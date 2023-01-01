佛祖統紀卷第五十一 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛祖統紀卷第五十一

宋咸淳四明福泉沙門志磐撰 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 宋咸淳四明福泉沙門志磐撰

歷代會要志第十九之一 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 歷代會要志第十九之一

自有佛法以來。所以知三教之並興。諸宗之互立與夫世變之不常。固已繫之編年。至欲考一事之本末。則歲月散漫莫之可尋。今故開張眾目會其事要。俾討論典故者識某事於某朝某年之下。茲但舉略以指廣云耳。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 自有佛法以來。所以知三教之並興。諸宗之互立與夫世變之不常。固已繫之編年。至欲考一事之本末。則歲月散漫莫之可尋。今故開張眾目會其事要。俾討論典故者識某事於某朝某年之下。茲但舉略以指廣云耳。

君上奉法 屢朝拜佛 天書御製 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 君上奉法 屢朝拜佛 天書御製

聖君護法 試經度僧 特恩度僧 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 聖君護法 試經度僧 特恩度僧

進納度僧 士夫出家 沙門封爵 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 進納度僧 士夫出家 沙門封爵

僧職師號 不拜君父 不稱臣僧 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 僧職師號 不拜君父 不稱臣僧

崇禮高行 沙門著書 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 崇禮高行 沙門著書

君上奉法 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 君上奉法

漢明帝。問摩騰法師曰。佛出世何不及此。答曰。佛雖不往。然光明及處。千年五百。皆有聖人傳佛聲教。而往化之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 漢明帝。問摩騰法師曰。佛出世何不及此。答曰。佛雖不往。然光明及處。千年五百。皆有聖人傳佛聲教。而往化之。

吳主皓問佛法於闞澤。答曰。孔老法天。諸天奉佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 吳主皓問佛法於闞澤。答曰。孔老法天。諸天奉佛。

晉元帝。召潛法師講經。著屐登殿○明帝幸興皇寺。集義學沙門講道○成帝召義法師入禁中授五戒○召潛法師講般若經○召支遁法師入禁中講經○簡文幸瓦官。聽汰法師講放光般若經。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 晉元帝。召潛法師講經。著屐登殿○明帝幸興皇寺。集義學沙門講道○成帝召義法師入禁中授五戒○召潛法師講般若經○召支遁法師入禁中講經○簡文幸瓦官。聽汰法師講放光般若經。

宋高祖設齋內殿。沙門道照陳詞。帝稱善○文帝率公卿。日集祇洹寺。聽求那跋摩講華嚴十地品○帝與侍中何尚之論佛理○帝聞生法師佛性義。詔求沙門述生法師頓悟義○孝武召猷法師內殿說法○四月八日內殿灌佛齋僧。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 宋高祖設齋內殿。沙門道照陳詞。帝稱善○文帝率公卿。日集祇洹寺。聽求那跋摩講華嚴十地品○帝與侍中何尚之論佛理○帝聞生法師佛性義。詔求沙門述生法師頓悟義○孝武召猷法師內殿說法○四月八日內殿灌佛齋僧。

齊高帝。幸莊嚴寺。聽達法師講維摩經○武帝華林園受八關齋戒○帝不豫。詔諸沙門祈佛七日。天香滿殿。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 齊高帝。幸莊嚴寺。聽達法師講維摩經○武帝華林園受八關齋戒○帝不豫。詔諸沙門祈佛七日。天香滿殿。

梁武帝。重雲殿講經。沙門法彪為都講○召旻法師入殿。講勝鬘經。公卿畢集○帝集諸沙門製文。永斷酒肉○帝服田衣禮婁約法師受具足戒。公卿道俗受戒者。四萬八千人○召雲光法師內殿講經。天雨寶華○帝幸同泰寺捨身○京城大疫。為百姓設救苦齋。幸同泰寺行清淨大捨。開涅槃經題設道俗大齋五萬人○帝幸同泰寺講涅槃經○帝幸同泰寺發金字般若經題。聽法者三十萬人○幸同泰寺設盂蘭盆齋○簡文帝四月八日。建齋度人。親為願文陳武帝迎佛牙於杜姥宅。設四部無遮大會○幸大莊嚴寺捨身。群臣表請還宮○幸大莊嚴寺發金光明經題○勅大內設仁王齋○召瓊法師於重雲殿。講大品般若經○太極殿設無礙大會。行捨身法○集沙門行方等懺法華懺金光明懺○宣帝召暅法師。為七廟講大品般若經○後主召聚法師。赴太極殿講金光明經。○詔顗禪師赴太極殿。講大智度論題。般若經題。詔顗禪師居光宅寺。帝幸寺聽講仁王經。躬禮三拜○詔顗禪師赴崇正殿。為皇太子授菩薩戒。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 梁武帝。重雲殿講經。沙門法彪為都講○召旻法師入殿。講勝鬘經。公卿畢集○帝集諸沙門製文。永斷酒肉○帝服田衣禮婁約法師受具足戒。公卿道俗受戒者。四萬八千人○召雲光法師內殿講經。天雨寶華○帝幸同泰寺捨身○京城大疫。為百姓設救苦齋。幸同泰寺行清淨大捨。開涅槃經題設道俗大齋五萬人○帝幸同泰寺講涅槃經○帝幸同泰寺發金字般若經題。聽法者三十萬人○幸同泰寺設盂蘭盆齋○簡文帝四月八日。建齋度人。親為願文陳武帝迎佛牙於杜姥宅。設四部無遮大會○幸大莊嚴寺捨身。群臣表請還宮○幸大莊嚴寺發金光明經題○勅大內設仁王齋○召瓊法師於重雲殿。講大品般若經○太極殿設無礙大會。行捨身法○集沙門行方等懺法華懺金光明懺○宣帝召暅法師。為七廟講大品般若經○後主召聚法師。赴太極殿講金光明經。○詔顗禪師赴太極殿。講大智度論題。般若經題。詔顗禪師居光宅寺。帝幸寺聽講仁王經。躬禮三拜○詔顗禪師赴崇正殿。為皇太子授菩薩戒。

北魏孝文。詔德法師一月三入殿說法。帝數幸王園寺。與沙門談論佛法○幸白塔寺聽登法師講成實論○詔四月八日迎洛京諸寺佛像。入閶闔宮受散花禮敬○宣武御式乾殿講維摩經。西域沙門至者三千人。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 北魏孝文。詔德法師一月三入殿說法。帝數幸王園寺。與沙門談論佛法○幸白塔寺聽登法師講成實論○詔四月八日迎洛京諸寺佛像。入閶闔宮受散花禮敬○宣武御式乾殿講維摩經。西域沙門至者三千人。

北齊文宣。幸遼陽甘露寺。禪居深觀。勅非軍國大事不得聞○武成詔藏法師。赴太極殿講華嚴經。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 北齊文宣。幸遼陽甘露寺。禪居深觀。勅非軍國大事不得聞○武成詔藏法師。赴太極殿講華嚴經。

隋文帝。詔興法師。太興殿授菩薩戒○晉王迎顗禪師至揚州。設千僧齋受菩薩戒。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 隋文帝。詔興法師。太興殿授菩薩戒○晉王迎顗禪師至揚州。設千僧齋受菩薩戒。

唐太宗詔常法師入內殿。為皇后太子授菩薩戒○奘法師譯瑜伽師地論。勅寫新譯經論頒賜九道總管○武后詔藏法師講新譯華嚴經。師指殿隅金師子為譬。集其言為金師子章○中宗詔於化度寺設無遮大會○召藏法師入殿授菩薩戒○召北宗秀禪師居內道場。禮為國師○玄宗召淨禪師至闕問道○肅宗召不空三藏灌頂授戒○詔南陽忠禪師問道○召隣法師入禁中講經○代宗詔建盂蘭盆會。設七廟神座迎行衢道○詔徑山欽禪師入見。賜號國一禪師○德宗幸安國寺設盂蘭盆供○順宗詔尸利禪師咨問禪理○憲宗問觀法師華嚴法界。豁然有得。封大統清涼國師○召鵝湖義禪師問佛性○召章敬憚禪師咨問禪法○召寬禪師咨問禪要○穆宗遣兩街迎請汾陽業禪師。中夜說法端坐而逝○敬宗幸興福寺觀敘法師講經。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唐太宗詔常法師入內殿。為皇后太子授菩薩戒○奘法師譯瑜伽師地論。勅寫新譯經論頒賜九道總管○武后詔藏法師講新譯華嚴經。師指殿隅金師子為譬。集其言為金師子章○中宗詔於化度寺設無遮大會○召藏法師入殿授菩薩戒○召北宗秀禪師居內道場。禮為國師○玄宗召淨禪師至闕問道○肅宗召不空三藏灌頂授戒○詔南陽忠禪師問道○召隣法師入禁中講經○代宗詔建盂蘭盆會。設七廟神座迎行衢道○詔徑山欽禪師入見。賜號國一禪師○德宗幸安國寺設盂蘭盆供○順宗詔尸利禪師咨問禪理○憲宗問觀法師華嚴法界。豁然有得。封大統清涼國師○召鵝湖義禪師問佛性○召章敬憚禪師咨問禪法○召寬禪師咨問禪要○穆宗遣兩街迎請汾陽業禪師。中夜說法端坐而逝○敬宗幸興福寺觀敘法師講經。

文宗。詔圭峯密禪師問佛法○宣宗遣使以師禮召鹽官安禪師。力辭。勅所居為齊豐寺○召辯禪師入見問道○懿宗於禁中延名僧設講座自唱經題手錄梵文○設萬僧齋自升座為讚唄。長眉僧來應供。陵空而去。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 文宗。詔圭峯密禪師問佛法○宣宗遣使以師禮召鹽官安禪師。力辭。勅所居為齊豐寺○召辯禪師入見問道○懿宗於禁中延名僧設講座自唱經題手錄梵文○設萬僧齋自升座為讚唄。長眉僧來應供。陵空而去。

五代唐莊宗。召三聖然禪師問法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 五代唐莊宗。召三聖然禪師問法。

大宋太祖。詔沈義倫。以金銀字寫金剛經。召蘊法師講演○詔超法師等入內誦金字大藏經○上手金剛經常自讀誦。謂趙普曰。不欲甲冑之士知之。但言讀兵書○太宗召赤脚道者入見。問南方禪律如何化物云云○幸開寶塔問。僧何人。曰塔主。上曰。朕塔因何卿作主○上問。僧何來。答曰。廬山臥雲菴。上曰。臥雲深處不朝天○詔兩街僧錄省才進盂蘭盆儀○真宗召浮石矩法師講四十二章經○仁宗頂玉冠觀音像。以朝百官○勅韶州迎六祖衣鉢。入京供養○詔左街璉禪師入對化成殿○召舜禪師入對便殿。賜紫衣銀鉢○乾元節勅福聖塔院。建大齋。施袈裟○神宗勅大內設千僧齋。施金剛經袈裟○詔淨慈本禪師。住京師慧林。入對延和殿○徽宗嘉州奏。古樹有定僧。詔輿至禁中。曰我遠法師弟慧持也。上令圖形製讚○欽宗高宗即位遣八輦。召金山勤禪師。詣行在說法○高宗幸上竺大士殿。炷香賜萬歲香山為大士供○孝宗遣內都監。至徑山問道於杲禪師○靈山琳法師入見問道○幸上竺問訥法師歲旦光明懺之旨。賜錢建十六觀堂。內翰樓鑰作記○勅禁中建內觀堂。一遵上竺制度○佛生日召上竺訥法師。領五十僧。入內觀堂行護國金光明三昧。賜帛五十匹。歲以為常○召靈隱遠禪師入對選德殿○召天竺靈隱徑山及三教之士。集內觀堂賜齋○召上竺訥法師獨對選德殿。問大士靈迹法華經旨○召雁山中仁禪師入對禁中○幸上竺禮大士。賜白雲堂印。令三學諸宗並詣白雲堂。公舉用印○召靈隱光禪師入對。賜號佛照○召靈隱光禪師入對。進宗門直指○召雪竇印禪師入見。奏對大說。即日住徑山○上稱壽皇。召訥法師入內殿注金剛經。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大宋太祖。詔沈義倫。以金銀字寫金剛經。召蘊法師講演○詔超法師等入內誦金字大藏經○上手金剛經常自讀誦。謂趙普曰。不欲甲冑之士知之。但言讀兵書○太宗召赤脚道者入見。問南方禪律如何化物云云○幸開寶塔問。僧何人。曰塔主。上曰。朕塔因何卿作主○上問。僧何來。答曰。廬山臥雲菴。上曰。臥雲深處不朝天○詔兩街僧錄省才進盂蘭盆儀○真宗召浮石矩法師講四十二章經○仁宗頂玉冠觀音像。以朝百官○勅韶州迎六祖衣鉢。入京供養○詔左街璉禪師入對化成殿○召舜禪師入對便殿。賜紫衣銀鉢○乾元節勅福聖塔院。建大齋。施袈裟○神宗勅大內設千僧齋。施金剛經袈裟○詔淨慈本禪師。住京師慧林。入對延和殿○徽宗嘉州奏。古樹有定僧。詔輿至禁中。曰我遠法師弟慧持也。上令圖形製讚○欽宗高宗即位遣八輦。召金山勤禪師。詣行在說法○高宗幸上竺大士殿。炷香賜萬歲香山為大士供○孝宗遣內都監。至徑山問道於杲禪師○靈山琳法師入見問道○幸上竺問訥法師歲旦光明懺之旨。賜錢建十六觀堂。內翰樓鑰作記○勅禁中建內觀堂。一遵上竺制度○佛生日召上竺訥法師。領五十僧。入內觀堂行護國金光明三昧。賜帛五十匹。歲以為常○召靈隱遠禪師入對選德殿○召天竺靈隱徑山及三教之士。集內觀堂賜齋○召上竺訥法師獨對選德殿。問大士靈迹法華經旨○召雁山中仁禪師入對禁中○幸上竺禮大士。賜白雲堂印。令三學諸宗並詣白雲堂。公舉用印○召靈隱光禪師入對。賜號佛照○召靈隱光禪師入對。進宗門直指○召雪竇印禪師入見。奏對大說。即日住徑山○上稱壽皇。召訥法師入內殿注金剛經。

屢朝拜佛 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 屢朝拜佛

漢武帝幸甘泉宮。禮祭天金人(漢人未知佛故謂之金人)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 漢武帝幸甘泉宮。禮祭天金人(漢人未知佛故謂之金人)。

明帝。拜洛陽聖冢佛舍利塔○吳王孫皓拜沙門康僧會受戒○梁武帝北面禮遺約法師受戒○陳武帝率群臣拜佛牙○後主三命智者。請講仁王經○北魏太祖所經郡國。見沙門皆致敬○孝文迎洛京諸像。入宮禮敬○北齊文宣命三藏譯經。帝躬禮梵文○隋文帝詔延法師升御座。拜跪受戒○唐高宗迎鳳翔佛骨。入內禮敬○肅宗禁中立道場。禮敬講讚○代宗鑄金像成。率百僚致拜○德宗迎鳳翔佛骨入禁中禮敬○憲宗迎佛骨入禁中禮敬○懿宗迎拜佛骨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 明帝。拜洛陽聖冢佛舍利塔○吳王孫皓拜沙門康僧會受戒○梁武帝北面禮遺約法師受戒○陳武帝率群臣拜佛牙○後主三命智者。請講仁王經○北魏太祖所經郡國。見沙門皆致敬○孝文迎洛京諸像。入宮禮敬○北齊文宣命三藏譯經。帝躬禮梵文○隋文帝詔延法師升御座。拜跪受戒○唐高宗迎鳳翔佛骨。入內禮敬○肅宗禁中立道場。禮敬講讚○代宗鑄金像成。率百僚致拜○德宗迎鳳翔佛骨入禁中禮敬○憲宗迎佛骨入禁中禮敬○懿宗迎拜佛骨。

大宋真宗上元幸寺觀。百拜已上○徽宗迎佛牙入內敬禮製讚○孝宗幸上竺大士殿。問訥法師合拜不合拜。師曰。不拜則各自稱尊。拜則遞相恭敬。上忻然致拜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大宋真宗上元幸寺觀。百拜已上○徽宗迎佛牙入內敬禮製讚○孝宗幸上竺大士殿。問訥法師合拜不合拜。師曰。不拜則各自稱尊。拜則遞相恭敬。上忻然致拜。

天書御製 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 天書御製

梁武帝製水陸儀文。於金山修供○亮法師撰涅槃疏。帝親製序○帝親製涅槃大品淨名三慧諸經義記○唐太宗奘法師新譯經論。御製聖教序○高宗御製慈恩寺碑○武后御製華嚴經序○中宗淨三藏譯經。御製聖教序○睿宗菩提流志譯寶積經。御製聖教序○玄宗御注金剛般若經○代宗不空三藏重譯仁王經御製序○憲宗般若三藏譯本生心地經御製序○穆宗御製南山律師讚(至今齋用此讚)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 梁武帝製水陸儀文。於金山修供○亮法師撰涅槃疏。帝親製序○帝親製涅槃大品淨名三慧諸經義記○唐太宗奘法師新譯經論。御製聖教序○高宗御製慈恩寺碑○武后御製華嚴經序○中宗淨三藏譯經。御製聖教序○睿宗菩提流志譯寶積經。御製聖教序○玄宗御注金剛般若經○代宗不空三藏重譯仁王經御製序○憲宗般若三藏譯本生心地經御製序○穆宗御製南山律師讚(至今齋用此讚)。

宋太宗。天息災三藏譯經。御製聖教序○詔以御製祕藏詮緣識論消搖詠命兩街箋注。入藏頒行○真宗法賢三藏譯經。御製聖教序○御製崇釋論○登封泰山。御製重修佛像記○詔趙安仁編修太平祥符法寶錄御製序○詔以太宗御製妙覺集入大藏○御注四十二章經。御注遺教經○右街祕演請以御製法音集箋注入藏○仁宗御製三寶讚。賜宰輔譯經院○御製天竺字源序。賜譯經院○御製景祐法寶錄序○高宗幸太學製文宣王及七十二弟子讚○孝宗御書靈感觀音之寺。賜上竺山○御書太白名山。賜天童朴禪師○佛照光禪師住阿育王山。賜御書妙勝之殿為舍利殿額○御製原道論○御製圓覺經。賜徑山印禪師。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 宋太宗。天息災三藏譯經。御製聖教序○詔以御製祕藏詮緣識論消搖詠命兩街箋注。入藏頒行○真宗法賢三藏譯經。御製聖教序○御製崇釋論○登封泰山。御製重修佛像記○詔趙安仁編修太平祥符法寶錄御製序○詔以太宗御製妙覺集入大藏○御注四十二章經。御注遺教經○右街祕演請以御製法音集箋注入藏○仁宗御製三寶讚。賜宰輔譯經院○御製天竺字源序。賜譯經院○御製景祐法寶錄序○高宗幸太學製文宣王及七十二弟子讚○孝宗御書靈感觀音之寺。賜上竺山○御書太白名山。賜天童朴禪師○佛照光禪師住阿育王山。賜御書妙勝之殿為舍利殿額○御製原道論○御製圓覺經。賜徑山印禪師。

聖君護法 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 聖君護法

隋文帝。勅有毀佛天尊像者大逆不道論○詔諸有佛像碎身遺影所在。官檢送寺莊嚴(時當周武毀法之後)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 隋文帝。勅有毀佛天尊像者大逆不道論○詔諸有佛像碎身遺影所在。官檢送寺莊嚴(時當周武毀法之後)。

唐德宗。京兆尹宇文炫。乞以廢寺為學舍材。勅不許○勅寺觀嚴潔。不得容外客居住○宣宗裴休言。寺觀多為官僚寓客蹂踐。詔今後不得在寺居止。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唐德宗。京兆尹宇文炫。乞以廢寺為學舍材。勅不許○勅寺觀嚴潔。不得容外客居住○宣宗裴休言。寺觀多為官僚寓客蹂踐。詔今後不得在寺居止。

宋太祖。詔寺院經周朝未毀者聽存。已毀寺佛像許移置存留○詔諸郡銅像依舊存○詔如聞道場。夜集士女無益修持。並加禁止○太宗謂近臣曰。儒人多薄佛。向為中竺佛金剛座令蘇易簡作碑。指佛為夷。遂別命為之○詔嶺南僧置妻孥。所在長吏深宜戒厲。○真宗侍讀孫奭請損修寺度僧。上曰。釋道二門有助世教。安可即廢○詔京城鬻酒肉者。去寺觀百步外。酤市於僧者。重論其罪○臣僚言。愚民侫佛蠹害國政。上曰。佛教使人遷善。安可禁止○詔諸寺觀殿階上。不許人民袒露坐臥○詔新譯頻那夜迦經。葷血為祀。不許入藏○祥符勅品官毀辱僧尼。口稱禿字者。勒停見任。庶民流千里○徽宗宣和勅吳國公主敬重空門。品官庶民有毀辱僧尼者。照祥符三年指揮○孝宗鄭國公主出家。勅品官庶民有毀辱僧尼者。照祥符宣和勅旨。僧尼犯。官司不得理行。須奏聞取旨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 宋太祖。詔寺院經周朝未毀者聽存。已毀寺佛像許移置存留○詔諸郡銅像依舊存○詔如聞道場。夜集士女無益修持。並加禁止○太宗謂近臣曰。儒人多薄佛。向為中竺佛金剛座令蘇易簡作碑。指佛為夷。遂別命為之○詔嶺南僧置妻孥。所在長吏深宜戒厲。○真宗侍讀孫奭請損修寺度僧。上曰。釋道二門有助世教。安可即廢○詔京城鬻酒肉者。去寺觀百步外。酤市於僧者。重論其罪○臣僚言。愚民侫佛蠹害國政。上曰。佛教使人遷善。安可禁止○詔諸寺觀殿階上。不許人民袒露坐臥○詔新譯頻那夜迦經。葷血為祀。不許入藏○祥符勅品官毀辱僧尼。口稱禿字者。勒停見任。庶民流千里○徽宗宣和勅吳國公主敬重空門。品官庶民有毀辱僧尼者。照祥符三年指揮○孝宗鄭國公主出家。勅品官庶民有毀辱僧尼者。照祥符宣和勅旨。僧尼犯。官司不得理行。須奏聞取旨。

試經度僧 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 試經度僧

唐中宗景龍初。詔天下試經度僧。山陰靈隱僧童大義。誦法華試中第一○肅宗勅白衣誦經五百紙。賜明經出身為僧。時僧標試中第一○代宗勅童行策試經律論三科。給牒放度○敬宗勅僧背經百五十紙。尼百紙。許剃度○宣宗勅每歲度僧。依戒定慧三學。擇有道性通法門者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唐中宗景龍初。詔天下試經度僧。山陰靈隱僧童大義。誦法華試中第一○肅宗勅白衣誦經五百紙。賜明經出身為僧。時僧標試中第一○代宗勅童行策試經律論三科。給牒放度○敬宗勅僧背經百五十紙。尼百紙。許剃度○宣宗勅每歲度僧。依戒定慧三學。擇有道性通法門者。

梁末帝勅天下僧尼。入京城比試經業。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 梁末帝勅天下僧尼。入京城比試經業。

唐末帝誕節度僧。立講經禪定持念文章議論為四科。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唐末帝誕節度僧。立講經禪定持念文章議論為四科。

周世宗。勅男子十五誦經百紙女子七十紙。郡考試聞祠部給牒。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 周世宗。勅男子十五誦經百紙女子七十紙。郡考試聞祠部給牒。

宋太祖。詔沙門殿試經律論義十條。全中者賜紫衣○太宗雍熙詔天下係帳童行並與剃度。今後讀經及三百紙。方許係帳○至道詔兩浙福建路。每寺三百人。歲度一人。尼百人度一人。誦經百紙。讀經五百紙。為合格○真宗詔釋道歲度十人。特放一人不試經業○詔天下童行。試經業剃度○仁宗詔試天下童行誦法華經。中選者得度。參政宋綬夏竦監試。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 宋太祖。詔沙門殿試經律論義十條。全中者賜紫衣○太宗雍熙詔天下係帳童行並與剃度。今後讀經及三百紙。方許係帳○至道詔兩浙福建路。每寺三百人。歲度一人。尼百人度一人。誦經百紙。讀經五百紙。為合格○真宗詔釋道歲度十人。特放一人不試經業○詔天下童行。試經業剃度○仁宗詔試天下童行誦法華經。中選者得度。參政宋綬夏竦監試。

孝宗。上竺訥僧錄。乞行試經度僧。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 孝宗。上竺訥僧錄。乞行試經度僧。

特恩度僧 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 特恩度僧

漢明帝。五岳道士角法不勝。司空劉峻士庶張子尚後宮陰夫人道士呂惠通等。並求出家。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 漢明帝。五岳道士角法不勝。司空劉峻士庶張子尚後宮陰夫人道士呂惠通等。並求出家。

隋文帝。勅士庶出家。是歲度僧五十萬○煬帝詔七日行道。總度千僧。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 隋文帝。勅士庶出家。是歲度僧五十萬○煬帝詔七日行道。總度千僧。

唐太宗正觀元年。度天下僧尼三千人○九年詔度僧尼三千人。務取德業精明者○二十二年。奘法師謂。弘法須人度僧為要。乃詔每寺度五人。凡一萬七千人○玄宗不空三藏建灌頂壇。度人千萬數○勅每郡度真行童子三人○睿宗普度僧道三萬人○文宗勅僧尼非正度。許具名申省給牒。時入申七十萬人。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唐太宗正觀元年。度天下僧尼三千人○九年詔度僧尼三千人。務取德業精明者○二十二年。奘法師謂。弘法須人度僧為要。乃詔每寺度五人。凡一萬七千人○玄宗不空三藏建灌頂壇。度人千萬數○勅每郡度真行童子三人○睿宗普度僧道三萬人○文宗勅僧尼非正度。許具名申省給牒。時入申七十萬人。

後唐明宗閩王。度僧二萬人。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 後唐明宗閩王。度僧二萬人。

宋太祖長春節。度童行八千人○太宗普度童子十七萬人○真宗登封泰山。詔天下寺觀各度一人。陪位僧道各度弟子一人○以吳國大長公主出家。詔童子十人度一人○詔僧道係帳童行普與剃度。是歲度僧尼二十四萬五千七百七十人。道士女冠七千一百七十人○仁宗判都省馬亮。請無得收度真刑文身者○神宗勅錢唐天竺觀音院。歲度一人以奉香火。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 宋太祖長春節。度童行八千人○太宗普度童子十七萬人○真宗登封泰山。詔天下寺觀各度一人。陪位僧道各度弟子一人○以吳國大長公主出家。詔童子十人度一人○詔僧道係帳童行普與剃度。是歲度僧尼二十四萬五千七百七十人。道士女冠七千一百七十人○仁宗判都省馬亮。請無得收度真刑文身者○神宗勅錢唐天竺觀音院。歲度一人以奉香火。

進納度僧 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 進納度僧

唐肅宗至德初。宰相裴冤請鬻度牒。謂之香水錢○聽白衣誦經賜出身。或納錢百緡請牒剃度。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唐肅宗至德初。宰相裴冤請鬻度牒。謂之香水錢○聽白衣誦經賜出身。或納錢百緡請牒剃度。

宋神宗。司諫錢公輔言。遇歲饑河決乞鬻度牒○高宗勅賣四字師號○自治平末。始賣度牒。舊以黃紙偽為者多。至是戶部朱異奏。令僧道用勅綾牒○詹叔義上表。乞住賣度牒○勅僧道始令納免丁錢。謂之清閑錢。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 宋神宗。司諫錢公輔言。遇歲饑河決乞鬻度牒○高宗勅賣四字師號○自治平末。始賣度牒。舊以黃紙偽為者多。至是戶部朱異奏。令僧道用勅綾牒○詹叔義上表。乞住賣度牒○勅僧道始令納免丁錢。謂之清閑錢。

士夫出家 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 士夫出家

漢明帝。司空劉峻陰夫人等皆出家。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 漢明帝。司空劉峻陰夫人等皆出家。

梁武帝。通事舍人劉思刕表求出家。賜名惠地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 梁武帝。通事舍人劉思刕表求出家。賜名惠地。

敬帝。補闕宗殆棄官出家。號無名。有息心銘行於世○北魏孝文。京兆王太子興表求出家。賜名僧懿○太后馮氏。出俗為尼。居瑤光寺○宣武太后高氏。出俗為尼。居瑤光寺○度支尚書裴植母夏侯氏。年七十出家為尼。入嵩高山○孝莊太后胡氏。出俗為尼。居瑤光寺。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 敬帝。補闕宗殆棄官出家。號無名。有息心銘行於世○北魏孝文。京兆王太子興表求出家。賜名僧懿○太后馮氏。出俗為尼。居瑤光寺○宣武太后高氏。出俗為尼。居瑤光寺○度支尚書裴植母夏侯氏。年七十出家為尼。入嵩高山○孝莊太后胡氏。出俗為尼。居瑤光寺。

唐高祖。釋智岩初為中郎將。棄官為僧。異僧謂之曰。卿八十一出家矣○高宗。武后生皇子。賜名佛光王。踰月。詔於奘法師寺。出家落髮○武后初為宮人。出業感寺為尼。高宗見之納後宮○代宗。宰相杜鴻漸臨終。命朝服加僧伽梨剃鬚髮。別眾而逝。依沙門法焚軀。○穆宗。幽州節度劉總剃髮為僧。封大覺師。賜臘五十○宣宗。初封光王武宗忌之遁去作沙彌。至鹽官為書記。武宗崩。百官迎王即位。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唐高祖。釋智岩初為中郎將。棄官為僧。異僧謂之曰。卿八十一出家矣○高宗。武后生皇子。賜名佛光王。踰月。詔於奘法師寺。出家落髮○武后初為宮人。出業感寺為尼。高宗見之納後宮○代宗。宰相杜鴻漸臨終。命朝服加僧伽梨剃鬚髮。別眾而逝。依沙門法焚軀。○穆宗。幽州節度劉總剃髮為僧。封大覺師。賜臘五十○宣宗。初封光王武宗忌之遁去作沙彌。至鹽官為書記。武宗崩。百官迎王即位。

梁太祖。吳越王幼子令因為僧伽同三十臘○唐莊宗。騎將史銀鎗。悟禪道出家名契澄。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 梁太祖。吳越王幼子令因為僧伽同三十臘○唐莊宗。騎將史銀鎗。悟禪道出家名契澄。

宋真宗。吳國長公主出家。法名清裕○宰相王旦薨。遺令請大德施戒。剃髮著三衣火葬。楊億與其子議。但以三衣置棺中○高宗。給事中知瀘州馮檝。別僚佐著僧衣。升座說偈而化。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 宋真宗。吳國長公主出家。法名清裕○宰相王旦薨。遺令請大德施戒。剃髮著三衣火葬。楊億與其子議。但以三衣置棺中○高宗。給事中知瀘州馮檝。別僚佐著僧衣。升座說偈而化。

沙門封爵 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 沙門封爵

梁武帝。勅沙門惠超為壽光殿學士。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 梁武帝。勅沙門惠超為壽光殿學士。

北魏明元。封沙門法果為宜城子。加封安城公。諡靈公。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 北魏明元。封沙門法果為宜城子。加封安城公。諡靈公。

唐太宗。勅沙門智威為四大師。封朝散大夫○高宗時勅惠威為四大師。封朝散大夫(即法華天宮二威法師也)武后封法朗九人。為縣公。賜袈裟銀龜袋○中宗封萬回法雲公○勅慧範封正議大夫。上庸郡公。惠珍九人。並朝散大夫封縣公○勅惠範加銀青光祿大夫。萬歲朝散大夫。封縣公。廣清殿中監充功德使○睿宗萬回卒。贈司徒虢國公○法藏法師卒贈鴻臚卿○玄宗菩提流志卒。贈鴻臚卿○肅宗沙門道平。為金吾大將軍。破安祿山反賊○代宗沙門不空封特進鴻臚卿。加開府儀同三司。進封肅國公。食邑三千戶。卒贈司空○德宗沙門圓照充內供奉鴻臚卿○僖宗沙門妙行誦經見佛大士。賜號常精進菩薩。爵開國公。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唐太宗。勅沙門智威為四大師。封朝散大夫○高宗時勅惠威為四大師。封朝散大夫(即法華天宮二威法師也)武后封法朗九人。為縣公。賜袈裟銀龜袋○中宗封萬回法雲公○勅慧範封正議大夫。上庸郡公。惠珍九人。並朝散大夫封縣公○勅惠範加銀青光祿大夫。萬歲朝散大夫。封縣公。廣清殿中監充功德使○睿宗萬回卒。贈司徒虢國公○法藏法師卒贈鴻臚卿○玄宗菩提流志卒。贈鴻臚卿○肅宗沙門道平。為金吾大將軍。破安祿山反賊○代宗沙門不空封特進鴻臚卿。加開府儀同三司。進封肅國公。食邑三千戶。卒贈司空○德宗沙門圓照充內供奉鴻臚卿○僖宗沙門妙行誦經見佛大士。賜號常精進菩薩。爵開國公。

宋太宗譯經三藏天息災。試光祿卿。法天施護。並試鴻臚卿。月給酥酪錢○仁宗譯經銀青光祿大夫試光祿卿法護卒○欽宗東京留守宗澤承制命沙門法道。補宣教郎。參謀軍事。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 宋太宗譯經三藏天息災。試光祿卿。法天施護。並試鴻臚卿。月給酥酪錢○仁宗譯經銀青光祿大夫試光祿卿法護卒○欽宗東京留守宗澤承制命沙門法道。補宣教郎。參謀軍事。

僧職師號 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 僧職師號

晉安帝。秦主以僧䂮為國僧正。法欽為僧錄○宋文帝勅尼寶賢為京邑尼僧正○孝武勅道猷為新安寺法主○勅道溫為都邑僧正○順帝勅法持為天下僧正。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 晉安帝。秦主以僧䂮為國僧正。法欽為僧錄○宋文帝勅尼寶賢為京邑尼僧正○孝武勅道猷為新安寺法主○勅道溫為都邑僧正○順帝勅法持為天下僧正。

齊高帝詔法頴為京邑僧主○武帝勅玄暢法獻為僧主。分任江南北事。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 齊高帝詔法頴為京邑僧主○武帝勅玄暢法獻為僧主。分任江南北事。

梁武帝詔雲光法師為大僧正。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 梁武帝詔雲光法師為大僧正。

陳文帝。勅寶瓊為京邑大僧統○宣帝勅曇瑗為國僧正○後主勅惠暅為京邑大僧正○北魏文成勅師賢為沙門統○勅曇曜為昭玄沙門都統。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 陳文帝。勅寶瓊為京邑大僧統○宣帝勅曇瑗為國僧正○後主勅惠暅為京邑大僧正○北魏文成勅師賢為沙門統○勅曇曜為昭玄沙門都統。

北齊文宣詔高僧法常為國師○勅曇延法師為昭玄上統○置昭玄十統。以沙門法上為大統。尊為國師。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 北齊文宣詔高僧法常為國師○勅曇延法師為昭玄上統○置昭玄十統。以沙門法上為大統。尊為國師。

隋文帝。勅僧猛為隋國大統○詔曇遷為昭玄大沙門統。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 隋文帝。勅僧猛為隋國大統○詔曇遷為昭玄大沙門統。

唐太宗。詔杜順和尚入見。錫號帝心○武后勅神秀禪師入京行道。歷三朝皆禮為國師○玄宗沙門一行號稱天師○勅辯才為朔方管內教授○肅宗召南陽惠忠禪師入見。號稱國師○代宗詔南岳法照為國師○德宗賜澄觀清涼法師教授和上○憲宗賜沙門知玄悟達國師○封澄觀大統清涼國師。○勅沙門端甫錄街左僧事。靈邃錄右街僧事○穆宗勅沙門惟英充兩街僧統○文宗左街僧錄內供奉三教談論引駕大師大達法師端甫。右脇而滅○勅沙門雲端充左右街僧錄○宣宗勅靈晏充左右街僧錄○勅知玄法師充三教首座○勅三教首座辯章充左街僧錄。僧徹充右街僧錄○懿宗延慶節勅左街僧錄惠照大師清蘭。右街僧錄明徹大師彥楚。講論佛法○勅沙門覺暉充左右街副僧錄。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唐太宗。詔杜順和尚入見。錫號帝心○武后勅神秀禪師入京行道。歷三朝皆禮為國師○玄宗沙門一行號稱天師○勅辯才為朔方管內教授○肅宗召南陽惠忠禪師入見。號稱國師○代宗詔南岳法照為國師○德宗賜澄觀清涼法師教授和上○憲宗賜沙門知玄悟達國師○封澄觀大統清涼國師。○勅沙門端甫錄街左僧事。靈邃錄右街僧事○穆宗勅沙門惟英充兩街僧統○文宗左街僧錄內供奉三教談論引駕大師大達法師端甫。右脇而滅○勅沙門雲端充左右街僧錄○宣宗勅靈晏充左右街僧錄○勅知玄法師充三教首座○勅三教首座辯章充左街僧錄。僧徹充右街僧錄○懿宗延慶節勅左街僧錄惠照大師清蘭。右街僧錄明徹大師彥楚。講論佛法○勅沙門覺暉充左右街副僧錄。

漢吳越王錢俶。奉沙門德韶為國師。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 漢吳越王錢俶。奉沙門德韶為國師。

宋太宗吳越國僧統贊寧入見。賜號通惠大師○真直史館編修贊寧遷右街僧錄○賜四明延慶知禮法智大師○賜天台東山本如神照大師○仁宗賜三藏法護普明慈覺傳梵大師○神宗天竺海月大師惠辯補都師○高宗賜法道寶覺圓通法濟大師○賜徑山宗杲大惠禪師○孝宗賜靈山子琳慈受大師○賜上竺若訥右街僧錄○賜上竺若訥左街僧錄慧光法師○賜靈隱惠遠佛海禪師○賜靈隱德光佛照禪師。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 宋太宗吳越國僧統贊寧入見。賜號通惠大師○真直史館編修贊寧遷右街僧錄○賜四明延慶知禮法智大師○賜天台東山本如神照大師○仁宗賜三藏法護普明慈覺傳梵大師○神宗天竺海月大師惠辯補都師○高宗賜法道寶覺圓通法濟大師○賜徑山宗杲大惠禪師○孝宗賜靈山子琳慈受大師○賜上竺若訥右街僧錄○賜上竺若訥左街僧錄慧光法師○賜靈隱惠遠佛海禪師○賜靈隱德光佛照禪師。

不拜君父 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不拜君父

晉成帝。相國庾氷議。令沙門盡敬王者。何充抗論不行○安帝。桓玄議。令沙門盡敬王者。廬山遠法師抗辨不行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 晉成帝。相國庾氷議。令沙門盡敬王者。何充抗論不行○安帝。桓玄議。令沙門盡敬王者。廬山遠法師抗辨不行。

宋孝武。制沙門盡敬君上。前廢帝制停致敬。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 宋孝武。制沙門盡敬君上。前廢帝制停致敬。

隋煬帝。詔沙門道士致敬王者。沙門明瞻抗詔。謂僧無敬俗之典。遂寢。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 隋煬帝。詔沙門道士致敬王者。沙門明瞻抗詔。謂僧無敬俗之典。遂寢。

唐太宗。詔僧道致敬父母。逾年停致敬○高宗。勅僧道無得受父母尊長拜○玄宗。勅僧道致敬父母。逾月罷致敬。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唐太宗。詔僧道致敬父母。逾年停致敬○高宗。勅僧道無得受父母尊長拜○玄宗。勅僧道致敬父母。逾月罷致敬。

不稱臣僧 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不稱臣僧

齊武帝。沙門僧鍾見上稱貧道。上以問王儉。對曰。晉宋以來多稱貧道。而使預座。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 齊武帝。沙門僧鍾見上稱貧道。上以問王儉。對曰。晉宋以來多稱貧道。而使預座。

唐肅宗。勅僧尼朝會表奏毋得稱臣(禮記。儒有上不臣天子下不事諸侯。漢王儒仲見光武稱名不臣)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唐肅宗。勅僧尼朝會表奏毋得稱臣(禮記。儒有上不臣天子下不事諸侯。漢王儒仲見光武稱名不臣)。

崇禮高行 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 崇禮高行

宋明帝。詔猛法師月給錢三萬車輿吏力。僧瑾賜法技一部。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 宋明帝。詔猛法師月給錢三萬車輿吏力。僧瑾賜法技一部。

梁武帝。惠約法師每入朝。必設特榻。帝座居其側○勅法雲法師為大僧正。官給吏力。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 梁武帝。惠約法師每入朝。必設特榻。帝座居其側○勅法雲法師為大僧正。官給吏力。

陳宣帝。詔割始豐縣調。以奉顗禪師。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 陳宣帝。詔割始豐縣調。以奉顗禪師。

隋文帝。靈藏律師居大興善寺。勅左右僕射兩旦參問起居○曇延法師升御座南面授法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 隋文帝。靈藏律師居大興善寺。勅左右僕射兩旦參問起居○曇延法師升御座南面授法。

唐太宗。四祖道信禪師四徵不起。就賜珍繒。以旌其道○代宗。詔徑山欽禪師入見。賜號國一。勅杭州長吏。月至候問。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唐太宗。四祖道信禪師四徵不起。就賜珍繒。以旌其道○代宗。詔徑山欽禪師入見。賜號國一。勅杭州長吏。月至候問。

宋太祖。吳越僧統贊寧入見。一日七宣。賜號通慧。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 宋太祖。吳越僧統贊寧入見。一日七宣。賜號通慧。

沙門著書 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 沙門著書

梁武帝。沙門慧皎撰高僧傳十四卷起漢永平盡梁天監。開德業為十科。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 梁武帝。沙門慧皎撰高僧傳十四卷起漢永平盡梁天監。開德業為十科。

隋文帝。翻經學士費長房。進開皇三寶錄。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 隋文帝。翻經學士費長房。進開皇三寶錄。

唐高宗。沙門道宣撰續高僧傳三十卷。起梁天監盡唐正觀○沙門道世撰法苑珠林一百卷。總括大藏分門類事○德宗。湖州刺史于頔進沙門皎然杼山詩集。藏於御書殿梁末帝。沙門歸序進經論會要。詔入大藏。賜演教大師。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唐高宗。沙門道宣撰續高僧傳三十卷。起梁天監盡唐正觀○沙門道世撰法苑珠林一百卷。總括大藏分門類事○德宗。湖州刺史于頔進沙門皎然杼山詩集。藏於御書殿梁末帝。沙門歸序進經論會要。詔入大藏。賜演教大師。

晉天福沙門可洪。進大藏經音義四百八十卷。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 晉天福沙門可洪。進大藏經音義四百八十卷。

周世宗。沙門義楚進釋氏六帖勅付史館。賜紫衣縑幣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 周世宗。沙門義楚進釋氏六帖勅付史館。賜紫衣縑幣。

宋太祖。吳越壽禪師著宗鏡錄一百卷○沙門文勝奉勅修大藏隨函索隱六百六十卷○太宗翰林李昉等。進太平廣記。其間錄佛法者三十卷○通慧大師贊寧進續高僧傳三十卷。起唐正觀。勅入大藏。又撰鷲嶺聖賢錄五十卷。僧史略三卷○真宗。沙門道原進景德傳燈錄三十卷○譯經潤文官趙安仁。修藏經錄二十一卷。賜名大中祥符法寶錄○沙門道誠著釋氏要覽三卷○益州進沙門仁贊釋氏會要四十卷○仁宗。三藏惟淨進新譯經音義七十卷○三藏惟淨。進新譯大藏目錄二帙。賜名天聖譯教錄。賜光梵大師紫衣○參政王隨進刪修景德傳燈錄十五卷○駙馬都尉李遵勗廣傳燈為三十卷。賜名天聖廣燈錄○沙門契嵩進輔教編定祖圖正宗記。勅入大藏。賜明教大師紫衣縑幣○徽宗。沙門惟白進續燈錄。勅入大藏。賜佛國禪師金襴衣○尚書王古閱大藏撰法寶標目八卷○石門惠洪撰禪林僧寶傳三十卷。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 宋太祖。吳越壽禪師著宗鏡錄一百卷○沙門文勝奉勅修大藏隨函索隱六百六十卷○太宗翰林李昉等。進太平廣記。其間錄佛法者三十卷○通慧大師贊寧進續高僧傳三十卷。起唐正觀。勅入大藏。又撰鷲嶺聖賢錄五十卷。僧史略三卷○真宗。沙門道原進景德傳燈錄三十卷○譯經潤文官趙安仁。修藏經錄二十一卷。賜名大中祥符法寶錄○沙門道誠著釋氏要覽三卷○益州進沙門仁贊釋氏會要四十卷○仁宗。三藏惟淨進新譯經音義七十卷○三藏惟淨。進新譯大藏目錄二帙。賜名天聖譯教錄。賜光梵大師紫衣○參政王隨進刪修景德傳燈錄十五卷○駙馬都尉李遵勗廣傳燈為三十卷。賜名天聖廣燈錄○沙門契嵩進輔教編定祖圖正宗記。勅入大藏。賜明教大師紫衣縑幣○徽宗。沙門惟白進續燈錄。勅入大藏。賜佛國禪師金襴衣○尚書王古閱大藏撰法寶標目八卷○石門惠洪撰禪林僧寶傳三十卷。