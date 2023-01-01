大唐大慈恩寺三藏法師傳

大唐大慈恩寺三藏法師傳卷第八 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大唐大慈恩寺三藏法師傳卷第八

沙門慧立本 釋彥悰箋 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 沙門慧立本 釋彥悰箋

起永徽六年夏五月譯《理門論》終顯慶元年春三月 百官謝示御製寺碑文 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 起永徽六年夏五月譯《理門論》終顯慶元年春三月 百官謝示御製寺碑文

六年夏五月庚午，法師以正譯之餘，又譯《理門論》。又先於弘福寺譯《因明論》。此二論各一卷，大明立破方軌，現比量門，譯寮僧伍競造文疏。時譯經僧栖玄將其論示尚藥奉御呂才，才遂更張衢術，指其長短，作《因明註解立破義圖》，序曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 六年夏五月庚午，法師以正譯之餘，又譯《理門論》。又先於弘福寺譯《因明論》。此二論各一卷，大明立破方軌，現比量門，譯寮僧伍競造文疏。時譯經僧栖玄將其論示尚藥奉御呂才，才遂更張衢術，指其長短，作《因明註解立破義圖》，序曰：

「蓋聞一消一息，範圍天地之儀，大哉至哉，變通爻畫之紀。理則未弘於方外，事乃猶拘於域中。推渾元而莫知，窮陰陽而不測。豈聞象繫之表，猶開八正之門，形器之先，更弘二智之教者也。故能運空有而雙照，冥真俗而兩夷，泛六度於愛河，駕三車於火宅。是知法王法力，超群生而自在，自覺覺人，摧眾魔而獨悟，業運將啟，乃雷震而電耀，化緣斯極，亦火滅而薪盡。觀其應迹，若有去來，察此真常，本無生住。但以弘濟之道，有緣斯應，天祚明德，無遠不臻，是以萌蔕疇昔，神光聊見於曩時，祥瑞有歸，淨土咸款於茲日。伏惟 皇唐之有天下也，運金輪而臨四有，握璿極而撫萬方，耀慧日於六天，蒸法雲於十地，西越流沙，遂荒妙樂之域，東漸於海，掩有歡喜之都。振聲教於無邊，通車書於有頂，遂使百億須彌既咸頒於望祑，三千法界亦共沐於皇風。故令五方印度改荒服於藁街，十八韋陀譯梵文於祕府。乃有三藏玄奘法師者，所謂當今之能仁也。聰慧夙成，該覽宏贍，德行純粹，律業翹勤，實三寶之棟梁，四眾之綱紀者也。每以釋教東遷，為日已久，或恐邪正雜擾，水乳不分，若不稽實相於迦維，驗真文於摩竭，何以成決定之藏，為畢竟之宗者乎。幸逢二儀交泰，四海無塵，遂得拂衣玄漠，振錫葱嶺，不由味於𮑄醬，直路夷通，豈藉佩於杜衡，遙途近易。於是窮河源於西域，涉恒水於東維，採貝葉於鷲山，窺金文於鶴樹。所歷諸國百有餘都，所獲經論向七百部，並傳以藩馹，聿歸上京，因得面奉聖顏，對揚宗極。此《因明論》者，即是三藏所獲梵本之內之一部也。理則包括於三乘，事乃牢籠於百法，研機空有之際，發揮內外之宗，雖詞約而理弘，實文微而義顯。學之者當生不能窺其奧，游之者數載未足測其源。以其眾妙之門，是以先事翻譯。其有神泰法師、靖邁法師、明覺法師等，並以神機昭晣，志業兼該，博習群經，多所通悟，皆蒙別 勅，追赴法筵，遂得函丈請益，執卷承旨。三藏既善宣法要，妙盡幽深，泰法師等是以各錄所聞，為之義疏。詮表既定，方擬流通，無緣之徒多未聞見。復有栖玄法師者，乃是才之幼少之舊也。昔栖遁於嵩岳，嘗抂步於山門，既筮仕於上京，猶曲睠於窮巷。自蒙修攝，三十餘年，切思之誠，二難俱盡。然法師節操精潔，戒行氷霜，學既照達於一乘，身乃拘局於十誦。才既覩其清苦，時以開遮拆之。但以內外不同，行已各異，言戲之間，是非鋒起。師乃從容謂才曰：『檀越復研味於六經，探賾於百氏，推陰陽之愆伏，察律呂之忽微。又聞生平未見《太玄》，詔問須臾即解，由來不窺象戲， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「蓋聞一消一息，範圍天地之儀，大哉至哉，變通爻畫之紀。理則未弘於方外，事乃猶拘於域中。推渾元而莫知，窮陰陽而不測。豈聞象繫之表，猶開八正之門，形器之先，更弘二智之教者也。故能運空有而雙照，冥真俗而兩夷，泛六度於愛河，駕三車於火宅。是知法王法力，超群生而自在，自覺覺人，摧眾魔而獨悟，業運將啟，乃雷震而電耀，化緣斯極，亦火滅而薪盡。觀其應迹，若有去來，察此真常，本無生住。但以弘濟之道，有緣斯應，天祚明德，無遠不臻，是以萌蔕疇昔，神光聊見於曩時，祥瑞有歸，淨土咸款於茲日。伏惟 皇唐之有天下也，運金輪而臨四有，握璿極而撫萬方，耀慧日於六天，蒸法雲於十地，西越流沙，遂荒妙樂之域，東漸於海，掩有歡喜之都。振聲教於無邊，通車書於有頂，遂使百億須彌既咸頒於望祑，三千法界亦共沐於皇風。故令五方印度改荒服於藁街，十八韋陀譯梵文於祕府。乃有三藏玄奘法師者，所謂當今之能仁也。聰慧夙成，該覽宏贍，德行純粹，律業翹勤，實三寶之棟梁，四眾之綱紀者也。每以釋教東遷，為日已久，或恐邪正雜擾，水乳不分，若不稽實相於迦維，驗真文於摩竭，何以成決定之藏，為畢竟之宗者乎。幸逢二儀交泰，四海無塵，遂得拂衣玄漠，振錫葱嶺，不由味於𮑄醬，直路夷通，豈藉佩於杜衡，遙途近易。於是窮河源於西域，涉恒水於東維，採貝葉於鷲山，窺金文於鶴樹。所歷諸國百有餘都，所獲經論向七百部，並傳以藩馹，聿歸上京，因得面奉聖顏，對揚宗極。此《因明論》者，即是三藏所獲梵本之內之一部也。理則包括於三乘，事乃牢籠於百法，研機空有之際，發揮內外之宗，雖詞約而理弘，實文微而義顯。學之者當生不能窺其奧，游之者數載未足測其源。以其眾妙之門，是以先事翻譯。其有神泰法師、靖邁法師、明覺法師等，並以神機昭晣，志業兼該，博習群經，多所通悟，皆蒙別 勅，追赴法筵，遂得函丈請益，執卷承旨。三藏既善宣法要，妙盡幽深，泰法師等是以各錄所聞，為之義疏。詮表既定，方擬流通，無緣之徒多未聞見。復有栖玄法師者，乃是才之幼少之舊也。昔栖遁於嵩岳，嘗抂步於山門，既筮仕於上京，猶曲睠於窮巷。自蒙修攝，三十餘年，切思之誠，二難俱盡。然法師節操精潔，戒行氷霜，學既照達於一乘，身乃拘局於十誦。才既覩其清苦，時以開遮拆之。但以內外不同，行已各異，言戲之間，是非鋒起。師乃從容謂才曰：『檀越復研味於六經，探賾於百氏，推陰陽之愆伏，察律呂之忽微。又聞生平未見《太玄》，詔問須臾即解，由來不窺象戲，

試造旬日復成。以此有限之心，逢事即欲穿鑿，但以佛法玄妙量，謂未與彼同，雖復強學推尋，恐非措心之所，何因今將內論翻用見譏者乎？』法師後逢《因明》創行，義趣幽隱，是以先寫一通，故將見遺。仍附書云：『此論極難，深究玄妙，比有聰明博識，聽之多不能解，今若復能通之，可謂內外俱悉矣。』其論既近至中夏，才實未之前聞，恥於被試不知，復為強加披閱。於是依極成而探深義，憑比量而求微旨，反覆再三，薄識宗趣。後復借得諸法師等三家義疏，更加究習，然以諸法師等雖復序致泉富，文理會通，既以執見參差，所說自相矛楯。義既同稟三藏，豈合更開二門，但由釁發蕭牆，故容外侮𨶳測。然佛以一音演說，亦許隨類各解，何必獨簡白衣，不為眾生之例？才以公務之餘輒為斯注，至於三法師等所說，善者因而成之，其有疑者，立而破之，分為上、中、下三卷，號曰《立破注解》。其間墨書者即是論之本文，其朱書注者以存師等舊說，其下墨書注者，是才今之新撰，用決師等前義，凡有四十餘條，自鄶已下，猶未具錄。至於文理隱伏稍難見者，仍畫為《義圖》，共相比挍，仍更別撰一方丈圖，獨存才之近注。論既外無人解，無處道聽途說，若言生而知之，固非才之望也。然以學無再請，尚曰傳燈，聞一知十，方稱殆庶。況乎生平不見，率爾輒事含毫，今既不由師資，注解能無紕紊？竊聞雪山夜叉說生滅法，丘井野獸嘆未曾有，苟令所言合理，尚得天仙歸敬，才之所注庶幾於茲。法師等若能忘狐鬼之微陋，思句味之可尊，擇善而從，不簡真俗，此則如來之道不墜於地，弘之者眾，何常之有。必以心未忘於人我，義不察於是非，才亦扣其兩端，猶擬質之三藏。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 試造旬日復成。以此有限之心，逢事即欲穿鑿，但以佛法玄妙量，謂未與彼同，雖復強學推尋，恐非措心之所，何因今將內論翻用見譏者乎？』法師後逢《因明》創行，義趣幽隱，是以先寫一通，故將見遺。仍附書云：『此論極難，深究玄妙，比有聰明博識，聽之多不能解，今若復能通之，可謂內外俱悉矣。』其論既近至中夏，才實未之前聞，恥於被試不知，復為強加披閱。於是依極成而探深義，憑比量而求微旨，反覆再三，薄識宗趣。後復借得諸法師等三家義疏，更加究習，然以諸法師等雖復序致泉富，文理會通，既以執見參差，所說自相矛楯。義既同稟三藏，豈合更開二門，但由釁發蕭牆，故容外侮𨶳測。然佛以一音演說，亦許隨類各解，何必獨簡白衣，不為眾生之例？才以公務之餘輒為斯注，至於三法師等所說，善者因而成之，其有疑者，立而破之，分為上、中、下三卷，號曰《立破注解》。其間墨書者即是論之本文，其朱書注者以存師等舊說，其下墨書注者，是才今之新撰，用決師等前義，凡有四十餘條，自鄶已下，猶未具錄。至於文理隱伏稍難見者，仍畫為《義圖》，共相比挍，仍更別撰一方丈圖，獨存才之近注。論既外無人解，無處道聽途說，若言生而知之，固非才之望也。然以學無再請，尚曰傳燈，聞一知十，方稱殆庶。況乎生平不見，率爾輒事含毫，今既不由師資，注解能無紕紊？竊聞雪山夜叉說生滅法，丘井野獸嘆未曾有，苟令所言合理，尚得天仙歸敬，才之所注庶幾於茲。法師等若能忘狐鬼之微陋，思句味之可尊，擇善而從，不簡真俗，此則如來之道不墜於地，弘之者眾，何常之有。必以心未忘於人我，義不察於是非，才亦扣其兩端，猶擬質之三藏。」

秋七月己巳，譯經沙門慧立聞而慜之，因致書于左僕射燕國于公論其利害曰：「立聞諸佛之立教也，文言奧遠，旨義幽深，等圓穹之廓寥，類滄波之浩汗。談真如之性相，居十地而尚迷，說小草之因緣，處無生其猶昧。況有縈纏八邪之網，沈淪四倒之流，而欲窺究宗因，辯其同異者，無乃妄哉。竊見大慈恩寺翻譯法師，慧基早樹，智力夙成，行潔珪璋，操逾松杞，遂能躬遊聖域，詢稟微言，總三藏於胸懷，包四含於掌握，嗣清徽於曩哲，扇遺範於當今，實季俗之舟航，信緇林之龜鏡者也。所翻聖教已三百餘軸，中有小論，題曰《因明》，詮論難之旨歸，序折邪之軌式，雖未為玄門之要妙，然亦非造次之所知也。近聞尚藥呂奉御以常人之資，竊眾師之說，造《因明圖》，釋宗因義。不能精悟，好起異端，苟覓聲譽，妄為穿鑿，排眾德之正說，任我慢之偏心，媒衒公卿之前，囂喧閭巷之側，不慚顏厚，靡倦神勞，再歷炎涼，情猶未已。然奉御於俗事少閑，遂謂真宗可了，何異鼷鼠見釜竈之堪陟，乃言崐、閬之非難，蛛蝥覩棘林之易羅，亦謂扶桑之可網，不量涯分，何殊此焉。抑又聞之，大音希聲，大辯若訥。所以淨名會理，杜口毘城。尼父德高，恂恂鄉黨。又叔度汪汪之稱，元禮摸揩之譽，亦未聞誇競自媒而獲搢紳之推仰也。」云立致書，其事遂寢。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 秋七月己巳，譯經沙門慧立聞而慜之，因致書于左僕射燕國于公論其利害曰：「立聞諸佛之立教也，文言奧遠，旨義幽深，等圓穹之廓寥，類滄波之浩汗。談真如之性相，居十地而尚迷，說小草之因緣，處無生其猶昧。況有縈纏八邪之網，沈淪四倒之流，而欲窺究宗因，辯其同異者，無乃妄哉。竊見大慈恩寺翻譯法師，慧基早樹，智力夙成，行潔珪璋，操逾松杞，遂能躬遊聖域，詢稟微言，總三藏於胸懷，包四含於掌握，嗣清徽於曩哲，扇遺範於當今，實季俗之舟航，信緇林之龜鏡者也。所翻聖教已三百餘軸，中有小論，題曰《因明》，詮論難之旨歸，序折邪之軌式，雖未為玄門之要妙，然亦非造次之所知也。近聞尚藥呂奉御以常人之資，竊眾師之說，造《因明圖》，釋宗因義。不能精悟，好起異端，苟覓聲譽，妄為穿鑿，排眾德之正說，任我慢之偏心，媒衒公卿之前，囂喧閭巷之側，不慚顏厚，靡倦神勞，再歷炎涼，情猶未已。然奉御於俗事少閑，遂謂真宗可了，何異鼷鼠見釜竈之堪陟，乃言崐、閬之非難，蛛蝥覩棘林之易羅，亦謂扶桑之可網，不量涯分，何殊此焉。抑又聞之，大音希聲，大辯若訥。所以淨名會理，杜口毘城。尼父德高，恂恂鄉黨。又叔度汪汪之稱，元禮摸揩之譽，亦未聞誇競自媒而獲搢紳之推仰也。」云立致書，其事遂寢。

冬十月丁酉，太常博士柳宣聞其事寢，乃作《歸敬書偈》，以檄譯經僧眾曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 冬十月丁酉，太常博士柳宣聞其事寢，乃作《歸敬書偈》，以檄譯經僧眾曰：

「稽首諸佛， 願護神威。 當陳誠請， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「稽首諸佛， 願護神威。 當陳誠請，

罔或尤譏。 沈晦未悟， 圓覺所歸。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 罔或尤譏。 沈晦未悟， 圓覺所歸。

久淪愛海， 舟檝攸稀。 異執乖競， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 久淪愛海， 舟檝攸稀。 異執乖競，

和合是依。 去離取有， 理絕過違。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 和合是依。 去離取有， 理絕過違。

慢乖八正， 戲入百非。 取捨同辯， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 慢乖八正， 戲入百非。 取捨同辯，

染淨混微。 簡金去礫， 琢玉裨輝。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 染淨混微。 簡金去礫， 琢玉裨輝。

能仁普鑒， 凝慮研幾。 契誠大道， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 能仁普鑒， 凝慮研幾。 契誠大道，

孰敢毀誹。 諤諤崇德， 唯唯浸衰。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 孰敢毀誹。 諤諤崇德， 唯唯浸衰。

惟願留聽， 庶有發揮。 望矜悃悃， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 惟願留聽， 庶有發揮。 望矜悃悃，

垂誨婓婓。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 垂誨婓婓。」

《歸敬》曰：「昔能仁示現王宮，假歿雙樹，微言既暢，至理亦弘，剎土蒙攝受之恩，懷生霑昭蘇之惠。自佛樹西蔭，覺影東臨，漢、魏寔為濫觴，符、姚盛其風彩，自是名僧間出，賢達連鑣，慧日長懸，法輪恒馭。開鑿之功始自騰、顯，弘闡之力仍資什、安。別有單開，遠適羅浮、圖澄，近現趙、魏，粗言圭、角，未可縷陳。莫不辯空有於一乘，論苦集於四諦，假銓明有，終未離於有為，息言明道，方契證於凝寂。猶執玄以求玄，是玄非玄；理因玄以忘玄，玄或是玄。義雖冥會幽途，事理絕於言象，然攝生歸寂，終藉筌蹄，亦既立言，是非鋒起，如彼戰爭，干戈競發，負者屏氣，勝者先鳴。故尚降魔，制諸外道，自非辯才，無畏答難有方，則物輩喧張，我等恥辱。是故專心適道，一意總持，建立法幢，祇椎法鼓，旗鼓既正，則敵者殘摧，法輪既轉，能威不伏。若使望風旗靡，對難含膠，而能闡弘三寶，無有是處。尚藥呂奉御入空有之門，馳正見之路，聞持擬於昔賢，洞微侔於往哲。其詞辯，其義明，其德真，其行著，已沐八解之流，又悟七覺之分，影響成教，若淨名之詣菴園，聞道必求，猶波崙之歸無竭。意在弘宣佛教，立破《因明》之疏。若其是也，必須然其所長；如其非也，理合指其所短。今見僧徒雲集，並是採石他山。朝野俱聞呂君請益，莫不側聽瀉瓶，皆望盪滌掉悔之源，銷屏疑忿之聚。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 《歸敬》曰：「昔能仁示現王宮，假歿雙樹，微言既暢，至理亦弘，剎土蒙攝受之恩，懷生霑昭蘇之惠。自佛樹西蔭，覺影東臨，漢、魏寔為濫觴，符、姚盛其風彩，自是名僧間出，賢達連鑣，慧日長懸，法輪恒馭。開鑿之功始自騰、顯，弘闡之力仍資什、安。別有單開，遠適羅浮、圖澄，近現趙、魏，粗言圭、角，未可縷陳。莫不辯空有於一乘，論苦集於四諦，假銓明有，終未離於有為，息言明道，方契證於凝寂。猶執玄以求玄，是玄非玄；理因玄以忘玄，玄或是玄。義雖冥會幽途，事理絕於言象，然攝生歸寂，終藉筌蹄，亦既立言，是非鋒起，如彼戰爭，干戈競發，負者屏氣，勝者先鳴。故尚降魔，制諸外道，自非辯才，無畏答難有方，則物輩喧張，我等恥辱。是故專心適道，一意總持，建立法幢，祇椎法鼓，旗鼓既正，則敵者殘摧，法輪既轉，能威不伏。若使望風旗靡，對難含膠，而能闡弘三寶，無有是處。尚藥呂奉御入空有之門，馳正見之路，聞持擬於昔賢，洞微侔於往哲。其詞辯，其義明，其德真，其行著，已沐八解之流，又悟七覺之分，影響成教，若淨名之詣菴園，聞道必求，猶波崙之歸無竭。意在弘宣佛教，立破《因明》之疏。若其是也，必須然其所長；如其非也，理合指其所短。今見僧徒雲集，並是採石他山。朝野俱聞呂君請益，莫不側聽瀉瓶，皆望盪滌掉悔之源，銷屏疑忿之聚。」

有太史令李淳風者，聞而進曰：「僕心懷正路，行屬歸依，以實慧為大覺玄軀，無為是調御法體。然皎日麗天，寔助上玄運用；賢僧闡法，實裨天師妙道。是所信受，是所安心。但不敢以黃葉為金，山鷄成鳳，南郭濫吹，淄澠混流耳。或有異議，豈僕心哉！豈僕心哉！然鶴林已後，歲將二千，正法既遙，末法初踐，玄理欝而不彰，覺道寖將湮落。玄奘法師頭陀法界，遠達迦維，目擊道樹金河，仍覩七處八會，毘城、鷲嶺，身入彼邦，娑羅寶階，仍驗虛實。至如歷覽王舍、檀特、恒河，如斯等輩，未易具言也。加之西域名僧莫不面論般若，東國疑義悉皆質之彼師，毘尼之藏既奉持而不捨，《毘曇》明義亦洞觀而為常，蘇妬路既得之於聲明，耨多羅亦剖斷於疑滯。法無大小，莫不韞之胸懷，理無深淺，悉能決之敏慮。故三藏之名振旦之所推定，摩訶之號乃羅衛之所共稱，名實之際，何可稱道。然呂君學識該博，義理精通，言行樞機，是所詳悉。至於陀羅佛法，稟自生知，無礙辯才，寧由伏習。但以《因明》義隱，所說不同，觸象各得其形，共器飯有異色。呂君既已執情，道俗企望指定。秋霜已降，側聽鍾鳴；法雲既敷，雷震希發。但龍象蹴蹋，非驢所堪，猶緇服壼奧，白衣不踐，脫如龍種抗說，無垢釋疑，則苾芻悉曇，亦優婆能盡。輒附微志，請不為煩。若有滯疑，望諮三藏裁決，以所承稟傳示四眾，則正道克昌，覆障永絕，紹隆三寶，其在茲乎！過此已往，非復所悉。弟子柳宣白。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有太史令李淳風者，聞而進曰：「僕心懷正路，行屬歸依，以實慧為大覺玄軀，無為是調御法體。然皎日麗天，寔助上玄運用；賢僧闡法，實裨天師妙道。是所信受，是所安心。但不敢以黃葉為金，山鷄成鳳，南郭濫吹，淄澠混流耳。或有異議，豈僕心哉！豈僕心哉！然鶴林已後，歲將二千，正法既遙，末法初踐，玄理欝而不彰，覺道寖將湮落。玄奘法師頭陀法界，遠達迦維，目擊道樹金河，仍覩七處八會，毘城、鷲嶺，身入彼邦，娑羅寶階，仍驗虛實。至如歷覽王舍、檀特、恒河，如斯等輩，未易具言也。加之西域名僧莫不面論般若，東國疑義悉皆質之彼師，毘尼之藏既奉持而不捨，《毘曇》明義亦洞觀而為常，蘇妬路既得之於聲明，耨多羅亦剖斷於疑滯。法無大小，莫不韞之胸懷，理無深淺，悉能決之敏慮。故三藏之名振旦之所推定，摩訶之號乃羅衛之所共稱，名實之際，何可稱道。然呂君學識該博，義理精通，言行樞機，是所詳悉。至於陀羅佛法，稟自生知，無礙辯才，寧由伏習。但以《因明》義隱，所說不同，觸象各得其形，共器飯有異色。呂君既已執情，道俗企望指定。秋霜已降，側聽鍾鳴；法雲既敷，雷震希發。但龍象蹴蹋，非驢所堪，猶緇服壼奧，白衣不踐，脫如龍種抗說，無垢釋疑，則苾芻悉曇，亦優婆能盡。輒附微志，請不為煩。若有滯疑，望諮三藏裁決，以所承稟傳示四眾，則正道克昌，覆障永絕，紹隆三寶，其在茲乎！過此已往，非復所悉。弟子柳宣白。」

庚子，譯經僧明璿答柳博士宣，以《還述頌》言其得失曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 庚子，譯經僧明璿答柳博士宣，以《還述頌》言其得失曰：

「於赫大聖， 覺種圓明， 無幽不察， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「於赫大聖， 覺種圓明， 無幽不察，

如響酬聲。 弗資延慶， 孰悟歸誠， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如響酬聲。 弗資延慶， 孰悟歸誠，

良導可仰， 寔引迷生。 百川邪浪， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 良導可仰， 寔引迷生。 百川邪浪，

一味吞并， 物有取捨， 正匪虧盈。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一味吞并， 物有取捨， 正匪虧盈。

八邪馳銳， 四句爭名， 飾非鑒是， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 八邪馳銳， 四句爭名， 飾非鑒是，

抑重為輕。 照日氷散， 投珠水清， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 抑重為輕。 照日氷散， 投珠水清，

顯允上德， 體道居貞。 縱加譽毀， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 顯允上德， 體道居貞。 縱加譽毀，

未動遺榮， 昂昂令哲， 欝欝含情。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 未動遺榮， 昂昂令哲， 欝欝含情。

俟諸達觀， 定此權衡， 聊申悱悱， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 俟諸達觀， 定此權衡， 聊申悱悱，

用簡英英。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 用簡英英。」

《還述》曰：「頃於望表預瞻歸敬之詞，覽其文，煥乎何偉麗也。詳其致，誠哉豈不然歟。悲夫愛海滔天，邪山槩日。封人我者顛墜其何已，恃慢結者沈淪而不窮，故六十二見爭蘙薈而自處，九十五道競扶仗以忘歸。如來以本願大悲，亡緣俯應，內圓四智，外顯六通，運十力以伏天魔，飛七辯而摧外道，竭茲愛海，濟稟識於三空，殄彼邪山，驅肖形於八正。指因示果，反本還源，大矣哉悲智妙用，無得而言焉。昔道樹登庸，被聲教於百億，堅林寢迹，振遺烈於三千。自佛日西傾，餘光東照，周感夜明之瑞，漢通宵夢之徵。騰、蘭爇慧炬於前，澄、什嗣傳燈於後。其於譯經弘法，神異濟時，高論降邪，安禪肅物。緝頹網者接武，維絕紐者肩隨，莫不夷夏欽風，幽明翼化，聯華靡替，可略而詳。惟今三藏法師蘊靈秀出，含章而體一味，瓶瀉以贍五乘，悲去聖之逾遠，憫來教之多闕，緬思圓義，許道以身，心口自謀，形影相弔，振衣警錫，討本尋源，出玉關而遠遊，指金河而一息。稽疑梵宇，探幽洞微，旋化神州，揚真殄謬。遺詮闕典大備茲辰，方等圓宗彌廣前烈。所明勝義，妙絕環中之中；真性真空，極踰方外之外。以有取也，有取喪其真；就無求之，無求蠧其實。拂二邊之迹，忘中道之相，則累遣未易洎其深，重空何以臻其極。要矣妙矣，至哉大哉。契之於心，然後以之為法。在心為法，形言為教，法有自相共相，教乃遮詮表詮。粹旨沖宗，豈造次所能覼縷。法師凝神役智，詳本正末，緝熙玄籍，大啟幽關。祕希聲應扣擊之大小，廓義海納朝宗之巨細。於是殊方碩德，異域高僧，伏膺問道，蓄疑請益。固已飲河滿腹，莫測其淺深；聆音駭聽，孰知其遠近。至於因明小道，現比蓋微，斯乃指初學之方隅，舉立論之幖幟。至若靈樞祕鍵，妙本成功，備諸奧冊，非此所云也。呂奉御以風神爽拔，早擅多能，器宇該通，夙彰博物，戈獵開墳之典，鉤深壞壁之書，觸類而長，窮諸數術。振風飈於辯囿，摛光華於翰林，驤首雲中，先鳴日下。五行資其筆削，六位佇其高談，一覽《太玄》，應問便釋，再尋象戲，立試即成，實晉代茂先、漢朝曼倩，方今蔑如也。既而翱翔群略，綽有餘功，而敬慕大乘，夙敦誠信，比因友生戲爾，忽復屬想因明，不以師資，率己穿鑿，比決諸疏，指斥求非。諠議於朝廷，形言於造次。考其志也，固已難加；覈其知也，誠為可惑。此論以一卷成部，五紙成卷，研機三疏，向已一周。舉非四十，自無一是。自既無是而能言是，疏本無非而能言非。言非不非，言是不是。言是不是，是是而恒非；言非不非，非非而恒是。非 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 《還述》曰：「頃於望表預瞻歸敬之詞，覽其文，煥乎何偉麗也。詳其致，誠哉豈不然歟。悲夫愛海滔天，邪山槩日。封人我者顛墜其何已，恃慢結者沈淪而不窮，故六十二見爭蘙薈而自處，九十五道競扶仗以忘歸。如來以本願大悲，亡緣俯應，內圓四智，外顯六通，運十力以伏天魔，飛七辯而摧外道，竭茲愛海，濟稟識於三空，殄彼邪山，驅肖形於八正。指因示果，反本還源，大矣哉悲智妙用，無得而言焉。昔道樹登庸，被聲教於百億，堅林寢迹，振遺烈於三千。自佛日西傾，餘光東照，周感夜明之瑞，漢通宵夢之徵。騰、蘭爇慧炬於前，澄、什嗣傳燈於後。其於譯經弘法，神異濟時，高論降邪，安禪肅物。緝頹網者接武，維絕紐者肩隨，莫不夷夏欽風，幽明翼化，聯華靡替，可略而詳。惟今三藏法師蘊靈秀出，含章而體一味，瓶瀉以贍五乘，悲去聖之逾遠，憫來教之多闕，緬思圓義，許道以身，心口自謀，形影相弔，振衣警錫，討本尋源，出玉關而遠遊，指金河而一息。稽疑梵宇，探幽洞微，旋化神州，揚真殄謬。遺詮闕典大備茲辰，方等圓宗彌廣前烈。所明勝義，妙絕環中之中；真性真空，極踰方外之外。以有取也，有取喪其真；就無求之，無求蠧其實。拂二邊之迹，忘中道之相，則累遣未易洎其深，重空何以臻其極。要矣妙矣，至哉大哉。契之於心，然後以之為法。在心為法，形言為教，法有自相共相，教乃遮詮表詮。粹旨沖宗，豈造次所能覼縷。法師凝神役智，詳本正末，緝熙玄籍，大啟幽關。祕希聲應扣擊之大小，廓義海納朝宗之巨細。於是殊方碩德，異域高僧，伏膺問道，蓄疑請益。固已飲河滿腹，莫測其淺深；聆音駭聽，孰知其遠近。至於因明小道，現比蓋微，斯乃指初學之方隅，舉立論之幖幟。至若靈樞祕鍵，妙本成功，備諸奧冊，非此所云也。呂奉御以風神爽拔，早擅多能，器宇該通，夙彰博物，戈獵開墳之典，鉤深壞壁之書，觸類而長，窮諸數術。振風飈於辯囿，摛光華於翰林，驤首雲中，先鳴日下。五行資其筆削，六位佇其高談，一覽《太玄》，應問便釋，再尋象戲，立試即成，實晉代茂先、漢朝曼倩，方今蔑如也。既而翱翔群略，綽有餘功，而敬慕大乘，夙敦誠信，比因友生戲爾，忽復屬想因明，不以師資，率己穿鑿，比決諸疏，指斥求非。諠議於朝廷，形言於造次。考其志也，固已難加；覈其知也，誠為可惑。此論以一卷成部，五紙成卷，研機三疏，向已一周。舉非四十，自無一是。自既無是而能言是，疏本無非而能言非。言非不非，言是不是。言是不是，是是而恒非；言非不非，非非而恒是。非

非恒是，不為是所是；是是恒非，不為非所非。以茲貶失，致惑病諸。且據生因了因，執一體而亡二義；能了所了，封一名而惑二體。又以宗依宗體，留依去體以為宗；喻體喻依，去體留依而為喻。緣斯兩系，妄起多疑；迷一極成，謬生七難。但以鑽窮二論，師己一心，滯文句於上下，誤字音於平去。復以數論為聲論，舉生城為滅城。豈唯差離合之宗因，蓋亦違倒順之前後。又探鄙俚訛韻以擬梵本囀音，雖復廣援七種，而只當彼一轉。然非彼七所目乃是第八呼聲，舛雜乖訛何從而至。又案勝論立常極微，數乃無窮，體唯極小。後漸和合生諸子微。數則倍減於常微，體又倍增於父母。迄乎終已，體遍大千；究其所窮，數唯是一。呂公所引《易．繫詞》云：『太極生兩儀，兩儀生四象，四象生八卦，八卦生萬物。』云此與彼言異義同。今案太極無形，肇生有象，元資一氣，終成萬物，豈得以多生一而例一生多？引類欲顯博聞，義乖復何所託。設引大例生義似同苦釋，同於邪見深累如何自免。豈得苟要時譽，混正同邪，非身之讐奚至於此。凡所紕紊，胡可勝言。特由率己，致斯狼狽。根既不正，枝葉自傾，逐誤生疑，隨疑設難，曲形直影其可得乎？試舉二三，冀詳大意，深疵繁緒，委答如別。尋夫呂公達鑒，豈孟浪而至此哉！示顯真俗雲泥，難易楚、越。因彰佛教弘遠，正法凝深，譬洪鑪非掬雪所投，渤澥豈膠舟能越也？太史令李君者，靈府沈祕，襟期邈遠，專精九數，綜涉六爻。博考墳圖，瞻觀雲物，鄙衛宏之失度，陋裨竈之未工。神無滯用，望實斯在。既屬呂公餘論，復致間言。以實際為大覺玄軀，無為是調御法體。此乃信薰修容有分，證稟自然，終不可成。良恐言似而意違，詞近而旨遠。天師妙道，幸以再期。且寇氏天師，崔君特薦，共貽伊咎，夫復何言。雖謂不混於淄、澠，蓋已自濫於金鍮耳。惟公逸宇寥廓，學殫墳素，庇身以仁義，應物以樞機。肅肅焉，汪汪焉，擢勁節以干雲，淡清潤而鎮地。騰芳文苑，職處儒林，捃摭九疇之宗，研詳二戴之說。至於經禮三百，曲禮三千，莫不義符指掌，事如俯拾。罇爼咸推其准的，法度必待其雌黃，遂令相鼠之詩絕聞於野，魚麗之詠盈耳於朝。惟名與實盡善盡美，而誠敬之重稟自夙成，弘護之心實惟素蓄，屬斯諠議同恥疚懷。故能投刺含膠，允光大義。非夫才兼內外，照冥隣幾，豈能激揚清濁，濟俗匡真者耶！昔什公門下，服道者三千；今此會中，同德者如市。貧道猥以庸陋，叨廁末筵，雖慶朝聞，終慚夕惕。詳以造疏三德，並是貫達五乘，牆仞罕窺，詞峰難仰。既屬商羊鼓舞，而霈澤 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 非恒是，不為是所是；是是恒非，不為非所非。以茲貶失，致惑病諸。且據生因了因，執一體而亡二義；能了所了，封一名而惑二體。又以宗依宗體，留依去體以為宗；喻體喻依，去體留依而為喻。緣斯兩系，妄起多疑；迷一極成，謬生七難。但以鑽窮二論，師己一心，滯文句於上下，誤字音於平去。復以數論為聲論，舉生城為滅城。豈唯差離合之宗因，蓋亦違倒順之前後。又探鄙俚訛韻以擬梵本囀音，雖復廣援七種，而只當彼一轉。然非彼七所目乃是第八呼聲，舛雜乖訛何從而至。又案勝論立常極微，數乃無窮，體唯極小。後漸和合生諸子微。數則倍減於常微，體又倍增於父母。迄乎終已，體遍大千；究其所窮，數唯是一。呂公所引《易．繫詞》云：『太極生兩儀，兩儀生四象，四象生八卦，八卦生萬物。』云此與彼言異義同。今案太極無形，肇生有象，元資一氣，終成萬物，豈得以多生一而例一生多？引類欲顯博聞，義乖復何所託。設引大例生義似同苦釋，同於邪見深累如何自免。豈得苟要時譽，混正同邪，非身之讐奚至於此。凡所紕紊，胡可勝言。特由率己，致斯狼狽。根既不正，枝葉自傾，逐誤生疑，隨疑設難，曲形直影其可得乎？試舉二三，冀詳大意，深疵繁緒，委答如別。尋夫呂公達鑒，豈孟浪而至此哉！示顯真俗雲泥，難易楚、越。因彰佛教弘遠，正法凝深，譬洪鑪非掬雪所投，渤澥豈膠舟能越也？太史令李君者，靈府沈祕，襟期邈遠，專精九數，綜涉六爻。博考墳圖，瞻觀雲物，鄙衛宏之失度，陋裨竈之未工。神無滯用，望實斯在。既屬呂公餘論，復致間言。以實際為大覺玄軀，無為是調御法體。此乃信薰修容有分，證稟自然，終不可成。良恐言似而意違，詞近而旨遠。天師妙道，幸以再期。且寇氏天師，崔君特薦，共貽伊咎，夫復何言。雖謂不混於淄、澠，蓋已自濫於金鍮耳。惟公逸宇寥廓，學殫墳素，庇身以仁義，應物以樞機。肅肅焉，汪汪焉，擢勁節以干雲，淡清潤而鎮地。騰芳文苑，職處儒林，捃摭九疇之宗，研詳二戴之說。至於經禮三百，曲禮三千，莫不義符指掌，事如俯拾。罇爼咸推其准的，法度必待其雌黃，遂令相鼠之詩絕聞於野，魚麗之詠盈耳於朝。惟名與實盡善盡美，而誠敬之重稟自夙成，弘護之心實惟素蓄，屬斯諠議同恥疚懷。故能投刺含膠，允光大義。非夫才兼內外，照冥隣幾，豈能激揚清濁，濟俗匡真者耶！昔什公門下，服道者三千；今此會中，同德者如市。貧道猥以庸陋，叨廁末筵，雖慶朝聞，終慚夕惕。詳以造疏三德，並是貫達五乘，牆仞罕窺，詞峰難仰。既屬商羊鼓舞，而霈澤

必霑，詞雷迅發，恐無暇掩耳僉議。古人曰，一枝可以戢羽，何繁乎鄧林；潢洿足以沈鱗，豈俟於滄海。故不以愚愞，垂逼課虛。辭弗獲免，粗陳梗概。雖文不足取，而義或可觀。顧己庸疎，彌增悚恧，指述還答，餘無所申。釋明濬白。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 必霑，詞雷迅發，恐無暇掩耳僉議。古人曰，一枝可以戢羽，何繁乎鄧林；潢洿足以沈鱗，豈俟於滄海。故不以愚愞，垂逼課虛。辭弗獲免，粗陳梗概。雖文不足取，而義或可觀。顧己庸疎，彌增悚恧，指述還答，餘無所申。釋明濬白。」

癸卯，宣得書，又激呂奉御因奏其事，勅遣群公學士等往慈恩寺請三藏與呂公對定。詞屈，謝而退焉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 癸卯，宣得書，又激呂奉御因奏其事，勅遣群公學士等往慈恩寺請三藏與呂公對定。詞屈，謝而退焉。

顯慶元年春正月景寅， 皇太子忠自以非嫡，不敢久處元良，乃慕太伯之規，陳表累讓。大帝從之，封忠為梁王，賜物一萬段、甲第一區。即以其月冊 代王弘為 皇太子。 代子，就大慈恩寺為 皇太子設五千僧齋，人施帛三段，勅遣朝臣行香。時黃門侍郎薛元超、中書侍郎李義府因參法師，遂問曰：「翻經固法門之美，未審更有何事可以光揚？又不知古來翻譯儀式如何？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 顯慶元年春正月景寅， 皇太子忠自以非嫡，不敢久處元良，乃慕太伯之規，陳表累讓。大帝從之，封忠為梁王，賜物一萬段、甲第一區。即以其月冊 代王弘為 皇太子。 代子，就大慈恩寺為 皇太子設五千僧齋，人施帛三段，勅遣朝臣行香。時黃門侍郎薛元超、中書侍郎李義府因參法師，遂問曰：「翻經固法門之美，未審更有何事可以光揚？又不知古來翻譯儀式如何？」

法師報曰：「法藏沖奧，通演實難，然則內闡住持由乎釋種，外護建立屬在 帝王。所以泛海之舟能馳千里，依松之葛遂竦萬尋，附託勝緣，方能廣益。今漢、魏遙遠，未可詳論。且陳符、姚已來翻宣經論。除僧之外，君臣贊助者，符堅時曇摩難提譯經，黃門侍郎趙整執筆；姚興時鳩摩羅什譯經，姚主及安城侯姚嵩執筆；後魏菩提留支譯經，侍中崔光執筆及製經序。齊、梁、周、隋並皆如是。貞觀初波頗羅那譯經， 勅左僕射房玄齡、趙郡王李孝恭、太子詹事杜正倫，太府卿蕭璟等監閱詳緝。今獨無此。又慈恩寺，聖上為文德聖皇后營建，壯麗輪奐，今古莫儔，未得建碑傳芳示後，顯揚之極莫過於此。公等能為致言，則斯美可至。」二公許諾而去。明日因朝，遂為法師陳奏，天皇皆可之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 法師報曰：「法藏沖奧，通演實難，然則內闡住持由乎釋種，外護建立屬在 帝王。所以泛海之舟能馳千里，依松之葛遂竦萬尋，附託勝緣，方能廣益。今漢、魏遙遠，未可詳論。且陳符、姚已來翻宣經論。除僧之外，君臣贊助者，符堅時曇摩難提譯經，黃門侍郎趙整執筆；姚興時鳩摩羅什譯經，姚主及安城侯姚嵩執筆；後魏菩提留支譯經，侍中崔光執筆及製經序。齊、梁、周、隋並皆如是。貞觀初波頗羅那譯經， 勅左僕射房玄齡、趙郡王李孝恭、太子詹事杜正倫，太府卿蕭璟等監閱詳緝。今獨無此。又慈恩寺，聖上為文德聖皇后營建，壯麗輪奐，今古莫儔，未得建碑傳芳示後，顯揚之極莫過於此。公等能為致言，則斯美可至。」二公許諾而去。明日因朝，遂為法師陳奏，天皇皆可之。

壬辰，光祿大夫中書令兼撿挍太子詹事監修國史柱國固安縣開國公崔殷禮宣勅曰：「大慈恩寺僧玄奘所翻經、論，既新翻譯，文義須精，宜令太子太傅尚書左僕射燕國公于志寧、中書令兼撿挍吏部尚書南陽縣開國男來濟、禮部尚書高陽縣開國男許敬宗、守黃門侍郎兼撿挍太子左庶子汾陰縣開國男薛元超、守中書侍郎兼撿挍右庶子廣平縣開國男李義府、中書侍郎杜正倫等，時為看閱，有不穩便處，即隨事潤色。若須學士，任量追三兩人。」罷朝後，勅遣內給事王君德來報法師云：「師須官人助翻經者，已處分于志寧等令往，其碑文朕望自作，不知稱師意不？且令相報。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 壬辰，光祿大夫中書令兼撿挍太子詹事監修國史柱國固安縣開國公崔殷禮宣勅曰：「大慈恩寺僧玄奘所翻經、論，既新翻譯，文義須精，宜令太子太傅尚書左僕射燕國公于志寧、中書令兼撿挍吏部尚書南陽縣開國男來濟、禮部尚書高陽縣開國男許敬宗、守黃門侍郎兼撿挍太子左庶子汾陰縣開國男薛元超、守中書侍郎兼撿挍右庶子廣平縣開國男李義府、中書侍郎杜正倫等，時為看閱，有不穩便處，即隨事潤色。若須學士，任量追三兩人。」罷朝後，勅遣內給事王君德來報法師云：「師須官人助翻經者，已處分于志寧等令往，其碑文朕望自作，不知稱師意不？且令相報。」

法師既奉綸旨，允慰宿心，當對使人悲喜，不覺淚流襟袖。翌日，法師自率徒眾等詣朝堂奉表陳謝(表文失)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 法師既奉綸旨，允慰宿心，當對使人悲喜，不覺淚流襟袖。翌日，法師自率徒眾等詣朝堂奉表陳謝(表文失)。

二月，有尼寶乘者，高祖太武皇帝之婕妤、隋襄州總管臨河公薛道衡之女也。德芬彤管，美擅椒闈。父既學業見稱，女亦不虧家訓。妙通經史，兼善文才。大帝幼時，從其受學，嗣位之後，以師傅舊恩，封河東郡夫人，禮敬甚重。夫人情慕出家，帝從其志，為禁中別造鶴林寺而處之，并建碑述德。又度侍者數十人，並四事公給，將進具戒。至二月十日，勅迎法師并將大德九人，各一侍者，赴鶴林寺。為河東郡夫人薛尼受戒。又 勅莊挍寶車十乘、音聲車十乘，待於景曜門內，先將馬就寺迎接入城門已，方乃登車發引，大德居前，音聲從後。是時春之仲月，景物妍華，柳翠桃紅，松青霧碧，錦軒紫蓋交映其間，飄飄然猶給園之眾適王城矣。既到，安置別館，設壇席，為寶乘等五十餘人受戒，唯法師一人為闍梨，諸德為證而已。三日方了。受戒已，復命巧工吳智敏圖十師形，留之供養。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二月，有尼寶乘者，高祖太武皇帝之婕妤、隋襄州總管臨河公薛道衡之女也。德芬彤管，美擅椒闈。父既學業見稱，女亦不虧家訓。妙通經史，兼善文才。大帝幼時，從其受學，嗣位之後，以師傅舊恩，封河東郡夫人，禮敬甚重。夫人情慕出家，帝從其志，為禁中別造鶴林寺而處之，并建碑述德。又度侍者數十人，並四事公給，將進具戒。至二月十日，勅迎法師并將大德九人，各一侍者，赴鶴林寺。為河東郡夫人薛尼受戒。又 勅莊挍寶車十乘、音聲車十乘，待於景曜門內，先將馬就寺迎接入城門已，方乃登車發引，大德居前，音聲從後。是時春之仲月，景物妍華，柳翠桃紅，松青霧碧，錦軒紫蓋交映其間，飄飄然猶給園之眾適王城矣。既到，安置別館，設壇席，為寶乘等五十餘人受戒，唯法師一人為闍梨，諸德為證而已。三日方了。受戒已，復命巧工吳智敏圖十師形，留之供養。

鶴林寺側先有德業寺，尼眾數百，又奏請法師受菩薩戒，於是復往德業。事訖辭還，䞋施隆重， 勅遣內給事王君德將手力執花蓋引送，衢路觀者極生善焉。鶴林後改為隆國寺焉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 鶴林寺側先有德業寺，尼眾數百，又奏請法師受菩薩戒，於是復往德業。事訖辭還，䞋施隆重， 勅遣內給事王君德將手力執花蓋引送，衢路觀者極生善焉。鶴林後改為隆國寺焉。

無幾，御製碑文成， 勅遣太尉公長孫無忌，以碑宣示群公。其詞曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無幾，御製碑文成， 勅遣太尉公長孫無忌，以碑宣示群公。其詞曰：

「朕聞乾坤締構之初，品物權輿之始，莫不載形后土，藉覆穹蒼。然則二曜輝天，靡測盈虛之象。四溟紀地，豈究波瀾之極。況乎法門沖寂，現生不滅之前，聖教牢籠，示有無形之外。故以道光塵劫，化洽含靈者矣。緬惟王宮發迹，蓮披起步之花，神沼騰光，樹曲空低之幹，演德音於鹿苑，會多士於龍宮，福已罪之群生，興將滅之人代，能使下愚挹道，骨碎寒林之野；上哲欽風，魂沈雪山之偈，絲流法雨，清火宅而辭炎；輪昇慧日，皎重昏而歸晝。朕逖覽緗史，詳觀道藝，福崇永劫者其唯釋教歟。 文德皇太后，憑柯瓊樹，疏派璿源，德照塗山，道光媯汭，流芬彤管，彰懿則於八紘，垂訓紫宮，扇徽猷於萬古。遽而陰精掩月，永戢貞輝，坤維絕紐，長淪茂跡。撫奩鏡而增感，望陟屺而何追。昔仲由興嘆於千鍾，虞丘致哀於三失。朕之罔極實有切於終身，故載懷興葺，創茲金地。却背邠郊，點千莊之樹錦，前臨終岳，吐百仞之峯蓮，左面八川，水皎池而分鏡，右隣九達，羽飛蓋而連雲，抑天府之奧區，信上京之勝地。爾其雕軒架逈，綺閣凌虛，丹空曉烏，煥日宮而汎彩，素天初兔，鑒月殿而澄輝。薰徑秋蘭，疎庭佩紫，芳巖冬桂，密戶叢丹。燈皎繁花，焰轉煙心之鶴，幡標逈剎，彩縈天外之虹。飛陛參差，含文露而栖玉，輕簾舒卷，網靨宿而編珠。霞班低岫之紅，池汎漠煙之翠，鳴珮與宵鍾合韻，和風共晨梵分音。豈直香積天宮，遠慚輪奐，閬風仙闕，遙愧雕華而已哉！有玄奘法師者，寔真如之冠冕也。器宇凝邃，若清風之肅長松，縟思繁蔚，如綺霞之輝逈漢，騰今照古之智，挺自生知，蘊寂懷真之誠，發乎髫齓。孤標一代，邁生、遠以照前，逈秀千齡，架澄、什而光後。以為淳風替古，澆俗移今，悲巨夜之長昏，痛微言之永翳，遂迺投迹異域，廣飡祕教，乘杯雲漢之外，振錫煙霞之表，滔天巨海，侵驚浪而羈遊，亘地嚴霜，犯凄氣而獨逝，平郊散緒，衣單雪嶺之風，曠野低輪，肌弊流沙之日。遐征月路，影對宵而暫雙，遠邁危峯，形臨朝而永隻。跡窮智境，探賾至真，心罄玄津，研幾祕術。通昔賢之所不逮，悟先典之所未聞。遂得金牒東流，續將斷之教，寶偈西從，補已缺之文。于時迺睠靈基，栖心此地。弘宣奧旨，葉重翠於祇林；遠闢幽關，波再清於定水。朕所以虔誠八正，肅志雙林，庶延景福，式資冥助。奉願皇太后逍遙六度，神遊丹闕之前，偃息四洲，魂昇紫極之境。悲夫！玉燭易往，促四序於炎涼；金箭難留，馳六龍於晷漏。恐波遷樹在，夷溟海於桑田；地是勢非，淪高峯為幽谷。於是敬刊貞石，式旌真境。其銘曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「朕聞乾坤締構之初，品物權輿之始，莫不載形后土，藉覆穹蒼。然則二曜輝天，靡測盈虛之象。四溟紀地，豈究波瀾之極。況乎法門沖寂，現生不滅之前，聖教牢籠，示有無形之外。故以道光塵劫，化洽含靈者矣。緬惟王宮發迹，蓮披起步之花，神沼騰光，樹曲空低之幹，演德音於鹿苑，會多士於龍宮，福已罪之群生，興將滅之人代，能使下愚挹道，骨碎寒林之野；上哲欽風，魂沈雪山之偈，絲流法雨，清火宅而辭炎；輪昇慧日，皎重昏而歸晝。朕逖覽緗史，詳觀道藝，福崇永劫者其唯釋教歟。 文德皇太后，憑柯瓊樹，疏派璿源，德照塗山，道光媯汭，流芬彤管，彰懿則於八紘，垂訓紫宮，扇徽猷於萬古。遽而陰精掩月，永戢貞輝，坤維絕紐，長淪茂跡。撫奩鏡而增感，望陟屺而何追。昔仲由興嘆於千鍾，虞丘致哀於三失。朕之罔極實有切於終身，故載懷興葺，創茲金地。却背邠郊，點千莊之樹錦，前臨終岳，吐百仞之峯蓮，左面八川，水皎池而分鏡，右隣九達，羽飛蓋而連雲，抑天府之奧區，信上京之勝地。爾其雕軒架逈，綺閣凌虛，丹空曉烏，煥日宮而汎彩，素天初兔，鑒月殿而澄輝。薰徑秋蘭，疎庭佩紫，芳巖冬桂，密戶叢丹。燈皎繁花，焰轉煙心之鶴，幡標逈剎，彩縈天外之虹。飛陛參差，含文露而栖玉，輕簾舒卷，網靨宿而編珠。霞班低岫之紅，池汎漠煙之翠，鳴珮與宵鍾合韻，和風共晨梵分音。豈直香積天宮，遠慚輪奐，閬風仙闕，遙愧雕華而已哉！有玄奘法師者，寔真如之冠冕也。器宇凝邃，若清風之肅長松，縟思繁蔚，如綺霞之輝逈漢，騰今照古之智，挺自生知，蘊寂懷真之誠，發乎髫齓。孤標一代，邁生、遠以照前，逈秀千齡，架澄、什而光後。以為淳風替古，澆俗移今，悲巨夜之長昏，痛微言之永翳，遂迺投迹異域，廣飡祕教，乘杯雲漢之外，振錫煙霞之表，滔天巨海，侵驚浪而羈遊，亘地嚴霜，犯凄氣而獨逝，平郊散緒，衣單雪嶺之風，曠野低輪，肌弊流沙之日。遐征月路，影對宵而暫雙，遠邁危峯，形臨朝而永隻。跡窮智境，探賾至真，心罄玄津，研幾祕術。通昔賢之所不逮，悟先典之所未聞。遂得金牒東流，續將斷之教，寶偈西從，補已缺之文。于時迺睠靈基，栖心此地。弘宣奧旨，葉重翠於祇林；遠闢幽關，波再清於定水。朕所以虔誠八正，肅志雙林，庶延景福，式資冥助。奉願皇太后逍遙六度，神遊丹闕之前，偃息四洲，魂昇紫極之境。悲夫！玉燭易往，促四序於炎涼；金箭難留，馳六龍於晷漏。恐波遷樹在，夷溟海於桑田；地是勢非，淪高峯為幽谷。於是敬刊貞石，式旌真境。其銘曰：

「三光昭象，萬品流形，人途超忽，時代虛盈。淳風久謝，澆俗潛生，愛波滔識，業霧昏情。猗歟調御，迦維騰迹，妙道乘幽，玄源控寂。鷲峯遐峙，龍宮廣闢，慧日舒光，慈雲吐液。睠言聖教，載想德音，義崇往劫，道冠來今。騰神九域，晦迹雙林，漢夢如在，周星遽沈。悲纏奩鏡，哀深棟宇，濯龍潛潤，椒風韜緒，霜露朝侵，風枝夕舉，雲車一駕，悠哉萬古。乃興輪奐，寔構雕華，紫棟留月，紅梁藻霞，雲窓散葉，風沼翻花，蓋低鳳偃，橋側虹斜。爰有慧命，英器靈沖，孤標千載，獨步三空，給園味道，雪嶺飡風，智燈再朗，真筌重崇。四運流速，六龍馳騖，巨夜銷氛，幽關啟曙，茂德垂範，徽塵表譽，勒美披文，遐年永著。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「三光昭象，萬品流形，人途超忽，時代虛盈。淳風久謝，澆俗潛生，愛波滔識，業霧昏情。猗歟調御，迦維騰迹，妙道乘幽，玄源控寂。鷲峯遐峙，龍宮廣闢，慧日舒光，慈雲吐液。睠言聖教，載想德音，義崇往劫，道冠來今。騰神九域，晦迹雙林，漢夢如在，周星遽沈。悲纏奩鏡，哀深棟宇，濯龍潛潤，椒風韜緒，霜露朝侵，風枝夕舉，雲車一駕，悠哉萬古。乃興輪奐，寔構雕華，紫棟留月，紅梁藻霞，雲窓散葉，風沼翻花，蓋低鳳偃，橋側虹斜。爰有慧命，英器靈沖，孤標千載，獨步三空，給園味道，雪嶺飡風，智燈再朗，真筌重崇。四運流速，六龍馳騖，巨夜銷氛，幽關啟曙，茂德垂範，徽塵表譽，勒美披文，遐年永著。」

三月丁亥，群公等奉聖製，咸詣朝堂上表陳謝曰：「跪發天華，覯河宗之奇寶；虔開祕篆，聆雲英之麗曲。包萬葉之鴻規，籠千祀之殊觀，相趨慶抃，莫知所限。竊以慧日西照，朗巨夜而開冥，法流東徙，洽陳荄而挺秀。無方之化不一，應物之理同歸，歷代迄茲，咸崇斯典。伏惟陛下垂衣截海，作鏡中區，錫類之道彌光，出要之津尤重，開給園於勝境，延稱首以閑居，地窮輪奐，人標龍象。重茲𤀹發沖旨，爰製豐碑，妙思難涯，玄襟獨王，義超繫表，理邃環中。臣等夙蔽真宗，幸窺天藻，以坳堂之量揣靈鼇之峻壑，蜉蝣之情議仙驥之遐壽。式歌且舞，咸誦在心，循覽周遍，不勝欣躍。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三月丁亥，群公等奉聖製，咸詣朝堂上表陳謝曰：「跪發天華，覯河宗之奇寶；虔開祕篆，聆雲英之麗曲。包萬葉之鴻規，籠千祀之殊觀，相趨慶抃，莫知所限。竊以慧日西照，朗巨夜而開冥，法流東徙，洽陳荄而挺秀。無方之化不一，應物之理同歸，歷代迄茲，咸崇斯典。伏惟陛下垂衣截海，作鏡中區，錫類之道彌光，出要之津尤重，開給園於勝境，延稱首以閑居，地窮輪奐，人標龍象。重茲𤀹發沖旨，爰製豐碑，妙思難涯，玄襟獨王，義超繫表，理邃環中。臣等夙蔽真宗，幸窺天藻，以坳堂之量揣靈鼇之峻壑，蜉蝣之情議仙驥之遐壽。式歌且舞，咸誦在心，循覽周遍，不勝欣躍。」