佛說如來不思議祕密大乘經

佛說如來不思議祕密大乘經卷第十三西天譯經三藏朝散大夫試光祿卿傳梵大師賜紫沙門臣法護等奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說如來不思議祕密大乘經卷第十三西天譯經三藏朝散大夫試光祿卿傳梵大師賜紫沙門臣法護等奉 詔譯

所緣品第十五之二 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 所緣品第十五之二

「復次寂慧！若諸菩薩為欲對治慳吝過失所緣法者，即起能捨己之所有心住。若為對治破戒過失所緣，即起持戒心住。若為對治瞋恚過失所緣，即起堅固忍辱心住。若為對治懈怠過失所緣，即起精進成辦如來勝力心住。若為對治散亂過失所緣，即起獲得如來禪定心住。若為對治染慧過失所緣，即起圓滿無礙智心住。若為聲聞作意所緣，即起積集大乘心住。若為厭離所緣，即起不作諸罪心住。若為惡趣所緣，即起剎那所生諸惡趣中救度心住。若為天趣作意所緣，即起若成若壞後邊心住。若為人趣作意所緣，即起不堅固心住。若為念佛作意所緣，即起諸佛攝受心住。若為念法作意所緣，即起於法不吝心住。若為念僧作意所緣，即起獲得不退轉於法輪心住。若為念捨作意所緣，即起一切能捨心住。若為念戒作意所緣，即起圓滿求願勝定覺支心住。若為念天作意所緣，即起諸天稱讚佛智加持心住。若為身作意所緣，即起獲得佛身清淨心住。若為語作意所緣，即起獲得諸佛語言清淨心住。若為心作意所緣，即起獲得佛平等心清淨心住。若為有為法所緣，即起圓滿如來智心住。若為無為法所緣，即起圓滿佛智心住。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次寂慧！若諸菩薩為欲對治慳吝過失所緣法者，即起能捨己之所有心住。若為對治破戒過失所緣，即起持戒心住。若為對治瞋恚過失所緣，即起堅固忍辱心住。若為對治懈怠過失所緣，即起精進成辦如來勝力心住。若為對治散亂過失所緣，即起獲得如來禪定心住。若為對治染慧過失所緣，即起圓滿無礙智心住。若為聲聞作意所緣，即起積集大乘心住。若為厭離所緣，即起不作諸罪心住。若為惡趣所緣，即起剎那所生諸惡趣中救度心住。若為天趣作意所緣，即起若成若壞後邊心住。若為人趣作意所緣，即起不堅固心住。若為念佛作意所緣，即起諸佛攝受心住。若為念法作意所緣，即起於法不吝心住。若為念僧作意所緣，即起獲得不退轉於法輪心住。若為念捨作意所緣，即起一切能捨心住。若為念戒作意所緣，即起圓滿求願勝定覺支心住。若為念天作意所緣，即起諸天稱讚佛智加持心住。若為身作意所緣，即起獲得佛身清淨心住。若為語作意所緣，即起獲得諸佛語言清淨心住。若為心作意所緣，即起獲得佛平等心清淨心住。若為有為法所緣，即起圓滿如來智心住。若為無為法所緣，即起圓滿佛智心住。

「寂慧當知，此如是等或有所緣，而諸菩薩無有不於一切智智現前法門中住。又諸菩薩於一切所緣法中皆悉迴向菩提，此即是名菩薩善巧方便覺了一切法通達觀察。寂慧！譬如所有三千大千世界一切大地隨諸所生，無有不是一切眾生受用之所。彼諸菩薩亦復如是，所有一切所緣境界，無有不是善巧方便菩薩共所受用菩提道分，無不成熟菩提道法。又如色法，一切皆是四大所造。善巧方便菩薩亦復如是，或有所緣，一切皆以菩提勝相和合相應。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「寂慧當知，此如是等或有所緣，而諸菩薩無有不於一切智智現前法門中住。又諸菩薩於一切所緣法中皆悉迴向菩提，此即是名菩薩善巧方便覺了一切法通達觀察。寂慧！譬如所有三千大千世界一切大地隨諸所生，無有不是一切眾生受用之所。彼諸菩薩亦復如是，所有一切所緣境界，無有不是善巧方便菩薩共所受用菩提道分，無不成熟菩提道法。又如色法，一切皆是四大所造。善巧方便菩薩亦復如是，或有所緣，一切皆以菩提勝相和合相應。

「復次寂慧！若有眾生慳吝惡作者，菩薩即為圓滿布施波羅蜜多、持戒波羅蜜多。若諸眾生起瞋恚行及懈怠者，菩薩即為圓滿忍辱波羅蜜多、精進波羅蜜多。若諸眾生起散亂心及愚癡行者，菩薩即為圓滿禪定波羅蜜多、勝慧波羅蜜多。若諸眾生不可悲愍者，菩薩於彼無違害心。若諸眾生所應饒益者，菩薩於彼無隨順心。若諸眾生常稱讚者，菩薩於彼而無高心。若諸眾生不稱讚者，菩薩於彼亦無下心。若見一切苦惱眾生，菩薩即起大悲之心。若見一切快樂眾生，菩薩即起歡喜之心。若見一切麁獷眾生，菩薩即起調伏之心。若見一切調順眾生，菩薩即起慈愛之心。若見具有緣力眾生，菩薩即起衛護之心。若見具有因力眾生，菩薩即起攝化之心，隨攝化已乃為教授。若見智慧開明眾生，菩薩即為宣說甚深之法。若見具演說智眾生，菩薩即為廣大說法。若見如理眾生，菩薩即為次第說法。若見眾生樂著文句者，菩薩即以少略文句而為說法。若見眾生樂以奢摩他為先導者，菩薩即為宣說毘鉢舍那。若見眾生樂以毘鉢舍那為先導者，菩薩即為宣說趣入三摩地法。若見眾生樂持戒者，菩薩先為宣說不究竟法，後復為說地獄等事。若見眾生樂多聞者，即為宣說無疑惑法。若見眾生樂三摩地者，即為宣說趣入慧法。若見眾生樂曠野住者，即為宣說心寂靜法。若見眾生樂修頭陀行者，即為宣說聖慧根法。若見鈍根眾生，即為宣說聞隨順法。若見堅著貪法眾生，即為宣說不淨之法。若見堅著瞋法眾生，即為宣說慈心之法。若見堅著癡法眾生，即為宣說緣生之法。若見等分行眾生，即從中入中廣為說法，所謂不淨法、慈心法、緣生法。若隨順諸法所應度者，菩薩即為宣說增上戒法、增上心法、增上慧法。若見眾生以佛勝相所應度者，即為宣說真實隨順菩提分法。若見輕慢眾生所應度者，先為杜止輕慢之門，後為說法。若見眾生相續樂觀菩薩聖相者，菩薩即為常現其身，然根未熟者不為說法。若見眾生樂巧說法所應度者，即以緣起譬喻解釋說法。若見眾生樂甚深法所應度者，即為宣說緣生無我無人無眾生法。若有眾生著諸見者，為說空法。若見眾生起尋求行者，即為宣說無相之法。若見眾生起求願者，即為宣說無願之法。若見眾生著諸蘊者，即為宣說如幻之法。若見眾生著諸界者，即為宣說善決擇法。若見眾生著諸處者，即為宣說如夢之法。若見眾生著欲界者，即為宣說逼惱之法。若見眾生著色界者，即為宣說諸行苦法。若見眾生著無色界者，即為宣說彼一切行無常之法。若見眾生樂以苦法所應度者，即為宣說，令於聖種生歡喜法。若見眾生樂以樂法所應度 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次寂慧！若有眾生慳吝惡作者，菩薩即為圓滿布施波羅蜜多、持戒波羅蜜多。若諸眾生起瞋恚行及懈怠者，菩薩即為圓滿忍辱波羅蜜多、精進波羅蜜多。若諸眾生起散亂心及愚癡行者，菩薩即為圓滿禪定波羅蜜多、勝慧波羅蜜多。若諸眾生不可悲愍者，菩薩於彼無違害心。若諸眾生所應饒益者，菩薩於彼無隨順心。若諸眾生常稱讚者，菩薩於彼而無高心。若諸眾生不稱讚者，菩薩於彼亦無下心。若見一切苦惱眾生，菩薩即起大悲之心。若見一切快樂眾生，菩薩即起歡喜之心。若見一切麁獷眾生，菩薩即起調伏之心。若見一切調順眾生，菩薩即起慈愛之心。若見具有緣力眾生，菩薩即起衛護之心。若見具有因力眾生，菩薩即起攝化之心，隨攝化已乃為教授。若見智慧開明眾生，菩薩即為宣說甚深之法。若見具演說智眾生，菩薩即為廣大說法。若見如理眾生，菩薩即為次第說法。若見眾生樂著文句者，菩薩即以少略文句而為說法。若見眾生樂以奢摩他為先導者，菩薩即為宣說毘鉢舍那。若見眾生樂以毘鉢舍那為先導者，菩薩即為宣說趣入三摩地法。若見眾生樂持戒者，菩薩先為宣說不究竟法，後復為說地獄等事。若見眾生樂多聞者，即為宣說無疑惑法。若見眾生樂三摩地者，即為宣說趣入慧法。若見眾生樂曠野住者，即為宣說心寂靜法。若見眾生樂修頭陀行者，即為宣說聖慧根法。若見鈍根眾生，即為宣說聞隨順法。若見堅著貪法眾生，即為宣說不淨之法。若見堅著瞋法眾生，即為宣說慈心之法。若見堅著癡法眾生，即為宣說緣生之法。若見等分行眾生，即從中入中廣為說法，所謂不淨法、慈心法、緣生法。若隨順諸法所應度者，菩薩即為宣說增上戒法、增上心法、增上慧法。若見眾生以佛勝相所應度者，即為宣說真實隨順菩提分法。若見輕慢眾生所應度者，先為杜止輕慢之門，後為說法。若見眾生相續樂觀菩薩聖相者，菩薩即為常現其身，然根未熟者不為說法。若見眾生樂巧說法所應度者，即以緣起譬喻解釋說法。若見眾生樂甚深法所應度者，即為宣說緣生無我無人無眾生法。若有眾生著諸見者，為說空法。若見眾生起尋求行者，即為宣說無相之法。若見眾生起求願者，即為宣說無願之法。若見眾生著諸蘊者，即為宣說如幻之法。若見眾生著諸界者，即為宣說善決擇法。若見眾生著諸處者，即為宣說如夢之法。若見眾生著欲界者，即為宣說逼惱之法。若見眾生著色界者，即為宣說諸行苦法。若見眾生著無色界者，即為宣說彼一切行無常之法。若見眾生樂以苦法所應度者，即為宣說，令於聖種生歡喜法。若見眾生樂以樂法所應度

者，為說無量禪定之法。若見眾生樂天趣法所應度者，即為宣說純一樂法。若見眾生樂著諸相所應度者，為說無我無取之法。若見眾生樂以聲聞法所應度者，即為教授取證之法。若見眾生樂以緣覺法所應度者，即為宣說於事於義少略之法。若見眾生樂以初發心菩薩法所應度者，即為宣說深心發起大悲之法。若見眾生樂以久修道行菩薩之法所應度者，即為宣說於輪迴中無懈倦法。若見眾生樂以不退轉菩薩之法所應度者，即為宣說嚴淨佛土之法。若見眾生樂以一生補處菩薩之法所應度者，即為宣說大菩提場莊嚴之法。若見眾生樂以佛身所應度者，為說菩薩勝行相續不空之法。寂慧當知，如是等法皆是具足智慧方便諸大菩薩，於彼清淨所緣法中而得自在，是故廣說不空之法；其所說法，為令一切眾生歡喜故說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 者，為說無量禪定之法。若見眾生樂天趣法所應度者，即為宣說純一樂法。若見眾生樂著諸相所應度者，為說無我無取之法。若見眾生樂以聲聞法所應度者，即為教授取證之法。若見眾生樂以緣覺法所應度者，即為宣說於事於義少略之法。若見眾生樂以初發心菩薩法所應度者，即為宣說深心發起大悲之法。若見眾生樂以久修道行菩薩之法所應度者，即為宣說於輪迴中無懈倦法。若見眾生樂以不退轉菩薩之法所應度者，即為宣說嚴淨佛土之法。若見眾生樂以一生補處菩薩之法所應度者，即為宣說大菩提場莊嚴之法。若見眾生樂以佛身所應度者，為說菩薩勝行相續不空之法。寂慧當知，如是等法皆是具足智慧方便諸大菩薩，於彼清淨所緣法中而得自在，是故廣說不空之法；其所說法，為令一切眾生歡喜故說。」

說是法時，會中有十千人發阿耨多羅三藐三菩提心，五千菩薩得無生法忍。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 說是法時，會中有十千人發阿耨多羅三藐三菩提心，五千菩薩得無生法忍。

金剛手菩薩大祕密主授記品第十六之一 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 金剛手菩薩大祕密主授記品第十六之一

爾時會中有諸菩薩咸起是念：「此金剛手菩薩大祕密主，其何久近當得成就阿耨多羅三藐三菩提果邪？所居佛土當何名字？菩薩成佛復名何等？眷屬圓滿其數幾何？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時會中有諸菩薩咸起是念：「此金剛手菩薩大祕密主，其何久近當得成就阿耨多羅三藐三菩提果邪？所居佛土當何名字？菩薩成佛復名何等？眷屬圓滿其數幾何？」

爾時世尊知諸菩薩心所念已，即時微笑，法爾諸佛現微笑時必有因緣。爾時世尊從其面門放種種色廣大光明，所謂青黃赤白紅紫碧綠，其眾色光普遍照曜無邊世界乃至梵世，其光盤旋還來佛所，右繞三匝，從佛世尊頂門而入。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊知諸菩薩心所念已，即時微笑，法爾諸佛現微笑時必有因緣。爾時世尊從其面門放種種色廣大光明，所謂青黃赤白紅紫碧綠，其眾色光普遍照曜無邊世界乃至梵世，其光盤旋還來佛所，右繞三匝，從佛世尊頂門而入。

爾時寂慧菩薩摩訶薩即於佛前合掌虔恭，以妙伽陀而伸請問： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時寂慧菩薩摩訶薩即於佛前合掌虔恭，以妙伽陀而伸請問：

「如金色光妙無垢， 寂靜月面體凝然， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如金色光妙無垢， 寂靜月面體凝然，

破暗最上日光明， 人仙微笑今何為？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 破暗最上日光明， 人仙微笑今何為？

安處寂定蓮花相， 大悲震吼進力增， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 安處寂定蓮花相， 大悲震吼進力增，

念智功德妙香薰， 善逝蓮花笑何為？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 念智功德妙香薰， 善逝蓮花笑何為？

念如淨器定如油， 悲炷然燈破三垢， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 念如淨器定如油， 悲炷然燈破三垢，

妙慧光明息暗冥， 善逝智光笑何為？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 妙慧光明息暗冥， 善逝智光笑何為？

悲輪光明慧觀察， 息除三垢滅諸冥， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 悲輪光明慧觀察， 息除三垢滅諸冥，

淨開智眼利世間， 佛日妙光笑何為？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 淨開智眼利世間， 佛日妙光笑何為？

佛知三有世間意， 遍照一切天人心， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛知三有世間意， 遍照一切天人心，

大仙慈眼視眾生， 今何大仙現微笑？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大仙慈眼視眾生， 今何大仙現微笑？」

寂慧菩薩說伽陀已。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 寂慧菩薩說伽陀已。

爾時世尊即告寂慧菩薩摩訶薩言：「今此金剛手菩薩大祕密主，於此賢劫諸佛、如來、應供、正等正覺所，持金剛杵作供養事，以利益心守護正法。今於我此祕密法中廣大施作，普為無量一切眾生成熟最上菩提善根。於此賢劫乃至最後樓至如來法中隱沒，即於極樂世界阿閦如來佛剎中生。而彼世界阿閦如來為彼諸菩薩宣說祕密一百八印，時金剛手菩薩大祕密主聞其所說，不假加行解入義趣，如理如實隨順所行。其後復於無量無數諸如來所，親近恭敬尊重供養，彼彼佛所皆修梵行護持正法，廣為無量俱胝那庾多百千眾生成熟阿耨多羅三藐三菩提法。而後復過殑伽沙數劫中圓滿菩提分法，而乃得成阿耨多羅三藐三菩提果，號金剛步如來、應供、正等正覺出現於世，明行足、善逝、世間解、無上士、調御丈夫、天人師、佛、世尊。世界名普淨，劫名清淨。寂慧！而彼普淨世界金剛步如來剎土之中，安隱豐樂嚴淨可觀，天人熾盛菩薩廣多，七寶具足殊妙莊嚴。七寶所謂金、銀、瑠璃、硨磲、碼瑙、珊瑚、琥珀及赤珠寶，彼世界中周遍盈積。可八步量地平如掌，柔軟復如迦左隣尼具諸樂觸。建妙幡幢寶繩交絡，天妙寶花處處垂下，最上精妙眾香氛馥，空中自然奏諸音樂，無諸惡趣及眾險難，如兜率天最勝受用。又彼世界隨意所思，宮殿舍宇園林樓閣、飲食衣服眾莊嚴具，皆悉具足隨諸所用，皆與天人受用無異。受諸天人，具大信解深信佛智。又彼世界亦復不聞聲聞、緣覺二乘名字，彼佛所說純一清淨大菩薩法。又彼金剛步如來廣多百千菩薩眷屬。又彼世界不壞律儀、不減壽命、不破戒行、不失正見，亦無顛狂聾瘂跛傴謇吃、獷惡鬪競缺減諸根等者，一切皆具二十八種天人勝相而為莊嚴。彼佛如來壽八中劫，亦無天人中間夭逝。寂慧當知，彼金剛步如來其如是等及餘無量勝功德事。彼佛世尊隨欲說法即放光明，彼諸眾生見是光已，即知如來宣說妙法。若有眾生互起思念，欲詣佛所瞻仰聽法，即以彼佛神通智力所加持故尋至佛所，或有以自神力至佛所者，即時天人大眾咸來集會。時彼世尊踊身空中高百千多羅樹，時四大洲悉見如來廣大身相，又十方世界悉聞震發，顯示如來清淨妙音，一切眾生聞者適悅。又復如來為諸菩薩說正法時，無一眾生於其如來宣說之法有所違背，彼諸眾生皆悉利根開明知解。又彼世界而無王者，唯佛世尊金剛步如來最上法王。又彼世界一切眾生無我無執。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊即告寂慧菩薩摩訶薩言：「今此金剛手菩薩大祕密主，於此賢劫諸佛、如來、應供、正等正覺所，持金剛杵作供養事，以利益心守護正法。今於我此祕密法中廣大施作，普為無量一切眾生成熟最上菩提善根。於此賢劫乃至最後樓至如來法中隱沒，即於極樂世界阿閦如來佛剎中生。而彼世界阿閦如來為彼諸菩薩宣說祕密一百八印，時金剛手菩薩大祕密主聞其所說，不假加行解入義趣，如理如實隨順所行。其後復於無量無數諸如來所，親近恭敬尊重供養，彼彼佛所皆修梵行護持正法，廣為無量俱胝那庾多百千眾生成熟阿耨多羅三藐三菩提法。而後復過殑伽沙數劫中圓滿菩提分法，而乃得成阿耨多羅三藐三菩提果，號金剛步如來、應供、正等正覺出現於世，明行足、善逝、世間解、無上士、調御丈夫、天人師、佛、世尊。世界名普淨，劫名清淨。寂慧！而彼普淨世界金剛步如來剎土之中，安隱豐樂嚴淨可觀，天人熾盛菩薩廣多，七寶具足殊妙莊嚴。七寶所謂金、銀、瑠璃、硨磲、碼瑙、珊瑚、琥珀及赤珠寶，彼世界中周遍盈積。可八步量地平如掌，柔軟復如迦左隣尼具諸樂觸。建妙幡幢寶繩交絡，天妙寶花處處垂下，最上精妙眾香氛馥，空中自然奏諸音樂，無諸惡趣及眾險難，如兜率天最勝受用。又彼世界隨意所思，宮殿舍宇園林樓閣、飲食衣服眾莊嚴具，皆悉具足隨諸所用，皆與天人受用無異。受諸天人，具大信解深信佛智。又彼世界亦復不聞聲聞、緣覺二乘名字，彼佛所說純一清淨大菩薩法。又彼金剛步如來廣多百千菩薩眷屬。又彼世界不壞律儀、不減壽命、不破戒行、不失正見，亦無顛狂聾瘂跛傴謇吃、獷惡鬪競缺減諸根等者，一切皆具二十八種天人勝相而為莊嚴。彼佛如來壽八中劫，亦無天人中間夭逝。寂慧當知，彼金剛步如來其如是等及餘無量勝功德事。彼佛世尊隨欲說法即放光明，彼諸眾生見是光已，即知如來宣說妙法。若有眾生互起思念，欲詣佛所瞻仰聽法，即以彼佛神通智力所加持故尋至佛所，或有以自神力至佛所者，即時天人大眾咸來集會。時彼世尊踊身空中高百千多羅樹，時四大洲悉見如來廣大身相，又十方世界悉聞震發，顯示如來清淨妙音，一切眾生聞者適悅。又復如來為諸菩薩說正法時，無一眾生於其如來宣說之法有所違背，彼諸眾生皆悉利根開明知解。又彼世界而無王者，唯佛世尊金剛步如來最上法王。又彼世界一切眾生無我無執。

「復次寂慧！又彼金剛步如來，於彼剎中諸天人所欲行乞食，彼時若天若人即見如來聖像住在其前執持應器。彼諸天人見聖像已，各欲奉上如來清淨飲食，及隨意樂所欲方處座臥之具，百味食等皆悉嚴備。彼佛知時，隨受所施。佛受施已即出其舍，還復如來所止僧坊，諸菩薩眾亦復隨應入三摩地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次寂慧！又彼金剛步如來，於彼剎中諸天人所欲行乞食，彼時若天若人即見如來聖像住在其前執持應器。彼諸天人見聖像已，各欲奉上如來清淨飲食，及隨意樂所欲方處座臥之具，百味食等皆悉嚴備。彼佛知時，隨受所施。佛受施已即出其舍，還復如來所止僧坊，諸菩薩眾亦復隨應入三摩地。

「寂慧當知，彼佛如來所住世界，具如是等及餘無量勝功德事，是故名為普淨世界。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「寂慧當知，彼佛如來所住世界，具如是等及餘無量勝功德事，是故名為普淨世界。」