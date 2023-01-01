佛說如來不思議祕密大乘經

佛說如來不思議祕密大乘經卷第八譯經三藏朝散大夫試光祿卿光梵大師賜紫沙門臣惟淨等奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說如來不思議祕密大乘經卷第八譯經三藏朝散大夫試光祿卿光梵大師賜紫沙門臣惟淨等奉 詔譯

如來語密不思議品第八之餘 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如來語密不思議品第八之餘

「爾時尊者大目乾連禮彼佛足，作是白言：『世尊！我今悔罪！我今悔罪！我於釋迦牟尼如來無量音聲清淨妙輪輒欲度量，我斯深罪。又復世尊！我所來此幾何遠邪？』彼佛答言：『大目乾連！汝過九十九殑伽沙數等世界已，到此剎中。』大目乾連白言：『我此所來而極遙遠，身力疲懈，不能還復本剎土中。』彼佛告言：『大目乾連！於汝意云何？汝勿起是見，謂汝以自神力能到此剎。何以故？但以釋迦牟尼如來加持力故，汝能至此。汝今欲還本剎土者，應向彼佛虔伸敬禮。大目乾連！汝今當知，若以汝自通力欲還本土，縱經一劫亦不能往，或復未至彼土中間而入涅槃。大目乾連！汝今至此，東西南北謂何方分邪？』大目乾連言：『我心迷昧，不知今時在何方分。』彼佛告言：『以是緣故，汝今當知，若以汝自通力，縱經一劫，畢竟不能還彼剎土。』大目乾連言：『彼世尊釋迦牟尼如來今在何方？』彼佛告言：『大目乾連！彼世尊釋迦牟尼如來現處東方。』是時尊者大目乾連即向東方五輪著地，至誠敬禮世尊釋迦牟尼如來，說伽陀曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時尊者大目乾連禮彼佛足，作是白言：『世尊！我今悔罪！我今悔罪！我於釋迦牟尼如來無量音聲清淨妙輪輒欲度量，我斯深罪。又復世尊！我所來此幾何遠邪？』彼佛答言：『大目乾連！汝過九十九殑伽沙數等世界已，到此剎中。』大目乾連白言：『我此所來而極遙遠，身力疲懈，不能還復本剎土中。』彼佛告言：『大目乾連！於汝意云何？汝勿起是見，謂汝以自神力能到此剎。何以故？但以釋迦牟尼如來加持力故，汝能至此。汝今欲還本剎土者，應向彼佛虔伸敬禮。大目乾連！汝今當知，若以汝自通力欲還本土，縱經一劫亦不能往，或復未至彼土中間而入涅槃。大目乾連！汝今至此，東西南北謂何方分邪？』大目乾連言：『我心迷昧，不知今時在何方分。』彼佛告言：『以是緣故，汝今當知，若以汝自通力，縱經一劫，畢竟不能還彼剎土。』大目乾連言：『彼世尊釋迦牟尼如來今在何方？』彼佛告言：『大目乾連！彼世尊釋迦牟尼如來現處東方。』是時尊者大目乾連即向東方五輪著地，至誠敬禮世尊釋迦牟尼如來，說伽陀曰：

「『二足聖尊攝受我， 人天供養大威德， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『二足聖尊攝受我， 人天供養大威德，

無邊智具無邊音， 我今欲還於本土。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無邊智具無邊音， 我今欲還於本土。』

「寂慧！今此王舍城鷲峯山中一切眾會，以釋迦牟尼如來威神力故，悉聞尊者大目乾連號哭之聲。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「寂慧！今此王舍城鷲峯山中一切眾會，以釋迦牟尼如來威神力故，悉聞尊者大目乾連號哭之聲。」

爾時尊者阿難前白佛言：「世尊！今此所聞號哭之聲，為何相邪？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時尊者阿難前白佛言：「世尊！今此所聞號哭之聲，為何相邪？」

佛言阿難：「此是目乾連苾芻往西方分，去此佛剎過九十九殑伽沙數等剎土，到光明幢世界世尊光明王如來剎中，現在於彼將欲還復此娑婆界故，有如是號哭之聲。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言阿難：「此是目乾連苾芻往西方分，去此佛剎過九十九殑伽沙數等剎土，到光明幢世界世尊光明王如來剎中，現在於彼將欲還復此娑婆界故，有如是號哭之聲。」

阿難白佛言：「世尊！尊者大目乾連以何緣故到彼世界？」佛言：「阿難！大目乾連將還此土，其事因緣汝自當知。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿難白佛言：「世尊！尊者大目乾連以何緣故到彼世界？」佛言：「阿難！大目乾連將還此土，其事因緣汝自當知。」

爾時鷲峯山中一切眾會，合掌恭敬咸白佛言：「世尊！我等樂見彼光明幢世界，瞻覩世尊光明王如來，及欲見彼諸菩薩眾并尊者大目乾連。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時鷲峯山中一切眾會，合掌恭敬咸白佛言：「世尊！我等樂見彼光明幢世界，瞻覩世尊光明王如來，及欲見彼諸菩薩眾并尊者大目乾連。」

爾時世尊受勸請已，即於眉間放大光明，名一切處通達，其光普照九十九殑伽沙數等佛剎相續不斷，於彼光明幢世界廣大照曜。是時此會一切大眾，悉得見彼光明幢世界，瞻覩世尊光明王如來，及見彼諸菩薩，又見大目乾連五輪著地，向佛作禮發聲號哭。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊受勸請已，即於眉間放大光明，名一切處通達，其光普照九十九殑伽沙數等佛剎相續不斷，於彼光明幢世界廣大照曜。是時此會一切大眾，悉得見彼光明幢世界，瞻覩世尊光明王如來，及見彼諸菩薩，又見大目乾連五輪著地，向佛作禮發聲號哭。

爾時世尊釋迦牟尼如來告尊者大目乾連言：「汝今宜應隨光所照，來復此土。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊釋迦牟尼如來告尊者大目乾連言：「汝今宜應隨光所照，來復此土。」

爾時尊者大目乾連承佛世尊大光明輪，於思念間即時還此娑婆世界，住立佛前，向佛世尊頭面禮足，右繞七匝，重復諦誠五輪著地，作是白言：「世尊！我今悔罪！我今悔罪！我於世尊無量音聲清淨妙輪輒欲度量，我斯深罪故。我遠適他界聽佛音聲，既至彼已，所聞佛聲與此無異。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時尊者大目乾連承佛世尊大光明輪，於思念間即時還此娑婆世界，住立佛前，向佛世尊頭面禮足，右繞七匝，重復諦誠五輪著地，作是白言：「世尊！我今悔罪！我今悔罪！我於世尊無量音聲清淨妙輪輒欲度量，我斯深罪故。我遠適他界聽佛音聲，既至彼已，所聞佛聲與此無異。」

佛言：「目乾連！如汝所說。如來音聲無有分量，猶如虛空無其分量，復無邊際不可度量。若其虛空可度量者，如來音聲亦可度量。何以故？虛空廣大故，如來音聲亦復廣大。」當王舍城中往昔說是大目乾連去來事時，有十千人發阿耨多羅三藐三菩提心。金剛手菩薩告寂慧菩薩言：「寂慧當知，此即是為如來語密。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「目乾連！如汝所說。如來音聲無有分量，猶如虛空無其分量，復無邊際不可度量。若其虛空可度量者，如來音聲亦可度量。何以故？虛空廣大故，如來音聲亦復廣大。」當王舍城中往昔說是大目乾連去來事時，有十千人發阿耨多羅三藐三菩提心。金剛手菩薩告寂慧菩薩言：「寂慧當知，此即是為如來語密。

「復次寂慧！六十四者，所有一切眾生心心所轉，而一眾生心多於彼。」寂慧菩薩言：「大祕密主！若一眾生心心所轉，假使遍滿三千大千世界一切眾生皆居緣覺之地，縱經一劫而亦不能思惟稱量校計伺察，何況一切眾生？」金剛手菩薩言：「寂慧！我今告語於汝，使汝開覺所有一切眾生心心所轉，即彼如來音聲妙輪出種種聲宣說法時，令諸眾生咸生歡喜，然佛世尊常住無分別捨。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次寂慧！六十四者，所有一切眾生心心所轉，而一眾生心多於彼。」寂慧菩薩言：「大祕密主！若一眾生心心所轉，假使遍滿三千大千世界一切眾生皆居緣覺之地，縱經一劫而亦不能思惟稱量校計伺察，何況一切眾生？」金剛手菩薩言：「寂慧！我今告語於汝，使汝開覺所有一切眾生心心所轉，即彼如來音聲妙輪出種種聲宣說法時，令諸眾生咸生歡喜，然佛世尊常住無分別捨。」

爾時金剛手菩薩說伽陀曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時金剛手菩薩說伽陀曰：

「三千世界諸眾生， 一切皆證緣覺果， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「三千世界諸眾生， 一切皆證緣覺果，

縱經一劫盡籌量， 一眾生心不能曉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 縱經一劫盡籌量， 一眾生心不能曉。

世間所有一眾生， 唯佛能知彼心意， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世間所有一眾生， 唯佛能知彼心意，

隨眾生心雖了知， 佛無發悟無分別。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 隨眾生心雖了知， 佛無發悟無分別。

乃至一切眾生類， 總聚思惟有其三， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 乃至一切眾生類， 總聚思惟有其三，

世尊隨類如所應， 淨妙聲輪宣正法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世尊隨類如所應， 淨妙聲輪宣正法。

法中自在演妙音， 一切聞者咸欣悅， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 法中自在演妙音， 一切聞者咸欣悅，

隨所宣說名相生， 以諸法名善開示。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 隨所宣說名相生， 以諸法名善開示。

所有一切眾生類， 色相名字及思惟， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 所有一切眾生類， 色相名字及思惟，

一毛孔中放光明， 如來隨應善分別。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一毛孔中放光明， 如來隨應善分別。

所有世尊大慈化， 一切毛孔放光明， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 所有世尊大慈化， 一切毛孔放光明，

光明超勝人中尊， 音聲輪中宣妙法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 光明超勝人中尊， 音聲輪中宣妙法。

假使佛經一劫中， 以諸譬喻善宣說， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 假使佛經一劫中， 以諸譬喻善宣說，

然佛語及音聲輪， 畢竟不得其邊際。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 然佛語及音聲輪， 畢竟不得其邊際。

一切煩惱無色相， 所說語言亦無相， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切煩惱無色相， 所說語言亦無相，

由其語言無相因， 煩惱無相自息滅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 由其語言無相因， 煩惱無相自息滅。

是故語言諸色相， 於一切處不可得， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是故語言諸色相， 於一切處不可得，

以其畢竟無得故， 煩惱色相亦如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以其畢竟無得故， 煩惱色相亦如是。

由其語言不實故， 所說非內亦非外， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 由其語言不實故， 所說非內亦非外，

煩惱不實亦復然， 染性非內亦非外。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 煩惱不實亦復然， 染性非內亦非外。

以無少法可得故， 佛所說言遍十方， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以無少法可得故， 佛所說言遍十方，

煩惱無得亦復然， 是故有所佛宣說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 煩惱無得亦復然， 是故有所佛宣說。

一切眾生語言道， 上中下品有其三， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切眾生語言道， 上中下品有其三，

語言非身亦非心， 此中無住非無住。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 語言非身亦非心， 此中無住非無住。

譬如假法成樂具， 由風吹擊眾音聲， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 譬如假法成樂具， 由風吹擊眾音聲，

所出音聲無所從， 是中亦無造作者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 所出音聲無所從， 是中亦無造作者。

由其宿昔善淨性， 一切眾生意風吹， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 由其宿昔善淨性， 一切眾生意風吹，

故佛世尊出妙音， 然佛亦無分別想。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 故佛世尊出妙音， 然佛亦無分別想。

譬如應聲而對響， 音響非內亦非外， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 譬如應聲而對響， 音響非內亦非外，

人中尊出妙言語， 非內非外亦如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 人中尊出妙言語， 非內非外亦如是。

又如珠寶無分別， 令諸眾生喜樂生， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又如珠寶無分別， 令諸眾生喜樂生，

佛無分別亦復然， 一切音聲皆圓滿。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛無分別亦復然， 一切音聲皆圓滿。

「復次寂慧！當知如來語祕密智，隨入一切眾生宣說諸法。所有三千大千世界一切眾生種種生處，如來隨入一切眾生語言音聲，以種種名字安立四諦。寂慧！如其所說，苦、苦集、苦滅、向苦滅道諦。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次寂慧！當知如來語祕密智，隨入一切眾生宣說諸法。所有三千大千世界一切眾生種種生處，如來隨入一切眾生語言音聲，以種種名字安立四諦。寂慧！如其所說，苦、苦集、苦滅、向苦滅道諦。

「所有地居諸天作如是說： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「所有地居諸天作如是說：

「『珂吠 珂嚩牟梨 珂嚩那曳 珂嚩度嚕 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『珂吠 珂嚩牟梨 珂嚩那曳 珂嚩度嚕

「『即是此說苦、苦集、苦滅、向苦滅道諦。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『即是此說苦、苦集、苦滅、向苦滅道諦。』

「彼空居諸天作如是說： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「彼空居諸天作如是說：

「『多哩帝 阿嚩哩帝 阿嚩哩多尾誐彌 阿嚩哩多儞薩多囉尼 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『多哩帝 阿嚩哩帝 阿嚩哩多尾誐彌 阿嚩哩多儞薩多囉尼

「『即是此說苦、苦集、苦滅、向苦滅道諦。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『即是此說苦、苦集、苦滅、向苦滅道諦。』

「彼四大王天作如是說： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「彼四大王天作如是說：

「『伊尼 彌尼 捺紕 捺羅紕 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『伊尼 彌尼 捺紕 捺羅紕

「『即是此說苦、苦集、苦滅、向苦滅道諦。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『即是此說苦、苦集、苦滅、向苦滅道諦。』

「彼忉利天作如是說： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「彼忉利天作如是說：

「『阿嚩哩多儞 阿西嚩帝 叉野嚩帝 叉野耨誐彌 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『阿嚩哩多儞 阿西嚩帝 叉野嚩帝 叉野耨誐彌

「『即是此說苦、苦集、苦滅、向苦滅道諦。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『即是此說苦、苦集、苦滅、向苦滅道諦。』

「彼夜摩天作如是說： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「彼夜摩天作如是說：

「『輸梨 輸羅西嚩儞 輸羅叉曳 輸羅叉野婆嚩儞 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『輸梨 輸羅西嚩儞 輸羅叉曳 輸羅叉野婆嚩儞

「『即是此說苦苦集苦滅向苦滅道諦。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『即是此說苦苦集苦滅向苦滅道諦。』

「彼兜率天作如是說： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「彼兜率天作如是說：

「『烏珂梨 目珂梨 尾嚩努 散左哩 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『烏珂梨 目珂梨 尾嚩努 散左哩

「『即是此說苦、苦集、苦滅、向苦滅道諦。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『即是此說苦、苦集、苦滅、向苦滅道諦。』

「彼化樂天作如是說： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「彼化樂天作如是說：

「『多囉多 散多囉多 多囉叉野 多囉目珂 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『多囉多 散多囉多 多囉叉野 多囉目珂

「『即是此說苦、苦集、苦滅、向苦滅道諦。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『即是此說苦、苦集、苦滅、向苦滅道諦。』

「彼他化自在天作如是說： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「彼他化自在天作如是說：

「『訶訶呼 訶訶尾那曳 訶訶尾誐彌 訶囉儞誐彌 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『訶訶呼 訶訶尾那曳 訶訶尾誐彌 訶囉儞誐彌

「『即是此說苦、苦集、苦滅、向苦滅道諦。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『即是此說苦、苦集、苦滅、向苦滅道諦。』

「彼魔眾天作如是說： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「彼魔眾天作如是說：

「『盎誐覽 盎誐囉母藍 盎誐囉播都桑 盎誐囉儞 悉帝囉𧹞 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『盎誐覽 盎誐囉母藍 盎誐囉播都桑 盎誐囉儞 悉帝囉𧹞

「『即是此說苦、苦集、苦滅、向苦滅道諦。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『即是此說苦、苦集、苦滅、向苦滅道諦。』

「彼梵眾天作如是說： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「彼梵眾天作如是說：

「『秫毘 秫毘葛哩 秫毘尾舍那 秫婆嚩哩多那 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『秫毘 秫毘葛哩 秫毘尾舍那 秫婆嚩哩多那

「『即是此說苦、苦集、苦滅、向苦滅道諦。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『即是此說苦、苦集、苦滅、向苦滅道諦。』

「彼梵輔天作如是說： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「彼梵輔天作如是說：

「『彌訶哩 僧訶哩 娑囉尼 娑囉娑囉尼 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『彌訶哩 僧訶哩 娑囉尼 娑囉娑囉尼

「『即是此說苦、苦集、苦滅、向苦滅道諦。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『即是此說苦、苦集、苦滅、向苦滅道諦。』

「彼梵會天作如是說： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「彼梵會天作如是說：

「『沒囉拏 沒囉拏散提 沒囉拏沒嚕訶拏沒嚕訶努波舍摩 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『沒囉拏 沒囉拏散提 沒囉拏沒嚕訶拏沒嚕訶努波舍摩

「『即是此說苦、苦集、苦滅、向苦滅道諦。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『即是此說苦、苦集、苦滅、向苦滅道諦。』

「彼大梵天作如是說： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「彼大梵天作如是說：

「『多囉訥哩 多囉左俱哩 多薩布哩 俱囉嚩訶儞 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『多囉訥哩 多囉左俱哩 多薩布哩 俱囉嚩訶儞

「『即是此說苦、苦集、苦滅、向苦滅道諦。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『即是此說苦、苦集、苦滅、向苦滅道諦。』

「彼少光天作如是說： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「彼少光天作如是說：

「『呬呬 係呬 呼護 訶囉奴散提 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『呬呬 係呬 呼護 訶囉奴散提

「『即是此說苦、苦集、苦滅、向苦滅道諦。(此下合有無量光天、光音天說四諦文，梵本元闕。)』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『即是此說苦、苦集、苦滅、向苦滅道諦。(此下合有無量光天、光音天說四諦文，梵本元闕。)』

「彼少淨天作如是說： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「彼少淨天作如是說：

「『烏呬多 儞嚩呬多 儞誐叱多 儞誐摩儞 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『烏呬多 儞嚩呬多 儞誐叱多 儞誐摩儞

「『即是此說苦、苦集、苦滅、向苦滅道諦。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『即是此說苦、苦集、苦滅、向苦滅道諦。』

「彼無量淨天作如是說： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「彼無量淨天作如是說：

「『西嚩儞 散西嚩儞 剎野西嚩儞 阿西嚩儞 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『西嚩儞 散西嚩儞 剎野西嚩儞 阿西嚩儞

「『即是此說苦、苦集、苦滅、向苦滅道諦。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『即是此說苦、苦集、苦滅、向苦滅道諦。』

「彼遍淨天作如是說： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「彼遍淨天作如是說：

「『波哩砌禰 波哩砌努捺曳 嚩那俱梨 菩陀尾秫提 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『波哩砌禰 波哩砌努捺曳 嚩那俱梨 菩陀尾秫提

「『即是此說苦、苦集、苦滅、向苦滅道諦。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『即是此說苦、苦集、苦滅、向苦滅道諦。』

「彼廣果天作如是說： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「彼廣果天作如是說：

「『阿訖哩多 阿迦囉尼 阿囉拏尾誐帝 迦羅拏儞瑟恥 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『阿訖哩多 阿迦囉尼 阿囉拏尾誐帝 迦羅拏儞瑟恥

「『即是此說苦、苦集、苦滅、向苦滅道諦。(於第四禪九天之內，合有無雲、福生、無想三天，梵本元闕。)』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『即是此說苦、苦集、苦滅、向苦滅道諦。(於第四禪九天之內，合有無雲、福生、無想三天，梵本元闕。)』

「彼無煩天作如是說： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「彼無煩天作如是說：

「『阿耨誐摩那 阿那誐摩那 阿耨散提 阿耨散提誐摩那 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『阿耨誐摩那 阿那誐摩那 阿耨散提 阿耨散提誐摩那

「『即是此說苦、苦集、苦滅、向苦滅道諦。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『即是此說苦、苦集、苦滅、向苦滅道諦。』

「彼無熱天作如是說： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「彼無熱天作如是說：

「『秫提 秫馱嚩帝 秫馱波哩秫提 秫馱誐摩儞 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『秫提 秫馱嚩帝 秫馱波哩秫提 秫馱誐摩儞

「『即是此說苦、苦集、苦滅、向苦滅道諦。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『即是此說苦、苦集、苦滅、向苦滅道諦。』

「彼善見天作如是說： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「彼善見天作如是說：

「『𤚥摩摩 𤚥摩彌 摩那耨誐摩野 摩那耨誐摩 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『𤚥摩摩 𤚥摩彌 摩那耨誐摩野 摩那耨誐摩

「『即是此說苦、苦集、苦滅、向苦滅道諦。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『即是此說苦、苦集、苦滅、向苦滅道諦。』

「彼善現天作如是說： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「彼善現天作如是說：

「『目訖底 目訖多嚩底 目訖多母梨 目訖多摩多耨散提 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『目訖底 目訖多嚩底 目訖多母梨 目訖多摩多耨散提

「『即是此說苦、苦集、苦滅、向苦滅道諦。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『即是此說苦、苦集、苦滅、向苦滅道諦。』

「彼色究竟天作如是說： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「彼色究竟天作如是說：

「『儞瑟恥 阿顛多儞瑟恥 阿羯臘波儞 阿鉢囉底散提』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『儞瑟恥 阿顛多儞瑟恥 阿羯臘波儞 阿鉢囉底散提』

「寂慧當知，如是等諸天，各各以其隨天語言安立四諦，并餘龍眾、夜叉眾、乾闥婆眾、阿修羅眾、迦樓羅眾、緊那羅眾、摩睺羅伽眾，及堅身夜叉眾、持鬘夜叉眾等，各以彼彼種類語言安立四諦。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「寂慧當知，如是等諸天，各各以其隨天語言安立四諦，并餘龍眾、夜叉眾、乾闥婆眾、阿修羅眾、迦樓羅眾、緊那羅眾、摩睺羅伽眾，及堅身夜叉眾、持鬘夜叉眾等，各以彼彼種類語言安立四諦。

「寂慧！此閻浮提諸國土中，少略而言滿千國土，乃至十六大國一切人眾，隨彼方處種種語言、種種音聲、種種心想，如來隨入一切語言音聲施設名字，所立四諦悉能解了。所謂尸迦國人，乃至世界邊際所住國人，如是等閻浮提中滿千國土，一切人眾種種語言、種種音聲、種種心想，施設名字各說四諦。如來隨入一切語言音聲悉能解了，亦非如來心識語言有所流散。寂慧！此小千世界中有九十四俱胝那庾多百千種類語言名字，各說四諦，總攝一切所說言音，皆悉同歸一四諦義，即是勝義諦、即是無生諦、即是如實諦、即是不動諦。寂慧！此即是為如來語密。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「寂慧！此閻浮提諸國土中，少略而言滿千國土，乃至十六大國一切人眾，隨彼方處種種語言、種種音聲、種種心想，如來隨入一切語言音聲施設名字，所立四諦悉能解了。所謂尸迦國人，乃至世界邊際所住國人，如是等閻浮提中滿千國土，一切人眾種種語言、種種音聲、種種心想，施設名字各說四諦。如來隨入一切語言音聲悉能解了，亦非如來心識語言有所流散。寂慧！此小千世界中有九十四俱胝那庾多百千種類語言名字，各說四諦，總攝一切所說言音，皆悉同歸一四諦義，即是勝義諦、即是無生諦、即是如實諦、即是不動諦。寂慧！此即是為如來語密。

「復次寂慧！如來語言而能斷除一切眾生疑惑不決，所謂十方無量阿僧祇世界普攝一切眾生，以佛智所知，而眾生界多於地界。寂慧！正使一切眾生各各獲得智慧具足，與尊者舍利子等無有異，以是緣故，一切眾生各各皆以如舍利子所等智慧，以疑惑事於一劫中或過一劫，共相問難思惟稱量伺察，而一眾生復勝於一。是諸眾生以所疑事互思惟已，一時俱來請問世尊。時佛世尊於彈指間應問皆答。是故世尊隨了一眾生所起心念，普攝一切眾生，咸以一音悉為宣說斷諸疑網，令諸眾生得斷疑已咸生歡喜。寂慧！此即是名如來語言普能斷除一切眾生疑惑不決，然非如來心及語言有所動轉，一切皆是如實所說。寂慧當知，如是等說，皆是如來祕密之語希有之語。此即名為語業清淨。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次寂慧！如來語言而能斷除一切眾生疑惑不決，所謂十方無量阿僧祇世界普攝一切眾生，以佛智所知，而眾生界多於地界。寂慧！正使一切眾生各各獲得智慧具足，與尊者舍利子等無有異，以是緣故，一切眾生各各皆以如舍利子所等智慧，以疑惑事於一劫中或過一劫，共相問難思惟稱量伺察，而一眾生復勝於一。是諸眾生以所疑事互思惟已，一時俱來請問世尊。時佛世尊於彈指間應問皆答。是故世尊隨了一眾生所起心念，普攝一切眾生，咸以一音悉為宣說斷諸疑網，令諸眾生得斷疑已咸生歡喜。寂慧！此即是名如來語言普能斷除一切眾生疑惑不決，然非如來心及語言有所動轉，一切皆是如實所說。寂慧當知，如是等說，皆是如來祕密之語希有之語。此即名為語業清淨。」

金剛手菩薩大祕密主說是如來語祕密主，會中有三萬二千眾生發阿耨多羅三藐三菩提心，十方一切諸佛剎中所有賢劫諸菩薩眾，各各在彼佛世尊所修梵行者，是諸菩薩為供養佛及金剛手菩薩大祕密主故，垂諸寶蓋散以妙花，是花槃旋來此會中，散於佛上及金剛手菩薩之身，乃至遍散一劫眾會。其諸寶蓋旋復空中住佛頂上，而諸寶蓋出妙音聲作如是言：「我等賢劫諸菩薩眾，遣此奉用供養世尊及金剛手菩薩大祕密主。惟願攝受。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 金剛手菩薩大祕密主說是如來語祕密主，會中有三萬二千眾生發阿耨多羅三藐三菩提心，十方一切諸佛剎中所有賢劫諸菩薩眾，各各在彼佛世尊所修梵行者，是諸菩薩為供養佛及金剛手菩薩大祕密主故，垂諸寶蓋散以妙花，是花槃旋來此會中，散於佛上及金剛手菩薩之身，乃至遍散一劫眾會。其諸寶蓋旋復空中住佛頂上，而諸寶蓋出妙音聲作如是言：「我等賢劫諸菩薩眾，遣此奉用供養世尊及金剛手菩薩大祕密主。惟願攝受。」

隨佛如來向所宣說未曾有法，一切眾會皆悉聞已，各復增勝發希有心，即向金剛手菩薩大祕密主虔伸頂禮，極生最上信重之想，咸作是言：「大祕密主！我等今時快得善利，獲聞金剛手菩薩宣說如來語密不思議法門。若諸眾生聞此所說信解無疑，是諸眾生所得人身功不唐棄，即為如來所應化度，彼得不退轉於阿耨多羅三藐三菩提。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 隨佛如來向所宣說未曾有法，一切眾會皆悉聞已，各復增勝發希有心，即向金剛手菩薩大祕密主虔伸頂禮，極生最上信重之想，咸作是言：「大祕密主！我等今時快得善利，獲聞金剛手菩薩宣說如來語密不思議法門。若諸眾生聞此所說信解無疑，是諸眾生所得人身功不唐棄，即為如來所應化度，彼得不退轉於阿耨多羅三藐三菩提。」