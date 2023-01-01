佛說如來不思議祕密大乘經
宋 法護譯20卷CBETA T0312大于一万字 11 h
向佛经 GPT 提问
第 18 卷
佛說如來不思議祕密大乘經卷第十八
佛說如來不思議祕密大乘經卷第十八
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譯經三藏朝散大夫試光祿卿光梵大師 賜紫沙門臣惟淨等奉 詔譯
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勇力菩薩先行品第二十一
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爾時世尊與諸菩薩、聲聞大眾遊止鷲峯山中，於日後分離本住處，為諸大眾隨宜說法。
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時阿闍世王知佛世尊已復山中，宮嬪眷屬并王舍城中六萬人眾，各持種種上妙香花、塗香末香等諸供養，出王舍大城詣鷲峯山佛世尊所。到已頭面頂禮佛足，各住一面。時阿闍世王前白佛言：「世尊！我諸所作，隨宜安處。我子來白父王：『當知世尊大師於金剛手菩薩宮中赴請已竟，今已還復鷲峯山中。』我乃思念希有世尊。佛於一切眾生大悲隨轉，於眾生聚中無一眾生如來世尊起厭捨者，於曠野大城金剛手宮中赴請受供還復來此，廣為眾生成熟利益世尊。彼金剛手菩薩大祕密主，甚為希有，具大威力，能善宣說如來法律生大歡喜。而金剛手者，往昔曾於何佛、如來、應供、正等正覺所植種德本，乃能成辦如是辯才？」
時阿闍世王知佛世尊已復山中，宮嬪眷屬并王舍城中六萬人眾，各持種種上妙香花、塗香末香等諸供養，出王舍大城詣鷲峯山佛世尊所。到已頭面頂禮佛足，各住一面。時阿闍世王前白佛言：「世尊！我諸所作，隨宜安處。我子來白父王：『當知世尊大師於金剛手菩薩宮中赴請已竟，今已還復鷲峯山中。』我乃思念希有世尊。佛於一切眾生大悲隨轉，於眾生聚中無一眾生如來世尊起厭捨者，於曠野大城金剛手宮中赴請受供還復來此，廣為眾生成熟利益世尊。彼金剛手菩薩大祕密主，甚為希有，具大威力，能善宣說如來法律生大歡喜。而金剛手者，往昔曾於何佛、如來、應供、正等正覺所植種德本，乃能成辦如是辯才？」
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佛告阿闍世王言：「大王當知，彼不種善根眾生於如是事極難信解，而彼決定種善根者乃能於此生其信解。大王！假使十方如殑伽沙數等諸世界，尚能算數知其邊際；彼金剛手菩薩大祕密主於佛世尊所親近供養修諸梵行成就辯才，假使諸佛世尊而亦不能算其邊際。以是緣故，大王！當知昔因緣者。我念過去阿僧祇劫，復過於前廣大無量不思議劫，時有如來、應供、正等正覺出現世間，號曰多聞明行足、善逝、世間解、無上士、調御丈夫、天人師、佛、世尊。世界名極嚴，劫名無毀。時彼世尊為彼清淨大菩薩眾宣說正法。彼佛告言：『諸善男子！汝等當知，若有菩薩能發大精進者，即於身命而悉棄捨。』時彼會中有一菩薩名曰勇力，前白佛言：『如是世尊！如是善逝！如佛所言。若有菩薩發精進者，即於身命而悉棄捨。如我解佛所說義，菩薩若生懈怠，豈能速證阿耨多羅三藐三菩提果？何以故？能發精進諸菩薩者，於生死中不起厭倦之意，而彼菩薩於生死中常當稱讚、不樂涅槃，但為成熟諸眾生故。世尊！菩薩勤行為利眾生故，具精進信解，於生死中自得其樂，不樂涅槃之樂。所以者何？菩薩為利諸眾生故，隨其所應諸有施作，亦隨所應皆獲其樂。若住涅槃而何能作？是故諸菩薩於生死境界中自得其樂，而即不取涅槃境界。世尊！菩薩於生死境界中所得樂者，謂即勤行利眾生故，而常得見無量諸佛，常聞無量清淨正法，常能成熟無量眾生。菩薩以住生死境界故，即能隨入眾生境界，而於涅槃境界之中不著捨行。菩薩住生死境界者，以怖墮於非境界中。何以故？非境界中不復能作利眾生事，不能安住如來境界。以不能住如來境界故，不能長養一切眾生。此中何名非境界邪？所謂聲聞、緣覺之地。若樂住者，即棄捨眾生不能成熟。何以故？聲聞、緣覺境界是為菩薩非境界故，以聲聞、緣覺怖畏生死。若能攝受無量生死者，唯除清淨大菩薩爾，是故菩薩能於生死境界中住。』
佛告阿闍世王言：「大王當知，彼不種善根眾生於如是事極難信解，而彼決定種善根者乃能於此生其信解。大王！假使十方如殑伽沙數等諸世界，尚能算數知其邊際；彼金剛手菩薩大祕密主於佛世尊所親近供養修諸梵行成就辯才，假使諸佛世尊而亦不能算其邊際。以是緣故，大王！當知昔因緣者。我念過去阿僧祇劫，復過於前廣大無量不思議劫，時有如來、應供、正等正覺出現世間，號曰多聞明行足、善逝、世間解、無上士、調御丈夫、天人師、佛、世尊。世界名極嚴，劫名無毀。時彼世尊為彼清淨大菩薩眾宣說正法。彼佛告言：『諸善男子！汝等當知，若有菩薩能發大精進者，即於身命而悉棄捨。』時彼會中有一菩薩名曰勇力，前白佛言：『如是世尊！如是善逝！如佛所言。若有菩薩發精進者，即於身命而悉棄捨。如我解佛所說義，菩薩若生懈怠，豈能速證阿耨多羅三藐三菩提果？何以故？能發精進諸菩薩者，於生死中不起厭倦之意，而彼菩薩於生死中常當稱讚、不樂涅槃，但為成熟諸眾生故。世尊！菩薩勤行為利眾生故，具精進信解，於生死中自得其樂，不樂涅槃之樂。所以者何？菩薩為利諸眾生故，隨其所應諸有施作，亦隨所應皆獲其樂。若住涅槃而何能作？是故諸菩薩於生死境界中自得其樂，而即不取涅槃境界。世尊！菩薩於生死境界中所得樂者，謂即勤行利眾生故，而常得見無量諸佛，常聞無量清淨正法，常能成熟無量眾生。菩薩以住生死境界故，即能隨入眾生境界，而於涅槃境界之中不著捨行。菩薩住生死境界者，以怖墮於非境界中。何以故？非境界中不復能作利眾生事，不能安住如來境界。以不能住如來境界故，不能長養一切眾生。此中何名非境界邪？所謂聲聞、緣覺之地。若樂住者，即棄捨眾生不能成熟。何以故？聲聞、緣覺境界是為菩薩非境界故，以聲聞、緣覺怖畏生死。若能攝受無量生死者，唯除清淨大菩薩爾，是故菩薩能於生死境界中住。』
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「大王當知，時彼多聞如來讚勇力菩薩言：『善哉正士！善說此語，復善尊重菩薩境界所作諸行，而不復墮非境界中。』勇力菩薩白彼佛言：『云何是菩薩自境界邪？』彼佛答言：『善男子！菩薩自境界者，謂能攝受無量生死不生怖畏，稱讚菩薩廣大勝行而不樂住聲聞、緣覺之地，以無礙智和合三界，若損若益能善增長一切善根，以增益智成眾德本，而復能以盡智成就無盡福行。雖觀無生而善成辦有生之法，雖知無眾生而善成熟一切眾生，雖知諸法離性而善攝受正法，雖知諸佛國土自性如空而以妙智嚴淨佛土，雖觀諸佛法身無相而善勤求如來所有殊妙相好，雖觀諸法本無造作而以妙智於眾德本所作精進，雖觀有為法不實而於諸事業少求少作復能善為一切眾生隨宜施設，雖觀身心離著而以妙智說法無厭，雖離憒閙而從禪定所生不著禪味，雖復覺了甚深之法而以妙智隨諸眾生種種行轉善說法要。雖知無生，以智善思普攝三有。雖以智觀諸法皆空而善護所得之果，雖觀聲聞、緣覺境界而善求如來解脫輕安之法，雖不厭捨諸菩薩行而常善觀諸佛境界。善男子！此即是為彼諸菩薩自境界門。』
「大王當知，時彼多聞如來讚勇力菩薩言：『善哉正士！善說此語，復善尊重菩薩境界所作諸行，而不復墮非境界中。』勇力菩薩白彼佛言：『云何是菩薩自境界邪？』彼佛答言：『善男子！菩薩自境界者，謂能攝受無量生死不生怖畏，稱讚菩薩廣大勝行而不樂住聲聞、緣覺之地，以無礙智和合三界，若損若益能善增長一切善根，以增益智成眾德本，而復能以盡智成就無盡福行。雖觀無生而善成辦有生之法，雖知無眾生而善成熟一切眾生，雖知諸法離性而善攝受正法，雖知諸佛國土自性如空而以妙智嚴淨佛土，雖觀諸佛法身無相而善勤求如來所有殊妙相好，雖觀諸法本無造作而以妙智於眾德本所作精進，雖觀有為法不實而於諸事業少求少作復能善為一切眾生隨宜施設，雖觀身心離著而以妙智說法無厭，雖離憒閙而從禪定所生不著禪味，雖復覺了甚深之法而以妙智隨諸眾生種種行轉善說法要。雖知無生，以智善思普攝三有。雖以智觀諸法皆空而善護所得之果，雖觀聲聞、緣覺境界而善求如來解脫輕安之法，雖不厭捨諸菩薩行而常善觀諸佛境界。善男子！此即是為彼諸菩薩自境界門。』
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「復次大王！彼時勇力菩薩於彼多聞如來所，聞說如是清淨境界法已，生希有心，白彼佛言：『希有世尊！能善說此諸大菩薩自境界門清淨正法。如我解佛所說義，即是具善巧方便菩薩入一切法自境界門。譬如虛空，一切色象境界普照無著，一切色象亦無障礙，虛空境界亦無障礙。具善巧方便菩薩亦復如是，現前覺了彼一切法自境界故。又如虛空普照一切色象境界而無障礙，所有一切毒樹藥樹、棘刺之樹花果香樹，彼等一切生長於空，然彼虛空無染無淨、無違無順。具善巧方便菩薩亦復如是，從慧出生彼一切法自境界門，謂異生法、有學法、無學法、緣覺法、菩薩法、如來法等。何以故？彼一切法現所證故。又如世間草木叢林，而火不能為其作護。何以故？火若上騰悉皆燒爇，極熾焰故。菩薩亦復如是，於一切法自境界中，慧光發明極炎熾故。又如金剛堅固之身，火不能燒、刀不能斷、毒不能中、他力不能伏。菩薩亦復如是，非聲聞習、非緣覺習、非一切眾生諸煩惱習而能染故；菩薩隨諸習染，悉以勤行增上慧力咸開曉故。又如水清摩尼寶珠，而能清彼諸濁水故。菩薩亦復如是，以勝慧寶普能清淨一切眾生諸煩惱垢。又如有藥名曰離毒，不與一切惡毒同處，而能息除一切毒故。菩薩亦復如是，具方便慧力故，不與一切眾生煩惱及自煩惱而共同處，復能止息一切眾生諸煩惱毒。此如是等，皆是一切法自境界門。』
「復次大王！彼時勇力菩薩於彼多聞如來所，聞說如是清淨境界法已，生希有心，白彼佛言：『希有世尊！能善說此諸大菩薩自境界門清淨正法。如我解佛所說義，即是具善巧方便菩薩入一切法自境界門。譬如虛空，一切色象境界普照無著，一切色象亦無障礙，虛空境界亦無障礙。具善巧方便菩薩亦復如是，現前覺了彼一切法自境界故。又如虛空普照一切色象境界而無障礙，所有一切毒樹藥樹、棘刺之樹花果香樹，彼等一切生長於空，然彼虛空無染無淨、無違無順。具善巧方便菩薩亦復如是，從慧出生彼一切法自境界門，謂異生法、有學法、無學法、緣覺法、菩薩法、如來法等。何以故？彼一切法現所證故。又如世間草木叢林，而火不能為其作護。何以故？火若上騰悉皆燒爇，極熾焰故。菩薩亦復如是，於一切法自境界中，慧光發明極炎熾故。又如金剛堅固之身，火不能燒、刀不能斷、毒不能中、他力不能伏。菩薩亦復如是，非聲聞習、非緣覺習、非一切眾生諸煩惱習而能染故；菩薩隨諸習染，悉以勤行增上慧力咸開曉故。又如水清摩尼寶珠，而能清彼諸濁水故。菩薩亦復如是，以勝慧寶普能清淨一切眾生諸煩惱垢。又如有藥名曰離毒，不與一切惡毒同處，而能息除一切毒故。菩薩亦復如是，具方便慧力故，不與一切眾生煩惱及自煩惱而共同處，復能止息一切眾生諸煩惱毒。此如是等，皆是一切法自境界門。』
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「大王！當知彼勇力菩薩說是法時，有八千人發阿耨多羅三藐三菩提心，二百菩薩得無生法忍。大王！當知彼時多聞如來法中勇力菩薩者，豈異人乎？即此會中金剛手菩薩大祕密主是。此大士者，能於彼時被堅固精進之鎧，於多佛所親近恭敬深種善根。」
「大王！當知彼勇力菩薩說是法時，有八千人發阿耨多羅三藐三菩提心，二百菩薩得無生法忍。大王！當知彼時多聞如來法中勇力菩薩者，豈異人乎？即此會中金剛手菩薩大祕密主是。此大士者，能於彼時被堅固精進之鎧，於多佛所親近恭敬深種善根。」
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阿闍世王問答品第二十二之一
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爾時阿闍世王即起是念：「此金剛手菩薩大祕密主，右手所持大金剛杵幾何輕重？而祕密主有大力勢能善執持。」
爾時阿闍世王即起是念：「此金剛手菩薩大祕密主，右手所持大金剛杵幾何輕重？而祕密主有大力勢能善執持。」
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時金剛手菩薩大祕密主知其所念，即告阿闍世王言：「大王！當知此金剛杵亦輕亦重。」
時金剛手菩薩大祕密主知其所念，即告阿闍世王言：「大王！當知此金剛杵亦輕亦重。」
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王言：「以何緣故亦輕亦重？」
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金剛手言：「為欲調伏憍慢貢高諸眾生故，此杵即重；為示無慢正直諸眾生故，此杵即輕。」
金剛手言：「為欲調伏憍慢貢高諸眾生故，此杵即重；為示無慢正直諸眾生故，此杵即輕。」
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時金剛手菩薩即以所持大金剛杵置之于地——當置地時，以神力故，三千大千世界六種振動——即告阿闍世王言：「大王！汝今宜應以此地中大金剛杵而自舉之。」
時金剛手菩薩即以所持大金剛杵置之于地——當置地時，以神力故，三千大千世界六種振動——即告阿闍世王言：「大王！汝今宜應以此地中大金剛杵而自舉之。」
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時阿闍世王即時以自堅固勇力欲舉其杵，竭其力勢不能動搖一毛端量。即生希有尊重之心前詣佛所，合掌白佛言：「世尊！我昔曾於戰陣之所取被甲大象，一手執持舉擲于遠。此金剛杵其量微小，我今竭自力勢不能動搖，況復舉邪！以何緣故其事如是？」
時阿闍世王即時以自堅固勇力欲舉其杵，竭其力勢不能動搖一毛端量。即生希有尊重之心前詣佛所，合掌白佛言：「世尊！我昔曾於戰陣之所取被甲大象，一手執持舉擲于遠。此金剛杵其量微小，我今竭自力勢不能動搖，況復舉邪！以何緣故其事如是？」
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佛言：「大王！無自惱心，此金剛杵至極重故。」
佛言：「大王！無自惱心，此金剛杵至極重故。」
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時阿闍世王即白帝釋天主言：「憍尸迦！今宜舉此地中所置大金剛杵。」
時阿闍世王即白帝釋天主言：「憍尸迦！今宜舉此地中所置大金剛杵。」
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時帝釋天主即時以自勇猛神力欲舉其杵，盡竭其力不能動搖。即生希有尊重之心，前詣佛所而白佛言：「世尊！我若與彼阿修羅王鬪戰之時，我力堅勝勇銳無敵，右手取彼毘摩質多羅阿修羅王所有大車，量廣七百由旬，我時執持如迅風行。此金剛杵竭自勢力不能動搖，豈非世尊廣大威神所制止邪？」
時帝釋天主即時以自勇猛神力欲舉其杵，盡竭其力不能動搖。即生希有尊重之心，前詣佛所而白佛言：「世尊！我若與彼阿修羅王鬪戰之時，我力堅勝勇銳無敵，右手取彼毘摩質多羅阿修羅王所有大車，量廣七百由旬，我時執持如迅風行。此金剛杵竭自勢力不能動搖，豈非世尊廣大威神所制止邪？」
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佛言：「憍尸迦！此亦非我神力所制，但為彼金剛杵至極重故。憍尸迦！於汝意云何？須彌山王至極重邪？」
佛言：「憍尸迦！此亦非我神力所制，但為彼金剛杵至極重故。憍尸迦！於汝意云何？須彌山王至極重邪？」
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天主白佛言：「須彌山王至極重大，喻所不及。」
天主白佛言：「須彌山王至極重大，喻所不及。」
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佛言天主：「此金剛杵金剛所成，重復過彼須彌山王。而金剛手菩薩能以此杵擲碎輪圍諸山猶如糠粃，以其金剛大力勢故。」
佛言天主：「此金剛杵金剛所成，重復過彼須彌山王。而金剛手菩薩能以此杵擲碎輪圍諸山猶如糠粃，以其金剛大力勢故。」
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爾時帝釋天主即白尊者大目乾連言：「佛說尊者於聲聞眾中神通第一。願今尊者舉此地中大金剛杵。」
爾時帝釋天主即白尊者大目乾連言：「佛說尊者於聲聞眾中神通第一。願今尊者舉此地中大金剛杵。」
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尊者大目乾連即自思念：「我若於此人天大眾之前不能舉動此金剛杵，豈非於我生慢心邪？」作是念已，運自神力方欲前舉彼金剛杵，即時三千大千世界六種振動，海水騰涌，大地普皆怖畏振擊，唯金剛杵不動不搖。是時尊者大目乾連前詣佛所頂禮佛足，作是白言：「佛說我於聲聞眾中神通第一，具大威神名稱力勢，能以四大海水置於掌中，亦能轉此三千大千世界，猶如有人以一金錢轉於指端；又能空中止其日月，制彼威光不令轉動；又能取彼須彌山王擲過梵世，又能調伏難陀、烏波難陀二大龍王，又能於彼陽焰世界周行乞食。此金剛杵其量微小，然我亦復不能動搖。世尊！豈非我今神力減邪？」
尊者大目乾連即自思念：「我若於此人天大眾之前不能舉動此金剛杵，豈非於我生慢心邪？」作是念已，運自神力方欲前舉彼金剛杵，即時三千大千世界六種振動，海水騰涌，大地普皆怖畏振擊，唯金剛杵不動不搖。是時尊者大目乾連前詣佛所頂禮佛足，作是白言：「佛說我於聲聞眾中神通第一，具大威神名稱力勢，能以四大海水置於掌中，亦能轉此三千大千世界，猶如有人以一金錢轉於指端；又能空中止其日月，制彼威光不令轉動；又能取彼須彌山王擲過梵世，又能調伏難陀、烏波難陀二大龍王，又能於彼陽焰世界周行乞食。此金剛杵其量微小，然我亦復不能動搖。世尊！豈非我今神力減邪？」
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佛言：「大目乾連！非汝神力有所減少，但為菩薩威力加持，一切聲聞、緣覺悉不能動，況餘眾生。又目乾連！假使殑伽沙數諸佛剎中所有須彌山王悉能振動，唯金剛杵隨置地方不能動搖。」
佛言：「大目乾連！非汝神力有所減少，但為菩薩威力加持，一切聲聞、緣覺悉不能動，況餘眾生。又目乾連！假使殑伽沙數諸佛剎中所有須彌山王悉能振動，唯金剛杵隨置地方不能動搖。」
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目乾連白佛言：「世尊！金剛手菩薩具大力勢而能戲擲此金剛杵，誠哉希有。」
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佛言：「大目乾連！假使三千大千世界諸須彌山尚能合入一須彌山，悉能動搖；此金剛杵而不能動。」
佛言：「大目乾連！假使三千大千世界諸須彌山尚能合入一須彌山，悉能動搖；此金剛杵而不能動。」
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爾時尊者大目乾連生希有心，前白佛言：「希有世尊！此金剛手菩薩大祕密主具大力勢，善能持彼大金剛杵。此祕密主為即父母所生力邪？為神力邪？」
爾時尊者大目乾連生希有心，前白佛言：「希有世尊！此金剛手菩薩大祕密主具大力勢，善能持彼大金剛杵。此祕密主為即父母所生力邪？為神力邪？」
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佛言：「大目乾連！父母所生之力隨所入處皆有分量，而諸菩薩神通力者無盡無限。我若開示，使天人世間咸生迷惑。」
佛言：「大目乾連！父母所生之力隨所入處皆有分量，而諸菩薩神通力者無盡無限。我若開示，使天人世間咸生迷惑。」
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爾時世尊普遍觀察諸眾會已，告金剛手菩薩大祕密主言：「汝今宜應自當舉其地中所置大金剛杵。」
爾時世尊普遍觀察諸眾會已，告金剛手菩薩大祕密主言：「汝今宜應自當舉其地中所置大金剛杵。」
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時金剛手菩薩大祕密主神力振動三千大千世界已，即以左手舉取其杵，戲擲空中旋繞七匝，杵旋空已，即時接置安右手中。一切眾會生希有心，合掌頂禮大祕密主，咸作是言：「希有祕密主！能具如是廣大力勢，善持最勝大金剛杵，普願一切眾生皆悉獲得如是勝力。」
時金剛手菩薩大祕密主神力振動三千大千世界已，即以左手舉取其杵，戲擲空中旋繞七匝，杵旋空已，即時接置安右手中。一切眾會生希有心，合掌頂禮大祕密主，咸作是言：「希有祕密主！能具如是廣大力勢，善持最勝大金剛杵，普願一切眾生皆悉獲得如是勝力。」
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時阿闍世王復白佛言：「世尊！菩薩具修幾法，即能獲得如是勝力？」
時阿闍世王復白佛言：「世尊！菩薩具修幾法，即能獲得如是勝力？」
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佛言：「大王！菩薩若修十法，獲斯勝力。何等為十？一者，菩薩寧捨身命，終不棄捨無上正法。二者，於一切眾生作謙下想，不增慢心。三者，於彼劣弱眾生起愍念心，不生損害。四者，見饑渴眾生施妙飲食。五者，見怖畏眾生施其無畏。六者，見疾病眾生施藥救療。七者，見貧乏眾生惠令滿足。八者，見佛塔廟形像塗飾圓淨。九者，出歡喜言安慰眾生。十者，見彼負重疲困苦惱眾生為除重擔。菩薩若具如是十法，即能獲得如是最勝之力。」
佛言：「大王！菩薩若修十法，獲斯勝力。何等為十？一者，菩薩寧捨身命，終不棄捨無上正法。二者，於一切眾生作謙下想，不增慢心。三者，於彼劣弱眾生起愍念心，不生損害。四者，見饑渴眾生施妙飲食。五者，見怖畏眾生施其無畏。六者，見疾病眾生施藥救療。七者，見貧乏眾生惠令滿足。八者，見佛塔廟形像塗飾圓淨。九者，出歡喜言安慰眾生。十者，見彼負重疲困苦惱眾生為除重擔。菩薩若具如是十法，即能獲得如是最勝之力。」
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佛說如來不思議祕密大乘經卷第十八
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