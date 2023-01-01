佛說如來不思議祕密大乘經

佛說如來不思議祕密大乘經卷第五西天譯經三藏朝散大夫試光祿卿傳梵大師賜紫沙門臣法護等奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說如來不思議祕密大乘經卷第五西天譯經三藏朝散大夫試光祿卿傳梵大師賜紫沙門臣法護等奉 詔譯

持國輪王先行品第五之餘 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 持國輪王先行品第五之餘

「『復次大王！有四種法，若圓滿者，即能安住大乘，成就不放逸行，心無流散。何等為四？一者、戒護諸根，二者、觀欲過失，三者、攝受一切作無常想，四者、於法決定為勝命根。大王！如是四法若圓滿者，即能安住大乘，成就不放逸行，心無流散。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『復次大王！有四種法，若圓滿者，即能安住大乘，成就不放逸行，心無流散。何等為四？一者、戒護諸根，二者、觀欲過失，三者、攝受一切作無常想，四者、於法決定為勝命根。大王！如是四法若圓滿者，即能安住大乘，成就不放逸行，心無流散。

「『大王！有四種法，王者修行若具足者，說名仁王。何等為四？一者、常不棄捨大菩提心，二者、以菩提法教示他人，三者、以諸善根迴向菩提，四者、於佛世尊大威德力若見聞已，亦復於彼一切天人、聲聞、緣覺所有威力生歡喜心，然即唯求佛大威力。大王！如是四法，王者修行若具足者，說名仁王。是故大王！應當常修不放逸行，信心清淨忻慕正法，起樂法欲勤求正法，常當遊戲正法園苑不著境界。所以者何？大王！當知欲無厭足，彼所足者是謂聖慧。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『大王！有四種法，王者修行若具足者，說名仁王。何等為四？一者、常不棄捨大菩提心，二者、以菩提法教示他人，三者、以諸善根迴向菩提，四者、於佛世尊大威德力若見聞已，亦復於彼一切天人、聲聞、緣覺所有威力生歡喜心，然即唯求佛大威力。大王！如是四法，王者修行若具足者，說名仁王。是故大王！應當常修不放逸行，信心清淨忻慕正法，起樂法欲勤求正法，常當遊戲正法園苑不著境界。所以者何？大王！當知欲無厭足，彼所足者是謂聖慧。

「『又復大王！壽量微少命不久停，往趣他世罪業可怖。由是應知，常當親近供養恭敬諸佛如來，以此善根，應於四處而用迴向。何等為四？一者、迴向無盡果報，二者、迴向無盡法門，三者、迴向無盡妙智，四者、迴向無盡辯才。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『又復大王！壽量微少命不久停，往趣他世罪業可怖。由是應知，常當親近供養恭敬諸佛如來，以此善根，應於四處而用迴向。何等為四？一者、迴向無盡果報，二者、迴向無盡法門，三者、迴向無盡妙智，四者、迴向無盡辯才。

「『大王！復有四法：一者、身清淨故能成慧行，二者、語清淨故能成聞行，三者、心清淨故能成戒行，四者、慧清淨故能成智行。復有四法：一者、方便圓滿故能成熟有情，二者、慧圓滿故能降伏諸魔，三者、願圓滿故即如說能行，四者、值遇佛故即得一切佛法圓滿。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『大王！復有四法：一者、身清淨故能成慧行，二者、語清淨故能成聞行，三者、心清淨故能成戒行，四者、慧清淨故能成智行。復有四法：一者、方便圓滿故能成熟有情，二者、慧圓滿故能降伏諸魔，三者、願圓滿故即如說能行，四者、值遇佛故即得一切佛法圓滿。』

「時彼持國轉輪聖王，於彼佛所得聞正法示教利喜，生歡喜心適悅慶快，持以無價真珠妙寶及王者所有一切受用，悉以獻佛而為供養，乃至盡壽修諸梵行奉持五戒。是時王諸宮嬪於彼佛所聞正法已，心大適悅踊躍歡喜，各以身所著衣及莊嚴具覆於佛上，乃至盡壽修諸梵行奉持五戒，悉發阿耨多羅三藐三菩提心。時持國轉輪聖王快得善利增益法財已，與諸宮嬪眷屬各各至誠頂禮佛足，及苾芻眾亦悉禮敬繞七匝已，即時入於大樓閣中，踊昇虛空自在而行，還極清淨大國城中。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「時彼持國轉輪聖王，於彼佛所得聞正法示教利喜，生歡喜心適悅慶快，持以無價真珠妙寶及王者所有一切受用，悉以獻佛而為供養，乃至盡壽修諸梵行奉持五戒。是時王諸宮嬪於彼佛所聞正法已，心大適悅踊躍歡喜，各以身所著衣及莊嚴具覆於佛上，乃至盡壽修諸梵行奉持五戒，悉發阿耨多羅三藐三菩提心。時持國轉輪聖王快得善利增益法財已，與諸宮嬪眷屬各各至誠頂禮佛足，及苾芻眾亦悉禮敬繞七匝已，即時入於大樓閣中，踊昇虛空自在而行，還極清淨大國城中。

「復次，持國轉輪聖王於後一時擇月圓日，嚴駕出遊眾花大園而為翫賞，鼓吹清音奏妙歌樂，恣其所樂嬉戲遊從。是時有二最上宮女，一名無毀、二名無比，同詣歡喜池中。清淨澡沐出已衣覆，處于蓮花師子之座。是二宮女即於座中各有一童子，自然化生跏趺而坐。童子端嚴色妙無比，相好圓具人所樂觀，於剎那間即各踊身住於虛空。是時空中有賢聖言：『此二童子，一名法思、一名法慧。』故此二名由斯而立。彼法思童子，於其無毀宮女坐中化生；彼法慧童子，於其無比宮女坐中化生。時二童子，在虛空中亦加趺坐，異口同音說伽陀曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，持國轉輪聖王於後一時擇月圓日，嚴駕出遊眾花大園而為翫賞，鼓吹清音奏妙歌樂，恣其所樂嬉戲遊從。是時有二最上宮女，一名無毀、二名無比，同詣歡喜池中。清淨澡沐出已衣覆，處于蓮花師子之座。是二宮女即於座中各有一童子，自然化生跏趺而坐。童子端嚴色妙無比，相好圓具人所樂觀，於剎那間即各踊身住於虛空。是時空中有賢聖言：『此二童子，一名法思、一名法慧。』故此二名由斯而立。彼法思童子，於其無毀宮女坐中化生；彼法慧童子，於其無比宮女坐中化生。時二童子，在虛空中亦加趺坐，異口同音說伽陀曰：

「『仁者我今得善利， 所謂發生菩提心， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『仁者我今得善利， 所謂發生菩提心，

既發心已遇世尊， 起清淨心而信禮。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 既發心已遇世尊， 起清淨心而信禮。

大海深廣難徹底， 生死輪轉無休息， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大海深廣難徹底， 生死輪轉無休息，

有情廣渡生死流， 彼菩提心不捨離。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有情廣渡生死流， 彼菩提心不捨離。

有世界名無毀身， 有世尊名時分王， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有世界名無毀身， 有世尊名時分王，

我從彼來求法門， 樂見牟尼功德聚。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我從彼來求法門， 樂見牟尼功德聚。

我時各各加趺坐， 分從二母坐中生， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我時各各加趺坐， 分從二母坐中生，

我父持國大聖王， 故來合掌伸敬禮， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我父持國大聖王， 故來合掌伸敬禮，

願父伺察聽我說。 阿庾多劫善得法， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 願父伺察聽我說。 阿庾多劫善得法，

乃至圓成大菩提， 所得於中不棄捨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 乃至圓成大菩提， 所得於中不棄捨。

一切唯佛出世難， 父母難得居法位， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切唯佛出世難， 父母難得居法位，

法中善友剎那逢， 清淨妙寶隨意現。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 法中善友剎那逢， 清淨妙寶隨意現。

欲及精進不放逸， 出家得利具正知， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 欲及精進不放逸， 出家得利具正知，

勤修利益心調柔， 慚愧多聞具善戒， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 勤修利益心調柔， 慚愧多聞具善戒，

慈悲調寂為有情， 普令獲得深法忍， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 慈悲調寂為有情， 普令獲得深法忍，

精進勤力無著心， 成熟攝受諸群品。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 精進勤力無著心， 成熟攝受諸群品。

心離相故得調暢， 於其身命不顧惜， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 心離相故得調暢， 於其身命不顧惜，

思惟正法如救然， 願獲諸佛勝功德。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 思惟正法如救然， 願獲諸佛勝功德。

父王最上難得者， 我所稱讚最上法， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 父王最上難得者， 我所稱讚最上法，

我從彼佛剎中來， 還歸彼佛本因處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我從彼佛剎中來， 還歸彼佛本因處。

我等已住菩薩位， 普能攝受諸善法， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我等已住菩薩位， 普能攝受諸善法，

剎那獲得五神通， 隨念隨觀意能曉。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 剎那獲得五神通， 隨念隨觀意能曉。』

「時彼持國轉輪聖王，與宮嬪眷屬并二童子智者菩薩，以神通力處虛空中，同詣世尊無邊功德寶眾莊嚴王如來會中。到已各各頂禮佛足，一切眾會普伸尊敬。是時彼佛觀二童子是真佛子，樂欲聽受菩提道法。佛知其意，即為宣說甚深正法。佛言：『善男子！當知諸法從緣所生，中無主宰亦無作者，知內是空外無所行，諸法皆空虛假無實，於見於作應悉清淨，猶如虛空而無所取。』彼佛世尊如是多種廣為宣說清淨法時，會中有七十六那庾多及三俱胝人得無生法忍。是時持國轉輪聖王在佛會中經七晝夜作供養已，與其諸子并宮嬪眷屬於剎那間還本所居。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「時彼持國轉輪聖王，與宮嬪眷屬并二童子智者菩薩，以神通力處虛空中，同詣世尊無邊功德寶眾莊嚴王如來會中。到已各各頂禮佛足，一切眾會普伸尊敬。是時彼佛觀二童子是真佛子，樂欲聽受菩提道法。佛知其意，即為宣說甚深正法。佛言：『善男子！當知諸法從緣所生，中無主宰亦無作者，知內是空外無所行，諸法皆空虛假無實，於見於作應悉清淨，猶如虛空而無所取。』彼佛世尊如是多種廣為宣說清淨法時，會中有七十六那庾多及三俱胝人得無生法忍。是時持國轉輪聖王在佛會中經七晝夜作供養已，與其諸子并宮嬪眷屬於剎那間還本所居。

「時彼輪王後於一時獨處栴檀樓閣之中，登於蓮花師子之座，竊作是念：『我此千子悉已安住阿耨多羅三藐三菩提法，然於其中何者最先得成阿耨多羅三藐三菩提果？我宜設法以驗其事。』作是念已，即勅侍人用以七寶妙巧作瓶。如其分量善施作已，即命各書千子名字置寶瓶中，復以七寶作妙蓮花，於其花中安置寶瓶，然後於七晝夜廣以微妙香花塗香粖香等及鼓吹歌音，嚴伸供養瓶中名字。是時空中有十千天人，助發種種妙供養事。如是供養七晝夜已，普召宮嬪眷屬及王千子并二童子咸集其前，復以賢妙金床安置寶瓶。安已即時勅遣侍人，於寶瓶中取其名字。侍人如命，瓶中最先取一名字，前奉於王，其名乃是清淨慧太子，然後次第遍取其名。即時於剎那間而此大地六種震動，所有宮嬪先各執持諸妙樂器，不鼓自鳴出妙歌音。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「時彼輪王後於一時獨處栴檀樓閣之中，登於蓮花師子之座，竊作是念：『我此千子悉已安住阿耨多羅三藐三菩提法，然於其中何者最先得成阿耨多羅三藐三菩提果？我宜設法以驗其事。』作是念已，即勅侍人用以七寶妙巧作瓶。如其分量善施作已，即命各書千子名字置寶瓶中，復以七寶作妙蓮花，於其花中安置寶瓶，然後於七晝夜廣以微妙香花塗香粖香等及鼓吹歌音，嚴伸供養瓶中名字。是時空中有十千天人，助發種種妙供養事。如是供養七晝夜已，普召宮嬪眷屬及王千子并二童子咸集其前，復以賢妙金床安置寶瓶。安已即時勅遣侍人，於寶瓶中取其名字。侍人如命，瓶中最先取一名字，前奉於王，其名乃是清淨慧太子，然後次第遍取其名。即時於剎那間而此大地六種震動，所有宮嬪先各執持諸妙樂器，不鼓自鳴出妙歌音。

「寂慧！當知彼時清淨慧太子，最先瓶中取其名者，豈異人乎？即是此賢劫中過去俱留孫如來。次於瓶中取一名字，其名最勝軍太子者，即是過去俱那含牟尼如來。次於瓶中取一名字，其名寂諸根太子者，即是過去迦葉如來。次於瓶中取一名字，其名一切義成太子者，寂慧！當知即我身是。次於瓶中取一名字，其名寶帶太子者，即當成佛號慈氏如來。次於瓶中取一名字，其名牛王太子者，即當成佛號師子如來。次於瓶中取一名字，其名電天太子者，即當成佛號大幢如來。次於瓶中取一名字，其名賢王太子者，即當成佛號妙花如來。次於瓶中取一名字，其名淨光吉祥太子者，即當成佛號花氏如來。次於瓶中取一名字，其名蓮華眼太子者，即當成佛號善宿如來。次於瓶中取一名字，其名無垢光太子者，即當成佛號妙眼如來。次於瓶中取一名字，其名淨池太子者，即當成佛號妙臂如來。次於瓶中取一名字，其名慧王太子者，即當成佛號明焰如來。次於瓶中取一名字，其名善莊嚴太子者，即當成佛號明味如來。次於瓶中取一名字，其名增長分太子者，即當成佛號導師如來。次於瓶中取一名字，其名淨嚴王太子者，即當成佛號持勝功德如來。次於瓶中取一名字，其名吉祥密太子者，即當成佛號勝財如來。次於瓶中取一名字，其名妙光身太子者，即當成佛號智積如來。次於瓶中取一名字，其名勇健太子者，即當成佛號寶積如來。次於瓶中取一名字，其名寶稱太子者，即當成佛號普光明如來。寂慧！當知如是等廣說，彼千子中相繼而取，乃至取一名字，其名大峯莊嚴太子者，即當成佛號無邊功德寶稱如來。寂慧！唯一名字在寶瓶中最後取之，其名無邊慧太子，而此太子於千子中居最小位。是時諸兄或輕侮言：『我等諸兄當成佛時，已作佛事已度有情。汝於最後當何所作？』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「寂慧！當知彼時清淨慧太子，最先瓶中取其名者，豈異人乎？即是此賢劫中過去俱留孫如來。次於瓶中取一名字，其名最勝軍太子者，即是過去俱那含牟尼如來。次於瓶中取一名字，其名寂諸根太子者，即是過去迦葉如來。次於瓶中取一名字，其名一切義成太子者，寂慧！當知即我身是。次於瓶中取一名字，其名寶帶太子者，即當成佛號慈氏如來。次於瓶中取一名字，其名牛王太子者，即當成佛號師子如來。次於瓶中取一名字，其名電天太子者，即當成佛號大幢如來。次於瓶中取一名字，其名賢王太子者，即當成佛號妙花如來。次於瓶中取一名字，其名淨光吉祥太子者，即當成佛號花氏如來。次於瓶中取一名字，其名蓮華眼太子者，即當成佛號善宿如來。次於瓶中取一名字，其名無垢光太子者，即當成佛號妙眼如來。次於瓶中取一名字，其名淨池太子者，即當成佛號妙臂如來。次於瓶中取一名字，其名慧王太子者，即當成佛號明焰如來。次於瓶中取一名字，其名善莊嚴太子者，即當成佛號明味如來。次於瓶中取一名字，其名增長分太子者，即當成佛號導師如來。次於瓶中取一名字，其名淨嚴王太子者，即當成佛號持勝功德如來。次於瓶中取一名字，其名吉祥密太子者，即當成佛號勝財如來。次於瓶中取一名字，其名妙光身太子者，即當成佛號智積如來。次於瓶中取一名字，其名勇健太子者，即當成佛號寶積如來。次於瓶中取一名字，其名寶稱太子者，即當成佛號普光明如來。寂慧！當知如是等廣說，彼千子中相繼而取，乃至取一名字，其名大峯莊嚴太子者，即當成佛號無邊功德寶稱如來。寂慧！唯一名字在寶瓶中最後取之，其名無邊慧太子，而此太子於千子中居最小位。是時諸兄或輕侮言：『我等諸兄當成佛時，已作佛事已度有情。汝於最後當何所作？』

「時無邊慧太子說伽陀曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「時無邊慧太子說伽陀曰：

「『佛法無邊如虛空， 有情及慧亦無盡， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『佛法無邊如虛空， 有情及慧亦無盡，

行願清淨戒薰修， 當聽我說此行願。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 行願清淨戒薰修， 當聽我說此行願。

諸兄壽量若干數， 王者眾會數若干， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸兄壽量若干數， 王者眾會數若干，

如我壽量總聚之， 願當爾許聲聞眾。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如我壽量總聚之， 願當爾許聲聞眾。』

太子說是伽陀已， 空中天人讚善哉： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 太子說是伽陀已， 空中天人讚善哉：

『正士意樂淨周圓， 利益有情無窮盡。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 『正士意樂淨周圓， 利益有情無窮盡。』

「寂慧！當知彼時最小無邊慧太子者，當得成佛號樂欲如來，於賢劫中最後成佛。寂慧！所有賢劫中諸佛壽量及聲聞眾，彼樂欲如來而悉當得；是彼如來善樂欲故，是故如來名為樂欲。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「寂慧！當知彼時最小無邊慧太子者，當得成佛號樂欲如來，於賢劫中最後成佛。寂慧！所有賢劫中諸佛壽量及聲聞眾，彼樂欲如來而悉當得；是彼如來善樂欲故，是故如來名為樂欲。

「復次寂慧！汝且觀是菩薩摩訶薩，善巧方便圓具淨戒，無毀大願滿足勝行。彼諸太子九百九十九人，乃至無邊慧太子，如上功德皆悉成就。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次寂慧！汝且觀是菩薩摩訶薩，善巧方便圓具淨戒，無毀大願滿足勝行。彼諸太子九百九十九人，乃至無邊慧太子，如上功德皆悉成就。

「是時彼千太子俱謂二童子菩薩言：『汝此法思、法慧二善男子！往昔發何殊勝願力，今如是邪？』法思童子言：『諸仁者！我與汝等皆如金剛手菩薩相續勝行，不離一切如來無上祕密，不離一切佛法聽受信解。』法慧童子言：『今我諸兄具勝願力，願我與汝悉證菩提。成菩提已，我皆勸請轉妙法輪。如其願力，於彼佛所受菩提記。』寂慧當知，彼時持國轉輪聖王者豈異人乎？即是然燈如來、應供、正等正覺。往昔因中居輪王位時彼輪王千太子者，即是此賢劫之中千佛如來。從俱留孫如來至樂欲如來(古經不譯，但云樓至)。彼時法思童子，於無毀宮女坐中化生者，即是金剛手大祕密主菩薩摩訶薩神力所化。彼時法慧童子，於無比宮女坐中化生者，即是尸棄梵王。寂慧！彼時持國轉輪聖王諸宮嬪者，即是今此會中諸菩薩眾。彼諸宮嬪，爾時得王千子成熟化度，而悉不退轉於阿耨多羅三藐三菩提心，安住大乘。彼諸宮嬪，次第當於此賢劫中受菩提記。寂慧！汝復應觀緣生之法理不相違，善根諸因及發心勝行果無壞失。今此會中諸菩薩大士，皆能增長最勝意樂。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是時彼千太子俱謂二童子菩薩言：『汝此法思、法慧二善男子！往昔發何殊勝願力，今如是邪？』法思童子言：『諸仁者！我與汝等皆如金剛手菩薩相續勝行，不離一切如來無上祕密，不離一切佛法聽受信解。』法慧童子言：『今我諸兄具勝願力，願我與汝悉證菩提。成菩提已，我皆勸請轉妙法輪。如其願力，於彼佛所受菩提記。』寂慧當知，彼時持國轉輪聖王者豈異人乎？即是然燈如來、應供、正等正覺。往昔因中居輪王位時彼輪王千太子者，即是此賢劫之中千佛如來。從俱留孫如來至樂欲如來(古經不譯，但云樓至)。彼時法思童子，於無毀宮女坐中化生者，即是金剛手大祕密主菩薩摩訶薩神力所化。彼時法慧童子，於無比宮女坐中化生者，即是尸棄梵王。寂慧！彼時持國轉輪聖王諸宮嬪者，即是今此會中諸菩薩眾。彼諸宮嬪，爾時得王千子成熟化度，而悉不退轉於阿耨多羅三藐三菩提心，安住大乘。彼諸宮嬪，次第當於此賢劫中受菩提記。寂慧！汝復應觀緣生之法理不相違，善根諸因及發心勝行果無壞失。今此會中諸菩薩大士，皆能增長最勝意樂。」