佛說如來不思議祕密大乘經

佛說如來不思議祕密大乘經卷第三 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說如來不思議祕密大乘經卷第三

西天譯經三藏朝散大夫試光祿卿傳梵大師賜紫沙門臣法護等奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 西天譯經三藏朝散大夫試光祿卿傳梵大師賜紫沙門臣法護等奉 詔譯

菩薩語密品第二 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩語密品第二

復次，金剛手大祕密主菩薩摩訶薩告寂慧菩薩摩訶薩言：「善男子！云何名為菩薩語密語業清淨？寂慧當知，隨諸菩薩所起之處即彼菩薩本生，隨其菩薩本生即入菩薩音聲。所有一切有情音聲語言，諸語言道言詞詮曉，總集一切往返事相，微細伺察苦樂等言，悉入菩薩音聲中住，都無障礙、無著智見、一切隨轉。乃至蚊蟲蠅蝶微細音聲，菩薩悉能詮表，令諸有情得聞菩薩音聲之者身心輕安。隨彼所聞如其詮表，悉從菩薩口門而出。此中如是，說伽陀曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次，金剛手大祕密主菩薩摩訶薩告寂慧菩薩摩訶薩言：「善男子！云何名為菩薩語密語業清淨？寂慧當知，隨諸菩薩所起之處即彼菩薩本生，隨其菩薩本生即入菩薩音聲。所有一切有情音聲語言，諸語言道言詞詮曉，總集一切往返事相，微細伺察苦樂等言，悉入菩薩音聲中住，都無障礙、無著智見、一切隨轉。乃至蚊蟲蠅蝶微細音聲，菩薩悉能詮表，令諸有情得聞菩薩音聲之者身心輕安。隨彼所聞如其詮表，悉從菩薩口門而出。此中如是，說伽陀曰：

「隨諸有情無邊際， 即彼種類亦無量， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「隨諸有情無邊際， 即彼種類亦無量，

於百劫中說無邊， 此不思議何能說？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於百劫中說無邊， 此不思議何能說？

我以譬喻如義言， 說大士法亦無失， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我以譬喻如義言， 說大士法亦無失，

無增無減若虛空， 起廣大心而開演。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無增無減若虛空， 起廣大心而開演。

「復次寂慧菩薩！於其梵王所有一切種類音聲，帝釋所有種類音聲，護世天王種類音聲，天、龍、夜叉、乾闥婆、阿修羅、迦樓羅、緊那羅、摩睺羅伽等種類音聲，乃至一切有情種類音聲，菩薩悉以音聲隨入。復次伽陀曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次寂慧菩薩！於其梵王所有一切種類音聲，帝釋所有種類音聲，護世天王種類音聲，天、龍、夜叉、乾闥婆、阿修羅、迦樓羅、緊那羅、摩睺羅伽等種類音聲，乃至一切有情種類音聲，菩薩悉以音聲隨入。復次伽陀曰：

「菩薩梵音歡喜說， 超勝梵王彼音聲， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩梵音歡喜說， 超勝梵王彼音聲，

所說相應行慈悲、 喜捨四法皆和合。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 所說相應行慈悲、 喜捨四法皆和合。

帝釋歌詠悅意聲， 菩薩音聲能隱覆， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 帝釋歌詠悅意聲， 菩薩音聲能隱覆，

隨彼所出妙歌音， 如應分別諸法義。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 隨彼所出妙歌音， 如應分別諸法義。

緊那羅眾妙音聲， 菩薩音聲悉超勝， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 緊那羅眾妙音聲， 菩薩音聲悉超勝，

貪火熾然令息除， 如彼所言生愛樂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 貪火熾然令息除， 如彼所言生愛樂。

欲界諸天悅意聲， 諸天歌詠聲各異， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 欲界諸天悅意聲， 諸天歌詠聲各異，

法義隨順如理宣， 令彼一切生歡喜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 法義隨順如理宣， 令彼一切生歡喜。

貪瞋癡慢及憍諂、 疑惑等類諸有情， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 貪瞋癡慢及憍諂、 疑惑等類諸有情，

聞其菩薩如義聲， 悉能止息貪瞋等。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 聞其菩薩如義聲， 悉能止息貪瞋等。

所有色界諸天眾， 聞最上人音聲已， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 所有色界諸天眾， 聞最上人音聲已，

一切咸生歡喜心， 願求菩提生善趣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切咸生歡喜心， 願求菩提生善趣。

摩睺羅伽乾闥婆、 龍等諸妙音樂聲， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 摩睺羅伽乾闥婆、 龍等諸妙音樂聲，

聞功德海所宣言， 一切廣大生歡喜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 聞功德海所宣言， 一切廣大生歡喜。

種種方處無邊聲， 人中此閻浮提等， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 種種方處無邊聲， 人中此閻浮提等，

隨聞菩薩妙音聲， 聞已一切得解脫。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 隨聞菩薩妙音聲， 聞已一切得解脫。

地居空居諸天界， 菩薩音聲悉隨入， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 地居空居諸天界， 菩薩音聲悉隨入，

如其種類所入聲， 宣說決定真實法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如其種類所入聲， 宣說決定真實法。

迦陵頻伽拘枳羅、 鵝鴈鸚鵡并鶖鷺、 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 迦陵頻伽拘枳羅、 鵝鴈鸚鵡并鶖鷺、

孔雀共命拘那羅、 吉祥鳥及鴛鴦等， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 孔雀共命拘那羅、 吉祥鳥及鴛鴦等，

師子虎豹熊麞鹿、 象馬犀牛猫犬猪， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 師子虎豹熊麞鹿、 象馬犀牛猫犬猪，

此等走獸及飛禽， 音聲隨入皆歡喜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此等走獸及飛禽， 音聲隨入皆歡喜。

一切四足及二足、 多足無足等有情， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切四足及二足、 多足無足等有情，

菩薩隨入眾音聲， 警悟如應生愛畏。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩隨入眾音聲， 警悟如應生愛畏。

三千世界諸有情， 上中下品眾差別， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三千世界諸有情， 上中下品眾差別，

三塗及彼人天中， 菩薩言音普隨入。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三塗及彼人天中， 菩薩言音普隨入。

是中菩薩無分別， 無執無縛無思想， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是中菩薩無分別， 無執無縛無思想，

住無散亂等引心， 所作隨應現諸相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 住無散亂等引心， 所作隨應現諸相。

清淨有情所求願， 音聲詮表俱胝剎， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 清淨有情所求願， 音聲詮表俱胝剎，

過殑伽沙數亦然， 是心無持無發悟。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 過殑伽沙數亦然， 是心無持無發悟。

三千界中諸魔眾， 咸聞菩薩廣大聲， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三千界中諸魔眾， 咸聞菩薩廣大聲，

聞已驚怖速歸心， 合掌恭信而頂禮。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 聞已驚怖速歸心， 合掌恭信而頂禮。

常好諍論諸有情， 增上慢心不歸信， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 常好諍論諸有情， 增上慢心不歸信，

由聞大士清淨言， 合掌恭信而頂禮。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 由聞大士清淨言， 合掌恭信而頂禮。

聾瘂及彼無舌者， 謇吃破壞諸有情， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 聾瘂及彼無舌者， 謇吃破壞諸有情，

由其菩薩美妙言， 即時能聞能言說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 由其菩薩美妙言， 即時能聞能言說。

煩惱燒然復逼迫， 造罪惡作百種具， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 煩惱燒然復逼迫， 造罪惡作百種具，

由聞菩薩善淨言， 心得清涼息諸惡。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 由聞菩薩善淨言， 心得清涼息諸惡。

有情若聞無常聲， 佛法僧聲即得聞， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有情若聞無常聲， 佛法僧聲即得聞，

施戒忍法亦復然， 精進定慧悉聞聽。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 施戒忍法亦復然， 精進定慧悉聞聽。

所有一切功德海， 多俱胝劫說不盡， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 所有一切功德海， 多俱胝劫說不盡，

音聲無邊智無邊， 悉住佛聲而無斷。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 音聲無邊智無邊， 悉住佛聲而無斷。

「復次寂慧！當知菩薩摩訶薩語言音聲之中，無愛著語、無猛惡語、無癡亂語、無染污語、無縛解語、無高下語、無麁澁語、無惡戾語、無缺漏語、無堅硬語、無違順語、無退失語、無隨惡語、無相違語、無隨染語、無不定語、無躁動語、無貢高語、無忿恚語、無非時語、無雜欲語、無隨方喜愛語、無思慕語、無極緩語、無極速語、無壞諸根語、無壞音聲語、無破壞心語、無邪曲語、無劣弱語、無隱覆語、無衰朽語、無向背語、無深險語、無不出離語、無不愍念語、無害他語、無自他離間語、無出入語、無執取語、無不清淨語、無不如理語、無不忍語、無雜亂語、無誣謗語、無非法語、無高勝語、無卑下語、無過時語、無時分差失語、無虛說語、無邪說語、無希求利養語、無不歸攝語、無癡瞢語、無癡疑語、無不可愛語、無訐露語、無輕慢語、無自分高彊語、無他分離散語、無自讚功能語、無破他功能語、無譏誚語、無折伏他語、無非所作語、無所作相違語、無破壞祕密語、無不防護語、無輕慢智者語、無毀謗賢聖語、無稱美語、無讚譽語、無顯發他人過失語、無如箭射激語、無說他非語、無不救拔語、無增上慢所說語、無罪業語、無不饒益語。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次寂慧！當知菩薩摩訶薩語言音聲之中，無愛著語、無猛惡語、無癡亂語、無染污語、無縛解語、無高下語、無麁澁語、無惡戾語、無缺漏語、無堅硬語、無違順語、無退失語、無隨惡語、無相違語、無隨染語、無不定語、無躁動語、無貢高語、無忿恚語、無非時語、無雜欲語、無隨方喜愛語、無思慕語、無極緩語、無極速語、無壞諸根語、無壞音聲語、無破壞心語、無邪曲語、無劣弱語、無隱覆語、無衰朽語、無向背語、無深險語、無不出離語、無不愍念語、無害他語、無自他離間語、無出入語、無執取語、無不清淨語、無不如理語、無不忍語、無雜亂語、無誣謗語、無非法語、無高勝語、無卑下語、無過時語、無時分差失語、無虛說語、無邪說語、無希求利養語、無不歸攝語、無癡瞢語、無癡疑語、無不可愛語、無訐露語、無輕慢語、無自分高彊語、無他分離散語、無自讚功能語、無破他功能語、無譏誚語、無折伏他語、無非所作語、無所作相違語、無破壞祕密語、無不防護語、無輕慢智者語、無毀謗賢聖語、無稱美語、無讚譽語、無顯發他人過失語、無如箭射激語、無說他非語、無不救拔語、無增上慢所說語、無罪業語、無不饒益語。

「寂慧當知！菩薩所出語言音聲，皆是神通智力、福行果報之所成立，善種隨轉相續不斷，凡所言說皆悉成就。菩薩一時或於樹下行住坐臥，若有人來詣菩薩所，作是問言：『汝知此樹有幾多葉？』是時菩薩不觀其樹、不數其葉，應聲答言：『此樹具有若干數葉。』如其菩薩所出之言，即彼樹葉更無增減。又復有人問：『殑伽河有幾許沙？為幾百邪、幾千、幾百千、幾俱胝、幾阿庾多、幾儞庾多、幾兢羯羅、幾頻婆羅、幾尾播舍、幾阿閦婆、幾無量、幾阿僧祇、幾阿哩誐拏、幾嚩訶、幾龍力、幾不可數？』是時菩薩不觀其河、不數其沙，應聲答言：『此河具有若干數沙。』如其菩薩所出之言，即彼河沙更無增減，亦同如來智所知數。菩薩所言如實無妄，不假天、龍、夜叉、乾闥婆、阿修羅、迦樓羅、緊那羅、摩睺羅伽等，并聲聞、緣覺眾共作證，唯佛如來所可證知。寂慧！如是等緣而悉應知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「寂慧當知！菩薩所出語言音聲，皆是神通智力、福行果報之所成立，善種隨轉相續不斷，凡所言說皆悉成就。菩薩一時或於樹下行住坐臥，若有人來詣菩薩所，作是問言：『汝知此樹有幾多葉？』是時菩薩不觀其樹、不數其葉，應聲答言：『此樹具有若干數葉。』如其菩薩所出之言，即彼樹葉更無增減。又復有人問：『殑伽河有幾許沙？為幾百邪、幾千、幾百千、幾俱胝、幾阿庾多、幾儞庾多、幾兢羯羅、幾頻婆羅、幾尾播舍、幾阿閦婆、幾無量、幾阿僧祇、幾阿哩誐拏、幾嚩訶、幾龍力、幾不可數？』是時菩薩不觀其河、不數其沙，應聲答言：『此河具有若干數沙。』如其菩薩所出之言，即彼河沙更無增減，亦同如來智所知數。菩薩所言如實無妄，不假天、龍、夜叉、乾闥婆、阿修羅、迦樓羅、緊那羅、摩睺羅伽等，并聲聞、緣覺眾共作證，唯佛如來所可證知。寂慧！如是等緣而悉應知。

「復次寂慧！我念過去久遠世中，有一仙人其名妙愛，有婆羅門名曰黑相。彼時有一尼拘陀大樹其名賢善，有多枝葉周匝垂廕，縱廣可及一俱盧舍。時妙愛仙人居其樹側，以神通力經七日中，審細觀矚數其樹葉。於後一時，彼黑相婆羅門入城乞食，經遊至彼樹下飯食已訖，即詣妙愛仙人居所。到已歡喜，互以美言而相慰問，多種談論咸生適悅。時仙人言：『大婆羅門！汝必應知於人世中，可能有人於此尼拘陀大樹審細觀知枝葉數不？』婆羅門言：『尊者！世亦有人。』仙人復言：『為何人邪？』婆羅門言：『即汝尊者！應為我說。』仙人答言：『大婆羅門！汝為我說。』時婆羅門，不觀其樹、不數其葉，應聲即為說伽陀曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次寂慧！我念過去久遠世中，有一仙人其名妙愛，有婆羅門名曰黑相。彼時有一尼拘陀大樹其名賢善，有多枝葉周匝垂廕，縱廣可及一俱盧舍。時妙愛仙人居其樹側，以神通力經七日中，審細觀矚數其樹葉。於後一時，彼黑相婆羅門入城乞食，經遊至彼樹下飯食已訖，即詣妙愛仙人居所。到已歡喜，互以美言而相慰問，多種談論咸生適悅。時仙人言：『大婆羅門！汝必應知於人世中，可能有人於此尼拘陀大樹審細觀知枝葉數不？』婆羅門言：『尊者！世亦有人。』仙人復言：『為何人邪？』婆羅門言：『即汝尊者！應為我說。』仙人答言：『大婆羅門！汝為我說。』時婆羅門，不觀其樹、不數其葉，應聲即為說伽陀曰：

「『八千那庾多數量， 俱胝復有九十二， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『八千那庾多數量， 俱胝復有九十二，

六十阿閦婆應知， 十六齊等其枝數； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 六十阿閦婆應知， 十六齊等其枝數；

又復三十那庾多， 九十六數兢羯羅， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又復三十那庾多， 九十六數兢羯羅，

尾播舍量有十三， 此等皆為彼葉數。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 尾播舍量有十三， 此等皆為彼葉數。

其樹所有枝及葉， 如前數量無增減， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 其樹所有枝及葉， 如前數量無增減，

我隨智力如實言， 疑者自數應無失。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我隨智力如實言， 疑者自數應無失。』

「是時妙愛仙人聞是說已，深生驚異，說伽陀曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是時妙愛仙人聞是說已，深生驚異，說伽陀曰：

「『汝婆羅門神通智， 以真實語而善說， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『汝婆羅門神通智， 以真實語而善說，

賢善尼拘陀樹王， 所有枝葉如實知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 賢善尼拘陀樹王， 所有枝葉如實知。

汝亦不曾觀其樹， 而復不曾算其數， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 汝亦不曾觀其樹， 而復不曾算其數，

即彼枝葉數難量， 能以智心而解入。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 即彼枝葉數難量， 能以智心而解入。』

「仙人說伽陀已，又復問言：『大婆羅門！如汝所說，為自智力而能知邪？為諸賢聖助汝說邪？』婆羅門答言：『尊者！汝今善聽。我以人中之智如實而說，虛空可破斯言無妄。』」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「仙人說伽陀已，又復問言：『大婆羅門！如汝所說，為自智力而能知邪？為諸賢聖助汝說邪？』婆羅門答言：『尊者！汝今善聽。我以人中之智如實而說，虛空可破斯言無妄。』」

復次，金剛手大祕密主菩薩摩訶薩告寂慧菩薩摩訶薩言：「汝今當知，彼時妙愛仙人者，即今大智舍利子是；黑相婆羅門者，即今世尊釋迦師子是。由如是故，菩薩所有語功德海，即能安住真實功德如理法義。寂慧！此等是名菩薩語密語業清淨。其中若有少解入者，我說彼為最上慧人。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次，金剛手大祕密主菩薩摩訶薩告寂慧菩薩摩訶薩言：「汝今當知，彼時妙愛仙人者，即今大智舍利子是；黑相婆羅門者，即今世尊釋迦師子是。由如是故，菩薩所有語功德海，即能安住真實功德如理法義。寂慧！此等是名菩薩語密語業清淨。其中若有少解入者，我說彼為最上慧人。」

菩薩心密品第三之一 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩心密品第三之一

復次，金剛手大祕密主菩薩摩訶薩告寂慧菩薩摩訶薩言：「云何名為菩薩心密心業清淨？寂慧當知，菩薩諸所作業，皆智所作、非慢所作，悉是不滅神通妙智以神通智遊戲示現，一切事業神通建立，廣大勢力之所成辦。而彼神通智相即能成立一切行相；又彼神通妙慧即能觀見一切諸法。又神通智即無盡相，於一切處悉能隨順。又神通智即能隨現一切色相，於彼彼色而悉遍故。又神通智即能隨入彼一切聲，於前後際音聲平等故。又神通智普能觀察諸有情心，以心自性伺察可見故。又神通智善能思念無邊劫事，以前後際無所斷故。又神通智能知一切種類之法，悉是解脫智行相故。又神通智於漏盡法順時所求，於彼時分不過越故。又神通智即是出世間，聖決擇分故。又神通智，聲聞、緣覺而悉不能徹其源底。又神通智即甚深義，悉能降伏諸魔外道。又神通智能至菩提道場，現證一切最上佛法。又神通智悉能隨順轉妙法輪；又神通智善作調伏諸有情事；又神通智得大灌頂，於一切法而能自在。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次，金剛手大祕密主菩薩摩訶薩告寂慧菩薩摩訶薩言：「云何名為菩薩心密心業清淨？寂慧當知，菩薩諸所作業，皆智所作、非慢所作，悉是不滅神通妙智以神通智遊戲示現，一切事業神通建立，廣大勢力之所成辦。而彼神通智相即能成立一切行相；又彼神通妙慧即能觀見一切諸法。又神通智即無盡相，於一切處悉能隨順。又神通智即能隨現一切色相，於彼彼色而悉遍故。又神通智即能隨入彼一切聲，於前後際音聲平等故。又神通智普能觀察諸有情心，以心自性伺察可見故。又神通智善能思念無邊劫事，以前後際無所斷故。又神通智能知一切種類之法，悉是解脫智行相故。又神通智於漏盡法順時所求，於彼時分不過越故。又神通智即是出世間，聖決擇分故。又神通智，聲聞、緣覺而悉不能徹其源底。又神通智即甚深義，悉能降伏諸魔外道。又神通智能至菩提道場，現證一切最上佛法。又神通智悉能隨順轉妙法輪；又神通智善作調伏諸有情事；又神通智得大灌頂，於一切法而能自在。

「寂慧！此即是為菩薩心密心業清淨。心清淨故，彼即無染，潔白明亮離諸煩惱，能善調伏、善作諸業，善入禪定解脫三摩地三摩鉢底，亦不畢竟墮於一切。盡無生法隨念即生，亦復不為欲界所動，不由縛生、不由縛滅、不由縛起。所以者何？謂能解脫一切分別、解脫一切雜染繫縛、解脫顛倒執取依止，即彼解脫生、即彼解脫滅、即彼解脫起，雖復有生而無所生，如是即能圓具大乘一切佛法。然彼佛法，若於十方審諦伺求，悉無所得亦非無得，以一切佛法無得非無得故，即能隨得彼一切法一切佛法。是故於一切法一切佛法中，無法非無法。何以故？以一切法審諦伺求，悉無所得亦非無得。若於諸法如實伺求悉無所得非無得時，即無有法而可算數，謂一切法已能出過算數量故。若能了知彼一切法平等性者，是中無法亦非無法而可取著，此即諸法無取著義。若或領解是義，即大無義；若無領解，彼即無義亦非無義，以現前安立無義可見故。若或有慧可了知者，即為障礙彼無礙慧。若或於慧無障礙故，是即無著。若無著即無住，若無住即無盡，若無盡即無勤亦無墮，若無勤墮即無非我，若無非我即亦無我，若無我即無取，若無取即無諍，若無諍即無論，即彼無論此說是為沙門之法、即沙門法。譬若虛空本來平等。以虛空平等故，非欲界繫、非色界繫、非無色界繫。由如是故，於一切處悉無所繫。以無繫故無形顯色及諸相狀，無色相故即能隨順覺了，若能如是隨覺了故即能一切差別分別。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「寂慧！此即是為菩薩心密心業清淨。心清淨故，彼即無染，潔白明亮離諸煩惱，能善調伏、善作諸業，善入禪定解脫三摩地三摩鉢底，亦不畢竟墮於一切。盡無生法隨念即生，亦復不為欲界所動，不由縛生、不由縛滅、不由縛起。所以者何？謂能解脫一切分別、解脫一切雜染繫縛、解脫顛倒執取依止，即彼解脫生、即彼解脫滅、即彼解脫起，雖復有生而無所生，如是即能圓具大乘一切佛法。然彼佛法，若於十方審諦伺求，悉無所得亦非無得，以一切佛法無得非無得故，即能隨得彼一切法一切佛法。是故於一切法一切佛法中，無法非無法。何以故？以一切法審諦伺求，悉無所得亦非無得。若於諸法如實伺求悉無所得非無得時，即無有法而可算數，謂一切法已能出過算數量故。若能了知彼一切法平等性者，是中無法亦非無法而可取著，此即諸法無取著義。若或領解是義，即大無義；若無領解，彼即無義亦非無義，以現前安立無義可見故。若或有慧可了知者，即為障礙彼無礙慧。若或於慧無障礙故，是即無著。若無著即無住，若無住即無盡，若無盡即無勤亦無墮，若無勤墮即無非我，若無非我即亦無我，若無我即無取，若無取即無諍，若無諍即無論，即彼無論此說是為沙門之法、即沙門法。譬若虛空本來平等。以虛空平等故，非欲界繫、非色界繫、非無色界繫。由如是故，於一切處悉無所繫。以無繫故無形顯色及諸相狀，無色相故即能隨順覺了，若能如是隨覺了故即能一切差別分別。」

寂慧菩薩言：「云何名為隨順覺了？復何名為差別分別？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 寂慧菩薩言：「云何名為隨順覺了？復何名為差別分別？」

金剛手菩薩言：「無有少法而可得者此名隨順覺了，以覺了故即是差別分別；是故法中作此二說。寂慧當知，此等名為菩薩心密心業清淨。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 金剛手菩薩言：「無有少法而可得者此名隨順覺了，以覺了故即是差別分別；是故法中作此二說。寂慧當知，此等名為菩薩心密心業清淨。」