不老不弱不惡不醜，喘息不麁瘡疥不患，諸根具足形色端嚴，復須心意柔和樂修善行，智慧通達工巧最上可令作㡧，若得此人造其㡧像利益第一。又此㡧像有三品別：上品㡧像有上品福利、中品㡧像中品福利、下品㡧像下品福利。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，線法既成而求造㡧之者，彼所作人須身貌端正，不肥不瘦無病無苦，不老不弱不惡不醜，喘息不麁瘡疥不患，諸根具足形色端嚴，復須心意柔和樂修善行，智慧通達工巧最上可令作㡧，若得此人造其㡧像利益第一。又此㡧像有三品別：上品㡧像有上品福利、中品㡧像中品福利、下品㡧像下品福利。

「若得前造㡧之人，所要功價不計多少，不得怖懼悋惜，依價令作。若自乏財方便求告，令彼作㡧必得成就。㡧像功德如得成就，而用最上殊勝香花，及人天愛樂珍玩寶器飲食衣服臥具湯藥一一供養，令一切有情獲大利益正覺正說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若得前造㡧之人，所要功價不計多少，不得怖懼悋惜，依價令作。若自乏財方便求告，令彼作㡧必得成就。㡧像功德如得成就，而用最上殊勝香花，及人天愛樂珍玩寶器飲食衣服臥具湯藥一一供養，令一切有情獲大利益正覺正說。

「又阿闍梨復先為彼作㡧之人受其齋戒，又須揀擇吉日，須得三長善月白月白日吉星宿曜可令造㡧。如要別月，須值二月或三月，花卉開芳春和之景，日初出時即令制造。所有造㡧使用器物繩線等物，並須用牛糞淨土和水同洗，洗已復用五種無蟲淨水重洗，於寂靜之地用白檀、恭俱摩香水作法灑淨，用前造㡧器物於此安置，復以香花志心供養。阿闍梨洗浴清淨著新淨衣，戴冠服食白檀敬俱摩龍腦等香，離飢渴想心懷歡喜，持白芥子誦真言八百遍，擲於芥子向四方四維上下，復結五髻大印持其芥子於造㡧人頂上加持得大擁護。若上品㡧闊四肘、長八肘，中品㡧闊二肘、長五肘，下品㡧闊佛尺一尺、長三肘半，佛尺者即身長八尺者一肘為佛尺也，此是三品㡧之定量。又上品㡧能成就最上入聖之事等；中品㡧佛滅度後求最上位，求最上福德俱獲成就；下品㡧求人天快樂財帛珍寶，及降伏之事俱獲成就。若依此法決定成就，若不依此法直如天帝亦不成就，依法奉行賤下之人亦得成就。諸佛世尊宣布法教真言密行，利益一切眾生為菩提因。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又阿闍梨復先為彼作㡧之人受其齋戒，又須揀擇吉日，須得三長善月白月白日吉星宿曜可令造㡧。如要別月，須值二月或三月，花卉開芳春和之景，日初出時即令制造。所有造㡧使用器物繩線等物，並須用牛糞淨土和水同洗，洗已復用五種無蟲淨水重洗，於寂靜之地用白檀、恭俱摩香水作法灑淨，用前造㡧器物於此安置，復以香花志心供養。阿闍梨洗浴清淨著新淨衣，戴冠服食白檀敬俱摩龍腦等香，離飢渴想心懷歡喜，持白芥子誦真言八百遍，擲於芥子向四方四維上下，復結五髻大印持其芥子於造㡧人頂上加持得大擁護。若上品㡧闊四肘、長八肘，中品㡧闊二肘、長五肘，下品㡧闊佛尺一尺、長三肘半，佛尺者即身長八尺者一肘為佛尺也，此是三品㡧之定量。又上品㡧能成就最上入聖之事等；中品㡧佛滅度後求最上位，求最上福德俱獲成就；下品㡧求人天快樂財帛珍寶，及降伏之事俱獲成就。若依此法決定成就，若不依此法直如天帝亦不成就，依法奉行賤下之人亦得成就。諸佛世尊宣布法教真言密行，利益一切眾生為菩提因。

「若人於此真言法教志意受持，所有一切世間出世間曼拏羅無不成就，彼人不久得大菩提，此法若不利益菩提行者，佛則不為宣說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若人於此真言法教志意受持，所有一切世間出世間曼拏羅無不成就，彼人不久得大菩提，此法若不利益菩提行者，佛則不為宣說。

「又妙吉祥童子所說㡧像法則，此中亦有日限次第，若造其㡧志心制造，或五日成、八日成、十六日成。若人專意經一晝夜成，此名最上成就利益甚多。若彼作人大小便利，離其㡧地百步之餘，其事訖已淨水洗浴別著淨衣，復用白檀塗其身體及於手足，然須專心志意細密堅牢。如法為㡧又須尺量合宜，不得剩少，所剩線頭如法繫結，用好㡧竿平正懸挂，就於白月吉辰令造了畢，與彼價直勿使缺少，令彼安心如法受用。阿闍梨以此㡧身於清淨處如法安置，用上妙香花加持供養，擁護自身及於線㡧。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又妙吉祥童子所說㡧像法則，此中亦有日限次第，若造其㡧志心制造，或五日成、八日成、十六日成。若人專意經一晝夜成，此名最上成就利益甚多。若彼作人大小便利，離其㡧地百步之餘，其事訖已淨水洗浴別著淨衣，復用白檀塗其身體及於手足，然須專心志意細密堅牢。如法為㡧又須尺量合宜，不得剩少，所剩線頭如法繫結，用好㡧竿平正懸挂，就於白月吉辰令造了畢，與彼價直勿使缺少，令彼安心如法受用。阿闍梨以此㡧身於清淨處如法安置，用上妙香花加持供養，擁護自身及於線㡧。

「大力妙吉祥真言所說，過去諸佛亦說如是，我今亦為宣說如是。一切真言行真言相，具大精進有大勢力，能作能成種種佛事。復能救度南閻浮提愚迷眾生，邪見顛倒棄背聖言，輪迴黑暗令得解脫。若有信樂真言，依法受持發大勇猛行大精進上求菩提，決定成就如佛所說；若有不信眾生，不能種彼菩提種子。譬如鹹鹵之地，不能生於百穀之苗集其種子。信為萬善之根本，而能出生一切智種。於此真言信解受持，所求之事皆得成就。若彼阿闍梨求彼畫者畫於㡧像，亦須自解裝畫所用，畫人須最上巧妙諸相具足，柔和慈善形色端嚴，離諸過失還令受戒，加持一如造㡧之儀則。所用彩色並須上好光淨離其塵垢。然用龍腦、白檀、恭俱摩等香熏裛彩色，誦真言八百遍加持彼色，復以龍花、奔曩誐花、嚩俱羅花、雨花、馱覩瑟迦哩花、摩隷迦花、俱蘇摩花等，用散㡧上，令彼畫人面向東坐吉祥草座，一心想念諸佛菩薩以求加被，然可細意精心，描畫功德勿生疲倦。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大力妙吉祥真言所說，過去諸佛亦說如是，我今亦為宣說如是。一切真言行真言相，具大精進有大勢力，能作能成種種佛事。復能救度南閻浮提愚迷眾生，邪見顛倒棄背聖言，輪迴黑暗令得解脫。若有信樂真言，依法受持發大勇猛行大精進上求菩提，決定成就如佛所說；若有不信眾生，不能種彼菩提種子。譬如鹹鹵之地，不能生於百穀之苗集其種子。信為萬善之根本，而能出生一切智種。於此真言信解受持，所求之事皆得成就。若彼阿闍梨求彼畫者畫於㡧像，亦須自解裝畫所用，畫人須最上巧妙諸相具足，柔和慈善形色端嚴，離諸過失還令受戒，加持一如造㡧之儀則。所用彩色並須上好光淨離其塵垢。然用龍腦、白檀、恭俱摩等香熏裛彩色，誦真言八百遍加持彼色，復以龍花、奔曩誐花、嚩俱羅花、雨花、馱覩瑟迦哩花、摩隷迦花、俱蘇摩花等，用散㡧上，令彼畫人面向東坐吉祥草座，一心想念諸佛菩薩以求加被，然可細意精心，描畫功德勿生疲倦。

「先畫釋迦牟尼佛，一切諸相並須具足，三十二相八十種好，坐寶蓮華圓光熾盛，面貌熙怡光明遍體，作說法相。所坐蓮華瑠璃為莖，於蓮花下復有大池，池中有二龍王：一名難陀、二名跋難陀，左手執蓮花莖、右手頂禮瞻仰如來，半如人相半如蛇形，身白色具諸莊嚴。又彼蓮池多有蓮花荷葉水族飛禽，具相莊嚴殊妙端正。又彼如來所坐蓮莖上下周迴，出無數蓮花次第高低一一得所，世尊左邊復有八大菩薩各坐蓮華座。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「先畫釋迦牟尼佛，一切諸相並須具足，三十二相八十種好，坐寶蓮華圓光熾盛，面貌熙怡光明遍體，作說法相。所坐蓮華瑠璃為莖，於蓮花下復有大池，池中有二龍王：一名難陀、二名跋難陀，左手執蓮花莖、右手頂禮瞻仰如來，半如人相半如蛇形，身白色具諸莊嚴。又彼蓮池多有蓮花荷葉水族飛禽，具相莊嚴殊妙端正。又彼如來所坐蓮莖上下周迴，出無數蓮花次第高低一一得所，世尊左邊復有八大菩薩各坐蓮華座。

「第一妙吉祥菩薩，如白蓮色或恭俱摩色或金色，作童子相頭有五髻，具足莊嚴端正殊妙，左手執優鉢羅花、右手頂禮如來，面戴喜怒身具圓光結跏趺坐；第二蓮華聖月光菩薩亦作童子相；第三蓮華妙財菩薩；第四蓮華上障能除一切蓋菩薩；第五虛空藏菩薩；第六地藏菩薩；第七無價菩薩；第八妙眼意菩薩，此諸菩薩皆作童子之相，一一圓滿莊嚴。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「第一妙吉祥菩薩，如白蓮色或恭俱摩色或金色，作童子相頭有五髻，具足莊嚴端正殊妙，左手執優鉢羅花、右手頂禮如來，面戴喜怒身具圓光結跏趺坐；第二蓮華聖月光菩薩亦作童子相；第三蓮華妙財菩薩；第四蓮華上障能除一切蓋菩薩；第五虛空藏菩薩；第六地藏菩薩；第七無價菩薩；第八妙眼意菩薩，此諸菩薩皆作童子之相，一一圓滿莊嚴。

「彼佛右邊復有八大菩薩具種種莊嚴。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「彼佛右邊復有八大菩薩具種種莊嚴。

「第一慈氏菩薩最近佛坐，作梵行相頭戴寶冠，身真金色體著紅衣復挂紅仙衣，身相端嚴具三種幖幟，左手持瓶杖於肩上挂黑鹿皮，右手執數珠頂禮如來，瞻仰世尊心如在定。第二蓮華聖普賢菩薩，身作紫綠色具一切莊嚴相，左手執如意摩尼寶、右手持吉祥菓作施願相。第三聖觀自在菩薩，身如中秋月色，具一切莊嚴頂戴寶冠白衣絡腋，頂中復戴化無量壽佛端嚴而坐，左手執蓮華、右手作施願相，遍身光明如心作觀想。第四聖金剛手菩薩，身作金色一切莊嚴，左手執金剛杵、右手作施願相執菓，身挂瓔珞頭戴寶冠，冠有光明真珠絡腋，體著白衣復挂白仙衣，偏袒右肩如觀自在。第五蓮華大聖意菩薩；第六善意菩薩；第七遍照藏菩薩；第八滅罪菩薩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「第一慈氏菩薩最近佛坐，作梵行相頭戴寶冠，身真金色體著紅衣復挂紅仙衣，身相端嚴具三種幖幟，左手持瓶杖於肩上挂黑鹿皮，右手執數珠頂禮如來，瞻仰世尊心如在定。第二蓮華聖普賢菩薩，身作紫綠色具一切莊嚴相，左手執如意摩尼寶、右手持吉祥菓作施願相。第三聖觀自在菩薩，身如中秋月色，具一切莊嚴頂戴寶冠白衣絡腋，頂中復戴化無量壽佛端嚴而坐，左手執蓮華、右手作施願相，遍身光明如心作觀想。第四聖金剛手菩薩，身作金色一切莊嚴，左手執金剛杵、右手作施願相執菓，身挂瓔珞頭戴寶冠，冠有光明真珠絡腋，體著白衣復挂白仙衣，偏袒右肩如觀自在。第五蓮華大聖意菩薩；第六善意菩薩；第七遍照藏菩薩；第八滅罪菩薩。

「如是彼諸菩薩各各手執經菓，身挂仙衣諸相具足一切莊嚴。彼菩薩上復畫八辟支佛，作僧形相身著紅衣，於寶蓮華上結跏趺坐，如大丈夫面有善相，遍身光明手作散華相，散摩隷花、雨花、馱覩瑟迦里花、龍花、奔拏迦花，一一畫之普散㡧上。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如是彼諸菩薩各各手執經菓，身挂仙衣諸相具足一切莊嚴。彼菩薩上復畫八辟支佛，作僧形相身著紅衣，於寶蓮華上結跏趺坐，如大丈夫面有善相，遍身光明手作散華相，散摩隷花、雨花、馱覩瑟迦里花、龍花、奔拏迦花，一一畫之普散㡧上。

「復於釋迦牟尼佛左邊聖妙吉祥上，畫妙高山宮殿樓閣，以無數妙寶莊嚴優鉢羅花遍滿其上。於彼山中復畫八佛世尊。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復於釋迦牟尼佛左邊聖妙吉祥上，畫妙高山宮殿樓閣，以無數妙寶莊嚴優鉢羅花遍滿其上。於彼山中復畫八佛世尊。

「第一寶頂如來，頂有瑠璃寶、紅蓮華寶、帝青寶、大青寶、石藏寶等，如是大寶普放光明猶如日出。彼佛身著黃衣，偏袒右肩結跏趺坐，具三十二相八十種好，一切莊嚴作說法相；第二開花王如來，身真金色放大寶光，散適意花、龍花、嚩俱羅等花，結跏趺坐觀察聖妙吉祥菩薩；第三娑陵捺囉王如來，身如金蓮華色作說法相；第四妙眼如來；第五耨鉢囉娑憾如來；第六遍照如來；第七藥師瑠璃王如來；第八斷一切苦王如來。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「第一寶頂如來，頂有瑠璃寶、紅蓮華寶、帝青寶、大青寶、石藏寶等，如是大寶普放光明猶如日出。彼佛身著黃衣，偏袒右肩結跏趺坐，具三十二相八十種好，一切莊嚴作說法相；第二開花王如來，身真金色放大寶光，散適意花、龍花、嚩俱羅等花，結跏趺坐觀察聖妙吉祥菩薩；第三娑陵捺囉王如來，身如金蓮華色作說法相；第四妙眼如來；第五耨鉢囉娑憾如來；第六遍照如來；第七藥師瑠璃王如來；第八斷一切苦王如來。

「如是八佛普皆金色，目視釋迦如來，手作無畏之相。又於如來上空中有雲，雨諸香花。於㡧二角畫二淨光天子，住虛空中，頂禮聲聞緣覺菩薩諸佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如是八佛普皆金色，目視釋迦如來，手作無畏之相。又於如來上空中有雲，雨諸香花。於㡧二角畫二淨光天子，住虛空中，頂禮聲聞緣覺菩薩諸佛。

「前說八辟支佛者，所謂：巘馱辟支佛、摩捺曩辟支佛、贊捺曩辟支佛、烏鉢哩瑟吒辟支佛、濕吐多辟支佛、悉多計覩辟支佛、儞弭辟支佛、蘇儞弭辟支佛。於辟支佛後復畫八大聲聞尊者。所謂：尊者舍利弗、尊者大目乾連、尊者大迦葉、尊者須菩提、尊者羅睺羅、尊者難陀、尊者婆捺哩迦、尊者劫賓那，如是等聲聞緣覺，諸相具足福德端嚴，合掌虔恭瞻仰世尊。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「前說八辟支佛者，所謂：巘馱辟支佛、摩捺曩辟支佛、贊捺曩辟支佛、烏鉢哩瑟吒辟支佛、濕吐多辟支佛、悉多計覩辟支佛、儞弭辟支佛、蘇儞弭辟支佛。於辟支佛後復畫八大聲聞尊者。所謂：尊者舍利弗、尊者大目乾連、尊者大迦葉、尊者須菩提、尊者羅睺羅、尊者難陀、尊者婆捺哩迦、尊者劫賓那，如是等聲聞緣覺，諸相具足福德端嚴，合掌虔恭瞻仰世尊。

「又於釋迦佛上面，別畫二淨光天子，身著花鬘衣，手執寶蓋，用真珠瓔珞、寶鬘蓮華、大青寶等殊妙莊嚴，覆釋迦如來頭頂。又於佛足下有蓮華池，與妙吉祥及烏跋難陀龍王相近畫。一寶山從蓮池出上，有寶巖周迴寶樹，挂珊瑚蔓草木花菓，皆是珍寶莊嚴。有大仙人於山居止。此山北邊畫焰曼德迦忿怒明王作大惡相，右手執索、左手執杖，面戴顰眉腹形廣大，身如墨色可喻黑雲，髭髮俱長作黃赤色，兩眼俱紅、十指甲長，一切莊嚴挂虎皮衣，瞻仰妙吉祥如受勅相，遍體光焰能破壞一切障難，於其山下坐大石上。又近難陀龍王畫持誦者，隨彼身貌衣服畫之，右膝著地手執香爐。世尊釋迦牟尼足下右邊，從蓮華池出大寶山，莊嚴殊妙亦如前山之相，於山北面亦畫忿怒明王。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又於釋迦佛上面，別畫二淨光天子，身著花鬘衣，手執寶蓋，用真珠瓔珞、寶鬘蓮華、大青寶等殊妙莊嚴，覆釋迦如來頭頂。又於佛足下有蓮華池，與妙吉祥及烏跋難陀龍王相近畫。一寶山從蓮池出上，有寶巖周迴寶樹，挂珊瑚蔓草木花菓，皆是珍寶莊嚴。有大仙人於山居止。此山北邊畫焰曼德迦忿怒明王作大惡相，右手執索、左手執杖，面戴顰眉腹形廣大，身如墨色可喻黑雲，髭髮俱長作黃赤色，兩眼俱紅、十指甲長，一切莊嚴挂虎皮衣，瞻仰妙吉祥如受勅相，遍體光焰能破壞一切障難，於其山下坐大石上。又近難陀龍王畫持誦者，隨彼身貌衣服畫之，右膝著地手執香爐。世尊釋迦牟尼足下右邊，從蓮華池出大寶山，莊嚴殊妙亦如前山之相，於山北面亦畫忿怒明王。

「又於聖觀自在下，復畫其山作紅蓮華色，亦以珍寶莊嚴，以瑠璃寶作山峯頂。聖觀自在菩薩化一聖多羅菩薩，居此山峯身真金色，不肥不瘦不老不少，著種種衣最上著紅仙衣，作女人相種種莊嚴，左手執優鉢羅花、右手作施願相，面戴喜怒色結跏趺坐，遍身光明瞻仰聖觀自在。於前瑠璃峯上復畫龍華樹，其花殊妙滿樹開敷枝葉四垂，在菩薩頂上如彼傘蓋。於菩薩前種種珍寶光明嚴飾，此菩薩能破一切障難斷諸怖畏，若持誦之者與作擁護，作天女像亦是佛所變化，能施一切眾生所求之願皆得滿足。復為妙吉祥童子之母，利益一切有情。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又於聖觀自在下，復畫其山作紅蓮華色，亦以珍寶莊嚴，以瑠璃寶作山峯頂。聖觀自在菩薩化一聖多羅菩薩，居此山峯身真金色，不肥不瘦不老不少，著種種衣最上著紅仙衣，作女人相種種莊嚴，左手執優鉢羅花、右手作施願相，面戴喜怒色結跏趺坐，遍身光明瞻仰聖觀自在。於前瑠璃峯上復畫龍華樹，其花殊妙滿樹開敷枝葉四垂，在菩薩頂上如彼傘蓋。於菩薩前種種珍寶光明嚴飾，此菩薩能破一切障難斷諸怖畏，若持誦之者與作擁護，作天女像亦是佛所變化，能施一切眾生所求之願皆得滿足。復為妙吉祥童子之母，利益一切有情。

「於此山中亦畫忿怒明王。諸佛說言此大明王有大功能有大勢力，具大暴惡作大忿怒，能破一切障難。若有毀謗聖教剛強眾生，能善調伏令彼信受，若有持誦之者而作擁護。復有毀謗真言輕慢三寶，及造一切罪業，或在空居、或住地上、或居地下，並令調伏隨順修學。於此所畫㡧像，令四方四角上下周正。於㡧下面近緣畫大海龍王，形如人相身體白色端嚴殊妙，以摩尼珍寶莊飾於身，遍身光明，於其頂髻戴七龍頭，具大福德行大精進，名阿難多亦名大龍，面北合掌瞻仰如來，奉佛教勅利益世間一切眾生破諸障難。此㡧儀則最為殊勝，過去如來隨機演說，我今略說，若有持誦之者，彼人得無邊福。復有俱胝劫所作重罪，於一剎那中速得消散。若有十惡五逆破戒造惡，輪迴惡趣為下賤類，不曾於法受持隨喜，若遇此㡧隨喜瞻仰，於剎那間令罪速滅，何況持誦之者，於此真言妙法常行成就。若復有人經俱胝劫供養一切佛，所得福德而無有量，彼持誦者及有畫㡧功德者，亦復如是福德無量。若復有人以香花飲食，供養恒河沙數無量諸佛及諸菩薩聲聞辟支迦，彼獲福果不可稱量。若人於此真言儀軌讀誦供養，所獲功德亦復如是不可稱量。又復若有受法弟子，於此㡧前成就一切真言行，求彼聲聞辟支佛及大菩薩，彼人決定速得成就。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「於此山中亦畫忿怒明王。諸佛說言此大明王有大功能有大勢力，具大暴惡作大忿怒，能破一切障難。若有毀謗聖教剛強眾生，能善調伏令彼信受，若有持誦之者而作擁護。復有毀謗真言輕慢三寶，及造一切罪業，或在空居、或住地上、或居地下，並令調伏隨順修學。於此所畫㡧像，令四方四角上下周正。於㡧下面近緣畫大海龍王，形如人相身體白色端嚴殊妙，以摩尼珍寶莊飾於身，遍身光明，於其頂髻戴七龍頭，具大福德行大精進，名阿難多亦名大龍，面北合掌瞻仰如來，奉佛教勅利益世間一切眾生破諸障難。此㡧儀則最為殊勝，過去如來隨機演說，我今略說，若有持誦之者，彼人得無邊福。復有俱胝劫所作重罪，於一剎那中速得消散。若有十惡五逆破戒造惡，輪迴惡趣為下賤類，不曾於法受持隨喜，若遇此㡧隨喜瞻仰，於剎那間令罪速滅，何況持誦之者，於此真言妙法常行成就。若復有人經俱胝劫供養一切佛，所得福德而無有量，彼持誦者及有畫㡧功德者，亦復如是福德無量。若復有人以香花飲食，供養恒河沙數無量諸佛及諸菩薩聲聞辟支迦，彼獲福果不可稱量。若人於此真言儀軌讀誦供養，所獲功德亦復如是不可稱量。又復若有受法弟子，於此㡧前成就一切真言行，求彼聲聞辟支佛及大菩薩，彼人決定速得成就。」

中品㡧像儀則品第五 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 中品㡧像儀則品第五

爾時，世尊釋迦牟尼佛觀彼一切大眾願樂欲聞，告妙吉祥童子言：「我為汝等說彼中等㡧像法則，汝今諦聽，善思念之無復忘失。妙吉祥！若使工巧之人，令造綿線及制畫㡧像，加持軌範種種法則，並如前說上等之事。今此中等所有㡧像尺量停分，及彼佛菩薩聲聞等執持儀則少有不同，今於㡧上先畫淨光天，以頗胝迦寶為地，白真珠瓔珞普為嚴飾，寬廣平正殊妙第一。於此天中畫世尊釋迦牟尼佛，坐七寶師子之座，一切諸相具足莊嚴，對彼人天作說法相。於佛右邊畫聖妙吉祥，身如紅蓮華色或恭俱摩色或如日色，左肩連挂優鉢羅華，頭有五髻為童子形，面戴喜色合掌恭敬，坐立右膝瞻仰世尊。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊釋迦牟尼佛觀彼一切大眾願樂欲聞，告妙吉祥童子言：「我為汝等說彼中等㡧像法則，汝今諦聽，善思念之無復忘失。妙吉祥！若使工巧之人，令造綿線及制畫㡧像，加持軌範種種法則，並如前說上等之事。今此中等所有㡧像尺量停分，及彼佛菩薩聲聞等執持儀則少有不同，今於㡧上先畫淨光天，以頗胝迦寶為地，白真珠瓔珞普為嚴飾，寬廣平正殊妙第一。於此天中畫世尊釋迦牟尼佛，坐七寶師子之座，一切諸相具足莊嚴，對彼人天作說法相。於佛右邊畫聖妙吉祥，身如紅蓮華色或恭俱摩色或如日色，左肩連挂優鉢羅華，頭有五髻為童子形，面戴喜色合掌恭敬，坐立右膝瞻仰世尊。

「復於世尊左邊畫聖觀自在，面如秋天滿月，諸相莊嚴具如前說，復加手執白拂拂世尊身相。次畫慈氏菩薩、普賢菩薩、金剛手菩薩、大意菩薩、善意菩薩、虛空藏菩薩、除蓋障菩薩，皆如觀自在菩薩一一莊嚴。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復於世尊左邊畫聖觀自在，面如秋天滿月，諸相莊嚴具如前說，復加手執白拂拂世尊身相。次畫慈氏菩薩、普賢菩薩、金剛手菩薩、大意菩薩、善意菩薩、虛空藏菩薩、除蓋障菩薩，皆如觀自在菩薩一一莊嚴。

「又彼菩薩上畫八佛世尊，所謂：開華王如來、寶頂如來、毘舍浮如來、羯俱忖曩如來、金仙人如來、迦葉如來、妙眼如來、俱那含牟尼如來。彼等如來著淺紅衣，右手作施願相、左手執袈裟角，偏袒右肩，遍身光明諸相具足。於世尊右邊，近聖妙吉祥菩薩畫大會眾。復畫八辟支佛、八大聲聞，名號如前，其中大目乾連與舍利弗，各執白拂侍立佛邊。依次復畫欲界四天王、帝釋天主、夜摩天主、覩史天主、樂變化天主、他化天主，及色界大梵天王、淨光天子，乃至色究竟天次第畫之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又彼菩薩上畫八佛世尊，所謂：開華王如來、寶頂如來、毘舍浮如來、羯俱忖曩如來、金仙人如來、迦葉如來、妙眼如來、俱那含牟尼如來。彼等如來著淺紅衣，右手作施願相、左手執袈裟角，偏袒右肩，遍身光明諸相具足。於世尊右邊，近聖妙吉祥菩薩畫大會眾。復畫八辟支佛、八大聲聞，名號如前，其中大目乾連與舍利弗，各執白拂侍立佛邊。依次復畫欲界四天王、帝釋天主、夜摩天主、覩史天主、樂變化天主、他化天主，及色界大梵天王、淨光天子，乃至色究竟天次第畫之。

「又世尊師子座下，直至㡧緣畫大海水出大寶山，近㡧一角畫持誦者，依彼相儀右膝著地，手執香爐志意低頭。又寶山中畫焰曼德迦忿怒明王，亦如前儀。復於世尊左邊師子座下聖觀自在足下，於寶山上畫多羅菩薩坐，亦如前儀。於㡧上二角相近，畫二淨光天子，其身白色，於上空中乘雲而住，作雨華相，雨下瞻蔔迦華、優鉢羅華、蓮華、摩梨迦華、雨華、馱覩迦里迦華、龍華、奔曩誐華、妙華，如是種種香華具種種色相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又世尊師子座下，直至㡧緣畫大海水出大寶山，近㡧一角畫持誦者，依彼相儀右膝著地，手執香爐志意低頭。又寶山中畫焰曼德迦忿怒明王，亦如前儀。復於世尊左邊師子座下聖觀自在足下，於寶山上畫多羅菩薩坐，亦如前儀。於㡧上二角相近，畫二淨光天子，其身白色，於上空中乘雲而住，作雨華相，雨下瞻蔔迦華、優鉢羅華、蓮華、摩梨迦華、雨華、馱覩迦里迦華、龍華、奔曩誐華、妙華，如是種種香華具種種色相。

「佛說此中等㡧像，於其世間成就中等增益利樂之事。若有眾生愚暗邪迷輪迴諸趣，不能知彼妙吉祥中等㡧像，但造五逆十惡一切重罪。若剎那中隨喜瞻禮，是諸罪業速得清淨，復令病者得愈、貧者得財、無子得子。若有受持讀誦書寫供養，此人得大功德，於人天中受福快樂。彼人命終之後，當得成於無上佛道。若有令他書寫隨喜受持供養，彼人獲福經俱胝劫說不能盡。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛說此中等㡧像，於其世間成就中等增益利樂之事。若有眾生愚暗邪迷輪迴諸趣，不能知彼妙吉祥中等㡧像，但造五逆十惡一切重罪。若剎那中隨喜瞻禮，是諸罪業速得清淨，復令病者得愈、貧者得財、無子得子。若有受持讀誦書寫供養，此人得大功德，於人天中受福快樂。彼人命終之後，當得成於無上佛道。若有令他書寫隨喜受持供養，彼人獲福經俱胝劫說不能盡。」

下品㡧像儀則品第六 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 下品㡧像儀則品第六

爾時，世尊釋迦牟尼佛復告妙吉祥童子言：「我今說彼第三下等㡧像祕密儀則。若有一切眾生懶墮懈怠不勤修習，於此㡧像隨喜瞻禮，亦能成就殊勝利益。若造㡧法則、所有修線、造㡧畫像加持，大體儀軌亦如前說。今此㡧內先畫妙吉祥，於師子座上結跏趺坐，為童子形諸相端嚴，光明普照作說法相。左邊畫聖普賢菩薩，坐優鉢羅華座，右手執拂、左手執如意寶，身作紫綠色。右邊畫聖觀自在菩薩，右手執拂、左手持蓮華，遍身光明。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊釋迦牟尼佛復告妙吉祥童子言：「我今說彼第三下等㡧像祕密儀則。若有一切眾生懶墮懈怠不勤修習，於此㡧像隨喜瞻禮，亦能成就殊勝利益。若造㡧法則、所有修線、造㡧畫像加持，大體儀軌亦如前說。今此㡧內先畫妙吉祥，於師子座上結跏趺坐，為童子形諸相端嚴，光明普照作說法相。左邊畫聖普賢菩薩，坐優鉢羅華座，右手執拂、左手執如意寶，身作紫綠色。右邊畫聖觀自在菩薩，右手執拂、左手持蓮華，遍身光明。

「於妙吉祥師子座下至㡧緣畫金山。復於師子座右邊畫焰曼德迦忿怒明王，彼明王下畫持誦者，手執香爐亦如前說。於妙吉祥上畫開華王如來，彼佛身長十六指，坐寶山巖猶如樓閣。彼㡧四面俱有寶山，㡧上面山峯令高，於上虛空畫二淨光天子：一名清淨、二名妙淨，降雨種種香華，亦如前說儀則無別。今此第三下品㡧像有大增益，若諸有情經百千俱胝劫所作諸惡重罪，若能志心隨喜瞻禮，一切業障皆得消散。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「於妙吉祥師子座下至㡧緣畫金山。復於師子座右邊畫焰曼德迦忿怒明王，彼明王下畫持誦者，手執香爐亦如前說。於妙吉祥上畫開華王如來，彼佛身長十六指，坐寶山巖猶如樓閣。彼㡧四面俱有寶山，㡧上面山峯令高，於上虛空畫二淨光天子：一名清淨、二名妙淨，降雨種種香華，亦如前說儀則無別。今此第三下品㡧像有大增益，若諸有情經百千俱胝劫所作諸惡重罪，若能志心隨喜瞻禮，一切業障皆得消散。

「若復有人供養諸佛，經百千俱胝劫所得功德，不及依下品㡧法持誦之者十六分中一分功德。所以者何？此㡧像法勢力殊妙，所作所求皆得成就。復能降伏梵王仙人、水天日天，俱吠囉天、羅剎、財主、阿脩羅王、摩睺羅伽、月天、風天、焰魔天及那羅延等，以此㡧像真言皆來降伏。若求息災增益吉祥無不成就，若欲調伏破壞情物，不得用之，佛不許作。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若復有人供養諸佛，經百千俱胝劫所得功德，不及依下品㡧法持誦之者十六分中一分功德。所以者何？此㡧像法勢力殊妙，所作所求皆得成就。復能降伏梵王仙人、水天日天，俱吠囉天、羅剎、財主、阿脩羅王、摩睺羅伽、月天、風天、焰魔天及那羅延等，以此㡧像真言皆來降伏。若求息災增益吉祥無不成就，若欲調伏破壞情物，不得用之，佛不許作。」