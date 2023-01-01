大方廣菩薩藏文殊師利根本儀軌經

大方廣菩薩藏文殊師利根本儀軌經卷第三西天、譯經三藏朝散大夫試鴻臚少卿明教大師臣天息災奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大方廣菩薩藏文殊師利根本儀軌經卷第三西天、譯經三藏朝散大夫試鴻臚少卿明教大師臣天息災奉 詔譯

序品第一之三 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 序品第一之三

復有無數大仙之眾俱來在會。所謂： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復有無數大仙之眾俱來在會。所謂：

阿怛哩野大仙、嚩悉瑟吒大仙、嬌怛摩大仙、婆詣囉他大仙、惹恨拏大仙、暗詣娑大仙、阿摩悉諦大仙、謨羅悉諦大仙、阿誐悉諦大仙、尾野娑大仙、訖哩瑟拏大仙、訖哩瑟拏嬌怛摩大仙、暗鼻囉娑大仙、夜摩捺詣曩大仙、阿悉諦迦大仙、牟尼大仙、牟尼嚩囉大仙、阿嚩囉大仙、吠舍半夜曩大仙、播囉舍囉大仙、波囉戍大仙、喻詣濕嚩囉大仙、閉伽羅那大仙、嚩隷閉迦大仙、摩囉建拏大仙，如是等大仙各與百千仙眾眷屬俱來聽法，頂禮佛足退坐一面。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿怛哩野大仙、嚩悉瑟吒大仙、嬌怛摩大仙、婆詣囉他大仙、惹恨拏大仙、暗詣娑大仙、阿摩悉諦大仙、謨羅悉諦大仙、阿誐悉諦大仙、尾野娑大仙、訖哩瑟拏大仙、訖哩瑟拏嬌怛摩大仙、暗鼻囉娑大仙、夜摩捺詣曩大仙、阿悉諦迦大仙、牟尼大仙、牟尼嚩囉大仙、阿嚩囉大仙、吠舍半夜曩大仙、播囉舍囉大仙、波囉戍大仙、喻詣濕嚩囉大仙、閉伽羅那大仙、嚩隷閉迦大仙、摩囉建拏大仙，如是等大仙各與百千仙眾眷屬俱來聽法，頂禮佛足退坐一面。

復有羅睺羅王眾，所謂：鼻嚕拏羅睺羅王、婆嚕尼羅睺羅王、摩嚕拏羅睺羅王、摩哩左羅睺羅王、摩哩唧羅睺羅王、禰鉢哆羅睺羅王等，各與眷屬俱來集會。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復有羅睺羅王眾，所謂：鼻嚕拏羅睺羅王、婆嚕尼羅睺羅王、摩嚕拏羅睺羅王、摩哩左羅睺羅王、摩哩唧羅睺羅王、禰鉢哆羅睺羅王等，各與眷屬俱來集會。

復有無數迦樓羅之眾，所謂：蘇波囉拏迦樓羅、濕嚩哆波囉拏大仙迦樓羅、半曩誐大仙迦樓羅、波囉拏誐迦樓羅、蘇惹哆博叉迦樓羅、阿惹哆夜叉迦樓羅、摩努惹博迦樓羅、半曩誐曩舍曩迦樓羅、伊曩諦野迦樓羅、哩曩諦野迦樓羅、吠曩諦野迦樓羅、婆囉馱惹迦樓羅、舍俱曩迦樓羅、摩賀舍俱曩禽王等，各與百千眷屬皆來集會。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復有無數迦樓羅之眾，所謂：蘇波囉拏迦樓羅、濕嚩哆波囉拏大仙迦樓羅、半曩誐大仙迦樓羅、波囉拏誐迦樓羅、蘇惹哆博叉迦樓羅、阿惹哆夜叉迦樓羅、摩努惹博迦樓羅、半曩誐曩舍曩迦樓羅、伊曩諦野迦樓羅、哩曩諦野迦樓羅、吠曩諦野迦樓羅、婆囉馱惹迦樓羅、舍俱曩迦樓羅、摩賀舍俱曩禽王等，各與百千眷屬皆來集會。

復有大緊那羅王之眾，所謂：捺嚕摩緊那羅王、塢波捺嚕摩緊那羅王、蘇捺嚕摩緊那羅王、阿難陀捺嚕摩緊那羅王、路迦捺嚕摩緊那羅王、路捺嚕摩緊那羅王、摩努囉薩迦緊那羅王、摩護囉薩迦緊那羅王、摩護惹薩迦緊那羅王、摩護惹野緊那羅王、賀尾賀緊那羅王、尾嚕哆緊那羅王、蘇濕嚩囉緊那羅王、摩努誐也(二合)唧覩波捺迦囉緊那羅王、塢波捺緊那羅王、塢波那緊那羅王、塢波多緊那羅王、塢閉叉迦緊那羅王、迦嚕拏緊那羅王、阿嚕拏緊那羅王，如是等與無數百千眷屬，俱來會坐而為聽法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復有大緊那羅王之眾，所謂：捺嚕摩緊那羅王、塢波捺嚕摩緊那羅王、蘇捺嚕摩緊那羅王、阿難陀捺嚕摩緊那羅王、路迦捺嚕摩緊那羅王、路捺嚕摩緊那羅王、摩努囉薩迦緊那羅王、摩護囉薩迦緊那羅王、摩護惹薩迦緊那羅王、摩護惹野緊那羅王、賀尾賀緊那羅王、尾嚕哆緊那羅王、蘇濕嚩囉緊那羅王、摩努誐也(二合)唧覩波捺迦囉緊那羅王、塢波捺緊那羅王、塢波那緊那羅王、塢波多緊那羅王、塢閉叉迦緊那羅王、迦嚕拏緊那羅王、阿嚕拏緊那羅王，如是等與無數百千眷屬，俱來會坐而為聽法。

復有娑婆世界欲色等諸天，所謂：梵眾天、梵輔天、大梵天、少光天、無量光天、極光淨天、少淨天、無量淨天、遍淨天、廣果天、福生天、無雲天、無想天、無煩天、無熱天、善現天、善見天、色究竟天、空無邊處識無邊處、無所有處、非想非非想處，下及欲界他化自在天、化樂天、兜率陀天、夜摩天、忉利天、四大王天、恒憍天、持鬘天、堅手天，或有山上住者、巖嶺住者、峯頂住者、曠野住者、城隍住者、虛空住者、中間住者、地上住者、林間住者、屋舍住者，及阿修羅王，鉢囉賀囉那阿修羅王、尾摩唧怛囉阿修羅王、素唧怛囉阿修羅王、乞史(二合)麼唧阿修羅王、禰嚩唧怛囉阿修羅王、囉護阿修羅王、天王共戰阿修羅王、麼護等無數阿修羅王，與其百千那庾多俱胝眷屬，以佛菩薩神通威力俱來集會，作禮恭敬亦坐一面。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復有娑婆世界欲色等諸天，所謂：梵眾天、梵輔天、大梵天、少光天、無量光天、極光淨天、少淨天、無量淨天、遍淨天、廣果天、福生天、無雲天、無想天、無煩天、無熱天、善現天、善見天、色究竟天、空無邊處識無邊處、無所有處、非想非非想處，下及欲界他化自在天、化樂天、兜率陀天、夜摩天、忉利天、四大王天、恒憍天、持鬘天、堅手天，或有山上住者、巖嶺住者、峯頂住者、曠野住者、城隍住者、虛空住者、中間住者、地上住者、林間住者、屋舍住者，及阿修羅王，鉢囉賀囉那阿修羅王、尾摩唧怛囉阿修羅王、素唧怛囉阿修羅王、乞史(二合)麼唧阿修羅王、禰嚩唧怛囉阿修羅王、囉護阿修羅王、天王共戰阿修羅王、麼護等無數阿修羅王，與其百千那庾多俱胝眷屬，以佛菩薩神通威力俱來集會，作禮恭敬亦坐一面。

復有世間空居大曜，所謂：日月大曜、金大曜、木大曜、水大曜、火大曜、土大曜、羅護大曜、劍波大曜、計都大曜、阿舍儞大曜、儞哩具多大曜、哆囉大曜、馱嚩惹大曜、軀囉大曜、度沒囉大曜、度摩大曜、嚩日羅乙里乙叉大曜、勿哩瑟吒大曜、烏波勿哩瑟致大曜、曩瑟吒囉他大曜、儞哩曩瑟吒大曜、賀娑多大曜、摩瑟致大曜、乙里瑟致大曜、訥瑟大曜、路建多大曜、乞叉野大曜、尾儞播多大曜、阿播多大曜、怛哩迦大曜、阿播多大曜、怛哩迦大曜、麼娑多迦大曜、俞巘多大曜、濕摩舍曩大曜、閉尸多大曜、嘮捺囉大曜、濕吠多大曜、阿鼻𡁠多大曜、每怛囉大曜、商俱大曜、路嚩大曜、嘮捺囉迦大曜、度嚩曩舍大曜、嚩羅嚩曩大曜、驅囉大曜、阿嚕拏大曜、尾賀悉多大曜、麼儞瑟吒大曜、塞健那大曜、娑曩大曜、烏波娑曩大曜、俱摩囉大曜、訖哩拏曩大曜、賀娑曩大曜、鉢囉賀娑曩大曜、曩哩多波迦大曜、曩哩多迦大曜、佉惹大曜、尾嚕波大曜等，如是無數大曜與其百千眷屬，承佛威德俱來會坐。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復有世間空居大曜，所謂：日月大曜、金大曜、木大曜、水大曜、火大曜、土大曜、羅護大曜、劍波大曜、計都大曜、阿舍儞大曜、儞哩具多大曜、哆囉大曜、馱嚩惹大曜、軀囉大曜、度沒囉大曜、度摩大曜、嚩日羅乙里乙叉大曜、勿哩瑟吒大曜、烏波勿哩瑟致大曜、曩瑟吒囉他大曜、儞哩曩瑟吒大曜、賀娑多大曜、摩瑟致大曜、乙里瑟致大曜、訥瑟大曜、路建多大曜、乞叉野大曜、尾儞播多大曜、阿播多大曜、怛哩迦大曜、阿播多大曜、怛哩迦大曜、麼娑多迦大曜、俞巘多大曜、濕摩舍曩大曜、閉尸多大曜、嘮捺囉大曜、濕吠多大曜、阿鼻𡁠多大曜、每怛囉大曜、商俱大曜、路嚩大曜、嘮捺囉迦大曜、度嚩曩舍大曜、嚩羅嚩曩大曜、驅囉大曜、阿嚕拏大曜、尾賀悉多大曜、麼儞瑟吒大曜、塞健那大曜、娑曩大曜、烏波娑曩大曜、俱摩囉大曜、訖哩拏曩大曜、賀娑曩大曜、鉢囉賀娑曩大曜、曩哩多波迦大曜、曩哩多迦大曜、佉惹大曜、尾嚕波大曜等，如是無數大曜與其百千眷屬，承佛威德俱來會坐。

復有無數空居星宿，所謂：阿濕尾儞星、婆囉尼星、訖哩底迦星、嚕醯抳星、沒哩摩尸囉星、阿囉捺囉星、布曩哩嚩蘇星、布沙也星、阿失哩沙星、麼伽星、烏鼻哩頗攞虞儞星、賀娑多星、唧怛囉星、薩嚩底星、尾舍伽星、阿努囉馱星、爾曳瑟吒星、沒嚕羅星、烏剖阿星、沙姹星、失囉嚩拏星、馱儞瑟吒星、設多鼻沙星、烏剖鈸捺囉播努星、哩嚩帝星、禰嚩帝星、阿鼻惹星、布曩里嚩星、祖帝星、鴦擬囉尸星、曩乞叉怛哩迦星、烏波頗攞虞星、頗攞虞帝星、路迦鉢囉嚩囉星、鉢囉嚩囉尼迦星、失哩野尸星、路迦麼多星、伊囉星、惹野嚩賀星、阿囉他嚩帝星、蘇左阿囉他星等，與其百千眷屬承佛威神皆來集會，趺坐聽法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復有無數空居星宿，所謂：阿濕尾儞星、婆囉尼星、訖哩底迦星、嚕醯抳星、沒哩摩尸囉星、阿囉捺囉星、布曩哩嚩蘇星、布沙也星、阿失哩沙星、麼伽星、烏鼻哩頗攞虞儞星、賀娑多星、唧怛囉星、薩嚩底星、尾舍伽星、阿努囉馱星、爾曳瑟吒星、沒嚕羅星、烏剖阿星、沙姹星、失囉嚩拏星、馱儞瑟吒星、設多鼻沙星、烏剖鈸捺囉播努星、哩嚩帝星、禰嚩帝星、阿鼻惹星、布曩里嚩星、祖帝星、鴦擬囉尸星、曩乞叉怛哩迦星、烏波頗攞虞星、頗攞虞帝星、路迦鉢囉嚩囉星、鉢囉嚩囉尼迦星、失哩野尸星、路迦麼多星、伊囉星、惹野嚩賀星、阿囉他嚩帝星、蘇左阿囉他星等，與其百千眷屬承佛威神皆來集會，趺坐聽法。

復有三十六宮，所謂：羊宮、牛宮、女宮、蟹宮、師子宮、童女宮、秤宮、蝎宮、弓馬宮、摩竭魚宮、瓶宮、魚宮、猴宮、大瓶宮、淨瓶宮、螺宮、象宮、水牛宮、天宮、人宮、禽宮、樂神宮、世間宮、眾生宮、曜宮、光明宮、月明宮、槎吒宮、地宮、暗宮、塵宮、微塵宮、苦宮、樂宮、解脫宮、菩提宮，復有辟支佛宮、聲聞宮、天人宮、福德宮、大福德宮、畜生宮、餓鬼宮、地獄宮、阿蘇囉宮、神鬼宮、藥叉宮、囉叉娑宮，及一切部多宮等，或有居上居中居下，或有定居相應，或上等中等下等，如是大宮與其百千眷屬俱來佛所，一心禮足趺坐聽法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復有三十六宮，所謂：羊宮、牛宮、女宮、蟹宮、師子宮、童女宮、秤宮、蝎宮、弓馬宮、摩竭魚宮、瓶宮、魚宮、猴宮、大瓶宮、淨瓶宮、螺宮、象宮、水牛宮、天宮、人宮、禽宮、樂神宮、世間宮、眾生宮、曜宮、光明宮、月明宮、槎吒宮、地宮、暗宮、塵宮、微塵宮、苦宮、樂宮、解脫宮、菩提宮，復有辟支佛宮、聲聞宮、天人宮、福德宮、大福德宮、畜生宮、餓鬼宮、地獄宮、阿蘇囉宮、神鬼宮、藥叉宮、囉叉娑宮，及一切部多宮等，或有居上居中居下，或有定居相應，或上等中等下等，如是大宮與其百千眷屬俱來佛所，一心禮足趺坐聽法。

復有無數大藥叉女，所謂：妙眼藥叉女、善眉藥叉女、長髮藥叉女、妙音藥叉女、妙意藥叉女、天意藥叉女、化眼藥叉女、圓滿藥叉女、祕密藥叉女、深密藥叉女、寶帶藥叉女、如蓮華藥叉女、無畏藥叉女、施無畏藥叉女、得勝藥叉女、最勝藥叉女、哩嚩底迦藥叉女、妙髮藥叉女、計扇覩藥叉女、阿哩囉藥叉女、麼努賀囉藥叉女、麼努嚩帝藥叉女、俱蘇摩嚩帝藥叉女、俱蘇摩布囉嚩枲儞藥叉女、氷誐羅藥叉女、賀哩帝藥叉女、尾囉摩帝藥叉女、尾囉藥叉女、蘇尾囉藥叉女、蘇具拏藥叉女、具拏嚩帝藥叉女、蘇囉孫那哩藥叉女、囉娑藥叉女、王呬喻多哩藥叉女、嚩吒嚩悉儞藥叉女、阿戍迦藥叉女、案馱囉蘇那哩藥叉女、阿路迦藥叉女、孫那哩藥叉女、鉢囉婆嚩帝藥叉女、阿底舍野嚩帝藥叉女、嚕波嚩帝藥叉女、嚕播藥叉女、阿彌多藥叉女、掃彌也藥叉女、迦拏藥叉女、彌曩藥叉女、難禰禰藥叉女、烏波難禰禰藥叉女、出世間藥叉女等，如是大藥叉女與其百千眷屬，俱來詣佛頂禮聽法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復有無數大藥叉女，所謂：妙眼藥叉女、善眉藥叉女、長髮藥叉女、妙音藥叉女、妙意藥叉女、天意藥叉女、化眼藥叉女、圓滿藥叉女、祕密藥叉女、深密藥叉女、寶帶藥叉女、如蓮華藥叉女、無畏藥叉女、施無畏藥叉女、得勝藥叉女、最勝藥叉女、哩嚩底迦藥叉女、妙髮藥叉女、計扇覩藥叉女、阿哩囉藥叉女、麼努賀囉藥叉女、麼努嚩帝藥叉女、俱蘇摩嚩帝藥叉女、俱蘇摩布囉嚩枲儞藥叉女、氷誐羅藥叉女、賀哩帝藥叉女、尾囉摩帝藥叉女、尾囉藥叉女、蘇尾囉藥叉女、蘇具拏藥叉女、具拏嚩帝藥叉女、蘇囉孫那哩藥叉女、囉娑藥叉女、王呬喻多哩藥叉女、嚩吒嚩悉儞藥叉女、阿戍迦藥叉女、案馱囉蘇那哩藥叉女、阿路迦藥叉女、孫那哩藥叉女、鉢囉婆嚩帝藥叉女、阿底舍野嚩帝藥叉女、嚕波嚩帝藥叉女、嚕播藥叉女、阿彌多藥叉女、掃彌也藥叉女、迦拏藥叉女、彌曩藥叉女、難禰禰藥叉女、烏波難禰禰藥叉女、出世間藥叉女等，如是大藥叉女與其百千眷屬，俱來詣佛頂禮聽法。

復有無數大毘舍支，所謂：曼拏哩迦毘舍支、謗素毘舍支、舍支毘舍支、嘮捺囉毘舍支、烏羅迦毘舍支、入嚩羅毘舍支、婆娑母擬囉毘舍支、閉尸多舍儞毘舍支、努嚩囉毘舍支、普嚕麼儞毘舍支、母賀儞毘舍支、誐哩惹儞毘舍支、嚕賀尼迦毘舍支、虞嚕賀尼迦毘舍支、路建儞迦毘舍支、哩婆扇底迦毘舍支、閉路嚩帝毘舍支、摩護囉毘舍支、努哩難多毘舍支、噎囉毘舍支、唧賀曩底迦毘舍支、度麼毘舍支、底迦度摩毘舍支、蘇度摩毘舍支，如是等大毘舍支與其百千眷屬俱來集會。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復有無數大毘舍支，所謂：曼拏哩迦毘舍支、謗素毘舍支、舍支毘舍支、嘮捺囉毘舍支、烏羅迦毘舍支、入嚩羅毘舍支、婆娑母擬囉毘舍支、閉尸多舍儞毘舍支、努嚩囉毘舍支、普嚕麼儞毘舍支、母賀儞毘舍支、誐哩惹儞毘舍支、嚕賀尼迦毘舍支、虞嚕賀尼迦毘舍支、路建儞迦毘舍支、哩婆扇底迦毘舍支、閉路嚩帝毘舍支、摩護囉毘舍支、努哩難多毘舍支、噎囉毘舍支、唧賀曩底迦毘舍支、度麼毘舍支、底迦度摩毘舍支、蘇度摩毘舍支，如是等大毘舍支與其百千眷屬俱來集會。

復有麼多嚕、大麼多嚕，遊行世間採食華卉魅惑眾生，所謂：沒囉憾麼抳麼多嚕、麼呬濕嚩嚕麼多嚕、吠瑟尾麼多嚕、俱麼哩麼多嚕、左謨拏麼多嚕、嚩囉呬麼多嚕、印捺哩麼多嚕、夜摩野麼多嚕、阿誐曩曳麼多嚕、吠嚩娑嚩帝麼多嚕、路建哆迦哩麼多嚕、嚩嚕尼麼多嚕、愛捨儞麼多嚕、嚩野尾野麼多嚕、鉢囉播鉢囉拏賀囉麼多嚕、目佉曼尼儞迦麼多嚕、設俱儞麼多嚕、大設俱儞麼多嚕、布哆曩麼多嚕、迦吒布哆曩麼多嚕、塞建那麼多嚕，如是等無數大麼哆嚕與百千眷屬，皆來集會歸命世尊，而作是言：「曩謨沒馱野。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復有麼多嚕、大麼多嚕，遊行世間採食華卉魅惑眾生，所謂：沒囉憾麼抳麼多嚕、麼呬濕嚩嚕麼多嚕、吠瑟尾麼多嚕、俱麼哩麼多嚕、左謨拏麼多嚕、嚩囉呬麼多嚕、印捺哩麼多嚕、夜摩野麼多嚕、阿誐曩曳麼多嚕、吠嚩娑嚩帝麼多嚕、路建哆迦哩麼多嚕、嚩嚕尼麼多嚕、愛捨儞麼多嚕、嚩野尾野麼多嚕、鉢囉播鉢囉拏賀囉麼多嚕、目佉曼尼儞迦麼多嚕、設俱儞麼多嚕、大設俱儞麼多嚕、布哆曩麼多嚕、迦吒布哆曩麼多嚕、塞建那麼多嚕，如是等無數大麼哆嚕與百千眷屬，皆來集會歸命世尊，而作是言：「曩謨沒馱野。」

如是無數百千人及非人，眾生非眾生，一切輪迴阿毘大地獄等，可虛空界悉皆清淨。是諸眾生無有憎愛，佛威神力莊嚴菩薩，如是一切眾生頂上皆現化佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是無數百千人及非人，眾生非眾生，一切輪迴阿毘大地獄等，可虛空界悉皆清淨。是諸眾生無有憎愛，佛威神力莊嚴菩薩，如是一切眾生頂上皆現化佛。

爾時，釋迦世尊觀彼一切世界嚴淨若斯，告妙吉祥童子：「汝宜略說真實菩薩藏真言行義三摩地，如所為事。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，釋迦世尊觀彼一切世界嚴淨若斯，告妙吉祥童子：「汝宜略說真實菩薩藏真言行義三摩地，如所為事。」

爾時，妙吉祥童子於釋迦佛前，欲說菩薩藏真言行義，入三摩地，名喻虛空自性金剛堅固莊嚴。妙吉祥童子入此定時，淨光天上金剛寶地，廣無數百千由旬。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，妙吉祥童子於釋迦佛前，欲說菩薩藏真言行義，入三摩地，名喻虛空自性金剛堅固莊嚴。妙吉祥童子入此定時，淨光天上金剛寶地，廣無數百千由旬。

爾時，金剛手菩薩身如寶山，具大威德安吉祥而坐，觀彼一切眾生界內，有無數夜叉、羅剎、乾闥婆、摩嚕哆、毘舍左互相憎嫉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，金剛手菩薩身如寶山，具大威德安吉祥而坐，觀彼一切眾生界內，有無數夜叉、羅剎、乾闥婆、摩嚕哆、毘舍左互相憎嫉。

爾時，妙吉祥童子知此無數夜叉之眾，勇猛強力互有憎嫉，告焰曼德迦忿怒明王言：「汝大忿怒相，唯佛、菩薩可以化為。汝今擁護此大眾會一切眾生，惡者調伏、善者令悟、不信令信，乃至我本真言義菩薩法藏方廣總持曼拏羅儀則，亦復如是宜專擁護。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，妙吉祥童子知此無數夜叉之眾，勇猛強力互有憎嫉，告焰曼德迦忿怒明王言：「汝大忿怒相，唯佛、菩薩可以化為。汝今擁護此大眾會一切眾生，惡者調伏、善者令悟、不信令信，乃至我本真言義菩薩法藏方廣總持曼拏羅儀則，亦復如是宜專擁護。」

大忿怒明王如是聞已，依勅奉行，於大眾前現大忿怒相，降伏彼眾、擁護一切眾生，復與無數百千忿怒眷屬，普使四方上下諸處大吼作聲：「彼諸眾生攝心修善，歸依三寶不得違勅，如是聞者若違聖勅，頭破百分如阿梨樹枝。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大忿怒明王如是聞已，依勅奉行，於大眾前現大忿怒相，降伏彼眾、擁護一切眾生，復與無數百千忿怒眷屬，普使四方上下諸處大吼作聲：「彼諸眾生攝心修善，歸依三寶不得違勅，如是聞者若違聖勅，頭破百分如阿梨樹枝。」

爾時，妙吉祥童子承佛菩薩威力，略說真言行義法句儀軌：「若菩薩摩訶薩，具足一法得成就真言行。云何一法？若能觀見一法法無礙相，而得真言成就。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，妙吉祥童子承佛菩薩威力，略說真言行義法句儀軌：「若菩薩摩訶薩，具足一法得成就真言行。云何一法？若能觀見一法法無礙相，而得真言成就。

「若菩薩摩訶薩安住二法，復得成就真言行。云何二法？不離菩提心，於一切眾生其心平等，如是二法成就真言。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若菩薩摩訶薩安住二法，復得成就真言行。云何二法？不離菩提心，於一切眾生其心平等，如是二法成就真言。

「若菩薩摩訶薩安住三法，於真言本行而得成就。云何三法？於一切眾生心不捨離，於菩薩戒行精進護持，於真言本行堅持不忘，如是三法成就真言。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若菩薩摩訶薩安住三法，於真言本行而得成就。云何三法？於一切眾生心不捨離，於菩薩戒行精進護持，於真言本行堅持不忘，如是三法成就真言。

「若菩薩摩訶薩令初發心菩薩安住四法，於真言行而得成就。云何四法？所謂不捨本真言，不斷他真言，於一切眾生慈心不斷，於無量大悲廣行饒益。如是四法，令初心菩薩成就真言。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若菩薩摩訶薩令初發心菩薩安住四法，於真言行而得成就。云何四法？所謂不捨本真言，不斷他真言，於一切眾生慈心不斷，於無量大悲廣行饒益。如是四法，令初心菩薩成就真言。

「菩薩摩訶薩安住五法，得菩薩藏真言行圓滿。云何五法？所謂寂靜之處攝心居止，山林曠野攝心居止，觀察世間有為之法，教化眾生，持戒多聞恒住正行。如是具行五法，於真言行義成就圓滿。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩摩訶薩安住五法，得菩薩藏真言行圓滿。云何五法？所謂寂靜之處攝心居止，山林曠野攝心居止，觀察世間有為之法，教化眾生，持戒多聞恒住正行。如是具行五法，於真言行義成就圓滿。

「若菩薩摩訶薩安住六法，於真言行義成就圓滿。云何六法？所謂於三寶福田淨信不斷，菩提大行淨信不斷，世間真言不生謗毀，所說無礙法界大乘經典，甚深之義無復疑惑，於真言行精進不退，恭敬善法令不斷滅。如是六法，皆得真言行義成就。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若菩薩摩訶薩安住六法，於真言行義成就圓滿。云何六法？所謂於三寶福田淨信不斷，菩提大行淨信不斷，世間真言不生謗毀，所說無礙法界大乘經典，甚深之義無復疑惑，於真言行精進不退，恭敬善法令不斷滅。如是六法，皆得真言行義成就。

「若菩薩摩訶薩安住七法，所求真言行皆得趣入。云何七法？所謂觀想般若波羅蜜多甚深之法，書寫讀誦為他解說，依菩薩行依時持誦，默然護摩速修正行；安住智慧清淨之意；求大菩提趣入如來甚深之法；於真言本儀請召護持成就密行；善解大慈大悲大喜大捨；善觀眾生界法界實際皆無二相不捨一切；不樂小乘之法上求一切智智。如是七法，皆得成就真言行義。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若菩薩摩訶薩安住七法，所求真言行皆得趣入。云何七法？所謂觀想般若波羅蜜多甚深之法，書寫讀誦為他解說，依菩薩行依時持誦，默然護摩速修正行；安住智慧清淨之意；求大菩提趣入如來甚深之法；於真言本儀請召護持成就密行；善解大慈大悲大喜大捨；善觀眾生界法界實際皆無二相不捨一切；不樂小乘之法上求一切智智。如是七法，皆得成就真言行義。

「若菩薩摩訶薩安住八法，於真言行義皆得成就。云何八法？所謂行人見未曾見微妙色果菩薩神通變化之事，不生疑惑心不顛倒；受持真言崇重本師；又復受持佛菩薩本行儀法；或有處非處勝田之地；觀己財物如夢所見皆能給施；永斷嫉妬煩惱之根；常勤精進供養諸佛菩薩；具足善根被大甲冑破諸魔軍，令得大富菩提道場，成就自身福德智慧親善知識。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若菩薩摩訶薩安住八法，於真言行義皆得成就。云何八法？所謂行人見未曾見微妙色果菩薩神通變化之事，不生疑惑心不顛倒；受持真言崇重本師；又復受持佛菩薩本行儀法；或有處非處勝田之地；觀己財物如夢所見皆能給施；永斷嫉妬煩惱之根；常勤精進供養諸佛菩薩；具足善根被大甲冑破諸魔軍，令得大富菩提道場，成就自身福德智慧親善知識。」

爾時，妙吉祥童子略說八種行法，於真言本行皆得成就。「若有信敬三寶不捨菩提心，設復犯戒，誦持我真言教品未曾有菩薩無邊行法發意，皆得成就無復疑惑。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，妙吉祥童子略說八種行法，於真言本行皆得成就。「若有信敬三寶不捨菩提心，設復犯戒，誦持我真言教品未曾有菩薩無邊行法發意，皆得成就無復疑惑。」

爾時，佛、菩薩、緣覺、聲聞等，一切大眾說如是言：「善哉，善哉！佛子！汝種種宣說真言法教修行儀軌，為一切眾生安心趣入了悟最上祕密之門。若有人受持讀誦憶念此品法句，或種種華香而用供養，彼人若在軍陣及諸險難，我當爾時乘象馬等現彼人前而為降伏，冤陣不久自然退散。若有比丘、比丘尼、近士男、近士女，於自舍宅書寫供養獲大福報，長命無病增益吉祥。一切大眾聞此法已默然意解。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，佛、菩薩、緣覺、聲聞等，一切大眾說如是言：「善哉，善哉！佛子！汝種種宣說真言法教修行儀軌，為一切眾生安心趣入了悟最上祕密之門。若有人受持讀誦憶念此品法句，或種種華香而用供養，彼人若在軍陣及諸險難，我當爾時乘象馬等現彼人前而為降伏，冤陣不久自然退散。若有比丘、比丘尼、近士男、近士女，於自舍宅書寫供養獲大福報，長命無病增益吉祥。一切大眾聞此法已默然意解。」