佛說如來不思議祕密大乘經

佛說如來不思議祕密大乘經卷第十四西天譯經三藏朝散大夫試光祿卿傳梵大師賜紫沙門臣法護等奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說如來不思議祕密大乘經卷第十四西天譯經三藏朝散大夫試光祿卿傳梵大師賜紫沙門臣法護等奉 詔譯

金剛手菩薩大祕密主授記品第十六之餘 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 金剛手菩薩大祕密主授記品第十六之餘

爾時世尊為金剛手菩薩大祕密主當授記時，會中有二萬人發阿耨多羅三藐三菩提心，皆願生彼普淨世界金剛步如來剎土之中。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊為金剛手菩薩大祕密主當授記時，會中有二萬人發阿耨多羅三藐三菩提心，皆願生彼普淨世界金剛步如來剎土之中。

爾時金剛手菩薩大祕密主聞佛世尊與授記已，心生慶快踊躍歡喜，即以金剛杵擲虛空中。當其戲擲金剛杵時，而此三千大千世界六種震動，天雨眾華鼓奏音樂，復於一切眾會右手自然皆出種種妙色最上華鬘。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時金剛手菩薩大祕密主聞佛世尊與授記已，心生慶快踊躍歡喜，即以金剛杵擲虛空中。當其戲擲金剛杵時，而此三千大千世界六種震動，天雨眾華鼓奏音樂，復於一切眾會右手自然皆出種種妙色最上華鬘。

爾時金剛手菩薩大祕密主即於佛前，合掌諦誠說伽陀曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時金剛手菩薩大祕密主即於佛前，合掌諦誠說伽陀曰：

「廣博大法王， 無盡妙法藏， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「廣博大法王， 無盡妙法藏，

欲為利世間， 善分別諸法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 欲為利世間， 善分別諸法。

已於諸法中， 捨除吝惜意， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 已於諸法中， 捨除吝惜意，

隨法依法修， 善住我歸命。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 隨法依法修， 善住我歸命。

佛清淨大士， 圓滿清淨行， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛清淨大士， 圓滿清淨行，

功德王名稱， 遍聞於三界。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 功德王名稱， 遍聞於三界。

能於三世中， 常持無盡智， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 能於三世中， 常持無盡智，

平等善所行， 頂禮無障礙。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 平等善所行， 頂禮無障礙。

月光極圓淨， 遍淨復清淨， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 月光極圓淨， 遍淨復清淨，

日光極光明， 妙光勝光聚。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 日光極光明， 妙光勝光聚。

梵音極妙音， 淨音深妙響， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 梵音極妙音， 淨音深妙響，

三寶勝金光， 故我今頂禮。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三寶勝金光， 故我今頂禮。

常現淨妙身， 亦無身繫屬， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 常現淨妙身， 亦無身繫屬，

常說妙語言， 離語言分別。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 常說妙語言， 離語言分別。

雖為大法師， 不生於法想， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 雖為大法師， 不生於法想，

解脫諸眾生， 而無眾生想。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解脫諸眾生， 而無眾生想。

世間何所作， 能報佛大恩， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世間何所作， 能報佛大恩，

功德勝利中， 唯出家能報。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 功德勝利中， 唯出家能報。

諸聞佛教授， 無異法可轉， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸聞佛教授， 無異法可轉，

隨所受法門， 真修如理作。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 隨所受法門， 真修如理作。」

爾時金剛手菩薩大祕密主并餘一切在會大眾，各以所持眾妙華鬘散於佛上。以佛威神力故，所散華鬘即時普遍此三千大千世界，皆現眾妙華鬘莊嚴周匝，盈積可八步量。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時金剛手菩薩大祕密主并餘一切在會大眾，各以所持眾妙華鬘散於佛上。以佛威神力故，所散華鬘即時普遍此三千大千世界，皆現眾妙華鬘莊嚴周匝，盈積可八步量。

無二無說品第十七 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無二無說品第十七

爾時寂慧菩薩摩訶薩前白金剛手菩薩大祕密主言：「祕密主！世尊如來授仁者記邪？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時寂慧菩薩摩訶薩前白金剛手菩薩大祕密主言：「祕密主！世尊如來授仁者記邪？」

金剛手言：「善男子！佛授我記，如夢自性。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 金剛手言：「善男子！佛授我記，如夢自性。」

寂慧言：「今汝授記，有何所得？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 寂慧言：「今汝授記，有何所得？」

金剛手言：「無所得故而我得記。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 金剛手言：「無所得故而我得記。」

寂慧言：「何法無所得？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 寂慧言：「何法無所得？」

金剛手言：「我、人、眾生、壽者悉無所得，彼蘊處界亦無所得，乃至若善不善、有罪無罪、有漏無漏、世間出世間、有為無為、若染若淨、生死涅槃，皆無所得。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 金剛手言：「我、人、眾生、壽者悉無所得，彼蘊處界亦無所得，乃至若善不善、有罪無罪、有漏無漏、世間出世間、有為無為、若染若淨、生死涅槃，皆無所得。」

寂慧言：「若法無所得，云何是中有授記乎？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 寂慧言：「若法無所得，云何是中有授記乎？」

金剛手言：「由無所得故，即於是中以通達智而乃授記。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 金剛手言：「由無所得故，即於是中以通達智而乃授記。」

寂慧言：「智何有二而可觀邪？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 寂慧言：「智何有二而可觀邪？」

金剛手言：「若有二可觀，即無授記可得。然以彼智無二可觀，是故諸菩薩於無二智中如是授記。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 金剛手言：「若有二可觀，即無授記可得。然以彼智無二可觀，是故諸菩薩於無二智中如是授記。」

寂慧言：「若智無二可觀者，復云何有能記所記邪？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 寂慧言：「若智無二可觀者，復云何有能記所記邪？」

金剛手言：「若能記、若所記，以平等性，於無二際中悉無所得。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 金剛手言：「若能記、若所記，以平等性，於無二際中悉無所得。」

寂慧言：「祕密主！無二際中云何有記？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 寂慧言：「祕密主！無二際中云何有記？」

金剛手言：「若彼際如是，即是無二際；即於彼際中，故如是授記。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 金剛手言：「若彼際如是，即是無二際；即於彼際中，故如是授記。」

寂慧言：「何名為際？復於何處而得授記？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 寂慧言：「何名為際？復於何處而得授記？」

金剛手言：「我際處授記，眾生際處、壽者際處、人際處授記。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 金剛手言：「我際處授記，眾生際處、壽者際處、人際處授記。」

寂慧言：「且我際處復在何處？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 寂慧言：「且我際處復在何處？」

金剛手言：「我際處者，即是如來解脫際處。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 金剛手言：「我際處者，即是如來解脫際處。」

寂慧言：「如來解脫際處而在何處？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 寂慧言：「如來解脫際處而在何處？」

金剛手言：「如來解脫際處，在無明有愛際處。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 金剛手言：「如來解脫際處，在無明有愛際處。」

寂慧言：「無明有愛際處復在何處？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 寂慧言：「無明有愛際處復在何處？」

金剛手言：「在畢竟無生無起際處。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 金剛手言：「在畢竟無生無起際處。」

寂慧言：「畢竟無生無起際復在何處？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 寂慧言：「畢竟無生無起際復在何處？」

金剛手言：「在無表了處。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 金剛手言：「在無表了處。」

寂慧言：「若無表了，有何開示？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 寂慧言：「若無表了，有何開示？」

金剛手言：「若有開示，即非無表了。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 金剛手言：「若有開示，即非無表了。」

寂慧言：「云何無開示？」金剛手言：「諸有所表悉無開示。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 寂慧言：「云何無開示？」金剛手言：「諸有所表悉無開示。」

寂慧言：「若無開示，何有教令？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 寂慧言：「若無開示，何有教令？」

金剛手言：「若有教令即無開示，若無開示即無教令。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 金剛手言：「若有教令即無開示，若無開示即無教令。」

寂慧言：「云何得教令？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 寂慧言：「云何得教令？」

金剛手言：「雖有表了即無所受。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 金剛手言：「雖有表了即無所受。」

寂慧言：「云何表了而無所受？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 寂慧言：「云何表了而無所受？」

金剛手言：「若不著文字即無所受。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 金剛手言：「若不著文字即無所受。」

寂慧言：「云何不著文字？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 寂慧言：「云何不著文字？」

金剛手言：「謂隨順義。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 金剛手言：「謂隨順義。」

寂慧言：「此復云何是隨順義？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 寂慧言：「此復云何是隨順義？」

金剛手言：「謂即於義而無所見。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 金剛手言：「謂即於義而無所見。」

寂慧言：「云何於義無所見邪？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 寂慧言：「云何於義無所見邪？」

金剛手言：「若義非義，悉於是中求不可得。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 金剛手言：「若義非義，悉於是中求不可得。」

寂慧言：「若於義非義求不可得者，即何所求邪？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 寂慧言：「若於義非義求不可得者，即何所求邪？」

金剛手言：「由於義非義求不可得故，即無法可求。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 金剛手言：「由於義非義求不可得故，即無法可求。」

寂慧言：「若無法可求者，即於一切悉無求邪？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 寂慧言：「若無法可求者，即於一切悉無求邪？」

金剛手言：「此中無有少法可求。何以故？以無法可求故，法即無法。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 金剛手言：「此中無有少法可求。何以故？以無法可求故，法即無法。」

寂慧言：「此中何者名為法邪？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 寂慧言：「此中何者名為法邪？」

金剛手言：「若法之聲尚不可得，是中復何而有法邪？善男子！如是應知，若言法者，謂於文字不著不行，是故說言一切諸法無言無說。善男子！若有人言有所說者，彼即非說。以非說故，彼即無法亦非如理。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 金剛手言：「若法之聲尚不可得，是中復何而有法邪？善男子！如是應知，若言法者，謂於文字不著不行，是故說言一切諸法無言無說。善男子！若有人言有所說者，彼即非說。以非說故，彼即無法亦非如理。」

寂慧言：「祕密主！若爾者，豈非如來諸所說法亦非說邪？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 寂慧言：「祕密主！若爾者，豈非如來諸所說法亦非說邪？」

金剛手言：「寂慧！豈非我先曾為汝說，世尊如來不說一字。以無說故，如來即以神通願力，隨眾生意示有所說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 金剛手言：「寂慧！豈非我先曾為汝說，世尊如來不說一字。以無說故，如來即以神通願力，隨眾生意示有所說。」

寂慧言：「設有說者，何過失邪？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 寂慧言：「設有說者，何過失邪？」

金剛手言：「有所說者，語業過失。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 金剛手言：「有所說者，語業過失。」

寂慧言：「彼語業者復何過失？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 寂慧言：「彼語業者復何過失？」

金剛手言：「文字思惟取著過失。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 金剛手言：「文字思惟取著過失。」

寂慧言：「此復何能離過失邪？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 寂慧言：「此復何能離過失邪？」

金剛手言：「一切法中，若有所說、若無所說，悉無少法而可表了，無表了故即離過失。又復於己無所開示亦離過失。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 金剛手言：「一切法中，若有所說、若無所說，悉無少法而可表了，無表了故即離過失。又復於己無所開示亦離過失。」

寂慧言：「其過失者，何為根本？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 寂慧言：「其過失者，何為根本？」

金剛手言：「彼過失者，取為根本。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 金剛手言：「彼過失者，取為根本。」

寂慧言：「取孰為本？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 寂慧言：「取孰為本？」

金剛手言：「執著為本。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 金剛手言：「執著為本。」

寂慧言：「執著孰為本？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 寂慧言：「執著孰為本？」

金剛手言：「虛妄分別為本。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 金剛手言：「虛妄分別為本。」

寂慧言：「虛妄分別孰為本？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 寂慧言：「虛妄分別孰為本？」

金剛手言：「增上所緣見為本。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 金剛手言：「增上所緣見為本。」

寂慧言：「增上所緣見孰為本？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 寂慧言：「增上所緣見孰為本？」

金剛手言：「色聲香味觸法即是增上所緣根本。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 金剛手言：「色聲香味觸法即是增上所緣根本。」

寂慧言：「云何無所緣？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 寂慧言：「云何無所緣？」

金剛手言：「愛不相續即無所緣。寂慧當知，如佛所說，一切法中若斷於愛即無所緣。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 金剛手言：「愛不相續即無所緣。寂慧當知，如佛所說，一切法中若斷於愛即無所緣。」

金剛手菩薩大祕密主說是法時，會中有五百苾芻得心解脫，二百菩薩得無生法忍。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 金剛手菩薩大祕密主說是法時，會中有五百苾芻得心解脫，二百菩薩得無生法忍。

入曠野大城受食品第十八之一 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 入曠野大城受食品第十八之一

爾時金剛手菩薩大祕密主滿所思念得授記已，安慰其心生大歡喜踊躍慶快，前白佛言：「世尊！我今勤請世尊降赴我所居止祕密宮中，微伸供養期滿七日，并請菩薩、聲聞大眾。願佛慈悲哀受我請。何以故？世尊！曠野大城中有多夜叉、羅剎、鳩盤茶、必舍左、乾闥婆、摩睺羅伽等異類眾生悉住於彼，令彼等眾得見佛已，於長夜中利益安樂，息除𭜉戾恚惡之心；復令四大天王諸眷屬等，於長夜中獲大利益安隱而住。若佛世尊悲愍我故降赴我宮，菩薩、聲聞隨受微供，使令無量諸眾生類增長善根，復令我等圓滿意樂。」佛即默然而受其請。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時金剛手菩薩大祕密主滿所思念得授記已，安慰其心生大歡喜踊躍慶快，前白佛言：「世尊！我今勤請世尊降赴我所居止祕密宮中，微伸供養期滿七日，并請菩薩、聲聞大眾。願佛慈悲哀受我請。何以故？世尊！曠野大城中有多夜叉、羅剎、鳩盤茶、必舍左、乾闥婆、摩睺羅伽等異類眾生悉住於彼，令彼等眾得見佛已，於長夜中利益安樂，息除𭜉戾恚惡之心；復令四大天王諸眷屬等，於長夜中獲大利益安隱而住。若佛世尊悲愍我故降赴我宮，菩薩、聲聞隨受微供，使令無量諸眾生類增長善根，復令我等圓滿意樂。」佛即默然而受其請。

爾時金剛手菩薩大祕密主知佛世尊默受請已，心生歡喜踊躍慶快，即時頭面頂禮佛足，右繞七匝速離佛會，還復所止曠野大城。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時金剛手菩薩大祕密主知佛世尊默受請已，心生歡喜踊躍慶快，即時頭面頂禮佛足，右繞七匝速離佛會，還復所止曠野大城。

時金剛手菩薩大祕密主至自宮已乃起思念：「我今如何施設供養？復依何等境界莊嚴而為嚴飾，令欲、色界諸天子眾起希有心，復令十方世界所來集會大菩薩眾咸生歡喜，我亦於佛廣大施作妙供養事。」作是念已即自記憶：「往昔一時佛於夜分入三摩地，其名寂靜不思議廣大所行，我亦隨佛即入是定。東方去此過殑伽沙數等佛剎土已，到一世界名無邊功德寶莊嚴，彼有如來號莊嚴王。其佛剎中化主世尊為十千菩薩授菩提記。我於爾時見彼佛剎，不可思議天人莊嚴，超勝一切妙莊嚴事。我宜依彼無邊功德寶莊嚴世界所莊嚴相而為嚴飾，當為世尊作供養事。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時金剛手菩薩大祕密主至自宮已乃起思念：「我今如何施設供養？復依何等境界莊嚴而為嚴飾，令欲、色界諸天子眾起希有心，復令十方世界所來集會大菩薩眾咸生歡喜，我亦於佛廣大施作妙供養事。」作是念已即自記憶：「往昔一時佛於夜分入三摩地，其名寂靜不思議廣大所行，我亦隨佛即入是定。東方去此過殑伽沙數等佛剎土已，到一世界名無邊功德寶莊嚴，彼有如來號莊嚴王。其佛剎中化主世尊為十千菩薩授菩提記。我於爾時見彼佛剎，不可思議天人莊嚴，超勝一切妙莊嚴事。我宜依彼無邊功德寶莊嚴世界所莊嚴相而為嚴飾，當為世尊作供養事。」

爾時金剛手菩薩大祕密主即入大莊嚴王三摩地，於是三摩地中如實觀，覩彼無邊功德寶莊嚴世界種種殊妙莊嚴等事。如其所觀，即運神力於此曠野大城中施設莊嚴，與彼無異。而彼無邊功德寶莊嚴世界者，東西南北縱廣正等六十四由旬，以青瑠璃而為其地，帝青大寶作其牆界，垂珠華瓔眾寶嚴飾，閻浮檀金而為蓮華，眾寶枝葉眾寶瓔珞間錯垂布。復有無數天妙寶衣，復有無數珠瓔嚴飾，復有無數殊妙繒綵，垂以無數妙寶華鬘燒香塗香眾妙寶瓶，亦復無數周匝遍散種種色華，人所觀者殊妙悅意，若身若心歡喜調暢。出現無邊功德寶聚，復現無量色相莊嚴。又有廣多百千莊嚴妙師子座，寶机承足寶繩交絡，寶華莊嚴垂真珠網，周匝盈積可八步量。又復布設無數天衣，空中復有寶網垂覆。如是種種妙莊嚴事，於餘廣多世界之中昔所未見昔所未聞。又復嚴辦百味精珍上妙飲食。又復布列百千莊嚴妙師子座安處空中，一一師子座空中自然有妙寶蓋，各各垂覆殊妙莊嚴眾相具足。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時金剛手菩薩大祕密主即入大莊嚴王三摩地，於是三摩地中如實觀，覩彼無邊功德寶莊嚴世界種種殊妙莊嚴等事。如其所觀，即運神力於此曠野大城中施設莊嚴，與彼無異。而彼無邊功德寶莊嚴世界者，東西南北縱廣正等六十四由旬，以青瑠璃而為其地，帝青大寶作其牆界，垂珠華瓔眾寶嚴飾，閻浮檀金而為蓮華，眾寶枝葉眾寶瓔珞間錯垂布。復有無數天妙寶衣，復有無數珠瓔嚴飾，復有無數殊妙繒綵，垂以無數妙寶華鬘燒香塗香眾妙寶瓶，亦復無數周匝遍散種種色華，人所觀者殊妙悅意，若身若心歡喜調暢。出現無邊功德寶聚，復現無量色相莊嚴。又有廣多百千莊嚴妙師子座，寶机承足寶繩交絡，寶華莊嚴垂真珠網，周匝盈積可八步量。又復布設無數天衣，空中復有寶網垂覆。如是種種妙莊嚴事，於餘廣多世界之中昔所未見昔所未聞。又復嚴辦百味精珍上妙飲食。又復布列百千莊嚴妙師子座安處空中，一一師子座空中自然有妙寶蓋，各各垂覆殊妙莊嚴眾相具足。

爾時金剛手菩薩大祕密主於其定中安布如是殊妙勝相。施設莊嚴師子座已，從定而起，過於夜分至明旦時，嚴辦最上清淨食已，深心清淨將欲供養世尊如來、菩薩大眾。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時金剛手菩薩大祕密主於其定中安布如是殊妙勝相。施設莊嚴師子座已，從定而起，過於夜分至明旦時，嚴辦最上清淨食已，深心清淨將欲供養世尊如來、菩薩大眾。