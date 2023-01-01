佛說如來不思議祕密大乘經

佛說如來不思議祕密大乘經卷第二西天譯經三藏朝散大夫試光祿卿傳梵大師賜紫沙門臣法護等奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說如來不思議祕密大乘經卷第二西天譯經三藏朝散大夫試光祿卿傳梵大師賜紫沙門臣法護等奉 詔譯

菩薩身密品第一之二 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩身密品第一之二

「復次寂慧！所有一切有情色相威儀，即於菩薩色相威儀中住，而菩薩曾無發悟亦無分別。以彼菩薩無所分別平等捨心，即隨其身現身威儀，然菩薩身法爾不動，以不動故現起身業。雖身離相，而亦不壞菩薩身清淨。已發現光明普照地獄，一切有情令得安樂。又復菩薩！普為一切有情不惜身命。若諸有情各各來求菩薩身肉而噉食者，菩薩悉現其前斷肉授之，乃至骨血精髓而悉隨與。寂慧當知，菩薩隨諸有情須身肉等而悉與者，由彼菩薩知身無量，即能隨知法界無量。無量即無盡身、無盡門，即是緣生無盡法門。菩薩隨所現身，但為成熟一切有情。若或有人貪染心者，愛著殊妙端嚴色相，菩薩即於其前，為現端嚴女人之相。隨彼男子染愛之心，悉如其意。時彼女人以染著故，形容枯悴即趣命終，根門敗壞臭穢不淨，時彼男子以無智故厭惡而去。即其女人死滅之身，自然出聲為說法要，令彼男子心生開悟，不退轉於阿耨多羅三藐三菩提心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次寂慧！所有一切有情色相威儀，即於菩薩色相威儀中住，而菩薩曾無發悟亦無分別。以彼菩薩無所分別平等捨心，即隨其身現身威儀，然菩薩身法爾不動，以不動故現起身業。雖身離相，而亦不壞菩薩身清淨。已發現光明普照地獄，一切有情令得安樂。又復菩薩！普為一切有情不惜身命。若諸有情各各來求菩薩身肉而噉食者，菩薩悉現其前斷肉授之，乃至骨血精髓而悉隨與。寂慧當知，菩薩隨諸有情須身肉等而悉與者，由彼菩薩知身無量，即能隨知法界無量。無量即無盡身、無盡門，即是緣生無盡法門。菩薩隨所現身，但為成熟一切有情。若或有人貪染心者，愛著殊妙端嚴色相，菩薩即於其前，為現端嚴女人之相。隨彼男子染愛之心，悉如其意。時彼女人以染著故，形容枯悴即趣命終，根門敗壞臭穢不淨，時彼男子以無智故厭惡而去。即其女人死滅之身，自然出聲為說法要，令彼男子心生開悟，不退轉於阿耨多羅三藐三菩提心。

「復次寂慧！菩薩於此三千大千世界現廣大身，或寶蓋中、或現指端，乃至劫火洞然炎熾，能以手指而悉覆之，而菩薩身都無所壞。又復能現身相，普為諸佛世尊作供養事，積妙華蓋如須彌量，復聚寶花高若山峯，悉以供養諸佛如來。又復以此三千大千世界為一大器，滿貯香油等須彌山，布其燈炷然以燈明廣大熾盛，為諸如來作供養事。又復積以殑伽沙等數量廣大燈明，普遍熾盛供養如來。又復菩薩以所著衣覆自肢體，灌注酥油用然燈明，普為如來作供養事。其燈熾盛有大光明，廣大照耀殑伽沙等諸佛剎土，彼彼有情互得觀見菩薩所現神通化事。如是見已，無量無數有情悉發阿耨多羅三藐三菩提心。其中所有憍慢貢高諸有情類，菩薩即現大力那羅延身、或金剛手菩薩可畏之相。彼等有情見已驚怖，即向菩薩折伏其心，歸命頂禮求哀聽法。又復菩薩於大國城及諸棄屍林中，見彼無數百千有情普遍充滿，而是菩薩以廣大身現死滅相，令彼先墮畜生趣中諸有情類畜報盡者，取其菩薩所滅身肉而噉食之，食已命終皆得生天，由是因故乃至最後入於涅槃。是故當知，菩薩摩訶薩宿昔願力得清淨已，能於長夜酬其宿願作利益事，願令有情臨命終時，食我身肉得生天界。由此因緣乃至最後入於涅槃，令諸有情成就所思、成就所求、成就願力。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次寂慧！菩薩於此三千大千世界現廣大身，或寶蓋中、或現指端，乃至劫火洞然炎熾，能以手指而悉覆之，而菩薩身都無所壞。又復能現身相，普為諸佛世尊作供養事，積妙華蓋如須彌量，復聚寶花高若山峯，悉以供養諸佛如來。又復以此三千大千世界為一大器，滿貯香油等須彌山，布其燈炷然以燈明廣大熾盛，為諸如來作供養事。又復積以殑伽沙等數量廣大燈明，普遍熾盛供養如來。又復菩薩以所著衣覆自肢體，灌注酥油用然燈明，普為如來作供養事。其燈熾盛有大光明，廣大照耀殑伽沙等諸佛剎土，彼彼有情互得觀見菩薩所現神通化事。如是見已，無量無數有情悉發阿耨多羅三藐三菩提心。其中所有憍慢貢高諸有情類，菩薩即現大力那羅延身、或金剛手菩薩可畏之相。彼等有情見已驚怖，即向菩薩折伏其心，歸命頂禮求哀聽法。又復菩薩於大國城及諸棄屍林中，見彼無數百千有情普遍充滿，而是菩薩以廣大身現死滅相，令彼先墮畜生趣中諸有情類畜報盡者，取其菩薩所滅身肉而噉食之，食已命終皆得生天，由是因故乃至最後入於涅槃。是故當知，菩薩摩訶薩宿昔願力得清淨已，能於長夜酬其宿願作利益事，願令有情臨命終時，食我身肉得生天界。由此因緣乃至最後入於涅槃，令諸有情成就所思、成就所求、成就願力。

「寂慧當知，菩薩摩訶薩有如是等殊勝行願。我念往昔過去世中，此閻浮提周匝四方，有八萬四千廣大國城，復多百千聚落縣邑，百千俱胝那庾多人民居止。彼時國城有大災難疾疫劫起，其中人民生種種病，謂於身分若生若熟疾狀各異，或瘡癤癬癩，或風癀痰等，大小病者散遍充滿；求多千種精妙醫師，用以妙藥，而悉不能治療彼等一切病苦。彼諸人民病無療故，無所救護、無所歸向，震發大聲哀泣而言：『誰能為我息除病苦？或天龍、夜叉、乾闥婆等？或人非人？有能為我息除病者，我當罄捨一切財寶悉以奉之，我即如其教令荷彼深恩。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「寂慧當知，菩薩摩訶薩有如是等殊勝行願。我念往昔過去世中，此閻浮提周匝四方，有八萬四千廣大國城，復多百千聚落縣邑，百千俱胝那庾多人民居止。彼時國城有大災難疾疫劫起，其中人民生種種病，謂於身分若生若熟疾狀各異，或瘡癤癬癩，或風癀痰等，大小病者散遍充滿；求多千種精妙醫師，用以妙藥，而悉不能治療彼等一切病苦。彼諸人民病無療故，無所救護、無所歸向，震發大聲哀泣而言：『誰能為我息除病苦？或天龍、夜叉、乾闥婆等？或人非人？有能為我息除病者，我當罄捨一切財寶悉以奉之，我即如其教令荷彼深恩。』

「寂慧當知，世尊釋迦如來當彼時中為帝釋天主，其名妙眼。於其天中以淨天眼過於人眼，悉能觀見彼諸人眾受多病苦；復以清淨天耳遍聞一切人眾哀泣之聲。其見聞已起悲愍心，即自思惟：『我今應為此諸人民無依止、無救護、無歸向者，作其依止、救護、歸向。』作是念已，即時帝釋天主，於此閻浮提中有一大城名曰善作，其去不遠，即自變身為男子相，名曰善寂。處虛空中，普為開發閻浮提中一切人民，說伽陀曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「寂慧當知，世尊釋迦如來當彼時中為帝釋天主，其名妙眼。於其天中以淨天眼過於人眼，悉能觀見彼諸人眾受多病苦；復以清淨天耳遍聞一切人眾哀泣之聲。其見聞已起悲愍心，即自思惟：『我今應為此諸人民無依止、無救護、無歸向者，作其依止、救護、歸向。』作是念已，即時帝釋天主，於此閻浮提中有一大城名曰善作，其去不遠，即自變身為男子相，名曰善寂。處虛空中，普為開發閻浮提中一切人民，說伽陀曰：

「『善作大城此不遠， 中有男子名善寂， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『善作大城此不遠， 中有男子名善寂，

取彼身肉噉食之， 悉能息除一切病。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 取彼身肉噉食之， 悉能息除一切病。

勿應驚怖懷怯懼， 隨意歡喜取身肉， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 勿應驚怖懷怯懼， 隨意歡喜取身肉，

此為妙藥救人民， 是中無害無瞋恚。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此為妙藥救人民， 是中無害無瞋恚。』

「時彼國城聚落縣邑染疾苦者一切人眾，聞彼空中伽陀聲已，即時俱詣善作大城善寂人所。到已各各斷取其肉，食之治病。雖彼彼取之，而身肉無盡。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「時彼國城聚落縣邑染疾苦者一切人眾，聞彼空中伽陀聲已，即時俱詣善作大城善寂人所。到已各各斷取其肉，食之治病。雖彼彼取之，而身肉無盡。

「是時善寂復為人眾說伽陀曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是時善寂復為人眾說伽陀曰：

「『我若當得佛菩提， 此真實法我無盡， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『我若當得佛菩提， 此真實法我無盡，

由真實故我此身， 願取其肉亦無盡。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 由真實故我此身， 願取其肉亦無盡。』

「是時普遍四方染疾苦者，一切人眾於彼善寂人所，各各隨意斷取身肉，而善寂身安然如故，亦無增減；續續斷已，旋旋復生。時彼國城一切人眾食是肉者，彼彼所有一切病苦皆得除解，無病快樂悉無憂惱。如是次第閻浮提中一切人眾，咸息諸病悉獲輕安。是時一切人民男子女人、童男童女皆自惟忖：『彼善寂男子！能為我等息除諸病，令我無病身得輕安。我等今時持以何物用為供養？』由是多人共集一處，同詣善寂人所。到已各各合掌恭信，異口同音說伽陀曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是時普遍四方染疾苦者，一切人眾於彼善寂人所，各各隨意斷取身肉，而善寂身安然如故，亦無增減；續續斷已，旋旋復生。時彼國城一切人眾食是肉者，彼彼所有一切病苦皆得除解，無病快樂悉無憂惱。如是次第閻浮提中一切人眾，咸息諸病悉獲輕安。是時一切人民男子女人、童男童女皆自惟忖：『彼善寂男子！能為我等息除諸病，令我無病身得輕安。我等今時持以何物用為供養？』由是多人共集一處，同詣善寂人所。到已各各合掌恭信，異口同音說伽陀曰：

「『汝善依止善救護， 汝為醫王復妙藥， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『汝善依止善救護， 汝為醫王復妙藥，

隨汝教令我病除， 我何所作伸供養？』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 隨汝教令我病除， 我何所作伸供養？』

「是時善寂男子隱所變相，還復帝釋之身，普為一切人眾說伽陀曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是時善寂男子隱所變相，還復帝釋之身，普為一切人眾說伽陀曰：

「『金銀財寶及飲食， 我悉不為此等事， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『金銀財寶及飲食， 我悉不為此等事，

但為救護諸有情， 十善業道令圓滿。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 但為救護諸有情， 十善業道令圓滿。

菩提願行堅固修， 為諸有情利樂因， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩提願行堅固修， 為諸有情利樂因，

互相起發慈愛心， 生長一切利益事。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 互相起發慈愛心， 生長一切利益事。

聞已應發菩提心， 復起最上大慈意， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 聞已應發菩提心， 復起最上大慈意，

普令積集勝妙因， 十善業道皆清淨。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 普令積集勝妙因， 十善業道皆清淨。』

「復次寂慧！爾時帝釋天主說伽陀已，復彼天宮。時閻浮提男子女人、童男童女一切人眾，莫知其數，中無一人墮惡趣者，彼彼命終皆於善趣三十三天眾同分生。生彼天已，帝釋天主即為說法示教利喜，悉令不退轉於阿耨多羅三藐三菩提心，其中有情或復遠塵離垢得法眼淨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次寂慧！爾時帝釋天主說伽陀已，復彼天宮。時閻浮提男子女人、童男童女一切人眾，莫知其數，中無一人墮惡趣者，彼彼命終皆於善趣三十三天眾同分生。生彼天已，帝釋天主即為說法示教利喜，悉令不退轉於阿耨多羅三藐三菩提心，其中有情或復遠塵離垢得法眼淨。

「復次寂慧！是故當知，菩薩身密所作身業得清淨已，棄一身命，能為成熟無量無數一切有情，畢竟令得阿耨多羅三藐三菩提果。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次寂慧！是故當知，菩薩身密所作身業得清淨已，棄一身命，能為成熟無量無數一切有情，畢竟令得阿耨多羅三藐三菩提果。」

復次，金剛手大祕密主菩薩摩訶薩告寂慧菩薩摩訶薩言：「寂慧當知，菩薩身者是不破壞、堅固真實、不生滅身。若諸有情應以有壞之身可化度者，即現其身而為化度；若諸有情應以無壞之身可化度者，即現其身而為化度。於一切種類悉不破壞，火不能燒、刀不能斷，是身堅固，真實不壞金剛所成。是故寂慧！菩薩所現身相，但為成熟一切有情作利樂事。而是菩薩無所思惟，亦無分別是身是相，知身離相故即得法離相，亦非身離相與一切法離相有二差別。若相即身離相，彼相即法離相，如是離相能隨入故。即自身離相與一切有情身離相，二俱平等。何以故？由自身離相、一切有情身離相故即入一切法界離相，以法界離相故即入法離相，然於是中而實無有少法可得。謂以自身真如即入一切有情身真如，一切有情身真如即入自身真如。又復自身真如即入一切法真如，以入一切法真如故，即入一切佛真如。又以自身真如故即入過去未來現在真如，亦非過去真如與彼未來現在真如有所違背。所有過去未來現在真如即是蘊處界真如，蘊處界真如即是清淨真如。染淨真如即是生死涅槃真如，生死涅槃真如即是無造作真如。無造作真如即是一切造作真如。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次，金剛手大祕密主菩薩摩訶薩告寂慧菩薩摩訶薩言：「寂慧當知，菩薩身者是不破壞、堅固真實、不生滅身。若諸有情應以有壞之身可化度者，即現其身而為化度；若諸有情應以無壞之身可化度者，即現其身而為化度。於一切種類悉不破壞，火不能燒、刀不能斷，是身堅固，真實不壞金剛所成。是故寂慧！菩薩所現身相，但為成熟一切有情作利樂事。而是菩薩無所思惟，亦無分別是身是相，知身離相故即得法離相，亦非身離相與一切法離相有二差別。若相即身離相，彼相即法離相，如是離相能隨入故。即自身離相與一切有情身離相，二俱平等。何以故？由自身離相、一切有情身離相故即入一切法界離相，以法界離相故即入法離相，然於是中而實無有少法可得。謂以自身真如即入一切有情身真如，一切有情身真如即入自身真如。又復自身真如即入一切法真如，以入一切法真如故，即入一切佛真如。又以自身真如故即入過去未來現在真如，亦非過去真如與彼未來現在真如有所違背。所有過去未來現在真如即是蘊處界真如，蘊處界真如即是清淨真如。染淨真如即是生死涅槃真如，生死涅槃真如即是無造作真如。無造作真如即是一切造作真如。

「善男子！所說真如即是實性，實性即是如性。是無異性、無種類性、無生性、無諍論性、無執取性，謂以真如無法可取故，說真如是無取法。由彼真如無所取故，即如是取；於諸取中菩薩示現有所取法，亦非真如有取有作。以無取故即無諍論，無諍論故，於諸色中現有所取，然彼真如亦無所動。是故以其如實之智，伺察如來真實之身，以觀如來身平等故，即當伺察自身真如。取要言之，審觀一切身非身性畢竟不生，知一切身皆是緣生法所成故。如是知已，乃能悟入彼法身門。入是法身門故，即成法身，非蘊、處、界身。即彼法身廣大增勝，如實觀想，從是現身，為諸有情作利樂事，乃至一切見聞覺知悉為有情成利樂故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！所說真如即是實性，實性即是如性。是無異性、無種類性、無生性、無諍論性、無執取性，謂以真如無法可取故，說真如是無取法。由彼真如無所取故，即如是取；於諸取中菩薩示現有所取法，亦非真如有取有作。以無取故即無諍論，無諍論故，於諸色中現有所取，然彼真如亦無所動。是故以其如實之智，伺察如來真實之身，以觀如來身平等故，即當伺察自身真如。取要言之，審觀一切身非身性畢竟不生，知一切身皆是緣生法所成故。如是知已，乃能悟入彼法身門。入是法身門故，即成法身，非蘊、處、界身。即彼法身廣大增勝，如實觀想，從是現身，為諸有情作利樂事，乃至一切見聞覺知悉為有情成利樂故。

「寂慧當知，譬如世間耆婆醫王，積集一切勝上之藥，精妙和合成女人相，妙色端嚴而可樂見，如其所應安立施作，若來若去行住坐臥分別事相，亦非分別、非離分別。諸有病者，若國王大臣、若長者居士，來詣耆婆醫王妙藥所成女人之所相與和合，其和合已一切病苦皆得息除，無病輕安而獲快樂。寂慧！汝且觀是耆婆醫王，以善巧智能為世間息除諸病，餘諸醫師無是智力。菩薩所有法身增勝亦復如是，若能如理真實觀者，而彼一切男子女人、童男童女，為貪瞋癡燒然其身；若能如實觀法身者，即能息除一切煩惱，心得輕安身離燒然。是故當知，菩薩宿昔願力清淨，菩薩法身廣大增勝，如實而觀即是菩薩身密清淨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「寂慧當知，譬如世間耆婆醫王，積集一切勝上之藥，精妙和合成女人相，妙色端嚴而可樂見，如其所應安立施作，若來若去行住坐臥分別事相，亦非分別、非離分別。諸有病者，若國王大臣、若長者居士，來詣耆婆醫王妙藥所成女人之所相與和合，其和合已一切病苦皆得息除，無病輕安而獲快樂。寂慧！汝且觀是耆婆醫王，以善巧智能為世間息除諸病，餘諸醫師無是智力。菩薩所有法身增勝亦復如是，若能如理真實觀者，而彼一切男子女人、童男童女，為貪瞋癡燒然其身；若能如實觀法身者，即能息除一切煩惱，心得輕安身離燒然。是故當知，菩薩宿昔願力清淨，菩薩法身廣大增勝，如實而觀即是菩薩身密清淨。

「寂慧當知，菩薩法身非飲食力而能成故，亦非段食可能資養。菩薩了知如是相已，即為悲愍一切有情現受飲食，雖有所取而無著相，亦非護惜其身故有所取，於所取中而彼法身無增無減。是故當知，菩薩法身不生不滅亦無所起，於中示現生滅起作，但為成熟諸有情故。滅即無滅亦無造作，於一切法應如是知；諸有生者即和合義，於一切法應如是知。又復應知，彼一切法生即無生。如來身者，即是法身、即是法食、即是法力，是法歸趣。如來身者，即虛空身、無等等身、三界一切最勝上身、一切如來通達身、無喻無比清淨無垢無染污身、自性明亮身、自性不生身、自性無起身、離心意識身、幻焰水月自性身、空無相無願所成身、十方最勝如虛空廣大身、一切有情平等身、無邊無際身、無種類無分別身、無毀無異身、於住無住得不動身、無色自性身、無受想行識自性身、非地界所成身、非水火風界所成身、非種非和合種非大種所成身、非種類法一切世間無比身、非眼所生非耳依止非鼻所知非舌了別非身和合非意所成等身，非心所轉、非意識所轉，亦非無轉亦非隨轉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「寂慧當知，菩薩法身非飲食力而能成故，亦非段食可能資養。菩薩了知如是相已，即為悲愍一切有情現受飲食，雖有所取而無著相，亦非護惜其身故有所取，於所取中而彼法身無增無減。是故當知，菩薩法身不生不滅亦無所起，於中示現生滅起作，但為成熟諸有情故。滅即無滅亦無造作，於一切法應如是知；諸有生者即和合義，於一切法應如是知。又復應知，彼一切法生即無生。如來身者，即是法身、即是法食、即是法力，是法歸趣。如來身者，即虛空身、無等等身、三界一切最勝上身、一切如來通達身、無喻無比清淨無垢無染污身、自性明亮身、自性不生身、自性無起身、離心意識身、幻焰水月自性身、空無相無願所成身、十方最勝如虛空廣大身、一切有情平等身、無邊無際身、無種類無分別身、無毀無異身、於住無住得不動身、無色自性身、無受想行識自性身、非地界所成身、非水火風界所成身、非種非和合種非大種所成身、非種類法一切世間無比身、非眼所生非耳依止非鼻所知非舌了別非身和合非意所成等身，非心所轉、非意識所轉，亦非無轉亦非隨轉。

「善男子！由如是故，應當如實觀如來身。而是菩薩於如來身住平等性，得清淨已行菩薩行，乃至三千大千世界，或四大洲或閻浮提，一切王城聚落郡邑，菩薩於一切處普為現身；然於是中亦無所現亦無對礙。又復菩薩能於十方現諸魔身，於有現中現無對礙，於無現中現無對礙，由如是故，無見無聞、無覺無知，諸有所現但為成熟一切有情。菩薩於其身念處中亦無增減，菩薩雖復知身無常、知身是苦、知身無我，然為有情示現其身作利樂事。菩薩知身法爾寂靜，為有情故起分別身作諸利樂。菩薩又復了知因緣能成其身，然於彼彼因緣法中如實而觀，亦無作者亦無受者，又復能觀是身無知如草木瓦礫。菩薩身業雖已清淨，然為有情示現其身。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！由如是故，應當如實觀如來身。而是菩薩於如來身住平等性，得清淨已行菩薩行，乃至三千大千世界，或四大洲或閻浮提，一切王城聚落郡邑，菩薩於一切處普為現身；然於是中亦無所現亦無對礙。又復菩薩能於十方現諸魔身，於有現中現無對礙，於無現中現無對礙，由如是故，無見無聞、無覺無知，諸有所現但為成熟一切有情。菩薩於其身念處中亦無增減，菩薩雖復知身無常、知身是苦、知身無我，然為有情示現其身作利樂事。菩薩知身法爾寂靜，為有情故起分別身作諸利樂。菩薩又復了知因緣能成其身，然於彼彼因緣法中如實而觀，亦無作者亦無受者，又復能觀是身無知如草木瓦礫。菩薩身業雖已清淨，然為有情示現其身。

「寂慧當知，釋迦菩薩始從然燈佛所發菩提心，身語心業皆悉清淨。且身業者具有無量無邊功德，假使過于殑伽沙數等劫，或如來說、或我所說，菩薩所有身密身業廣大清淨，不可窮盡。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「寂慧當知，釋迦菩薩始從然燈佛所發菩提心，身語心業皆悉清淨。且身業者具有無量無邊功德，假使過于殑伽沙數等劫，或如來說、或我所說，菩薩所有身密身業廣大清淨，不可窮盡。」