大唐大慈恩寺三藏法師傳
唐 慧立本、彥悰箋10卷CBETA T2053大于一万字 13 h
向佛经 GPT 提问
第 9 卷
大唐大慈恩寺三藏法師傳卷第九
大唐大慈恩寺三藏法師傳卷第九
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沙門慧立本 釋彥悰箋
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起顯慶元年三月謝慈恩寺碑成終三年正月隨車駕還西京
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顯慶元年春三月癸亥， 御製大慈恩寺碑文訖。時禮部尚書許敬宗遣使送碑文與法師，鴻臚寺又有符下寺。
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甲子，法師率寺眾詣闕陳謝曰：「沙門玄奘言。被鴻臚寺符，伏奉 勅旨，親紆 聖筆。為大慈恩寺所製碑文已成，叡澤傍臨， 宸詞曲照。玄門益峻，梵侶增榮，跼厚地而懷慚，負層穹而寡力。玄奘聞。造化之功既播物而成教，聖人之道亦因辭以見情。然則畫卦垂文，空談於形器；設爻分象，未踰於寰域。羲皇之德尚見稱於前古，姬后之風亦獨高於後代。豈若開物成務，闡八正以摛章；詮道立言，證三明而導俗。理窮天地之表，情該日月之外，較其優劣，斯為盛矣。伏惟 皇帝陛下金輪在運，玉曆乘時，化溢四洲，仁覃九有。道包將聖，功茂迺神，縱多能於生知，資率由於天至。始悲奩鏡，即創招提，俄樹勝幢，更敷文律。若乃天華穎發，叡藻波騰，吞筆海而孕龍宮，掩詞林而包鶴樹。內該八藏，外覈六經，奧而能典，宏而且密。固使給園遺迹，託寶思而彌高，奈苑餘芬，假瓊章而不昧。豈直抑揚夢境，照晣迷塗，諒以鎔範四天，牢籠三界者矣。玄奘言行無取，猥預緇徒，亟叨恩顧，每謂多幸。重忝曲城之造，欣逢像法之盛，且慚且躍，實用交懷。無任竦戴之誠，謹詣朝堂。奉表陳謝。」
甲子，法師率寺眾詣闕陳謝曰：「沙門玄奘言。被鴻臚寺符，伏奉 勅旨，親紆 聖筆。為大慈恩寺所製碑文已成，叡澤傍臨， 宸詞曲照。玄門益峻，梵侶增榮，跼厚地而懷慚，負層穹而寡力。玄奘聞。造化之功既播物而成教，聖人之道亦因辭以見情。然則畫卦垂文，空談於形器；設爻分象，未踰於寰域。羲皇之德尚見稱於前古，姬后之風亦獨高於後代。豈若開物成務，闡八正以摛章；詮道立言，證三明而導俗。理窮天地之表，情該日月之外，較其優劣，斯為盛矣。伏惟 皇帝陛下金輪在運，玉曆乘時，化溢四洲，仁覃九有。道包將聖，功茂迺神，縱多能於生知，資率由於天至。始悲奩鏡，即創招提，俄樹勝幢，更敷文律。若乃天華穎發，叡藻波騰，吞筆海而孕龍宮，掩詞林而包鶴樹。內該八藏，外覈六經，奧而能典，宏而且密。固使給園遺迹，託寶思而彌高，奈苑餘芬，假瓊章而不昧。豈直抑揚夢境，照晣迷塗，諒以鎔範四天，牢籠三界者矣。玄奘言行無取，猥預緇徒，亟叨恩顧，每謂多幸。重忝曲城之造，欣逢像法之盛，且慚且躍，實用交懷。無任竦戴之誠，謹詣朝堂。奉表陳謝。」
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乙丑，法師又惟 主上文明天縱，聖而多能，非直文麗魏君，亦乃書邁漢主。法師以見碑是聖文，其書亦望神筆，因詣闕請 皇帝自書。表曰：「沙門玄奘等言。竊以應物垂象，神用溥該；隨時設教， 聖功畢盡。是知日月雙朗，始極經天之運，卉木俱秀，方窮麗地之德。伏惟 皇帝陛下，智周萬物，仁霑三界，既隆景化，復闡玄風。鄙姬穆之好道，空賞瑤池之詠，蔑漢明之崇法，徒開白馬之祠。遂乃俯降天文，遠揚幽旨，用彫豐琬，長垂茂則。同六英之發音，若五緯之摛曜，敷至懷而感俗，弘大誓以匡時。豈獨幽贊真如，顯揚玄賾者也。雖玉藻斯暢，翠版將刊，而銀鉤未書，丹字猶韞。然則夔樂已簨，匪里曲之堪預，龍鄉既晝，何爝火之能明。非夫牙、曠撫律，羲和總馭，焉得揚法鼓之大音，裨慧日之沖彩。敢緣斯義，冐用干祈，伏乞成茲具美，勒以 神筆，庶淩雲之妙，邁跡前王，垂露之奇，騰芬後聖。金聲玉振，即悟群迷；鳳翥龍蟠，將開眾瞽。豈止克隆像教，懷生霑莫大之恩；實亦聿贊明時，宗社享無彊之福。玄奘稟識愚淺，謬齒緇林，本慚窺涉，多虧律行，猥辱宸詞，過蒙褒美。雖驚惕之甚，措顏無地，而慊懇之勤，翹誠有日。重敢塵黷，更懷氷火。」表奏不納。
乙丑，法師又惟 主上文明天縱，聖而多能，非直文麗魏君，亦乃書邁漢主。法師以見碑是聖文，其書亦望神筆，因詣闕請 皇帝自書。表曰：「沙門玄奘等言。竊以應物垂象，神用溥該；隨時設教， 聖功畢盡。是知日月雙朗，始極經天之運，卉木俱秀，方窮麗地之德。伏惟 皇帝陛下，智周萬物，仁霑三界，既隆景化，復闡玄風。鄙姬穆之好道，空賞瑤池之詠，蔑漢明之崇法，徒開白馬之祠。遂乃俯降天文，遠揚幽旨，用彫豐琬，長垂茂則。同六英之發音，若五緯之摛曜，敷至懷而感俗，弘大誓以匡時。豈獨幽贊真如，顯揚玄賾者也。雖玉藻斯暢，翠版將刊，而銀鉤未書，丹字猶韞。然則夔樂已簨，匪里曲之堪預，龍鄉既晝，何爝火之能明。非夫牙、曠撫律，羲和總馭，焉得揚法鼓之大音，裨慧日之沖彩。敢緣斯義，冐用干祈，伏乞成茲具美，勒以 神筆，庶淩雲之妙，邁跡前王，垂露之奇，騰芬後聖。金聲玉振，即悟群迷；鳳翥龍蟠，將開眾瞽。豈止克隆像教，懷生霑莫大之恩；實亦聿贊明時，宗社享無彊之福。玄奘稟識愚淺，謬齒緇林，本慚窺涉，多虧律行，猥辱宸詞，過蒙褒美。雖驚惕之甚，措顏無地，而慊懇之勤，翹誠有日。重敢塵黷，更懷氷火。」表奏不納。
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景寅，法師又請曰：「昨一日蒙齎天藻，喜戴不勝，未允神翰，翹丹尚擁。竊以攀榮奇樹，必含笑而芬芳，跪寶玉岑，亦舒渥而貽彩。伏惟陛下提衡執粹，垂拱大寧，叡思綺毫，俯凝多藝。鴻範光於涌洛，草聖茂於臨池。玄奘肅荷前恩，奉若華於金鏡；冐希後澤，佇桂影於銀鉤。豈直合璧相循，聯輝是仰，亦恐非天翰。無以懸日月之文，唯 麗則可以攄希微之軌。馳魂俛首，非所敢望，不勝積慊，昧死陳請。」表奏， 帝方運神筆。
景寅，法師又請曰：「昨一日蒙齎天藻，喜戴不勝，未允神翰，翹丹尚擁。竊以攀榮奇樹，必含笑而芬芳，跪寶玉岑，亦舒渥而貽彩。伏惟陛下提衡執粹，垂拱大寧，叡思綺毫，俯凝多藝。鴻範光於涌洛，草聖茂於臨池。玄奘肅荷前恩，奉若華於金鏡；冐希後澤，佇桂影於銀鉤。豈直合璧相循，聯輝是仰，亦恐非天翰。無以懸日月之文，唯 麗則可以攄希微之軌。馳魂俛首，非所敢望，不勝積慊，昧死陳請。」表奏， 帝方運神筆。
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法師既蒙 帝許，不勝喜慶。表謝曰：「沙門玄奘言。伏奉勅旨，許降 宸筆。自勒 御製大慈恩寺碑文。璽誥爰臻，綸慈猥集，祇荷慚惕，罔知攸措。玄奘聞強弩在彀，鼯鼠不足動其機；鴻鍾匿音，纖莛無以發其響。不謂日臨月照，遂迴景於空門；雨潤雲䒱，乃照感於玄寺。是所願也，豈所圖焉。伏惟陛下履翼乘樞，握符纘運，追軒邁頊，孕夏吞殷，演眾妙以陶時，總多能而景俗。九域之內既沐仁風，四天之表亦霑玄化。然則津梁之法非至聖無足闡其源，幽贊之工非至人何以敷其迹。雖追遠所極，自動天情，而冥祐可祈，即迴 宸睠，英詞曲被，已超希代之珍，祕迹行開，將踰絕價之寶。凡在群品，靡弗欣戴。然彼梵徒倍增慶躍，夢鈞天之廣樂，匹此非奇，得輪王之髻珠，儔茲豈貴。庶當刊以貞石，用樹福庭，蠢彼迷生，方開耳目。盛乎法炬，傳諸未來，使夫瞻寶字而仰銀鉤，發菩提於此日；諷遒文而探至賾，悟般若於斯地。劫城窮芥，昭昭之美恒存；遷海還桑，藹藹之風無朽。玄奘出自凡品，夙慚行業，既蒙落飾，思闡玄猷。往涉迦維，本憑皇化，迨茲翻譯，復承 朝獎。而貞觀之際，濫沐洪慈，永徽以來，更叨殊遇。二主神筆，猥賜褒揚，兩朝聖藻，極垂榮飾。顧循愚劣，實懷兢懼。輸報之誠，不忘昏曉。但以恩深巨壑，豈滴水之能酬；施厚崧丘，匪纖塵之可謝。唯當憑諸慧力，運以無方，資景祚於園寢，助隆基於七百。不任竦戴之至。謹附內給事臣王君德奉表陳謝以聞。輕犯威嚴，伏深戰慄。」
法師既蒙 帝許，不勝喜慶。表謝曰：「沙門玄奘言。伏奉勅旨，許降 宸筆。自勒 御製大慈恩寺碑文。璽誥爰臻，綸慈猥集，祇荷慚惕，罔知攸措。玄奘聞強弩在彀，鼯鼠不足動其機；鴻鍾匿音，纖莛無以發其響。不謂日臨月照，遂迴景於空門；雨潤雲䒱，乃照感於玄寺。是所願也，豈所圖焉。伏惟陛下履翼乘樞，握符纘運，追軒邁頊，孕夏吞殷，演眾妙以陶時，總多能而景俗。九域之內既沐仁風，四天之表亦霑玄化。然則津梁之法非至聖無足闡其源，幽贊之工非至人何以敷其迹。雖追遠所極，自動天情，而冥祐可祈，即迴 宸睠，英詞曲被，已超希代之珍，祕迹行開，將踰絕價之寶。凡在群品，靡弗欣戴。然彼梵徒倍增慶躍，夢鈞天之廣樂，匹此非奇，得輪王之髻珠，儔茲豈貴。庶當刊以貞石，用樹福庭，蠢彼迷生，方開耳目。盛乎法炬，傳諸未來，使夫瞻寶字而仰銀鉤，發菩提於此日；諷遒文而探至賾，悟般若於斯地。劫城窮芥，昭昭之美恒存；遷海還桑，藹藹之風無朽。玄奘出自凡品，夙慚行業，既蒙落飾，思闡玄猷。往涉迦維，本憑皇化，迨茲翻譯，復承 朝獎。而貞觀之際，濫沐洪慈，永徽以來，更叨殊遇。二主神筆，猥賜褒揚，兩朝聖藻，極垂榮飾。顧循愚劣，實懷兢懼。輸報之誠，不忘昏曉。但以恩深巨壑，豈滴水之能酬；施厚崧丘，匪纖塵之可謝。唯當憑諸慧力，運以無方，資景祚於園寢，助隆基於七百。不任竦戴之至。謹附內給事臣王君德奉表陳謝以聞。輕犯威嚴，伏深戰慄。」
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夏四月八日， 大帝書碑并匠鐫訖，將欲送寺，法師慚荷 聖慈，不敢空然待送，乃率慈恩徒眾及京城僧尼，各營幢蓋、寶帳、幡花，共至芳林門迎。勅又遣大常九部樂，長安、萬年二縣音聲共送。幢最卑者上出雲霓，幡極短者猶摩霄漢，凡三百餘事，音聲車百餘乘。至七日冥集城西安福門街。其夜雨。八日，路不堪行， 勅遣且停，仍迎法師入內。至十日，天景晴麗， 勅遣依前陳設。十四日旦，方乃引發，幢幡等次第陳列，從芳林門至慈恩寺，三十里間爛然盈滿。
夏四月八日， 大帝書碑并匠鐫訖，將欲送寺，法師慚荷 聖慈，不敢空然待送，乃率慈恩徒眾及京城僧尼，各營幢蓋、寶帳、幡花，共至芳林門迎。勅又遣大常九部樂，長安、萬年二縣音聲共送。幢最卑者上出雲霓，幡極短者猶摩霄漢，凡三百餘事，音聲車百餘乘。至七日冥集城西安福門街。其夜雨。八日，路不堪行， 勅遣且停，仍迎法師入內。至十日，天景晴麗， 勅遣依前陳設。十四日旦，方乃引發，幢幡等次第陳列，從芳林門至慈恩寺，三十里間爛然盈滿。
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帝登安福門樓望之甚悅，京都士女觀者百餘萬人。至十五日，度僧七人，設二千僧齋，陳九部樂等於佛殿前，日晚方散。
帝登安福門樓望之甚悅，京都士女觀者百餘萬人。至十五日，度僧七人，設二千僧齋，陳九部樂等於佛殿前，日晚方散。
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至十六日，法師又與徒眾詣朝堂陳謝碑至寺。表曰：「沙門玄奘等言。今月十四日，伏奉勅旨，送御書大慈恩寺碑，并設九部樂供養。堯日分照，先增慧炬之輝，舜海通波，更足法流之廣。豐碣巖𥩳，天文景燭，狀綵霞之映靈山，疑縟宿之臨仙嶠。凡在緇素，電激雲奔，瞻奉驚躍，得未曾有。竊以八卦垂文，六爻發繫，觀鳥制法，泣麟敷典， 聖人能事，畢見於茲，將以軌物垂範，隨時立訓，陶鑄生靈，抑揚風烈。然則秦皇刻石，獨昭美於封禪；魏后刊碑，徒紀功於大饗。猶稱題目，高視百王，豈若親紆叡藻，俯開仙翰。金奏發韻，銀鉤絢迹，探龍宮而架三玄，軼鳳篆而窮八體，揚春波而騁思，滴秋露以標奇。弘一乘之妙理，贊六度之幽賾，化總三千之域，聲騰百億之外。奈苑微言，假 天詞而更顯；竹林開士，託神筆而彌尊。因使梵志歸心，截疑網而祗訓，波旬革慮，偃邪山而徇道。豈止塵門之士始悟迷方，滯夢之賓行超苦際。像教東漸，年垂六百，弘闡之盛，未若於茲。至如漢明通感，尚咨謀於傅毅，吳主歸宗，猶考疑於闞澤。自斯已降，無足稱者，隨緣化物，獨推昭運，為善必應，克峻昌基，若金輪之王神功不測，同寶冠之帝休祚方永。玄奘等謬忝朝恩，幸登玄肆，屬慈雲重布，法鼓再揚，三明之化既隆，八正之門長闢，而顧非貞懇，虛蒙獎導，仰層旻而荷澤，俯浚谷以懷慚。無任竦戴之誠，謹詣闕陳謝以聞。」
至十六日，法師又與徒眾詣朝堂陳謝碑至寺。表曰：「沙門玄奘等言。今月十四日，伏奉勅旨，送御書大慈恩寺碑，并設九部樂供養。堯日分照，先增慧炬之輝，舜海通波，更足法流之廣。豐碣巖𥩳，天文景燭，狀綵霞之映靈山，疑縟宿之臨仙嶠。凡在緇素，電激雲奔，瞻奉驚躍，得未曾有。竊以八卦垂文，六爻發繫，觀鳥制法，泣麟敷典， 聖人能事，畢見於茲，將以軌物垂範，隨時立訓，陶鑄生靈，抑揚風烈。然則秦皇刻石，獨昭美於封禪；魏后刊碑，徒紀功於大饗。猶稱題目，高視百王，豈若親紆叡藻，俯開仙翰。金奏發韻，銀鉤絢迹，探龍宮而架三玄，軼鳳篆而窮八體，揚春波而騁思，滴秋露以標奇。弘一乘之妙理，贊六度之幽賾，化總三千之域，聲騰百億之外。奈苑微言，假 天詞而更顯；竹林開士，託神筆而彌尊。因使梵志歸心，截疑網而祗訓，波旬革慮，偃邪山而徇道。豈止塵門之士始悟迷方，滯夢之賓行超苦際。像教東漸，年垂六百，弘闡之盛，未若於茲。至如漢明通感，尚咨謀於傅毅，吳主歸宗，猶考疑於闞澤。自斯已降，無足稱者，隨緣化物，獨推昭運，為善必應，克峻昌基，若金輪之王神功不測，同寶冠之帝休祚方永。玄奘等謬忝朝恩，幸登玄肆，屬慈雲重布，法鼓再揚，三明之化既隆，八正之門長闢，而顧非貞懇，虛蒙獎導，仰層旻而荷澤，俯浚谷以懷慚。無任竦戴之誠，謹詣闕陳謝以聞。」
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碑至，有司於佛殿前東北角別造碑屋安之。其舍複拱重櫨，雲楣綺棟，金花下照，寶鐸上暉，仙掌露盤，一同靈塔。
碑至，有司於佛殿前東北角別造碑屋安之。其舍複拱重櫨，雲楣綺棟，金花下照，寶鐸上暉，仙掌露盤，一同靈塔。
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大帝善楷、隷、草、行，尤精飛白。其碑作行書，又用飛白勢作「顯慶元年」四字，並窮神妙。觀者日數千人。文武三品已上表乞模打，許之。自結繩息用，文字代興，二篆形殊，楷、草勢異，懸針垂露，雲氣偃波，銘石章程，八分行隷，古人互有短長，不能兼美。至如漢元稱善史書，魏武工於草、行，鍾繇閑於三體，王仲妙於八分，劉邵、張弘發譽於飛白，伯英、子玉流名於草聖。唯中郎、右軍稍兼眾美，亦不能盡也。故韋文休見二王書曰：「二王自可稱能，未是知書也。」若其天鋒秀拔，頵欝遒健，該古賢之眾體，盡先哲之多能，為毫翰之陽春、文字之寡和者，信歸之於我皇矣。
大帝善楷、隷、草、行，尤精飛白。其碑作行書，又用飛白勢作「顯慶元年」四字，並窮神妙。觀者日數千人。文武三品已上表乞模打，許之。自結繩息用，文字代興，二篆形殊，楷、草勢異，懸針垂露，雲氣偃波，銘石章程，八分行隷，古人互有短長，不能兼美。至如漢元稱善史書，魏武工於草、行，鍾繇閑於三體，王仲妙於八分，劉邵、張弘發譽於飛白，伯英、子玉流名於草聖。唯中郎、右軍稍兼眾美，亦不能盡也。故韋文休見二王書曰：「二王自可稱能，未是知書也。」若其天鋒秀拔，頵欝遒健，該古賢之眾體，盡先哲之多能，為毫翰之陽春、文字之寡和者，信歸之於我皇矣。
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法師少因聽習，及往西方，涉凌山、雪嶺，遂得冷病，發即封心，屢經困苦。數年已來，憑藥防禦得定。今夏五月，因熱追涼，遂動舊疾，幾將不濟。道俗憂懼，中書聞奏，勅遣供奉上醫尚藥奉御蔣孝璋、針醫上官琮專看，所須藥皆令內送。北門使者日有數般，遣伺氣候，遞報消息。乃至眠寢處所，皆遣內局上手安置。其珍惜如是，雖慈父之於一子，所不過也。孝璋等給侍醫藥，晝夜不離，經五日方損，內外情安。
法師少因聽習，及往西方，涉凌山、雪嶺，遂得冷病，發即封心，屢經困苦。數年已來，憑藥防禦得定。今夏五月，因熱追涼，遂動舊疾，幾將不濟。道俗憂懼，中書聞奏，勅遣供奉上醫尚藥奉御蔣孝璋、針醫上官琮專看，所須藥皆令內送。北門使者日有數般，遣伺氣候，遞報消息。乃至眠寢處所，皆遣內局上手安置。其珍惜如是，雖慈父之於一子，所不過也。孝璋等給侍醫藥，晝夜不離，經五日方損，內外情安。
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法師既荷聖恩，翌日進表謝曰：「沙門玄奘言。玄奘拙自營衛，冷疹增動，幾至綿篤，殆辭昭運。天恩矜憫，降以良醫，針藥纔加，即蒙瘳愈。駐頹齡於欲盡，反營魄於將消，重覩昌時，復遵明導，豈止膏肓永絕，腠理恒調而已。顧循庸菲，屢荷殊澤，施厚命輕，罔知輸報。唯憑慧力，庶詶冥祉。玄奘猶自虛惙，未堪詣闕陳謝，無任悚戴之至。謹遣弟子大乘光奉表以聞。」
法師既荷聖恩，翌日進表謝曰：「沙門玄奘言。玄奘拙自營衛，冷疹增動，幾至綿篤，殆辭昭運。天恩矜憫，降以良醫，針藥纔加，即蒙瘳愈。駐頹齡於欲盡，反營魄於將消，重覩昌時，復遵明導，豈止膏肓永絕，腠理恒調而已。顧循庸菲，屢荷殊澤，施厚命輕，罔知輸報。唯憑慧力，庶詶冥祉。玄奘猶自虛惙，未堪詣闕陳謝，無任悚戴之至。謹遣弟子大乘光奉表以聞。」
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帝覽表，遣給事王君德慰問法師曰：「既新服藥後，氣力固當虛劣，請法師善自攝衛，未宜即用心力。」
帝覽表，遣給事王君德慰問法師曰：「既新服藥後，氣力固當虛劣，請法師善自攝衛，未宜即用心力。」
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法師又蒙聖問，不勝喜懼之至，又表謝曰：「沙門玄奘言。玄奘業累所嬰，致招疾苦，呼吸之頃，幾隔明時。忽蒙皇帝、皇后降慈悲之念，垂性命之憂，天使頻臨，有逾十慰，神藥俯救，若遇一丸。飲沐聖慈，已祛沈痛，蒙荷醫療，遂得痊除。豈期已逝之魂見招於上帝，將夭之壽重稟於洪鑪。退省庸微，何以當此，撫膺愧越，言不足宣。荷殊澤而詎勝，粉微軀而靡謝。方冀勗茲禮誦，罄此身心，以答不次之恩，少塞無窮之責。無任感戴之極，謹附表謝聞。喜懼兼并，罔知攸措，塵黷聽覽，伏增惶悚。」
法師又蒙聖問，不勝喜懼之至，又表謝曰：「沙門玄奘言。玄奘業累所嬰，致招疾苦，呼吸之頃，幾隔明時。忽蒙皇帝、皇后降慈悲之念，垂性命之憂，天使頻臨，有逾十慰，神藥俯救，若遇一丸。飲沐聖慈，已祛沈痛，蒙荷醫療，遂得痊除。豈期已逝之魂見招於上帝，將夭之壽重稟於洪鑪。退省庸微，何以當此，撫膺愧越，言不足宣。荷殊澤而詎勝，粉微軀而靡謝。方冀勗茲禮誦，罄此身心，以答不次之恩，少塞無窮之責。無任感戴之極，謹附表謝聞。喜懼兼并，罔知攸措，塵黷聽覽，伏增惶悚。」
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往貞觀十一年中，有 勅曰：「老子是朕祖宗，名位稱號宜在佛先。」時普光寺大德法常、總持寺大德普應等數百人於朝堂陳諍，未蒙改正。法師還國來已頻內奏，許有商量，未果而文帝昇遐。永徽六年，有勅：「道士、僧等犯罪，情難知者，可同俗法推勘。」邊遠官人不閑勅意，事無大小動行枷杖，虧辱為甚。法師每憂之，因疾委頓，慮更不見 天顏，乃附人陳前二事於國非便：「玄奘命垂旦夕，恐不獲後言，謹附啟聞，伏枕惶懼。」勅遣報云：「所陳之事聞之。但佛道名位，先朝處分，事須平章。其同俗 勅，即遣停廢。師宜安意，強進湯藥。」至二十三日，降 勅曰：「道教清虛，釋典微妙，庶物藉其津梁，三界之所遵仰。比為法末人澆，多違制律，權依俗法，以申懲誡，冀在止惡勸善，非是以人輕法。但出家人等具有制條，更別推科，恐為勞擾。前令道士、女道士、僧、尼有犯依俗法者，宜停。必有違犯，宜依條制。」
往貞觀十一年中，有 勅曰：「老子是朕祖宗，名位稱號宜在佛先。」時普光寺大德法常、總持寺大德普應等數百人於朝堂陳諍，未蒙改正。法師還國來已頻內奏，許有商量，未果而文帝昇遐。永徽六年，有勅：「道士、僧等犯罪，情難知者，可同俗法推勘。」邊遠官人不閑勅意，事無大小動行枷杖，虧辱為甚。法師每憂之，因疾委頓，慮更不見 天顏，乃附人陳前二事於國非便：「玄奘命垂旦夕，恐不獲後言，謹附啟聞，伏枕惶懼。」勅遣報云：「所陳之事聞之。但佛道名位，先朝處分，事須平章。其同俗 勅，即遣停廢。師宜安意，強進湯藥。」至二十三日，降 勅曰：「道教清虛，釋典微妙，庶物藉其津梁，三界之所遵仰。比為法末人澆，多違制律，權依俗法，以申懲誡，冀在止惡勸善，非是以人輕法。但出家人等具有制條，更別推科，恐為勞擾。前令道士、女道士、僧、尼有犯依俗法者，宜停。必有違犯，宜依條制。」
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法師既荷茲聖澤，奉表詣闕陳謝曰：「沙門玄奘言。伏見 勅旨，僧、尼等有過，停依俗法之條，還依舊格。非分之澤忽委緇徒，不訾之恩復霑玄肆，晞陽沐道，實用光華，跼地循躬，唯增震惕。竊以法王既沒，像化空傳，崇紹之規，寄諸明后。伏惟皇帝陛下寶圖御極，金輪乘正，睠茲釋教，載懷宣闡，以為落飾玄門，外異流俗，雖情牽五濁，律行多虧，而體被三衣，福田斯在。削玉條之密網，布以寬仁；信金口之直詞，允茲迴向。斯固天祇載悅，應之以休徵，豈止梵侶懷恩，加之以貞確。若有背茲寬貸，自貽伊咎，則違大師之嚴旨，虧 聖主之深慈，凡在明靈，自宜譴謫，豈待平章之律，方科姦妄之罪。玄奘庸昧，猥廁法流，每忝鴻恩，以懷慚惕，重祗殊獎，彌復兢惶。但以近嬰疾疹，不獲隨例詣闕。無任悚戴之至，謹遣弟子大乘光奉表陳謝以聞。」自是僧徒得安禪誦矣。
法師既荷茲聖澤，奉表詣闕陳謝曰：「沙門玄奘言。伏見 勅旨，僧、尼等有過，停依俗法之條，還依舊格。非分之澤忽委緇徒，不訾之恩復霑玄肆，晞陽沐道，實用光華，跼地循躬，唯增震惕。竊以法王既沒，像化空傳，崇紹之規，寄諸明后。伏惟皇帝陛下寶圖御極，金輪乘正，睠茲釋教，載懷宣闡，以為落飾玄門，外異流俗，雖情牽五濁，律行多虧，而體被三衣，福田斯在。削玉條之密網，布以寬仁；信金口之直詞，允茲迴向。斯固天祇載悅，應之以休徵，豈止梵侶懷恩，加之以貞確。若有背茲寬貸，自貽伊咎，則違大師之嚴旨，虧 聖主之深慈，凡在明靈，自宜譴謫，豈待平章之律，方科姦妄之罪。玄奘庸昧，猥廁法流，每忝鴻恩，以懷慚惕，重祗殊獎，彌復兢惶。但以近嬰疾疹，不獲隨例詣闕。無任悚戴之至，謹遣弟子大乘光奉表陳謝以聞。」自是僧徒得安禪誦矣。
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法師悲喜交集，不覺淚霑衿袖，不勝抃躍之至。又重進表謝曰：「 沙門玄奘言。伏奉 恩勅，除僧等依俗法推勘條章。喜戴之心，莫知准譬。竊尋正法隆替，隨君上所抑揚，彛倫厚薄，儷玄風以興缺。自聖運在璿，明皇執粹，甄崇道藝，區別玄儒，開不二之鍵，廣唯一之轍，寫龍宮於蓬閣，接鷲壤於神皐，俾夫鍾梵之聲洋溢區宇，福善之業濯沐黎萌，寔法門之嘉會，率土之幸甚。頃為僧徒不整，誨馭乖方，致使內虧佛教，外犯王法，一人獲罪，舉眾蒙塵，遂觸天威，令依俗法。所期清肅，志在懲誡。僧等震懼，夙夜慚惶。而聖鑒天臨，仁澤昭被，篤深期於玄妙，掩纖垢於含弘，爰降殊恩，釋茲嚴罰，非其人之足惜，顧斯法之可尊。遂令入網之魚復游江漢，觸籠之鳥還颺杳冥，法水混而更清，福田鹵而還沃。僧等各深荷戴，人知自勉，庶當勵情去惡，以副天心；專精禮念，用答鴻造。伏惟皇帝、皇后以紹隆之功，永凝百福，乘慈悲之業，端拱萬春。震域締祥，維城具美。不勝舞躍感荷之至。謹重附表陳謝以聞。輕黷冕旒，伏增惶恐。」
法師悲喜交集，不覺淚霑衿袖，不勝抃躍之至。又重進表謝曰：「 沙門玄奘言。伏奉 恩勅，除僧等依俗法推勘條章。喜戴之心，莫知准譬。竊尋正法隆替，隨君上所抑揚，彛倫厚薄，儷玄風以興缺。自聖運在璿，明皇執粹，甄崇道藝，區別玄儒，開不二之鍵，廣唯一之轍，寫龍宮於蓬閣，接鷲壤於神皐，俾夫鍾梵之聲洋溢區宇，福善之業濯沐黎萌，寔法門之嘉會，率土之幸甚。頃為僧徒不整，誨馭乖方，致使內虧佛教，外犯王法，一人獲罪，舉眾蒙塵，遂觸天威，令依俗法。所期清肅，志在懲誡。僧等震懼，夙夜慚惶。而聖鑒天臨，仁澤昭被，篤深期於玄妙，掩纖垢於含弘，爰降殊恩，釋茲嚴罰，非其人之足惜，顧斯法之可尊。遂令入網之魚復游江漢，觸籠之鳥還颺杳冥，法水混而更清，福田鹵而還沃。僧等各深荷戴，人知自勉，庶當勵情去惡，以副天心；專精禮念，用答鴻造。伏惟皇帝、皇后以紹隆之功，永凝百福，乘慈悲之業，端拱萬春。震域締祥，維城具美。不勝舞躍感荷之至。謹重附表陳謝以聞。輕黷冕旒，伏增惶恐。」
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帝覽表，知法師病愈，遣使迎法師入，安置於凝陰殿院之西閣供養。仍彼翻譯，或經二旬、三旬方乃一出。
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冬十月，中宮在難，歸依三寶，請垂加祐。法師啟曰：
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「聖體必安和無苦，然所懷者是男，平安之後願聽出家。當蒙勅許。」
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至十一月五日，皇后施法師納袈裟一，并雜物等數十件。法師啟謝曰：「沙門玄奘啟。垂齎納并雜物等，捧對驚慚，不知比喻。且金縷上服，傳自先賢，或無價衣，聞諸聖典，未有窮神盡妙，目擊當如今之賜者也。觀其均綵濃淡，敬君不能逾其巧；裁縫婉密，離婁無以窺其際。便覺烟霞入室，蘭囿在身，旋俯自瞻，頓增榮價。昔道安言珍秦代，未遇此恩；支遁稱禮晉朝，罕聞斯澤。唯玄奘庸薄，獨竊洪私，顧寵循躬，彌深戰汗。伏願皇帝、皇后富眾多之子孫，享無疆之福祚，長臨玉鏡，永御寶圖，覆育群生，與天無極。不任慚佩之至。謹啟謝聞。施重詞輕，不能宣盡。」
至十一月五日，皇后施法師納袈裟一，并雜物等數十件。法師啟謝曰：「沙門玄奘啟。垂齎納并雜物等，捧對驚慚，不知比喻。且金縷上服，傳自先賢，或無價衣，聞諸聖典，未有窮神盡妙，目擊當如今之賜者也。觀其均綵濃淡，敬君不能逾其巧；裁縫婉密，離婁無以窺其際。便覺烟霞入室，蘭囿在身，旋俯自瞻，頓增榮價。昔道安言珍秦代，未遇此恩；支遁稱禮晉朝，罕聞斯澤。唯玄奘庸薄，獨竊洪私，顧寵循躬，彌深戰汗。伏願皇帝、皇后富眾多之子孫，享無疆之福祚，長臨玉鏡，永御寶圖，覆育群生，與天無極。不任慚佩之至。謹啟謝聞。施重詞輕，不能宣盡。」
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五日申後，忽有一赤雀飛來止於御帳，玄奘不勝喜慶，陳表賀曰：「沙門玄奘言。玄奘聞白鳩彰瑞，表殷帝之興，赤雀呈符，示周王之慶。是知穹昊降祥以明人事，其來久矣。玄奘今日申後酉前，於顯慶殿庭帷內見有一雀，背羽俱丹，腹足咸赤，從南飛來，入帳止於御座，徘徊踊躍，貌甚從容。見是異禽，乃謂之曰：『皇后在孕未遂分誕，玄奘深懷憂懼，願乞平安，若如所祈，為陳喜相。』雀乃迴旋蹀足，示平安之儀，了然解人意。玄奘深心歡喜，舉手喚之，又徐徐相向，乃至逼之不懼，撫之不驚，左右之人咸悉共見。玄奘因為受三歸，報其雅意。未及執捉，從其徘徊，遂復飛去。伏惟皇帝、皇后德通神明，恩加兆庶，禮和樂洽，仁深義遠，故使羽族呈祥，神禽効質，顯子孫之茂，彰八百之隆，既為曩代之休符，亦是當今之靈貺。玄奘輕生有幸，肇屬嘉祥，喜抃之深，不敢緘默，略疏梗概，謹以奏聞。若其羽翼之威儀，陽精之淳偉，歷代之稽古，出見之方表，所不知也。謹言。」
五日申後，忽有一赤雀飛來止於御帳，玄奘不勝喜慶，陳表賀曰：「沙門玄奘言。玄奘聞白鳩彰瑞，表殷帝之興，赤雀呈符，示周王之慶。是知穹昊降祥以明人事，其來久矣。玄奘今日申後酉前，於顯慶殿庭帷內見有一雀，背羽俱丹，腹足咸赤，從南飛來，入帳止於御座，徘徊踊躍，貌甚從容。見是異禽，乃謂之曰：『皇后在孕未遂分誕，玄奘深懷憂懼，願乞平安，若如所祈，為陳喜相。』雀乃迴旋蹀足，示平安之儀，了然解人意。玄奘深心歡喜，舉手喚之，又徐徐相向，乃至逼之不懼，撫之不驚，左右之人咸悉共見。玄奘因為受三歸，報其雅意。未及執捉，從其徘徊，遂復飛去。伏惟皇帝、皇后德通神明，恩加兆庶，禮和樂洽，仁深義遠，故使羽族呈祥，神禽効質，顯子孫之茂，彰八百之隆，既為曩代之休符，亦是當今之靈貺。玄奘輕生有幸，肇屬嘉祥，喜抃之深，不敢緘默，略疏梗概，謹以奏聞。若其羽翼之威儀，陽精之淳偉，歷代之稽古，出見之方表，所不知也。謹言。」
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表進已，頃間有 勅令使報法師：「皇后分難已訖，果生男，端正奇特，神光滿院，自庭燭天。朕歡喜無已，內外舞，躍必不違所許。願 法師護念，號為佛光王。」
表進已，頃間有 勅令使報法師：「皇后分難已訖，果生男，端正奇特，神光滿院，自庭燭天。朕歡喜無已，內外舞，躍必不違所許。願 法師護念，號為佛光王。」
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法師進賀曰：「沙門玄奘言。竊聞至道攸敷，啟天人於載弄；深期所感，誕玄聖於克岐。伏惟皇帝、皇后，情鏡三空，化孚九有，故能闢垂旒於二諦，却走馬於一乘。蘭殿初歆，爰發俱胝之願；琁柯在孕，便結踰城之徵。俾夫十號降靈，弘茲攝受，百神翼善，肅此宮闈。所以災厲克清，安和載誕。七花儼以承步，九龍低而濯質。玄門佇迹，道樹虛陰，雖昔之履帝呈祥，捫天表異，寧足以方斯感貺，匹此英猷。率土詠歌，喜 皇陛之納祐；緇林勇銳，欣紺馬之來遊。伏願無替前思，特令法服，靡局常戀，逈構良因。且帝子之崇，出處斯在，法王之任，高尚彌隆。加以功德無邊，津梁載遠，儻聖澤無舛，弘誓不移。竊謂殫四海之資，不足比斯檀行；傾十地之業，無以譬此福基。當願 皇帝、皇后百福凝華，齊輝北極，萬春表壽，等固南山。罄娛樂於延齡，踐薩云於遐劫。儲君允茂，綏紹 帝猷。寵蕃惟宜，翊亮王室。襁褓英胤，休祉日繁，摽峻節於本枝，嗣芳塵於草座。玄奘濫偶丕運，局影禁門，貴匪德昇，寵緣恩積。幸屬國慶惟始，淨業開基，踊躍之懷，塵粉無恨。不勝喜賀之至。謹奉表以 聞。輕觸威嚴，伏增戰越。」
法師進賀曰：「沙門玄奘言。竊聞至道攸敷，啟天人於載弄；深期所感，誕玄聖於克岐。伏惟皇帝、皇后，情鏡三空，化孚九有，故能闢垂旒於二諦，却走馬於一乘。蘭殿初歆，爰發俱胝之願；琁柯在孕，便結踰城之徵。俾夫十號降靈，弘茲攝受，百神翼善，肅此宮闈。所以災厲克清，安和載誕。七花儼以承步，九龍低而濯質。玄門佇迹，道樹虛陰，雖昔之履帝呈祥，捫天表異，寧足以方斯感貺，匹此英猷。率土詠歌，喜 皇陛之納祐；緇林勇銳，欣紺馬之來遊。伏願無替前思，特令法服，靡局常戀，逈構良因。且帝子之崇，出處斯在，法王之任，高尚彌隆。加以功德無邊，津梁載遠，儻聖澤無舛，弘誓不移。竊謂殫四海之資，不足比斯檀行；傾十地之業，無以譬此福基。當願 皇帝、皇后百福凝華，齊輝北極，萬春表壽，等固南山。罄娛樂於延齡，踐薩云於遐劫。儲君允茂，綏紹 帝猷。寵蕃惟宜，翊亮王室。襁褓英胤，休祉日繁，摽峻節於本枝，嗣芳塵於草座。玄奘濫偶丕運，局影禁門，貴匪德昇，寵緣恩積。幸屬國慶惟始，淨業開基，踊躍之懷，塵粉無恨。不勝喜賀之至。謹奉表以 聞。輕觸威嚴，伏增戰越。」
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佛光王生滿三日，法師又進表曰：「沙門玄奘言。奘聞《易》嘉日新之義，《詩》美無疆子孫，所以周祚過期，漢曆遐緬者，應斯道也。又聞龍門洄激，資源長而流遠；桂樹叢生，藉根深而芳藹。伏惟皇運累聖相承，重規疊矩，積植仁義，浸潤黎元，其來久也。由是二后光膺大寶，為子孫基，可謂根深源長矣。逮 陛下受圖，功業逾盛。還淳反素，邁三五之蹤；製禮作樂，逸殷、周之軌。不恃黃屋為貴，以濟兆庶為心。未明求衣，日昃忘食，一人端拱，萬里廓清。雖成、康之隆，未至於此。是故卿雲紛郁，江海無波，日域遵風，龍鄉沐化。蕩蕩乎，巍巍乎，難得而備言矣。既而道格穹蒼，明神降福，令月嘉晨，皇子載誕。天枝廣茂，瓊蕚增敷，率土懷生，莫不慶賴。在於玄奘特百恒情，豈直喜聖后之平安。實亦欣如來之有嗣。伏願不違前勅，即聽出家。移人王之胤，為法王之子，披著法服，制立法名，授以三歸，列於僧數。紹隆像化，闡播玄風，再秀禪林，重暉覺苑。追淨眼之茂跡，踐月蓋之高蹤。斷二種纏，成無等覺。色身微妙，譬彼山王；焰網莊嚴，過於日月。然後蔭慈雲於大千之境，揚慧炬於百億之洲，振法鼓而挫天魔，麾勝幡而摧外道，接沈流於倒海，撲燎火於邪山，竭煩惱之深河，碎無明之巨㲉，為天人師，作調御士。唯願先廟先靈藉孫祉而升彼岸，皇帝、皇后因子福而享萬春。永握靈圖，常臨九域。子能如此，方名大孝，始曰榮親。所以釋迦棄國而務菩提，蓋為此也。豈得以東平瑣瑣之善，陳思庸庸之才，並日而論優劣，同年而議深淺矣。謹即嚴衣捧鉢，以望善來之賓；拂座清塗，用竚逾城之駕。不勝慶慰翹顒之至。謹奉表以聞。輕觸宸威，追深戰越。」當即受三歸、服袈裟，雖保養育，所居常近於法師。
佛光王生滿三日，法師又進表曰：「沙門玄奘言。奘聞《易》嘉日新之義，《詩》美無疆子孫，所以周祚過期，漢曆遐緬者，應斯道也。又聞龍門洄激，資源長而流遠；桂樹叢生，藉根深而芳藹。伏惟皇運累聖相承，重規疊矩，積植仁義，浸潤黎元，其來久也。由是二后光膺大寶，為子孫基，可謂根深源長矣。逮 陛下受圖，功業逾盛。還淳反素，邁三五之蹤；製禮作樂，逸殷、周之軌。不恃黃屋為貴，以濟兆庶為心。未明求衣，日昃忘食，一人端拱，萬里廓清。雖成、康之隆，未至於此。是故卿雲紛郁，江海無波，日域遵風，龍鄉沐化。蕩蕩乎，巍巍乎，難得而備言矣。既而道格穹蒼，明神降福，令月嘉晨，皇子載誕。天枝廣茂，瓊蕚增敷，率土懷生，莫不慶賴。在於玄奘特百恒情，豈直喜聖后之平安。實亦欣如來之有嗣。伏願不違前勅，即聽出家。移人王之胤，為法王之子，披著法服，制立法名，授以三歸，列於僧數。紹隆像化，闡播玄風，再秀禪林，重暉覺苑。追淨眼之茂跡，踐月蓋之高蹤。斷二種纏，成無等覺。色身微妙，譬彼山王；焰網莊嚴，過於日月。然後蔭慈雲於大千之境，揚慧炬於百億之洲，振法鼓而挫天魔，麾勝幡而摧外道，接沈流於倒海，撲燎火於邪山，竭煩惱之深河，碎無明之巨㲉，為天人師，作調御士。唯願先廟先靈藉孫祉而升彼岸，皇帝、皇后因子福而享萬春。永握靈圖，常臨九域。子能如此，方名大孝，始曰榮親。所以釋迦棄國而務菩提，蓋為此也。豈得以東平瑣瑣之善，陳思庸庸之才，並日而論優劣，同年而議深淺矣。謹即嚴衣捧鉢，以望善來之賓；拂座清塗，用竚逾城之駕。不勝慶慰翹顒之至。謹奉表以聞。輕觸宸威，追深戰越。」當即受三歸、服袈裟，雖保養育，所居常近於法師。
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十二月五日，滿月，勅為佛光王度七人，仍請法師為王剃髮。法師進表謝曰：「沙門玄奘言。昨奉恩旨，令玄奘為佛光王剃髮，并勅度七人。所剃之髮則王之煩惱落也。所度之僧則王之侍衛具也。是用震動波旬之殿，踊躍淨居之懷，弘願既宣，景福彌盛。豈謂庸賤之手得効伎於天膚，凡庶之人蒙入道於嘉會，上下欣抃，悲喜交集。竊尋覆護之重在褓所先，解脫之因落飾為始。伏惟皇帝、皇后道凝象外，福洽區中，所以光啟妙門，聿修德本。所願皇階納祐，玉扆延和，臨百億天下，畢千萬歲期。佛光奇子，乳哺惟宜，善神衛質，諸佛摩頂，增華睿哲之姿，允穆紹隆之寄。新度之僧荷澤既深，亦當翹勤道業，專精戒行，允副絲綸，佇當取草。不勝感荷之至。謹奉表以聞。」
十二月五日，滿月，勅為佛光王度七人，仍請法師為王剃髮。法師進表謝曰：「沙門玄奘言。昨奉恩旨，令玄奘為佛光王剃髮，并勅度七人。所剃之髮則王之煩惱落也。所度之僧則王之侍衛具也。是用震動波旬之殿，踊躍淨居之懷，弘願既宣，景福彌盛。豈謂庸賤之手得効伎於天膚，凡庶之人蒙入道於嘉會，上下欣抃，悲喜交集。竊尋覆護之重在褓所先，解脫之因落飾為始。伏惟皇帝、皇后道凝象外，福洽區中，所以光啟妙門，聿修德本。所願皇階納祐，玉扆延和，臨百億天下，畢千萬歲期。佛光奇子，乳哺惟宜，善神衛質，諸佛摩頂，增華睿哲之姿，允穆紹隆之寄。新度之僧荷澤既深，亦當翹勤道業，專精戒行，允副絲綸，佇當取草。不勝感荷之至。謹奉表以聞。」
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其日，法師又重慶佛光王滿月，并進法服等。奏曰：「沙門玄奘言。竊聞搏風迅羽，累日而沖空；瀉月明璣，逾旬而就滿。是知稟靈物表，亮釆天中者，固以後發其姝，惟新厥美者矣。惟佛光王資上善以締祥，闡中和而育德。自微園降誕，天祠動瞻，睿氣清衿，寢興納祐，玉顏秀表，晨夕增華。自非皇帝、皇后慧日在躬，法流濯想，寄紹隆於磐石，啟落飾於天人，其孰能福此褓衣，安茲乳哺，無災無害，克岐克嶷者哉！今魄照初環，滿月之姿盛矣；蓂枝再長，如蓮之目蒨兮。所以紫殿慰懷，黔首胥悅，七眾歸怙，四門佇鑒。豈唯日索後言，鶴驂待馭而已。玄奘幸蒙恩寵，許垂蔭庇。師弟之望，非所庶幾，同梵之情，實切懷抱。輒敢進金字《般若心經》一卷并函，《報恩經變》一部，袈裟法服一具，香爐、寶字香案、藻缾、經架、數珠、錫杖、藻豆合各一，以充道具，以表私歡。所冀簉載弄於半璋，代辟邪於蓬矢。俾夫善神見而踊躍，弘誓因以堅固，輕用干奉，寔深悚惕。伏願皇帝、皇后尊邁拱辰，明兼合耀，結歡心於兆庶，享延齡於萬春。少海澄輝，掩丕釗而取俊，寵蕃振美，轥間平以載馳。所願佛光王千佛摩頂，百福凝軀，德音日茂，曾規丕相。不勝感荷，奉表以聞。」
其日，法師又重慶佛光王滿月，并進法服等。奏曰：「沙門玄奘言。竊聞搏風迅羽，累日而沖空；瀉月明璣，逾旬而就滿。是知稟靈物表，亮釆天中者，固以後發其姝，惟新厥美者矣。惟佛光王資上善以締祥，闡中和而育德。自微園降誕，天祠動瞻，睿氣清衿，寢興納祐，玉顏秀表，晨夕增華。自非皇帝、皇后慧日在躬，法流濯想，寄紹隆於磐石，啟落飾於天人，其孰能福此褓衣，安茲乳哺，無災無害，克岐克嶷者哉！今魄照初環，滿月之姿盛矣；蓂枝再長，如蓮之目蒨兮。所以紫殿慰懷，黔首胥悅，七眾歸怙，四門佇鑒。豈唯日索後言，鶴驂待馭而已。玄奘幸蒙恩寵，許垂蔭庇。師弟之望，非所庶幾，同梵之情，實切懷抱。輒敢進金字《般若心經》一卷并函，《報恩經變》一部，袈裟法服一具，香爐、寶字香案、藻缾、經架、數珠、錫杖、藻豆合各一，以充道具，以表私歡。所冀簉載弄於半璋，代辟邪於蓬矢。俾夫善神見而踊躍，弘誓因以堅固，輕用干奉，寔深悚惕。伏願皇帝、皇后尊邁拱辰，明兼合耀，結歡心於兆庶，享延齡於萬春。少海澄輝，掩丕釗而取俊，寵蕃振美，轥間平以載馳。所願佛光王千佛摩頂，百福凝軀，德音日茂，曾規丕相。不勝感荷，奉表以聞。」
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二年春二月，駕幸洛陽宮，法師亦陪從，并翻經僧五人、弟子各一人，事事公給。佛光王駕前而發，法師與王子同去，餘僧居後。既到，安置積翠宮。
二年春二月，駕幸洛陽宮，法師亦陪從，并翻經僧五人、弟子各一人，事事公給。佛光王駕前而發，法師與王子同去，餘僧居後。既到，安置積翠宮。
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夏四月，車駕避暑於明德宮，法師又亦陪從，安置飛花殿。其宮南接皂㵎，北跨洛濱，則隋之顯仁宮也。
夏四月，車駕避暑於明德宮，法師又亦陪從，安置飛花殿。其宮南接皂㵎，北跨洛濱，則隋之顯仁宮也。
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五月，勅法師還於積翠宮翻譯。法師既奉帝旨，進表辭曰：「沙門玄奘言。伏蒙恩旨許令積翠宮翻經。仰佩優渥，情深喜戴。伏念違離，旋增憫然。玄奘功微勳府，道謝德科，而久紊榮章，鎮荷曾覆，循涯知懼，臨谷匪危。伏惟皇帝、皇后，聖哲含弘，仁慈亭育，故使萬類取足，一物獲安。既而近隔蘭除，聽揚鑾而悲結，甫瞻茨嶺，想多豫而欣然。伏願玉宇延和，仙桃薦壽，邁甘泉之清暑，等瑤水之佳遊。所冀溫樹迎秋，涼飈造夏，候歸軒於砥陌，儼幽錫於喬林，稱慶萬春，甘從九逝。不勝感戀之極。謹附表奉辭以聞。荒越在顏，氷火交慮。」
五月，勅法師還於積翠宮翻譯。法師既奉帝旨，進表辭曰：「沙門玄奘言。伏蒙恩旨許令積翠宮翻經。仰佩優渥，情深喜戴。伏念違離，旋增憫然。玄奘功微勳府，道謝德科，而久紊榮章，鎮荷曾覆，循涯知懼，臨谷匪危。伏惟皇帝、皇后，聖哲含弘，仁慈亭育，故使萬類取足，一物獲安。既而近隔蘭除，聽揚鑾而悲結，甫瞻茨嶺，想多豫而欣然。伏願玉宇延和，仙桃薦壽，邁甘泉之清暑，等瑤水之佳遊。所冀溫樹迎秋，涼飈造夏，候歸軒於砥陌，儼幽錫於喬林，稱慶萬春，甘從九逝。不勝感戀之極。謹附表奉辭以聞。荒越在顏，氷火交慮。」
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法師在京之日，先翻《發智論》三十卷。及《大毘婆沙》未了，至是有勅報法師曰：「其所欲翻經、論，無者先翻，有者在後。」
法師在京之日，先翻《發智論》三十卷。及《大毘婆沙》未了，至是有勅報法師曰：「其所欲翻經、論，無者先翻，有者在後。」
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法師進表曰：「竊聞冕旒庸俗，咸競前修，述作窮神，必歸 睿后。皇帝造物，玄猷遠暢，掩王城於侯甸，光貝葉於羽陵。傍啟譯寮，降緝鴻序，騰照千古，流輝萬葉。陛下纂承丕業，光敷遠韻，神用日新，賞鑒無怠。玄奘濫沐天造，肅承明 詔，每撫庸躬，恒深悚息。去月日奉 勅，所翻經論，在此無者宜先翻，舊有者在後翻。但《發智毘婆沙論》有二百卷，此土先唯有半，但有百餘卷，而文多舛雜，今更整頓翻之。去秋以來已翻得七十餘卷，尚有百三十卷未翻。此《論》於學者甚要，望聽翻了。餘經論有詳略不同及尤舛誤者，亦望隨翻，以副聖述。」帝許焉。
法師進表曰：「竊聞冕旒庸俗，咸競前修，述作窮神，必歸 睿后。皇帝造物，玄猷遠暢，掩王城於侯甸，光貝葉於羽陵。傍啟譯寮，降緝鴻序，騰照千古，流輝萬葉。陛下纂承丕業，光敷遠韻，神用日新，賞鑒無怠。玄奘濫沐天造，肅承明 詔，每撫庸躬，恒深悚息。去月日奉 勅，所翻經論，在此無者宜先翻，舊有者在後翻。但《發智毘婆沙論》有二百卷，此土先唯有半，但有百餘卷，而文多舛雜，今更整頓翻之。去秋以來已翻得七十餘卷，尚有百三十卷未翻。此《論》於學者甚要，望聽翻了。餘經論有詳略不同及尤舛誤者，亦望隨翻，以副聖述。」帝許焉。
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法師少離京洛，因茲扈從，暫得還鄉，遊覽舊廛，問訪親故，淪喪將盡。唯有姊一人，適瀛州張氏，遣迎相見悲喜。問姊父母墳隴所在，躬自掃謁。為歲久荒頹，乃更詳勝地，欲具棺槨而改葬。雖有此心，未敢專志，法師乃進表請曰：「沙門玄奘言。玄奘不天，夙鍾荼蓼。兼復時逢隋亂，殯掩倉卒。日月不居，已經四十餘載，墳壟頹毀，殆將滅夷。追惟平昔，情不自寧。謹與老姊二人，收捧遺柩，去彼狹陋，改葬西原，用答昊天，微申罔極。昨日蒙 勅放玄奘出三兩日撿挍。但玄奘更無兄弟，唯老姊二人。卜遠有期，用此月二十一日安厝。今觀葬事尚寥落未辦，所賜三兩日恐不周匝。望乞 天恩，聽玄奘葬事了還。又婆羅門上客今相隨逐，過為率略，恐將嗤笑。不任纏迫憂慴之至。謹附表以聞。伏乞 天覆雲迴，曲憐孤請。」
法師少離京洛，因茲扈從，暫得還鄉，遊覽舊廛，問訪親故，淪喪將盡。唯有姊一人，適瀛州張氏，遣迎相見悲喜。問姊父母墳隴所在，躬自掃謁。為歲久荒頹，乃更詳勝地，欲具棺槨而改葬。雖有此心，未敢專志，法師乃進表請曰：「沙門玄奘言。玄奘不天，夙鍾荼蓼。兼復時逢隋亂，殯掩倉卒。日月不居，已經四十餘載，墳壟頹毀，殆將滅夷。追惟平昔，情不自寧。謹與老姊二人，收捧遺柩，去彼狹陋，改葬西原，用答昊天，微申罔極。昨日蒙 勅放玄奘出三兩日撿挍。但玄奘更無兄弟，唯老姊二人。卜遠有期，用此月二十一日安厝。今觀葬事尚寥落未辦，所賜三兩日恐不周匝。望乞 天恩，聽玄奘葬事了還。又婆羅門上客今相隨逐，過為率略，恐將嗤笑。不任纏迫憂慴之至。謹附表以聞。伏乞 天覆雲迴，曲憐孤請。」
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帝覽表，允其所請。仍 勅所司，其法師營葬所須，並宜公給。法師既荷殊澤，又進啟謝曰：「沙門玄奘啟。玄奘殃深釁積，降罰明靈，不能殞亡，偷存今日。但灰律驟改，盈缺匪居，墳壟淪頹，草棘荒蔓，思易宅兆，彌歷歲年，直為遠隔關山，不能果遂。幸因陪從鑾駕，得届故鄉，允會宿心，遂茲改厝。陳設所須，復蒙皇帝、皇后曲降天慈，賜遣營佐。不謂日月之光在瓦礫而猶照，雲雨之澤雖蓬艾而必霑。感戴屏營，喜鯁兼集，不任存亡銜佩之至。謹附啟謝聞。事重人微，不能宣盡。」法師既蒙勅許，遂改葬焉。其營送威儀，並公家資給。時洛下道俗赴者萬餘人。
帝覽表，允其所請。仍 勅所司，其法師營葬所須，並宜公給。法師既荷殊澤，又進啟謝曰：「沙門玄奘啟。玄奘殃深釁積，降罰明靈，不能殞亡，偷存今日。但灰律驟改，盈缺匪居，墳壟淪頹，草棘荒蔓，思易宅兆，彌歷歲年，直為遠隔關山，不能果遂。幸因陪從鑾駕，得届故鄉，允會宿心，遂茲改厝。陳設所須，復蒙皇帝、皇后曲降天慈，賜遣營佐。不謂日月之光在瓦礫而猶照，雲雨之澤雖蓬艾而必霑。感戴屏營，喜鯁兼集，不任存亡銜佩之至。謹附啟謝聞。事重人微，不能宣盡。」法師既蒙勅許，遂改葬焉。其營送威儀，並公家資給。時洛下道俗赴者萬餘人。
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後魏孝文皇帝自岱徙都洛陽，於少室山北造少林伽藍，因地勢之高卑，有上方、下方之稱，都一十二院。東據嵩岳，南面少峯，北依高嶺，兼帶三川。聳石巉巖，飛泉縈映，松蘿共篔簹交葛，桂栢與杞梓蕭森，壯婉清虛，實域中之佳所。其西臺最為秀麗，即菩提流支譯經處，又是跋陀禪師宴坐之所，見有遺身之塔。大業之末，群賊以火焚之，不然，遠近珍異。寺西北嶺下緱氏縣之東南鳳凰谷陳村亦名陳堡，即法師之生地也。秋九月二十日，法師請入少林寺翻譯。
後魏孝文皇帝自岱徙都洛陽，於少室山北造少林伽藍，因地勢之高卑，有上方、下方之稱，都一十二院。東據嵩岳，南面少峯，北依高嶺，兼帶三川。聳石巉巖，飛泉縈映，松蘿共篔簹交葛，桂栢與杞梓蕭森，壯婉清虛，實域中之佳所。其西臺最為秀麗，即菩提流支譯經處，又是跋陀禪師宴坐之所，見有遺身之塔。大業之末，群賊以火焚之，不然，遠近珍異。寺西北嶺下緱氏縣之東南鳳凰谷陳村亦名陳堡，即法師之生地也。秋九月二十日，法師請入少林寺翻譯。
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表曰：「沙門玄奘言。玄奘聞菩提路遠，趣之者必假資糧；生死河深，渡之者須憑船筏。資糧者，三學三智之妙行，非宿舂之類也；船筏者，八忍八觀之淨業，非方舟之徒也。是以諸佛具而升彼岸，凡夫闕而沈生死。由是茫茫三界，俱漂七漏之河；浩浩四生，咸溺十纏之浪。莫不波轉煙迴，心迷意醉，窮劫石而靡殆，盡芥城而彌固。曾不知駕三車而出火宅，乘八正而適寶坊，實可悲哉！豈直秋之為氣，良增嘆矣，寧惟孔父之情，所以未甞不臨食輟飡，當寐而驚者也。玄奘每惟此身眾緣假合，念念無常，雖岸樹井藤不足以儔危脆，乾城水沫無以譬其不堅，所以朝夕是期，無望長久。而歲月如流，六十之年颯焉已至。念茲遄速，則生涯可知。加復少因求法尋訪師友，自他邦國，無處不經，塗路遐遙，身力疲竭。頃年已來，更增衰弱。顧陰視景，能復幾何。既資糧未充，前塗漸促，無日不以此傷嗟，筆墨陳之不能盡也。然輕生多幸，屬逢明聖，蒙先朝不次之澤，荷陛下非分之恩，沐浴隆慈，歲月久矣。至於增名益價，發譽騰聲，無翼而飛，坐淩霄漢，受四事之供，超倫輩之華，求之古人，所未有也。玄奘何德何功，以至於此。皆是天波廣潤，日月曲臨，遂使燕石為珍，駑駘取貴，撫躬內省，唯深慚恧。且害盈惡滿，寔前哲之雅旨；少欲知足，亦諸佛之誠言。玄奘自揆藝業空虛，名行無取，天慈聖澤，無宜久冒。望乞骸骨，畢命山林，禮誦經行，以答提獎。又蒙 陛下以輪王之尊，布法王之化，西域所得經本並令翻譯。玄奘猥承人乏，濫當斯任。既奉天旨，夙夜匪寧。今已翻出六百餘卷，皆三藏、四含之宗要，大、小二乘之樞軸。凡聖行位之林藪，八萬法門之海澤，西域稱詠以為鎮國鎮方之典。所須文義，無披不得，譬猶擇木鄧林，隨求小大，收珍海浦，任取方圓，學者之宗，斯為髣髴。玄奘用此奉報國恩，誠不能盡，雖然，亦冀萬分之一也。但斷伏煩惱，必定慧相資，如車二輪，闕一不可。至如研味經論，慧學也；依林宴坐，定學也。玄奘少來頗得專精教義，唯於四禪九定未暇安心。今願託慮禪門，澄心定水，制情猨之逸躁，縶意象之奔馳，若不斂迹山中，不可成就。竊承此州嵩高少室，嶺嶂重疊，峯㵎多奇，含孕風雲，包蘊仁智，果藥豐茂，蘿薜清虛，實海內之名山，域中之神岳。其間復有少林伽藍、閑居寺等，皆跨枕巖壑，縈帶林泉，佛事尊嚴，房宇閑邃。即後魏三藏菩提留支譯經之處也，實可依歸，以修禪觀。又兩疎朝士尚解歸海辭榮，巢許俗人猶知栖真蘊素，況玄奘出家為法，翻滯闤中，清風激人，念之增愧者也。伏惟陛下明
表曰：「沙門玄奘言。玄奘聞菩提路遠，趣之者必假資糧；生死河深，渡之者須憑船筏。資糧者，三學三智之妙行，非宿舂之類也；船筏者，八忍八觀之淨業，非方舟之徒也。是以諸佛具而升彼岸，凡夫闕而沈生死。由是茫茫三界，俱漂七漏之河；浩浩四生，咸溺十纏之浪。莫不波轉煙迴，心迷意醉，窮劫石而靡殆，盡芥城而彌固。曾不知駕三車而出火宅，乘八正而適寶坊，實可悲哉！豈直秋之為氣，良增嘆矣，寧惟孔父之情，所以未甞不臨食輟飡，當寐而驚者也。玄奘每惟此身眾緣假合，念念無常，雖岸樹井藤不足以儔危脆，乾城水沫無以譬其不堅，所以朝夕是期，無望長久。而歲月如流，六十之年颯焉已至。念茲遄速，則生涯可知。加復少因求法尋訪師友，自他邦國，無處不經，塗路遐遙，身力疲竭。頃年已來，更增衰弱。顧陰視景，能復幾何。既資糧未充，前塗漸促，無日不以此傷嗟，筆墨陳之不能盡也。然輕生多幸，屬逢明聖，蒙先朝不次之澤，荷陛下非分之恩，沐浴隆慈，歲月久矣。至於增名益價，發譽騰聲，無翼而飛，坐淩霄漢，受四事之供，超倫輩之華，求之古人，所未有也。玄奘何德何功，以至於此。皆是天波廣潤，日月曲臨，遂使燕石為珍，駑駘取貴，撫躬內省，唯深慚恧。且害盈惡滿，寔前哲之雅旨；少欲知足，亦諸佛之誠言。玄奘自揆藝業空虛，名行無取，天慈聖澤，無宜久冒。望乞骸骨，畢命山林，禮誦經行，以答提獎。又蒙 陛下以輪王之尊，布法王之化，西域所得經本並令翻譯。玄奘猥承人乏，濫當斯任。既奉天旨，夙夜匪寧。今已翻出六百餘卷，皆三藏、四含之宗要，大、小二乘之樞軸。凡聖行位之林藪，八萬法門之海澤，西域稱詠以為鎮國鎮方之典。所須文義，無披不得，譬猶擇木鄧林，隨求小大，收珍海浦，任取方圓，學者之宗，斯為髣髴。玄奘用此奉報國恩，誠不能盡，雖然，亦冀萬分之一也。但斷伏煩惱，必定慧相資，如車二輪，闕一不可。至如研味經論，慧學也；依林宴坐，定學也。玄奘少來頗得專精教義，唯於四禪九定未暇安心。今願託慮禪門，澄心定水，制情猨之逸躁，縶意象之奔馳，若不斂迹山中，不可成就。竊承此州嵩高少室，嶺嶂重疊，峯㵎多奇，含孕風雲，包蘊仁智，果藥豐茂，蘿薜清虛，實海內之名山，域中之神岳。其間復有少林伽藍、閑居寺等，皆跨枕巖壑，縈帶林泉，佛事尊嚴，房宇閑邃。即後魏三藏菩提留支譯經之處也，實可依歸，以修禪觀。又兩疎朝士尚解歸海辭榮，巢許俗人猶知栖真蘊素，況玄奘出家為法，翻滯闤中，清風激人，念之增愧者也。伏惟陛下明
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踰七曜，照極九幽。伏乞亮此愚誠，特垂聽許，使得絕囂塵於眾俗，卷影迹於人間，陪麋鹿之群，隨鳧鶴之侶，栖身片石之上，庇影一樹之陰，守察心猨，觀法實相，令四魔九結之賊無所穿窬，五忍十行之心相從引發，作菩提之由漸，為彼岸之良因，外不累於皇風，內有增於行業，以此送終，天之恩也。儻蒙矜許，則廬山慧遠雅操庶追，剡岫道林清徽望續。仍冀禪觀之餘，時間翻譯，無任樂願之至。謹詣闕奉表以聞。輕觸宸威，追深戰越。」帝覽表不許。
踰七曜，照極九幽。伏乞亮此愚誠，特垂聽許，使得絕囂塵於眾俗，卷影迹於人間，陪麋鹿之群，隨鳧鶴之侶，栖身片石之上，庇影一樹之陰，守察心猨，觀法實相，令四魔九結之賊無所穿窬，五忍十行之心相從引發，作菩提之由漸，為彼岸之良因，外不累於皇風，內有增於行業，以此送終，天之恩也。儻蒙矜許，則廬山慧遠雅操庶追，剡岫道林清徽望續。仍冀禪觀之餘，時間翻譯，無任樂願之至。謹詣闕奉表以聞。輕觸宸威，追深戰越。」帝覽表不許。
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其月二十一日，神筆自報書曰：「省表知欲晦跡巖泉，追林、遠而架往，託慮禪寂，軌澄、什以標今，仰挹風徽，寔所欽尚。朕業空學寡，靡究高深。然以淺識薄聞，未見其可。法師津梁三界，汲引四生，智皎心燈，定凝意水。非情塵之所翳，豈識浪之能驚。道德可居，何必太華疊嶺；空寂可舍，豈獨少室重巒。幸戢來言，勿復陳請。則市朝大隱，不獨貴於昔賢；見聞弘益，更可珍於即代。」勅既令斷表，不敢復言。
其月二十一日，神筆自報書曰：「省表知欲晦跡巖泉，追林、遠而架往，託慮禪寂，軌澄、什以標今，仰挹風徽，寔所欽尚。朕業空學寡，靡究高深。然以淺識薄聞，未見其可。法師津梁三界，汲引四生，智皎心燈，定凝意水。非情塵之所翳，豈識浪之能驚。道德可居，何必太華疊嶺；空寂可舍，豈獨少室重巒。幸戢來言，勿復陳請。則市朝大隱，不獨貴於昔賢；見聞弘益，更可珍於即代。」勅既令斷表，不敢復言。
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法師既奉勅書，進啟謝曰：「沙門玄奘言。使人李君信至，垂賜 手詔。銀鉤麗於丹字，叡藻蔚彼河圖，磊落帶峯岳之形，郁潤挹風雲之氣。不謂白藏之暮更覩春葩之文，身居伊、洛之間忽矚崑、荊之寶。捧對歡欣，手舞足蹈。昔季重蒙魏君之札，唯敘睽離；慧遠辱晉帝之書，纔令給米。未覩詞兼空寂可舍之旨，誨示大隱朝市之情。固知聖主之懷，窮真罄俗，綜有該無。超羲、軒而更高，駕曹、馬而逾遠者矣。但玄奘素絲之質，尤畏朱藍，葛虆之身，寔希松杞。思願嫓烟霞於少室，偶泉石於嵩阿，允避溺之情，終防火之志。所以敢竭愚瞽，昧死陳 聞，庶陶甄之慈無遺鳧鷃，雲雨之澤不棄鼄蝥。而明詔霈臨，不垂亮許。仍降恩獎，曲存輝賁。五情戰懼，不知所守。既戢來言，不敢更請。謹附表謝聞，唯增悚越。」
法師既奉勅書，進啟謝曰：「沙門玄奘言。使人李君信至，垂賜 手詔。銀鉤麗於丹字，叡藻蔚彼河圖，磊落帶峯岳之形，郁潤挹風雲之氣。不謂白藏之暮更覩春葩之文，身居伊、洛之間忽矚崑、荊之寶。捧對歡欣，手舞足蹈。昔季重蒙魏君之札，唯敘睽離；慧遠辱晉帝之書，纔令給米。未覩詞兼空寂可舍之旨，誨示大隱朝市之情。固知聖主之懷，窮真罄俗，綜有該無。超羲、軒而更高，駕曹、馬而逾遠者矣。但玄奘素絲之質，尤畏朱藍，葛虆之身，寔希松杞。思願嫓烟霞於少室，偶泉石於嵩阿，允避溺之情，終防火之志。所以敢竭愚瞽，昧死陳 聞，庶陶甄之慈無遺鳧鷃，雲雨之澤不棄鼄蝥。而明詔霈臨，不垂亮許。仍降恩獎，曲存輝賁。五情戰懼，不知所守。既戢來言，不敢更請。謹附表謝聞，唯增悚越。」
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冬十一月五日，佛光王晬日，法師又進法衣一具上佛光王。表曰：「沙門玄奘言。玄奘聞蘭榮紫畹，過之者必歡，桂茂青溪，逢之者斯悅。卉木猶爾，況人倫乎，況 聖胤乎！伏惟皇帝、皇后，挹神叡之姿，懷天地之德，撫寧區夏，子育群生。兼復大建伽藍，廣興福聚。益寶圖常恒不變之業，助鼎命金剛堅固之因。既妙善熏修，故使 皇大子機神日茂，潞王懿傑逾明。佛光王岐嶷增朗，可謂超周越商，與黃比崇，子子孫孫，萬年之慶者也。玄奘猥以庸微，時得參見王等，私心踊悅，誠歡誠喜。今是佛光王誕晬之日，禮有獻賀，輒率愚誠，謹上法服一具。伏願王子萬神擁衛，百福扶持，寤寐安和，乳哺調適。紹隆三寶，摧伏四魔，行菩薩行，繼如來事。不勝瓊蕚天枝，英華美茂，歡喜之至。謹附表并衣以 聞。輕觸宸嚴，追深戰越。」
冬十一月五日，佛光王晬日，法師又進法衣一具上佛光王。表曰：「沙門玄奘言。玄奘聞蘭榮紫畹，過之者必歡，桂茂青溪，逢之者斯悅。卉木猶爾，況人倫乎，況 聖胤乎！伏惟皇帝、皇后，挹神叡之姿，懷天地之德，撫寧區夏，子育群生。兼復大建伽藍，廣興福聚。益寶圖常恒不變之業，助鼎命金剛堅固之因。既妙善熏修，故使 皇大子機神日茂，潞王懿傑逾明。佛光王岐嶷增朗，可謂超周越商，與黃比崇，子子孫孫，萬年之慶者也。玄奘猥以庸微，時得參見王等，私心踊悅，誠歡誠喜。今是佛光王誕晬之日，禮有獻賀，輒率愚誠，謹上法服一具。伏願王子萬神擁衛，百福扶持，寤寐安和，乳哺調適。紹隆三寶，摧伏四魔，行菩薩行，繼如來事。不勝瓊蕚天枝，英華美茂，歡喜之至。謹附表并衣以 聞。輕觸宸嚴，追深戰越。」
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法師時在積翠宮翻譯，無時暫輟，積氣成疾。奏帝，帝聞之不悅，即遣供奉內醫呂弘哲宣 勅慰問法師。法師悲喜不已，進表謝曰：「沙門玄奘言。使人呂弘哲等至，宣 勅慰問玄奘所患，并許出外將息。慈旨忽臨，尫骸用起，若對旒冕，如寘氷泉。玄奘攝慎乖方，疹瘵仍集。自違離 鑾躅，倍覺嬰纏，心痛背悶，骨酸肉楚，食眠頓絕，氣息漸微，慮有不圖，點穢宮宇。思欲出外自屏溝壑，仍恐驚動聖聽，不敢即事奏聞。遂依問藉出至寺所，病既因勞轉篤，心亦分隔明時。乃有尚藥司醫張德志為其針療，因漸瘳降，得存首領。還顧專輒之罪，自期粉墨之誅。伏惟日月之明久諒愚拙，江海之澤每肆含容，豈可移幸於至微，屈法於常典。望申公道，以穆憲司，枉獄為輕伏鈇是俟。而殘魂朽質，仍被恩光，撫臆言懷，用銘肌骨。自惟偃頓，非復尋常，縱微下里之憂。亦盡生涯之冀，但恨隆恩未答，末命先虧。仰惟帝勤，親勞蔣狩，期於閱武，情在訓戎。既昭仁於放麟，又策勳於獻鳳，遐邇慶集，上下歡并，風后清塵山祇護野，敬惟動止固極休禎。申𤈍誡於十旬，浹辰而返；鄙宣遊於八駿，密邇而旋。王駕可佇，永懷以慰，撫事恛惶，終期隕越。不勝荷懼之至。謹奉表待罪以聞。荒惴失圖，伏聽 勅旨。」帝覽表甚歡。經三日後，遣使迎法師入，四事供養，留連累日， 勅送法師還積翠宮，仍舊宣譯焉。
法師時在積翠宮翻譯，無時暫輟，積氣成疾。奏帝，帝聞之不悅，即遣供奉內醫呂弘哲宣 勅慰問法師。法師悲喜不已，進表謝曰：「沙門玄奘言。使人呂弘哲等至，宣 勅慰問玄奘所患，并許出外將息。慈旨忽臨，尫骸用起，若對旒冕，如寘氷泉。玄奘攝慎乖方，疹瘵仍集。自違離 鑾躅，倍覺嬰纏，心痛背悶，骨酸肉楚，食眠頓絕，氣息漸微，慮有不圖，點穢宮宇。思欲出外自屏溝壑，仍恐驚動聖聽，不敢即事奏聞。遂依問藉出至寺所，病既因勞轉篤，心亦分隔明時。乃有尚藥司醫張德志為其針療，因漸瘳降，得存首領。還顧專輒之罪，自期粉墨之誅。伏惟日月之明久諒愚拙，江海之澤每肆含容，豈可移幸於至微，屈法於常典。望申公道，以穆憲司，枉獄為輕伏鈇是俟。而殘魂朽質，仍被恩光，撫臆言懷，用銘肌骨。自惟偃頓，非復尋常，縱微下里之憂。亦盡生涯之冀，但恨隆恩未答，末命先虧。仰惟帝勤，親勞蔣狩，期於閱武，情在訓戎。既昭仁於放麟，又策勳於獻鳳，遐邇慶集，上下歡并，風后清塵山祇護野，敬惟動止固極休禎。申𤈍誡於十旬，浹辰而返；鄙宣遊於八駿，密邇而旋。王駕可佇，永懷以慰，撫事恛惶，終期隕越。不勝荷懼之至。謹奉表待罪以聞。荒惴失圖，伏聽 勅旨。」帝覽表甚歡。經三日後，遣使迎法師入，四事供養，留連累日， 勅送法師還積翠宮，仍舊宣譯焉。
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冬十二月，改洛陽宮為東都。嫌封畿之褊隘，乃東分鄭州之氾水、懷州之河陽，西廢穀州，取宜陽、永寧、新安、澠池等縣皆隷屬焉。法師以鄉邑增貴，修表賀曰：「沙門玄奘言。竊聞鶉首錫秦，上帝兆金城之據；龜圖薦夏，中畿啟玉泉之窺。是知靈貺所基，皇猷顯屬。昌誦由其卜遠，高光所以闡期。允迪厥猷，率遵斯在。伏惟皇帝、皇后揆物裁務，懸衡撫俗。即土中之重隩，匝虞巡而駐蹕；因舊制之瑰偉，儀鎬京而建郛。仍以卑宮載懷，改作勞於曩役；馭奔在念，軫居逸於晨興。自非折中華夷，均一徭輸，豈能留連聖眷，煥汗綸言。是以令下之初，山川欝其改觀；柘制爰始，烟雲霏而動色。飛甍日麗，馳道風清，神期肹嚮，彝倫郁穆。若賦武昌之魚，樂遷王里；爭企云亭之鶴，願奉屬車。既小晉、鄭之依，更褊劉、張之策。前王齷齪，豐、洛遞開，我后牢籠，伊、咸並建。麟宗克茂，鼎祚惟遠，自可東宴平樂，西臨建章。佇吹笙而駐壽，康在藻而流詠。蕩蕩至公，巍巍罕述。奘散材莫効，貽懼增深。但三川之郊，猥霑故里；千載之幸，欝為新邑。蓽門雖翳，芻命猶存；喜編轂下，匪慚關外。況光宅之慶，遐邇所同歡；聖上允安，庸微所特荷。不勝喜抃之極。謹奉表陳謝以聞。」
冬十二月，改洛陽宮為東都。嫌封畿之褊隘，乃東分鄭州之氾水、懷州之河陽，西廢穀州，取宜陽、永寧、新安、澠池等縣皆隷屬焉。法師以鄉邑增貴，修表賀曰：「沙門玄奘言。竊聞鶉首錫秦，上帝兆金城之據；龜圖薦夏，中畿啟玉泉之窺。是知靈貺所基，皇猷顯屬。昌誦由其卜遠，高光所以闡期。允迪厥猷，率遵斯在。伏惟皇帝、皇后揆物裁務，懸衡撫俗。即土中之重隩，匝虞巡而駐蹕；因舊制之瑰偉，儀鎬京而建郛。仍以卑宮載懷，改作勞於曩役；馭奔在念，軫居逸於晨興。自非折中華夷，均一徭輸，豈能留連聖眷，煥汗綸言。是以令下之初，山川欝其改觀；柘制爰始，烟雲霏而動色。飛甍日麗，馳道風清，神期肹嚮，彝倫郁穆。若賦武昌之魚，樂遷王里；爭企云亭之鶴，願奉屬車。既小晉、鄭之依，更褊劉、張之策。前王齷齪，豐、洛遞開，我后牢籠，伊、咸並建。麟宗克茂，鼎祚惟遠，自可東宴平樂，西臨建章。佇吹笙而駐壽，康在藻而流詠。蕩蕩至公，巍巍罕述。奘散材莫効，貽懼增深。但三川之郊，猥霑故里；千載之幸，欝為新邑。蓽門雖翳，芻命猶存；喜編轂下，匪慚關外。況光宅之慶，遐邇所同歡；聖上允安，庸微所特荷。不勝喜抃之極。謹奉表陳謝以聞。」
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三年春正月 駕還西京。法師亦隨歸。
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大唐大慈恩寺三藏法師傳卷第九
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