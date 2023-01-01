大唐大慈恩寺三藏法師傳

大唐大慈恩寺三藏法師傳卷第六 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大唐大慈恩寺三藏法師傳卷第六

沙門慧立本 釋彥悰箋 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 沙門慧立本 釋彥悰箋

起十九年春正月入西京終二十二年夏六月謝御製經序并答 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 起十九年春正月入西京終二十二年夏六月謝御製經序并答

貞觀十九年春正月景子，京城留守左僕射梁國公房玄齡等承法師齎經、像至，乃遣右武侯大將軍侯莫陳寔、雍州司馬李叔眘、長安縣令李乾祐等奉迎，自漕而入，舍於都亭驛，其從若雲。是日有司頒諸寺，具帳輿、花幡等，擬送經、像于弘福寺，人皆欣踊，各競莊嚴。翌日大會於朱雀街之南，凡數百件，部伍陳列。即以安置法師於西域所得如來肉舍利一百五十粒；摩揭陀國前正覺山龍窟留影金佛像一軀，通光座高三尺三寸；擬婆羅痆斯國鹿野苑初轉法輪像，刻檀佛像一軀，通光座高三尺五寸；擬憍賞彌國出愛王思慕如來刻檀寫真像，刻檀佛像一軀，通光座高二尺九寸；擬劫比他國如來自天宮下降寶階像，銀佛像一軀，通光座高四尺；擬摩揭陀國鷲峯山說《法花》等經像，金佛像一軀，通光座高三尺五寸；擬那揭羅曷國伏毒龍所留影像，刻檀佛像一軀，通光座高尺有五寸；擬吠舍釐國巡城行化，刻檀像等。又安置法師於西域所得大乘經二百二十四部，大乘論一百九十二部，上座部經、律、論一十五部，大眾部經、律、論一十五部，三彌底部經、律、論一十五部，彌沙塞部經、律、論二十二部，迦葉臂耶部經、律、論一十七部，法密部經、律、論四十二部，說一切有部經、律、論六十七部，因論三十六部，聲論一十三部，凡五百二十夾，六百五十七部，以二十匹馬負而至。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 貞觀十九年春正月景子，京城留守左僕射梁國公房玄齡等承法師齎經、像至，乃遣右武侯大將軍侯莫陳寔、雍州司馬李叔眘、長安縣令李乾祐等奉迎，自漕而入，舍於都亭驛，其從若雲。是日有司頒諸寺，具帳輿、花幡等，擬送經、像于弘福寺，人皆欣踊，各競莊嚴。翌日大會於朱雀街之南，凡數百件，部伍陳列。即以安置法師於西域所得如來肉舍利一百五十粒；摩揭陀國前正覺山龍窟留影金佛像一軀，通光座高三尺三寸；擬婆羅痆斯國鹿野苑初轉法輪像，刻檀佛像一軀，通光座高三尺五寸；擬憍賞彌國出愛王思慕如來刻檀寫真像，刻檀佛像一軀，通光座高二尺九寸；擬劫比他國如來自天宮下降寶階像，銀佛像一軀，通光座高四尺；擬摩揭陀國鷲峯山說《法花》等經像，金佛像一軀，通光座高三尺五寸；擬那揭羅曷國伏毒龍所留影像，刻檀佛像一軀，通光座高尺有五寸；擬吠舍釐國巡城行化，刻檀像等。又安置法師於西域所得大乘經二百二十四部，大乘論一百九十二部，上座部經、律、論一十五部，大眾部經、律、論一十五部，三彌底部經、律、論一十五部，彌沙塞部經、律、論二十二部，迦葉臂耶部經、律、論一十七部，法密部經、律、論四十二部，說一切有部經、律、論六十七部，因論三十六部，聲論一十三部，凡五百二十夾，六百五十七部，以二十匹馬負而至。

其日所司普班諸寺，但有寶帳、幢、幡供養之具，限明二十八日旦並集朱雀街擬迎新至經、像於弘福寺。於是人增勇銳，各競莊嚴，窮諸麗好，幢帳、幡蓋寶案、寶輿，寺別將出分布訖，僧尼等整服隨之，雅梵居前，薰爐列後，至是並陳於街內，凡數百事。布經、像而行，珠珮動音，金花散彩，預送之儔莫不歌詠希有，忘塵遣累，歎其希遇。始自朱雀街內，終屆弘福寺門，數十里間，都人仕子、內外官僚列道兩傍，瞻仰而立，人物闐𨶮，所司恐相騰踐，各令當處燒香散花，無得移動，而煙雲讚響，處處連合。昔如來創降迦毘，彌勒初昇覩史，龍神供養，天眾圍遶，雖不及彼時，亦遺法之盛也。其日眾人同見天有五色綺雲現於日北，宛轉當經、像之上，紛紛郁郁，周圓數里，若迎若送，至寺而微。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 其日所司普班諸寺，但有寶帳、幢、幡供養之具，限明二十八日旦並集朱雀街擬迎新至經、像於弘福寺。於是人增勇銳，各競莊嚴，窮諸麗好，幢帳、幡蓋寶案、寶輿，寺別將出分布訖，僧尼等整服隨之，雅梵居前，薰爐列後，至是並陳於街內，凡數百事。布經、像而行，珠珮動音，金花散彩，預送之儔莫不歌詠希有，忘塵遣累，歎其希遇。始自朱雀街內，終屆弘福寺門，數十里間，都人仕子、內外官僚列道兩傍，瞻仰而立，人物闐𨶮，所司恐相騰踐，各令當處燒香散花，無得移動，而煙雲讚響，處處連合。昔如來創降迦毘，彌勒初昇覩史，龍神供養，天眾圍遶，雖不及彼時，亦遺法之盛也。其日眾人同見天有五色綺雲現於日北，宛轉當經、像之上，紛紛郁郁，周圓數里，若迎若送，至寺而微。

釋彥悰箋述曰：「余考尋圖史，此蓋謂天之喜氣，識者嘉焉。昔如來創降迦維，慈氏將昇覩史，龍神供養，天眾奉迎，雖不及往時，而遺法東流，未有若茲之盛也。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋彥悰箋述曰：「余考尋圖史，此蓋謂天之喜氣，識者嘉焉。昔如來創降迦維，慈氏將昇覩史，龍神供養，天眾奉迎，雖不及往時，而遺法東流，未有若茲之盛也。」

壬辰，法師謁 文武聖皇帝於洛陽宮。二月己亥，見於儀鸞殿，帝迎慰甚厚。既而坐訖， 帝曰：「師去何不相報？」法師謝曰：「玄奘當去之時，以再三表奏，但誠願微淺，不蒙允許。無任慕道之至，乃輒私行，專擅之罪，唯深慚懼。」 帝曰：「師出家與俗殊隔，然能委命求法，惠利蒼生。朕甚嘉焉，亦不煩為愧。但念彼山川阻遠，方俗異心，怪師能達也。」法師對曰：「玄奘聞乘疾風者，造天池而非遠；御龍舟者，涉江波而不難。自陛下握乾符，清四海，德籠九域，仁被八區，淳風扇炎景之南， 聖威振葱山之外，所以戎夷君長，每見雲翔之鳥自東來者，猶疑發於上國，斂躬而敬之，況玄奘圓首方足，親承育化者也。既賴 天威，故得往還無難。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 壬辰，法師謁 文武聖皇帝於洛陽宮。二月己亥，見於儀鸞殿，帝迎慰甚厚。既而坐訖， 帝曰：「師去何不相報？」法師謝曰：「玄奘當去之時，以再三表奏，但誠願微淺，不蒙允許。無任慕道之至，乃輒私行，專擅之罪，唯深慚懼。」 帝曰：「師出家與俗殊隔，然能委命求法，惠利蒼生。朕甚嘉焉，亦不煩為愧。但念彼山川阻遠，方俗異心，怪師能達也。」法師對曰：「玄奘聞乘疾風者，造天池而非遠；御龍舟者，涉江波而不難。自陛下握乾符，清四海，德籠九域，仁被八區，淳風扇炎景之南， 聖威振葱山之外，所以戎夷君長，每見雲翔之鳥自東來者，猶疑發於上國，斂躬而敬之，況玄奘圓首方足，親承育化者也。既賴 天威，故得往還無難。」

帝曰：「此自是師長者之言， 朕何敢當也。」因廣問彼事。自雪嶺已西，印度之境，玉燭和氣，物產風俗，八王故迹，四佛遺蹤，並博望之所不傳，班、馬無得而載。法師既親遊其地，觀覿疆邑，耳聞目覽，記憶無遺，隨問詶對，皆有條理。 帝大悅，謂侍臣曰：「昔符堅稱釋道安為神器，舉朝尊之。 朕今觀法師詞論典雅，風節貞峻，非唯不愧古人，亦乃出之更遠。」時趙國公長孫無忌對曰：「誠如 聖旨。臣嘗讀《晉國春秋》，見敘安事，實是高行博物之僧。但彼時佛法來近，經、論未多，雖有鑽研，蓋其條葉，非如法師躬窺淨域，討眾妙之源，究泥洹之跡者矣。」帝曰：「公言是也。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 帝曰：「此自是師長者之言， 朕何敢當也。」因廣問彼事。自雪嶺已西，印度之境，玉燭和氣，物產風俗，八王故迹，四佛遺蹤，並博望之所不傳，班、馬無得而載。法師既親遊其地，觀覿疆邑，耳聞目覽，記憶無遺，隨問詶對，皆有條理。 帝大悅，謂侍臣曰：「昔符堅稱釋道安為神器，舉朝尊之。 朕今觀法師詞論典雅，風節貞峻，非唯不愧古人，亦乃出之更遠。」時趙國公長孫無忌對曰：「誠如 聖旨。臣嘗讀《晉國春秋》，見敘安事，實是高行博物之僧。但彼時佛法來近，經、論未多，雖有鑽研，蓋其條葉，非如法師躬窺淨域，討眾妙之源，究泥洹之跡者矣。」帝曰：「公言是也。」

帝又謂法師曰：「佛國遐遠，靈跡法教，前史不能委詳，師既親覩，宜修一傳，以示未聞。」帝又察法師堪公輔之寄，因勸歸俗，助秉俗務。法師謝曰：「玄奘少踐緇門，伏膺佛道，玄宗是習，孔教未聞。今遣從俗，無異乘流之舟使棄水而就陸，不唯無功，亦徒令腐敗也。願得畢身行道，以報國恩，即玄奘之幸甚。」如是固辭乃止。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 帝又謂法師曰：「佛國遐遠，靈跡法教，前史不能委詳，師既親覩，宜修一傳，以示未聞。」帝又察法師堪公輔之寄，因勸歸俗，助秉俗務。法師謝曰：「玄奘少踐緇門，伏膺佛道，玄宗是習，孔教未聞。今遣從俗，無異乘流之舟使棄水而就陸，不唯無功，亦徒令腐敗也。願得畢身行道，以報國恩，即玄奘之幸甚。」如是固辭乃止。

時 帝將問罪遼濱，天下之兵已會於洛，軍事忙迫，聞法師至，令引入朝，期暫相見，而清言既交，遂不知日昃。趙國公長孫無忌奏稱法師停在鴻臚，日暮恐不及。 帝曰：「怱怱言猶未盡意，欲共師東行省方觀俗，指麾之外，別更談敘，師意如何？」法師謝稱：「玄奘遠來，兼有疾疹，恐不堪陪駕。」 帝曰：「師尚能孤遊絕域，今此行蓋同跬步，安足辭焉？」法師對曰：「 陛下東征，六軍奉衛，罰亂國，誅賊臣，必有牧野之功，昆陽之捷。玄奘自度，終無裨助行陣之效，虛負途路費損之慚。加以兵戎戰鬪，律制不得觀看。既佛有此言，不敢不奉。伏願天慈哀矜，即玄奘幸甚。」 帝信納而止。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時 帝將問罪遼濱，天下之兵已會於洛，軍事忙迫，聞法師至，令引入朝，期暫相見，而清言既交，遂不知日昃。趙國公長孫無忌奏稱法師停在鴻臚，日暮恐不及。 帝曰：「怱怱言猶未盡意，欲共師東行省方觀俗，指麾之外，別更談敘，師意如何？」法師謝稱：「玄奘遠來，兼有疾疹，恐不堪陪駕。」 帝曰：「師尚能孤遊絕域，今此行蓋同跬步，安足辭焉？」法師對曰：「 陛下東征，六軍奉衛，罰亂國，誅賊臣，必有牧野之功，昆陽之捷。玄奘自度，終無裨助行陣之效，虛負途路費損之慚。加以兵戎戰鬪，律制不得觀看。既佛有此言，不敢不奉。伏願天慈哀矜，即玄奘幸甚。」 帝信納而止。

法師又奏云：「玄奘從西域所得梵本六百餘部，一言未譯。今知此嵩岳之南、少室山北有少林寺，遠離壥落，泉石清閑，是後魏孝文皇帝所造，即菩提留支三藏翻譯經處。玄奘望為國就彼翻譯，伏聽 勅旨。」帝曰：「不須在山，師西方去後，朕奉為 穆太后於西京造弘福寺，寺有禪院甚虛靜，法師可就翻譯。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 法師又奏云：「玄奘從西域所得梵本六百餘部，一言未譯。今知此嵩岳之南、少室山北有少林寺，遠離壥落，泉石清閑，是後魏孝文皇帝所造，即菩提留支三藏翻譯經處。玄奘望為國就彼翻譯，伏聽 勅旨。」帝曰：「不須在山，師西方去後，朕奉為 穆太后於西京造弘福寺，寺有禪院甚虛靜，法師可就翻譯。」

法師又奏曰：「百姓無知，見玄奘從西方來，妄相觀看，遂成闤闠，非直違觸憲網，亦為妨廢法事，望得守門以防諸過。」帝大悅曰：「師此意可謂保身之言也，當為處分。師可三五日停憇，還京就弘福安置。諸有所須，一共玄齡平章。」自是辭還矣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 法師又奏曰：「百姓無知，見玄奘從西方來，妄相觀看，遂成闤闠，非直違觸憲網，亦為妨廢法事，望得守門以防諸過。」帝大悅曰：「師此意可謂保身之言也，當為處分。師可三五日停憇，還京就弘福安置。諸有所須，一共玄齡平章。」自是辭還矣。

三月己巳，法師自洛陽還至長安，即居弘福寺。將事翻譯，乃條疏所須證義、綴文、筆受、書手等數，以申留守司空梁國公玄齡，玄齡遣所司具狀發使定州啟 奏。令旨依所須供給，務使周備。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三月己巳，法師自洛陽還至長安，即居弘福寺。將事翻譯，乃條疏所須證義、綴文、筆受、書手等數，以申留守司空梁國公玄齡，玄齡遣所司具狀發使定州啟 奏。令旨依所須供給，務使周備。

夏六月戊戌，證義大德諳解大小乘經、論為時輩所推者，一十二人至，即京弘福寺沙門靈潤、沙門文備，羅漢寺沙門慧貴，實際寺沙門明琰，寶昌寺沙門法祥，靜法寺沙門普賢，法海寺沙門神昉，廓州法講寺沙門道深，汴州演覺寺沙門玄忠，蒲州普救寺沙門神泰，綿州振嚮寺沙門敬明，益州多寶寺沙門道因等。又有綴文大德九人至，即京師普光寺沙門栖玄、弘福寺沙門明𤀹、會昌寺沙門辯機、終南山豐德寺沙門道宣、簡州福聚寺沙門靜邁、蒲州普救寺沙門行友、捿巖寺沙門道卓、豳州昭仁寺沙門慧立、洛州天宮寺沙門玄則等。又有字學大德一人至，即京大總持寺沙門玄應。又有證梵語、梵文大德一人至，即京大興善寺沙門玄謨。自餘筆受、書手，所司供料等並至。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 夏六月戊戌，證義大德諳解大小乘經、論為時輩所推者，一十二人至，即京弘福寺沙門靈潤、沙門文備，羅漢寺沙門慧貴，實際寺沙門明琰，寶昌寺沙門法祥，靜法寺沙門普賢，法海寺沙門神昉，廓州法講寺沙門道深，汴州演覺寺沙門玄忠，蒲州普救寺沙門神泰，綿州振嚮寺沙門敬明，益州多寶寺沙門道因等。又有綴文大德九人至，即京師普光寺沙門栖玄、弘福寺沙門明𤀹、會昌寺沙門辯機、終南山豐德寺沙門道宣、簡州福聚寺沙門靜邁、蒲州普救寺沙門行友、捿巖寺沙門道卓、豳州昭仁寺沙門慧立、洛州天宮寺沙門玄則等。又有字學大德一人至，即京大總持寺沙門玄應。又有證梵語、梵文大德一人至，即京大興善寺沙門玄謨。自餘筆受、書手，所司供料等並至。

丁卯，法師方操貝葉開演梵文，創譯《菩薩藏經》、《佛地經》、《六門陀羅尼經》、《顯揚聖教論》等四部，其翻《六門經》當日了，《佛地經》至辛巳了，《菩薩藏經》、《顯揚論》等歲暮方訖。二十年春正月甲子，又譯《大乘阿毘達磨雜集論》，至二月訖。又譯《瑜伽師地論》。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 丁卯，法師方操貝葉開演梵文，創譯《菩薩藏經》、《佛地經》、《六門陀羅尼經》、《顯揚聖教論》等四部，其翻《六門經》當日了，《佛地經》至辛巳了，《菩薩藏經》、《顯揚論》等歲暮方訖。二十年春正月甲子，又譯《大乘阿毘達磨雜集論》，至二月訖。又譯《瑜伽師地論》。

秋七月辛卯，法師進新譯經、論現了者，表曰：「沙門玄奘言。竊聞八正之旨，實出苦海之津梁，一乘之宗，誠昇涅槃之梯蹬。但以物機未熟，致蘊葱山之西，經胥庭而莫聞，歷周、秦而靡至。暨乎摩騰入洛，方被三川，僧會遊吳，始霑荊、楚。從是已來，遂得人修解脫之因，家樹菩提之業，固知傳法之益，其利博哉。次復嚴、顯求經，澄、什繼譯，雖則玄風日扇，而並處偽朝。唯玄奘輕生，獨逢明聖，所將經、論咸得奏聞。蒙陛下崇重聖言，賜使翻譯，比與義學諸僧等專精夙夜，不墮寸陰，雖握管淹時，未遂終訖。已絕筆者，見得五部五十八卷，名曰《大菩薩藏經》二十卷、《佛地經》一卷、《六門陀羅尼經》一卷、《顯揚聖教論》二十卷、《大乘阿毘達磨雜集論》一十六卷，勒成八袟，繕寫如別，謹詣闕奉進。玄奘又竊見弘福寺尊像初成，陛下親降鑾輿，開青蓮之目，今經、論初譯，為聖代新文，敢緣前義，亦望曲垂 神翰，題製一序，讚揚宗極。冀沖言奧旨與日月齊明，玉字銀鉤將乾坤等固，使百代之下誦詠不窮，千載之外瞻仰無絕。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 秋七月辛卯，法師進新譯經、論現了者，表曰：「沙門玄奘言。竊聞八正之旨，實出苦海之津梁，一乘之宗，誠昇涅槃之梯蹬。但以物機未熟，致蘊葱山之西，經胥庭而莫聞，歷周、秦而靡至。暨乎摩騰入洛，方被三川，僧會遊吳，始霑荊、楚。從是已來，遂得人修解脫之因，家樹菩提之業，固知傳法之益，其利博哉。次復嚴、顯求經，澄、什繼譯，雖則玄風日扇，而並處偽朝。唯玄奘輕生，獨逢明聖，所將經、論咸得奏聞。蒙陛下崇重聖言，賜使翻譯，比與義學諸僧等專精夙夜，不墮寸陰，雖握管淹時，未遂終訖。已絕筆者，見得五部五十八卷，名曰《大菩薩藏經》二十卷、《佛地經》一卷、《六門陀羅尼經》一卷、《顯揚聖教論》二十卷、《大乘阿毘達磨雜集論》一十六卷，勒成八袟，繕寫如別，謹詣闕奉進。玄奘又竊見弘福寺尊像初成，陛下親降鑾輿，開青蓮之目，今經、論初譯，為聖代新文，敢緣前義，亦望曲垂 神翰，題製一序，讚揚宗極。冀沖言奧旨與日月齊明，玉字銀鉤將乾坤等固，使百代之下誦詠不窮，千載之外瞻仰無絕。」

前又洛陽奉見日，勅令法師修《西域記》，至是而成。乙未，又表進曰：「沙門玄奘言。竊尋蟠木幽陵，雲官記軒皇之壤；流沙滄海，夏載著伊、堯之域。西母白環，薦垂衣之主；東夷楛矢，奉刑措之君。固以飛英曩代，式徽前典。伏惟 陛下握紀乘時，提衡制範，刳舟絃木，威天下而濟群生，鼇足蘆灰，堙方輿而補圓蓋，耀武經於七德，闡文教於十倫，澤遍泉源，化霑蕭葦，房芝發秀，浪井開花。樂囿馴班，巢阿響律，浮紫膏於貝闕，霏白雲於玉撿。遂苑弱木而池濛氾，圃炎火而照積氷，梯赤坂而承朔，泛滄津而委𧶁，史曠前良，事絕故府，豈如漢開張棭，近接金城，秦戍桂林，纔通珠浦而已。玄奘幸屬天地貞觀，華夷靜謐，冥心梵境，敢符好事，命均朝露，力譬秋螽。徒以憑假 皇靈，飄身進影，展轉膜拜之鄉，流離重驛之外，條支巨㲉，方驗前聞，罽賓孤鸞，還稽曩實。時移歲積，人願天從，遂得下雪岫而泛提河，窺鶴林而觀鷲嶺，祇園之路髣像猶存，王城之基坡陀尚在。尋求歷覽，時序推遷，言返帝京，淹逾一紀，所聞所履，百有二十八國。竊以章彥之所踐藉，空陳廣袤，夸父之所凌厲，無述土風。班超侯而未遠，張騫望而非博。今所記述，有異前聞。雖未極大千之疆，頗窮葱外之境，皆存實錄，匪敢彫華。謹具編裁，稱為《大唐西域記》，凡一十二卷，繕寫如別。望班之右筆，飾以左言，掩博物於晉臣，廣九丘於皇代。但玄奘資識淺短，遺漏寔多，兼拙於筆語，恐無足觀覽。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 前又洛陽奉見日，勅令法師修《西域記》，至是而成。乙未，又表進曰：「沙門玄奘言。竊尋蟠木幽陵，雲官記軒皇之壤；流沙滄海，夏載著伊、堯之域。西母白環，薦垂衣之主；東夷楛矢，奉刑措之君。固以飛英曩代，式徽前典。伏惟 陛下握紀乘時，提衡制範，刳舟絃木，威天下而濟群生，鼇足蘆灰，堙方輿而補圓蓋，耀武經於七德，闡文教於十倫，澤遍泉源，化霑蕭葦，房芝發秀，浪井開花。樂囿馴班，巢阿響律，浮紫膏於貝闕，霏白雲於玉撿。遂苑弱木而池濛氾，圃炎火而照積氷，梯赤坂而承朔，泛滄津而委𧶁，史曠前良，事絕故府，豈如漢開張棭，近接金城，秦戍桂林，纔通珠浦而已。玄奘幸屬天地貞觀，華夷靜謐，冥心梵境，敢符好事，命均朝露，力譬秋螽。徒以憑假 皇靈，飄身進影，展轉膜拜之鄉，流離重驛之外，條支巨㲉，方驗前聞，罽賓孤鸞，還稽曩實。時移歲積，人願天從，遂得下雪岫而泛提河，窺鶴林而觀鷲嶺，祇園之路髣像猶存，王城之基坡陀尚在。尋求歷覽，時序推遷，言返帝京，淹逾一紀，所聞所履，百有二十八國。竊以章彥之所踐藉，空陳廣袤，夸父之所凌厲，無述土風。班超侯而未遠，張騫望而非博。今所記述，有異前聞。雖未極大千之疆，頗窮葱外之境，皆存實錄，匪敢彫華。謹具編裁，稱為《大唐西域記》，凡一十二卷，繕寫如別。望班之右筆，飾以左言，掩博物於晉臣，廣九丘於皇代。但玄奘資識淺短，遺漏寔多，兼拙於筆語，恐無足觀覽。」

丙申，神筆自答書曰：「省書具悉來意。法師夙摽高行，早出塵表，泛寶舟而登彼岸，搜妙道而闢法門，弘闡大猷，蕩滌眾罪，是故慈雲欲卷，舒之蔭四空，慧日將昏，朗之照八極，舒朗之者，其唯法師乎！朕學淺心拙，在物猶迷，況佛教幽微，豈能仰測，請為經題，非己所聞。又云其新撰《西域記》者，當自披覽，勅奘尚。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 丙申，神筆自答書曰：「省書具悉來意。法師夙摽高行，早出塵表，泛寶舟而登彼岸，搜妙道而闢法門，弘闡大猷，蕩滌眾罪，是故慈雲欲卷，舒之蔭四空，慧日將昏，朗之照八極，舒朗之者，其唯法師乎！朕學淺心拙，在物猶迷，況佛教幽微，豈能仰測，請為經題，非己所聞。又云其新撰《西域記》者，當自披覽，勅奘尚。」

丁酉，法師重表曰：「沙門玄奘言。伏奉墨 勅，猥垂獎喻，祇奉 綸言，精守振越。玄奘業行空疎，謬參緇侶幸屬九瀛有截，四表無虞，憑 皇靈以遠征，恃 國威而訪道，窮遐冒險，雖勵愚誠，纂異懷荒，寔資 朝化。所獲經、論，蒙遣翻譯，見成卷軸，未有詮序。伏惟 陛下叡思雲敷，天花景爛，理包繫象，調逸成英，跨千古以飛聲，掩百王而騰實，竊以神力無方，非神思不足銓其理，聖教玄遠，非聖藻何以序其源。故乃冒犯威嚴，敢希題目，宸睠冲邈，不垂矜許，撫躬累息，相顧失圖。玄奘聞日月麗天，既分暉於戶牖，江河紀地，亦流潤於巖崖，雲和廣樂，不祕響於聾昧，金璧奇珍，豈韜彩於愚瞽。敢緣斯理，重以千祈。伏乞雷雨曲垂， 天文俯照，配兩儀而同久，與二曜而俱懸。然則鷲嶺微言，假神筆而弘遠，鷄園奧典，託英詞而宣暢，豈止區區梵眾，獨荷恩榮，蠢蠢迷生，方超塵累而已。」自此方許。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 丁酉，法師重表曰：「沙門玄奘言。伏奉墨 勅，猥垂獎喻，祇奉 綸言，精守振越。玄奘業行空疎，謬參緇侶幸屬九瀛有截，四表無虞，憑 皇靈以遠征，恃 國威而訪道，窮遐冒險，雖勵愚誠，纂異懷荒，寔資 朝化。所獲經、論，蒙遣翻譯，見成卷軸，未有詮序。伏惟 陛下叡思雲敷，天花景爛，理包繫象，調逸成英，跨千古以飛聲，掩百王而騰實，竊以神力無方，非神思不足銓其理，聖教玄遠，非聖藻何以序其源。故乃冒犯威嚴，敢希題目，宸睠冲邈，不垂矜許，撫躬累息，相顧失圖。玄奘聞日月麗天，既分暉於戶牖，江河紀地，亦流潤於巖崖，雲和廣樂，不祕響於聾昧，金璧奇珍，豈韜彩於愚瞽。敢緣斯理，重以千祈。伏乞雷雨曲垂， 天文俯照，配兩儀而同久，與二曜而俱懸。然則鷲嶺微言，假神筆而弘遠，鷄園奧典，託英詞而宣暢，豈止區區梵眾，獨荷恩榮，蠢蠢迷生，方超塵累而已。」自此方許。

二十二年春，駕幸玉華宮。夏五月甲午，翻《瑜伽師地論》訖，凡一百卷。六月庚辰， 勅追法師赴宮。比發在途，屢有使至。令緩進，無得勞損。既至，見於玉華殿，甚歡。 帝曰：「朕在京苦暑，故就此山宮，泉石既涼，氣力稍好，能省覽機務。然憶法師，故遣相屈，涉途當大勞也。」法師謝曰：「四海黎庶依 陛下而生，聖躬不安則率土惶㣿。伏聞 鑾輿至此，御膳休宜，凡預含靈，孰不蹈舞。願 陛下永保崇高，與天無極。玄奘庸薄，猥蒙齒召，銜荷不覺為勞。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二十二年春，駕幸玉華宮。夏五月甲午，翻《瑜伽師地論》訖，凡一百卷。六月庚辰， 勅追法師赴宮。比發在途，屢有使至。令緩進，無得勞損。既至，見於玉華殿，甚歡。 帝曰：「朕在京苦暑，故就此山宮，泉石既涼，氣力稍好，能省覽機務。然憶法師，故遣相屈，涉途當大勞也。」法師謝曰：「四海黎庶依 陛下而生，聖躬不安則率土惶㣿。伏聞 鑾輿至此，御膳休宜，凡預含靈，孰不蹈舞。願 陛下永保崇高，與天無極。玄奘庸薄，猥蒙齒召，銜荷不覺為勞。」

帝以法師學業該贍，儀韻淹深，每思逼勸歸俗，致之左右，共謀朝政。往於洛陽宮奉見之際，以親論之。至是又言曰：「昔堯、舜、禹、湯之君，隆周、炎漢之主，莫不以為六合務廣，萬機事殷，兩目不能遍鑒，一心難為獨察，是以周憑十亂，舜託五臣，翼亮朝猷，弼諧邦國。彼明王聖主猶仗群賢，況朕寡闇而不寄眾悊者也？意欲法師脫須菩提之染服，掛維摩詰之素衣，升鉉路以陳謨，坐槐庭而論道，於意何如？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 帝以法師學業該贍，儀韻淹深，每思逼勸歸俗，致之左右，共謀朝政。往於洛陽宮奉見之際，以親論之。至是又言曰：「昔堯、舜、禹、湯之君，隆周、炎漢之主，莫不以為六合務廣，萬機事殷，兩目不能遍鑒，一心難為獨察，是以周憑十亂，舜託五臣，翼亮朝猷，弼諧邦國。彼明王聖主猶仗群賢，況朕寡闇而不寄眾悊者也？意欲法師脫須菩提之染服，掛維摩詰之素衣，升鉉路以陳謨，坐槐庭而論道，於意何如？」

法師對曰：「 陛下言。六合務廣，三五之君不能獨守，寄諸賢哲共而成之。仲尼亦云，君失臣得，故君為元首，臣為股肱。玄奘謂，此言將誡中庸，非為上智。若使有臣皆得，桀、紂豈無臣耶？以此而推，不必由也。仰惟 陛下上智之君，一人紀綱，萬事自得其緒，況撫運以來，天地休平，中外寧晏，皆是 陛下不荒、不婬、不麗、不侈，兢兢業業，雖休勿休，居安思危，為善承天之所致也，餘何預哉！請辨二三以明其事。 陛下經緯八宏之略，驅駕英豪之才，剋定禍亂之功，崇闡雍熙之業，聰明文思之德，體元合極之姿，皆天之所授，無假於人，其義一也。敦本棄末，尚仁尚禮，移澆風於季俗，反淳政於上皇，賦遵薄制，刑用輕典，九州四海稟識懷生，俱沐恩波，咸遂安樂，此又 聖心至化，無假於人，其義二也。至道旁通，深仁遠洽，東逾日域，西邁崑丘，南盡炎洲，北窮玄塞，彫蹄鼻飲之俗，卉服左衽之人，莫不候雨瞻風，稽顙屈膝，獻珍貢寶，充委夷邸，此又天威所感，無假於人，其義三也。獫狁為患，其來自久，五帝所不臣，三王不能制，遂使河、洛為被髮之野，酆、鄗為鳴鏑之場，中國陵遲，凶奴得志，殷周已來不能攘弭。至漢武窮兵，衛、霍盡力，雖收枝葉，根本猶存。自後以來，不聞良策。及陛下御圖，一征斯殄，傾巢倒穴，無復孑遺，澣海、燕然之域並入堤封，單于弓騎之人俱充臣妾。若言由臣，則虞、夏已來賢輔多矣，何因不獲？故知有道斯得，無假於人，其義四也。高麗小蕃，失禮上國，隋帝總天下之師，三自征罰，攻城無傷半堞，野掠不獲一人，虛喪六軍，狼狽而反。 陛下暫行，將數萬騎，摧駐蹕之強陣，破遼、蓋之堅城，振旅凱旋，俘䤋三十萬眾。用兵御將，其道不殊，隋以之亡，唐以之得，故知由主，無假於人，其義五也。又如天地交泰，日月光華，和氣氤氳，慶雲紛郁，五靈見質，一角呈奇，白狼、白狐、朱鸞、朱草、昭彰雜沓，無量億千，不能遍舉，皆是應德而至，無假於人。乃欲比喻前王，寄功十亂，竊為 陛下不取。縱復須人，今亦伊、呂多矣。玄奘庸陋，何足以預之。至於守戒緇門，闡揚遺法，此其願也，伏乞天慈，終而不奪。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 法師對曰：「 陛下言。六合務廣，三五之君不能獨守，寄諸賢哲共而成之。仲尼亦云，君失臣得，故君為元首，臣為股肱。玄奘謂，此言將誡中庸，非為上智。若使有臣皆得，桀、紂豈無臣耶？以此而推，不必由也。仰惟 陛下上智之君，一人紀綱，萬事自得其緒，況撫運以來，天地休平，中外寧晏，皆是 陛下不荒、不婬、不麗、不侈，兢兢業業，雖休勿休，居安思危，為善承天之所致也，餘何預哉！請辨二三以明其事。 陛下經緯八宏之略，驅駕英豪之才，剋定禍亂之功，崇闡雍熙之業，聰明文思之德，體元合極之姿，皆天之所授，無假於人，其義一也。敦本棄末，尚仁尚禮，移澆風於季俗，反淳政於上皇，賦遵薄制，刑用輕典，九州四海稟識懷生，俱沐恩波，咸遂安樂，此又 聖心至化，無假於人，其義二也。至道旁通，深仁遠洽，東逾日域，西邁崑丘，南盡炎洲，北窮玄塞，彫蹄鼻飲之俗，卉服左衽之人，莫不候雨瞻風，稽顙屈膝，獻珍貢寶，充委夷邸，此又天威所感，無假於人，其義三也。獫狁為患，其來自久，五帝所不臣，三王不能制，遂使河、洛為被髮之野，酆、鄗為鳴鏑之場，中國陵遲，凶奴得志，殷周已來不能攘弭。至漢武窮兵，衛、霍盡力，雖收枝葉，根本猶存。自後以來，不聞良策。及陛下御圖，一征斯殄，傾巢倒穴，無復孑遺，澣海、燕然之域並入堤封，單于弓騎之人俱充臣妾。若言由臣，則虞、夏已來賢輔多矣，何因不獲？故知有道斯得，無假於人，其義四也。高麗小蕃，失禮上國，隋帝總天下之師，三自征罰，攻城無傷半堞，野掠不獲一人，虛喪六軍，狼狽而反。 陛下暫行，將數萬騎，摧駐蹕之強陣，破遼、蓋之堅城，振旅凱旋，俘䤋三十萬眾。用兵御將，其道不殊，隋以之亡，唐以之得，故知由主，無假於人，其義五也。又如天地交泰，日月光華，和氣氤氳，慶雲紛郁，五靈見質，一角呈奇，白狼、白狐、朱鸞、朱草、昭彰雜沓，無量億千，不能遍舉，皆是應德而至，無假於人。乃欲比喻前王，寄功十亂，竊為 陛下不取。縱復須人，今亦伊、呂多矣。玄奘庸陋，何足以預之。至於守戒緇門，闡揚遺法，此其願也，伏乞天慈，終而不奪。」

帝甚悅。謂法師曰：「師向所陳，並上玄垂祐，及宗廟之靈，卿士之力，朕安能致也。既欲敷揚妙道，亦不違高志，可努力，今日已後亦當助師弘道。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 帝甚悅。謂法師曰：「師向所陳，並上玄垂祐，及宗廟之靈，卿士之力，朕安能致也。既欲敷揚妙道，亦不違高志，可努力，今日已後亦當助師弘道。」

釋彥悰箋曰：「法師才兼內外，臨機酬答，其辯洽如是，難哉！昔道安陳諫，符堅之駕不停，恒標奮辭，姚興之心莫止，終致敗軍之辱，逃遁之勞。豈如法師雅論纔申， 皇情允塞，清風轉潔，美志踰貞。以此而言，可不煩月且而優劣見矣。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋彥悰箋曰：「法師才兼內外，臨機酬答，其辯洽如是，難哉！昔道安陳諫，符堅之駕不停，恒標奮辭，姚興之心莫止，終致敗軍之辱，逃遁之勞。豈如法師雅論纔申， 皇情允塞，清風轉潔，美志踰貞。以此而言，可不煩月且而優劣見矣。」

時中書令褚遂良奏曰：「今四海廓清，九域寧晏，皆 陛下聖德，實如師言，臣等備位而已。日月之下，螢爝何功。」帝笑曰：「不如此。夫珍裘非一狐之腋，大廈必眾材共成。何有君能獨濟？師欲自全雅操，故濫相光飾耳。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時中書令褚遂良奏曰：「今四海廓清，九域寧晏，皆 陛下聖德，實如師言，臣等備位而已。日月之下，螢爝何功。」帝笑曰：「不如此。夫珍裘非一狐之腋，大廈必眾材共成。何有君能獨濟？師欲自全雅操，故濫相光飾耳。」

帝又問法師：「比翻何經、論？」答：「近翻《瑜伽師地論》訖，凡一百卷。」帝曰：「此論甚大，何聖所說？復明何義？」答曰：「論是彌勒菩薩說，明十七地義。」又問：「何名十七地？」答：「謂五識相應地，意識相應地，有尋有伺地，無尋唯伺地，無尋無伺地，三摩呬多地，非三摩呬多地，有心地，無心地，聞所成地，思所成地，修所成地，聲聞地，獨覺地，菩薩地，有餘依地，無餘依地。」及舉綱提目，陳列大義。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 帝又問法師：「比翻何經、論？」答：「近翻《瑜伽師地論》訖，凡一百卷。」帝曰：「此論甚大，何聖所說？復明何義？」答曰：「論是彌勒菩薩說，明十七地義。」又問：「何名十七地？」答：「謂五識相應地，意識相應地，有尋有伺地，無尋唯伺地，無尋無伺地，三摩呬多地，非三摩呬多地，有心地，無心地，聞所成地，思所成地，修所成地，聲聞地，獨覺地，菩薩地，有餘依地，無餘依地。」及舉綱提目，陳列大義。

帝深愛焉。遣使向京取《瑜伽論》。《論》至， 帝自詳覽，覩其詞義宏遠，非從來所聞，嘆謂侍臣曰：「朕觀佛經譬猶瞻天望海，莫測高深。法師能於異域得是深法，朕比以軍國務殷，不及委尋佛教。而今觀之，宗源杳曠，靡知涯際，其儒道九流比之，猶汀瀅之池方溟渤耳。而世云三教齊致，此妄談也。」因 勅所司簡祕書省書手寫新翻經、論為九本，與雍、洛、并、兗、相、荊、楊、涼、益等九州展轉流通，使率土之人同稟未聞之義。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 帝深愛焉。遣使向京取《瑜伽論》。《論》至， 帝自詳覽，覩其詞義宏遠，非從來所聞，嘆謂侍臣曰：「朕觀佛經譬猶瞻天望海，莫測高深。法師能於異域得是深法，朕比以軍國務殷，不及委尋佛教。而今觀之，宗源杳曠，靡知涯際，其儒道九流比之，猶汀瀅之池方溟渤耳。而世云三教齊致，此妄談也。」因 勅所司簡祕書省書手寫新翻經、論為九本，與雍、洛、并、兗、相、荊、楊、涼、益等九州展轉流通，使率土之人同稟未聞之義。

時司徒趙公長孫無忌、中書令褚遂良等奏曰：「臣聞佛教沖玄，天人莫測，言本則甚深，語門則難入。伏惟 陛下至道昭明，飛光昱日，澤霑遐界，化溢中區，擁護五乘，建立三寶，故得法師當叔葉而秀質，間千載而挺生，陟重阻以求經，履危途而訪道。見珍殊俗，具獲真文，歸國翻宣，若菴園之始說，精文奧義，如金口之新開，皆是陛下聖德所感。臣等愚瞽，預此見聞，苦海波瀾，舟航有寄。又天慈廣遠，使布之九州，蠢蠢黔黎，俱飡妙法。臣等億劫希逢，不勝幸甚。」 帝曰：「此是法師大悲願力，又公等宿福所逢，非朕獨所致也。」 帝先許作新經序，機務繁劇，未及措意。至此法師重啟，方為染翰。少頃而成，名《大唐三藏聖教序》，凡七百八十一字，神筆自寫，勅貫眾經之首。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時司徒趙公長孫無忌、中書令褚遂良等奏曰：「臣聞佛教沖玄，天人莫測，言本則甚深，語門則難入。伏惟 陛下至道昭明，飛光昱日，澤霑遐界，化溢中區，擁護五乘，建立三寶，故得法師當叔葉而秀質，間千載而挺生，陟重阻以求經，履危途而訪道。見珍殊俗，具獲真文，歸國翻宣，若菴園之始說，精文奧義，如金口之新開，皆是陛下聖德所感。臣等愚瞽，預此見聞，苦海波瀾，舟航有寄。又天慈廣遠，使布之九州，蠢蠢黔黎，俱飡妙法。臣等億劫希逢，不勝幸甚。」 帝曰：「此是法師大悲願力，又公等宿福所逢，非朕獨所致也。」 帝先許作新經序，機務繁劇，未及措意。至此法師重啟，方為染翰。少頃而成，名《大唐三藏聖教序》，凡七百八十一字，神筆自寫，勅貫眾經之首。

帝居慶福殿，百官侍衛，命法師坐，使弘文舘學士上官儀以所製序對群寮宣讀，霞煥錦舒，極褒揚之致。其詞曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 帝居慶福殿，百官侍衛，命法師坐，使弘文舘學士上官儀以所製序對群寮宣讀，霞煥錦舒，極褒揚之致。其詞曰：

「蓋聞二儀有像，顯覆載以含生，四時無形，潛寒暑以化物。是以窺天鑑地，庸愚皆識其端，明陰洞陽，賢哲罕窮其數。然而天地包乎陰陽而易識者，以其有像也；陰陽處乎天地而難窮者，以其無形也。故知象顯可徵，雖愚不惑，形潛莫覩，在智猶迷，況乎佛道崇虛，乘幽控寂，弘濟萬品，典御十方，舉威靈而無上，抑神力而無下，大之則彌於宇宙，細之則攝於毫釐，無滅無生，歷千劫而不古，若隱若顯，運百福而長今，妙道凝玄，遵之莫知其際，法流湛寂，挹之莫測其源，故知蠢蠢凡愚，區區庸鄙，投其旨趣，能無疑惑者哉。然則大教之興，基乎西土，騰漢庭而皎夢，照東域而流慈。昔者分形分跡之時，言未馳而成化，當常現常之世，人仰德而知遵。及乎晦影歸真，遷儀越世，金容掩色，不鏡三千之光，麗像開圖，空端四八之相。於是微言廣被，拯含類於三途，遺訓遐宣，導群生於十地。然而真教難仰，莫能一其旨歸，曲學易遵，邪正於焉紛糺。所以空有之論，或習俗而是非，大小之乘，乍沿時而隆替。有玄奘法師者，法門之領袖也。幼懷貞敏，早悟三空之心，長契神情，先包四忍之行。松風水月未足比其清華，仙露明珠詎能方其朗潤，故以智通無累，神測未形，超六塵而逈出，敻千古而無對。凝心內境，悲正法之陵遲，拪慮玄門，慨深文之訛謬。思欲分條析理，廣彼前聞，截偽續真，開茲後學。是以翹心淨土，往遊西域，乘危遠邁，杖策孤征。積雪晨飛，塗間失地，驚沙夕起，空外迷天，萬里山川，撥煙霞而進影，百重寒暑，躡霜露而前蹤。誠重勞輕，求深願達。周遊西宇，十有七年，窮歷道邦，詢求正教。雙林、八水，味道飡風，鹿苑、鷲峯，瞻奇仰異，承至言於先聖，受真教於上賢，探𧷤妙門，精窮奧業，一乘五律之道，馳驟於心田；八藏三篋之文，波濤於口海。爰自所歷之國，總將三藏要文，凡六百五十七部，譯布中夏，宣揚勝業。引慈雲於西極，注法雨於東垂，聖教缺而復全，蒼生罪而還福，濕火宅之乾焰，共拔迷途，朗愛水之昏波，同臻彼岸。是知惡因業墜，善以緣昇，昇墜之端，唯人所託。譬夫桂生高嶺，雲露方得泫其華；蓮出綠波，飛塵不能污其葉。非蓮性自潔而桂質本貞，良由所附者高則微物不能累，所憑者淨則濁類不能霑。夫以卉木無知，猶資善而成善，況乎人倫有識，不緣慶而成慶？方冀茲經流施，將日月而無窮，斯福遐敷，與乾坤而永大。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「蓋聞二儀有像，顯覆載以含生，四時無形，潛寒暑以化物。是以窺天鑑地，庸愚皆識其端，明陰洞陽，賢哲罕窮其數。然而天地包乎陰陽而易識者，以其有像也；陰陽處乎天地而難窮者，以其無形也。故知象顯可徵，雖愚不惑，形潛莫覩，在智猶迷，況乎佛道崇虛，乘幽控寂，弘濟萬品，典御十方，舉威靈而無上，抑神力而無下，大之則彌於宇宙，細之則攝於毫釐，無滅無生，歷千劫而不古，若隱若顯，運百福而長今，妙道凝玄，遵之莫知其際，法流湛寂，挹之莫測其源，故知蠢蠢凡愚，區區庸鄙，投其旨趣，能無疑惑者哉。然則大教之興，基乎西土，騰漢庭而皎夢，照東域而流慈。昔者分形分跡之時，言未馳而成化，當常現常之世，人仰德而知遵。及乎晦影歸真，遷儀越世，金容掩色，不鏡三千之光，麗像開圖，空端四八之相。於是微言廣被，拯含類於三途，遺訓遐宣，導群生於十地。然而真教難仰，莫能一其旨歸，曲學易遵，邪正於焉紛糺。所以空有之論，或習俗而是非，大小之乘，乍沿時而隆替。有玄奘法師者，法門之領袖也。幼懷貞敏，早悟三空之心，長契神情，先包四忍之行。松風水月未足比其清華，仙露明珠詎能方其朗潤，故以智通無累，神測未形，超六塵而逈出，敻千古而無對。凝心內境，悲正法之陵遲，拪慮玄門，慨深文之訛謬。思欲分條析理，廣彼前聞，截偽續真，開茲後學。是以翹心淨土，往遊西域，乘危遠邁，杖策孤征。積雪晨飛，塗間失地，驚沙夕起，空外迷天，萬里山川，撥煙霞而進影，百重寒暑，躡霜露而前蹤。誠重勞輕，求深願達。周遊西宇，十有七年，窮歷道邦，詢求正教。雙林、八水，味道飡風，鹿苑、鷲峯，瞻奇仰異，承至言於先聖，受真教於上賢，探𧷤妙門，精窮奧業，一乘五律之道，馳驟於心田；八藏三篋之文，波濤於口海。爰自所歷之國，總將三藏要文，凡六百五十七部，譯布中夏，宣揚勝業。引慈雲於西極，注法雨於東垂，聖教缺而復全，蒼生罪而還福，濕火宅之乾焰，共拔迷途，朗愛水之昏波，同臻彼岸。是知惡因業墜，善以緣昇，昇墜之端，唯人所託。譬夫桂生高嶺，雲露方得泫其華；蓮出綠波，飛塵不能污其葉。非蓮性自潔而桂質本貞，良由所附者高則微物不能累，所憑者淨則濁類不能霑。夫以卉木無知，猶資善而成善，況乎人倫有識，不緣慶而成慶？方冀茲經流施，將日月而無窮，斯福遐敷，與乾坤而永大。」

時法師奉聖製，表謝曰：「沙門玄奘言。竊聞六爻探𧷤，局於生滅之場，百物正名，未涉真如之境，猶且遠徵羲冊，覩奧不測其神，遐想軒圖，歷選並歸其美。伏惟 皇帝陛下玉毫降質，金輪御天，廓先王之九州，掩百千之日月，廣列代之區域，納恒沙之法界。遂使給園精舍並入隄封，貝葉靈文咸歸冊府。玄奘往因振錫，聊謁崛山，經途萬里，恃 天威如咫步，匪乘千葉，詣雙林如食頃。搜揚三藏，盡龍宮之所儲，研究一乘，窮鷲嶺之遺旨，並已載於白馬，還獻紫宸。尋蒙下詔，賜使翻譯。玄奘識乖龍樹，謬忝傳燈之榮；才異馬鳴，深愧瀉瓶之敏。所譯經、論紕舛尤多，遂荷 天恩，留神構序。文超象、繫之表，理括眾妙之門。忽以微生親承梵嚮，踊躍歡喜，如聞受記，無任欣荷之極。謹奉表詣闕陳謝以聞。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時法師奉聖製，表謝曰：「沙門玄奘言。竊聞六爻探𧷤，局於生滅之場，百物正名，未涉真如之境，猶且遠徵羲冊，覩奧不測其神，遐想軒圖，歷選並歸其美。伏惟 皇帝陛下玉毫降質，金輪御天，廓先王之九州，掩百千之日月，廣列代之區域，納恒沙之法界。遂使給園精舍並入隄封，貝葉靈文咸歸冊府。玄奘往因振錫，聊謁崛山，經途萬里，恃 天威如咫步，匪乘千葉，詣雙林如食頃。搜揚三藏，盡龍宮之所儲，研究一乘，窮鷲嶺之遺旨，並已載於白馬，還獻紫宸。尋蒙下詔，賜使翻譯。玄奘識乖龍樹，謬忝傳燈之榮；才異馬鳴，深愧瀉瓶之敏。所譯經、論紕舛尤多，遂荷 天恩，留神構序。文超象、繫之表，理括眾妙之門。忽以微生親承梵嚮，踊躍歡喜，如聞受記，無任欣荷之極。謹奉表詣闕陳謝以聞。」

帝省表復，手報書曰：「 朕才謝珪璋，言慚博達，至於內典，尤所未閑。昨製序文，深為鄙拙，唯恐穢翰墨於金簡，標瓦礫於珠林。忽得來書，謬承褒讚，循躬省慮，彌益厚顏。蓋不足稱，空勞致謝。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 帝省表復，手報書曰：「 朕才謝珪璋，言慚博達，至於內典，尤所未閑。昨製序文，深為鄙拙，唯恐穢翰墨於金簡，標瓦礫於珠林。忽得來書，謬承褒讚，循躬省慮，彌益厚顏。蓋不足稱，空勞致謝。」