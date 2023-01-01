佛說如來不思議祕密大乘經

佛說如來不思議祕密大乘經卷第十五西天譯經三藏朝散大夫試光祿卿傳梵大師賜紫沙門臣法護等奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說如來不思議祕密大乘經卷第十五西天譯經三藏朝散大夫試光祿卿傳梵大師賜紫沙門臣法護等奉 詔譯

入曠野大城受食品第十八之餘 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 入曠野大城受食品第十八之餘

爾時，金剛手菩薩大祕密主又過夜分，即告四大天王言：「諸仁者！汝等當知，我今請佛并大菩薩、諸聲聞眾，降我所止祕密宮中，期滿七日微伸供養；以佛世尊悲愍我故而受我請。汝等各有力能廣多眷屬，於七晝夜中勿生放逸，勿起亂心，亦復且止諸餘作事，專一精勤供養於佛。乃至此曠野大城所止一切夜叉、羅剎、必隷多、鳩盤茶、必舍左、乾闥婆、摩睺羅伽等，并餘所住諸眾生類，以我教勅悉告語之：『眾等應知。金剛手菩薩請佛世尊來降於此曠野大城，期滿七日作供養事。汝等宜應攝諸恚惡、發清淨心，復起廣大歡喜之意，嚴供世尊聽受正法。』」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，金剛手菩薩大祕密主又過夜分，即告四大天王言：「諸仁者！汝等當知，我今請佛并大菩薩、諸聲聞眾，降我所止祕密宮中，期滿七日微伸供養；以佛世尊悲愍我故而受我請。汝等各有力能廣多眷屬，於七晝夜中勿生放逸，勿起亂心，亦復且止諸餘作事，專一精勤供養於佛。乃至此曠野大城所止一切夜叉、羅剎、必隷多、鳩盤茶、必舍左、乾闥婆、摩睺羅伽等，并餘所住諸眾生類，以我教勅悉告語之：『眾等應知。金剛手菩薩請佛世尊來降於此曠野大城，期滿七日作供養事。汝等宜應攝諸恚惡、發清淨心，復起廣大歡喜之意，嚴供世尊聽受正法。』」

爾時金剛手菩薩大祕密主即告長子金剛軍言：「賢者！汝今宜應以自神力往彼梵界，自梵眾天至色究竟天，於彼諸天各告語云：『金剛手菩薩大祕密主請佛世尊來降曠野大城祕密宮中，期滿七日作供養事。汝等諸天欲見佛者，宜速來此。』」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時金剛手菩薩大祕密主即告長子金剛軍言：「賢者！汝今宜應以自神力往彼梵界，自梵眾天至色究竟天，於彼諸天各告語云：『金剛手菩薩大祕密主請佛世尊來降曠野大城祕密宮中，期滿七日作供養事。汝等諸天欲見佛者，宜速來此。』」

是時祕密主長子金剛軍受父教令，即如其命。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是時祕密主長子金剛軍受父教令，即如其命。

爾時金剛手菩薩大祕密主復告次子妙臂言：「賢者！汝今宜應以自神力往地居天至空居天，謂四大王天、忉利天、夜摩天、兜率天、化樂天、他化自在天，於彼諸天各告語云：『金剛手菩薩大祕密主請佛世尊來降曠野大城祕密宮中，期滿七日作供養事。汝等諸天欲見佛者，宜速來此。』」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時金剛手菩薩大祕密主復告次子妙臂言：「賢者！汝今宜應以自神力往地居天至空居天，謂四大王天、忉利天、夜摩天、兜率天、化樂天、他化自在天，於彼諸天各告語云：『金剛手菩薩大祕密主請佛世尊來降曠野大城祕密宮中，期滿七日作供養事。汝等諸天欲見佛者，宜速來此。』」

是時次子妙臂受父教令，即如其命。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是時次子妙臂受父教令，即如其命。

爾時於剎那間即有廣多無數百千欲界天子、色界天子，周匝充滿百千由旬之量，填塞空中。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時於剎那間即有廣多無數百千欲界天子、色界天子，周匝充滿百千由旬之量，填塞空中。

爾時金剛手菩薩大祕密主又過夜分，即為世尊敷設臥具妙嚴飾已，右膝著地，合掌諦誠向佛世尊，說妙伽陀而伸勤請： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時金剛手菩薩大祕密主又過夜分，即為世尊敷設臥具妙嚴飾已，右膝著地，合掌諦誠向佛世尊，說妙伽陀而伸勤請：

「善來最勝人中尊， 善來人中無上士， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善來最勝人中尊， 善來人中無上士，

人中增勝願降臨， 佛大牟尼時已至。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 人中增勝願降臨， 佛大牟尼時已至。

善來最勝二足尊， 善來二足尊最上， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善來最勝二足尊， 善來二足尊最上，

二足增勝願降臨， 佛大牟尼時已至。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二足增勝願降臨， 佛大牟尼時已至。

佛大蓮華淨戒生， 精進定水常增長， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛大蓮華淨戒生， 精進定水常增長，

如蜂採華眾所歸， 寂靜蓮華願來降。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如蜂採華眾所歸， 寂靜蓮華願來降。

最初安立四聖諦， 以慈悲眼遍觀察， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 最初安立四聖諦， 以慈悲眼遍觀察，

常能震吼無我音， 佛大師子願來降。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 常能震吼無我音， 佛大師子願來降。

戒為根本念為莖， 覺支華秀常茂盛， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 戒為根本念為莖， 覺支華秀常茂盛，

解脫智果已周圓， 佛大樹王願來降。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解脫智果已周圓， 佛大樹王願來降。

妙慧甚深復廣博， 湛然定水遍清涼， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 妙慧甚深復廣博， 湛然定水遍清涼，

眾行圓明大導師， 佛功德海願來降。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 眾行圓明大導師， 佛功德海願來降。

大悲所成吉祥體， 大慧光明廣莊嚴， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大悲所成吉祥體， 大慧光明廣莊嚴，

蓮華開覺眾所歸， 佛日光明願來降。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 蓮華開覺眾所歸， 佛日光明願來降。

正語震伏諸邪論， 解脫藥樹救沈痾， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 正語震伏諸邪論， 解脫藥樹救沈痾，

小根群鹿悉開明， 佛大山王願來降。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 小根群鹿悉開明， 佛大山王願來降。」

爾時世尊受金剛手菩薩大祕密主至誠勤請，知時已至，即告苾芻眾言：「汝等宜應著衣持鉢往赴金剛手請，期滿七日作供養事。善哉行矣，今正是時。」付囑守護僧坊之者：「今此眾中，諸有已得神通之者菩薩、聲聞，各各隨應以自神力游空而往。若復未具神力之者，應當隨入如來清淨大圓光中游空而往。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊受金剛手菩薩大祕密主至誠勤請，知時已至，即告苾芻眾言：「汝等宜應著衣持鉢往赴金剛手請，期滿七日作供養事。善哉行矣，今正是時。」付囑守護僧坊之者：「今此眾中，諸有已得神通之者菩薩、聲聞，各各隨應以自神力游空而往。若復未具神力之者，應當隨入如來清淨大圓光中游空而往。」

爾時世尊即於王舍大城鷲峯山中隱身不現，菩薩、聲聞恭敬圍繞，放大光明普遍照曜，天人天女導前從後歌詠稱讚，奏百千種俱胝那庾多鼓吹音樂震動大地，天雨種種殊妙寶華。於佛剎中廣現種種佛大威力、佛大神通、佛大施作、佛大變化、佛大吉祥、佛大勝光、佛大威儀、佛大游戲等相，游空自在，往詣於彼曠野大城。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊即於王舍大城鷲峯山中隱身不現，菩薩、聲聞恭敬圍繞，放大光明普遍照曜，天人天女導前從後歌詠稱讚，奏百千種俱胝那庾多鼓吹音樂震動大地，天雨種種殊妙寶華。於佛剎中廣現種種佛大威力、佛大神通、佛大施作、佛大變化、佛大吉祥、佛大勝光、佛大威儀、佛大游戲等相，游空自在，往詣於彼曠野大城。

是時世尊處虛空中猶如鵝王，進止安詳自在而行。彼欲色界諸天子眾，遙見世尊高處空中猶如鵝王宛轉自在，咸生歡喜適悅慶快；又如日輪初出清淨可愛，如圓滿月瑩潔光明眾星圍繞，如帝釋天主天眾圍繞，如大梵王梵眾圍繞，天眾見已即起清淨希有之心，各持種種天妙香華供養於佛。所謂天優鉢羅華、俱母陀華、奔拏利迦華、曼陀羅華、摩訶曼陀羅華、波利質多羅華、摩訶波利質多羅華、曼殊沙華、摩訶曼殊沙華、可愛華、大可愛華、輪大輪華、陸生諸華，及餘殊妙最勝香華具有百葉或千葉者，及焰光華、光味華、遍香華、常香華、常開華、悅目華，此如是等并餘無量勝妙香華，遍散佛上。又復安立殊妙幡幢，奏以百千殊妙音樂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是時世尊處虛空中猶如鵝王，進止安詳自在而行。彼欲色界諸天子眾，遙見世尊高處空中猶如鵝王宛轉自在，咸生歡喜適悅慶快；又如日輪初出清淨可愛，如圓滿月瑩潔光明眾星圍繞，如帝釋天主天眾圍繞，如大梵王梵眾圍繞，天眾見已即起清淨希有之心，各持種種天妙香華供養於佛。所謂天優鉢羅華、俱母陀華、奔拏利迦華、曼陀羅華、摩訶曼陀羅華、波利質多羅華、摩訶波利質多羅華、曼殊沙華、摩訶曼殊沙華、可愛華、大可愛華、輪大輪華、陸生諸華，及餘殊妙最勝香華具有百葉或千葉者，及焰光華、光味華、遍香華、常香華、常開華、悅目華，此如是等并餘無量勝妙香華，遍散佛上。又復安立殊妙幡幢，奏以百千殊妙音樂。

爾時世尊現如是等殊妙勝相香華幢蓋、鼓奏音樂眾莊嚴事，於須臾頃即至曠野大城，而先暫適毘沙門天王宮。佛及菩薩、聲聞大眾，從空而下入彼宮中。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊現如是等殊妙勝相香華幢蓋、鼓奏音樂眾莊嚴事，於須臾頃即至曠野大城，而先暫適毘沙門天王宮。佛及菩薩、聲聞大眾，從空而下入彼宮中。

爾時大地普遍震動，而復柔軟殊妙可愛，亦不嬈惱一切眾生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時大地普遍震動，而復柔軟殊妙可愛，亦不嬈惱一切眾生。

爾時四大天王知佛世尊已至曠野大城之中，各從所守方分與諸眷屬，持以種種殊妙香華速來佛所。時四天王到已，頭面頂禮佛足，即以所持殊妙香華散於佛上而伸供養，合掌諦誠退住一面；彼諸眷屬亦各至誠頂禮佛足合掌而住。佛即略為四天王等眷屬眾會宣說法要。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時四大天王知佛世尊已至曠野大城之中，各從所守方分與諸眷屬，持以種種殊妙香華速來佛所。時四天王到已，頭面頂禮佛足，即以所持殊妙香華散於佛上而伸供養，合掌諦誠退住一面；彼諸眷屬亦各至誠頂禮佛足合掌而住。佛即略為四天王等眷屬眾會宣說法要。

是時會中即有十千夜叉、羅剎、龍、乾闥婆、鳩盤茶等，覩佛勝相，悉發阿耨多羅三藐三菩提心。彼四大天王宮嬪眷屬中有十千天女，發阿耨多羅三藐三菩提心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是時會中即有十千夜叉、羅剎、龍、乾闥婆、鳩盤茶等，覩佛勝相，悉發阿耨多羅三藐三菩提心。彼四大天王宮嬪眷屬中有十千天女，發阿耨多羅三藐三菩提心。

爾時金剛手菩薩大祕密主與自眷屬，各各持以如無邊功德莊嚴世界之中殊妙香華、塗香末香、寶幢幡蓋，鼓吹歌音作諸伎樂，速詣毘沙門天王宮中佛世尊所。到已頭面頂禮佛足右繞七匝，即以所持妙香華等諸供養具，嚴潔諦誠供養世尊。諸眷屬等奏妙音樂，嚴奉肅恭歸命頂禮，迎導世尊并諸菩薩、聲聞大眾，入自宮中。到已如次請各就座。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時金剛手菩薩大祕密主與自眷屬，各各持以如無邊功德莊嚴世界之中殊妙香華、塗香末香、寶幢幡蓋，鼓吹歌音作諸伎樂，速詣毘沙門天王宮中佛世尊所。到已頭面頂禮佛足右繞七匝，即以所持妙香華等諸供養具，嚴潔諦誠供養世尊。諸眷屬等奏妙音樂，嚴奉肅恭歸命頂禮，迎導世尊并諸菩薩、聲聞大眾，入自宮中。到已如次請各就座。

爾時世尊處彼殊妙種種莊嚴師子之座，并諸菩薩、聲聞大眾亦各就座。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊處彼殊妙種種莊嚴師子之座，并諸菩薩、聲聞大眾亦各就座。

爾時金剛手菩薩大祕密主即告帝釋、梵王、護世天等并餘一切諸天子言：「汝等宜應各務精勤，隨喜成辦嚴供世尊，當令汝等增長施福。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時金剛手菩薩大祕密主即告帝釋、梵王、護世天等并餘一切諸天子言：「汝等宜應各務精勤，隨喜成辦嚴供世尊，當令汝等增長施福。」

爾時諸天子眾見是最勝境界殊妙莊嚴師子座已，生希有心，咸作是言：「此之勝相何力致邪？為佛世尊威神力邪？為金剛手大祕密主威神力邪？」即聞空中有聲告言：「諸仁者！此是大祕密主威神所致。東方去此過殑伽沙數等佛土已，有世界名無邊功德寶莊嚴，佛號莊嚴王。金剛手菩薩大祕密主見彼世界種種殊勝妙莊嚴事，以祕密主威神力故，令此宮中同彼世界勝莊嚴相。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時諸天子眾見是最勝境界殊妙莊嚴師子座已，生希有心，咸作是言：「此之勝相何力致邪？為佛世尊威神力邪？為金剛手大祕密主威神力邪？」即聞空中有聲告言：「諸仁者！此是大祕密主威神所致。東方去此過殑伽沙數等佛土已，有世界名無邊功德寶莊嚴，佛號莊嚴王。金剛手菩薩大祕密主見彼世界種種殊勝妙莊嚴事，以祕密主威神力故，令此宮中同彼世界勝莊嚴相。」

爾時世尊安處勝妙師子座已，即時曠野大城所居一切夜叉、羅剎、必舍左、鳩盤茶、乾闥婆、摩睺羅伽等眾，皆悉來詣佛世尊所，頭面著地頂禮佛足，合掌虔恭退住一面。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊安處勝妙師子座已，即時曠野大城所居一切夜叉、羅剎、必舍左、鳩盤茶、乾闥婆、摩睺羅伽等眾，皆悉來詣佛世尊所，頭面著地頂禮佛足，合掌虔恭退住一面。

爾時金剛手菩薩大祕密主即告四大天王并餘一切諸眾會言：「汝等宜應咸來助我同發至誠，嚴以清淨殊妙飲食奉上世尊，使令汝等獲大利益。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時金剛手菩薩大祕密主即告四大天王并餘一切諸眾會言：「汝等宜應咸來助我同發至誠，嚴以清淨殊妙飲食奉上世尊，使令汝等獲大利益。」

爾時金剛手菩薩大祕密主即與眷屬眾會，自手清潔嚴辦最上百味精珍，菩薩深心清淨如來所應供養，發最勝心，奉上世尊并諸菩薩、聲聞大眾，悉令充足。飯食事訖，而復奉上清淨香水盥手滌器，乃於佛前退坐聽法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時金剛手菩薩大祕密主即與眷屬眾會，自手清潔嚴辦最上百味精珍，菩薩深心清淨如來所應供養，發最勝心，奉上世尊并諸菩薩、聲聞大眾，悉令充足。飯食事訖，而復奉上清淨香水盥手滌器，乃於佛前退坐聽法。

是時曠野大城所居一切夜叉、羅剎、必舍左等，各各諦誠瞻仰世尊，合掌虔恭歸命頂禮。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是時曠野大城所居一切夜叉、羅剎、必舍左等，各各諦誠瞻仰世尊，合掌虔恭歸命頂禮。