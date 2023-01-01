佛說如來不思議祕密大乘經

佛說如來不思議祕密大乘經卷第一 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說如來不思議祕密大乘經卷第一

西天譯經三藏朝散大夫試光祿卿傳梵大師賜紫沙門臣法護等奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 西天譯經三藏朝散大夫試光祿卿傳梵大師賜紫沙門臣法護等奉 詔譯

菩薩身密品第一之一 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩身密品第一之一

如是我聞： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是我聞：

一時世尊在王舍城鷲峯山中，與大苾芻眾四萬二千人俱；菩薩八萬四千，皆是已得神通妙智——諸大菩薩摩訶薩眾悉從他方諸佛剎中來此集會，已得忍、不退轉、一生補處，獲諸總持及三摩地，具無礙辯，能善超度無邊佛剎，善於十方無邊一切諸佛剎中建立示現，以神通智遊戲自在，降伏眾魔、制諸異論，了知一切眾生心意所行，復以勝智善別他根，解入一切波羅蜜多理教法門，具善巧方便，到於究竟最上彼岸，為一切佛共所稱讚；於無量無邊百千俱胝那庾多劫中，積集畢竟菩提道行，其心平等如地水火風緣虛空無邊，善修慈觀如理相應，所起一切住著障礙悉能超越；獲那羅延妙好身相，具金剛堅固不壞之身，能師子吼宣演法音，善於一切大眾會中得勝無畏，有大光明映蔽日月；已得諸法如其所說三世平等，以決定智善說最上甚深法要，深入一切緣生法門，遠離斷常二種邊見，於禪定解脫三摩地三摩鉢底若入若起而悉能知，功德智慧名聞十方，任持最上正法寶王，能使不斷三寶聖種，如是等積集無量福智勝行——其名曰：寶上菩薩、月幢菩薩、清涼幢菩薩、光幢菩薩、吉祥光菩薩、吉祥峯菩薩、吉祥密菩薩、那羅延天菩薩、龍喜菩薩、龍上菩薩、龍樹菩薩、持妙色菩薩、高天菩薩、德光王菩薩、光明手菩薩、常舉手菩薩、常下手菩薩、寶印手菩薩、寶手菩薩、普光菩薩、星王菩薩、金剛手菩薩、金剛慧菩薩、金剛大慧菩薩、金剛步菩薩、不動跡步菩薩、三界跡步菩薩、無邊步菩薩、無邊慧菩薩、精妙慧菩薩、堅固慧菩薩、天慧菩薩、炎熾慧菩薩、最勝慧菩薩、增長慧菩薩、常慘菩薩、常喜菩薩、喜根菩薩、滅惡趣菩薩、除蓋障菩薩、自相持無垢光菩薩、勇猛精進菩薩、慧積菩薩、常觀察菩薩、觀自在菩薩、得大勢菩薩、高峯菩薩、虛空藏菩薩、不瞬菩薩、無悕望菩薩、寶上菩薩、寶思惟菩薩、善思惟菩薩、善思義菩薩、決定義菩薩、總持自在王菩薩、持地菩薩、莊嚴王菩薩、剎土莊嚴菩薩、寶積菩薩、祕密巖菩薩、帝釋天菩薩、水天菩薩、梵網菩薩、明網菩薩、天冠菩薩、妙臂菩薩、妙眼菩薩、香象菩薩、象中香象菩薩、師子幢菩薩、成義慧菩薩、海慧菩薩、善調御菩薩、寂慧菩薩、慈氏菩薩、妙吉祥童真菩薩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一時世尊在王舍城鷲峯山中，與大苾芻眾四萬二千人俱；菩薩八萬四千，皆是已得神通妙智——諸大菩薩摩訶薩眾悉從他方諸佛剎中來此集會，已得忍、不退轉、一生補處，獲諸總持及三摩地，具無礙辯，能善超度無邊佛剎，善於十方無邊一切諸佛剎中建立示現，以神通智遊戲自在，降伏眾魔、制諸異論，了知一切眾生心意所行，復以勝智善別他根，解入一切波羅蜜多理教法門，具善巧方便，到於究竟最上彼岸，為一切佛共所稱讚；於無量無邊百千俱胝那庾多劫中，積集畢竟菩提道行，其心平等如地水火風緣虛空無邊，善修慈觀如理相應，所起一切住著障礙悉能超越；獲那羅延妙好身相，具金剛堅固不壞之身，能師子吼宣演法音，善於一切大眾會中得勝無畏，有大光明映蔽日月；已得諸法如其所說三世平等，以決定智善說最上甚深法要，深入一切緣生法門，遠離斷常二種邊見，於禪定解脫三摩地三摩鉢底若入若起而悉能知，功德智慧名聞十方，任持最上正法寶王，能使不斷三寶聖種，如是等積集無量福智勝行——其名曰：寶上菩薩、月幢菩薩、清涼幢菩薩、光幢菩薩、吉祥光菩薩、吉祥峯菩薩、吉祥密菩薩、那羅延天菩薩、龍喜菩薩、龍上菩薩、龍樹菩薩、持妙色菩薩、高天菩薩、德光王菩薩、光明手菩薩、常舉手菩薩、常下手菩薩、寶印手菩薩、寶手菩薩、普光菩薩、星王菩薩、金剛手菩薩、金剛慧菩薩、金剛大慧菩薩、金剛步菩薩、不動跡步菩薩、三界跡步菩薩、無邊步菩薩、無邊慧菩薩、精妙慧菩薩、堅固慧菩薩、天慧菩薩、炎熾慧菩薩、最勝慧菩薩、增長慧菩薩、常慘菩薩、常喜菩薩、喜根菩薩、滅惡趣菩薩、除蓋障菩薩、自相持無垢光菩薩、勇猛精進菩薩、慧積菩薩、常觀察菩薩、觀自在菩薩、得大勢菩薩、高峯菩薩、虛空藏菩薩、不瞬菩薩、無悕望菩薩、寶上菩薩、寶思惟菩薩、善思惟菩薩、善思義菩薩、決定義菩薩、總持自在王菩薩、持地菩薩、莊嚴王菩薩、剎土莊嚴菩薩、寶積菩薩、祕密巖菩薩、帝釋天菩薩、水天菩薩、梵網菩薩、明網菩薩、天冠菩薩、妙臂菩薩、妙眼菩薩、香象菩薩、象中香象菩薩、師子幢菩薩、成義慧菩薩、海慧菩薩、善調御菩薩、寂慧菩薩、慈氏菩薩、妙吉祥童真菩薩。

如是等八萬四千諸大菩薩摩訶薩眾，及此三千大千世界梵王、帝釋、護世天等，并餘大威德諸天王眾，或龍王眾、夜叉王眾、阿修羅王眾、迦樓羅王眾、緊那羅王眾、摩睺羅伽王眾、乾闥婆王眾，如是等眾悉來集會。所謂阿那婆達多龍王、娑伽羅龍王、嚩嚕拏龍王、摩那斯龍王、得叉迦龍王、金色龍王、無邊色龍王、蘇尸摩龍王，是等龍王與多百千諸龍眷屬來此集會，親近世尊瞻禮聽法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是等八萬四千諸大菩薩摩訶薩眾，及此三千大千世界梵王、帝釋、護世天等，并餘大威德諸天王眾，或龍王眾、夜叉王眾、阿修羅王眾、迦樓羅王眾、緊那羅王眾、摩睺羅伽王眾、乾闥婆王眾，如是等眾悉來集會。所謂阿那婆達多龍王、娑伽羅龍王、嚩嚕拏龍王、摩那斯龍王、得叉迦龍王、金色龍王、無邊色龍王、蘇尸摩龍王，是等龍王與多百千諸龍眷屬來此集會，親近世尊瞻禮聽法。

復次阿修羅王眾，所謂羅睺阿修羅王、毘摩質多羅阿修羅王、妙臂阿修羅王、娑羅阿修羅王、多羅阿修羅王、淨戒阿修羅王、大笑阿修羅王、廣腹阿修羅王、盡邊阿修羅王，是等阿修羅王與多百千諸阿修羅眷屬來此集會，親近世尊瞻禮聽法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次阿修羅王眾，所謂羅睺阿修羅王、毘摩質多羅阿修羅王、妙臂阿修羅王、娑羅阿修羅王、多羅阿修羅王、淨戒阿修羅王、大笑阿修羅王、廣腹阿修羅王、盡邊阿修羅王，是等阿修羅王與多百千諸阿修羅眷屬來此集會，親近世尊瞻禮聽法。

爾時摩伽陀國主阿闍世王，與宮嬪眷屬來此會中，親近世尊瞻禮聽法。并餘四眾，苾芻、苾芻尼、優婆塞、優婆夷等，皆來集會。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時摩伽陀國主阿闍世王，與宮嬪眷屬來此會中，親近世尊瞻禮聽法。并餘四眾，苾芻、苾芻尼、優婆塞、優婆夷等，皆來集會。

復有地居諸天、欲色界天、淨居天等，諸天子眾亦悉來會，親近世尊瞻禮聽法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復有地居諸天、欲色界天、淨居天等，諸天子眾亦悉來會，親近世尊瞻禮聽法。

爾時世尊處大會中，有無數百千天人大眾恭敬圍遶聽受說法。佛告大眾：「我有正法，名普攝諸菩薩摩訶薩最上勝行清淨妙門。此能圓滿一切行故。謂若菩薩修布施行，即能成熟一切有情；若諸菩薩修持戒行，即得一切勝願圓滿；若諸菩薩修忍辱行，即得一切相好具足；若諸菩薩修精進行，即能圓滿一切佛法；若諸菩薩修禪定行，能令一切調伏其心；若諸菩薩修智慧行，即能斷除一切煩惱；若諸菩薩修說法行，即能成就無礙辯才。若諸菩薩修勝福行，即能長養一切有情；若諸菩薩修妙智行，即能成就無礙之智；若諸菩薩修奢摩他行，即能令彼心業調暢；若諸菩薩修妙觀行，即能遠離一切分別；若諸菩薩修於慈行，即得一切心無障礙；若諸菩薩修於悲行，即得身心俱無懈倦；若諸菩薩修於喜行，即能遊戲法喜園苑；若諸菩薩修於捨行，即能斷除違順二法；若諸菩薩修聽法行，即能斷除一切障累；若諸菩薩修出離行，即能捐棄一切取著；若諸菩薩修住阿蘭若行，即得所作善法皆無壞失；若諸菩薩修於念行，即能獲得諸總持門；若諸菩薩修於慧行，即獲勝慧善別諸法；若諸菩薩修於住行，即得一切無能勝心；若諸菩薩修趣向行，即能隨知一切義趣；若諸菩薩修四念處行，即能伺察身受心法；若諸菩薩修四正斷行，即能斷除諸不善法、圓滿一切善法；若諸菩薩修四神足行，即得身心清淨輕安；若諸菩薩修五根行，即能善知自他根性；若諸菩薩修五力行，即得不為一切煩惱之所屈伏；若諸菩薩修七覺支行，即於諸法如實覺了；若諸菩薩修八正道行，即能超越一切邪道；若諸菩薩修四諦行，即能成就無動轉法；若諸菩薩修四無礙解行，即能斷除一切有情疑惑之心；若諸菩薩修歸趣行，即得自在之智；若諸菩薩修善知識行，即能積集一切功德；若諸菩薩修意樂行，即與一切世間不相違背；若諸菩薩修深心行，即得一切所向最勝；若諸菩薩修相應行，即能勤勇救拔出離；若諸菩薩修住僧坊行，即得隨所聞法而無壞失；若諸菩薩修四攝法行，即能攝受一切有情；若諸菩薩修攝受正法之行，即能不斷三寶聖種；若諸菩薩善修迴向之行，即能嚴淨佛土；若諸菩薩修善巧方便之行，即能圓滿一切智智。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊處大會中，有無數百千天人大眾恭敬圍遶聽受說法。佛告大眾：「我有正法，名普攝諸菩薩摩訶薩最上勝行清淨妙門。此能圓滿一切行故。謂若菩薩修布施行，即能成熟一切有情；若諸菩薩修持戒行，即得一切勝願圓滿；若諸菩薩修忍辱行，即得一切相好具足；若諸菩薩修精進行，即能圓滿一切佛法；若諸菩薩修禪定行，能令一切調伏其心；若諸菩薩修智慧行，即能斷除一切煩惱；若諸菩薩修說法行，即能成就無礙辯才。若諸菩薩修勝福行，即能長養一切有情；若諸菩薩修妙智行，即能成就無礙之智；若諸菩薩修奢摩他行，即能令彼心業調暢；若諸菩薩修妙觀行，即能遠離一切分別；若諸菩薩修於慈行，即得一切心無障礙；若諸菩薩修於悲行，即得身心俱無懈倦；若諸菩薩修於喜行，即能遊戲法喜園苑；若諸菩薩修於捨行，即能斷除違順二法；若諸菩薩修聽法行，即能斷除一切障累；若諸菩薩修出離行，即能捐棄一切取著；若諸菩薩修住阿蘭若行，即得所作善法皆無壞失；若諸菩薩修於念行，即能獲得諸總持門；若諸菩薩修於慧行，即獲勝慧善別諸法；若諸菩薩修於住行，即得一切無能勝心；若諸菩薩修趣向行，即能隨知一切義趣；若諸菩薩修四念處行，即能伺察身受心法；若諸菩薩修四正斷行，即能斷除諸不善法、圓滿一切善法；若諸菩薩修四神足行，即得身心清淨輕安；若諸菩薩修五根行，即能善知自他根性；若諸菩薩修五力行，即得不為一切煩惱之所屈伏；若諸菩薩修七覺支行，即於諸法如實覺了；若諸菩薩修八正道行，即能超越一切邪道；若諸菩薩修四諦行，即能成就無動轉法；若諸菩薩修四無礙解行，即能斷除一切有情疑惑之心；若諸菩薩修歸趣行，即得自在之智；若諸菩薩修善知識行，即能積集一切功德；若諸菩薩修意樂行，即與一切世間不相違背；若諸菩薩修深心行，即得一切所向最勝；若諸菩薩修相應行，即能勤勇救拔出離；若諸菩薩修住僧坊行，即得隨所聞法而無壞失；若諸菩薩修四攝法行，即能攝受一切有情；若諸菩薩修攝受正法之行，即能不斷三寶聖種；若諸菩薩善修迴向之行，即能嚴淨佛土；若諸菩薩修善巧方便之行，即能圓滿一切智智。」

世尊如是宣說普攝諸菩薩摩訶薩最上勝行清淨妙門廣大正法。當佛世尊說是法時，金剛手大祕密主菩薩摩訶薩現威神力侍佛之右。是時金剛手菩薩摩訶薩前白佛言：「希有世尊！如來善說普攝諸菩薩摩訶薩最上勝行清淨妙門廣大正法。世尊！如我解佛所說義趣，如我所得諸菩薩摩訶薩一切勝行皆從福智二行中出，當知隨入福智二行。何以故？諸菩薩修福行故，能令一切有情離諸障礙；若修智行；能為一切有情善說法要令生喜悅。世尊！是故諸菩薩摩訶薩福行智行二應和合。何以故？菩薩修福行故，即能圓滿善巧方便波羅蜜多；修智行故，即能圓滿般若波羅蜜多。故此二行即是菩薩二種聖道，普攝一切道行。菩薩住是道者，即能降伏難降伏者諸業魔眾，菩薩已能超出諸惡魔道，不退轉於阿耨多羅三藐三菩提。即此不退轉菩薩，能善開明諸佛如來甚深祕密使不隱覆。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世尊如是宣說普攝諸菩薩摩訶薩最上勝行清淨妙門廣大正法。當佛世尊說是法時，金剛手大祕密主菩薩摩訶薩現威神力侍佛之右。是時金剛手菩薩摩訶薩前白佛言：「希有世尊！如來善說普攝諸菩薩摩訶薩最上勝行清淨妙門廣大正法。世尊！如我解佛所說義趣，如我所得諸菩薩摩訶薩一切勝行皆從福智二行中出，當知隨入福智二行。何以故？諸菩薩修福行故，能令一切有情離諸障礙；若修智行；能為一切有情善說法要令生喜悅。世尊！是故諸菩薩摩訶薩福行智行二應和合。何以故？菩薩修福行故，即能圓滿善巧方便波羅蜜多；修智行故，即能圓滿般若波羅蜜多。故此二行即是菩薩二種聖道，普攝一切道行。菩薩住是道者，即能降伏難降伏者諸業魔眾，菩薩已能超出諸惡魔道，不退轉於阿耨多羅三藐三菩提。即此不退轉菩薩，能善開明諸佛如來甚深祕密使不隱覆。」

爾時會中寂慧菩薩摩訶薩，前白金剛手大祕密主菩薩摩訶薩言：「大祕密主！汝常近侍諸佛如來，汝能樂說如來所有祕密之法，願為發起；此非聲聞緣覺所入境界，況餘凡夫？」如是言已，時金剛手大祕密主菩薩摩訶薩默然而住。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時會中寂慧菩薩摩訶薩，前白金剛手大祕密主菩薩摩訶薩言：「大祕密主！汝常近侍諸佛如來，汝能樂說如來所有祕密之法，願為發起；此非聲聞緣覺所入境界，況餘凡夫？」如是言已，時金剛手大祕密主菩薩摩訶薩默然而住。

爾時寂慧菩薩知是事已，前白佛言：「惟願世尊勅金剛手大祕密主菩薩摩訶薩，為此眾會發明如來祕密之法，令諸菩薩摩訶薩眾聞已歡喜，廣大積集菩提分法，成就如來祕密之法，如理而行。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時寂慧菩薩知是事已，前白佛言：「惟願世尊勅金剛手大祕密主菩薩摩訶薩，為此眾會發明如來祕密之法，令諸菩薩摩訶薩眾聞已歡喜，廣大積集菩提分法，成就如來祕密之法，如理而行。」

爾時世尊告金剛手大祕密主菩薩摩訶薩言：「我今勸請於汝，汝應善為此會大眾，宣說菩薩祕密、如來祕密真實之法。此會大眾而悉樂聞。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊告金剛手大祕密主菩薩摩訶薩言：「我今勸請於汝，汝應善為此會大眾，宣說菩薩祕密、如來祕密真實之法。此會大眾而悉樂聞。」

時金剛手大祕密主菩薩承佛聖旨，前白佛言：「世尊！如佛教勅，我今宣說菩薩祕密、如來祕密真實之法。然此會中若有少能悟入之者，皆是世尊威神建立。譬如夜中冥暗所覆，燈光發明，普能照現一切色像。今此眾會亦復如是，於菩薩祕密、如來祕密真實法中，若有聞已少悟入者，當知皆是如來威神之所建立。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時金剛手大祕密主菩薩承佛聖旨，前白佛言：「世尊！如佛教勅，我今宣說菩薩祕密、如來祕密真實之法。然此會中若有少能悟入之者，皆是世尊威神建立。譬如夜中冥暗所覆，燈光發明，普能照現一切色像。今此眾會亦復如是，於菩薩祕密、如來祕密真實法中，若有聞已少悟入者，當知皆是如來威神之所建立。」

爾時金剛手大祕密主菩薩摩訶薩告寂慧菩薩摩訶薩言：「善男子！今此眾會，於菩薩祕密、如來祕密真實法中，若能聞已不驚怖者，斯為甚善。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時金剛手大祕密主菩薩摩訶薩告寂慧菩薩摩訶薩言：「善男子！今此眾會，於菩薩祕密、如來祕密真實法中，若能聞已不驚怖者，斯為甚善。」

時寂慧菩薩摩訶薩普告在會諸大眾言：「諸仁者！如佛所說，有其四種不可思議。何等為四？一者、業不可思議，二者、龍不可思議，三者、定不可思議，四者、佛不可思議。仁者當知，於此四中唯佛如來不可思議最上第一。所有諸佛阿耨多羅三藐三菩提法，由此四種不可思議共所成立。是故汝諸仁者！於諸菩薩不思議法、如來不思議法，聞已不驚不怖不生畏怯，應生最上廣大清淨喜悅之心。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時寂慧菩薩摩訶薩普告在會諸大眾言：「諸仁者！如佛所說，有其四種不可思議。何等為四？一者、業不可思議，二者、龍不可思議，三者、定不可思議，四者、佛不可思議。仁者當知，於此四中唯佛如來不可思議最上第一。所有諸佛阿耨多羅三藐三菩提法，由此四種不可思議共所成立。是故汝諸仁者！於諸菩薩不思議法、如來不思議法，聞已不驚不怖不生畏怯，應生最上廣大清淨喜悅之心。」

是時寂慧菩薩以佛威神加持力故，能知此會一切大眾，悉於諸佛菩薩祕密法中信樂聽受。即時廣大散布天花，雨集于膝，普伸供養。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是時寂慧菩薩以佛威神加持力故，能知此會一切大眾，悉於諸佛菩薩祕密法中信樂聽受。即時廣大散布天花，雨集于膝，普伸供養。

爾時金剛手大祕密主菩薩摩訶薩告寂慧菩薩摩訶薩言：「汝應諦聽，我今且說菩薩祕密真實之法。寂慧當知，今我世尊昔於然燈如來法中居菩薩位，從彼佛所得授阿耨多羅三藐三菩提記。從是以來，我常隨逐釋迦菩薩，而是菩薩所有身業曾無異作，亦不見有邪曲之相；語無異作，亦不曾聞虛妄之言；心無異作，亦不曾知愛著之失。隨其身業現威儀相，但為成熟一切有情，不自稱譽。由彼菩薩身威儀相無其邊際，乃至一切有情諸威儀事，悉入菩薩威儀相中，而菩薩不假勤力，亦無發悟安然而住。所謂應以禪定可度者諸有情類，即現禪定而為化度；應以鼓樂絃歌可度者，即現鼓樂絃歌而為化度；應以童男身可度者，即現其身而為化度；應以童女身可度者，即現其身而為化度；應以男子身可度者，即現其身而為化度；應以女人身可度者，即現其身而為化度；應以少年身可度者，即現其身而為化度；應以中年身可度者，即現其身而為化度；應以老年身可度者，即現其身而為化度；應以卑劣身可度者，即現其身而為化度；應以屠膾身可度者，即現其身而為化度；應以瘖瘂身可度者，即現其身而為化度；應以盲聾身可度者，即現其身而為化度；應以三惡趣相及人趣身可度者，即皆現之而為化度；應以天身可度者，即現其身而為化度；應以龍及夜叉、乾闥婆、阿修羅、迦樓羅、緊那羅、摩睺羅伽等身可度者，即皆現之而為化度；應以帝釋身可度者，即現其身而為化度；應以梵王身可度者，即現其身而為化度；應以護世身可度者，即現其身而為化度；應以轉輪王身可度者，即現其身而為化度；應以苾芻、苾芻尼、優婆塞、優婆夷身可度者，即皆現之而為化度；應以聲聞身可度者，即現其身而為化度；應以緣覺身可度者，即現其身而為化度；應以菩薩身可度者，即現其身而為化度；應以如來身可度者，即現其身而為化度；非可現者謂除無色。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時金剛手大祕密主菩薩摩訶薩告寂慧菩薩摩訶薩言：「汝應諦聽，我今且說菩薩祕密真實之法。寂慧當知，今我世尊昔於然燈如來法中居菩薩位，從彼佛所得授阿耨多羅三藐三菩提記。從是以來，我常隨逐釋迦菩薩，而是菩薩所有身業曾無異作，亦不見有邪曲之相；語無異作，亦不曾聞虛妄之言；心無異作，亦不曾知愛著之失。隨其身業現威儀相，但為成熟一切有情，不自稱譽。由彼菩薩身威儀相無其邊際，乃至一切有情諸威儀事，悉入菩薩威儀相中，而菩薩不假勤力，亦無發悟安然而住。所謂應以禪定可度者諸有情類，即現禪定而為化度；應以鼓樂絃歌可度者，即現鼓樂絃歌而為化度；應以童男身可度者，即現其身而為化度；應以童女身可度者，即現其身而為化度；應以男子身可度者，即現其身而為化度；應以女人身可度者，即現其身而為化度；應以少年身可度者，即現其身而為化度；應以中年身可度者，即現其身而為化度；應以老年身可度者，即現其身而為化度；應以卑劣身可度者，即現其身而為化度；應以屠膾身可度者，即現其身而為化度；應以瘖瘂身可度者，即現其身而為化度；應以盲聾身可度者，即現其身而為化度；應以三惡趣相及人趣身可度者，即皆現之而為化度；應以天身可度者，即現其身而為化度；應以龍及夜叉、乾闥婆、阿修羅、迦樓羅、緊那羅、摩睺羅伽等身可度者，即皆現之而為化度；應以帝釋身可度者，即現其身而為化度；應以梵王身可度者，即現其身而為化度；應以護世身可度者，即現其身而為化度；應以轉輪王身可度者，即現其身而為化度；應以苾芻、苾芻尼、優婆塞、優婆夷身可度者，即皆現之而為化度；應以聲聞身可度者，即現其身而為化度；應以緣覺身可度者，即現其身而為化度；應以菩薩身可度者，即現其身而為化度；應以如來身可度者，即現其身而為化度；非可現者謂除無色。