大唐大慈恩寺三藏法師傳

大唐大慈恩寺三藏法師傳卷第三 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大唐大慈恩寺三藏法師傳卷第三

沙門慧立本 釋彥悰箋 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 沙門慧立本 釋彥悰箋

起阿踰陀國終伊爛拏國 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 起阿踰陀國終伊爛拏國

自此東南行六百餘里，渡殑伽河，南至阿踰陀國(中印度)，寺百餘所，僧徒數千人，大小乘兼學。大城中有故伽藍，是伐蘇槃度菩薩(唐言世親，舊曰婆藪槃豆，譯為天親，訛也)於此製大、小乘論及為眾講處。城西北四五里，臨殑伽河岸大伽藍中，有窣堵波高二百餘尺，無憂王所建，佛昔三月說法處。其傍又有過去四佛經行處。城西南五六里有故伽藍，是阿僧伽菩薩說法處。菩薩夜昇覩史多天，於慈氏菩薩所受《瑜伽論》、《莊嚴大乘論》、《中邊分別論》，晝則下天為眾說法。阿僧伽亦名無著，即健陀邏國人也。佛滅度後一千年中出現於世，從彌沙塞部出家，後信大乘。弟世親菩薩於說一切有部出家，後信大乘。兄弟皆稟明聖之器，含著述之才，廣造諸論，解釋大乘，為印度宗匠。如《攝大乘論》、《顯揚聖教》、《對法》、《唯識》、《俱舍論》等，皆其筆也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 自此東南行六百餘里，渡殑伽河，南至阿踰陀國(中印度)，寺百餘所，僧徒數千人，大小乘兼學。大城中有故伽藍，是伐蘇槃度菩薩(唐言世親，舊曰婆藪槃豆，譯為天親，訛也)於此製大、小乘論及為眾講處。城西北四五里，臨殑伽河岸大伽藍中，有窣堵波高二百餘尺，無憂王所建，佛昔三月說法處。其傍又有過去四佛經行處。城西南五六里有故伽藍，是阿僧伽菩薩說法處。菩薩夜昇覩史多天，於慈氏菩薩所受《瑜伽論》、《莊嚴大乘論》、《中邊分別論》，晝則下天為眾說法。阿僧伽亦名無著，即健陀邏國人也。佛滅度後一千年中出現於世，從彌沙塞部出家，後信大乘。弟世親菩薩於說一切有部出家，後信大乘。兄弟皆稟明聖之器，含著述之才，廣造諸論，解釋大乘，為印度宗匠。如《攝大乘論》、《顯揚聖教》、《對法》、《唯識》、《俱舍論》等，皆其筆也。

法師自阿踰陀國禮聖跡，順殑伽河與八十餘人同船東下，欲向阿耶穆佉國。行可百餘里，其河兩岸皆是阿輸迦林，非常深茂。於林中兩岸各有十餘船賊，鼓棹迎流，一時而出。船中驚擾，投河者數人，賊遂擁船向岸，令諸人解脫衣服，搜求珍寶。然彼群賊素事突伽天神，每於秋中覓一人質狀端美，殺取肉血用以祠之，以祈嘉福。見法師儀容偉麗，體骨當之，相顧而喜曰：「我等祭神時欲將過，不能得人，今此沙門形貌淑美，殺用祠之，豈非吉也！」法師報：「以奘穢陋之身，得充祠祭，實非敢惜。但以遠來，意者欲禮菩提樹像耆闍崛山，并請問經法，此心未遂，檀越殺之，恐非吉也。」船上諸人皆共同請，亦有願以身代，賊皆不許。於是賊帥遣人取水，於花林中除地設壇，和泥塗掃，令兩人拔刀牽法師上壇，欲即揮刃。法師顏無有懼，賊皆驚異。既知不免，語賊：「願賜少時，莫相逼惱，使我安心歡喜取滅。」法師乃專心覩史多宮念慈氏菩薩，願得生彼恭敬供養，受《瑜伽師地論》，聽聞妙法，成就通慧，還來下生，教化此人令修勝行，捨諸惡業，及廣宣諸法，利安一切。於是禮十方佛，正念而坐，注心慈氏，無復異緣。於心想中，若似登蘇迷盧山，越一二三天，見覩史多宮慈氏菩薩處妙寶臺，天眾圍繞。此時身心歡喜，亦不知在壇，不憶有賊。同伴諸人發聲號哭。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 法師自阿踰陀國禮聖跡，順殑伽河與八十餘人同船東下，欲向阿耶穆佉國。行可百餘里，其河兩岸皆是阿輸迦林，非常深茂。於林中兩岸各有十餘船賊，鼓棹迎流，一時而出。船中驚擾，投河者數人，賊遂擁船向岸，令諸人解脫衣服，搜求珍寶。然彼群賊素事突伽天神，每於秋中覓一人質狀端美，殺取肉血用以祠之，以祈嘉福。見法師儀容偉麗，體骨當之，相顧而喜曰：「我等祭神時欲將過，不能得人，今此沙門形貌淑美，殺用祠之，豈非吉也！」法師報：「以奘穢陋之身，得充祠祭，實非敢惜。但以遠來，意者欲禮菩提樹像耆闍崛山，并請問經法，此心未遂，檀越殺之，恐非吉也。」船上諸人皆共同請，亦有願以身代，賊皆不許。於是賊帥遣人取水，於花林中除地設壇，和泥塗掃，令兩人拔刀牽法師上壇，欲即揮刃。法師顏無有懼，賊皆驚異。既知不免，語賊：「願賜少時，莫相逼惱，使我安心歡喜取滅。」法師乃專心覩史多宮念慈氏菩薩，願得生彼恭敬供養，受《瑜伽師地論》，聽聞妙法，成就通慧，還來下生，教化此人令修勝行，捨諸惡業，及廣宣諸法，利安一切。於是禮十方佛，正念而坐，注心慈氏，無復異緣。於心想中，若似登蘇迷盧山，越一二三天，見覩史多宮慈氏菩薩處妙寶臺，天眾圍繞。此時身心歡喜，亦不知在壇，不憶有賊。同伴諸人發聲號哭。

須臾之間黑風四起，折樹飛沙，河流涌浪，船舫漂覆，賊徒大駭，問同伴曰：「沙門從何處來？名字何等？」報曰：「從支那國來求法者此也。諸君若殺，得無量罪。且觀風波之狀，天神已瞋，宜急懺悔。」賊懼，相率懺謝，稽首歸依。時亦不覺，賊以手觸，爾乃開目，謂賊曰：「時至耶？」賊曰：「不敢害師，願受懺悔。」法師受其禮謝，為說殺盜邪祠諸不善業，未來當受無間之苦。何為電光朝露少時之身，作阿僧企耶長時苦種！賊等叩頭謝曰：「某等妄想顛倒，為所不應為，事所不應事。若不逢師福德感動冥祇，何以得聞啟誨。請從今日已去即斷此業，願師證明。」於是遞相勸告，收諸劫具總投河流，所奪衣資各還本主，並受五戒，風波還靜。賊眾歡喜，頂禮辭別。同伴敬歎轉異於常。遠近聞者莫不嗟怪。非求法殷重，何以致茲。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須臾之間黑風四起，折樹飛沙，河流涌浪，船舫漂覆，賊徒大駭，問同伴曰：「沙門從何處來？名字何等？」報曰：「從支那國來求法者此也。諸君若殺，得無量罪。且觀風波之狀，天神已瞋，宜急懺悔。」賊懼，相率懺謝，稽首歸依。時亦不覺，賊以手觸，爾乃開目，謂賊曰：「時至耶？」賊曰：「不敢害師，願受懺悔。」法師受其禮謝，為說殺盜邪祠諸不善業，未來當受無間之苦。何為電光朝露少時之身，作阿僧企耶長時苦種！賊等叩頭謝曰：「某等妄想顛倒，為所不應為，事所不應事。若不逢師福德感動冥祇，何以得聞啟誨。請從今日已去即斷此業，願師證明。」於是遞相勸告，收諸劫具總投河流，所奪衣資各還本主，並受五戒，風波還靜。賊眾歡喜，頂禮辭別。同伴敬歎轉異於常。遠近聞者莫不嗟怪。非求法殷重，何以致茲。

從此東行三百餘里，渡殑伽河，北至阿耶穆佉國(中印度)。從此東南行七百餘里，渡殑伽河南、閻牟那河北，至鉢羅耶伽國(中印度)。城西南瞻博迦花林中有窣堵波，無憂王所造，是佛昔降外道處。其側有伽藍，是提婆菩薩作《廣百論》挫小乘外道處。大城東兩河交處，其西有墠，周十四五里，土地平正，自古已來諸王豪族仁慈惠施，皆至於此，因號其處為大施場。今戒日王亦繼斯軌，五年積財，七十五日散施，上從三寶，下至孤窮，無不悉施。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 從此東行三百餘里，渡殑伽河，北至阿耶穆佉國(中印度)。從此東南行七百餘里，渡殑伽河南、閻牟那河北，至鉢羅耶伽國(中印度)。城西南瞻博迦花林中有窣堵波，無憂王所造，是佛昔降外道處。其側有伽藍，是提婆菩薩作《廣百論》挫小乘外道處。大城東兩河交處，其西有墠，周十四五里，土地平正，自古已來諸王豪族仁慈惠施，皆至於此，因號其處為大施場。今戒日王亦繼斯軌，五年積財，七十五日散施，上從三寶，下至孤窮，無不悉施。

從此西南入大林，多逢惡獸、野象。經五百餘里，至憍賞彌國(舊曰俱睒彌，訛。中印度)。伽藍十餘所，僧徒三百餘人。城內故宮中有大精舍，高六十餘尺，有刻檀佛像，上懸石蓋，鄔陀衍那王(唐言出愛，舊云優填王，訛)之所造也。昔如來在忉利天經夏為母說法，王思慕，乃請目連將巧工升天觀佛尊顏容止，還以紫檀雕刻以像真容，世尊下來時，像迎佛，即此也。城南有故宅，是瞿史羅(舊曰瞿師羅，訛)長者故居也。城南不遠有故伽藍，即長者之園地。中有窣堵波，高二百餘尺，無憂王所造。次東南重閣是世親造《唯識論》處。次東菴沒羅林有故基，是無著菩薩作《顯揚論》處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 從此西南入大林，多逢惡獸、野象。經五百餘里，至憍賞彌國(舊曰俱睒彌，訛。中印度)。伽藍十餘所，僧徒三百餘人。城內故宮中有大精舍，高六十餘尺，有刻檀佛像，上懸石蓋，鄔陀衍那王(唐言出愛，舊云優填王，訛)之所造也。昔如來在忉利天經夏為母說法，王思慕，乃請目連將巧工升天觀佛尊顏容止，還以紫檀雕刻以像真容，世尊下來時，像迎佛，即此也。城南有故宅，是瞿史羅(舊曰瞿師羅，訛)長者故居也。城南不遠有故伽藍，即長者之園地。中有窣堵波，高二百餘尺，無憂王所造。次東南重閣是世親造《唯識論》處。次東菴沒羅林有故基，是無著菩薩作《顯揚論》處。

從此東行五百餘里，至鞞索迦國。伽藍二十餘所，僧三千許人，學小乘正量部。東南道左有大伽藍，是昔提婆設摩阿羅漢造《識身足論》，說無我人，瞿波阿羅漢作《聖教要實論》，說有我人，因此法執，遂深諍論。又是護法菩薩七日中摧伏小乘一百論師處。其側又有如來六年說法處。有一樹高七十餘尺，昔佛因淨齒，棄其餘枝，遂植根繁茂至今。邪見之徒數來殘伐，隨伐隨生，榮茂如本。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 從此東行五百餘里，至鞞索迦國。伽藍二十餘所，僧三千許人，學小乘正量部。東南道左有大伽藍，是昔提婆設摩阿羅漢造《識身足論》，說無我人，瞿波阿羅漢作《聖教要實論》，說有我人，因此法執，遂深諍論。又是護法菩薩七日中摧伏小乘一百論師處。其側又有如來六年說法處。有一樹高七十餘尺，昔佛因淨齒，棄其餘枝，遂植根繁茂至今。邪見之徒數來殘伐，隨伐隨生，榮茂如本。

從此東北行五百餘里，至室羅伐悉底國(舊曰舍衛，訛也)。周六千餘里，伽藍數百，僧徒數千，並學正量部。佛在時，鉢羅斯那恃多(唐言勝軍，舊曰波斯匿，訛)王所居都也。城內有王殿故基，次東不遠有故基，上建窣堵波，勝軍王為佛造大講堂處。次復有塔，是佛姨母鉢羅闍鉢底(唐言生主，舊曰波闍波提，訛也)比丘尼精舍。次東有塔，是蘇達多(唐言樂施，舊曰須達，訛也)故宅。宅側有大窣堵波，是鴦窶利摩羅(舊曰央崛摩羅，訛也)捨邪之處。城南五六里有逝多林(唐曰言勝林，舊曰祇陀，訛也)。即給孤獨園也。昔為伽藍，今已頹毀。東門左右各建石柱，高七十餘尺，無憂王所立。諸屋並盡，獨一塼室在，中有金像。昔佛昇天為母說法，勝軍王心生戀慕，聞出愛王刻檀為像，因造此也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 從此東北行五百餘里，至室羅伐悉底國(舊曰舍衛，訛也)。周六千餘里，伽藍數百，僧徒數千，並學正量部。佛在時，鉢羅斯那恃多(唐言勝軍，舊曰波斯匿，訛)王所居都也。城內有王殿故基，次東不遠有故基，上建窣堵波，勝軍王為佛造大講堂處。次復有塔，是佛姨母鉢羅闍鉢底(唐言生主，舊曰波闍波提，訛也)比丘尼精舍。次東有塔，是蘇達多(唐言樂施，舊曰須達，訛也)故宅。宅側有大窣堵波，是鴦窶利摩羅(舊曰央崛摩羅，訛也)捨邪之處。城南五六里有逝多林(唐曰言勝林，舊曰祇陀，訛也)。即給孤獨園也。昔為伽藍，今已頹毀。東門左右各建石柱，高七十餘尺，無憂王所立。諸屋並盡，獨一塼室在，中有金像。昔佛昇天為母說法，勝軍王心生戀慕，聞出愛王刻檀為像，因造此也。

伽藍後不遠是外道梵志殺婦謗佛處。伽藍東百餘步有大深坑，是提婆達多以毒藥害佛生身入地獄處。其南復有大坑，瞿伽梨比丘謗佛生身入地獄處。坑南八百餘步，是戰遮婆羅門女謗佛生身入地獄處。凡此三坑，窺不見底。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 伽藍後不遠是外道梵志殺婦謗佛處。伽藍東百餘步有大深坑，是提婆達多以毒藥害佛生身入地獄處。其南復有大坑，瞿伽梨比丘謗佛生身入地獄處。坑南八百餘步，是戰遮婆羅門女謗佛生身入地獄處。凡此三坑，窺不見底。

伽藍東七十餘步，有精舍高大。中有佛像東面坐，如來昔共外道論議處。次東有天祠，量等精舍，日光移轉，天祠影不及精舍，精舍影常覆天祠。次東三四里有窣堵波，是舍利子與外道論議處。大城西北六十餘里有故城，是賢劫中人壽二萬歲時，迦葉波佛父城也。城南是佛成正覺已初見父處。城北有塔，塔有迦葉波佛全身舍利，並無憂王所立。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 伽藍東七十餘步，有精舍高大。中有佛像東面坐，如來昔共外道論議處。次東有天祠，量等精舍，日光移轉，天祠影不及精舍，精舍影常覆天祠。次東三四里有窣堵波，是舍利子與外道論議處。大城西北六十餘里有故城，是賢劫中人壽二萬歲時，迦葉波佛父城也。城南是佛成正覺已初見父處。城北有塔，塔有迦葉波佛全身舍利，並無憂王所立。

從此東南行八百餘里，至劫比羅伐窣堵國(舊曰迦毘羅衛國)。國周四千餘里，都城十餘里，並皆頹毀，宮城周十五里，壘塼而成，極牢固。內有故基，淨飯王之正殿，上建精舍，中作王像。次北有故基，是摩耶夫人之寢殿，上建精舍，中作夫人之像。其側有精舍，是釋迦菩薩降神母胎處，中作菩薩降生之像。上坐部云，菩薩以嗢怛羅頞娑荼月三十日夜降神母胎，當此五月十五日。諸部則以此二十三日，當此五月八日。東北有窣堵波，阿私陀仙相太子處。於城左右有太子共諸釋種捔力處。又有太子乘馬踰城處，及先於四門見老、病、死及沙門，厭離世間迴駕處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 從此東南行八百餘里，至劫比羅伐窣堵國(舊曰迦毘羅衛國)。國周四千餘里，都城十餘里，並皆頹毀，宮城周十五里，壘塼而成，極牢固。內有故基，淨飯王之正殿，上建精舍，中作王像。次北有故基，是摩耶夫人之寢殿，上建精舍，中作夫人之像。其側有精舍，是釋迦菩薩降神母胎處，中作菩薩降生之像。上坐部云，菩薩以嗢怛羅頞娑荼月三十日夜降神母胎，當此五月十五日。諸部則以此二十三日，當此五月八日。東北有窣堵波，阿私陀仙相太子處。於城左右有太子共諸釋種捔力處。又有太子乘馬踰城處，及先於四門見老、病、死及沙門，厭離世間迴駕處。

從此東行荒林五百餘里，至藍摩國(中印度)。居人稀少。故城東南有塼窣堵波，高五十餘尺，如來涅槃後，此國先王分得舍利，還而造也，每放光明。其側有龍池，龍數變身為人，繞塔行道，野象銜花常來供養。其側不遠有伽藍，以沙彌知寺任。相傳昔有苾芻招命同學，遠來禮拜，見野象銜花，安置塔前，復以牙芟草，以鼻灑水，眾見無不感歎。有一苾芻便捨大戒，願留供養，謂眾人曰：「象是畜生，猶知敬塔獻花灑掃，我居人類，依佛出家，豈可目覩荒殘，不供事也！」即辭眾住，結宇疏池，種花殖菓，雖涉寒暑，不以勞惓。隣國聞之，各捨財寶，共建伽藍，仍即屈知僧務，自此相承，遂為故事矣。沙彌伽藍東大林中行百餘里，有窣堵波，無憂王所建，是太子踰城至此，解寶衣、天冠、髻珠付闡鐸迦(舊曰車匿，訛)還處也。及剃髮，皆有塔記。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 從此東行荒林五百餘里，至藍摩國(中印度)。居人稀少。故城東南有塼窣堵波，高五十餘尺，如來涅槃後，此國先王分得舍利，還而造也，每放光明。其側有龍池，龍數變身為人，繞塔行道，野象銜花常來供養。其側不遠有伽藍，以沙彌知寺任。相傳昔有苾芻招命同學，遠來禮拜，見野象銜花，安置塔前，復以牙芟草，以鼻灑水，眾見無不感歎。有一苾芻便捨大戒，願留供養，謂眾人曰：「象是畜生，猶知敬塔獻花灑掃，我居人類，依佛出家，豈可目覩荒殘，不供事也！」即辭眾住，結宇疏池，種花殖菓，雖涉寒暑，不以勞惓。隣國聞之，各捨財寶，共建伽藍，仍即屈知僧務，自此相承，遂為故事矣。沙彌伽藍東大林中行百餘里，有窣堵波，無憂王所建，是太子踰城至此，解寶衣、天冠、髻珠付闡鐸迦(舊曰車匿，訛)還處也。及剃髮，皆有塔記。

出此林已，至拘尸那揭羅國。處極荒梗。城內東北隅有窣堵波，無憂王所建，准陀故宅(舊曰純陀，訛)。宅中有井，將營獻供時鑿也，水猶澄映。城西北三四里，渡阿恃多伐底河(唐言無勝，舊曰阿利跋提河，訛)。河側不遠至娑羅林，其樹似槲而皮青葉白，甚光潤，四雙齊高，即如來涅槃處也。有大甎精舍，中有如來涅槃之像，北首而臥。傍有大窣堵波，高二百餘尺，無憂王所造。又立石柱記佛涅槃事，不書年月，相傳云：佛處世八十年，以吠舍佉月後半十五日入涅槃，當此二月十五日。說一切有部復云：佛以迦剌底迦月後半入涅槃，當此九月八日。自涅槃已來，或云千二百歲，或千三百，或千五百，或云過九百未滿千年。又如來坐金棺為母說法，出臂問阿難，現足示迦葉，香木焚身，八王分骨，皆有塔記。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 出此林已，至拘尸那揭羅國。處極荒梗。城內東北隅有窣堵波，無憂王所建，准陀故宅(舊曰純陀，訛)。宅中有井，將營獻供時鑿也，水猶澄映。城西北三四里，渡阿恃多伐底河(唐言無勝，舊曰阿利跋提河，訛)。河側不遠至娑羅林，其樹似槲而皮青葉白，甚光潤，四雙齊高，即如來涅槃處也。有大甎精舍，中有如來涅槃之像，北首而臥。傍有大窣堵波，高二百餘尺，無憂王所造。又立石柱記佛涅槃事，不書年月，相傳云：佛處世八十年，以吠舍佉月後半十五日入涅槃，當此二月十五日。說一切有部復云：佛以迦剌底迦月後半入涅槃，當此九月八日。自涅槃已來，或云千二百歲，或千三百，或千五百，或云過九百未滿千年。又如來坐金棺為母說法，出臂問阿難，現足示迦葉，香木焚身，八王分骨，皆有塔記。

從此復大林中經五百餘里，至婆羅痆斯國(音女點反)。國周四千餘里，都城西臨殑伽河，長十餘里，廣五六里。伽藍三十餘所，僧二千餘人，學小乘一切有部。渡婆羅痆斯河東北行十餘里，至鹿野伽藍，臺觀連雲，長廊四合。僧徒一千五百人，學小乘正量部。大院內有精舍，高百餘尺，石階甎龕，層級百數，皆隱起黃金佛像。室中有鍮石佛像，量等如來身，作轉法輪狀。精舍東南有石窣堵波，無憂王所建，高百餘尺。前有石柱，高七十餘尺，是佛初轉法輪處。其側有梅怛麗(唐言慈氏，舊曰彌勒，訛也)菩薩受記處。次西有窣堵波，是佛昔為護明菩薩，於賢劫中人壽二萬歲時，迦葉波佛所受記處。釋迦受記南，有過去四佛經行處，長五十餘步，高七尺，以青石積成，上有四佛經行之像。伽藍西有如來澡浴池，又有滌器池，又有浣衣池，並神龍守護，無人穢觸。池側有窣堵波，佛修菩薩行時，為六牙白象施獵師牙處。又為鳥時，與獼猴、白象約尼拘律樹，定長幼巡行化人處。又作鹿王，又度憍陳如等五人處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 從此復大林中經五百餘里，至婆羅痆斯國(音女點反)。國周四千餘里，都城西臨殑伽河，長十餘里，廣五六里。伽藍三十餘所，僧二千餘人，學小乘一切有部。渡婆羅痆斯河東北行十餘里，至鹿野伽藍，臺觀連雲，長廊四合。僧徒一千五百人，學小乘正量部。大院內有精舍，高百餘尺，石階甎龕，層級百數，皆隱起黃金佛像。室中有鍮石佛像，量等如來身，作轉法輪狀。精舍東南有石窣堵波，無憂王所建，高百餘尺。前有石柱，高七十餘尺，是佛初轉法輪處。其側有梅怛麗(唐言慈氏，舊曰彌勒，訛也)菩薩受記處。次西有窣堵波，是佛昔為護明菩薩，於賢劫中人壽二萬歲時，迦葉波佛所受記處。釋迦受記南，有過去四佛經行處，長五十餘步，高七尺，以青石積成，上有四佛經行之像。伽藍西有如來澡浴池，又有滌器池，又有浣衣池，並神龍守護，無人穢觸。池側有窣堵波，佛修菩薩行時，為六牙白象施獵師牙處。又為鳥時，與獼猴、白象約尼拘律樹，定長幼巡行化人處。又作鹿王，又度憍陳如等五人處。

從此順殑伽河流東行三百餘里，至戰主國。從此東北渡殑伽河行百四五十里，至吠舍釐國(舊曰毘舍離，訛)。國周五千餘里，土壤良沃，多菴沒羅菓茂遮菓。都城荒毀。故基周六七十里，居人甚少。宮城西北五六里有一伽藍，旁有窣堵波，是佛昔說《毘摩羅詰經》處。次東北三四里有窣堵波，是毘摩羅詰故宅，其宅尚多靈異。去此不遠有一室，積石所作，是無垢稱現疾說法處。其側亦有寶積故宅、菴摩羅女故宅。次北三四里有窣堵波，是佛將往拘尸那國般涅槃，天、人隨從竚立處。次西復有佛最後觀吠舍釐處，次南又有菴摩羅女持園施佛處，又有佛許魔王涅槃處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 從此順殑伽河流東行三百餘里，至戰主國。從此東北渡殑伽河行百四五十里，至吠舍釐國(舊曰毘舍離，訛)。國周五千餘里，土壤良沃，多菴沒羅菓茂遮菓。都城荒毀。故基周六七十里，居人甚少。宮城西北五六里有一伽藍，旁有窣堵波，是佛昔說《毘摩羅詰經》處。次東北三四里有窣堵波，是毘摩羅詰故宅，其宅尚多靈異。去此不遠有一室，積石所作，是無垢稱現疾說法處。其側亦有寶積故宅、菴摩羅女故宅。次北三四里有窣堵波，是佛將往拘尸那國般涅槃，天、人隨從竚立處。次西復有佛最後觀吠舍釐處，次南又有菴摩羅女持園施佛處，又有佛許魔王涅槃處。

從吠舍釐南境去殑伽河百餘里，到吠多補羅城，得《菩薩藏經》。又南渡殑伽河，至摩揭陀國(舊曰摩伽陀，訛)。周五千餘里。俗土崇學重賢。伽藍五十餘所，僧萬餘人，多大乘學。河南有故城，周七十餘里，雖復荒頹，猶有雉堞。昔人壽無量歲時，號拘蘇摩補羅城(唐言香花宮城)。王宮多花，故致此號。復至人壽數千歲時，更名波吒釐子城(舊曰熙連弗邑，訛)。復約波吒釐樹為名。至佛涅槃後第一百年，有阿輸迦王(唐言無憂王，舊曰阿育王，訛也)。即頻毘娑羅王(唐言影堅)之曾孫也，自王舍城遷都來此。年代𥧲遠，今唯故基。伽藍數百，存者二三。故宮北臨殑伽河為小城，城有千餘家，宮北有石柱高數十尺，無憂王作地獄處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 從吠舍釐南境去殑伽河百餘里，到吠多補羅城，得《菩薩藏經》。又南渡殑伽河，至摩揭陀國(舊曰摩伽陀，訛)。周五千餘里。俗土崇學重賢。伽藍五十餘所，僧萬餘人，多大乘學。河南有故城，周七十餘里，雖復荒頹，猶有雉堞。昔人壽無量歲時，號拘蘇摩補羅城(唐言香花宮城)。王宮多花，故致此號。復至人壽數千歲時，更名波吒釐子城(舊曰熙連弗邑，訛)。復約波吒釐樹為名。至佛涅槃後第一百年，有阿輸迦王(唐言無憂王，舊曰阿育王，訛也)。即頻毘娑羅王(唐言影堅)之曾孫也，自王舍城遷都來此。年代𥧲遠，今唯故基。伽藍數百，存者二三。故宮北臨殑伽河為小城，城有千餘家，宮北有石柱高數十尺，無憂王作地獄處。

法師在小城停七日，巡禮聖迹。地獄南有窣堵波，即八萬四千之一也。王以人功建立，中有如來舍利一斗，每放神光。次有精舍，舍中有如來所履石，石上有佛雙跡，長一尺八寸，廣六寸，兩足下有千輻輪相，十指端有萬字花文及瓶魚等，皎然明著，是如來將入涅槃，發吠舍釐至此，於河南岸大方石上立，顧謂阿難：「此是吾最後望金剛座及王舍城所留之跡也。」精舍北有石柱，高三十餘尺，書記無憂王三以贍部洲施佛、法、僧，三以珍寶贖嗣也。故城東南有屈吒阿濫摩(唐言鷄園)僧伽藍故基，無憂王所造，是召千僧四事供養處。是等聖跡，凡停七日，禮拜方遍。又西南行六七由旬，至低羅磔迦寺。寺有三藏數十人，聞法師至，皆出迎引。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 法師在小城停七日，巡禮聖迹。地獄南有窣堵波，即八萬四千之一也。王以人功建立，中有如來舍利一斗，每放神光。次有精舍，舍中有如來所履石，石上有佛雙跡，長一尺八寸，廣六寸，兩足下有千輻輪相，十指端有萬字花文及瓶魚等，皎然明著，是如來將入涅槃，發吠舍釐至此，於河南岸大方石上立，顧謂阿難：「此是吾最後望金剛座及王舍城所留之跡也。」精舍北有石柱，高三十餘尺，書記無憂王三以贍部洲施佛、法、僧，三以珍寶贖嗣也。故城東南有屈吒阿濫摩(唐言鷄園)僧伽藍故基，無憂王所造，是召千僧四事供養處。是等聖跡，凡停七日，禮拜方遍。又西南行六七由旬，至低羅磔迦寺。寺有三藏數十人，聞法師至，皆出迎引。

從此又南行百餘里，到菩提樹。樹垣壘甎，高峻極固。東西長，南北稍狹。正門東對尼連禪河，南門接大花池，西帶嶮固，北門通大伽藍，其內聖跡連接，或精舍，或窣堵波，並諸王、大臣、豪富、長者慕聖營造，用為旌記。正中有金剛座。賢劫初成，與大地俱起，據三千大千之中，下極金輪，上齊地際，金剛所成，周百餘步。言金剛者，取其堅固難壞，能沮萬物。若不依本際則地不能停，若不以金剛為座，則無地堪發金剛定。今欲降魔成道，必居於此，若於餘地，地便傾昃，故賢劫千佛皆就此焉。又成道之處亦曰道場，世界傾搖，獨此不動。一二百年來眾生薄福，往菩提樹不見金剛座。佛涅槃後，諸國王以兩軀觀自在菩薩像南北標界，東向而坐。相傳此菩薩身沒不現，佛法當盡，今南邊菩薩已沒至胸。其菩提樹即畢鉢羅樹也，佛在時高數百尺，比頻為惡王誅伐，今可五丈餘，佛坐其下，成無上等覺，因謂菩提樹。樹莖黃白，枝葉青潤，秋冬不凋，唯至如來涅槃日，其葉頓落，經宿還生如本。每至是日，諸國王與臣僚共集樹下，以乳灌洗，燃燈散花，收葉而去。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 從此又南行百餘里，到菩提樹。樹垣壘甎，高峻極固。東西長，南北稍狹。正門東對尼連禪河，南門接大花池，西帶嶮固，北門通大伽藍，其內聖跡連接，或精舍，或窣堵波，並諸王、大臣、豪富、長者慕聖營造，用為旌記。正中有金剛座。賢劫初成，與大地俱起，據三千大千之中，下極金輪，上齊地際，金剛所成，周百餘步。言金剛者，取其堅固難壞，能沮萬物。若不依本際則地不能停，若不以金剛為座，則無地堪發金剛定。今欲降魔成道，必居於此，若於餘地，地便傾昃，故賢劫千佛皆就此焉。又成道之處亦曰道場，世界傾搖，獨此不動。一二百年來眾生薄福，往菩提樹不見金剛座。佛涅槃後，諸國王以兩軀觀自在菩薩像南北標界，東向而坐。相傳此菩薩身沒不現，佛法當盡，今南邊菩薩已沒至胸。其菩提樹即畢鉢羅樹也，佛在時高數百尺，比頻為惡王誅伐，今可五丈餘，佛坐其下，成無上等覺，因謂菩提樹。樹莖黃白，枝葉青潤，秋冬不凋，唯至如來涅槃日，其葉頓落，經宿還生如本。每至是日，諸國王與臣僚共集樹下，以乳灌洗，燃燈散花，收葉而去。

法師至，禮菩提樹及慈氏菩薩所作成道時像，至誠瞻仰訖，五體投地，悲哀懊惱，自傷歎言：「佛成道時，不知漂淪何趣。今於像季方乃至斯。」緬惟業障一何深重，悲淚盈目。時逢眾僧解夏，遠近輻湊數千人，觀者無不鳴噎。其處一踰繕那聖跡充滿，停八九日，禮拜方遍。至第十日，那爛陀寺眾差四大德來迎，即與同去。行可七踰繕那至寺莊。莊是尊者目連本生之村。至莊食，須臾，更有二百餘僧與千餘檀越將幢蓋、花香復來迎引，讚歎圍繞入那爛陀。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 法師至，禮菩提樹及慈氏菩薩所作成道時像，至誠瞻仰訖，五體投地，悲哀懊惱，自傷歎言：「佛成道時，不知漂淪何趣。今於像季方乃至斯。」緬惟業障一何深重，悲淚盈目。時逢眾僧解夏，遠近輻湊數千人，觀者無不鳴噎。其處一踰繕那聖跡充滿，停八九日，禮拜方遍。至第十日，那爛陀寺眾差四大德來迎，即與同去。行可七踰繕那至寺莊。莊是尊者目連本生之村。至莊食，須臾，更有二百餘僧與千餘檀越將幢蓋、花香復來迎引，讚歎圍繞入那爛陀。

既至，合眾都集。法師共相見訖，於上座頭別安床，命法師坐，徒眾亦坐。坐訖，遣維那擊犍稚唱。法師住寺，寺中一切僧所畜用法物道具咸皆共同。仍差二十人非老非少、閑解經律、威儀齊整者，將法師參正法藏，即戒賢法師也，眾共尊重不斥其名，號為正法藏。於是隨眾入謁。既見，方事師資，務盡其敬，依彼儀式，膝行肘步，嗚足頂禮，問訊讚歎訖。法藏令廣敷床座，命法師及諸僧坐。坐訖，問法師從何處來？報曰：「從支那國來，欲依師學《瑜伽論》。」聞已啼泣，喚弟子佛陀跋陀羅(唐言覺賢)，即法藏之姪也，年七十餘，博通經論，善於言談。法藏語曰：「汝可為眾說我三年前病惱因緣。」覺賢聞已，啼泣捫淚而說昔緣云：「和上昔患風病，每發，手足拘急如火燒刀刺之痛，乍發乍息，凡二十餘載。去三年前，苦痛尤甚，厭惡此身，欲不食取盡。於夜中夢三天人，一黃金色，二琉璃色，三白銀色，形貌端正，儀服輕明，來問和上曰：『汝欲棄此身耶？經云：「說身有苦，不說厭離於身。」汝於過去曾作國王，多惚眾生，故招此報。今宜觀省宿愆，至誠懺悔，於苦安忍，勤宣經論，自當銷滅。直爾厭身，苦終不盡。』和上聞已，至誠禮拜。其金色人指碧色者語和上曰：『汝識不？此是觀自在菩薩。』又指銀色曰：『此是慈氏菩薩。』和上即禮拜慈氏，問曰：『戒賢常願生於尊處，不知得不？』報曰：『汝廣傳正法，後當得生。』金色者自言：『我是曼殊室利菩薩。我等見汝空欲捨身，不為利益，故來勸汝。當依我語，顯揚正法《瑜伽論》等，遍及未聞，汝身即漸安隱，勿憂不差。有支那國僧樂通大法，欲就汝學，汝可待教之。』法藏聞已，禮拜報曰：『敬依尊教。』言已不見。自爾已來，和上所苦瘳除。」僧眾聞者莫不稱歎希有。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 既至，合眾都集。法師共相見訖，於上座頭別安床，命法師坐，徒眾亦坐。坐訖，遣維那擊犍稚唱。法師住寺，寺中一切僧所畜用法物道具咸皆共同。仍差二十人非老非少、閑解經律、威儀齊整者，將法師參正法藏，即戒賢法師也，眾共尊重不斥其名，號為正法藏。於是隨眾入謁。既見，方事師資，務盡其敬，依彼儀式，膝行肘步，嗚足頂禮，問訊讚歎訖。法藏令廣敷床座，命法師及諸僧坐。坐訖，問法師從何處來？報曰：「從支那國來，欲依師學《瑜伽論》。」聞已啼泣，喚弟子佛陀跋陀羅(唐言覺賢)，即法藏之姪也，年七十餘，博通經論，善於言談。法藏語曰：「汝可為眾說我三年前病惱因緣。」覺賢聞已，啼泣捫淚而說昔緣云：「和上昔患風病，每發，手足拘急如火燒刀刺之痛，乍發乍息，凡二十餘載。去三年前，苦痛尤甚，厭惡此身，欲不食取盡。於夜中夢三天人，一黃金色，二琉璃色，三白銀色，形貌端正，儀服輕明，來問和上曰：『汝欲棄此身耶？經云：「說身有苦，不說厭離於身。」汝於過去曾作國王，多惚眾生，故招此報。今宜觀省宿愆，至誠懺悔，於苦安忍，勤宣經論，自當銷滅。直爾厭身，苦終不盡。』和上聞已，至誠禮拜。其金色人指碧色者語和上曰：『汝識不？此是觀自在菩薩。』又指銀色曰：『此是慈氏菩薩。』和上即禮拜慈氏，問曰：『戒賢常願生於尊處，不知得不？』報曰：『汝廣傳正法，後當得生。』金色者自言：『我是曼殊室利菩薩。我等見汝空欲捨身，不為利益，故來勸汝。當依我語，顯揚正法《瑜伽論》等，遍及未聞，汝身即漸安隱，勿憂不差。有支那國僧樂通大法，欲就汝學，汝可待教之。』法藏聞已，禮拜報曰：『敬依尊教。』言已不見。自爾已來，和上所苦瘳除。」僧眾聞者莫不稱歎希有。

法師得親承斯記，悲喜不能自勝，更禮謝曰：「若如所說，玄奘當盡力聽習，願尊慈悲攝受教誨。」法藏又問：「法師汝在路幾年？」答：「三年。」既與昔夢符同，種種誨喻令法師歡喜，以申師弟之情。言訖辭出，向幼日王院安置於覺賢房第四重閣。七日供養已，更安置上房在護法菩薩房北，加諸供給。日得贍步羅菓一百二十枚，檳榔子二十顆，豆䓻二十顆，龍腦香一兩，供大人米一升。其米大於烏豆，作飯香鮮，餘米不及，唯摩揭陀國有此粳米，餘處更無，獨供國王及多聞大德，故號為供大人米。月給油三升，酥乳等隨日取足。淨人一人、婆羅門一人，免諸僧事，行乘象輿。那爛陀寺主客萬，僧預此供給添法師合有十人。其遊踐殊方，見禮如此。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 法師得親承斯記，悲喜不能自勝，更禮謝曰：「若如所說，玄奘當盡力聽習，願尊慈悲攝受教誨。」法藏又問：「法師汝在路幾年？」答：「三年。」既與昔夢符同，種種誨喻令法師歡喜，以申師弟之情。言訖辭出，向幼日王院安置於覺賢房第四重閣。七日供養已，更安置上房在護法菩薩房北，加諸供給。日得贍步羅菓一百二十枚，檳榔子二十顆，豆䓻二十顆，龍腦香一兩，供大人米一升。其米大於烏豆，作飯香鮮，餘米不及，唯摩揭陀國有此粳米，餘處更無，獨供國王及多聞大德，故號為供大人米。月給油三升，酥乳等隨日取足。淨人一人、婆羅門一人，免諸僧事，行乘象輿。那爛陀寺主客萬，僧預此供給添法師合有十人。其遊踐殊方，見禮如此。

那爛陀寺者，此云施無厭寺。耆舊相傳，此伽藍南菴沒羅園中有池，池有龍名那爛陀，傍建伽藍，故以為號。又云是如來昔行菩薩道時，為大國王建都此地，憐愍孤窮，常行惠捨，物念其恩，故號其處為施無厭也。地本菴沒羅長者園，五百商人以十億金錢買以施佛，佛於此處三月說法，商人多有證果。佛涅槃後，此國先王鑠迦羅阿迭多(唐言帝日)敬戀佛故，造此伽藍。王崩後，其子佛陀毱多王(唐言覺護)纂承鴻業，次南又造伽藍。至子怛他揭多王(唐言如來)，次東又造伽藍。至子婆羅阿迭多(唐言幼日)，次東北又建伽藍。後見聖僧從此支那國往赴其供，心生歡喜，捨位出家。其子伐闍羅(唐言金剛)嗣位，次北又建伽藍。其後中印度王於側又造伽藍。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 那爛陀寺者，此云施無厭寺。耆舊相傳，此伽藍南菴沒羅園中有池，池有龍名那爛陀，傍建伽藍，故以為號。又云是如來昔行菩薩道時，為大國王建都此地，憐愍孤窮，常行惠捨，物念其恩，故號其處為施無厭也。地本菴沒羅長者園，五百商人以十億金錢買以施佛，佛於此處三月說法，商人多有證果。佛涅槃後，此國先王鑠迦羅阿迭多(唐言帝日)敬戀佛故，造此伽藍。王崩後，其子佛陀毱多王(唐言覺護)纂承鴻業，次南又造伽藍。至子怛他揭多王(唐言如來)，次東又造伽藍。至子婆羅阿迭多(唐言幼日)，次東北又建伽藍。後見聖僧從此支那國往赴其供，心生歡喜，捨位出家。其子伐闍羅(唐言金剛)嗣位，次北又建伽藍。其後中印度王於側又造伽藍。

如是六帝相承，各加營造，又以甎壘其外，合為一寺，都建一門。庭序別開，中分八院。寶臺星列，瓊樓岳峙，觀竦烟中，殿飛霞上，生風雲於戶牖，交日月於軒簷，加以淥水逶迤，青蓮菡萏，羯尼花樹暉煥其間，菴沒羅林森疎其外。諸院僧室皆四重重閣，虬棟虹梁，繡櫨朱柱，彫楹鏤檻，玉礎文𣗽，甍接瑤暉，榱連繩彩。印度伽藍數乃千萬，壯麗崇高，此為其極。僧徒主客常有萬人，並學大乘兼十八部，爰至俗典《吠陀》等書，因明、聲明、醫方、術數亦俱研習。凡解經、論二十部者一千餘人，三十部者五百餘人，五十部者并法師十人。唯戒賢法師一切窮覽，德秀年耆，為眾宗匠。寺內講座日百餘所，學徒修習，無棄寸陰。德眾所居，自然嚴肅。建立已來七百餘載，未有一人犯譏過者。國王欽重，捨百餘邑充其供養，邑二百戶，日進粳米、酥乳數百石。由是學人端拱無求而四事自足，藝業成就，斯其力焉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是六帝相承，各加營造，又以甎壘其外，合為一寺，都建一門。庭序別開，中分八院。寶臺星列，瓊樓岳峙，觀竦烟中，殿飛霞上，生風雲於戶牖，交日月於軒簷，加以淥水逶迤，青蓮菡萏，羯尼花樹暉煥其間，菴沒羅林森疎其外。諸院僧室皆四重重閣，虬棟虹梁，繡櫨朱柱，彫楹鏤檻，玉礎文𣗽，甍接瑤暉，榱連繩彩。印度伽藍數乃千萬，壯麗崇高，此為其極。僧徒主客常有萬人，並學大乘兼十八部，爰至俗典《吠陀》等書，因明、聲明、醫方、術數亦俱研習。凡解經、論二十部者一千餘人，三十部者五百餘人，五十部者并法師十人。唯戒賢法師一切窮覽，德秀年耆，為眾宗匠。寺內講座日百餘所，學徒修習，無棄寸陰。德眾所居，自然嚴肅。建立已來七百餘載，未有一人犯譏過者。國王欽重，捨百餘邑充其供養，邑二百戶，日進粳米、酥乳數百石。由是學人端拱無求而四事自足，藝業成就，斯其力焉。

法師於那爛陀寺安置已，向王舍城觀禮聖迹。王舍舊城彼云矩奢揭羅補羅城(唐言上茅宮城)，城處摩揭陀國之中，古昔君王多住其內。其地又生好香茅，故取為稱。四面皆山，峻峭如削，西通小徑，北有大門，東西長，南北狹，周一百五十餘里。其內更有小城，基周三十餘里，羯尼迦樹處處成林，發蕚開榮，四時無間，葉如金色。宮城北門外有窣堵波，是提婆達多與未生怨王放護財醉象欲害佛處。此東北有窣堵波，是舍利子聞阿濕婆恃苾芻說法證果處。次北不遠有大深坑，是室利毱多(唐言勝密)受外道邪言，以火坑、毒飯欲害佛處。次火坑東北山城之曲有窣堵波，是時縛迦大醫(舊曰耆婆，訛也)於此為佛造說法堂處。其側現有時縛迦故宅。宮城東北行十四五里，至姞栗陀羅矩吒山(唐言鷲峰，亦云鷲臺，舊曰耆闍崛山，訛也)。其山連崗北嶺，隆崛特高，形如鷲鳥，又狀高臺，故取為稱。泉石清奇，林樹森欝，如來在世多居此山說《法華》、《大般若》等無量眾經。山城北門行一里餘，至迦蘭陀竹園，今現有甎室，如來在昔多居其中，制諸戒律。園主名迦蘭陀，先以此園施諸外道。後見佛，又聞深法，恨不以園得施如來。時地神知其意，為現災怪怖諸外道，逐之令出，告曰：「長者欲以園施佛，汝宜速去。」外道含怒而出。長者歡喜，建立精舍訖，躬往請佛，佛為受之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 法師於那爛陀寺安置已，向王舍城觀禮聖迹。王舍舊城彼云矩奢揭羅補羅城(唐言上茅宮城)，城處摩揭陀國之中，古昔君王多住其內。其地又生好香茅，故取為稱。四面皆山，峻峭如削，西通小徑，北有大門，東西長，南北狹，周一百五十餘里。其內更有小城，基周三十餘里，羯尼迦樹處處成林，發蕚開榮，四時無間，葉如金色。宮城北門外有窣堵波，是提婆達多與未生怨王放護財醉象欲害佛處。此東北有窣堵波，是舍利子聞阿濕婆恃苾芻說法證果處。次北不遠有大深坑，是室利毱多(唐言勝密)受外道邪言，以火坑、毒飯欲害佛處。次火坑東北山城之曲有窣堵波，是時縛迦大醫(舊曰耆婆，訛也)於此為佛造說法堂處。其側現有時縛迦故宅。宮城東北行十四五里，至姞栗陀羅矩吒山(唐言鷲峰，亦云鷲臺，舊曰耆闍崛山，訛也)。其山連崗北嶺，隆崛特高，形如鷲鳥，又狀高臺，故取為稱。泉石清奇，林樹森欝，如來在世多居此山說《法華》、《大般若》等無量眾經。山城北門行一里餘，至迦蘭陀竹園，今現有甎室，如來在昔多居其中，制諸戒律。園主名迦蘭陀，先以此園施諸外道。後見佛，又聞深法，恨不以園得施如來。時地神知其意，為現災怪怖諸外道，逐之令出，告曰：「長者欲以園施佛，汝宜速去。」外道含怒而出。長者歡喜，建立精舍訖，躬往請佛，佛為受之。

竹園東有窣堵波，阿闍多設咄路王(唐言未生怨，舊曰阿闍世，訛也)之所建。如來涅槃後，諸王共分舍利，未生怨王得已將歸，立塔供養。無憂王發心欲遍造諸塔，開取舍利，尚留少許，今每放光明。竹園西南行五六里，山側有別竹林，中有大石室，是尊者摩訶迦葉波於此與九百九十九大阿羅漢，如來涅槃後結集三藏處。當結集時，無量聖眾雲集，迦葉告曰：「眾中自知具三明、六通，總持如來一切法藏無錯謬者住，餘各隨所安。」時簡得九百九十九人。阿難在於學地，迦葉語阿難：「汝漏未盡，勿污清眾。」阿難慚愧而出。一夜勤修，斷三界結，成阿羅漢，還來叩門。迦葉問曰：「汝結盡耶？」答曰：「然！」復曰：「若結盡者，不勞開門，隨意所入。」阿難乃從戶隙而入，禮拜僧足。迦葉執其手曰：「我欲汝除斷諸漏證聖果，故驅逐汝出，汝當知之。勿以為恨。」阿難曰：「若懷恨者，豈名結盡。」於是禮謝而坐。即初安居十五日時也。迦葉語阿難曰：「如來常於眾中稱汝多聞，總持諸法，汝可昇座為眾誦《素呾纜藏》，即一切經也。」阿難承命而起，向佛般涅槃山方作禮訖，昇坐誦經，諸眾隨口而錄。錄訖，又命優波離誦《毘柰耶藏》，即一切戒律也。誦訖，迦葉波自誦《阿毘達磨藏》，即一切論議。經兩三月安居中集三藏訖，書之貝葉方遍流通。諸聖相謂曰：「我等集此，名報佛恩，今日得聞，斯其力也。」以大迦葉僧中上座，因名上座部。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 竹園東有窣堵波，阿闍多設咄路王(唐言未生怨，舊曰阿闍世，訛也)之所建。如來涅槃後，諸王共分舍利，未生怨王得已將歸，立塔供養。無憂王發心欲遍造諸塔，開取舍利，尚留少許，今每放光明。竹園西南行五六里，山側有別竹林，中有大石室，是尊者摩訶迦葉波於此與九百九十九大阿羅漢，如來涅槃後結集三藏處。當結集時，無量聖眾雲集，迦葉告曰：「眾中自知具三明、六通，總持如來一切法藏無錯謬者住，餘各隨所安。」時簡得九百九十九人。阿難在於學地，迦葉語阿難：「汝漏未盡，勿污清眾。」阿難慚愧而出。一夜勤修，斷三界結，成阿羅漢，還來叩門。迦葉問曰：「汝結盡耶？」答曰：「然！」復曰：「若結盡者，不勞開門，隨意所入。」阿難乃從戶隙而入，禮拜僧足。迦葉執其手曰：「我欲汝除斷諸漏證聖果，故驅逐汝出，汝當知之。勿以為恨。」阿難曰：「若懷恨者，豈名結盡。」於是禮謝而坐。即初安居十五日時也。迦葉語阿難曰：「如來常於眾中稱汝多聞，總持諸法，汝可昇座為眾誦《素呾纜藏》，即一切經也。」阿難承命而起，向佛般涅槃山方作禮訖，昇坐誦經，諸眾隨口而錄。錄訖，又命優波離誦《毘柰耶藏》，即一切戒律也。誦訖，迦葉波自誦《阿毘達磨藏》，即一切論議。經兩三月安居中集三藏訖，書之貝葉方遍流通。諸聖相謂曰：「我等集此，名報佛恩，今日得聞，斯其力也。」以大迦葉僧中上座，因名上座部。

又此西二十里有窣堵波，無憂王所建，即大眾部共集之處。諸學、無學數千人，大迦葉結集時不預者，共集此中，更相謂曰：「如來在日，同一師學。世尊滅度，驅簡我等，我等豈不能結集法藏報佛恩耶？」復集《素怛纜藏》、《毘柰耶藏》、《阿毘達磨藏》、《雜集藏》、《禁呪藏》，別為五藏，此中凡、聖同會，因謂之大眾部。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又此西二十里有窣堵波，無憂王所建，即大眾部共集之處。諸學、無學數千人，大迦葉結集時不預者，共集此中，更相謂曰：「如來在日，同一師學。世尊滅度，驅簡我等，我等豈不能結集法藏報佛恩耶？」復集《素怛纜藏》、《毘柰耶藏》、《阿毘達磨藏》、《雜集藏》、《禁呪藏》，別為五藏，此中凡、聖同會，因謂之大眾部。

次東北三四里至曷羅闍姞利呬多城(唐言王舍城)。外郭已壞，內城猶峻，周二十餘里，面有一門。初頻毘娑羅王居上茅宮時，百姓殷稠，居家鱗接。數遭火災，乃立嚴制，有不謹慎，先失火者，徙之寒林。寒林即彼國棄屍惡處也。頃之，王宮忽復失火。王曰：「我為人主，自犯不行，無以懲下。」命太子留撫，王徙居寒林。時吠舍釐王聞頻婆娑羅野居於外，欲簡兵襲之。候望者知而奏，王乃築邑。以王先舍於此，故名王舍城，即新城也。後闍王嗣位，因都之。至無憂王遷都波吒釐，以城施婆羅門。今城中無雜人，唯婆羅門千餘家耳。宮城內西南隅有窣堵波，是殊底色迦長者故宅(唐言星曆，舊云樹提伽，訛)，傍又有度羅怙羅處(即佛子也)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次東北三四里至曷羅闍姞利呬多城(唐言王舍城)。外郭已壞，內城猶峻，周二十餘里，面有一門。初頻毘娑羅王居上茅宮時，百姓殷稠，居家鱗接。數遭火災，乃立嚴制，有不謹慎，先失火者，徙之寒林。寒林即彼國棄屍惡處也。頃之，王宮忽復失火。王曰：「我為人主，自犯不行，無以懲下。」命太子留撫，王徙居寒林。時吠舍釐王聞頻婆娑羅野居於外，欲簡兵襲之。候望者知而奏，王乃築邑。以王先舍於此，故名王舍城，即新城也。後闍王嗣位，因都之。至無憂王遷都波吒釐，以城施婆羅門。今城中無雜人，唯婆羅門千餘家耳。宮城內西南隅有窣堵波，是殊底色迦長者故宅(唐言星曆，舊云樹提伽，訛)，傍又有度羅怙羅處(即佛子也)。

那爛陀寺西北有大精舍，高三百餘尺，婆羅阿迭多王之所建也。莊嚴甚麗，其中佛像同菩提樹像。精舍東北有窣堵波，如來昔於此七日說法處。西北又有過去四佛坐處。其南鍮石精舍，戒日王之所建，功雖未畢，詳其圖量，限高十餘丈。城次東二百餘步有銅立佛像，高八十餘尺，重閣六層方得覆及，昔滿胄王之所作也。又東行數里有窣堵波，佛初成道向王舍城至此，頻毘娑羅王與國人百千萬眾迎見佛處。又東行三十餘里，至因陀羅勢羅窶訶山。東峰伽藍前有窣堵波，謂僧(斯贈反)娑(唐言雁也)。昔此伽藍依小乘漸教，食三淨肉，於一時中買贖不得，其檢校人傍偟無措，乃見群雁翔飛，仰而戲言曰：「今日僧供有闕，摩訶薩埵宜知是時。」言訖，其引前者應聲而迴，鎩翮高雲，投身自墜。苾芻見已慚懼，遍告眾僧，聞者驚嗟，無不對之歎泣。各相謂曰：「此菩薩也。我曹何人，敢欲噉食。又如來設教，漸次而防，我等執彼初誘之言，便為究竟之說，守愚無改，致此損傷。自今已後，宜依大乘，不得更食三淨。」仍建靈塔，以死雁埋中，題表其心，使永傳芳烈，以故有茲塔也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 那爛陀寺西北有大精舍，高三百餘尺，婆羅阿迭多王之所建也。莊嚴甚麗，其中佛像同菩提樹像。精舍東北有窣堵波，如來昔於此七日說法處。西北又有過去四佛坐處。其南鍮石精舍，戒日王之所建，功雖未畢，詳其圖量，限高十餘丈。城次東二百餘步有銅立佛像，高八十餘尺，重閣六層方得覆及，昔滿胄王之所作也。又東行數里有窣堵波，佛初成道向王舍城至此，頻毘娑羅王與國人百千萬眾迎見佛處。又東行三十餘里，至因陀羅勢羅窶訶山。東峰伽藍前有窣堵波，謂僧(斯贈反)娑(唐言雁也)。昔此伽藍依小乘漸教，食三淨肉，於一時中買贖不得，其檢校人傍偟無措，乃見群雁翔飛，仰而戲言曰：「今日僧供有闕，摩訶薩埵宜知是時。」言訖，其引前者應聲而迴，鎩翮高雲，投身自墜。苾芻見已慚懼，遍告眾僧，聞者驚嗟，無不對之歎泣。各相謂曰：「此菩薩也。我曹何人，敢欲噉食。又如來設教，漸次而防，我等執彼初誘之言，便為究竟之說，守愚無改，致此損傷。自今已後，宜依大乘，不得更食三淨。」仍建靈塔，以死雁埋中，題表其心，使永傳芳烈，以故有茲塔也。

如是等聖迹，法師皆周遍觀禮訖。還歸那爛陀寺，方請戒賢法師講《瑜伽論》，同聽者數千人。開題訖，少時，有一婆羅門於眾外悲㘁而復言笑。遣人問其所以。答言：「我是東印度人，曾於布磔迦山觀自在菩薩像所發願為王，菩薩為我現身，訶責我言：『汝勿作此願！後某年月日那爛陀寺戒賢法師為脂那國僧講《瑜伽論》，汝當往聽。因此聞法後得見佛，何用王為！』今見脂那僧來，師復為講，與昔言同，所以悲喜。」戒賢法師因令住聽。經十五月講徹，遣人將婆羅門送與戒日王，王封以三邑。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是等聖迹，法師皆周遍觀禮訖。還歸那爛陀寺，方請戒賢法師講《瑜伽論》，同聽者數千人。開題訖，少時，有一婆羅門於眾外悲㘁而復言笑。遣人問其所以。答言：「我是東印度人，曾於布磔迦山觀自在菩薩像所發願為王，菩薩為我現身，訶責我言：『汝勿作此願！後某年月日那爛陀寺戒賢法師為脂那國僧講《瑜伽論》，汝當往聽。因此聞法後得見佛，何用王為！』今見脂那僧來，師復為講，與昔言同，所以悲喜。」戒賢法師因令住聽。經十五月講徹，遣人將婆羅門送與戒日王，王封以三邑。

法師在寺聽《瑜伽》三遍，《順正理》一遍，《顯揚》、《對法》各一遍，《因明》、《聲明》、《集量》等論各二遍，《中》、《百》二論各三遍。其《俱舍》、《婆沙》、《六足》、《阿毘曇》等，以曾於迦濕彌羅諸國聽訖，至此尋讀決疑而已。兼學婆羅門書。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 法師在寺聽《瑜伽》三遍，《順正理》一遍，《顯揚》、《對法》各一遍，《因明》、《聲明》、《集量》等論各二遍，《中》、《百》二論各三遍。其《俱舍》、《婆沙》、《六足》、《阿毘曇》等，以曾於迦濕彌羅諸國聽訖，至此尋讀決疑而已。兼學婆羅門書。

印度梵書名為記論，其源無始，莫知作者。每於劫初，梵王先說傳授天人，以是梵王所說，故曰梵書。其言極廣，有百萬頌，即舊譯云《毘伽羅論》者是也。然其音不正，若正應云《毘耶羯剌諵》(音女咸反)，此翻名為《聲明記論》，以其廣記諸法能詮，故名《聲明記論》。昔成劫之初，梵王先說具百萬頌。後至住劫之初，帝釋又略為十萬頌。其後北印度健馱羅國婆羅門覩羅邑波膩尼仙又略為八千頌，即今印度現行者是。近又南印度婆羅門為南印度王復略為二千五百頌，邊鄙諸國多盛流行，印度博學之人所不遵習。此並西域音字之本。其支分相助者，復有《記論略經》，有一千頌。又有字體三百頌，又有字緣兩種，一名《間擇迦》三千頌，二名《溫那地》二千五百頌，此別辯字緣、字體。又有《八界論》八百頌，此中略合字之緣、體。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 印度梵書名為記論，其源無始，莫知作者。每於劫初，梵王先說傳授天人，以是梵王所說，故曰梵書。其言極廣，有百萬頌，即舊譯云《毘伽羅論》者是也。然其音不正，若正應云《毘耶羯剌諵》(音女咸反)，此翻名為《聲明記論》，以其廣記諸法能詮，故名《聲明記論》。昔成劫之初，梵王先說具百萬頌。後至住劫之初，帝釋又略為十萬頌。其後北印度健馱羅國婆羅門覩羅邑波膩尼仙又略為八千頌，即今印度現行者是。近又南印度婆羅門為南印度王復略為二千五百頌，邊鄙諸國多盛流行，印度博學之人所不遵習。此並西域音字之本。其支分相助者，復有《記論略經》，有一千頌。又有字體三百頌，又有字緣兩種，一名《間擇迦》三千頌，二名《溫那地》二千五百頌，此別辯字緣、字體。又有《八界論》八百頌，此中略合字之緣、體。

此諸記論辯能詮所詮，有其兩例。一名底(丁履反)彥多聲，有十八囀，二名蘇漫多聲，有二十四囀，其底彥多聲於文章壯麗處用，於諸汎文亦少用。其二十四囀者於一切諸文同用。其底彥多聲十八囀者，有兩：一、般羅颯迷，二、阿答末泥，各有九囀，故合有十八。初九囀者，如汎論一事即一事有三。說他有三，自說有三，一一三中，說一、說二、說多，故有三也。兩句皆然，但其聲別，故分二九耳。依般羅颯迷聲說，有無等諸法。且如說有，有即三名，一名婆𬾢(之靴反)底(丁履反，下同)，二名婆𬾢矺(多訛反)，三名婆飯底。說他三者，一名婆𬾢斯，二名婆𬾢矺，三名婆𬾢他。自說三者，一婆𬾢彌，二婆𬾢靴(去聲)，三婆𬾢摩(此第三依四吠陀論中說，多言婆𬾢末斯)。依阿答末泥九囀者，於前九囀下各置毘耶底言，餘同上。安此者令文巧妙無別義，亦表極美義也。蘇漫多聲二十四囀者，謂總有八囀，於八囀中一一各三。謂說一、說二、說多，故開為二十四。於二十四中一一皆三：謂男聲、女聲、非男非女聲。言八囀者：一、詮諸法體，二、詮所作業，三、詮作具及能作者，四、詮所為事，五、詮所因事，六、詮所屬事，七、詮所依事，八、詮呼召事。且以男聲寄丈夫上作八囀者，丈夫印度語名布路沙。體三囀者，一、布路殺，二、布路筲，三、布路沙(去聲)。所作業三者，一、布路芟，二、布路筲，三、布路霜。作具作者三者，一、布路鎩拏，二、布路𧩰(音鞞僣反)，三、布路鎩鞞，或言布鎩呬。所為事三者，一、布路廈(沙詐反)耶，二、布路沙𧩰(鞞僣反)，三、布路鎩䪨(鞞約反)。所因三者，一、布路沙哆(他我反)，二、布路鎩𧩰(同上)，三、布路鎩䪨(鞞約反)。所屬三者，一、布路鎩𮘬(子耶反)，二、布路鎩𧩰，三、布路鎩諵(安咸反)。所依三者，一、布路䐤(所齊反)，二、布路殺諭，三、布路鎩縐(所芻反)。呼召三者，一、系布路殺，二、系布路稍，三、系布路沙。略舉一二如此，餘例可知，難為具述。法師皆洞達其詞，與彼人言清典逾妙。如是鑽研諸部及學梵書，凡經五歲。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此諸記論辯能詮所詮，有其兩例。一名底(丁履反)彥多聲，有十八囀，二名蘇漫多聲，有二十四囀，其底彥多聲於文章壯麗處用，於諸汎文亦少用。其二十四囀者於一切諸文同用。其底彥多聲十八囀者，有兩：一、般羅颯迷，二、阿答末泥，各有九囀，故合有十八。初九囀者，如汎論一事即一事有三。說他有三，自說有三，一一三中，說一、說二、說多，故有三也。兩句皆然，但其聲別，故分二九耳。依般羅颯迷聲說，有無等諸法。且如說有，有即三名，一名婆𬾢(之靴反)底(丁履反，下同)，二名婆𬾢矺(多訛反)，三名婆飯底。說他三者，一名婆𬾢斯，二名婆𬾢矺，三名婆𬾢他。自說三者，一婆𬾢彌，二婆𬾢靴(去聲)，三婆𬾢摩(此第三依四吠陀論中說，多言婆𬾢末斯)。依阿答末泥九囀者，於前九囀下各置毘耶底言，餘同上。安此者令文巧妙無別義，亦表極美義也。蘇漫多聲二十四囀者，謂總有八囀，於八囀中一一各三。謂說一、說二、說多，故開為二十四。於二十四中一一皆三：謂男聲、女聲、非男非女聲。言八囀者：一、詮諸法體，二、詮所作業，三、詮作具及能作者，四、詮所為事，五、詮所因事，六、詮所屬事，七、詮所依事，八、詮呼召事。且以男聲寄丈夫上作八囀者，丈夫印度語名布路沙。體三囀者，一、布路殺，二、布路筲，三、布路沙(去聲)。所作業三者，一、布路芟，二、布路筲，三、布路霜。作具作者三者，一、布路鎩拏，二、布路𧩰(音鞞僣反)，三、布路鎩鞞，或言布鎩呬。所為事三者，一、布路廈(沙詐反)耶，二、布路沙𧩰(鞞僣反)，三、布路鎩䪨(鞞約反)。所因三者，一、布路沙哆(他我反)，二、布路鎩𧩰(同上)，三、布路鎩䪨(鞞約反)。所屬三者，一、布路鎩𮘬(子耶反)，二、布路鎩𧩰，三、布路鎩諵(安咸反)。所依三者，一、布路䐤(所齊反)，二、布路殺諭，三、布路鎩縐(所芻反)。呼召三者，一、系布路殺，二、系布路稍，三、系布路沙。略舉一二如此，餘例可知，難為具述。法師皆洞達其詞，與彼人言清典逾妙。如是鑽研諸部及學梵書，凡經五歲。

從此復往伊爛拏鉢伐多國。在路至迦布德伽藍。伽藍南二三里有孤山，巖巘崇崒，灌木蕭森，泉沼澄鮮，花卉芬馥。既為勝地，靈廟寔繁，感變之奇，神異多種。最中精舍有刻檀觀自在菩薩像，威神特尊，常有數十人，或七日、二七日絕粒斷漿，請祈諸願，心殷至者，即見菩薩具相莊嚴，威光朗曜，從檀像中出，慰喻其人，與其所願。如是感見數數有人，以故歸者逾眾。其供養人恐諸來者坌污尊儀，去像四面各七步許竪木构欄，人來禮拜，皆於欄外，不得近像。所奉香花，亦並遙散。其得花住菩薩手及掛臂者，以為吉祥，以為得願。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 從此復往伊爛拏鉢伐多國。在路至迦布德伽藍。伽藍南二三里有孤山，巖巘崇崒，灌木蕭森，泉沼澄鮮，花卉芬馥。既為勝地，靈廟寔繁，感變之奇，神異多種。最中精舍有刻檀觀自在菩薩像，威神特尊，常有數十人，或七日、二七日絕粒斷漿，請祈諸願，心殷至者，即見菩薩具相莊嚴，威光朗曜，從檀像中出，慰喻其人，與其所願。如是感見數數有人，以故歸者逾眾。其供養人恐諸來者坌污尊儀，去像四面各七步許竪木构欄，人來禮拜，皆於欄外，不得近像。所奉香花，亦並遙散。其得花住菩薩手及掛臂者，以為吉祥，以為得願。

法師欲往求請，乃買種種花，穿之為鬘，將到像所，至誠禮讚訖，向菩薩跪發三願：「一者，於此學已還歸本國，得平安無難者，願花住尊手；二者，所修福慧，願生覩史多宮事慈氏菩薩，若如意者，願花貫挂尊兩臂；三者，聖教稱眾生界中有一分無佛性者，玄奘今自疑不知有不，若有佛性，修行可成佛者，願花貫挂尊頸項。」語訖，以花遙散，咸得如言。既滿所求，歡喜無量。其傍同禮及守精舍人見已，彈指嗚足，言：「未曾有也。當來若成道者，願憶今日因緣先相度耳。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 法師欲往求請，乃買種種花，穿之為鬘，將到像所，至誠禮讚訖，向菩薩跪發三願：「一者，於此學已還歸本國，得平安無難者，願花住尊手；二者，所修福慧，願生覩史多宮事慈氏菩薩，若如意者，願花貫挂尊兩臂；三者，聖教稱眾生界中有一分無佛性者，玄奘今自疑不知有不，若有佛性，修行可成佛者，願花貫挂尊頸項。」語訖，以花遙散，咸得如言。既滿所求，歡喜無量。其傍同禮及守精舍人見已，彈指嗚足，言：「未曾有也。當來若成道者，願憶今日因緣先相度耳。」

自此漸去至伊爛拏國。伽藍十所，僧徒四千餘人，多學小乘，說一切有部義。近有隣王廢其國君，以都城施僧，於中並建二寺，各有千僧。有二大德，一名怛他揭多毱多(此云如來密)，二名羼底僧訶(此云師子忍也)，俱善薩婆多部。又停一年，就讀《毘婆沙》、《順正理》等。大城南有窣堵波，佛昔於此三月為天、人說法，其傍又有過去四佛遺迹。國西界殑伽河，南至小孤山，佛昔於此三月安居，降薄句羅藥叉。山東南巖下大石上有佛坐跡，入石寸餘，長五尺二寸，廣四尺一寸。又有佛置桾稚迦(即澡罐也，舊曰軍持，訛也)跡。深寸餘，作八出花文。國南界荒林，多有大象，壯而高大焉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 自此漸去至伊爛拏國。伽藍十所，僧徒四千餘人，多學小乘，說一切有部義。近有隣王廢其國君，以都城施僧，於中並建二寺，各有千僧。有二大德，一名怛他揭多毱多(此云如來密)，二名羼底僧訶(此云師子忍也)，俱善薩婆多部。又停一年，就讀《毘婆沙》、《順正理》等。大城南有窣堵波，佛昔於此三月為天、人說法，其傍又有過去四佛遺迹。國西界殑伽河，南至小孤山，佛昔於此三月安居，降薄句羅藥叉。山東南巖下大石上有佛坐跡，入石寸餘，長五尺二寸，廣四尺一寸。又有佛置桾稚迦(即澡罐也，舊曰軍持，訛也)跡。深寸餘，作八出花文。國南界荒林，多有大象，壯而高大焉。