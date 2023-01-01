佛說如來不思議祕密大乘經

佛說如來不思議祕密大乘經卷第七譯經三藏朝散大夫試光祿卿光梵大師賜紫沙門臣惟淨等奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說如來不思議祕密大乘經卷第七譯經三藏朝散大夫試光祿卿光梵大師賜紫沙門臣惟淨等奉 詔譯

如來身密不思議品第七之餘 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如來身密不思議品第七之餘

「復次寂慧！如來身相，一眾會中有得見者、有不見者；其得見者歡喜瞻仰，其不見者默然懵瞪。寂慧當知，如來不以段食資養。或有眾生見佛亦受世間食者，謂有威力具足修菩提行，諸賢聖眾常隨佛後，於食器中承受其食。是乃眾生見佛如來數數舉食置食器中。彼諸賢聖既受食已，若有眾生於佛法中所應化度，宿種善根業障盡者，雖復在在所生不得飲食饑渴羸劣，以其宿善力故，彼等眾生得佛如來殘食而食。食已飽滿心得輕安，身肢潤益深心清淨，即發阿耨多羅三藐三菩提心。若諸眾生墮在地獄、餓鬼、諸惡趣者，即不能發大菩提心。以是緣故，乃至盡涅槃界，寂慧！是故當知如來不受世間飲食，如來資養所謂法食。佛身堅固如那羅延天，真實故、不壞故，金剛所成。寂慧！如來身者，非生熟藏之所成養，亦非涕洟雜惡不淨所成。如來身者，如閻浮檀金，無缺無斷離諸過失。如來身者，具大威力體堅重故猶如金剛，極柔軟故如迦左隣那衣，隨所觸身皆獲妙樂。寂慧當知，一時有諸具大威力天子天女禮敬佛足，隨禮敬時手觸佛足，觸已即發阿耨多羅三藐三菩提心。是故當知，如來不從雜染所生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次寂慧！如來身相，一眾會中有得見者、有不見者；其得見者歡喜瞻仰，其不見者默然懵瞪。寂慧當知，如來不以段食資養。或有眾生見佛亦受世間食者，謂有威力具足修菩提行，諸賢聖眾常隨佛後，於食器中承受其食。是乃眾生見佛如來數數舉食置食器中。彼諸賢聖既受食已，若有眾生於佛法中所應化度，宿種善根業障盡者，雖復在在所生不得飲食饑渴羸劣，以其宿善力故，彼等眾生得佛如來殘食而食。食已飽滿心得輕安，身肢潤益深心清淨，即發阿耨多羅三藐三菩提心。若諸眾生墮在地獄、餓鬼、諸惡趣者，即不能發大菩提心。以是緣故，乃至盡涅槃界，寂慧！是故當知如來不受世間飲食，如來資養所謂法食。佛身堅固如那羅延天，真實故、不壞故，金剛所成。寂慧！如來身者，非生熟藏之所成養，亦非涕洟雜惡不淨所成。如來身者，如閻浮檀金，無缺無斷離諸過失。如來身者，具大威力體堅重故猶如金剛，極柔軟故如迦左隣那衣，隨所觸身皆獲妙樂。寂慧當知，一時有諸具大威力天子天女禮敬佛足，隨禮敬時手觸佛足，觸已即發阿耨多羅三藐三菩提心。是故當知，如來不從雜染所生。

「復次寂慧！世間所有貪行眾生暫見如來身已，即於自身生離貪想；瞋行眾生暫見如來身已即起慈心；癡行眾生暫見如來身已，即得智光照耀；等分行眾生暫見如來身已，即於己身離諸煩惱；慳悋眾生暫見如來身已，即能信解捨法；破戒眾生暫見如來身已，即能信解戒法清淨；忿恚心眾生暫見如來身已即得忍法；懈怠眾生暫見如來身已即起精進；散亂心眾生暫見如來身已即得寂定；愚癡眾生暫見如來身已即得勝慧。善男子！取要而言，若諸眾生暫見如來身者，一切善法皆不捨離，一切不善疑等染法悉得銷除、安立善心，然佛如來而常安住無分別捨。此說是名如來身密。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次寂慧！世間所有貪行眾生暫見如來身已，即於自身生離貪想；瞋行眾生暫見如來身已即起慈心；癡行眾生暫見如來身已，即得智光照耀；等分行眾生暫見如來身已，即於己身離諸煩惱；慳悋眾生暫見如來身已，即能信解捨法；破戒眾生暫見如來身已，即能信解戒法清淨；忿恚心眾生暫見如來身已即得忍法；懈怠眾生暫見如來身已即起精進；散亂心眾生暫見如來身已即得寂定；愚癡眾生暫見如來身已即得勝慧。善男子！取要而言，若諸眾生暫見如來身者，一切善法皆不捨離，一切不善疑等染法悉得銷除、安立善心，然佛如來而常安住無分別捨。此說是名如來身密。

「復次寂慧！又如如來化所化人作諸佛事，而佛如來心無加行，亦無發悟復無作意。佛亦不作是念：『我能化彼所化人等。』然所化眾生可應度者，若此世界若他世界，乃至阿僧祇百千世界一切眾生，為成熟故作諸利益。此說是名如來身密。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次寂慧！又如如來化所化人作諸佛事，而佛如來心無加行，亦無發悟復無作意。佛亦不作是念：『我能化彼所化人等。』然所化眾生可應度者，若此世界若他世界，乃至阿僧祇百千世界一切眾生，為成熟故作諸利益。此說是名如來身密。

「復次寂慧！如來身放廣大光明，具有無數百千種色，其光普照十方一切殑伽沙等諸佛剎土，廣為成熟一切眾生。而佛如來無所發悟，亦無加行復無作意。此等是名如來身密身業清淨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次寂慧！如來身放廣大光明，具有無數百千種色，其光普照十方一切殑伽沙等諸佛剎土，廣為成熟一切眾生。而佛如來無所發悟，亦無加行復無作意。此等是名如來身密身業清淨。

「寂慧當知，今此皆是少略宣說如來身密身業業清淨，若廣說者，縱經一劫或過一劫，而亦不能得其邊際。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「寂慧當知，今此皆是少略宣說如來身密身業業清淨，若廣說者，縱經一劫或過一劫，而亦不能得其邊際。」

金剛手菩薩大祕密主說是如來身密不思議法時，會中有十千人發阿耨多羅三藐三菩提心，八千菩薩獲得忍法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 金剛手菩薩大祕密主說是如來身密不思議法時，會中有十千人發阿耨多羅三藐三菩提心，八千菩薩獲得忍法。

爾時會中有諸天人以諸妙花散於佛上，及供養金剛手菩薩大祕密主。是時世尊舒右金色臂，置金剛手菩薩大祕密主頂上，作是讚言：「善哉善哉！祕密主！汝善宣說如來身密不思議法，我悉知之。汝所說法，我今隨喜。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時會中有諸天人以諸妙花散於佛上，及供養金剛手菩薩大祕密主。是時世尊舒右金色臂，置金剛手菩薩大祕密主頂上，作是讚言：「善哉善哉！祕密主！汝善宣說如來身密不思議法，我悉知之。汝所說法，我今隨喜。」

如來語密不思議品第八之一 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如來語密不思議品第八之一

復次，金剛手菩薩大祕密主告寂慧菩薩摩訶薩言：「復何名為如來語密語業清淨？所謂如來於晝夜中成證阿耨多羅三藐三菩提果，於晝夜中入大涅槃。然其中間，如來未嘗宣說一字，亦無詮表。何以故？以佛如來常在三摩呬多故。如來亦無出息入息、若尋若伺，以無尋伺故，所出語言離諸邪妄。而佛世尊無尋無伺，無所分別無廣分別，無說無示復無詮表，然諸眾生亦聞如來有所宣說，而是如來畢竟在定。於一切種及一切時，亦以文字而能詮表，復無所表。若有眾生因以文字生信重者，而彼眾生自謂如來為我說法，然佛如來心常安住無分別捨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次，金剛手菩薩大祕密主告寂慧菩薩摩訶薩言：「復何名為如來語密語業清淨？所謂如來於晝夜中成證阿耨多羅三藐三菩提果，於晝夜中入大涅槃。然其中間，如來未嘗宣說一字，亦無詮表。何以故？以佛如來常在三摩呬多故。如來亦無出息入息、若尋若伺，以無尋伺故，所出語言離諸邪妄。而佛世尊無尋無伺，無所分別無廣分別，無說無示復無詮表，然諸眾生亦聞如來有所宣說，而是如來畢竟在定。於一切種及一切時，亦以文字而能詮表，復無所表。若有眾生因以文字生信重者，而彼眾生自謂如來為我說法，然佛如來心常安住無分別捨。

「復次寂慧！如來亦非脣齒舌喉及其面門出諸音聲、有所聞聽，如來所出音聲從虛空出，但以眾生謂佛如來所有音聲從口門出。寂慧當知，如來語言具有六十四種殊妙之相。何等名為六十四種？一者流澤，二者柔軟，三者悅意，四者可樂，五者清淨，六者離垢，七者明亮，八者甘美，九者樂聞，十者無劣，十一者圓具，十二者調順，十三者無澁，十四者無惡，十五者善柔，十六者悅耳，十七者適身，十八者心生勇銳，十九者心喜，二十者悅樂，二十一者無熱惱，二十二者如教令，二十三者善了知，二十四者分明，二十五者善愛，二十六者令生歡喜，二十七者使他如教令，二十八者令他善了知，二十九者如理，三十者利益，三十一者離重復過失，三十二者如獅子音聲，三十三者如龍音聲，三十四者如雲雷吼聲，三十五者如龍王聲，三十六者如緊那羅妙歌聲，三十七者如迦陵頻伽聲，三十八者如梵王聲，三十九者如共命鳥聲，四十者如帝釋美妙聲，四十一者如振鼓聲，四十二者不高，四十三者不下，四十四者隨入一切音聲，四十五者無缺減，四十六者無破壞，四十七者無染污，四十八者無希取，四十九者具足，五十者莊嚴，五十一者顯示，五十二者圓滿一切音聲，五十三者諸根適悅，五十四者無譏毀，五十五者無輕轉，五十六者無動搖，五十七者隨入一切眾會，五十八者諸相具足。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次寂慧！如來亦非脣齒舌喉及其面門出諸音聲、有所聞聽，如來所出音聲從虛空出，但以眾生謂佛如來所有音聲從口門出。寂慧當知，如來語言具有六十四種殊妙之相。何等名為六十四種？一者流澤，二者柔軟，三者悅意，四者可樂，五者清淨，六者離垢，七者明亮，八者甘美，九者樂聞，十者無劣，十一者圓具，十二者調順，十三者無澁，十四者無惡，十五者善柔，十六者悅耳，十七者適身，十八者心生勇銳，十九者心喜，二十者悅樂，二十一者無熱惱，二十二者如教令，二十三者善了知，二十四者分明，二十五者善愛，二十六者令生歡喜，二十七者使他如教令，二十八者令他善了知，二十九者如理，三十者利益，三十一者離重復過失，三十二者如獅子音聲，三十三者如龍音聲，三十四者如雲雷吼聲，三十五者如龍王聲，三十六者如緊那羅妙歌聲，三十七者如迦陵頻伽聲，三十八者如梵王聲，三十九者如共命鳥聲，四十者如帝釋美妙聲，四十一者如振鼓聲，四十二者不高，四十三者不下，四十四者隨入一切音聲，四十五者無缺減，四十六者無破壞，四十七者無染污，四十八者無希取，四十九者具足，五十者莊嚴，五十一者顯示，五十二者圓滿一切音聲，五十三者諸根適悅，五十四者無譏毀，五十五者無輕轉，五十六者無動搖，五十七者隨入一切眾會，五十八者諸相具足。

「復次寂慧！五十九者，如來所出語言，普令十方一切世界一切眾生心意歡喜，佛亦不作是念：『我能宣說諸法。』所謂契經、應頌、記別、諷誦、自說、緣起、本事、本生、方廣、希法、論議、譬喻，又復祕密先行法、說本緣法、說昔因法，近說多說廣說，教示安立分位分別，解釋開明如來所說。如是等法，於彼一切大眾會中，若苾芻、苾芻尼、優婆塞、優婆夷眾會，若天、龍、夜叉、乾闥婆、阿修羅、迦樓羅、緊那羅、摩睺羅伽等諸眾會，佛能各各隨其根性精進分量，如其所應為作法施。彼等眾會聞說法時，皆謂所說從佛如來口門而出。然所說法亦無互相語言重復，而諸眾會各隨音聲曉了諸法。寂慧！此即是名如來語密。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次寂慧！五十九者，如來所出語言，普令十方一切世界一切眾生心意歡喜，佛亦不作是念：『我能宣說諸法。』所謂契經、應頌、記別、諷誦、自說、緣起、本事、本生、方廣、希法、論議、譬喻，又復祕密先行法、說本緣法、說昔因法，近說多說廣說，教示安立分位分別，解釋開明如來所說。如是等法，於彼一切大眾會中，若苾芻、苾芻尼、優婆塞、優婆夷眾會，若天、龍、夜叉、乾闥婆、阿修羅、迦樓羅、緊那羅、摩睺羅伽等諸眾會，佛能各各隨其根性精進分量，如其所應為作法施。彼等眾會聞說法時，皆謂所說從佛如來口門而出。然所說法亦無互相語言重復，而諸眾會各隨音聲曉了諸法。寂慧！此即是名如來語密。

「復次寂慧！六十者，一切眾生其數無量，一切眾生行亦無量，如來所說眾生心行略有八萬四千種類，但為根性下劣眾生，令其解入如來所說。寂慧當知，眾生心行無其分量。世間所有貪行眾生、瞋行眾生、癡行眾生、等分行眾生，彼彼眾生心行差別，若佛如來於一劫中或過一劫，乃至如來住世經百千劫，隨幾許壽量極壽分限，而亦不能說諸眾生心行邊際。若佛但說眾生心行無邊際者，而諸眾生不能解入返生癡迷，是故如來以善方便，於諸眾生無量行中，略說數有八萬四千。又復如來所說諸法，隨諸眾生心行差別，如其所應皆令開覺。寂慧！此即是名如來語密。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次寂慧！六十者，一切眾生其數無量，一切眾生行亦無量，如來所說眾生心行略有八萬四千種類，但為根性下劣眾生，令其解入如來所說。寂慧當知，眾生心行無其分量。世間所有貪行眾生、瞋行眾生、癡行眾生、等分行眾生，彼彼眾生心行差別，若佛如來於一劫中或過一劫，乃至如來住世經百千劫，隨幾許壽量極壽分限，而亦不能說諸眾生心行邊際。若佛但說眾生心行無邊際者，而諸眾生不能解入返生癡迷，是故如來以善方便，於諸眾生無量行中，略說數有八萬四千。又復如來所說諸法，隨諸眾生心行差別，如其所應皆令開覺。寂慧！此即是名如來語密。

「復次寂慧！六十一者，如來語祕密智，隨入一切眾生心意，然其語言不從如來口門中出，但從虛空而出。若有眾生謂佛如來所有語言從口門出者，彼勿起是見。何以故？或有眾生，見佛語言從烏瑟膩沙相出，或從頂出，或髮際出，或從肩出，或從額出，或眉間出，或毫相中出，或從眼出，或從耳出，或從鼻出，或從頰出，或口門出，或從頸出，或從臂出，或從手出，或從指出，或兩脇出，或胸前出，或背後出，或從臍出，或陰藏出，或從眼出，或從膝出，或從腨出，或從踝出，或從足出，或從諸相好中出，或從一切毛孔中出，如是等眾生知解有異。寂慧！此即是名如來語密。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次寂慧！六十一者，如來語祕密智，隨入一切眾生心意，然其語言不從如來口門中出，但從虛空而出。若有眾生謂佛如來所有語言從口門出者，彼勿起是見。何以故？或有眾生，見佛語言從烏瑟膩沙相出，或從頂出，或髮際出，或從肩出，或從額出，或眉間出，或毫相中出，或從眼出，或從耳出，或從鼻出，或從頰出，或口門出，或從頸出，或從臂出，或從手出，或從指出，或兩脇出，或胸前出，或背後出，或從臍出，或陰藏出，或從眼出，或從膝出，或從腨出，或從踝出，或從足出，或從諸相好中出，或從一切毛孔中出，如是等眾生知解有異。寂慧！此即是名如來語密。

「復次寂慧！六十二者，如來所出語言，隨諸眾生種種信解、隨諸眾生心意成熟，普使隨應而得了知，然佛如來常住無分別捨。譬如世間假法所成諸音樂器，隨彼所作而悉妙巧，手不觸近非假人力，微風吹動出美妙聲，其所出聲皆是先業差別風所吹擊。如來語言亦復如是，隨諸眾生一切意樂，智風吹擊，亦非如來勤力所出。如來隨順一切眾生先業差別眾生境界，如應所說。寂慧！譬如響聲隨有所表，其所出聲非內非外亦非中間。如來語言亦復如是，隨其所出但為表了眾生心意，而如來聲非內非外亦非中間。又如大海之中有如意珠寶，其名圓滿一切意樂，懸高幢上自然出聲。謂言此珠能滿一切眾生意樂，而是珠寶亦無分別。如來亦復如是，語言妙寶深心清淨，懸置大悲幢上，隨諸眾生所有意樂，如來出妙語言悉令曉了，然佛如來常住無分別捨。寂慧！此即是名如來語密。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次寂慧！六十二者，如來所出語言，隨諸眾生種種信解、隨諸眾生心意成熟，普使隨應而得了知，然佛如來常住無分別捨。譬如世間假法所成諸音樂器，隨彼所作而悉妙巧，手不觸近非假人力，微風吹動出美妙聲，其所出聲皆是先業差別風所吹擊。如來語言亦復如是，隨諸眾生一切意樂，智風吹擊，亦非如來勤力所出。如來隨順一切眾生先業差別眾生境界，如應所說。寂慧！譬如響聲隨有所表，其所出聲非內非外亦非中間。如來語言亦復如是，隨其所出但為表了眾生心意，而如來聲非內非外亦非中間。又如大海之中有如意珠寶，其名圓滿一切意樂，懸高幢上自然出聲。謂言此珠能滿一切眾生意樂，而是珠寶亦無分別。如來亦復如是，語言妙寶深心清淨，懸置大悲幢上，隨諸眾生所有意樂，如來出妙語言悉令曉了，然佛如來常住無分別捨。寂慧！此即是名如來語密。

「復次寂慧！六十三者，諸佛如來所有音聲無其分量。我不見有世間一切天人魔梵、沙門婆羅門等，能知如來音聲邊際及分量者。何以故？我念一時佛在王舍大城鷲峯山中，諸菩薩眾而共圍繞，宣說音聲輪清淨法門，廣為眾生顯明宣示。於後一時，以慈氏菩薩摩訶薩加持力故，尊者大目乾連即作是念：『如來音聲淨輪分量，幾何遠邪？』作是念已，乃於本座隱而不現，以自神力即往須彌山頂，聽佛如來音聲遠近。復運神力遍往三千大千世界，又過須彌山西，復過四大洲界，又過鐵圍山大鐵圍山，乃至世界邊際，還住鐵圍山頂，審聽如來音聲分量，是聲平等無所增減。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次寂慧！六十三者，諸佛如來所有音聲無其分量。我不見有世間一切天人魔梵、沙門婆羅門等，能知如來音聲邊際及分量者。何以故？我念一時佛在王舍大城鷲峯山中，諸菩薩眾而共圍繞，宣說音聲輪清淨法門，廣為眾生顯明宣示。於後一時，以慈氏菩薩摩訶薩加持力故，尊者大目乾連即作是念：『如來音聲淨輪分量，幾何遠邪？』作是念已，乃於本座隱而不現，以自神力即往須彌山頂，聽佛如來音聲遠近。復運神力遍往三千大千世界，又過須彌山西，復過四大洲界，又過鐵圍山大鐵圍山，乃至世界邊際，還住鐵圍山頂，審聽如來音聲分量，是聲平等無所增減。

「爾時世尊知其事已，即作是念：『大目乾連意欲度量我之音聲所有分量，我於今時宜攝神力。』于是世尊攝神通已，大目乾連承佛威神所加持故，以自通力於此世界西之方分過九十九殑伽沙數佛剎土已，往一世界名光明幢，彼有如來號光明王，現住說法教化眾生。是時尊者大目乾連到彼土已，審聽世尊釋迦牟尼如來音聲分量，譬如十肘地方分中，此聞彼人所說音聲。大目乾連在彼世界聽佛音聲亦復如是，其聲平等無所增減。彼光明王如來所有身量高百由旬，諸菩薩身高五十由旬。是時大目乾連以自神力，於彼諸菩薩眾所用鉢中循環而行。彼諸菩薩見是相已極生輕笑，即白佛言：『世尊！今云何有如沙門相小蟲，來此鉢中循行？』彼佛告言：『諸善男子！汝等不應生輕慢心。所以者何？今此鉢中行者，是彼世尊釋迦牟尼如來上首聲聞弟子，於大聲聞眾中神通第一。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時世尊知其事已，即作是念：『大目乾連意欲度量我之音聲所有分量，我於今時宜攝神力。』于是世尊攝神通已，大目乾連承佛威神所加持故，以自通力於此世界西之方分過九十九殑伽沙數佛剎土已，往一世界名光明幢，彼有如來號光明王，現住說法教化眾生。是時尊者大目乾連到彼土已，審聽世尊釋迦牟尼如來音聲分量，譬如十肘地方分中，此聞彼人所說音聲。大目乾連在彼世界聽佛音聲亦復如是，其聲平等無所增減。彼光明王如來所有身量高百由旬，諸菩薩身高五十由旬。是時大目乾連以自神力，於彼諸菩薩眾所用鉢中循環而行。彼諸菩薩見是相已極生輕笑，即白佛言：『世尊！今云何有如沙門相小蟲，來此鉢中循行？』彼佛告言：『諸善男子！汝等不應生輕慢心。所以者何？今此鉢中行者，是彼世尊釋迦牟尼如來上首聲聞弟子，於大聲聞眾中神通第一。』

「爾時尊者大目乾連前詣光明王如來所，頭面禮足，右繞七匝住立佛前。彼佛告言：『尊者大目乾連！此諸菩薩有所輕笑，汝今宜應承彼世尊釋迦牟尼如來、應供、正等正覺所加持故，以自通力現諸神變。』尊者大目乾連白彼佛言：『我今如佛教勅，加趺而坐，於此寶洲作變化事。』佛言：『今正是時。』尊者大目乾連即時勇身空中高七俱胝多羅樹量，作變化事。於其坐中化現百千俱胝那庾多真珠瓔珞廣大莊嚴，而彼瓔珞各出百千俱胝光明，一一光明門皆生蓮花。是諸蓮花臺中皆有世尊釋迦牟尼如來形像安處其上，彼如來像皆悉宣說妙音聲輪清淨正法。大目乾連白彼佛言：『世尊！我今加趺而坐，於此四大洲一切世界亦能作諸神通變化，乃至此小千世界、中千世界、三千大千世界，悉能作諸神通變化。』彼佛告言：『今正是時。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時尊者大目乾連前詣光明王如來所，頭面禮足，右繞七匝住立佛前。彼佛告言：『尊者大目乾連！此諸菩薩有所輕笑，汝今宜應承彼世尊釋迦牟尼如來、應供、正等正覺所加持故，以自通力現諸神變。』尊者大目乾連白彼佛言：『我今如佛教勅，加趺而坐，於此寶洲作變化事。』佛言：『今正是時。』尊者大目乾連即時勇身空中高七俱胝多羅樹量，作變化事。於其坐中化現百千俱胝那庾多真珠瓔珞廣大莊嚴，而彼瓔珞各出百千俱胝光明，一一光明門皆生蓮花。是諸蓮花臺中皆有世尊釋迦牟尼如來形像安處其上，彼如來像皆悉宣說妙音聲輪清淨正法。大目乾連白彼佛言：『世尊！我今加趺而坐，於此四大洲一切世界亦能作諸神通變化，乃至此小千世界、中千世界、三千大千世界，悉能作諸神通變化。』彼佛告言：『今正是時。』

「爾時尊者大目乾連如其所應現神變已，收攝神力還住佛前。時彼諸菩薩眾咸生希有之心，前白佛言：『世尊！今此尊者大目乾連，其何所為到此世界？』彼佛告言：『諸善男子！此大目乾連為欲度量彼世尊釋迦牟尼如來聲輪分量，故來至此。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時尊者大目乾連如其所應現神變已，收攝神力還住佛前。時彼諸菩薩眾咸生希有之心，前白佛言：『世尊！今此尊者大目乾連，其何所為到此世界？』彼佛告言：『諸善男子！此大目乾連為欲度量彼世尊釋迦牟尼如來聲輪分量，故來至此。』

「時彼世尊光明王如來告尊者大目乾連言：『汝自今而往，勿復再起是心欲度如來聲輪分量。謂以如來清淨音聲無其分量，不可度量故。假使以汝威勢神力，極西方分，經于殑伽沙數等劫，畢竟不能得彼世尊釋迦牟尼如來音聲妙輪分量邊際，以佛如來音聲妙輪無分量故。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「時彼世尊光明王如來告尊者大目乾連言：『汝自今而往，勿復再起是心欲度如來聲輪分量。謂以如來清淨音聲無其分量，不可度量故。假使以汝威勢神力，極西方分，經于殑伽沙數等劫，畢竟不能得彼世尊釋迦牟尼如來音聲妙輪分量邊際，以佛如來音聲妙輪無分量故。』