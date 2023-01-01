大方廣菩薩藏文殊師利根本儀軌經

[]大方廣菩薩藏文殊師利根本儀軌經卷第一 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 []大方廣菩薩藏文殊師利根本儀軌經卷第一

西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚少卿明教大師臣天息災奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚少卿明教大師臣天息災奉 詔譯

序品第一 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 序品第一

如是我聞： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是我聞：

一時，世尊住淨光天上未曾有不思議清淨菩薩眾集會菩提道場。是時，世尊告淨光天子：「今此菩薩未曾有不思議行最上神通變化三摩地解脫道場菩薩，以真言句利益一切眾生無病壽命，願一切眾生富貴圓滿。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一時，世尊住淨光天上未曾有不思議清淨菩薩眾集會菩提道場。是時，世尊告淨光天子：「今此菩薩未曾有不思議行最上神通變化三摩地解脫道場菩薩，以真言句利益一切眾生無病壽命，願一切眾生富貴圓滿。」

爾時，彼淨光天子合掌恭敬，發如是言：「世尊所說菩薩所行最上三摩地，坐金剛座降伏魔冤轉妙法輪，離一切世間貧病苦惱行，世間真言令使一切所願，圓滿如來一切言教，為作利益一切眾生，我今思惟是事如是。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，彼淨光天子合掌恭敬，發如是言：「世尊所說菩薩所行最上三摩地，坐金剛座降伏魔冤轉妙法輪，離一切世間貧病苦惱行，世間真言令使一切所願，圓滿如來一切言教，為作利益一切眾生，我今思惟是事如是。」

是時，釋迦牟尼佛觀察淨光天上入三摩地，名清淨境界破暗光明。入彼定時，世尊眉間出大光明，名開華照，菩薩復出無數百千那由他俱胝光明遶佛三匝，遶已往三千大千世界。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是時，釋迦牟尼佛觀察淨光天上入三摩地，名清淨境界破暗光明。入彼定時，世尊眉間出大光明，名開華照，菩薩復出無數百千那由他俱胝光明遶佛三匝，遶已往三千大千世界。

復過東北方百千恒河沙等世界，彼有世界名曰開華，彼佛世尊名開華王如來。彼有童子名妙吉祥，過去行大願力，與菩薩摩訶薩同住。彼見光明已，面戴微笑，告彼菩薩眾言：「佛子光照我等，可共同去。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復過東北方百千恒河沙等世界，彼有世界名曰開華，彼佛世尊名開華王如來。彼有童子名妙吉祥，過去行大願力，與菩薩摩訶薩同住。彼見光明已，面戴微笑，告彼菩薩眾言：「佛子光照我等，可共同去。」

爾時，妙吉祥童子菩薩摩訶薩，熙怡觀察所有光明面向而住。爾時，彼光復照彼開華世界及彼世尊開華王如來，復遶三匝，然後入妙吉祥童子頂上。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，妙吉祥童子菩薩摩訶薩，熙怡觀察所有光明面向而住。爾時，彼光復照彼開華世界及彼世尊開華王如來，復遶三匝，然後入妙吉祥童子頂上。

爾時，妙吉祥童子即從坐起，遶彼世尊開華王如來三匝，頭面作禮右膝著地，白開華王如來言：「世尊！釋迦牟尼如來、應供、正等正覺，放光召我。我今欲往娑婆世界釋迦牟尼佛所，恭敬頂禮，隨喜一切真言行，成就結壇祕密儀軌畫㡧加持，及一切如來灌頂祕密心印，能令一切眾生所願圓滿。」如是說已。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，妙吉祥童子即從坐起，遶彼世尊開華王如來三匝，頭面作禮右膝著地，白開華王如來言：「世尊！釋迦牟尼如來、應供、正等正覺，放光召我。我今欲往娑婆世界釋迦牟尼佛所，恭敬頂禮，隨喜一切真言行，成就結壇祕密儀軌畫㡧加持，及一切如來灌頂祕密心印，能令一切眾生所願圓滿。」如是說已。

爾時，開華王如來告妙吉祥童子言：「汝今所有願樂之事，宜速往彼。若見彼佛釋迦牟尼，與我問訊起居，少病少惱、起居輕利、安樂行不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，開華王如來告妙吉祥童子言：「汝今所有願樂之事，宜速往彼。若見彼佛釋迦牟尼，與我問訊起居，少病少惱、起居輕利、安樂行不？」

爾時，世尊開華王如來復告妙吉祥童子言：「童子！此百千恒河沙如來、應供、正等正覺，真言行、結壇祕密儀軌灌頂心印畫像加持行、護摩行，一切所願悉皆圓滿，一切眾生愛敬明珠品儀，過去未來現在智王自在受記真言。若有持誦，國土安樂能伏他冤。此儀軌法品，一切世間出世間佛菩薩聲聞辟支佛菩薩地，令得受行，說已復說；我亦如是願樂隨喜。妙吉祥童子！所有今事隨汝所去，於釋迦佛前聞此正法，及為汝說此真言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊開華王如來復告妙吉祥童子言：「童子！此百千恒河沙如來、應供、正等正覺，真言行、結壇祕密儀軌灌頂心印畫像加持行、護摩行，一切所願悉皆圓滿，一切眾生愛敬明珠品儀，過去未來現在智王自在受記真言。若有持誦，國土安樂能伏他冤。此儀軌法品，一切世間出世間佛菩薩聲聞辟支佛菩薩地，令得受行，說已復說；我亦如是願樂隨喜。妙吉祥童子！所有今事隨汝所去，於釋迦佛前聞此正法，及為汝說此真言：

「『曩謨三滿哆沒駄(引) 喃(引) 摩進怛野(二合引) 鉢囉(二合) 底賀哆舍(引) 娑曩(引) 喃(引) 唵囉囉娑摩(二合)囉阿鉢囉(二合) 底賀哆舍(引) 娑曩俱摩囉嚕波馱(引) 哩拏吽吽頗吒頗吒娑嚩(二合) 賀』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『曩謨三滿哆沒駄(引) 喃(引) 摩進怛野(二合引) 鉢囉(二合) 底賀哆舍(引) 娑曩(引) 喃(引) 唵囉囉娑摩(二合)囉阿鉢囉(二合) 底賀哆舍(引) 娑曩俱摩囉嚕波馱(引) 哩拏吽吽頗吒頗吒娑嚩(二合) 賀』

「此是妙吉祥童子根本真言，一切如來心一切如來同所宣說，我亦復說，汝今當說。汝到娑婆世界，廣為解說能作一切佛事。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「此是妙吉祥童子根本真言，一切如來心一切如來同所宣說，我亦復說，汝今當說。汝到娑婆世界，廣為解說能作一切佛事。」

復說釋迦如來所說內心真言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復說釋迦如來所說內心真言：

「唵(引) 嚩(引) 吉也(二合) 那曩莫」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(引) 嚩(引) 吉也(二合) 那曩莫」

復說外心真言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復說外心真言：

「嚩吉也(二合) 吽」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「嚩吉也(二合) 吽」

爾時，開華王如來為妙吉祥童子說三摩地，名莊嚴一切菩薩行令得菩提。是時，妙吉祥童子入此定時，四方無邊上下廣博一切諸佛滿此世界，而復讚言：「善哉，善哉！佛子！汝能入此最上三摩地，一切聲聞辟支佛而不能入，乃至得入十地菩薩行者，亦不能入此三摩地。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，開華王如來為妙吉祥童子說三摩地，名莊嚴一切菩薩行令得菩提。是時，妙吉祥童子入此定時，四方無邊上下廣博一切諸佛滿此世界，而復讚言：「善哉，善哉！佛子！汝能入此最上三摩地，一切聲聞辟支佛而不能入，乃至得入十地菩薩行者，亦不能入此三摩地。」

爾時，開華王如來，彼佛世尊同說此妙吉祥童子內心祕密一切事成就真言，名一字內祕密，令一切眾生作最上事，於別真言行亦得成就最上事。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，開華王如來，彼佛世尊同說此妙吉祥童子內心祕密一切事成就真言，名一字內祕密，令一切眾生作最上事，於別真言行亦得成就最上事。

爾時，世尊開華王如來須臾默然，佛眼觀察一切世間、一切諸佛。彼諸世尊慈意召請同說真言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊開華王如來須臾默然，佛眼觀察一切世間、一切諸佛。彼諸世尊慈意召請同說真言：

「曩嗼三滿哆沒馱(引) 喃(引) 𤚥」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「曩嗼三滿哆沒馱(引) 喃(引) 𤚥」

「此妙吉祥內心，能作一切事。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「此妙吉祥內心，能作一切事。」

爾時，妙吉祥童子從彼三摩地起，如壯士屈伸臂頃，復得速疾智三摩地，名最上變化。以神通力於剎那間往娑婆世界，於淨光天上虛空中，坐大摩尼寶地，放大光明照彼淨光一切諸天，入三摩地，名明珠莊嚴照。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，妙吉祥童子從彼三摩地起，如壯士屈伸臂頃，復得速疾智三摩地，名最上變化。以神通力於剎那間往娑婆世界，於淨光天上虛空中，坐大摩尼寶地，放大光明照彼淨光一切諸天，入三摩地，名明珠莊嚴照。

妙吉祥童子入此定時，現無數寶莊嚴樓閣、無數寶蓋，縱廣百千由旬，天衣大衣諸寶瓔珞，清淨莊嚴天華幢幡，寶網鈴鐸出微妙音。復雨天香粖香，及不退位菩薩，供養我世尊釋迦牟尼。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 妙吉祥童子入此定時，現無數寶莊嚴樓閣、無數寶蓋，縱廣百千由旬，天衣大衣諸寶瓔珞，清淨莊嚴天華幢幡，寶網鈴鐸出微妙音。復雨天香粖香，及不退位菩薩，供養我世尊釋迦牟尼。

爾時，彼淨光天子，見彼菩薩神通變化，怪未曾有身毛皆竪，振動天宮迷悶驚怖：「我今云何神通俱盡？」思惟此相，高聲唱言：「我佛釋迦牟尼願垂救護。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，彼淨光天子，見彼菩薩神通變化，怪未曾有身毛皆竪，振動天宮迷悶驚怖：「我今云何神通俱盡？」思惟此相，高聲唱言：「我佛釋迦牟尼願垂救護。」

爾時，世尊釋迦牟尼告淨光諸天子言：「勿生驚怖。彼聖者是妙吉祥童子菩薩摩訶薩，從開華王如來佛剎來於我處恭敬禮拜，隨喜大事真言方廣未曾有甚深法句。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊釋迦牟尼告淨光諸天子言：「勿生驚怖。彼聖者是妙吉祥童子菩薩摩訶薩，從開華王如來佛剎來於我處恭敬禮拜，隨喜大事真言方廣未曾有甚深法句。」

爾時，妙吉祥童子遶世尊釋迦牟尼三匝，頭面禮足熙怡瞻仰，以微妙音而說讚言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，妙吉祥童子遶世尊釋迦牟尼三匝，頭面禮足熙怡瞻仰，以微妙音而說讚言：

「歸命調御大丈夫， 歸命無上大丈夫， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「歸命調御大丈夫， 歸命無上大丈夫，

歸命最上大丈夫， 能作一切事成就， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 歸命最上大丈夫， 能作一切事成就，

歸命師子大丈夫， 能破一切諸惡事， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 歸命師子大丈夫， 能破一切諸惡事，

歸命無畏大丈夫， 能破一切諸惡趣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 歸命無畏大丈夫， 能破一切諸惡趣。

歸命白蓮大丈夫， 福智馨香無邊際， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 歸命白蓮大丈夫， 福智馨香無邊際，

歸命蓮華大丈夫， 清淨超過三界泥， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 歸命蓮華大丈夫， 清淨超過三界泥，

歸命解脫大丈夫， 能離一切諸苦惱， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 歸命解脫大丈夫， 能離一切諸苦惱，

歸命寂靜大丈夫， 能善調伏一切惡。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 歸命寂靜大丈夫， 能善調伏一切惡。

歸命成就大丈夫， 善知一切真言語， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 歸命成就大丈夫， 善知一切真言語，

歸命吉祥大丈夫， 一切不祥能吉祥， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 歸命吉祥大丈夫， 一切不祥能吉祥，

歸命佛陀大丈夫， 善知一切諸法藏。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 歸命佛陀大丈夫， 善知一切諸法藏。

歸命如來一切法， 善入真實無戲論， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 歸命如來一切法， 善入真實無戲論，

歸命如來一切智， 一切智智離幻法， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 歸命如來一切智， 一切智智離幻法，

所有三乘無漏道， 令入涅槃而安住。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 所有三乘無漏道， 令入涅槃而安住。」

爾時，妙吉祥童子讚嘆歸命已，而復告言：「世尊！我過東北方百千恒河沙世界，彼有佛剎名曰開華。彼有世尊名開華王如來、應供、正等覺、明行足、善逝、世間解、無上士、調御丈夫、天人師、佛、世尊。說法初善中善後善，其義深遠其語巧妙，純一無雜圓滿清白梵行之相。彼如是安住說法之相，乃至復說真言行義，修菩薩藏方便救度，令行三乘之道，獲得甚深安樂，為彼一切眾生如是宣說。我此來時，開華王如來令我致敬足下問訊起居，少病少惱、起居輕利、安樂行不？釋迦牟尼佛甚為希有，於末世時示生說法，於三乘道利樂人天，而皆平等行大精進斷三界苦，令彼有情於涅槃道得大安樂，我佛世尊如是知此佛心。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，妙吉祥童子讚嘆歸命已，而復告言：「世尊！我過東北方百千恒河沙世界，彼有佛剎名曰開華。彼有世尊名開華王如來、應供、正等覺、明行足、善逝、世間解、無上士、調御丈夫、天人師、佛、世尊。說法初善中善後善，其義深遠其語巧妙，純一無雜圓滿清白梵行之相。彼如是安住說法之相，乃至復說真言行義，修菩薩藏方便救度，令行三乘之道，獲得甚深安樂，為彼一切眾生如是宣說。我此來時，開華王如來令我致敬足下問訊起居，少病少惱、起居輕利、安樂行不？釋迦牟尼佛甚為希有，於末世時示生說法，於三乘道利樂人天，而皆平等行大精進斷三界苦，令彼有情於涅槃道得大安樂，我佛世尊如是知此佛心。」

童子復言：「云何能得不思議未曾有佛世尊自在變化心智意行深入法相，百千那由他俱胝劫說彼一切正法善破一切色相，究竟真實通達無相，如是行德世尊可知、我不能知。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 童子復言：「云何能得不思議未曾有佛世尊自在變化心智意行深入法相，百千那由他俱胝劫說彼一切正法善破一切色相，究竟真實通達無相，如是行德世尊可知、我不能知。」

爾時，妙吉祥童子以己神力化作大寶蓮華座，瞻仰釋迦世尊。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，妙吉祥童子以己神力化作大寶蓮華座，瞻仰釋迦世尊。

爾時，世尊釋迦牟尼聞妙吉祥童子菩薩摩訶薩種種言說開華王如來過去之事，所願演說菩薩行法深妙儀軌。以迦陵頻伽梵音聲相，巧應群機告妙吉祥童子言：「善來妙吉祥！彼上人行法，一切佛說，為一切菩薩，令得一切真言句祕密灌頂印壇儀軌，長命少病隨意自在，一切圓滿，皆得成就一切智智儀軌。過去未來現在略說，令一切眾生所願圓滿。若具戒德傳真言行令他愛敬，若求智慧若欲隱身，若行虛空足不履地，或復入地，或降伏一切，所欲皆得。若夜叉及夜叉女夜叉眷屬等，毘舍尼、毘舍支一切部多悉皆降伏。若少年盛年耆年皆得長壽。略說一切意願圓滿，降伏增益息災之事，如有所作皆得成就。此菩薩藏大寶儀軌法品一切佛說，我令汝知此真言行儀軌法藏，能清淨人能利多人，天上人間一切眾生皆獲安樂。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊釋迦牟尼聞妙吉祥童子菩薩摩訶薩種種言說開華王如來過去之事，所願演說菩薩行法深妙儀軌。以迦陵頻伽梵音聲相，巧應群機告妙吉祥童子言：「善來妙吉祥！彼上人行法，一切佛說，為一切菩薩，令得一切真言句祕密灌頂印壇儀軌，長命少病隨意自在，一切圓滿，皆得成就一切智智儀軌。過去未來現在略說，令一切眾生所願圓滿。若具戒德傳真言行令他愛敬，若求智慧若欲隱身，若行虛空足不履地，或復入地，或降伏一切，所欲皆得。若夜叉及夜叉女夜叉眷屬等，毘舍尼、毘舍支一切部多悉皆降伏。若少年盛年耆年皆得長壽。略說一切意願圓滿，降伏增益息災之事，如有所作皆得成就。此菩薩藏大寶儀軌法品一切佛說，我令汝知此真言行儀軌法藏，能清淨人能利多人，天上人間一切眾生皆獲安樂。」

爾時，妙吉祥童子入菩薩三摩地，名一切佛威德明珠莊嚴照，入此定時放大光明，照恒河沙等世界佛剎，及無數清淨菩薩，上至色究竟天，下至阿鼻地獄，所有一切罪苦眾生息除災患。照一切聲聞緣覺菩薩諸佛已，復入妙吉祥菩薩頂中，又照東方世界所有佛剎諸佛如來，為法集會，其名曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，妙吉祥童子入菩薩三摩地，名一切佛威德明珠莊嚴照，入此定時放大光明，照恒河沙等世界佛剎，及無數清淨菩薩，上至色究竟天，下至阿鼻地獄，所有一切罪苦眾生息除災患。照一切聲聞緣覺菩薩諸佛已，復入妙吉祥菩薩頂中，又照東方世界所有佛剎諸佛如來，為法集會，其名曰：

善乾闥婆耀吉祥如來、藥師光王如來、普照吉祥如來、出生王如來、娑羅王如來、仁王如來、無量壽如來、正等智王如來、無邊照王如來、最上光明王如來。如是等如來、應供、正等正覺，各有菩薩圍繞，皆來集會淨光天上。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善乾闥婆耀吉祥如來、藥師光王如來、普照吉祥如來、出生王如來、娑羅王如來、仁王如來、無量壽如來、正等智王如來、無邊照王如來、最上光明王如來。如是等如來、應供、正等正覺，各有菩薩圍繞，皆來集會淨光天上。

爾時，釋迦牟尼如來、應供、正等正覺，欲為妙吉祥童子說菩薩行真言句義儀軌品。時復有南方、西方、北方、四維上下一切佛剎一切諸佛，其光普照亦來集會。彼一一佛各有菩薩聲聞侍從圍繞，各欲隨佛聽受如來無能勝教真言儀軌最上三摩地。所謂妙臂菩薩、妙實菩薩、妙戒菩薩、妙眼菩薩、妙樂菩薩、妙法菩薩、一切義成就菩薩、一切出生菩薩、法出生菩薩、寶生菩薩、寶吉祥菩薩、妙吉祥菩薩、不思議吉祥菩薩、光明吉祥菩薩、光吉祥菩薩、智吉祥菩薩、一切義吉祥菩薩、一切寶手菩薩、寶髻菩薩、寶手菩薩、妙幢手菩薩、遍照藏菩薩、寶藏菩薩、智藏菩薩、妙思議藏菩薩、出法藏菩薩、幢幡菩薩、妙幢菩薩、無邊幢菩薩、光明幢菩薩、無垢幢菩薩、無餘幢菩薩、虛空幢菩薩、寶幢菩薩、吼聲菩薩、鼓音王菩薩、無邊照智王菩薩、破一切黑暗王菩薩、破一切光王菩薩、一切行深智王菩薩、仁王菩薩、深意王菩薩、消除王菩薩、無髻王菩薩、日王菩薩、無性出生王菩薩、自性出生王菩薩、無性自性出生王菩薩、不退地王菩薩自在光菩薩、福德光菩薩、世間光菩薩、甘露光菩薩、無邊光菩薩、天王光菩薩、自性光菩薩、無性光菩薩、隱身菩薩、無觸菩薩、無作菩薩、不究竟菩薩、無垢菩薩、無火菩薩、須提菩薩、末底菩薩、誐諦菩薩、安樂菩薩、目佉菩薩、哩彌儞彌菩薩、計都菩薩、歡喜菩薩、因光菩薩、儞嚩菩薩、天中天菩薩、曩鼻菩薩、大車菩薩、世間菩薩、息災菩薩、深喜菩薩、鼓音菩薩、成就菩薩、白光菩薩、最上菩薩、淨天菩薩、能忍菩薩、能降菩薩、難得菩薩、遠行菩薩、遠離菩薩、遠住菩薩、高菩薩、極高菩薩、虛空明菩薩、普照菩薩、自明菩薩、仙人菩薩、光淨菩薩、不樂菩薩、妙意菩薩、大天菩薩、清淨菩薩、離垢菩薩、調伏菩薩、自息菩薩、妙相菩薩、白幢菩薩、伊彌菩薩、計彌菩薩、童子菩薩、無涼菩薩、延壽菩薩、妙生菩薩、暗幢菩薩、幡幢菩薩、白幢菩薩、妙幢天幢菩薩、安住菩薩、大祖菩薩、父師菩薩、善了菩薩、寶瓶菩薩、世現菩薩、普現菩薩、大現菩薩、增益菩薩、深光菩薩、緊迦囉菩薩、平等心菩薩、世間利菩薩、日光菩薩、然燈菩薩、多聞菩薩、一切義成菩薩、得成就菩薩、開光菩薩、照耀菩薩、鼓音聲菩薩、妙音菩薩、妙聲菩薩、無邊音菩薩、幢音菩薩、實仙人菩薩，如是等菩薩摩訶薩而來集會。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，釋迦牟尼如來、應供、正等正覺，欲為妙吉祥童子說菩薩行真言句義儀軌品。時復有南方、西方、北方、四維上下一切佛剎一切諸佛，其光普照亦來集會。彼一一佛各有菩薩聲聞侍從圍繞，各欲隨佛聽受如來無能勝教真言儀軌最上三摩地。所謂妙臂菩薩、妙實菩薩、妙戒菩薩、妙眼菩薩、妙樂菩薩、妙法菩薩、一切義成就菩薩、一切出生菩薩、法出生菩薩、寶生菩薩、寶吉祥菩薩、妙吉祥菩薩、不思議吉祥菩薩、光明吉祥菩薩、光吉祥菩薩、智吉祥菩薩、一切義吉祥菩薩、一切寶手菩薩、寶髻菩薩、寶手菩薩、妙幢手菩薩、遍照藏菩薩、寶藏菩薩、智藏菩薩、妙思議藏菩薩、出法藏菩薩、幢幡菩薩、妙幢菩薩、無邊幢菩薩、光明幢菩薩、無垢幢菩薩、無餘幢菩薩、虛空幢菩薩、寶幢菩薩、吼聲菩薩、鼓音王菩薩、無邊照智王菩薩、破一切黑暗王菩薩、破一切光王菩薩、一切行深智王菩薩、仁王菩薩、深意王菩薩、消除王菩薩、無髻王菩薩、日王菩薩、無性出生王菩薩、自性出生王菩薩、無性自性出生王菩薩、不退地王菩薩自在光菩薩、福德光菩薩、世間光菩薩、甘露光菩薩、無邊光菩薩、天王光菩薩、自性光菩薩、無性光菩薩、隱身菩薩、無觸菩薩、無作菩薩、不究竟菩薩、無垢菩薩、無火菩薩、須提菩薩、末底菩薩、誐諦菩薩、安樂菩薩、目佉菩薩、哩彌儞彌菩薩、計都菩薩、歡喜菩薩、因光菩薩、儞嚩菩薩、天中天菩薩、曩鼻菩薩、大車菩薩、世間菩薩、息災菩薩、深喜菩薩、鼓音菩薩、成就菩薩、白光菩薩、最上菩薩、淨天菩薩、能忍菩薩、能降菩薩、難得菩薩、遠行菩薩、遠離菩薩、遠住菩薩、高菩薩、極高菩薩、虛空明菩薩、普照菩薩、自明菩薩、仙人菩薩、光淨菩薩、不樂菩薩、妙意菩薩、大天菩薩、清淨菩薩、離垢菩薩、調伏菩薩、自息菩薩、妙相菩薩、白幢菩薩、伊彌菩薩、計彌菩薩、童子菩薩、無涼菩薩、延壽菩薩、妙生菩薩、暗幢菩薩、幡幢菩薩、白幢菩薩、妙幢天幢菩薩、安住菩薩、大祖菩薩、父師菩薩、善了菩薩、寶瓶菩薩、世現菩薩、普現菩薩、大現菩薩、增益菩薩、深光菩薩、緊迦囉菩薩、平等心菩薩、世間利菩薩、日光菩薩、然燈菩薩、多聞菩薩、一切義成菩薩、得成就菩薩、開光菩薩、照耀菩薩、鼓音聲菩薩、妙音菩薩、妙聲菩薩、無邊音菩薩、幢音菩薩、實仙人菩薩，如是等菩薩摩訶薩而來集會。

復有七佛如來、金仙人如來、羯拘村如來、飲光如來、火頂如來、作變化如來、勝觀如來、能仁如來，如是諸佛蒙光普照，來淨光天坐寶蓮華。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復有七佛如來、金仙人如來、羯拘村如來、飲光如來、火頂如來、作變化如來、勝觀如來、能仁如來，如是諸佛蒙光普照，來淨光天坐寶蓮華。

亦有菩薩摩訶薩，具真實色相俱來會坐。所謂： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 亦有菩薩摩訶薩，具真實色相俱來會坐。所謂：

寶手菩薩、金剛手菩薩、妙手菩薩、虛空手菩薩、無邊手菩薩、地手菩薩、世間手菩薩、深清淨菩薩、妙積菩薩、多積菩薩、摩尼寶積菩薩、寶象菩薩、普象菩薩、香象菩薩、妙行菩薩、清淨行菩薩、世間行菩薩、速行菩薩、無邊行菩薩、無邊稱菩薩、妙稱菩薩、無垢稱菩薩、行稱菩薩、離垢稱菩薩、稱菩薩、稱尊菩薩、無尊為尊菩薩、世尊菩薩、普尊菩薩、慈菩薩、無邊慈菩薩、平等慈菩薩、慈氏菩薩、妙眼慈菩薩、無量慈菩薩、三世慈菩薩、真實菩薩、三寶慈菩薩、三歸慈菩薩、三乘慈菩薩、變化菩薩、妙意殊菩薩、妙法自在菩薩、無性自在菩薩、普遍自在菩薩、世間自在菩薩、觀自在菩薩、妙觀自在菩薩、勝觀自在菩薩、世間菩薩、尊妙尊菩薩、鼓音吼菩薩、清淨自在菩薩、心自在菩薩、聖眾菩薩、妙相菩薩、勝尊菩薩、名稱菩薩、日光菩薩、光天菩薩、善自在菩薩、善菩薩、深善菩薩、無邊吉祥菩薩、普遍吉祥菩薩、世吉祥菩薩、虛空菩薩、虛空自在藏菩薩、地自在菩薩、大自在菩薩、大地菩薩、地藏菩薩、除一切蓋障菩薩、普調伏普賢菩薩、賢護菩薩、妙財菩薩、妙息菩薩、妙華菩薩、妙虛空菩薩、虛空藏菩薩、一切義藏菩薩、一切出菩薩、不住菩薩、不住地滅罪菩薩、不退菩薩、不退轉菩薩、一切法不繼菩薩，如是等菩薩摩訶薩，同來淨光天上釋迦牟尼佛所。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 寶手菩薩、金剛手菩薩、妙手菩薩、虛空手菩薩、無邊手菩薩、地手菩薩、世間手菩薩、深清淨菩薩、妙積菩薩、多積菩薩、摩尼寶積菩薩、寶象菩薩、普象菩薩、香象菩薩、妙行菩薩、清淨行菩薩、世間行菩薩、速行菩薩、無邊行菩薩、無邊稱菩薩、妙稱菩薩、無垢稱菩薩、行稱菩薩、離垢稱菩薩、稱菩薩、稱尊菩薩、無尊為尊菩薩、世尊菩薩、普尊菩薩、慈菩薩、無邊慈菩薩、平等慈菩薩、慈氏菩薩、妙眼慈菩薩、無量慈菩薩、三世慈菩薩、真實菩薩、三寶慈菩薩、三歸慈菩薩、三乘慈菩薩、變化菩薩、妙意殊菩薩、妙法自在菩薩、無性自在菩薩、普遍自在菩薩、世間自在菩薩、觀自在菩薩、妙觀自在菩薩、勝觀自在菩薩、世間菩薩、尊妙尊菩薩、鼓音吼菩薩、清淨自在菩薩、心自在菩薩、聖眾菩薩、妙相菩薩、勝尊菩薩、名稱菩薩、日光菩薩、光天菩薩、善自在菩薩、善菩薩、深善菩薩、無邊吉祥菩薩、普遍吉祥菩薩、世吉祥菩薩、虛空菩薩、虛空自在藏菩薩、地自在菩薩、大自在菩薩、大地菩薩、地藏菩薩、除一切蓋障菩薩、普調伏普賢菩薩、賢護菩薩、妙財菩薩、妙息菩薩、妙華菩薩、妙虛空菩薩、虛空藏菩薩、一切義藏菩薩、一切出菩薩、不住菩薩、不住地滅罪菩薩、不退菩薩、不退轉菩薩、一切法不繼菩薩，如是等菩薩摩訶薩，同來淨光天上釋迦牟尼佛所。

復有菩薩摩訶薩，行無量義變身為女人形，以世間法引導一切眾生，令心堅固不退道意，得不思議明句陀羅尼。或變種種飛禽形、夜叉形、羅剎形、摩尼寶形、人非人等形，如是所作殊異色相，隨意教化一切眾生令入菩薩行，於明王法隨順解了，若如來、蓮華、金剛法部，得入三昧，一切世間出世間不可違犯，所言真實，安住三寶威德不斷，有大明王恒時守護。所謂佛頂明王、出生明王、極高明王、白傘蓋明王、無邊蓋明王、普蓋明王、最勝明王、世間高明王、尊勝明王、蓮華光明明王、金光明明王、白光明明王、莊嚴尊勝明王、金積明王、白積明王、光積明王、寶積明王、普積明王、稱稱明王、寶積明王、真稱明王、無性自性積明王、不虛誑稱明王，如是等尊勝明王入無邊法界，如我圓滿眾生之願，令得具足一切佛心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復有菩薩摩訶薩，行無量義變身為女人形，以世間法引導一切眾生，令心堅固不退道意，得不思議明句陀羅尼。或變種種飛禽形、夜叉形、羅剎形、摩尼寶形、人非人等形，如是所作殊異色相，隨意教化一切眾生令入菩薩行，於明王法隨順解了，若如來、蓮華、金剛法部，得入三昧，一切世間出世間不可違犯，所言真實，安住三寶威德不斷，有大明王恒時守護。所謂佛頂明王、出生明王、極高明王、白傘蓋明王、無邊蓋明王、普蓋明王、最勝明王、世間高明王、尊勝明王、蓮華光明明王、金光明明王、白光明明王、莊嚴尊勝明王、金積明王、白積明王、光積明王、寶積明王、普積明王、稱稱明王、寶積明王、真稱明王、無性自性積明王、不虛誑稱明王，如是等尊勝明王入無邊法界，如我圓滿眾生之願，令得具足一切佛心。

又此等尊勝明王，具足廣大不可思議無等法力，如虛空無涯，經百千那庾多俱胝劫說不能盡，今為汝等略而說之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又此等尊勝明王，具足廣大不可思議無等法力，如虛空無涯，經百千那庾多俱胝劫說不能盡，今為汝等略而說之。

又此復有明王，眉明王、眼明王、𥇒明王、耳明王、咽明王、無畏明王、悲明王、慈明王、愍明王、智慧明王、光明明王、意明王、光明王、無垢明王、衣明王，如是等明王變化無量無邊如來色相。所謂如來鉢、如來法輪、如來臥具、如來乘、如來照耀、如來言、如來唇、如來髀、如來垢、如來幢、如來幡、如來幖幟，如是等如來色相真言所說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又此復有明王，眉明王、眼明王、𥇒明王、耳明王、咽明王、無畏明王、悲明王、慈明王、愍明王、智慧明王、光明明王、意明王、光明王、無垢明王、衣明王，如是等明王變化無量無邊如來色相。所謂如來鉢、如來法輪、如來臥具、如來乘、如來照耀、如來言、如來唇、如來髀、如來垢、如來幢、如來幡、如來幖幟，如是等如來色相真言所說。

復有忿怒明王，及諸緊迦囉、緊迦哩、唧吒、唧致、努多、努底、藥叉、藥叉尼、人、非人等明王，得入最上法雲莊嚴三摩地。復有無量無邊百千俱胝眷屬圍繞，供養恭敬一切明王，如是等眾悉皆來會淨光天中。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復有忿怒明王，及諸緊迦囉、緊迦哩、唧吒、唧致、努多、努底、藥叉、藥叉尼、人、非人等明王，得入最上法雲莊嚴三摩地。復有無量無邊百千俱胝眷屬圍繞，供養恭敬一切明王，如是等眾悉皆來會淨光天中。

復有蓮華族大明王眾，所謂十二臂明王、六臂明王、四臂明王、賀羅賀羅明王、不空索明王、馬首明王、無邊頸明王、妙頸明王、青頸明王、妙項明王、白項明王、青項明王、世項明王、光明明王、觀照明王、觀自在明王、千光明王、意明王、深意明王、稱意明王、蓮華手明王、意願明王、救度明王、歡喜明王、妙髮明王、赤髮明王、星明王、星王明王、深善明王、善神調伏明王，如是等蓮華族尊勝大明王，得無量無邊法雲三摩地亦來在會。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復有蓮華族大明王眾，所謂十二臂明王、六臂明王、四臂明王、賀羅賀羅明王、不空索明王、馬首明王、無邊頸明王、妙頸明王、青頸明王、妙項明王、白項明王、青項明王、世項明王、光明明王、觀照明王、觀自在明王、千光明王、意明王、深意明王、稱意明王、蓮華手明王、意願明王、救度明王、歡喜明王、妙髮明王、赤髮明王、星明王、星王明王、深善明王、善神調伏明王，如是等蓮華族尊勝大明王，得無量無邊法雲三摩地亦來在會。

復有無數女身明王，得三摩地色相，端嚴如觀自在。所謂多羅明王、蘇多羅明王、曩致明王、部里俱胝明王、阿難哆致明王、路迦致明王、部彌鉢囉播致明王、尾左羅致明王、悉多濕嚩哆明王、摩賀濕嚩哆明王、白衣明王、世衣明王、無垢衣明王、覺友衣明王、蓮華衣明王、十方衣明王、稱意明王、福德明王、大福德明王、塢路迦明王、盡垢明王、得清淨明王、普為明王、盡苦明王、逼鬼明王、吉祥明王、大吉祥明王、塔吉祥明王、無邊吉祥明王、世吉祥明王、名稱吉祥明王、世母明王、普母明王、佛母明王、婆詣儞明王、婆詣囉體明王、蘇囉體明王、囉他嚩諦明王、曩誐難多明王、捺摩儞明王、部多嚩諦明王、阿迦里沙尼明王、案部多囉濕彌明王、蘇囉娑明王、蘇囉嚩諦明王、鉢囉母捺明王、阿里唧嚩諦明王、怛致明王、三滿多怛致明王、光明明王、深善明王、大善明王、孔雀明明王、大財明王、施財明王、大天明王、大世明王、陽焰明明王、大火明王、長壽明王、高聲明王、妙吼明王、大地明王、除病明王、離一切病明王、無我明王、賢聖明王、德稱明王、敬愛明王、速作明王、無畏吉祥明王、消除不吉明王、月明王、妙月明王、大月明王、鉢囉拏設嚩里明王、昝虞隷明王、末曩細明王、努多明王、努諦明王、唧吒明王唧致明王、緊迦囉明王、緊迦里明王、夜叉明王、夜剎明王、羅叉娑明王、羅叉細明王、毘舍左明王、毘舍旨明王，如是等女身明王，入蓮華族三昧妙觀無邊正法，自性湛然猶若虛空。行菩薩行愛樂變化，與清淨菩薩往詣淨光天上釋迦牟尼佛所，住立佛前恭敬供養。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復有無數女身明王，得三摩地色相，端嚴如觀自在。所謂多羅明王、蘇多羅明王、曩致明王、部里俱胝明王、阿難哆致明王、路迦致明王、部彌鉢囉播致明王、尾左羅致明王、悉多濕嚩哆明王、摩賀濕嚩哆明王、白衣明王、世衣明王、無垢衣明王、覺友衣明王、蓮華衣明王、十方衣明王、稱意明王、福德明王、大福德明王、塢路迦明王、盡垢明王、得清淨明王、普為明王、盡苦明王、逼鬼明王、吉祥明王、大吉祥明王、塔吉祥明王、無邊吉祥明王、世吉祥明王、名稱吉祥明王、世母明王、普母明王、佛母明王、婆詣儞明王、婆詣囉體明王、蘇囉體明王、囉他嚩諦明王、曩誐難多明王、捺摩儞明王、部多嚩諦明王、阿迦里沙尼明王、案部多囉濕彌明王、蘇囉娑明王、蘇囉嚩諦明王、鉢囉母捺明王、阿里唧嚩諦明王、怛致明王、三滿多怛致明王、光明明王、深善明王、大善明王、孔雀明明王、大財明王、施財明王、大天明王、大世明王、陽焰明明王、大火明王、長壽明王、高聲明王、妙吼明王、大地明王、除病明王、離一切病明王、無我明王、賢聖明王、德稱明王、敬愛明王、速作明王、無畏吉祥明王、消除不吉明王、月明王、妙月明王、大月明王、鉢囉拏設嚩里明王、昝虞隷明王、末曩細明王、努多明王、努諦明王、唧吒明王唧致明王、緊迦囉明王、緊迦里明王、夜叉明王、夜剎明王、羅叉娑明王、羅叉細明王、毘舍左明王、毘舍旨明王，如是等女身明王，入蓮華族三昧妙觀無邊正法，自性湛然猶若虛空。行菩薩行愛樂變化，與清淨菩薩往詣淨光天上釋迦牟尼佛所，住立佛前恭敬供養。