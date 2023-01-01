佛說如來不思議祕密大乘經

佛說如來不思議祕密大乘經卷第二十譯經三藏朝散大夫試光祿卿光梵大師賜紫沙門臣惟淨等奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說如來不思議祕密大乘經卷第二十譯經三藏朝散大夫試光祿卿光梵大師賜紫沙門臣惟淨等奉 詔譯

總持功德讚說譬喻無盡品第二十四之二 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 總持功德讚說譬喻無盡品第二十四之二

爾時賢王天子白佛言：「世尊！一切法無攝受、無我無取、無續無斷，然以方便隨宜所作。諸勤行者，以正方便現前得法。世尊！譬如大水積於地下，須假人力勤行施作，或開以坑或鑿以井，由勤力故方獲其水；若無坑井水乃何得？勤行方便之者亦復如是，以勤力故於一切處勝智通達；若無勤力智從何得？是故求菩提者，常勤方便發起精進，即能現前獲得聖法。又如世間生盲之人，所生色象而不能見。眾生煩惱暗蔽亦然，於所生法而不能見。又如世間有目之人於黑暗中，若無明炬即不能見一切色象。修天眼者亦復如是，若無善知識說法教導，不能於法而生信解。又如已具淨天眼者，不假世間光明所照。菩薩亦復如是，所作已辦者不假他人而為教導。又如世人處胎藏者都無所見，亦復不見有所增長。發起精進菩薩亦復如是，雖修佛法亦不見菩提有所增長。又如大雪山王所有諸樹依之而生，諸樹必無中有破壞及彼焦枯。菩薩亦復如是，勤行方便修諸正法依智所生，亦不於中破壞減失。又如轉輪聖王出於世間七寶隨出，所謂輪寶、象寶、馬寶、珠寶、女寶、主藏神寶、主兵神寶等。菩薩亦復如是，若發菩提心，七寶亦隨出，所謂布施、持戒、忍辱、精進、禪定、勝慧、方便等。又如轉輪聖王統行四大洲界，於諸眾生平等愛念而無異想。菩薩亦復如是，以四攝法普攝眾生而無異想，四攝所謂布施、愛語、利行、同事。又如轉輪聖王行王法化，一切悉無鬪戰爭訟。菩薩亦復如是，安居說法，悉無一切邪外戰訟。又如三千大千世界，最初成立大須彌山及彼大海。菩薩亦復如是，初發菩提心，先以深固大悲建立。又如世間，日光出時先照高山。菩薩亦復如是，最初發起大智光明，令諸眾生發起善根得智光照。又如大地受諸種子，而彼一切草木叢林依地而生平等滋長。得陀羅尼菩薩亦復如是，以無著心於一切眾生平等與法而無棄捨。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時賢王天子白佛言：「世尊！一切法無攝受、無我無取、無續無斷，然以方便隨宜所作。諸勤行者，以正方便現前得法。世尊！譬如大水積於地下，須假人力勤行施作，或開以坑或鑿以井，由勤力故方獲其水；若無坑井水乃何得？勤行方便之者亦復如是，以勤力故於一切處勝智通達；若無勤力智從何得？是故求菩提者，常勤方便發起精進，即能現前獲得聖法。又如世間生盲之人，所生色象而不能見。眾生煩惱暗蔽亦然，於所生法而不能見。又如世間有目之人於黑暗中，若無明炬即不能見一切色象。修天眼者亦復如是，若無善知識說法教導，不能於法而生信解。又如已具淨天眼者，不假世間光明所照。菩薩亦復如是，所作已辦者不假他人而為教導。又如世人處胎藏者都無所見，亦復不見有所增長。發起精進菩薩亦復如是，雖修佛法亦不見菩提有所增長。又如大雪山王所有諸樹依之而生，諸樹必無中有破壞及彼焦枯。菩薩亦復如是，勤行方便修諸正法依智所生，亦不於中破壞減失。又如轉輪聖王出於世間七寶隨出，所謂輪寶、象寶、馬寶、珠寶、女寶、主藏神寶、主兵神寶等。菩薩亦復如是，若發菩提心，七寶亦隨出，所謂布施、持戒、忍辱、精進、禪定、勝慧、方便等。又如轉輪聖王統行四大洲界，於諸眾生平等愛念而無異想。菩薩亦復如是，以四攝法普攝眾生而無異想，四攝所謂布施、愛語、利行、同事。又如轉輪聖王行王法化，一切悉無鬪戰爭訟。菩薩亦復如是，安居說法，悉無一切邪外戰訟。又如三千大千世界，最初成立大須彌山及彼大海。菩薩亦復如是，初發菩提心，先以深固大悲建立。又如世間，日光出時先照高山。菩薩亦復如是，最初發起大智光明，令諸眾生發起善根得智光照。又如大地受諸種子，而彼一切草木叢林依地而生平等滋長。得陀羅尼菩薩亦復如是，以無著心於一切眾生平等與法而無棄捨。」

爾時世尊讚賢王天子言：「善哉善哉！天子！汝今善能譬喻宣說諸菩薩法。天子當知，假使一切草木叢林名相等聚，法聚聲聚及形色聚，遍入一切眾生心行，普以一切名相分別，一切眾生周遍伺察，乃至眾生飲食受用，悉為譬喻，稱揚讚說彼得陀羅尼菩薩所有功德，而不能盡。天子！彼得陀羅尼菩薩者，諸有所說無有少法非佛語者。又復一切色相光明、聲香味觸法光明，無不現前。所得辯才不隨他聞而有繫屬，不觀他相而有所說，於一切處隨其所向通達無盡亦復無邊。不以威力偏入一切，身無麁重、心無所緣，能於百千諸佛現前說法無染無著。而是菩薩以彼諸佛威神建立故，得陀羅尼智慧辯才，有所說法無染無著亦無退轉。天子當知，菩薩有三無著之法。何等為三？一者我無著，二者眾生無著，三者法無著。又有三種通達清淨。何等為三？一者法界清淨，二者真如清淨，三者實際清淨。又有三種通達無盡。何等為三？一者法無盡，二者文字無盡，三者演說無盡。又有三種獲得通達加持之力。何等為三？一者辯才加持，二者法義加持，三者入法加持。又有三種成就歡喜。何等為三？一者慧歡喜，二者智歡喜，三者斷疑歡喜。又有三種速疾之法。何等為三？一者念速疾，二者慧速疾，三者行速疾。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊讚賢王天子言：「善哉善哉！天子！汝今善能譬喻宣說諸菩薩法。天子當知，假使一切草木叢林名相等聚，法聚聲聚及形色聚，遍入一切眾生心行，普以一切名相分別，一切眾生周遍伺察，乃至眾生飲食受用，悉為譬喻，稱揚讚說彼得陀羅尼菩薩所有功德，而不能盡。天子！彼得陀羅尼菩薩者，諸有所說無有少法非佛語者。又復一切色相光明、聲香味觸法光明，無不現前。所得辯才不隨他聞而有繫屬，不觀他相而有所說，於一切處隨其所向通達無盡亦復無邊。不以威力偏入一切，身無麁重、心無所緣，能於百千諸佛現前說法無染無著。而是菩薩以彼諸佛威神建立故，得陀羅尼智慧辯才，有所說法無染無著亦無退轉。天子當知，菩薩有三無著之法。何等為三？一者我無著，二者眾生無著，三者法無著。又有三種通達清淨。何等為三？一者法界清淨，二者真如清淨，三者實際清淨。又有三種通達無盡。何等為三？一者法無盡，二者文字無盡，三者演說無盡。又有三種獲得通達加持之力。何等為三？一者辯才加持，二者法義加持，三者入法加持。又有三種成就歡喜。何等為三？一者慧歡喜，二者智歡喜，三者斷疑歡喜。又有三種速疾之法。何等為三？一者念速疾，二者慧速疾，三者行速疾。」

當佛說是總持功德讚說譬喻無盡法時，會中八百菩薩得入陀羅尼門。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 當佛說是總持功德讚說譬喻無盡法時，會中八百菩薩得入陀羅尼門。

囑累正法品第二十五 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 囑累正法品第二十五

爾時金剛手菩薩大祕密主白佛言：「惟願世尊！神力加持，令此正法於後時後分後五百歲閻浮提中廣宣流布。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時金剛手菩薩大祕密主白佛言：「惟願世尊！神力加持，令此正法於後時後分後五百歲閻浮提中廣宣流布。」

佛言：「祕密主！我有密護正法祕密大明章句，汝能記念不？是章句者，我昔曾於寶月如來所親所聽聞。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「祕密主！我有密護正法祕密大明章句，汝能記念不？是章句者，我昔曾於寶月如來所親所聽聞。」

金剛手菩薩白佛言：「世尊！我亦記念。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 金剛手菩薩白佛言：「世尊！我亦記念。」

佛言：「祕密主！汝今宜應為此眾會，密護正法令久住世，當說往昔大明章句。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「祕密主！汝今宜應為此眾會，密護正法令久住世，當說往昔大明章句。」

爾時金剛手菩薩大祕密主，合掌頂禮十方一切諸佛，即說大明曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時金剛手菩薩大祕密主，合掌頂禮十方一切諸佛，即說大明曰：

「怛𭔞(切身，下同)佗(引)(一句) 惹野(二) 惹野末帝(三) 惹野設覩嚕(二合、引)(四) 阿梨(五) 阿末梨(六) 阿盧力帝(七) 末彌那末末散提(八) 烏諦(九) 烏怛末帝(十) 烏怛囉尼(十一) 阿(引)哩(十二) 阿(引)囉摩尼(十三) 阿哩怛摩尼(十四) 阿牟(引)梨(引)(十五) 牟羅(引)嚩窒帝(引)(十六) 牟(引)邏(引)努誐帝(十七) 阿窒(十八) 末窒(十九) 末窒帝(二十) 阿(引)尼(二十一) 摩(引)尼(二十二) 摩(引)尼帝(引)(二十三) 枯嚕(引)(二十四) 枯嚕(引)散提(二十五) 達哩摩(二合、引)努誐帝(二十六) 達哩摩(二合)怛翅(引)(二十七) 達哩摩(二合)鉢囉(二合)尾(引)尸(引)(二十八) 薩哩(引)(二十九) 薩囉(引)薩哩(引)(三十) 阿毘禰(引)(三十一) 毘那散提(三十二) 伊呬(三十三) 伊喝儞(三十四) 伊那努誐彌(引)(三十五) 儞誐囉(二合)呬摩(引)囉(引)𧹞(引)(三十六) 儞哩伽(二合、引)怛儞底(引)哩他也(三合、引)喃(引)(三十七) 牟(引)喝那(引)達哩摩(二合)捺尾(二合)尸𧹞(引)(三十八) 尾馱末那(引)訖梨(二合、引)舍(引)喃(引)(三十九) 烏入嚩(二合、引)羅那(引)達哩摩(二合)儞(引)底哩(二合、引)𧹞(引)(四十) 阿(引)犖(呂角切)叉(引)達(引)哩摩(二合)葛體迦(引)喃(引)(四十一) 阿(引)尾設那(引)儞哩嚩(二合、引)拏寫(四十二) 鉢囉(二合)誐囉(二合)呼(引)冒(引)提鉢哩左(引)哩迦(引)喃(引)(四十三) 鉢哩三塞佗(二合、引)鉢那(引)鉢哩沙(二合)那(引)(四十四) 迦(引)夜(引)努鉢囉(二合)那(引)喃(四十五) 達(引)哩摩(二合)設囉(二合)嚩尼迦(引)喃(引)(四十六) 三滿按(引)喝囉怛鍐(二合)(四十七) 薩藐誐多(引)喃(引)(四十八) 阿嚩路(引)葛喃(四十九) 薩藐葛鉢囉(三合)帝鉢那喃(引)(五十) 阿(引)穆契(引)婆(引)嚩怛鑁(二合)(五十一) 滿怛囉(二合)鉢那(引)儞摩(引)鉢囉(二合)拏閃都(引)(五十二) 滿怛囉(二合)散提囉(引)𡁠(引)那烏那(引)喝蘭拏(五十三) 倪也(二合、引)那阿芻(引)拏多(引)(五十四) 阿那嚩蜜哩(二合)𭔞多(引)禰(引)舍那(引)莎婆(引)嚩怛鍐(二合 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「怛𭔞(切身，下同)佗(引)(一句) 惹野(二) 惹野末帝(三) 惹野設覩嚕(二合、引)(四) 阿梨(五) 阿末梨(六) 阿盧力帝(七) 末彌那末末散提(八) 烏諦(九) 烏怛末帝(十) 烏怛囉尼(十一) 阿(引)哩(十二) 阿(引)囉摩尼(十三) 阿哩怛摩尼(十四) 阿牟(引)梨(引)(十五) 牟羅(引)嚩窒帝(引)(十六) 牟(引)邏(引)努誐帝(十七) 阿窒(十八) 末窒(十九) 末窒帝(二十) 阿(引)尼(二十一) 摩(引)尼(二十二) 摩(引)尼帝(引)(二十三) 枯嚕(引)(二十四) 枯嚕(引)散提(二十五) 達哩摩(二合、引)努誐帝(二十六) 達哩摩(二合)怛翅(引)(二十七) 達哩摩(二合)鉢囉(二合)尾(引)尸(引)(二十八) 薩哩(引)(二十九) 薩囉(引)薩哩(引)(三十) 阿毘禰(引)(三十一) 毘那散提(三十二) 伊呬(三十三) 伊喝儞(三十四) 伊那努誐彌(引)(三十五) 儞誐囉(二合)呬摩(引)囉(引)𧹞(引)(三十六) 儞哩伽(二合、引)怛儞底(引)哩他也(三合、引)喃(引)(三十七) 牟(引)喝那(引)達哩摩(二合)捺尾(二合)尸𧹞(引)(三十八) 尾馱末那(引)訖梨(二合、引)舍(引)喃(引)(三十九) 烏入嚩(二合、引)羅那(引)達哩摩(二合)儞(引)底哩(二合、引)𧹞(引)(四十) 阿(引)犖(呂角切)叉(引)達(引)哩摩(二合)葛體迦(引)喃(引)(四十一) 阿(引)尾設那(引)儞哩嚩(二合、引)拏寫(四十二) 鉢囉(二合)誐囉(二合)呼(引)冒(引)提鉢哩左(引)哩迦(引)喃(引)(四十三) 鉢哩三塞佗(二合、引)鉢那(引)鉢哩沙(二合)那(引)(四十四) 迦(引)夜(引)努鉢囉(二合)那(引)喃(四十五) 達(引)哩摩(二合)設囉(二合)嚩尼迦(引)喃(引)(四十六) 三滿按(引)喝囉怛鍐(二合)(四十七) 薩藐誐多(引)喃(引)(四十八) 阿嚩路(引)葛喃(四十九) 薩藐葛鉢囉(三合)帝鉢那喃(引)(五十) 阿(引)穆契(引)婆(引)嚩怛鑁(二合)(五十一) 滿怛囉(二合)鉢那(引)儞摩(引)鉢囉(二合)拏閃都(引)(五十二) 滿怛囉(二合)散提囉(引)𡁠(引)那烏那(引)喝蘭拏(五十三) 倪也(二合、引)那阿芻(引)拏多(引)(五十四) 阿那嚩蜜哩(二合)𭔞多(引)禰(引)舍那(引)莎婆(引)嚩怛鍐(二合

)(五十五)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 )(五十五)」

金剛手菩薩大祕密主說是祕密大明章句已，時此三千大千世界皆悉振動。即此三千大千世界一切魔眾各與眷屬，同時來詣佛世尊所，曲躬合掌俱白佛言：「世尊！若諸法師能從口門出是大明章句者，我等諸魔皆往承事恭敬，令此大明最勝威力，一切天人不能破壞，我等常當密作護衛，無令一切伺得其便。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 金剛手菩薩大祕密主說是祕密大明章句已，時此三千大千世界皆悉振動。即此三千大千世界一切魔眾各與眷屬，同時來詣佛世尊所，曲躬合掌俱白佛言：「世尊！若諸法師能從口門出是大明章句者，我等諸魔皆往承事恭敬，令此大明最勝威力，一切天人不能破壞，我等常當密作護衛，無令一切伺得其便。」

爾時世尊普遍觀察諸眾會已，即說祕密大明章句曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊普遍觀察諸眾會已，即說祕密大明章句曰：

「惹曳訥哩惹(二合)曳(一句) 惹野末帝(二) 設彌(三) 設覩嚕(二合、引)儞哩伽(二合、引)怛儞(四) 阿牟(引)梨(五) 牟(引)羅鉢哩親儞(六) 摩(引)囉塞(引)𭔞(切身)尾怛囉(二合、引)薩儞(七) 穆吉底(二合)(八) 穆吉多(二合)嚩帝(九) 戍(引)提(十) 阿毘禰(十一) 婆野牟(引)左儞(十二) 婆(引)嚕(引)喝尼(十三) 難帝尾㮈曳(二合、引)(十四) 尾𭔞鉢囉(引)訖囉(二合)牟(引)(十五)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「惹曳訥哩惹(二合)曳(一句) 惹野末帝(二) 設彌(三) 設覩嚕(二合、引)儞哩伽(二合、引)怛儞(四) 阿牟(引)梨(五) 牟(引)羅鉢哩親儞(六) 摩(引)囉塞(引)𭔞(切身)尾怛囉(二合、引)薩儞(七) 穆吉底(二合)(八) 穆吉多(二合)嚩帝(九) 戍(引)提(十) 阿毘禰(十一) 婆野牟(引)左儞(十二) 婆(引)嚕(引)喝尼(十三) 難帝尾㮈曳(二合、引)(十四) 尾𭔞鉢囉(引)訖囉(二合)牟(引)(十五)」

即說伽陀曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 即說伽陀曰：

「正法攝伏於他語， 以正法語善攝受， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「正法攝伏於他語， 以正法語善攝受，

於法寶藏常護持， 如來所說大明句。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於法寶藏常護持， 如來所說大明句。」

復說大明曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復說大明曰：

「阿彌(一句) 末彌(二) 末末親禰(三) 阿哩體(二合、引)(四) 阿哩佗(二合)儞薩多(二合、引)囉尼(五) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「阿彌(一句) 末彌(二) 末末親禰(三) 阿哩體(二合、引)(四) 阿哩佗(二合)儞薩多(二合、引)囉尼(五)

「此是呼召四大天王大明章句。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「此是呼召四大天王大明章句。」

復說大明曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復說大明曰：

「提(引)哩(一句) 提(引)囉嚩帝(二) 虞(引)鉢帝(二合、引)(三) 戍(引)毘(引)(四) 戍(引)婆嚩帝(引)(五) 設彌(六) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「提(引)哩(一句) 提(引)囉嚩帝(二) 虞(引)鉢帝(二合、引)(三) 戍(引)毘(引)(四) 戍(引)婆嚩帝(引)(五) 設彌(六)

「此是呼召帝釋天主大明章句。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「此是呼召帝釋天主大明章句。」

說伽陀曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 說伽陀曰：

「具慈善順大忍力， 為悲愍故說大明， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「具慈善順大忍力， 為悲愍故說大明，

喜捨二法悉具圓， 梵王帝釋咸呼召。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 喜捨二法悉具圓， 梵王帝釋咸呼召。」

復說大明曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復說大明曰：

「阿囉尼(引)(一句) 嚩囉尼(二) 珂溪(三) 阿牟(引)梨(四) 牟(引)羅輸(引)駄儞(引)(五) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「阿囉尼(引)(一句) 嚩囉尼(二) 珂溪(三) 阿牟(引)梨(四) 牟(引)羅輸(引)駄儞(引)(五)

「此是攝伏諸魔大明章句。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「此是攝伏諸魔大明章句。」

說伽陀曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 說伽陀曰：

「今此祕密大明句， 振動降伏一切魔， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「今此祕密大明句， 振動降伏一切魔，

人中聖主力加持， 善說斯經廣流演。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 人中聖主力加持， 善說斯經廣流演。

如來所說此正法， 當知於後末世時， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如來所說此正法， 當知於後末世時，

宣說明句密加持， 振動還復如今日。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 宣說明句密加持， 振動還復如今日。」

時諸魔眾咸來集會，說伽陀曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時諸魔眾咸來集會，說伽陀曰：

「諸說法師大智者， 我等諸魔當密護， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸說法師大智者， 我等諸魔當密護，

令於最後末世時， 得此正法墮於手。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 令於最後末世時， 得此正法墮於手。」

爾時世尊告金剛手菩薩大祕密主言：「汝應當知，今此正法如來威神已加持故，無人能於此正法中有所動轉。何以故？我念往昔過去世中有佛出世，號寶月如來、應供、正等正覺、明行足、善逝、世間解、無上士、調御丈夫、天人師、佛、世尊。世界名無毀，劫亦名無毀。彼佛法中有二法師，有大威德名稱力勢：一名慧上，二名諦授。彼二法師於寶月如來所，聽聞受持此大明章句滿足半劫，隨彼如來轉正法輪。彼時所有三千大千世界百俱胝魔眾，皆令成熟菩提聖法。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊告金剛手菩薩大祕密主言：「汝應當知，今此正法如來威神已加持故，無人能於此正法中有所動轉。何以故？我念往昔過去世中有佛出世，號寶月如來、應供、正等正覺、明行足、善逝、世間解、無上士、調御丈夫、天人師、佛、世尊。世界名無毀，劫亦名無毀。彼佛法中有二法師，有大威德名稱力勢：一名慧上，二名諦授。彼二法師於寶月如來所，聽聞受持此大明章句滿足半劫，隨彼如來轉正法輪。彼時所有三千大千世界百俱胝魔眾，皆令成熟菩提聖法。」

寂慧菩薩前白佛言：「世尊！彼寶月如來為現住說法？為已涅槃邪？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 寂慧菩薩前白佛言：「世尊！彼寶月如來為現住說法？為已涅槃邪？」

佛言：「寂慧！東方去此百萬俱胝佛剎，有佛國土其名無毀，佛號寶月，現住說法。彼佛壽量十千劫數。其佛剎中有諸魔眾佷惡難調，彼佛宣說大明章句而悉調伏；得調伏已，皆於菩提聖法成熟圓滿。祕密主！汝今當知，我亦曾於寶月如來法中淨修梵行成就菩提聖法。彼時慧上法師者，即我身是。彼時諦授法師者，即金剛手菩薩是。寂慧當知，我於彼時與金剛手菩薩同勤精進心不放逸，於彼佛世尊所尊重恭敬廣多供養，聽受彼佛宣說祕密大明章句，降伏諸魔攝護正法。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「寂慧！東方去此百萬俱胝佛剎，有佛國土其名無毀，佛號寶月，現住說法。彼佛壽量十千劫數。其佛剎中有諸魔眾佷惡難調，彼佛宣說大明章句而悉調伏；得調伏已，皆於菩提聖法成熟圓滿。祕密主！汝今當知，我亦曾於寶月如來法中淨修梵行成就菩提聖法。彼時慧上法師者，即我身是。彼時諦授法師者，即金剛手菩薩是。寂慧當知，我於彼時與金剛手菩薩同勤精進心不放逸，於彼佛世尊所尊重恭敬廣多供養，聽受彼佛宣說祕密大明章句，降伏諸魔攝護正法。」

爾時世尊普遍觀察諸眾會已，普告眾言：「汝諸仁者！誰當堪任於佛如來入涅槃後，以我阿僧祇劫積集菩提勝行最上正法，受持衛護不令隱沒？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊普遍觀察諸眾會已，普告眾言：「汝諸仁者！誰當堪任於佛如來入涅槃後，以我阿僧祇劫積集菩提勝行最上正法，受持衛護不令隱沒？」

爾時會中有一萬二千菩薩為護法故，從座而起合掌頂禮，向佛世尊說伽陀曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時會中有一萬二千菩薩為護法故，從座而起合掌頂禮，向佛世尊說伽陀曰：

「若人捐棄於身命， 所捨不求諸果報， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若人捐棄於身命， 所捨不求諸果報，

但為受持佛所宣， 最上清淨正法故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 但為受持佛所宣， 最上清淨正法故。」

復有賢王等五千天子，合掌頂禮前白佛言：「世尊！我等咸願受持如來菩提聖法。」時諸天子說伽他曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復有賢王等五千天子，合掌頂禮前白佛言：「世尊！我等咸願受持如來菩提聖法。」時諸天子說伽他曰：

「普為一切眾生故， 發起堅固大悲心， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「普為一切眾生故， 發起堅固大悲心，

我當受持此法門， 最上甚深佛所說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我當受持此法門， 最上甚深佛所說。」

爾時帝釋天主、尸棄梵王、毘沙門天王，說伽陀曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時帝釋天主、尸棄梵王、毘沙門天王，說伽陀曰：

「今此正法如妙藥， 能治一切眾生病， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「今此正法如妙藥， 能治一切眾生病，

我等當來悉護持， 願佛知我眾心意。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我等當來悉護持， 願佛知我眾心意。」

爾時金剛手菩薩大祕密主前白佛言：「世尊！我當受持如來於阿僧祇劫積集無上正等正覺菩提聖法。」即說伽他曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時金剛手菩薩大祕密主前白佛言：「世尊！我當受持如來於阿僧祇劫積集無上正等正覺菩提聖法。」即說伽他曰：

「諸法本來無文字， 無中假以文字說， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸法本來無文字， 無中假以文字說，

聖尊悲愍故敷宣， 我當受持而流演。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 聖尊悲愍故敷宣， 我當受持而流演。」

爾時世尊告尸棄梵王言：「梵王當知，菩薩有三種最上供養承事，如來以其最上承事供養故，獲福無量。何等為三？一者發起阿耨多羅三藐三菩提心，二者任持諸佛正法，三者隨所聞法如實修行。大梵！如是三種最上供養，如來若住一劫乃至劫盡，或復壽命無量，此供養事所獲福報，廣說不能得其邊際。所以者何？若欲最上供養諸如來者，應當修此三種最上廣大清淨法之供養。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊告尸棄梵王言：「梵王當知，菩薩有三種最上供養承事，如來以其最上承事供養故，獲福無量。何等為三？一者發起阿耨多羅三藐三菩提心，二者任持諸佛正法，三者隨所聞法如實修行。大梵！如是三種最上供養，如來若住一劫乃至劫盡，或復壽命無量，此供養事所獲福報，廣說不能得其邊際。所以者何？若欲最上供養諸如來者，應當修此三種最上廣大清淨法之供養。

「復次大梵！若有人於如來所說正法之中而能受持一四句偈者，是即護持過去未來現在諸佛世尊菩提聖法。何以故？諸佛菩提從法出生，是故法之供養，超出世間財供養事。法供養者，諸供養中勝中最勝、最上第一。大梵！我念過去光明王族中有一太子名曰具慧，忽時一夜於其夢中，親所聽聞說二伽陀。聞已記念，覺乃惟忖：『我今得大寶藏。』即時忽然高振其聲作如是言：『我今得大寶藏。』時王及后子問其故，太子即時具陳上事，乃為父母說是二伽陀曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次大梵！若有人於如來所說正法之中而能受持一四句偈者，是即護持過去未來現在諸佛世尊菩提聖法。何以故？諸佛菩提從法出生，是故法之供養，超出世間財供養事。法供養者，諸供養中勝中最勝、最上第一。大梵！我念過去光明王族中有一太子名曰具慧，忽時一夜於其夢中，親所聽聞說二伽陀。聞已記念，覺乃惟忖：『我今得大寶藏。』即時忽然高振其聲作如是言：『我今得大寶藏。』時王及后子問其故，太子即時具陳上事，乃為父母說是二伽陀曰：

「『世間財寶聚還散， 王官水火賊盜分， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『世間財寶聚還散， 王官水火賊盜分，

諸佛多聞妙法財， 多俱胝劫不壞失。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸佛多聞妙法財， 多俱胝劫不壞失。

常無放逸甘露法， 利眾生發菩提心， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 常無放逸甘露法， 利眾生發菩提心，

深固寂靜心亦然， 諸樂根本無所取。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 深固寂靜心亦然， 諸樂根本無所取。』

「大梵！彼時太子為其父母說夢中所聞二伽陀時，彼有八千人成熟菩提善根，四萬二千眾生悉得生天。以是緣故，所有多聞清淨法財，應當精勤依法修行，修正法故即能如應為他攝受。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大梵！彼時太子為其父母說夢中所聞二伽陀時，彼有八千人成熟菩提善根，四萬二千眾生悉得生天。以是緣故，所有多聞清淨法財，應當精勤依法修行，修正法故即能如應為他攝受。

「復次大梵！有二種法而能多作。何等為二？一者於諸眾生不興損害，二者勤求多聞而無厭足。若有能行此二法者，於正法眼而不斷滅。大梵！汝於賢劫諸如來所，勸請說法善護正法。而彼賢劫諸佛如來，若諸清淨眾生方得值遇出世，是故汝今勿應厭捨。何以故？大梵！濁惡時中若能於一晝夜受持正法者，獲福多於百千劫中清淨佛剎持正法者。是故大梵！汝應發起廣大精進！於此濁惡時中堅固護持如來正法。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次大梵！有二種法而能多作。何等為二？一者於諸眾生不興損害，二者勤求多聞而無厭足。若有能行此二法者，於正法眼而不斷滅。大梵！汝於賢劫諸如來所，勸請說法善護正法。而彼賢劫諸佛如來，若諸清淨眾生方得值遇出世，是故汝今勿應厭捨。何以故？大梵！濁惡時中若能於一晝夜受持正法者，獲福多於百千劫中清淨佛剎持正法者。是故大梵！汝應發起廣大精進！於此濁惡時中堅固護持如來正法。」

爾時世尊告尊者阿難言：「汝今宜應於此所說如來祕密金剛手品部惹囉陀羅尼門堅固受持，於後末世為他廣說。我今以是正法付囑於汝。汝於末世時中，所有具彼劣信解者，不應為說此正法門使彼癡迷。何以故？於此正法罔徹源底故。若有於正法中得自在者，已善成辦諸勝事業是法器者，應當為說此正法門。彼得聞已不生驚怖。何以故？正法出生故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊告尊者阿難言：「汝今宜應於此所說如來祕密金剛手品部惹囉陀羅尼門堅固受持，於後末世為他廣說。我今以是正法付囑於汝。汝於末世時中，所有具彼劣信解者，不應為說此正法門使彼癡迷。何以故？於此正法罔徹源底故。若有於正法中得自在者，已善成辦諸勝事業是法器者，應當為說此正法門。彼得聞已不生驚怖。何以故？正法出生故。」

爾時尊者阿難前白佛言：「世尊！我今以佛威神力故受持此法，隨其力能流布宣演。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時尊者阿難前白佛言：「世尊！我今以佛威神力故受持此法，隨其力能流布宣演。」

佛言：「阿難！汝今見此金剛手菩薩大士於佛正法勤力護持不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「阿難！汝今見此金剛手菩薩大士於佛正法勤力護持不？」

阿難白佛言：「唯然已見。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿難白佛言：「唯然已見。」

佛言：「阿難！汝今亦然，於此正法隨宜攝受，堅固護持如應宣說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「阿難！汝今亦然，於此正法隨宜攝受，堅固護持如應宣說。」

阿難白佛言：「此經何名？我等云何受持？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿難白佛言：「此經何名？我等云何受持？」

佛言：「阿難！是經名曰『金剛手品』，亦名『宣說如來祕密』，亦名『不思議佛法』，亦名『無量福聚』。如是名字，汝當受持。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「阿難！是經名曰『金剛手品』，亦名『宣說如來祕密』，亦名『不思議佛法』，亦名『無量福聚』。如是名字，汝當受持。

「復次阿難！汝今當知，若有住菩薩乘人，佛眼所觀者，能以眾寶廣大充滿諸佛剎中，乃至從地積于有頂，廣行布施而不望報。若復有人不以財利之心如善所作，為他演說此正法者，福多於彼。此說是名如來祕密無量福聚。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次阿難！汝今當知，若有住菩薩乘人，佛眼所觀者，能以眾寶廣大充滿諸佛剎中，乃至從地積于有頂，廣行布施而不望報。若復有人不以財利之心如善所作，為他演說此正法者，福多於彼。此說是名如來祕密無量福聚。」

當佛說此囑累正法品時，會中有千俱胝人發阿耨多羅三藐三菩提心，九萬六千菩薩獲得忍法，八萬四千人得法眼淨，千六百苾芻得心解脫，千六百苾芻尼亦得心解脫。十方無量諸佛剎土皆悉振動，百千天人於虛空中鼓奏天樂、雨眾妙華，伸供養已咸作是言：「願此正法久住世間，於閻浮提廣宣流布。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 當佛說此囑累正法品時，會中有千俱胝人發阿耨多羅三藐三菩提心，九萬六千菩薩獲得忍法，八萬四千人得法眼淨，千六百苾芻得心解脫，千六百苾芻尼亦得心解脫。十方無量諸佛剎土皆悉振動，百千天人於虛空中鼓奏天樂、雨眾妙華，伸供養已咸作是言：「願此正法久住世間，於閻浮提廣宣流布。」

佛說此經已，金剛手菩薩大祕密主，及寂慧等諸菩薩眾，賢王等諸天子眾，阿闍世王等諸大國王，并餘菩薩及阿難等諸大聲聞，乃至一切世間天、人、阿修羅、乾闥婆等，聞佛所說，皆大歡喜，信受奉行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說此經已，金剛手菩薩大祕密主，及寂慧等諸菩薩眾，賢王等諸天子眾，阿闍世王等諸大國王，并餘菩薩及阿難等諸大聲聞，乃至一切世間天、人、阿修羅、乾闥婆等，聞佛所說，皆大歡喜，信受奉行。