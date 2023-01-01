佛說如來不思議祕密大乘經

佛說如來不思議祕密大乘經卷第十一 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說如來不思議祕密大乘經卷第十一

西天譯經三藏朝散大夫試光祿卿傳梵大師賜紫沙門臣法護等奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 西天譯經三藏朝散大夫試光祿卿傳梵大師賜紫沙門臣法護等奉 詔譯

降魔品第十三 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 降魔品第十三

「復次寂慧！菩薩安處大菩提場師子座已，即放眉間白毫相光普遍照曜，是光名曰警照諸魔。時此三千大千世界有百俱胝魔眾蒙光照觸，各各於自所止宮中身毛悚豎，復於自宮心生逼惱。其光映蔽魔宮暗冥，時彼諸魔乃作是念：『何因何緣我等宮殿皆悉暗冥？豈非釋迦菩薩坐菩提場成證阿耨多羅三藐三菩提果耶？』彼諸魔眾即時觀見菩薩已坐大菩提場，是時諸魔即各隱自所止宮中。彼一一魔各有無量無數百千俱胝那庾多夜叉侍衛，種種色相、種種狀貌、種種形體，奔馳往復周章惶怖，有種種頭面、種種器仗、種種旌幢周匝圍繞，發大惡聲哮呼號叫，恃魔威力起魔業通。諸魔首領普遍縱廣二萬由旬，魔眾眷屬亦復廣多八萬四千由旬，皆以菩薩攝化力故，咸悉來至菩提樹下。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次寂慧！菩薩安處大菩提場師子座已，即放眉間白毫相光普遍照曜，是光名曰警照諸魔。時此三千大千世界有百俱胝魔眾蒙光照觸，各各於自所止宮中身毛悚豎，復於自宮心生逼惱。其光映蔽魔宮暗冥，時彼諸魔乃作是念：『何因何緣我等宮殿皆悉暗冥？豈非釋迦菩薩坐菩提場成證阿耨多羅三藐三菩提果耶？』彼諸魔眾即時觀見菩薩已坐大菩提場，是時諸魔即各隱自所止宮中。彼一一魔各有無量無數百千俱胝那庾多夜叉侍衛，種種色相、種種狀貌、種種形體，奔馳往復周章惶怖，有種種頭面、種種器仗、種種旌幢周匝圍繞，發大惡聲哮呼號叫，恃魔威力起魔業通。諸魔首領普遍縱廣二萬由旬，魔眾眷屬亦復廣多八萬四千由旬，皆以菩薩攝化力故，咸悉來至菩提樹下。

「寂慧當知，彼諸魔眾到已，即時運魔業力，化現種種醜惡容相，發起多種不可意聲，佷戾兇殘哮吼震擊，意欲攝伏毀害菩薩。是時會中有未離貪諸眾生類，聞惡聲已，生大驚怖即趣命終，或未終間受多苦惱。以菩薩威神力故，而彼惡聲久不能息。菩薩乃起大悲之心愍其逼惱，即為息滅諸有惡聲，不令嬈害一切眾生。寂慧當知，此是菩薩善巧方便最勝境界。爾時菩薩聞彼種種極惡聲已不生驚悚。何以故？菩薩所聞諸聲，若美若惡，悉如響應。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「寂慧當知，彼諸魔眾到已，即時運魔業力，化現種種醜惡容相，發起多種不可意聲，佷戾兇殘哮吼震擊，意欲攝伏毀害菩薩。是時會中有未離貪諸眾生類，聞惡聲已，生大驚怖即趣命終，或未終間受多苦惱。以菩薩威神力故，而彼惡聲久不能息。菩薩乃起大悲之心愍其逼惱，即為息滅諸有惡聲，不令嬈害一切眾生。寂慧當知，此是菩薩善巧方便最勝境界。爾時菩薩聞彼種種極惡聲已不生驚悚。何以故？菩薩所聞諸聲，若美若惡，悉如響應。

「復次寂慧！彼諸魔眾以諸惡相嬈菩薩時，即有守護大菩提場修菩提行諸賢聖眾，以十六種言詞毀呰諸魔，謂言：『惡者！汝宜止止。勿得固起惡戾之相，而生嬈害菩薩大士。所以者何？今汝諸魔欲壞菩薩，而菩薩力最大最勝能壞汝等，如羸力人敵大力者。又汝諸魔欲勝菩薩，而菩薩力能勝汝等，如劣弱軍戰大勇者。又汝諸魔欲超菩薩，而菩薩力能超汝等，猶如星宿比月光明。又汝諸魔欲破菩薩，而菩薩力能破汝等，猶如猛風吹其糠粃。又汝諸魔欲摧菩薩，而菩薩力能摧汝等，猶如大樹斷截其根。又汝諸魔欲怖菩薩，而菩薩力能怖汝等，猶如群獸遇大師子。又汝諸魔欲令菩薩處枯涸地，而菩薩力能涸汝等，猶如炎日涸牛跡水。又汝諸魔欲毀菩薩，而菩薩力能毀汝等，如邊小國戰大國土。又汝諸魔欲窺覘菩薩，而菩薩力能窺汝等，如惡人處脫其殺命。又汝諸魔欲亂菩薩，而菩薩力能亂汝等，猶如賈客廣積珍財為火所爇。又汝諸魔欲令菩薩生大憂惱，而菩薩力能令汝等生大憂惱，如非法王失其王位。又汝諸魔欲於菩薩起恚惡心，而菩薩力制汝恚心，猶如老鴈折其翅羽。又汝諸魔欲殺菩薩，而菩薩力制汝殺心，如人經遊曠野險難中竭財物。又汝諸魔欲令菩薩作奔馳者，而菩薩力能令汝等奔怖馳走，如涉大海中破船舫。又汝諸魔欲令菩薩作萎悴者，而菩薩力能令汝等悉皆萎悴，如劫火洞然焚燒草木。又汝諸魔欲斷菩薩，而菩薩力能斷汝等，如大金剛斷諸小石。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次寂慧！彼諸魔眾以諸惡相嬈菩薩時，即有守護大菩提場修菩提行諸賢聖眾，以十六種言詞毀呰諸魔，謂言：『惡者！汝宜止止。勿得固起惡戾之相，而生嬈害菩薩大士。所以者何？今汝諸魔欲壞菩薩，而菩薩力最大最勝能壞汝等，如羸力人敵大力者。又汝諸魔欲勝菩薩，而菩薩力能勝汝等，如劣弱軍戰大勇者。又汝諸魔欲超菩薩，而菩薩力能超汝等，猶如星宿比月光明。又汝諸魔欲破菩薩，而菩薩力能破汝等，猶如猛風吹其糠粃。又汝諸魔欲摧菩薩，而菩薩力能摧汝等，猶如大樹斷截其根。又汝諸魔欲怖菩薩，而菩薩力能怖汝等，猶如群獸遇大師子。又汝諸魔欲令菩薩處枯涸地，而菩薩力能涸汝等，猶如炎日涸牛跡水。又汝諸魔欲毀菩薩，而菩薩力能毀汝等，如邊小國戰大國土。又汝諸魔欲窺覘菩薩，而菩薩力能窺汝等，如惡人處脫其殺命。又汝諸魔欲亂菩薩，而菩薩力能亂汝等，猶如賈客廣積珍財為火所爇。又汝諸魔欲令菩薩生大憂惱，而菩薩力能令汝等生大憂惱，如非法王失其王位。又汝諸魔欲於菩薩起恚惡心，而菩薩力制汝恚心，猶如老鴈折其翅羽。又汝諸魔欲殺菩薩，而菩薩力制汝殺心，如人經遊曠野險難中竭財物。又汝諸魔欲令菩薩作奔馳者，而菩薩力能令汝等奔怖馳走，如涉大海中破船舫。又汝諸魔欲令菩薩作萎悴者，而菩薩力能令汝等悉皆萎悴，如劫火洞然焚燒草木。又汝諸魔欲斷菩薩，而菩薩力能斷汝等，如大金剛斷諸小石。』

「寂慧！而彼守護大菩提場修菩提行諸賢聖眾，以如是等十六種言詞毀呰諸魔、讚歎菩薩；然彼諸魔亦未退伏。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「寂慧！而彼守護大菩提場修菩提行諸賢聖眾，以如是等十六種言詞毀呰諸魔、讚歎菩薩；然彼諸魔亦未退伏。

「爾時菩薩即以百千俱胝那庾多阿僧祇劫積修妙行，謂布施、持戒、忍辱、精進、禪定、勝慧，慈悲喜捨，念處、正勤、神足、根、力、覺、道，奢摩他、毘鉢舍那，明智解脫等法，極善所作柔軟細妙右金色臂舒置魔頂，而復遍身按息捫摩，起大悲意慈眼觀視，深心解脫一切眾生；一切世界諸佛世尊，現前作證正念正知。菩薩即時以手按地。菩薩大士手按地已，爾時大地六種震動，所謂動、遍動、等遍動，震、遍震、等遍震，吼、遍吼、等遍吼，涌、遍涌、等遍涌，爆、遍爆、等遍爆，擊、遍擊、等遍擊，東涌西沒、西涌東沒、南涌北沒、北涌南沒、邊涌中沒、中涌邊沒，如是等六種震動起十八變，周遍大地皆悉動搖，於剎那間現諸異相。時諸魔眾，佷戾兇殘哮吼震擊欲興害者罪業等輩，見是相已咸生驚怖。又以菩薩威神力故，聞空中聲說伽陀曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時菩薩即以百千俱胝那庾多阿僧祇劫積修妙行，謂布施、持戒、忍辱、精進、禪定、勝慧，慈悲喜捨，念處、正勤、神足、根、力、覺、道，奢摩他、毘鉢舍那，明智解脫等法，極善所作柔軟細妙右金色臂舒置魔頂，而復遍身按息捫摩，起大悲意慈眼觀視，深心解脫一切眾生；一切世界諸佛世尊，現前作證正念正知。菩薩即時以手按地。菩薩大士手按地已，爾時大地六種震動，所謂動、遍動、等遍動，震、遍震、等遍震，吼、遍吼、等遍吼，涌、遍涌、等遍涌，爆、遍爆、等遍爆，擊、遍擊、等遍擊，東涌西沒、西涌東沒、南涌北沒、北涌南沒、邊涌中沒、中涌邊沒，如是等六種震動起十八變，周遍大地皆悉動搖，於剎那間現諸異相。時諸魔眾，佷戾兇殘哮吼震擊欲興害者罪業等輩，見是相已咸生驚怖。又以菩薩威神力故，聞空中聲說伽陀曰：

「『應當歸命聖大士， 諸仙眾中最上仙， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『應當歸命聖大士， 諸仙眾中最上仙，

廣施無畏大慈悲， 普能救護諸群品。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 廣施無畏大慈悲， 普能救護諸群品。』

「復次寂慧！彼諸惡魔聞是聲已，於魔眾中有八百萬俱胝那庾多惡夜叉眾偃仆于地，俱發聲言：『救苦救苦，大士救我。』餘諸魔眾咸欲奔走，盡其魔力不能前詣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次寂慧！彼諸惡魔聞是聲已，於魔眾中有八百萬俱胝那庾多惡夜叉眾偃仆于地，俱發聲言：『救苦救苦，大士救我。』餘諸魔眾咸欲奔走，盡其魔力不能前詣。

「爾時菩薩以悲愍故舉身放光，由彼光明所照觸故，時諸魔眾悉離怖畏，即各還復所止宮中。寂慧！當其菩薩為諸魔眾現神通時，有八百萬俱胝那庾多惡夜叉眾悉發阿耨多羅三藐三菩提心，會中復有九百九十萬俱胝那庾多人發阿耨多羅三藐三菩提心，八萬四千天子以宿善力故皆得無生法忍。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時菩薩以悲愍故舉身放光，由彼光明所照觸故，時諸魔眾悉離怖畏，即各還復所止宮中。寂慧！當其菩薩為諸魔眾現神通時，有八百萬俱胝那庾多惡夜叉眾悉發阿耨多羅三藐三菩提心，會中復有九百九十萬俱胝那庾多人發阿耨多羅三藐三菩提心，八萬四千天子以宿善力故皆得無生法忍。

轉法輪品第十四之一 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 轉法輪品第十四之一

「復次寂慧！或有天人知彼菩薩降伏魔軍，或有天人知彼一切諸惡魔眾不曾來詣菩薩之所，或有天人初知菩薩敷吉祥草就菩提座，或有天人見釋迦菩薩處于眾寶蓮花莊嚴師子座上，或有天人見其菩薩處于地上，或見菩薩在阿說他樹下安詳而坐，或見菩薩在波利質多羅樹、或俱毘陀羅樹、或菩提樹下，或見菩薩在眾寶所成菩提樹下。或有天人見菩提樹高一多羅樹量，或有天人見師子座高一多羅樹量，或有天人見菩提樹高七多羅樹量。或有天人見師子座高半多羅樹量，或見菩提樹乃至高于八萬四千由旬之量，或見師子座高四萬二千由旬之量。或有天人見彼菩薩降伏魔軍，或有天人見一魔軍，或有天人見有廣多惡魔軍眾，或見菩薩以遊戲神通破魔軍眾。或見菩薩處虛空中，或見菩薩於虛空中踞師子座，或見菩薩菩提樹下安處寶座，成證阿耨多羅三藐三菩提果。寂慧當知，菩薩成就無量最勝清淨境界，皆是菩薩處于最上最勝大菩提場，具足如是無量功德現諸勝相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次寂慧！或有天人知彼菩薩降伏魔軍，或有天人知彼一切諸惡魔眾不曾來詣菩薩之所，或有天人初知菩薩敷吉祥草就菩提座，或有天人見釋迦菩薩處于眾寶蓮花莊嚴師子座上，或有天人見其菩薩處于地上，或見菩薩在阿說他樹下安詳而坐，或見菩薩在波利質多羅樹、或俱毘陀羅樹、或菩提樹下，或見菩薩在眾寶所成菩提樹下。或有天人見菩提樹高一多羅樹量，或有天人見師子座高一多羅樹量，或有天人見菩提樹高七多羅樹量。或有天人見師子座高半多羅樹量，或見菩提樹乃至高于八萬四千由旬之量，或見師子座高四萬二千由旬之量。或有天人見彼菩薩降伏魔軍，或有天人見一魔軍，或有天人見有廣多惡魔軍眾，或見菩薩以遊戲神通破魔軍眾。或見菩薩處虛空中，或見菩薩於虛空中踞師子座，或見菩薩菩提樹下安處寶座，成證阿耨多羅三藐三菩提果。寂慧當知，菩薩成就無量最勝清淨境界，皆是菩薩處于最上最勝大菩提場，具足如是無量功德現諸勝相。

「復次寂慧！菩薩安處最勝最上大菩提場降魔軍已，即有十方無量阿僧祇世界往昔同修最勝道行諸菩薩眾咸來至此，俱發清淨無畏等聲，謂吉善聲、快樂聲、歡喜聲、迅速聲、捷利聲、善哉聲、不空聲、勇猛聲、士夫聲、不退轉聲、增益聲、吉祥聲、無熱惱聲、大悲愍聲、往昔意樂聲、功不唐捐聲、悅可意聲、堅固和合聲、大士遊戲聲、最勝利益聲、剎那相應聲、一切智智聲、成等正覺聲，彼諸菩薩出如是等清淨聲。時又十方世界所來集會最上最勝菩提場中諸菩薩眾，復以俱胝那庾多百千美妙言音廣作安慰，施設種種殊妙供養，復作種種最勝稱讚。時彼宿修善行諸菩薩眾，并十方世界所來集會勝菩提場諸大菩薩，如是安慰供養稱讚。而釋迦菩薩雖降魔軍，然於魔所無違無順。何以故？菩薩已離違順法故。菩薩能於剎那心中勝慧相應，或有所知、或有所見、或有所得、或有所證，而彼一切皆得成就。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次寂慧！菩薩安處最勝最上大菩提場降魔軍已，即有十方無量阿僧祇世界往昔同修最勝道行諸菩薩眾咸來至此，俱發清淨無畏等聲，謂吉善聲、快樂聲、歡喜聲、迅速聲、捷利聲、善哉聲、不空聲、勇猛聲、士夫聲、不退轉聲、增益聲、吉祥聲、無熱惱聲、大悲愍聲、往昔意樂聲、功不唐捐聲、悅可意聲、堅固和合聲、大士遊戲聲、最勝利益聲、剎那相應聲、一切智智聲、成等正覺聲，彼諸菩薩出如是等清淨聲。時又十方世界所來集會最上最勝菩提場中諸菩薩眾，復以俱胝那庾多百千美妙言音廣作安慰，施設種種殊妙供養，復作種種最勝稱讚。時彼宿修善行諸菩薩眾，并十方世界所來集會勝菩提場諸大菩薩，如是安慰供養稱讚。而釋迦菩薩雖降魔軍，然於魔所無違無順。何以故？菩薩已離違順法故。菩薩能於剎那心中勝慧相應，或有所知、或有所見、或有所得、或有所證，而彼一切皆得成就。

「復次寂慧！如來成道果已，即時十方無量阿僧祇世界諸佛如來，咸舒右手按菩薩身，安慰問言：『佛子！身肢無疲懈耶？樂觸行耶？以自然智所成證耶？無障礙心所成證耶？以平等智所成證耶？無綺飾行耶？被大悲鎧耶？令三寶種不斷絕耶？於一切法得自在耶？』寂慧當知，彼時善根已成熟者，即能親近大菩提場知勝所作，所有善根未成熟者不能親近亦復不知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次寂慧！如來成道果已，即時十方無量阿僧祇世界諸佛如來，咸舒右手按菩薩身，安慰問言：『佛子！身肢無疲懈耶？樂觸行耶？以自然智所成證耶？無障礙心所成證耶？以平等智所成證耶？無綺飾行耶？被大悲鎧耶？令三寶種不斷絕耶？於一切法得自在耶？』寂慧當知，彼時善根已成熟者，即能親近大菩提場知勝所作，所有善根未成熟者不能親近亦復不知。

「復次寂慧！如來成道果已，七晝夜中審諦思惟真實法樂，而復諦觀大菩提樹目未甞瞬。是時乃有百千天子廣伸供養稱讚頂禮，復有百千天女各各虔恭頂禮稱讚。是諸天女瞻覩如來勝威儀已，悉發阿耨多羅三藐三菩提心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次寂慧！如來成道果已，七晝夜中審諦思惟真實法樂，而復諦觀大菩提樹目未甞瞬。是時乃有百千天子廣伸供養稱讚頂禮，復有百千天女各各虔恭頂禮稱讚。是諸天女瞻覩如來勝威儀已，悉發阿耨多羅三藐三菩提心。

「復次寂慧！如來成道果已，有四大天王各持寶鉢來詣佛所而伸供獻。四天王者。所謂東方持國天王、南方增長天王、西方廣目天王、北方毘沙門天王。如是等此四大洲四大天王既至佛所，餘復亦然，有百俱胝四大洲百俱胝四大天王，各持寶鉢，咸來佛所亦伸供獻。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次寂慧！如來成道果已，有四大天王各持寶鉢來詣佛所而伸供獻。四天王者。所謂東方持國天王、南方增長天王、西方廣目天王、北方毘沙門天王。如是等此四大洲四大天王既至佛所，餘復亦然，有百俱胝四大洲百俱胝四大天王，各持寶鉢，咸來佛所亦伸供獻。

「爾時如來受是四百俱胝諸寶鉢已，即以神力合成一鉢。一一四大天王各起是心：『如來受我所施之鉢，於我鉢中如次受食。』彼彼咸生最上清淨歡喜之心，不退轉於阿耨多羅三藐三菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時如來受是四百俱胝諸寶鉢已，即以神力合成一鉢。一一四大天王各起是心：『如來受我所施之鉢，於我鉢中如次受食。』彼彼咸生最上清淨歡喜之心，不退轉於阿耨多羅三藐三菩提。

「復次寂慧！如來成道果已，有二商主——一名怛囉布沙，一名嚩梨迦——并餘六萬天子，咸來佛所最初奉上清淨飲食。是商主等，皆由宿昔咸發願言：『願我最初奉上如來清淨飲食。願彼如來最初納受我所施已，生歡喜心，皆得不退轉於阿耨多羅三藐三菩提。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次寂慧！如來成道果已，有二商主——一名怛囉布沙，一名嚩梨迦——并餘六萬天子，咸來佛所最初奉上清淨飲食。是商主等，皆由宿昔咸發願言：『願我最初奉上如來清淨飲食。願彼如來最初納受我所施已，生歡喜心，皆得不退轉於阿耨多羅三藐三菩提。』

「復次寂慧！菩薩初登最上最勝大菩提場未圓一切智，今成道果已覺智周圓，然未轉彼廣大法輪，廣為眾生作大利益。何以故？菩薩從初發心乃至于今坐菩提場成等正覺，欲為眾生作利益故。寂慧！以是緣故汝今當知，隨諸菩薩成菩提果已，彼彼亦然，皆為無量眾生作大利益。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次寂慧！菩薩初登最上最勝大菩提場未圓一切智，今成道果已覺智周圓，然未轉彼廣大法輪，廣為眾生作大利益。何以故？菩薩從初發心乃至于今坐菩提場成等正覺，欲為眾生作利益故。寂慧！以是緣故汝今當知，隨諸菩薩成菩提果已，彼彼亦然，皆為無量眾生作大利益。

「復次寂慧！如來成道果已，時有梵王名曰尸棄，與六百八十萬梵眾天子俱，恭敬圍繞隱彼梵界，即至佛前，頂禮佛足，右繞七匝，合掌諦誠勸請世尊轉妙法輪，作是白言：『惟願世尊！惟願善逝！廣為眾生轉妙法輪。會中所有具法器者，而能了知佛所說法。如彼往昔持國天王子宿發勝願：「願我於此賢劫之中諸佛如來成道果已，皆悉勸請轉妙法輪。」』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次寂慧！如來成道果已，時有梵王名曰尸棄，與六百八十萬梵眾天子俱，恭敬圍繞隱彼梵界，即至佛前，頂禮佛足，右繞七匝，合掌諦誠勸請世尊轉妙法輪，作是白言：『惟願世尊！惟願善逝！廣為眾生轉妙法輪。會中所有具法器者，而能了知佛所說法。如彼往昔持國天王子宿發勝願：「願我於此賢劫之中諸佛如來成道果已，皆悉勸請轉妙法輪。」』

「復次寂慧！非唯今此尸棄梵王勸請如來轉妙法輪。所以者何？尸棄梵王初勸請已，復有十俱胝梵王眾、十俱胝帝釋天眾、十俱胝大菩薩眾，亦皆勸請如來轉妙法輪。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次寂慧！非唯今此尸棄梵王勸請如來轉妙法輪。所以者何？尸棄梵王初勸請已，復有十俱胝梵王眾、十俱胝帝釋天眾、十俱胝大菩薩眾，亦皆勸請如來轉妙法輪。

「爾時尸棄梵王知佛世尊默然受請，即於波羅奈國仙人墮處鹿野苑中，為佛世尊敷設妙好師子之座，高四萬二千由旬，殊妙嚴飾勝相具足眾所樂觀，安置于地。如其尸棄梵王初設妙好師子座已，即時復有十俱胝梵天王眾、十俱胝帝釋天眾、十俱胝大菩薩眾，皆為世尊施設妙好師子之座，殊妙嚴飾勝相具足，眾所樂觀。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時尸棄梵王知佛世尊默然受請，即於波羅奈國仙人墮處鹿野苑中，為佛世尊敷設妙好師子之座，高四萬二千由旬，殊妙嚴飾勝相具足眾所樂觀，安置于地。如其尸棄梵王初設妙好師子座已，即時復有十俱胝梵天王眾、十俱胝帝釋天眾、十俱胝大菩薩眾，皆為世尊施設妙好師子之座，殊妙嚴飾勝相具足，眾所樂觀。