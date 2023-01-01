大方廣菩薩藏文殊師利根本儀軌經

大方廣菩薩藏文殊師利根本儀軌經卷第四 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大方廣菩薩藏文殊師利根本儀軌經卷第四

西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚少卿明教大師臣天息災奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚少卿明教大師臣天息災奉 詔譯

菩薩變化儀軌品第二之一 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩變化儀軌品第二之一

爾時，妙吉祥童子觀察會中一切大眾，於是妙吉祥童子入觀照三摩地。入此定已，從其臍輪出大光明，復有無數百千那由他俱胝光明以為眷屬，普遍照耀一切眾生界及淨光天。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，妙吉祥童子觀察會中一切大眾，於是妙吉祥童子入觀照三摩地。入此定已，從其臍輪出大光明，復有無數百千那由他俱胝光明以為眷屬，普遍照耀一切眾生界及淨光天。

爾時，金剛手菩薩摩訶薩告妙吉祥童子言：「汝今宣說曼拏羅法品儀軌，令諸菩薩及一切眾生得入三昧，復令一切眾生平等悟解真言句，所有世間出世間一切真言行皆得成就。」金剛手祕密主如是說已。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，金剛手菩薩摩訶薩告妙吉祥童子言：「汝今宣說曼拏羅法品儀軌，令諸菩薩及一切眾生得入三昧，復令一切眾生平等悟解真言句，所有世間出世間一切真言行皆得成就。」金剛手祕密主如是說已。

爾時，妙吉祥童子欲說最上祕密曼拏羅儀軌明照一切，以神變力，於其右手指端之上悉皆現起一切大眾，復出無數百千那由他俱胝光明，照彼淨光天上一切眾會。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，妙吉祥童子欲說最上祕密曼拏羅儀軌明照一切，以神變力，於其右手指端之上悉皆現起一切大眾，復出無數百千那由他俱胝光明，照彼淨光天上一切眾會。

爾時，妙吉祥童子略說焰曼德迦忿怒明王心真言，具大無畏，一切所作請召發遣，息除災害增長吉祥，降伏諸魔隱沒身形，行坐虛空，或行地上足不履地，令他愛敬等皆得成就，破一切暗如廣大明燈。此大無畏三字真言，儀行法力最為第一，所求所作一切真言義悉得成就。即說大忿怒明王心真言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，妙吉祥童子略說焰曼德迦忿怒明王心真言，具大無畏，一切所作請召發遣，息除災害增長吉祥，降伏諸魔隱沒身形，行坐虛空，或行地上足不履地，令他愛敬等皆得成就，破一切暗如廣大明燈。此大無畏三字真言，儀行法力最為第一，所求所作一切真言義悉得成就。即說大忿怒明王心真言：

「唵(引) 惡吽(引)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(引) 惡吽(引)」

「此大忿怒明王心真言，大菩薩妙吉祥善說曼拏羅真言行，能作一切事、破一切障礙。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「此大忿怒明王心真言，大菩薩妙吉祥善說曼拏羅真言行，能作一切事、破一切障礙。」

爾時，妙吉祥童子舉其右手摩忿怒明王頭，稱如是言：「曩摩一切佛。」如是說已，所有十方世界諸佛世尊、無量菩薩，具大福德三昧來住會中。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，妙吉祥童子舉其右手摩忿怒明王頭，稱如是言：「曩摩一切佛。」如是說已，所有十方世界諸佛世尊、無量菩薩，具大福德三昧來住會中。

是時，忿怒明王復現大忿怒相，即往一切世界剎土之中，所有惡心大力眾生，尋遣來集淨光天上，大眾之中依位安住。又此眾生頂上，各出熾盛光焰。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是時，忿怒明王復現大忿怒相，即往一切世界剎土之中，所有惡心大力眾生，尋遣來集淨光天上，大眾之中依位安住。又此眾生頂上，各出熾盛光焰。

爾時，妙吉祥童子觀彼大眾心淨瞻仰，而復告言：「此諸大眾！汝當諦聽，我此三昧若不依行如有違犯，令此忿怒明王現大威力而自調伏。何為不得違犯？緣此祕密三昧真言行義，諸佛世尊、菩薩大德平等法門，汝今諦聽善思念之，當為汝說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，妙吉祥童子觀彼大眾心淨瞻仰，而復告言：「此諸大眾！汝當諦聽，我此三昧若不依行如有違犯，令此忿怒明王現大威力而自調伏。何為不得違犯？緣此祕密三昧真言行義，諸佛世尊、菩薩大德平等法門，汝今諦聽善思念之，當為汝說。

「曩謨三滿哆沒馱(引) 喃(引) 唵(引) 囉囉三麼(二合)囉阿鉢囉(二合) 底賀多舍(引) 娑曩俱摩囉嚕波馱哩抳吽吽𠷑吒𠷑吒薩嚩(二合引) 賀」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「曩謨三滿哆沒馱(引) 喃(引) 唵(引) 囉囉三麼(二合)囉阿鉢囉(二合) 底賀多舍(引) 娑曩俱摩囉嚕波馱哩抳吽吽𠷑吒𠷑吒薩嚩(二合引) 賀」

「聖者！此是我根本真言聖妙吉祥印，名為五髻大印。若用此印持誦根本真言，一切所求皆得成就。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「聖者！此是我根本真言聖妙吉祥印，名為五髻大印。若用此印持誦根本真言，一切所求皆得成就。

「復說心真言，作一切善事令心寂靜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復說心真言，作一切善事令心寂靜。

「唵嚩枳也(二合) 捺曩莫(入)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵嚩枳也(二合) 捺曩莫(入)」

「說此印法名為三髻，增長一切福德。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「說此印法名為三髻，增長一切福德。

「復說外心真言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復說外心真言：

「嚩枳也(二合) 吽」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「嚩枳也(二合) 吽」

「說此印法亦名三髻，能降伏一切眾生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「說此印法亦名三髻，能降伏一切眾生。

「復說內心微妙真言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復說內心微妙真言：

「曩謨三滿哆沒馱喃曼」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「曩謨三滿哆沒馱喃曼」

「說此印法名孔雀座，敬愛一切眾生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「說此印法名孔雀座，敬愛一切眾生。

「復有一切佛心大無畏八字真言，名最上增益大吉祥，斷三界生死，消除一切惡趣，能滅一切災害，作一切事皆得安樂寂靜如現在見佛。此妙吉祥菩薩宣布最上祕密真言相，為一切眾生。若有憶念，一切所願皆得圓滿。若有持誦之者，所有五逆重罪皆得清淨。」即說真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有一切佛心大無畏八字真言，名最上增益大吉祥，斷三界生死，消除一切惡趣，能滅一切災害，作一切事皆得安樂寂靜如現在見佛。此妙吉祥菩薩宣布最上祕密真言相，為一切眾生。若有憶念，一切所願皆得圓滿。若有持誦之者，所有五逆重罪皆得清淨。」即說真言曰：

「唵阿尾囉吽佉左洛」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵阿尾囉吽佉左洛」

「聖者！有此八字大無畏最上祕密心真言，與佛住世而無有異，能作一切吉祥之事。此大功德我今為汝略而宣說，若欲廣陳，經無數百千那由他俱胝劫校量功德說不能盡。若說此印法，名為大精進能圓滿一切願。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「聖者！有此八字大無畏最上祕密心真言，與佛住世而無有異，能作一切吉祥之事。此大功德我今為汝略而宣說，若欲廣陳，經無數百千那由他俱胝劫校量功德說不能盡。若說此印法，名為大精進能圓滿一切願。」

「復說召請眾聖真言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復說召請眾聖真言：

「唵(引) 呬(引) 呬(引) 俱摩囉尾濕嚩(二合) 嚕閉尼薩哩嚩(二合) 嚩(引) 羅婆史哆鉢囉(二合) 冒馱儞(引) 阿野(引) 呬婆誐挽曩(引) 野呬俱摩囉吉哩(二合) 拏怛婆(二合) 羅馱哩尼曼拏羅末地野(二合) 底瑟姹(二合) 底瑟姹(二合) 三摩野摩拏娑摩(二合) 囉阿鉢囉(二合) 底賀哆舍娑曩吽摩(引) 尾羅嚩嚕嚕頗吒娑嚩(二合) 賀」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(引) 呬(引) 呬(引) 俱摩囉尾濕嚩(二合) 嚕閉尼薩哩嚩(二合) 嚩(引) 羅婆史哆鉢囉(二合) 冒馱儞(引) 阿野(引) 呬婆誐挽曩(引) 野呬俱摩囉吉哩(二合) 拏怛婆(二合) 羅馱哩尼曼拏羅末地野(二合) 底瑟姹(二合) 底瑟姹(二合) 三摩野摩拏娑摩(二合) 囉阿鉢囉(二合) 底賀哆舍娑曩吽摩(引) 尾羅嚩嚕嚕頗吒娑嚩(二合) 賀」

「此真言是妙吉祥菩薩召請一切諸佛、一切菩薩、一切辟支佛、聲聞、天龍、夜叉、乾闥婆、阿修羅、誐嚕拏、緊那羅、摩睺羅伽、毘舍左、羅剎娑、一切部多等。夫欲召請，先以香水加持七遍，灑淨一切廣闊四維上下，一切諸佛菩薩，妙吉祥并及眷屬，一切世間、出世間真言，一切部多眾，一切眾生皆赴道場。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「此真言是妙吉祥菩薩召請一切諸佛、一切菩薩、一切辟支佛、聲聞、天龍、夜叉、乾闥婆、阿修羅、誐嚕拏、緊那羅、摩睺羅伽、毘舍左、羅剎娑、一切部多等。夫欲召請，先以香水加持七遍，灑淨一切廣闊四維上下，一切諸佛菩薩，妙吉祥并及眷屬，一切世間、出世間真言，一切部多眾，一切眾生皆赴道場。

「曩謨三滿哆沒馱(引) 喃(引) 阿鉢囉(二合) 底賀哆舍(引) 娑曩喃(引) 唵度度囉度囉度波嚩(引) 悉儞度波(引) 哩唧(二合) 史吽底瑟姹(二合) 三摩野摩努娑摩(二合) 囉娑嚩(二合引) 賀」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「曩謨三滿哆沒馱(引) 喃(引) 阿鉢囉(二合) 底賀哆舍(引) 娑曩喃(引) 唵度度囉度囉度波嚩(引) 悉儞度波(引) 哩唧(二合) 史吽底瑟姹(二合) 三摩野摩努娑摩(二合) 囉娑嚩(二合引) 賀」

「此是獻香真言，若以白栴檀、龍腦、供俱摩香和合等，燒此香時誦此真言，一切如來及諸菩薩，一切聖眾皆受供養。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「此是獻香真言，若以白栴檀、龍腦、供俱摩香和合等，燒此香時誦此真言，一切如來及諸菩薩，一切聖眾皆受供養。

「前召請印名最上蓮華鬘，能與一切眾生作大吉祥之事。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「前召請印名最上蓮華鬘，能與一切眾生作大吉祥之事。

「若於諸佛如來、一切菩薩及聖眾等，獻閼伽水，所用龍腦、白檀、供俱摩等香，復用惹帝華、適意華、摩梨迦華、末哩師迦華龍華、末俱羅華、寶尼哆誐囉華，如是等香華用淹水內，此名獻閼伽水。獻水真言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若於諸佛如來、一切菩薩及聖眾等，獻閼伽水，所用龍腦、白檀、供俱摩等香，復用惹帝華、適意華、摩梨迦華、末哩師迦華龍華、末俱羅華、寶尼哆誐囉華，如是等香華用淹水內，此名獻閼伽水。獻水真言：

「曩謨三滿哆沒馱(引) 喃(引) 摩鉢囉(二合) 底賀哆舍(引) 娑曩(引) 喃(引) 怛儞也(二合) 他(引) 呬(引) 呬(引) 摩賀(引) 迦(引) 嚕尼迦尾濕嚩(二合) 嚕波馱哩尼(引) 阿哩凝伽(二合) 鉢囉(二合) 底蹉鉢囉(二合) 底蹉波野三摩野摩努娑摩(二合) 囉底瑟姹(二合) 底瑟姹(二合)曼拏羅末地也(二合) 鉢囉(二合) 吠舍野薩哩嚩(二合) 部哆(引) 努波迦仡哩(二合) 恨拏(二合) 吽阿蘇囉尾左(引) 哩尼娑嚩(二合) 賀(引)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「曩謨三滿哆沒馱(引) 喃(引) 摩鉢囉(二合) 底賀哆舍(引) 娑曩(引) 喃(引) 怛儞也(二合) 他(引) 呬(引) 呬(引) 摩賀(引) 迦(引) 嚕尼迦尾濕嚩(二合) 嚕波馱哩尼(引) 阿哩凝伽(二合) 鉢囉(二合) 底蹉鉢囉(二合) 底蹉波野三摩野摩努娑摩(二合) 囉底瑟姹(二合) 底瑟姹(二合)曼拏羅末地也(二合) 鉢囉(二合) 吠舍野薩哩嚩(二合) 部哆(引) 努波迦仡哩(二合) 恨拏(二合) 吽阿蘇囉尾左(引) 哩尼娑嚩(二合) 賀(引)」

「此印名圓滿印，能為一切眾生作圓滿事。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「此印名圓滿印，能為一切眾生作圓滿事。

「復說焚香真言。若彼獻香，如前真言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復說焚香真言。若彼獻香，如前真言：

「曩謨三滿哆沒馱(引) 喃(引) 曩謨三滿哆巘馱(引)嚩娑(引) 娑室哩(二合) 夜(引) 野怛他(引) 誐哆(引) 野怛儞也(二合) 巘第巘第(引) 巘第(引) 巘馱(引) 巘馱摩拏囉弭(引) 鉢囉(二合) 底蹉鉢囉(二合) 底砌(引) 難巘淡三滿哆(引) 努左(引) 哩尼(引) 娑嚩(二合) 賀(引)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「曩謨三滿哆沒馱(引) 喃(引) 曩謨三滿哆巘馱(引)嚩娑(引) 娑室哩(二合) 夜(引) 野怛他(引) 誐哆(引) 野怛儞也(二合) 巘第巘第(引) 巘第(引) 巘馱(引) 巘馱摩拏囉弭(引) 鉢囉(二合) 底蹉鉢囉(二合) 底砌(引) 難巘淡三滿哆(引) 努左(引) 哩尼(引) 娑嚩(二合) 賀(引)」

「此印名波羅嚩，圓滿一切願。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「此印名波羅嚩，圓滿一切願。

「復說獻華真言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復說獻華真言：

「曩謨三滿哆沒馱(引) 喃(引) 摩鉢囉(二合) 底賀哆舍(引) 娑曩喃(引) 曩謨三俱蘇弭哆囉(引) 惹寫怛他(引) 誐哆寫怛儞也(二合) 他(引) 俱蘇弭(引) 俱蘇摩(引) 儞曳(二合) 俱蘇摩布囉嚩(引) 悉儞俱蘇摩(引) 嚩底娑嚩(二合) 賀(引)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「曩謨三滿哆沒馱(引) 喃(引) 摩鉢囉(二合) 底賀哆舍(引) 娑曩喃(引) 曩謨三俱蘇弭哆囉(引) 惹寫怛他(引) 誐哆寫怛儞也(二合) 他(引) 俱蘇弭(引) 俱蘇摩(引) 儞曳(二合) 俱蘇摩布囉嚩(引) 悉儞俱蘇摩(引) 嚩底娑嚩(二合) 賀(引)」

「夫欲獻食，先頂禮一切諸佛賢聖，生不思議未曾有想，今此真言正覺正說，前後所有供獻皆依此儀念此真言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「夫欲獻食，先頂禮一切諸佛賢聖，生不思議未曾有想，今此真言正覺正說，前後所有供獻皆依此儀念此真言：

「曩謨三滿哆沒馱(引) 喃(引) 摩鉢囉(二合) 底賀哆舍娑曩(引) 喃(引) 怛儞也(二合) 他(引) 呬(引) 呬(引) 婆誐嚩摩賀薩哩嚩(二合) 沒馱(引) 嚩路(引) 吉哆摩(引) 尾楞嚩伊難嚩隷誐哩(二合) 恨拏(二合引) 播野誐哩(二合) 恨拏(二合) 誐哩(二合) 吽薩哩嚩(二合) 尾濕嚩(二合)囉囉吒吒薩頗(二合) 吒娑嚩(二合引) 賀(引)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「曩謨三滿哆沒馱(引) 喃(引) 摩鉢囉(二合) 底賀哆舍娑曩(引) 喃(引) 怛儞也(二合) 他(引) 呬(引) 呬(引) 婆誐嚩摩賀薩哩嚩(二合) 沒馱(引) 嚩路(引) 吉哆摩(引) 尾楞嚩伊難嚩隷誐哩(二合) 恨拏(二合引) 播野誐哩(二合) 恨拏(二合) 誐哩(二合) 吽薩哩嚩(二合) 尾濕嚩(二合)囉囉吒吒薩頗(二合) 吒娑嚩(二合引) 賀(引)」

「今此真言印名為大力，消除一切諸惡。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「今此真言印名為大力，消除一切諸惡。

「燃燈真言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「燃燈真言：

「曩謨三滿哆沒馱(引) 喃(引) 摩鉢囉(二合) 底賀哆舍(引) 娑曩(引) 喃(引) 薩哩嚩(二合) 怛夢(引) 馱迦(引) 囉尾特鑁(二合) 悉喃(引) 曩謨三滿哆祖底巘馱(引)嚩婆(引) 娑室哩(二合) 夜(引) 野怛他(引) 誐哆(引) 野怛儞也(二合) 他(引) 呬(引) 呬(引) 婆誐鑁祖底囉舍弭(二合) 設哆娑賀娑囉(二合) 鉢囉(二合) 底曼尼哆舍哩囉尾俱哩嚩(二合) 摩賀(引) 冒地薩怛嚩(二合) 三滿哆入嚩(二合) 囉(引) 儞喻(二合) 底哆沒哩底(二合) 具哩那(二合) 具哩那(二合) 阿嚩路(引) 迦野阿嚩路迦野曼拏羅薩哩嚩(二合) 薩怛嚩(二合) 難左」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「曩謨三滿哆沒馱(引) 喃(引) 摩鉢囉(二合) 底賀哆舍(引) 娑曩(引) 喃(引) 薩哩嚩(二合) 怛夢(引) 馱迦(引) 囉尾特鑁(二合) 悉喃(引) 曩謨三滿哆祖底巘馱(引)嚩婆(引) 娑室哩(二合) 夜(引) 野怛他(引) 誐哆(引) 野怛儞也(二合) 他(引) 呬(引) 呬(引) 婆誐鑁祖底囉舍弭(二合) 設哆娑賀娑囉(二合) 鉢囉(二合) 底曼尼哆舍哩囉尾俱哩嚩(二合) 摩賀(引) 冒地薩怛嚩(二合) 三滿哆入嚩(二合) 囉(引) 儞喻(二合) 底哆沒哩底(二合) 具哩那(二合) 具哩那(二合) 阿嚩路(引) 迦野阿嚩路迦野曼拏羅薩哩嚩(二合) 薩怛嚩(二合) 難左」

「此是燃燈真言，印名曰廣開，觀照一切眾生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「此是燃燈真言，印名曰廣開，觀照一切眾生。

「曩謨三滿哆沒馱(引) 喃(引) 摩鉢囉(二合) 底賀哆舍(引) 娑曩(引) 喃(引) 怛儞也(二合) 他(引) 入嚩(二合) 入嚩(二合) 羅入嚩(二合) 羅入嚩(二合) 羅野入嚩(二合) 羅野吽尾冒馱迦賀哩訖哩(二合) 瑟拏(二合) 賓誐羅」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「曩謨三滿哆沒馱(引) 喃(引) 摩鉢囉(二合) 底賀哆舍(引) 娑曩(引) 喃(引) 怛儞也(二合) 他(引) 入嚩(二合) 入嚩(二合) 羅入嚩(二合) 羅入嚩(二合) 羅野入嚩(二合) 羅野吽尾冒馱迦賀哩訖哩(二合) 瑟拏(二合) 賓誐羅」

「此是燃火真言，印名合掌，光照一切眾生，過去諸佛菩薩所說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「此是燃火真言，印名合掌，光照一切眾生，過去諸佛菩薩所說。」

爾時，妙吉祥童子告祕密主金剛手菩薩言：「此微妙祕密真言，汝等明王族部，外現忿怒內含慈忍，所有智者求一切真言皆得成就。若彼金剛、蓮華族等障礙之時，即說此明令彼降伏： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，妙吉祥童子告祕密主金剛手菩薩言：「此微妙祕密真言，汝等明王族部，外現忿怒內含慈忍，所有智者求一切真言皆得成就。若彼金剛、蓮華族等障礙之時，即說此明令彼降伏：

「曩謨薩哩嚩(二合) 沒馱(引) 喃(引) 摩鉢囉(二合) 底賀哆舍(引) 娑曩(引) 喃(引) 怛儞也(二合) 他(引) 唵迦囉迦囉俱嚕俱嚕摩摩(引) 迦(引) 哩焰(二合) 伴惹伴惹薩哩嚩(二合) 尾近難(二合引) 那賀那賀薩哩嚩(二合) 嚩日羅(二合) 尾那野劍(引) 布哩嚩(二合) 吒迦𡁠尾旦哆迦囉摩賀(引) 尾訖哩(二合) 哆嚕波馱哩尼鉢左鉢左薩哩嚩(二合) 努瑟吒(二合) 摩賀(引) 誐拏鉢底𡁠尾旦哆迦囉滿馱滿馱薩哩嚩(二合) 誐囉(二合) 賀沙目佉沙部惹沙左囉拏嚕捺囉(二合) 摩(引) 曩野尾瑟拏(二合) 摩(引) 曩野沒囉(二合) 憾摩(二合)儞也(二合) 禰嚩(引) 曩曩野摩(引) 尾楞嚩尾楞嚩羅護羅護曼拏羅末他也(二合) 鉢囉(二合) 吠舍野三摩野摩努娑摩(二合) 囉吽吽吽吽吽吽頗吒頗吒」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「曩謨薩哩嚩(二合) 沒馱(引) 喃(引) 摩鉢囉(二合) 底賀哆舍(引) 娑曩(引) 喃(引) 怛儞也(二合) 他(引) 唵迦囉迦囉俱嚕俱嚕摩摩(引) 迦(引) 哩焰(二合) 伴惹伴惹薩哩嚩(二合) 尾近難(二合引) 那賀那賀薩哩嚩(二合) 嚩日羅(二合) 尾那野劍(引) 布哩嚩(二合) 吒迦𡁠尾旦哆迦囉摩賀(引) 尾訖哩(二合) 哆嚕波馱哩尼鉢左鉢左薩哩嚩(二合) 努瑟吒(二合) 摩賀(引) 誐拏鉢底𡁠尾旦哆迦囉滿馱滿馱薩哩嚩(二合) 誐囉(二合) 賀沙目佉沙部惹沙左囉拏嚕捺囉(二合) 摩(引) 曩野尾瑟拏(二合) 摩(引) 曩野沒囉(二合) 憾摩(二合)儞也(二合) 禰嚩(引) 曩曩野摩(引) 尾楞嚩尾楞嚩羅護羅護曼拏羅末他也(二合) 鉢囉(二合) 吠舍野三摩野摩努娑摩(二合) 囉吽吽吽吽吽吽頗吒頗吒」

說此真言已，告祕密主言：「此是大精進最上祕密，名六面大忿怒明王，能破障礙。若持誦此明得自在，十地菩薩猶可降伏，何況諸惡障礙！若有持誦供養大作擁護，說此印法名為大叉，破滅一切障礙。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 說此真言已，告祕密主言：「此是大精進最上祕密，名六面大忿怒明王，能破障礙。若持誦此明得自在，十地菩薩猶可降伏，何況諸惡障礙！若有持誦供養大作擁護，說此印法名為大叉，破滅一切障礙。

「復說忿怒明王心真言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復說忿怒明王心真言：

「唵(引) 仡哩(二合) 瑟致哩(二合) 哆(引) 曩曩吽薩哩嚩(二合) 設怛嚕(二合) 曩舍野薩旦(二合) 婆野頗吒頗吒」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(引) 仡哩(二合) 瑟致哩(二合) 哆(引) 曩曩吽薩哩嚩(二合) 設怛嚕(二合) 曩舍野薩旦(二合) 婆野頗吒頗吒」

「若有一切冤家逼害惱亂之時，依法念此真言，令彼冤家受隔四日瘧病得大苦惱。若人恒常誦持，無慈悲心所求之事不得成就。若人不信三寶，誦此呪法令彼生信定得成就，印名大叉，與呪同用其驗剋成。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若有一切冤家逼害惱亂之時，依法念此真言，令彼冤家受隔四日瘧病得大苦惱。若人恒常誦持，無慈悲心所求之事不得成就。若人不信三寶，誦此呪法令彼生信定得成就，印名大叉，與呪同用其驗剋成。

「復說外心真言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復說外心真言：

「唵仡哩(二合) 迦羅嚕波吽欠」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵仡哩(二合) 迦羅嚕波吽欠」

「印名大叉，若此明同用，能調伏一切惡者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「印名大叉，若此明同用，能調伏一切惡者。

「復說內心真言名為一字，一切佛說，印名大叉，與明同用，能消除一切惡事，降伏一切部多，於曼拏羅中呪法成就之時，定見忿怒明王靈驗。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復說內心真言名為一字，一切佛說，印名大叉，與明同用，能消除一切惡事，降伏一切部多，於曼拏羅中呪法成就之時，定見忿怒明王靈驗。

「復說發遣賢聖等真言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復說發遣賢聖等真言：

「曩謨薩哩嚩沒馱(引)喃(引) 摩鉢囉(二合) 底賀哆舍娑曩(引) 喃(引) 怛儞也(二合) 他(引) 惹焰惹野蘇惹野摩賀迦(引) 嚕尼迦尾室左(二合) 嚕閉尼(引) 誐蹉誐蹉娑嚩(二合) 婆嚩喃(引) 薩哩嚩(二合) 沒淡(引) 室左(二合) 尾娑哩惹(二合) 野薩波哩嚩(引) 囉(引) 娑嚩(二合) 婆嚩喃左怛囉(二合) 鉢囉(二合) 吠(引) 舍野滿怛囉(二合) 娑摩(二合) 囉薩哩嚩(二合) 室左(二合) 弭悉殿覩滿怛囉(二合) 播那(引) 摩努囉淡左弭波哩布囉野」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「曩謨薩哩嚩沒馱(引)喃(引) 摩鉢囉(二合) 底賀哆舍娑曩(引) 喃(引) 怛儞也(二合) 他(引) 惹焰惹野蘇惹野摩賀迦(引) 嚕尼迦尾室左(二合) 嚕閉尼(引) 誐蹉誐蹉娑嚩(二合) 婆嚩喃(引) 薩哩嚩(二合) 沒淡(引) 室左(二合) 尾娑哩惹(二合) 野薩波哩嚩(引) 囉(引) 娑嚩(二合) 婆嚩喃左怛囉(二合) 鉢囉(二合) 吠(引) 舍野滿怛囉(二合) 娑摩(二合) 囉薩哩嚩(二合) 室左(二合) 弭悉殿覩滿怛囉(二合) 播那(引) 摩努囉淡左弭波哩布囉野」

「此發遣真言印，名寶座亦名獻座。若欲發遣賢聖等，專心志意念一七遍依法加持，所有一切世間出世間曼拏羅真言行皆得三昧成就，諸聖眾等歡喜而退。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「此發遣真言印，名寶座亦名獻座。若欲發遣賢聖等，專心志意念一七遍依法加持，所有一切世間出世間曼拏羅真言行皆得三昧成就，諸聖眾等歡喜而退。」

爾時，妙吉祥童子復觀淨光天內一切大眾，說自己明王真言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，妙吉祥童子復觀淨光天內一切大眾，說自己明王真言：

「曩謨薩哩嚩(二合)沒馱(引) 喃(引) 摩鉢囉(二合) 底賀哆誐底喃(引) 唵儞哩致」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「曩謨薩哩嚩(二合)沒馱(引) 喃(引) 摩鉢囉(二合) 底賀哆誐底喃(引) 唵儞哩致」

妙吉祥說此真言已，化為明王名枳世儞，能作一切之事，印名大五髻。若用此印法，一切難作之事皆得成就。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 妙吉祥說此真言已，化為明王名枳世儞，能作一切之事，印名大五髻。若用此印法，一切難作之事皆得成就。

「曩謨三滿哆沒馱(引) 喃(引) 摩鉢囉(二合) 底賀哆舍娑曩(引) 喃(引) 唵(引) 儞致」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「曩謨三滿哆沒馱(引) 喃(引) 摩鉢囉(二合) 底賀哆舍娑曩(引) 喃(引) 唵(引) 儞致」

「此真言名塢波枳世儞，印名廣開，一切之事所求皆成。若有一切凶惡宿耀，自然退散。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「此真言名塢波枳世儞，印名廣開，一切之事所求皆成。若有一切凶惡宿耀，自然退散。

「曩謨三滿哆沒馱(引) 喃(引) 摩鉢囉(二合) 底賀哆誐底喃(引) 唵(引) 儞(入)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「曩謨三滿哆沒馱(引) 喃(引) 摩鉢囉(二合) 底賀哆誐底喃(引) 唵(引) 儞(入)」

「此真言名曩隷儞，印名寶座，能成一切之事，所有夜叉之眾亦能遣來。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「此真言名曩隷儞，印名寶座，能成一切之事，所有夜叉之眾亦能遣來。

「曩謨三滿哆沒馱(引) 喃(引) 摩進部哆嚕閉𧹞(引)唵(引) 稍罩嚕(二合)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「曩謨三滿哆沒馱(引) 喃(引) 摩進部哆嚕閉𧹞(引)唵(引) 稍罩嚕(二合)」

「此真言名波隷，儞印名大力，能調伏一切拏枳儞鬼。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「此真言名波隷，儞印名大力，能調伏一切拏枳儞鬼。」

妙吉祥所說一切諸佛同說： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 妙吉祥所說一切諸佛同說：

「曩謨三滿哆沒馱(引) 喃(引) 摩鉢囉(二合) 底賀哆誐底鉢囉(二合) 左(引) 哩𧹞(引) 怛儞也(二合) 他(引) 唵(引)嚩囉禰(引)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「曩謨三滿哆沒馱(引) 喃(引) 摩鉢囉(二合) 底賀哆誐底鉢囉(二合) 左(引) 哩𧹞(引) 怛儞也(二合) 他(引) 唵(引)嚩囉禰(引)」

「此明名增長化相，印名三髻，持誦同用速得富貴。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「此明名增長化相，印名三髻，持誦同用速得富貴。

「曩謨三滿哆沒馱(引) 喃(引) 摩進底也(二合引) 部哆嚕閉拏(引) 唵(引) 部哩」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「曩謨三滿哆沒馱(引) 喃(引) 摩進底也(二合引) 部哆嚕閉拏(引) 唵(引) 部哩」

「印名叉，同用消除一切瘧病。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「印名叉，同用消除一切瘧病。

「曩謨三滿哆沒馱(引) 喃(引) 摩進底也(二合引) 部哆嚕閉𧹞(引) 唵(引) 怛囉(二合引) 哩」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「曩謨三滿哆沒馱(引) 喃(引) 摩進底也(二合引) 部哆嚕閉𧹞(引) 唵(引) 怛囉(二合引) 哩」

「此明名哆囉，印名大力，能成一切事復能滅除障礙。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「此明名哆囉，印名大力，能成一切事復能滅除障礙。

「曩謨三滿哆沒馱(引) 喃(引) 摩進底也(二合引) 部哆嚕閉𧹞(引) 怛儞也(二合) 他(引) 唵尾路枳儞」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「曩謨三滿哆沒馱(引) 喃(引) 摩進底也(二合引) 部哆嚕閉𧹞(引) 怛儞也(二合) 他(引) 唵尾路枳儞」

「此明名大世，印名嚩訖怛囉，降伏一切世間皆得快樂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「此明名大世，印名嚩訖怛囉，降伏一切世間皆得快樂。

「曩謨三滿哆沒馱(引) 喃(引) 摩進底也(二合) 部哆嚕閉𧹞(引) 怛儞也(二合) 他(引) 唵尾濕吠(二合引) 尾濕嚩(二合) 三婆吠(引) 尾濕嚩(二合) 嚕閉尼迦賀迦賀阿尾舍(引) 尾舍三摩野摩努」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「曩謨三滿哆沒馱(引) 喃(引) 摩進底也(二合) 部哆嚕閉𧹞(引) 怛儞也(二合) 他(引) 唵尾濕吠(二合引) 尾濕嚩(二合) 三婆吠(引) 尾濕嚩(二合) 嚕閉尼迦賀迦賀阿尾舍(引) 尾舍三摩野摩努」

「此明名大精進，印名能瑟吒囉，亦名變化，能令一切眾生起大施願，惠施一切有情。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「此明名大精進，印名能瑟吒囉，亦名變化，能令一切眾生起大施願，惠施一切有情。

「曩謨三滿哆沒馱(引) 喃(引) 摩進底也(二合引) 部哆嚕閉𧹞(引) 怛儞也(二合) 他(引) 唵(引) 濕吠(二合) 諦(引)室哩(二合) 嚩布(入)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「曩謨三滿哆沒馱(引) 喃(引) 摩進底也(二合引) 部哆嚕閉𧹞(引) 怛儞也(二合) 他(引) 唵(引) 濕吠(二合) 諦(引)室哩(二合) 嚩布(入)」

「此明名為大化，印名孔雀座，具不思議未曾有相，作一切所欲之事無不成就，能降伏世間童男童女生愛敬心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「此明名為大化，印名孔雀座，具不思議未曾有相，作一切所欲之事無不成就，能降伏世間童男童女生愛敬心。

「曩謨三滿哆沒馱(引) 喃(引) 摩進底也(二合引) 部哆嚕閉𧹞(引) 怛儞也(二合) 他唵(引) 契契哩婆虞哩薩哩嚩(二合) 設怛嚕(二合) 薩旦(二合) 婆野咎婆野謨(引) 賀野嚩舍摩(引) 曩藥」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「曩謨三滿哆沒馱(引) 喃(引) 摩進底也(二合引) 部哆嚕閉𧹞(引) 怛儞也(二合) 他唵(引) 契契哩婆虞哩薩哩嚩(二合) 設怛嚕(二合) 薩旦(二合) 婆野咎婆野謨(引) 賀野嚩舍摩(引) 曩藥」

「此明名相應大明，印名嚩訖怛囉，能調伏造惡眾生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「此明名相應大明，印名嚩訖怛囉，能調伏造惡眾生。

「曩謨三滿哆沒馱(引) 喃(引) 摩鉢底(二合) 賀哆誐底鉢囉(二合) 左(引) 哩拏(引) 怛儞也(二合) 他(引) 唵(引) 室哩(二合入)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「曩謨三滿哆沒馱(引) 喃(引) 摩鉢底(二合) 賀哆誐底鉢囉(二合) 左(引) 哩拏(引) 怛儞也(二合) 他(引) 唵(引) 室哩(二合入)」

「此明名大福德，印名合掌。佛自宣說，能令有情得國王位。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「此明名大福德，印名合掌。佛自宣說，能令有情得國王位。

「曩謨三滿哆沒馱(引) 喃(引) 薩哩嚩(二合) 薩怛嚩(二合) 婆野鉢囉(二合) 捺(引) 曳喃(引) 怛儞也(二合) 他唵(引) 阿𡁠諦俱摩(引) 哩嚕閉尼𪾼呬阿(引) 誐蹉摩摩迦(引) 哩焰(二合) 俱嚕(入)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「曩謨三滿哆沒馱(引) 喃(引) 薩哩嚩(二合) 薩怛嚩(二合) 婆野鉢囉(二合) 捺(引) 曳喃(引) 怛儞也(二合) 他唵(引) 阿𡁠諦俱摩(引) 哩嚕閉尼𪾼呬阿(引) 誐蹉摩摩迦(引) 哩焰(二合) 俱嚕(入)」

「此名無能勝現童女身說甘露句，印名合掌，與此真言同用，遠離一切冤家。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「此名無能勝現童女身說甘露句，印名合掌，與此真言同用，遠離一切冤家。

「曩謨三滿哆沒馱(引) 喃(引) 摩進底也(二合引) 部哆嚕閉𧹞(引) 怛儞也(二合) 他(引) 唵(引) 惹曳(引) 唵(引) 尾惹曳(引) 唵(引) 阿𡁠諦(引) 唵(引) 阿波囉(引) 𡁠諦(引)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「曩謨三滿哆沒馱(引) 喃(引) 摩進底也(二合引) 部哆嚕閉𧹞(引) 怛儞也(二合) 他(引) 唵(引) 惹曳(引) 唵(引) 尾惹曳(引) 唵(引) 阿𡁠諦(引) 唵(引) 阿波囉(引) 𡁠諦(引)」

「此真言內有四姊妹親近菩薩，經行大地救度眾生，令諸有情依行真言行，如度得舡所作圓滿，印名祕密。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「此真言內有四姊妹親近菩薩，經行大地救度眾生，令諸有情依行真言行，如度得舡所作圓滿，印名祕密。

「曩謨三滿哆沒馱(引) 喃(引) 路迦(引) 誐囉(二合引) 地鉢底喃(引) 怛儞也(二合) 他唵(引) 俱摩囉摩賀(引) 俱摩(引) 囉吉哩(二合) 拏釤摩佉冐地薩怛嚩(二合引) 覩惹拏(二合) 哆摩布囉(引) 摩布囉(引) 娑曩設吉曳(二合引) 覩(引) 儞也(二合) 哆波(引) 尼囉訖旦(二合引) 誐囉訖哆(二合) 巘馱(引) 覩隷(引) 鉢曩必哩(二合) 野佉佉佉呬佉呬吽吽涅哩(二合) 怛也(二合) 涅哩(二合) 怛也(二合) 囉訖哆(二合) 補瑟波(二合引) 唧哆沒哩底(二合) 娑摩野摩拏娑摩(二合) 囉部囉(二合) 摩部囉(二合) 摩部囉(二合) 摩野部囉(二合引) 摩野羅護羅護摩(引) 尾覽摩薩哩嚩(二合) 迦(引) 哩野(二合引) 尼弭俱嚕尾唧怛囉(二合) 嚕波馱(引) 哩尼底瑟吒(二合) 底瑟吒(二合) 吽吽薩哩嚩(二合引) 沒馱(引) 努惹拏(二合) 諦(引) 娑嚩(二合) 賀(引)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「曩謨三滿哆沒馱(引) 喃(引) 路迦(引) 誐囉(二合引) 地鉢底喃(引) 怛儞也(二合) 他唵(引) 俱摩囉摩賀(引) 俱摩(引) 囉吉哩(二合) 拏釤摩佉冐地薩怛嚩(二合引) 覩惹拏(二合) 哆摩布囉(引) 摩布囉(引) 娑曩設吉曳(二合引) 覩(引) 儞也(二合) 哆波(引) 尼囉訖旦(二合引) 誐囉訖哆(二合) 巘馱(引) 覩隷(引) 鉢曩必哩(二合) 野佉佉佉呬佉呬吽吽涅哩(二合) 怛也(二合) 涅哩(二合) 怛也(二合) 囉訖哆(二合) 補瑟波(二合引) 唧哆沒哩底(二合) 娑摩野摩拏娑摩(二合) 囉部囉(二合) 摩部囉(二合) 摩部囉(二合) 摩野部囉(二合引) 摩野羅護羅護摩(引) 尾覽摩薩哩嚩(二合) 迦(引) 哩野(二合引) 尼弭俱嚕尾唧怛囉(二合) 嚕波馱(引) 哩尼底瑟吒(二合) 底瑟吒(二合) 吽吽薩哩嚩(二合引) 沒馱(引) 努惹拏(二合) 諦(引) 娑嚩(二合) 賀(引)」

爾時，妙吉祥菩薩說此真言之時，大地六種振動，大自在天現極惡相，童子天具火曜幖幟，俱來教化調伏一切惡業眾生。妙吉祥所說大權菩薩，起慈愍心行菩薩行，利樂一切愚癡眾生，印名大力，與真言同用，令得梵天等大福德果，何況人身。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，妙吉祥菩薩說此真言之時，大地六種振動，大自在天現極惡相，童子天具火曜幖幟，俱來教化調伏一切惡業眾生。妙吉祥所說大權菩薩，起慈愍心行菩薩行，利樂一切愚癡眾生，印名大力，與真言同用，令得梵天等大福德果，何況人身。

爾時，妙吉祥菩薩，復說真言名為三字，為悲愍眾生，印名大力，與真言同用，令一切眾生得大福德。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，妙吉祥菩薩，復說真言名為三字，為悲愍眾生，印名大力，與真言同用，令一切眾生得大福德。

「唵(引) 吽𠺁」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(引) 吽𠺁」

「此是三字真言，依法持誦所求皆成。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「此是三字真言，依法持誦所求皆成。

「復說外心真言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復說外心真言：

「曩謨三滿哆沒馱(引) 喃(引) 三滿覩(引) 儞喻(二合引)底哆沒哩底喃(引) 唵(引) 尾訖哩(二合) 哆誐囉(二合)賀吽頗吒」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「曩謨三滿哆沒馱(引) 喃(引) 三滿覩(引) 儞喻(二合引)底哆沒哩底喃(引) 唵(引) 尾訖哩(二合) 哆誐囉(二合)賀吽頗吒」

「妙吉祥菩薩為親近者童子天說此真言，能降伏一切部哆摩多羅等，及一切諸惡星曜。如有部多等所著所魅及惡曜照臨，依法持誦彼等悉皆恐怖，而自退散即得解脫，乃至求生天界一切皆得，印名大力，與彼同用。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「妙吉祥菩薩為親近者童子天說此真言，能降伏一切部哆摩多羅等，及一切諸惡星曜。如有部多等所著所魅及惡曜照臨，依法持誦彼等悉皆恐怖，而自退散即得解脫，乃至求生天界一切皆得，印名大力，與彼同用。

「曩謨三滿哆沒馱(引) 喃(引) 摩鉢囉(二合) 底賀哆舍(引) 娑曩(引) 喃(引) 怛儞也(二合) 他(引) 唵(引) 沒囉(二合)憾摩(二合) 蘇沒囉(二合) 憾摩(二合) 沒囉(二合) 憾摩(二合) 嚩哩左(二合) 細(引) 扇(引) 底俱嚕」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「曩謨三滿哆沒馱(引) 喃(引) 摩鉢囉(二合) 底賀哆舍(引) 娑曩(引) 喃(引) 怛儞也(二合) 他(引) 唵(引) 沒囉(二合)憾摩(二合) 蘇沒囉(二合) 憾摩(二合) 沒囉(二合) 憾摩(二合) 嚩哩左(二合) 細(引) 扇(引) 底俱嚕」

「此真言大梵天菩薩所說，令息災害。若部多惱亂之時，誦此真言剎那退散速得安樂，印名五髻。若說大梵天調伏儀軌，如四圍陀論。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「此真言大梵天菩薩所說，令息災害。若部多惱亂之時，誦此真言剎那退散速得安樂，印名五髻。若說大梵天調伏儀軌，如四圍陀論。

「曩謨三滿哆沒馱(引) 喃(引) 摩鉢囉(二合) 底賀哆舍(引) 娑曩(引) 喃(引) 怛儞也(二合) 他唵(引) 誐嚕拏嚩(引) 賀曩作羯囉(二合) 波(引) 尼左覩哩部(二合) 惹吽吽三摩努娑摩(二合) 囉冐地薩怛嚩(二合) 阿惹拏(二合) 波野底」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「曩謨三滿哆沒馱(引) 喃(引) 摩鉢囉(二合) 底賀哆舍(引) 娑曩(引) 喃(引) 怛儞也(二合) 他唵(引) 誐嚕拏嚩(引) 賀曩作羯囉(二合) 波(引) 尼左覩哩部(二合) 惹吽吽三摩努娑摩(二合) 囉冐地薩怛嚩(二合) 阿惹拏(二合) 波野底」

「妙吉祥說此真言，速能作於吉祥之事，印名三髻，亦能破壞部哆及那羅延，此則皆是方便攝化眾生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「妙吉祥說此真言，速能作於吉祥之事，印名三髻，亦能破壞部哆及那羅延，此則皆是方便攝化眾生。

「曩謨三滿哆沒馱(引) 喃(引) 摩鉢囉(二合) 底賀哆舍(引) 娑曩(引) 喃(引) 怛儞也(二合) 他唵(引) 摩賀(引) 摩呬(引) 室左(二合) 囉部哆(引) 地波底沒哩(二合) 沙特嚩(二合) 惹鉢囉(二合) 覽嚩惹吒摩俱吒馱(引) 哩尼悉哆婆娑摩(引) 度娑哩哆沒哩底(二合) 吽頗吒頗吒冐地薩怛冐(二合引) 惹拏(二合) 波野底(入)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「曩謨三滿哆沒馱(引) 喃(引) 摩鉢囉(二合) 底賀哆舍(引) 娑曩(引) 喃(引) 怛儞也(二合) 他唵(引) 摩賀(引) 摩呬(引) 室左(二合) 囉部哆(引) 地波底沒哩(二合) 沙特嚩(二合) 惹鉢囉(二合) 覽嚩惹吒摩俱吒馱(引) 哩尼悉哆婆娑摩(引) 度娑哩哆沒哩底(二合) 吽頗吒頗吒冐地薩怛冐(二合引) 惹拏(二合) 波野底(入)」

「此真言我自宣說，為慈愍眾生，印名大叉，與明同用亦破部多之眾。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「此真言我自宣說，為慈愍眾生，印名大叉，與明同用亦破部多之眾。」