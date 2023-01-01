大唐大慈恩寺三藏法師傳

大唐大慈恩寺三藏法師傳卷第五 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大唐大慈恩寺三藏法師傳卷第五

沙門慧立本 釋彥悰箋 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 沙門慧立本 釋彥悰箋

起尼乾占歸國終至帝城之西漕 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 起尼乾占歸國終至帝城之西漕

鳩摩羅使未至間，有一露形尼乾子名伐闍羅，忽入法師房來。法師舊聞尼乾善於占卜，即請坐問所疑，曰：「玄奘支那國僧，來此學問，歲月已久。今欲歸還，不知達不？又去住二宜，何最為吉？及壽命長短。願仁者占看。」尼乾乃索一白石畫地而筮，報法師曰：「師住時最好，五印度及道俗無不敬重；去時得達，於敬重亦好，但不如於住。師之壽命，自今已去，更可十年。若憑餘福轉續，非所知也。」法師又問，意欲思歸，經像既多，不知若為勝致。尼乾曰：「勿憂，戒日王、鳩摩羅王自遣人送師，必達無苦。」法師報曰：「彼二王者從來未面，如何得降此恩？」尼乾曰：「鳩摩羅王已發使來請，二三日當到，既見鳩摩羅，亦便見戒日。」如是言訖而去。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 鳩摩羅使未至間，有一露形尼乾子名伐闍羅，忽入法師房來。法師舊聞尼乾善於占卜，即請坐問所疑，曰：「玄奘支那國僧，來此學問，歲月已久。今欲歸還，不知達不？又去住二宜，何最為吉？及壽命長短。願仁者占看。」尼乾乃索一白石畫地而筮，報法師曰：「師住時最好，五印度及道俗無不敬重；去時得達，於敬重亦好，但不如於住。師之壽命，自今已去，更可十年。若憑餘福轉續，非所知也。」法師又問，意欲思歸，經像既多，不知若為勝致。尼乾曰：「勿憂，戒日王、鳩摩羅王自遣人送師，必達無苦。」法師報曰：「彼二王者從來未面，如何得降此恩？」尼乾曰：「鳩摩羅王已發使來請，二三日當到，既見鳩摩羅，亦便見戒日。」如是言訖而去。

法師即作還意，莊嚴經像。諸德聞之，咸來勸住，曰：「印度者，佛生之處。大聖雖遷，遺蹤具在，巡遊禮讚，足豫平生，何為至斯而更捨也？又支那國者，蔑戾車地，輕人賤法，諸佛所以不生，志狹垢深，聖賢由茲弗往，氣寒土嶮，亦焉足念哉！」法師報曰：「法王立教，義尚流通，豈有自得霑心而遺未悟。且彼國衣冠濟濟，法度可遵，君聖臣忠，父慈子孝，貴仁貴義，尚齒尚賢。加以識洞幽微，智與神契。體天作則，七耀無以隱其文；設器分時，六律不能韜其管。故能驅役飛走，感致鬼神，消息陰陽，利安萬物。自遺法東被，咸重大乘，定水澄明，戒香芬馥。發心造行，願與十地齊功，斂掌熏修，以至三身為極。向蒙大聖降靈，親麾法化，耳承妙說，目擊金容，並轡長途，未可知也，豈得稱佛不往，遂可輕哉！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 法師即作還意，莊嚴經像。諸德聞之，咸來勸住，曰：「印度者，佛生之處。大聖雖遷，遺蹤具在，巡遊禮讚，足豫平生，何為至斯而更捨也？又支那國者，蔑戾車地，輕人賤法，諸佛所以不生，志狹垢深，聖賢由茲弗往，氣寒土嶮，亦焉足念哉！」法師報曰：「法王立教，義尚流通，豈有自得霑心而遺未悟。且彼國衣冠濟濟，法度可遵，君聖臣忠，父慈子孝，貴仁貴義，尚齒尚賢。加以識洞幽微，智與神契。體天作則，七耀無以隱其文；設器分時，六律不能韜其管。故能驅役飛走，感致鬼神，消息陰陽，利安萬物。自遺法東被，咸重大乘，定水澄明，戒香芬馥。發心造行，願與十地齊功，斂掌熏修，以至三身為極。向蒙大聖降靈，親麾法化，耳承妙說，目擊金容，並轡長途，未可知也，豈得稱佛不往，遂可輕哉！」

彼曰：「經言：『諸天隨其福德，共食有異。』今與法師同居贍部，而佛生於此，不往於彼，以是將為邊地惡也。地既無福，所以不勸仁歸。」法師報曰：「無垢稱言：『夫日何故行贍部洲？』答曰：『為之除冥。』今所思歸，意遵此耳。」諸德既見不從，乃相呼往戒賢法師所具陳其意。戒賢謂法師曰：「仁意定何如？」報曰：「此國是佛生處，非不愛樂。但玄奘來意者，為求大法，廣利群生。自到已來，蒙師為說《瑜伽師地論》，決諸疑網，禮見聖跡，及聞諸部甚深之旨，私心慰慶，誠不虛行。願以所聞，歸還翻譯，使有緣之徒同得聞見，用報師恩，由是不願停住。」戒賢喜曰：「此菩薩意也。吾心望爾，爾亦如是。任為裝束，諸人不須苦留。」言訖還房。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼曰：「經言：『諸天隨其福德，共食有異。』今與法師同居贍部，而佛生於此，不往於彼，以是將為邊地惡也。地既無福，所以不勸仁歸。」法師報曰：「無垢稱言：『夫日何故行贍部洲？』答曰：『為之除冥。』今所思歸，意遵此耳。」諸德既見不從，乃相呼往戒賢法師所具陳其意。戒賢謂法師曰：「仁意定何如？」報曰：「此國是佛生處，非不愛樂。但玄奘來意者，為求大法，廣利群生。自到已來，蒙師為說《瑜伽師地論》，決諸疑網，禮見聖跡，及聞諸部甚深之旨，私心慰慶，誠不虛行。願以所聞，歸還翻譯，使有緣之徒同得聞見，用報師恩，由是不願停住。」戒賢喜曰：「此菩薩意也。吾心望爾，爾亦如是。任為裝束，諸人不須苦留。」言訖還房。

經二日，東印度鳩摩羅王遣使奉書與戒賢法師曰：「弟子願見支那國大德，願師發遣，慰此欽思。」戒賢得書，告眾曰：「鳩摩羅王欲請玄奘，但此人眾差擬往戒日王所，與小乘對論，今若赴彼，戒日儻須，如何可得？不宜遣去。」乃謂使曰：「支那僧意欲還國，不及得赴王命。」使到，王更遣來請曰：「師縱欲歸，暫過弟子，去亦非難。必願垂顧，勿復致違。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經二日，東印度鳩摩羅王遣使奉書與戒賢法師曰：「弟子願見支那國大德，願師發遣，慰此欽思。」戒賢得書，告眾曰：「鳩摩羅王欲請玄奘，但此人眾差擬往戒日王所，與小乘對論，今若赴彼，戒日儻須，如何可得？不宜遣去。」乃謂使曰：「支那僧意欲還國，不及得赴王命。」使到，王更遣來請曰：「師縱欲歸，暫過弟子，去亦非難。必願垂顧，勿復致違。」

戒賢既不遣往，彼王大怒，更發別使齎書與戒賢法師曰：「弟子凡夫，染習世樂，於佛法中未知迴向。今聞外國僧名，身心歡喜，似開道芽之分，師復不許其來，此乃欲令眾生長淪永夜，豈是大德紹隆遺法，汲引物哉？不勝渴仰，謹遣重諮。若也不來，弟子則分是惡人，近者設賞迦王猶能壞法毀菩提樹，師即謂弟子無斯力耶？必當整理象軍，雲萃於彼，踏那爛陀寺，使碎如塵。此言如日，師好試看。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 戒賢既不遣往，彼王大怒，更發別使齎書與戒賢法師曰：「弟子凡夫，染習世樂，於佛法中未知迴向。今聞外國僧名，身心歡喜，似開道芽之分，師復不許其來，此乃欲令眾生長淪永夜，豈是大德紹隆遺法，汲引物哉？不勝渴仰，謹遣重諮。若也不來，弟子則分是惡人，近者設賞迦王猶能壞法毀菩提樹，師即謂弟子無斯力耶？必當整理象軍，雲萃於彼，踏那爛陀寺，使碎如塵。此言如日，師好試看。」

戒賢得書，謂法師曰：「彼王者善心素薄，境內佛法不甚流行。自聞仁名，似發深意。仁或是其宿世善友，努力為去，出家以利物為本，今正其時。譬如伐樹，但斷其根，枝條自殄。到彼令王發心，則百姓從化。苦違不赴，或有魔事。勿憚小勞。」法師辭，與使俱去。至彼，王見甚喜，率群臣迎拜讚歎，延入宮，日陳音樂，飲食花香，盡諸供養，請受齋戒。如是經月餘。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 戒賢得書，謂法師曰：「彼王者善心素薄，境內佛法不甚流行。自聞仁名，似發深意。仁或是其宿世善友，努力為去，出家以利物為本，今正其時。譬如伐樹，但斷其根，枝條自殄。到彼令王發心，則百姓從化。苦違不赴，或有魔事。勿憚小勞。」法師辭，與使俱去。至彼，王見甚喜，率群臣迎拜讚歎，延入宮，日陳音樂，飲食花香，盡諸供養，請受齋戒。如是經月餘。

戒日王討恭御陀還，聞法師在鳩摩羅處，驚曰：「我先頻請不來，今何因在彼？」發使語鳩摩羅王：「急送支那僧來！」鳩摩羅王敬重法師，愛戀無已，不能捨離。語使曰：「我頭可得，法師未可即來。」使還報。戒日王大怒，謂侍臣曰：「鳩摩羅王輕我也，如何為一僧發是麁語！」更遣使責曰：「汝言頭可得者，即宜付使將來。」鳩摩羅深懼言失，即命嚴象軍二萬，乘船三萬艘，共法師同發，泝渡殑伽河以赴王所，至羯朱嗢祇羅國，遂即參。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 戒日王討恭御陀還，聞法師在鳩摩羅處，驚曰：「我先頻請不來，今何因在彼？」發使語鳩摩羅王：「急送支那僧來！」鳩摩羅王敬重法師，愛戀無已，不能捨離。語使曰：「我頭可得，法師未可即來。」使還報。戒日王大怒，謂侍臣曰：「鳩摩羅王輕我也，如何為一僧發是麁語！」更遣使責曰：「汝言頭可得者，即宜付使將來。」鳩摩羅深懼言失，即命嚴象軍二萬，乘船三萬艘，共法師同發，泝渡殑伽河以赴王所，至羯朱嗢祇羅國，遂即參。

及鳩摩羅王將欲發引，先令人於殑伽河北營行宮。是日渡河至宮，安置法師訖，自與諸臣參戒日王於河南。戒日見來甚喜，知其敬愛於法師，亦不責其前語，但問：「支那僧何在？」報曰：「在某行宮。」王曰：「何不來？」報曰：「大王欽賢愛道，豈可遣師就此參王。」王曰：「善。且去，某明日自來。」鳩摩羅還謂法師曰：「王雖言明日來，恐今夜即至，仍須候待。若來，師不須動。」法師曰：「玄奘佛法理自如是。」至夜一更許，王果來。有人報曰：「河中有數千炬燭，并步鼓聲。」王曰：「此戒日王來。」即勅擎燭，自與諸臣遠迎。其戒日王行時，每將金鼓數百，行一步一擊，號為節步鼓。獨戒日王有此，餘王不得同也。既至，頂禮法師足，散花瞻仰，以無量頌讚歎訖，謂法師曰：「弟子先時請師，何為不來？」報曰：「玄奘遠尋佛法，為聞《瑜伽師地論》。當奉命時，聽論未了，以是不遂參王。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 及鳩摩羅王將欲發引，先令人於殑伽河北營行宮。是日渡河至宮，安置法師訖，自與諸臣參戒日王於河南。戒日見來甚喜，知其敬愛於法師，亦不責其前語，但問：「支那僧何在？」報曰：「在某行宮。」王曰：「何不來？」報曰：「大王欽賢愛道，豈可遣師就此參王。」王曰：「善。且去，某明日自來。」鳩摩羅還謂法師曰：「王雖言明日來，恐今夜即至，仍須候待。若來，師不須動。」法師曰：「玄奘佛法理自如是。」至夜一更許，王果來。有人報曰：「河中有數千炬燭，并步鼓聲。」王曰：「此戒日王來。」即勅擎燭，自與諸臣遠迎。其戒日王行時，每將金鼓數百，行一步一擊，號為節步鼓。獨戒日王有此，餘王不得同也。既至，頂禮法師足，散花瞻仰，以無量頌讚歎訖，謂法師曰：「弟子先時請師，何為不來？」報曰：「玄奘遠尋佛法，為聞《瑜伽師地論》。當奉命時，聽論未了，以是不遂參王。」

王又問曰：「師從支那來，弟子聞彼國有《秦王破陣樂》歌舞之曲，未知秦王是何人？復有何功德，致此稱揚？」法師報曰：「玄奘本土見人懷聖賢之德，能為百姓除兇剪暴，覆潤群生者，則歌而詠之。上備宗廟之樂，下入閭里之謳。秦王者，即支那國今之天子也。未登皇極之前，封為秦王。是時天地版盪，蒼生無主，原野積人之肉，川谷流人之血，妖星夜聚，沴氣朝凝，三河苦封豕之貪，四海困長蛇之毒。王以帝子之親，應天策之命，奮戎振旅，撲剪鯨鯢，杖鉞麾戈，肅清海縣，重安宇宙，再耀三光。六合懷恩，故有茲詠。」王曰：「如此之人，乃天所以遣為物主也。」又問法師曰：「弟子且還。明日迎師，願不憚勞。」於是辭去。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 王又問曰：「師從支那來，弟子聞彼國有《秦王破陣樂》歌舞之曲，未知秦王是何人？復有何功德，致此稱揚？」法師報曰：「玄奘本土見人懷聖賢之德，能為百姓除兇剪暴，覆潤群生者，則歌而詠之。上備宗廟之樂，下入閭里之謳。秦王者，即支那國今之天子也。未登皇極之前，封為秦王。是時天地版盪，蒼生無主，原野積人之肉，川谷流人之血，妖星夜聚，沴氣朝凝，三河苦封豕之貪，四海困長蛇之毒。王以帝子之親，應天策之命，奮戎振旅，撲剪鯨鯢，杖鉞麾戈，肅清海縣，重安宇宙，再耀三光。六合懷恩，故有茲詠。」王曰：「如此之人，乃天所以遣為物主也。」又問法師曰：「弟子且還。明日迎師，願不憚勞。」於是辭去。

詰旦使來，法師共鳩摩羅同去至戒日宮側，王與門師二十餘人出迎入坐，備陳珍饍，作樂散花供養訖。王曰：「聞師作《制惡見論》，何在？」法師報：「在此。」因取觀。觀訖，王甚悅，謂其門師等曰：「弟子聞日光既出則螢燭奪明，天雷震音而鎚鑿絕響。師等所守之宗，他皆破訖，試可救看。」諸德無敢言者。王曰：「師等上座提婆犀那，自云解冠群英，學該眾哲，首興異見，常毀大乘。及聞客大德來，即往吠舍釐禮觀聖跡，託以逃潛，故知師等無能也。」王有妹聰慧利根，善正量部義，坐於王後。聞法師序大乘，宗塗奧曠，小教局淺，夷然歡喜，稱讚不能已。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 詰旦使來，法師共鳩摩羅同去至戒日宮側，王與門師二十餘人出迎入坐，備陳珍饍，作樂散花供養訖。王曰：「聞師作《制惡見論》，何在？」法師報：「在此。」因取觀。觀訖，王甚悅，謂其門師等曰：「弟子聞日光既出則螢燭奪明，天雷震音而鎚鑿絕響。師等所守之宗，他皆破訖，試可救看。」諸德無敢言者。王曰：「師等上座提婆犀那，自云解冠群英，學該眾哲，首興異見，常毀大乘。及聞客大德來，即往吠舍釐禮觀聖跡，託以逃潛，故知師等無能也。」王有妹聰慧利根，善正量部義，坐於王後。聞法師序大乘，宗塗奧曠，小教局淺，夷然歡喜，稱讚不能已。

王曰：「師論大好，弟子及此諸師普皆信伏，但恐餘國小乘外道尚守愚迷，望於曲女城為師作一會，命五印度沙門、婆羅門、外道等，示大乘微妙之理，絕其毀謗之心，顯師盛德之高，摧其我慢之意。」是日發勅告諸國及義解之徒，集曲女城，觀支那國法師之論焉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 王曰：「師論大好，弟子及此諸師普皆信伏，但恐餘國小乘外道尚守愚迷，望於曲女城為師作一會，命五印度沙門、婆羅門、外道等，示大乘微妙之理，絕其毀謗之心，顯師盛德之高，摧其我慢之意。」是日發勅告諸國及義解之徒，集曲女城，觀支那國法師之論焉。

法師自冬初共王逆河而進，至臘月方到會場。五印度中有十八國王到，諳知大小乘僧三千餘人到，婆羅門及尼乾外道二千餘人到，那爛陀寺千餘僧到。是等諸賢並博蘊文義，富贍辯才，思聽德音，皆來會所。兼有侍從，或象或輿，或幢或幡，各自圍繞，峨峨岌岌，若雲興霧涌，充塞數十里間，雖六齊之舉袂成帷，三吳之揮汗為雨，未足方其盛也。王先勅會所營二草殿，擬安像及徒眾，比到並成。其殿峻廣，各堪坐千餘人。王行宮在會場西五里。日於宮中鑄金像一軀，裝一大象，上施寶帳安佛在其中。戒日王作帝釋形，手執白拂侍右，拘摩羅王作梵王形，執寶蓋侍左，皆著天冠花鬘，垂瓔珮玉。又裝二大象，載寶花。逐佛後隨行隨散。令法師及門師等各乘大象，次列王後。又以三百大象，使諸國王、大臣、大德等乘象，魚麗於道側，稱讚而行。從旦裝束，自行宮引向會所，至院門各令下乘，捧佛入殿，置於寶座。王共法師等以次供養。然後命十八國王入；諸國僧名稱最高、文義贍博者，使千餘人入；婆羅門、外道有名行者，五百餘人入；諸國大臣等二百餘人入。自外道俗，各令於院門外部伍安置。王遣內外並設食。食訖，施佛金槃一、金椀七、金澡灌一、金錫杖一枚、金錢三千、上㲲衣三千。法師及諸僧等施各有差。施訖，別施寶床，請法師坐為論主，稱揚大乘序作論意，仍遣那爛陀寺沙門明賢法師讀示大眾。別令寫一本懸於會場門外示一切人，若其問有一字無理能難破者，請斷首相謝。如是至晚，無一人致言。戒日王歡喜，罷會還宮，諸王、及僧各歸所，次法師共鳩摩羅王亦還自宮。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 法師自冬初共王逆河而進，至臘月方到會場。五印度中有十八國王到，諳知大小乘僧三千餘人到，婆羅門及尼乾外道二千餘人到，那爛陀寺千餘僧到。是等諸賢並博蘊文義，富贍辯才，思聽德音，皆來會所。兼有侍從，或象或輿，或幢或幡，各自圍繞，峨峨岌岌，若雲興霧涌，充塞數十里間，雖六齊之舉袂成帷，三吳之揮汗為雨，未足方其盛也。王先勅會所營二草殿，擬安像及徒眾，比到並成。其殿峻廣，各堪坐千餘人。王行宮在會場西五里。日於宮中鑄金像一軀，裝一大象，上施寶帳安佛在其中。戒日王作帝釋形，手執白拂侍右，拘摩羅王作梵王形，執寶蓋侍左，皆著天冠花鬘，垂瓔珮玉。又裝二大象，載寶花。逐佛後隨行隨散。令法師及門師等各乘大象，次列王後。又以三百大象，使諸國王、大臣、大德等乘象，魚麗於道側，稱讚而行。從旦裝束，自行宮引向會所，至院門各令下乘，捧佛入殿，置於寶座。王共法師等以次供養。然後命十八國王入；諸國僧名稱最高、文義贍博者，使千餘人入；婆羅門、外道有名行者，五百餘人入；諸國大臣等二百餘人入。自外道俗，各令於院門外部伍安置。王遣內外並設食。食訖，施佛金槃一、金椀七、金澡灌一、金錫杖一枚、金錢三千、上㲲衣三千。法師及諸僧等施各有差。施訖，別施寶床，請法師坐為論主，稱揚大乘序作論意，仍遣那爛陀寺沙門明賢法師讀示大眾。別令寫一本懸於會場門外示一切人，若其問有一字無理能難破者，請斷首相謝。如是至晚，無一人致言。戒日王歡喜，罷會還宮，諸王、及僧各歸所，次法師共鳩摩羅王亦還自宮。

明旦復來，迎像送引聚集如初。經五日，小乘外道見毀其宗，結恨欲為謀害。王知，宣令曰：「邪黨亂真，其來自久。埋隱正教，誤惑群生，不有上賢，何以鑑偽。支那法師者，神宇沖曠，解行淵深，為伏群邪，來遊此國，顯揚大法，汲引愚迷，妖妄之徒不知慚悔，謀為不軌，翻起害心，此而可容，孰不可恕！眾有一人傷觸法師者斬其首，毀罵者截其舌。其欲申辭救義，不拘此限。」自是邪徒戢翼，竟十八日無一人發論。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 明旦復來，迎像送引聚集如初。經五日，小乘外道見毀其宗，結恨欲為謀害。王知，宣令曰：「邪黨亂真，其來自久。埋隱正教，誤惑群生，不有上賢，何以鑑偽。支那法師者，神宇沖曠，解行淵深，為伏群邪，來遊此國，顯揚大法，汲引愚迷，妖妄之徒不知慚悔，謀為不軌，翻起害心，此而可容，孰不可恕！眾有一人傷觸法師者斬其首，毀罵者截其舌。其欲申辭救義，不拘此限。」自是邪徒戢翼，竟十八日無一人發論。

將散之夕，法師更稱揚大乘，讚佛功德，令無量人返邪入正，棄小歸大。戒日王益增崇重，施法師金錢一萬、銀錢三萬、上㲲衣一百領；十八國王亦各施珍寶。法師一皆不受。王命侍臣莊嚴大象，施幢請法師乘，令貴臣陪衛，巡眾告唱，表立義無屈。西國法，凡論得勝如此，法師讓而不行。王曰：「古來法爾，事不可違。」乃將法師袈裟遍唱曰：「支那國法師立大乘義，破諸異見，自十八日來無敢論者，普宜知之。」諸眾歡喜。為法師競立美名，大乘眾號曰「摩訶耶那提婆」，此云「大乘天」；小乘眾號曰「木叉提婆」，此云「解脫天」。燒香散花，禮敬而去，自是德音彌遠矣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 將散之夕，法師更稱揚大乘，讚佛功德，令無量人返邪入正，棄小歸大。戒日王益增崇重，施法師金錢一萬、銀錢三萬、上㲲衣一百領；十八國王亦各施珍寶。法師一皆不受。王命侍臣莊嚴大象，施幢請法師乘，令貴臣陪衛，巡眾告唱，表立義無屈。西國法，凡論得勝如此，法師讓而不行。王曰：「古來法爾，事不可違。」乃將法師袈裟遍唱曰：「支那國法師立大乘義，破諸異見，自十八日來無敢論者，普宜知之。」諸眾歡喜。為法師競立美名，大乘眾號曰「摩訶耶那提婆」，此云「大乘天」；小乘眾號曰「木叉提婆」，此云「解脫天」。燒香散花，禮敬而去，自是德音彌遠矣。

王行宮西有一伽藍，王所供養，中有佛牙，長可寸半，其色黃白，每放光明。昔迦濕彌羅國訖利多種滅壞佛法，僧徒解散。有一苾芻遠遊印度。其後覩貨羅國雪山下王忿諸賤種毀滅佛法，乃詐為商旅，率三千勇士，多齎珍寶，偽言獻奉。其王素貪，聞之甚喜，遣使迎接。但雪山王稟質雄猛，威肅如神，既至其座，去帽而叱之，訖利多王覩便驚懾，顛仆於地。雪山王按其首而斬之，謂其群臣曰：「我雪山下王。念爾諸奴毀壞佛法，故來罰汝。然則過在一人，非關汝輩，各宜自安，唯扇惑其王首為惡者逐之他國，餘無所問。」既殲醜㜸，建立伽藍，召集僧徒，奉施而返。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 王行宮西有一伽藍，王所供養，中有佛牙，長可寸半，其色黃白，每放光明。昔迦濕彌羅國訖利多種滅壞佛法，僧徒解散。有一苾芻遠遊印度。其後覩貨羅國雪山下王忿諸賤種毀滅佛法，乃詐為商旅，率三千勇士，多齎珍寶，偽言獻奉。其王素貪，聞之甚喜，遣使迎接。但雪山王稟質雄猛，威肅如神，既至其座，去帽而叱之，訖利多王覩便驚懾，顛仆於地。雪山王按其首而斬之，謂其群臣曰：「我雪山下王。念爾諸奴毀壞佛法，故來罰汝。然則過在一人，非關汝輩，各宜自安，唯扇惑其王首為惡者逐之他國，餘無所問。」既殲醜㜸，建立伽藍，召集僧徒，奉施而返。

前投印度苾芻聞國平定，杖錫旋歸，路逢群象鳴吼而來，苾芻見已，昇樹藏避，象乃吸水灌樹，以牙排掘，須臾樹倒。象以鼻卷苾芻，置背上負載而去。至一大林，中有病象患瘡而臥。象引苾芻手觸其苦處，見瘡有竹刺，為拔刺引去膿血，裂衣為裹，象得漸安。明日諸象競求菓味，奉施苾芻，苾芻食已，有一象將金函授於病者，病象得已，授與苾芻，苾芻受已，諸象載送出林，到舊處，置於地，跪拜而去。苾芻開函，乃佛牙也，將歸供養。近戒日王聞迦濕彌羅有佛牙，親至界首，請看禮拜。諸眾悋惜，不聽將出，乃別藏之。但其王懼戒日王之威，處處掘覓，得已將呈，戒日見之，深生敬重，恃其強力，遂奪歸供養，即此牙也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 前投印度苾芻聞國平定，杖錫旋歸，路逢群象鳴吼而來，苾芻見已，昇樹藏避，象乃吸水灌樹，以牙排掘，須臾樹倒。象以鼻卷苾芻，置背上負載而去。至一大林，中有病象患瘡而臥。象引苾芻手觸其苦處，見瘡有竹刺，為拔刺引去膿血，裂衣為裹，象得漸安。明日諸象競求菓味，奉施苾芻，苾芻食已，有一象將金函授於病者，病象得已，授與苾芻，苾芻受已，諸象載送出林，到舊處，置於地，跪拜而去。苾芻開函，乃佛牙也，將歸供養。近戒日王聞迦濕彌羅有佛牙，親至界首，請看禮拜。諸眾悋惜，不聽將出，乃別藏之。但其王懼戒日王之威，處處掘覓，得已將呈，戒日見之，深生敬重，恃其強力，遂奪歸供養，即此牙也。

散會後，王以所鑄金像、衣錢等付囑伽藍，令僧守護。法師先以辭那爛陀諸德，及取經像訖，罷論竟，至十九日辭王欲還。王曰：「弟子嗣承宗廟，為天下主，三十餘年，常慮福德不增廣，法因不相續，以故積集財寶，於鉢羅耶伽國兩河間立大會場，五年一請五印度沙門、婆羅門及貧窮孤獨，為七十五日無遮大施。已成五會，今欲作第六會，師何不暫看隨喜。」法師報曰：「菩薩為行，福慧雙修，智人得果，不忘其本。王尚不悋珍財，玄奘豈可辭。少停住，請隨王去。」王甚喜。至二十一日，發引向鉢羅耶伽國就大施場。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 散會後，王以所鑄金像、衣錢等付囑伽藍，令僧守護。法師先以辭那爛陀諸德，及取經像訖，罷論竟，至十九日辭王欲還。王曰：「弟子嗣承宗廟，為天下主，三十餘年，常慮福德不增廣，法因不相續，以故積集財寶，於鉢羅耶伽國兩河間立大會場，五年一請五印度沙門、婆羅門及貧窮孤獨，為七十五日無遮大施。已成五會，今欲作第六會，師何不暫看隨喜。」法師報曰：「菩薩為行，福慧雙修，智人得果，不忘其本。王尚不悋珍財，玄奘豈可辭。少停住，請隨王去。」王甚喜。至二十一日，發引向鉢羅耶伽國就大施場。

殑伽河在北，閻牟那河在南，俱從西北東流至此國而會。其二河合處，西有大墠，周圍十四五里，平坦如鏡，自昔諸王皆就其地行施，因號施場焉。相傳云，若於此地施一錢，勝餘處施百千錢，由是古來共重。王勅於墠上建施場，竪蘆為籬，面各千步，中作草堂數十間，安貯眾寶，皆金、銀、真珠、紅頗梨、寶帝青珠、大青珠等，其傍又作長舍數百間，貯憍奢耶衣、斑㲲衣、金銀錢等。籬外別作造食處，於寶庫前更造長屋百餘行，似此京邑肆行，一一長屋可坐千餘人。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 殑伽河在北，閻牟那河在南，俱從西北東流至此國而會。其二河合處，西有大墠，周圍十四五里，平坦如鏡，自昔諸王皆就其地行施，因號施場焉。相傳云，若於此地施一錢，勝餘處施百千錢，由是古來共重。王勅於墠上建施場，竪蘆為籬，面各千步，中作草堂數十間，安貯眾寶，皆金、銀、真珠、紅頗梨、寶帝青珠、大青珠等，其傍又作長舍數百間，貯憍奢耶衣、斑㲲衣、金銀錢等。籬外別作造食處，於寶庫前更造長屋百餘行，似此京邑肆行，一一長屋可坐千餘人。

先是王勅告五印度沙門、外道尼乾、貧窮孤獨，集施場受施。亦有因法師曲女城會不歸便往施所者，十八國王亦便逐王行。比至會場，道俗到者五十餘萬人。戒日王營殑伽河北岸，南印度王杜魯婆跋吒營合河西，鳩摩羅王營閻牟那河南花林側，諸受施人營跋吒王西。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 先是王勅告五印度沙門、外道尼乾、貧窮孤獨，集施場受施。亦有因法師曲女城會不歸便往施所者，十八國王亦便逐王行。比至會場，道俗到者五十餘萬人。戒日王營殑伽河北岸，南印度王杜魯婆跋吒營合河西，鳩摩羅王營閻牟那河南花林側，諸受施人營跋吒王西。

辰旦，其戒日王與鳩摩羅王乘船軍，跋吒王從象軍，各整儀衛，集會場所，十八國諸王以次陪列。初一日，於施場草殿內安佛像，布施上寶上衣及美饌，作樂散花，至日晚歸營。第二日，安日天像，施寶及衣半於初日。第三日，安自在天像，施如日天。第四日，施僧僧萬餘人，百行俱坐，人施金錢百，文珠一枚，㲲衣一具，及飲食香花供養訖而出。第五番施婆羅門，二十餘日方遍。第六番施外道，十日方遍。第七番遍施遠方求者，十日方遍。第八番施諸貧窮孤獨者，一月方遍。至是，五年所積府庫俱盡，唯留象、馬、兵器，擬征暴亂，守護宗廟。自餘寶貨及在身衣服、瓔珞、耳璫、臂釧、寶鬘、頸珠、髻中明珠、總施無復孑遺。一切盡已，從其妹索麁弊衣著，禮十方佛，踊躍歡喜，合掌言曰：「某比來積集財寶，常懼不入堅牢之藏。今得貯福田中，可謂入藏矣。願某生生常具財法等施眾生，成十自在，滿二莊嚴。」會訖，諸王各持諸寶錢物，於諸眾邊贖王所施瓔珞、髻珠、御服等還將獻王。經數日，王衣服及上寶等服用如故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 辰旦，其戒日王與鳩摩羅王乘船軍，跋吒王從象軍，各整儀衛，集會場所，十八國諸王以次陪列。初一日，於施場草殿內安佛像，布施上寶上衣及美饌，作樂散花，至日晚歸營。第二日，安日天像，施寶及衣半於初日。第三日，安自在天像，施如日天。第四日，施僧僧萬餘人，百行俱坐，人施金錢百，文珠一枚，㲲衣一具，及飲食香花供養訖而出。第五番施婆羅門，二十餘日方遍。第六番施外道，十日方遍。第七番遍施遠方求者，十日方遍。第八番施諸貧窮孤獨者，一月方遍。至是，五年所積府庫俱盡，唯留象、馬、兵器，擬征暴亂，守護宗廟。自餘寶貨及在身衣服、瓔珞、耳璫、臂釧、寶鬘、頸珠、髻中明珠、總施無復孑遺。一切盡已，從其妹索麁弊衣著，禮十方佛，踊躍歡喜，合掌言曰：「某比來積集財寶，常懼不入堅牢之藏。今得貯福田中，可謂入藏矣。願某生生常具財法等施眾生，成十自在，滿二莊嚴。」會訖，諸王各持諸寶錢物，於諸眾邊贖王所施瓔珞、髻珠、御服等還將獻王。經數日，王衣服及上寶等服用如故。

法師辭欲歸，王曰：「弟子方欲共法師闡揚遺法，何遽即歸？」如是留連復十餘日，鳩摩羅王慇懃亦如是，謂法師曰：「師能住弟子處受供養者，當為師造一百寺。」法師見諸王意不解，乃告以苦言曰：「支那國去此遐遠，晚聞佛法，雖霑梗槩，不能委具，為此故來訪殊異耳。今果願者，皆由本土諸賢思渴誠深之所致也，以是不敢須臾而忘。經言：『障人法者，當代代無眼。』若留玄奘，則令彼無量行人失知法之利，無眼之報寧不懼哉！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 法師辭欲歸，王曰：「弟子方欲共法師闡揚遺法，何遽即歸？」如是留連復十餘日，鳩摩羅王慇懃亦如是，謂法師曰：「師能住弟子處受供養者，當為師造一百寺。」法師見諸王意不解，乃告以苦言曰：「支那國去此遐遠，晚聞佛法，雖霑梗槩，不能委具，為此故來訪殊異耳。今果願者，皆由本土諸賢思渴誠深之所致也，以是不敢須臾而忘。經言：『障人法者，當代代無眼。』若留玄奘，則令彼無量行人失知法之利，無眼之報寧不懼哉！」

王曰：「弟子慕重師德，願常瞻奉，既損多人之益，實懼於懷，任師去住。雖然，不知師欲從何道而歸？師取南海去者，當發使相送。」法師報曰：「玄奘從支那來，至國西界，有國名高昌，其王明睿樂法，見玄奘來此訪道，深生隨喜，資給豐厚，願法師還日相過，情不能違，今者還須北路而去。」王曰：「師須幾許資糧？」法師報：「無所須。」王曰：「何得爾？」於是命施金錢等物，鳩摩羅王亦施眾珍，法師並皆不納。唯受鳩摩羅王曷剌釐帔(即麤毛下細者所作)。擬在塗防雨。於是告別，王及諸眾相餞數十里而歸。將分之際，嗚噎各不能已。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 王曰：「弟子慕重師德，願常瞻奉，既損多人之益，實懼於懷，任師去住。雖然，不知師欲從何道而歸？師取南海去者，當發使相送。」法師報曰：「玄奘從支那來，至國西界，有國名高昌，其王明睿樂法，見玄奘來此訪道，深生隨喜，資給豐厚，願法師還日相過，情不能違，今者還須北路而去。」王曰：「師須幾許資糧？」法師報：「無所須。」王曰：「何得爾？」於是命施金錢等物，鳩摩羅王亦施眾珍，法師並皆不納。唯受鳩摩羅王曷剌釐帔(即麤毛下細者所作)。擬在塗防雨。於是告別，王及諸眾相餞數十里而歸。將分之際，嗚噎各不能已。

法師以經像等附北印度王烏地多軍，鞍乘漸進。後戒日王更附烏地王大象一頭、金錢三千、銀錢一萬，供法師行費。別三日，王更與鳩摩羅王、跋吒王等各將輕騎數百復來送別，其慇懃如是。仍遣達官四人名摩訶怛羅(類此散官也)。王以素㲲作書，紅泥封印，使達官奉書送法師所經諸國，令發乘遞送，終至漢境。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 法師以經像等附北印度王烏地多軍，鞍乘漸進。後戒日王更附烏地王大象一頭、金錢三千、銀錢一萬，供法師行費。別三日，王更與鳩摩羅王、跋吒王等各將輕騎數百復來送別，其慇懃如是。仍遣達官四人名摩訶怛羅(類此散官也)。王以素㲲作書，紅泥封印，使達官奉書送法師所經諸國，令發乘遞送，終至漢境。

自發鉢羅耶伽國西南大林野中，行七日，到憍賞彌國，城南劬師羅長者施佛園處，禮聖跡訖，復與烏地多王西北行。一月餘日，歷數國，重禮天梯聖跡。復西北行三踰繕那，至毘羅那拏國都城。停兩月日，逢師子光、師子月同學二人，講《俱舍》、《攝論》、《唯識論》等，皆來迎接甚歡。法師至，又開《瑜伽決擇》及《對法論》等，兩月訖，辭歸。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 自發鉢羅耶伽國西南大林野中，行七日，到憍賞彌國，城南劬師羅長者施佛園處，禮聖跡訖，復與烏地多王西北行。一月餘日，歷數國，重禮天梯聖跡。復西北行三踰繕那，至毘羅那拏國都城。停兩月日，逢師子光、師子月同學二人，講《俱舍》、《攝論》、《唯識論》等，皆來迎接甚歡。法師至，又開《瑜伽決擇》及《對法論》等，兩月訖，辭歸。

復西北行一月餘日，經數國，至闍蘭達國，即北印度王都，復停一月。烏地王遣人引送，西行二十餘日，至僧訶補羅國，時有百餘僧皆北人，齎經像等依法師而還。如此復二十餘日，山㵎中行，其處多賊，法師恐相劫掠，常遣一僧預前行，若逢賊時，教說「遠來求法，今所齎持並經、像、舍利，願檀越擁護，無起異心。」法師率徒侶後進。時亦屢逢，然卒無害。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復西北行一月餘日，經數國，至闍蘭達國，即北印度王都，復停一月。烏地王遣人引送，西行二十餘日，至僧訶補羅國，時有百餘僧皆北人，齎經像等依法師而還。如此復二十餘日，山㵎中行，其處多賊，法師恐相劫掠，常遣一僧預前行，若逢賊時，教說「遠來求法，今所齎持並經、像、舍利，願檀越擁護，無起異心。」法師率徒侶後進。時亦屢逢，然卒無害。

如是二十餘日行，至呾叉尸羅國，重禮月光王捨千頭處。國東北五十踰繕那即迦濕彌羅國，其王遣使迎請，法師為象行輜重不果去。停七日，又西北行三日至信度大河，河廣五六里，經像及同侶人並坐船而進，法師乘象涉渡。時遣一人在船看守經及印度諸異花種，將至中流，忽然風波亂起，搖動船舫，數將覆沒，守經者惶懼墮水，眾人共救得出，遂失五十夾經本及花果種等，自餘僅得保全。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是二十餘日行，至呾叉尸羅國，重禮月光王捨千頭處。國東北五十踰繕那即迦濕彌羅國，其王遣使迎請，法師為象行輜重不果去。停七日，又西北行三日至信度大河，河廣五六里，經像及同侶人並坐船而進，法師乘象涉渡。時遣一人在船看守經及印度諸異花種，將至中流，忽然風波亂起，搖動船舫，數將覆沒，守經者惶懼墮水，眾人共救得出，遂失五十夾經本及花果種等，自餘僅得保全。

時迦畢試王先在烏鐸迦漢茶城，聞法師至，躬到河側奉迎，問曰：「承師河中失經，師不將印度花果種來？」答曰：「將來。」王曰：「鼓浪傾船，事由於此。自昔以來，欲將花種渡者，並然。」因共法師還城，寄一寺停五十餘日，為失經本，更遣人往烏長(去聲)那國抄寫迦葉臂耶部三藏。迦濕彌王聞法師漸近，亦忘遠躬來參拜，累日方歸。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時迦畢試王先在烏鐸迦漢茶城，聞法師至，躬到河側奉迎，問曰：「承師河中失經，師不將印度花果種來？」答曰：「將來。」王曰：「鼓浪傾船，事由於此。自昔以來，欲將花種渡者，並然。」因共法師還城，寄一寺停五十餘日，為失經本，更遣人往烏長(去聲)那國抄寫迦葉臂耶部三藏。迦濕彌王聞法師漸近，亦忘遠躬來參拜，累日方歸。

法師與迦畢試王相隨西北行，一月餘日，至藍波國境。王遣太子先去，勅都人及眾僧裝辦幢幡，出城迎候，王與法師漸發。比至，道俗數千人，幢幡甚盛，眾見法師，歡喜禮拜訖，前後圍遶讚詠而進。至都，停一大乘寺，時王亦為七十五日無遮大施。自此復正南行十五日，往伐剌拏國，禮聖跡。又西北，往阿薄健國。又西北，往漕矩吒國。又北行五百餘里，至佛栗氏薩儻那國。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 法師與迦畢試王相隨西北行，一月餘日，至藍波國境。王遣太子先去，勅都人及眾僧裝辦幢幡，出城迎候，王與法師漸發。比至，道俗數千人，幢幡甚盛，眾見法師，歡喜禮拜訖，前後圍遶讚詠而進。至都，停一大乘寺，時王亦為七十五日無遮大施。自此復正南行十五日，往伐剌拏國，禮聖跡。又西北，往阿薄健國。又西北，往漕矩吒國。又北行五百餘里，至佛栗氏薩儻那國。

從此東出，至迦畢試境，王又為七日大施。施訖，法師辭發。東北行一踰繕那，又至瞿盧薩謗城，與王別，北行。王遣一大臣將百餘人，送法師度雪山，負芻草糧食資給。行七日，至大山頂。其山疊嶂危峯，參差多狀，或平或聳，勢非一儀，登陟艱辛，難為備敘。自是不得乘馬，策杖而前。復經七日，至一高嶺，嶺下有村，可百餘家，養羊畜，羊大如驢。其日宿於此村，至夜半發，仍令村人乘山駝引路。其地多雪㵎淩溪，若不憑鄉人引導，交恐淪墜。至明晝日，方渡陵嶮，時唯七僧并雇人等有二十餘，象一頭、騾十頭、馬四匹。明日到嶺底，尋槃道復登一嶺，望之如雪，及至皆白石也。此嶺最高，雖雲結雪飛，莫至其表。是日將昏，方到山頂，而寒風凄凜，徒侶之中無能正立者。又山無卉木，唯積石攢峯，岌岌然如林笋矣。其處既山高風急，鳥將度者皆不得飛，自嶺南嶺北各行數百步外，方得舒其六翮矣。尋贍部洲中嶺岳之高，亦無過此者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 從此東出，至迦畢試境，王又為七日大施。施訖，法師辭發。東北行一踰繕那，又至瞿盧薩謗城，與王別，北行。王遣一大臣將百餘人，送法師度雪山，負芻草糧食資給。行七日，至大山頂。其山疊嶂危峯，參差多狀，或平或聳，勢非一儀，登陟艱辛，難為備敘。自是不得乘馬，策杖而前。復經七日，至一高嶺，嶺下有村，可百餘家，養羊畜，羊大如驢。其日宿於此村，至夜半發，仍令村人乘山駝引路。其地多雪㵎淩溪，若不憑鄉人引導，交恐淪墜。至明晝日，方渡陵嶮，時唯七僧并雇人等有二十餘，象一頭、騾十頭、馬四匹。明日到嶺底，尋槃道復登一嶺，望之如雪，及至皆白石也。此嶺最高，雖雲結雪飛，莫至其表。是日將昏，方到山頂，而寒風凄凜，徒侶之中無能正立者。又山無卉木，唯積石攢峯，岌岌然如林笋矣。其處既山高風急，鳥將度者皆不得飛，自嶺南嶺北各行數百步外，方得舒其六翮矣。尋贍部洲中嶺岳之高，亦無過此者。

法師從西北下數里有少平地，施帳宿，旦而進，經五六日下山，至安怛羅縛婆國，即覩貨羅之故地。伽藍三所，僧徒數十，習大眾部法。有一窣堵波，無憂王建也。法師停五日。西北下山行四百餘里，至闊悉多國，亦覩貨羅之故地。從此西北復山行三百餘里，至活國，居縛芻河側，即覩貨羅東界，都城在河南岸。因見葉護可汗孫王覩貨羅，自稱葉護。至衙停一月，葉護遣衛送，共商侶東行。二日，至瞢健國。其傍又有阿利尼國、曷邏胡國、訖栗瑟摩國、鉢利曷國，皆覩貨羅故地也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 法師從西北下數里有少平地，施帳宿，旦而進，經五六日下山，至安怛羅縛婆國，即覩貨羅之故地。伽藍三所，僧徒數十，習大眾部法。有一窣堵波，無憂王建也。法師停五日。西北下山行四百餘里，至闊悉多國，亦覩貨羅之故地。從此西北復山行三百餘里，至活國，居縛芻河側，即覩貨羅東界，都城在河南岸。因見葉護可汗孫王覩貨羅，自稱葉護。至衙停一月，葉護遣衛送，共商侶東行。二日，至瞢健國。其傍又有阿利尼國、曷邏胡國、訖栗瑟摩國、鉢利曷國，皆覩貨羅故地也。

自瞢健復東行入山三百餘里，至呬摩怛羅國，亦覩貨羅故地。風俗大同突厥，而尤異者，婦人首冠木角，高三尺餘，前有兩岐，表夫父母，上岐表父，下岐表母，隨先喪亡，除去一岐；若舅姑俱歿，則舉冠全棄。自此復東行二百餘里，至鉢創那國，亦覩貨羅故地也。為寒雪，停月餘日。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 自瞢健復東行入山三百餘里，至呬摩怛羅國，亦覩貨羅故地。風俗大同突厥，而尤異者，婦人首冠木角，高三尺餘，前有兩岐，表夫父母，上岐表父，下岐表母，隨先喪亡，除去一岐；若舅姑俱歿，則舉冠全棄。自此復東行二百餘里，至鉢創那國，亦覩貨羅故地也。為寒雪，停月餘日。

從此又東南山行二百餘里，至淫薄健國。又東南履危躡嶮，行三百餘里，至屈(居勿反)浪拏國。從此又東北山行五百餘里，至達摩悉鐵帝國(亦名護密也)。國在兩山間，臨縛芻河，出善馬，形小而健。俗無禮義，性暴形陋，眼多碧綠，異於諸國。伽藍十餘所。昏馱多城，國之都也，中有伽藍，此國先王所立。伽藍中石佛像上有金銅圓蓋，雜寶裝瑩，自然住空，當於佛頂，人有禮旋，蓋亦隨轉，人停蓋止，莫測其靈(寺立因緣廣如別傳)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 從此又東南山行二百餘里，至淫薄健國。又東南履危躡嶮，行三百餘里，至屈(居勿反)浪拏國。從此又東北山行五百餘里，至達摩悉鐵帝國(亦名護密也)。國在兩山間，臨縛芻河，出善馬，形小而健。俗無禮義，性暴形陋，眼多碧綠，異於諸國。伽藍十餘所。昏馱多城，國之都也，中有伽藍，此國先王所立。伽藍中石佛像上有金銅圓蓋，雜寶裝瑩，自然住空，當於佛頂，人有禮旋，蓋亦隨轉，人停蓋止，莫測其靈(寺立因緣廣如別傳)。

從此國大山北至戶棄尼國。又越達摩悉鐵帝國至商彌國。從此復東山行七百餘里，至波謎羅川。川東西千餘里，南北百餘里，在兩雪山間，又當葱嶺之中，風雪飄飛，春夏不止，以其寒冽，卉木稀少，稼穡不滋，境域蕭條，無復人跡。川中有大龍池，東西三百里，南北五十餘里，處贍部洲中，地勢高隆，瞻之𣾘𣾘，目所不能極。水族之類千品萬種，喧聲交聒，若百工之肆焉。復有諸鳥，形高丈餘，鳥卵如甕。舊稱條支巨㲉，或當此也。池西分出一河，西至達摩悉鐵帝國東界，與縛芻河合而西流赴海，以右諸水亦皆同會。池東分一大河，東至佉沙國西界，與徙多河合而東流赴海，以左諸水亦並同會。川南山外有鉢露羅國，多金、銀，金色如火。又此池南北與阿耨池相當。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 從此國大山北至戶棄尼國。又越達摩悉鐵帝國至商彌國。從此復東山行七百餘里，至波謎羅川。川東西千餘里，南北百餘里，在兩雪山間，又當葱嶺之中，風雪飄飛，春夏不止，以其寒冽，卉木稀少，稼穡不滋，境域蕭條，無復人跡。川中有大龍池，東西三百里，南北五十餘里，處贍部洲中，地勢高隆，瞻之𣾘𣾘，目所不能極。水族之類千品萬種，喧聲交聒，若百工之肆焉。復有諸鳥，形高丈餘，鳥卵如甕。舊稱條支巨㲉，或當此也。池西分出一河，西至達摩悉鐵帝國東界，與縛芻河合而西流赴海，以右諸水亦皆同會。池東分一大河，東至佉沙國西界，與徙多河合而東流赴海，以左諸水亦並同會。川南山外有鉢露羅國，多金、銀，金色如火。又此池南北與阿耨池相當。

從此川東出，登危履雪，行五百餘里，至朅槃陀國。城依峻嶺，北背從多河，其河東入鹽澤，潛流地下，出積石山，為此國河源也。又其王聰慧，建國相承多歷年所，自云本是脂那提婆瞿怛羅(唐言漢日天種)，王故宮有故尊者童受論師伽藍。尊者，怛叉始羅國人也，神晤英秀，日誦三萬二千言，兼書亦爾，遊戲眾法，雅閑著述，凡製論數十部，並盛宣行，即經部本師也。是時東有馬鳴，南有提婆，西有龍猛，北有童受，號為四日，能照有情之惑。童受聲譽既高，故先王躬伐其國，迎而供養。城東南三百餘里，至大石壁，有二石室，各一羅漢於中入滅盡定，端居不動，視若羸人，而竟無傾朽，已經七百餘歲矣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 從此川東出，登危履雪，行五百餘里，至朅槃陀國。城依峻嶺，北背從多河，其河東入鹽澤，潛流地下，出積石山，為此國河源也。又其王聰慧，建國相承多歷年所，自云本是脂那提婆瞿怛羅(唐言漢日天種)，王故宮有故尊者童受論師伽藍。尊者，怛叉始羅國人也，神晤英秀，日誦三萬二千言，兼書亦爾，遊戲眾法，雅閑著述，凡製論數十部，並盛宣行，即經部本師也。是時東有馬鳴，南有提婆，西有龍猛，北有童受，號為四日，能照有情之惑。童受聲譽既高，故先王躬伐其國，迎而供養。城東南三百餘里，至大石壁，有二石室，各一羅漢於中入滅盡定，端居不動，視若羸人，而竟無傾朽，已經七百餘歲矣。

法師在其國停二十餘日。復東北行五日，逢群賊，商侶驚怖登山，象被逐溺水死。賊過後，與商人漸進東下，冒寒履嶮，行八百餘里，出葱嶺至烏鎩國。城西二百里有大山，峰㠋甚峻，上有窣堵波。聞之舊說曰，數百年前，因雷震山崩，中有苾芻，身量枯偉，冥目而坐，鬢髮蔘蔘，垂覆肩面。有樵者見而白王，王躬觀禮，士庶傳聞，遠近同集，咸申供養，積花成𧂐。王曰：「此何人也？」有苾芻對曰：「此出家羅漢，入滅盡定者，歲月滋淹，故髮長耳。」王曰：「若何警寤令其起也？」對曰：「段食之身，出定便壞，宜先以酥乳灌灑，使潤霑腠理，然後擊揵槌，感而悟之，或可起也。」王曰：「善哉！」遂依僧語，灌乳擊槌。羅漢舉目而視曰：「爾輩何人，形被法服？」對曰：「我輩苾芻也。」彼曰：「我師迦葉波如來，今何所在？」對曰：「久入涅槃。」聞之愀然。重曰：「釋迦文佛成無上等覺未？」答曰：「已成，利物斯問，亦從寂滅。」聞已低眉良久，以手舉髮，起昇虛空，作大神變，化火焚身，遺骸墮地。王與大眾收骨，起窣堵波，即此塔也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 法師在其國停二十餘日。復東北行五日，逢群賊，商侶驚怖登山，象被逐溺水死。賊過後，與商人漸進東下，冒寒履嶮，行八百餘里，出葱嶺至烏鎩國。城西二百里有大山，峰㠋甚峻，上有窣堵波。聞之舊說曰，數百年前，因雷震山崩，中有苾芻，身量枯偉，冥目而坐，鬢髮蔘蔘，垂覆肩面。有樵者見而白王，王躬觀禮，士庶傳聞，遠近同集，咸申供養，積花成𧂐。王曰：「此何人也？」有苾芻對曰：「此出家羅漢，入滅盡定者，歲月滋淹，故髮長耳。」王曰：「若何警寤令其起也？」對曰：「段食之身，出定便壞，宜先以酥乳灌灑，使潤霑腠理，然後擊揵槌，感而悟之，或可起也。」王曰：「善哉！」遂依僧語，灌乳擊槌。羅漢舉目而視曰：「爾輩何人，形被法服？」對曰：「我輩苾芻也。」彼曰：「我師迦葉波如來，今何所在？」對曰：「久入涅槃。」聞之愀然。重曰：「釋迦文佛成無上等覺未？」答曰：「已成，利物斯問，亦從寂滅。」聞已低眉良久，以手舉髮，起昇虛空，作大神變，化火焚身，遺骸墮地。王與大眾收骨，起窣堵波，即此塔也。

從此北行五百餘里，至佉沙國(舊曰疏勒，乃稱其城號也。正音宣云室利訖栗利多底也。疏勒之言尚。訛也)。從此東南行五百餘里，渡徙多河，踰大嶺，至斫句迦國(舊曰沮渠)。國南有大山，山多龕室，印度證果人多運神通，就之棲止，因入寂滅者眾矣。今猶有三羅漢住巖穴，入滅心定，鬢髮漸長，諸僧時往為剃。又此國多大乘經典，十萬頌為部者，凡有數十。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 從此北行五百餘里，至佉沙國(舊曰疏勒，乃稱其城號也。正音宣云室利訖栗利多底也。疏勒之言尚。訛也)。從此東南行五百餘里，渡徙多河，踰大嶺，至斫句迦國(舊曰沮渠)。國南有大山，山多龕室，印度證果人多運神通，就之棲止，因入寂滅者眾矣。今猶有三羅漢住巖穴，入滅心定，鬢髮漸長，諸僧時往為剃。又此國多大乘經典，十萬頌為部者，凡有數十。

從此東行八百餘里，至瞿薩旦那國(唐曰地乳，即其俗之雅言也。俗謂渙那國，凶奴謂之于遁，諸胡謂之壑旦，印度謂之屈丹。舊曰于闐，訛也)。沙磧太半，宜穀豐菓。出𣰽毺、細氈，㲲工績絕細。又土多白玉、瑿玉。氣序和調，俗知禮義，尚學好音韻，風儀詳整，異諸胡俗。文字遠遵印度，微有改耳。重佛法，伽藍百所，僧五千餘人，多學大乘。其王雄智勇武，尊愛有德，自云毘沙門天之胤也。王之先祖即無憂王之太子，在怛叉始羅國，後被譴出雪山北，養牧逐水草，至此建都，久而無子，因禱毘沙門天廟，廟神額上剖出一男，復於廟前地生奇味，甘香如乳，取而養子，遂至成長。王崩，後嗣立，威德遐被，力并諸國，今王即其後也。先祖本因地乳資成，故于闐正音稱地乳國焉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 從此東行八百餘里，至瞿薩旦那國(唐曰地乳，即其俗之雅言也。俗謂渙那國，凶奴謂之于遁，諸胡謂之壑旦，印度謂之屈丹。舊曰于闐，訛也)。沙磧太半，宜穀豐菓。出𣰽毺、細氈，㲲工績絕細。又土多白玉、瑿玉。氣序和調，俗知禮義，尚學好音韻，風儀詳整，異諸胡俗。文字遠遵印度，微有改耳。重佛法，伽藍百所，僧五千餘人，多學大乘。其王雄智勇武，尊愛有德，自云毘沙門天之胤也。王之先祖即無憂王之太子，在怛叉始羅國，後被譴出雪山北，養牧逐水草，至此建都，久而無子，因禱毘沙門天廟，廟神額上剖出一男，復於廟前地生奇味，甘香如乳，取而養子，遂至成長。王崩，後嗣立，威德遐被，力并諸國，今王即其後也。先祖本因地乳資成，故于闐正音稱地乳國焉。

法師入其境，至勃伽夷城，城中有坐佛像，高七尺餘，首戴寶冠，威顏圓滿。聞諸舊說，像本在迦濕彌羅國，請來到此。昔有羅漢，有一沙彌身嬰疹疾，臨將捨壽，索酢米餅，師以天眼觀見瞿薩旦那有，潛運神足，乞而與之。沙彌食已歡喜，樂生其國，願力無違，命終即生王家。嗣立之後，才略驍雄，志思吞攝，乃踰雪山伐其舊國。時迦濕彌王亦簡將練兵，欲事攘拒。羅漢曰：「不勞舉刃，我自遣之。」即往瞿薩旦那王所，為說頂生貪暴之失，及示先身沙彌衣服。王見已得宿命智，深生愧恧，與迦濕彌王結好而罷，仍迎先所供像，隨軍還國。像至此城住而不進，王與眾軍盡力移轉，卒不能動，即於像上營構精廬，招延僧侶，捨所愛冠莊嚴佛頂。其冠見在，極多貴寶，覩者歎焉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 法師入其境，至勃伽夷城，城中有坐佛像，高七尺餘，首戴寶冠，威顏圓滿。聞諸舊說，像本在迦濕彌羅國，請來到此。昔有羅漢，有一沙彌身嬰疹疾，臨將捨壽，索酢米餅，師以天眼觀見瞿薩旦那有，潛運神足，乞而與之。沙彌食已歡喜，樂生其國，願力無違，命終即生王家。嗣立之後，才略驍雄，志思吞攝，乃踰雪山伐其舊國。時迦濕彌王亦簡將練兵，欲事攘拒。羅漢曰：「不勞舉刃，我自遣之。」即往瞿薩旦那王所，為說頂生貪暴之失，及示先身沙彌衣服。王見已得宿命智，深生愧恧，與迦濕彌王結好而罷，仍迎先所供像，隨軍還國。像至此城住而不進，王與眾軍盡力移轉，卒不能動，即於像上營構精廬，招延僧侶，捨所愛冠莊嚴佛頂。其冠見在，極多貴寶，覩者歎焉。

法師停七日，于闐王聞法師到其境，躬來迎謁。後日發引，王先還都，留兒侍奉。行二日，王又遣達官來迎，離城四十里宿。明日，王與道俗將音樂香花接於路左。既至，延入城，安置於小乘薩婆多寺。王城南十餘里有大伽藍，此國先王為毘盧折那(唐言遍照)阿羅漢造也。昔此國法教未霑，而羅漢自迦濕彌羅至此，宴坐林中。時有見者，怪其形服，以狀白王。王聞親往觀其容止，問曰：「爾何人，獨栖林野？」曰：「我如來弟子，法爾閑居。」王曰：「稱如來者，復何義也？」答曰：「如來者即佛陀之德號。昔淨飯王太子一切義成，愍諸眾生沈沒苦海，無救無歸，乃棄七寶千子之資、四洲輪王之位，閑林進道，六年果成，獲金色之身，證無師之法，灑甘露於鹿苑，耀摩尼於鷲峯，八十年中，示教利喜，化緣既盡，息應歸真，遺像遺典，傳通猶在，王以宿福位為人主，當法輪之付囑，作有識之依歸，冥而不聞，是何理也？」王曰：「某罪累淹積，不聞佛名。今蒙聖人降德，猶是餘福。既有遺像、遺典，請奉修行。」羅漢報曰：「必願樂者，當先建立伽藍，則靈像自至。」王於是旋駕，與群臣詳擇勝地，命選匠人，問羅漢造立之式，因而建焉。寺成，王重請曰：「伽藍已就，佛儀何在？」報曰：「王但至誠，像至非遠。」王共大臣及士庶等各燒香捧花，一心而立。須臾間有佛像自空而來，降於寶座，光暉晃朗，容顏肅然。王見歡喜，稱慶無極，并請羅漢為眾說法，因與國人廣興供養。故此伽藍即最初之立也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 法師停七日，于闐王聞法師到其境，躬來迎謁。後日發引，王先還都，留兒侍奉。行二日，王又遣達官來迎，離城四十里宿。明日，王與道俗將音樂香花接於路左。既至，延入城，安置於小乘薩婆多寺。王城南十餘里有大伽藍，此國先王為毘盧折那(唐言遍照)阿羅漢造也。昔此國法教未霑，而羅漢自迦濕彌羅至此，宴坐林中。時有見者，怪其形服，以狀白王。王聞親往觀其容止，問曰：「爾何人，獨栖林野？」曰：「我如來弟子，法爾閑居。」王曰：「稱如來者，復何義也？」答曰：「如來者即佛陀之德號。昔淨飯王太子一切義成，愍諸眾生沈沒苦海，無救無歸，乃棄七寶千子之資、四洲輪王之位，閑林進道，六年果成，獲金色之身，證無師之法，灑甘露於鹿苑，耀摩尼於鷲峯，八十年中，示教利喜，化緣既盡，息應歸真，遺像遺典，傳通猶在，王以宿福位為人主，當法輪之付囑，作有識之依歸，冥而不聞，是何理也？」王曰：「某罪累淹積，不聞佛名。今蒙聖人降德，猶是餘福。既有遺像、遺典，請奉修行。」羅漢報曰：「必願樂者，當先建立伽藍，則靈像自至。」王於是旋駕，與群臣詳擇勝地，命選匠人，問羅漢造立之式，因而建焉。寺成，王重請曰：「伽藍已就，佛儀何在？」報曰：「王但至誠，像至非遠。」王共大臣及士庶等各燒香捧花，一心而立。須臾間有佛像自空而來，降於寶座，光暉晃朗，容顏肅然。王見歡喜，稱慶無極，并請羅漢為眾說法，因與國人廣興供養。故此伽藍即最初之立也。

法師前為渡河失經，到此更使人往屈支、疏勒訪本，及為于闐王留連，未獲即還，因修表使高昌小兒逐商伴入朝，陳己昔往婆羅門國求法，今得還歸到于闐。其表曰：「沙門玄奘言。奘聞馬融該贍，鄭玄就扶風之師，伏生明敏，晁錯躬濟南之學。是知儒林近術，古人猶且遠求，況諸佛利物之玄蹤，三藏解纏之妙說，敢憚塗遙而無尋慕者也。玄奘往以佛興西域，遺教東傳，然則勝典雖來而圓宗尚闕，常思訪學，無顧身命。遂以貞觀三年四月，冒越憲章，私往天竺。踐流沙之漫漫，陟雪嶺之巍巍，鐵門巉嶮之塗，熱海波濤之路。始自長安神邑，終于王舍新城，中間所經五萬餘里。雖風俗千別，艱危萬重，而憑恃天威，所至無鯁。仍蒙厚禮，身不辛苦，心願獲從，遂得觀耆闍崛山，禮菩提之樹，見不見迹，聞未聞經，窮宇宙之靈奇，盡陰陽之化育，宣皇風之德澤，發殊俗之欽思，歷覽周遊一十七載。今已從鉢羅耶伽國經迦畢試境，越葱嶺，渡波謎羅川歸還，達於于闐。為所將大象溺死，經本眾多，未得鞍乘，以是少停，不獲奔馳早謁軒陛，無任延仰之至。謹遣高昌俗人馬玄智隨商侶奉表先聞。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 法師前為渡河失經，到此更使人往屈支、疏勒訪本，及為于闐王留連，未獲即還，因修表使高昌小兒逐商伴入朝，陳己昔往婆羅門國求法，今得還歸到于闐。其表曰：「沙門玄奘言。奘聞馬融該贍，鄭玄就扶風之師，伏生明敏，晁錯躬濟南之學。是知儒林近術，古人猶且遠求，況諸佛利物之玄蹤，三藏解纏之妙說，敢憚塗遙而無尋慕者也。玄奘往以佛興西域，遺教東傳，然則勝典雖來而圓宗尚闕，常思訪學，無顧身命。遂以貞觀三年四月，冒越憲章，私往天竺。踐流沙之漫漫，陟雪嶺之巍巍，鐵門巉嶮之塗，熱海波濤之路。始自長安神邑，終于王舍新城，中間所經五萬餘里。雖風俗千別，艱危萬重，而憑恃天威，所至無鯁。仍蒙厚禮，身不辛苦，心願獲從，遂得觀耆闍崛山，禮菩提之樹，見不見迹，聞未聞經，窮宇宙之靈奇，盡陰陽之化育，宣皇風之德澤，發殊俗之欽思，歷覽周遊一十七載。今已從鉢羅耶伽國經迦畢試境，越葱嶺，渡波謎羅川歸還，達於于闐。為所將大象溺死，經本眾多，未得鞍乘，以是少停，不獲奔馳早謁軒陛，無任延仰之至。謹遣高昌俗人馬玄智隨商侶奉表先聞。」

是後為于闐諸僧講《瑜伽》、《對法》、《俱舍》、《攝大乘論》，一日一夜，四論遞宣，王與道俗歸依聽受，日有千數。時間經七八月，使還，蒙恩勅降使迎勞曰：「聞師訪道殊域，今得歸還，歡喜無量，可即速來與朕相見。其國僧解梵語及經義者，亦任將來，朕已勅于闐等道使諸國送師，人力鞍乘應不少乏，令燉煌官司於流沙迎接，鄯鄯於沮沬迎接。」法師奉勅已，即進發，于闐王資餞甚厚。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是後為于闐諸僧講《瑜伽》、《對法》、《俱舍》、《攝大乘論》，一日一夜，四論遞宣，王與道俗歸依聽受，日有千數。時間經七八月，使還，蒙恩勅降使迎勞曰：「聞師訪道殊域，今得歸還，歡喜無量，可即速來與朕相見。其國僧解梵語及經義者，亦任將來，朕已勅于闐等道使諸國送師，人力鞍乘應不少乏，令燉煌官司於流沙迎接，鄯鄯於沮沬迎接。」法師奉勅已，即進發，于闐王資餞甚厚。

自發都三百餘里，東至嫓摩城。城有雕檀立佛像，高二丈餘，質狀端嚴，甚多靈應。人有疹疾，隨其苦處以金薄帖像，病即瘳愈；凡有願求，多蒙果遂。相傳云，昔佛在世，憍賞彌國鄔陀衍那王所作，佛滅度後，自彼飛來，至此國北曷勞落迦城，後復自移到此(因緣如別傳)。又相傳有記云，釋迦法滅，像入龍宮。從嫓摩城東入沙磧，行二百餘里，至泥壤城。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 自發都三百餘里，東至嫓摩城。城有雕檀立佛像，高二丈餘，質狀端嚴，甚多靈應。人有疹疾，隨其苦處以金薄帖像，病即瘳愈；凡有願求，多蒙果遂。相傳云，昔佛在世，憍賞彌國鄔陀衍那王所作，佛滅度後，自彼飛來，至此國北曷勞落迦城，後復自移到此(因緣如別傳)。又相傳有記云，釋迦法滅，像入龍宮。從嫓摩城東入沙磧，行二百餘里，至泥壤城。

又從此東入大流沙，風動沙流，地無水草，多熱毒魑魅之患。無逕路，行人往返，望人畜遺骸以為幖幟，磽确難涉，委如前序。又行四百餘里，至覩貨邏故國。又行六百餘里，至折摩馱那故國，即沮沬地。又東北行千餘里，至納縛波故國，即樓蘭地，展轉達於自境。得鞍乘已，放于闐使人及馱馬還。有勅酬其勞，皆不受而去。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又從此東入大流沙，風動沙流，地無水草，多熱毒魑魅之患。無逕路，行人往返，望人畜遺骸以為幖幟，磽确難涉，委如前序。又行四百餘里，至覩貨邏故國。又行六百餘里，至折摩馱那故國，即沮沬地。又東北行千餘里，至納縛波故國，即樓蘭地，展轉達於自境。得鞍乘已，放于闐使人及馱馬還。有勅酬其勞，皆不受而去。

既至沙州，又附表。時帝在洛陽宮。表進，知法師漸近，勅西京留守左僕射梁國公房玄齡使有司迎待。法師承上欲問罪遼濱，恐稽緩不及，乃倍途而進，奄至漕上。官司不知迎接，威儀莫暇陳設，而聞者自然奔湊，觀禮盈衢，更相登踐，欲進不得，因宿於漕上矣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 既至沙州，又附表。時帝在洛陽宮。表進，知法師漸近，勅西京留守左僕射梁國公房玄齡使有司迎待。法師承上欲問罪遼濱，恐稽緩不及，乃倍途而進，奄至漕上。官司不知迎接，威儀莫暇陳設，而聞者自然奔湊，觀禮盈衢，更相登踐，欲進不得，因宿於漕上矣。