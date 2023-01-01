大方廣菩薩藏文殊師利根本儀軌經

大方廣菩薩藏文殊師利根本儀軌經卷第二西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚少卿明教大師臣天息災奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大方廣菩薩藏文殊師利根本儀軌經卷第二西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚少卿明教大師臣天息災奉 詔譯

序品第一之二 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 序品第一之二

爾時，金剛手菩薩告自明王眾言：「汝等今者集會於淨光天釋迦牟尼佛所，今此明王具忿怒相，與摩賀努底等奉其教勅，各將眷屬一念之間皆來集會。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，金剛手菩薩告自明王眾言：「汝等今者集會於淨光天釋迦牟尼佛所，今此明王具忿怒相，與摩賀努底等奉其教勅，各將眷屬一念之間皆來集會。」

所謂：最上明王、有明明王、能成就明王、妙臂明王、勝軍明王、離欲明王、愛樂明王、圓滿明王、金剛軍明王、能金剛明王、金剛作明王、金剛臂明王、金剛手明王、金剛幢明王、金剛幡明王、金剛峯頂明王、金剛頂明王、金剛牙明王、金剛清淨明王、金剛毛明王、金剛集明王、金剛面明王、金剛衣甲明王、金剛頸明王、金剛臆明王、金剛臍明王、金剛能明王、金剛牆明王、金剛城明王、金剛器仗明王、金剛弓明王、金剛箭明王、金剛曩囉左明王、金剛鉤明王、金剛鎖明王、金剛地明王、金剛忿怒眼明王、金剛忿怒明王、惹難多濕嚩囉明王、部怛多濕嚩囉明王、滿馱難多濕嚩囉明王、摩賀瞢嚕怛多濕嚩囉明王、摩呬濕嚩囉怛濕嚩囉明王、難曩吠捺囉多濕嚩囉明王、薩哩嚩尾儞野哆濕嚩囉明王、具囉明王、蘇具囉明王、剎波明王、塢剎波明王、播那儞剎波明王、尾那野建哆剎波明王、蘇尾怛野娑剎波明王、塢芻瑟摩剎波明王、末囉明王、摩賀末囉明王、婆囉摩囉明王、部陵誐哩致明王、骨嚕馱明王、摩賀骨嚕馱明王、薩哩嚩骨嚕馱明王、阿惹囉明王、阿惹誐囉明王、入嚩囉戍沙明王、曩巘哆明王、難拏明王、儞囉難拏明王、阿誐那明王、囉俱誐明王、嚩日羅難拏明王、彌伽明王、摩賀彌伽明王、迦羅明王、迦羅俱吒明王、室制怛囉明王、嚕誐明王、薩哩嚩部多明王、散剎鉢迦明王、戍羅明王、摩賀戍羅明王、阿哩諦明王、摩賀阿哩諦明王、夜摩明王、吠嚩濕嚩哆明王、喻巘哆迦囉明王、訖哩瑟拏波叉明王、具囉明王、具囉嚕閉明王、半致娑明王、都摩囉明王、誐那明王、鉢囉摩他曩明王、誐囉娑曩明王、僧賀囉明王、阿哩迦明王、喻巘哆里迦明王、鉢囉拏賀囉明王、設怛嚕近曩明王、禰吠沙明王、阿摩哩沙明王、淨瓶明王、甘露瓶明王、無邊瓶明王、寶瓶明王、臂明王、大臂明王、摩賀嚕誐明王、努瑟吒明王、薩哩波明王、尾薩哩波明王、俱瑟姹明王、惹野捺囉他明王、尾捺囉嚩迦明王、婆叉迦明王、阿怛哩鉢多明王、塢芻摩明王等，如是明王現大忿怒，內含慈忍降伏有情令信佛法，息除災害增益吉祥。亦有百千那由他俱胝眷屬同詣佛所，頂禮瞻仰釋迦牟尼及妙吉祥童子已，復禮金剛手菩薩，在大眾中安詳而坐。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 所謂：最上明王、有明明王、能成就明王、妙臂明王、勝軍明王、離欲明王、愛樂明王、圓滿明王、金剛軍明王、能金剛明王、金剛作明王、金剛臂明王、金剛手明王、金剛幢明王、金剛幡明王、金剛峯頂明王、金剛頂明王、金剛牙明王、金剛清淨明王、金剛毛明王、金剛集明王、金剛面明王、金剛衣甲明王、金剛頸明王、金剛臆明王、金剛臍明王、金剛能明王、金剛牆明王、金剛城明王、金剛器仗明王、金剛弓明王、金剛箭明王、金剛曩囉左明王、金剛鉤明王、金剛鎖明王、金剛地明王、金剛忿怒眼明王、金剛忿怒明王、惹難多濕嚩囉明王、部怛多濕嚩囉明王、滿馱難多濕嚩囉明王、摩賀瞢嚕怛多濕嚩囉明王、摩呬濕嚩囉怛濕嚩囉明王、難曩吠捺囉多濕嚩囉明王、薩哩嚩尾儞野哆濕嚩囉明王、具囉明王、蘇具囉明王、剎波明王、塢剎波明王、播那儞剎波明王、尾那野建哆剎波明王、蘇尾怛野娑剎波明王、塢芻瑟摩剎波明王、末囉明王、摩賀末囉明王、婆囉摩囉明王、部陵誐哩致明王、骨嚕馱明王、摩賀骨嚕馱明王、薩哩嚩骨嚕馱明王、阿惹囉明王、阿惹誐囉明王、入嚩囉戍沙明王、曩巘哆明王、難拏明王、儞囉難拏明王、阿誐那明王、囉俱誐明王、嚩日羅難拏明王、彌伽明王、摩賀彌伽明王、迦羅明王、迦羅俱吒明王、室制怛囉明王、嚕誐明王、薩哩嚩部多明王、散剎鉢迦明王、戍羅明王、摩賀戍羅明王、阿哩諦明王、摩賀阿哩諦明王、夜摩明王、吠嚩濕嚩哆明王、喻巘哆迦囉明王、訖哩瑟拏波叉明王、具囉明王、具囉嚕閉明王、半致娑明王、都摩囉明王、誐那明王、鉢囉摩他曩明王、誐囉娑曩明王、僧賀囉明王、阿哩迦明王、喻巘哆里迦明王、鉢囉拏賀囉明王、設怛嚕近曩明王、禰吠沙明王、阿摩哩沙明王、淨瓶明王、甘露瓶明王、無邊瓶明王、寶瓶明王、臂明王、大臂明王、摩賀嚕誐明王、努瑟吒明王、薩哩波明王、尾薩哩波明王、俱瑟姹明王、惹野捺囉他明王、尾捺囉嚩迦明王、婆叉迦明王、阿怛哩鉢多明王、塢芻摩明王等，如是明王現大忿怒，內含慈忍降伏有情令信佛法，息除災害增益吉祥。亦有百千那由他俱胝眷屬同詣佛所，頂禮瞻仰釋迦牟尼及妙吉祥童子已，復禮金剛手菩薩，在大眾中安詳而坐。

又此金剛手菩薩，復有恒隨親近大甘露努怛也(二合)等大明王，善能觀察法界自性如空無礙，亦與百千那由他眷屬來詣佛所。所謂：寶帶明王、妙帶明王、金剛鎖明王、金剛毫明王、金剛舌明王、金剛眉明王、金剛眼明王、金剛身明王、金剛顰蹙明王、金剛耳明王、金剛隷佉明王、金剛針明王、金剛拳明王、金剛鉤明王、金剛衣明王、金剛雹明王、金剛索明王、舍羅明王、嚩諦舍羅明王、尾囉致明王嚩囉致明王、迦弭儞明王、迦摩嚩日哩(二合)尼明王、鉢世迦明王、鉢世儞明王、摩賀鉢世儞明王、世佉囉嚩悉儞明王、祕密明王、密意明王密住明王、門住明王、欲金剛明王、意速明王、極速明王、急速明王、妙眼明王、大天明王、婆摩儞明王、婆囉摩儞明王、遠行明王、成就明王、無風明王、長髮明王、畔拏儞明王、怛哩惹儞明王、努帝明王、婆努帝明王、麼摩計明王、嚩摩儞明王、嚕閉尼明王、嚕波嚩帝明王、勝明王、最勝明王、無能勝明王、增益明王、歡喜明王、喜金剛明王、大勢明王、稱意明王、大金剛明王、妙壽明王、三世明王、敬愛明王、杖明王、大杖明王、善言明王、大愛敬明王、大財明王、大義明王、的底哩明王、財力的底哩明王、白明王、能化明王、妙清淨明王、鍾明王、劍利明王、能針明王、得聲明王、妙衣明王、柔軟明王、深軟明王、祕密主明王、障礙明王、杵明王，如是降一切部多大努怛也(二合)明王等，與無數努底眾眷屬俱來集會。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又此金剛手菩薩，復有恒隨親近大甘露努怛也(二合)等大明王，善能觀察法界自性如空無礙，亦與百千那由他眷屬來詣佛所。所謂：寶帶明王、妙帶明王、金剛鎖明王、金剛毫明王、金剛舌明王、金剛眉明王、金剛眼明王、金剛身明王、金剛顰蹙明王、金剛耳明王、金剛隷佉明王、金剛針明王、金剛拳明王、金剛鉤明王、金剛衣明王、金剛雹明王、金剛索明王、舍羅明王、嚩諦舍羅明王、尾囉致明王嚩囉致明王、迦弭儞明王、迦摩嚩日哩(二合)尼明王、鉢世迦明王、鉢世儞明王、摩賀鉢世儞明王、世佉囉嚩悉儞明王、祕密明王、密意明王密住明王、門住明王、欲金剛明王、意速明王、極速明王、急速明王、妙眼明王、大天明王、婆摩儞明王、婆囉摩儞明王、遠行明王、成就明王、無風明王、長髮明王、畔拏儞明王、怛哩惹儞明王、努帝明王、婆努帝明王、麼摩計明王、嚩摩儞明王、嚕閉尼明王、嚕波嚩帝明王、勝明王、最勝明王、無能勝明王、增益明王、歡喜明王、喜金剛明王、大勢明王、稱意明王、大金剛明王、妙壽明王、三世明王、敬愛明王、杖明王、大杖明王、善言明王、大愛敬明王、大財明王、大義明王、的底哩明王、財力的底哩明王、白明王、能化明王、妙清淨明王、鍾明王、劍利明王、能針明王、得聲明王、妙衣明王、柔軟明王、深軟明王、祕密主明王、障礙明王、杵明王，如是降一切部多大努怛也(二合)明王等，與無數努底眾眷屬俱來集會。

復有無數陀羅尼正意妙觀三摩地相，調伏眾生斷除諸惡。所謂：金剛火迷惑陀羅尼、妙頂樓閣陀羅尼、大財陀羅尼、寶山樓閣陀羅尼、妙積陀羅尼、多積陀羅尼、華積陀羅尼、難拏陀羅尼、儞誐囉賀陀羅尼、阿迦哩沙拏陀羅尼、計喻囉陀羅尼、計喻囉嚩底陀羅尼、特嚩惹誐囉陀羅尼、囉怛曩誐囉計喻囉陀羅尼、路迦誐囉計喻囉陀羅尼、鉢多迦誐囉計喻囉陀羅尼、怛哩鉢哩嚩哩哆陀羅尼、路迦嚩哩哆陀羅尼、娑賀娑囉嚩哩哆陀羅尼、吠嚩濕嚩哆嚩哩哆陀羅尼、薩哩嚩部哆嚩哩哆陀羅尼、計都嚩帝陀羅尼、囉怛曩嚩帝陀羅尼、摩尼羅怛曩祖拏陀羅尼、覺支大力陀羅尼、無邊幢陀羅尼、普幢陀羅尼、寶幢陀羅尼、名稱幢陀羅尼、一切部多幢陀羅尼、阿𡁠囉嚩底陀羅尼、按摩囉陀羅尼、妙清淨陀羅尼、六面陀羅尼、無垢陀羅尼，如是世稱陀羅尼等無數陀羅尼，復有百千俱胝陀羅尼以為眷屬，得無邊佛威德大菩薩三摩地俱來佛會。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復有無數陀羅尼正意妙觀三摩地相，調伏眾生斷除諸惡。所謂：金剛火迷惑陀羅尼、妙頂樓閣陀羅尼、大財陀羅尼、寶山樓閣陀羅尼、妙積陀羅尼、多積陀羅尼、華積陀羅尼、難拏陀羅尼、儞誐囉賀陀羅尼、阿迦哩沙拏陀羅尼、計喻囉陀羅尼、計喻囉嚩底陀羅尼、特嚩惹誐囉陀羅尼、囉怛曩誐囉計喻囉陀羅尼、路迦誐囉計喻囉陀羅尼、鉢多迦誐囉計喻囉陀羅尼、怛哩鉢哩嚩哩哆陀羅尼、路迦嚩哩哆陀羅尼、娑賀娑囉嚩哩哆陀羅尼、吠嚩濕嚩哆嚩哩哆陀羅尼、薩哩嚩部哆嚩哩哆陀羅尼、計都嚩帝陀羅尼、囉怛曩嚩帝陀羅尼、摩尼羅怛曩祖拏陀羅尼、覺支大力陀羅尼、無邊幢陀羅尼、普幢陀羅尼、寶幢陀羅尼、名稱幢陀羅尼、一切部多幢陀羅尼、阿𡁠囉嚩底陀羅尼、按摩囉陀羅尼、妙清淨陀羅尼、六面陀羅尼、無垢陀羅尼，如是世稱陀羅尼等無數陀羅尼，復有百千俱胝陀羅尼以為眷屬，得無邊佛威德大菩薩三摩地俱來佛會。

復有佛剎無諸大覺世尊，唯有辟支聖眾口有劍牙，住世經劫，為諸眾生輪迴生死而起大悲，解說法眼令意默然。復後迴心觀察菩提，復觀過去業苦蓋障，得入一地二地三地四地乃至八地不退之位，永斷輪迴不受眾苦，與諸徒眾皆來佛所。所謂：香醉辟支佛、普處辟支佛、普光辟支佛、車辟支佛、時辟支佛、儞彌辟支佛、塢波儞弭辟支佛、歡喜辟支佛、深喜辟支佛、塢波哩辟支佛、薩播哩濕嚩辟支佛、蘇播哩濕嚩辟支佛、鼓辟支佛、稱世辟支佛、世光辟支佛、得勝辟支佛、隟塵辟支佛、塵辟支佛、微塵辟支佛、分辟支佛、極分辟支佛、幖幟辟支佛、妙幟辟支佛、日光辟支佛、妙作光明辟支佛、光照辟支佛、明照辟支佛、善聞辟支佛、妙聞辟支佛、愛樂辟支佛、善能調辟支佛、無邊處辟支佛、斷輪迴辟支佛、白幢辟支佛、幖幟幢辟支佛、妙幢辟支佛、底沙辟支佛、最上蓮華辟支佛、蓮華生辟支佛、未曾有辟支佛、妙智辟支佛、意辟支佛、大王辟支佛、大積辟支佛、寶瓶辟支佛、全眼辟支佛、善作辟支佛、深善作辟支佛、自息辟支佛、善意辟支佛、法辟支佛、妙法辟支佛、遍照辟支佛、華辟支佛、大青辟支佛、增益辟支佛、眷屬辟支佛、遠離辟支佛、難忍辟支佛、金辟支佛、無垢辟支佛、幢辟支佛、月辟支佛、妙月辟支佛、軍辟支佛、勝軍辟支佛、帝釋辟支佛、天王辟支佛、那羅延辟支佛，如是等有百千那由他俱胝辟支佛，住不可思議無等無願法界，自性無礙，猶若虛空入中乘實行，俱來釋迦佛所集會聽法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復有佛剎無諸大覺世尊，唯有辟支聖眾口有劍牙，住世經劫，為諸眾生輪迴生死而起大悲，解說法眼令意默然。復後迴心觀察菩提，復觀過去業苦蓋障，得入一地二地三地四地乃至八地不退之位，永斷輪迴不受眾苦，與諸徒眾皆來佛所。所謂：香醉辟支佛、普處辟支佛、普光辟支佛、車辟支佛、時辟支佛、儞彌辟支佛、塢波儞弭辟支佛、歡喜辟支佛、深喜辟支佛、塢波哩辟支佛、薩播哩濕嚩辟支佛、蘇播哩濕嚩辟支佛、鼓辟支佛、稱世辟支佛、世光辟支佛、得勝辟支佛、隟塵辟支佛、塵辟支佛、微塵辟支佛、分辟支佛、極分辟支佛、幖幟辟支佛、妙幟辟支佛、日光辟支佛、妙作光明辟支佛、光照辟支佛、明照辟支佛、善聞辟支佛、妙聞辟支佛、愛樂辟支佛、善能調辟支佛、無邊處辟支佛、斷輪迴辟支佛、白幢辟支佛、幖幟幢辟支佛、妙幢辟支佛、底沙辟支佛、最上蓮華辟支佛、蓮華生辟支佛、未曾有辟支佛、妙智辟支佛、意辟支佛、大王辟支佛、大積辟支佛、寶瓶辟支佛、全眼辟支佛、善作辟支佛、深善作辟支佛、自息辟支佛、善意辟支佛、法辟支佛、妙法辟支佛、遍照辟支佛、華辟支佛、大青辟支佛、增益辟支佛、眷屬辟支佛、遠離辟支佛、難忍辟支佛、金辟支佛、無垢辟支佛、幢辟支佛、月辟支佛、妙月辟支佛、軍辟支佛、勝軍辟支佛、帝釋辟支佛、天王辟支佛、那羅延辟支佛，如是等有百千那由他俱胝辟支佛，住不可思議無等無願法界，自性無礙，猶若虛空入中乘實行，俱來釋迦佛所集會聽法。

復有無數百千俱胝尊者，大聲聞眾及其眷屬。所謂： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復有無數百千俱胝尊者，大聲聞眾及其眷屬。所謂：

大迦葉尊者、伽耶迦葉尊者、優樓頻螺迦葉尊者、頗羅墮惹尊者、賓頭盧尊者、嚩囉捺嚩惹尊者、目乾連尊者、大目乾連尊者、舍利子尊者、大舍利子尊者、須菩提尊者、大須菩提尊者、嬌梵波提尊者、迦多演曩尊者、大迦多演曩尊者、優波離尊者、波捺哩迦尊者、羯賓那尊者、難陀尊者、阿難陀尊者、孫陀羅難陀尊者、塢波難陀尊者、路迦部多尊者、麼哩虞迦尊者、塢波麼哩虞迦尊者、難儞迦尊者、塢波難儞迦尊者、阿㝹樓馱尊者、布囉拏尊者、三布囉拏尊者、塢波布囉拏尊者、提灑尊者、布曩哩嚩蘇尊者、嚕嚕尊者、勞捺囉迦尊者、勞囉嚩尊者、俱嚕半唧迦尊者、塢波半唧迦尊者、迦羅尊者、蘇迦羅尊者、哩嚩那尊者、羅護羅尊者、賀哩多尊者、塢波賀哩多尊者、達野曩尊者、儞達野以迦尊者、塢波以迦尊者、塢波捺以迦尊者、室哩野娑尊者、迦捺囉尊者、尾愈補怛囉尊者、深財尊者、烏閉多尊者、健拏尊者、底沙尊者、麼賀底沙尊者、三滿多底沙尊者、阿他野曩尊者、得稱尊者、名稱尊者、有財尊者、財海尊者、多財尊者、畢那嚩蹉尊者、并伽羅尊者、金頗羅尊者、多果尊者、無邊果尊者、正果尊者、童子尊者、童子迦葉尊者、麼護那尊者、數拏舍縛陵儗迦尊者、難歡喜那曩尊者、深喜尊者、荏麼際曩尊者、降魔尊者、麼呬濕縛娑尊者、縛切迦尊者、俱嚕俱羅尊者、烏波俱嚕俱羅尊者、俱胝迦羅拏尊者、室囉嚩拏尊者、素嚕波囉多迦尊者、仰擬野迦尊者、擬哩迦哩尼尊者、迦俱胝迦哩尼迦尊者、縛哩史迦尊者、際多尊者、素𡁠多尊者、吉祥密尊者、世密尊者、師密尊者、虞嚕迦尊者、乳底囉娑尊者、誐縻迦尊者、賀彌迦尊者、都沙賃彌迦尊者、尾沙俱胝迦尊者、阿曩吠那尊者、烏波縛哩多曩尊者、尾縛哩多曩尊者、烏摩多迦尊者、乳多尊者、三滿多尊者、跋那羅尊者、蘇婆捺囉路尊者、莎誐多尊者、烏波誐多尊者、路伽誐多尊者、苦盡尊者、賢劫尊者、大賢尊者、事行尊者、尊父尊者、誐底迦尊者、補瑟娑羅尊者、補瑟波迦尸迦尊者、烏波迦尸迦尊者、大藥尊者、大福德尊者、麼護惹尊者、阿努囉馱尊者、囉吠迦尊者、囉尸迦尊者、正梵尊者、適悅尊者、正世尊者、遍曜尊者、正曜尊者等，如是尊者於無邊法界悟解脫味，修三乘行獲小乘果，行四無量觀三解脫，威儀具足永斷輪迴，清淨身心住涅槃界，皆悉平等一切無礙，趨淨光天大牟尼所集會聽法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大迦葉尊者、伽耶迦葉尊者、優樓頻螺迦葉尊者、頗羅墮惹尊者、賓頭盧尊者、嚩囉捺嚩惹尊者、目乾連尊者、大目乾連尊者、舍利子尊者、大舍利子尊者、須菩提尊者、大須菩提尊者、嬌梵波提尊者、迦多演曩尊者、大迦多演曩尊者、優波離尊者、波捺哩迦尊者、羯賓那尊者、難陀尊者、阿難陀尊者、孫陀羅難陀尊者、塢波難陀尊者、路迦部多尊者、麼哩虞迦尊者、塢波麼哩虞迦尊者、難儞迦尊者、塢波難儞迦尊者、阿㝹樓馱尊者、布囉拏尊者、三布囉拏尊者、塢波布囉拏尊者、提灑尊者、布曩哩嚩蘇尊者、嚕嚕尊者、勞捺囉迦尊者、勞囉嚩尊者、俱嚕半唧迦尊者、塢波半唧迦尊者、迦羅尊者、蘇迦羅尊者、哩嚩那尊者、羅護羅尊者、賀哩多尊者、塢波賀哩多尊者、達野曩尊者、儞達野以迦尊者、塢波以迦尊者、塢波捺以迦尊者、室哩野娑尊者、迦捺囉尊者、尾愈補怛囉尊者、深財尊者、烏閉多尊者、健拏尊者、底沙尊者、麼賀底沙尊者、三滿多底沙尊者、阿他野曩尊者、得稱尊者、名稱尊者、有財尊者、財海尊者、多財尊者、畢那嚩蹉尊者、并伽羅尊者、金頗羅尊者、多果尊者、無邊果尊者、正果尊者、童子尊者、童子迦葉尊者、麼護那尊者、數拏舍縛陵儗迦尊者、難歡喜那曩尊者、深喜尊者、荏麼際曩尊者、降魔尊者、麼呬濕縛娑尊者、縛切迦尊者、俱嚕俱羅尊者、烏波俱嚕俱羅尊者、俱胝迦羅拏尊者、室囉嚩拏尊者、素嚕波囉多迦尊者、仰擬野迦尊者、擬哩迦哩尼尊者、迦俱胝迦哩尼迦尊者、縛哩史迦尊者、際多尊者、素𡁠多尊者、吉祥密尊者、世密尊者、師密尊者、虞嚕迦尊者、乳底囉娑尊者、誐縻迦尊者、賀彌迦尊者、都沙賃彌迦尊者、尾沙俱胝迦尊者、阿曩吠那尊者、烏波縛哩多曩尊者、尾縛哩多曩尊者、烏摩多迦尊者、乳多尊者、三滿多尊者、跋那羅尊者、蘇婆捺囉路尊者、莎誐多尊者、烏波誐多尊者、路伽誐多尊者、苦盡尊者、賢劫尊者、大賢尊者、事行尊者、尊父尊者、誐底迦尊者、補瑟娑羅尊者、補瑟波迦尸迦尊者、烏波迦尸迦尊者、大藥尊者、大福德尊者、麼護惹尊者、阿努囉馱尊者、囉吠迦尊者、囉尸迦尊者、正梵尊者、適悅尊者、正世尊者、遍曜尊者、正曜尊者等，如是尊者於無邊法界悟解脫味，修三乘行獲小乘果，行四無量觀三解脫，威儀具足永斷輪迴，清淨身心住涅槃界，皆悉平等一切無礙，趨淨光天大牟尼所集會聽法。

復有無數尊者大苾芻尼，皆證涅槃觀想正道，放智慧光離欲清淨，恒居佛剎積德無窮，人天供養為大福田，於其世間殊勝第一。所有二足四足多足無足，平等興慈俱獲利樂。所謂：邪殊陀羅尊者、邪殊尊者、摩賀鉢囉惹鉢囉尊者、阿難多尊者、蘇惹多尊者、難那尊者、窣吐羅那尊者、蘇難那尊者、地也以儞尊者、孫那哩尊者、尾舍佉尊者、摩拏囉他尊者、惹野嚩底尊者、尾囉尊者、禰嚩多尊者、蘇禰嚩多尊者、阿仡羅迦尊者、室哩野尊者、鉢囉嚩囉尊者、鉢囉鉢哩焰嚩那尊者、嚕呬尼尊者、護國尊者、護主尊者、三摩那尊者、嚩布沙尊者、室囉馱尊者、鉢哩摩尊者、頭髻尊者、妙髻尊者、普髻尊者、斷輪迴尊者、妙觀尊者、意速尊者、計舍嚩尊者、尾瑟女羅尊者、尾瑟女末底尊者、妙意尊者、多意尊者、增益尊者、離苦尊者、作業尊者、業果尊者、最勝尊者、尊勝尊者、嚩娑嚩尊者、天尊者、法施尊者、法擔沒囉尊者、莎擔沒囉尊者、大稱尊者、大意尊者、歡喜尊者、超三界尊者、離三毒尊者、除苦惱尊者、儞哩尾拏尊者、三色尊者、蓮華色尊者、大蓮華尊者、蓮華光尊者、蓮華尊者、鉢捺麼嚩底尊者、三相尊者、七色尊者、優鉢羅色尊者，如是等大尊者聲聞苾芻尼，皆來佛所頭面禮足，隨喜菩薩神通願聽真言法句，在大眾中安詳而坐。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復有無數尊者大苾芻尼，皆證涅槃觀想正道，放智慧光離欲清淨，恒居佛剎積德無窮，人天供養為大福田，於其世間殊勝第一。所有二足四足多足無足，平等興慈俱獲利樂。所謂：邪殊陀羅尊者、邪殊尊者、摩賀鉢囉惹鉢囉尊者、阿難多尊者、蘇惹多尊者、難那尊者、窣吐羅那尊者、蘇難那尊者、地也以儞尊者、孫那哩尊者、尾舍佉尊者、摩拏囉他尊者、惹野嚩底尊者、尾囉尊者、禰嚩多尊者、蘇禰嚩多尊者、阿仡羅迦尊者、室哩野尊者、鉢囉嚩囉尊者、鉢囉鉢哩焰嚩那尊者、嚕呬尼尊者、護國尊者、護主尊者、三摩那尊者、嚩布沙尊者、室囉馱尊者、鉢哩摩尊者、頭髻尊者、妙髻尊者、普髻尊者、斷輪迴尊者、妙觀尊者、意速尊者、計舍嚩尊者、尾瑟女羅尊者、尾瑟女末底尊者、妙意尊者、多意尊者、增益尊者、離苦尊者、作業尊者、業果尊者、最勝尊者、尊勝尊者、嚩娑嚩尊者、天尊者、法施尊者、法擔沒囉尊者、莎擔沒囉尊者、大稱尊者、大意尊者、歡喜尊者、超三界尊者、離三毒尊者、除苦惱尊者、儞哩尾拏尊者、三色尊者、蓮華色尊者、大蓮華尊者、蓮華光尊者、蓮華尊者、鉢捺麼嚩底尊者、三相尊者、七色尊者、優鉢羅色尊者，如是等大尊者聲聞苾芻尼，皆來佛所頭面禮足，隨喜菩薩神通願聽真言法句，在大眾中安詳而坐。

爾時，世尊釋迦牟尼，觀彼一切大眾心意清淨性離諸染，猶若虛空出過三界，告妙吉祥童子言：「汝今諦聽。妙吉祥！汝修菩薩行，佛說業果真言行義，隨意所樂皆令汝得，法句、業句、息災句、解脫句，但行平等勿生疑惑，亦得如來十力普力大力，能降魔冤，名菩薩三摩地如如觀察。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊釋迦牟尼，觀彼一切大眾心意清淨性離諸染，猶若虛空出過三界，告妙吉祥童子言：「汝今諦聽。妙吉祥！汝修菩薩行，佛說業果真言行義，隨意所樂皆令汝得，法句、業句、息災句、解脫句，但行平等勿生疑惑，亦得如來十力普力大力，能降魔冤，名菩薩三摩地如如觀察。」

爾時，妙吉祥童子入三摩地，以己神力振動百千微塵數三千大千世界大光普照。於是如來說真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，妙吉祥童子入三摩地，以己神力振動百千微塵數三千大千世界大光普照。於是如來說真言曰：

「曩莫三滿哆沒馱(引) 喃(引) 摩婆嚩娑嚩(二合) 婆(引) 嚩三滿誐哆(引) 喃(引) 曩莫鉢囉(二合) 怛野(二合)迦沒馱(引) 野室囉(二合) 嚩迦(引) 赦曩謨(引) 冒地薩怛嚩(二合) 喃(引) 捺舍部弭鉢囉(二合) 底瑟恥(二合)諦(引) 娑嚩(二合) 囉拏(引) 冒地薩怛嚩(二合引) 喃(引) 摩賀薩怛嚩(二合) 喃(引) 怛儞野(二合) 他(引) 唵(引) 佉佉佉(引) 呬佉(引) 呬努瑟吒(二合) 薩怛嚩(二合) 捺摩迦阿悉牟娑羅波囉戍波舍賀薩哆(二合) 左覩哩部(二合) 惹左覩哩目(二合) 佉沙入嚩(二合) 囉拏誐蹉誐蹉摩賀(引) 尾近曩(二合) 伽哆迦尾訖哩(二合)哆(引) 曩曩薩哩嚩(二合) 部哆婆焰迦囉阿吒吒賀娑曩(引) 禰儞(引) 尾也(二合) 伽囉(二合) 左哩摩(二合)儞嚩(引) 薩曩俱嚕薩哩嚩(二合) 迦哩𤚥(二合) 砌那砌那薩哩嚩(二合) 滿怛囉(二合引) 頻那頻那波囉母捺囉(二合) 摩(引) 迦哩沙(二合) 薩哩嚩(二合) 部旦(引) 儞哩摩(二合) 他儞哩摩(二合) 地薩哩嚩(二合)勢瑟戇(二合引) 鉢囉(二合) 吠舍野鉢囉(二合) 吠舍野曼拏羅末地也(二合) 吠嚩濕嚩(二合) 哆𡁠尾怛哆囉俱嚕俱嚕摩麼(引) 迦哩焰(二合) 那賀那賀鉢左鉢左摩(引) 尾楞嚩摩(引) 尾楞嚩三摩野末覩娑摩(二合) 囉吽吽頗吒頗吒薩普(二合引) 吒野薩普(二合引) 吒野薩普(二合引) 吒野薩哩嚩(二合引) 舍(引) 波哩布囉迦呬(引) 呬(引) 婆誐鑁(引) 緊唧囉(引) 野悉摩摩薩哩嚩(二合引) 囉採(二合) 娑馱也娑嚩(二合引) 賀」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「曩莫三滿哆沒馱(引) 喃(引) 摩婆嚩娑嚩(二合) 婆(引) 嚩三滿誐哆(引) 喃(引) 曩莫鉢囉(二合) 怛野(二合)迦沒馱(引) 野室囉(二合) 嚩迦(引) 赦曩謨(引) 冒地薩怛嚩(二合) 喃(引) 捺舍部弭鉢囉(二合) 底瑟恥(二合)諦(引) 娑嚩(二合) 囉拏(引) 冒地薩怛嚩(二合引) 喃(引) 摩賀薩怛嚩(二合) 喃(引) 怛儞野(二合) 他(引) 唵(引) 佉佉佉(引) 呬佉(引) 呬努瑟吒(二合) 薩怛嚩(二合) 捺摩迦阿悉牟娑羅波囉戍波舍賀薩哆(二合) 左覩哩部(二合) 惹左覩哩目(二合) 佉沙入嚩(二合) 囉拏誐蹉誐蹉摩賀(引) 尾近曩(二合) 伽哆迦尾訖哩(二合)哆(引) 曩曩薩哩嚩(二合) 部哆婆焰迦囉阿吒吒賀娑曩(引) 禰儞(引) 尾也(二合) 伽囉(二合) 左哩摩(二合)儞嚩(引) 薩曩俱嚕薩哩嚩(二合) 迦哩𤚥(二合) 砌那砌那薩哩嚩(二合) 滿怛囉(二合引) 頻那頻那波囉母捺囉(二合) 摩(引) 迦哩沙(二合) 薩哩嚩(二合) 部旦(引) 儞哩摩(二合) 他儞哩摩(二合) 地薩哩嚩(二合)勢瑟戇(二合引) 鉢囉(二合) 吠舍野鉢囉(二合) 吠舍野曼拏羅末地也(二合) 吠嚩濕嚩(二合) 哆𡁠尾怛哆囉俱嚕俱嚕摩麼(引) 迦哩焰(二合) 那賀那賀鉢左鉢左摩(引) 尾楞嚩摩(引) 尾楞嚩三摩野末覩娑摩(二合) 囉吽吽頗吒頗吒薩普(二合引) 吒野薩普(二合引) 吒野薩普(二合引) 吒野薩哩嚩(二合引) 舍(引) 波哩布囉迦呬(引) 呬(引) 婆誐鑁(引) 緊唧囉(引) 野悉摩摩薩哩嚩(二合引) 囉採(二合) 娑馱也娑嚩(二合引) 賀」

爾時，世尊說此真言已，妙吉祥童子化為大忿怒明王，名焰曼德迦，彼焰魔王等深懷驚怖，何況餘人，於世尊前而自住立。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊說此真言已，妙吉祥童子化為大忿怒明王，名焰曼德迦，彼焰魔王等深懷驚怖，何況餘人，於世尊前而自住立。

是時，大會眾生見此忿怒明王，驚怖戰悚心生憂惱而作是念：「無別歸命、無別哀愍、無別主宰，唯佛世尊願垂救護。」作是念已。爾時，所有母護哩多無邊世界四維上下，胎生、卵生、濕生、化生，空居水陸一切有緣，於剎那間皆來集會。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是時，大會眾生見此忿怒明王，驚怖戰悚心生憂惱而作是念：「無別歸命、無別哀愍、無別主宰，唯佛世尊願垂救護。」作是念已。爾時，所有母護哩多無邊世界四維上下，胎生、卵生、濕生、化生，空居水陸一切有緣，於剎那間皆來集會。

是時，大忿怒明王而自告勅：「若此陀羅尼法句，於佛像前、舍利塔廟中供養經法處，及離欲清淨人前，可得讀誦。若於耽欲人前持此真言，彼人不久身體乾枯而速命終。若欲求事，於鬧亂雜處不得持誦。於意云何？彼持法者心不清淨，後得怖畏大難必趣命終。佛世尊菩薩摩訶薩，起最上悲愍一向行法，令諸眾生皆入一切智智，安住法眼到涅槃岸，通達三乘三寶不斷，復以大悲力說真言呪，降伏魔王破壞障礙，遠離惡事增益吉祥。若復有人迷悶蹎踣尋得惺悟，若身體羸病必得調暢和悅，長命無病富貴增勝，所事成就如來大慈大悲大喜大捨威儀具足，說此真言行為一切勝因勿得疑惑。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是時，大忿怒明王而自告勅：「若此陀羅尼法句，於佛像前、舍利塔廟中供養經法處，及離欲清淨人前，可得讀誦。若於耽欲人前持此真言，彼人不久身體乾枯而速命終。若欲求事，於鬧亂雜處不得持誦。於意云何？彼持法者心不清淨，後得怖畏大難必趣命終。佛世尊菩薩摩訶薩，起最上悲愍一向行法，令諸眾生皆入一切智智，安住法眼到涅槃岸，通達三乘三寶不斷，復以大悲力說真言呪，降伏魔王破壞障礙，遠離惡事增益吉祥。若復有人迷悶蹎踣尋得惺悟，若身體羸病必得調暢和悅，長命無病富貴增勝，所事成就如來大慈大悲大喜大捨威儀具足，說此真言行為一切勝因勿得疑惑。」

爾時，復有龍、大龍、夜叉、大夜叉、羅剎、毘舍左、大毘舍左、布單那、迦吒布單那、大迦吒布單曩、摩多嚕、大摩多囉、供畔拏、大供畔拏、尾也(二合)拏、大尾也(二合)拏、吠多拏、大吠多拏、迦冒惹、婆詣都喻(二合)、大婆詣都喻(二合)、拏枳儞喻(二合)、大拏枳儞喻(二合)、祖史迦、大祖史迦、塢娑哆囉迦、大塢娑哆囉迦、紉譬迦、大紉譬迦、緊波迦嚕誐、大緊波迦嚕誐、阿波娑摩囉、大阿波娑摩囉、誐囉賀、大誐囉賀、阿迦舍摩哆嚕、大阿迦舍摩哆嚕、嚕閉拏、大嚕閉拏、尾嚕閉拏、大尾嚕閉拏、訖蘭那曩、大訖蘭那曩、蹉野、大蹉野、必哩沙迦、大必哩沙迦、緊迦囉、大緊迦囉、藥剎拏、大藥剎拏、入嚩囉、大入嚩囉、左覩哩他迦、大左覩哩他迦、儞怛也(二合)入嚩囉、尾沙摩入嚩囉、舍哆儞迦、謨怛哩底迦、縛底迦、旆底迦、室尼澁閉迦、扇底波、唧左、大唧左、悉馱、大悉馱、喻詣曩、大喻詣曩、仙仁、大仙仁、緊曩囉、大緊那囉、摩護囉誐、大摩護囉誐、乾達婆、大乾達婆、天、大天、人、大人、聚落、大聚落、海、大海、河、大河、山、大山、庫藏、大庫藏、地、大地、樹、大樹、禽、大禽、王、大王、帝釋、大天、那羅延天，及鬼主、哩舍努、焰魔、梵、大梵、吠嚩濕嚩哆、財主、持國、廣目、增長、滿賢、珠賢、般支迦、金毘羅、俱瑟摩羅、賀哩多、賀哩枳舍、賀哩諦、賓誐羅、必哩焰迦囉、阿囉他迦囉、惹陵捺囉、路計捺囉、塢閉捺囉、祕密、左羅、左波羅、惹羅左、囉、娑哆曩、詣哩、金山、大山、積眼、三頭等，如是復有無數大夜叉、狩主，與其百千那由他俱胝夜叉眷屬，以菩薩神通威力，皆來淨光天中集會聽法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，復有龍、大龍、夜叉、大夜叉、羅剎、毘舍左、大毘舍左、布單那、迦吒布單那、大迦吒布單曩、摩多嚕、大摩多囉、供畔拏、大供畔拏、尾也(二合)拏、大尾也(二合)拏、吠多拏、大吠多拏、迦冒惹、婆詣都喻(二合)、大婆詣都喻(二合)、拏枳儞喻(二合)、大拏枳儞喻(二合)、祖史迦、大祖史迦、塢娑哆囉迦、大塢娑哆囉迦、紉譬迦、大紉譬迦、緊波迦嚕誐、大緊波迦嚕誐、阿波娑摩囉、大阿波娑摩囉、誐囉賀、大誐囉賀、阿迦舍摩哆嚕、大阿迦舍摩哆嚕、嚕閉拏、大嚕閉拏、尾嚕閉拏、大尾嚕閉拏、訖蘭那曩、大訖蘭那曩、蹉野、大蹉野、必哩沙迦、大必哩沙迦、緊迦囉、大緊迦囉、藥剎拏、大藥剎拏、入嚩囉、大入嚩囉、左覩哩他迦、大左覩哩他迦、儞怛也(二合)入嚩囉、尾沙摩入嚩囉、舍哆儞迦、謨怛哩底迦、縛底迦、旆底迦、室尼澁閉迦、扇底波、唧左、大唧左、悉馱、大悉馱、喻詣曩、大喻詣曩、仙仁、大仙仁、緊曩囉、大緊那囉、摩護囉誐、大摩護囉誐、乾達婆、大乾達婆、天、大天、人、大人、聚落、大聚落、海、大海、河、大河、山、大山、庫藏、大庫藏、地、大地、樹、大樹、禽、大禽、王、大王、帝釋、大天、那羅延天，及鬼主、哩舍努、焰魔、梵、大梵、吠嚩濕嚩哆、財主、持國、廣目、增長、滿賢、珠賢、般支迦、金毘羅、俱瑟摩羅、賀哩多、賀哩枳舍、賀哩諦、賓誐羅、必哩焰迦囉、阿囉他迦囉、惹陵捺囉、路計捺囉、塢閉捺囉、祕密、左羅、左波羅、惹羅左、囉、娑哆曩、詣哩、金山、大山、積眼、三頭等，如是復有無數大夜叉、狩主，與其百千那由他俱胝夜叉眷屬，以菩薩神通威力，皆來淨光天中集會聽法。

復有無數大羅剎王，與其百千那由他俱胝羅剎眷屬而來集會，所謂：十頭羅剎、金山羅剎、能破羅剎、螺耳羅剎、瓶耳羅剎、普耳羅剎、焰魔羅剎、惡相羅剎、醜惡羅剎、大惡羅剎、深惡羅剎、阿叉羅剎、焰魔鍾羅剎、印捺囉𡁠羅剎、路迦𡁠羅剎、勇猛羅剎、大勇猛羅剎、叉羅剎、三叉羅剎、三頭羅剎、無邊頭羅剎等，來大眾中而為聽法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復有無數大羅剎王，與其百千那由他俱胝羅剎眷屬而來集會，所謂：十頭羅剎、金山羅剎、能破羅剎、螺耳羅剎、瓶耳羅剎、普耳羅剎、焰魔羅剎、惡相羅剎、醜惡羅剎、大惡羅剎、深惡羅剎、阿叉羅剎、焰魔鍾羅剎、印捺囉𡁠羅剎、路迦𡁠羅剎、勇猛羅剎、大勇猛羅剎、叉羅剎、三叉羅剎、三頭羅剎、無邊頭羅剎等，來大眾中而為聽法。

復有無數大毘舍左，亦與百千那由他俱胝眷屬俱。所謂：閉努毘舍左、塢波閉努毘舍左、蘇閉努毘舍左、無邊閉努毘舍左、意願毘舍左、無願毘舍左、極惱毘舍左、執持毘舍左、蘇馱摩毘舍左、惡毘舍左、惡形毘舍左，皆來集會而為聽法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復有無數大毘舍左，亦與百千那由他俱胝眷屬俱。所謂：閉努毘舍左、塢波閉努毘舍左、蘇閉努毘舍左、無邊閉努毘舍左、意願毘舍左、無願毘舍左、極惱毘舍左、執持毘舍左、蘇馱摩毘舍左、惡毘舍左、惡形毘舍左，皆來集會而為聽法。

復有無數大龍王，與百千那由他俱胝眷屬俱，以忿怒明王威神之力亦來集會。所謂： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復有無數大龍王，與百千那由他俱胝眷屬俱，以忿怒明王威神之力亦來集會。所謂：

難陀龍王、塢波難陀龍王、劍末羅龍王、塢波迦末羅龍王、嚩蘇枳龍王、無邊龍王、得叉迦龍王、蓮華龍王、大蓮華龍王、僧伽波羅龍王、商伽龍王、商伽波羅龍王、羯俱吒迦龍王、俱隷迦龍王、阿隷迦龍王、摩尼龍王、迦羅戍那囉龍王、俱隷尸迦龍王、贊閉野龍王、摩尼曩誐龍王、摩那婆惹龍王、拏供囉龍王、塢波拏供囉龍王、洛俱吒龍王、娑吠多龍王、娑吠哆婆捺羅龍王、儞羅龍王、儞羅沒那龍王、阿波羅羅龍王、海龍王、大海龍王等，各坐一面而為聽法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 難陀龍王、塢波難陀龍王、劍末羅龍王、塢波迦末羅龍王、嚩蘇枳龍王、無邊龍王、得叉迦龍王、蓮華龍王、大蓮華龍王、僧伽波羅龍王、商伽龍王、商伽波羅龍王、羯俱吒迦龍王、俱隷迦龍王、阿隷迦龍王、摩尼龍王、迦羅戍那囉龍王、俱隷尸迦龍王、贊閉野龍王、摩尼曩誐龍王、摩那婆惹龍王、拏供囉龍王、塢波拏供囉龍王、洛俱吒龍王、娑吠多龍王、娑吠哆婆捺羅龍王、儞羅龍王、儞羅沒那龍王、阿波羅羅龍王、海龍王、大海龍王等，各坐一面而為聽法。