佛說如來不思議祕密大乘經

佛說如來不思議祕密大乘經卷第十 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說如來不思議祕密大乘經卷第十

譯經三藏朝散大夫試光祿卿光梵大師賜紫沙門臣惟淨等奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 譯經三藏朝散大夫試光祿卿光梵大師賜紫沙門臣惟淨等奉 詔譯

菩薩詣菩提場品第十二 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩詣菩提場品第十二

「爾時菩薩既澡沐已，復受飲食身力充實，即時往詣大菩提場。到已告語善地天子并諸地居天子眾等，說伽陀曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時菩薩既澡沐已，復受飲食身力充實，即時往詣大菩提場。到已告語善地天子并諸地居天子眾等，說伽陀曰：

「『任持大地不動搖， 菩薩離愛斷害者， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『任持大地不動搖， 菩薩離愛斷害者，

今此樹下證菩提， 汝等莊嚴於此地。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 今此樹下證菩提， 汝等莊嚴於此地。』

「善哉地居天歡喜， 普遍清淨三千界， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善哉地居天歡喜， 普遍清淨三千界，

廣散最上妙香花， 遍灑香水皆清淨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 廣散最上妙香花， 遍灑香水皆清淨。

所有堅手及持鬘， 常憍天等至空居， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 所有堅手及持鬘， 常憍天等至空居，

歡喜瞻仰菩薩尊， 散眾妙花伸供養。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 歡喜瞻仰菩薩尊， 散眾妙花伸供養。

四護世天并眾會， 乃至一切四大洲， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四護世天并眾會， 乃至一切四大洲，

遍三千界金網嚴， 覆以供養人中勝。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 遍三千界金網嚴， 覆以供養人中勝。

三千界中帝釋主， 供養菩薩大威德， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三千界中帝釋主， 供養菩薩大威德，

如廣勝殿天妙嚴， 三千界嚴亦如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如廣勝殿天妙嚴， 三千界嚴亦如是。

夜摩天眾咸欣悅， 覆瑠璃網以嚴治， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 夜摩天眾咸欣悅， 覆瑠璃網以嚴治，

廣三千界寶珍奇， 為人中仙伸供養。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 廣三千界寶珍奇， 為人中仙伸供養。

兜率天眾咸欣悅， 布真珠網作嚴飾， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 兜率天眾咸欣悅， 布真珠網作嚴飾，

珠瓔其猶半月形， 復散真珠廣如雨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 珠瓔其猶半月形， 復散真珠廣如雨。

化樂天王并天眾， 閻浮檀金為寶網， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 化樂天王并天眾， 閻浮檀金為寶網，

金網寶鐸出妙聲， 遍三千界聞皆喜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 金網寶鐸出妙聲， 遍三千界聞皆喜。

諸有天中淨妙寶， 無邊照曜淨光明， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸有天中淨妙寶， 無邊照曜淨光明，

他化自在天所嚴， 供養一切義無畏。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 他化自在天所嚴， 供養一切義無畏。

所有龍及乾闥婆， 摩睺羅伽修羅等， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 所有龍及乾闥婆， 摩睺羅伽修羅等，

各於自宮廣莊嚴， 及以妙嚴於欲界。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 各於自宮廣莊嚴， 及以妙嚴於欲界。

「復次寂慧！是時大梵天王見是菩薩詣菩提場殊勝相已，即告一切梵眾天子言：『汝諸仁者！知是事不？今此菩薩摩訶薩於大誓願、廣大甲冑而不棄捨，復於堅固甲冑無懈退意，能善成辦諸菩薩行，修諸波羅蜜多善住彼岸，於一切菩薩地中善得自在，一切菩薩意樂悉能清淨，復善通達一切眾生種種根性，深入一切如來祕密分位，諸魔業道已悉超越，於一切善根得不壞信，諸佛威神共所建立，普示一切眾生正解脫道，為大導師摧破一切魔外境界，三千大千界中一勇猛尊，積集法藥為大醫王，覆以解脫繒帛為大法王，放大慧光建大法幢；世間八法皆不能染，真實清淨大蓮花生，於一切法總持無忘，大海出生離諸增損，不動不搖如須彌山，妙善無垢妙善清淨，自淨妙慧大摩尼寶之所出生，一切法中而得無礙，大梵所生心業調暢。具如是等功德菩薩今詣大菩提場，欲證阿耨多羅三藐三菩提果，降諸魔軍，為令圓滿如來十力、四無所畏、十八不共佛法，普為一切轉大法輪、作獅子吼，於諸眾生廣行法施，令諸眾生法眼清淨，以其正法攝伏一切邪異外論，為欲圓滿往昔誓願，為欲親近諸佛世尊，於諸法中得富饒自在。汝諸仁者！當發勤勇之心於菩薩所親近供養。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次寂慧！是時大梵天王見是菩薩詣菩提場殊勝相已，即告一切梵眾天子言：『汝諸仁者！知是事不？今此菩薩摩訶薩於大誓願、廣大甲冑而不棄捨，復於堅固甲冑無懈退意，能善成辦諸菩薩行，修諸波羅蜜多善住彼岸，於一切菩薩地中善得自在，一切菩薩意樂悉能清淨，復善通達一切眾生種種根性，深入一切如來祕密分位，諸魔業道已悉超越，於一切善根得不壞信，諸佛威神共所建立，普示一切眾生正解脫道，為大導師摧破一切魔外境界，三千大千界中一勇猛尊，積集法藥為大醫王，覆以解脫繒帛為大法王，放大慧光建大法幢；世間八法皆不能染，真實清淨大蓮花生，於一切法總持無忘，大海出生離諸增損，不動不搖如須彌山，妙善無垢妙善清淨，自淨妙慧大摩尼寶之所出生，一切法中而得無礙，大梵所生心業調暢。具如是等功德菩薩今詣大菩提場，欲證阿耨多羅三藐三菩提果，降諸魔軍，為令圓滿如來十力、四無所畏、十八不共佛法，普為一切轉大法輪、作獅子吼，於諸眾生廣行法施，令諸眾生法眼清淨，以其正法攝伏一切邪異外論，為欲圓滿往昔誓願，為欲親近諸佛世尊，於諸法中得富饒自在。汝諸仁者！當發勤勇之心於菩薩所親近供養。』

「時大梵天王以清淨心復告一切梵眾天子言：『諸仁者！今此菩薩於多百千劫中精修禁戒，是即最上清淨大士。今詣大菩提場，將成正覺。汝等宜應於一切三千大千世界廣作殊妙莊嚴等事。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「時大梵天王以清淨心復告一切梵眾天子言：『諸仁者！今此菩薩於多百千劫中精修禁戒，是即最上清淨大士。今詣大菩提場，將成正覺。汝等宜應於一切三千大千世界廣作殊妙莊嚴等事。』

「爾時大梵天王說伽陀曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時大梵天王說伽陀曰：

「『清淨大士戒決定， 廣為人天作利益， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『清淨大士戒決定， 廣為人天作利益，

人中天供天中天， 詣菩提場大寂默。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 人中天供天中天， 詣菩提場大寂默。

降伏一切魔軍眾， 一切智智真覺了， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 降伏一切魔軍眾， 一切智智真覺了，

一切佛法悉圓明， 轉正法輪行利樂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切佛法悉圓明， 轉正法輪行利樂。

大智一振獅子吼， 一切眾生聞皆喜， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大智一振獅子吼， 一切眾生聞皆喜，

令開法眼清淨因， 人中尊詣菩提樹。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 令開法眼清淨因， 人中尊詣菩提樹。

邪異外論皆攝伏， 往昔誓願悉周圓， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 邪異外論皆攝伏， 往昔誓願悉周圓，

正覺事業現令成， 人中尊詣菩提樹。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 正覺事業現令成， 人中尊詣菩提樹。

善哉和合皆專志， 普遍地方作莊嚴， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善哉和合皆專志， 普遍地方作莊嚴，

三千大千世界中， 普見莊嚴於欲界。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三千大千世界中， 普見莊嚴於欲界。

如其欲界所嚴事， 色界莊嚴亦復然， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如其欲界所嚴事， 色界莊嚴亦復然，

善哉梵眾清淨心， 廣作莊嚴三千界。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善哉梵眾清淨心， 廣作莊嚴三千界。

欲界所現供養事， 上界亦現諸供養， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 欲界所現供養事， 上界亦現諸供養，

遍散最上妙香花， 寶嚴眾樂皆吹擊。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 遍散最上妙香花， 寶嚴眾樂皆吹擊。

三千世界諸天眾， 見聞欣躍伸敬禮， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三千世界諸天眾， 見聞欣躍伸敬禮，

乃至色究竟天中， 各各自宮廣嚴飾。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 乃至色究竟天中， 各各自宮廣嚴飾。

上中復上勝中勝， 普現莊嚴眾天宮， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上中復上勝中勝， 普現莊嚴眾天宮，

天女六十百俱胝， 建菩提場金剛座。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 天女六十百俱胝， 建菩提場金剛座。

一切遍灑於香水， 復散種種殊妙花， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切遍灑於香水， 復散種種殊妙花，

遍列眾寶此地方， 大菩提場廣嚴好。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 遍列眾寶此地方， 大菩提場廣嚴好。

語不能讚諸功德， 此有無量種莊嚴， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 語不能讚諸功德， 此有無量種莊嚴，

大士決定戒精修， 世間善利大威德， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大士決定戒精修， 世間善利大威德，

將詣菩提樹王下， 降伏魔軍諸惡慧， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 將詣菩提樹王下， 降伏魔軍諸惡慧，

一切和合聖者行， 廣作三千界嚴飾。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切和合聖者行， 廣作三千界嚴飾。

天人中尊法自在， 供養彼得無邊福， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 天人中尊法自在， 供養彼得無邊福，

梵眾聞彼人中尊， 殊妙莊嚴三千界， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 梵眾聞彼人中尊， 殊妙莊嚴三千界，

妙花寶幢作嚴事， 變化世界寶所成。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 妙花寶幢作嚴事， 變化世界寶所成。

俱胝妙蓋化空中， 如日月光極嚴麗， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 俱胝妙蓋化空中， 如日月光極嚴麗，

娑羅樹花眾最上， 化現悉如歡喜園。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 娑羅樹花眾最上， 化現悉如歡喜園。

大仙循道歡喜行， 變化莊嚴七車量， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大仙循道歡喜行， 變化莊嚴七車量，

寶成金蓮華密覆， 七重界道而圍繞。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 寶成金蓮華密覆， 七重界道而圍繞。

帝釋天主作莊嚴， 人天希有昔未見， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 帝釋天主作莊嚴， 人天希有昔未見，

如忉利天廣勝殿， 四大洲嚴亦復然。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如忉利天廣勝殿， 四大洲嚴亦復然。

夜摩兜率化樂天， 他化嚴同色究竟， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 夜摩兜率化樂天， 他化嚴同色究竟，

勇發勤力皆迅疾， 共嚴最上菩提場。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 勇發勤力皆迅疾， 共嚴最上菩提場。

如欲界中勝莊嚴， 天龍等眾亦如是， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如欲界中勝莊嚴， 天龍等眾亦如是，

於剎那間皆化現， 菩薩於中所行詣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於剎那間皆化現， 菩薩於中所行詣。

四方天女數俱胝， 詣菩提樹眾圍繞， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四方天女數俱胝， 詣菩提樹眾圍繞，

塗香末香眾妙花， 一切處灑妙香水。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 塗香末香眾妙花， 一切處灑妙香水。

大菩提樹本妙嚴， 如忉利天園生樹， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大菩提樹本妙嚴， 如忉利天園生樹，

所有一切莊嚴事， 語不能讚諸功德， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 所有一切莊嚴事， 語不能讚諸功德，

那庾多數彼諸天， 彼彼莊嚴皆殊妙。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 那庾多數彼諸天， 彼彼莊嚴皆殊妙。』

「復次寂慧！菩薩既至菩提場已，始下雙足千輻輪相按彼地時，即有廣大光明出現。是光普照一切地獄、傍生、餓鬼趣中，諸眾生類蒙光照觸，所受諸苦暫得停息。迦梨迦龍王宮中大光普照。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次寂慧！菩薩既至菩提場已，始下雙足千輻輪相按彼地時，即有廣大光明出現。是光普照一切地獄、傍生、餓鬼趣中，諸眾生類蒙光照觸，所受諸苦暫得停息。迦梨迦龍王宮中大光普照。

「爾時迦梨迦龍王見是菩薩光明照已，心生歡喜踴躍慶快，即時為彼自宮眷屬及諸龍眾說伽陀曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時迦梨迦龍王見是菩薩光明照已，心生歡喜踴躍慶快，即時為彼自宮眷屬及諸龍眾說伽陀曰：

「『如金色光極晃曜， 大明照我龍王宮， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『如金色光極晃曜， 大明照我龍王宮，

我蒙光照適其身， 亦復心生大歡喜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我蒙光照適其身， 亦復心生大歡喜。

如我於彼先佛所， 昔曾見此瑞光明， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如我於彼先佛所， 昔曾見此瑞光明，

而今所覩定無疑， 佛大無畏當出世。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 而今所覩定無疑， 佛大無畏當出世。

汝等各持妙香花， 塗香末香花鬘等， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 汝等各持妙香花， 塗香末香花鬘等，

真金及彼摩尼珠， 以為瓔珞并上服； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 真金及彼摩尼珠， 以為瓔珞并上服；

復持種種妙樂具， 珠寶所嚴眾幡蓋， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復持種種妙樂具， 珠寶所嚴眾幡蓋，

及寶所成妙高幢， 為天人師伸供養。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 及寶所成妙高幢， 為天人師伸供養。

所有龍王妙宮殿， 廣大莊嚴悉清淨， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 所有龍王妙宮殿， 廣大莊嚴悉清淨，

汝等應生歡喜心， 皆同親詣於佛所。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 汝等應生歡喜心， 皆同親詣於佛所。』

「爾時迦梨迦龍王與自宮人眷屬并諸龍眾，各持種種上妙香花衣服幢蓋，及眾樂具鼓吹歌音，上踴空中，香水如雲遍灑一切，復雨龍華龍真珠等。如是廣以龍王威神、龍王通力現諸化事，詣菩薩所。到已即時與諸眷屬禮菩薩足，鼓妙音樂虔伸供養。作供養已，是時龍王右繞而住，說妙伽陀伸讚歎曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時迦梨迦龍王與自宮人眷屬并諸龍眾，各持種種上妙香花衣服幢蓋，及眾樂具鼓吹歌音，上踴空中，香水如雲遍灑一切，復雨龍華龍真珠等。如是廣以龍王威神、龍王通力現諸化事，詣菩薩所。到已即時與諸眷屬禮菩薩足，鼓妙音樂虔伸供養。作供養已，是時龍王右繞而住，說妙伽陀伸讚歎曰：

「『人中尊放大光明， 普照一切佛剎土， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『人中尊放大光明， 普照一切佛剎土，

剎那惡趣苦皆停， 我等龍宮俱照曜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 剎那惡趣苦皆停， 我等龍宮俱照曜。

龍眾蒙光照觸已， 咸生歡喜作是言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 龍眾蒙光照觸已， 咸生歡喜作是言：

「菩薩成佛定無疑， 金色光明乃如是。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩成佛定無疑， 金色光明乃如是。」

有那庾多龍女眾， 恭敬捧持妙香花， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有那庾多龍女眾， 恭敬捧持妙香花，

及勝衣服眾幡幢， 詣菩薩所伸供養。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 及勝衣服眾幡幢， 詣菩薩所伸供養。

今此地方花蓋等， 一切殊妙廣莊嚴， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 今此地方花蓋等， 一切殊妙廣莊嚴，

又復藥草諸樹林， 低垂悉向菩提樹； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又復藥草諸樹林， 低垂悉向菩提樹；

江河停流而寂靜， 風止搖擊悉安然。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 江河停流而寂靜， 風止搖擊悉安然。

菩薩今日證菩提， 世間最勝降魔者， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩今日證菩提， 世間最勝降魔者，

梵王帝釋諸光明， 日月光等悉映蔽， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 梵王帝釋諸光明， 日月光等悉映蔽，

蒙光照者得清涼， 佛出世故咸歡喜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 蒙光照者得清涼， 佛出世故咸歡喜。

復有諸妙吉祥瓶， 右旋宛轉在空中， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復有諸妙吉祥瓶， 右旋宛轉在空中，

仙眾龍眾等居空， 右旋其狀亦如是， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 仙眾龍眾等居空， 右旋其狀亦如是，

世間若天若人等， 各各至誠伸供養。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世間若天若人等， 各各至誠伸供養。

菩薩今日證菩提， 為求慧者開正道， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩今日證菩提， 為求慧者開正道，

我等今日於佛所， 增益威光得善利。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我等今日於佛所， 增益威光得善利。

我昔供養拘留孫， 及迦諾迦大聖主， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我昔供養拘留孫， 及迦諾迦大聖主，

迦葉最上人中勝， 乃至今供釋迦仙， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 迦葉最上人中勝， 乃至今供釋迦仙，

此求菩提大神通， 最勝希有昔未見， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此求菩提大神通， 最勝希有昔未見，

具德最上人中尊， 出大梵音獅子吼， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具德最上人中尊， 出大梵音獅子吼，

堅求菩提決定心， 是心超勝無比等。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 堅求菩提決定心， 是心超勝無比等。

而彼日月可墮落， 須彌山王可破壞， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 而彼日月可墮落， 須彌山王可破壞，

今日不圓十力尊， 世間無復有是處。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 今日不圓十力尊， 世間無復有是處。』

「復次寂慧！時迦梨迦龍王上首之妃名曰金光，與諸龍女恭敬圍繞，持以種種殊妙寶蓋、種種妙衣及天花鬘、種種巧嚴真珠瓔珞、種種上妙摩尼珠寶，及彼種種眾妙香瓶，奏妙歌音詣菩薩所。到已禮敬，散諸寶花而伸供養，住菩薩前說伽陀曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次寂慧！時迦梨迦龍王上首之妃名曰金光，與諸龍女恭敬圍繞，持以種種殊妙寶蓋、種種妙衣及天花鬘、種種巧嚴真珠瓔珞、種種上妙摩尼珠寶，及彼種種眾妙香瓶，奏妙歌音詣菩薩所。到已禮敬，散諸寶花而伸供養，住菩薩前說伽陀曰：

「『心無動亂無恐畏， 無貪無瞋亦無癡， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『心無動亂無恐畏， 無貪無瞋亦無癡，

能調難調無染尊， 能離諸惡無所著。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 能調難調無染尊， 能離諸惡無所著。

我今頂禮淨解脫， 大仙拔除諸疑箭， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我今頂禮淨解脫， 大仙拔除諸疑箭，

以大智光破無明， 能度世間諸苦惱。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以大智光破無明， 能度世間諸苦惱。

世間無依無救者， 菩薩善為作依救， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世間無依無救者， 菩薩善為作依救，

光明普照三界中， 天人歡喜心清淨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 光明普照三界中， 天人歡喜心清淨。

空中遍雨眾妙華， 及散妙衣廣嚴飾， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 空中遍雨眾妙華， 及散妙衣廣嚴飾，

如是勝相我所知， 今日大仙成正覺。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是勝相我所知， 今日大仙成正覺。

勝者勇詣菩提樹， 降伏諸魔無染尊， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 勝者勇詣菩提樹， 降伏諸魔無染尊，

煩惱黑闇網蠲除， 證大菩提心寂靜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 煩惱黑闇網蠲除， 證大菩提心寂靜。

汝經多俱胝劫中， 於先佛所求菩提， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 汝經多俱胝劫中， 於先佛所求菩提，

難行能行為世間， 今時圓滿勝意樂。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 難行能行為世間， 今時圓滿勝意樂。』

「復次寂慧！爾時菩薩將成正覺，有諸賢聖以威神力而為警發。即時有一刈草之人名曰吉祥，自然住立菩薩之右，持以淨草。是草柔軟如孔雀項，復如迦左隣那衣，色香具足一一右旋。時刈草人即持其草，詣菩薩前奉上菩薩，深發最勝阿耨多羅三藐三菩提心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次寂慧！爾時菩薩將成正覺，有諸賢聖以威神力而為警發。即時有一刈草之人名曰吉祥，自然住立菩薩之右，持以淨草。是草柔軟如孔雀項，復如迦左隣那衣，色香具足一一右旋。時刈草人即持其草，詣菩薩前奉上菩薩，深發最勝阿耨多羅三藐三菩提心。

「復次寂慧！彼時吉祥刈草人者，以宿願深固昔發願言：『願我悉於賢劫之中諸菩薩眾成正覺所，大菩提場皆布淨草。』何以故？寂慧！我念過去於此賢劫之前九十一劫中，有佛出世，號毘婆尸如來、應供、正等正覺、明行足、善逝、世間解、無上士、調御丈夫、天人師、佛、世尊。彼佛法中，圓滿一千大菩薩眾修持梵行，時彼世尊為賢劫中諸大菩薩授阿耨多羅三藐三菩提記。是時有一長者名曰具慧，在大會中，聞彼世尊授諸菩薩菩提記已，即發阿耨多羅三藐三菩提心。時彼長者發是願言：『願我於此賢劫諸佛如來菩提場中，悉布勝妙師子之座，或施淨草。』寂慧當知，無復疑念，彼時具慧長者豈異人乎？即是釋迦菩薩成正覺時奉淨草者，吉祥刈草之人。以是緣故，汝今應知，彼吉祥刈草之人隨宿願力，於諸佛所，或施淨草、或布妙好師子之座。隨諸眾生信解智力善根成熟，其事如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次寂慧！彼時吉祥刈草人者，以宿願深固昔發願言：『願我悉於賢劫之中諸菩薩眾成正覺所，大菩提場皆布淨草。』何以故？寂慧！我念過去於此賢劫之前九十一劫中，有佛出世，號毘婆尸如來、應供、正等正覺、明行足、善逝、世間解、無上士、調御丈夫、天人師、佛、世尊。彼佛法中，圓滿一千大菩薩眾修持梵行，時彼世尊為賢劫中諸大菩薩授阿耨多羅三藐三菩提記。是時有一長者名曰具慧，在大會中，聞彼世尊授諸菩薩菩提記已，即發阿耨多羅三藐三菩提心。時彼長者發是願言：『願我於此賢劫諸佛如來菩提場中，悉布勝妙師子之座，或施淨草。』寂慧當知，無復疑念，彼時具慧長者豈異人乎？即是釋迦菩薩成正覺時奉淨草者，吉祥刈草之人。以是緣故，汝今應知，彼吉祥刈草之人隨宿願力，於諸佛所，或施淨草、或布妙好師子之座。隨諸眾生信解智力善根成熟，其事如是。

「復次寂慧！是時菩薩既至菩提樹已，彼菩提樹神及十千天女，皆悉捧持諸上妙花及塗香等，詣菩薩前。各以所持諸妙香花用散供養，各各頭面禮菩薩足，異口同音說伽陀曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次寂慧！是時菩薩既至菩提樹已，彼菩提樹神及十千天女，皆悉捧持諸上妙花及塗香等，詣菩薩前。各以所持諸妙香花用散供養，各各頭面禮菩薩足，異口同音說伽陀曰：

「『歸命威德大無畏， 善寂善調破諸惡， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『歸命威德大無畏， 善寂善調破諸惡，

離過勇猛大威光， 清淨導師無染者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 離過勇猛大威光， 清淨導師無染者。

能救無依諸苦惱， 唯一聖尊施諸樂， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 能救無依諸苦惱， 唯一聖尊施諸樂，

世間煩惱病能除， 為大醫王普救療。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世間煩惱病能除， 為大醫王普救療。

歸命清淨大名稱， 天歡喜散花如雨， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 歸命清淨大名稱， 天歡喜散花如雨，

決定今速證菩提， 起大慈心攝一切。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 決定今速證菩提， 起大慈心攝一切。

往詣樹王登勝座， 摧破一切諸魔闇， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 往詣樹王登勝座， 摧破一切諸魔闇，

覺悟寂靜證菩提， 亦如先佛所證悟。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 覺悟寂靜證菩提， 亦如先佛所證悟。

俱胝劫修清淨行， 難作能作利世間， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 俱胝劫修清淨行， 難作能作利世間，

大仙意樂今已圓， 安坐樹王成正覺。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大仙意樂今已圓， 安坐樹王成正覺。』

「復次寂慧！是時菩薩持以淨草詣菩提場，到已即於金剛座上自布其草，然後乃向菩提樹王恭敬頂禮右繞七匝。菩薩布草之後，是時即有八萬四千天子，持以八萬四千妙好莊嚴師子之座，奉上菩薩。其座高廣嚴好殊麗眾寶莊飾，覆以寶網及真珠網，復垂珠瓔而為交絡，妙巧施設無數百千上妙衣服。菩薩爾時即現其身，各各安處八萬四千師子座上。彼諸天子互不相見，皆謂菩薩在我所施師子座中。菩薩坐已，成證阿耨多羅三藐三菩提果。是諸天子咸生歡喜清淨之心，皆悉不退轉於阿耨多羅三藐三菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次寂慧！是時菩薩持以淨草詣菩提場，到已即於金剛座上自布其草，然後乃向菩提樹王恭敬頂禮右繞七匝。菩薩布草之後，是時即有八萬四千天子，持以八萬四千妙好莊嚴師子之座，奉上菩薩。其座高廣嚴好殊麗眾寶莊飾，覆以寶網及真珠網，復垂珠瓔而為交絡，妙巧施設無數百千上妙衣服。菩薩爾時即現其身，各各安處八萬四千師子座上。彼諸天子互不相見，皆謂菩薩在我所施師子座中。菩薩坐已，成證阿耨多羅三藐三菩提果。是諸天子咸生歡喜清淨之心，皆悉不退轉於阿耨多羅三藐三菩提。