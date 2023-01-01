佛說如來不思議祕密大乘經

佛說如來不思議祕密大乘經卷第十七譯經三藏朝散大夫試光祿卿光梵大師賜紫沙門臣惟淨等奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說如來不思議祕密大乘經卷第十七譯經三藏朝散大夫試光祿卿光梵大師賜紫沙門臣惟淨等奉 詔譯

護世品第十九之二 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 護世品第十九之二

「復次大祕密主！如來於一切法中總略而說有四法印。何等為四？一者諸行無常，為諸沙門婆羅門及長壽天執常語者破常想故。二者諸行是苦，為諸天人計樂想者破樂想故。三者諸法無我，為彼執我諸外道等破其我想。四者涅槃寂靜，為諸增上慢者起尋求行破彼增上慢故。此言無常者，即是畢竟無有常法增語。此言苦者，即是遠離願求增語。此言無我者，即是空相增語。涅槃寂靜者，即是無相作證增語。大祕密主！此如是法，若諸菩薩深固信解勤行修習，即於善法而不減失，速能圓滿菩提分法。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次大祕密主！如來於一切法中總略而說有四法印。何等為四？一者諸行無常，為諸沙門婆羅門及長壽天執常語者破常想故。二者諸行是苦，為諸天人計樂想者破樂想故。三者諸法無我，為彼執我諸外道等破其我想。四者涅槃寂靜，為諸增上慢者起尋求行破彼增上慢故。此言無常者，即是畢竟無有常法增語。此言苦者，即是遠離願求增語。此言無我者，即是空相增語。涅槃寂靜者，即是無相作證增語。大祕密主！此如是法，若諸菩薩深固信解勤行修習，即於善法而不減失，速能圓滿菩提分法。」

爾時護世四大天王前白佛言：「世尊！我等四王皆名護世，當以何法而能護世？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時護世四大天王前白佛言：「世尊！我等四王皆名護世，當以何法而能護世？」

佛告四大天王言：「汝諸仁者！當修正法行即能護世。其正法行者，所謂十善。何等為十？一者不殺，二者於自富樂而生喜足無其分量，三者於他妻室不起染污，四者不破他眾，五者不出惡言，六者所言如實，七者言無綺飾，八者於他富樂無所希望，九者止息瞋恚，十者正見清淨。諸仁者！此十善法乃能護世。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告四大天王言：「汝諸仁者！當修正法行即能護世。其正法行者，所謂十善。何等為十？一者不殺，二者於自富樂而生喜足無其分量，三者於他妻室不起染污，四者不破他眾，五者不出惡言，六者所言如實，七者言無綺飾，八者於他富樂無所希望，九者止息瞋恚，十者正見清淨。諸仁者！此十善法乃能護世。

「復有八法而能護世。何等為八？一者如說能行，二者於一切處尊重師長，三者順行正道，四者心意質直，五者心常柔軟，六者於一切眾生常起慈心，七者不作諸罪，八者集諸善根。如是八法乃能護世。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有八法而能護世。何等為八？一者如說能行，二者於一切處尊重師長，三者順行正道，四者心意質直，五者心常柔軟，六者於一切眾生常起慈心，七者不作諸罪，八者集諸善根。如是八法乃能護世。

「復有六法而能護世。何等為六？一者行慈身業，於師尊所及善知識同梵行者乃至一切眾生，悉起尊重愛樂意念，是為第一身業和敬。二者行慈語業，於師尊所及善知識同梵行者乃至一切眾生，悉起尊重愛樂意念，是為第二語業和敬。三者行慈意業，於師尊所及善知識同梵行者乃至一切眾生，悉起尊重愛樂意念，是為第三意業和敬。四者依法所得一切利養，少略乃至鉢中之食，與彼知識同梵行者，周普均平等同受用，又復尊重愛樂意念，是為第四利養和敬。五者於戒修法無斷無缺圓具無濁，所應受者不生貪取，智所稱讚離諸譏毀，以如是等淨戒之法，與善知識同梵行者共所修持，又復尊重愛樂意念，是為第五戒修和敬。六者於諸正見出離法中及勝決擇分，隨何等法修其正行，即當如應與善知識同梵行者共所修作，又復尊重愛樂意念，是為第六同見和敬。諸仁者！此六和法乃能護世。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有六法而能護世。何等為六？一者行慈身業，於師尊所及善知識同梵行者乃至一切眾生，悉起尊重愛樂意念，是為第一身業和敬。二者行慈語業，於師尊所及善知識同梵行者乃至一切眾生，悉起尊重愛樂意念，是為第二語業和敬。三者行慈意業，於師尊所及善知識同梵行者乃至一切眾生，悉起尊重愛樂意念，是為第三意業和敬。四者依法所得一切利養，少略乃至鉢中之食，與彼知識同梵行者，周普均平等同受用，又復尊重愛樂意念，是為第四利養和敬。五者於戒修法無斷無缺圓具無濁，所應受者不生貪取，智所稱讚離諸譏毀，以如是等淨戒之法，與善知識同梵行者共所修持，又復尊重愛樂意念，是為第五戒修和敬。六者於諸正見出離法中及勝決擇分，隨何等法修其正行，即當如應與善知識同梵行者共所修作，又復尊重愛樂意念，是為第六同見和敬。諸仁者！此六和法乃能護世。

「復有四法而能護世。何等為四？一者不貪，以不貪故不墮惡趣。二者不瞋，以不瞋故不墮惡趣。三者不癡，以不癡故不墮惡趣。四者不怖，以不怖故不墮惡趣。諸仁者！如是四法乃能護世。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有四法而能護世。何等為四？一者不貪，以不貪故不墮惡趣。二者不瞋，以不瞋故不墮惡趣。三者不癡，以不癡故不墮惡趣。四者不怖，以不怖故不墮惡趣。諸仁者！如是四法乃能護世。

「復有二法而能護世。何等為二？一者有慚，二者有愧。具是二法即能護世。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有二法而能護世。何等為二？一者有慚，二者有愧。具是二法即能護世。

「復有一法而能護世。何等為一？謂真實行。以真實故即能護世。又復善語又無諂曲，此等一法皆能護世。諸仁者！如是等法，汝等勤行即能護世，自能護已復令他人亦能護世。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有一法而能護世。何等為一？謂真實行。以真實故即能護世。又復善語又無諂曲，此等一法皆能護世。諸仁者！如是等法，汝等勤行即能護世，自能護已復令他人亦能護世。」

去來品第二十 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 去來品第二十

爾時世尊即作是念：「我今宜應為此眾會宣說祕密大明章句，令其眾會善根相應，大菩提法久住世間。」作是念已，即告金剛手菩薩大祕密主言：「我昔曾於阿波邏羅龍王宮中，及大菩提場初成道時，以利益心攝受世間。我時宣說大明章句，汝能記念耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊即作是念：「我今宜應為此眾會宣說祕密大明章句，令其眾會善根相應，大菩提法久住世間。」作是念已，即告金剛手菩薩大祕密主言：「我昔曾於阿波邏羅龍王宮中，及大菩提場初成道時，以利益心攝受世間。我時宣說大明章句，汝能記念耶？」

金剛手菩薩白佛言：「世尊！我能記念。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 金剛手菩薩白佛言：「世尊！我能記念。」

佛言：「祕密主！汝今說彼大明章句。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「祕密主！汝今說彼大明章句。」

是時金剛手菩薩大祕密主從座而起，前詣佛所，胡跪合掌頂禮佛足，即說祕密大明章句曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是時金剛手菩薩大祕密主從座而起，前詣佛所，胡跪合掌頂禮佛足，即說祕密大明章句曰：

「怛𭔞他(引)(句) 賀虎羅(引)(二) 虎羅嚩帝(引)(三) 虎賀囉拏(引)(四) 薩吳(引)拏(引)(五) 左左左左左(引)(六) 儞布拏(引)(七) 芻怛剎多(引)(八) 剎野剎夜(引)(九) 多(引)剎野薩摩(引)(十) 設末儞葛囉(引)(十一) 賀盧(十二) 賀盧嚩帝(十三) 尸羅嚩帝(十四) 緊阿(引)尾設野帝(十五) 儞薩囉尼(引)(十六) 惹惹(十七) 惹惹末帝(十八) 阿嚩吒(引)(十九) 儞嚩吒(引)(二十) 嚩栗多(二合、引)奴娑(引)哩尼(引)(二十一) 部(引)多(引)奴塞蜜哩(三合)帝(二十二) 呼(引)禰嚩多(引)奴塞蜜哩(三合)帝(二十三) 呼(引)那(引)誐(引)喃(引)(二十四) 藥叉(引)𧹞(引)(二十五) 巘馱哩嚩(二合、引)𧹞(引)(二十六) 摩呼(引)囉誐(引)𧹞(引)(二十七) 莎悉底(二合)哩婆(二合)嚩都(引)薩哩嚩(二合)薩埵(引)喃(引)(二十八) 尾計囕都(引)摩訶(引)鉢哩嚩(二合)多(引)(二十九) 三咩他旦(引)馱囉尼(引)(三十) 誐哩惹(二合、引)都(引)三母捺囉(二合)尾誐壹帝(三十一)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「怛𭔞他(引)(句) 賀虎羅(引)(二) 虎羅嚩帝(引)(三) 虎賀囉拏(引)(四) 薩吳(引)拏(引)(五) 左左左左左(引)(六) 儞布拏(引)(七) 芻怛剎多(引)(八) 剎野剎夜(引)(九) 多(引)剎野薩摩(引)(十) 設末儞葛囉(引)(十一) 賀盧(十二) 賀盧嚩帝(十三) 尸羅嚩帝(十四) 緊阿(引)尾設野帝(十五) 儞薩囉尼(引)(十六) 惹惹(十七) 惹惹末帝(十八) 阿嚩吒(引)(十九) 儞嚩吒(引)(二十) 嚩栗多(二合、引)奴娑(引)哩尼(引)(二十一) 部(引)多(引)奴塞蜜哩(三合)帝(二十二) 呼(引)禰嚩多(引)奴塞蜜哩(三合)帝(二十三) 呼(引)那(引)誐(引)喃(引)(二十四) 藥叉(引)𧹞(引)(二十五) 巘馱哩嚩(二合、引)𧹞(引)(二十六) 摩呼(引)囉誐(引)𧹞(引)(二十七) 莎悉底(二合)哩婆(二合)嚩都(引)薩哩嚩(二合)薩埵(引)喃(引)(二十八) 尾計囕都(引)摩訶(引)鉢哩嚩(二合)多(引)(二十九) 三咩他旦(引)馱囉尼(引)(三十) 誐哩惹(二合、引)都(引)三母捺囉(二合)尾誐壹帝(三十一)」

金剛手菩薩大祕密主說是祕密章句時，一切魔宮皆悉振動，大地傾搖大海騰涌，一切眾會皆悉戰怖，咸詣佛所頂禮求救。是時世尊復以一足按地，大千世界皆悉動搖。時諸眾會俱向佛所作是白言：「救我，世尊！救我，善逝！我等一切驚怖戰悼。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 金剛手菩薩大祕密主說是祕密章句時，一切魔宮皆悉振動，大地傾搖大海騰涌，一切眾會皆悉戰怖，咸詣佛所頂禮求救。是時世尊復以一足按地，大千世界皆悉動搖。時諸眾會俱向佛所作是白言：「救我，世尊！救我，善逝！我等一切驚怖戰悼。」

佛言：「勿怖勿怖。此是諸佛大明章句威神境界，能使大地振動、大海騰涌，日住虛空亦復動搖。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「勿怖勿怖。此是諸佛大明章句威神境界，能使大地振動、大海騰涌，日住虛空亦復動搖。」

爾時世尊即為金剛手菩薩及諸眾會，如其所應略說法要。是時會中有八萬人發大菩提心，有無量人住有學地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊即為金剛手菩薩及諸眾會，如其所應略說法要。是時會中有八萬人發大菩提心，有無量人住有學地。

爾時金剛手菩薩大祕密主長子金剛軍，持妙寶網覆於佛上，前白佛言：「世尊！菩薩云何能於阿耨多羅三藐三菩提得不退轉？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時金剛手菩薩大祕密主長子金剛軍，持妙寶網覆於佛上，前白佛言：「世尊！菩薩云何能於阿耨多羅三藐三菩提得不退轉？」

佛言：「善男子！菩薩若能具修十法，即於阿耨多羅三藐三菩提得不退轉。何等為十？一者常行無礙大慈，二者常起無倦大悲，三者精進辦諸事業，四者善修空三摩地，五者現前通達勝慧，六者於一切處皆善通達，七者能以妙智清淨三世，八者以無礙方便觀實業報，九者雖了知空而植眾德本，十者如其所說自性清淨而善入聖道。菩薩若具如是十法，即於阿耨多羅三藐三菩提得不退轉。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善男子！菩薩若能具修十法，即於阿耨多羅三藐三菩提得不退轉。何等為十？一者常行無礙大慈，二者常起無倦大悲，三者精進辦諸事業，四者善修空三摩地，五者現前通達勝慧，六者於一切處皆善通達，七者能以妙智清淨三世，八者以無礙方便觀實業報，九者雖了知空而植眾德本，十者如其所說自性清淨而善入聖道。菩薩若具如是十法，即於阿耨多羅三藐三菩提得不退轉。」

時金剛軍復白佛言：「世尊！菩薩當修何法，於佛不思議門聞已安然不生驚怖？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時金剛軍復白佛言：「世尊！菩薩當修何法，於佛不思議門聞已安然不生驚怖？」

佛言：「善男子！菩薩當修八法，即能於佛不思議門聞已安然不生驚怖。何等為八？一者增長勝慧，二者增長妙智，三者常為善友之所攝受，四者具大信解，五者善達如幻無生之法，六者信解無常之法，七者心行平等猶如虛空，八者於諸法中善知障礙所起之相。菩薩若具如是八法，即能於佛不思議門聞已安然不生驚怖。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善男子！菩薩當修八法，即能於佛不思議門聞已安然不生驚怖。何等為八？一者增長勝慧，二者增長妙智，三者常為善友之所攝受，四者具大信解，五者善達如幻無生之法，六者信解無常之法，七者心行平等猶如虛空，八者於諸法中善知障礙所起之相。菩薩若具如是八法，即能於佛不思議門聞已安然不生驚怖。」

金剛軍復白佛言：「菩薩當修何法，即能於諸所作而得自在？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 金剛軍復白佛言：「菩薩當修何法，即能於諸所作而得自在？」

佛言：「善男子！菩薩當修四法，即能於諸所作而得自在。何等為四？一者善修現前無滅之法具五神通，二者善觀勝解脫門具四禪定，三者超勝梵世具四梵行，四者以方便慧於一切處善修無生。菩薩若具如是四法，即能於諸所作而得自在。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善男子！菩薩當修四法，即能於諸所作而得自在。何等為四？一者善修現前無滅之法具五神通，二者善觀勝解脫門具四禪定，三者超勝梵世具四梵行，四者以方便慧於一切處善修無生。菩薩若具如是四法，即能於諸所作而得自在。」

金剛軍復白佛言：「菩薩有幾種法門？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 金剛軍復白佛言：「菩薩有幾種法門？」

佛言：「善男子！菩薩有四種法門。何等為四？一者智門，善入一切眾生根性。二者慧門，能善分別宣說句義。三者陀羅尼門，善入一切言音總持。四者無礙解門，能善宣說諸無盡法。此為菩薩四種法門。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善男子！菩薩有四種法門。何等為四？一者智門，善入一切眾生根性。二者慧門，能善分別宣說句義。三者陀羅尼門，善入一切言音總持。四者無礙解門，能善宣說諸無盡法。此為菩薩四種法門。」

金剛軍復白佛言：「菩薩有幾種力？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 金剛軍復白佛言：「菩薩有幾種力？」

佛言：「善男子！菩薩有九種力。何等為九？一者定力，大悲起故。二者精進力，不退轉故。三者多聞力，勝慧生故。四者信解力，圓滿解脫故。五者修習力，離散亂故。六者忍力，善護眾生故。七者菩提心力，降伏諸魔故。八者大悲力，成熟眾生故。九者無生忍力，圓滿十力故。如是名為菩薩九力。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善男子！菩薩有九種力。何等為九？一者定力，大悲起故。二者精進力，不退轉故。三者多聞力，勝慧生故。四者信解力，圓滿解脫故。五者修習力，離散亂故。六者忍力，善護眾生故。七者菩提心力，降伏諸魔故。八者大悲力，成熟眾生故。九者無生忍力，圓滿十力故。如是名為菩薩九力。」

當佛世尊說是法時，彼長子金剛軍得無生法忍。證是忍已，復白佛言：「惟願世尊威神建立，令此正法於金剛手菩薩大祕密主宮中而得久住，使彼具法器眾生獲得聞慧光明照觸，乃至如來般涅槃後，於閻浮提中廣令流布使不隱沒。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 當佛世尊說是法時，彼長子金剛軍得無生法忍。證是忍已，復白佛言：「惟願世尊威神建立，令此正法於金剛手菩薩大祕密主宮中而得久住，使彼具法器眾生獲得聞慧光明照觸，乃至如來般涅槃後，於閻浮提中廣令流布使不隱沒。」

爾時世尊受金剛軍勸請已，即告金剛手菩薩大祕密主言：「祕密主！汝今宜應宣說，我於大菩提場初成道時，護諸菩薩、降伏攝受諸魔軍眾所有祕密大明章句，建立加護，令正法眼久住世間，攝伏諸魔邪異外法。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊受金剛軍勸請已，即告金剛手菩薩大祕密主言：「祕密主！汝今宜應宣說，我於大菩提場初成道時，護諸菩薩、降伏攝受諸魔軍眾所有祕密大明章句，建立加護，令正法眼久住世間，攝伏諸魔邪異外法。」

爾時金剛手菩薩大祕密主承佛教勅，從座而起，偏袒右肩右膝著地，合掌恭敬頂禮世尊，說大明曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時金剛手菩薩大祕密主承佛教勅，從座而起，偏袒右肩右膝著地，合掌恭敬頂禮世尊，說大明曰：

「怛𭔞佗(引)(一句) 虎盧(二) 虎羅(引)(三) 虎梨(四) 提(引)哩(五) 訶(引)哩(引)底(六) 阿酤(引)設羅剎曳(七) 左梨(八) 左羅嚩帝(九) 娑(引)哩(十) 芻哩(十一) 羼(引)帝末利(十二) 翅彌(十三) 羼(引)帝葛哩(十四) 剎彌(十五) 設彌(十六) 扇(引)帝葛哩(十七) 虎呼(引)(十八) 阿梨(十九) 詰詰哩(二十) 珂哩(二十一) 阿(引)尾設儞(二十二) 囉娑(二十三) 囉娑儞(二十四) 惹曳(二十五) 惹野嚩帝(二十六) 體哩(二合)(二十七) 阿(引)嚩哩帝(二合)(二十八) 尾嚩哩帝(二合)(二十九) 阿嚩哩多(二合)儞(三十) 梅(引)底哩(二合、引)部(引)多(引)喃(引)僧誐囉(二合)呼(引)(三十一) 捺彌(三十二) 捺摩三鉢儞(三十三) 帝(引)蘭拏(二合)多(引)囉曳(引)(三十四) 部(引)莎焰莎悉帝(二合)禰尾毘踰(二合、引)(三十五) 那(引)倪毘踰(二合、引)(三十六) 藥翅毘踰(二合、引)(三十七) 巘馱哩尾(二合)毘踰(二合、引)(三十八) 藥叉西毘踰(二合、引)(三十九) 摩奴賒(引)摩奴試毘藥(二合)(四十) 莎悉底(二合)哩婆(二合)嚩都(引)薩捺(引)蘇欠(四十一)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「怛𭔞佗(引)(一句) 虎盧(二) 虎羅(引)(三) 虎梨(四) 提(引)哩(五) 訶(引)哩(引)底(六) 阿酤(引)設羅剎曳(七) 左梨(八) 左羅嚩帝(九) 娑(引)哩(十) 芻哩(十一) 羼(引)帝末利(十二) 翅彌(十三) 羼(引)帝葛哩(十四) 剎彌(十五) 設彌(十六) 扇(引)帝葛哩(十七) 虎呼(引)(十八) 阿梨(十九) 詰詰哩(二十) 珂哩(二十一) 阿(引)尾設儞(二十二) 囉娑(二十三) 囉娑儞(二十四) 惹曳(二十五) 惹野嚩帝(二十六) 體哩(二合)(二十七) 阿(引)嚩哩帝(二合)(二十八) 尾嚩哩帝(二合)(二十九) 阿嚩哩多(二合)儞(三十) 梅(引)底哩(二合、引)部(引)多(引)喃(引)僧誐囉(二合)呼(引)(三十一) 捺彌(三十二) 捺摩三鉢儞(三十三) 帝(引)蘭拏(二合)多(引)囉曳(引)(三十四) 部(引)莎焰莎悉帝(二合)禰尾毘踰(二合、引)(三十五) 那(引)倪毘踰(二合、引)(三十六) 藥翅毘踰(二合、引)(三十七) 巘馱哩尾(二合)毘踰(二合、引)(三十八) 藥叉西毘踰(二合、引)(三十九) 摩奴賒(引)摩奴試毘藥(二合)(四十) 莎悉底(二合)哩婆(二合)嚩都(引)薩捺(引)蘇欠(四十一)」

說是大明時，一切山王皆悉振動，大地傾搖大海騰涌，所有一切邪異外法皆悉攝伏歸正法語，善護一切正法寶藏。一切天眾互相慶悅，說伽陀曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 說是大明時，一切山王皆悉振動，大地傾搖大海騰涌，所有一切邪異外法皆悉攝伏歸正法語，善護一切正法寶藏。一切天眾互相慶悅，說伽陀曰：

「祕密大明宣說已， 能令正法久住世， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「祕密大明宣說已， 能令正法久住世，

三千世界悉傾搖， 求人中尊願救護。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三千世界悉傾搖， 求人中尊願救護。

大師善說真實語， 普為眾會施無畏， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大師善說真實語， 普為眾會施無畏，

威神建立此法門， 能令正法久住世。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 威神建立此法門， 能令正法久住世。」

爾時世尊於金剛手菩薩宮中住經七日，廣為無量一切眾生作利益已，乃至曠野大城一切情品廣大周遍無不蒙益，即離本宮還處空中，菩薩聲聞人天大眾恭敬圍遶，復有無數百千夜叉、羅剎、阿修羅、迦樓羅等前後導從，梵王、帝釋、護世天等，布光明網、奏妙音樂、雨眾異花。時諸剎土皆悉振動，以佛威德神通勢力加持神變及威儀事，譬如鵝王遊戲自在，漸吹還詣鷲峯山中。金剛手菩薩大祕密主以佛威神而隨佛後。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊於金剛手菩薩宮中住經七日，廣為無量一切眾生作利益已，乃至曠野大城一切情品廣大周遍無不蒙益，即離本宮還處空中，菩薩聲聞人天大眾恭敬圍遶，復有無數百千夜叉、羅剎、阿修羅、迦樓羅等前後導從，梵王、帝釋、護世天等，布光明網、奏妙音樂、雨眾異花。時諸剎土皆悉振動，以佛威德神通勢力加持神變及威儀事，譬如鵝王遊戲自在，漸吹還詣鷲峯山中。金剛手菩薩大祕密主以佛威神而隨佛後。