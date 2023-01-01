佛祖統紀卷第四十七 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛祖統紀卷第四十七

宋咸淳四明東湖沙門志磬撰 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 宋咸淳四明東湖沙門志磬撰

法運通塞志第十七之十四 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 法運通塞志第十七之十四

高宗(徽宗第九子。母賢妃韋氏。追諡顯仁皇后。五月二十一日天申節。永思陵) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 高宗(徽宗第九子。母賢妃韋氏。追諡顯仁皇后。五月二十一日天申節。永思陵)

建炎元年。上駐蹕維揚○初隆祐太后孟氏。將去國南嚮求護身法於道場大德。有教以奉摩利支天母者。及定都吳門念天母冥護之德。乃以天母像奉安於西湖中天竺。刻石以紀事。案不空三藏譯摩利支天經念誦法云。南無釋迦牟尼佛(十聲)南無摩利支天菩薩(十聲)我弟子(某甲)歸命三寶摩利支天菩薩。願護我身無人能見我。無人能知我。無人能捉縛加害我。無人能欺誑責罰我。無人能債我財物。不為怨家能得其便。即說最上心真言曰。唵摩利支娑縛賀(或百聲或千聲)王難中護我。賊難中護我。失道曠野中護我。水火刀兵中護我。鬼神毒藥難中護我。惡獸毒蟲難中護我。一切怨家惡人難中護我。佛實語護我。法實語護我。僧實語護我。天實語護我。仙實語護我。一切處一切時願常護我。弟子(某甲)娑縛賀。誦時想菩薩作天女形。瓔珞莊嚴坐蓮華上。左手執天扇。右手垂掌向外。作與願勢。若欲見天真身求勝願者。誦滿十萬遍佛言。此天常行日月前。日月所不能見。我因知此天名得免一切厄難。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 建炎元年。上駐蹕維揚○初隆祐太后孟氏。將去國南嚮求護身法於道場大德。有教以奉摩利支天母者。及定都吳門念天母冥護之德。乃以天母像奉安於西湖中天竺。刻石以紀事。案不空三藏譯摩利支天經念誦法云。南無釋迦牟尼佛(十聲)南無摩利支天菩薩(十聲)我弟子(某甲)歸命三寶摩利支天菩薩。願護我身無人能見我。無人能知我。無人能捉縛加害我。無人能欺誑責罰我。無人能債我財物。不為怨家能得其便。即說最上心真言曰。唵摩利支娑縛賀(或百聲或千聲)王難中護我。賊難中護我。失道曠野中護我。水火刀兵中護我。鬼神毒藥難中護我。惡獸毒蟲難中護我。一切怨家惡人難中護我。佛實語護我。法實語護我。僧實語護我。天實語護我。仙實語護我。一切處一切時願常護我。弟子(某甲)娑縛賀。誦時想菩薩作天女形。瓔珞莊嚴坐蓮華上。左手執天扇。右手垂掌向外。作與願勢。若欲見天真身求勝願者。誦滿十萬遍佛言。此天常行日月前。日月所不能見。我因知此天名得免一切厄難。

二年三月。唐州泌陽尉李珏遇北虜入寇。挾一僕單騎走。夜匿道旁空舍。聞車過聲遣僕問。唐州賊何在。見車中人長丈餘面藍色。驚而返。珏即乘馬追及之。前致敬曰。珏避寇至此。敢問車中何所載。其人曰。此京西遭劫死人名字。天曹定籍。汝是李珏亦其數也。珏大怖告曰。何法可免。願賜指教。人曰。能旦旦念摩利支天菩薩七百遍。向虛空回向天曹聖賢。則死籍可銷。可免兵戈之厄。珏方拜謝。駕車者疾馳而去。自是不輟誦持。轉以教人。皆得免難(賈德仁板行)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二年三月。唐州泌陽尉李珏遇北虜入寇。挾一僕單騎走。夜匿道旁空舍。聞車過聲遣僕問。唐州賊何在。見車中人長丈餘面藍色。驚而返。珏即乘馬追及之。前致敬曰。珏避寇至此。敢問車中何所載。其人曰。此京西遭劫死人名字。天曹定籍。汝是李珏亦其數也。珏大怖告曰。何法可免。願賜指教。人曰。能旦旦念摩利支天菩薩七百遍。向虛空回向天曹聖賢。則死籍可銷。可免兵戈之厄。珏方拜謝。駕車者疾馳而去。自是不輟誦持。轉以教人。皆得免難(賈德仁板行)。

述曰。摩利支天經。藏中凡三譯。唯 本朝天息災本呪法最多。 仁宗親製聖教序以冠其首。雖未聞行其法者。而菩薩之緣已開。先於此時矣。當 高宗之南渡也。隆祐受教大德獲奉像之應。李珏請命神人致稱名之功。至矣哉。威德悲願。殆與圓通大士俱不思議。釋迦自云。我因知此天名得免一切厄難。信菩薩遠本。又在釋迦之先也。今茲中原多故兵革未銷。士夫民庶有能若終身若全家行此解厄至簡之法。吾見天母之能大濟於人也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 述曰。摩利支天經。藏中凡三譯。唯 本朝天息災本呪法最多。 仁宗親製聖教序以冠其首。雖未聞行其法者。而菩薩之緣已開。先於此時矣。當 高宗之南渡也。隆祐受教大德獲奉像之應。李珏請命神人致稱名之功。至矣哉。威德悲願。殆與圓通大士俱不思議。釋迦自云。我因知此天名得免一切厄難。信菩薩遠本。又在釋迦之先也。今茲中原多故兵革未銷。士夫民庶有能若終身若全家行此解厄至簡之法。吾見天母之能大濟於人也。

十一月。勅賣四字師號價二百千。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十一月。勅賣四字師號價二百千。

三年正月。金虜入淮。上幸建康。八月上發建康。十一月虜酋兀朮宗弼陷杭州。錢塘令朱畢率弓兵與之戰。力不敵走天竺山。虜奄至。遂遇害。初是圓應法師德賢(慈雲下四世)為兒時。相者曰。他日有官厄。唯出家可免。遂落𩬊往靈山。參學於慧淨。後竟繼其席。臨終謂門人曰。吾生前以道力免難。死後猶有殘業。門人造像入祖堂。乃以鐵護其頸。及虜至其酋真珠王者至靈山祖殿。眾像皆立。獨師像不起。酋怒令斬之。以頸有鐵不可傷。乃積薪盈門縱火焚之。薪盡而屋如故。或見神僧千數執瓶注水出沒空表。虜眾大驚而退。初如靖法師主上竺。兀朮入境。師預感夢。知此山厄運不可免。戒眾令避之。及虜至。或謂可以禮迓。即聲鍾集眾。虜疑其抗已。從兵大掠火其寺○十二月己卯(六日)上幸明州。壬午(九日)次定海御樓船癸巳(二十日)虜陷越州。癸卯(三十日)浙東制置使張俊。與虜戰於明之西門。俊見民間多織席。遣兵斂取之。以重席覆於路。虜騎踐席上。皆足滑而仆。因急擊之。斬首甚眾(此耆老相傳。與國史所載不同)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三年正月。金虜入淮。上幸建康。八月上發建康。十一月虜酋兀朮宗弼陷杭州。錢塘令朱畢率弓兵與之戰。力不敵走天竺山。虜奄至。遂遇害。初是圓應法師德賢(慈雲下四世)為兒時。相者曰。他日有官厄。唯出家可免。遂落𩬊往靈山。參學於慧淨。後竟繼其席。臨終謂門人曰。吾生前以道力免難。死後猶有殘業。門人造像入祖堂。乃以鐵護其頸。及虜至其酋真珠王者至靈山祖殿。眾像皆立。獨師像不起。酋怒令斬之。以頸有鐵不可傷。乃積薪盈門縱火焚之。薪盡而屋如故。或見神僧千數執瓶注水出沒空表。虜眾大驚而退。初如靖法師主上竺。兀朮入境。師預感夢。知此山厄運不可免。戒眾令避之。及虜至。或謂可以禮迓。即聲鍾集眾。虜疑其抗已。從兵大掠火其寺○十二月己卯(六日)上幸明州。壬午(九日)次定海御樓船癸巳(二十日)虜陷越州。癸卯(三十日)浙東制置使張俊。與虜戰於明之西門。俊見民間多織席。遣兵斂取之。以重席覆於路。虜騎踐席上。皆足滑而仆。因急擊之。斬首甚眾(此耆老相傳。與國史所載不同)。

四年正月。甲辰(旦日)上次崎頭入白峯菴。僧歲朝禮懺。上前立其旁。聞保國安民之辭喜甚。為徘徊茗飲而行(今御座。特旨免稅石刻在菴中)丙午(三日)次台州章安鎮。入金鼇山寺。有老僧禱佛前。皆憂時保國之語。上問何典。答曰。護國金光明懺。上因宿於寺。後駐蹕臨安。歲賜輦下諸寺金帛修舉此法。初上在京邸。有異人授一詩云。牝蠣灘頭一艇橫。夕陽多處待潮生。共君不負登臨約。同向金鼇背上行。及幸海登金鼇坐榻上。見壁間題此詩。始悟異人示先讖也○庚戌(七日)虜陷明州。其酋奄至南湖寺。眾先已奔散。獨介然不肯去。酋訶之曰。不畏死耶。然曰。貧道一生以願力建此十六觀堂。今老矣。不忍捨去以求生也。酋義之曰。師幸為我歸北朝。建觀堂一如此規制。遂虜以行。虜兵至湖心。逼律主元肇行。師忻然無難色。至京口謂左右曰。吾將西歸。即聞笙歌之音。一時軍民咸見師念佛西望而化(師即參政陸佃之孫)○初宏智禪師正覺。主天童開拓眾宇。聚眾至千二百人。虜之入境也眾將散。師止之曰。虜不至此無用避。及虜登塔嶺。見神兵滿山谷。大懼而退○育王山月堂禪師道昌。聞虜且至。就山後掘一窖。捧釋迦舍利塔坐其中。以陶器覆於上。虜酋至不得塔。大怒將火其屋。忽壁間觀音畫像放光出水滿地。輪藏自轉。酋大怖畏拜禱而去。越七日開窖取塔。水至頸不沒○丙寅(二十三日)上次溫州館頭(留十日)○二月乙亥(三日)上次江心寺。有旨以林靈素故居為資福教院。丞相呂頤浩。舉圓辨法師道琛主之○丙子(四日)虜兵退。初杭人以時方兵旱。迎上竺大工於郡中法慧寺。侍香火者道元慮至求索。舉藏於井。取他像置行殿。虜還自四明再犯杭州。果詰問大士所在。徑取之去。并軀道元行。元默哀禱。夜至許村若有人導之者。遂得逸歸告於郡。時虜焚其城不知井所在。忽聞金石聲。就求之。獲井出像○三月己未(十七日)上發江心(主上留寺中半月。趙汝四詩云。思陵半月都。世人以為實錄)詔法道法師隨駕陪議軍國事。上欲加以冠冕。師力辭。詔加圓通法濟大師○四月上駐蹕於會稽天旱。詔道法師禱於圓通(寺在城內)即日雨至。上大說○七月道君二帝自韓州遷於五國城(續稽古錄)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四年正月。甲辰(旦日)上次崎頭入白峯菴。僧歲朝禮懺。上前立其旁。聞保國安民之辭喜甚。為徘徊茗飲而行(今御座。特旨免稅石刻在菴中)丙午(三日)次台州章安鎮。入金鼇山寺。有老僧禱佛前。皆憂時保國之語。上問何典。答曰。護國金光明懺。上因宿於寺。後駐蹕臨安。歲賜輦下諸寺金帛修舉此法。初上在京邸。有異人授一詩云。牝蠣灘頭一艇橫。夕陽多處待潮生。共君不負登臨約。同向金鼇背上行。及幸海登金鼇坐榻上。見壁間題此詩。始悟異人示先讖也○庚戌(七日)虜陷明州。其酋奄至南湖寺。眾先已奔散。獨介然不肯去。酋訶之曰。不畏死耶。然曰。貧道一生以願力建此十六觀堂。今老矣。不忍捨去以求生也。酋義之曰。師幸為我歸北朝。建觀堂一如此規制。遂虜以行。虜兵至湖心。逼律主元肇行。師忻然無難色。至京口謂左右曰。吾將西歸。即聞笙歌之音。一時軍民咸見師念佛西望而化(師即參政陸佃之孫)○初宏智禪師正覺。主天童開拓眾宇。聚眾至千二百人。虜之入境也眾將散。師止之曰。虜不至此無用避。及虜登塔嶺。見神兵滿山谷。大懼而退○育王山月堂禪師道昌。聞虜且至。就山後掘一窖。捧釋迦舍利塔坐其中。以陶器覆於上。虜酋至不得塔。大怒將火其屋。忽壁間觀音畫像放光出水滿地。輪藏自轉。酋大怖畏拜禱而去。越七日開窖取塔。水至頸不沒○丙寅(二十三日)上次溫州館頭(留十日)○二月乙亥(三日)上次江心寺。有旨以林靈素故居為資福教院。丞相呂頤浩。舉圓辨法師道琛主之○丙子(四日)虜兵退。初杭人以時方兵旱。迎上竺大工於郡中法慧寺。侍香火者道元慮至求索。舉藏於井。取他像置行殿。虜還自四明再犯杭州。果詰問大士所在。徑取之去。并軀道元行。元默哀禱。夜至許村若有人導之者。遂得逸歸告於郡。時虜焚其城不知井所在。忽聞金石聲。就求之。獲井出像○三月己未(十七日)上發江心(主上留寺中半月。趙汝四詩云。思陵半月都。世人以為實錄)詔法道法師隨駕陪議軍國事。上欲加以冠冕。師力辭。詔加圓通法濟大師○四月上駐蹕於會稽天旱。詔道法師禱於圓通(寺在城內)即日雨至。上大說○七月道君二帝自韓州遷於五國城(續稽古錄)。

紹興二年正月。上駐蹕於錢唐。升為臨安府。上每於禁中書金剛圓覺普門品心經七佛偈。暇日嘗自披讀以發聖解。又御書阿育王山舍利塔曰佛頂光明之塔○二月詔再建天竺觀音大士殿○四月詔孔子四十九代孫玠襲封衍聖公(孔端友之子)○召法道法師入見。上從容謂之曰。上皇為妖人所惑毀師形服。朕為師去此黥涅。道對曰。上皇御墨不忍毀除。上笑曰。此僧到老倔彊。乃勅住廬山太平禪寺。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 紹興二年正月。上駐蹕於錢唐。升為臨安府。上每於禁中書金剛圓覺普門品心經七佛偈。暇日嘗自披讀以發聖解。又御書阿育王山舍利塔曰佛頂光明之塔○二月詔再建天竺觀音大士殿○四月詔孔子四十九代孫玠襲封衍聖公(孔端友之子)○召法道法師入見。上從容謂之曰。上皇為妖人所惑毀師形服。朕為師去此黥涅。道對曰。上皇御墨不忍毀除。上笑曰。此僧到老倔彊。乃勅住廬山太平禪寺。

三年二月。廬山道法師申剳都省稱。崇觀之後(崇寧大觀)道士叨冐資品。林靈素王沖道輩。視兩府者甚眾。遂令道士冐居僧上。靖康建炎道士視官已行追毀。而國忌行香寺院會聚。猶敢傲然居上。其蔑視國法有若此者。今欲復還祖宗舊制。僧史略具載。每當朝集僧先道後。並立殿廷僧東道西。凡遇郊天道左僧右。尋送禮部取到太常寺狀稱因革禮。乾德元年宣德門肆赦故事。道左僧右。又檢照嘉祐編勅并紹興新書。並以僧道立文為次。其政和條內道僧觀僧及道士。位在僧上。並已刪去不行。尋蒙朝旨依條改正。以僧居上。十一月太常寺遍符諸路。應行香立班。諸處聚會。並依祖宗成法。以僧居左(此依準開寶五年詔旨也)○八月自治平末始鬻度牒。舊以黃紙印。造偽為者多。戶部朱異始奏。令僧道用勅綾牒。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三年二月。廬山道法師申剳都省稱。崇觀之後(崇寧大觀)道士叨冐資品。林靈素王沖道輩。視兩府者甚眾。遂令道士冐居僧上。靖康建炎道士視官已行追毀。而國忌行香寺院會聚。猶敢傲然居上。其蔑視國法有若此者。今欲復還祖宗舊制。僧史略具載。每當朝集僧先道後。並立殿廷僧東道西。凡遇郊天道左僧右。尋送禮部取到太常寺狀稱因革禮。乾德元年宣德門肆赦故事。道左僧右。又檢照嘉祐編勅并紹興新書。並以僧道立文為次。其政和條內道僧觀僧及道士。位在僧上。並已刪去不行。尋蒙朝旨依條改正。以僧居上。十一月太常寺遍符諸路。應行香立班。諸處聚會。並依祖宗成法。以僧居左(此依準開寶五年詔旨也)○八月自治平末始鬻度牒。舊以黃紙印。造偽為者多。戶部朱異始奏。令僧道用勅綾牒。

述曰。唐明皇天寶中。度牒已用綾素 本朝太宗初年普度十七萬 真宗天禧普度二十三萬。應此時但用紙牒使之易辨。今既斥賣。欲重其價故用勅綾。比同品官之告身。亦見朝廷之重僧也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 述曰。唐明皇天寶中。度牒已用綾素 本朝太宗初年普度十七萬 真宗天禧普度二十三萬。應此時但用紙牒使之易辨。今既斥賣。欲重其價故用勅綾。比同品官之告身。亦見朝廷之重僧也。

吳郡延祥院僧茅子元者。初學於梵法主。依放台宗出圓融四土圖晨朝禮懺文偈歌四句佛念五聲。勸諸男女同修淨業。自稱白蓮導師。坐受眾拜。謹茐乳不殺不飲酒。號白蓮菜。受其邪教者。謂之傳道。與之通婬者。謂之佛法。相見傲僧慢人無所不至。愚夫愚婦轉相誑誘。聚落田里皆樂其妄。有論於有司者。正以事魔之罪。流於江州。然其餘黨效習至今為盛(釋門正統)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 吳郡延祥院僧茅子元者。初學於梵法主。依放台宗出圓融四土圖晨朝禮懺文偈歌四句佛念五聲。勸諸男女同修淨業。自稱白蓮導師。坐受眾拜。謹茐乳不殺不飲酒。號白蓮菜。受其邪教者。謂之傳道。與之通婬者。謂之佛法。相見傲僧慢人無所不至。愚夫愚婦轉相誑誘。聚落田里皆樂其妄。有論於有司者。正以事魔之罪。流於江州。然其餘黨效習至今為盛(釋門正統)。

議曰。嗟夫天下之事未嘗無弊也。君天下如禹湯而有桀紂。相天下如周召而有斯莾。道本老莊而有歸真靈素。釋本能仁而有清覺子元。信三教皆有其弊也。所謂四土圖者。則竊取台宗格言附以雜偈。率皆鄙薄言辭。晨朝懺者。則撮略慈雲七懺。別為一本。不識依何行法。偈吟四句。則有類於樵歌。佛念五聲。則何關於十念。號白蓮妄託於祖。稱導師僭同於佛。假名淨業而專為姦穢之行。猥褻不良。何能具道。嗟夫。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 議曰。嗟夫天下之事未嘗無弊也。君天下如禹湯而有桀紂。相天下如周召而有斯莾。道本老莊而有歸真靈素。釋本能仁而有清覺子元。信三教皆有其弊也。所謂四土圖者。則竊取台宗格言附以雜偈。率皆鄙薄言辭。晨朝懺者。則撮略慈雲七懺。別為一本。不識依何行法。偈吟四句。則有類於樵歌。佛念五聲。則何關於十念。號白蓮妄託於祖。稱導師僭同於佛。假名淨業而專為姦穢之行。猥褻不良。何能具道。嗟夫。

四年。偽齊劉豫同金虜入寇。上下詔親征。九月上親詣天竺大士殿。焚香恭禱蚤平北虜。既而淮東宣撫使韓世忠。敗金人齊人於承州。世忠獻俘行在。因陳戰沒之人乞加贈恤。上蹙然曰。死於鋒鏑誠為可閔。即勅直學士院胡松年具詞。建水陸大齋以為濟度。是夕也有見鬼神來會甚眾。有夢戰死者咸忻然相慶。以為自此得生善趣者。上聞之大說。五年。彌月大旱。詔道法師入內祈雨。結壇作法。以四金瓶各盛鮮鯽噀水默祝。遣四急足投諸江。使未回而雨已洽。上大說。特賜金鉢○九月上幸天竺大士殿炷香。住山應如奏對如流。上說。賜萬歲香山以供大士及度牒銀幣之類。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四年。偽齊劉豫同金虜入寇。上下詔親征。九月上親詣天竺大士殿。焚香恭禱蚤平北虜。既而淮東宣撫使韓世忠。敗金人齊人於承州。世忠獻俘行在。因陳戰沒之人乞加贈恤。上蹙然曰。死於鋒鏑誠為可閔。即勅直學士院胡松年具詞。建水陸大齋以為濟度。是夕也有見鬼神來會甚眾。有夢戰死者咸忻然相慶。以為自此得生善趣者。上聞之大說。五年。彌月大旱。詔道法師入內祈雨。結壇作法。以四金瓶各盛鮮鯽噀水默祝。遣四急足投諸江。使未回而雨已洽。上大說。特賜金鉢○九月上幸天竺大士殿炷香。住山應如奏對如流。上說。賜萬歲香山以供大士及度牒銀幣之類。

七年。左司諫陳公輔上疏。乞照祖宗成法不許執政指射有額寺院。應臣僚前曾陳乞有額寺院充墳寺功德者。並令改正許與無額小院。詔可。初是知院李綱。占常州普利及邵武興聖。臺臣論奏。以兩處俱為有額有所違礙。詔令別占無額小院。士論為快。又樞密沈與求奏稱。墳寺妙嚴院。雖本家建造。既元有勅額。不當撥賜。上以為自造之屋。不必改正。時諫臣謂。與求能體祖宗法意革今日之弊。宜從所請。有旨許之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 七年。左司諫陳公輔上疏。乞照祖宗成法不許執政指射有額寺院。應臣僚前曾陳乞有額寺院充墳寺功德者。並令改正許與無額小院。詔可。初是知院李綱。占常州普利及邵武興聖。臺臣論奏。以兩處俱為有額有所違礙。詔令別占無額小院。士論為快。又樞密沈與求奏稱。墳寺妙嚴院。雖本家建造。既元有勅額。不當撥賜。上以為自造之屋。不必改正。時諫臣謂。與求能體祖宗法意革今日之弊。宜從所請。有旨許之。

九年。勅天下州郡立報恩光孝禪寺。為徽宗專建追嚴之所。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 九年。勅天下州郡立報恩光孝禪寺。為徽宗專建追嚴之所。

十一年五月。宰相秦檜。以徑山宗杲為張九成黨。毀衣牒竄衡州(塔銘)○上謂輔臣曰。自佛法入中國。士大夫靡然從之。上者信於清淨之說。下者信於禍福之報。殊不知六經廣大靡不周盡。如易無思無為寂然不動感而遂通禮之正心誠意者。非佛氏清淨之化乎。積善之家必有餘慶。積不善之家必有餘殃。與書作善降之百祥。作不善降之百殃。非佛氏禍福之報乎。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十一年五月。宰相秦檜。以徑山宗杲為張九成黨。毀衣牒竄衡州(塔銘)○上謂輔臣曰。自佛法入中國。士大夫靡然從之。上者信於清淨之說。下者信於禍福之報。殊不知六經廣大靡不周盡。如易無思無為寂然不動感而遂通禮之正心誠意者。非佛氏清淨之化乎。積善之家必有餘慶。積不善之家必有餘殃。與書作善降之百祥。作不善降之百殃。非佛氏禍福之報乎。

十二年。左修職郎詹叔義。上財賦表。乞住賣度牒朝廷從之。時臨安府。乞度牒修天竺大士殿。勅給錢五萬緡。謂侍臣曰。朕觀古者人主。欲除釋老二教。或毀其像或廢其徒皆不及久。往往愈熾。今不放度牒則自可漸銷而制勝。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十二年。左修職郎詹叔義。上財賦表。乞住賣度牒朝廷從之。時臨安府。乞度牒修天竺大士殿。勅給錢五萬緡。謂侍臣曰。朕觀古者人主。欲除釋老二教。或毀其像或廢其徒皆不及久。往往愈熾。今不放度牒則自可漸銷而制勝。

十三年。右司諫詹大方奏曰。頃者鼓倡俘言。張九成實為之首。徑山宗杲從而和之。今宗杲已竄。為之首者豈可不問。詔張九成南安軍居住○臨安府道正劉若謙。申省乞道士序位在僧上。妄稱別得指揮。僧正善達陳狀乞檢準紹興三年都省。批送法道法師。乞復祖宗舊法。繼蒙朝旨。批下依條改正。應行香立班。諸處聚會以僧在上。告示劉若謙。取知委狀。後有妄詞以違制論○勅西湖北山建天申萬壽圓覺寺○勅再修西湖壽星院。主事者乞撥度牒。上曰。言者皆欲賣牒以資國用。朕謂不然。一牒所得不過二亘緡。而一夫不耕矣。若住撥十年。則其徒自少矣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十三年。右司諫詹大方奏曰。頃者鼓倡俘言。張九成實為之首。徑山宗杲從而和之。今宗杲已竄。為之首者豈可不問。詔張九成南安軍居住○臨安府道正劉若謙。申省乞道士序位在僧上。妄稱別得指揮。僧正善達陳狀乞檢準紹興三年都省。批送法道法師。乞復祖宗舊法。繼蒙朝旨。批下依條改正。應行香立班。諸處聚會以僧在上。告示劉若謙。取知委狀。後有妄詞以違制論○勅西湖北山建天申萬壽圓覺寺○勅再修西湖壽星院。主事者乞撥度牒。上曰。言者皆欲賣牒以資國用。朕謂不然。一牒所得不過二亘緡。而一夫不耕矣。若住撥十年。則其徒自少矣。

十五年。勅天下僧道始令納丁錢。自十千至一千三百。凡九等。謂之清閑錢。年六十已上及殘疾者聽免納。道法師致書於省部曰。大法東播千有餘歲。其間污隆隨時暫厄終奮。特未有如今日抑沮卑下之甚也。自紹興中年僧道征免丁錢。大者十千。下至一千三百。國四其民。士農工商也。僧道舊籍仕版。而得與儒分鼎立之勢。非有經國理民之異。以其祖大聖人而垂化為善故耳。至若天災流行雨暘不時。命其徒以禱之。則天地應鬼神順。抑古今耳目所常聞見者也。夫苟為國家禦菑而來福祥。亦宜稍異庸庶之等夷可也。若之何遽以民賦。賦且數倍。今天下民丁之賦多止緡錢三百。或土瘠民勞而得類免者。為僧反不獲齒於齊民。以其不耕不蠶而衣食於世也。夫耕而食蠶而衣。未必僧道之外人人耕且蠶也云云。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十五年。勅天下僧道始令納丁錢。自十千至一千三百。凡九等。謂之清閑錢。年六十已上及殘疾者聽免納。道法師致書於省部曰。大法東播千有餘歲。其間污隆隨時暫厄終奮。特未有如今日抑沮卑下之甚也。自紹興中年僧道征免丁錢。大者十千。下至一千三百。國四其民。士農工商也。僧道舊籍仕版。而得與儒分鼎立之勢。非有經國理民之異。以其祖大聖人而垂化為善故耳。至若天災流行雨暘不時。命其徒以禱之。則天地應鬼神順。抑古今耳目所常聞見者也。夫苟為國家禦菑而來福祥。亦宜稍異庸庶之等夷可也。若之何遽以民賦。賦且數倍。今天下民丁之賦多止緡錢三百。或土瘠民勞而得類免者。為僧反不獲齒於齊民。以其不耕不蠶而衣食於世也。夫耕而食蠶而衣。未必僧道之外人人耕且蠶也云云。

述曰。目僧道同丁夫。而出征賦以免之。豈獨僧道之恥。亦國家不知尊尚二教之恥也。今州家征免丁。則必舉常年多額以責之。而不顧僧之存亡去住。既又欲以虧額均賦諸寺者。其為患皆此類。甞考郡志云。僧道免丁歲無定額。官吏曾不省。此王荊公創新法。當年後世。誰不知為民患。然今之為政者。語安石則目之小人。追民賦則仍用其立法。蓋利源一開。雖有聖人之治所不能革。以人心好利者同然耳。然則為利創法者。未甞不為後世患。悲夫。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 述曰。目僧道同丁夫。而出征賦以免之。豈獨僧道之恥。亦國家不知尊尚二教之恥也。今州家征免丁。則必舉常年多額以責之。而不顧僧之存亡去住。既又欲以虧額均賦諸寺者。其為患皆此類。甞考郡志云。僧道免丁歲無定額。官吏曾不省。此王荊公創新法。當年後世。誰不知為民患。然今之為政者。語安石則目之小人。追民賦則仍用其立法。蓋利源一開。雖有聖人之治所不能革。以人心好利者同然耳。然則為利創法者。未甞不為後世患。悲夫。

十七年七月。寶覺圓通法濟大師法道。趺坐說法合掌而化。建塔於北山九里松。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十七年七月。寶覺圓通法濟大師法道。趺坐說法合掌而化。建塔於北山九里松。

二十一年。初太后韋氏北還之日。以道家四聖有神助。至是改孤山為延祥觀以奉之。遷法師全身於馬腦坡。見陶器中舍利無算○十一月謫衡州宗杲量移梅州。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二十一年。初太后韋氏北還之日。以道家四聖有神助。至是改孤山為延祥觀以奉之。遷法師全身於馬腦坡。見陶器中舍利無算○十一月謫衡州宗杲量移梅州。

述曰。自古公卿與釋氏遊者。重其道敬其人耳本朝公卿交釋氏者尤為多。未聞以語言之過交相為累者。洪覺範之竄朱崖。坐交張無盡。杲大慧之流衡陽。坐交張子韶。而皆以語言為其罪。夫儒釋之交遊。不過於倡和以詩談論以道。否則為廬山結社之舉耳。豈當陷賢者於姦佞而鉤黨於林間之人哉。其為法門不幸。有若二師者。言事之過論九重之不察也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 述曰。自古公卿與釋氏遊者。重其道敬其人耳本朝公卿交釋氏者尤為多。未聞以語言之過交相為累者。洪覺範之竄朱崖。坐交張無盡。杲大慧之流衡陽。坐交張子韶。而皆以語言為其罪。夫儒釋之交遊。不過於倡和以詩談論以道。否則為廬山結社之舉耳。豈當陷賢者於姦佞而鉤黨於林間之人哉。其為法門不幸。有若二師者。言事之過論九重之不察也。

二十三年十月。給事中知瀘州憑楫(字濟川號不動居士)委漕使攝郡事。別僚佐具衣冠。望闕再拜。著僧衣升座。橫柱杖膝上。說偈言而化。始楫問道於杲佛日。頓悟心旨。南渡之後。所在經藏殘闕楫以奉資(奉音鳳俸俗)造大藏經四十八所。小藏四大部者亦如其數(世以華嚴涅槃寶積珠林為四大部)所至與高僧逸民續蓮社時賢咸從其化。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二十三年十月。給事中知瀘州憑楫(字濟川號不動居士)委漕使攝郡事。別僚佐具衣冠。望闕再拜。著僧衣升座。橫柱杖膝上。說偈言而化。始楫問道於杲佛日。頓悟心旨。南渡之後。所在經藏殘闕楫以奉資(奉音鳳俸俗)造大藏經四十八所。小藏四大部者亦如其數(世以華嚴涅槃寶積珠林為四大部)所至與高僧逸民續蓮社時賢咸從其化。

二十四年。詔以上天竺為御前道場。特免科敷等事○寓衢州衍聖公孔玠卒。詔其子搢襲封衍聖公。是為五十代。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二十四年。詔以上天竺為御前道場。特免科敷等事○寓衢州衍聖公孔玠卒。詔其子搢襲封衍聖公。是為五十代。

二十五年。初是治平初飛山戒珠禪師。依高僧三傳。采修行淨業臨終往生者。作淨土傳三卷。元豐間尚書王古增補新聞。通為四卷。是年錢唐陸師壽續集往生淨土者為八卷。易名寶珠集。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二十五年。初是治平初飛山戒珠禪師。依高僧三傳。采修行淨業臨終往生者。作淨土傳三卷。元豐間尚書王古增補新聞。通為四卷。是年錢唐陸師壽續集往生淨土者為八卷。易名寶珠集。

二十六年。張九成知溫州。九成謫南安軍十四年。寓橫浦僧舍。日談經著書以自適。嘗曰。六經皆妙法也○九月禮部侍郎吳秉信卒。紹興初時相諱言兵事。斥秉信為黨人。乃歸四明城南。築菴禪坐。製一棺。夜臥其中。至五更令童子扣棺而歌曰。吳信叟歸去來。三界無安不可住。西方淨土有蓮胎。歸去來。聞唱即起禪誦。久之檜相亡。召為禮部侍郎。時國用匱乏。秉信請賣度牒以裕國因言。及秦黨尋被論。以佞佛邀福出知常州。既而復被召至蕭山驛舍。令家人靜聽咸聞天樂之音。即曰。清淨界中失念至此。金臺既至吾當有行。言訖而逝○十月勅量移梅州宗杲。復形服放還。十一月詔住明州阿育王山。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二十六年。張九成知溫州。九成謫南安軍十四年。寓橫浦僧舍。日談經著書以自適。嘗曰。六經皆妙法也○九月禮部侍郎吳秉信卒。紹興初時相諱言兵事。斥秉信為黨人。乃歸四明城南。築菴禪坐。製一棺。夜臥其中。至五更令童子扣棺而歌曰。吳信叟歸去來。三界無安不可住。西方淨土有蓮胎。歸去來。聞唱即起禪誦。久之檜相亡。召為禮部侍郎。時國用匱乏。秉信請賣度牒以裕國因言。及秦黨尋被論。以佞佛邀福出知常州。既而復被召至蕭山驛舍。令家人靜聽咸聞天樂之音。即曰。清淨界中失念至此。金臺既至吾當有行。言訖而逝○十月勅量移梅州宗杲。復形服放還。十一月詔住明州阿育王山。

二十七年八月。禮部侍郎賀允中上殿。上問。天下僧道幾何。答曰。僧二十萬。道士萬人。上曰。朕見士大夫奉佛者。多乞放度牒。今田業多荒。不耕而食者二十萬人。若更給度牒。是驅農為僧也。佛法自漢明入中國。其道廣大終不可廢。朕非有意絕之。正恐僧徒多則不耕者眾。故暫停度僧耳(聖政錄)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二十七年八月。禮部侍郎賀允中上殿。上問。天下僧道幾何。答曰。僧二十萬。道士萬人。上曰。朕見士大夫奉佛者。多乞放度牒。今田業多荒。不耕而食者二十萬人。若更給度牒。是驅農為僧也。佛法自漢明入中國。其道廣大終不可廢。朕非有意絕之。正恐僧徒多則不耕者眾。故暫停度僧耳(聖政錄)。

述曰。高宗聰明而達於權道。故不放度牒。將抑僧以助農。如古人排佛。正以不耕為國蠧。可謂知政本矣。然嘗論之。今之為僧者。未暇以學道言之。或迫於兄弟之眾多。或因無田而不耕。皆天下之閒民也。深山蛇虎之鄉。邊海斥鹵之地。非田也。出家之士。率眾力憑志願。幸而可開為畝。皆天下之閒田也。以閒民食閒田。未嘗為農病也。矧今為農者常自多。常苦於天下之田少。而寺院之產常自定。不令閒民為僧則農益多。農多而常田少。農始病矣。去而為商賈。為百工。為遊乞。為倡優。趨末者紛紛然。又不能為則盜於海劫於陸。無所而不為矣。然則驅閒民而僧之。是亦為政之權道也。可不講明乎。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 述曰。高宗聰明而達於權道。故不放度牒。將抑僧以助農。如古人排佛。正以不耕為國蠧。可謂知政本矣。然嘗論之。今之為僧者。未暇以學道言之。或迫於兄弟之眾多。或因無田而不耕。皆天下之閒民也。深山蛇虎之鄉。邊海斥鹵之地。非田也。出家之士。率眾力憑志願。幸而可開為畝。皆天下之閒田也。以閒民食閒田。未嘗為農病也。矧今為農者常自多。常苦於天下之田少。而寺院之產常自定。不令閒民為僧則農益多。農多而常田少。農始病矣。去而為商賈。為百工。為遊乞。為倡優。趨末者紛紛然。又不能為則盜於海劫於陸。無所而不為矣。然則驅閒民而僧之。是亦為政之權道也。可不講明乎。

十月六日。住天童山正覺禪師。沐浴更衣正坐而化。齒𩬊道具自然生出舍利。葬全身於東谷。諡曰宏智禪師妙光之塔。有禮塔求舍利者。皆如其意(洞山下九世)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十月六日。住天童山正覺禪師。沐浴更衣正坐而化。齒𩬊道具自然生出舍利。葬全身於東谷。諡曰宏智禪師妙光之塔。有禮塔求舍利者。皆如其意(洞山下九世)。

二十八年二月。詔佛日禪師宗杲再住徑山○七月起居舍人洪遵。論鑄錢未及額。上諭大臣。令民間銅器以他物代之。乃出御府銅器送鑄錢司。大斂民間銅器寺觀佛像鍾磬。並令置籍。每斤收算二十。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二十八年二月。詔佛日禪師宗杲再住徑山○七月起居舍人洪遵。論鑄錢未及額。上諭大臣。令民間銅器以他物代之。乃出御府銅器送鑄錢司。大斂民間銅器寺觀佛像鍾磬。並令置籍。每斤收算二十。

述曰。紹興之際住鬻牒。不以此為利。而且征僧道免丁算寺觀鍾磬。所得無多。而徒使後世指為作古。蓋小臣詹叔義。以財賦之稅根人主之心。而當時輔相不能開陳為利之輕重耳。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 述曰。紹興之際住鬻牒。不以此為利。而且征僧道免丁算寺觀鍾磬。所得無多。而徒使後世指為作古。蓋小臣詹叔義。以財賦之稅根人主之心。而當時輔相不能開陳為利之輕重耳。

三十年十一月。住靈隱道昌禪師上表。乞頒行度牒。不報。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三十年十一月。住靈隱道昌禪師上表。乞頒行度牒。不報。

三十一年。禮部侍郎吳子才奏。乞頒行度牒。言事者以佞佛斥之。罷歸田里○七月金虜主元顏亮。徙居汴京。九月自將入寇。兵號百萬。中竺寺沙門曇瑩學禪悟易。屢對禁中。至是策以易數。謂亮當斃於江北。十月下詔親征浙西。總管李寶舟師敗之。密州中書舍人虞允文。收都統王權散卒敗之采石。亮欲渡瓜州。令於眾曰。三日不渡江當盡殺諸將。眾苦其虐。夜半諸酋射帳中殺之而遁。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三十一年。禮部侍郎吳子才奏。乞頒行度牒。言事者以佞佛斥之。罷歸田里○七月金虜主元顏亮。徙居汴京。九月自將入寇。兵號百萬。中竺寺沙門曇瑩學禪悟易。屢對禁中。至是策以易數。謂亮當斃於江北。十月下詔親征浙西。總管李寶舟師敗之。密州中書舍人虞允文。收都統王權散卒敗之采石。亮欲渡瓜州。令於眾曰。三日不渡江當盡殺諸將。眾苦其虐。夜半諸酋射帳中殺之而遁。

三十二年正月。上歸自建康。五月詔禪位於皇太子○十月淫雨不止。上遣內侍禱於上竺。燎烟始升曉日開霽。上喜出內府玉器三品。以施大士殿。壽成太后施七寶冠○賜徑山宗杲大慧禪師。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三十二年正月。上歸自建康。五月詔禪位於皇太子○十月淫雨不止。上遣內侍禱於上竺。燎烟始升曉日開霽。上喜出內府玉器三品。以施大士殿。壽成太后施七寶冠○賜徑山宗杲大慧禪師。

孝宗(十月二十二日會慶節。永阜陵) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 孝宗(十月二十二日會慶節。永阜陵)

隆興元年。初是太祖後七世子稱為嘉興丞。妻張氏夢神人稱崔府君擁一羊與之。遂娠。初封普安郡王○上初在王邸。遣內都監至徑山。問道於杲禪師。答以偈曰。大根大器大力量。荷擔大事不尋常。後在建邸遣內知客。至山賜妙喜菴三字及真讚。至是悉取向賜識以御寶。是年八月十日。師示寂。上傷悼不已。賜諡普覺。塔曰寶光。語錄入大藏。右相湯思退。參政李邴。內翰汪藻。禮部侍郎張九成。給事中憑楫。皆問道有悟入(魏公張浚撰塔銘)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 隆興元年。初是太祖後七世子稱為嘉興丞。妻張氏夢神人稱崔府君擁一羊與之。遂娠。初封普安郡王○上初在王邸。遣內都監至徑山。問道於杲禪師。答以偈曰。大根大器大力量。荷擔大事不尋常。後在建邸遣內知客。至山賜妙喜菴三字及真讚。至是悉取向賜識以御寶。是年八月十日。師示寂。上傷悼不已。賜諡普覺。塔曰寶光。語錄入大藏。右相湯思退。參政李邴。內翰汪藻。禮部侍郎張九成。給事中憑楫。皆問道有悟入(魏公張浚撰塔銘)。

乾道元年二月。召靈山子琳法師入見。問曰。朕欲讀經以何為要。師曰。金剛圓覺最為要道。又問參禪之法。師曰。直須自悟。上說。賜號慈受○二月以鄭國公主出家。勅品官庶民有毀辱僧尼罵稱禿字者。依祥符宣和勅旨。品官勒停。庶民流千里。仰天下州軍。遍榜曉諭。仍許僧尼錄。白指揮與度牒隨身永同公據。應僧尼過犯。官司不得私理。須奏聞取旨施行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 乾道元年二月。召靈山子琳法師入見。問曰。朕欲讀經以何為要。師曰。金剛圓覺最為要道。又問參禪之法。師曰。直須自悟。上說。賜號慈受○二月以鄭國公主出家。勅品官庶民有毀辱僧尼罵稱禿字者。依祥符宣和勅旨。品官勒停。庶民流千里。仰天下州軍。遍榜曉諭。仍許僧尼錄。白指揮與度牒隨身永同公據。應僧尼過犯。官司不得私理。須奏聞取旨施行。

三年二月。駕幸上天竺禮敬大士。問住山若訥曰。大士之前合拜不合拜。師曰。不拜則各自稱尊。拜則遞相恭敬。上欣然致拜。又問歲旦修光明懺之意。師曰。佛為梵釋四王說金光明三昧之道。囑其護國護人。後世祖師立為懺儀。於歲旦奉行其法。為國祈福。此盛世之典也。上說。授右街僧錄復賜錢。即道翌法師故居建十六觀堂。命內翰樓鑰作記○三月勅於禁中建內觀堂。一遵上竺制度○日本遣使致書四明郡庭問佛法大意。乞集名僧對使發函讀之。郡將大集。緇衣皆畏縮莫敢應命。棲心維那忻然而出。日本之書與中國同文。何足為疑。即揖太守褫封疾。讀以爪掐其紙七處。讀畢語使人曰。日本雖欲學文不無疎繆。遂一一為析之。使慚懼而退。守踊躍大喜曰。天下維那也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三年二月。駕幸上天竺禮敬大士。問住山若訥曰。大士之前合拜不合拜。師曰。不拜則各自稱尊。拜則遞相恭敬。上欣然致拜。又問歲旦修光明懺之意。師曰。佛為梵釋四王說金光明三昧之道。囑其護國護人。後世祖師立為懺儀。於歲旦奉行其法。為國祈福。此盛世之典也。上說。授右街僧錄復賜錢。即道翌法師故居建十六觀堂。命內翰樓鑰作記○三月勅於禁中建內觀堂。一遵上竺制度○日本遣使致書四明郡庭問佛法大意。乞集名僧對使發函讀之。郡將大集。緇衣皆畏縮莫敢應命。棲心維那忻然而出。日本之書與中國同文。何足為疑。即揖太守褫封疾。讀以爪掐其紙七處。讀畢語使人曰。日本雖欲學文不無疎繆。遂一一為析之。使慚懼而退。守踊躍大喜曰。天下維那也。

四年四月八日。召上竺訥法師。領五十僧入內觀堂。行護國金光明三昧。齋罷說法。上曰。佛法固妙。安得如許經卷。師曰。有本者如是。上說。進授左街僧錄。慧光法師。自是歲歲佛生日。賜入內僧帛五十匹。修舉佛事(宋之瑞撰塔銘)○九月上謂禮部尚書李燾曰。科舉之文不可用佛老語。若自修之山林。於道無害。倘用之科場。恐妨政事(中興事鑑)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四年四月八日。召上竺訥法師。領五十僧入內觀堂。行護國金光明三昧。齋罷說法。上曰。佛法固妙。安得如許經卷。師曰。有本者如是。上說。進授左街僧錄。慧光法師。自是歲歲佛生日。賜入內僧帛五十匹。修舉佛事(宋之瑞撰塔銘)○九月上謂禮部尚書李燾曰。科舉之文不可用佛老語。若自修之山林。於道無害。倘用之科場。恐妨政事(中興事鑑)。

述曰。儒家用老莊語其來已久。故不可一旦絕去。至若窮理之妙盡性之奧。高出世表而無所不容者。則無越乎釋氏之書。然儒家欲明理於天人之際。易洪範中庸大學語孟。求之自足。倘涉乎佛經語意。則自違其宗而放肆無歸矣。大哉孝廟之戒。其有旨乎。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 述曰。儒家用老莊語其來已久。故不可一旦絕去。至若窮理之妙盡性之奧。高出世表而無所不容者。則無越乎釋氏之書。然儒家欲明理於天人之際。易洪範中庸大學語孟。求之自足。倘涉乎佛經語意。則自違其宗而放肆無歸矣。大哉孝廟之戒。其有旨乎。

六年四月。上與群臣論東都治亂消長之數。上曰。朕每念治平已前國家無事。自王安石首亂成法。繼之以章子厚(名惇避諱)蔡京之徒。至靖康輔臣率皆庸繆。以致大壞。蔡京謫死湖湘四十二年。遷葬之日皮肉銷盡。獨於胸上隱起卍字。若鐫刻然。按佛經如來具三十二相。胸題卍字。是其一。由戒定慧積修所成。其相明妙。魔王亦有三十二相。其相稍晦。今京相如此。豈非魔乎。又豈非天地大數產此魔物為生民之禍乎(兩朝事鑑容齋三筆)○十一月撰德殿親灑靈感觀音之寺及靈感觀音寶殿。以賜上竺(各六字為額)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 六年四月。上與群臣論東都治亂消長之數。上曰。朕每念治平已前國家無事。自王安石首亂成法。繼之以章子厚(名惇避諱)蔡京之徒。至靖康輔臣率皆庸繆。以致大壞。蔡京謫死湖湘四十二年。遷葬之日皮肉銷盡。獨於胸上隱起卍字。若鐫刻然。按佛經如來具三十二相。胸題卍字。是其一。由戒定慧積修所成。其相明妙。魔王亦有三十二相。其相稍晦。今京相如此。豈非魔乎。又豈非天地大數產此魔物為生民之禍乎(兩朝事鑑容齋三筆)○十一月撰德殿親灑靈感觀音之寺及靈感觀音寶殿。以賜上竺(各六字為額)。

七年二月。靈隱慧遠禪師入對選德殿。上曰。如何免得生死。對曰。不悟大乘終未能免。上曰。如何得悟。對曰。本有之性磨以歲月自然得悟。上曰。悟後如何。對曰。悟後始知今日問答皆非。上曰。一切處不是後如何。對曰。脫體現前更無可見之相。上有省首肯之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 七年二月。靈隱慧遠禪師入對選德殿。上曰。如何免得生死。對曰。不悟大乘終未能免。上曰。如何得悟。對曰。本有之性磨以歲月自然得悟。上曰。悟後如何。對曰。悟後始知今日問答皆非。上曰。一切處不是後如何。對曰。脫體現前更無可見之相。上有省首肯之。

八年正月。車駕幸靈隱。錫賚有加○八月召天竺訥法師。徑山印禪師(別峯寶印)靈隱遠禪師。及三教之士。集內觀堂賜齋。復令遠禪師獨對東閣賜坐。問曰。前日睡中忽聞鍾聲。不知夢覺。是同是別。對曰。夢覺無殊教誰分別。上曰。鍾聲從何處起。對曰。從陛下問處起。十月賜靈隱慧遠佛海禪師(號瞎堂)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 八年正月。車駕幸靈隱。錫賚有加○八月召天竺訥法師。徑山印禪師(別峯寶印)靈隱遠禪師。及三教之士。集內觀堂賜齋。復令遠禪師獨對東閣賜坐。問曰。前日睡中忽聞鍾聲。不知夢覺。是同是別。對曰。夢覺無殊教誰分別。上曰。鍾聲從何處起。對曰。從陛下問處起。十月賜靈隱慧遠佛海禪師(號瞎堂)。

九年正月。召上竺訥法師。獨對選德殿賜座。問大士歷代靈跡及法華經旨(登對錄)○魏公史浩佚老於四明。自號真隱居士。每從南湖智連法師問法要(號覺雲法師)嘗曰。師於禪律亦貫通耶。師曰。氷泮雪消固一水耳。又問。華嚴般若何太支離。師曰。支離所以為簡易。公倏然有省。及帥閩歸里。乃於東湖創月波山。放補陀巖。結洞室以安大士。奉德壽殿。書潮音洞以為額。首延覺雲高弟則約法師。專講智者教(號元菴賜智海大師)初是公攝昌國鹽監。偕鄱陽程休甫汎海謁補陀山。忽一僧指巖頂。有竇可以下瞰。方瞻佇間公與眾見大士金色身相。而公復見雙齒出脣際如珂玉。喜尉作禮而退。暨歸寺日已暮。一長身僧來訪。語公歷官至太師。且云。公是善終文潞公也。他日入相。主上欲用兵。須力諫之。後二十年當與公會於越。語畢遂去。乾道初以故相鎮越。有道人自稱養素先生與公有舊。亟命延之。索紙大書曰。黑頭潞相重增萬里風光。碧眼胡僧曾共一宵情話。擲筆竟出。公大驚。因追思補陀事。知長身僧及道人皆大士示現相。距正二十年云(夷堅志。補陀璧記○今月波行堂有太師所見補陀現相一軸)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 九年正月。召上竺訥法師。獨對選德殿賜座。問大士歷代靈跡及法華經旨(登對錄)○魏公史浩佚老於四明。自號真隱居士。每從南湖智連法師問法要(號覺雲法師)嘗曰。師於禪律亦貫通耶。師曰。氷泮雪消固一水耳。又問。華嚴般若何太支離。師曰。支離所以為簡易。公倏然有省。及帥閩歸里。乃於東湖創月波山。放補陀巖。結洞室以安大士。奉德壽殿。書潮音洞以為額。首延覺雲高弟則約法師。專講智者教(號元菴賜智海大師)初是公攝昌國鹽監。偕鄱陽程休甫汎海謁補陀山。忽一僧指巖頂。有竇可以下瞰。方瞻佇間公與眾見大士金色身相。而公復見雙齒出脣際如珂玉。喜尉作禮而退。暨歸寺日已暮。一長身僧來訪。語公歷官至太師。且云。公是善終文潞公也。他日入相。主上欲用兵。須力諫之。後二十年當與公會於越。語畢遂去。乾道初以故相鎮越。有道人自稱養素先生與公有舊。亟命延之。索紙大書曰。黑頭潞相重增萬里風光。碧眼胡僧曾共一宵情話。擲筆竟出。公大驚。因追思補陀事。知長身僧及道人皆大士示現相。距正二十年云(夷堅志。補陀璧記○今月波行堂有太師所見補陀現相一軸)。

述曰。越王出仕之初。登補陀覲大士。聞長身僧之言。許他日為師相。且囑其諫君上勿用兵。其後張魏公(浚)果勸孝宗北征。越王諫之不從。及符離兵敗浚歸見上。上迎謂浚曰。此行甚快史浩意。蓋大士預鑑時機。知南北勢分未可以合。故囑公興諫以免生靈之塗炭也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 述曰。越王出仕之初。登補陀覲大士。聞長身僧之言。許他日為師相。且囑其諫君上勿用兵。其後張魏公(浚)果勸孝宗北征。越王諫之不從。及符離兵敗浚歸見上。上迎謂浚曰。此行甚快史浩意。蓋大士預鑑時機。知南北勢分未可以合。故囑公興諫以免生靈之塗炭也。

史魏公過金山。覽梁武帝水陸儀軌之盛。謂報恩度世之道在是。乃於月波山創殿設十界像。與名僧講究製儀文四卷。以四時修供。為普度大齋(至今百年)爼豆之器繁約折衷(音眾當也)讚唄之音抑揚有節。鄉城諸剎莫不視此為法○國學生王日休。龍舒人。為六經訓傳數十萬言。一旦捐之曰。是皆業習非究竟法。吾其為西方之歸乎。自是一志念佛。日課千拜。一夕厲聲念佛。忽云佛來接我也。屹然立化。邦人有夢二青衣引之西行。日休為淨土文行於世。嘗為之說云。儒者或以釋氏之徒無戒行故輕其教者。豈可以道流不肖而輕老子。士人不肖而輕孔子。釋氏之教有世間法有出世間法。其世間法戒殺盜婬。儒釋未嘗不同。其不同者。釋氏之出世間法也。儒家止於世間。故獨言一世而歸之於天。釋氏知屢世。而能具見群生業緣本末。此其不同耳。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 史魏公過金山。覽梁武帝水陸儀軌之盛。謂報恩度世之道在是。乃於月波山創殿設十界像。與名僧講究製儀文四卷。以四時修供。為普度大齋(至今百年)爼豆之器繁約折衷(音眾當也)讚唄之音抑揚有節。鄉城諸剎莫不視此為法○國學生王日休。龍舒人。為六經訓傳數十萬言。一旦捐之曰。是皆業習非究竟法。吾其為西方之歸乎。自是一志念佛。日課千拜。一夕厲聲念佛。忽云佛來接我也。屹然立化。邦人有夢二青衣引之西行。日休為淨土文行於世。嘗為之說云。儒者或以釋氏之徒無戒行故輕其教者。豈可以道流不肖而輕老子。士人不肖而輕孔子。釋氏之教有世間法有出世間法。其世間法戒殺盜婬。儒釋未嘗不同。其不同者。釋氏之出世間法也。儒家止於世間。故獨言一世而歸之於天。釋氏知屢世。而能具見群生業緣本末。此其不同耳。

述曰。王龍舒之為儒也。固嘗為六經作訓傳矣。潛心學古。非世儒之常流也。及盡棄其學而學佛。必有一定之見。今人為儒未及於龍舒。而欲以汎汎口舌效韓歐排佛之失言。是皆未足以知兩家之道本不悖也。至若世間出世間之說。雖未盡理謂佛能具見群生業緣本末。此得之矣。蘇黃諸公誠知此。伊洛先輩徒能以道自任。以故時有排斥。然不足以知此義也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 述曰。王龍舒之為儒也。固嘗為六經作訓傳矣。潛心學古。非世儒之常流也。及盡棄其學而學佛。必有一定之見。今人為儒未及於龍舒。而欲以汎汎口舌效韓歐排佛之失言。是皆未足以知兩家之道本不悖也。至若世間出世間之說。雖未盡理謂佛能具見群生業緣本末。此得之矣。蘇黃諸公誠知此。伊洛先輩徒能以道自任。以故時有排斥。然不足以知此義也。

淳熙元年二月。賜內帑於上竺建藏殿。及賜大藏經。皇太子為書殿榜○四月召雁山靈峯中仁禪師。入對禁中(嗣圓悟普燈錄)○五月召靈隱遠禪師。入對便殿。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 淳熙元年二月。賜內帑於上竺建藏殿。及賜大藏經。皇太子為書殿榜○四月召雁山靈峯中仁禪師。入對禁中(嗣圓悟普燈錄)○五月召靈隱遠禪師。入對便殿。

二年三月。駕幸上竺炷香禮敬大士。詔建護國金光明道場。賜白雲堂印。令天下三學諸宗並詣白雲堂。公舉用印申明有司○六月召上竺訥法師。獨對內觀堂○十二月遣中使至阿育王山迎佛舍利塔。上瞻禮之頃見塔上有如月輪。他日復見如水晶者。勅迎往東宮。皇太子見相輪上纍纍若水晶貫珠。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二年三月。駕幸上竺炷香禮敬大士。詔建護國金光明道場。賜白雲堂印。令天下三學諸宗並詣白雲堂。公舉用印申明有司○六月召上竺訥法師。獨對內觀堂○十二月遣中使至阿育王山迎佛舍利塔。上瞻禮之頃見塔上有如月輪。他日復見如水晶者。勅迎往東宮。皇太子見相輪上纍纍若水晶貫珠。

三年正月。迎舍利於碧琳堂。上見塔角有光若金珠者。勅內侍奉塔還山。具齋以謝靈貺○勅福州依天聖二年已降聖旨。天台一宗教部。付開元東禪鏤版入藏。先是慈雲式法師奏乞天台教文入藏。詔可之。○二月詔台州報恩德光禪師入住靈隱。十一月入對選德殿。上問曰。釋迦雪山六年所成者何事。師曰。將謂陛下忘却。上說。賜號佛照禪師(師號拙菴)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三年正月。迎舍利於碧琳堂。上見塔角有光若金珠者。勅內侍奉塔還山。具齋以謝靈貺○勅福州依天聖二年已降聖旨。天台一宗教部。付開元東禪鏤版入藏。先是慈雲式法師奏乞天台教文入藏。詔可之。○二月詔台州報恩德光禪師入住靈隱。十一月入對選德殿。上問曰。釋迦雪山六年所成者何事。師曰。將謂陛下忘却。上說。賜號佛照禪師(師號拙菴)。

四年八月。參政錢端禮微疾。請平田行機禪師入臥內趺坐談咲。忽謂機曰。地水火風暫時湊泊。昧者認為自己。從上諸聖去住自在。今吾如是豈不快哉。遂斂目而逝。公與機同參護國元禪師。世知其有悟入(普燈錄)○召靈隱光禪師。入對內殿。進宗門直指。上問。浙東名山太白玉几之外。以何為勝。師曰。保國護聖國清萬年。上說。當時侍臣咸皆歎賞。以為名對○唐奘三藏譯大般若經成六百卷。有鳳城雪月大師大隱。用難信解品一百三卷。行通關之法以授後人。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四年八月。參政錢端禮微疾。請平田行機禪師入臥內趺坐談咲。忽謂機曰。地水火風暫時湊泊。昧者認為自己。從上諸聖去住自在。今吾如是豈不快哉。遂斂目而逝。公與機同參護國元禪師。世知其有悟入(普燈錄)○召靈隱光禪師。入對內殿。進宗門直指。上問。浙東名山太白玉几之外。以何為勝。師曰。保國護聖國清萬年。上說。當時侍臣咸皆歎賞。以為名對○唐奘三藏譯大般若經成六百卷。有鳳城雪月大師大隱。用難信解品一百三卷。行通關之法以授後人。

本朝淳熙間。有沙門不知所從來。車載此經至四明甬東。行道中口浪浪誦不輟。里人沃承璋遇諸塗。問之曰。我車上經皆能音誦。承璋初不信。試抽數卷對誦之。頃刻即度。始大異之。徐叩其故。沙門曰。是有關法焉。能通其關則百三卷之文皆可背誦。承璋欣然願受教。既通復教其妻子奴婢。闔門皆能通誦。乃刻板行關法。以化世人(舊印本有淳熙丁酉印施者是)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 本朝淳熙間。有沙門不知所從來。車載此經至四明甬東。行道中口浪浪誦不輟。里人沃承璋遇諸塗。問之曰。我車上經皆能音誦。承璋初不信。試抽數卷對誦之。頃刻即度。始大異之。徐叩其故。沙門曰。是有關法焉。能通其關則百三卷之文皆可背誦。承璋欣然願受教。既通復教其妻子奴婢。闔門皆能通誦。乃刻板行關法。以化世人(舊印本有淳熙丁酉印施者是)。

述曰。嘗考經關盡百三卷。凡八十四科。今教卷諸文稱八十一科。名色者。當是相承之誤。沃本巨室初不信法。由沙門一化乃能背通般若。然不知回向淨土。其沒也生日本為國主。背有銘曰。大宋沃承璋。日本人說若此(愚客月波。同住如習能關通此經。時眾有欲求受者。乃始用沃本刊經關一卷。以勸世人。因敘承璋本事云)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 述曰。嘗考經關盡百三卷。凡八十四科。今教卷諸文稱八十一科。名色者。當是相承之誤。沃本巨室初不信法。由沙門一化乃能背通般若。然不知回向淨土。其沒也生日本為國主。背有銘曰。大宋沃承璋。日本人說若此(愚客月波。同住如習能關通此經。時眾有欲求受者。乃始用沃本刊經關一卷。以勸世人。因敘承璋本事云)。

五年。御書太白名山。賜住山了朴禪師(師號慈杭)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 五年。御書太白名山。賜住山了朴禪師(師號慈杭)。

七年。召明州雪竇寶印禪師入見。上問曰。三教聖人本同此理。師曰。譬如虛空初無南北。上曰。但所立門戶異耳。故孔子以中庸設教。師曰。非中庸何以立世間。華嚴有云。不壞世間相而成出世間法。上曰。今時學者秖觀文字不識夫子心。師曰。非獨今之學者。當時顏子為具體。秖說得瞻之在前忽焉在後。如有所立卓爾。亦未足以識夫子心。夫子亦曰。二三子以我為隱乎。吾無隱乎。爾以此而觀當時弟子。尚不識夫子心。況今人乎。張商英有云。唯吾學佛然後能知儒。上曰。朕意常作此見。上又問曰。老莊之教何如。師曰。可比佛門中小乘人耳。小乘厭身如桎梏。棄智如雜毒。化火焚身入無為界。正如莊子形固可使如槁木心固可使如死灰。老子曰吾有大患為吾有身。大乘人則不然。度眾生盡方證菩提。正如伊尹所謂予天民之先覺者也。將以斯道覺斯民也。如有一夫不被其澤若已推而內之溝中也。上大說。即日詔住徑山○詔佛照禪師德光住阿育王山。十一月召對內殿。賜妙勝之殿四字。為釋迦舍利殿額。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 七年。召明州雪竇寶印禪師入見。上問曰。三教聖人本同此理。師曰。譬如虛空初無南北。上曰。但所立門戶異耳。故孔子以中庸設教。師曰。非中庸何以立世間。華嚴有云。不壞世間相而成出世間法。上曰。今時學者秖觀文字不識夫子心。師曰。非獨今之學者。當時顏子為具體。秖說得瞻之在前忽焉在後。如有所立卓爾。亦未足以識夫子心。夫子亦曰。二三子以我為隱乎。吾無隱乎。爾以此而觀當時弟子。尚不識夫子心。況今人乎。張商英有云。唯吾學佛然後能知儒。上曰。朕意常作此見。上又問曰。老莊之教何如。師曰。可比佛門中小乘人耳。小乘厭身如桎梏。棄智如雜毒。化火焚身入無為界。正如莊子形固可使如槁木心固可使如死灰。老子曰吾有大患為吾有身。大乘人則不然。度眾生盡方證菩提。正如伊尹所謂予天民之先覺者也。將以斯道覺斯民也。如有一夫不被其澤若已推而內之溝中也。上大說。即日詔住徑山○詔佛照禪師德光住阿育王山。十一月召對內殿。賜妙勝之殿四字。為釋迦舍利殿額。

八年。上製原道論曰。朕觀韓愈原道論。謂佛法相混三教相絀。未有能辨之者。徒文煩而理迂耳。若揆之以聖人之用心。則無不昭然矣。何則釋氏窮性命外形骸。於世事了不相關。又何與禮樂仁義者哉。然猶立戒曰不殺不婬不盜不妄語不飲酒。夫不殺仁也。不婬禮也。不盜義也。不妄語信也。不飲酒智也。此與仲尼又何遠乎。從容中道聖人也。聖人之所為孰非禮樂。孰非仁義。又惡得而名焉。譬如天地運行陰陽若循環之無端。豈有春夏秋冬之別哉。此世人強名之耳。亦猶仁義禮樂之別。聖人所以設教治世。不得不然也。因其強名揆而求之。則道也者。仁義禮樂之宗也。仁義禮樂固道之用也。楊雄謂老氏棄仁義絕禮樂。今迹老氏之書。其所寶者三。曰慈。曰儉。曰不敢為天下先。孔子曰。節用而愛人。老氏之所謂儉。豈非愛人之大者耶。孔子曰。溫良恭儉讓。老氏所謂不敢為天下先。豈非讓之大者耶。孔子曰。惟仁為大。老氏之所謂慈豈非仁之大者耶。至其會道則互見偏舉。所貴者清淨寧一。而與孔聖果相背馳乎。蓋三教末流。昧者執之自為異耳。夫佛老絕念無為修身而矣。孔子教以治天下者。特所施不同耳。譬猶耒耜而耕機杼而織。後世紛紛而惑。固失其理。或曰。當如何去其惑哉。曰以佛修心。以道養生。以儒治世。斯可也。其唯聖人為能同之。不可不論也(聖政錄)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 八年。上製原道論曰。朕觀韓愈原道論。謂佛法相混三教相絀。未有能辨之者。徒文煩而理迂耳。若揆之以聖人之用心。則無不昭然矣。何則釋氏窮性命外形骸。於世事了不相關。又何與禮樂仁義者哉。然猶立戒曰不殺不婬不盜不妄語不飲酒。夫不殺仁也。不婬禮也。不盜義也。不妄語信也。不飲酒智也。此與仲尼又何遠乎。從容中道聖人也。聖人之所為孰非禮樂。孰非仁義。又惡得而名焉。譬如天地運行陰陽若循環之無端。豈有春夏秋冬之別哉。此世人強名之耳。亦猶仁義禮樂之別。聖人所以設教治世。不得不然也。因其強名揆而求之。則道也者。仁義禮樂之宗也。仁義禮樂固道之用也。楊雄謂老氏棄仁義絕禮樂。今迹老氏之書。其所寶者三。曰慈。曰儉。曰不敢為天下先。孔子曰。節用而愛人。老氏之所謂儉。豈非愛人之大者耶。孔子曰。溫良恭儉讓。老氏所謂不敢為天下先。豈非讓之大者耶。孔子曰。惟仁為大。老氏之所謂慈豈非仁之大者耶。至其會道則互見偏舉。所貴者清淨寧一。而與孔聖果相背馳乎。蓋三教末流。昧者執之自為異耳。夫佛老絕念無為修身而矣。孔子教以治天下者。特所施不同耳。譬猶耒耜而耕機杼而織。後世紛紛而惑。固失其理。或曰。當如何去其惑哉。曰以佛修心。以道養生。以儒治世。斯可也。其唯聖人為能同之。不可不論也(聖政錄)。

十年。上親注圖覺經。賜徑山寶印禪師。刊行於世。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十年。上親注圖覺經。賜徑山寶印禪師。刊行於世。

十一年。上竺左街僧錄若訥劄子。洪惟聖朝遵用唐制立試經度僧之科。竊詳大宋高僧傳洪覺範僧寶傳所載。自建隆開國至於南渡。名德高行皆先策試法華。然後得度。以由此經是如來出世一化之妙唱。群生之宗趣。帙唯七卷繁簡適中。故學者誦習無過與不及之患。自唐至今五百年來。昭垂令典。雖下及萬世可舉而行唐世之式。遠矣。及我。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十一年。上竺左街僧錄若訥劄子。洪惟聖朝遵用唐制立試經度僧之科。竊詳大宋高僧傳洪覺範僧寶傳所載。自建隆開國至於南渡。名德高行皆先策試法華。然後得度。以由此經是如來出世一化之妙唱。群生之宗趣。帙唯七卷繁簡適中。故學者誦習無過與不及之患。自唐至今五百年來。昭垂令典。雖下及萬世可舉而行唐世之式。遠矣。及我。

朝而甚詳如文瑩湘山錄載。國初潭州僧童試經。此州郡比試也。歐陽歸田錄載。執政宋綬夏竦同試童行。此朝廷開試也。若僧史略載。朱梁時不許私度。願出家者入京比試。竊詳三書之意。當是天下童行。先就州郡試中。然後入京。執政開場親監覆試第名奏上。乃下祠部給牒。若特詔疏恩。如建隆八千僧。太平普度十七萬。則又不在試經之限。或謂有虧國用者。則將對之曰。但於每歲以千牒為試經之擬。即以千牒之資均於餘牒。俾不能誦經而裕於財者亦得求度。厥今天下僧冗矣。試經以行古道。貴牒以限常人。誠足以復祖宗之成法救末流之冗弊也。上可其奏。付執政。下僧司。具格式。以供申不明。竟為中書所沮○建興福院成。先是上竺訥法師。屢以疾求閒。上曰。且賜地築室。一二年後。彼此作閑人。水邊石上共說無生。至是以賜師為佚老。授兩街都僧錄。東宮為書歸隱扁其室。十六年。上遜位於皇太子。退養重華宮稱壽皇○壽皇召慧光若訥法師入內殿。注金剛般若經書成。上積日披覽。益有省發。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 朝而甚詳如文瑩湘山錄載。國初潭州僧童試經。此州郡比試也。歐陽歸田錄載。執政宋綬夏竦同試童行。此朝廷開試也。若僧史略載。朱梁時不許私度。願出家者入京比試。竊詳三書之意。當是天下童行。先就州郡試中。然後入京。執政開場親監覆試第名奏上。乃下祠部給牒。若特詔疏恩。如建隆八千僧。太平普度十七萬。則又不在試經之限。或謂有虧國用者。則將對之曰。但於每歲以千牒為試經之擬。即以千牒之資均於餘牒。俾不能誦經而裕於財者亦得求度。厥今天下僧冗矣。試經以行古道。貴牒以限常人。誠足以復祖宗之成法救末流之冗弊也。上可其奏。付執政。下僧司。具格式。以供申不明。竟為中書所沮○建興福院成。先是上竺訥法師。屢以疾求閒。上曰。且賜地築室。一二年後。彼此作閑人。水邊石上共說無生。至是以賜師為佚老。授兩街都僧錄。東宮為書歸隱扁其室。十六年。上遜位於皇太子。退養重華宮稱壽皇○壽皇召慧光若訥法師入內殿。注金剛般若經書成。上積日披覽。益有省發。

光宗(孝宗第三子九月四日重明節永獻陵) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 光宗(孝宗第三子九月四日重明節永獻陵)

紹熙二年十月。慧光法師入寂。諡宗教廣慈法師。塔曰普照。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 紹熙二年十月。慧光法師入寂。諡宗教廣慈法師。塔曰普照。

五年四月。刑部都官陸沅。沐浴冠服就寢而化。將殮忽聞蓮華香氣自口鼻噴出。沅號省菴。居四明鄞之橫溪。每晨起誦法華。日一過者三十載。年登八秩增至三部。為詩見志。有清晨三度到靈山之句。又閱大藏誦佛號。凡天台教門。少林宗旨。無不博究(弟陸游放翁撰墓誌)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 五年四月。刑部都官陸沅。沐浴冠服就寢而化。將殮忽聞蓮華香氣自口鼻噴出。沅號省菴。居四明鄞之橫溪。每晨起誦法華。日一過者三十載。年登八秩增至三部。為詩見志。有清晨三度到靈山之句。又閱大藏誦佛號。凡天台教門。少林宗旨。無不博究(弟陸游放翁撰墓誌)。

佛祖統紀卷第四十七(終) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛祖統紀卷第四十七(終)

○上將立謝妃為后。遣藍內侍詣何蘘衣菴而不告所問。止令說一二句來。內侍留數日敬禱之曰。皇帝見遣。願賜一語以復命。何大怒振衣而出。藍隨之至天慶觀門。回首曰為天下母。藍即日歸奏。妃遂王位中宮。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 ○上將立謝妃為后。遣藍內侍詣何蘘衣菴而不告所問。止令說一二句來。內侍留數日敬禱之曰。皇帝見遣。願賜一語以復命。何大怒振衣而出。藍隨之至天慶觀門。回首曰為天下母。藍即日歸奏。妃遂王位中宮。