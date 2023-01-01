佛說如來不思議祕密大乘經

佛說如來不思議祕密大乘經卷第六 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說如來不思議祕密大乘經卷第六

譯經三藏朝散大夫試光祿卿光梵大師賜紫沙門臣惟淨等奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 譯經三藏朝散大夫試光祿卿光梵大師賜紫沙門臣惟淨等奉 詔譯

菩提道品第六 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩提道品第六

佛告寂慧菩薩言：「若諸菩薩摩訶薩欲證阿耨多羅三藐三菩提果者，當學彼諸大士所行，非但以其語言得最勝道，要當真實修行乃得菩提正道。此中云何名菩提道？謂於一切眾生無諸損害，隨起慈心勤修波羅蜜多；以四攝法普攝一切，修四梵行；勤行三十七品菩提道法；圓滿六種神通事業，以善方便攝化眾生；長養一切善根法行；此說是名大菩提道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告寂慧菩薩言：「若諸菩薩摩訶薩欲證阿耨多羅三藐三菩提果者，當學彼諸大士所行，非但以其語言得最勝道，要當真實修行乃得菩提正道。此中云何名菩提道？謂於一切眾生無諸損害，隨起慈心勤修波羅蜜多；以四攝法普攝一切，修四梵行；勤行三十七品菩提道法；圓滿六種神通事業，以善方便攝化眾生；長養一切善根法行；此說是名大菩提道。

「復次寂慧！菩提道者，所謂意樂信重，深心清淨正直無諂。心平等故，行平等法；不作諸罪故，無諸怖畏；彼菩提道增長法故，即是布施波羅蜜多；彼菩提道向安樂道故，即是持戒波羅蜜多；彼菩提道無損害故，即是忍辱波羅蜜多；彼菩提道建立諸法故，即是精進波羅蜜多；彼菩提道無雜亂故，即是禪定波羅蜜多；彼菩提道善了知故，即是般若波羅蜜多；彼菩提道通達出生無礙智故，即是大慈；彼菩提道無退轉故，即是大悲；彼菩提道作歡喜故，即是大喜；彼菩提道隨入真實故，即是大捨；彼菩提道去除荊棘故，即能遠離貪瞋害疑等染法；彼菩提道順安樂法故，即心無障礙；彼菩提道離險惡故，即不著色、聲、香、味、觸；彼菩提道離邪外法故，即善觀蘊、處、界；彼菩提道能降諸魔故，即能除去一切煩惱；彼菩提道是廣大法故，即能遠離聲聞、緣覺作意；彼菩提道順正法故，即能隨順先佛、如來、應供、正等正覺；彼菩提道廣能積集大法寶故，即善隨順一切智寶；彼菩提道常開明故，即能顯發無礙智光；彼菩提道為善說者故，即得諸善知識共所攝受；彼菩提道離高下想故，即無違順；彼菩提道離塵暗故，即無瞋忿疲懈；彼菩提道向善趣故。即能遠離諸不善法。彼菩提道善住安樂方故，畢竟趣證大涅槃法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次寂慧！菩提道者，所謂意樂信重，深心清淨正直無諂。心平等故，行平等法；不作諸罪故，無諸怖畏；彼菩提道增長法故，即是布施波羅蜜多；彼菩提道向安樂道故，即是持戒波羅蜜多；彼菩提道無損害故，即是忍辱波羅蜜多；彼菩提道建立諸法故，即是精進波羅蜜多；彼菩提道無雜亂故，即是禪定波羅蜜多；彼菩提道善了知故，即是般若波羅蜜多；彼菩提道通達出生無礙智故，即是大慈；彼菩提道無退轉故，即是大悲；彼菩提道作歡喜故，即是大喜；彼菩提道隨入真實故，即是大捨；彼菩提道去除荊棘故，即能遠離貪瞋害疑等染法；彼菩提道順安樂法故，即心無障礙；彼菩提道離險惡故，即不著色、聲、香、味、觸；彼菩提道離邪外法故，即善觀蘊、處、界；彼菩提道能降諸魔故，即能除去一切煩惱；彼菩提道是廣大法故，即能遠離聲聞、緣覺作意；彼菩提道順正法故，即能隨順先佛、如來、應供、正等正覺；彼菩提道廣能積集大法寶故，即善隨順一切智寶；彼菩提道常開明故，即能顯發無礙智光；彼菩提道為善說者故，即得諸善知識共所攝受；彼菩提道離高下想故，即無違順；彼菩提道離塵暗故，即無瞋忿疲懈；彼菩提道向善趣故。即能遠離諸不善法。彼菩提道善住安樂方故，畢竟趣證大涅槃法。

「寂慧！當知此如是等皆是菩薩所行大菩提道——若非趣非道者，所謂一切聲聞、緣覺——此中真實建立菩薩摩訶薩，悉令成就阿耨多羅三藐三菩提果。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「寂慧！當知此如是等皆是菩薩所行大菩提道——若非趣非道者，所謂一切聲聞、緣覺——此中真實建立菩薩摩訶薩，悉令成就阿耨多羅三藐三菩提果。」

如來身密不思議品第七之一 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如來身密不思議品第七之一

爾時寂慧菩薩摩訶薩前白金剛手菩薩大祕密主言：「大祕密主！為我略說如來祕密。此中云何是為如來祕密之法？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時寂慧菩薩摩訶薩前白金剛手菩薩大祕密主言：「大祕密主！為我略說如來祕密。此中云何是為如來祕密之法？」

金剛手菩薩告寂慧菩薩言：「善男子！諦聽諦聽。我今承佛威神，為汝宣說如來祕密。有其三種。何等為三？一者身密、二者語密、三者心密。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 金剛手菩薩告寂慧菩薩言：「善男子！諦聽諦聽。我今承佛威神，為汝宣說如來祕密。有其三種。何等為三？一者身密、二者語密、三者心密。

「云何名為如來身密？寂慧！當知所謂如來於無思惟、無分別中，而能示現諸威儀相。善男子！若天若人，或有見如來坐生尊重者，即令彼等見如來坐。或有天人樂見行者，即令彼等見如來行。或有天人樂見住者，即令彼等見如來住。或有天人樂見臥者，即令彼等見如來臥。或有天人樂聞說法生尊重者，即令彼等見佛說法。或有天人樂見寂默者，即令彼等見佛寂默。或有天人樂禪定者，即令彼等見佛在定。或有天人樂出定者，即令彼等見佛出定。或有天人樂見不瞬觀視者，即令彼等見佛不瞬觀視。或有天人樂神變者，即令彼等見佛神變。或有天人樂欲觀佛金色相者，即令彼等見金色身。或有樂見白銀色者、水精色者、瑠璃色者、瑪瑙色者、珊瑚色者、琥珀色者、赤珠色者、白珠色者、青黃赤白等諸色者，如月色者、如日色者、如火色者、如光聚色者，如帝釋色者、如梵王色者，如雪色者、如雌黃色者、如朱砂色者、如水色者，如無憂樹花色者、如瞻波迦花色者、如蘇摩那花色者、如婆師迦花色者、如俱母陀花色者、如鉢訥摩花色者、如奔拏利迦花色者、如眾妙花色者，如毘沙門天王色者、如持國天王色者，如初開蓮花色者，如吉祥藏寶色者、如摩尼寶色者、如帝青寶色者、如虛空淨光色者，此如是等種種色相，乃至無邊功德色相，隨諸信樂，如來各各皆令彼等悉得見佛諸色相身。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何名為如來身密？寂慧！當知所謂如來於無思惟、無分別中，而能示現諸威儀相。善男子！若天若人，或有見如來坐生尊重者，即令彼等見如來坐。或有天人樂見行者，即令彼等見如來行。或有天人樂見住者，即令彼等見如來住。或有天人樂見臥者，即令彼等見如來臥。或有天人樂聞說法生尊重者，即令彼等見佛說法。或有天人樂見寂默者，即令彼等見佛寂默。或有天人樂禪定者，即令彼等見佛在定。或有天人樂出定者，即令彼等見佛出定。或有天人樂見不瞬觀視者，即令彼等見佛不瞬觀視。或有天人樂神變者，即令彼等見佛神變。或有天人樂欲觀佛金色相者，即令彼等見金色身。或有樂見白銀色者、水精色者、瑠璃色者、瑪瑙色者、珊瑚色者、琥珀色者、赤珠色者、白珠色者、青黃赤白等諸色者，如月色者、如日色者、如火色者、如光聚色者，如帝釋色者、如梵王色者，如雪色者、如雌黃色者、如朱砂色者、如水色者，如無憂樹花色者、如瞻波迦花色者、如蘇摩那花色者、如婆師迦花色者、如俱母陀花色者、如鉢訥摩花色者、如奔拏利迦花色者、如眾妙花色者，如毘沙門天王色者、如持國天王色者，如初開蓮花色者，如吉祥藏寶色者、如摩尼寶色者、如帝青寶色者、如虛空淨光色者，此如是等種種色相，乃至無邊功德色相，隨諸信樂，如來各各皆令彼等悉得見佛諸色相身。

「復次寂慧！乃至三千大千世界如殑伽沙數等一切眾生皆得人身，彼彼眾生各於如來形顯色相及威儀事，隨所思惟信解皆得成辦。如一眾生如是信解亦然，彼彼一切眾生皆於如來形顯色相及威儀事，思惟信解皆得成辦。又復眾生心所信解而各差別。寂慧！以是緣故，如來普令一切眾生各隨信解威儀事等，心生歡喜；隨信解已，令諸眾生了知如來威儀事等，亦非如來若身若心有所動亂，亦無發悟，而能善知一切眾生往昔行業心意差別，是故如來隨應普現威儀事等。譬如清淨圓鏡置諸方所光照眾色，隨安掛處一切影像悉於中現，所照平等無增無減，而是圓鏡無所思惟亦無分別。寂慧！如來亦復如是，了知一切眾生心意，隨所現相悉令歡喜，而佛如來無所思惟，亦無分別復無發悟。此即是名如來身密。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次寂慧！乃至三千大千世界如殑伽沙數等一切眾生皆得人身，彼彼眾生各於如來形顯色相及威儀事，隨所思惟信解皆得成辦。如一眾生如是信解亦然，彼彼一切眾生皆於如來形顯色相及威儀事，思惟信解皆得成辦。又復眾生心所信解而各差別。寂慧！以是緣故，如來普令一切眾生各隨信解威儀事等，心生歡喜；隨信解已，令諸眾生了知如來威儀事等，亦非如來若身若心有所動亂，亦無發悟，而能善知一切眾生往昔行業心意差別，是故如來隨應普現威儀事等。譬如清淨圓鏡置諸方所光照眾色，隨安掛處一切影像悉於中現，所照平等無增無減，而是圓鏡無所思惟亦無分別。寂慧！如來亦復如是，了知一切眾生心意，隨所現相悉令歡喜，而佛如來無所思惟，亦無分別復無發悟。此即是名如來身密。

「復次寂慧！如來身者，非蘊、處、界之所成立，非業所成、非煩惱生，不從父母胞胎所生，非羯邏藍等大種所生，非血肉染污筋骨聯續出入息等資養所生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次寂慧！如來身者，非蘊、處、界之所成立，非業所成、非煩惱生，不從父母胞胎所生，非羯邏藍等大種所生，非血肉染污筋骨聯續出入息等資養所生。

「復次寂慧！如來身者即非身也。所謂法身如虛空身，非色相身，離諸戲論無所行身。若諸眾生樂見色相而生信重所應度者，如來乃現色身諸對礙境。若諸眾生樂法離相生信重者，於一切處一切種類無對礙境，天眼亦復不能觀見。寂慧！當知一佛會中所有大眾其見各異，或有眾生見佛身者、或不見者，或遠處即見、近處不見，或近處即見、遠處不見，或遠處亦不見、近處亦不見，或專注心見、散亂心不見，或散亂心見、專注心不見，或他觀即見、自觀不見，或自觀即見、他觀不見，或夢境中見、寤已不見，或覺寤已見、夢中不見、或定中見、出定不見，或出定見、定中不見，或善相即見、不善相不見，或不善相見、善相不見，或發悟心見、無發悟心不見，或無發悟心見、發悟心不見，或加行心見、無加行心不見，或無加行心見、加行心不見，此如是等及餘無量種相觀如來身。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次寂慧！如來身者即非身也。所謂法身如虛空身，非色相身，離諸戲論無所行身。若諸眾生樂見色相而生信重所應度者，如來乃現色身諸對礙境。若諸眾生樂法離相生信重者，於一切處一切種類無對礙境，天眼亦復不能觀見。寂慧！當知一佛會中所有大眾其見各異，或有眾生見佛身者、或不見者，或遠處即見、近處不見，或近處即見、遠處不見，或遠處亦不見、近處亦不見，或專注心見、散亂心不見，或散亂心見、專注心不見，或他觀即見、自觀不見，或自觀即見、他觀不見，或夢境中見、寤已不見，或覺寤已見、夢中不見、或定中見、出定不見，或出定見、定中不見，或善相即見、不善相不見，或不善相見、善相不見，或發悟心見、無發悟心不見，或無發悟心見、發悟心不見，或加行心見、無加行心不見，或無加行心見、加行心不見，此如是等及餘無量種相觀如來身。

「彼色界天子，身相寂靜所行寂靜，善威儀道住等引心，善寂善調然目睢動，亦復不能觀如來身分量色相。何以故？如來身者具無量種莊嚴色相，與虛空等，以其法身所成性故。譬如虛空廣大無際，如來身相廣大亦然。又如虛空遍入一切處、一切處通達，如來身相亦復如是，遍入一切處、一切處通達。又如虛空離諸戲論，如來身相亦復如是離諸戲論。又如虛空普能滋養一切眾生，如來身相亦復如是，普能滋養一切眾生。又如虛空無其種類亦無分別，如來身相亦復如是，無其種類亦無分別。又如虛空隨入一切色相光明，如來身相亦復如是，隨入一切色相光明。又如虛空所有一切色相光明悉住其中，如來身相亦復如是，一切眾生色相光明住佛身中。又如虛空一切藥草樹林悉依止故而得滋長，如來身相亦復如是，悉能滋長一切眾生所有善根。又如虛空非常非無常而不可以語言宣說，如來身相亦復如是非常非無常，而不可以語言宣說，亦復不能觀其頂相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「彼色界天子，身相寂靜所行寂靜，善威儀道住等引心，善寂善調然目睢動，亦復不能觀如來身分量色相。何以故？如來身者具無量種莊嚴色相，與虛空等，以其法身所成性故。譬如虛空廣大無際，如來身相廣大亦然。又如虛空遍入一切處、一切處通達，如來身相亦復如是，遍入一切處、一切處通達。又如虛空離諸戲論，如來身相亦復如是離諸戲論。又如虛空普能滋養一切眾生，如來身相亦復如是，普能滋養一切眾生。又如虛空無其種類亦無分別，如來身相亦復如是，無其種類亦無分別。又如虛空隨入一切色相光明，如來身相亦復如是，隨入一切色相光明。又如虛空所有一切色相光明悉住其中，如來身相亦復如是，一切眾生色相光明住佛身中。又如虛空一切藥草樹林悉依止故而得滋長，如來身相亦復如是，悉能滋長一切眾生所有善根。又如虛空非常非無常而不可以語言宣說，如來身相亦復如是非常非無常，而不可以語言宣說，亦復不能觀其頂相。

「復次寂慧！我不見有世間一切天人魔梵、沙門婆羅門等，而能觀見如來、應供、正等正覺最勝頂相。所以者何？寂慧當知，我念一時世尊如來成道未久，在波羅奈國仙人墮處鹿野苑中轉妙法輪。是時東方有佛世尊，號瞻波迦花色，世界名如幻，國名調冤。彼有菩薩名曰風持，來此娑婆世界，瞻禮親近世尊釋迦牟尼如來。到已頭面頂禮佛足，右遶七匝住立佛前。爾時風持菩薩承佛威神，即作是念：『今佛世尊身相廣大無量無邊，不能觀其頂相；我今或可於佛世尊身量邊際求以度量。』風持菩薩作是念已，自見其身長六萬八千由旬，見佛身相長八百四十萬由旬。復作是念：『我今或以自所得者遊戲神力，而可度量如來身相分量邊際邪？』作是念已，即時菩薩承佛威神，以自通力乃往上方，過百俱胝殑伽沙數等佛土，有世界名大蓮華，佛號蓮華吉祥藏王如來，現住說法教化眾生。菩薩到已審諦觀察，不能得見如來頂相，亦復不能度量佛身分量邊際。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次寂慧！我不見有世間一切天人魔梵、沙門婆羅門等，而能觀見如來、應供、正等正覺最勝頂相。所以者何？寂慧當知，我念一時世尊如來成道未久，在波羅奈國仙人墮處鹿野苑中轉妙法輪。是時東方有佛世尊，號瞻波迦花色，世界名如幻，國名調冤。彼有菩薩名曰風持，來此娑婆世界，瞻禮親近世尊釋迦牟尼如來。到已頭面頂禮佛足，右遶七匝住立佛前。爾時風持菩薩承佛威神，即作是念：『今佛世尊身相廣大無量無邊，不能觀其頂相；我今或可於佛世尊身量邊際求以度量。』風持菩薩作是念已，自見其身長六萬八千由旬，見佛身相長八百四十萬由旬。復作是念：『我今或以自所得者遊戲神力，而可度量如來身相分量邊際邪？』作是念已，即時菩薩承佛威神，以自通力乃往上方，過百俱胝殑伽沙數等佛土，有世界名大蓮華，佛號蓮華吉祥藏王如來，現住說法教化眾生。菩薩到已審諦觀察，不能得見如來頂相，亦復不能度量佛身分量邊際。

「時風持菩薩前詣世尊蓮華吉祥藏王如來所，頭面禮足右遶七匝住立佛前，白佛言：『世尊！我所來此，其遠近邪？』彼佛告言：『善男子！過百俱胝殑伽沙數等佛國土已，到此世界。』風持菩薩白彼佛言：『世尊！我為不能觀彼世尊釋迦牟尼如來頂相，亦復不能觀彼佛身分量邊際，故遠來此而伸請問。』彼佛答言：『善男子！假使汝今盡其神力，極盡上方一切世界，經于殑伽沙數等劫，亦復不能知彼佛身分量邊際。又善男子！假使盡諸喻法，不能譬喻彼佛如來所有戒、定、慧、解脫、解脫知見種種功德，若身語心、若色若相，一切喻法皆不能喻，以彼如來超數法故。唯除虛空而可喻之，所謂如來戒、定、慧、解脫、解脫知見悉如虛空故，若身語心、若色若相，此說一切皆如虛空。是故應知，虛空無量故，如來身相亦復無量。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「時風持菩薩前詣世尊蓮華吉祥藏王如來所，頭面禮足右遶七匝住立佛前，白佛言：『世尊！我所來此，其遠近邪？』彼佛告言：『善男子！過百俱胝殑伽沙數等佛國土已，到此世界。』風持菩薩白彼佛言：『世尊！我為不能觀彼世尊釋迦牟尼如來頂相，亦復不能觀彼佛身分量邊際，故遠來此而伸請問。』彼佛答言：『善男子！假使汝今盡其神力，極盡上方一切世界，經于殑伽沙數等劫，亦復不能知彼佛身分量邊際。又善男子！假使盡諸喻法，不能譬喻彼佛如來所有戒、定、慧、解脫、解脫知見種種功德，若身語心、若色若相，一切喻法皆不能喻，以彼如來超數法故。唯除虛空而可喻之，所謂如來戒、定、慧、解脫、解脫知見悉如虛空故，若身語心、若色若相，此說一切皆如虛空。是故應知，虛空無量故，如來身相亦復無量。』

「寂慧！彼風持菩薩於彼佛所聞是說已，發希有心，踊躍歡喜適悅慶快，即時頭面禮彼佛足，右繞七匝承佛威神，於剎那間隱彼佛土，還復至此娑婆世界，住立世尊釋迦牟尼佛前，頂禮佛足右繞三匝，合掌諦誠向佛世尊，說伽陀曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「寂慧！彼風持菩薩於彼佛所聞是說已，發希有心，踊躍歡喜適悅慶快，即時頭面禮彼佛足，右繞七匝承佛威神，於剎那間隱彼佛土，還復至此娑婆世界，住立世尊釋迦牟尼佛前，頂禮佛足右繞三匝，合掌諦誠向佛世尊，說伽陀曰：

「『一切佛法極廣大， 與虛空等無邊際， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『一切佛法極廣大， 與虛空等無邊際，

若人意欲度其邊， 彼即自招於損害。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若人意欲度其邊， 彼即自招於損害。

我過百俱胝數量， 殑伽沙等佛剎土， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我過百俱胝數量， 殑伽沙等佛剎土，

往一如來剎土中， 欲觀如來身分量。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 往一如來剎土中， 欲觀如來身分量。

我既至彼佛剎已， 世界名曰大蓮華， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我既至彼佛剎已， 世界名曰大蓮華，

不能觀佛頂相高， 亦復不知身分量。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不能觀佛頂相高， 亦復不知身分量。

化主世尊居彼剎， 其名吉祥藏王尊， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 化主世尊居彼剎， 其名吉祥藏王尊，

彼佛知我意所思， 發如是言為我說： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼佛知我意所思， 發如是言為我說：

「若人欲以譬喻法， 喻其無邊諸佛法， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若人欲以譬喻法， 喻其無邊諸佛法，

彼佛不可隨相知， 是人返招謗佛罪。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼佛不可隨相知， 是人返招謗佛罪。

唯其一法可為喻， 與諸佛法等無異， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唯其一法可為喻， 與諸佛法等無異，

所謂周廣太虛空， 分量邊際不可得。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 所謂周廣太虛空， 分量邊際不可得。」

如其虛空廣大故， 佛功德聚亦復然， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如其虛空廣大故， 佛功德聚亦復然，

謂戒定慧解脫門， 及彼解脫知見等。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 謂戒定慧解脫門， 及彼解脫知見等。

如其虛空無分量， 佛色相等亦復然， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如其虛空無分量， 佛色相等亦復然，

頂相高廣不能觀， 與彼虛空界無異。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 頂相高廣不能觀， 與彼虛空界無異。

如其虛空廣大故， 佛身廣大亦復然， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如其虛空廣大故， 佛身廣大亦復然，

由身廣大量無邊， 光明廣大亦如是， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 由身廣大量無邊， 光明廣大亦如是，

由其光明廣大故， 語密廣大亦復然， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 由其光明廣大故， 語密廣大亦復然，

語密廣大量無邊， 心密廣大亦如是， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 語密廣大量無邊， 心密廣大亦如是，

由其心密廣大故， 佛慈廣大亦復然， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 由其心密廣大故， 佛慈廣大亦復然，

佛慈廣大量無邊， 佛智廣大亦如是， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛慈廣大量無邊， 佛智廣大亦如是，

由其佛智廣大故， 佛身廣大亦復然， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 由其佛智廣大故， 佛身廣大亦復然，

菩提出生勝福門， 廣大無際亦如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩提出生勝福門， 廣大無際亦如是。

由菩提心所生福， 勝相從彼福門生， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 由菩提心所生福， 勝相從彼福門生，

圓滿虛空界無邊， 出生勝上諸功德。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 圓滿虛空界無邊， 出生勝上諸功德。

所有一切眾生類， 普攝一切諸福蘊， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 所有一切眾生類， 普攝一切諸福蘊，

一切菩薩亦復然， 皆從菩提心所出。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切菩薩亦復然， 皆從菩提心所出。

所有一切菩薩眾， 宣說福蘊極廣大， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 所有一切菩薩眾， 宣說福蘊極廣大，

若能護持正法門， 所獲福聚多於彼。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若能護持正法門， 所獲福聚多於彼。

假使諸佛加行智， 經俱胝劫共宣揚， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 假使諸佛加行智， 經俱胝劫共宣揚，

護持正法福無邊， 畢竟不知其邊際。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 護持正法福無邊， 畢竟不知其邊際。

大菩提心所生福， 護持正法福無邊， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大菩提心所生福， 護持正法福無邊，

空解脫門若校量， 十六分中不及一。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 空解脫門若校量， 十六分中不及一。

空解脫門此所攝， 亦復不離菩提心， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 空解脫門此所攝， 亦復不離菩提心，

護持正法諸福門， 一切皆同此中攝。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 護持正法諸福門， 一切皆同此中攝。

若能了此妙法趣， 是即菩薩大名稱， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若能了此妙法趣， 是即菩薩大名稱，

菩提功德獲無邊， 此乃是修菩薩行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩提功德獲無邊， 此乃是修菩薩行。

我今說是伽陀時， 俱胝剎土皆震動， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我今說是伽陀時， 俱胝剎土皆震動，

有千俱胝眾天人， 鼓吹歌音俱胝數， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有千俱胝眾天人， 鼓吹歌音俱胝數，

有千俱胝眾生數， 悉發廣大菩提心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有千俱胝眾生數， 悉發廣大菩提心。

聞佛如是大威神， 風持我今如實說， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 聞佛如是大威神， 風持我今如實說，

佛有如是不思議， 無量無邊復無上。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛有如是不思議， 無量無邊復無上。

諸佛普現眾相門， 即自然智真祕密。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸佛普現眾相門， 即自然智真祕密。』

「寂慧！當知如是等說，是即名為如來祕密。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「寂慧！當知如是等說，是即名為如來祕密。