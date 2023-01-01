佛祖統紀卷第五十四 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛祖統紀卷第五十四

宋咸淳四明福泉沙門志磐撰 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 宋咸淳四明福泉沙門志磐撰

歷代會要志第十九之四 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 歷代會要志第十九之四

三教出興 三教厄運 三教訞偽 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三教出興 三教厄運 三教訞偽

三教談論 僧道角法 僧先道後 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三教談論 僧道角法 僧先道後

內律分財 僧制治罰 僧籍免丁 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 內律分財 僧制治罰 僧籍免丁

賜諡封塔 褒恤終亡 臨終瑞相 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 賜諡封塔 褒恤終亡 臨終瑞相

君臣慢法 韓歐排佛 化胡偽經 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 君臣慢法 韓歐排佛 化胡偽經

事魔邪黨 毀法惡報 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 事魔邪黨 毀法惡報

三教出興 釋 道 儒 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三教出興 釋 道 儒

周昭王二十六年(甲寅)四月八日。佛從母夫人右脇而出。自行七步。舉右手而言曰。天上天下唯我獨尊○四月八日。五色光氣入貫紫微。太史蘇由曰。有大聖人生於西方(佛生在老子前三百四十五年)○穆王五十三年(壬申)二月十五日。佛在俱尸那城娑羅雙樹間入般涅槃○二月十五日。西方白虹十二道。南北通貫。山川震動。太史扈多曰。西方聖人終亡之相○穆王時。文殊目連西來化王。於終南山造三會道場。王子造迦葉佛像○襄王三年。秦繆公獲石像。由余曰。佛神也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 周昭王二十六年(甲寅)四月八日。佛從母夫人右脇而出。自行七步。舉右手而言曰。天上天下唯我獨尊○四月八日。五色光氣入貫紫微。太史蘇由曰。有大聖人生於西方(佛生在老子前三百四十五年)○穆王五十三年(壬申)二月十五日。佛在俱尸那城娑羅雙樹間入般涅槃○二月十五日。西方白虹十二道。南北通貫。山川震動。太史扈多曰。西方聖人終亡之相○穆王時。文殊目連西來化王。於終南山造三會道場。王子造迦葉佛像○襄王三年。秦繆公獲石像。由余曰。佛神也。

秦始皇四年。西域沙門室利房等十八人持經至。帝囚之。有丈六金神。破戶出之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 秦始皇四年。西域沙門室利房等十八人持經至。帝囚之。有丈六金神。破戶出之。

漢武帝元狩四年。霍去病討匈奴。得祭天金人長丈餘。帝列於甘泉宮。焚香禮敬○成帝鴻嘉二年。劉向校書天祿閣。往往見有佛經○哀帝元壽元年。景憲使月氏。得浮圖經還○漢明帝永平七年。帝夢金人丈六飛行殿庭。傅毅曰。西方聖人。其名曰佛。帝乃遣蔡愔等使西域。於月氏遇摩騰竺法蘭。得佛像梵經。載以白馬。達于洛陽(此時三寶具足)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 漢武帝元狩四年。霍去病討匈奴。得祭天金人長丈餘。帝列於甘泉宮。焚香禮敬○成帝鴻嘉二年。劉向校書天祿閣。往往見有佛經○哀帝元壽元年。景憲使月氏。得浮圖經還○漢明帝永平七年。帝夢金人丈六飛行殿庭。傅毅曰。西方聖人。其名曰佛。帝乃遣蔡愔等使西域。於月氏遇摩騰竺法蘭。得佛像梵經。載以白馬。達于洛陽(此時三寶具足)。

列子著書稱。孔子答商太宰曰。西方之人有聖者焉。不治而不亂。不言而自信。不化而自行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 列子著書稱。孔子答商太宰曰。西方之人有聖者焉。不治而不亂。不言而自信。不化而自行。

文中子。或問佛。曰聖人也。其教如何。曰西方之教也(已上釋教出興)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 文中子。或問佛。曰聖人也。其教如何。曰西方之教也(已上釋教出興)。

周定王三年九月十四日。老子生於楚陳郡(在孔子前五十四年)○簡王四年。老子為周守藏吏。十三年為柱下史○敬王元年。入凾谷關。為尹令著道德經。西之流沙。漢靈帝光和二年。老君降天台山。以大洞靈寶經并三籙感應篇。授仙人葛玄。北魏太武延和二年。嵩山道士寇謙之遇太上老君。命為天師。又遇老子玄孫李普文。授圖籙真經。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 周定王三年九月十四日。老子生於楚陳郡(在孔子前五十四年)○簡王四年。老子為周守藏吏。十三年為柱下史○敬王元年。入凾谷關。為尹令著道德經。西之流沙。漢靈帝光和二年。老君降天台山。以大洞靈寶經并三籙感應篇。授仙人葛玄。北魏太武延和二年。嵩山道士寇謙之遇太上老君。命為天師。又遇老子玄孫李普文。授圖籙真經。

唐高宗乾封元年。幸毫謁老君。上尊號曰玄元皇帝。聖母曰先天太后○玄宗開元二十九年。上夢玄元皇帝遣使得其像置興慶宮。命畫真容置諸郡開元觀。詔諸郡立玄元皇帝廟○天寶元年。老君降丹鳳門。令田同秀奏。往尹令舊宅掘取金匱靈符以鎮國。改元天寶○二年。上老君號曰大聖祖玄元皇帝○七載。上老君號曰聖祖大道玄元皇帝○十三載。上老君號曰大聖祖高上大道金闕玄元天皇大帝○僖宗。詔成都老君玄中觀。改名青羊宮。近宮田地多植葱蒜。臭穢熏蒸。賜錢買歸靖廬(已上道教出興)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唐高宗乾封元年。幸毫謁老君。上尊號曰玄元皇帝。聖母曰先天太后○玄宗開元二十九年。上夢玄元皇帝遣使得其像置興慶宮。命畫真容置諸郡開元觀。詔諸郡立玄元皇帝廟○天寶元年。老君降丹鳳門。令田同秀奏。往尹令舊宅掘取金匱靈符以鎮國。改元天寶○二年。上老君號曰大聖祖玄元皇帝○七載。上老君號曰聖祖大道玄元皇帝○十三載。上老君號曰大聖祖高上大道金闕玄元天皇大帝○僖宗。詔成都老君玄中觀。改名青羊宮。近宮田地多植葱蒜。臭穢熏蒸。賜錢買歸靖廬(已上道教出興)。

周靈王二十一年十一月庚子。孔子生魯陬邑○景王十年。孔子朝周。問禮於老子○敬王十九年。為魯中都宰。二十一年為司空。二十二年為大司寇。誅少正卯墮三都。魯定公受齊女樂。三日不聽政。孔子遂適衛。三十六年自衛反魯。刪詩定書繫周易作春秋。以曾參孝為作孝經。三十九年。哀公西狩獲麟。孔子傷麟出非時。遂絕筆於春秋。四十一年四月乙丑孔子卒。葬泗水上。弟子三千人。身通六藝者七十二人。漢平帝元始元年追諡孔子褒成宣尼公。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 周靈王二十一年十一月庚子。孔子生魯陬邑○景王十年。孔子朝周。問禮於老子○敬王十九年。為魯中都宰。二十一年為司空。二十二年為大司寇。誅少正卯墮三都。魯定公受齊女樂。三日不聽政。孔子遂適衛。三十六年自衛反魯。刪詩定書繫周易作春秋。以曾參孝為作孝經。三十九年。哀公西狩獲麟。孔子傷麟出非時。遂絕筆於春秋。四十一年四月乙丑孔子卒。葬泗水上。弟子三千人。身通六藝者七十二人。漢平帝元始元年追諡孔子褒成宣尼公。

宋孝武孝建元年。詔建孔子廟。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 宋孝武孝建元年。詔建孔子廟。

梁武帝天監四年。詔天下立孔子廟。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 梁武帝天監四年。詔天下立孔子廟。

北魏孝文太和三年。諡孔子為文宣公。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 北魏孝文太和三年。諡孔子為文宣公。

唐太宗正觀十一年。舊制釋奠。以周公為先聖。孔子為先師。至是房玄齡建議。請以孔子為先聖。顏子為先師陪饗。詔可○高宗幸魯。祠孔子追封太師○武后。追諡孔子隆道公○玄宗開元二十七年。追諡孔子為文宣王。南嚮坐。弟子封公侯伯。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唐太宗正觀十一年。舊制釋奠。以周公為先聖。孔子為先師。至是房玄齡建議。請以孔子為先聖。顏子為先師陪饗。詔可○高宗幸魯。祠孔子追封太師○武后。追諡孔子隆道公○玄宗開元二十七年。追諡孔子為文宣王。南嚮坐。弟子封公侯伯。

宋真宗祥符元年。幸曲阜謁孔子廟。特拜加諡玄聖文宣王。五年避聖祖諱。改至聖文宣王○仁宗勅賜兗州先聖廟飛帛御書殿額祭文○神宗封孟子鄒國公。陪饗文宣王廟○哲宗賜先聖廟田百頃。幸國子監。詣文宣王殿行釋奠禮。一獻再拜○徽宗崇寧三年。以王安石陪饗文宣王廟。五年詔文宣王冕十二旒。服九章。政和元年。勅先聖廟用二十四戟。賜禮器大成新樂○欽宗勅毀王安石陪饗(已上儒教出興)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 宋真宗祥符元年。幸曲阜謁孔子廟。特拜加諡玄聖文宣王。五年避聖祖諱。改至聖文宣王○仁宗勅賜兗州先聖廟飛帛御書殿額祭文○神宗封孟子鄒國公。陪饗文宣王廟○哲宗賜先聖廟田百頃。幸國子監。詣文宣王殿行釋奠禮。一獻再拜○徽宗崇寧三年。以王安石陪饗文宣王廟。五年詔文宣王冕十二旒。服九章。政和元年。勅先聖廟用二十四戟。賜禮器大成新樂○欽宗勅毀王安石陪饗(已上儒教出興)。

唐玄宗開元十八年。勅兩京諸郡立齊太公廟○肅宗上元元年。追封太公為武成王。祭典同文宣王。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唐玄宗開元十八年。勅兩京諸郡立齊太公廟○肅宗上元元年。追封太公為武成王。祭典同文宣王。

宋真宗祥符元年。封太公昭烈武成王○哲宗幸武成王廟肅揖(附於儒教)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 宋真宗祥符元年。封太公昭烈武成王○哲宗幸武成王廟肅揖(附於儒教)。

三教厄運 儒 道 釋 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三教厄運 儒 道 釋

秦始皇三十四年。丞相李斯請以詩書百家語雜燒之有偶語詩書者棄市。三十五年以諸生誹謗。自除犯禁者四百六十人。阬之咸陽。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 秦始皇三十四年。丞相李斯請以詩書百家語雜燒之有偶語詩書者棄市。三十五年以諸生誹謗。自除犯禁者四百六十人。阬之咸陽。

漢桓帝延熹八年。宦官告司隷校尉李膺交結生徒。詔捕黨人。辭及二百餘人。皆天下名賢。久之赦黨人禁錮終身。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 漢桓帝延熹八年。宦官告司隷校尉李膺交結生徒。詔捕黨人。辭及二百餘人。皆天下名賢。久之赦黨人禁錮終身。

靈帝建寧元年。宦官殺太傅陳蕃大將軍竇武。捕宗親賓客悉誅之。李膺詣獄。考死黨人。死者百餘人。天下儒學有行死徙廢禁。六七百人。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 靈帝建寧元年。宦官殺太傅陳蕃大將軍竇武。捕宗親賓客悉誅之。李膺詣獄。考死黨人。死者百餘人。天下儒學有行死徙廢禁。六七百人。

唐景宗天祐二年。朱全忠入長安。聚宰相裴樞朝士三十餘人殺之。投屍于河。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唐景宗天祐二年。朱全忠入長安。聚宰相裴樞朝士三十餘人殺之。投屍于河。

宋哲宗紹聖三年。詔文彥博三十七人。為元祐黨人。徽宗崇寧三年。置元祐黨籍。司馬光三百九人。刻石文德殿門。五年彗出西方。詔毀文德殿黨籍(已上儒教)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 宋哲宗紹聖三年。詔文彥博三十七人。為元祐黨人。徽宗崇寧三年。置元祐黨籍。司馬光三百九人。刻石文德殿門。五年彗出西方。詔毀文德殿黨籍(已上儒教)。

漢明帝永平十四年。道士褚善信等。請與西竺摩騰角法不勝。費叔才自感而死。呂惠通等六百二十人。並令出家。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 漢明帝永平十四年。道士褚善信等。請與西竺摩騰角法不勝。費叔才自感而死。呂惠通等六百二十人。並令出家。

梁武帝天監二年。率群臣士庶發菩提心。永棄道教。十六年。勅廢天下道觀。道士皆反俗。北齊文宣天保六年。道士請與釋角法不勝。詔道士並從剃度。自是齊境並無道士。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 梁武帝天監二年。率群臣士庶發菩提心。永棄道教。十六年。勅廢天下道觀。道士皆反俗。北齊文宣天保六年。道士請與釋角法不勝。詔道士並從剃度。自是齊境並無道士。

北周武帝建德三年。并罷釋道二教(已上道教)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 北周武帝建德三年。并罷釋道二教(已上道教)。

晉安帝隆安二年。桓玄輔政。詔沙汰僧尼。廬山遠法師上書力辨遂寢。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 晉安帝隆安二年。桓玄輔政。詔沙汰僧尼。廬山遠法師上書力辨遂寢。

陳後主至德三年。朝議令僧尼無業者皆休道。智禪師即停搜簡。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 陳後主至德三年。朝議令僧尼無業者皆休道。智禪師即停搜簡。

北魏太武太平真君七年。帝信司徒崔浩說。案誅天下沙門。焚毀經像。後崔浩以罪腰斬族誅。帝為常侍宗愛所弑。文成即位。大復佛法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 北魏太武太平真君七年。帝信司徒崔浩說。案誅天下沙門。焚毀經像。後崔浩以罪腰斬族誅。帝為常侍宗愛所弑。文成即位。大復佛法。

北周武帝建德三年。帝信衛元嵩說。并罷釋道二教。並令還俗。宣帝即位。詔復佛法○靜帝大定元年。詔復釋道二教。杜祈入冥。見周武在鐵獄受苦。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 北周武帝建德三年。帝信衛元嵩說。并罷釋道二教。並令還俗。宣帝即位。詔復佛法○靜帝大定元年。詔復釋道二教。杜祈入冥。見周武在鐵獄受苦。

隋文帝。詔周朝廢寺咸與修營。戶口出錢建立經像○煬帝大業五年。詔僧徒無德業者並令罷道。智者弟子大志上表。然臂乞興三寶。詔竟不行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 隋文帝。詔周朝廢寺咸與修營。戶口出錢建立經像○煬帝大業五年。詔僧徒無德業者並令罷道。智者弟子大志上表。然臂乞興三寶。詔竟不行。

唐高祖武德九年。太史令傅奕乞廢佛法。凡七上疏。詔僧道戒行虧闕者悉令罷道。月餘停前沙汰。奕惡病死。有人入冥。聞已付越州泥黎○玄宗開元二年。宰相姚崇奏。沙汰僧尼偽濫者萬二千人。並令還俗。禁度僧建寺鑄佛寫經○開元十五年。勅天下村坊佛堂小者。並拆除之。功德移入近寺。公私望風。凡大屋大像亦被殘毀○文宗太和九年。翰林李訓請。沙汰僧尼毀大內靈像。夜大風壞殿屋城門。帝懼勅停沙汰○武宗會昌五年。用道士趙歸真宰相李德裕謀。毀拆天下寺院。僧尼歸俗者二十六萬人。長安人夜見穆王冢吏云。李炎奪壽去位。宣宗即位。捕趙歸真等十三人誅之。李德裕貶死崖州。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唐高祖武德九年。太史令傅奕乞廢佛法。凡七上疏。詔僧道戒行虧闕者悉令罷道。月餘停前沙汰。奕惡病死。有人入冥。聞已付越州泥黎○玄宗開元二年。宰相姚崇奏。沙汰僧尼偽濫者萬二千人。並令還俗。禁度僧建寺鑄佛寫經○開元十五年。勅天下村坊佛堂小者。並拆除之。功德移入近寺。公私望風。凡大屋大像亦被殘毀○文宗太和九年。翰林李訓請。沙汰僧尼毀大內靈像。夜大風壞殿屋城門。帝懼勅停沙汰○武宗會昌五年。用道士趙歸真宰相李德裕謀。毀拆天下寺院。僧尼歸俗者二十六萬人。長安人夜見穆王冢吏云。李炎奪壽去位。宣宗即位。捕趙歸真等十三人誅之。李德裕貶死崖州。

周世宗顯德七年。勅民間銅像輸官鑄錢。廢寺院三千三百所。不許私度僧尼。有武將周百勝。入冥見世宗臥鐵床受罪。本朝太祖。大復佛法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 周世宗顯德七年。勅民間銅像輸官鑄錢。廢寺院三千三百所。不許私度僧尼。有武將周百勝。入冥見世宗臥鐵床受罪。本朝太祖。大復佛法。

宋徽宗。詔釋氏水陸道場。不當設三清等位。天帝不應與鬼神同列。道法師曰。毀佛之禍兆於此矣○宣和元年。用道士林靈素言。詔改佛服天尊服。僧尼巾冠執簡稱德士。高僧日華嚴等不奉詔。開封尹盛章捕七人杖殺之。左街永道法師上書諫。上怒流道州。臺臣言。靈素妄議遷都改除釋教。上寤放死溫州。二年詔大復僧尼○高宗紹興十二年。詹叔義上表。乞住賣度牒。十五年。勅僧道納免丁錢侍郎吳秉信請賣度牒被論而出。靈隱道昌禪師乞行度牒不報。侍郎吳子才乞行度牒。罷歸田里。二十年。大斂民間銅器寺觀佛像鍾磬。並令置籍。每斤收算二十。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 宋徽宗。詔釋氏水陸道場。不當設三清等位。天帝不應與鬼神同列。道法師曰。毀佛之禍兆於此矣○宣和元年。用道士林靈素言。詔改佛服天尊服。僧尼巾冠執簡稱德士。高僧日華嚴等不奉詔。開封尹盛章捕七人杖殺之。左街永道法師上書諫。上怒流道州。臺臣言。靈素妄議遷都改除釋教。上寤放死溫州。二年詔大復僧尼○高宗紹興十二年。詹叔義上表。乞住賣度牒。十五年。勅僧道納免丁錢侍郎吳秉信請賣度牒被論而出。靈隱道昌禪師乞行度牒不報。侍郎吳子才乞行度牒。罷歸田里。二十年。大斂民間銅器寺觀佛像鍾磬。並令置籍。每斤收算二十。

○文中子曰。詩書盛而秦世滅非仲尼之罪也。虛玄長而晉室亂非老莊之罪也。齋戒修而梁國亡非釋迦之罪也(已上釋教)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 ○文中子曰。詩書盛而秦世滅非仲尼之罪也。虛玄長而晉室亂非老莊之罪也。齋戒修而梁國亡非釋迦之罪也(已上釋教)。

三教訞偽 儒 道 釋 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三教訞偽 儒 道 釋

秦李斯初學于荀卿。及為秦相。請以詩書百家語。詣守尉雜燒之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 秦李斯初學于荀卿。及為秦相。請以詩書百家語。詣守尉雜燒之。

漢靈帝中平初。鉅鹿張角事黃老。以符水療病。號太平道。十餘年間眾數十萬。時號黃巾賊。皇甫嵩討平之。北魏孝莊時。冀州沙門法慶渤海李歸伯。率鄉人為亂。自號大乘佛。斬害僧尼焚燒經卷。元遙討破之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 漢靈帝中平初。鉅鹿張角事黃老。以符水療病。號太平道。十餘年間眾數十萬。時號黃巾賊。皇甫嵩討平之。北魏孝莊時。冀州沙門法慶渤海李歸伯。率鄉人為亂。自號大乘佛。斬害僧尼焚燒經卷。元遙討破之。

唐武后。有女人自稱聖菩薩。召見。時大安禪師至。問曰。聞汝善觀心。我心何在。三問皆驗。師復問之。女辭屈。變作牝狐。下階而走。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唐武后。有女人自稱聖菩薩。召見。時大安禪師至。問曰。聞汝善觀心。我心何在。三問皆驗。師復問之。女辭屈。變作牝狐。下階而走。

三教談論 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三教談論

宋明帝。幸莊嚴寺。觀三教談論。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 宋明帝。幸莊嚴寺。觀三教談論。

唐高祖。幸國學。命博士徐曠沙門惠乘道士劉進善講說○太宗詔祭酒孔頴達沙門惠淨道士蔡晃。入弘文談論三教 德宗聖節勅給事中徐岳沙門覃延道士葛參成。講論三教 勅沙門端甫。入內殿與儒道論議。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唐高祖。幸國學。命博士徐曠沙門惠乘道士劉進善講說○太宗詔祭酒孔頴達沙門惠淨道士蔡晃。入弘文談論三教 德宗聖節勅給事中徐岳沙門覃延道士葛參成。講論三教 勅沙門端甫。入內殿與儒道論議。

敬宗。勅沙門道士四百人。於大明宮談論設齋○文宗聖節。詔祕書監白居易沙門義林道士楊弘元。談論三教○宣宗勅諫議李貽孫國師知玄同道士。談論三教。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 敬宗。勅沙門道士四百人。於大明宮談論設齋○文宗聖節。詔祕書監白居易沙門義林道士楊弘元。談論三教○宣宗勅諫議李貽孫國師知玄同道士。談論三教。

僧道角法 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 僧道角法

漢明帝。五岳八山道士。乞與西竺摩騰竺法蘭焚經角法不勝。呂惠通等並令出家。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 漢明帝。五岳八山道士。乞與西竺摩騰竺法蘭焚經角法不勝。呂惠通等並令出家。

宋明帝。逸士顧歡作夷夏論。意黨道教。同徒袁粲為論以駁之。謂孔老教俗。釋氏出世。常侍何鎮之亦以書抵歡言。道家經籍簡陋。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 宋明帝。逸士顧歡作夷夏論。意黨道教。同徒袁粲為論以駁之。謂孔老教俗。釋氏出世。常侍何鎮之亦以書抵歡言。道家經籍簡陋。

陳宣帝。南岳思禪師降伏道士歐陽正則十四人。勅貸罪給事僧眾(云云)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 陳宣帝。南岳思禪師降伏道士歐陽正則十四人。勅貸罪給事僧眾(云云)。

北齊文宣。道士陸修靜等乞與釋氏角法不勝。並令剃度。不從者殺四人。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 北齊文宣。道士陸修靜等乞與釋氏角法不勝。並令剃度。不從者殺四人。

北周武帝。詔群臣沙門道士。於內殿博議三教。法猛法師立論理勝。司隷大夫甄鸞上笑道論三十六篇。隋客問三教優劣。李士謙曰。佛日也。道月也。儒五星也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 北周武帝。詔群臣沙門道士。於內殿博議三教。法猛法師立論理勝。司隷大夫甄鸞上笑道論三十六篇。隋客問三教優劣。李士謙曰。佛日也。道月也。儒五星也。

唐高宗。詔沙門義褒等。入宮談論。道士李榮理屈語塞。令黃門引榮退席○玄宗。道士吳筠造論毀釋氏。浙西觀察使陳少遊請神邕法師。面決邪正。筠竟敗北○代宗。沙門崇惠與道士角法告勝。賜紫衣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唐高宗。詔沙門義褒等。入宮談論。道士李榮理屈語塞。令黃門引榮退席○玄宗。道士吳筠造論毀釋氏。浙西觀察使陳少遊請神邕法師。面決邪正。筠竟敗北○代宗。沙門崇惠與道士角法告勝。賜紫衣。

僧先道後 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 僧先道後

宋明帝。顧歡作論。以佛道二教。齊乎達化。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 宋明帝。顧歡作論。以佛道二教。齊乎達化。

北齊魏收。撰魏書作佛老志。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 北齊魏收。撰魏書作佛老志。

唐太宗詔。老子李姓是朕之祖。名位宜在佛先。沙門智實詣闕申理。不許○上謂弘福寺主道懿曰。佛老尊卑通人自鑑朕宗○柱下故先老子。凡有功德僉向釋門。太原舊第亦以奉佛。未嘗創道觀也(云云)○高宗。勅道士隷宗正寺。班在諸王次○武后。勅僧尼依舊位在道士上。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唐太宗詔。老子李姓是朕之祖。名位宜在佛先。沙門智實詣闕申理。不許○上謂弘福寺主道懿曰。佛老尊卑通人自鑑朕宗○柱下故先老子。凡有功德僉向釋門。太原舊第亦以奉佛。未嘗創道觀也(云云)○高宗。勅道士隷宗正寺。班在諸王次○武后。勅僧尼依舊位在道士上。

宋太祖。詔令僧道每當朝集。僧先道後。並立殿廷。僧東道西。若遇郊天。道左僧右(寧僧統僧史略)○徽宗。勅道士位居僧上○高宗。廬山道法師申剳都省。崇觀之後道士叨視資品。林靈素輩視兩府者甚眾。遂令道士冐居僧上。靖康建炎。道士視官已行追毀。而國忌行香寺院眾會猶敢傲然居上。今欲復正祖宗舊制(云云)。續據太常寺。稱因革禮。肆赦故事。道左僧右。嘉祐編勅紹興新書。並以僧道寺觀立文。政和條內。道在僧上。並已刪去。尋蒙朝旨。應行香立班諸處聚會。並依祖宗成法。以僧居左○紹興十三年。臨安府道正劉若謙申省乞道士位僧上。都僧正善逵。乞檢準紹興三年。都省批送法道法師狀。繼蒙朝旨。依祖宗舊制以僧在上。告示劉若謙取知委。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 宋太祖。詔令僧道每當朝集。僧先道後。並立殿廷。僧東道西。若遇郊天。道左僧右(寧僧統僧史略)○徽宗。勅道士位居僧上○高宗。廬山道法師申剳都省。崇觀之後道士叨視資品。林靈素輩視兩府者甚眾。遂令道士冐居僧上。靖康建炎。道士視官已行追毀。而國忌行香寺院眾會猶敢傲然居上。今欲復正祖宗舊制(云云)。續據太常寺。稱因革禮。肆赦故事。道左僧右。嘉祐編勅紹興新書。並以僧道寺觀立文。政和條內。道在僧上。並已刪去。尋蒙朝旨。應行香立班諸處聚會。並依祖宗成法。以僧居左○紹興十三年。臨安府道正劉若謙申省乞道士位僧上。都僧正善逵。乞檢準紹興三年。都省批送法道法師狀。繼蒙朝旨。依祖宗舊制以僧在上。告示劉若謙取知委。

內律分財 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 內律分財

唐德宗。勅亡僧資財舊例送終之餘分。及一眾比來因事官收。並緣擾害。令仰依舊。一準律文分財法。官司仍前拘收者。以違制論。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唐德宗。勅亡僧資財舊例送終之餘分。及一眾比來因事官收。並緣擾害。令仰依舊。一準律文分財法。官司仍前拘收者。以違制論。

僧制治罰 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 僧制治罰

梁武帝。制僧尼犯過。依佛律行罰。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 梁武帝。制僧尼犯過。依佛律行罰。

北魏僧犯殺人。依俗格斷。餘犯付昭玄都統。以內律判之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 北魏僧犯殺人。依俗格斷。餘犯付昭玄都統。以內律判之。

唐太宗。詔僧徒有過準內律明為條制。詔頒遺教經。付京官刺史。僧尼業行與經不同者。公私勸勉○高宗。奘法師奏二事。一者正觀以老子位在佛上。二者僧道有過同俗推勘虧辱法門。上曰。僧用俗法即遣停罷○玄宗詔。僧尼有過一依佛律處分。州縣不得擅行決罰○代宗詔。天下官司毋得捶辱僧尼。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唐太宗。詔僧徒有過準內律明為條制。詔頒遺教經。付京官刺史。僧尼業行與經不同者。公私勸勉○高宗。奘法師奏二事。一者正觀以老子位在佛上。二者僧道有過同俗推勘虧辱法門。上曰。僧用俗法即遣停罷○玄宗詔。僧尼有過一依佛律處分。州縣不得擅行決罰○代宗詔。天下官司毋得捶辱僧尼。

宋真宗。詔僧道有犯公罪。聽用贖法。勅品官無故毀辱僧尼。口稱禿字者。勒停見任。庶民流千里。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 宋真宗。詔僧道有犯公罪。聽用贖法。勅品官無故毀辱僧尼。口稱禿字者。勒停見任。庶民流千里。

宣和八年。吳國公主敬重空門。勅品官庶民如有毀辱僧尼罵稱禿字者。照祥符三年指揮施行○孝宗乾道元年。鄭國公主出家。勅品官庶民有毀辱僧尼罵稱禿字者。依祥符宣和勅旨。品官勒停。庶民流千里。仰天下州軍遍榜曉諭。應僧尼過犯。官司不得擅理。須奏取指揮施行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 宣和八年。吳國公主敬重空門。勅品官庶民如有毀辱僧尼罵稱禿字者。照祥符三年指揮施行○孝宗乾道元年。鄭國公主出家。勅品官庶民有毀辱僧尼罵稱禿字者。依祥符宣和勅旨。品官勒停。庶民流千里。仰天下州軍遍榜曉諭。應僧尼過犯。官司不得擅理。須奏取指揮施行。

僧籍免丁 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 僧籍免丁

唐武后延載元年。勅僧尼舊隷司賓(即鴻臚寺)今改隷祠部○玄宗開元十七年。詔天下僧尼。三歲一造籍○二十四年。勅僧尼隷鴻臚寺。明年仍舊隷祠部。道士隷宗正寺。以李宗也○天寶六載。勅僧尼屬兩街功德使。始令祠部給牒用綾素○德宗建中三年勅僧尼事故。三綱申州納符。告注毀。在京於祠部納告○憲宗元和二年。詔僧道隷左右街功德使○文宗。太和五年。勅州郡造僧尼籍。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唐武后延載元年。勅僧尼舊隷司賓(即鴻臚寺)今改隷祠部○玄宗開元十七年。詔天下僧尼。三歲一造籍○二十四年。勅僧尼隷鴻臚寺。明年仍舊隷祠部。道士隷宗正寺。以李宗也○天寶六載。勅僧尼屬兩街功德使。始令祠部給牒用綾素○德宗建中三年勅僧尼事故。三綱申州納符。告注毀。在京於祠部納告○憲宗元和二年。詔僧道隷左右街功德使○文宗。太和五年。勅州郡造僧尼籍。

梁太祖開平元年。勅僧尼改屬祠部。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 梁太祖開平元年。勅僧尼改屬祠部。

晉天福二年。以楊光遠為天下功德使。凡寺院皆屬焉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 晉天福二年。以楊光遠為天下功德使。凡寺院皆屬焉。

宋太祖。勅僧道隷功德使。出家求度策試經業。關祠部給牒○高宗紹興十五年。勅天下僧道。始令納丁錢。自十千至一千三百凡九等。謂之清閑錢。年六十已上及殘疾者免。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 宋太祖。勅僧道隷功德使。出家求度策試經業。關祠部給牒○高宗紹興十五年。勅天下僧道。始令納丁錢。自十千至一千三百凡九等。謂之清閑錢。年六十已上及殘疾者免。

賜諡封塔 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 賜諡封塔

晉孝武。潛法師亡。詔賜錢建塔。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 晉孝武。潛法師亡。詔賜錢建塔。

唐太宗。化度寺僧邕亡。上敬悼賜帛。勅李百藥撰碑。歐陽詢書○中宗。神秀國師亡。賜諡大通○玄宗。金剛智三藏亡。賜諡灌頂○清源思禪師追諡弘濟禪師歸真之塔○南岳讓禪師亡。諡大慧禪師最勝輪之塔○憲宗。勅曹溪六祖諡大鑑禪師靈照之塔。柳宗元撰碑○穆宗。汾陽業禪師賜諡大達國師○宣宗。勅重建東林寺。追諡遠法師曰辯覺○溈山祐禪師亡。賜諡大圓○黃檗運禪師亡。賜諡斷際○懿宗。德山鑒禪師亡。賜諡見性○臨濟玄禪師亡。賜諡惠照○洞山玠禪師亡。賜諡悟本○追諡南山宣律曰澄照○趙州諗禪師亡。諡真際○雲居膺禪師亡。諡弘覺○曹山寂禪亡。諡元證。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唐太宗。化度寺僧邕亡。上敬悼賜帛。勅李百藥撰碑。歐陽詢書○中宗。神秀國師亡。賜諡大通○玄宗。金剛智三藏亡。賜諡灌頂○清源思禪師追諡弘濟禪師歸真之塔○南岳讓禪師亡。諡大慧禪師最勝輪之塔○憲宗。勅曹溪六祖諡大鑑禪師靈照之塔。柳宗元撰碑○穆宗。汾陽業禪師賜諡大達國師○宣宗。勅重建東林寺。追諡遠法師曰辯覺○溈山祐禪師亡。賜諡大圓○黃檗運禪師亡。賜諡斷際○懿宗。德山鑒禪師亡。賜諡見性○臨濟玄禪師亡。賜諡惠照○洞山玠禪師亡。賜諡悟本○追諡南山宣律曰澄照○趙州諗禪師亡。諡真際○雲居膺禪師亡。諡弘覺○曹山寂禪亡。諡元證。

唐莊宗。問道於三聖惠然。及亡諡廣濟太師通寂之塔。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唐莊宗。問道於三聖惠然。及亡諡廣濟太師通寂之塔。

宋太祖。永明壽禪師亡。賜諡智覺○太宗。追諡東林遠法師曰圓悟。西林永法師曰覺寂○明教大師天息災亡。諡惠辯○傳教大師法賢亡。諡玄覺○徽宗。崇寧元年。赦書節文。天下名德未有諡號者。仰所屬以聞。唐宣律師賜諡法海。慈雲式法師諡法寶。南屏臻法師諡實相。孤山圓法師諡法惠○摩騰三藏諡啟道圓通法師。竺法蘭諡開教總持法師。傅大士等空紹覺大士。李長者顯教妙嚴長者○高宗。天童覺禪師亡。諡宏智塔曰妙光○徑山杲禪師亡。諡普覺塔曰寶光。語錄入藏○光宗。惠光訥法師亡。諡宗廣慈塔曰普照。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 宋太祖。永明壽禪師亡。賜諡智覺○太宗。追諡東林遠法師曰圓悟。西林永法師曰覺寂○明教大師天息災亡。諡惠辯○傳教大師法賢亡。諡玄覺○徽宗。崇寧元年。赦書節文。天下名德未有諡號者。仰所屬以聞。唐宣律師賜諡法海。慈雲式法師諡法寶。南屏臻法師諡實相。孤山圓法師諡法惠○摩騰三藏諡啟道圓通法師。竺法蘭諡開教總持法師。傅大士等空紹覺大士。李長者顯教妙嚴長者○高宗。天童覺禪師亡。諡宏智塔曰妙光○徑山杲禪師亡。諡普覺塔曰寶光。語錄入藏○光宗。惠光訥法師亡。諡宗廣慈塔曰普照。

褒恤終亡 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 褒恤終亡

宋文帝。惠嚴法師亡。詔賜錢五萬布五十疋。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 宋文帝。惠嚴法師亡。詔賜錢五萬布五十疋。

齊武帝。僧遠法師亡。帝致書慰弟子法獻。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 齊武帝。僧遠法師亡。帝致書慰弟子法獻。

隋文帝。曇延法師亡。帝輟視朝。勅王公往臨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 隋文帝。曇延法師亡。帝輟視朝。勅王公往臨。

唐太宗。僧邕法師亡。賜帛。勅李百藥撰碑。歐陽詢書○玄琬法師亡。遺表僧有過乞以內律治之。上嘉納。遣皇太子臨弔。勅給葬具。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唐太宗。僧邕法師亡。賜帛。勅李百藥撰碑。歐陽詢書○玄琬法師亡。遺表僧有過乞以內律治之。上嘉納。遣皇太子臨弔。勅給葬具。

高宗。奘法師亡。帝哭之慟。廢朝五日。勅用金棺銀槨。五詔褒恤○文宗。清涼國師澄觀亡。上輟視朝三日。重臣縞素。勅葬終南山石室。勅宰相裴休撰碑。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 高宗。奘法師亡。帝哭之慟。廢朝五日。勅用金棺銀槨。五詔褒恤○文宗。清涼國師澄觀亡。上輟視朝三日。重臣縞素。勅葬終南山石室。勅宰相裴休撰碑。

宋真宗。天息災三藏亡。勅有司具禮送終○法賢三藏亡。勅送終如天息災禮。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 宋真宗。天息災三藏亡。勅有司具禮送終○法賢三藏亡。勅送終如天息災禮。

臨終瑞相 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 臨終瑞相

宋仁宗。天鉢元禪師別文彥博曰。入滅去焚龕煙白。彥博手執流離瓶。煙入瓶中舍利填滿○神宗。明教嵩禪師亡。火浴鼻舌眼睛耳豪數珠五物不壞○歐陽修居潁上屏酒殽。臨終借華嚴經。讀至八卷而化○文與可謂崔公度曰。經言。不妄語舌覆面上。即吐舌至眉。三摺之後。沐浴冠帶。正坐而化○趙抃從重元禪師問心要。聞辟歷聲豁然大省。是年有大星殞于庭。趺坐而化○徽宗。蘇軾卒於毘陵。錢濟明問曰。公平生學佛如何。軾曰。此語亦不受。遂化○高宗。韋太后建延祥觀。遷圓法師於馬腦坡。陶器舍利無算○孝宗。參政錢端禮問道於元禪師。微疾謂機禪師曰。地水火風暫時湊泊。遂斂目而化。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 宋仁宗。天鉢元禪師別文彥博曰。入滅去焚龕煙白。彥博手執流離瓶。煙入瓶中舍利填滿○神宗。明教嵩禪師亡。火浴鼻舌眼睛耳豪數珠五物不壞○歐陽修居潁上屏酒殽。臨終借華嚴經。讀至八卷而化○文與可謂崔公度曰。經言。不妄語舌覆面上。即吐舌至眉。三摺之後。沐浴冠帶。正坐而化○趙抃從重元禪師問心要。聞辟歷聲豁然大省。是年有大星殞于庭。趺坐而化○徽宗。蘇軾卒於毘陵。錢濟明問曰。公平生學佛如何。軾曰。此語亦不受。遂化○高宗。韋太后建延祥觀。遷圓法師於馬腦坡。陶器舍利無算○孝宗。參政錢端禮問道於元禪師。微疾謂機禪師曰。地水火風暫時湊泊。遂斂目而化。

君臣慢法 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 君臣慢法

周襄王。秦繆公獲石像棄馬坊中。夢天帝責誡。以問由余。往視像曰佛神也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 周襄王。秦繆公獲石像棄馬坊中。夢天帝責誡。以問由余。往視像曰佛神也。

魏吳主孫晧。得金像灌以不潔。俄得腫疾。請康僧會受戒疾愈。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 魏吳主孫晧。得金像灌以不潔。俄得腫疾。請康僧會受戒疾愈。

齊東昏侯。取瓦官玉像。為潘貴妃作釵釧。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 齊東昏侯。取瓦官玉像。為潘貴妃作釵釧。

唐高宗。奘法師譯因明論。尚藥呂才作解毀之。有旨令公卿領才。就法師禮悔○宣宗。京城進士孫樵。上書言。武宗髮二十七萬僧。陛下奈何興之於已廢之後。帝怒不納。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唐高宗。奘法師譯因明論。尚藥呂才作解毀之。有旨令公卿領才。就法師禮悔○宣宗。京城進士孫樵。上書言。武宗髮二十七萬僧。陛下奈何興之於已廢之後。帝怒不納。

宋太祖。河南進士李藹。造滅邪集以毀佛。竊藏經以為衾。事聞。勅流沙門島○徽宗。勅左街道楷賜紫衣師號。楷表辭。上怒流淄州○筠州惠洪坐交張商英流崕州○詔改佛法。永道上書諫。上怒流道州○高宗。宰相秦檜。以徑山宗杲為張九成黨流衡州。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 宋太祖。河南進士李藹。造滅邪集以毀佛。竊藏經以為衾。事聞。勅流沙門島○徽宗。勅左街道楷賜紫衣師號。楷表辭。上怒流淄州○筠州惠洪坐交張商英流崕州○詔改佛法。永道上書諫。上怒流道州○高宗。宰相秦檜。以徑山宗杲為張九成黨流衡州。

韓歐排佛 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 韓歐排佛

唐憲宗。迎鳳翔佛骨入禁中。刑部侍郎韓愈上表。諫曰。佛本夷狄之人。身死已久。枯朽之骨凶穢之餘。豈宜以入宮禁。乞以此骨付之水火。永絕根本。帝大怒貶潮州刺史。愈至潮聞大顛禪師名。請入郡問道。留旬日。尚書孟簡聞愈與大顛遊。以書嘉之。愈答書稱。大顛頗聰明識道理。遠地無可與語。故自山召至州郭。留數十日。實能外形骸不為事物侵亂。非崇信其法求福田利益也。簡復報之曰。釋氏之教。大明善惡之異路。覈天下神道報應之徵。為廣其道。奈何韓君以愚人下俚翁嫗之情。見待之耶(云云)。柳宗元送浮圖浩初序。退之好儒未能過楊子之書。於莊墨申韓皆有取焉。浮圖者反不及莊墨申韓之怪僻險賊耶。曰以其夷也。果不信道而斥焉。以夷則將友惡來盜跖。而賤季札由余乎。非所謂去名求實者矣(云云)○韓退之作原道云。舉夷狄之法。而加之先王之教之上。幾何其不胥而為夷也。然則如之何其可也。曰人其人火其書。廬其居。明先王之道以道之。亦庶乎其可也○女拏壙文云。愈為少秋官言。佛夷鬼。其法亂治可一掃去(云云)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唐憲宗。迎鳳翔佛骨入禁中。刑部侍郎韓愈上表。諫曰。佛本夷狄之人。身死已久。枯朽之骨凶穢之餘。豈宜以入宮禁。乞以此骨付之水火。永絕根本。帝大怒貶潮州刺史。愈至潮聞大顛禪師名。請入郡問道。留旬日。尚書孟簡聞愈與大顛遊。以書嘉之。愈答書稱。大顛頗聰明識道理。遠地無可與語。故自山召至州郭。留數十日。實能外形骸不為事物侵亂。非崇信其法求福田利益也。簡復報之曰。釋氏之教。大明善惡之異路。覈天下神道報應之徵。為廣其道。奈何韓君以愚人下俚翁嫗之情。見待之耶(云云)。柳宗元送浮圖浩初序。退之好儒未能過楊子之書。於莊墨申韓皆有取焉。浮圖者反不及莊墨申韓之怪僻險賊耶。曰以其夷也。果不信道而斥焉。以夷則將友惡來盜跖。而賤季札由余乎。非所謂去名求實者矣(云云)○韓退之作原道云。舉夷狄之法。而加之先王之教之上。幾何其不胥而為夷也。然則如之何其可也。曰人其人火其書。廬其居。明先王之道以道之。亦庶乎其可也○女拏壙文云。愈為少秋官言。佛夷鬼。其法亂治可一掃去(云云)。

王荊公非韓云。人有樂孟子之距楊墨。而以斥佛老為己功。莊子所謂夏虫者。斯人之謂乎(云云)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 王荊公非韓云。人有樂孟子之距楊墨。而以斥佛老為己功。莊子所謂夏虫者。斯人之謂乎(云云)。

蘇子瞻非韓云。退之於聖人之道知好其名而未樂其實。其論至於理而不精。往往自叛其說而不知(云云)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 蘇子瞻非韓云。退之於聖人之道知好其名而未樂其實。其論至於理而不精。往往自叛其說而不知(云云)。

西蜀龍先生。作非韓百篇(云云)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 西蜀龍先生。作非韓百篇(云云)。

明教嵩禪師。作非韓三十篇(云云)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 明教嵩禪師。作非韓三十篇(云云)。

祖印訥禪師。與歐陽公。論退之排佛老(見通塞志十二卷)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 祖印訥禪師。與歐陽公。論退之排佛老(見通塞志十二卷)。

宋仁宗。諫議歐陽修著本論。謂佛法為中國患。又曰。今佛之法可謂姦邪。又曰。千年佛老賊中國(云云)修左遷滁州。將歸廬陵。遊廬山謁祖印訥禪師。與之論道。肅然心服。平時排佛為之內銷。祖印謂曰。退之倡排佛老。足下今又和之。將使後世好名之士援韓氏歐陽氏以為法。豈不為盛德之累。足下所著本論。孜孜以毀佛為務。以蒐狩喪祭鄉飲之禮。為勝佛之本。是猶退之原道實未知道。修大驚赧。師復為說悟心之旨。自此頗有省發。及入參大政。每譽於公卿之前。歲時書問未嘗絕。出知揚州。高麗遣使問魏武注孫三處要義闕注。詔問修。不知答。飾使者往問祖印。師曰。兵者機密之事。不可以示人。使反命。以其言應詔。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 宋仁宗。諫議歐陽修著本論。謂佛法為中國患。又曰。今佛之法可謂姦邪。又曰。千年佛老賊中國(云云)修左遷滁州。將歸廬陵。遊廬山謁祖印訥禪師。與之論道。肅然心服。平時排佛為之內銷。祖印謂曰。退之倡排佛老。足下今又和之。將使後世好名之士援韓氏歐陽氏以為法。豈不為盛德之累。足下所著本論。孜孜以毀佛為務。以蒐狩喪祭鄉飲之禮。為勝佛之本。是猶退之原道實未知道。修大驚赧。師復為說悟心之旨。自此頗有省發。及入參大政。每譽於公卿之前。歲時書問未嘗絕。出知揚州。高麗遣使問魏武注孫三處要義闕注。詔問修。不知答。飾使者往問祖印。師曰。兵者機密之事。不可以示人。使反命。以其言應詔。

歐陽外傳云。歐子撰新唐書。如高僧玄奘神秀諸傳及正觀為戰士建寺之文。並與削去。司馬君實云。永叔不喜佛。舊唐史有涉其事者必去之。因曰。駕性命道德之空言者。韓文也。泯治亂成敗之實效者。新書也○孝宗御製原道論云。朕觀韓愈原道論。徒文繁而理迂耳(云云)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 歐陽外傳云。歐子撰新唐書。如高僧玄奘神秀諸傳及正觀為戰士建寺之文。並與削去。司馬君實云。永叔不喜佛。舊唐史有涉其事者必去之。因曰。駕性命道德之空言者。韓文也。泯治亂成敗之實效者。新書也○孝宗御製原道論云。朕觀韓愈原道論。徒文繁而理迂耳(云云)。

化胡偽經 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 化胡偽經

晉成帝。道士王符偽撰老子化胡經。墮地獄受苦。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 晉成帝。道士王符偽撰老子化胡經。墮地獄受苦。

北魏孝昭。道士姜斌引開天經說。老子西入化胡。以佛為侍者。沙門曇謨最言。佛生昭王時。後三百四十五年。定王時老子始生。太尉蕭綜劾奏。開天偽經。罪當惑眾詔流斌馬邑。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 北魏孝昭。道士姜斌引開天經說。老子西入化胡。以佛為侍者。沙門曇謨最言。佛生昭王時。後三百四十五年。定王時老子始生。太尉蕭綜劾奏。開天偽經。罪當惑眾詔流斌馬邑。

唐高宗。詔議老子化胡經。沙門法明曰。既無翻譯朝代。豈非偽造。乃勅令搜聚偽本一處禁棄○武后。沙門惠澄。乞依前朝毀化胡經。勅八學士議○中宗。勅毀化胡經及畫壁變相。違者科罪。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唐高宗。詔議老子化胡經。沙門法明曰。既無翻譯朝代。豈非偽造。乃勅令搜聚偽本一處禁棄○武后。沙門惠澄。乞依前朝毀化胡經。勅八學士議○中宗。勅毀化胡經及畫壁變相。違者科罪。

事魔邪黨 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 事魔邪黨

末尼火祆(火烟反)者。初波斯國有蘇魯支。行火祆教。弟子來化中國。唐正觀五年。其徒穆護何祿詣闕進祆教。勅京師建大秦寺○武后延載元年。波斯國拂多誕持二宗經偽教來朝○玄宗開元二十年勅末尼本是邪見。妄稱佛教。既為西胡師法。其徒自行。不須科罰○天寶四年勅兩京諸郡有波斯寺者。並改名大秦○大歷三年勅回紇及荊揚等州。奉末尼各建大雲光明寺。六年回紇。請荊揚洪越等州置摩邪寺。其徒白衣白冠○會昌三年。勅天下末尼寺並廢。京城女末尼七十二人皆死。在回紇者流之諸道。五年勅。大秦穆護火祆等二千人。並勒還俗○梁貞明六年。陳州末尼反立母乙為天子。朝廷發兵禽斬之。其徒以不茹葷飲酒。夜聚婬穢。畫魔王踞坐佛為洗足。云佛止大乘。我乃上上乘。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 末尼火祆(火烟反)者。初波斯國有蘇魯支。行火祆教。弟子來化中國。唐正觀五年。其徒穆護何祿詣闕進祆教。勅京師建大秦寺○武后延載元年。波斯國拂多誕持二宗經偽教來朝○玄宗開元二十年勅末尼本是邪見。妄稱佛教。既為西胡師法。其徒自行。不須科罰○天寶四年勅兩京諸郡有波斯寺者。並改名大秦○大歷三年勅回紇及荊揚等州。奉末尼各建大雲光明寺。六年回紇。請荊揚洪越等州置摩邪寺。其徒白衣白冠○會昌三年。勅天下末尼寺並廢。京城女末尼七十二人皆死。在回紇者流之諸道。五年勅。大秦穆護火祆等二千人。並勒還俗○梁貞明六年。陳州末尼反立母乙為天子。朝廷發兵禽斬之。其徒以不茹葷飲酒。夜聚婬穢。畫魔王踞坐佛為洗足。云佛止大乘。我乃上上乘。

白雲萊者。徽宗大觀間。西京寶應寺僧孔清覺居杭之白雲菴。立四果十地造論數篇。教於流俗。亦曰十地萊。覺海愚禪師辨之。有司流恩州。嘉泰二年。白雲菴沈智元自稱道民。進狀乞額。臣寮言。道民者喫菜事魔。所謂姦民者也。既非僧道童行。自植黨與千百為群。挾持祆教聾瞽愚俗。或以修橋砌路斂率民財。創立私菴為逋逃淵藪。乞將智元長流遠地。拆除菴宇以為傳習魔法之戒。奏可。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 白雲萊者。徽宗大觀間。西京寶應寺僧孔清覺居杭之白雲菴。立四果十地造論數篇。教於流俗。亦曰十地萊。覺海愚禪師辨之。有司流恩州。嘉泰二年。白雲菴沈智元自稱道民。進狀乞額。臣寮言。道民者喫菜事魔。所謂姦民者也。既非僧道童行。自植黨與千百為群。挾持祆教聾瞽愚俗。或以修橋砌路斂率民財。創立私菴為逋逃淵藪。乞將智元長流遠地。拆除菴宇以為傳習魔法之戒。奏可。

白蓮菜者。高宗紹興初。吳郡延祥院僧弟子元。依倣天台出圓融四土圖。晨朝禮懺文。偈歌四句。佛念五聲勸男女修淨業。戒護生為尤謹。稱為白蓮導師。有以事魔論於有司者。流之江州。其徒展轉相教。至今為盛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 白蓮菜者。高宗紹興初。吳郡延祥院僧弟子元。依倣天台出圓融四土圖。晨朝禮懺文。偈歌四句。佛念五聲勸男女修淨業。戒護生為尤謹。稱為白蓮導師。有以事魔論於有司者。流之江州。其徒展轉相教。至今為盛。

良渚曰。此三者皆假名佛教以誑愚俗。猶五行之有沴氣也。今摩尼尚扇於三山。而白蓮白雲處處有習之者。大氐不事葷酒。故易於裕足。而不殺物命。故近於為善。愚民無知皆樂趨之。故其黨不勸而自盛。甚至第宅姬妾。為魔女所誘入其眾中。以修懺念佛為名。而實通姦穢。有識士夫宜加禁止。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 良渚曰。此三者皆假名佛教以誑愚俗。猶五行之有沴氣也。今摩尼尚扇於三山。而白蓮白雲處處有習之者。大氐不事葷酒。故易於裕足。而不殺物命。故近於為善。愚民無知皆樂趨之。故其黨不勸而自盛。甚至第宅姬妾。為魔女所誘入其眾中。以修懺念佛為名。而實通姦穢。有識士夫宜加禁止。

毀法惡報 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 毀法惡報

魏高貴鄉公。罽賓國王害師子尊者。白乳涌高數尺。王臂尋墮。七日命終。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 魏高貴鄉公。罽賓國王害師子尊者。白乳涌高數尺。王臂尋墮。七日命終。

晉安帝。曇無讖在涼譯經。後西歸。涼王遣人刺於路。王見神人以劍刺之。遂卒。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 晉安帝。曇無讖在涼譯經。後西歸。涼王遣人刺於路。王見神人以劍刺之。遂卒。

宋沙門惠琳著黑白論。與佛理相違。後感疾膚肉糜爛竟死。時以為叛教之報○簡靜寺尼用書經絹為兒衣。身瘡白蟲。號叫而死。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 宋沙門惠琳著黑白論。與佛理相違。後感疾膚肉糜爛竟死。時以為叛教之報○簡靜寺尼用書經絹為兒衣。身瘡白蟲。號叫而死。

梁武帝。沙門智稜值寇還俗。道士孟悉達勸為黃冠。引佛教潤色諸道經。暮年為道士講西昇經。忽失音舌卷。於座委頓而死○望蔡令。殺牛飲啖。臥佛堂上。白癩病死。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 梁武帝。沙門智稜值寇還俗。道士孟悉達勸為黃冠。引佛教潤色諸道經。暮年為道士講西昇經。忽失音舌卷。於座委頓而死○望蔡令。殺牛飲啖。臥佛堂上。白癩病死。

宋真宗。慈照聰禪師。郡守笞之。師。曰教他平地起骨堆。守全家死○神宗。王安石子雱資性險惡。既亡荷鐵枷告父。安石請以江寧園廬為僧寺(即半山寺)○徽宗宣和廢佛法。楊戩議廢太平興國寺。瘞佛像於殿基。已而戩病胸腹潰裂而死。○詔天下建神霄宮。太平州將拆承天寺。主議者石儀曹一子。為金甲神納於火曰。石某絕嗣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 宋真宗。慈照聰禪師。郡守笞之。師。曰教他平地起骨堆。守全家死○神宗。王安石子雱資性險惡。既亡荷鐵枷告父。安石請以江寧園廬為僧寺(即半山寺)○徽宗宣和廢佛法。楊戩議廢太平興國寺。瘞佛像於殿基。已而戩病胸腹潰裂而死。○詔天下建神霄宮。太平州將拆承天寺。主議者石儀曹一子。為金甲神納於火曰。石某絕嗣。

佛祖統紀卷第五十四(終) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛祖統紀卷第五十四(終)

刊板後記 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 刊板後記

咸淳元年乙丑寓東湖月波山。始飭工刊統紀。至六年庚午冬。忽感喘嗽之疾。家林法眷棹船見邀。遂以十二月二十一日歸于福泉之故廬。是時尚有會要志四卷未能刊。於是乘病寫本。俾刊人畢其功。秋七月鋟事既備。擬辨紙印造萬部為最初流通。甞計之刊板所費將萬券。而印造之本逾二十萬券。非高明識鑑有大財力者。則不能濟。當願 佛祖聖賢冥密勸化當朝居位 王公大人。知有法門。共相激發。或一出己力。或轉化群賢。特輟餘貲建立紙本。使統紀一書布散寰海。是亦助 國行化之大端也。磐臥病日久。恐一旦怛化此志不申。故略述始終。尚祈後賢之克繼勝業者。維 佛維 祖宜當祐之以道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 咸淳元年乙丑寓東湖月波山。始飭工刊統紀。至六年庚午冬。忽感喘嗽之疾。家林法眷棹船見邀。遂以十二月二十一日歸于福泉之故廬。是時尚有會要志四卷未能刊。於是乘病寫本。俾刊人畢其功。秋七月鋟事既備。擬辨紙印造萬部為最初流通。甞計之刊板所費將萬券。而印造之本逾二十萬券。非高明識鑑有大財力者。則不能濟。當願 佛祖聖賢冥密勸化當朝居位 王公大人。知有法門。共相激發。或一出己力。或轉化群賢。特輟餘貲建立紙本。使統紀一書布散寰海。是亦助 國行化之大端也。磐臥病日久。恐一旦怛化此志不申。故略述始終。尚祈後賢之克繼勝業者。維 佛維 祖宜當祐之以道。