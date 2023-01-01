大唐大慈恩寺三藏法師傳

大唐大慈恩寺三藏法師傳卷第七 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大唐大慈恩寺三藏法師傳卷第七

沙門慧立本 釋彥悰箋 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 沙門慧立本 釋彥悰箋

起二十二年六月 天皇製《述聖記》終永徽五年春二月法師答書 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 起二十二年六月 天皇製《述聖記》終永徽五年春二月法師答書

二十二年夏六月， 天皇大帝居春宮，奉覩 聖文，又製《述聖記》，其詞曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二十二年夏六月， 天皇大帝居春宮，奉覩 聖文，又製《述聖記》，其詞曰：

「夫顯揚正教，非智無以廣其文；崇闡微言，非賢莫能定其旨。蓋真如聖教者，諸法之玄宗，眾經之軌躅也。綜括宏遠，奧旨遐深，極空有之精微，體生滅之機要。詞茂道曠，尋之者不究其源，文顯義幽，履之者莫測其際。故知聖慈所被，業無善而不臻，妙化所敷，緣無惡而不剪。開法網之綱紀，弘六度之正教，拯群有之塗炭，啟三藏之祕扃。是以名無翼而長飛，道無根而永固。道名流慶，歷遂古而鎮常；赴感應身，經塵劫而不朽。晨鍾夕梵，交二音於鷲峰，慧日法流，轉雙輪於鹿苑。排空寶蓋，接翔雲而共飛，莊野春林，與天花而合彩。伏惟皇帝陛下，上玄資福，垂拱而治八荒；德被黔黎，斂衽而朝萬國。恩加朽骨，石室歸貝葉之文；澤及昆蟲，金匱流梵說之偈。遂使阿耨達水通神甸之八川，耆闍崛山接嵩、華之翠嶺。竊以法性凝寂，靡歸心而不通；智地玄奧，感懇誠而遂顯。豈謂重昏之夜，燭慧炬之光，火宅之朝，降法雨之澤。於是百川異流，同會於海，萬區分義，總成乎實。豈與湯、武校其優劣，堯、舜比其聖德者哉！玄奘法師者，夙懷聰令，立志夷簡，神清齠齓之年，體拔浮華之世，凝情定室，匿迹幽巖，拪息三禪，巡遊十地，超六塵之境，獨步迦維，會一乘之旨，隨機化物。以中華之無質，尋印度之真文，遠涉恒河，終期滿字。頻登雪嶺，更獲半珠。問道往還，十有七載，備通釋典，利物為心。以貞觀十九年二月六日，奉 勅於弘福寺翻譯聖教要文，凡六百五十七部。引大海之法流，洗塵勞而不竭，傳智燈之長焰，皎幽闇而恒明，自非久植勝緣，何以顯揚斯旨。所謂法性常住，齊三光之明， 我皇福臻，同二儀之固。伏見 御製眾經論序，照古騰今，理含金石之聲，文抱風雲之潤。治輒以輕塵足岳，墜露添流，略舉大綱，以為斯記。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「夫顯揚正教，非智無以廣其文；崇闡微言，非賢莫能定其旨。蓋真如聖教者，諸法之玄宗，眾經之軌躅也。綜括宏遠，奧旨遐深，極空有之精微，體生滅之機要。詞茂道曠，尋之者不究其源，文顯義幽，履之者莫測其際。故知聖慈所被，業無善而不臻，妙化所敷，緣無惡而不剪。開法網之綱紀，弘六度之正教，拯群有之塗炭，啟三藏之祕扃。是以名無翼而長飛，道無根而永固。道名流慶，歷遂古而鎮常；赴感應身，經塵劫而不朽。晨鍾夕梵，交二音於鷲峰，慧日法流，轉雙輪於鹿苑。排空寶蓋，接翔雲而共飛，莊野春林，與天花而合彩。伏惟皇帝陛下，上玄資福，垂拱而治八荒；德被黔黎，斂衽而朝萬國。恩加朽骨，石室歸貝葉之文；澤及昆蟲，金匱流梵說之偈。遂使阿耨達水通神甸之八川，耆闍崛山接嵩、華之翠嶺。竊以法性凝寂，靡歸心而不通；智地玄奧，感懇誠而遂顯。豈謂重昏之夜，燭慧炬之光，火宅之朝，降法雨之澤。於是百川異流，同會於海，萬區分義，總成乎實。豈與湯、武校其優劣，堯、舜比其聖德者哉！玄奘法師者，夙懷聰令，立志夷簡，神清齠齓之年，體拔浮華之世，凝情定室，匿迹幽巖，拪息三禪，巡遊十地，超六塵之境，獨步迦維，會一乘之旨，隨機化物。以中華之無質，尋印度之真文，遠涉恒河，終期滿字。頻登雪嶺，更獲半珠。問道往還，十有七載，備通釋典，利物為心。以貞觀十九年二月六日，奉 勅於弘福寺翻譯聖教要文，凡六百五十七部。引大海之法流，洗塵勞而不竭，傳智燈之長焰，皎幽闇而恒明，自非久植勝緣，何以顯揚斯旨。所謂法性常住，齊三光之明， 我皇福臻，同二儀之固。伏見 御製眾經論序，照古騰今，理含金石之聲，文抱風雲之潤。治輒以輕塵足岳，墜露添流，略舉大綱，以為斯記。」

法師進啟謝曰：「玄奘聞七耀摛光，憑高天而散景；九河灑潤，因厚地而通流。是知相資之美，處物既然，演法依人，理在無惑。伏惟皇太子殿下發揮 睿藻，再述天文，讚美大乘，莊嚴實相。珠迴玉轉，霞爛錦舒，將日月而聯華，與咸韶而合韻。玄奘輕生多幸，沐浴殊私，不任銘佩，奉啟陳謝。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 法師進啟謝曰：「玄奘聞七耀摛光，憑高天而散景；九河灑潤，因厚地而通流。是知相資之美，處物既然，演法依人，理在無惑。伏惟皇太子殿下發揮 睿藻，再述天文，讚美大乘，莊嚴實相。珠迴玉轉，霞爛錦舒，將日月而聯華，與咸韶而合韻。玄奘輕生多幸，沐浴殊私，不任銘佩，奉啟陳謝。」

時降令書曰：「治素無才學，性不聰敏。內典諸文殊未觀覽，所作序記鄙拙尤繁。忽得來書，褒揚讚述，撫躬自省，慚悚交并。勞師等遠臻，深以為愧。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時降令書曰：「治素無才學，性不聰敏。內典諸文殊未觀覽，所作序記鄙拙尤繁。忽得來書，褒揚讚述，撫躬自省，慚悚交并。勞師等遠臻，深以為愧。」

釋彥悰箋述曰：「自二 聖《序文》出後，王公、百辟、法、俗、黎庶手舞足蹈，歡詠德音，內外揄揚，未浹辰而周六合，慈雲再蔭，慧日重明，歸依之徒波迴霧委。所謂上之化下，猶風靡草，其斯之謂乎！如來所以法付國王，良為此也。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋彥悰箋述曰：「自二 聖《序文》出後，王公、百辟、法、俗、黎庶手舞足蹈，歡詠德音，內外揄揚，未浹辰而周六合，慈雲再蔭，慧日重明，歸依之徒波迴霧委。所謂上之化下，猶風靡草，其斯之謂乎！如來所以法付國王，良為此也。」

時弘福寺寺主圓定及京城僧等，請鐫二《序文》於金石，藏之寺宇。 帝可之。後寺僧懷仁等乃鳩集晉右軍將軍王羲之書，勒於碑石焉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時弘福寺寺主圓定及京城僧等，請鐫二《序文》於金石，藏之寺宇。 帝可之。後寺僧懷仁等乃鳩集晉右軍將軍王羲之書，勒於碑石焉。

庚辰，皇太子以文德聖皇后早棄萬方，思報昊天，追崇福業，使中大夫守右庶子臣高季輔宣令曰：「寡人不造，咎譴所鍾，年在未識，慈顏棄背，終身之憂，貫心滋甚，風樹之切，刻骨冥深。每以龍忌在辰，歲時興感，空懷陟屺之望，益疚寒泉之心。既而笙歌遂遠，瞻奉無逮，徒思昊天之報，罔寄烏鳥之情。竊以覺道洪慈，寔資冥福，冀申孺慕，是用歸依。宜令所司於京城內舊廢寺妙選一所，奉為文德聖皇后即營僧寺。寺成之日，當別度僧。仍令挾帶林泉，務盡形勝。仰規忉利之果，副此罔極之懷。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 庚辰，皇太子以文德聖皇后早棄萬方，思報昊天，追崇福業，使中大夫守右庶子臣高季輔宣令曰：「寡人不造，咎譴所鍾，年在未識，慈顏棄背，終身之憂，貫心滋甚，風樹之切，刻骨冥深。每以龍忌在辰，歲時興感，空懷陟屺之望，益疚寒泉之心。既而笙歌遂遠，瞻奉無逮，徒思昊天之報，罔寄烏鳥之情。竊以覺道洪慈，寔資冥福，冀申孺慕，是用歸依。宜令所司於京城內舊廢寺妙選一所，奉為文德聖皇后即營僧寺。寺成之日，當別度僧。仍令挾帶林泉，務盡形勝。仰規忉利之果，副此罔極之懷。」

於是有司詳擇勝地，遂於宮城南晉昌里，面曲池，依淨覺故伽藍而營建焉。瞻星揆地，像天闕，倣給園，窮班、倕巧藝，盡衡、霍良木，文石梓桂櫲樟栟櫚充其材，珠玉丹青赭堊金翠備其飾。而重樓複殿，雲閣洞房，凡十餘院，總一千八百九十七間，床褥器物，備皆盈滿。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於是有司詳擇勝地，遂於宮城南晉昌里，面曲池，依淨覺故伽藍而營建焉。瞻星揆地，像天闕，倣給園，窮班、倕巧藝，盡衡、霍良木，文石梓桂櫲樟栟櫚充其材，珠玉丹青赭堊金翠備其飾。而重樓複殿，雲閣洞房，凡十餘院，總一千八百九十七間，床褥器物，備皆盈滿。

文武聖皇帝又讀法師所進《菩薩藏經》，美之，因勅春宮作其經後序。其詞曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 文武聖皇帝又讀法師所進《菩薩藏經》，美之，因勅春宮作其經後序。其詞曰：

「蓋聞羲皇至𧷤，精粹止於龜文；軒后通幽，雅奧窮於鳥篆。考丹書而索隱，殊昧實際之源；徵綠錯以研幾，蓋非常樂之道。猶且事光圖史，振薰風于八埏；德洽生靈，激波瀾於萬代。伏惟皇帝陛下轉輪垂拱而化漸鷄園，勝殿凝旒而神交鷲嶺，總調御於徽號，匪文思之所窺；綜波若於綸言，豈繫象之能擬。由是教覃溟表，咸傳八解之音，訓浹寰中，皆踐四禪之軌。遂使三千法界，盡懷生而可封；百億須彌，入堤封而作鎮。尼連德水邇帝里之滄池，舍衛菴園接上林之茂苑。雖復法性空寂，隨感必通，真乘深妙，無幽不闡。所謂大權御極，導法流而靡窮；能仁撫運，拂劫石而無盡，體均具相，不可思議，校美前王，焉可同年而語矣。爰自開闢，地限流沙，震旦未融，靈文尚隱。漢王精感，託夢想於玄霄；晉后翹誠，降修多於白馬。有同䗍酌，豈達四海之涯；取譬管窺，寧窮七曜之隩。洎乎皇靈遐暢，威加鐵圍之表；至聖發明，德被金剛之際。恒沙國土，普襲衣冠，開解脫門，踐真實路，龍宮梵說之偈必萃清臺，猊吼貝葉之文咸歸冊府。灑茲甘露，普潤芽莖，垂此慧雲，遍霑翾走，豈非歸依之勝業，聖政之靈感者乎！夫《菩薩藏經》者，大覺義宗之要旨也。佛修此道，以證無生；菩薩受持，咸登不退。六波羅蜜關鍵所資，四無量心根力斯備。蓋彼岸之津涉，正覺之梯航者焉。貞觀中年，身毒歸化，越熱坂而頒朔，跨懸度以輸賝。文軌既同，道路無擁。沙門玄奘振錫尋真，出自玉關，長驅奈苑，至于天竺力士生處，訪獲此經，歸而奏上，降詔翻譯，於是畢功。余以問安之暇，澄心妙法之寶，奉述天旨，微表讚揚，式命有司綴于終卷。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「蓋聞羲皇至𧷤，精粹止於龜文；軒后通幽，雅奧窮於鳥篆。考丹書而索隱，殊昧實際之源；徵綠錯以研幾，蓋非常樂之道。猶且事光圖史，振薰風于八埏；德洽生靈，激波瀾於萬代。伏惟皇帝陛下轉輪垂拱而化漸鷄園，勝殿凝旒而神交鷲嶺，總調御於徽號，匪文思之所窺；綜波若於綸言，豈繫象之能擬。由是教覃溟表，咸傳八解之音，訓浹寰中，皆踐四禪之軌。遂使三千法界，盡懷生而可封；百億須彌，入堤封而作鎮。尼連德水邇帝里之滄池，舍衛菴園接上林之茂苑。雖復法性空寂，隨感必通，真乘深妙，無幽不闡。所謂大權御極，導法流而靡窮；能仁撫運，拂劫石而無盡，體均具相，不可思議，校美前王，焉可同年而語矣。爰自開闢，地限流沙，震旦未融，靈文尚隱。漢王精感，託夢想於玄霄；晉后翹誠，降修多於白馬。有同䗍酌，豈達四海之涯；取譬管窺，寧窮七曜之隩。洎乎皇靈遐暢，威加鐵圍之表；至聖發明，德被金剛之際。恒沙國土，普襲衣冠，開解脫門，踐真實路，龍宮梵說之偈必萃清臺，猊吼貝葉之文咸歸冊府。灑茲甘露，普潤芽莖，垂此慧雲，遍霑翾走，豈非歸依之勝業，聖政之靈感者乎！夫《菩薩藏經》者，大覺義宗之要旨也。佛修此道，以證無生；菩薩受持，咸登不退。六波羅蜜關鍵所資，四無量心根力斯備。蓋彼岸之津涉，正覺之梯航者焉。貞觀中年，身毒歸化，越熱坂而頒朔，跨懸度以輸賝。文軌既同，道路無擁。沙門玄奘振錫尋真，出自玉關，長驅奈苑，至于天竺力士生處，訪獲此經，歸而奏上，降詔翻譯，於是畢功。余以問安之暇，澄心妙法之寶，奉述天旨，微表讚揚，式命有司綴于終卷。」

自是帝既情信日隆，平章法義，福田功德無輟於口，與法師無暫相離，勅加供給，及時服臥具數令換易。秋七月景申，夏罷，又施法師納袈裟一領，價直百金。觀其作製，都不知鍼線出入所從。 帝庫內多有前代諸納，咸無好者，故自教後宮造此，將為稱意，營之數歲方成，乘輿四巡，恒將隨逐。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 自是帝既情信日隆，平章法義，福田功德無輟於口，與法師無暫相離，勅加供給，及時服臥具數令換易。秋七月景申，夏罷，又施法師納袈裟一領，價直百金。觀其作製，都不知鍼線出入所從。 帝庫內多有前代諸納，咸無好者，故自教後宮造此，將為稱意，營之數歲方成，乘輿四巡，恒將隨逐。

二十二年， 駕幸洛陽宮，時蘇州道恭法師、常州慧宣法師並有高行，學該內外，為朝野所稱。 帝召之。既至，引入坐言訖。時二僧各披一納，是梁武帝施其先師，相承共寶。既來謁 龍顏，故取披服。 帝哂其不妙，取納令示，仍遣賦詩以詠。恭公詩曰：「福田資像德，聖種理幽薰。不持金作縷，還用綵成文。朱青自掩映，翠綺相氛氳，獨有離離葉，恒向稻畦分。」宣公詩末云：「如蒙一披服，方堪稱福田。」意欲之。 帝並不與，各施絹五十匹，即此納也。傳其麗絕，豈常人所宜服用，唯法師盛德當之矣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二十二年， 駕幸洛陽宮，時蘇州道恭法師、常州慧宣法師並有高行，學該內外，為朝野所稱。 帝召之。既至，引入坐言訖。時二僧各披一納，是梁武帝施其先師，相承共寶。既來謁 龍顏，故取披服。 帝哂其不妙，取納令示，仍遣賦詩以詠。恭公詩曰：「福田資像德，聖種理幽薰。不持金作縷，還用綵成文。朱青自掩映，翠綺相氛氳，獨有離離葉，恒向稻畦分。」宣公詩末云：「如蒙一披服，方堪稱福田。」意欲之。 帝並不與，各施絹五十匹，即此納也。傳其麗絕，豈常人所宜服用，唯法師盛德當之矣。

時并賜法師剃刀一口，法師表謝曰：「沙門玄奘伏奉勅賜納袈裟一領、剃刀一口。殊命荐臻，寵靈隆赫，恭對惶悸，如履春氷。玄奘幸遭邕穆之化，早預息心之侶，三業無紀，四恩靡答，謬迴天睠，濫叨雲澤。忍辱之服彩合流霞，智慧之刀銛逾切玉。謹當衣以降煩惱之魔，佩以斷塵勞之網。起餘譏於彼己，懼空疎於冐榮。慚恧屏營，趍承俯僂，鞠心跼蹐，精爽飛越。不任悚荷之至。謹奉表謝以聞。塵黷聖鑒，伏深戰慄。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時并賜法師剃刀一口，法師表謝曰：「沙門玄奘伏奉勅賜納袈裟一領、剃刀一口。殊命荐臻，寵靈隆赫，恭對惶悸，如履春氷。玄奘幸遭邕穆之化，早預息心之侶，三業無紀，四恩靡答，謬迴天睠，濫叨雲澤。忍辱之服彩合流霞，智慧之刀銛逾切玉。謹當衣以降煩惱之魔，佩以斷塵勞之網。起餘譏於彼己，懼空疎於冐榮。慚恧屏營，趍承俯僂，鞠心跼蹐，精爽飛越。不任悚荷之至。謹奉表謝以聞。塵黷聖鑒，伏深戰慄。」

帝少勞兵事，纂曆之後又心存兆庶，及遼東征罰，櫛沐風霜，旋旆已來，氣力頗不如平昔，有憂生之慮。既遇法師，遂留心八正，牆塹五乘，遂將息平復。因問：「欲樹功德，何最饒益？」法師對曰：「眾生寢惑，非慧莫啟。慧芽抽殖，法為其資。弘法由人，即度僧為最。」 帝甚歡。秋九月己卯，詔曰：「昔隋季失御，天下分崩，四海塗原，八埏鼎沸。朕屬當戡亂，躬履兵鋒，丞犯風霜，宿於馬上。比加藥餌猶未痊除，近日已來方就平復，豈非福善所感而致此休徵耶？京城及天下諸州寺宜各度五人，弘福寺宜度五十人。」計海內寺三千七百一十六所，計度僧尼一萬八千五百餘人。未此已前，天下寺廟遭隋季凋殘，緇侶將絕，蒙茲一度，並成徒眾。美哉！君子所以重正言也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 帝少勞兵事，纂曆之後又心存兆庶，及遼東征罰，櫛沐風霜，旋旆已來，氣力頗不如平昔，有憂生之慮。既遇法師，遂留心八正，牆塹五乘，遂將息平復。因問：「欲樹功德，何最饒益？」法師對曰：「眾生寢惑，非慧莫啟。慧芽抽殖，法為其資。弘法由人，即度僧為最。」 帝甚歡。秋九月己卯，詔曰：「昔隋季失御，天下分崩，四海塗原，八埏鼎沸。朕屬當戡亂，躬履兵鋒，丞犯風霜，宿於馬上。比加藥餌猶未痊除，近日已來方就平復，豈非福善所感而致此休徵耶？京城及天下諸州寺宜各度五人，弘福寺宜度五十人。」計海內寺三千七百一十六所，計度僧尼一萬八千五百餘人。未此已前，天下寺廟遭隋季凋殘，緇侶將絕，蒙茲一度，並成徒眾。美哉！君子所以重正言也。

帝又問：「《金剛般若經》一切諸佛之所從生，聞而不謗，功逾身命之施，非恒沙珍寶所及。加以理微言約，故賢達君子多愛受持，未知先代所翻，文義具不？」法師對曰：「此經功德實如聖旨。西方之人咸同愛敬。今觀舊經，亦微有遺漏。據梵本具云『能斷金剛般若』，舊經直云『金剛般若』。欲明菩薩以分別為煩惱，而分別之惑，堅類金剛，唯此經所詮無分別慧，乃能除斷，故曰『能斷金剛般若』，故知舊經失上二字。又如下文，三問闕一，二頌闕一，九喻闕三，如是等。什法師所翻舍衛國也，留支所翻婆伽婆者，少可。」 帝曰：「師既有梵本，可更委翻，使眾生聞之具足。然經本貴理，不必須飾文而乖義也。」故今新翻《能斷金剛般若》，委依梵本。奏之， 帝甚悅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 帝又問：「《金剛般若經》一切諸佛之所從生，聞而不謗，功逾身命之施，非恒沙珍寶所及。加以理微言約，故賢達君子多愛受持，未知先代所翻，文義具不？」法師對曰：「此經功德實如聖旨。西方之人咸同愛敬。今觀舊經，亦微有遺漏。據梵本具云『能斷金剛般若』，舊經直云『金剛般若』。欲明菩薩以分別為煩惱，而分別之惑，堅類金剛，唯此經所詮無分別慧，乃能除斷，故曰『能斷金剛般若』，故知舊經失上二字。又如下文，三問闕一，二頌闕一，九喻闕三，如是等。什法師所翻舍衛國也，留支所翻婆伽婆者，少可。」 帝曰：「師既有梵本，可更委翻，使眾生聞之具足。然經本貴理，不必須飾文而乖義也。」故今新翻《能斷金剛般若》，委依梵本。奏之， 帝甚悅。

冬十月，車駕還京，法師亦從還。先是 勅所司於北闕紫微殿西別營一所，號弘法院。既到，居之。晝則帝留談說，夜乃還院翻經。更譯無性菩薩所釋《攝大乘論》十卷，世親論十卷，《緣起聖道經》一卷，《百法明門論》一卷。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 冬十月，車駕還京，法師亦從還。先是 勅所司於北闕紫微殿西別營一所，號弘法院。既到，居之。晝則帝留談說，夜乃還院翻經。更譯無性菩薩所釋《攝大乘論》十卷，世親論十卷，《緣起聖道經》一卷，《百法明門論》一卷。

戊申，皇大子又宣令曰：「營慈恩寺漸向畢功，輪奐將成，僧徒尚闕，伏奉勅旨度三百僧，別請五十大德，同奉神居降臨行道。其新營道場宜名大慈恩寺，別造翻經院，虹梁藻井，丹青雲氣，瓊礎銅沓，金環華鋪，並加殊麗，令法師移就翻譯，仍綱維寺任。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 戊申，皇大子又宣令曰：「營慈恩寺漸向畢功，輪奐將成，僧徒尚闕，伏奉勅旨度三百僧，別請五十大德，同奉神居降臨行道。其新營道場宜名大慈恩寺，別造翻經院，虹梁藻井，丹青雲氣，瓊礎銅沓，金環華鋪，並加殊麗，令法師移就翻譯，仍綱維寺任。」

法師既奉令旨，令充上座，進啟讓曰：「沙門玄奘啟。伏奉令旨以玄奘為慈恩寺上座，恭聞嘉命，心靈靡措，屏營累息，深增戰悚。玄奘學藝無紀，行業空疎，敢誓捐罄，方期光贊。憑恃皇靈，窮遐訪道，所獲經論，奉勅翻譯，情冀法流漸潤，克滋鼎祚，聖教紹宣，光華史冊。玄奘昔冒危途，久嬰痾疹，駑蹇力弊，恐不卒業，孤負國恩，有罰無赦。命知僧務，更貽重譴，魚鳥易性，飛沈失途。伏惟皇大子殿下仁孝天縱，愛敬因心，感風樹之悲，結寒泉之痛，式建伽藍，將弘景福，匡理法眾，任在能人，用非其器，必有蹎仆。伏願叡情遠鑑，照弘法之福因，慈造曲垂，察愚鄙之忠欵，則法僧無悔吝之咎，魚鳥得飛沈之趣。不任瀝懇之至，謹奉啟陳情，伏用悚悸。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 法師既奉令旨，令充上座，進啟讓曰：「沙門玄奘啟。伏奉令旨以玄奘為慈恩寺上座，恭聞嘉命，心靈靡措，屏營累息，深增戰悚。玄奘學藝無紀，行業空疎，敢誓捐罄，方期光贊。憑恃皇靈，窮遐訪道，所獲經論，奉勅翻譯，情冀法流漸潤，克滋鼎祚，聖教紹宣，光華史冊。玄奘昔冒危途，久嬰痾疹，駑蹇力弊，恐不卒業，孤負國恩，有罰無赦。命知僧務，更貽重譴，魚鳥易性，飛沈失途。伏惟皇大子殿下仁孝天縱，愛敬因心，感風樹之悲，結寒泉之痛，式建伽藍，將弘景福，匡理法眾，任在能人，用非其器，必有蹎仆。伏願叡情遠鑑，照弘法之福因，慈造曲垂，察愚鄙之忠欵，則法僧無悔吝之咎，魚鳥得飛沈之趣。不任瀝懇之至，謹奉啟陳情，伏用悚悸。」

十二月戊辰，又勅太常卿江夏王道宗將九部樂，萬年令宋行質、長安令裴方彥各率縣內音聲，及諸寺幢帳，並使豫極莊嚴。己巳，旦集安福門街，迎像送僧入大慈恩寺。至是陳列於通衢，其錦綵軒轞，魚龍幢戲，凡千五百餘乘，帳蓋三百餘事。先是內出繡畫等像二百餘軀，金銀像兩軀，金縷綾羅幡五百口，宿於弘福寺，并法師西國所將經、像、舍利等，爰自弘福引出，安置於帳座及諸車上，處中而進。又於像前兩邊各嚴大車，車上竪長竿懸幡，幡後即有師子神王等為前引儀。又莊寶車五十乘坐諸大德，次京城僧眾執持香花，唄讚隨後，次文武百官各將侍衛部列陪從，大常九部樂挾兩邊，二縣音聲繼其後，而幢幡鐘鼓訇磕繽紛，眩日浮空，震曜都邑，望之極目不知其前後。皇太子遣率尉遲紹宗、副率王文訓領東宮兵千餘人充手力， 勅遣御史大夫李乾祐為大使，與武侯相知撿挍。 帝將皇太子、後宮等於安福門樓手執香爐目而送之，甚悅。衢路觀者數億萬人。經像至寺門，勅趙公、英公、中書褚令執香爐引入，安置殿內，奏九部樂、破陣舞及諸戲於庭，訖而還。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十二月戊辰，又勅太常卿江夏王道宗將九部樂，萬年令宋行質、長安令裴方彥各率縣內音聲，及諸寺幢帳，並使豫極莊嚴。己巳，旦集安福門街，迎像送僧入大慈恩寺。至是陳列於通衢，其錦綵軒轞，魚龍幢戲，凡千五百餘乘，帳蓋三百餘事。先是內出繡畫等像二百餘軀，金銀像兩軀，金縷綾羅幡五百口，宿於弘福寺，并法師西國所將經、像、舍利等，爰自弘福引出，安置於帳座及諸車上，處中而進。又於像前兩邊各嚴大車，車上竪長竿懸幡，幡後即有師子神王等為前引儀。又莊寶車五十乘坐諸大德，次京城僧眾執持香花，唄讚隨後，次文武百官各將侍衛部列陪從，大常九部樂挾兩邊，二縣音聲繼其後，而幢幡鐘鼓訇磕繽紛，眩日浮空，震曜都邑，望之極目不知其前後。皇太子遣率尉遲紹宗、副率王文訓領東宮兵千餘人充手力， 勅遣御史大夫李乾祐為大使，與武侯相知撿挍。 帝將皇太子、後宮等於安福門樓手執香爐目而送之，甚悅。衢路觀者數億萬人。經像至寺門，勅趙公、英公、中書褚令執香爐引入，安置殿內，奏九部樂、破陣舞及諸戲於庭，訖而還。

壬申，將欲度僧。辛未， 皇太子與仗衛出宿故宅。後日旦，從寺南列羽儀而來，至門，下乘步入，百寮陪從。禮佛已，引五十大德相見，陳造寺所為意，發言嗚噎，酸感。傍人、侍臣及僧無不哽泣，觀蒸蒸之情，亦今之舜也。言訖，昇殿東閣，令少詹事張行成宣恩宥降京畿見禁囚徒，然後剃髮觀齋，及賜王公已下束帛訖。屏人下閣禮佛，與妃等巡歷廊宇。至法師房，製五言詩帖於戶曰：「停軒觀福殿，遊目眺皇畿。法輪含日轉，花蓋接雲飛。翠烟香綺閣，丹霞光寶衣。幡虹遙合彩，空外逈分暉。蕭然登十地，自得會三歸。」觀訖還宮。是時緇素歡欣，更相慶慰，莫不歌玄風重盛，遺法再隆，近古以來未曾有也。其日，勅追法師還北闕。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 壬申，將欲度僧。辛未， 皇太子與仗衛出宿故宅。後日旦，從寺南列羽儀而來，至門，下乘步入，百寮陪從。禮佛已，引五十大德相見，陳造寺所為意，發言嗚噎，酸感。傍人、侍臣及僧無不哽泣，觀蒸蒸之情，亦今之舜也。言訖，昇殿東閣，令少詹事張行成宣恩宥降京畿見禁囚徒，然後剃髮觀齋，及賜王公已下束帛訖。屏人下閣禮佛，與妃等巡歷廊宇。至法師房，製五言詩帖於戶曰：「停軒觀福殿，遊目眺皇畿。法輪含日轉，花蓋接雲飛。翠烟香綺閣，丹霞光寶衣。幡虹遙合彩，空外逈分暉。蕭然登十地，自得會三歸。」觀訖還宮。是時緇素歡欣，更相慶慰，莫不歌玄風重盛，遺法再隆，近古以來未曾有也。其日，勅追法師還北闕。

二十三年夏四月，駕幸翠微宮， 皇太子及法師並陪從。既至，處分之外，唯談玄論道，問因果報應，及西域先聖遺芳故迹，皆引經詶對。 帝深信納，數攘袂嘆曰：「朕共師相逢晚，不得廣興佛事。」 帝發京時雖少違和，而神威睿慮無減平昔。至五月己巳，微加頭痛，留法師宿宮中。庚午，帝崩於含風殿。時祕不言，還京發喪，殯太極殿。其日 皇太子即皇帝位於梓宮之側，踰年改元曰永徽，萬方號慟，如喪考妣。法師還慈恩寺。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二十三年夏四月，駕幸翠微宮， 皇太子及法師並陪從。既至，處分之外，唯談玄論道，問因果報應，及西域先聖遺芳故迹，皆引經詶對。 帝深信納，數攘袂嘆曰：「朕共師相逢晚，不得廣興佛事。」 帝發京時雖少違和，而神威睿慮無減平昔。至五月己巳，微加頭痛，留法師宿宮中。庚午，帝崩於含風殿。時祕不言，還京發喪，殯太極殿。其日 皇太子即皇帝位於梓宮之側，踰年改元曰永徽，萬方號慟，如喪考妣。法師還慈恩寺。

自此之後，專務翻譯，無棄寸陰。每日自立程課，若晝日有事不充，必兼夜以續之。過乙之後方乃停筆，攝經已復禮佛行道，至三更暫眠，五更復起，讀誦梵本，朱點次第，擬明旦所翻。每日齋訖，黃昏二時講新經論，及諸州聽學僧等恒來決疑請義。既知上座之任，僧事復來諮稟。復有內使遣營功德，前後造一切經十部，夾紵寶裝像二百餘軀，亦令取法師進止。日夕已去，寺內弟子百餘人咸請教誡，盈廊溢廡，皆詶答處分無遺漏者。雖眾務輻湊，而神氣綽然，無所擁滯。猶與諸德說西方聖賢立義，諸部異端，及少年在此周遊講肆之事，高論劇談，竟無疲怠，其精敏強力，過人若斯。復數有諸王卿相來過禮懺，逢迎誘導，並皆發心，莫不捨其驕華，肅敬稱嘆。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 自此之後，專務翻譯，無棄寸陰。每日自立程課，若晝日有事不充，必兼夜以續之。過乙之後方乃停筆，攝經已復禮佛行道，至三更暫眠，五更復起，讀誦梵本，朱點次第，擬明旦所翻。每日齋訖，黃昏二時講新經論，及諸州聽學僧等恒來決疑請義。既知上座之任，僧事復來諮稟。復有內使遣營功德，前後造一切經十部，夾紵寶裝像二百餘軀，亦令取法師進止。日夕已去，寺內弟子百餘人咸請教誡，盈廊溢廡，皆詶答處分無遺漏者。雖眾務輻湊，而神氣綽然，無所擁滯。猶與諸德說西方聖賢立義，諸部異端，及少年在此周遊講肆之事，高論劇談，竟無疲怠，其精敏強力，過人若斯。復數有諸王卿相來過禮懺，逢迎誘導，並皆發心，莫不捨其驕華，肅敬稱嘆。

二年春正月壬寅，瀛州刺史賈敦賾、蒲州刺史李道裕、穀州刺史杜正倫、恒州刺史蕭銳因朝集在京，公事之暇，相命參法師請受菩薩戒。法師即授之，并為廣說菩薩行法，勸其事君盡忠，臨下慈愛。群公歡喜，辭去。癸卯各捨淨財，共修書遣使參法師，謝聞戒法。其書曰：「竊聞身非欲食，如來受純陀之供，法無所求，淨名遂善德之請，皆為顯至理之常恒，示凡聖之無二。又是因機以接物，假相而弘道，為之者表重法之誠，受之者為行檀之福，豈曰心緣於彼此，情染於名利者哉！仰惟宿殖德本，非於三四五佛，深達法相，善識一十二部，獨悟真宗，遠尋聖迹，遊崛山之淨土，浴恒水之清流，入深法界，求善知識，收至文於百代之後，探玄旨於千載之前。津梁庶品，不噭不昧，等施一切，無先無後。賾等識蔽二空，業淪三界，猶蠶絲之自纏，如井輪之不息。雖復順教生信，隨緣悟解，頂禮歸依，受持四句，隱身而為宴坐，厭苦而求常樂，而遠滯無明，近昏至理，未能悟佛性之在身，知境界之唯識，心非無取，義涉有無，不能即八邪而入八正，行非道而通佛道。譬涉海而無津，猶面牆而靡見。昨因事隙，遂得參奉，曲蒙接引，授菩薩戒。施以未曾有法，發其無上道心，一念破於無邊，四心盡於來際，菩提之種起自塵勞，火中生蓮曷足為喻。始知如來之性即是世間，涅槃之際不殊生死，行於波若便是不行，得彼菩提翻為無得。忽以小機預聞大教，頂受尋思，無量歡喜。然夫檀義攝六，法施為優；尊位有三，師居其一。弘慈利物，雖類日月之無心；仰照懷恩，竊同葵藿之知感。大士聞法捐軀，非所企及，童子見佛奉土，輒敢庶幾。謹送片物表心，具如別疏。所願照其誠懇，生其福田，受茲微施，隨意所與，使夫墜露添海，將渤澥而俱深；飛塵集岳，與須彌而永固，可久可大，幸甚幸甚。春寒尚重，願動止休宜。謹遣白書，諸無所具。賈敦賾等和南。」其為朝賢所慕如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二年春正月壬寅，瀛州刺史賈敦賾、蒲州刺史李道裕、穀州刺史杜正倫、恒州刺史蕭銳因朝集在京，公事之暇，相命參法師請受菩薩戒。法師即授之，并為廣說菩薩行法，勸其事君盡忠，臨下慈愛。群公歡喜，辭去。癸卯各捨淨財，共修書遣使參法師，謝聞戒法。其書曰：「竊聞身非欲食，如來受純陀之供，法無所求，淨名遂善德之請，皆為顯至理之常恒，示凡聖之無二。又是因機以接物，假相而弘道，為之者表重法之誠，受之者為行檀之福，豈曰心緣於彼此，情染於名利者哉！仰惟宿殖德本，非於三四五佛，深達法相，善識一十二部，獨悟真宗，遠尋聖迹，遊崛山之淨土，浴恒水之清流，入深法界，求善知識，收至文於百代之後，探玄旨於千載之前。津梁庶品，不噭不昧，等施一切，無先無後。賾等識蔽二空，業淪三界，猶蠶絲之自纏，如井輪之不息。雖復順教生信，隨緣悟解，頂禮歸依，受持四句，隱身而為宴坐，厭苦而求常樂，而遠滯無明，近昏至理，未能悟佛性之在身，知境界之唯識，心非無取，義涉有無，不能即八邪而入八正，行非道而通佛道。譬涉海而無津，猶面牆而靡見。昨因事隙，遂得參奉，曲蒙接引，授菩薩戒。施以未曾有法，發其無上道心，一念破於無邊，四心盡於來際，菩提之種起自塵勞，火中生蓮曷足為喻。始知如來之性即是世間，涅槃之際不殊生死，行於波若便是不行，得彼菩提翻為無得。忽以小機預聞大教，頂受尋思，無量歡喜。然夫檀義攝六，法施為優；尊位有三，師居其一。弘慈利物，雖類日月之無心；仰照懷恩，竊同葵藿之知感。大士聞法捐軀，非所企及，童子見佛奉土，輒敢庶幾。謹送片物表心，具如別疏。所願照其誠懇，生其福田，受茲微施，隨意所與，使夫墜露添海，將渤澥而俱深；飛塵集岳，與須彌而永固，可久可大，幸甚幸甚。春寒尚重，願動止休宜。謹遣白書，諸無所具。賈敦賾等和南。」其為朝賢所慕如是。

三年春三月，法師欲於寺端門之陽造石浮圖，安置西域所將經像，其意恐人代不常，經本散失，兼防火難。浮圖量高三十丈，擬顯大國之崇基，為釋迦之故迹。將欲營築，附表聞奏。勅使中書舍人李義府報法師云：「師所營塔功大，恐難卒成，宜用甎造。亦不願師辛苦，今已勅大內東宮、掖庭等七宮亡人衣物助師，足得成辦。」於是用甎，仍改就西院。其塔基面各一百四十尺，倣西域制度，不循此舊式也。塔有五級，并相輪、露槃，凡高一百八十尺。層層中心皆有舍利，或一千、二千，凡一萬餘粒。上層以石為室。南面有兩碑，載二聖〈三藏聖教序〉、〈記〉，其書即尚書右僕射河南公褚遂良之筆也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三年春三月，法師欲於寺端門之陽造石浮圖，安置西域所將經像，其意恐人代不常，經本散失，兼防火難。浮圖量高三十丈，擬顯大國之崇基，為釋迦之故迹。將欲營築，附表聞奏。勅使中書舍人李義府報法師云：「師所營塔功大，恐難卒成，宜用甎造。亦不願師辛苦，今已勅大內東宮、掖庭等七宮亡人衣物助師，足得成辦。」於是用甎，仍改就西院。其塔基面各一百四十尺，倣西域制度，不循此舊式也。塔有五級，并相輪、露槃，凡高一百八十尺。層層中心皆有舍利，或一千、二千，凡一萬餘粒。上層以石為室。南面有兩碑，載二聖〈三藏聖教序〉、〈記〉，其書即尚書右僕射河南公褚遂良之筆也。

初基塔之日，三藏自述誠願，略曰：「玄奘自惟薄祐，生不遇佛，復乘微善，預聞像教，儻生末法，何所歸依。又慶少得出家，目覩靈相，幼而慕法，耳屬遺筌。聞說菩薩所修行，思齊如不及；聞說如來所證法，仰止於身心。所以歷尊師授，博問先達。信夫漢夢西感，正教東傳，道阻且長，未能委悉，故有專門競執，多滯二常之宗。黨同嫉異，致乖一味之旨，遂令後學相顧，靡識所歸。是以面鷲山以增哀，慕常啼而假寐，潛祈靈祐，顯恃國威，決志出一生之域，投身入萬死之地。絓是聖迹之處，備謁遺靈，但有弘法之人，遍尋正說。經一所，悲所見於未見；遇一字，慶所聞於未聞，故以身命餘資，繕寫遺闕。既遂誠願，言歸本朝，幸屬休明，詔許翻譯。 先皇道跨金輪，聲振玉鼓，紹隆象季，允膺付屬，又降發 神衷，親裁三藏之《序》，今上春宮講道，復為述聖之《記》，可謂重光合璧，振彩聯華，渙汗垂七耀之文，鏗鋐韻九成之奏。自東都白馬，西明草堂，傳譯之盛，詎可同日而言者也。但以生靈薄運，共失所天，唯恐三藏梵本，零落忽諸，二聖天文，寂寥無紀，所以敬崇此塔，擬安梵本，又樹豐碑，鐫斯《序》、《記》，庶使巍峨永劫，願千佛同觀，氛氳聖迹，與二儀齊固。」時三藏親負簣畚，擔運甎石，首尾二周，功業斯畢。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初基塔之日，三藏自述誠願，略曰：「玄奘自惟薄祐，生不遇佛，復乘微善，預聞像教，儻生末法，何所歸依。又慶少得出家，目覩靈相，幼而慕法，耳屬遺筌。聞說菩薩所修行，思齊如不及；聞說如來所證法，仰止於身心。所以歷尊師授，博問先達。信夫漢夢西感，正教東傳，道阻且長，未能委悉，故有專門競執，多滯二常之宗。黨同嫉異，致乖一味之旨，遂令後學相顧，靡識所歸。是以面鷲山以增哀，慕常啼而假寐，潛祈靈祐，顯恃國威，決志出一生之域，投身入萬死之地。絓是聖迹之處，備謁遺靈，但有弘法之人，遍尋正說。經一所，悲所見於未見；遇一字，慶所聞於未聞，故以身命餘資，繕寫遺闕。既遂誠願，言歸本朝，幸屬休明，詔許翻譯。 先皇道跨金輪，聲振玉鼓，紹隆象季，允膺付屬，又降發 神衷，親裁三藏之《序》，今上春宮講道，復為述聖之《記》，可謂重光合璧，振彩聯華，渙汗垂七耀之文，鏗鋐韻九成之奏。自東都白馬，西明草堂，傳譯之盛，詎可同日而言者也。但以生靈薄運，共失所天，唯恐三藏梵本，零落忽諸，二聖天文，寂寥無紀，所以敬崇此塔，擬安梵本，又樹豐碑，鐫斯《序》、《記》，庶使巍峨永劫，願千佛同觀，氛氳聖迹，與二儀齊固。」時三藏親負簣畚，擔運甎石，首尾二周，功業斯畢。

夏五月乙卯，中印度國摩訶菩提寺大德智光、慧天等致書於法師。智光於大、小乘及彼外書、四韋陀、五明論等莫不洞達，即戒賢法師門人之上首，五印度學者咸共宗焉。慧天於小乘十八部該綜明練，匠誘之德亦彼所推重，法師遊西域日常共切磋。彼雖半教有功，然未措心於《方等》，為其執守偏見，法師恒詆訶。曲女城法集之時，又深折挫，彼亦媿伏。自別之後，欽佇弗忘，乃使同寺沙門法長將書，并齎讚頌及㲲兩端，揄揚之心甚厚。其書曰：「微妙吉祥世尊金剛座所摩訶菩提寺諸多聞眾所共圍繞上座慧天，致書摩訶支那國於無量經律論妙盡精微木叉阿遮利耶：敬問無量，少病少惱。我慧天苾芻今造佛大神變讚頌及諸經論比量智等，今附苾芻法長將往，此無量多聞老大德阿遮利耶智光亦同前致問，鄔波索迦日授稽首和南。今共寄白㲲一雙，示不空心，路遠莫怪其少，願領。彼須經論，錄名附來，當為抄送木叉阿遮利耶，願知。」其為遠賢所慕如此。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 夏五月乙卯，中印度國摩訶菩提寺大德智光、慧天等致書於法師。智光於大、小乘及彼外書、四韋陀、五明論等莫不洞達，即戒賢法師門人之上首，五印度學者咸共宗焉。慧天於小乘十八部該綜明練，匠誘之德亦彼所推重，法師遊西域日常共切磋。彼雖半教有功，然未措心於《方等》，為其執守偏見，法師恒詆訶。曲女城法集之時，又深折挫，彼亦媿伏。自別之後，欽佇弗忘，乃使同寺沙門法長將書，并齎讚頌及㲲兩端，揄揚之心甚厚。其書曰：「微妙吉祥世尊金剛座所摩訶菩提寺諸多聞眾所共圍繞上座慧天，致書摩訶支那國於無量經律論妙盡精微木叉阿遮利耶：敬問無量，少病少惱。我慧天苾芻今造佛大神變讚頌及諸經論比量智等，今附苾芻法長將往，此無量多聞老大德阿遮利耶智光亦同前致問，鄔波索迦日授稽首和南。今共寄白㲲一雙，示不空心，路遠莫怪其少，願領。彼須經論，錄名附來，當為抄送木叉阿遮利耶，願知。」其為遠賢所慕如此。

五年春二月，法長辭還，又索報書。法師答，并信物。其書同文錄奏，然後將付使人。其詞曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 五年春二月，法長辭還，又索報書。法師答，并信物。其書同文錄奏，然後將付使人。其詞曰：

「大唐國苾芻玄奘謹修書中印度摩揭陀國三藏智光法師座前。目一辭違，俄十餘載。境域遐遠，音徽莫聞。思戀之情，每增延結。彼苾芻法長至，蒙問，并承起居康勝，豁然目朗，若覩尊顏。踊躍之懷，筆墨難述。節候漸暖，不審信後何如？又往年使還，承正法藏大法師無常，奉問摧割，不能已已。嗚呼！可謂苦海舟沈，天人眼滅，遷奪之痛，何期速歟！惟正法藏植慶曩晨，樹功長劫，故得挺沖和之茂質，標懿傑之宏才，嗣德聖天，繼輝龍猛，重然智炬，再立法幢。撲炎火於邪山，塞洪流於倒海，策疲徒於寶所，示迷眾於大方，蕩蕩焉，巍巍焉，實法門之棟幹也。又如三乘半滿之教，異道斷常之書，莫不韞綜胸懷，貫練心府。文槃節而克暢，理隱昧而必彰，故使內外歸依，為印度之宗袖。加以恂恂善誘，曉夜不疲，衢罇自盈，酌而不竭。玄奘昔因問道，得預參承，并荷指誨，雖曰庸愚，頗亦蓬依麻直。及辭還本邑，囑累尤深，慇懃之言，今猶在耳。方冀保安眉壽，式贊玄風，豈謂一朝奄歸萬古，追惟永往，彌不可任。伏惟法師夙承雅訓，早昇堂室，攀戀之情當難可處，奈何奈何。有為法爾，當可奈何，願自裁抑。昔大覺潛暉，迦葉紹宣洪業；商那遷化，毱多闡其嘉猷。今法將歸真，法師次任其事，唯願清詞妙辯，共四海而恒流，福智莊嚴，與五山而永久。玄奘所將經論，已翻《瑜伽師地論》等大小三十餘部，其《俱舍》、《順正理》，見譯未周，今年必了。即日大唐天子聖躬萬福，率土安寧，以輪王之慈，敷法王之化，所出經論，並蒙神筆製序，令所司抄寫，國內流行，爰至隣邦亦俱遵習。雖居像運之末，而法教光華，邕邕穆穆，亦不異室羅筏誓多林之化也，伏願照知。又前渡信渡河失經一馱，今錄名如後，有信請為附來。并有片物供養，願垂納受。路遠不得多，莫嫌鮮薄。玄奘和南。」又答慧天法師書曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大唐國苾芻玄奘謹修書中印度摩揭陀國三藏智光法師座前。目一辭違，俄十餘載。境域遐遠，音徽莫聞。思戀之情，每增延結。彼苾芻法長至，蒙問，并承起居康勝，豁然目朗，若覩尊顏。踊躍之懷，筆墨難述。節候漸暖，不審信後何如？又往年使還，承正法藏大法師無常，奉問摧割，不能已已。嗚呼！可謂苦海舟沈，天人眼滅，遷奪之痛，何期速歟！惟正法藏植慶曩晨，樹功長劫，故得挺沖和之茂質，標懿傑之宏才，嗣德聖天，繼輝龍猛，重然智炬，再立法幢。撲炎火於邪山，塞洪流於倒海，策疲徒於寶所，示迷眾於大方，蕩蕩焉，巍巍焉，實法門之棟幹也。又如三乘半滿之教，異道斷常之書，莫不韞綜胸懷，貫練心府。文槃節而克暢，理隱昧而必彰，故使內外歸依，為印度之宗袖。加以恂恂善誘，曉夜不疲，衢罇自盈，酌而不竭。玄奘昔因問道，得預參承，并荷指誨，雖曰庸愚，頗亦蓬依麻直。及辭還本邑，囑累尤深，慇懃之言，今猶在耳。方冀保安眉壽，式贊玄風，豈謂一朝奄歸萬古，追惟永往，彌不可任。伏惟法師夙承雅訓，早昇堂室，攀戀之情當難可處，奈何奈何。有為法爾，當可奈何，願自裁抑。昔大覺潛暉，迦葉紹宣洪業；商那遷化，毱多闡其嘉猷。今法將歸真，法師次任其事，唯願清詞妙辯，共四海而恒流，福智莊嚴，與五山而永久。玄奘所將經論，已翻《瑜伽師地論》等大小三十餘部，其《俱舍》、《順正理》，見譯未周，今年必了。即日大唐天子聖躬萬福，率土安寧，以輪王之慈，敷法王之化，所出經論，並蒙神筆製序，令所司抄寫，國內流行，爰至隣邦亦俱遵習。雖居像運之末，而法教光華，邕邕穆穆，亦不異室羅筏誓多林之化也，伏願照知。又前渡信渡河失經一馱，今錄名如後，有信請為附來。并有片物供養，願垂納受。路遠不得多，莫嫌鮮薄。玄奘和南。」又答慧天法師書曰：

「大唐國苾芻玄奘謹致書摩訶菩提寺三藏慧天法師足下。乖別稍久，企仰唯深。音寄不通，莫慰傾渴。彼苾芻法長至，辱書敬承休豫，用增欣悅。又領白㲲兩端、讚頌一夾，來意既厚，寡德愧以無當，悚息悚息。節氣漸和，不知信後體何如也？想融心百家之論，拪慮九部之經，建正法幢，引歸宗之客，擊克勝鼓，挫鍱腹之賓，頡頏王侯之前，抑揚英俊之上，故多歡適也。玄奘庸弊，氣力已衰，又加念德欽仁，唯豐勞積。昔因遊方在彼，遇矚光儀。曲女城會，又親交論。當對諸王及百千徒眾，定其深淺。此立大乘之旨，彼竪半教之宗，往復之間，詞氣不無高下。務存正理，靡護人情，以此遞生淩觸。罷席之後，尋已豁然。今來使猶傳法師寄申謝悔，何懷固之甚也。法師學富詞清，志堅操遠，阿耨達水無以比其波瀾，淨末尼珠不足方其曒潔，後進儀表，屬在高人，願勗良規，闡揚正法。至如理周言極，無越大乘，意恨法師未為深信，所謂耽翫羊鹿，棄彼白牛，賞愛水精，捨頗胝寶，明明大德，何此惑之滯歟？又坯器之身，浮促難守，宜早發大心，莊嚴正見。勿使臨終，方致嗟悔。今使還國，謹此代誠，并附片物，蓋欲示酬來意，未是盡其深心也。願知。前還日渡信渡河，失經一馱，今錄名如別，請為附來。餘不能委述。苾芻玄奘謹呈。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大唐國苾芻玄奘謹致書摩訶菩提寺三藏慧天法師足下。乖別稍久，企仰唯深。音寄不通，莫慰傾渴。彼苾芻法長至，辱書敬承休豫，用增欣悅。又領白㲲兩端、讚頌一夾，來意既厚，寡德愧以無當，悚息悚息。節氣漸和，不知信後體何如也？想融心百家之論，拪慮九部之經，建正法幢，引歸宗之客，擊克勝鼓，挫鍱腹之賓，頡頏王侯之前，抑揚英俊之上，故多歡適也。玄奘庸弊，氣力已衰，又加念德欽仁，唯豐勞積。昔因遊方在彼，遇矚光儀。曲女城會，又親交論。當對諸王及百千徒眾，定其深淺。此立大乘之旨，彼竪半教之宗，往復之間，詞氣不無高下。務存正理，靡護人情，以此遞生淩觸。罷席之後，尋已豁然。今來使猶傳法師寄申謝悔，何懷固之甚也。法師學富詞清，志堅操遠，阿耨達水無以比其波瀾，淨末尼珠不足方其曒潔，後進儀表，屬在高人，願勗良規，闡揚正法。至如理周言極，無越大乘，意恨法師未為深信，所謂耽翫羊鹿，棄彼白牛，賞愛水精，捨頗胝寶，明明大德，何此惑之滯歟？又坯器之身，浮促難守，宜早發大心，莊嚴正見。勿使臨終，方致嗟悔。今使還國，謹此代誠，并附片物，蓋欲示酬來意，未是盡其深心也。願知。前還日渡信渡河，失經一馱，今錄名如別，請為附來。餘不能委述。苾芻玄奘謹呈。」