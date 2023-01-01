佛祖統紀
宋 志磐撰54卷CBETA T2035大于一万字 76 h
向佛经 GPT 提问
第 44 卷
佛祖統紀卷第四十四
佛祖統紀卷第四十四
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宋咸淳四明東湖沙門志磐撰
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法運通塞志十七之十一
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真宗(太宗第三子。母元德皇后李氏。十二月二日為承天節永定陵)
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咸平元年。御製三藏聖教序。賜明教大師法賢等。令置先帝聖教序後。沙門可升注序進上○詔知制誥朱昂兼譯經潤文官○御製崇釋論。其略云。奉乃十力(佛有十力)。輔茲五常。上法之以愛民。下遵之而遷善。誠可以庇黎庶而登仁壽也。又曰。釋氏戒律之書興周孔荀孟。迹異而道同。大指勸人之善禁人之惡。不殺則仁矣。不盜則廉矣。不惑則信矣。不妄則正矣。不醉則莊矣○中天竺沙門儞尾抳等來朝。進佛舍利梵經菩提樹葉菩提子數珠。賜紫衣○西天竺沙門佛護來朝進梵經。賜紫衣○勅史館編修贊寧充右街僧錄。
咸平元年。御製三藏聖教序。賜明教大師法賢等。令置先帝聖教序後。沙門可升注序進上○詔知制誥朱昂兼譯經潤文官○御製崇釋論。其略云。奉乃十力(佛有十力)。輔茲五常。上法之以愛民。下遵之而遷善。誠可以庇黎庶而登仁壽也。又曰。釋氏戒律之書興周孔荀孟。迹異而道同。大指勸人之善禁人之惡。不殺則仁矣。不盜則廉矣。不惑則信矣。不妄則正矣。不醉則莊矣○中天竺沙門儞尾抳等來朝。進佛舍利梵經菩提樹葉菩提子數珠。賜紫衣○西天竺沙門佛護來朝進梵經。賜紫衣○勅史館編修贊寧充右街僧錄。
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二年禮部侍郎陣恕言。譯經院久費供億。乞罷之。上以先朝盛典不許○勅史館編修贊寧遷左街僧錄。三年八月。試光祿卿天息災亡。諡慧辯法師。勅有司具禮送終○慈照聰禪師(見首山)住襄州石門。郡守以事笞之。暨歸首座問訊曰。守無故屈辱和上。師以手指地曰。教他平地起骨堆。即見隨指起一堆土。守全家以病死(大慧武庫)。
二年禮部侍郎陣恕言。譯經院久費供億。乞罷之。上以先朝盛典不許○勅史館編修贊寧遷左街僧錄。三年八月。試光祿卿天息災亡。諡慧辯法師。勅有司具禮送終○慈照聰禪師(見首山)住襄州石門。郡守以事笞之。暨歸首座問訊曰。守無故屈辱和上。師以手指地曰。教他平地起骨堆。即見隨指起一堆土。守全家以病死(大慧武庫)。
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四年五月。試鴻臚卿法賢亡。諡玄覺法師。勅送終如慧辯禮○史館修撰左右街僧錄贊寧亡。學士王禹偁序其文曰。師年八十二。視聽不衰。歷京師十四朝吳越四世。終能受洪範嚮用之福。處浮圖具瞻之地。所謂必得其壽必得其位者乎。師所述內典錄百五十卷。外學集四十九卷。覽其文知其道矣。師嘗著通論有駁董仲舒難王充斥顏師古。證蔡邕非史通等。禹偁見之大服其說。作書與師曰。辰借通論。日殆三復。使聖人之道無傷於明夷儒家者流不致於迷。復自周秦以降作者眾矣。至於斥楊墨而尊姬孔。不無其人。如此歷詆諸家丕顯聖道者。吾未之見也。師胡為而來哉。得非天祚素王而假手於我師者與。不然天下冠章甫而衣逢掖者。豈遂無其人也(禮記孔子曰。予少居魯。衣逢掖之衣。長居宋。冠章甫之冠。逢猶大也。大袂禪衣。章甫殷冠。宋殷後。孔子祖於宋也。逢如宋。掖音亦。袂彌蔽反。袖也。禪單同)。僕雖不佞亦嘗從事於斯矣。每欲厲墨兵而討百氏俘於儒宮。且取其小道亂常之甚者。孥戮之。俾乎祖述憲章之道與天比崇。然後知夫子之尊也。區區此懷為日斯久。今茲覩師通論之作。所謂時雨降矣。日月出矣。溉灌爝火復何為哉(莊子日月出矣。爝火不息。爝音爵。火炬也。見王氏小畜集)師述僧史略三卷。凡法門事始因革莫不畢錄。臺閣之士。欲通練內外典故者。皆於此觀之。
四年五月。試鴻臚卿法賢亡。諡玄覺法師。勅送終如慧辯禮○史館修撰左右街僧錄贊寧亡。學士王禹偁序其文曰。師年八十二。視聽不衰。歷京師十四朝吳越四世。終能受洪範嚮用之福。處浮圖具瞻之地。所謂必得其壽必得其位者乎。師所述內典錄百五十卷。外學集四十九卷。覽其文知其道矣。師嘗著通論有駁董仲舒難王充斥顏師古。證蔡邕非史通等。禹偁見之大服其說。作書與師曰。辰借通論。日殆三復。使聖人之道無傷於明夷儒家者流不致於迷。復自周秦以降作者眾矣。至於斥楊墨而尊姬孔。不無其人。如此歷詆諸家丕顯聖道者。吾未之見也。師胡為而來哉。得非天祚素王而假手於我師者與。不然天下冠章甫而衣逢掖者。豈遂無其人也(禮記孔子曰。予少居魯。衣逢掖之衣。長居宋。冠章甫之冠。逢猶大也。大袂禪衣。章甫殷冠。宋殷後。孔子祖於宋也。逢如宋。掖音亦。袂彌蔽反。袖也。禪單同)。僕雖不佞亦嘗從事於斯矣。每欲厲墨兵而討百氏俘於儒宮。且取其小道亂常之甚者。孥戮之。俾乎祖述憲章之道與天比崇。然後知夫子之尊也。區區此懷為日斯久。今茲覩師通論之作。所謂時雨降矣。日月出矣。溉灌爝火復何為哉(莊子日月出矣。爝火不息。爝音爵。火炬也。見王氏小畜集)師述僧史略三卷。凡法門事始因革莫不畢錄。臺閣之士。欲通練內外典故者。皆於此觀之。
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述曰。道法師序僧史略稱。內翰王公觝排釋氏。過於韓子。而獨於寧通慧推服之不暇。蓋其學行才識有可取也。今觀小畜集。其修僧史則贈以七言。撰聖賢錄則賀以五言。歸葬錢唐則誌其墓。所著內外集則冠以序。而於通論之作。贊之以書。且盛稱其駁董難王斥顏非史歷詆諸家自周秦已來未之見。是知王公之於通慧不敢排以佛。而獨有取於學識之高。可謂能誠服矣。至於通慧道德之盛。則王公未學。不足以知。非如梁敬之之知荊溪柳子厚之知重巽也。
述曰。道法師序僧史略稱。內翰王公觝排釋氏。過於韓子。而獨於寧通慧推服之不暇。蓋其學行才識有可取也。今觀小畜集。其修僧史則贈以七言。撰聖賢錄則賀以五言。歸葬錢唐則誌其墓。所著內外集則冠以序。而於通論之作。贊之以書。且盛稱其駁董難王斥顏非史歷詆諸家自周秦已來未之見。是知王公之於通慧不敢排以佛。而獨有取於學識之高。可謂能誠服矣。至於通慧道德之盛。則王公未學。不足以知。非如梁敬之之知荊溪柳子厚之知重巽也。
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六年。知開封府陳恕言。僧徒往西天取經者。臣嘗召問。皆罕習經業。而質狀庸陋。或往諸藩必招輕慢。自今宜試經業察人材。擇其可者令往。詔可○二月詔隋智者禪師科教類次刊牘。凡百五十四部。賜召天台總錄。譯館請繫開元東土集傳。制曰可。
六年。知開封府陳恕言。僧徒往西天取經者。臣嘗召問。皆罕習經業。而質狀庸陋。或往諸藩必招輕慢。自今宜試經業察人材。擇其可者令往。詔可○二月詔隋智者禪師科教類次刊牘。凡百五十四部。賜召天台總錄。譯館請繫開元東土集傳。制曰可。
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景德元年。日本國沙門寂照來。進無量壽佛像金字法華經水晶數珠。賜紫方袍○西天三藏法護來。進佛舍利貝葉梵經。賜紫衣束帛。館於譯經院○北天沙門戒賢來進梵經。賜紫服○七月亢旱。召西天梵僧於金明池水心立壇呪龍。有雲霧自池中出。須臾雨至。自後歲旱必作呪法多驗○東吳沙門道原進禪宗傳燈錄三十卷。詔翰林學士楊億裁定頒行。
景德元年。日本國沙門寂照來。進無量壽佛像金字法華經水晶數珠。賜紫方袍○西天三藏法護來。進佛舍利貝葉梵經。賜紫衣束帛。館於譯經院○北天沙門戒賢來進梵經。賜紫服○七月亢旱。召西天梵僧於金明池水心立壇呪龍。有雲霧自池中出。須臾雨至。自後歲旱必作呪法多驗○東吳沙門道原進禪宗傳燈錄三十卷。詔翰林學士楊億裁定頒行。
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二年三月。迦濕彌羅國沙門目羅失稽來。進梵經菩提樹葉○七月西天沙門達磨波來進梵經。賜紫服○九月上幸譯經院。令三藏諸僧坐。賜香茶繒綵有差○上以諸寺住持先是僧職遷補或非其才。至是召見便殿閱試行業。三年諸王府侍讀孫奭奏。請減損修寺度僧。上曰。釋道二門有助世教。人或偏見往往毀訾。假使僧道時有不檢。安可即廢○詔釋道歲度十人者。特放一人不試經業○婺州沙門志蒙徐氏。衣錦衣喜食猪頭。言人災祥無不驗。呼人為小舅自號曰徐姊夫。一日坐化於三衢吉祥寺。遺言。吾是定光佛。至是奉真身。祈禱神應不歇。世目之豬頭和上。
二年三月。迦濕彌羅國沙門目羅失稽來。進梵經菩提樹葉○七月西天沙門達磨波來進梵經。賜紫服○九月上幸譯經院。令三藏諸僧坐。賜香茶繒綵有差○上以諸寺住持先是僧職遷補或非其才。至是召見便殿閱試行業。三年諸王府侍讀孫奭奏。請減損修寺度僧。上曰。釋道二門有助世教。人或偏見往往毀訾。假使僧道時有不檢。安可即廢○詔釋道歲度十人者。特放一人不試經業○婺州沙門志蒙徐氏。衣錦衣喜食猪頭。言人災祥無不驗。呼人為小舅自號曰徐姊夫。一日坐化於三衢吉祥寺。遺言。吾是定光佛。至是奉真身。祈禱神應不歇。世目之豬頭和上。
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四年。詔京城鬻酒肉者。並去寺觀百步之外。有以酒肉五辛酤市於僧道者。許人紏告。重論其罪。
四年。詔京城鬻酒肉者。並去寺觀百步之外。有以酒肉五辛酤市於僧道者。許人紏告。重論其罪。
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述曰。真宗可謂仁聖之君矣。初踐祚製聖教序(謂新譯藏經為聖教也。為聖教製序。始於唐朝)造崇釋論。陳恕論罷譯經則不許。孫奭請減度僧則不聽。而又能下詔。鬻酒肉於僧道者。論其罪意。此穢業不當瀆聖境也。厥後沙門覺稱自天竺來。謂學士楊億曰。入此國見屠殺猪羊市肆懸肉。痛不忍觀。天竺食肉五辛者驅出城。故無貨者。是知東華郡邑習於食肉。故見之者無嫌心。獨無愧於稱乎。嘗因同人揭搉此事。欲乞清明推廣祖宗之法。不令在城中殺畜不許懸肉街市(凡屠家只在城外僻絕不通人處居止。販者用竹器。庶覆入城。投稅然後巡街而賣)庶幾人居涓潔。目不習見。所以去殺氣以養仁心。移惡習以趨善道。豈不有益於國家之政化者哉。
述曰。真宗可謂仁聖之君矣。初踐祚製聖教序(謂新譯藏經為聖教也。為聖教製序。始於唐朝)造崇釋論。陳恕論罷譯經則不許。孫奭請減度僧則不聽。而又能下詔。鬻酒肉於僧道者。論其罪意。此穢業不當瀆聖境也。厥後沙門覺稱自天竺來。謂學士楊億曰。入此國見屠殺猪羊市肆懸肉。痛不忍觀。天竺食肉五辛者驅出城。故無貨者。是知東華郡邑習於食肉。故見之者無嫌心。獨無愧於稱乎。嘗因同人揭搉此事。欲乞清明推廣祖宗之法。不令在城中殺畜不許懸肉街市(凡屠家只在城外僻絕不通人處居止。販者用竹器。庶覆入城。投稅然後巡街而賣)庶幾人居涓潔。目不習見。所以去殺氣以養仁心。移惡習以趨善道。豈不有益於國家之政化者哉。
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初諸暨縣令潘華。依普賢懺法不令人捕江湖內魚。是年十月。奉詔還闕。夜夢江湖中魚為人形者數萬。號哭沸天。皆云長者去矣。吾眾不免烹矣。華異之作夢魚記以囑後來宰邑者(四明法智法師為跋。載教行錄)○臣寮言。愚民無知佞佛過度。謂捨財可以邀福。修供可以滅罪。蠹害國政宜加禁止。上謂宰臣曰。佛教使人遷善。誠有其益。安可禁之。且佛法所至甚廣。雖荒服諸國皆知信奉。唯道教中原有之。然不甚盛。王旦對曰。頃歲虜使登開寶塔。瞻禮甚虔。誓當戒殺。及至上清宮不復屈膝。是知四夷唯重佛而不敬道也。上曰然。
初諸暨縣令潘華。依普賢懺法不令人捕江湖內魚。是年十月。奉詔還闕。夜夢江湖中魚為人形者數萬。號哭沸天。皆云長者去矣。吾眾不免烹矣。華異之作夢魚記以囑後來宰邑者(四明法智法師為跋。載教行錄)○臣寮言。愚民無知佞佛過度。謂捨財可以邀福。修供可以滅罪。蠹害國政宜加禁止。上謂宰臣曰。佛教使人遷善。誠有其益。安可禁之。且佛法所至甚廣。雖荒服諸國皆知信奉。唯道教中原有之。然不甚盛。王旦對曰。頃歲虜使登開寶塔。瞻禮甚虔。誓當戒殺。及至上清宮不復屈膝。是知四夷唯重佛而不敬道也。上曰然。
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述曰。道事天。天事佛。故為國者必兩存之。而於尊卑小大之分。較然久已自明。恭惟真宗皇帝聖心虛融并包法界。敬天命宗佛乘。發於性真不俟為學。既免梁武永棄道教之偏。且無唐宗上躋老聃之失(梁天監二年罷道教。唐正觀十一年。升老子居佛上)深距臣僚佞佛邀福之說。肯顧陳恕譯經費財之言。上法祖宗下垂成憲。非天下之至聖。其孰能之。
述曰。道事天。天事佛。故為國者必兩存之。而於尊卑小大之分。較然久已自明。恭惟真宗皇帝聖心虛融并包法界。敬天命宗佛乘。發於性真不俟為學。既免梁武永棄道教之偏。且無唐宗上躋老聃之失(梁天監二年罷道教。唐正觀十一年。升老子居佛上)深距臣僚佞佛邀福之說。肯顧陳恕譯經費財之言。上法祖宗下垂成憲。非天下之至聖。其孰能之。
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詔遣使送金襴袈裟。往惠州羅浮山中閣寺奉釋迦瑞像。仍為國建祈福道場。感五色祥禽集於齋所。此像高八尺。來自西天。隋開皇中釋慧喜安龍華寺。會昌廢毀像靈不可壞。道士藏於都虛觀。咸通中海南節度使韋宙。迎至中閣寺。
詔遣使送金襴袈裟。往惠州羅浮山中閣寺奉釋迦瑞像。仍為國建祈福道場。感五色祥禽集於齋所。此像高八尺。來自西天。隋開皇中釋慧喜安龍華寺。會昌廢毀像靈不可壞。道士藏於都虛觀。咸通中海南節度使韋宙。迎至中閣寺。
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七月詔諸寺觀殿階上不許人民袒露坐臥。違者以不敬論○宰相王旦。率文武百官。五上表請封禪。十月在京民庶相繼上表。詔許之。十一月車駕幸曲阜(兗州舊魯國地)謁先聖廟。有司定儀肅揖。上特再拜。遂為定制。加諡玄聖文宣王。祝文進名。封其父叔梁紇為齊國公。母顏氏魯國夫人。妻官氏鄆國夫人。給十戶奉塋域。賜田百頃及御製讚。封齊太公昭烈武成王。
七月詔諸寺觀殿階上不許人民袒露坐臥。違者以不敬論○宰相王旦。率文武百官。五上表請封禪。十月在京民庶相繼上表。詔許之。十一月車駕幸曲阜(兗州舊魯國地)謁先聖廟。有司定儀肅揖。上特再拜。遂為定制。加諡玄聖文宣王。祝文進名。封其父叔梁紇為齊國公。母顏氏魯國夫人。妻官氏鄆國夫人。給十戶奉塋域。賜田百頃及御製讚。封齊太公昭烈武成王。
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述曰。自古尊先聖者。漢高始過魯行祀封。其後平帝始封褒成公。梁武始令天下建廟。北魏孝文改諡文宣公。唐太宗用房元齡議。太學釋奠。始尊為先聖。而以顏子陪享。明皇始進號文宣王南面坐。用王者宮縣之樂。皇朝真宗加諡至聖文宣。而祝文進名定儀特拜。自古尊先聖莫若此日也。韓昌黎謂天下通得祀孔子。自天子而下北面拜跪。祀事之盛未有如孔子者。蓋孔子以德。雖不得位而得常祀(見處州孔子廟碑)是知自明皇尊以王禮。故世世天子拜而祭之。今真宗特拜有合於古。不知當時禮官何為不知而定肅揖之儀。恥哉。
述曰。自古尊先聖者。漢高始過魯行祀封。其後平帝始封褒成公。梁武始令天下建廟。北魏孝文改諡文宣公。唐太宗用房元齡議。太學釋奠。始尊為先聖。而以顏子陪享。明皇始進號文宣王南面坐。用王者宮縣之樂。皇朝真宗加諡至聖文宣。而祝文進名定儀特拜。自古尊先聖莫若此日也。韓昌黎謂天下通得祀孔子。自天子而下北面拜跪。祀事之盛未有如孔子者。蓋孔子以德。雖不得位而得常祀(見處州孔子廟碑)是知自明皇尊以王禮。故世世天子拜而祭之。今真宗特拜有合於古。不知當時禮官何為不知而定肅揖之儀。恥哉。
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詔修飾泰山眾像凡三十二身。御製重修佛像記○雁蕩山自古圖諜未嘗言。山頂有大池。相傳為雁蕩。下二潭為龍湫。山南有芙蓉峯。下有芙蓉驛。前臨大海。案西竺書諾矩羅尊者居震旦東南大海際。山以鳥名。村以華名。唐貫休有讚云。雁蕩經行雲漠漠。龍湫宴坐雨濛濛。祥符中伐木者始見之。自是著名(山在溫州樂清。諾矩羅十六住世羅漢之一。梵語震旦此云東方君子之國)○雁山瑞鹿本先禪師結印坐亡。彌月肉體不變常聞異香。詔取所著竹林集。藏之祕閣(嗣韶國師)。
詔修飾泰山眾像凡三十二身。御製重修佛像記○雁蕩山自古圖諜未嘗言。山頂有大池。相傳為雁蕩。下二潭為龍湫。山南有芙蓉峯。下有芙蓉驛。前臨大海。案西竺書諾矩羅尊者居震旦東南大海際。山以鳥名。村以華名。唐貫休有讚云。雁蕩經行雲漠漠。龍湫宴坐雨濛濛。祥符中伐木者始見之。自是著名(山在溫州樂清。諾矩羅十六住世羅漢之一。梵語震旦此云東方君子之國)○雁山瑞鹿本先禪師結印坐亡。彌月肉體不變常聞異香。詔取所著竹林集。藏之祕閣(嗣韶國師)。
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二年正月。以封禪行慶詔天下寺觀。各度一人朝覲泰山。陪位僧道各度弟子一人○詔昇州崇勝寺。賜名承天甘露戒壇○勅光梵大師惟淨試光祿卿同預譯經○九月吳國大長公主出家。法名清裕。賜號報慈正覺大師。即太宗第七女。幼不茹葷血。上幸延聖寺抱對佛。願舍為尼。至是乞落髮。詔建資聖院以居之。勅釋門威儀(鐘鼓鐃鈸幢幡之類)教坊樂部。以為迎導。時密王女。曹王女及後宮三十餘人。皆隨出家詔於是日普度天下童子十人度一人○詔於洛陽甲馬營太祖誕聖之地。建應天寺以奉神御。
二年正月。以封禪行慶詔天下寺觀。各度一人朝覲泰山。陪位僧道各度弟子一人○詔昇州崇勝寺。賜名承天甘露戒壇○勅光梵大師惟淨試光祿卿同預譯經○九月吳國大長公主出家。法名清裕。賜號報慈正覺大師。即太宗第七女。幼不茹葷血。上幸延聖寺抱對佛。願舍為尼。至是乞落髮。詔建資聖院以居之。勅釋門威儀(鐘鼓鐃鈸幢幡之類)教坊樂部。以為迎導。時密王女。曹王女及後宮三十餘人。皆隨出家詔於是日普度天下童子十人度一人○詔於洛陽甲馬營太祖誕聖之地。建應天寺以奉神御。
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三年。詔京師太平興國寺。立奉先甘露戒壇。天下諸路皆立戒壇。凡七十二所。京師慈孝寺別立大乘戒壇。
三年。詔京師太平興國寺。立奉先甘露戒壇。天下諸路皆立戒壇。凡七十二所。京師慈孝寺別立大乘戒壇。
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述曰。案寧通慧僧史略云。甘露以喻涅槃。戒為入涅槃之初門。故從果以彰名也。今言別立大乘戒壇者。謂先於諸方受聲聞具足戒。後至此地增受菩薩戒。以順開顯之後末代出家乘戒俱急之義也。
述曰。案寧通慧僧史略云。甘露以喻涅槃。戒為入涅槃之初門。故從果以彰名也。今言別立大乘戒壇者。謂先於諸方受聲聞具足戒。後至此地增受菩薩戒。以順開顯之後末代出家乘戒俱急之義也。
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詔天下州郡。應僧道有犯公罪者。聽用贖法。勅品官無故毀辱僧尼。口稱禿字者。勒停見任。庶民流千里○詔知制語李維出經論題目。考試沙門以為遷補左右街之序。左街相國寺。右街開寶寺○詔吉州西峯雲豁禪師館於北御園。入定月餘。求歸故山。詔許之。師每入定或經歲方出。
詔天下州郡。應僧道有犯公罪者。聽用贖法。勅品官無故毀辱僧尼。口稱禿字者。勒停見任。庶民流千里○詔知制語李維出經論題目。考試沙門以為遷補左右街之序。左街相國寺。右街開寶寺○詔吉州西峯雲豁禪師館於北御園。入定月餘。求歸故山。詔許之。師每入定或經歲方出。
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○西天沙門眾德來朝。進舍利梵經菩提印○中天竺沙門覺(稱法)戒來朝。進舍利梵夾金剛座真容菩提樹葉。召見便殿尉勞甚厚。館於譯經院。稱進讚聖頌。詔惟淨譯之。稱謂學士楊億曰。入此國見屠殺猪羊市肆懸肉。痛不忍觀。西竺食肉五辛者驅出城。故無貨者。心不欲久居此。願至五臺禮文殊即還本土。晉公丁謂問之曰。數萬里遠來更何所為。稱曰。并欲禮宣律師塔耳。及還詔賜金襴袈裟奉安金剛座。及賜裝錢茶果○四明知禮法師。初與沙門異聞。於南湖保恩聚徒講道。是年賜額延慶。乃作誡誓辭二篇。俾長為講貫天台宗教之所。其言吾宗有五德者。吾將授以居之。後後之謀莫不咸然。五德者。一曰舊學天台勿事兼講。二曰研精覃思遠於浮偽。三曰戒德有聞正己待物。四曰克遠榮譽不屈吾道。五曰辭辯兼美敏於將導。
○西天沙門眾德來朝。進舍利梵經菩提印○中天竺沙門覺(稱法)戒來朝。進舍利梵夾金剛座真容菩提樹葉。召見便殿尉勞甚厚。館於譯經院。稱進讚聖頌。詔惟淨譯之。稱謂學士楊億曰。入此國見屠殺猪羊市肆懸肉。痛不忍觀。西竺食肉五辛者驅出城。故無貨者。心不欲久居此。願至五臺禮文殊即還本土。晉公丁謂問之曰。數萬里遠來更何所為。稱曰。并欲禮宣律師塔耳。及還詔賜金襴袈裟奉安金剛座。及賜裝錢茶果○四明知禮法師。初與沙門異聞。於南湖保恩聚徒講道。是年賜額延慶。乃作誡誓辭二篇。俾長為講貫天台宗教之所。其言吾宗有五德者。吾將授以居之。後後之謀莫不咸然。五德者。一曰舊學天台勿事兼講。二曰研精覃思遠於浮偽。三曰戒德有聞正己待物。四曰克遠榮譽不屈吾道。五曰辭辯兼美敏於將導。
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四年三月。上幸洛陽龍門山廣化寺瞻無畏三藏塔。製讚刻石置之塔所。復幸白馬寺瞻摩騰三藏真身。上謂近臣曰。摩騰至今千年。而全身不壞。良可尊敬。宜嚴諭寺僧用心守護。因御製以褒之○詔賜黃金三千兩。增修峨眉山普賢寺。設三萬僧齋。歲度僧四人○詔漣水軍守堅道者入見。令宮女皆出焚香。每一女至前。上紿之曰后也。師皆言非。如是數十人。師忽起曰。陛下好養此人他日必作家主。即章獻太后也(真宗后劉氏。仁宗即位。以年幼尊劉氏為皇太后。臨朝稱制十一年)。
四年三月。上幸洛陽龍門山廣化寺瞻無畏三藏塔。製讚刻石置之塔所。復幸白馬寺瞻摩騰三藏真身。上謂近臣曰。摩騰至今千年。而全身不壞。良可尊敬。宜嚴諭寺僧用心守護。因御製以褒之○詔賜黃金三千兩。增修峨眉山普賢寺。設三萬僧齋。歲度僧四人○詔漣水軍守堅道者入見。令宮女皆出焚香。每一女至前。上紿之曰后也。師皆言非。如是數十人。師忽起曰。陛下好養此人他日必作家主。即章獻太后也(真宗后劉氏。仁宗即位。以年幼尊劉氏為皇太后。臨朝稱制十一年)。
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師乞歸山。詔許之。在山常紙衣。閉戶不見人。有置食庭前者。人退自取之。
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五月。般尼國沙門寂賢來。進梵經菩提印。賜紫服○十一月。益州守臣李士衡。進大慈寺沙門仁贊編修釋氏會要四十卷。
五月。般尼國沙門寂賢來。進梵經菩提印。賜紫服○十一月。益州守臣李士衡。進大慈寺沙門仁贊編修釋氏會要四十卷。
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五年二月。詔嘉州峨眉山沙門茂貞入見。上賜以詩。館於景德寺。舒王元偁夢青衣童持書以授中使。足蹈黃雲隱隱而沒。王以問師。答曰。將有儲嗣降孕之慶。未幾仁宗生○初樂史留守西京。夢天帝召謂曰。世主求嗣吾為擇之。少選一人至。帝曰。中原求嗣汝往勿辭。遂唯而去。旁侍者曰。此南岳赤脚李仙也。明年仁宗生(張師正括異記)。
五年二月。詔嘉州峨眉山沙門茂貞入見。上賜以詩。館於景德寺。舒王元偁夢青衣童持書以授中使。足蹈黃雲隱隱而沒。王以問師。答曰。將有儲嗣降孕之慶。未幾仁宗生○初樂史留守西京。夢天帝召謂曰。世主求嗣吾為擇之。少選一人至。帝曰。中原求嗣汝往勿辭。遂唯而去。旁侍者曰。此南岳赤脚李仙也。明年仁宗生(張師正括異記)。
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日本國遣使稱貢言。國東有祥光。見舊傳中原天子聖明則應此瑞。上喜。詔日本建寺。賜額神光。勅詞臣為撰寺記。
日本國遣使稱貢言。國東有祥光。見舊傳中原天子聖明則應此瑞。上喜。詔日本建寺。賜額神光。勅詞臣為撰寺記。
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六年二月。詔天下官吏試童行經業。方許剃度○五月開寶寺福勝塔有金色光見相輪上。又有聖僧遶塔。翌日得五色舍利。上親幸敬觀。見舍利於塔表。大如月。色同水晶。往來飛動於鈴索之上。士庶同瞻於地甎上。獲舍利五千餘粒。詔賜號靈感之塔。時京師天清寺興慈塔。亦有舍利見相輪上。上曰。像教嘉祥生民之福也○八月兵部侍郎譯經潤文官趙安仁。奉詔編修大藏經錄成。凡二十一卷。賜名大中祥符法寶錄。仍賜御製序云。自太平興國以來凡譯成經律論四百十三卷。祕書監楊億光梵大師惟淨等編次。又請以兩朝御製佛乘文集編入大藏。下詔褒許○詔諡泗州僧伽大士普照明覺大師。公私不得指斥其名○九月西天竺沙門知賢等來進舍利梵經。賜紫服○十一月舍利見於玉清昭慶宮聖祖明慶殿。或以為道門無舍利事。上謂宰臣王旦。曰三教之設其旨一也。大抵皆勸人為善。唯識達之士能一貫之。滯情偏執於道益遠。
六年二月。詔天下官吏試童行經業。方許剃度○五月開寶寺福勝塔有金色光見相輪上。又有聖僧遶塔。翌日得五色舍利。上親幸敬觀。見舍利於塔表。大如月。色同水晶。往來飛動於鈴索之上。士庶同瞻於地甎上。獲舍利五千餘粒。詔賜號靈感之塔。時京師天清寺興慈塔。亦有舍利見相輪上。上曰。像教嘉祥生民之福也○八月兵部侍郎譯經潤文官趙安仁。奉詔編修大藏經錄成。凡二十一卷。賜名大中祥符法寶錄。仍賜御製序云。自太平興國以來凡譯成經律論四百十三卷。祕書監楊億光梵大師惟淨等編次。又請以兩朝御製佛乘文集編入大藏。下詔褒許○詔諡泗州僧伽大士普照明覺大師。公私不得指斥其名○九月西天竺沙門知賢等來進舍利梵經。賜紫服○十一月舍利見於玉清昭慶宮聖祖明慶殿。或以為道門無舍利事。上謂宰臣王旦。曰三教之設其旨一也。大抵皆勸人為善。唯識達之士能一貫之。滯情偏執於道益遠。
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述曰。法身舍利無乎不在。當大感通之際。雖頑空朽壤尚可得之。何有間於道家之宮館哉。惟我真宗敬天奉佛德動幽顯。間者塔寺屢獲舍利。而今復見之聖祖之殿。誠所以彰聖君虔事二教之心。由精誠感格有以致之也。
述曰。法身舍利無乎不在。當大感通之際。雖頑空朽壤尚可得之。何有間於道家之宮館哉。惟我真宗敬天奉佛德動幽顯。間者塔寺屢獲舍利。而今復見之聖祖之殿。誠所以彰聖君虔事二教之心。由精誠感格有以致之也。
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西天波羅柰沙門滿賢。進梵經無憂樹葉○浮石崇矩法師(四明法智弟子)至京師。上聞其名。召入內殿。講四十二章經。盛談名理。上心大說。賜紫服金幣香藥。
西天波羅柰沙門滿賢。進梵經無憂樹葉○浮石崇矩法師(四明法智弟子)至京師。上聞其名。召入內殿。講四十二章經。盛談名理。上心大說。賜紫服金幣香藥。
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八年正月。臣僚言。每歲上元車駕詣寺觀三十餘處百拜已上。望自今諸殿令近臣分拜。上謂王旦曰。朕祈福中外。虔恭拜起未嘗懈怠。卿等欲申裁減非朕之意(國朝會要)。
八年正月。臣僚言。每歲上元車駕詣寺觀三十餘處百拜已上。望自今諸殿令近臣分拜。上謂王旦曰。朕祈福中外。虔恭拜起未嘗懈怠。卿等欲申裁減非朕之意(國朝會要)。
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述曰。案歸田錄。大祖入寺問贊寧通慧。佛當拜否。答曰。見在佛不拜過去佛。寧於太宗朝隨吳越王初歸京師。未嘗及見太祖。歐陽氏所錄妄也。今觀真宗百拜已上。不欲分任近臣。蓋習熟於祖宗之家法也。其後如徽宗拜佛牙。南渡歷朝拜大士。則知有國以來無不拜佛之理。歐陽慢佛。不欲人主致敬故特創此說。見在過去無義之談。所以上誣君主下誣寧師也。甚矣。
述曰。案歸田錄。大祖入寺問贊寧通慧。佛當拜否。答曰。見在佛不拜過去佛。寧於太宗朝隨吳越王初歸京師。未嘗及見太祖。歐陽氏所錄妄也。今觀真宗百拜已上。不欲分任近臣。蓋習熟於祖宗之家法也。其後如徽宗拜佛牙。南渡歷朝拜大士。則知有國以來無不拜佛之理。歐陽慢佛。不欲人主致敬故特創此說。見在過去無義之談。所以上誣君主下誣寧師也。甚矣。
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詔於大內丙地建景靈宮。以奉聖祖○勅汀州南安巖名均慶院。賜太宗御書百二十軸。先是釋自誠居巖上。神異不測。云是定光佛化身。見懷仁江有蛟害人。書偈投潭中。水擁沙漲塞潭為洲。其怪遂絕。過梅州黃楊峽。民乏水飲誠以杖指溪。移於近道。每歲有旱。書偈擲之。風雨隨至。其偈後每書贈以之中四字。人世莫曉其旨○詔以太宗御製妙覺集五卷。付傳法院編入大藏。
詔於大內丙地建景靈宮。以奉聖祖○勅汀州南安巖名均慶院。賜太宗御書百二十軸。先是釋自誠居巖上。神異不測。云是定光佛化身。見懷仁江有蛟害人。書偈投潭中。水擁沙漲塞潭為洲。其怪遂絕。過梅州黃楊峽。民乏水飲誠以杖指溪。移於近道。每歲有旱。書偈擲之。風雨隨至。其偈後每書贈以之中四字。人世莫曉其旨○詔以太宗御製妙覺集五卷。付傳法院編入大藏。
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述曰。道家者流其所學則道德陰符。是為治心修身之本。至言內丹外丹火候口訣。則不傳於非人。其餘旁門如胎息之法草木之方。皆上聖下教用度人世。非可謂之虛無也。若夫置壇傳籙起自天師。是又上天護國護人治鬼攝邪之法。俱可以助教化於天下者。是故此道列在國家。與儒釋均為三教者以此。至於小大優劣內外之義。則較然可知。故闞澤對吳王曰。道事天。天事佛。李士謙論三教曰。儒五星也。道月也。佛日也。能達此意則三教之位定。世言儒道釋。蓋本乎此。儒生道士不別本末。欲輕陵於釋氏。皆末學之過。若道流有輔成舊偽言。老子化胡以佛為侍者之言。謗老子瀆世尊。其咎當如何邪。
述曰。道家者流其所學則道德陰符。是為治心修身之本。至言內丹外丹火候口訣。則不傳於非人。其餘旁門如胎息之法草木之方。皆上聖下教用度人世。非可謂之虛無也。若夫置壇傳籙起自天師。是又上天護國護人治鬼攝邪之法。俱可以助教化於天下者。是故此道列在國家。與儒釋均為三教者以此。至於小大優劣內外之義。則較然可知。故闞澤對吳王曰。道事天。天事佛。李士謙論三教曰。儒五星也。道月也。佛日也。能達此意則三教之位定。世言儒道釋。蓋本乎此。儒生道士不別本末。欲輕陵於釋氏。皆末學之過。若道流有輔成舊偽言。老子化胡以佛為侍者之言。謗老子瀆世尊。其咎當如何邪。
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南海注輦國遣使來貢。進天竺梵經。其使言。四十年以來海無風濤。意中國有聖人出世。九年二月。北天竺優填曩國沙門天覺。南天竺師子國沙門妙德。西天竺迦蹉國沙門等來。各進舍利梵經。各賜紫衣金幣○四月中天竺薩縛羅國沙門童壽來進梵經。賜紫服○五月東天竺縛隣捺國沙門普積來進梵經。賜紫服。
南海注輦國遣使來貢。進天竺梵經。其使言。四十年以來海無風濤。意中國有聖人出世。九年二月。北天竺優填曩國沙門天覺。南天竺師子國沙門妙德。西天竺迦蹉國沙門等來。各進舍利梵經。各賜紫衣金幣○四月中天竺薩縛羅國沙門童壽來進梵經。賜紫服○五月東天竺縛隣捺國沙門普積來進梵經。賜紫服。
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述曰。西土梵僧繩繩而來者多矣。至於五竺沙門競集闕下。則無若茲時之為盛。豈法運之興隆亦帝德之感通也。五竺國名校以西域記。唯師子國可見。餘不可考。蓋今古事變。猶昔漢唐而今為宋。其實一區宇耳。
述曰。西土梵僧繩繩而來者多矣。至於五竺沙門競集闕下。則無若茲時之為盛。豈法運之興隆亦帝德之感通也。五竺國名校以西域記。唯師子國可見。餘不可考。蓋今古事變。猶昔漢唐而今為宋。其實一區宇耳。
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沙門繼全自西天還得佛舍利。建塔於揚州○西京龍門山石龕佛。歲久廢壞。上命沙門栖演給工修飾。凡一萬七千三百三十九尊○九月不雨。詔泗州龜山沙門智悟入京止開寶寺祈雨。悟先在泗州祈雨有感。曾斷一臂。至是又曰。若七日得雨更舍一臂。五日大雨。乃截一臂。上遣使賜藥。悟曰。無害。人見所截臂無血。甚異之。泗守與郡人皆夢。僧伽謂之曰。悟是五百羅漢中一。來此救世。
沙門繼全自西天還得佛舍利。建塔於揚州○西京龍門山石龕佛。歲久廢壞。上命沙門栖演給工修飾。凡一萬七千三百三十九尊○九月不雨。詔泗州龜山沙門智悟入京止開寶寺祈雨。悟先在泗州祈雨有感。曾斷一臂。至是又曰。若七日得雨更舍一臂。五日大雨。乃截一臂。上遣使賜藥。悟曰。無害。人見所截臂無血。甚異之。泗守與郡人皆夢。僧伽謂之曰。悟是五百羅漢中一。來此救世。
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天禧元年四月。詔曰。金仙垂教實利含生。貝葉謄文當資傳譯。苟師承之或異。必邪正以相參。既失精詳寖成訛謬。而況葷血之祀甚瀆於真乘。厭詛之辭尤乖於妙理。其新譯頻那夜迦經四卷不許入藏。自今後。似此經文不得翻譯○七月詔賜台州東掖山智者教文印本四千六百二十卷。住山本如勸郡人建教藏閣。以奉之○九月宰相王旦薨。先一日囑翰學楊億曰。吾深厭勞生。願來世為僧宴坐林間觀心為樂。幸為我請大德施戒剃鬚髮著三衣火葬。勿以金寶置棺內。億與諸孤議曰。公三公也。斂贈公袞豈可加於僧體。但以三衣置柩中。不藏寶玉(湘山野錄)○宰相王欽若兼譯經潤文使○十一月詔天下州郡復放生池。無池之處沿江淮州郡近城上下水五里並禁漁捕(唐肅宗立放生池。八十一所。顏真卿作碑紀德)○四明延慶禮法師結十僧修法華懺。期三年。焚身供法。祕書監楊億素仰道風。貽書勸請住世。謂方當台教中興之時。正賴傳持為世良導。復修書郡守李夷庚及天竺慈雲。俾同勸止。既而駙馬李遵勗亦奉書交勸。師以公私意勤竟沮前志。乃復結十僧修大悲懺法三年。以酬至願。二年勅江寧府(昇州)長干寺。改賜天禧。塔名聖感。即東土所藏阿育王舍利塔十九所之一也(塔在城外)。
天禧元年四月。詔曰。金仙垂教實利含生。貝葉謄文當資傳譯。苟師承之或異。必邪正以相參。既失精詳寖成訛謬。而況葷血之祀甚瀆於真乘。厭詛之辭尤乖於妙理。其新譯頻那夜迦經四卷不許入藏。自今後。似此經文不得翻譯○七月詔賜台州東掖山智者教文印本四千六百二十卷。住山本如勸郡人建教藏閣。以奉之○九月宰相王旦薨。先一日囑翰學楊億曰。吾深厭勞生。願來世為僧宴坐林間觀心為樂。幸為我請大德施戒剃鬚髮著三衣火葬。勿以金寶置棺內。億與諸孤議曰。公三公也。斂贈公袞豈可加於僧體。但以三衣置柩中。不藏寶玉(湘山野錄)○宰相王欽若兼譯經潤文使○十一月詔天下州郡復放生池。無池之處沿江淮州郡近城上下水五里並禁漁捕(唐肅宗立放生池。八十一所。顏真卿作碑紀德)○四明延慶禮法師結十僧修法華懺。期三年。焚身供法。祕書監楊億素仰道風。貽書勸請住世。謂方當台教中興之時。正賴傳持為世良導。復修書郡守李夷庚及天竺慈雲。俾同勸止。既而駙馬李遵勗亦奉書交勸。師以公私意勤竟沮前志。乃復結十僧修大悲懺法三年。以酬至願。二年勅江寧府(昇州)長干寺。改賜天禧。塔名聖感。即東土所藏阿育王舍利塔十九所之一也(塔在城外)。
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三年八月。恭謝聖祖大赦天下。節文云。虛皇妙道西竺真乘。咸昉化源敢忘崇奉。應天下僧尼道士女冠係帳童行。並與普度。尚書右丞林。特提舉祠部文牒。是歲度僧二十三萬百二十七人。尼萬五千六百四十三人。道士七千八十一人。女冠八十九人○詔於天安殿建道場答謝天地。大會沙門道士萬三千八十六人。上親以藥銀大錢面賜之(藥銀即水銀。銀世謂之乾汞也)○錢唐月輪山沙門道誠。以朝廷覃恩普度。撰釋氏要覽三卷。為出家者眾法之須知行於世○譯經三藏法護等。請以御注四十二章經御注遺教經。入藏頒行。詔可○宰相王欽若。出鎮錢唐。率僚屬詣天竺靈山謁慈雲法師遵式。請講法華。歎曰。此道所未聞。此人所未見也。即為奏錫天竺舊名。師奏請西湖為放生池。每歲四月八日。郡人會湖上縱魚鳥。為主上祝壽○十一月東女真國入貢。乞賜大藏經。詔給與之。四年正月。右街講經祕演等。請以御製釋典法音集命僧箋注凡三十卷。乞附大藏。詔可。初是楊億提舉其事。集中有六種震動之語。一僧箋之。將三百字。暗碎不可觀。億削去自注云。地體本靜動必有變。人服其簡○西天沙門普善來進梵經。賜紫服○駙馬都尉李遵勗奏。四明知禮法師高行遺身。上嘉歎不已。特賜法智之號。仍宣旨住世演教。不許遺身。時譯經院證義簡長等二十三人。各寄聲詩贊美道德(詩見四明教行錄。及刻石在南湖)○十二月翰林學士楊億卒。億留心禪觀。自屬疾即屏葷茹。臨終之日為空門偈以見志。識者知其有得佛氏之學。
三年八月。恭謝聖祖大赦天下。節文云。虛皇妙道西竺真乘。咸昉化源敢忘崇奉。應天下僧尼道士女冠係帳童行。並與普度。尚書右丞林。特提舉祠部文牒。是歲度僧二十三萬百二十七人。尼萬五千六百四十三人。道士七千八十一人。女冠八十九人○詔於天安殿建道場答謝天地。大會沙門道士萬三千八十六人。上親以藥銀大錢面賜之(藥銀即水銀。銀世謂之乾汞也)○錢唐月輪山沙門道誠。以朝廷覃恩普度。撰釋氏要覽三卷。為出家者眾法之須知行於世○譯經三藏法護等。請以御注四十二章經御注遺教經。入藏頒行。詔可○宰相王欽若。出鎮錢唐。率僚屬詣天竺靈山謁慈雲法師遵式。請講法華。歎曰。此道所未聞。此人所未見也。即為奏錫天竺舊名。師奏請西湖為放生池。每歲四月八日。郡人會湖上縱魚鳥。為主上祝壽○十一月東女真國入貢。乞賜大藏經。詔給與之。四年正月。右街講經祕演等。請以御製釋典法音集命僧箋注凡三十卷。乞附大藏。詔可。初是楊億提舉其事。集中有六種震動之語。一僧箋之。將三百字。暗碎不可觀。億削去自注云。地體本靜動必有變。人服其簡○西天沙門普善來進梵經。賜紫服○駙馬都尉李遵勗奏。四明知禮法師高行遺身。上嘉歎不已。特賜法智之號。仍宣旨住世演教。不許遺身。時譯經院證義簡長等二十三人。各寄聲詩贊美道德(詩見四明教行錄。及刻石在南湖)○十二月翰林學士楊億卒。億留心禪觀。自屬疾即屏葷茹。臨終之日為空門偈以見志。識者知其有得佛氏之學。
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五年。詔遣內侍俞源清往四明延慶請法智法師。領眾修法華懺。為國祈福。師為述修懺要旨上之○詔於并州建資聖禪院。為將士戰亡者追福○門下侍郎平章事丁謂兼譯經潤文使。翰林學士晁逈李維兼潤文官。
五年。詔遣內侍俞源清往四明延慶請法智法師。領眾修法華懺。為國祈福。師為述修懺要旨上之○詔於并州建資聖禪院。為將士戰亡者追福○門下侍郎平章事丁謂兼譯經潤文使。翰林學士晁逈李維兼潤文官。
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述曰。真廟之在御也並隆三教。而敬佛重法過於先朝。故其以天翰撰述。則有聖教序。崇釋論。法音集。注四十二章遺教二經。皆深達於至理。一歲度僧至二十三萬。而僧眾有過者止從贖法。上元幸諸寺禮像百拜弗辭。復唐家天下放生池。以廣好生。皆本於宿願而發於聖性。非俟於勸也。至於繼世譯經大開梵學。五天三藏雲會帝廷。而專用宰輔詞臣兼潤文之職。其篤重譯事有若是者。當時儒賢如王旦王欽若楊億晁逈輩。皆能上贊聖謨共致平世。君臣慶會允在茲時。稽之前古未有比對。
述曰。真廟之在御也並隆三教。而敬佛重法過於先朝。故其以天翰撰述。則有聖教序。崇釋論。法音集。注四十二章遺教二經。皆深達於至理。一歲度僧至二十三萬。而僧眾有過者止從贖法。上元幸諸寺禮像百拜弗辭。復唐家天下放生池。以廣好生。皆本於宿願而發於聖性。非俟於勸也。至於繼世譯經大開梵學。五天三藏雲會帝廷。而專用宰輔詞臣兼潤文之職。其篤重譯事有若是者。當時儒賢如王旦王欽若楊億晁逈輩。皆能上贊聖謨共致平世。君臣慶會允在茲時。稽之前古未有比對。
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是歲天下僧數三十九萬七千六百十五人。尼六萬一千二百四十人。
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乾興元年。章懿太后(仁宗母李氏)遣使詣錢唐天竺。請遵式法師。為國行懺。師著金光明護國道場儀上之。因奏天台教卷乞入大藏○龜茲國僧華嚴來。進佛骨舍利梵經。賜紫服。
乾興元年。章懿太后(仁宗母李氏)遣使詣錢唐天竺。請遵式法師。為國行懺。師著金光明護國道場儀上之。因奏天台教卷乞入大藏○龜茲國僧華嚴來。進佛骨舍利梵經。賜紫服。
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佛祖統紀卷第四十四(終)
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○汀州方士王中立。遇道人姓趙。授以神術。中立至京師。具言靈應。勅授許州參軍留上皇城廨舍。後每於市上見之。自稱司命真君。是年五月降于中立所居之堂。戴冠佩釰。服皆青色。凡有瑞異。必先告之。中立每傳其言。
○汀州方士王中立。遇道人姓趙。授以神術。中立至京師。具言靈應。勅授許州參軍留上皇城廨舍。後每於市上見之。自稱司命真君。是年五月降于中立所居之堂。戴冠佩釰。服皆青色。凡有瑞異。必先告之。中立每傳其言。
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大中祥符元年正月三日。有天神降于寢殿。星冠絳袍。謂上曰。天書將降。宜齋戒建壇以受之。越月皇城司奏言。右承天門有黃帛書曳鴟吻上。上步至門望拜。內侍捧取而下奉安朝元殿。視其上文云。趙受命興於宋付於某居其器守於正世七百九九啟封宣文。其名大中祥符。凡三篇若洪範老子之書。是日司天監奏。有紫雲如蓋。下覆殿庭。百僚稱賀。詔改元馮拯請以天書大中祥符為號。上喜曰美名也(國朝會要)。
大中祥符元年正月三日。有天神降于寢殿。星冠絳袍。謂上曰。天書將降。宜齋戒建壇以受之。越月皇城司奏言。右承天門有黃帛書曳鴟吻上。上步至門望拜。內侍捧取而下奉安朝元殿。視其上文云。趙受命興於宋付於某居其器守於正世七百九九啟封宣文。其名大中祥符。凡三篇若洪範老子之書。是日司天監奏。有紫雲如蓋。下覆殿庭。百僚稱賀。詔改元馮拯請以天書大中祥符為號。上喜曰美名也(國朝會要)。
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述曰。周卜其祚得世三十。歷年七百(其後傳世三十七。歷年八百故。曰周過其歷)。漢之世以讖知故。赤伏符云。四七之際火為王(自漢高祖至光武初起之年為二百二十八。故云四七。漢以火王故云為主也)晉元渡江。筮之得百二(元帝使郭璞筮之云。享年二百後百二年而宋代晉。始寤郭氏以百二之期促故。婉辭以倒之也)。唐太宗時原州貢瑞石。成文有七佛八菩薩之記(石文云。太平天子李世民太子李治七佛八菩薩。其後至二十一世。如武宗之滅法及高祖之薄信。末年諸主當不在佛菩薩之數)。又萬回謂明皇五十年太平天子。一行記社禝終吉(明皇以國祚問一行禪師。答曰。社稷終吉後至昭宗而亡。以曾封為吉王故耳)北朝陸居士謂齊文宣十年天子猶尚可。百日天子急如火(居士陸法和題壁云。十年天子猶尚可百日天子急如火。周年天子遞代坐十年謂文宣也。百日廢帝也。周年孝昭也。後皆驗)。此皆天命人事互相參會默定於先時而不可詰也。我國家丕應休運。 太宗即位之初感 翊聖真君之降。謂國祚過於有唐。而嘉州石文誌公石記。則有趙號二十一帝之文(太宗四年嘉州貢石。有丹文云。趙二十一帝。七年舒州貢石有誌公記云。趙號二十一帝。既而誌公親降禁中。上親聞訓語)。真宗祥符初。天書降有云。趙受命世七百九九。今詳翊聖國祚過唐。誌公二十一帝。此兩義固可解。唯天書七百九九未之能諭。假使果及此數當不止二十一帝。殊不知前十四朝已三百年。自 今皇帝以下凡七傳各在位七十年。則可及五百之數也。恭惟 列聖相承德加四海。一視萬區而以民為重。並隆三教而知佛為尊。當必有聖賢護國延長世祚。則周過其歷之驗。復見清朝便須實及七百九九之年。用以仰符上天之語。為可信也。佛天聖人以宿命智預鑑未來。雖億千萬劫莫不前知。矧此千百年之近事。以之能預告者非怪誕也。
述曰。周卜其祚得世三十。歷年七百(其後傳世三十七。歷年八百故。曰周過其歷)。漢之世以讖知故。赤伏符云。四七之際火為王(自漢高祖至光武初起之年為二百二十八。故云四七。漢以火王故云為主也)晉元渡江。筮之得百二(元帝使郭璞筮之云。享年二百後百二年而宋代晉。始寤郭氏以百二之期促故。婉辭以倒之也)。唐太宗時原州貢瑞石。成文有七佛八菩薩之記(石文云。太平天子李世民太子李治七佛八菩薩。其後至二十一世。如武宗之滅法及高祖之薄信。末年諸主當不在佛菩薩之數)。又萬回謂明皇五十年太平天子。一行記社禝終吉(明皇以國祚問一行禪師。答曰。社稷終吉後至昭宗而亡。以曾封為吉王故耳)北朝陸居士謂齊文宣十年天子猶尚可。百日天子急如火(居士陸法和題壁云。十年天子猶尚可百日天子急如火。周年天子遞代坐十年謂文宣也。百日廢帝也。周年孝昭也。後皆驗)。此皆天命人事互相參會默定於先時而不可詰也。我國家丕應休運。 太宗即位之初感 翊聖真君之降。謂國祚過於有唐。而嘉州石文誌公石記。則有趙號二十一帝之文(太宗四年嘉州貢石。有丹文云。趙二十一帝。七年舒州貢石有誌公記云。趙號二十一帝。既而誌公親降禁中。上親聞訓語)。真宗祥符初。天書降有云。趙受命世七百九九。今詳翊聖國祚過唐。誌公二十一帝。此兩義固可解。唯天書七百九九未之能諭。假使果及此數當不止二十一帝。殊不知前十四朝已三百年。自 今皇帝以下凡七傳各在位七十年。則可及五百之數也。恭惟 列聖相承德加四海。一視萬區而以民為重。並隆三教而知佛為尊。當必有聖賢護國延長世祚。則周過其歷之驗。復見清朝便須實及七百九九之年。用以仰符上天之語。為可信也。佛天聖人以宿命智預鑑未來。雖億千萬劫莫不前知。矧此千百年之近事。以之能預告者非怪誕也。
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十一月。幸泰山。奉玉幣三牲。祀昊天上帝于山之圓臺。太祖太宗陪位於東西。依南郊行禮法。
十一月。幸泰山。奉玉幣三牲。祀昊天上帝于山之圓臺。太祖太宗陪位於東西。依南郊行禮法。
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元豐間有司以合祭天地于圓丘。援周制不應古義。詔定親祀北郊之禮。元祐初詔依前旨集官詳議。蘇軾奏議。其略曰。臣竊惟議者欲變祖宗之舊。圓丘祀天而不祀地。不過謂冬至天於南郊陽時陽位也。夏至祀地於北郊陰時陰位也。以類求神則陽時陽位不可以求陰也。是大不然。冬至南郊既祀上帝。則天地百神莫不從也。詩之序曰。昊天有成命。郊祀天地也。書曰。肆類于上帝禋于六宗。望于山川。遍于群祀。春秋書不郊猶三望。左氏傳曰。望郊之細也。說者曰。三望泰山河海也。或曰。分野之星及山川也。以詩書春秋考之。則天地合祭久矣。漢魏唐皆用圓丘合祭之禮。載之於史。
元豐間有司以合祭天地于圓丘。援周制不應古義。詔定親祀北郊之禮。元祐初詔依前旨集官詳議。蘇軾奏議。其略曰。臣竊惟議者欲變祖宗之舊。圓丘祀天而不祀地。不過謂冬至天於南郊陽時陽位也。夏至祀地於北郊陰時陰位也。以類求神則陽時陽位不可以求陰也。是大不然。冬至南郊既祀上帝。則天地百神莫不從也。詩之序曰。昊天有成命。郊祀天地也。書曰。肆類于上帝禋于六宗。望于山川。遍于群祀。春秋書不郊猶三望。左氏傳曰。望郊之細也。說者曰。三望泰山河海也。或曰。分野之星及山川也。以詩書春秋考之。則天地合祭久矣。漢魏唐皆用圓丘合祭之禮。載之於史。
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本朝太祖初郊先享宗廟並祀天地。
本朝太祖初郊先享宗廟並祀天地。
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真宗以來三歲一郊。必先有事景靈遍享太廟乃祀天地。今議者欲冬至祀天夏至祀地。蓋以為用周禮也。古者一歲祀天者三。明堂享帝者一。四時迎氣者五。祭地者二。享宗廟者者四。凡此十五者皆天子親祭也。今三年一郊。先郊而祭大廟。郊而肆赦。優賞諸軍文武官皆得蔭補。親屬宰相百官皆有賜賚。凡此皆非周禮。此皆不改而獨於地祇則曰。非周禮不當合祭者何也。本朝祖宗欽崇祭祀。儒臣禮官講求損益。非不知圓丘方澤皆親祭之為是。特以時不可行故參酌古今。上合典禮。下合時宜。若一歲再郊。則軍國重有勞費之患也(東坡集)。
真宗以來三歲一郊。必先有事景靈遍享太廟乃祀天地。今議者欲冬至祀天夏至祀地。蓋以為用周禮也。古者一歲祀天者三。明堂享帝者一。四時迎氣者五。祭地者二。享宗廟者者四。凡此十五者皆天子親祭也。今三年一郊。先郊而祭大廟。郊而肆赦。優賞諸軍文武官皆得蔭補。親屬宰相百官皆有賜賚。凡此皆非周禮。此皆不改而獨於地祇則曰。非周禮不當合祭者何也。本朝祖宗欽崇祭祀。儒臣禮官講求損益。非不知圓丘方澤皆親祭之為是。特以時不可行故參酌古今。上合典禮。下合時宜。若一歲再郊。則軍國重有勞費之患也(東坡集)。
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○東封畢。詔加司命真君為九天司命保生天尊。勅兩街道士修齋醮科儀。命知樞密院王欽若。定羅天醮儀十卷。選道士十人校道藏經。舊錄三千三百三十七卷。欽若詳定增六百二十卷。賜名寶文統錄。御製序以冠之。初奉詔取釋道藏經互相毀訾者。並刪除之(今老君實錄載王欽若言。老子化胡經乃古聖遺迹不可削。王公有識鑑未必自此語也)。
○東封畢。詔加司命真君為九天司命保生天尊。勅兩街道士修齋醮科儀。命知樞密院王欽若。定羅天醮儀十卷。選道士十人校道藏經。舊錄三千三百三十七卷。欽若詳定增六百二十卷。賜名寶文統錄。御製序以冠之。初奉詔取釋道藏經互相毀訾者。並刪除之(今老君實錄載王欽若言。老子化胡經乃古聖遺迹不可削。王公有識鑑未必自此語也)。
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○九月。詔取舒州瑞石誌公記以示近臣。宰相王旦曰。國家啟運在梁陳隋唐四朝及五代之後。太宗即位歲在丙子。今天尊臨降事。皆符合於五百年之前(誌公石文云。吾觀四五朝後次丙子年。趙號太平二十一年)。財知天命。我宋其來久矣。上說遣陳堯咨往昇州蔣山致告。
○九月。詔取舒州瑞石誌公記以示近臣。宰相王旦曰。國家啟運在梁陳隋唐四朝及五代之後。太宗即位歲在丙子。今天尊臨降事。皆符合於五百年之前(誌公石文云。吾觀四五朝後次丙子年。趙號太平二十一年)。財知天命。我宋其來久矣。上說遣陳堯咨往昇州蔣山致告。
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述曰。世書謂之預讖(驗也)佛典謂之預記。謂能先事以告也在佛則言。聲聞作佛。國劫名號(見法華經)凡夫禍福。休咎在俗前如圖書蓍龜星占夢象。皆所以告先事也。桓譚非讖。非不知讖也。特恐光武當中興多故之日一切以讖決之而於人事有不能盡。故不如不言讖之為愈也。然則聖人之興未甞無讖。上世帝王之讖誠多矣。固不俟於枚數。近古如唐大宗鴻池瑞石預記之祥。肅宗上天賜寶鎮國之瑞。皆載之唐史。驗于後時無爽也。惟我太宗之朝兩獲瑞石。則有二十一帝之文。 真宗時翊聖臨降。則有國祚過於有唐之言。 聖祖天書則有七百九九之讖。得非先事以告乎。人不知學而欲謂讖為非者誠未可也。佛聖人先事以告。固非世俗所能知。至於蓍龜星夢之兆與夫經史聖賢之能先知者可不言乎。倘蓍龜星夢之兆。經史聖賢之言。既有可信。而於佛聖人之先記反不欲信乎。然則我 朝石記天書。當時非無其實。特儒人不信讖記。競指為非。而好事者得以和之也。借使石文可偽。則誌公親降禁中。大宗遣使致謝。謂之不實可乎。借使天書可疑。則 吳會中興得數延永。謂之不實可乎。易曰。神以知來。此仲尼言讖之大旨也。可不信乎哉。
述曰。世書謂之預讖(驗也)佛典謂之預記。謂能先事以告也在佛則言。聲聞作佛。國劫名號(見法華經)凡夫禍福。休咎在俗前如圖書蓍龜星占夢象。皆所以告先事也。桓譚非讖。非不知讖也。特恐光武當中興多故之日一切以讖決之而於人事有不能盡。故不如不言讖之為愈也。然則聖人之興未甞無讖。上世帝王之讖誠多矣。固不俟於枚數。近古如唐大宗鴻池瑞石預記之祥。肅宗上天賜寶鎮國之瑞。皆載之唐史。驗于後時無爽也。惟我太宗之朝兩獲瑞石。則有二十一帝之文。 真宗時翊聖臨降。則有國祚過於有唐之言。 聖祖天書則有七百九九之讖。得非先事以告乎。人不知學而欲謂讖為非者誠未可也。佛聖人先事以告。固非世俗所能知。至於蓍龜星夢之兆與夫經史聖賢之能先知者可不言乎。倘蓍龜星夢之兆。經史聖賢之言。既有可信。而於佛聖人之先記反不欲信乎。然則我 朝石記天書。當時非無其實。特儒人不信讖記。競指為非。而好事者得以和之也。借使石文可偽。則誌公親降禁中。大宗遣使致謝。謂之不實可乎。借使天書可疑。則 吳會中興得數延永。謂之不實可乎。易曰。神以知來。此仲尼言讖之大旨也。可不信乎哉。
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十月八日天神降于禁中延恩殿。冠服如元始天尊。即前祥符初天神也。命上坐謂曰。吾人皇九人之一。是趙姓之始祖。再降乃軒轅黃帝。吾以後唐時下降總治下方。生趙氏之族今已百年。皇帝善撫育群生。乃乘黃雲而去。是月大赦。上尊號曰聖祖上靈高道九天司命保生天尊。聖祖母曰元天大聖母聖祖諱(上玄下朗)詔中外不得斥犯。改玄聖文宣王曰至聖文宣王。玄武曰真武。勅諸郡天慶觀。增建聖祖殿○。
十月八日天神降于禁中延恩殿。冠服如元始天尊。即前祥符初天神也。命上坐謂曰。吾人皇九人之一。是趙姓之始祖。再降乃軒轅黃帝。吾以後唐時下降總治下方。生趙氏之族今已百年。皇帝善撫育群生。乃乘黃雲而去。是月大赦。上尊號曰聖祖上靈高道九天司命保生天尊。聖祖母曰元天大聖母聖祖諱(上玄下朗)詔中外不得斥犯。改玄聖文宣王曰至聖文宣王。玄武曰真武。勅諸郡天慶觀。增建聖祖殿○。
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