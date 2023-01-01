佛祖統紀卷第五十三 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛祖統紀卷第五十三

宋咸淳四明福泉沙門志磐撰 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 宋咸淳四明福泉沙門志磐撰

歷代會要志第十九之三 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 歷代會要志第十九之三

北天佛牙 鄮山舍利 鳳翔佛骨 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 北天佛牙 鄮山舍利 鳳翔佛骨

陳留佛指 瑞像應世 聖賢出化 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 陳留佛指 瑞像應世 聖賢出化

立壇受戒 設像置經 建寺造塔 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 立壇受戒 設像置經 建寺造塔

西天求法 東土譯經 經目僧數 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 西天求法 東土譯經 經目僧數

天台傳教 禪苑傳燈 律宗垂範 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 天台傳教 禪苑傳燈 律宗垂範

神尼異行 名山勝迹 聖教感通 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 神尼異行 名山勝迹 聖教感通

持誦功深 西遊樂國 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 持誦功深 西遊樂國

北天佛牙 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 北天佛牙

唐高宗。宣律師在西明寺行道。北天王太子以佛牙上於師○代宗。勅問文綱律師。親傳先師宣律師釋迦佛牙。宜詣右門進上。副朕瞻禮。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唐高宗。宣律師在西明寺行道。北天王太子以佛牙上於師○代宗。勅問文綱律師。親傳先師宣律師釋迦佛牙。宜詣右門進上。副朕瞻禮。

宋太宗。建啟聖禪寺。奉優填聖瑞像釋迦佛牙。大祖親緘銀塔中。初太祖疑佛牙非真。取自洛以火煆之。色不變。遂製發願文。太宗復驗以火。親製偈讚。真宗迎供瞻禮。神光洞發。遂製讚。仁宗以三朝敬事。迎置禁中。於穴中得一舍利。因為製讚。慶歷三年久旱。迎佛牙入內殿祈禱。須臾雨大注。復製發願文○英宗勅大相國寺造三朝御製佛牙讚碑。學士王珪撰文○徽宗勅迎三朝御讚佛牙入內供養。隔水晶匣舍利出如雨。因為製讚。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 宋太宗。建啟聖禪寺。奉優填聖瑞像釋迦佛牙。大祖親緘銀塔中。初太祖疑佛牙非真。取自洛以火煆之。色不變。遂製發願文。太宗復驗以火。親製偈讚。真宗迎供瞻禮。神光洞發。遂製讚。仁宗以三朝敬事。迎置禁中。於穴中得一舍利。因為製讚。慶歷三年久旱。迎佛牙入內殿祈禱。須臾雨大注。復製發願文○英宗勅大相國寺造三朝御製佛牙讚碑。學士王珪撰文○徽宗勅迎三朝御讚佛牙入內供養。隔水晶匣舍利出如雨。因為製讚。

鄮山舍利 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 鄮山舍利

周厲王。佛滅後百年。中天竺阿育王。取釋迦舍利作八萬四千寶塔。勅鬼神於閻浮提城邑。滿一億家為立一塔。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 周厲王。佛滅後百年。中天竺阿育王。取釋迦舍利作八萬四千寶塔。勅鬼神於閻浮提城邑。滿一億家為立一塔。

漢明帝問摩騰曰。白馬寺東有光怪。民呼聖塚。騰曰。昔阿育王藏舍利八萬四千塔。震旦之境有十九處。此其一也。帝俱往禮拜。詔造塔其上。九層二百尺。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 漢明帝問摩騰曰。白馬寺東有光怪。民呼聖塚。騰曰。昔阿育王藏舍利八萬四千塔。震旦之境有十九處。此其一也。帝俱往禮拜。詔造塔其上。九層二百尺。

晉武帝。劉薩訶入地獄。見觀音大士謂曰。可往洛陽(聖[塚-豖+(一/豖)]舍利)臨淄建鄴(建康長干塔)鄮陰(今育王山舍利)成都五處有阿育王塔。頂禮悔罪。既蘇出家名惠達。至鄮縣烏石山聞鐘聲。斵土求之。得舍利寶塔。飛至一山。乃即其地建剎奉塔(今阿育王山舍利殿。即其處也)○安帝勅鄮山造塔亭禪室。度二七僧住持守護。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 晉武帝。劉薩訶入地獄。見觀音大士謂曰。可往洛陽(聖[塚-豖+(一/豖)]舍利)臨淄建鄴(建康長干塔)鄮陰(今育王山舍利)成都五處有阿育王塔。頂禮悔罪。既蘇出家名惠達。至鄮縣烏石山聞鐘聲。斵土求之。得舍利寶塔。飛至一山。乃即其地建剎奉塔(今阿育王山舍利殿。即其處也)○安帝勅鄮山造塔亭禪室。度二七僧住持守護。

宋文帝。遣僧道祐廣興創建。鑿基得大石凾。頗黎鍾。金合銀罌。安三法身舍利。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 宋文帝。遣僧道祐廣興創建。鑿基得大石凾。頗黎鍾。金合銀罌。安三法身舍利。

梁武帝。勅造木浮圖。堂殿房廊。賜額阿育王寺○岳陽王蕭詧。修木浮圖為五層。鑄金銅像五百軀。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 梁武帝。勅造木浮圖。堂殿房廊。賜額阿育王寺○岳陽王蕭詧。修木浮圖為五層。鑄金銅像五百軀。

陳宣帝。遙敬寶塔。度二七僧。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 陳宣帝。遙敬寶塔。度二七僧。

唐中宗。敬仰寶塔。勅送供施。委沙門棲曠如法香火○國清智晞至寺禮八萬四千拜。忽感紫文印右臂。終身不沒○肅宗內供奉子璘母亡。岳神令往鄮山禮塔。可免母罪。璘至寺禮至四萬拜。母現身塔前曰。吾承汝力已生忉利○宣宗。四明道俗八千人。於育王寺供舍利塔。天花紛墜放五色光○懿宗。觀察使楊嚴奏舍利寶塔靈異。勅度三十七僧。嚴奉香火。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唐中宗。敬仰寶塔。勅送供施。委沙門棲曠如法香火○國清智晞至寺禮八萬四千拜。忽感紫文印右臂。終身不沒○肅宗內供奉子璘母亡。岳神令往鄮山禮塔。可免母罪。璘至寺禮至四萬拜。母現身塔前曰。吾承汝力已生忉利○宣宗。四明道俗八千人。於育王寺供舍利塔。天花紛墜放五色光○懿宗。觀察使楊嚴奏舍利寶塔靈異。勅度三十七僧。嚴奉香火。

梁末帝。吳越王錢鏐遣弟鏵。往迎育王山舍利塔。夜放光明。浙江如晝。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 梁末帝。吳越王錢鏐遣弟鏵。往迎育王山舍利塔。夜放光明。浙江如晝。

周世宗。勅翰林承旨陶轂。入寺禮敬。見舍利紅色。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 周世宗。勅翰林承旨陶轂。入寺禮敬。見舍利紅色。

宋太宗。吳越王入朝。僧統贊寧奉釋迦舍利塔。入見滋福殿○高宗。親洒宸翰賜佛頂光明之塔○孝宗遣內侍李裕文。至育王山迎佛舍利塔。詣行在所奉安觀堂。焚香瞻禮。見塔上有月輪相及水晶珠。皇太子請至東宮瞻禮。見相輪纍纍然如水晶珠。上書妙勝之殿。以安塔所○皇子魏王來鎮四明。往寺瞻禮寶塔。見豪光青赤交眩。因造金塔奉安舍利塔。於中作贊四章。刻於塔之四旁○寺東一里有聖井靈鰻。欲出則有二紅蟹若前軀者。錢武肅王迎塔至錢唐。夢一菩薩首戴結縵華冠。兩掖挾蟹云。是育王聖井靈鰻。來護塔耳(已上並見寧僧統所作舍利塔傳靈鰻傳)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 宋太宗。吳越王入朝。僧統贊寧奉釋迦舍利塔。入見滋福殿○高宗。親洒宸翰賜佛頂光明之塔○孝宗遣內侍李裕文。至育王山迎佛舍利塔。詣行在所奉安觀堂。焚香瞻禮。見塔上有月輪相及水晶珠。皇太子請至東宮瞻禮。見相輪纍纍然如水晶珠。上書妙勝之殿。以安塔所○皇子魏王來鎮四明。往寺瞻禮寶塔。見豪光青赤交眩。因造金塔奉安舍利塔。於中作贊四章。刻於塔之四旁○寺東一里有聖井靈鰻。欲出則有二紅蟹若前軀者。錢武肅王迎塔至錢唐。夢一菩薩首戴結縵華冠。兩掖挾蟹云。是育王聖井靈鰻。來護塔耳(已上並見寧僧統所作舍利塔傳靈鰻傳)。

鳳翔佛骨 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 鳳翔佛骨

唐高宗。詔迎岐州法門寺護國真身塔釋迦佛指骨。至洛陽大內供養。皇后以金函九重。命宣律師送還岐山○肅宗。詔迎法門寺佛骨。至禁中禮敬。傳至諸寺瞻禮○德宗。詔迎法門寺佛骨。入禁中禮敬。歷送京城十寺。世傳三十年當一開。則歲豐人安。韓愈上表諫。貶潮州○文宗。岐山法門寺佛骨塔。慶雲見。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唐高宗。詔迎岐州法門寺護國真身塔釋迦佛指骨。至洛陽大內供養。皇后以金函九重。命宣律師送還岐山○肅宗。詔迎法門寺佛骨。至禁中禮敬。傳至諸寺瞻禮○德宗。詔迎法門寺佛骨。入禁中禮敬。歷送京城十寺。世傳三十年當一開。則歲豐人安。韓愈上表諫。貶潮州○文宗。岐山法門寺佛骨塔。慶雲見。

懿宗。詔迎佛骨。三百里間車馬不絕。公私音樂。儀衛之盛。過於南郊。上降樓迎拜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 懿宗。詔迎佛骨。三百里間車馬不絕。公私音樂。儀衛之盛。過於南郊。上降樓迎拜。

陳留佛指 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 陳留佛指

宋仁宗。勅迎陳留佛指入內。試以烈火擊以金鎚。了無所損。俄而舍利流出。乃製發願文送還本寺。初是有梵僧來陳留闡教寺。施天竺佛指。瑞光屢發○徽宗。方士盛言。陳留佛指乃海狗骨。詔取驗之火焚鐵捶十餘日。色不變。乃加禮送還。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 宋仁宗。勅迎陳留佛指入內。試以烈火擊以金鎚。了無所損。俄而舍利流出。乃製發願文送還本寺。初是有梵僧來陳留闡教寺。施天竺佛指。瑞光屢發○徽宗。方士盛言。陳留佛指乃海狗骨。詔取驗之火焚鐵捶十餘日。色不變。乃加禮送還。

瑞像應世 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 瑞像應世

晉愍帝。吳朱膺於松江得二石像。銘曰維衛佛。迦葉佛。迎至通玄。後漁者得二石鉢。見佛像在鉢際。遂送寺中○明帝。海上網得文殊金像。陶侃迎至江州溺水中。後遠法師起東林神運閣。至江禱之得其像。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 晉愍帝。吳朱膺於松江得二石像。銘曰維衛佛。迦葉佛。迎至通玄。後漁者得二石鉢。見佛像在鉢際。遂送寺中○明帝。海上網得文殊金像。陶侃迎至江州溺水中。後遠法師起東林神運閣。至江禱之得其像。

成帝。高悝望江浦五色光。得金像置長干寺。後網得銅華趺。梵書云。阿育王第四女造○孝武。沙門曇翼見江陵城北五色光。得一銅像。題云阿育王造。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 成帝。高悝望江浦五色光。得金像置長干寺。後網得銅華趺。梵書云。阿育王第四女造○孝武。沙門曇翼見江陵城北五色光。得一銅像。題云阿育王造。

宋高祖。司徒王謐見東掖門地有光得金佛。高七尺二寸○文帝都人孫彥曾妾王惠稱。見江浦有光。得金佛一軀○孝武。盧陵太守周湛進金像高九尺三寸。言僧法均至三曲江。見光浮水面。因獲此像。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 宋高祖。司徒王謐見東掖門地有光得金佛。高七尺二寸○文帝都人孫彥曾妾王惠稱。見江浦有光。得金佛一軀○孝武。盧陵太守周湛進金像高九尺三寸。言僧法均至三曲江。見光浮水面。因獲此像。

梁武帝。夢釋迦檀像入國。乃遣郝騫等西行求像至舍衛國。天監十年負像東還。帝率百僚迎入太極殿○西天沙門自圖形於吳中靈岩寺。像夜起行道。梵僧云。是智積菩薩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 梁武帝。夢釋迦檀像入國。乃遣郝騫等西行求像至舍衛國。天監十年負像東還。帝率百僚迎入太極殿○西天沙門自圖形於吳中靈岩寺。像夜起行道。梵僧云。是智積菩薩。

唐宣宗。會昌毀寺。二僧負東林文殊像藏錦繡谷峯頂寺。復訪像不獲。忽圓光涌於空表。自是峯頂天池常見聖燈百千文殊出沒。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唐宣宗。會昌毀寺。二僧負東林文殊像藏錦繡谷峯頂寺。復訪像不獲。忽圓光涌於空表。自是峯頂天池常見聖燈百千文殊出沒。

宋太宗。陸澤人王緒。見白兔逐之入穴。見石佛五十身。勅就邑寺奉之○通利軍建城掘地得大石佛十身。詔建淳化寺奉其像○真宗。詔送金欄加沙往羅浮中閣寺。奉釋迦瑞像。此像來自西天○神宗。詔迎衡州玉塔入京師。阿育王所造第九塔也○哲宗。袁州仰山舍利石塔。自然出現○袁州木平山舍利石塔出現。夏旱。太守王古禱於木平塔。白衣大士出現。復往仰山塔。泗州大士維摩居士出現○袁州東山羅漢像出現○徽宗。金州奏。獲石羅漢大放光明。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 宋太宗。陸澤人王緒。見白兔逐之入穴。見石佛五十身。勅就邑寺奉之○通利軍建城掘地得大石佛十身。詔建淳化寺奉其像○真宗。詔送金欄加沙往羅浮中閣寺。奉釋迦瑞像。此像來自西天○神宗。詔迎衡州玉塔入京師。阿育王所造第九塔也○哲宗。袁州仰山舍利石塔。自然出現○袁州木平山舍利石塔出現。夏旱。太守王古禱於木平塔。白衣大士出現。復往仰山塔。泗州大士維摩居士出現○袁州東山羅漢像出現○徽宗。金州奏。獲石羅漢大放光明。

聖賢出化 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 聖賢出化

室利房。秦始皇時自西域齎佛經來化。帝以異俗囚之(云云)○摩騰竺法蘭。漢明帝時。以白馬馱經自天竺來(後人有經來白馬寺之句)○宋真宗。瞻摩騰真身製讚○康僧會。魏齊王時。自西域至吳(後人有僧到赤烏年之句)唐高宗時(云云)○祇域。晉武帝。自西域至洛陽○佛圖澄。晉懷帝時。自西竺至洛陽。石勒奉之○單道開。晉穆帝時○杯渡。宋文帝時○誌公觀音化身。始宋明帝十一年終梁武天監十三年○達磨觀音化身。梁武大通元年。自南天竺來○北魏文帝大統元年。自梁入魏○傅大士彌勒化身。出婺州烏傷縣。梁武帝中大通六年(云云)大同元年(云云)○陳文帝。天嘉二年(云云)○宣帝。大建年間(云云)○陸法和。梁武太清(云云)○北齊天保(云云)○稠禪師。北齊天保(云云)○法喜。隋煬帝(云云)○豐干彌陀化現。寒山文殊化現。拾得普賢化現。唐太宗正觀七年(云云)○杜順文殊化現。唐正觀年(云云)○寶掌。高宗顯慶○萬回觀音化身。高宗咸亨○中宗神龍○睿宗景雲○泗州觀音化身。中宗神龍○代宗大歷○僖宗四年○宋太宗。僧伽塔放光○真宗。諡普照明覺大師○徽宗。京師大水。僧伽立空中。旁侍慧岸木叉。一白衣跪於前。既而水退○一行。玄宗開元三年九年○万山李長者。玄宗開元七年○宋哲宗。張商英至万山昭化院。得華嚴決疑論○無畏。玄宗開元四年○宋真宗。瞻無畏塔製讚○金剛智。玄宗開元七年○不空。玄宗開元八年○韋老師。玄宗開元八年○馬郎婦。憲宗元和。普賢化身○隨洪大聖。文宗太和○宋仁宗。祈雨加封○草衣。德宗建中○嬾殘。德宗貞元○傅大士。宣宗曾志願開塔○晉少帝。吳越王問塔○湘山無量壽。懿宗八年。湘山全真禪師阿彌陀佛化身○龜洋二真身。僖宗三年。泉州無了禪師及弟子惠忠二塔○鰕子。昭宗天復○岳林布袋彌勒化現。五代梁○道賢。五代唐○扣氷古佛。五代唐○麻衣。周太祖廣順○宋太祖建隆○婁道者。宋太宗。淳化蹈寶華佛化身○真宗召見○四世界。婁道者云。是日光菩薩化身。言法華。宋太宗○仁宗。默祝請齋○峨眉茂貞。真宗召見○南安岩主。真宗時。定光佛化身○龜山智悟。真宗時祈雨斷臂。云是五百羅漢中一○戒香瘂女。仁宗時。四明戒香維衛古佛○李士寧。仁宗時。於洛陽謂衛開曰。戒香瘂女是維衛佛○蔡君謨。病目夢龍樹○潘盎。神宗時。言法華云。是日光佛○趙棠。神宗時。從潘盎遊○佛陀波利。哲宗時。潁州太守蘇軾乞賜塔院額曰光梵。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 室利房。秦始皇時自西域齎佛經來化。帝以異俗囚之(云云)○摩騰竺法蘭。漢明帝時。以白馬馱經自天竺來(後人有經來白馬寺之句)○宋真宗。瞻摩騰真身製讚○康僧會。魏齊王時。自西域至吳(後人有僧到赤烏年之句)唐高宗時(云云)○祇域。晉武帝。自西域至洛陽○佛圖澄。晉懷帝時。自西竺至洛陽。石勒奉之○單道開。晉穆帝時○杯渡。宋文帝時○誌公觀音化身。始宋明帝十一年終梁武天監十三年○達磨觀音化身。梁武大通元年。自南天竺來○北魏文帝大統元年。自梁入魏○傅大士彌勒化身。出婺州烏傷縣。梁武帝中大通六年(云云)大同元年(云云)○陳文帝。天嘉二年(云云)○宣帝。大建年間(云云)○陸法和。梁武太清(云云)○北齊天保(云云)○稠禪師。北齊天保(云云)○法喜。隋煬帝(云云)○豐干彌陀化現。寒山文殊化現。拾得普賢化現。唐太宗正觀七年(云云)○杜順文殊化現。唐正觀年(云云)○寶掌。高宗顯慶○萬回觀音化身。高宗咸亨○中宗神龍○睿宗景雲○泗州觀音化身。中宗神龍○代宗大歷○僖宗四年○宋太宗。僧伽塔放光○真宗。諡普照明覺大師○徽宗。京師大水。僧伽立空中。旁侍慧岸木叉。一白衣跪於前。既而水退○一行。玄宗開元三年九年○万山李長者。玄宗開元七年○宋哲宗。張商英至万山昭化院。得華嚴決疑論○無畏。玄宗開元四年○宋真宗。瞻無畏塔製讚○金剛智。玄宗開元七年○不空。玄宗開元八年○韋老師。玄宗開元八年○馬郎婦。憲宗元和。普賢化身○隨洪大聖。文宗太和○宋仁宗。祈雨加封○草衣。德宗建中○嬾殘。德宗貞元○傅大士。宣宗曾志願開塔○晉少帝。吳越王問塔○湘山無量壽。懿宗八年。湘山全真禪師阿彌陀佛化身○龜洋二真身。僖宗三年。泉州無了禪師及弟子惠忠二塔○鰕子。昭宗天復○岳林布袋彌勒化現。五代梁○道賢。五代唐○扣氷古佛。五代唐○麻衣。周太祖廣順○宋太祖建隆○婁道者。宋太宗。淳化蹈寶華佛化身○真宗召見○四世界。婁道者云。是日光菩薩化身。言法華。宋太宗○仁宗。默祝請齋○峨眉茂貞。真宗召見○南安岩主。真宗時。定光佛化身○龜山智悟。真宗時祈雨斷臂。云是五百羅漢中一○戒香瘂女。仁宗時。四明戒香維衛古佛○李士寧。仁宗時。於洛陽謂衛開曰。戒香瘂女是維衛佛○蔡君謨。病目夢龍樹○潘盎。神宗時。言法華云。是日光佛○趙棠。神宗時。從潘盎遊○佛陀波利。哲宗時。潁州太守蘇軾乞賜塔院額曰光梵。

立壇受戒 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 立壇受戒

漢明帝。司空劉峻等並求出家(此時但受三歸)魏齊王西天曇摩迦羅至洛陽譯僧祇律立大僧羯磨受戒○高貴卿公曇摩迦羅乞行受法戒沙門朱士行為受戒之始(此受具足戒始)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 漢明帝。司空劉峻等並求出家(此時但受三歸)魏齊王西天曇摩迦羅至洛陽譯僧祇律立大僧羯磨受戒○高貴卿公曇摩迦羅乞行受法戒沙門朱士行為受戒之始(此受具足戒始)。

晉康帝。尼淨檢於本法得戒(此但從比丘尼眾受戒)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 晉康帝。尼淨檢於本法得戒(此但從比丘尼眾受戒)。

宋文帝。僧伽跋摩至建康。為沙門惠照等於船中再受具戒(此開重受戒)○求那跋摩。於南林寺立戒壇。為僧尼受戒。尼惠果等。於戒壇依二眾重受具戒(十僧十尼為二眾)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 宋文帝。僧伽跋摩至建康。為沙門惠照等於船中再受具戒(此開重受戒)○求那跋摩。於南林寺立戒壇。為僧尼受戒。尼惠果等。於戒壇依二眾重受具戒(十僧十尼為二眾)。

寧僧統僧史略云。漢度阿潘受三歸也。晉度淨檢從一眾也。二眾得戒慧果始也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 寧僧統僧史略云。漢度阿潘受三歸也。晉度淨檢從一眾也。二眾得戒慧果始也。

梁武帝。從約法師受具足戒。太子公卿道俗。從師受戒者四萬八千人(此應受菩薩戒)沙門耆艾亦重受戒法(此受具足戒)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 梁武帝。從約法師受具足戒。太子公卿道俗。從師受戒者四萬八千人(此應受菩薩戒)沙門耆艾亦重受戒法(此受具足戒)。

唐高宗。宣律師於淨業寺建石戒壇。為岳瀆沙門再受具戒。撰壇經○代宗。勅大興善寺建方等戒壇○穆宗。中書令王智興。於泗州建方等戒壇。請遇聖誕度僧○敬宗。勅兩街建方等戒壇。左街安國寺。右街興福寺。○宣宗。以會昌沙汰。勅上都荊揚汴益。立方等戒壇。為僧尼再度者重受戒法○懿宗。勅兩街四寺。各建戒壇度僧。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唐高宗。宣律師於淨業寺建石戒壇。為岳瀆沙門再受具戒。撰壇經○代宗。勅大興善寺建方等戒壇○穆宗。中書令王智興。於泗州建方等戒壇。請遇聖誕度僧○敬宗。勅兩街建方等戒壇。左街安國寺。右街興福寺。○宣宗。以會昌沙汰。勅上都荊揚汴益。立方等戒壇。為僧尼再度者重受戒法○懿宗。勅兩街四寺。各建戒壇度僧。

宋太祖。以僧尼無間。勅尼寺置壇受戒。尼大德主之○真宗。昇州崇勝寺。賜名甘露戒壇○詔京師立奉先甘露戒壇。天下諸路皆立戒壇。凡七十二所。京師別立大乘戒壇。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 宋太祖。以僧尼無間。勅尼寺置壇受戒。尼大德主之○真宗。昇州崇勝寺。賜名甘露戒壇○詔京師立奉先甘露戒壇。天下諸路皆立戒壇。凡七十二所。京師別立大乘戒壇。

設像置經 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 設像置經

周穆王子於沁水石窟造迦葉佛像。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 周穆王子於沁水石窟造迦葉佛像。

秦繆公。造佛銅像。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 秦繆公。造佛銅像。

漢桓帝。鑄黃金浮圖老子像。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 漢桓帝。鑄黃金浮圖老子像。

晉武帝。侍中荀勗。於洛陽造金像十二○孝武。安法師於檀溪寺造銅像。能自起行。放光燭天○處士戴逵。自造無量壽佛像置靈寶寺。郄超撮香作禮。勃然烟上○安帝。江夷託戴顒造觀音。夜夢人令改造彌勒。觸手成妙○恭帝。詔瓦官寺鑄丈六金像。放光滿寺○宋文帝。徐州造丈六金佛。有寇難則像身流汗○孝武。路太后於中興寺造普賢像。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 晉武帝。侍中荀勗。於洛陽造金像十二○孝武。安法師於檀溪寺造銅像。能自起行。放光燭天○處士戴逵。自造無量壽佛像置靈寶寺。郄超撮香作禮。勃然烟上○安帝。江夷託戴顒造觀音。夜夢人令改造彌勒。觸手成妙○恭帝。詔瓦官寺鑄丈六金像。放光滿寺○宋文帝。徐州造丈六金佛。有寇難則像身流汗○孝武。路太后於中興寺造普賢像。

梁武帝。幸同泰寺鑄十方佛金銅像。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 梁武帝。幸同泰寺鑄十方佛金銅像。

北魏獻文。勅為太祖下五帝。鑄丈六釋迦佛五軀○孝明。為太后胡氏建永寧寺丈六金像浮圖九層高九十丈。詔諸郡立五級浮圖○孝莊。孟仲暉造夾紵佛。每夜遶座行道○孝武。於平等寺建浮圖設萬僧齋。石佛俯首終日。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 北魏獻文。勅為太祖下五帝。鑄丈六釋迦佛五軀○孝明。為太后胡氏建永寧寺丈六金像浮圖九層高九十丈。詔諸郡立五級浮圖○孝莊。孟仲暉造夾紵佛。每夜遶座行道○孝武。於平等寺建浮圖設萬僧齋。石佛俯首終日。

唐高祖。為太祖下造等身佛三身○太宗夢虞世南。勅造佛像一軀。以資冥福○高宗。勅洛陽龍門山鐫石龕盧舍那佛高八十五尺。沙門智運於龍門山鑿石佛一萬五千身○武后。斂天下僧尼日一錢。作大像於白司馬坂○玄宗。勅諸郡開元寺。鑄皇帝等身金銅佛像○沙門海通。於嘉州大江鑿石為彌勒佛高三百六十尺。覆閣九層。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唐高祖。為太祖下造等身佛三身○太宗夢虞世南。勅造佛像一軀。以資冥福○高宗。勅洛陽龍門山鐫石龕盧舍那佛高八十五尺。沙門智運於龍門山鑿石佛一萬五千身○武后。斂天下僧尼日一錢。作大像於白司馬坂○玄宗。勅諸郡開元寺。鑄皇帝等身金銅佛像○沙門海通。於嘉州大江鑿石為彌勒佛高三百六十尺。覆閣九層。

晉天福。天竺沙門道翊。獲奇木造觀音像。持古佛舍利置豪相中。白光煥發○宣徽將朱崇。掘地得大石佛。舍家為寺○開運初。勅為高祖寫大藏經。奉安明聖寺。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 晉天福。天竺沙門道翊。獲奇木造觀音像。持古佛舍利置豪相中。白光煥發○宣徽將朱崇。掘地得大石佛。舍家為寺○開運初。勅為高祖寫大藏經。奉安明聖寺。

漢高祖。上柱國郭令威。立石碑金剛經於壽春。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 漢高祖。上柱國郭令威。立石碑金剛經於壽春。

宋太祖。勅益州雕大藏經板○勅往峨眉山粧飾佛像○真宗封泰山。詔修眾像三十二身。御製修像記○勅沙門栖演修龍門山石龕佛一萬七千身○哲宗。勅往東林妝神運五殿佛像○蘇軾繪水陸像。作贊十六篇○蘇軾得張氏畫十八羅漢為贊。以授弟轍○高宗。給事中憑檝造大藏經四十八所。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 宋太祖。勅益州雕大藏經板○勅往峨眉山粧飾佛像○真宗封泰山。詔修眾像三十二身。御製修像記○勅沙門栖演修龍門山石龕佛一萬七千身○哲宗。勅往東林妝神運五殿佛像○蘇軾繪水陸像。作贊十六篇○蘇軾得張氏畫十八羅漢為贊。以授弟轍○高宗。給事中憑檝造大藏經四十八所。

建寺造塔 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 建寺造塔

周穆王子於鼓山建竹林寺。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 周穆王子於鼓山建竹林寺。

漢明帝。始造白馬寺。雒陽京城內外十寺。白馬寺東造佛舍利塔。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 漢明帝。始造白馬寺。雒陽京城內外十寺。白馬寺東造佛舍利塔。

魏吳王孫權。武昌造昌樂寺。潘夫人。造惠寶寺。尚書令闞澤。舍宅為德潤寺(今普濟寺是)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 魏吳王孫權。武昌造昌樂寺。潘夫人。造惠寶寺。尚書令闞澤。舍宅為德潤寺(今普濟寺是)。

晉惠帝。會稽諸葛氏造靈寶寺○成帝。尚書令李邈。以句容宅靈耀寺王羲之廬山寺為歸宗寺○許詢建塔四層乏相輪。一朝風雨輪盤自備○康帝。中書令何充舍宅為建福寺○哀帝。詔建瓦官寺○廢帝。詔為支遁法師建沃州寺○簡文帝。詔為尼道容建新林寺。勅長干寺造三級塔○孝武帝。潯陽刺史陶範。舍所居為永法師建西林寺。九江刺史桓伊。為遠法師建東林寺○荊州牧桓沖。命曇翼法師建東西二寺。常及萬僧。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 晉惠帝。會稽諸葛氏造靈寶寺○成帝。尚書令李邈。以句容宅靈耀寺王羲之廬山寺為歸宗寺○許詢建塔四層乏相輪。一朝風雨輪盤自備○康帝。中書令何充舍宅為建福寺○哀帝。詔建瓦官寺○廢帝。詔為支遁法師建沃州寺○簡文帝。詔為尼道容建新林寺。勅長干寺造三級塔○孝武帝。潯陽刺史陶範。舍所居為永法師建西林寺。九江刺史桓伊。為遠法師建東林寺○荊州牧桓沖。命曇翼法師建東西二寺。常及萬僧。

宋高祖。范秦建祇洹寺。謝靈運建招提寺○文帝。為高祖建報恩寺○勅沙門道祜。往鄮縣建浮圖三級○沙門曇摩密多。於鄮縣建阿育王塔。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 宋高祖。范秦建祇洹寺。謝靈運建招提寺○文帝。為高祖建報恩寺○勅沙門道祜。往鄮縣建浮圖三級○沙門曇摩密多。於鄮縣建阿育王塔。

齊高帝。沙門玄暢建齊隆寺。感青衣神人遶山守護○武帝。居士明僧紹。以攝山宅為棲霞寺。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 齊高帝。沙門玄暢建齊隆寺。感青衣神人遶山守護○武帝。居士明僧紹。以攝山宅為棲霞寺。

梁武帝。舊宅七夜放光。勅建光宅寺○詔修長干塔。得琉璃瓶盛舍利爪髮○同泰寺浮圖災。更建十二層浮圖○華陽真人陶弘景。於三茅山建浮圖白塔○岳陽王蕭詧鎮越州。重修甎木二塔。知前身是許詢。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 梁武帝。舊宅七夜放光。勅建光宅寺○詔修長干塔。得琉璃瓶盛舍利爪髮○同泰寺浮圖災。更建十二層浮圖○華陽真人陶弘景。於三茅山建浮圖白塔○岳陽王蕭詧鎮越州。重修甎木二塔。知前身是許詢。

北魏文成。大復佛法。詔郡縣各建浮圖一區○勅建鹿野寺。與禪僧數百習學禪定○孝文。為太后建報德寺。為羅釋法師。舊居草堂建三級浮圖○宣武。洛陽段輝聞地下鍾聲得金佛一菩薩二。遂舍宅為寺○北周。常念寺藏舍利。光明自瓶出。建浮圖奉安之○隋文帝。詔相州戰地。為軍士死事者建寺薦福○辛彥之立十五層浮圖。張元神遊天上見一堂。天人曰。辛刺史當居此○詔天下名藩建靈塔。奉藏舍利。凡百十一塔。靈瑞之迹備在僧傳○唐公李淵。舍宅為清禪寺○詔建禪定寺。召曇遷法師。集名德百二十人居之○智者禪師至玉泉。感關王役神兵造寺○真觀禪師於虎林山建天竺寺○煬帝。智者遺言。於天台山造國清寺。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 北魏文成。大復佛法。詔郡縣各建浮圖一區○勅建鹿野寺。與禪僧數百習學禪定○孝文。為太后建報德寺。為羅釋法師。舊居草堂建三級浮圖○宣武。洛陽段輝聞地下鍾聲得金佛一菩薩二。遂舍宅為寺○北周。常念寺藏舍利。光明自瓶出。建浮圖奉安之○隋文帝。詔相州戰地。為軍士死事者建寺薦福○辛彥之立十五層浮圖。張元神遊天上見一堂。天人曰。辛刺史當居此○詔天下名藩建靈塔。奉藏舍利。凡百十一塔。靈瑞之迹備在僧傳○唐公李淵。舍宅為清禪寺○詔建禪定寺。召曇遷法師。集名德百二十人居之○智者禪師至玉泉。感關王役神兵造寺○真觀禪師於虎林山建天竺寺○煬帝。智者遺言。於天台山造國清寺。

唐高祖。為沙門景暉立勝業寺。為沙門曇獻立慈悲寺。為并州起義立義興寺○太宗。詔以皇家舊宅為興聖寺○詔於建義以來交兵之處各建寺。破劉武周於汾州立弘濟寺。李百藥撰碑(廿七寺云云)○詔以慶善宮為穆太后建慈德寺。為皇太子承乾建普光寺○詔以洛陽舊宅為天宮寺○詔為穆太后建弘福寺○皇太子為文德皇后建慈恩寺○高宗。勅建西明寺大殿十三所○睿宗。詔以沙門惠雲所造汴州建國寺為大相國寺(帝從相王龍飛故以為名)○玄宗。勅以寢殿材建安國寺彌勒殿○勅天下諸郡建開元寺龍興寺○肅宗。上皇幸成都。沙門英幹施粥救貧餒。願國運再清。勅建大聖慈寺九十六院八千五百區○尚書右丞王維與弟縉奉佛。母喪以輞川第為寺○代宗夢遊山寺。翌日瑯琊山建剎進圖。賜名寶應寺○帝夢牛首山辟支佛來見。勅山中建七級浮圖○淮西兵馬使李重倩。舍宅為佛經坊賜名寶應○宣宗。勅天下諸寺修治諸祖師塔○昭宗勅羅什譯經處重建草堂寺。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唐高祖。為沙門景暉立勝業寺。為沙門曇獻立慈悲寺。為并州起義立義興寺○太宗。詔以皇家舊宅為興聖寺○詔於建義以來交兵之處各建寺。破劉武周於汾州立弘濟寺。李百藥撰碑(廿七寺云云)○詔以慶善宮為穆太后建慈德寺。為皇太子承乾建普光寺○詔以洛陽舊宅為天宮寺○詔為穆太后建弘福寺○皇太子為文德皇后建慈恩寺○高宗。勅建西明寺大殿十三所○睿宗。詔以沙門惠雲所造汴州建國寺為大相國寺(帝從相王龍飛故以為名)○玄宗。勅以寢殿材建安國寺彌勒殿○勅天下諸郡建開元寺龍興寺○肅宗。上皇幸成都。沙門英幹施粥救貧餒。願國運再清。勅建大聖慈寺九十六院八千五百區○尚書右丞王維與弟縉奉佛。母喪以輞川第為寺○代宗夢遊山寺。翌日瑯琊山建剎進圖。賜名寶應寺○帝夢牛首山辟支佛來見。勅山中建七級浮圖○淮西兵馬使李重倩。舍宅為佛經坊賜名寶應○宣宗。勅天下諸寺修治諸祖師塔○昭宗勅羅什譯經處重建草堂寺。

晉曹山有梵僧群集山頂。飛行而去。勅建荷玉禪寺○宋太祖。吳越王俶。造金銅八萬四千塔。布散國內○太宗。周廢龍興寺為官倉。寺僧擊鼓求復。勅復為寺○賜天下無名寺額。曰太平興國。曰乾明○勅往五臺造金銅文殊萬菩薩像○詔建開聖禪寺。奉天竺栴檀瑞像釋迦佛牙誌公真身○勅往天台山重建壽昌寺。造羅漢像五百十六身○開寶寺建塔。十一層三十六丈。上手藏舍利塔。放光照天地○真宗。詔賜金修峨眉普賢寺○沙門繼全自西天還。得佛舍利建塔揚州○勅江寧府長干寺塔。賜名聖感○詔并州建資聖院。為將士戰亡追福○仁宗。勅京師建慈化寺。為先帝薦福○勅再建靈感塔○內侍李允寧奏。以第宅創十方淨因寺。詔璉禪師居之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 晉曹山有梵僧群集山頂。飛行而去。勅建荷玉禪寺○宋太祖。吳越王俶。造金銅八萬四千塔。布散國內○太宗。周廢龍興寺為官倉。寺僧擊鼓求復。勅復為寺○賜天下無名寺額。曰太平興國。曰乾明○勅往五臺造金銅文殊萬菩薩像○詔建開聖禪寺。奉天竺栴檀瑞像釋迦佛牙誌公真身○勅往天台山重建壽昌寺。造羅漢像五百十六身○開寶寺建塔。十一層三十六丈。上手藏舍利塔。放光照天地○真宗。詔賜金修峨眉普賢寺○沙門繼全自西天還。得佛舍利建塔揚州○勅江寧府長干寺塔。賜名聖感○詔并州建資聖院。為將士戰亡追福○仁宗。勅京師建慈化寺。為先帝薦福○勅再建靈感塔○內侍李允寧奏。以第宅創十方淨因寺。詔璉禪師居之。

英宗。勅天下私造寺院。並賜壽聖之額○神宗。勅開寶寺靈感塔。御篆鴻福圓成之塔○哲宗。四明延慶沙門介然創十六觀堂。陳瓘為記○徽宗。雲居祐禪師作三塔。白雲端禪師建祖堂。洪覺範論之曰。雲居白雲識度高遠。斯可為天下法○高宗。勅天下州郡立報恩寺。為徽宗追嚴○勅西湖北山建天申萬壽圓覺寺○孝宗。賜內帑於上竺建藏殿○勅賜錢於上竺建十六觀堂。內翰樓鑰記○勅於禁中建內觀堂。一遵上竺制度。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 英宗。勅天下私造寺院。並賜壽聖之額○神宗。勅開寶寺靈感塔。御篆鴻福圓成之塔○哲宗。四明延慶沙門介然創十六觀堂。陳瓘為記○徽宗。雲居祐禪師作三塔。白雲端禪師建祖堂。洪覺範論之曰。雲居白雲識度高遠。斯可為天下法○高宗。勅天下州郡立報恩寺。為徽宗追嚴○勅西湖北山建天申萬壽圓覺寺○孝宗。賜內帑於上竺建藏殿○勅賜錢於上竺建十六觀堂。內翰樓鑰記○勅於禁中建內觀堂。一遵上竺制度。

西天求法 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 西天求法

魏高貴鄉公。沙門朱士。西遊于闐得放光般若。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 魏高貴鄉公。沙門朱士。西遊于闐得放光般若。

晉安帝。沙門法顯。自西域往五天竺得經像。泛南海而還。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 晉安帝。沙門法顯。自西域往五天竺得經像。泛南海而還。

宋高祖。曇無竭往西竺。二十年還。揚都譯經○後廢帝。沙門法獻西遊于闐。得提婆品○梁沙門智宣。往西竺得梵經還。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 宋高祖。曇無竭往西竺。二十年還。揚都譯經○後廢帝。沙門法獻西遊于闐。得提婆品○梁沙門智宣。往西竺得梵經還。

陳宣帝。沙門智圓往西竺。隋文帝時得梵經還。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 陳宣帝。沙門智圓往西竺。隋文帝時得梵經還。

北魏孝明。遣使者宋雲沙門法力。往西天。得梵經百七十部還。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 北魏孝明。遣使者宋雲沙門法力。往西天。得梵經百七十部還。

北齊後主。沙門寶暹等往西天。得梵本還。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 北齊後主。沙門寶暹等往西天。得梵本還。

隋文帝。陳朝沙門智周等。西竺求經還。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 隋文帝。陳朝沙門智周等。西竺求經還。

唐太宗。勅李義表王元策使西竺。登耆山刻碑。紀唐威德○玄奘三藏自西天求經還。召見。詔撰西域記。○武后。初義淨三藏自南海附舶。往西竺求法。至是將梵本寄佛逝國。述南海寄歸傳。求法高僧傳○玄宗。沙門惠日往西天還。召見說法。賜號慈愍三藏法師○梁太祖。沙門智宣往西竺求經還。進佛骨梵經。○宋太祖。沙門道圓遊五天竺還。進舍利梵經○沙門行勤等。應詔往西竺求法。所經諸國並賜詔書。令遣人前導○沙門建盛自西竺還。進貝葉梵經○真宗。開封府陳恕言。沙門往西天取經者。宜察人材○仁宗。沙門懷問乞往西竺。為今上建塔於佛金剛座側○沙門懷問得濟永定等自中天竺還。進佛骨舍利貝葉梵經西天碑十九本。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唐太宗。勅李義表王元策使西竺。登耆山刻碑。紀唐威德○玄奘三藏自西天求經還。召見。詔撰西域記。○武后。初義淨三藏自南海附舶。往西竺求法。至是將梵本寄佛逝國。述南海寄歸傳。求法高僧傳○玄宗。沙門惠日往西天還。召見說法。賜號慈愍三藏法師○梁太祖。沙門智宣往西竺求經還。進佛骨梵經。○宋太祖。沙門道圓遊五天竺還。進舍利梵經○沙門行勤等。應詔往西竺求法。所經諸國並賜詔書。令遣人前導○沙門建盛自西竺還。進貝葉梵經○真宗。開封府陳恕言。沙門往西天取經者。宜察人材○仁宗。沙門懷問乞往西竺。為今上建塔於佛金剛座側○沙門懷問得濟永定等自中天竺還。進佛骨舍利貝葉梵經西天碑十九本。

東土譯經 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 東土譯經

漢明帝。摩騰竺法蘭至。始譯四十二章經。法蘭又譯佛本行經五部○桓帝。支讖譯般舟三昧經等二十一部○靈帝。竺佛朔譯道行般若經。終漢之世。譯經三百餘部○信士嚴佛調。譯古維摩經。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 漢明帝。摩騰竺法蘭至。始譯四十二章經。法蘭又譯佛本行經五部○桓帝。支讖譯般舟三昧經等二十一部○靈帝。竺佛朔譯道行般若經。終漢之世。譯經三百餘部○信士嚴佛調。譯古維摩經。

魏齊王。曇摩迦羅譯僧祇律。曇無德譯四分戒本。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 魏齊王。曇摩迦羅譯僧祇律。曇無德譯四分戒本。

康僧鎧譯無量壽經○高貴鄉公沙門帛延至洛陽。譯無量清淨平等覺經。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 康僧鎧譯無量壽經○高貴鄉公沙門帛延至洛陽。譯無量清淨平等覺經。

○沙門朱士行。至于闐得放光般若經。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 ○沙門朱士行。至于闐得放光般若經。

晉武帝。竺法護譯正法華涅槃經等○孝武。鳩摩羅釋至秦。譯大品般若經○安帝。羅釋在秦。譯妙法華經遺教經維摩經大智度論○曇無讖至涼。譯悲華經大般涅槃經(四十卷)○佛陀耶舍在秦。譯四分律○佛陀跋陀羅。於建康譯華嚴經(六十卷)惠嚴惠觀筆受。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 晉武帝。竺法護譯正法華涅槃經等○孝武。鳩摩羅釋至秦。譯大品般若經○安帝。羅釋在秦。譯妙法華經遺教經維摩經大智度論○曇無讖至涼。譯悲華經大般涅槃經(四十卷)○佛陀耶舍在秦。譯四分律○佛陀跋陀羅。於建康譯華嚴經(六十卷)惠嚴惠觀筆受。

○宋少帝。佛陀釋譯五分律○文帝。曇摩密多譯普賢行法經。畺良耶舍譯無量壽佛經。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 ○宋少帝。佛陀釋譯五分律○文帝。曇摩密多譯普賢行法經。畺良耶舍譯無量壽佛經。

齊高帝。曇摩耶舍譯無量義經。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 齊高帝。曇摩耶舍譯無量義經。

梁武帝。沙門眾善譯文殊般若經。帝親筆受○真諦譯金光明經○簡文帝。真諦譯起信論俱舍論。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 梁武帝。沙門眾善譯文殊般若經。帝親筆受○真諦譯金光明經○簡文帝。真諦譯起信論俱舍論。

北魏宣武。菩提流支於紫極殿譯經。帝親筆受。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 北魏宣武。菩提流支於紫極殿譯經。帝親筆受。

陳文帝。闍那崛多譯佛本行經三十二部。學士費長房筆受。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 陳文帝。闍那崛多譯佛本行經三十二部。學士費長房筆受。

隋文帝。笈多崛多重譯法華經(八卷者名添品)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 隋文帝。笈多崛多重譯法華經(八卷者名添品)。

唐太宗。玄奘三藏上新譯菩薩藏經顯揚聖教論等○奘法師譯瑜伽師地論。勅頒賜九道總管。御製聖教序○高宗。佛陀多羅譯圓覺經。勅左僕射於志寧。吏部尚書來濟。兼譯經潤文○詔玄奘三藏譯大般若經六百卷○沙門會寧泛海至訶陵國。遇智賢對譯涅槃後分經二卷○勅三藏日照杜行顗。共譯佛頂尊勝呪。勅不避國諱○武后。遣使往于闐國迎實叉難陀。至東都。重譯華嚴經八十卷(此第二次譯)○中宗。宰相房融至南海。遇般剌密諦譯首楞嚴經。融親筆受○詔義淨三藏譯藥師七佛經。上親筆受○詔菩提流志。於佛光殿譯經。上親筆受。百僚侍坐○菩提流志譯寶積經。修文館學士武平一充翻經使。盧藏用等潤文○菩提流志進新譯經。賜齋林光殿。勅畫工圖翻經大德於殿壁○睿宗。菩提流志譯寶積經。宰相張說。侍郎陸象先。博士賀知章等潤文○德宗。菩提流志進寶積經百二十卷。御製聖教序○般若三藏譯烏荼國進本華嚴淨行品。帝親預譯場。臨文裁正○般若三藏澄觀法師進新譯華嚴經四十卷(此第三次譯)○憲宗。勅諫議孟簡等。於醴泉宮監護譯經潤文。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唐太宗。玄奘三藏上新譯菩薩藏經顯揚聖教論等○奘法師譯瑜伽師地論。勅頒賜九道總管。御製聖教序○高宗。佛陀多羅譯圓覺經。勅左僕射於志寧。吏部尚書來濟。兼譯經潤文○詔玄奘三藏譯大般若經六百卷○沙門會寧泛海至訶陵國。遇智賢對譯涅槃後分經二卷○勅三藏日照杜行顗。共譯佛頂尊勝呪。勅不避國諱○武后。遣使往于闐國迎實叉難陀。至東都。重譯華嚴經八十卷(此第二次譯)○中宗。宰相房融至南海。遇般剌密諦譯首楞嚴經。融親筆受○詔義淨三藏譯藥師七佛經。上親筆受○詔菩提流志。於佛光殿譯經。上親筆受。百僚侍坐○菩提流志譯寶積經。修文館學士武平一充翻經使。盧藏用等潤文○菩提流志進新譯經。賜齋林光殿。勅畫工圖翻經大德於殿壁○睿宗。菩提流志譯寶積經。宰相張說。侍郎陸象先。博士賀知章等潤文○德宗。菩提流志進寶積經百二十卷。御製聖教序○般若三藏譯烏荼國進本華嚴淨行品。帝親預譯場。臨文裁正○般若三藏澄觀法師進新譯華嚴經四十卷(此第三次譯)○憲宗。勅諫議孟簡等。於醴泉宮監護譯經潤文。

宋太祖。天竺沙門法天譯聖無量壽經。王龜從潤文○太宗召法天入京師。始興譯事○三藏天息災施護至。勅赴闕召見○詔建譯經院。令天息災等居之。述譯經儀式。自譯主至潤文。凡九位。車駕親幸。賜坐尉諭○真宗。上幸譯經院觀譯經○知制誥朱子昂兼譯經潤文官○侍郎陳恕言。譯經院久費供億。乞罷之。上以先朝盛典不許○宰相王欽若兼譯經潤文使○宰相丁謂兼譯經潤文使。翰林學士晁逈李維兼潤文官○仁宗。三藏惟淨乞停罷譯經。上曰。三聖舊典焉敢即廢。且琛貢之籍非鴻臚則不可識○宰相章得象兼譯經潤文使○宰相文彥博兼譯經潤文使○翰林夏竦等。進新譯經音義七十卷○右僕射譯經潤文使呂夷簡。參知政事潤文官宋綬。奉詔修法寶錄○宰相富弼兼譯經潤文使○徽宗。譯經三藏金總持。南遊江浙。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 宋太祖。天竺沙門法天譯聖無量壽經。王龜從潤文○太宗召法天入京師。始興譯事○三藏天息災施護至。勅赴闕召見○詔建譯經院。令天息災等居之。述譯經儀式。自譯主至潤文。凡九位。車駕親幸。賜坐尉諭○真宗。上幸譯經院觀譯經○知制誥朱子昂兼譯經潤文官○侍郎陳恕言。譯經院久費供億。乞罷之。上以先朝盛典不許○宰相王欽若兼譯經潤文使○宰相丁謂兼譯經潤文使。翰林學士晁逈李維兼潤文官○仁宗。三藏惟淨乞停罷譯經。上曰。三聖舊典焉敢即廢。且琛貢之籍非鴻臚則不可識○宰相章得象兼譯經潤文使○宰相文彥博兼譯經潤文使○翰林夏竦等。進新譯經音義七十卷○右僕射譯經潤文使呂夷簡。參知政事潤文官宋綬。奉詔修法寶錄○宰相富弼兼譯經潤文使○徽宗。譯經三藏金總持。南遊江浙。

經目僧數 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經目僧數

唐玄宗。沙門智昇撰開元釋教錄。凡五千四十八卷。宋仁宗。三藏惟淨進天聖釋教錄。凡六千一百九十七卷。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唐玄宗。沙門智昇撰開元釋教錄。凡五千四十八卷。宋仁宗。三藏惟淨進天聖釋教錄。凡六千一百九十七卷。

北魏孝靜。僧尼二百萬人。寺三萬所。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 北魏孝靜。僧尼二百萬人。寺三萬所。

北齊文宣。僧尼四百萬人。寺四萬所。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 北齊文宣。僧尼四百萬人。寺四萬所。

宋真宗。僧三十九萬七千六百十五人。尼六萬一千二百四十人○仁宗。僧三十八萬五千五百二十人。尼四萬八千七百四十人○神宗。僧二十二萬六百六十人。尼三萬四千三十人○高宗。僧二十萬。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 宋真宗。僧三十九萬七千六百十五人。尼六萬一千二百四十人○仁宗。僧三十八萬五千五百二十人。尼四萬八千七百四十人○神宗。僧二十二萬六百六十人。尼三萬四千三十人○高宗。僧二十萬。

天台傳教 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 天台傳教

北齊。河南文禪師悟龍樹一心三智之旨。為思禪師說三觀口訣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 北齊。河南文禪師悟龍樹一心三智之旨。為思禪師說三觀口訣。

陳文帝。思禪師於大蘇山為顗禪師說四安樂行。示普賢道場○廢帝。思禪師來居南岳。為岳君授戒法○宣帝。顗禪師於金陵瓦官寺。為儀同沈君理等開法華經題○少帝。詔瓦官禪師赴太極殿。開大智度論題仁王般若經題○詔瓦官禪師居光宅寺。帝幸寺聽講仁王經○光宅禪師講法華經。章安頂禪師預聽。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 陳文帝。思禪師於大蘇山為顗禪師說四安樂行。示普賢道場○廢帝。思禪師來居南岳。為岳君授戒法○宣帝。顗禪師於金陵瓦官寺。為儀同沈君理等開法華經題○少帝。詔瓦官禪師赴太極殿。開大智度論題仁王般若經題○詔瓦官禪師居光宅寺。帝幸寺聽講仁王經○光宅禪師講法華經。章安頂禪師預聽。

隋文帝。晉王廣於揚州迎禪師授菩薩戒。上師號曰智者○智者禪師。於玉泉山為關王父子授菩薩戒○智者於玉泉山說法華玄義。章安預聽○智者於玉泉山說摩訶止觀。章安預聽○恭帝。章安於天台國清為法華威禪師說止觀。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 隋文帝。晉王廣於揚州迎禪師授菩薩戒。上師號曰智者○智者禪師。於玉泉山為關王父子授菩薩戒○智者於玉泉山說法華玄義。章安預聽○智者於玉泉山說摩訶止觀。章安預聽○恭帝。章安於天台國清為法華威禪師說止觀。

唐高宗。法華為天宮威禪師說止觀○武后。天宮為左溪朗禪師說止觀○玄宗。左溪為荊溪然禪師說止觀○代宗。荊溪於佛隴為邃法師說止觀○德宗。邃法師於國清為修法師說止觀○文宗。修法師於禪林為外法師說止觀○僖宗。外法師於國清為琇法師說止觀○昭宗。琇法師於國清為竦法師說止觀。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唐高宗。法華為天宮威禪師說止觀○武后。天宮為左溪朗禪師說止觀○玄宗。左溪為荊溪然禪師說止觀○代宗。荊溪於佛隴為邃法師說止觀○德宗。邃法師於國清為修法師說止觀○文宗。修法師於禪林為外法師說止觀○僖宗。外法師於國清為琇法師說止觀○昭宗。琇法師於國清為竦法師說止觀。

晉高祖。竦法師於國清為寂法師說止觀。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 晉高祖。竦法師於國清為寂法師說止觀。

宋太祖。寂法師於螺溪為通法師說止觀諸法門。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 宋太祖。寂法師於螺溪為通法師說止觀諸法門。

太宗。通法師於寶雲為禮法師說止觀諸法門。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 太宗。通法師於寶雲為禮法師說止觀諸法門。

真宗。禮法師於南湖保恩答日本源信法師問目。賜保恩額為延慶。同異聞師作誡誓辭二篇。俾為長講天台教法之地○禮法師結十僧。修法華懺三年。焚身供法。翰林楊億貽書勸請住世○詔賜東掖山智者教文印本四千六百二十卷○都尉李遵勗奏。四明禮法師高行遺身。上嘉歎。賜號法智○詔遣內侍俞源清。往四明延慶請法智領眾修懺祈福。為述修懺要旨○章懿太后遣使詣天竺。請式法師。為國行懺。師上金光明護國儀。因奏天台教卷乞入大藏○仁宗。勅內侍楊懷古詣天竺。為國祈福。式法師復乞天台教文入藏○延慶法智。於佛生日縱魚鳥。述放生文。郡守曾會以聞。勅樞密劉筠撰文立石寺門○延慶法智。策試生徒名開幃。四十二章至今為法○詔賜天台教文入藏。飯靈山千眾○東掖山如法師集百僧修長懺。都尉馬遵勗聞於朝。賜號神照。與郡守章得象諸賢。結白蓮社○神宗。海月大師惠辨居天竺靈山。郡補都僧正。凡管內寺院虛席。會諸剎英俊開問義科場。餬名考校○孝宗。勅福州東禪。依天聖二年降旨。天台教部鏤板入藏○寧宗。荊門軍乞加封玉泉智者。勅賜靈惠大師○理宗。靈山守愚奏。法智大師所著記鈔二百餘卷乞入藏。制可。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 真宗。禮法師於南湖保恩答日本源信法師問目。賜保恩額為延慶。同異聞師作誡誓辭二篇。俾為長講天台教法之地○禮法師結十僧。修法華懺三年。焚身供法。翰林楊億貽書勸請住世○詔賜東掖山智者教文印本四千六百二十卷○都尉李遵勗奏。四明禮法師高行遺身。上嘉歎。賜號法智○詔遣內侍俞源清。往四明延慶請法智領眾修懺祈福。為述修懺要旨○章懿太后遣使詣天竺。請式法師。為國行懺。師上金光明護國儀。因奏天台教卷乞入大藏○仁宗。勅內侍楊懷古詣天竺。為國祈福。式法師復乞天台教文入藏○延慶法智。於佛生日縱魚鳥。述放生文。郡守曾會以聞。勅樞密劉筠撰文立石寺門○延慶法智。策試生徒名開幃。四十二章至今為法○詔賜天台教文入藏。飯靈山千眾○東掖山如法師集百僧修長懺。都尉馬遵勗聞於朝。賜號神照。與郡守章得象諸賢。結白蓮社○神宗。海月大師惠辨居天竺靈山。郡補都僧正。凡管內寺院虛席。會諸剎英俊開問義科場。餬名考校○孝宗。勅福州東禪。依天聖二年降旨。天台教部鏤板入藏○寧宗。荊門軍乞加封玉泉智者。勅賜靈惠大師○理宗。靈山守愚奏。法智大師所著記鈔二百餘卷乞入藏。制可。

禪苑傳燈 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 禪苑傳燈

梁武帝大通元年。菩提達磨汎海至廣州。詔入見。問如何是聖諦第一義。師云。廓然無聖。帝曰。對朕者誰。師云。不識。帝不契。師渡江入魏。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 梁武帝大通元年。菩提達磨汎海至廣州。詔入見。問如何是聖諦第一義。師云。廓然無聖。帝曰。對朕者誰。師云。不識。帝不契。師渡江入魏。

北魏孝明武泰元年。達磨自梁入魏。止嵩高山少林面壁。三詔不至○文帝大統元年。達磨傳法及袈裟於惠可。端坐示滅。葬熊耳山定林寺。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 北魏孝明武泰元年。達磨自梁入魏。止嵩高山少林面壁。三詔不至○文帝大統元年。達磨傳法及袈裟於惠可。端坐示滅。葬熊耳山定林寺。

隋文帝。二祖惠可先傳法於僧粲。往正勅寺說法。有和法師謗於邑加以非法。先謂粲曰。吾有宿累今當償之○煬帝。三祖僧粲居皖公山。傳法於沙彌道信。儼立而化。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 隋文帝。二祖惠可先傳法於僧粲。往正勅寺說法。有和法師謗於邑加以非法。先謂粲曰。吾有宿累今當償之○煬帝。三祖僧粲居皖公山。傳法於沙彌道信。儼立而化。

唐太宗。四祖道信居黃梅山。四徵不起○四祖居破頭山。有老僧號栽松道者。寄生周氏女。見四祖令出家。是為弘忍○四祖望破頭山。紫氣如蓋。下有白氣橫分六道。忍曰。莫是和上他日橫出一枝佛法否。祖曰。如是○高宗。五祖弘忍見行者惠能壁間書偈。夜召能告之曰。佛以正法眼藏展轉傳授。吾今授汝并所傳袈裟。用以表信。能通夕南邁。明上座追至庾嶺。能擲衣鉢於石上。明舉之不動(云云)○高宗。牛頭融禪師得法於五祖。應橫出一枝佛法之記○慧能至廣州值印宗禪師。為其落髮受戒。大開東山法門。明年歸曹溪○中宗。遣使迎六祖入京行道。表辭以疾○肅宗。勅使往韶州迎六祖衣鉢。入內供養○代宗。夢六祖請衣鉢還山。勅劉景頂戴送還。○詔忠國師入見。問太白山人。識山識地。識字善算(云云)○憲宗。江州刺史李渤問歸宗常禪師。如何是芥子納須彌(云云)○居士龐蘊問馬祖云。不與萬法為侶是什麼人(云云)○龐公謂州牧于頔曰。但願空諸所有。謹勿實諸所無○百丈海禪師。始創禪居。稱長老上堂升座主賓問酬(云云)。後世廣之名禪苑清規○穆宗。侍郎白居易見歸宗。值師泥壁(云云)○白居易知杭州。問道鳥窠禪師(云云)○文宗。觀察使陸亘。請南泉入郡問道(云云)○宣宗。勅鹽官齊安禪師。以師禮召。力辭○召弘辯禪師。入見問道○懿宗。雪峯存禪師。居山四十年。法席冠天下(云云)○昭宗。仰山寂禪師稟法於溈山。世稱溈仰宗。○趙王見趙州諗禪師(云云)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唐太宗。四祖道信居黃梅山。四徵不起○四祖居破頭山。有老僧號栽松道者。寄生周氏女。見四祖令出家。是為弘忍○四祖望破頭山。紫氣如蓋。下有白氣橫分六道。忍曰。莫是和上他日橫出一枝佛法否。祖曰。如是○高宗。五祖弘忍見行者惠能壁間書偈。夜召能告之曰。佛以正法眼藏展轉傳授。吾今授汝并所傳袈裟。用以表信。能通夕南邁。明上座追至庾嶺。能擲衣鉢於石上。明舉之不動(云云)○高宗。牛頭融禪師得法於五祖。應橫出一枝佛法之記○慧能至廣州值印宗禪師。為其落髮受戒。大開東山法門。明年歸曹溪○中宗。遣使迎六祖入京行道。表辭以疾○肅宗。勅使往韶州迎六祖衣鉢。入內供養○代宗。夢六祖請衣鉢還山。勅劉景頂戴送還。○詔忠國師入見。問太白山人。識山識地。識字善算(云云)○憲宗。江州刺史李渤問歸宗常禪師。如何是芥子納須彌(云云)○居士龐蘊問馬祖云。不與萬法為侶是什麼人(云云)○龐公謂州牧于頔曰。但願空諸所有。謹勿實諸所無○百丈海禪師。始創禪居。稱長老上堂升座主賓問酬(云云)。後世廣之名禪苑清規○穆宗。侍郎白居易見歸宗。值師泥壁(云云)○白居易知杭州。問道鳥窠禪師(云云)○文宗。觀察使陸亘。請南泉入郡問道(云云)○宣宗。勅鹽官齊安禪師。以師禮召。力辭○召弘辯禪師。入見問道○懿宗。雪峯存禪師。居山四十年。法席冠天下(云云)○昭宗。仰山寂禪師稟法於溈山。世稱溈仰宗。○趙王見趙州諗禪師(云云)。

梁太祖。玄沙備禪師。閩王待以師禮。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 梁太祖。玄沙備禪師。閩王待以師禮。

唐莊宗。召三聖惠然禪師。入內殿問禪法(云云)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唐莊宗。召三聖惠然禪師。入內殿問禪法(云云)。

周世宗。江南唐後主。以師禮待益禪師。諡大法眼。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 周世宗。江南唐後主。以師禮待益禪師。諡大法眼。

宋太祖。勅韶州開視雲門塔。真身如生。迎赴闕供養○仁宗。眉山蘇洵。謁祖印訥禪師問法○大覺璉禪師乞歸老山中進頌(云云)○英宗。璉禪師乞歸育王山。建宸奎閣。奉先朝聖製。蘇軾作記○神宗。詔革廬山東林為禪席。命總禪師居之。應遠公七百年之讖○哲宗。韶陽南華重辯。請蘇軾書柳宗元六祖碑(云云)○四明大梅山英禪師稱。照律師分慈愍三藏集謗禪宗為異見著空。作解謗以詰之○徽宗。知和禪師至四明正言陳禾招居東湖二靈山。一虎為侍者(云云)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 宋太祖。勅韶州開視雲門塔。真身如生。迎赴闕供養○仁宗。眉山蘇洵。謁祖印訥禪師問法○大覺璉禪師乞歸老山中進頌(云云)○英宗。璉禪師乞歸育王山。建宸奎閣。奉先朝聖製。蘇軾作記○神宗。詔革廬山東林為禪席。命總禪師居之。應遠公七百年之讖○哲宗。韶陽南華重辯。請蘇軾書柳宗元六祖碑(云云)○四明大梅山英禪師稱。照律師分慈愍三藏集謗禪宗為異見著空。作解謗以詰之○徽宗。知和禪師至四明正言陳禾招居東湖二靈山。一虎為侍者(云云)。

律宗垂範 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 律宗垂範

梁武帝。度律師眾聖點記。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 梁武帝。度律師眾聖點記。

陳宣帝。文律師上書。免僧侶轉輸之役○瑗律師。勅總知國內初受戒者參律五夏。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 陳宣帝。文律師上書。免僧侶轉輸之役○瑗律師。勅總知國內初受戒者參律五夏。

北魏孝文。法聰律師專講四分律。門人道覆。錄為義疏。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 北魏孝文。法聰律師專講四分律。門人道覆。錄為義疏。

隋文帝。靈藏律師。帝手勅曰。弟子是俗人天子。律師是道人天子。由是度人至數萬。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 隋文帝。靈藏律師。帝手勅曰。弟子是俗人天子。律師是道人天子。由是度人至數萬。

唐高宗。宣律師在西明寺行道足跌。有聖者扶其足曰。北天王太子那吒奉命來衛。及獻佛。師與天人廣問律相西天勝迹。作天人感通傳○智光律師。於廣州與行者惠能授滿分戒○中宗。勅文綱律師入大內。安居行道○詔道岸律師入宮。為妃主授歸戒。命圖形林光宮。製御讚○玄宗。日本國沙門榮睿至揚州。律師鑒真與睿附舶而去。王迎勞之館毘盧殿。請授歸戒。日本律學始此。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唐高宗。宣律師在西明寺行道足跌。有聖者扶其足曰。北天王太子那吒奉命來衛。及獻佛。師與天人廣問律相西天勝迹。作天人感通傳○智光律師。於廣州與行者惠能授滿分戒○中宗。勅文綱律師入大內。安居行道○詔道岸律師入宮。為妃主授歸戒。命圖形林光宮。製御讚○玄宗。日本國沙門榮睿至揚州。律師鑒真與睿附舶而去。王迎勞之館毘盧殿。請授歸戒。日本律學始此。

宋仁宗。杭州允堪律師。述會正記。釋南山律文○徽宗。杭州元照律師。約法華開顯。作資持記。釋南山律文○理宗。明慶思律師奏。南山大智律文乞入藏。制可。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 宋仁宗。杭州允堪律師。述會正記。釋南山律文○徽宗。杭州元照律師。約法華開顯。作資持記。釋南山律文○理宗。明慶思律師奏。南山大智律文乞入藏。制可。

神尼異行 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 神尼異行

晉康帝。比丘尼淨檢。於本法得戒。有天女下庭。忻然携手。躡光升天○廢帝。洛陽東寺尼道馨說法華維摩。聽者如市○簡文帝。召烏江寺尼道容授八關齋戒○孝武帝。桓溫在姑熟。有異尼來見求浴。以刀破腹斷兩足。謂溫曰。卿若作天子。亦當如是(云云)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 晉康帝。比丘尼淨檢。於本法得戒。有天女下庭。忻然携手。躡光升天○廢帝。洛陽東寺尼道馨說法華維摩。聽者如市○簡文帝。召烏江寺尼道容授八關齋戒○孝武帝。桓溫在姑熟。有異尼來見求浴。以刀破腹斷兩足。謂溫曰。卿若作天子。亦當如是(云云)。

宋文帝。尼道壽誦法華。有寶蓋垂覆頂上。明帝。尼淨秀感龍王諸天驅使。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 宋文帝。尼道壽誦法華。有寶蓋垂覆頂上。明帝。尼淨秀感龍王諸天驅使。

梁武帝。剡川尼法宣誦法華。見帳蓋覆其上。郡守請為越城母師。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 梁武帝。剡川尼法宣誦法華。見帳蓋覆其上。郡守請為越城母師。

陳武帝。高郵尼誦法華。十爪生華。號華手尼。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 陳武帝。高郵尼誦法華。十爪生華。號華手尼。

隋文帝。始生。般若寺尼智仙視育之。及長密告之曰。汝當大貴。佛法暫廢。賴汝而興。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 隋文帝。始生。般若寺尼智仙視育之。及長密告之曰。汝當大貴。佛法暫廢。賴汝而興。

唐武后。絳州二女亡。旦詣墳號哭。忽生蓮花五莖。后聞召一女。親為落髮○德宗。安國寺二尼持法惠忍。同修法華三昧。忽有尼號空姑。來止宿。中夜身光赫然。人謂是普賢。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唐武后。絳州二女亡。旦詣墳號哭。忽生蓮花五莖。后聞召一女。親為落髮○德宗。安國寺二尼持法惠忍。同修法華三昧。忽有尼號空姑。來止宿。中夜身光赫然。人謂是普賢。

名山勝迹 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 名山勝迹

阿育王山。晉武帝時。劉薩訶至鄮山求舍利塔。始建精含。因號阿育王山○太白山。晉惠帝。沙門義興廬於山中。太白化童子給侍。因號天童太白山○唐玄宗。高僧法睿案故迹。立精舍誦法華。太白化童子送供。因號太白禪師。名其山曰天童○天竺山。晉成帝。沙門竺惠理至虎林山(唐時避諱改為武林)驚曰。中天竺靈鷲小嶺。何年飛來。因名天竺山飛來峯靈隱寺○石城山。齊武帝。沙門僧護於剡縣石城山鑿石造彌勒佛。後有僧淑僧祐相繼鑿成。高十一丈。天神謂宣律師。即護淑祐後身。世稱為三生石佛○唐昭宗。吳越王建瑞相寺。以奉石像○羅浮山。唐玄宗。勅羅淨山是華首菩薩住處。特立延祥寺○五臺山。記云。山形五峙周五百里。中臺高四十里。上有文殊彌勒石像。東南有清涼寺。文殊所居(宋太宗太平五年所引)唐高宗。勅沙門會賾詣五臺。見金光滿殿。空聲善哉○罽賓沙門佛陀波利至五臺遇老人。令還西土取佛頂尊勝呪。(云云)○代宗。沙門法照謁五臺。見金門樓觀文殊普賢分座說法。因建竹林寺○憲宗。無著禪師入五臺。見山翁牽牛隨入一寺。呼均提童子進玳瑁盃。對飲酥酪○穆宗。裴度奏。五臺文殊見從者萬眾○宋太宗。勅內侍往五臺。造金銅文殊萬菩薩像。重修真容華嚴十寺○太洪山。唐文宗善信大師斷足而化。張武陵父子侍立亦解化。人稱大聖二聖云○峨眉山志云。昔蒲翁入山。見普賢大士真相。自茲顯迹○宋太祖。勅往峨眉山莊嚴佛像。因嘉州奏。普賢見相○太宗。勅往成都鑄金銅普賢像。安峨眉山白水寺。三峨高出五岳。秀甲九州為震旦第一山○通判王袞往峨眉。見瓦屋山皆變金色中有普賢○勅送寶冠袈裟往峨眉普賢寺。見大士乘紫雲行空中○雁蕩山。山頂大池相傳為雁蕩。下二潭為龍湫。諾矩羅尊者所居(見真宗祥符初)○補陀山。唐宣宗。補陀山在大海中。去鄞城東南水道六百里。大悲經所謂補陀落迦山觀世音宮殿。山有潮音洞。洞前石橋。瞻禮者或見大士善財淨瓶頻伽。(云云)(天下名山不止於此。今但取通塞志所引故爾)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿育王山。晉武帝時。劉薩訶至鄮山求舍利塔。始建精含。因號阿育王山○太白山。晉惠帝。沙門義興廬於山中。太白化童子給侍。因號天童太白山○唐玄宗。高僧法睿案故迹。立精舍誦法華。太白化童子送供。因號太白禪師。名其山曰天童○天竺山。晉成帝。沙門竺惠理至虎林山(唐時避諱改為武林)驚曰。中天竺靈鷲小嶺。何年飛來。因名天竺山飛來峯靈隱寺○石城山。齊武帝。沙門僧護於剡縣石城山鑿石造彌勒佛。後有僧淑僧祐相繼鑿成。高十一丈。天神謂宣律師。即護淑祐後身。世稱為三生石佛○唐昭宗。吳越王建瑞相寺。以奉石像○羅浮山。唐玄宗。勅羅淨山是華首菩薩住處。特立延祥寺○五臺山。記云。山形五峙周五百里。中臺高四十里。上有文殊彌勒石像。東南有清涼寺。文殊所居(宋太宗太平五年所引)唐高宗。勅沙門會賾詣五臺。見金光滿殿。空聲善哉○罽賓沙門佛陀波利至五臺遇老人。令還西土取佛頂尊勝呪。(云云)○代宗。沙門法照謁五臺。見金門樓觀文殊普賢分座說法。因建竹林寺○憲宗。無著禪師入五臺。見山翁牽牛隨入一寺。呼均提童子進玳瑁盃。對飲酥酪○穆宗。裴度奏。五臺文殊見從者萬眾○宋太宗。勅內侍往五臺。造金銅文殊萬菩薩像。重修真容華嚴十寺○太洪山。唐文宗善信大師斷足而化。張武陵父子侍立亦解化。人稱大聖二聖云○峨眉山志云。昔蒲翁入山。見普賢大士真相。自茲顯迹○宋太祖。勅往峨眉山莊嚴佛像。因嘉州奏。普賢見相○太宗。勅往成都鑄金銅普賢像。安峨眉山白水寺。三峨高出五岳。秀甲九州為震旦第一山○通判王袞往峨眉。見瓦屋山皆變金色中有普賢○勅送寶冠袈裟往峨眉普賢寺。見大士乘紫雲行空中○雁蕩山。山頂大池相傳為雁蕩。下二潭為龍湫。諾矩羅尊者所居(見真宗祥符初)○補陀山。唐宣宗。補陀山在大海中。去鄞城東南水道六百里。大悲經所謂補陀落迦山觀世音宮殿。山有潮音洞。洞前石橋。瞻禮者或見大士善財淨瓶頻伽。(云云)(天下名山不止於此。今但取通塞志所引故爾)。

聖教感通 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 聖教感通

魏正始。康居沙門康僧會入吳。吳主令求舍利。潔齋懇求三七日。鏗然有聲(云云)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 魏正始。康居沙門康僧會入吳。吳主令求舍利。潔齋懇求三七日。鏗然有聲(云云)。

晉成帝。蘇峻亂焚燒宮室。獨樂賢堂所畫釋迦像不壞。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 晉成帝。蘇峻亂焚燒宮室。獨樂賢堂所畫釋迦像不壞。

宋文帝。將軍王玄謨將刑。夢人教念十句觀音經。遂得免。北齊武成。孫敬德有罪當死。夢僧教誦經千遍。臨刑刀三折。宋嘉祐龍學梅摯妻失目。夢白衣教誦十句觀音經。雙目復明(此經前後三驗)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 宋文帝。將軍王玄謨將刑。夢人教念十句觀音經。遂得免。北齊武成。孫敬德有罪當死。夢僧教誦經千遍。臨刑刀三折。宋嘉祐龍學梅摯妻失目。夢白衣教誦十句觀音經。雙目復明(此經前後三驗)。

齊武帝。劉霽母疾。誦觀音數萬。夢僧曰。夫人算盡。當為申延六十日○竟陵王。夢中作維摩一契詠之群鶴飛舞○晉安王七歲母病。請僧行道。銅罌蓮花鮮紅七日○明帝。滕曇恭五歲母病思瓜。俄有僧遺一瓜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 齊武帝。劉霽母疾。誦觀音數萬。夢僧曰。夫人算盡。當為申延六十日○竟陵王。夢中作維摩一契詠之群鶴飛舞○晉安王七歲母病。請僧行道。銅罌蓮花鮮紅七日○明帝。滕曇恭五歲母病思瓜。俄有僧遺一瓜。

北魏文成。疏勒國進佛袈裟長二丈帝命焚試。終日不然○孝莊。永寧寺浮圖災。東萊人見在海中。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 北魏文成。疏勒國進佛袈裟長二丈帝命焚試。終日不然○孝莊。永寧寺浮圖災。東萊人見在海中。

隋煬帝。為智者設千僧齋。嚫溢一人。咸謂化身來受國供。開視靈塔。唯空床虛帳。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 隋煬帝。為智者設千僧齋。嚫溢一人。咸謂化身來受國供。開視靈塔。唯空床虛帳。

唐高祖。李錄事亡往餘法師處聽法。與人言曰。人頭以上便是鬼神諸天充滿○高宗。英禪師修設梁武水陸。感秦莊襄王張儀等致謝(云云)○憲宗。法師智辯炊飯散郊外。祝之曰。食吾飯者願為法侶。後二十年往鄴城開講。座下千眾皆年少○官軍與吳元濟戰。鄧隱峯振錫飛空。兩軍仰觀歎異○懿宗。禁中設萬僧齋。有長眉僧。來應供受嚫畢。陵空而去○昭宗。文矩禪師。謁西院時。五百僧俱染時疾。師以杖點之。隨杖而起。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唐高祖。李錄事亡往餘法師處聽法。與人言曰。人頭以上便是鬼神諸天充滿○高宗。英禪師修設梁武水陸。感秦莊襄王張儀等致謝(云云)○憲宗。法師智辯炊飯散郊外。祝之曰。食吾飯者願為法侶。後二十年往鄴城開講。座下千眾皆年少○官軍與吳元濟戰。鄧隱峯振錫飛空。兩軍仰觀歎異○懿宗。禁中設萬僧齋。有長眉僧。來應供受嚫畢。陵空而去○昭宗。文矩禪師。謁西院時。五百僧俱染時疾。師以杖點之。隨杖而起。

宋太祖。至相國寺見僧醉嘔。密令小璫取吐物。則真乳香○上親征揚州。以固拒欲阬之。有沙門稱清範。來乞恩宥。翌日幸龍興寺。見殿上羅漢手擎草表○真宗。開寶寺金色光見。上幸敬觀地上。獲舍利五千粒○仁宗。夢龍蟠景德寺地。遣使視之。僧道隆臥門外。召見為建院(云云)相州發塔基得佛髮舍利。引之甚長。人從中過往來不斷○神宗。雷峯才法師為靈芝元照等授菩薩戒。見觀音像放光○朱壽昌刺血書經。求母五十年。得於同州○哲宗。張商英遊五臺。見文殊在金光中○楊傑詣雙林禮大士。輪藏自轉○登封令樓异修少林道場。產芝草十二本。雨甘露。夜有光屬天○徽宗。楊州奏。泗州大聖見於普慧塔○詔移釋迦像至御容殿。像俛首過橫梁。又持紙度像足○道法師流道州。郡守夢佛像荷枷入城。守知其異。令善待之○孝宗。魏公史浩。初攝昌國鹽監謁補陀山。見大士金色雙齒。有長身僧來見。語公歷官至太師。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 宋太祖。至相國寺見僧醉嘔。密令小璫取吐物。則真乳香○上親征揚州。以固拒欲阬之。有沙門稱清範。來乞恩宥。翌日幸龍興寺。見殿上羅漢手擎草表○真宗。開寶寺金色光見。上幸敬觀地上。獲舍利五千粒○仁宗。夢龍蟠景德寺地。遣使視之。僧道隆臥門外。召見為建院(云云)相州發塔基得佛髮舍利。引之甚長。人從中過往來不斷○神宗。雷峯才法師為靈芝元照等授菩薩戒。見觀音像放光○朱壽昌刺血書經。求母五十年。得於同州○哲宗。張商英遊五臺。見文殊在金光中○楊傑詣雙林禮大士。輪藏自轉○登封令樓异修少林道場。產芝草十二本。雨甘露。夜有光屬天○徽宗。楊州奏。泗州大聖見於普慧塔○詔移釋迦像至御容殿。像俛首過橫梁。又持紙度像足○道法師流道州。郡守夢佛像荷枷入城。守知其異。令善待之○孝宗。魏公史浩。初攝昌國鹽監謁補陀山。見大士金色雙齒。有長身僧來見。語公歷官至太師。

持誦功深 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 持誦功深

晉安帝。沙門曇翼誦法華。感普賢來試。(云云)○沙門法莊誦法華。房門神兵衛護○沙門曇邃。赴曰塢神祠。請講法華九十日。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 晉安帝。沙門曇翼誦法華。感普賢來試。(云云)○沙門法莊誦法華。房門神兵衛護○沙門曇邃。赴曰塢神祠。請講法華九十日。

宋孝武。沙門僧瑜。常持法華。是年入柴龕焚身。所居生雙桐樹○沙門惠益誦法華焚身。帝駕往勸止。不從。詔焚處建藥王寺。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 宋孝武。沙門僧瑜。常持法華。是年入柴龕焚身。所居生雙桐樹○沙門惠益誦法華焚身。帝駕往勸止。不從。詔焚處建藥王寺。

梁武帝。庾詵誦法華。舉家聞上行先生已生淨土。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 梁武帝。庾詵誦法華。舉家聞上行先生已生淨土。

元帝。琰法師誦般若經獲延年。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 元帝。琰法師誦般若經獲延年。

北魏。博士盧景祐繫獄。至心誦經枷鎖自脫。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 北魏。博士盧景祐繫獄。至心誦經枷鎖自脫。

隋文帝。沙門惠盈講法華。五道大神請授戒法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 隋文帝。沙門惠盈講法華。五道大神請授戒法。

唐高祖。書生苟倩。空中書金剛經曰。擬諸天讀誦。後大雨。其地丈餘不濕。異僧曰。此地空中有經。諸天以寶蓋覆之○太宗。岑文本常念普門品。乘舟吳江。舟覆隨波至岸。後於家設齋。一僧曰。天下方亂。君幸不預。災終至富貴。太宗朝為中書令○玄宗。沙門楚金誦法華經。至寶塔品。塔忽現前○遂州任善病亡。同一僧至閻王所。僧曰。常誦金剛經。忽有五色雲迎僧升天。冥官謂善曰。汝亦曾誦。即令放還。漣水趙壁路逢亡妻言。今受苦。可取衣裝造金剛經。一部將畢。因過墓所。老人云。汝妻已生天○蘇珪合家常誦金剛經。姜崔氏以瘦瘁竊食肉。為骨骾氣絕見閻王。責曰。汝夫是肉身菩薩。汝何為食肉。賴有誦經功延壽二十年。遂蘇○肅宗。沙門抱玉入京受戒。帝夢吳僧誦法華。口出五色光(云云)○代宗。沙門道遵置法華經院。舉高行十四人常持法華。以燭繼晝○別駕周伯達常持金剛經。忽見梵僧自稱須菩提。謂曰。汝誦經何不斷肉。伯達竦懼。即蔬素。祥感屢見○文宗。尚食厨烹雞子。忽群卵呼觀音菩薩。勅不得用雞子。又一日食蛤蜊。有擘不開者。俄變為大士形。因詔天下寺院皆立觀音像。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唐高祖。書生苟倩。空中書金剛經曰。擬諸天讀誦。後大雨。其地丈餘不濕。異僧曰。此地空中有經。諸天以寶蓋覆之○太宗。岑文本常念普門品。乘舟吳江。舟覆隨波至岸。後於家設齋。一僧曰。天下方亂。君幸不預。災終至富貴。太宗朝為中書令○玄宗。沙門楚金誦法華經。至寶塔品。塔忽現前○遂州任善病亡。同一僧至閻王所。僧曰。常誦金剛經。忽有五色雲迎僧升天。冥官謂善曰。汝亦曾誦。即令放還。漣水趙壁路逢亡妻言。今受苦。可取衣裝造金剛經。一部將畢。因過墓所。老人云。汝妻已生天○蘇珪合家常誦金剛經。姜崔氏以瘦瘁竊食肉。為骨骾氣絕見閻王。責曰。汝夫是肉身菩薩。汝何為食肉。賴有誦經功延壽二十年。遂蘇○肅宗。沙門抱玉入京受戒。帝夢吳僧誦法華。口出五色光(云云)○代宗。沙門道遵置法華經院。舉高行十四人常持法華。以燭繼晝○別駕周伯達常持金剛經。忽見梵僧自稱須菩提。謂曰。汝誦經何不斷肉。伯達竦懼。即蔬素。祥感屢見○文宗。尚食厨烹雞子。忽群卵呼觀音菩薩。勅不得用雞子。又一日食蛤蜊。有擘不開者。俄變為大士形。因詔天下寺院皆立觀音像。

宋太祖。詔沈義倫以金銀字寫金剛經。召沙門崇蘊入內講演○孝宗。四明沃承璋。行雪月大師般若經關(云云)○光宗。都官陸沅日誦法華三部。及殮蓮花香氣自口鼻而出。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 宋太祖。詔沈義倫以金銀字寫金剛經。召沙門崇蘊入內講演○孝宗。四明沃承璋。行雪月大師般若經關(云云)○光宗。都官陸沅日誦法華三部。及殮蓮花香氣自口鼻而出。

西遊樂國 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 西遊樂國

晉廬山東林遠法師。與西林永法師劉遺民宗炳雷次宗十八賢。結社念佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 晉廬山東林遠法師。與西林永法師劉遺民宗炳雷次宗十八賢。結社念佛。

梁武帝。庾詵家人聞空聲云。上行先生已生淨土。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 梁武帝。庾詵家人聞空聲云。上行先生已生淨土。

北魏太武。縊沙門玄高惠崇殺之。弟子法進號呼。即見高於空中。問和上與崇公當生何所。高曰。我往惡處度生。崇公已歸淨土。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 北魏太武。縊沙門玄高惠崇殺之。弟子法進號呼。即見高於空中。問和上與崇公當生何所。高曰。我往惡處度生。崇公已歸淨土。

唐太宗。善導法師至京師造彌陀經十餘萬卷。畫淨土變相三百餘壁。滿長安中並從其化(云云)○德宗。法照法師於并州行五會。教人念佛。帝聞東北方有念佛聲。遣使尋至太原。乃迎入禁中。教宮人念佛。亦及五會○沙門少康往新定化郡人念佛。每升座唱佛。眾見一佛從口出。連唱十聲。則見十佛。後放異光數道而逝○宣宗。白居易畫西方淨土一部。晝夜供養。一夕念佛而化○懿宗。湘山全真禪師坐亡。世稱無量壽佛化現。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唐太宗。善導法師至京師造彌陀經十餘萬卷。畫淨土變相三百餘壁。滿長安中並從其化(云云)○德宗。法照法師於并州行五會。教人念佛。帝聞東北方有念佛聲。遣使尋至太原。乃迎入禁中。教宮人念佛。亦及五會○沙門少康往新定化郡人念佛。每升座唱佛。眾見一佛從口出。連唱十聲。則見十佛。後放異光數道而逝○宣宗。白居易畫西方淨土一部。晝夜供養。一夕念佛而化○懿宗。湘山全真禪師坐亡。世稱無量壽佛化現。

宋太祖。吳越王錢氏。請壽禪師居永明。日暮往別峯念佛。後焚香告眾加趺而化○仁宗。文彥博在京師。與嚴禪師結僧俗十萬人念佛○哲宗。楊傑繪丈六阿彌陀佛隨身觀念。感佛來迎○蘇軾嘗携阿彌陀佛一軸曰。此軾往生西方公據也○高宗。金虜破四明逼湖心肇律師北行。至京口謂人曰。否西歸矣。即聞笙歌之聲。一時軍民咸見師西望念佛而化○侍郎吳秉信被召至蕭山驛舍。聞天樂聲即曰。金臺已至。言訖而化○孝宗。龍舒王日休念佛。日千拜。一夕云。佛來接我也。屹然立化。為淨土文行於世(若欲知古今往生事迹。常尋淨土立教志四卷觀之)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 宋太祖。吳越王錢氏。請壽禪師居永明。日暮往別峯念佛。後焚香告眾加趺而化○仁宗。文彥博在京師。與嚴禪師結僧俗十萬人念佛○哲宗。楊傑繪丈六阿彌陀佛隨身觀念。感佛來迎○蘇軾嘗携阿彌陀佛一軸曰。此軾往生西方公據也○高宗。金虜破四明逼湖心肇律師北行。至京口謂人曰。否西歸矣。即聞笙歌之聲。一時軍民咸見師西望念佛而化○侍郎吳秉信被召至蕭山驛舍。聞天樂聲即曰。金臺已至。言訖而化○孝宗。龍舒王日休念佛。日千拜。一夕云。佛來接我也。屹然立化。為淨土文行於世(若欲知古今往生事迹。常尋淨土立教志四卷觀之)。