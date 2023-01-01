佛說如來不思議祕密大乘經

佛說如來不思議祕密大乘經卷第十六 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說如來不思議祕密大乘經卷第十六

譯經三藏朝散大夫試光祿卿光梵大師賜紫沙門臣惟淨等奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 譯經三藏朝散大夫試光祿卿光梵大師賜紫沙門臣惟淨等奉 詔譯

護世品第十九之一 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 護世品第十九之一

爾時金剛手菩薩大祕密主勸請世尊宣說正法，作是白言：「惟願世尊！為未發菩提心眾生隨宜說法令入法理，即當發起大菩提心住不退轉。又此夜叉、羅剎、必舍左、乾闥婆、隱密神、摩睺羅伽等諸眾會，令彼長夜利益安樂善行相應，獲得勝中最勝高顯，而不減失諸善法分。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時金剛手菩薩大祕密主勸請世尊宣說正法，作是白言：「惟願世尊！為未發菩提心眾生隨宜說法令入法理，即當發起大菩提心住不退轉。又此夜叉、羅剎、必舍左、乾闥婆、隱密神、摩睺羅伽等諸眾會，令彼長夜利益安樂善行相應，獲得勝中最勝高顯，而不減失諸善法分。」

爾時世尊普告金剛手菩薩大祕密主等諸眾會言：「諸仁者！汝等諦聽極善作意，我今宣說，為令一切悉入法理諸修善行善男子、善女人等，普令獲得最勝高顯，於善法分而不壞失。」于是金剛手菩薩大祕密主等諸眾會一心善聽。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊普告金剛手菩薩大祕密主等諸眾會言：「諸仁者！汝等諦聽極善作意，我今宣說，為令一切悉入法理諸修善行善男子、善女人等，普令獲得最勝高顯，於善法分而不壞失。」于是金剛手菩薩大祕密主等諸眾會一心善聽。

佛告大眾：「諸仁者！若善男子、善女人深發阿耨多羅三藐三菩提心已，即能具信廣多清淨，欲見諸聖、樂聞正法，善捨無悋、手出無盡，善樂積集施作福行，捨心具足。於布施中樂行平等，無障礙心、無濁染心，信有業報，離諸分別疑惑猶豫，善惡業果而不壞失。如是知已，於命緣等不應作者而悉不作，不殺生、不偷盜、不邪染、不妄言、不綺語、不兩舌、不惡口、不貪、不瞋、不邪見，於此十善業道堅持積集，於其十種不善業道捨而不作，普行淨信，與沙門婆羅門及有戒有德者正道法中同修淨行。於諸善法多聞勤行，深固作意善行相應，寂靜調伏常說愛語，攝伏他論修善離惡，無高無下無毀無譽，隨起正念住等引心，閉三有門息滅諸病，離諸重擔超越疑惑出離諸有。如是知者，即於諸佛及聲聞弟子，若沙門若婆羅門善知識所，隨其所應親近恭敬承事尊奉。彼等善知識所聽受正法示教利喜，謂說布施感大富果，持戒生天，多聞大慧淨觀不亂，此行布施即是布施報，此行慳悋即是慳吝報，此持戒即是持戒報，此毀戒即是毀戒報，此忍辱即是忍辱報，此瞋恚即是瞋恚報，此精進即是精進報，此懈怠即是懈怠報，此禪定即是禪定報，此散亂即是散亂報，此勝慧即是勝慧報，此惡慧即是惡慧報，此身善作即是身善作報，此身惡作即是身惡作報，此語善作即是語善作報，此語惡作即是語惡作報，此意善作即是意善作報，此意惡作即是意惡作報，此是善此是不善，此應作此不應作，此業作已於長夜中得利益安樂善行相應，此業作已於長夜中無利苦惱得不善行相應。如是等法，於善知識所聞其所說示教利喜。又復觀察知是法器，即為宣說甚深之法，謂空無相無願加行等法。復說無生無起、無我無人無眾生無壽者甚深緣起之法，此法是有此即有得，此法是無此即無得。此法若有此即是生，此法若無此即是滅。此是無明緣行、行緣識、識緣名色、名色緣六處、六處緣觸、觸緣受、受緣愛、愛緣取、取緣有、有緣生、生緣老死憂悲苦惱，如是即一大苦蘊生。若法不有此即無得，即是滅法，謂無明滅即行滅、行滅即識滅、識滅即名色滅、名色滅即六處滅、六處滅即觸滅、觸滅即受滅、受滅即愛滅、愛滅即取滅、取滅即有滅、有滅即生滅、生滅即老死憂悲苦惱滅，如是即一大苦蘊滅。此等諸法若生若滅，於勝義諦中無有少法可得。何以故？一切法緣生故，無主宰、無作者、無受者，因緣故轉。然於是中無法可轉，亦非無轉亦無異法。隨轉和合施設三界，但以煩惱業轉故有施設。愚迷之者於不實法中觀以為實，智者應知無有少法作者可得，以作者不可得故 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告大眾：「諸仁者！若善男子、善女人深發阿耨多羅三藐三菩提心已，即能具信廣多清淨，欲見諸聖、樂聞正法，善捨無悋、手出無盡，善樂積集施作福行，捨心具足。於布施中樂行平等，無障礙心、無濁染心，信有業報，離諸分別疑惑猶豫，善惡業果而不壞失。如是知已，於命緣等不應作者而悉不作，不殺生、不偷盜、不邪染、不妄言、不綺語、不兩舌、不惡口、不貪、不瞋、不邪見，於此十善業道堅持積集，於其十種不善業道捨而不作，普行淨信，與沙門婆羅門及有戒有德者正道法中同修淨行。於諸善法多聞勤行，深固作意善行相應，寂靜調伏常說愛語，攝伏他論修善離惡，無高無下無毀無譽，隨起正念住等引心，閉三有門息滅諸病，離諸重擔超越疑惑出離諸有。如是知者，即於諸佛及聲聞弟子，若沙門若婆羅門善知識所，隨其所應親近恭敬承事尊奉。彼等善知識所聽受正法示教利喜，謂說布施感大富果，持戒生天，多聞大慧淨觀不亂，此行布施即是布施報，此行慳悋即是慳吝報，此持戒即是持戒報，此毀戒即是毀戒報，此忍辱即是忍辱報，此瞋恚即是瞋恚報，此精進即是精進報，此懈怠即是懈怠報，此禪定即是禪定報，此散亂即是散亂報，此勝慧即是勝慧報，此惡慧即是惡慧報，此身善作即是身善作報，此身惡作即是身惡作報，此語善作即是語善作報，此語惡作即是語惡作報，此意善作即是意善作報，此意惡作即是意惡作報，此是善此是不善，此應作此不應作，此業作已於長夜中得利益安樂善行相應，此業作已於長夜中無利苦惱得不善行相應。如是等法，於善知識所聞其所說示教利喜。又復觀察知是法器，即為宣說甚深之法，謂空無相無願加行等法。復說無生無起、無我無人無眾生無壽者甚深緣起之法，此法是有此即有得，此法是無此即無得。此法若有此即是生，此法若無此即是滅。此是無明緣行、行緣識、識緣名色、名色緣六處、六處緣觸、觸緣受、受緣愛、愛緣取、取緣有、有緣生、生緣老死憂悲苦惱，如是即一大苦蘊生。若法不有此即無得，即是滅法，謂無明滅即行滅、行滅即識滅、識滅即名色滅、名色滅即六處滅、六處滅即觸滅、觸滅即受滅、受滅即愛滅、愛滅即取滅、取滅即有滅、有滅即生滅、生滅即老死憂悲苦惱滅，如是即一大苦蘊滅。此等諸法若生若滅，於勝義諦中無有少法可得。何以故？一切法緣生故，無主宰、無作者、無受者，因緣故轉。然於是中無法可轉，亦非無轉亦無異法。隨轉和合施設三界，但以煩惱業轉故有施設。愚迷之者於不實法中觀以為實，智者應知無有少法作者可得，以作者不可得故

，無法可轉亦非無轉。如是所說甚深之法，若能聞已不生疑惑，是人即入一切法無障礙性，不著色、受、想、行、識，不著眼色、耳聲、鼻香、舌味、身觸、意法，眼識乃至意識，信一切法自性本空，信一切法自性本離。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 ，無法可轉亦非無轉。如是所說甚深之法，若能聞已不生疑惑，是人即入一切法無障礙性，不著色、受、想、行、識，不著眼色、耳聲、鼻香、舌味、身觸、意法，眼識乃至意識，信一切法自性本空，信一切法自性本離。

「諸仁者！彼信不退菩薩，信是法故即不減失見佛聞法承事淨眾，在在所生常得見佛，聽受正法承事淨眾，常生有佛世時。隨彼生已，發起精進勤求善法。以精進故，於白衣舍無義利事，謂妻子男女、奴婢眷屬及所作用，而悉棄捨，及盛年戲樂不生愛著，起賢善心，願於諸佛世尊清淨教中正信出家。得出家已近善知識，與善知識同登善道，而能獲得諸善意樂。聽聞善法，隨所聞已真實修行，不以語飾勝慧具足，發起精進勤求多聞。隨所聞法，為他廣說無所希求，所得名聞利養無愛著心，以如實語為他說法，隨聞隨住亦然。如實為他說法，使聽法者獲得大慈，於一切眾生起大悲心。於彼多聞而不厭捨，於身命緣少欲喜足寂靜圓滿，增長善行樂閑寂處。隨所聞法審觀其義，於諸義理攝而無散。不著於文歸趣實義，普為一切天人世間非但為己勤修勝行。廣為眾生勤求無上最勝之智，令他眾生於佛智中得不放逸。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸仁者！彼信不退菩薩，信是法故即不減失見佛聞法承事淨眾，在在所生常得見佛，聽受正法承事淨眾，常生有佛世時。隨彼生已，發起精進勤求善法。以精進故，於白衣舍無義利事，謂妻子男女、奴婢眷屬及所作用，而悉棄捨，及盛年戲樂不生愛著，起賢善心，願於諸佛世尊清淨教中正信出家。得出家已近善知識，與善知識同登善道，而能獲得諸善意樂。聽聞善法，隨所聞已真實修行，不以語飾勝慧具足，發起精進勤求多聞。隨所聞法，為他廣說無所希求，所得名聞利養無愛著心，以如實語為他說法，隨聞隨住亦然。如實為他說法，使聽法者獲得大慈，於一切眾生起大悲心。於彼多聞而不厭捨，於身命緣少欲喜足寂靜圓滿，增長善行樂閑寂處。隨所聞法審觀其義，於諸義理攝而無散。不著於文歸趣實義，普為一切天人世間非但為己勤修勝行。廣為眾生勤求無上最勝之智，令他眾生於佛智中得不放逸。

「此復云何名不放逸？所謂最初調攝諸根見眼色等，不取於相、不著相好，諸色境中於味於染如實知故，常求出離。耳聲、鼻香、舌味、身觸、意法亦然，智了知已，不取於相、不著相好，於味於染如實知故，常求出離。此名不放逸。復次不放逸者，能於自心善調伏已，亦復隨應攝護他心，煩惱染愛而善息除，法愛隨轉，欲尋瞋尋害尋止而不行，貪瞋癡等諸不善根亦悉不行，復能制止身語意業諸不善行，不深固作意而亦不起。以要言之，一切罪不善法皆悉除斷，此名不放逸。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「此復云何名不放逸？所謂最初調攝諸根見眼色等，不取於相、不著相好，諸色境中於味於染如實知故，常求出離。耳聲、鼻香、舌味、身觸、意法亦然，智了知已，不取於相、不著相好，於味於染如實知故，常求出離。此名不放逸。復次不放逸者，能於自心善調伏已，亦復隨應攝護他心，煩惱染愛而善息除，法愛隨轉，欲尋瞋尋害尋止而不行，貪瞋癡等諸不善根亦悉不行，復能制止身語意業諸不善行，不深固作意而亦不起。以要言之，一切罪不善法皆悉除斷，此名不放逸。

「諸仁者！此如是等不放逸法，菩薩勤行即得淨信而不放逸。大祕密主！汝等當知，信之一法廣多清淨，即能常時專求善法。若具信補特伽羅，於他世中離惡趣怖，亦復不墮諸惡作心，而常獲得眾聖稱讚。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸仁者！此如是等不放逸法，菩薩勤行即得淨信而不放逸。大祕密主！汝等當知，信之一法廣多清淨，即能常時專求善法。若具信補特伽羅，於他世中離惡趣怖，亦復不墮諸惡作心，而常獲得眾聖稱讚。

「復次祕密主！住法行人即能獲得正法善趣常樂見佛，安住聖道得大自在。得自在已，復令他人普皆圓滿自在之法，住菩提心得如來智。又祕密主！若人欲得最勝妙樂，應當畢竟善修正行修涅槃法。大祕密主！今此眾會皆承宿善根力故來集此，善修正行於諸善根而不減失。云何善根得不減失？謂修不放逸行。是故若天若人所有善根皆不減失。何以故？彼不放逸心善護諸境故，能離一切貪愛欲染，近習法愛，即能制止欲瞋害尋，復能息除不深固作意諸不善法，離貪瞋癡，於身語意麁重過失而悉止息，乃至一切諸善法分若有減失皆悉不行。此名不放逸。若人信解不放逸法，即能隨順諸精進事，以精進不放逸故，是人乃能積集修作淨信功德。由修淨信及不放逸精進法故，即能修作正念正知。以正念正知故，即於一切菩提分法而不壞失。若具淨信、不放逸、精進、正念正知者，即能勤修深固之法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次祕密主！住法行人即能獲得正法善趣常樂見佛，安住聖道得大自在。得自在已，復令他人普皆圓滿自在之法，住菩提心得如來智。又祕密主！若人欲得最勝妙樂，應當畢竟善修正行修涅槃法。大祕密主！今此眾會皆承宿善根力故來集此，善修正行於諸善根而不減失。云何善根得不減失？謂修不放逸行。是故若天若人所有善根皆不減失。何以故？彼不放逸心善護諸境故，能離一切貪愛欲染，近習法愛，即能制止欲瞋害尋，復能息除不深固作意諸不善法，離貪瞋癡，於身語意麁重過失而悉止息，乃至一切諸善法分若有減失皆悉不行。此名不放逸。若人信解不放逸法，即能隨順諸精進事，以精進不放逸故，是人乃能積集修作淨信功德。由修淨信及不放逸精進法故，即能修作正念正知。以正念正知故，即於一切菩提分法而不壞失。若具淨信、不放逸、精進、正念正知者，即能勤修深固之法。

「大祕密主！菩薩若於深固法中得解脫者，即於有於無如實能知。此中云何是有？云何是無？謂正修聖解脫法，此即是有；若不正修聖解脫法，此即是無。若有業有報，此即是有；若無業無報，此即是無。若世俗諦中眼耳鼻舌身意，此即是有；勝義諦中眼耳鼻舌身意，此即是無。菩薩於大菩提發起精進即有；於大菩提懈怠即無。顛倒所起五蘊即有；無因所起之法即無。色是無常、是苦、是壞滅法即有；色是常、是堅牢、是相續、是不壞滅、是安住法即無。受想行識是無常、是苦、是壞滅法即有；受想行識是常是堅牢、是相續、是不壞滅、是安住法即無。無明緣行即有；不實無明行即無。行緣識即有；不實行識即無。識緣名色即有；不實識名色即無。名色緣六處即有；不實名色六處即無。六處緣觸即有；不實六處觸即無。觸緣受即有；不實觸受即無。受緣愛即有；不實受愛即無。愛緣取即有；不實愛取即無。取緣有即有；不實取有即無。有緣生即有；不實生有即無。生緣老死憂悲苦惱即有；不實生老死憂悲苦惱即無。布施得大富即有；布施感貧窮即無。持戒生天即有；持戒墮惡趣即無。多聞具大慧即有；多聞成染慧即無。禪觀不散亂即有；禪觀散亂即無。不深固作意生起煩惱即有；深固作意生起煩惱即無。不起增上慢人趣證涅槃即有；增上慢人得佛授記即無。於一切處通達空即有；於內執我即無。以智勤行得解脫即有；我慢相應出離者即無。又若我人眾生壽者，於不實五蘊中求其實法即無。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大祕密主！菩薩若於深固法中得解脫者，即於有於無如實能知。此中云何是有？云何是無？謂正修聖解脫法，此即是有；若不正修聖解脫法，此即是無。若有業有報，此即是有；若無業無報，此即是無。若世俗諦中眼耳鼻舌身意，此即是有；勝義諦中眼耳鼻舌身意，此即是無。菩薩於大菩提發起精進即有；於大菩提懈怠即無。顛倒所起五蘊即有；無因所起之法即無。色是無常、是苦、是壞滅法即有；色是常、是堅牢、是相續、是不壞滅、是安住法即無。受想行識是無常、是苦、是壞滅法即有；受想行識是常是堅牢、是相續、是不壞滅、是安住法即無。無明緣行即有；不實無明行即無。行緣識即有；不實行識即無。識緣名色即有；不實識名色即無。名色緣六處即有；不實名色六處即無。六處緣觸即有；不實六處觸即無。觸緣受即有；不實觸受即無。受緣愛即有；不實受愛即無。愛緣取即有；不實愛取即無。取緣有即有；不實取有即無。有緣生即有；不實生有即無。生緣老死憂悲苦惱即有；不實生老死憂悲苦惱即無。布施得大富即有；布施感貧窮即無。持戒生天即有；持戒墮惡趣即無。多聞具大慧即有；多聞成染慧即無。禪觀不散亂即有；禪觀散亂即無。不深固作意生起煩惱即有；深固作意生起煩惱即無。不起增上慢人趣證涅槃即有；增上慢人得佛授記即無。於一切處通達空即有；於內執我即無。以智勤行得解脫即有；我慢相應出離者即無。又若我人眾生壽者，於不實五蘊中求其實法即無。

「復次大祕密主！勤行不放逸深固作意菩薩，於有於無如實了知，世間一切智者許可。如實知已，雖行於有而不取著，雖行於無亦不取著，即能通達諸佛世尊所說實義。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次大祕密主！勤行不放逸深固作意菩薩，於有於無如實了知，世間一切智者許可。如實知已，雖行於有而不取著，雖行於無亦不取著，即能通達諸佛世尊所說實義。