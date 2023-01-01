佛祖統紀卷第五十二 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛祖統紀卷第五十二

宋咸淳四明福泉沙門志磐撰 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 宋咸淳四明福泉沙門志磐撰

歷代會要志第十九之二 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 歷代會要志第十九之二

宿命前身 放生禁殺 祈禱災異 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 宿命前身 放生禁殺 祈禱災異

國朝典故 諸國朝貢 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 國朝典故 諸國朝貢

宿命前身 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 宿命前身

晉武帝。羊祜前身造武當山寺。今供給偏重(云云)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 晉武帝。羊祜前身造武當山寺。今供給偏重(云云)。

梁武帝。岳陽王蕭察鎮越。知前身是許詢與曇彥造塔(云云)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 梁武帝。岳陽王蕭察鎮越。知前身是許詢與曇彥造塔(云云)。

北齊文宣。使人乘駝出城。奄然如夢。至山腹寺取經函。群沙彌曰。高洋駝來。引見老僧。問曰。高洋作天子何如(云云)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 北齊文宣。使人乘駝出城。奄然如夢。至山腹寺取經函。群沙彌曰。高洋駝來。引見老僧。問曰。高洋作天子何如(云云)。

唐太宗。威禪師前身是陳徐陵。聽智者講經立五願。後生縉雲朱氏。投章安為師○栽松道者。託生周氏女。遇四祖出家。是為五祖忍○玄宗。房琯與道士邢和璞過夏。入廢寺使人掘地。得甕中所藏婁師德與永禪師書。悅然悟前身為永○沙門法秀有異僧引入終南山。見朱門榜曰回向。老宿指宮房曰。此唐天子舊室。命侍者取玉簫曰。向居此好聲樂。謫為人間主。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唐太宗。威禪師前身是陳徐陵。聽智者講經立五願。後生縉雲朱氏。投章安為師○栽松道者。託生周氏女。遇四祖出家。是為五祖忍○玄宗。房琯與道士邢和璞過夏。入廢寺使人掘地。得甕中所藏婁師德與永禪師書。悅然悟前身為永○沙門法秀有異僧引入終南山。見朱門榜曰回向。老宿指宮房曰。此唐天子舊室。命侍者取玉簫曰。向居此好聲樂。謫為人間主。

○德宗。西川節度韋臯初生。有梵僧曰。此諸葛武侯後身。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 ○德宗。西川節度韋臯初生。有梵僧曰。此諸葛武侯後身。

○憲宗。齊君佐梵僧與一棗食之。即悟前身是講經僧。乃投靈隱出家名鑑空。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 ○憲宗。齊君佐梵僧與一棗食之。即悟前身是講經僧。乃投靈隱出家名鑑空。

○僖宗。知玄國師見一珠入左股痛甚。上有晁錯二字。玄知宿業即右脇而逝。世稱玄是袁盎後身(云云)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 ○僖宗。知玄國師見一珠入左股痛甚。上有晁錯二字。玄知宿業即右脇而逝。世稱玄是袁盎後身(云云)。

宋仁宗。參政張方平出知滁州。至僧舍見楞伽經。手迹宛然。知前身為書經僧○宰相曾公亮。前身是禪門青草堂○頴州官妓。口作蓮華香。蜀僧曰。此女前為尼。誦法華三十年○哲宗。蘇軾前身五祖戒禪師。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 宋仁宗。參政張方平出知滁州。至僧舍見楞伽經。手迹宛然。知前身為書經僧○宰相曾公亮。前身是禪門青草堂○頴州官妓。口作蓮華香。蜀僧曰。此女前為尼。誦法華三十年○哲宗。蘇軾前身五祖戒禪師。

○放生禁殺 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 ○放生禁殺

隋文帝。詔天下正五九月及六齋日。不得殺生命○智者禪師至岳州講金光明經。化一郡五縣。一千餘所咸捨漁捕。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 隋文帝。詔天下正五九月及六齋日。不得殺生命○智者禪師至岳州講金光明經。化一郡五縣。一千餘所咸捨漁捕。

梁武帝。勅太醫不得以生類為藥。郊廟牲牷。皆代以麪。宗廟用蔬果。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 梁武帝。勅太醫不得以生類為藥。郊廟牲牷。皆代以麪。宗廟用蔬果。

北魏獻文。勅祭天地宗社勿用牲。歲活七萬五千牲命。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 北魏獻文。勅祭天地宗社勿用牲。歲活七萬五千牲命。

北齊文宣。受戒不食肉。禁境內屠殺。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 北齊文宣。受戒不食肉。禁境內屠殺。

唐高祖。詔正五九及月十齋日。不得行刑屠釣○武后。勅斷天下屠釣○肅宗。詔天下立放生池。凡八十一所。顏真卿撰碑。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唐高祖。詔正五九及月十齋日。不得行刑屠釣○武后。勅斷天下屠釣○肅宗。詔天下立放生池。凡八十一所。顏真卿撰碑。

宋太祖。詔民間二月至九月。不許採捕彈射。著於令○真宗。詔天下州郡放生池悉與興復。無池之處沿江淮州郡近城五里。並禁漁捕○諸暨令潘華。依普賢懺法不令捕江湖間魚。及奉詔還闕。夢魚為人形者數萬。號哭沸天。皆云長者去矣。吾輩不免烹矣。云云○天竺慈雲法師奏請西湖為放生池。每歲四月八日。郡人會湖上縱魚鳥。為主上祝壽。仁宗。四明延慶法智法師。每歲佛生日放魚鳥祝聖壽。郡以上聞。勅樞密劉筠撰碑立於寺門。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 宋太祖。詔民間二月至九月。不許採捕彈射。著於令○真宗。詔天下州郡放生池悉與興復。無池之處沿江淮州郡近城五里。並禁漁捕○諸暨令潘華。依普賢懺法不令捕江湖間魚。及奉詔還闕。夢魚為人形者數萬。號哭沸天。皆云長者去矣。吾輩不免烹矣。云云○天竺慈雲法師奏請西湖為放生池。每歲四月八日。郡人會湖上縱魚鳥。為主上祝壽。仁宗。四明延慶法智法師。每歲佛生日放魚鳥祝聖壽。郡以上聞。勅樞密劉筠撰碑立於寺門。

祈禱災異 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 祈禱災異

晉簡文。有烏巢太極殿。召尼道容授八關齋戒。烏運巢而去○妖星為變。召沙門法曠行懺。星為之沒○孝武。西天涉公至長安。常呪龍致雨。秦主尊事之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 晉簡文。有烏巢太極殿。召尼道容授八關齋戒。烏運巢而去○妖星為變。召沙門法曠行懺。星為之沒○孝武。西天涉公至長安。常呪龍致雨。秦主尊事之。

齊武帝不豫。召諸沙門祈佛。感天香滿殿聖僧振錫 北魏節閔國子博士盧景祐通佛法。從兄作亂累及景祐。至心誦經枷鎖自脫。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 齊武帝不豫。召諸沙門祈佛。感天香滿殿聖僧振錫 北魏節閔國子博士盧景祐通佛法。從兄作亂累及景祐。至心誦經枷鎖自脫。

隋文帝。亢旱。曇延法師升御座。帝及群臣受八關齋戒。俄而雨注。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 隋文帝。亢旱。曇延法師升御座。帝及群臣受八關齋戒。俄而雨注。

唐太宗。詔京城諸郡僧道。轉經行道七日夜。祈保秋成。每歲正七月為式○詔京城沙門。每月二十七日行道。轉仁王經。為國祈福○詔淨禪師至京祈雨。感白虹晝見。大雨通濟○中宗。詔菩提流志結壇祈雨。三日大澍。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唐太宗。詔京城諸郡僧道。轉經行道七日夜。祈保秋成。每歲正七月為式○詔京城沙門。每月二十七日行道。轉仁王經。為國祈福○詔淨禪師至京祈雨。感白虹晝見。大雨通濟○中宗。詔菩提流志結壇祈雨。三日大澍。

玄宗。康居入𡨥安西。詔不空誦仁王呪。感北天王子神兵現。五國奔潰○代宗。吐蕃逼京師。內出仁王經。詔不空置百高座講經。寇平○勅灌頂道場。選沙門二七員。為國長誦佛頂呪○彗星見於東方。詔不空行法。星為殞。春夏不雨。建壇祈禱。大雨沾足○當陽節度張昭。請沙門自覺曰。聞龍神依師聽經忘其行雨。願起大悲。師焚香遙祝。雲起大雨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 玄宗。康居入𡨥安西。詔不空誦仁王呪。感北天王子神兵現。五國奔潰○代宗。吐蕃逼京師。內出仁王經。詔不空置百高座講經。寇平○勅灌頂道場。選沙門二七員。為國長誦佛頂呪○彗星見於東方。詔不空行法。星為殞。春夏不雨。建壇祈禱。大雨沾足○當陽節度張昭。請沙門自覺曰。聞龍神依師聽經忘其行雨。願起大悲。師焚香遙祝。雲起大雨。

宋太祖。幸相國寺祈雨。設千僧齋○上幸相國寺祈雨。進蔬食雨大濟○將郊天雨不止。遣使禱無畏真身塔。及期而霽○真宗。亢旱梵僧於金明池立壇呪龍。須臾雨至○神宗。夏旱。上於禁中齋禱。夢神僧空中吐霧。覺而大雨。勅求其像。得之相國寺閣第十三尊羅漢○哲宗昇法師居興福。趙清獻公帥越。亢旱大疫。迎大士懇禱。一夕雨注疫病亦息。因奏所居曰圓通○高宗。孟后去國南向。奉摩利支天像以護身○李玨避虜遇乘車人。教持摩利支天尊號。獲免兵厄○金虜入杭。上親詣上竺大士殿恭禱。為戰沒者修水陸供。有夢戰死者相慶得生善趣○大旱。詔道法師祈雨。師呪四鮮鯽投諸江。雨大洽○淫雨不止。遣內侍禱上竺大士。施玉器七寶冠。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 宋太祖。幸相國寺祈雨。設千僧齋○上幸相國寺祈雨。進蔬食雨大濟○將郊天雨不止。遣使禱無畏真身塔。及期而霽○真宗。亢旱梵僧於金明池立壇呪龍。須臾雨至○神宗。夏旱。上於禁中齋禱。夢神僧空中吐霧。覺而大雨。勅求其像。得之相國寺閣第十三尊羅漢○哲宗昇法師居興福。趙清獻公帥越。亢旱大疫。迎大士懇禱。一夕雨注疫病亦息。因奏所居曰圓通○高宗。孟后去國南向。奉摩利支天像以護身○李玨避虜遇乘車人。教持摩利支天尊號。獲免兵厄○金虜入杭。上親詣上竺大士殿恭禱。為戰沒者修水陸供。有夢戰死者相慶得生善趣○大旱。詔道法師祈雨。師呪四鮮鯽投諸江。雨大洽○淫雨不止。遣內侍禱上竺大士。施玉器七寶冠。

國朝典故(聖節 內道場 功德院 國諱) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 國朝典故(聖節 內道場 功德院 國諱)

北魏太武。誕生之節。始詔天下佛寺建祝壽道場。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 北魏太武。誕生之節。始詔天下佛寺建祝壽道場。

唐玄宗。詔天下寺觀建天長節祝壽道場。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唐玄宗。詔天下寺觀建天長節祝壽道場。

勅僧道遇千秋節。開元寺行道散齋○德宗誕節。詔澄觀法師。入內殿講經○文宗。詔聖節宰臣百僚詣寺設千僧齋○昭宗。聖節。勅兩街僧道。入內殿談論○景宗聖節。勅寺觀設齋禁屠釣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 勅僧道遇千秋節。開元寺行道散齋○德宗誕節。詔澄觀法師。入內殿講經○文宗。詔聖節宰臣百僚詣寺設千僧齋○昭宗。聖節。勅兩街僧道。入內殿談論○景宗聖節。勅寺觀設齋禁屠釣。

梁太祖大明節。勅百官詣寺行香祝壽。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 梁太祖大明節。勅百官詣寺行香祝壽。

唐莊宗聖節。勅僧錄雲辯與道士入內談論。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唐莊宗聖節。勅僧錄雲辯與道士入內談論。

周太祖聖節。宰臣百僚詣寺觀建祝壽道場。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 周太祖聖節。宰臣百僚詣寺觀建祝壽道場。

宋太祖長春節。宰相范質製祝壽齋疏云云。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 宋太祖長春節。宰相范質製祝壽齋疏云云。

長春節。詔沙門殿試經律論義十條○欽宗詔道君聖節仍就道觀。若乾龍節仍就佛寺。一依祖宗舊法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 長春節。詔沙門殿試經律論義十條○欽宗詔道君聖節仍就道觀。若乾龍節仍就佛寺。一依祖宗舊法。

晉孝武內殿奉佛。召沙門居中行道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 晉孝武內殿奉佛。召沙門居中行道。

唐代宗。勅百沙門於禁中念誦。謂之內道場○勅大明宮建道場。感佛光現。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唐代宗。勅百沙門於禁中念誦。謂之內道場○勅大明宮建道場。感佛光現。

宋太宗。贊寧僧統入見滋福殿。其處安佛像經藏。立剎聲鍾。即內道場○詔兩街供奉僧於內殿建道場為民祈福○孝宗建內觀堂。詔上竺訥法師。領五十僧入修金光明懺。歲以為常。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 宋太宗。贊寧僧統入見滋福殿。其處安佛像經藏。立剎聲鍾。即內道場○詔兩街供奉僧於內殿建道場為民祈福○孝宗建內觀堂。詔上竺訥法師。領五十僧入修金光明懺。歲以為常。

唐睿宗。勅貴妃公主。始建功德院○代宗詔輔相大臣。始建功德院。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唐睿宗。勅貴妃公主。始建功德院○代宗詔輔相大臣。始建功德院。

宋徽宗。勅照祖宗舊法。應勳臣戚里功德墳寺自造屋置田。止賜額蠲免科敷。聽本家請住持。不許指占有額寺院○高宗。司諫陳公輔上疏。應臣僚前曾陳乞有額寺院充墳寺功德者。乞照祖宗成法。並與改正○理宗。臣僚言。乞將宰執指占有額寺院。並與追正。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 宋徽宗。勅照祖宗舊法。應勳臣戚里功德墳寺自造屋置田。止賜額蠲免科敷。聽本家請住持。不許指占有額寺院○高宗。司諫陳公輔上疏。應臣僚前曾陳乞有額寺院充墳寺功德者。乞照祖宗成法。並與改正○理宗。臣僚言。乞將宰執指占有額寺院。並與追正。

宋孝武。勅文帝忌日。於中興寺建八關齋。從臣袁敏孫更進魚肉。帝怒免官。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 宋孝武。勅文帝忌日。於中興寺建八關齋。從臣袁敏孫更進魚肉。帝怒免官。

唐太宗。勅先朝忌辰。於章敬寺行香設齋中宗。詔七朝忌辰。於內殿設齋行香○玄宗。勅僧道遇國忌。就龍興寺行道散齋○宣宗。勅列聖忌辰。並詣僧寺行香如舊典(時當武宗沙汰之後)○勅州郡國忌行香。不得携酒肉入寺。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唐太宗。勅先朝忌辰。於章敬寺行香設齋中宗。詔七朝忌辰。於內殿設齋行香○玄宗。勅僧道遇國忌。就龍興寺行道散齋○宣宗。勅列聖忌辰。並詣僧寺行香如舊典(時當武宗沙汰之後)○勅州郡國忌行香。不得携酒肉入寺。

晉天福。勅國忌。宰臣百僚詣寺行香飯僧。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 晉天福。勅國忌。宰臣百僚詣寺行香飯僧。

宋太宗。詔國忌。宰相已下。詣寺觀行香禁腥酒。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 宋太宗。詔國忌。宰相已下。詣寺觀行香禁腥酒。

諸國朝貢 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸國朝貢

晉武帝。扶南國遣使。進金佛象牙塔○安帝。師子國進玉佛像。高四尺二寸。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 晉武帝。扶南國遣使。進金佛象牙塔○安帝。師子國進玉佛像。高四尺二寸。

宋文帝。迦毘羅國。師子國。訶羅陀國訶羅單國。闍婆國。五國咸遣使入貢。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 宋文帝。迦毘羅國。師子國。訶羅陀國訶羅單國。闍婆國。五國咸遣使入貢。

齊東昏侯。扶桑國僧惠深來京師。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 齊東昏侯。扶桑國僧惠深來京師。

梁武帝。于陀利國入貢云。東土有聖王出○扶南國沙門進珊瑚佛像○盤盤國遣使進佛牙○丹丹國遣使進佛像○扶南國遣使朝貢。請佛像經論○百濟國遣使朝貢請經論○于闐國遣使貢玉佛像。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 梁武帝。于陀利國入貢云。東土有聖王出○扶南國沙門進珊瑚佛像○盤盤國遣使進佛牙○丹丹國遣使進佛像○扶南國遣使朝貢。請佛像經論○百濟國遣使朝貢請經論○于闐國遣使貢玉佛像。

唐太宗。高麗三國沙門僧願。入中國學佛法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唐太宗。高麗三國沙門僧願。入中國學佛法。

德宗。吐蕃遣使乞賜沙門善講佛理者。上令良琇往赴。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 德宗。吐蕃遣使乞賜沙門善講佛理者。上令良琇往赴。

宋太祖。高麗沙門諦觀。持天台論疏。至中國謁螺溪法師○高麗國君遣三十六僧來中國。學永明壽禪師。至今法眼一宗盛行海外○西天沙門可智等來朝○西天沙門蘇葛陀來貢佛舍利文殊華○西天沙門彌羅來貢梵經○于闐國沙門善名七人來○高昌國遣僧法淵。貢辟支佛牙○太宗。西天沙門吉祥來進梵經○沙門繼縱自西天還。貢梵經舍利塔○中天竺沙門鉢納摩來。貢舍利塔○天竺沙門護羅來貢梵經○沙門光遠遊西天還。進西竺王子表。貢釋迦舍利○沙門法遇自西天還。貢佛頂舍利梵經○沙門重達自西天還。進佛舍利梵經○中天竺沙門補陀來。進舍利梵經○占城國沙門淨戒詣闕貢金銅鈴杵○高麗國王遣使。乞賜大經藏御製佛乘文集。詔給○日本國沙門奝然來朝。言其國傳襲六十四世。隋開皇中。遣使入中國求法華經。唐永徽四年。遣僧道照。入中國從奘法師傳法(云云備在通塞志)。奝然歸國。乞賜藏經。詔給○日本國法濟大師奝然。遣弟子嘉因祈乾來朝○真宗祥符九年。北天竺沙門天覺。南天竺沙門妙德。西天竺沙門等。各進舍利梵經。中天竺沙門童壽來進梵經。東天竺沙門普積來進梵經。一歲之中五竺咸貢○日本國沙門寂照來。進無量壽佛像金字法華經○中天竺沙門儞尾抳來。進舍利梵經○西天竺沙門佛護來進梵經○西天三藏法護來。進舍利梵經○北天沙門戒賢來進梵經○迦濕彌羅國沙門目羅失稽來進梵經○西天沙門達磨波來進梵經○西天沙門眾德來朝。進舍利梵經○中天竺沙門覺稱法戒來。進舍利梵經金剛座真容○般尼國沙門寂賢來進梵經○西天沙門知賢來。進舍利梵經○東女真國入貢。乞賜藏經○西天沙門愛賢進舍利梵經○西天沙門智吉祥來進梵經○西夏國奏。國內新建伽藍。乞賜藏經○神宗。日本國沙門成尋來朝○哲宗。高麗王子僧統義天來朝。蘇軾館伴。勅楊傑送往錢唐。受法於源法師。傳天台教於天竺諫法師。傳律於靈芝照律師○孝宗。日本國遣使致書。四明郡庭棲心維那對使宣讀。斥其文義疎繆者。凡七處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 宋太祖。高麗沙門諦觀。持天台論疏。至中國謁螺溪法師○高麗國君遣三十六僧來中國。學永明壽禪師。至今法眼一宗盛行海外○西天沙門可智等來朝○西天沙門蘇葛陀來貢佛舍利文殊華○西天沙門彌羅來貢梵經○于闐國沙門善名七人來○高昌國遣僧法淵。貢辟支佛牙○太宗。西天沙門吉祥來進梵經○沙門繼縱自西天還。貢梵經舍利塔○中天竺沙門鉢納摩來。貢舍利塔○天竺沙門護羅來貢梵經○沙門光遠遊西天還。進西竺王子表。貢釋迦舍利○沙門法遇自西天還。貢佛頂舍利梵經○沙門重達自西天還。進佛舍利梵經○中天竺沙門補陀來。進舍利梵經○占城國沙門淨戒詣闕貢金銅鈴杵○高麗國王遣使。乞賜大經藏御製佛乘文集。詔給○日本國沙門奝然來朝。言其國傳襲六十四世。隋開皇中。遣使入中國求法華經。唐永徽四年。遣僧道照。入中國從奘法師傳法(云云備在通塞志)。奝然歸國。乞賜藏經。詔給○日本國法濟大師奝然。遣弟子嘉因祈乾來朝○真宗祥符九年。北天竺沙門天覺。南天竺沙門妙德。西天竺沙門等。各進舍利梵經。中天竺沙門童壽來進梵經。東天竺沙門普積來進梵經。一歲之中五竺咸貢○日本國沙門寂照來。進無量壽佛像金字法華經○中天竺沙門儞尾抳來。進舍利梵經○西天竺沙門佛護來進梵經○西天三藏法護來。進舍利梵經○北天沙門戒賢來進梵經○迦濕彌羅國沙門目羅失稽來進梵經○西天沙門達磨波來進梵經○西天沙門眾德來朝。進舍利梵經○中天竺沙門覺稱法戒來。進舍利梵經金剛座真容○般尼國沙門寂賢來進梵經○西天沙門知賢來。進舍利梵經○東女真國入貢。乞賜藏經○西天沙門愛賢進舍利梵經○西天沙門智吉祥來進梵經○西夏國奏。國內新建伽藍。乞賜藏經○神宗。日本國沙門成尋來朝○哲宗。高麗王子僧統義天來朝。蘇軾館伴。勅楊傑送往錢唐。受法於源法師。傳天台教於天竺諫法師。傳律於靈芝照律師○孝宗。日本國遣使致書。四明郡庭棲心維那對使宣讀。斥其文義疎繆者。凡七處。

佛祖統紀卷第五十二(終) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛祖統紀卷第五十二(終)

聖祖開先 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 聖祖開先

宋大宗天神降張守真家云。國祚延永過於有唐。詔封翊聖保德真君。○真宗方士王中立遇道人姓趙。自稱司命真君。九有瑞異。必先告中立○天神降于寢殿謂上曰。天書將降宜齋戒以受之。皇城司奏右承天門有帛書曳鴟吻上。內侍捧取視其文云。趙受命興於宋世七百九九。啟封宣文。其名大中祥符。凡三篇○登封泰山畢。詔司命真君為九天司命保生天尊。○昭三司使丁謂起玉清昭應宮。前殿曰太初。以奉玉皇。建閣以奉天書。後殿曰明慶。以奉聖祖(即九天司命天尊)。○詔天下建天慶觀。以奉三清玉皇及增設聖祖殿。○天神降于禁中謂上曰。吾人皇九人之一。是趙姓之始祖再降。乃軒轅黃帝。吾以後唐時下降。總治下方生趙氏之族今已百年。皇帝善撫育群生。乃乘黃雲而去。是月大赦。上尊號聖祖上靈高道九天司命保生天尊。聖祖后曰元天大聖后。聖祖諱玄朗。詔中外不得斥犯。勅諸郡天慶觀增建聖祖殿。○遣李溥於建安軍監鑄玉皇聖祖二像。詔丁謂奉迎至京。奉安玉清昭應宮。○舍利見于玉清昭應宮聖祖明慶殿。○詔於大內丙地建景靈宮。以奉聖祖。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 宋大宗天神降張守真家云。國祚延永過於有唐。詔封翊聖保德真君。○真宗方士王中立遇道人姓趙。自稱司命真君。九有瑞異。必先告中立○天神降于寢殿謂上曰。天書將降宜齋戒以受之。皇城司奏右承天門有帛書曳鴟吻上。內侍捧取視其文云。趙受命興於宋世七百九九。啟封宣文。其名大中祥符。凡三篇○登封泰山畢。詔司命真君為九天司命保生天尊。○昭三司使丁謂起玉清昭應宮。前殿曰太初。以奉玉皇。建閣以奉天書。後殿曰明慶。以奉聖祖(即九天司命天尊)。○詔天下建天慶觀。以奉三清玉皇及增設聖祖殿。○天神降于禁中謂上曰。吾人皇九人之一。是趙姓之始祖再降。乃軒轅黃帝。吾以後唐時下降。總治下方生趙氏之族今已百年。皇帝善撫育群生。乃乘黃雲而去。是月大赦。上尊號聖祖上靈高道九天司命保生天尊。聖祖后曰元天大聖后。聖祖諱玄朗。詔中外不得斥犯。勅諸郡天慶觀增建聖祖殿。○遣李溥於建安軍監鑄玉皇聖祖二像。詔丁謂奉迎至京。奉安玉清昭應宮。○舍利見于玉清昭應宮聖祖明慶殿。○詔於大內丙地建景靈宮。以奉聖祖。

歷朝讖瑞 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 歷朝讖瑞

北齊居士陸法和。甞題壁云。十年天子猶尚可(文宣十年)百日天子急如火(廢帝百日)。周年天子遞代坐(孝昭□及二人)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 北齊居士陸法和。甞題壁云。十年天子猶尚可(文宣十年)百日天子急如火(廢帝百日)。周年天子遞代坐(孝昭□及二人)。

懼塗削之不能滅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 懼塗削之不能滅。

隋文帝西天闍提斯那來上言。天竺獲石碑說。東方震旦國名大隋。城名大興。王名堅意。建立三寶。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 隋文帝西天闍提斯那來上言。天竺獲石碑說。東方震旦國名大隋。城名大興。王名堅意。建立三寶。

唐大宗。原州奏。鴻池谷有五石。青質白文曰。太平天子李世民太子李治七佛八菩薩。勅遣使祭謝○帝得祕讖云。唐三世後。女主武王代有天下。太史令李淳風曰。其兆已成今在宮中。上曰疑似者殺之。對曰。天命不可易。遂止○肅宗詔沙門元皎建藥師道場。忽生李樹四十九莖○尼真如升天見天帝。授天寶十三枚。以鎮下方。乃改元寶應(自肅宗至昭宗為十三代)○睿宗為相王。每出萬回告人曰。天子來矣。玄宗在藩謁之。撫其背曰。五十年太平天子。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唐大宗。原州奏。鴻池谷有五石。青質白文曰。太平天子李世民太子李治七佛八菩薩。勅遣使祭謝○帝得祕讖云。唐三世後。女主武王代有天下。太史令李淳風曰。其兆已成今在宮中。上曰疑似者殺之。對曰。天命不可易。遂止○肅宗詔沙門元皎建藥師道場。忽生李樹四十九莖○尼真如升天見天帝。授天寶十三枚。以鎮下方。乃改元寶應(自肅宗至昭宗為十三代)○睿宗為相王。每出萬回告人曰。天子來矣。玄宗在藩謁之。撫其背曰。五十年太平天子。

宋太祖。生於洛陽。神光滿室。金色被體。甞過長壽寺枕殿砥寢。僧守嚴見赤蛇出入上鼻。宋城有異僧指州地曰。不二十年當有帝王。由此建號○大宗太平四年。嘉州夾江縣民得玄石二。皆丹文。一曰君王萬歲。一曰趙二十一帝。緘其石來獻(本朝通鑑)○太平七年舒州奏貢端石。刻梁誌公記云。吾觀四五朝後次丙子年趙號太平二十一帝。忽一日誌公降禁中。上親聞訓語。乃遣使詣鐘山奉齋。賜號道林真覺菩薩。○真宗取瑞石誌公記以示近臣。宰相王且曰。國家啟運在梁陳隋唐及五代後。太宗即位歲在丙子。今天尊臨降事皆符合。則知天命我宋其來久矣。上說○日本國入貢稱。國東祥光見中國天子聖明則應此瑞。詔日本建神光寺。○駐輦國來貢言。四十年海無風濤。意中國有聖人出。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 宋太祖。生於洛陽。神光滿室。金色被體。甞過長壽寺枕殿砥寢。僧守嚴見赤蛇出入上鼻。宋城有異僧指州地曰。不二十年當有帝王。由此建號○大宗太平四年。嘉州夾江縣民得玄石二。皆丹文。一曰君王萬歲。一曰趙二十一帝。緘其石來獻(本朝通鑑)○太平七年舒州奏貢端石。刻梁誌公記云。吾觀四五朝後次丙子年趙號太平二十一帝。忽一日誌公降禁中。上親聞訓語。乃遣使詣鐘山奉齋。賜號道林真覺菩薩。○真宗取瑞石誌公記以示近臣。宰相王且曰。國家啟運在梁陳隋唐及五代後。太宗即位歲在丙子。今天尊臨降事皆符合。則知天命我宋其來久矣。上說○日本國入貢稱。國東祥光見中國天子聖明則應此瑞。詔日本建神光寺。○駐輦國來貢言。四十年海無風濤。意中國有聖人出。

先聖出家 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 先聖出家

漢高祖。過魯祠孔子。封九代孫騰為奉祠君。○元帝封孔子後覇為褒成君。○平帝封孔子後孔均為褒成侯○光武幸魯祠孔子。封其後志為褒成侯。○明帝幸闕里祠孔子。封十九代孫僖為褒成侯。○幸魯祠孔子。拜孔僖為郎中。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 漢高祖。過魯祠孔子。封九代孫騰為奉祠君。○元帝封孔子後覇為褒成君。○平帝封孔子後孔均為褒成侯○光武幸魯祠孔子。封其後志為褒成侯。○明帝幸闕里祠孔子。封十九代孫僖為褒成侯。○幸魯祠孔子。拜孔僖為郎中。

魏文帝封孔子二十一代孫羨為崇聖侯唐太宗詔以孔子為先聖。封其後為褒聖侯。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 魏文帝封孔子二十一代孫羨為崇聖侯唐太宗詔以孔子為先聖。封其後為褒聖侯。

宋太宗。詔封孔子四十四代孫宣襲封文宣公。○真宗詔孔聖佑襲封文宣公。○仁宗詔孔宗愿龔封文宣公。○勅封四十六代孫宗愿為愆聖公。○神宗詔四十七代孫若蒙封愆聖公。○徽宗詔四十八代孫端友封愆聖公。○高宗詔寓衢州四十九代孫衍聖公𤤆卒。子搢襲封衍聖公是為五十代。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 宋太宗。詔封孔子四十四代孫宣襲封文宣公。○真宗詔孔聖佑襲封文宣公。○仁宗詔孔宗愿龔封文宣公。○勅封四十六代孫宗愿為愆聖公。○神宗詔四十七代孫若蒙封愆聖公。○徽宗詔四十八代孫端友封愆聖公。○高宗詔寓衢州四十九代孫衍聖公𤤆卒。子搢襲封衍聖公是為五十代。

大儒名世 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大儒名世

周曾子。名參。學孔子。為孝經。○子思孔子之孫。名伋。學於曾子。作中庸。○孟子。名軻。學於子思著書七篇。述堯舜之道。距楊墨言人性善。○荀卿。名況。著書名荀子。尊王黜覇。言人性惡。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 周曾子。名參。學孔子。為孝經。○子思孔子之孫。名伋。學於曾子。作中庸。○孟子。名軻。學於子思著書七篇。述堯舜之道。距楊墨言人性善。○荀卿。名況。著書名荀子。尊王黜覇。言人性惡。

漢哀帝。楊雄放易作太玄。放論語作法言。言人性善惡混。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 漢哀帝。楊雄放易作太玄。放論語作法言。言人性善惡混。

隋文帝。王通續六經。門人諡曰文中子。弟子集問答之言。名曰中說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 隋文帝。王通續六經。門人諡曰文中子。弟子集問答之言。名曰中說。

唐太宗正觀二十一年。詔孟軻(元豊七年以鄒國公陪亨先聖廟。令不在從祀之列)左丘明(魯太史。孔子同時。用魯史為春秋。作傳。及作國語)穀梁赤(周魯人傳春秋)公羊高(周齊人傳春秋。赤高皆子夏門人)伏勝(秦二世博士。漢文帝時年九十。口授尚書於晁錯。初伏生值秦禁書。以尚書壁藏之。漢已定得二十九篇。以教濟南張生及歐陽生)毛莨(漢河間獻王傅士。師子夏。作毛詩故訓)高堂生(漢初為傅士。魯人。傳士禮十七篇)孔安國(漢武帝臨淮太守。孔子十一世孫。作尚書傳。古文孝經傳。論語訓解。)戴聖(漢九江太守。學禮於后倉。)劉向(漢成帝中壘校尉。著別錄新序說苑)何休(後漢獻帝時治公羊傳。作公羊墨守。左氏膏肓。糓梁廢疾)鄭眾(後漢司農卿。傳父興業。鄭康成注周禮。引司農者鄭眾也)馬融(後漢南郡太守注孝經。論語。詩易。尚書三禮)盧植(後漢中郎尚書師馬融。作尚書章句。三禮解詁)鄭康成(後漢司農卿。師馬融注易尚書三禮論語尚書大傳五經緯侯箋毛詩。破許悼五經異義。鍼何休左氏膏肓。發公羊墨守。起糓梁廢疾)服虔(後漢九江大守作春秋傳)賈達(後漢侍中明左氏傳作義詁。肅宗詔入講。奏曰。左氏義於君父。公羊多任權變。又五經家皆無以證)杜子春(後漢鄭康成注周禮。引鄭大夫者杜子春也)范寗(晉豫章太守。注穀梁傳)杜預(晉鎮南大將軍富陽侯注左氏傳)王肅(魏衛將軍蘭亭侯。注尚書禮喪服論語孔子家語。述詩注作聖證論。難鄭康成)王弼(魏尚書郎注周易)二十二人皆從祝先聖廟。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唐太宗正觀二十一年。詔孟軻(元豊七年以鄒國公陪亨先聖廟。令不在從祀之列)左丘明(魯太史。孔子同時。用魯史為春秋。作傳。及作國語)穀梁赤(周魯人傳春秋)公羊高(周齊人傳春秋。赤高皆子夏門人)伏勝(秦二世博士。漢文帝時年九十。口授尚書於晁錯。初伏生值秦禁書。以尚書壁藏之。漢已定得二十九篇。以教濟南張生及歐陽生)毛莨(漢河間獻王傅士。師子夏。作毛詩故訓)高堂生(漢初為傅士。魯人。傳士禮十七篇)孔安國(漢武帝臨淮太守。孔子十一世孫。作尚書傳。古文孝經傳。論語訓解。)戴聖(漢九江太守。學禮於后倉。)劉向(漢成帝中壘校尉。著別錄新序說苑)何休(後漢獻帝時治公羊傳。作公羊墨守。左氏膏肓。糓梁廢疾)鄭眾(後漢司農卿。傳父興業。鄭康成注周禮。引司農者鄭眾也)馬融(後漢南郡太守注孝經。論語。詩易。尚書三禮)盧植(後漢中郎尚書師馬融。作尚書章句。三禮解詁)鄭康成(後漢司農卿。師馬融注易尚書三禮論語尚書大傳五經緯侯箋毛詩。破許悼五經異義。鍼何休左氏膏肓。發公羊墨守。起糓梁廢疾)服虔(後漢九江大守作春秋傳)賈達(後漢侍中明左氏傳作義詁。肅宗詔入講。奏曰。左氏義於君父。公羊多任權變。又五經家皆無以證)杜子春(後漢鄭康成注周禮。引鄭大夫者杜子春也)范寗(晉豫章太守。注穀梁傳)杜預(晉鎮南大將軍富陽侯注左氏傳)王肅(魏衛將軍蘭亭侯。注尚書禮喪服論語孔子家語。述詩注作聖證論。難鄭康成)王弼(魏尚書郎注周易)二十二人皆從祝先聖廟。

宋神宗元豐六年。詔封孟子鄒國公。七年詔以鄒國公陪享至聖文宣王。位于兗國公之次。苟況楊雄韓愈皆發明先聖之道。以世次從祀於二十二賢之間。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 宋神宗元豐六年。詔封孟子鄒國公。七年詔以鄒國公陪享至聖文宣王。位于兗國公之次。苟況楊雄韓愈皆發明先聖之道。以世次從祀於二十二賢之間。

興建儒學 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 興建儒學

漢武帝。議立明堂。遣使者安車蒲輪徵魯申公置五經博士。○魯共主壞孔子舊宅。於壁中得所藏古文虞夏商周之書論語孝經。皆科斗文字○宣帝詔諸儒論五經同異。○成帝使謁者陳農求遺書於天下。○詔劉歆典領五經。敘諸子為九流。○明帝上幸辟雍。尊養三老五更。上自為說。諸儒執經問難。觀聽者億萬計。皇太子諸侯王功臣子弟外戚莫不受經。期門羽林之士悉通孝經。匈奴亦遣子入學○章帝詔校定東觀五經諸子傳記。○靈帝詔諸儒正五經文字。刻石太學。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 漢武帝。議立明堂。遣使者安車蒲輪徵魯申公置五經博士。○魯共主壞孔子舊宅。於壁中得所藏古文虞夏商周之書論語孝經。皆科斗文字○宣帝詔諸儒論五經同異。○成帝使謁者陳農求遺書於天下。○詔劉歆典領五經。敘諸子為九流。○明帝上幸辟雍。尊養三老五更。上自為說。諸儒執經問難。觀聽者億萬計。皇太子諸侯王功臣子弟外戚莫不受經。期門羽林之士悉通孝經。匈奴亦遣子入學○章帝詔校定東觀五經諸子傳記。○靈帝詔諸儒正五經文字。刻石太學。

唐太宗幸國子監。命孔頴達講孝經。大徵名儒。增築學舍。學生至三千二百六十員。自屯營飛騎亦給博士授經。高麗吐蕃皆遣子弟入學。升講筵者八千人。命頴達撰定五經疏。宋仁宗詔天下立郡學。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唐太宗幸國子監。命孔頴達講孝經。大徵名儒。增築學舍。學生至三千二百六十員。自屯營飛騎亦給博士授經。高麗吐蕃皆遣子弟入學。升講筵者八千人。命頴達撰定五經疏。宋仁宗詔天下立郡學。

天師世次 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 天師世次

後漢永壽二年。天師張道陵在閬州雲臺山。老君遣使授正一真人。與夫人雍氏弟子王長趙昇同升天。陵本居餘杭天目山。七歲能誦道德經。後入嵩山得九鼎丹經。乃入蜀隱鶴鳴山。鍊丹三年。丹成乃攝伏魔鬼。奪二十四治化為福庭。老君授以天師印綬。雌雄二釰。正一盟威祕籙。眾經符圖。人有受其道者。出米五斗。陵傳子衡。衡傳子魯。拜鎮夷中郎將。漢寧太守封閬中侯。卒子富嗣○獻帝時嗣天師第四代張盛至鄱陽。鍊丹解化。人名其居曰龍虎山。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 後漢永壽二年。天師張道陵在閬州雲臺山。老君遣使授正一真人。與夫人雍氏弟子王長趙昇同升天。陵本居餘杭天目山。七歲能誦道德經。後入嵩山得九鼎丹經。乃入蜀隱鶴鳴山。鍊丹三年。丹成乃攝伏魔鬼。奪二十四治化為福庭。老君授以天師印綬。雌雄二釰。正一盟威祕籙。眾經符圖。人有受其道者。出米五斗。陵傳子衡。衡傳子魯。拜鎮夷中郎將。漢寧太守封閬中侯。卒子富嗣○獻帝時嗣天師第四代張盛至鄱陽。鍊丹解化。人名其居曰龍虎山。

宋真宗。召二十五代嗣天師張乾曜至京師。傳籙度人○仁宗召嗣天師張乾曜赴闕。賜號澄素先生。○詔二十六代嗣天師張嗣宗賜號沖靜先生。○徵宗詔三十代嗣天師張繼先至闕。賜號虛靜先生○勅封漢天師正一靜應真君。○高宗勅三十二代嗣天師張守真賜號正應先生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 宋真宗。召二十五代嗣天師張乾曜至京師。傳籙度人○仁宗召嗣天師張乾曜赴闕。賜號澄素先生。○詔二十六代嗣天師張嗣宗賜號沖靜先生。○徵宗詔三十代嗣天師張繼先至闕。賜號虛靜先生○勅封漢天師正一靜應真君。○高宗勅三十二代嗣天師張守真賜號正應先生。

仙真顯迹 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 仙真顯迹

周穆王。駕八駿升崑崙。西王母觴于瑤池之上。○靈王太子王子喬吹笙作鳳鳴。道士浮丘公接上嵩山。○宋大夫墨翟服朱英丹為地仙。著書十篇。○顯聖王莊周著書十餘萬言。服北育火丹白日升天。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 周穆王。駕八駿升崑崙。西王母觴于瑤池之上。○靈王太子王子喬吹笙作鳳鳴。道士浮丘公接上嵩山。○宋大夫墨翟服朱英丹為地仙。著書十篇。○顯聖王莊周著書十餘萬言。服北育火丹白日升天。

秦始皇。茅盈得道。治江南句曲山。二弟固衷從兄亦成真。老君遣使拜盈為司命真君。固為定錄君。衷為保命君。世號三茅君。○始皇聞鬼谷先生云。東海祖洲有不死草。之遣除福將童男童女三千人入海。尋祖洲不返。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 秦始皇。茅盈得道。治江南句曲山。二弟固衷從兄亦成真。老君遣使拜盈為司命真君。固為定錄君。衷為保命君。世號三茅君。○始皇聞鬼谷先生云。東海祖洲有不死草。之遣除福將童男童女三千人入海。尋祖洲不返。

漢高祖。商山四皓從太子遊○文帝從河上公受老子道德經章句。○武帝時淮南王劉安著書號淮南子。與八公登山。白日升天○上登嵩高起道宮。西王母至賜五岳真形圖六甲靈飛符。奉安柏梁臺。常朝拜之○東方朔至吉雲澤。得五色甘露。以獻武帝。遍賜群臣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 漢高祖。商山四皓從太子遊○文帝從河上公受老子道德經章句。○武帝時淮南王劉安著書號淮南子。與八公登山。白日升天○上登嵩高起道宮。西王母至賜五岳真形圖六甲靈飛符。奉安柏梁臺。常朝拜之○東方朔至吉雲澤。得五色甘露。以獻武帝。遍賜群臣。

○昭帝。郴人蘇耽得仙道。辭母曰。明年郡有疫。可取庭前井水橘葉以救人。言畢升天。世稱蘇仙君○安帝陰長生師馬明生學道。煮黃土為金。作黃金數十萬斤。以施窮乏。白日升天○順帝上虞魏伯陽作參同契五將類論。作丹後服丹而化○桓帝王遠過吳召麻姑。進行厨金槃王杯璧麟晡。姑云。見東海三變桑田。○獻帝左慈入天柱山學道。與弟子葛玄入霍山。合丹仙去。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 ○昭帝。郴人蘇耽得仙道。辭母曰。明年郡有疫。可取庭前井水橘葉以救人。言畢升天。世稱蘇仙君○安帝陰長生師馬明生學道。煮黃土為金。作黃金數十萬斤。以施窮乏。白日升天○順帝上虞魏伯陽作參同契五將類論。作丹後服丹而化○桓帝王遠過吳召麻姑。進行厨金槃王杯璧麟晡。姑云。見東海三變桑田。○獻帝左慈入天柱山學道。與弟子葛玄入霍山。合丹仙去。

魏明帝。葛玄委衣在床尸解而去。老君賜金簡。命為太極左仙公。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 魏明帝。葛玄委衣在床尸解而去。老君賜金簡。命為太極左仙公。

晉成帝。葛洪止羅浮山鍊丹。著書號抱朴子。尸解得仙○穆帝許邁入餘杭西山。與弟謐男玉斧皆得道登天○哀帝南岳魏夫人授楊羲上清真經太洞黃庭十餘篇。○孝武西山許真君受天詔四十二口。拔宅升天。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 晉成帝。葛洪止羅浮山鍊丹。著書號抱朴子。尸解得仙○穆帝許邁入餘杭西山。與弟謐男玉斧皆得道登天○哀帝南岳魏夫人授楊羲上清真經太洞黃庭十餘篇。○孝武西山許真君受天詔四十二口。拔宅升天。

梁武帝。陶弘景告化香氣不散。著書曰真誥○桓闓修默朝上帝法太上召升天。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 梁武帝。陶弘景告化香氣不散。著書曰真誥○桓闓修默朝上帝法太上召升天。

北魏太武道士冠謙之遇太上老君。命繼張陵為天師。又遇李普文授圖簶。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 北魏太武道士冠謙之遇太上老君。命繼張陵為天師。又遇李普文授圖簶。

唐玄宗。葉法善見老君。入西山修道。尸解仙去○李筌遇驪山老母為說陰符經義。後入名山訪道○召方士張果入見。與董汁三巵(附子酒也)。醺然如醉曰。非嘉酒也。後入恒山○司馬承禎上遣使迎至京。受法簶。有仙女謂焦靜曰。子可謁東華青童君受三皇法。歸而謁之。先生欣然以授○敬宗崔元亮修黃籙道場。有鶴三百六十五隻。翔集壇所。一朱頂皓白竟集虛皇座。後元亮入室。誦黃庭經而化○宣宗召羅浮軒轅集入見。問臨天下之數。集橫書四十。乃十四年也○懿宗鐘離權自稱。漢時遇王玄得長生之道。呂巖者遇權授露寶畢法。謂曰。吾朝元有期。即有仙人迎之升天。洞賓客遊江淮。度何仙姑郭上竈施肩吾。○景宗呂洞賓過鄂州黃龍山見機禪師述偈(云云)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唐玄宗。葉法善見老君。入西山修道。尸解仙去○李筌遇驪山老母為說陰符經義。後入名山訪道○召方士張果入見。與董汁三巵(附子酒也)。醺然如醉曰。非嘉酒也。後入恒山○司馬承禎上遣使迎至京。受法簶。有仙女謂焦靜曰。子可謁東華青童君受三皇法。歸而謁之。先生欣然以授○敬宗崔元亮修黃籙道場。有鶴三百六十五隻。翔集壇所。一朱頂皓白竟集虛皇座。後元亮入室。誦黃庭經而化○宣宗召羅浮軒轅集入見。問臨天下之數。集橫書四十。乃十四年也○懿宗鐘離權自稱。漢時遇王玄得長生之道。呂巖者遇權授露寶畢法。謂曰。吾朝元有期。即有仙人迎之升天。洞賓客遊江淮。度何仙姑郭上竈施肩吾。○景宗呂洞賓過鄂州黃龍山見機禪師述偈(云云)。

周世宗。召華山隱士陳摶。問飛升之術(云云)○隱士譚景升與陳摶為友。著化書百十篇。久之仙去(宋齊丘竊用此書作自名行世)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 周世宗。召華山隱士陳摶。問飛升之術(云云)○隱士譚景升與陳摶為友。著化書百十篇。久之仙去(宋齊丘竊用此書作自名行世)。

宋太祖。陳摶聞太祖即位大笑曰。天下自此定矣○陳摶受易於麻衣道者。得正易心法河圖洛書之訣。○錢若水謁陳摶見老僧云。但可作貴公卿。於急流勇退耳○大宗詔陳摶入見(云云)○仁宗召藍元道舘于芳林園。賜號養素先生。藍師劉海蟾○何仙姑逢洞賓(云云)。焦浚明見仙姑。姑言受金枉殺事○神宗天台張平叔遇異人得金丹之訣。著悟真篇。傳於世。讀雪竇祖英集頓明心地。後坐化。焚之得舍利千百。平叔傳丹法於石泰。泰傳薛道源。○呂仙見淨慈本禪師師曰。黃龍舊話何不舉似(云云)○徽宗召海陵除神翁入見○上與林靈素講道。有青巾升殿留詩。上知洞賓之來為之歎息○孝宗賜何蘘衣為通神先生。上將立謝妃為后。遣內侍求一語。何曰。為天下母。妃遂位中宮○唐仙姑逢呂仙與之丹。上皇召入賜寂靜先生號。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 宋太祖。陳摶聞太祖即位大笑曰。天下自此定矣○陳摶受易於麻衣道者。得正易心法河圖洛書之訣。○錢若水謁陳摶見老僧云。但可作貴公卿。於急流勇退耳○大宗詔陳摶入見(云云)○仁宗召藍元道舘于芳林園。賜號養素先生。藍師劉海蟾○何仙姑逢洞賓(云云)。焦浚明見仙姑。姑言受金枉殺事○神宗天台張平叔遇異人得金丹之訣。著悟真篇。傳於世。讀雪竇祖英集頓明心地。後坐化。焚之得舍利千百。平叔傳丹法於石泰。泰傳薛道源。○呂仙見淨慈本禪師師曰。黃龍舊話何不舉似(云云)○徽宗召海陵除神翁入見○上與林靈素講道。有青巾升殿留詩。上知洞賓之來為之歎息○孝宗賜何蘘衣為通神先生。上將立謝妃為后。遣內侍求一語。何曰。為天下母。妃遂位中宮○唐仙姑逢呂仙與之丹。上皇召入賜寂靜先生號。

道流知名 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 道流知名

周靈王。太子晉道士浮丘公接上嵩山(此稱道士之始)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 周靈王。太子晉道士浮丘公接上嵩山(此稱道士之始)。

漢明帝。五岳八山道士褚善信等。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 漢明帝。五岳八山道士褚善信等。

宋明帝。召廬山道士陸脩靜問道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 宋明帝。召廬山道士陸脩靜問道。

北魏太武。道士寇謙之(云云)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 北魏太武。道士寇謙之(云云)。

唐高宗。道士潘師正上問所須對曰。茂松青泉山中不乏○玄宗祕書監賀知章請為道士以宅為千秋觀。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唐高宗。道士潘師正上問所須對曰。茂松青泉山中不乏○玄宗祕書監賀知章請為道士以宅為千秋觀。

宋太祖。勅道士劉若拙充右街道錄試道士事業。未至者罷之○仁宗召道士朱自英詣闕。賜號觀妙先生。○徽宗道士林靈素入見(云云)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 宋太祖。勅道士劉若拙充右街道錄試道士事業。未至者罷之○仁宗召道士朱自英詣闕。賜號觀妙先生。○徽宗道士林靈素入見(云云)。

修學道科 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 修學道科

唐玄宗。詔諸州習道德經列子莊子文子。置助教一人。時姚子彥試策入第○詔封莊子南華真人列子文子庚桑子四真人。四子書為真經。置博士助教各一員。學生百人。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唐玄宗。詔諸州習道德經列子莊子文子。置助教一人。時姚子彥試策入第○詔封莊子南華真人列子文子庚桑子四真人。四子書為真經。置博士助教各一員。學生百人。