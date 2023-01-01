佛說如來不思議祕密大乘經
宋 法護譯20卷CBETA T0312大于一万字 11 h
向佛经 GPT 提问
第 1 卷
佛說如來不思議祕密大乘經卷第一
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西天譯經三藏朝散大夫試光祿卿傳梵大師賜紫沙門臣法護等奉 詔譯
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菩薩身密品第一之一
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如是我聞：
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一時世尊在王舍城鷲峯山中，與大苾芻眾四萬二千人俱；菩薩八萬四千，皆是已得神通妙智——諸大菩薩摩訶薩眾悉從他方諸佛剎中來此集會，已得忍、不退轉、一生補處，獲諸總持及三摩地，具無礙辯，能善超度無邊佛剎，善於十方無邊一切諸佛剎中建立示現，以神通智遊戲自在，降伏眾魔、制諸異論，了知一切眾生心意所行，復以勝智善別他根，解入一切波羅蜜多理教法門，具善巧方便，到於究竟最上彼岸，為一切佛共所稱讚；於無量無邊百千俱胝那庾多劫中，積集畢竟菩提道行，其心平等如地水火風緣虛空無邊，善修慈觀如理相應，所起一切住著障礙悉能超越；獲那羅延妙好身相，具金剛堅固不壞之身，能師子吼宣演法音，善於一切大眾會中得勝無畏，有大光明映蔽日月；已得諸法如其所說三世平等，以決定智善說最上甚深法要，深入一切緣生法門，遠離斷常二種邊見，於禪定解脫三摩地三摩鉢底若入若起而悉能知，功德智慧名聞十方，任持最上正法寶王，能使不斷三寶聖種，如是等積集無量福智勝行——其名曰：寶上菩薩、月幢菩薩、清涼幢菩薩、光幢菩薩、吉祥光菩薩、吉祥峯菩薩、吉祥密菩薩、那羅延天菩薩、龍喜菩薩、龍上菩薩、龍樹菩薩、持妙色菩薩、高天菩薩、德光王菩薩、光明手菩薩、常舉手菩薩、常下手菩薩、寶印手菩薩、寶手菩薩、普光菩薩、星王菩薩、金剛手菩薩、金剛慧菩薩、金剛大慧菩薩、金剛步菩薩、不動跡步菩薩、三界跡步菩薩、無邊步菩薩、無邊慧菩薩、精妙慧菩薩、堅固慧菩薩、天慧菩薩、炎熾慧菩薩、最勝慧菩薩、增長慧菩薩、常慘菩薩、常喜菩薩、喜根菩薩、滅惡趣菩薩、除蓋障菩薩、自相持無垢光菩薩、勇猛精進菩薩、慧積菩薩、常觀察菩薩、觀自在菩薩、得大勢菩薩、高峯菩薩、虛空藏菩薩、不瞬菩薩、無悕望菩薩、寶上菩薩、寶思惟菩薩、善思惟菩薩、善思義菩薩、決定義菩薩、總持自在王菩薩、持地菩薩、莊嚴王菩薩、剎土莊嚴菩薩、寶積菩薩、祕密巖菩薩、帝釋天菩薩、水天菩薩、梵網菩薩、明網菩薩、天冠菩薩、妙臂菩薩、妙眼菩薩、香象菩薩、象中香象菩薩、師子幢菩薩、成義慧菩薩、海慧菩薩、善調御菩薩、寂慧菩薩、慈氏菩薩、妙吉祥童真菩薩。
一時世尊在王舍城鷲峯山中，與大苾芻眾四萬二千人俱；菩薩八萬四千，皆是已得神通妙智——諸大菩薩摩訶薩眾悉從他方諸佛剎中來此集會，已得忍、不退轉、一生補處，獲諸總持及三摩地，具無礙辯，能善超度無邊佛剎，善於十方無邊一切諸佛剎中建立示現，以神通智遊戲自在，降伏眾魔、制諸異論，了知一切眾生心意所行，復以勝智善別他根，解入一切波羅蜜多理教法門，具善巧方便，到於究竟最上彼岸，為一切佛共所稱讚；於無量無邊百千俱胝那庾多劫中，積集畢竟菩提道行，其心平等如地水火風緣虛空無邊，善修慈觀如理相應，所起一切住著障礙悉能超越；獲那羅延妙好身相，具金剛堅固不壞之身，能師子吼宣演法音，善於一切大眾會中得勝無畏，有大光明映蔽日月；已得諸法如其所說三世平等，以決定智善說最上甚深法要，深入一切緣生法門，遠離斷常二種邊見，於禪定解脫三摩地三摩鉢底若入若起而悉能知，功德智慧名聞十方，任持最上正法寶王，能使不斷三寶聖種，如是等積集無量福智勝行——其名曰：寶上菩薩、月幢菩薩、清涼幢菩薩、光幢菩薩、吉祥光菩薩、吉祥峯菩薩、吉祥密菩薩、那羅延天菩薩、龍喜菩薩、龍上菩薩、龍樹菩薩、持妙色菩薩、高天菩薩、德光王菩薩、光明手菩薩、常舉手菩薩、常下手菩薩、寶印手菩薩、寶手菩薩、普光菩薩、星王菩薩、金剛手菩薩、金剛慧菩薩、金剛大慧菩薩、金剛步菩薩、不動跡步菩薩、三界跡步菩薩、無邊步菩薩、無邊慧菩薩、精妙慧菩薩、堅固慧菩薩、天慧菩薩、炎熾慧菩薩、最勝慧菩薩、增長慧菩薩、常慘菩薩、常喜菩薩、喜根菩薩、滅惡趣菩薩、除蓋障菩薩、自相持無垢光菩薩、勇猛精進菩薩、慧積菩薩、常觀察菩薩、觀自在菩薩、得大勢菩薩、高峯菩薩、虛空藏菩薩、不瞬菩薩、無悕望菩薩、寶上菩薩、寶思惟菩薩、善思惟菩薩、善思義菩薩、決定義菩薩、總持自在王菩薩、持地菩薩、莊嚴王菩薩、剎土莊嚴菩薩、寶積菩薩、祕密巖菩薩、帝釋天菩薩、水天菩薩、梵網菩薩、明網菩薩、天冠菩薩、妙臂菩薩、妙眼菩薩、香象菩薩、象中香象菩薩、師子幢菩薩、成義慧菩薩、海慧菩薩、善調御菩薩、寂慧菩薩、慈氏菩薩、妙吉祥童真菩薩。
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如是等八萬四千諸大菩薩摩訶薩眾，及此三千大千世界梵王、帝釋、護世天等，并餘大威德諸天王眾，或龍王眾、夜叉王眾、阿修羅王眾、迦樓羅王眾、緊那羅王眾、摩睺羅伽王眾、乾闥婆王眾，如是等眾悉來集會。所謂阿那婆達多龍王、娑伽羅龍王、嚩嚕拏龍王、摩那斯龍王、得叉迦龍王、金色龍王、無邊色龍王、蘇尸摩龍王，是等龍王與多百千諸龍眷屬來此集會，親近世尊瞻禮聽法。
如是等八萬四千諸大菩薩摩訶薩眾，及此三千大千世界梵王、帝釋、護世天等，并餘大威德諸天王眾，或龍王眾、夜叉王眾、阿修羅王眾、迦樓羅王眾、緊那羅王眾、摩睺羅伽王眾、乾闥婆王眾，如是等眾悉來集會。所謂阿那婆達多龍王、娑伽羅龍王、嚩嚕拏龍王、摩那斯龍王、得叉迦龍王、金色龍王、無邊色龍王、蘇尸摩龍王，是等龍王與多百千諸龍眷屬來此集會，親近世尊瞻禮聽法。
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復次阿修羅王眾，所謂羅睺阿修羅王、毘摩質多羅阿修羅王、妙臂阿修羅王、娑羅阿修羅王、多羅阿修羅王、淨戒阿修羅王、大笑阿修羅王、廣腹阿修羅王、盡邊阿修羅王，是等阿修羅王與多百千諸阿修羅眷屬來此集會，親近世尊瞻禮聽法。
復次阿修羅王眾，所謂羅睺阿修羅王、毘摩質多羅阿修羅王、妙臂阿修羅王、娑羅阿修羅王、多羅阿修羅王、淨戒阿修羅王、大笑阿修羅王、廣腹阿修羅王、盡邊阿修羅王，是等阿修羅王與多百千諸阿修羅眷屬來此集會，親近世尊瞻禮聽法。
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爾時摩伽陀國主阿闍世王，與宮嬪眷屬來此會中，親近世尊瞻禮聽法。并餘四眾，苾芻、苾芻尼、優婆塞、優婆夷等，皆來集會。
爾時摩伽陀國主阿闍世王，與宮嬪眷屬來此會中，親近世尊瞻禮聽法。并餘四眾，苾芻、苾芻尼、優婆塞、優婆夷等，皆來集會。
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復有地居諸天、欲色界天、淨居天等，諸天子眾亦悉來會，親近世尊瞻禮聽法。
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爾時世尊處大會中，有無數百千天人大眾恭敬圍遶聽受說法。佛告大眾：「我有正法，名普攝諸菩薩摩訶薩最上勝行清淨妙門。此能圓滿一切行故。謂若菩薩修布施行，即能成熟一切有情；若諸菩薩修持戒行，即得一切勝願圓滿；若諸菩薩修忍辱行，即得一切相好具足；若諸菩薩修精進行，即能圓滿一切佛法；若諸菩薩修禪定行，能令一切調伏其心；若諸菩薩修智慧行，即能斷除一切煩惱；若諸菩薩修說法行，即能成就無礙辯才。若諸菩薩修勝福行，即能長養一切有情；若諸菩薩修妙智行，即能成就無礙之智；若諸菩薩修奢摩他行，即能令彼心業調暢；若諸菩薩修妙觀行，即能遠離一切分別；若諸菩薩修於慈行，即得一切心無障礙；若諸菩薩修於悲行，即得身心俱無懈倦；若諸菩薩修於喜行，即能遊戲法喜園苑；若諸菩薩修於捨行，即能斷除違順二法；若諸菩薩修聽法行，即能斷除一切障累；若諸菩薩修出離行，即能捐棄一切取著；若諸菩薩修住阿蘭若行，即得所作善法皆無壞失；若諸菩薩修於念行，即能獲得諸總持門；若諸菩薩修於慧行，即獲勝慧善別諸法；若諸菩薩修於住行，即得一切無能勝心；若諸菩薩修趣向行，即能隨知一切義趣；若諸菩薩修四念處行，即能伺察身受心法；若諸菩薩修四正斷行，即能斷除諸不善法、圓滿一切善法；若諸菩薩修四神足行，即得身心清淨輕安；若諸菩薩修五根行，即能善知自他根性；若諸菩薩修五力行，即得不為一切煩惱之所屈伏；若諸菩薩修七覺支行，即於諸法如實覺了；若諸菩薩修八正道行，即能超越一切邪道；若諸菩薩修四諦行，即能成就無動轉法；若諸菩薩修四無礙解行，即能斷除一切有情疑惑之心；若諸菩薩修歸趣行，即得自在之智；若諸菩薩修善知識行，即能積集一切功德；若諸菩薩修意樂行，即與一切世間不相違背；若諸菩薩修深心行，即得一切所向最勝；若諸菩薩修相應行，即能勤勇救拔出離；若諸菩薩修住僧坊行，即得隨所聞法而無壞失；若諸菩薩修四攝法行，即能攝受一切有情；若諸菩薩修攝受正法之行，即能不斷三寶聖種；若諸菩薩善修迴向之行，即能嚴淨佛土；若諸菩薩修善巧方便之行，即能圓滿一切智智。」
爾時世尊處大會中，有無數百千天人大眾恭敬圍遶聽受說法。佛告大眾：「我有正法，名普攝諸菩薩摩訶薩最上勝行清淨妙門。此能圓滿一切行故。謂若菩薩修布施行，即能成熟一切有情；若諸菩薩修持戒行，即得一切勝願圓滿；若諸菩薩修忍辱行，即得一切相好具足；若諸菩薩修精進行，即能圓滿一切佛法；若諸菩薩修禪定行，能令一切調伏其心；若諸菩薩修智慧行，即能斷除一切煩惱；若諸菩薩修說法行，即能成就無礙辯才。若諸菩薩修勝福行，即能長養一切有情；若諸菩薩修妙智行，即能成就無礙之智；若諸菩薩修奢摩他行，即能令彼心業調暢；若諸菩薩修妙觀行，即能遠離一切分別；若諸菩薩修於慈行，即得一切心無障礙；若諸菩薩修於悲行，即得身心俱無懈倦；若諸菩薩修於喜行，即能遊戲法喜園苑；若諸菩薩修於捨行，即能斷除違順二法；若諸菩薩修聽法行，即能斷除一切障累；若諸菩薩修出離行，即能捐棄一切取著；若諸菩薩修住阿蘭若行，即得所作善法皆無壞失；若諸菩薩修於念行，即能獲得諸總持門；若諸菩薩修於慧行，即獲勝慧善別諸法；若諸菩薩修於住行，即得一切無能勝心；若諸菩薩修趣向行，即能隨知一切義趣；若諸菩薩修四念處行，即能伺察身受心法；若諸菩薩修四正斷行，即能斷除諸不善法、圓滿一切善法；若諸菩薩修四神足行，即得身心清淨輕安；若諸菩薩修五根行，即能善知自他根性；若諸菩薩修五力行，即得不為一切煩惱之所屈伏；若諸菩薩修七覺支行，即於諸法如實覺了；若諸菩薩修八正道行，即能超越一切邪道；若諸菩薩修四諦行，即能成就無動轉法；若諸菩薩修四無礙解行，即能斷除一切有情疑惑之心；若諸菩薩修歸趣行，即得自在之智；若諸菩薩修善知識行，即能積集一切功德；若諸菩薩修意樂行，即與一切世間不相違背；若諸菩薩修深心行，即得一切所向最勝；若諸菩薩修相應行，即能勤勇救拔出離；若諸菩薩修住僧坊行，即得隨所聞法而無壞失；若諸菩薩修四攝法行，即能攝受一切有情；若諸菩薩修攝受正法之行，即能不斷三寶聖種；若諸菩薩善修迴向之行，即能嚴淨佛土；若諸菩薩修善巧方便之行，即能圓滿一切智智。」
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世尊如是宣說普攝諸菩薩摩訶薩最上勝行清淨妙門廣大正法。當佛世尊說是法時，金剛手大祕密主菩薩摩訶薩現威神力侍佛之右。是時金剛手菩薩摩訶薩前白佛言：「希有世尊！如來善說普攝諸菩薩摩訶薩最上勝行清淨妙門廣大正法。世尊！如我解佛所說義趣，如我所得諸菩薩摩訶薩一切勝行皆從福智二行中出，當知隨入福智二行。何以故？諸菩薩修福行故，能令一切有情離諸障礙；若修智行；能為一切有情善說法要令生喜悅。世尊！是故諸菩薩摩訶薩福行智行二應和合。何以故？菩薩修福行故，即能圓滿善巧方便波羅蜜多；修智行故，即能圓滿般若波羅蜜多。故此二行即是菩薩二種聖道，普攝一切道行。菩薩住是道者，即能降伏難降伏者諸業魔眾，菩薩已能超出諸惡魔道，不退轉於阿耨多羅三藐三菩提。即此不退轉菩薩，能善開明諸佛如來甚深祕密使不隱覆。」
世尊如是宣說普攝諸菩薩摩訶薩最上勝行清淨妙門廣大正法。當佛世尊說是法時，金剛手大祕密主菩薩摩訶薩現威神力侍佛之右。是時金剛手菩薩摩訶薩前白佛言：「希有世尊！如來善說普攝諸菩薩摩訶薩最上勝行清淨妙門廣大正法。世尊！如我解佛所說義趣，如我所得諸菩薩摩訶薩一切勝行皆從福智二行中出，當知隨入福智二行。何以故？諸菩薩修福行故，能令一切有情離諸障礙；若修智行；能為一切有情善說法要令生喜悅。世尊！是故諸菩薩摩訶薩福行智行二應和合。何以故？菩薩修福行故，即能圓滿善巧方便波羅蜜多；修智行故，即能圓滿般若波羅蜜多。故此二行即是菩薩二種聖道，普攝一切道行。菩薩住是道者，即能降伏難降伏者諸業魔眾，菩薩已能超出諸惡魔道，不退轉於阿耨多羅三藐三菩提。即此不退轉菩薩，能善開明諸佛如來甚深祕密使不隱覆。」
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爾時會中寂慧菩薩摩訶薩，前白金剛手大祕密主菩薩摩訶薩言：「大祕密主！汝常近侍諸佛如來，汝能樂說如來所有祕密之法，願為發起；此非聲聞緣覺所入境界，況餘凡夫？」如是言已，時金剛手大祕密主菩薩摩訶薩默然而住。
爾時會中寂慧菩薩摩訶薩，前白金剛手大祕密主菩薩摩訶薩言：「大祕密主！汝常近侍諸佛如來，汝能樂說如來所有祕密之法，願為發起；此非聲聞緣覺所入境界，況餘凡夫？」如是言已，時金剛手大祕密主菩薩摩訶薩默然而住。
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爾時寂慧菩薩知是事已，前白佛言：「惟願世尊勅金剛手大祕密主菩薩摩訶薩，為此眾會發明如來祕密之法，令諸菩薩摩訶薩眾聞已歡喜，廣大積集菩提分法，成就如來祕密之法，如理而行。」
爾時寂慧菩薩知是事已，前白佛言：「惟願世尊勅金剛手大祕密主菩薩摩訶薩，為此眾會發明如來祕密之法，令諸菩薩摩訶薩眾聞已歡喜，廣大積集菩提分法，成就如來祕密之法，如理而行。」
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爾時世尊告金剛手大祕密主菩薩摩訶薩言：「我今勸請於汝，汝應善為此會大眾，宣說菩薩祕密、如來祕密真實之法。此會大眾而悉樂聞。」
爾時世尊告金剛手大祕密主菩薩摩訶薩言：「我今勸請於汝，汝應善為此會大眾，宣說菩薩祕密、如來祕密真實之法。此會大眾而悉樂聞。」
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時金剛手大祕密主菩薩承佛聖旨，前白佛言：「世尊！如佛教勅，我今宣說菩薩祕密、如來祕密真實之法。然此會中若有少能悟入之者，皆是世尊威神建立。譬如夜中冥暗所覆，燈光發明，普能照現一切色像。今此眾會亦復如是，於菩薩祕密、如來祕密真實法中，若有聞已少悟入者，當知皆是如來威神之所建立。」
時金剛手大祕密主菩薩承佛聖旨，前白佛言：「世尊！如佛教勅，我今宣說菩薩祕密、如來祕密真實之法。然此會中若有少能悟入之者，皆是世尊威神建立。譬如夜中冥暗所覆，燈光發明，普能照現一切色像。今此眾會亦復如是，於菩薩祕密、如來祕密真實法中，若有聞已少悟入者，當知皆是如來威神之所建立。」
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爾時金剛手大祕密主菩薩摩訶薩告寂慧菩薩摩訶薩言：「善男子！今此眾會，於菩薩祕密、如來祕密真實法中，若能聞已不驚怖者，斯為甚善。」
爾時金剛手大祕密主菩薩摩訶薩告寂慧菩薩摩訶薩言：「善男子！今此眾會，於菩薩祕密、如來祕密真實法中，若能聞已不驚怖者，斯為甚善。」
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時寂慧菩薩摩訶薩普告在會諸大眾言：「諸仁者！如佛所說，有其四種不可思議。何等為四？一者、業不可思議，二者、龍不可思議，三者、定不可思議，四者、佛不可思議。仁者當知，於此四中唯佛如來不可思議最上第一。所有諸佛阿耨多羅三藐三菩提法，由此四種不可思議共所成立。是故汝諸仁者！於諸菩薩不思議法、如來不思議法，聞已不驚不怖不生畏怯，應生最上廣大清淨喜悅之心。」
時寂慧菩薩摩訶薩普告在會諸大眾言：「諸仁者！如佛所說，有其四種不可思議。何等為四？一者、業不可思議，二者、龍不可思議，三者、定不可思議，四者、佛不可思議。仁者當知，於此四中唯佛如來不可思議最上第一。所有諸佛阿耨多羅三藐三菩提法，由此四種不可思議共所成立。是故汝諸仁者！於諸菩薩不思議法、如來不思議法，聞已不驚不怖不生畏怯，應生最上廣大清淨喜悅之心。」
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是時寂慧菩薩以佛威神加持力故，能知此會一切大眾，悉於諸佛菩薩祕密法中信樂聽受。即時廣大散布天花，雨集于膝，普伸供養。
是時寂慧菩薩以佛威神加持力故，能知此會一切大眾，悉於諸佛菩薩祕密法中信樂聽受。即時廣大散布天花，雨集于膝，普伸供養。
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爾時金剛手大祕密主菩薩摩訶薩告寂慧菩薩摩訶薩言：「汝應諦聽，我今且說菩薩祕密真實之法。寂慧當知，今我世尊昔於然燈如來法中居菩薩位，從彼佛所得授阿耨多羅三藐三菩提記。從是以來，我常隨逐釋迦菩薩，而是菩薩所有身業曾無異作，亦不見有邪曲之相；語無異作，亦不曾聞虛妄之言；心無異作，亦不曾知愛著之失。隨其身業現威儀相，但為成熟一切有情，不自稱譽。由彼菩薩身威儀相無其邊際，乃至一切有情諸威儀事，悉入菩薩威儀相中，而菩薩不假勤力，亦無發悟安然而住。所謂應以禪定可度者諸有情類，即現禪定而為化度；應以鼓樂絃歌可度者，即現鼓樂絃歌而為化度；應以童男身可度者，即現其身而為化度；應以童女身可度者，即現其身而為化度；應以男子身可度者，即現其身而為化度；應以女人身可度者，即現其身而為化度；應以少年身可度者，即現其身而為化度；應以中年身可度者，即現其身而為化度；應以老年身可度者，即現其身而為化度；應以卑劣身可度者，即現其身而為化度；應以屠膾身可度者，即現其身而為化度；應以瘖瘂身可度者，即現其身而為化度；應以盲聾身可度者，即現其身而為化度；應以三惡趣相及人趣身可度者，即皆現之而為化度；應以天身可度者，即現其身而為化度；應以龍及夜叉、乾闥婆、阿修羅、迦樓羅、緊那羅、摩睺羅伽等身可度者，即皆現之而為化度；應以帝釋身可度者，即現其身而為化度；應以梵王身可度者，即現其身而為化度；應以護世身可度者，即現其身而為化度；應以轉輪王身可度者，即現其身而為化度；應以苾芻、苾芻尼、優婆塞、優婆夷身可度者，即皆現之而為化度；應以聲聞身可度者，即現其身而為化度；應以緣覺身可度者，即現其身而為化度；應以菩薩身可度者，即現其身而為化度；應以如來身可度者，即現其身而為化度；非可現者謂除無色。
爾時金剛手大祕密主菩薩摩訶薩告寂慧菩薩摩訶薩言：「汝應諦聽，我今且說菩薩祕密真實之法。寂慧當知，今我世尊昔於然燈如來法中居菩薩位，從彼佛所得授阿耨多羅三藐三菩提記。從是以來，我常隨逐釋迦菩薩，而是菩薩所有身業曾無異作，亦不見有邪曲之相；語無異作，亦不曾聞虛妄之言；心無異作，亦不曾知愛著之失。隨其身業現威儀相，但為成熟一切有情，不自稱譽。由彼菩薩身威儀相無其邊際，乃至一切有情諸威儀事，悉入菩薩威儀相中，而菩薩不假勤力，亦無發悟安然而住。所謂應以禪定可度者諸有情類，即現禪定而為化度；應以鼓樂絃歌可度者，即現鼓樂絃歌而為化度；應以童男身可度者，即現其身而為化度；應以童女身可度者，即現其身而為化度；應以男子身可度者，即現其身而為化度；應以女人身可度者，即現其身而為化度；應以少年身可度者，即現其身而為化度；應以中年身可度者，即現其身而為化度；應以老年身可度者，即現其身而為化度；應以卑劣身可度者，即現其身而為化度；應以屠膾身可度者，即現其身而為化度；應以瘖瘂身可度者，即現其身而為化度；應以盲聾身可度者，即現其身而為化度；應以三惡趣相及人趣身可度者，即皆現之而為化度；應以天身可度者，即現其身而為化度；應以龍及夜叉、乾闥婆、阿修羅、迦樓羅、緊那羅、摩睺羅伽等身可度者，即皆現之而為化度；應以帝釋身可度者，即現其身而為化度；應以梵王身可度者，即現其身而為化度；應以護世身可度者，即現其身而為化度；應以轉輪王身可度者，即現其身而為化度；應以苾芻、苾芻尼、優婆塞、優婆夷身可度者，即皆現之而為化度；應以聲聞身可度者，即現其身而為化度；應以緣覺身可度者，即現其身而為化度；應以菩薩身可度者，即現其身而為化度；應以如來身可度者，即現其身而為化度；非可現者謂除無色。
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