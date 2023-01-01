佛祖統紀
宋 志磐撰54卷CBETA T2035大于一万字 76 h
向佛经 GPT 提问
第 43 卷
佛祖統紀卷第四十三
佛祖統紀卷第四十三
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宋咸淳四明東湖沙門志磐撰
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法運通塞志第十七之十
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宋(都汴京)
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太祖(宣祖第二子。母杜氏。二月十六日為長春節 葬永昌陵)
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建隆元年(庚申)正月甲辰周恭帝遜於位。初上受詔北征宿陳橋驛。將士推戴擁入京師。時太夫人杜氏(太祖母昭憲皇后)同王夫人(太祖后孝明皇后)方設齋於定力寺為祈福。聞變王夫人懼。太夫人曰。吾兒平生多奇異。人言。當極貴。何憂也(楊文公談苑)初是後唐明宗。於禁中焚香禱天曰。臣本夷狄不足以王中原。願早生聖人以安天下。天成二年二月十六日。上降生於洛陽太內甲馬營。神光滿室。異香不散。體被金色。三日而變。人知其為應明宗禱云(皇朝景命錄)。
建隆元年(庚申)正月甲辰周恭帝遜於位。初上受詔北征宿陳橋驛。將士推戴擁入京師。時太夫人杜氏(太祖母昭憲皇后)同王夫人(太祖后孝明皇后)方設齋於定力寺為祈福。聞變王夫人懼。太夫人曰。吾兒平生多奇異。人言。當極貴。何憂也(楊文公談苑)初是後唐明宗。於禁中焚香禱天曰。臣本夷狄不足以王中原。願早生聖人以安天下。天成二年二月十六日。上降生於洛陽太內甲馬營。神光滿室。異香不散。體被金色。三日而變。人知其為應明宗禱云(皇朝景命錄)。
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讚曰。神光金體。佛大士之瑞相也。開嘉運於五季久阨之年。踐大位於四海望治之日。而又知興教護法。慈臨民物。以為社稷靈長之福。非佛大士之示生。其孰能與於此哉。
讚曰。神光金體。佛大士之瑞相也。開嘉運於五季久阨之年。踐大位於四海望治之日。而又知興教護法。慈臨民物。以為社稷靈長之福。非佛大士之示生。其孰能與於此哉。
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上未仕時過涇州長壽鎮寺。沙門知非凡人。陰使人圖上容於寺壁。後以其寺有御容。遂為官所護。及在洛陽嘗過長壽寺。枕殿砥晝寢。僧守嚴見赤蛇出入上鼻。上寤嚴問所向。上曰。欲往澶州見柴太尉。未有齎(周世宗)嚴曰。貧道有驢可乘以往。復贈之錢。及見太尉奇之。遂留幕府。晉開運間。宋城有異僧狀如豪俠。挾銅彈走草莽上。指州地曰。不二十年當有帝王由此建號(楊文公談苑○太祖在周朝為歸德軍節度使。歸德在唐為宋州。及受禪遂以宋建國)。
上未仕時過涇州長壽鎮寺。沙門知非凡人。陰使人圖上容於寺壁。後以其寺有御容。遂為官所護。及在洛陽嘗過長壽寺。枕殿砥晝寢。僧守嚴見赤蛇出入上鼻。上寤嚴問所向。上曰。欲往澶州見柴太尉。未有齎(周世宗)嚴曰。貧道有驢可乘以往。復贈之錢。及見太尉奇之。遂留幕府。晉開運間。宋城有異僧狀如豪俠。挾銅彈走草莽上。指州地曰。不二十年當有帝王由此建號(楊文公談苑○太祖在周朝為歸德軍節度使。歸德在唐為宋州。及受禪遂以宋建國)。
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○先是民間有得梁誌公銅牌記云。有一真人起冀州。開口張弓在左邊。子子孫孫保永年。江南李主名其子曰弘冀。吳越錢王諸子。皆連弘字(弘倧弘俶弘億)期應圖讖。及上受禪。而宣祖之諱正當之(太祖皇考。上弘下殷。追諡宣祖。趙普皇朝龍飛記)○周世宗之廢佛像也(世宗自持鑿破鎮州大悲像胸)疽發於胸而殂。時太祖太宗目見之。嘗訪神僧麻衣和上曰。今毀佛法大非社稷之福。麻衣曰。豈不聞三武之禍乎。又問。天下何時定乎。曰赤氣已兆。辰申間當有真主出興。佛法亦大興矣(其後太祖受禪於庚申年正月甲辰。其應在於此也)○處士陳摶隱居華山閉門臥。屢月不起。顯德末乘白騾將入東都。中道聞太祖即位。大笑曰。天下自此定矣○上始受命默計釋氏。何道而歸敬。若是其盛。嘗微行至相國寺見一僧。醉嘔戶外。惡罵不可聞。上怒之。適從旁過。為醉僧所抱曰。莫惡發將暮矣。宜亟歸內。上心動。乃還密令小璫往覘(勅焰切窺。漢宦者冠。加金璫充耳也)。令取所吐物。至則醉僧不見。收遺吐至。上前視之則真乳香也。上嗟歎不已。益知敬佛(已上四事蔡氏叢談)○詔以二月十六日聖誕為長春節。賜百官宴於相國寺。宰相范質製祝聖齋疏云。素虹紀瑞。表覺帝之下生(佛下生有白象貫日。滅度有白虹十二道。今范公用事。恐別有所出)紺馬效靈。應輪王之出世(金輪王出時七寶自至。紺馬寶即其一也)非夫威震四天。則不足感自然之寶(金輪王統王四天下)非夫位尊三界。則孰能致希有之祥(佛為三界大師)壽命同百億須彌。德澤被三千世界。恒沙可算天祿難窮。墨海雖乾皇基益固云云。是日以慶誕恩。詔普度童行八千人(國朝會要)。
○先是民間有得梁誌公銅牌記云。有一真人起冀州。開口張弓在左邊。子子孫孫保永年。江南李主名其子曰弘冀。吳越錢王諸子。皆連弘字(弘倧弘俶弘億)期應圖讖。及上受禪。而宣祖之諱正當之(太祖皇考。上弘下殷。追諡宣祖。趙普皇朝龍飛記)○周世宗之廢佛像也(世宗自持鑿破鎮州大悲像胸)疽發於胸而殂。時太祖太宗目見之。嘗訪神僧麻衣和上曰。今毀佛法大非社稷之福。麻衣曰。豈不聞三武之禍乎。又問。天下何時定乎。曰赤氣已兆。辰申間當有真主出興。佛法亦大興矣(其後太祖受禪於庚申年正月甲辰。其應在於此也)○處士陳摶隱居華山閉門臥。屢月不起。顯德末乘白騾將入東都。中道聞太祖即位。大笑曰。天下自此定矣○上始受命默計釋氏。何道而歸敬。若是其盛。嘗微行至相國寺見一僧。醉嘔戶外。惡罵不可聞。上怒之。適從旁過。為醉僧所抱曰。莫惡發將暮矣。宜亟歸內。上心動。乃還密令小璫往覘(勅焰切窺。漢宦者冠。加金璫充耳也)。令取所吐物。至則醉僧不見。收遺吐至。上前視之則真乳香也。上嗟歎不已。益知敬佛(已上四事蔡氏叢談)○詔以二月十六日聖誕為長春節。賜百官宴於相國寺。宰相范質製祝聖齋疏云。素虹紀瑞。表覺帝之下生(佛下生有白象貫日。滅度有白虹十二道。今范公用事。恐別有所出)紺馬效靈。應輪王之出世(金輪王出時七寶自至。紺馬寶即其一也)非夫威震四天。則不足感自然之寶(金輪王統王四天下)非夫位尊三界。則孰能致希有之祥(佛為三界大師)壽命同百億須彌。德澤被三千世界。恒沙可算天祿難窮。墨海雖乾皇基益固云云。是日以慶誕恩。詔普度童行八千人(國朝會要)。
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讚曰。范公以名儒盛德為佐命首。相當慶誕祝讚之辭。純用佛典以寓歸美。其為敬佛重君。有見於此論者。謂明良慶會海宇統一。皆佛大士應世之祥也。
讚曰。范公以名儒盛德為佐命首。相當慶誕祝讚之辭。純用佛典以寓歸美。其為敬佛重君。有見於此論者。謂明良慶會海宇統一。皆佛大士應世之祥也。
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六月。詔諸路寺院。經顯德二年當廢未毀者聽存。其已毀寺所有佛像許移置存留。於是人間所藏銅像稍稍得出。
六月。詔諸路寺院。經顯德二年當廢未毀者聽存。其已毀寺所有佛像許移置存留。於是人間所藏銅像稍稍得出。
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讚曰。自有佛法以來。有道之國未嘗不隆篤佛教以勸天下。太祖初見周朝毀像。傷之曰。令毀佛法大非社稷之福。及登大寶。亟下興復之詔。可謂有道之君必隆佛教。
讚曰。自有佛法以來。有道之國未嘗不隆篤佛教以勸天下。太祖初見周朝毀像。傷之曰。令毀佛法大非社稷之福。及登大寶。亟下興復之詔。可謂有道之君必隆佛教。
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十月親征揚州李重進。十二月城陷。上以其固拒欲盡抗之。俄有異僧詣行宮門。自稱龍興寺清範。表乞恩宥。上許之。翌日駕幸尋問。見殿上一羅漢手擎草表。上大寤。勅建別殿安其像(廣陵志)○吳越王錢俶。天性敬佛。慕阿育王造塔之事。用金銅精鋼造八萬四千塔。中藏寶篋印心呪經(此經呪功云。造像造塔者。奉安此呪者。即成七寶。即是奉藏三世如來全身舍利)布散部內。凡十年而訖功(今僧寺俗合有奉此塔者)○初天台教卷。經五代之亂殘毀不全。吳越王俶遣使之高麗日本以求之。至是高麗遣沙門諦觀持論疏諸文至螺溪。謁寂法師。一宗教文。復還中國。螺溪以授寶雲。雲以授法智。法智大肆講說。遂專中興教觀之名(吳越王傳)。
十月親征揚州李重進。十二月城陷。上以其固拒欲盡抗之。俄有異僧詣行宮門。自稱龍興寺清範。表乞恩宥。上許之。翌日駕幸尋問。見殿上一羅漢手擎草表。上大寤。勅建別殿安其像(廣陵志)○吳越王錢俶。天性敬佛。慕阿育王造塔之事。用金銅精鋼造八萬四千塔。中藏寶篋印心呪經(此經呪功云。造像造塔者。奉安此呪者。即成七寶。即是奉藏三世如來全身舍利)布散部內。凡十年而訖功(今僧寺俗合有奉此塔者)○初天台教卷。經五代之亂殘毀不全。吳越王俶遣使之高麗日本以求之。至是高麗遣沙門諦觀持論疏諸文至螺溪。謁寂法師。一宗教文。復還中國。螺溪以授寶雲。雲以授法智。法智大肆講說。遂專中興教觀之名(吳越王傳)。
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二年○詔前征李重進。凡死於兵者。以楊州行宮置建隆寺為薦冥福。如唐太宗正觀四年故事(至道三年。郡守王禹稱撰碑)○詔民間二月至九月漁捕彈射著於令○四月上幸相國寺祈雨。出內帑設千僧齋。已而大雨○吳越王俶請延壽禪師主永明寺(今錢唐淨慈寺)師日課一百八事。學者參問。以心為宗以悟為則。日暮往別峯行道念佛。人聞山中天樂聲。吳越王感其專至。為作西方莊嚴殿以成其志。師以賢首慈恩天台三宗互有同異。館其徒之知法者。博閱義海更相質難。師以心宗之衡以準平之。又集大乘經論六十部。兩土賢聖三百家之言。證成唯心之旨。為書百卷。名曰宗鏡。傳於世(壽禪師傳)。
二年○詔前征李重進。凡死於兵者。以楊州行宮置建隆寺為薦冥福。如唐太宗正觀四年故事(至道三年。郡守王禹稱撰碑)○詔民間二月至九月漁捕彈射著於令○四月上幸相國寺祈雨。出內帑設千僧齋。已而大雨○吳越王俶請延壽禪師主永明寺(今錢唐淨慈寺)師日課一百八事。學者參問。以心為宗以悟為則。日暮往別峯行道念佛。人聞山中天樂聲。吳越王感其專至。為作西方莊嚴殿以成其志。師以賢首慈恩天台三宗互有同異。館其徒之知法者。博閱義海更相質難。師以心宗之衡以準平之。又集大乘經論六十部。兩土賢聖三百家之言。證成唯心之旨。為書百卷。名曰宗鏡。傳於世(壽禪師傳)。
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三年五月旱。上辛相國寺祈雨。詔徹樂太官進蔬食。已而雨大濟○西域于闐國沙門善名七人來。詔館於相國寺○楚王周行逢據潭州果於殺戮。然知事佛度僧齋懺未嘗輟。見沙門輒作禮。親手行食。謂左右曰。吾殺人多矣。不假佛力何以解怨○十一月高昌國遣僧法淵。獻辟支佛牙玉器。
三年五月旱。上辛相國寺祈雨。詔徹樂太官進蔬食。已而雨大濟○西域于闐國沙門善名七人來。詔館於相國寺○楚王周行逢據潭州果於殺戮。然知事佛度僧齋懺未嘗輟。見沙門輒作禮。親手行食。謂左右曰。吾殺人多矣。不假佛力何以解怨○十一月高昌國遣僧法淵。獻辟支佛牙玉器。
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乾德元年。螺溪寂法師為義通法師說止觀法門。
乾德元年。螺溪寂法師為義通法師說止觀法門。
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三年。滄州沙門道圓。遊五天竺往反十八年。及還偕于闐使者至京師。獻佛舍利貝葉梵經。上召見便殿問西土風俗。賜紫方袍器幣○特進李託奏。雄武推官阮紹莊。夢雲門禪師令上奏乞開塔。有旨。韶州守臣開視見師真身如生。乃迎赴闕供養。逾月遣送還山中。勅諡大慈元真宏明禪師(此後不注出處者。大約多國朝會要)。
三年。滄州沙門道圓。遊五天竺往反十八年。及還偕于闐使者至京師。獻佛舍利貝葉梵經。上召見便殿問西土風俗。賜紫方袍器幣○特進李託奏。雄武推官阮紹莊。夢雲門禪師令上奏乞開塔。有旨。韶州守臣開視見師真身如生。乃迎赴闕供養。逾月遣送還山中。勅諡大慈元真宏明禪師(此後不注出處者。大約多國朝會要)。
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四年。詔秦涼既通。可遣僧往西竺求法。時沙門行勤一百五十七人應詔。所歷焉耆龜茲迦彌羅等國。並賜詔書諭令遣人前導。仍各賜裝錢三萬(行裝錢三十貫文)○上初詔西川轉運使沈義倫。於益州以金銀字寫金剛經進上。至是召天清寺沙門崇蘊。入內講演○樞密使沈義倫事佛長齋。夏中危坐。以飼蚊。或以為苦者。曰餓蚊相投。豈忍拂去。時執政多自陳起第。獨義倫乞為母修寺。上嗟嘆許之○勅內侍張重進。往峨眉山普賢寺莊嚴佛像。因嘉州屢奏。白水寺普賢相見也。峨眉志云。昔有蒲翁。因採藥入山望峯頂。五色雲放白光。忽一鹿前導至岩上。見普賢大士真相自茲顯迹○河南府進士李藹。造滅邪集以毀釋教。竊藏經以為衾。事聞。上以為非毀聖道誑惑百姓。勅刺流沙門島(在登州海中。舊制以溢額取居久者一人投之海。神宗朝馬默守郡。乞今後溢額者移隷登州。上然之)。
四年。詔秦涼既通。可遣僧往西竺求法。時沙門行勤一百五十七人應詔。所歷焉耆龜茲迦彌羅等國。並賜詔書諭令遣人前導。仍各賜裝錢三萬(行裝錢三十貫文)○上初詔西川轉運使沈義倫。於益州以金銀字寫金剛經進上。至是召天清寺沙門崇蘊。入內講演○樞密使沈義倫事佛長齋。夏中危坐。以飼蚊。或以為苦者。曰餓蚊相投。豈忍拂去。時執政多自陳起第。獨義倫乞為母修寺。上嗟嘆許之○勅內侍張重進。往峨眉山普賢寺莊嚴佛像。因嘉州屢奏。白水寺普賢相見也。峨眉志云。昔有蒲翁。因採藥入山望峯頂。五色雲放白光。忽一鹿前導至岩上。見普賢大士真相自茲顯迹○河南府進士李藹。造滅邪集以毀釋教。竊藏經以為衾。事聞。上以為非毀聖道誑惑百姓。勅刺流沙門島(在登州海中。舊制以溢額取居久者一人投之海。神宗朝馬默守郡。乞今後溢額者移隷登州。上然之)。
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述曰。儒家有排佛者。以不曾讀佛經耳。使稍知觀覽必能服其為道之妙。李藹造論指佛為邪。蓋傅奕韓退之詆佛為夷之餘波也。不有明主孰能鑒其妄作。流之海島非不幸也。
述曰。儒家有排佛者。以不曾讀佛經耳。使稍知觀覽必能服其為道之妙。李藹造論指佛為邪。蓋傅奕韓退之詆佛為夷之餘波也。不有明主孰能鑒其妄作。流之海島非不幸也。
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五年。詔曰。禁錮以來天下多輦佛像赴京。顧惟像教世許尊瞻。忽從鎔毀甚乖歸敬。應諸郡有銅像處。依舊存留。但不許鑄造新像○右街應制沙門文勝。奉勅編修大藏經隨函索隱。凡六百六十卷○勅萊州道士劉若拙充右街道錄。集京師道士試學事業。未至者皆罷斥之。
五年。詔曰。禁錮以來天下多輦佛像赴京。顧惟像教世許尊瞻。忽從鎔毀甚乖歸敬。應諸郡有銅像處。依舊存留。但不許鑄造新像○右街應制沙門文勝。奉勅編修大藏經隨函索隱。凡六百六十卷○勅萊州道士劉若拙充右街道錄。集京師道士試學事業。未至者皆罷斥之。
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開寶二年。長春節詔天下沙門。殿試經律論義十條。全中者賜紫衣。
開寶二年。長春節詔天下沙門。殿試經律論義十條。全中者賜紫衣。
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四年三月。上親征太原劉繼元。道由潞州麻衣和上院。躬祝於佛曰。此行以弔伐為事。誓不濫殺一人。繼元聞之。極力抵拒。車駕至城下諸軍進攻。時太原城守尚堅博士李光贊。勸上回鑾(音巒。鈴也。天子大輅衡上。金雀口銜鈴曰鑾)宰相趙普以為然。遂班師○處士陳摶受易於麻衣道者。得所述正易心法四十二章。理極天人歷詆先儒之失。摶始為之註。及受河圖洛書之訣。發易道之祕。漢晉諸儒如鄭康成京房王弼韓康伯。皆所未知也。其訣曰。戴九履一。左三右七。二四為肩。六八為膝。縱橫皆十五。而五居其室。此圖縱橫倒正回合交錯。隨意數之。皆得十五。劉牧謂非人智所能偽為。始摶以傳种放。放傳李溉。溉傳許堅。堅傳范諤昌。諤昌傳劉牧。始為鉤隱圖以述之。
四年三月。上親征太原劉繼元。道由潞州麻衣和上院。躬祝於佛曰。此行以弔伐為事。誓不濫殺一人。繼元聞之。極力抵拒。車駕至城下諸軍進攻。時太原城守尚堅博士李光贊。勸上回鑾(音巒。鈴也。天子大輅衡上。金雀口銜鈴曰鑾)宰相趙普以為然。遂班師○處士陳摶受易於麻衣道者。得所述正易心法四十二章。理極天人歷詆先儒之失。摶始為之註。及受河圖洛書之訣。發易道之祕。漢晉諸儒如鄭康成京房王弼韓康伯。皆所未知也。其訣曰。戴九履一。左三右七。二四為肩。六八為膝。縱橫皆十五。而五居其室。此圖縱橫倒正回合交錯。隨意數之。皆得十五。劉牧謂非人智所能偽為。始摶以傳种放。放傳李溉。溉傳許堅。堅傳范諤昌。諤昌傳劉牧。始為鉤隱圖以述之。
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述曰。繫辭云。河出圖示其名也。參伍以變錯綜其數。示其體也。此夫子顯示河圖之文也。漢世有書。其論河圖云。太一取之以行九宮。四正四維皆十有五。此易緯詳陳河圖之數也。五季之際。有方服而衣麻者。妙達易道。始發河圖之祕。以授希夷。希夷始著訣傳世。然世人徒能述希夷之言。而不知其義本出於繫辭易緯。今以著訣。上合易緯九宮十五之文。又以易緯。仰參繫辭參伍以變之說。無不脗合。繫緯之文。略而隱。故常人不能明。獨麻衣悟此妙於二千年之後。殆天授也(河洛文今見易經之前)。
述曰。繫辭云。河出圖示其名也。參伍以變錯綜其數。示其體也。此夫子顯示河圖之文也。漢世有書。其論河圖云。太一取之以行九宮。四正四維皆十有五。此易緯詳陳河圖之數也。五季之際。有方服而衣麻者。妙達易道。始發河圖之祕。以授希夷。希夷始著訣傳世。然世人徒能述希夷之言。而不知其義本出於繫辭易緯。今以著訣。上合易緯九宮十五之文。又以易緯。仰參繫辭參伍以變之說。無不脗合。繫緯之文。略而隱。故常人不能明。獨麻衣悟此妙於二千年之後。殆天授也(河洛文今見易經之前)。
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陳摶居華山。錢若水未第去謁之。摶邀入山齋。見老僧擁納附火。若水揖之。僧開目而已。坐久摶問。何如。僧曰。無仙骨法。若水退摶戒之曰。三日後可復來。如期而往。摶曰。始吾見子神觀清粹。謂可以學仙。故請決於老僧。僧言。他無仙骨。但可作貴公卿。於急流中勇退耳。問僧何人。摶曰。吾師麻衣道者也(湘山野錄○洞微志中云。僧是白閤道者宗裔)○沙門建盛自西竺還。詣闕進貝葉梵經。同梵僧曼殊室利偕來。室利者中天竺王子也。詔館於相國寺。持律甚精。都人施財盈屋。並無所用○勅高品張從信。往益州雕大藏經板。
陳摶居華山。錢若水未第去謁之。摶邀入山齋。見老僧擁納附火。若水揖之。僧開目而已。坐久摶問。何如。僧曰。無仙骨法。若水退摶戒之曰。三日後可復來。如期而往。摶曰。始吾見子神觀清粹。謂可以學仙。故請決於老僧。僧言。他無仙骨。但可作貴公卿。於急流中勇退耳。問僧何人。摶曰。吾師麻衣道者也(湘山野錄○洞微志中云。僧是白閤道者宗裔)○沙門建盛自西竺還。詣闕進貝葉梵經。同梵僧曼殊室利偕來。室利者中天竺王子也。詔館於相國寺。持律甚精。都人施財盈屋。並無所用○勅高品張從信。往益州雕大藏經板。
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五年。詔僧道。每當朝集。僧先道後。並立殿廷。僧東道西。間雜副職。若遇郊天。道左僧右(僧史略)。
五年。詔僧道。每當朝集。僧先道後。並立殿廷。僧東道西。間雜副職。若遇郊天。道左僧右(僧史略)。
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僧東 道左
僧東 道左
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北 君位 僧先道後 殿廷 郊天 南
北 君位 僧先道後 殿廷 郊天 南
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道西 僧右
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述曰。左右即東西也。郊天之日道居左者。以道士繼朝班之後。便於設拜故權令居左。非常用之法也 此說聞之頑空云。得之禮部職事人。
述曰。左右即東西也。郊天之日道居左者。以道士繼朝班之後。便於設拜故權令居左。非常用之法也 此說聞之頑空云。得之禮部職事人。
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詔京城名德玄超等入大內。誦金字大藏經。車駕臨幸。並賜紫方袍○詔曰。僧尼無間實紊教法。自令於尼寺置壇受戒。尼大德主之。
詔京城名德玄超等入大內。誦金字大藏經。車駕臨幸。並賜紫方袍○詔曰。僧尼無間實紊教法。自令於尼寺置壇受戒。尼大德主之。
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述曰。廷議但欲分別僧尼。而不知尼女受戒須依大僧無置壇自受之律。此一時救弊不可為法。今則無復用此也。
述曰。廷議但欲分別僧尼。而不知尼女受戒須依大僧無置壇自受之律。此一時救弊不可為法。今則無復用此也。
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詔曰。釋門之本貴在清虛。梵剎之中豈宜污雜。適當崇闡尤在精嚴。如聞道場齋會。夜集士女深為褻瀆。無益修持。宜令功德司祠部告諭諸路並加禁止○勅僧道。並隸功德使。出家求度策試經業。關祠部給牒○西天竺沙門可智法見真理三人來朝。賜紫方袍○西天竺沙門蘇葛陀來。貢舍利文殊華。賜紫服金幣○六月天台德韶國師示寂。有大星殞於峯頂。天降大雪師得法於清涼法眼(清源下十世)○西天竺沙門彌羅等十四人來朝並賜紫服。
詔曰。釋門之本貴在清虛。梵剎之中豈宜污雜。適當崇闡尤在精嚴。如聞道場齋會。夜集士女深為褻瀆。無益修持。宜令功德司祠部告諭諸路並加禁止○勅僧道。並隸功德使。出家求度策試經業。關祠部給牒○西天竺沙門可智法見真理三人來朝。賜紫方袍○西天竺沙門蘇葛陀來。貢舍利文殊華。賜紫服金幣○六月天台德韶國師示寂。有大星殞於峯頂。天降大雪師得法於清涼法眼(清源下十世)○西天竺沙門彌羅等十四人來朝並賜紫服。
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六年八月。汝州風穴禪師延昭示寂。師得法於南院(南岳八世下)知鄜州(音孚鄜延路)王龜從表稱。中天竺三藏法天至。譯聖無量壽經七佛讚。河中府梵學沙門法進執筆綴文。龜從潤色。詔法天赴闕召見慰問。賜紫方袍。
六年八月。汝州風穴禪師延昭示寂。師得法於南院(南岳八世下)知鄜州(音孚鄜延路)王龜從表稱。中天竺三藏法天至。譯聖無量壽經七佛讚。河中府梵學沙門法進執筆綴文。龜從潤色。詔法天赴闕召見慰問。賜紫方袍。
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七年二月。永明壽禪師示寂。賜諡智覺。師得法於韶國師。高麗國王遣三十六僧來受道法。於是法眼一宗盛行海外而中國遂絕。
七年二月。永明壽禪師示寂。賜諡智覺。師得法於韶國師。高麗國王遣三十六僧來受道法。於是法眼一宗盛行海外而中國遂絕。
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八年三月。上幸洛陽至龍門山廣化寺。開無畏三藏塔瞻敬真體。四月上將郊天而雨不止。遣使禱無畏塔。及期而霽(無畏三藏。唐開元四年自西天來。長安為教主二十三年。滅塔於洛陽之龍門)○上自洛陽回京師。手書金剛經常自讀誦。宰相趙普因奏事見之。上曰。不欲甲冑之士知之。但言常讀兵書可也。
八年三月。上幸洛陽至龍門山廣化寺。開無畏三藏塔瞻敬真體。四月上將郊天而雨不止。遣使禱無畏塔。及期而霽(無畏三藏。唐開元四年自西天來。長安為教主二十三年。滅塔於洛陽之龍門)○上自洛陽回京師。手書金剛經常自讀誦。宰相趙普因奏事見之。上曰。不欲甲冑之士知之。但言常讀兵書可也。
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讚曰。漢高帝與韓彭取天下論功行。封王數十城。相繼反畔。卒取誅戮。光武封功臣鄧禹輩。大者不過數縣。以其易制故上下無異意。智矣哉。我太祖之善駕馭英雄也。俾石守信等義社十弟釋兵權於杯酒笑談之頃。享祿私第全其餘生。上不失國恩下不失臣節。過二漢君臣遠矣。至於深居禁中常誦佛典而欲使甲士知讀兵書。是又重威保國之仁術也。智矣哉。
讚曰。漢高帝與韓彭取天下論功行。封王數十城。相繼反畔。卒取誅戮。光武封功臣鄧禹輩。大者不過數縣。以其易制故上下無異意。智矣哉。我太祖之善駕馭英雄也。俾石守信等義社十弟釋兵權於杯酒笑談之頃。享祿私第全其餘生。上不失國恩下不失臣節。過二漢君臣遠矣。至於深居禁中常誦佛典而欲使甲士知讀兵書。是又重威保國之仁術也。智矣哉。
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太宗(宣祖第三子。太祖同母弟也。母夢神人捧日寘於懷遂娠。十月十七日為乾明節葬永熙陵)
太宗(宣祖第三子。太祖同母弟也。母夢神人捧日寘於懷遂娠。十月十七日為乾明節葬永熙陵)
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太平興國元年。詔普度天下童子。凡十七萬人(國朝會要)○真君傳結壇之法有九。上三壇為國家。上曰順天興國壇。星位三千六百。為普天大醮。中曰延祚保生壇。星位二千四百。為周天大醮。下曰祈穀福時壇。星位一千二百。為羅天大醮。中三壇為臣寮。上曰黃籙延壽壇。星位六百四十。中曰黃籙臻慶壇。星位四百九十。下曰黃籙去邪壇。星位三百六十。下三壇為士庶。上曰續命壇。星位二百四十。中曰集福壇。星位百二十。下曰却災壇。星位八十一。旌旗鑑劍。弓矢法物。具列儀範各有差隆云云。真君曰。諸天萬靈仙眾梵佛。悉朝上帝於通明殿。又曰。佛在三清之中。別有梵天居之。於上帝如九卿奉天子也。
太平興國元年。詔普度天下童子。凡十七萬人(國朝會要)○真君傳結壇之法有九。上三壇為國家。上曰順天興國壇。星位三千六百。為普天大醮。中曰延祚保生壇。星位二千四百。為周天大醮。下曰祈穀福時壇。星位一千二百。為羅天大醮。中三壇為臣寮。上曰黃籙延壽壇。星位六百四十。中曰黃籙臻慶壇。星位四百九十。下曰黃籙去邪壇。星位三百六十。下三壇為士庶。上曰續命壇。星位二百四十。中曰集福壇。星位百二十。下曰却災壇。星位八十一。旌旗鑑劍。弓矢法物。具列儀範各有差隆云云。真君曰。諸天萬靈仙眾梵佛。悉朝上帝於通明殿。又曰。佛在三清之中。別有梵天居之。於上帝如九卿奉天子也。
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述曰。凡釋道二家之言天。名可不同而體不可不同也。如來聖人如實知見三界。不可謂不盡也。而道家諸書淺繆無識。故名與體皆不同。如度人經諸道書。或云三十六天。謂欲界六天色界十八天無色界四天。此二十八為三界內有生死。其上更有四梵天為三界外。斷生死一災。又其上有三清天。最上為大羅天。此等雖欲比同佛經三界之語。殊不知四梵三清竟無實位。蓋凡言界外斷生死者。即三乘與佛耳。豈當復指三清諸天輪轉之徒哉。張無盡述息諍論。引黃帝內書云。太一者。元一之氣。始生於太虛之上。有玉京山。四方各有八天。三十二帝。玉京之上有玉清上清太清。三清之上有虛皇十天。元老元君元尊天真九皇居之。天皇真人。降天真九氣分六元。而為混沌之象云云。無盡斷之曰。夫言玉京山三十二帝者。即佛之所謂須彌山頂忉利天也。虛皇天者。即佛所謂大梵天也。三清天者。即佛所謂空居天也。大梵天為世界主。不知上有光音諸天。而言我能有所生。有所生則氣有所降。此天真九皇所以降氣而造世界也。氣有陰陽則人有男女。如道家三清。侍以金童玉女。此欲界空居為三清天也(空居即夜摩為大清。兜率為上清。樂變化為玉清。他化自在為大羅天。然道書言天。矛盾自多難以定一)又王欽若奉詔撰翊聖真君傳。其間論佛最為失義。如翊聖云。諸天萬靈仙眾梵佛。悉來朝上帝。夫佛為三界師為天中尊。佛所住處梵天帝釋皆來衛從。明知天帝所以奉佛也。今傳言佛來朝帝。甚為無狀。翊聖既自言。帝輔其位高矣。未應有此失理之言。欽若稍稱知佛。作傳之辭亦未必有此語。特恐道流不知天位。妄撰此言入於傳中。雖欲尊天而卑佛。適所以誣天而慢佛也。戒之哉。
述曰。凡釋道二家之言天。名可不同而體不可不同也。如來聖人如實知見三界。不可謂不盡也。而道家諸書淺繆無識。故名與體皆不同。如度人經諸道書。或云三十六天。謂欲界六天色界十八天無色界四天。此二十八為三界內有生死。其上更有四梵天為三界外。斷生死一災。又其上有三清天。最上為大羅天。此等雖欲比同佛經三界之語。殊不知四梵三清竟無實位。蓋凡言界外斷生死者。即三乘與佛耳。豈當復指三清諸天輪轉之徒哉。張無盡述息諍論。引黃帝內書云。太一者。元一之氣。始生於太虛之上。有玉京山。四方各有八天。三十二帝。玉京之上有玉清上清太清。三清之上有虛皇十天。元老元君元尊天真九皇居之。天皇真人。降天真九氣分六元。而為混沌之象云云。無盡斷之曰。夫言玉京山三十二帝者。即佛之所謂須彌山頂忉利天也。虛皇天者。即佛所謂大梵天也。三清天者。即佛所謂空居天也。大梵天為世界主。不知上有光音諸天。而言我能有所生。有所生則氣有所降。此天真九皇所以降氣而造世界也。氣有陰陽則人有男女。如道家三清。侍以金童玉女。此欲界空居為三清天也(空居即夜摩為大清。兜率為上清。樂變化為玉清。他化自在為大羅天。然道書言天。矛盾自多難以定一)又王欽若奉詔撰翊聖真君傳。其間論佛最為失義。如翊聖云。諸天萬靈仙眾梵佛。悉來朝上帝。夫佛為三界師為天中尊。佛所住處梵天帝釋皆來衛從。明知天帝所以奉佛也。今傳言佛來朝帝。甚為無狀。翊聖既自言。帝輔其位高矣。未應有此失理之言。欽若稍稱知佛。作傳之辭亦未必有此語。特恐道流不知天位。妄撰此言入於傳中。雖欲尊天而卑佛。適所以誣天而慢佛也。戒之哉。
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初周世宗廢龍興寺以為官倉。國初寺僧擊鼓求復。至是不已。上遣使持劍詰之曰。前朝為倉日久。何為煩瀆天廷。且密戒懼即斬之。僧辭自若曰。前朝不道毀像廢寺。正賴今日聖明興復之耳。貧道何畏一死。中使以聞。上大感歎。勅復以為寺(類苑)。
初周世宗廢龍興寺以為官倉。國初寺僧擊鼓求復。至是不已。上遣使持劍詰之曰。前朝為倉日久。何為煩瀆天廷。且密戒懼即斬之。僧辭自若曰。前朝不道毀像廢寺。正賴今日聖明興復之耳。貧道何畏一死。中使以聞。上大感歎。勅復以為寺(類苑)。
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二年。使改龍興寺為太平興國寺。立開先殿以奉太祖御容○西天沙門吉祥來。進貝葉梵經。
二年。使改龍興寺為太平興國寺。立開先殿以奉太祖御容○西天沙門吉祥來。進貝葉梵經。
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三年三月。賜天下無名寺額。曰太平興國。曰乾明○開寶寺沙門繼從等。自西天還獻梵經佛舍利塔菩提樹葉孔雀尾拂。並賜紫方袍○四月詔諡廬山遠法師曰圓悟。塔曰凝寂。永法師曰覺寂。塔曰實智○中天竺沙門鉢納摩來。獻佛舍利塔𤛆牛尾拂○西天王子曼殊室利求歸本國。詔從之(開寶四年至此)○翰林學士李昉徐鉉等進太平廣記。其間錄佛法者三十卷。上自漢明終於五代。古今悟心得道之眾。神僧經論定慧之學。君臣信毀休咎之徵。靡所不載○勅供奉官趙鎔。往吳越迎明州阿育王佛舍利塔○吳越王俶奉版圖歸朝。令僧統贊寧奉釋迦舍利塔入見於滋福殿。上素聞其名。一日七宣。賜號通慧大師(寧在國為兩浙僧統。號明義宗文大師)除翰林與學士陶穀同列。或誚之曰。青瑣朱楹安容此物。及與之語。師援據經史袞袞不已。誚者為之畏服。學士王禹稱徐鉉。每有疑則就質之。皆為下拜。事以師禮滋福殿者安佛像經藏。立剎聲鐘即內道場也(國朝會要)。
三年三月。賜天下無名寺額。曰太平興國。曰乾明○開寶寺沙門繼從等。自西天還獻梵經佛舍利塔菩提樹葉孔雀尾拂。並賜紫方袍○四月詔諡廬山遠法師曰圓悟。塔曰凝寂。永法師曰覺寂。塔曰實智○中天竺沙門鉢納摩來。獻佛舍利塔𤛆牛尾拂○西天王子曼殊室利求歸本國。詔從之(開寶四年至此)○翰林學士李昉徐鉉等進太平廣記。其間錄佛法者三十卷。上自漢明終於五代。古今悟心得道之眾。神僧經論定慧之學。君臣信毀休咎之徵。靡所不載○勅供奉官趙鎔。往吳越迎明州阿育王佛舍利塔○吳越王俶奉版圖歸朝。令僧統贊寧奉釋迦舍利塔入見於滋福殿。上素聞其名。一日七宣。賜號通慧大師(寧在國為兩浙僧統。號明義宗文大師)除翰林與學士陶穀同列。或誚之曰。青瑣朱楹安容此物。及與之語。師援據經史袞袞不已。誚者為之畏服。學士王禹稱徐鉉。每有疑則就質之。皆為下拜。事以師禮滋福殿者安佛像經藏。立剎聲鐘即內道場也(國朝會要)。
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五年正月。勅內侍張廷訓。往代州五臺山造金銅文殊萬菩薩像。奉安於真容院。詔重修五臺十寺。以沙門芳潤為十寺僧正。十寺者。真容。華嚴壽寧。興國。竹林。金閣。法華。祕密。靈境。大賢。五臺山記云。山形五峙周五百里。崇巖疊嶂飛泉吐霧。中臺高四十里。頂上平地周六里。西北有太華池石精舍文殊彌勒石像。東南有大孚寺。魏文帝造。東西二堂聖所居處。又東北有王子寺阿育王塔。東北三臺間有金剛窟三世佛法藏。中臺東南有清涼寺。其最深處文殊所居。人不敢近。西巖有祕魔巖。巖西有佛光寺○勅內侍張仁贊。往成都鑄金銅普賢像。高二丈。奉安嘉州峨眉山普賢寺之白水。建大閣以覆之。詔重修峨眉五寺。即白水普賢。黑水華嚴。中峯。乾明。光相也。三峨高出五岳秀甲九州。西竺千歲和上曰。此震旦國第一山也○河中府沙門法進。請三藏法天譯經於蒲津(蒲州河中府)守臣表進。上覽之大說。召入京師始興譯事○二月北天竺迦濕彌羅國三藏天息災。烏填曩國三藏施護來。召見賜紫衣。勅二師同閱梵夾。時上盛意翻譯。乃詔中使鄭守均。於太平興國寺西建譯經院。為三堂。中為譯經。東序為潤文。西序為證義○五月中天竺沙門護羅來。獻貝葉梵經勅賜紫服○沙門知則進所著聖無量壽經疏。賜號演教大師○詔建開聖禪寺於誕生之地。奉優填王旃檀瑞像(梁武帝遣郝騫往天竺迎至者)釋迦佛牙太祖親緘銀塔中(唐宣律師天人所獻)梁誌公真身錫杖刀尺○勅內侍衛欽。往泗州修僧伽大師塔。凡十三層。改普照王寺為太平興國。
五年正月。勅內侍張廷訓。往代州五臺山造金銅文殊萬菩薩像。奉安於真容院。詔重修五臺十寺。以沙門芳潤為十寺僧正。十寺者。真容。華嚴壽寧。興國。竹林。金閣。法華。祕密。靈境。大賢。五臺山記云。山形五峙周五百里。崇巖疊嶂飛泉吐霧。中臺高四十里。頂上平地周六里。西北有太華池石精舍文殊彌勒石像。東南有大孚寺。魏文帝造。東西二堂聖所居處。又東北有王子寺阿育王塔。東北三臺間有金剛窟三世佛法藏。中臺東南有清涼寺。其最深處文殊所居。人不敢近。西巖有祕魔巖。巖西有佛光寺○勅內侍張仁贊。往成都鑄金銅普賢像。高二丈。奉安嘉州峨眉山普賢寺之白水。建大閣以覆之。詔重修峨眉五寺。即白水普賢。黑水華嚴。中峯。乾明。光相也。三峨高出五岳秀甲九州。西竺千歲和上曰。此震旦國第一山也○河中府沙門法進。請三藏法天譯經於蒲津(蒲州河中府)守臣表進。上覽之大說。召入京師始興譯事○二月北天竺迦濕彌羅國三藏天息災。烏填曩國三藏施護來。召見賜紫衣。勅二師同閱梵夾。時上盛意翻譯。乃詔中使鄭守均。於太平興國寺西建譯經院。為三堂。中為譯經。東序為潤文。西序為證義○五月中天竺沙門護羅來。獻貝葉梵經勅賜紫服○沙門知則進所著聖無量壽經疏。賜號演教大師○詔建開聖禪寺於誕生之地。奉優填王旃檀瑞像(梁武帝遣郝騫往天竺迎至者)釋迦佛牙太祖親緘銀塔中(唐宣律師天人所獻)梁誌公真身錫杖刀尺○勅內侍衛欽。往泗州修僧伽大師塔。凡十三層。改普照王寺為太平興國。
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七年正月。威虜軍奏言。築城穿土得石函鐵函銅函銀函金函。凡五重中有流離瓶盛佛舍利。有刻石記云。貞觀二十一年藏佛舍利。謹遣牙吏以聞○嘉州通判王袞奏。近往峨眉提點白水寺修造。見瓦屋山皆變金色。中有丈六金身普賢。次日午中見羅漢二身乘紫雲行空中。
七年正月。威虜軍奏言。築城穿土得石函鐵函銅函銀函金函。凡五重中有流離瓶盛佛舍利。有刻石記云。貞觀二十一年藏佛舍利。謹遣牙吏以聞○嘉州通判王袞奏。近往峨眉提點白水寺修造。見瓦屋山皆變金色。中有丈六金身普賢。次日午中見羅漢二身乘紫雲行空中。
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深州奏。陸澤縣人王緒牧牛田中。見一白兔。逐之入土穴中。探穴得石佛五十軀。制度奇古長皆尺餘。勅就邑寺奉安。像常放白光○六月譯經院成。詔天息災等居之。賜天息災明教大師。法天傳教大師。施護顯教大師令以所將梵本各譯一經。詔梵學僧法進常謹清沼等筆受綴文。光祿卿楊說兵部員外郎張洎潤文。殿直劉素監護。天息災述譯經儀式。於東堂面西粉布聖壇(作壇以粉飾之事在藏經)開四門。各一梵僧主之。持祕密呪七日夜。又設木壇布聖賢名字輪(壇形正圓。層列佛大士天神名佐。環遶其上如車輪之狀)目曰大法曼拏羅(此云大會)請聖賢阿伽沐浴(阿伽此云器。凡供養之器。皆稱曰阿伽。今言阿伽。乃是沐浴器)設香華燈水殽果之供。禮拜遶旋。祈請冥祐。以殄魔障第一譯主。正坐面外宣傳梵文。第二證義坐其左。與譯主評量梵文。第三證文坐其右。聽譯主高讀梵文。以驗差誤。第四書字梵學僧。審聽梵文書成華字。猶是梵音(kṛdaya。初翻為紇哩第野。sutraṃ為素怛覽)五筆受。翻梵音成華言(紇哩那野。再翻為心。素怛覽。翻為經)第六綴文。回綴文字使成句義(如筆受云照見五蘊彼自性空見此。今云照見五蘊皆空。大率梵音多先能後所。如念佛為佛念打鐘為鐘打。故須回綴字句以順此土之文)第七參譯。參考兩土文字使無誤。第八刊定。刊削冗長定取句義(如無無明無明。剩兩字。如上正遍知。上闕一無字)第九潤文。官於僧眾南向設位。參詳潤色(如心經度一切苦厄一句。元無梵本。又是故空中一句。是故兩字元無梵本)僧眾日日沐浴。三衣坐具。威儀整肅。所須受用悉從官給。天息災言。譯文有與御名廟諱同者。前代不避。若變文回避慮妨經旨。今欲依國學九經但闕點畫。詔答。佛經用字宜從正文。廟諱御名不須回避○七月天息災上新譯聖佛母經。法天上吉祥持世經。施護上如來莊嚴經。各一卷。詔兩街僧選義學沙門百人祥定經義。時左街僧錄神曜等言。譯場久廢傳譯至艱。天息災等即持梵文。先翻梵義。以華文證之。曜眾乃服○詔新經入藏開板流行。車駕親幸譯經院。召僧眾賜坐尉諭。賜臥具繒帛什物。度其院童子十人。悉取禁中所藏梵本令其翻譯○十二月詔選梵學沙門為筆受。義學沙門十人為證義。自是每歲誕節必獻新經。皆召坐賜齋以經付藏○詔曰。朕方隆教法用福邦家。其內外諸郡童行並與剃度○成都沙門光遠遊西天還。詣闕進西天竺王子沒徒曩表佛頂印貝多葉菩提樹葉。詔三藏施護譯其表曰。伏聞支那國(西竺指大唐為支那。今因舊以為稱也)有大天子。至聖至神富貴自在。自慚
深州奏。陸澤縣人王緒牧牛田中。見一白兔。逐之入土穴中。探穴得石佛五十軀。制度奇古長皆尺餘。勅就邑寺奉安。像常放白光○六月譯經院成。詔天息災等居之。賜天息災明教大師。法天傳教大師。施護顯教大師令以所將梵本各譯一經。詔梵學僧法進常謹清沼等筆受綴文。光祿卿楊說兵部員外郎張洎潤文。殿直劉素監護。天息災述譯經儀式。於東堂面西粉布聖壇(作壇以粉飾之事在藏經)開四門。各一梵僧主之。持祕密呪七日夜。又設木壇布聖賢名字輪(壇形正圓。層列佛大士天神名佐。環遶其上如車輪之狀)目曰大法曼拏羅(此云大會)請聖賢阿伽沐浴(阿伽此云器。凡供養之器。皆稱曰阿伽。今言阿伽。乃是沐浴器)設香華燈水殽果之供。禮拜遶旋。祈請冥祐。以殄魔障第一譯主。正坐面外宣傳梵文。第二證義坐其左。與譯主評量梵文。第三證文坐其右。聽譯主高讀梵文。以驗差誤。第四書字梵學僧。審聽梵文書成華字。猶是梵音(kṛdaya。初翻為紇哩第野。sutraṃ為素怛覽)五筆受。翻梵音成華言(紇哩那野。再翻為心。素怛覽。翻為經)第六綴文。回綴文字使成句義(如筆受云照見五蘊彼自性空見此。今云照見五蘊皆空。大率梵音多先能後所。如念佛為佛念打鐘為鐘打。故須回綴字句以順此土之文)第七參譯。參考兩土文字使無誤。第八刊定。刊削冗長定取句義(如無無明無明。剩兩字。如上正遍知。上闕一無字)第九潤文。官於僧眾南向設位。參詳潤色(如心經度一切苦厄一句。元無梵本。又是故空中一句。是故兩字元無梵本)僧眾日日沐浴。三衣坐具。威儀整肅。所須受用悉從官給。天息災言。譯文有與御名廟諱同者。前代不避。若變文回避慮妨經旨。今欲依國學九經但闕點畫。詔答。佛經用字宜從正文。廟諱御名不須回避○七月天息災上新譯聖佛母經。法天上吉祥持世經。施護上如來莊嚴經。各一卷。詔兩街僧選義學沙門百人祥定經義。時左街僧錄神曜等言。譯場久廢傳譯至艱。天息災等即持梵文。先翻梵義。以華文證之。曜眾乃服○詔新經入藏開板流行。車駕親幸譯經院。召僧眾賜坐尉諭。賜臥具繒帛什物。度其院童子十人。悉取禁中所藏梵本令其翻譯○十二月詔選梵學沙門為筆受。義學沙門十人為證義。自是每歲誕節必獻新經。皆召坐賜齋以經付藏○詔曰。朕方隆教法用福邦家。其內外諸郡童行並與剃度○成都沙門光遠遊西天還。詣闕進西天竺王子沒徒曩表佛頂印貝多葉菩提樹葉。詔三藏施護譯其表曰。伏聞支那國(西竺指大唐為支那。今因舊以為稱也)有大天子。至聖至神富貴自在。自慚
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福薄無由朝謁。遠蒙皇恩賜金剛座釋迦如來袈裟一領。即已披挂供養。伏願支那皇帝。福慧圓滿壽命延長。一切有情度諸沈溺。謹以釋迦舍利附沙門光遠以進(奉金剛佛袈裟。兩朝未見遣送之實。今詳乾德四年行勤等應詔。西天求法。諸國並賜詔書。應以此年附獻也)八年六月。詔翰林贊寧修大宋高僧傳。寧乞歸錢唐撰述。詔許之○詔譯經院。賜名傳法。於西偏建印經院(今臨安傳法院。即東都譯經院。今但供奉入內道場法事)○成都先奉太祖勅造大藏經板成進上○勅太原成都鑄銅鐘。賜五臺峨眉名山遣挂之日。兩山皆有梵僧十餘。空中奉迎其鐘。聲聞百里○天息災等言。歷朝翻譯並藉梵僧。若遐阻不來則譯經廢絕。欲令兩街選童子五十人習學梵字。詔令高品王文壽選惟淨等十人引見便殿詔送譯經院受學。惟淨者江南李煜之姪。口受梵章即曉其義。歲餘度為僧。升梵學筆受。賜紫衣光梵大師○沙門法遇自西天來。獻佛頂舍利貝葉梵經。法遇化眾造龍寶蓋金襴袈裟。將再往中天竺金剛座所供養。乞給所經諸國書。詔賜三佛齊葛古羅柯蘭諸國勅書以遣之○泗州奏。僧伽塔白晝放光。士民然頂臂香供養者日千餘人。勅內侍奉釋迦舍利藏之塔下○上以新譯經。示宰臣曰。佛氏之教有裨政理普利群生。達者自悟淵源。愚者妄生誣謗。朕於此道微識其宗。凡為君而正心無私。即自利行也。凡行一善以安天下。即利他行也。如梁武捨身為奴。此小乘偏見。非後代所宜法也。趙普對曰。陛下以堯舜之道治世。以如來之行修心。聖智高遠非臣下所能知也○詔以御製蓮華心回文偈。祕藏詮。逍遙詠。宣示近臣○勅內侍張承貴往天台山重建壽昌寺從沙門自珣請也。
福薄無由朝謁。遠蒙皇恩賜金剛座釋迦如來袈裟一領。即已披挂供養。伏願支那皇帝。福慧圓滿壽命延長。一切有情度諸沈溺。謹以釋迦舍利附沙門光遠以進(奉金剛佛袈裟。兩朝未見遣送之實。今詳乾德四年行勤等應詔。西天求法。諸國並賜詔書。應以此年附獻也)八年六月。詔翰林贊寧修大宋高僧傳。寧乞歸錢唐撰述。詔許之○詔譯經院。賜名傳法。於西偏建印經院(今臨安傳法院。即東都譯經院。今但供奉入內道場法事)○成都先奉太祖勅造大藏經板成進上○勅太原成都鑄銅鐘。賜五臺峨眉名山遣挂之日。兩山皆有梵僧十餘。空中奉迎其鐘。聲聞百里○天息災等言。歷朝翻譯並藉梵僧。若遐阻不來則譯經廢絕。欲令兩街選童子五十人習學梵字。詔令高品王文壽選惟淨等十人引見便殿詔送譯經院受學。惟淨者江南李煜之姪。口受梵章即曉其義。歲餘度為僧。升梵學筆受。賜紫衣光梵大師○沙門法遇自西天來。獻佛頂舍利貝葉梵經。法遇化眾造龍寶蓋金襴袈裟。將再往中天竺金剛座所供養。乞給所經諸國書。詔賜三佛齊葛古羅柯蘭諸國勅書以遣之○泗州奏。僧伽塔白晝放光。士民然頂臂香供養者日千餘人。勅內侍奉釋迦舍利藏之塔下○上以新譯經。示宰臣曰。佛氏之教有裨政理普利群生。達者自悟淵源。愚者妄生誣謗。朕於此道微識其宗。凡為君而正心無私。即自利行也。凡行一善以安天下。即利他行也。如梁武捨身為奴。此小乘偏見。非後代所宜法也。趙普對曰。陛下以堯舜之道治世。以如來之行修心。聖智高遠非臣下所能知也○詔以御製蓮華心回文偈。祕藏詮。逍遙詠。宣示近臣○勅內侍張承貴往天台山重建壽昌寺從沙門自珣請也。
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雍熙元年三月。日本國沙門奝(丁幺切)然來朝。然言。其國傳襲六十四世八十五主。至應神天皇。始傳中國文字。至欽明天皇壬申歲。始傳佛教於百濟。當梁承聖初年。至用明立有太子名聖德。年七歲便悟佛法。於菩提寺講勝鬘經。感天雨華。始遣使入中國求法華經。當隋開皇中也。至孝德立。白雉四年遣僧道照入中國從奘法師傳法。當唐永徽四年也。次足姬立。令僧智通入中國求大乘法。當顯慶三年也。次文武立。寶龜二年令僧玄昉入中國求法。當開元四年也。次孝明立。天平勝寶四年遣使入中國求內外教典。當天寶中也。次元武立。遣僧空海入中國傳智者教。當元和年中也(貞元元和間。有日本最澄。受荊溪一宗疏記以歸。當以此為傳教之始可也。而奝然乃言空海傳教。而不及最澄何耶。唐書亦言空海肆業中國二十年。然吾宗未見空海傳教之迹。今據釋門正統云。空海入中國學密教於不空弟子慧果。始知奝然言學智者教者誤也)次文德立。令僧常曉入中國求釋迦密教。當大中年也。上聞其王一姓傳繼臣下皆世官。謂宰臣曰。島夷君臣乃能世祚永久若是。奝然求謁五臺及回京師。乞賜印本大藏經詔有司給與之案唐書。日本漢倭人也。去京師萬四千里。直新羅東南在海中島。左右小島五十餘。皆自名國而臣附之。其俗多女少男。有文字尚浮圖。其王姓阿每氏。初主號天御中主彥歛。五十二世皆以尊為號。居竺紫城。彥子神武立。更以天皇為號。徙治大和州。又十六世至應神。又十四世至欽明。又二世至用明。當隋開皇末。始與中國通。又四世至皇極。當正觀五年。遣使入朝。極子孝德立。始改元白雉獻武魄大如斗馬腦若五升器。又二世至天智。遣使與蝦蛦人偕朝。又二世號總持。遣使賀平高麗。當咸亨元年也。至是始改號日本。言其國在東近日所出也。長安元年持子文武立。改元大寶。遣使粟田貢方物。武后授司膳卿還國。又二世聖武立。改元白龜。開元初粟田復來朝。請從諸儒授經。詔四門助教趙玄默即鴻臚寺為師。悉賞物貿書歸。聖武女孝明立。改元天平勝寶。四世元武立。當貞元末年。遣使者朝期學者橘免勢浮圖空海。留肆業二十年。乃還。又五世文德立。又三世光孝立。當光啟元年也(唐祖景帝諱虎。如龍虎虎丘虎魄。並出以武家)。
雍熙元年三月。日本國沙門奝(丁幺切)然來朝。然言。其國傳襲六十四世八十五主。至應神天皇。始傳中國文字。至欽明天皇壬申歲。始傳佛教於百濟。當梁承聖初年。至用明立有太子名聖德。年七歲便悟佛法。於菩提寺講勝鬘經。感天雨華。始遣使入中國求法華經。當隋開皇中也。至孝德立。白雉四年遣僧道照入中國從奘法師傳法。當唐永徽四年也。次足姬立。令僧智通入中國求大乘法。當顯慶三年也。次文武立。寶龜二年令僧玄昉入中國求法。當開元四年也。次孝明立。天平勝寶四年遣使入中國求內外教典。當天寶中也。次元武立。遣僧空海入中國傳智者教。當元和年中也(貞元元和間。有日本最澄。受荊溪一宗疏記以歸。當以此為傳教之始可也。而奝然乃言空海傳教。而不及最澄何耶。唐書亦言空海肆業中國二十年。然吾宗未見空海傳教之迹。今據釋門正統云。空海入中國學密教於不空弟子慧果。始知奝然言學智者教者誤也)次文德立。令僧常曉入中國求釋迦密教。當大中年也。上聞其王一姓傳繼臣下皆世官。謂宰臣曰。島夷君臣乃能世祚永久若是。奝然求謁五臺及回京師。乞賜印本大藏經詔有司給與之案唐書。日本漢倭人也。去京師萬四千里。直新羅東南在海中島。左右小島五十餘。皆自名國而臣附之。其俗多女少男。有文字尚浮圖。其王姓阿每氏。初主號天御中主彥歛。五十二世皆以尊為號。居竺紫城。彥子神武立。更以天皇為號。徙治大和州。又十六世至應神。又十四世至欽明。又二世至用明。當隋開皇末。始與中國通。又四世至皇極。當正觀五年。遣使入朝。極子孝德立。始改元白雉獻武魄大如斗馬腦若五升器。又二世至天智。遣使與蝦蛦人偕朝。又二世號總持。遣使賀平高麗。當咸亨元年也。至是始改號日本。言其國在東近日所出也。長安元年持子文武立。改元大寶。遣使粟田貢方物。武后授司膳卿還國。又二世聖武立。改元白龜。開元初粟田復來朝。請從諸儒授經。詔四門助教趙玄默即鴻臚寺為師。悉賞物貿書歸。聖武女孝明立。改元天平勝寶。四世元武立。當貞元末年。遣使者朝期學者橘免勢浮圖空海。留肆業二十年。乃還。又五世文德立。又三世光孝立。當光啟元年也(唐祖景帝諱虎。如龍虎虎丘虎魄。並出以武家)。
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勅造羅漢像五百十六身。奉安天台壽昌寺。二年上覽新譯經。謂宰臣曰。天息災等妙得翻譯之體。乃詔天息災除朝散大夫試光祿卿。法天施護並除朝奉大夫試鴻臚卿。法天改名法賢。並月給酥酪錢有差。新譯經論並刊板印行。天息災等言。聞陝西諸路頗有道俗收藏梵經。乞下尋訪以資翻譯。詔從之(漢書注。郊廟行禮。九賓鴻聲而臚傳之也)。
勅造羅漢像五百十六身。奉安天台壽昌寺。二年上覽新譯經。謂宰臣曰。天息災等妙得翻譯之體。乃詔天息災除朝散大夫試光祿卿。法天施護並除朝奉大夫試鴻臚卿。法天改名法賢。並月給酥酪錢有差。新譯經論並刊板印行。天息災等言。聞陝西諸路頗有道俗收藏梵經。乞下尋訪以資翻譯。詔從之(漢書注。郊廟行禮。九賓鴻聲而臚傳之也)。
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述曰。自古人君重沙門之德者。必尊其位異其稱。曰僧錄僧統法師國師。入對不稱臣。登殿賜高座。如是為得其宜。至若封官加爵稱卿稱公。混濫朝端輕招物論。上失尊僧之禮。下貽失節之譏。釋氏清風幾於不競彼徵君處士不事王侯者。吾輩寧無愧乎。若不空開府於唐朝息災光祿於吾宋。皆由翻譯功高特承天澤。蓋將答主上重法之心。非所以為榮也。
述曰。自古人君重沙門之德者。必尊其位異其稱。曰僧錄僧統法師國師。入對不稱臣。登殿賜高座。如是為得其宜。至若封官加爵稱卿稱公。混濫朝端輕招物論。上失尊僧之禮。下貽失節之譏。釋氏清風幾於不競彼徵君處士不事王侯者。吾輩寧無愧乎。若不空開府於唐朝息災光祿於吾宋。皆由翻譯功高特承天澤。蓋將答主上重法之心。非所以為榮也。
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詔兩街供奉僧於內殿建道場。為民祈福。歲以為常○詔西天僧有精通梵語可助翻譯者。悉館於傳法院○詔嶺南粵俗殺人祭鬼。僧置妻孥。所在長吏誡厲以順正教(東都事略)。
詔兩街供奉僧於內殿建道場。為民祈福。歲以為常○詔西天僧有精通梵語可助翻譯者。悉館於傳法院○詔嶺南粵俗殺人祭鬼。僧置妻孥。所在長吏誡厲以順正教(東都事略)。
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述曰。磐少時客南海。見鄉落僧居畜妻養子。皆能執鈸鼓從事於赴請。問其度牒否。則曰。但於本郡給帖耳。此等皆因守郡者規微利。而不知慁瀆三寶之為過也。今此詔旨專戒長吏。可謂得護法之心焉。嘗聞蜀僧在鄉多畜妻子。平時習熟公私不以為非。今之西蜀遊學東南者。真成出家之士也。
述曰。磐少時客南海。見鄉落僧居畜妻養子。皆能執鈸鼓從事於赴請。問其度牒否。則曰。但於本郡給帖耳。此等皆因守郡者規微利。而不知慁瀆三寶之為過也。今此詔旨專戒長吏。可謂得護法之心焉。嘗聞蜀僧在鄉多畜妻子。平時習熟公私不以為非。今之西蜀遊學東南者。真成出家之士也。
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三年。詔天下係帳童行並與剃度。自今後讀經及三百紙。所業精熟者。方許係帳○詔以御製三藏聖教序賜天息災等。令冠新譯經首。
三年。詔天下係帳童行並與剃度。自今後讀經及三百紙。所業精熟者。方許係帳○詔以御製三藏聖教序賜天息災等。令冠新譯經首。
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四年。勅內侍送寶冠瓔珞袈裟往峨眉普賢寺。是日眾見普賢大士乘紫雲行空中。久之方沒○十一月四日。螺溪羲寂法師示寂。
四年。勅內侍送寶冠瓔珞袈裟往峨眉普賢寺。是日眾見普賢大士乘紫雲行空中。久之方沒○十一月四日。螺溪羲寂法師示寂。
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端拱元年。翰林通慧大師贊寧上表進高僧傳三十卷。璽書褒美(璽音徙天子玉印)令遍入大藏。勅住京師天壽寺。僧傳之作始於梁嘉祥惠皎為高僧傳十四卷。起漢明終梁武天監十八年。唐西明道宣作續高僧傳三十卷起梁天監訖唐正觀十九年。今宋傳起唐正觀至宋端拱元年。依梁唐二傳分十科。一譯經。二解義。三禪定。四戒律。五護法。六感通。七遺身。八讀誦。九興福。十雜學(王禹稱有詩。贈寧僧統云。支公兼有董狐才。史傳修成乙夜開)。
端拱元年。翰林通慧大師贊寧上表進高僧傳三十卷。璽書褒美(璽音徙天子玉印)令遍入大藏。勅住京師天壽寺。僧傳之作始於梁嘉祥惠皎為高僧傳十四卷。起漢明終梁武天監十八年。唐西明道宣作續高僧傳三十卷起梁天監訖唐正觀十九年。今宋傳起唐正觀至宋端拱元年。依梁唐二傳分十科。一譯經。二解義。三禪定。四戒律。五護法。六感通。七遺身。八讀誦。九興福。十雜學(王禹稱有詩。贈寧僧統云。支公兼有董狐才。史傳修成乙夜開)。
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述曰。洪覺範謂宣律師作僧史。文辭非所長。作禪者傳。如戶昏案檢。寧僧統雖博學。然其識暗聚眾碣為傳。非一體。覺範之論何其至耶。昔魯直見僧傳文鄙義淺欲刪修之。而不果。惜哉。如有用我者。吾其能成魯直志乎。
述曰。洪覺範謂宣律師作僧史。文辭非所長。作禪者傳。如戶昏案檢。寧僧統雖博學。然其識暗聚眾碣為傳。非一體。覺範之論何其至耶。昔魯直見僧傳文鄙義淺欲刪修之。而不果。惜哉。如有用我者。吾其能成魯直志乎。
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兩街僧錄可朝等。請箋釋御製佛乘文集。詔許之○日本國法濟大師奝然。遣弟子嘉因祈乾來朝○十月二十一日。寶雲通法師示寂。
兩街僧錄可朝等。請箋釋御製佛乘文集。詔許之○日本國法濟大師奝然。遣弟子嘉因祈乾來朝○十月二十一日。寶雲通法師示寂。
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二年。開寶寺建寶塔成。八隅十一層。三十六丈。上安千佛萬菩薩。塔下作天宮奉安阿育王佛舍利塔。皆杭州塔工喻浩所造。凡八年而畢。賜名福勝塔院。安舍利日。上肩輿微行。自手奉藏。有白光起小塔一角。大塔放光洞照天地。士庶焚香獻供者盈路。內侍數十人求出家掃塔。上謂近臣曰。我宿世曾親佛座。但未通宿命耳。詔直學士院朱昂撰塔銘。謂曰。儒人多薄佛。向中竺僧法遇乞為本國佛金剛座立碑(即菩提樹下金剛土臺也)學士蘇易簡為之指佛為夷人。朕惡其不遜。遂別命製之。卿宜體此意。
二年。開寶寺建寶塔成。八隅十一層。三十六丈。上安千佛萬菩薩。塔下作天宮奉安阿育王佛舍利塔。皆杭州塔工喻浩所造。凡八年而畢。賜名福勝塔院。安舍利日。上肩輿微行。自手奉藏。有白光起小塔一角。大塔放光洞照天地。士庶焚香獻供者盈路。內侍數十人求出家掃塔。上謂近臣曰。我宿世曾親佛座。但未通宿命耳。詔直學士院朱昂撰塔銘。謂曰。儒人多薄佛。向中竺僧法遇乞為本國佛金剛座立碑(即菩提樹下金剛土臺也)學士蘇易簡為之指佛為夷人。朕惡其不遜。遂別命製之。卿宜體此意。
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述曰。人無通識不足以知佛。故韓愈夷其佛。歐陽修亦夷其佛。太宗以蘇易簡指佛為夷而惡之。自古人君莫如太宗之有通識也。佛聖人也。五天中土也。此方即五天之東境也。今稱中國者。此方自稱尊也。稱四夷者。且約此方四境之外論之也。儒家乏通識。即目睫以言之。故多失言。若蘇黃諸公則知之。復能言之也。
述曰。人無通識不足以知佛。故韓愈夷其佛。歐陽修亦夷其佛。太宗以蘇易簡指佛為夷而惡之。自古人君莫如太宗之有通識也。佛聖人也。五天中土也。此方即五天之東境也。今稱中國者。此方自稱尊也。稱四夷者。且約此方四境之外論之也。儒家乏通識。即目睫以言之。故多失言。若蘇黃諸公則知之。復能言之也。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
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勅內侍謝保意領將作匠。賜黃金三百兩。往峨眉飾普賢像。再修寺宇。并賜御製文集令直院徐鉉撰記。淳化元年。詔參政蘇易簡撰三教聖賢錄。乞通慧贊寧太一宮道士韓德純分領其事。寧撰鷲嶺聖賢錄五十卷以進。勅充左街講經首座○通利軍(後廢隷真定府)建城掘地。於古寺基得巨石佛十軀。詔建淳化寺以奉其像○詔漣水軍沙門道堅赴闕。召見賜偈。堅姓婁。神異不測。知人休咎。時潤州有沙門號四世界。佯狂市廛說禍福立應。潤商人欲往漣水。四世界曰。彼有婁道者。是蹈寶華佛化身。汝如見之必獲厚利。商至漣水見而拜之。師曰。四世界教汝來耶。汝不識日光菩薩。見我何為。商退果得利異常時。歸訪四世界不復見矣○詔赤脚道者入見。上曰。南方禪律如何化物。對曰。究之一理。上起遶龍床一匝云。是禪是律。對曰。究之一理。上說○高麗國王治遣使。乞賜大藏經并御製佛乘文集。詔給之。
勅內侍謝保意領將作匠。賜黃金三百兩。往峨眉飾普賢像。再修寺宇。并賜御製文集令直院徐鉉撰記。淳化元年。詔參政蘇易簡撰三教聖賢錄。乞通慧贊寧太一宮道士韓德純分領其事。寧撰鷲嶺聖賢錄五十卷以進。勅充左街講經首座○通利軍(後廢隷真定府)建城掘地。於古寺基得巨石佛十軀。詔建淳化寺以奉其像○詔漣水軍沙門道堅赴闕。召見賜偈。堅姓婁。神異不測。知人休咎。時潤州有沙門號四世界。佯狂市廛說禍福立應。潤商人欲往漣水。四世界曰。彼有婁道者。是蹈寶華佛化身。汝如見之必獲厚利。商至漣水見而拜之。師曰。四世界教汝來耶。汝不識日光菩薩。見我何為。商退果得利異常時。歸訪四世界不復見矣○詔赤脚道者入見。上曰。南方禪律如何化物。對曰。究之一理。上起遶龍床一匝云。是禪是律。對曰。究之一理。上說○高麗國王治遣使。乞賜大藏經并御製佛乘文集。詔給之。
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二年。太原沙門重達自西天還。往反十年。進佛舍利貝葉梵經。賜紫服住西京廣愛寺○勅翰林贊寧充史館編修○中天竺那爛陀寺沙門補陀吃多來朝。進佛舍利梵經。賜紫服○杭州西湖昭慶寺沙門省常。刺血書華嚴淨行品。結社修西方淨業。宰相王旦為之首參政蘇易簡百三十二人。一時士夫皆稱淨行社弟子。比丘預者千眾人。謂廬山蓮社莫如此日之盛○申公呂蒙正微時窶甚(窶郡羽反貧也)常干謁人。有僧憐之給其食。彌月又罄。乃令就居房廊隨眾粥飯。遂得安心讀書。是年獲薦。僧復備裝遣之。竟魁多士。後十年執政郊祀。奉給皆不請。上間其故對以私恩未報。上歎曰。僧中有若人耶。乃牒西京令寺僧取奉資修寺以為報。公常晨興禮佛。祝之曰。不信三寶者願勿生我家。願子孫世世食祿護持佛法。公之子公著。猶子夷簡。並封申公。皆知敬佛。每於元旦出所事諸禪老書誨。拜而讀之。蒙正居政府日。焚疏請言法華齋。翌旦言至坐堂上。公將出。念當拜不當拜。言大呼曰。呂老子快出來。拜亦得不拜亦得。公大驚遽出拜之。齋畢問未來休咎。言索筆書亳州二字。及後罷相知亳。始悟前讖(大慧武庫)○南海占城國沙門淨戒。詣闕獻如意金銅鈴杵龍腦香。詔國忌日宰相已下詣寺觀行香。禁不得事腥酒。
二年。太原沙門重達自西天還。往反十年。進佛舍利貝葉梵經。賜紫服住西京廣愛寺○勅翰林贊寧充史館編修○中天竺那爛陀寺沙門補陀吃多來朝。進佛舍利梵經。賜紫服○杭州西湖昭慶寺沙門省常。刺血書華嚴淨行品。結社修西方淨業。宰相王旦為之首參政蘇易簡百三十二人。一時士夫皆稱淨行社弟子。比丘預者千眾人。謂廬山蓮社莫如此日之盛○申公呂蒙正微時窶甚(窶郡羽反貧也)常干謁人。有僧憐之給其食。彌月又罄。乃令就居房廊隨眾粥飯。遂得安心讀書。是年獲薦。僧復備裝遣之。竟魁多士。後十年執政郊祀。奉給皆不請。上間其故對以私恩未報。上歎曰。僧中有若人耶。乃牒西京令寺僧取奉資修寺以為報。公常晨興禮佛。祝之曰。不信三寶者願勿生我家。願子孫世世食祿護持佛法。公之子公著。猶子夷簡。並封申公。皆知敬佛。每於元旦出所事諸禪老書誨。拜而讀之。蒙正居政府日。焚疏請言法華齋。翌旦言至坐堂上。公將出。念當拜不當拜。言大呼曰。呂老子快出來。拜亦得不拜亦得。公大驚遽出拜之。齋畢問未來休咎。言索筆書亳州二字。及後罷相知亳。始悟前讖(大慧武庫)○南海占城國沙門淨戒。詣闕獻如意金銅鈴杵龍腦香。詔國忌日宰相已下詣寺觀行香。禁不得事腥酒。
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四年。詔西邊諸郡梵僧西來。中國僧西遊而還者。所持梵經並先具奏。封題進上○高麗國王治遣使謝賜藏經御製文集○上幸開寶塔院問僧。卿是何人。僧云。塔主。上曰朕塔云何卿作主。僧無對(雪竇代云盍聞咸如)因僧朝見。上曰。甚處來。對云。廬山臥雲菴。上曰。臥雲深處不朝天。僧無對(雪竇代云難避至能)上嘗夢天人云。請陛下發菩提心翌旦宣問西街。菩提心如何發。俱無對(雪竇代云實謂今古平聞)。
四年。詔西邊諸郡梵僧西來。中國僧西遊而還者。所持梵經並先具奏。封題進上○高麗國王治遣使謝賜藏經御製文集○上幸開寶塔院問僧。卿是何人。僧云。塔主。上曰朕塔云何卿作主。僧無對(雪竇代云盍聞咸如)因僧朝見。上曰。甚處來。對云。廬山臥雲菴。上曰。臥雲深處不朝天。僧無對(雪竇代云難避至能)上嘗夢天人云。請陛下發菩提心翌旦宣問西街。菩提心如何發。俱無對(雪竇代云實謂今古平聞)。
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五年。中聞國沙門吉祥進大乘祝藏經。詔五藏法賢等詳定。賢奏此經是于闐書體非是梵文。其中無請問人及聽法眾。前後六十五處文義不正。帝召賢諭之曰。使邪偽得行。非所以崇佛教也。宜焚棄此本以絕後惑○蜀民李順反陷成都。上遣昭宣使王繼恩攻破之。復命參知政事趙昌言。充川陝路兵馬都使。既行。時峨眉高僧茂貞赴召。謂上曰。昌言額絞有反相。不宜委以蜀事。上方悔之。及昌言至鳳翔時。寇準為守。密上書言。昌言有重名無子息。不可授以兵柄。上得疏憶茂貞言。大驚乃以昌言知鳳翔。而召寇準參政事。
五年。中聞國沙門吉祥進大乘祝藏經。詔五藏法賢等詳定。賢奏此經是于闐書體非是梵文。其中無請問人及聽法眾。前後六十五處文義不正。帝召賢諭之曰。使邪偽得行。非所以崇佛教也。宜焚棄此本以絕後惑○蜀民李順反陷成都。上遣昭宣使王繼恩攻破之。復命參知政事趙昌言。充川陝路兵馬都使。既行。時峨眉高僧茂貞赴召。謂上曰。昌言額絞有反相。不宜委以蜀事。上方悔之。及昌言至鳳翔時。寇準為守。密上書言。昌言有重名無子息。不可授以兵柄。上得疏憶茂貞言。大驚乃以昌言知鳳翔。而召寇準參政事。
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至道元年。中天竺沙門迦羅扇帝來朝。進佛頂舍利貝葉梵經○詔兩浙福建路每寺三百人。歲度一人。尼百人。度一人。誦經百紙讀經五百紙為合格○詔兩街僧錄省才進盂蘭盆儀。
至道元年。中天竺沙門迦羅扇帝來朝。進佛頂舍利貝葉梵經○詔兩浙福建路每寺三百人。歲度一人。尼百人。度一人。誦經百紙讀經五百紙為合格○詔兩街僧錄省才進盂蘭盆儀。
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二年。詔以御製祕藏詮二十卷緣識五卷趙遙詠十卷命兩街箋注。入大藏頒行。
二年。詔以御製祕藏詮二十卷緣識五卷趙遙詠十卷命兩街箋注。入大藏頒行。
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藏六秀師曰。秀嘗恭覽祕藏詮等三文知旨。義與契經相為表裏。所謂現在佛以梵王帝釋身稱性而說法也。
藏六秀師曰。秀嘗恭覽祕藏詮等三文知旨。義與契經相為表裏。所謂現在佛以梵王帝釋身稱性而說法也。
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勅史館編修贊寧知西京教門事。
勅史館編修贊寧知西京教門事。
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三年九月○西天竺沙門羅護羅來朝。進貝葉梵經。賜紫服。
三年九月○西天竺沙門羅護羅來朝。進貝葉梵經。賜紫服。
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佛祖統紀卷第四十三(終)
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○國初有天神。降于盩厔(音周質扶風屬縣)張守真家。自言。玉帝之輔。奉上帝命護衛宋朝。所言禍福皆驗守真遂為道士。至是上召守真入見。陳立壇設醮之法。勅於瓊林苑設周天大醮。遣記居舍人王龜從。就終南山建上清太平宮。以奉天神。上親征太原天神降言。宜設醮謝勝捷。踰旬王師秦捷。上遣使詣宮醮謝其夕降言曰。上帝諸天皆喜國祚延永過於有唐。乃詔封天神為翊聖保德真君。賜守真崇元大師。自是公卿士庶詣宮祈叩。必降語告誡(國朝會要)。
○國初有天神。降于盩厔(音周質扶風屬縣)張守真家。自言。玉帝之輔。奉上帝命護衛宋朝。所言禍福皆驗守真遂為道士。至是上召守真入見。陳立壇設醮之法。勅於瓊林苑設周天大醮。遣記居舍人王龜從。就終南山建上清太平宮。以奉天神。上親征太原天神降言。宜設醮謝勝捷。踰旬王師秦捷。上遣使詣宮醮謝其夕降言曰。上帝諸天皆喜國祚延永過於有唐。乃詔封天神為翊聖保德真君。賜守真崇元大師。自是公卿士庶詣宮祈叩。必降語告誡(國朝會要)。
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○詔華州處士陳摶入見。不就。再遣中謁者(漢世稱內使為中謁者)。賜以詩曰。曾向前朝出白雲。後來消息杳無聞。如今若解隨徵召。盡把三峯乞與君。摶不得已詣闕。冠華陽巾羽服草屩以賓禮見(草曰屩。音□。木曰屐。皮曰履。麻曰鞋。有藉曰屧。悉叶反)。賜號希夷先生。令見壽王(真宗初封)及門而反曰。王門廝後皆將相之具。何必見王。由是上屬意真宗。宰相宋琪從容問曰。先生得玄默之道。可以化人乎。摶曰。山林之人無道可傳。聖上天日之表正君臣合德圖治之時也。
○詔華州處士陳摶入見。不就。再遣中謁者(漢世稱內使為中謁者)。賜以詩曰。曾向前朝出白雲。後來消息杳無聞。如今若解隨徵召。盡把三峯乞與君。摶不得已詣闕。冠華陽巾羽服草屩以賓禮見(草曰屩。音□。木曰屐。皮曰履。麻曰鞋。有藉曰屧。悉叶反)。賜號希夷先生。令見壽王(真宗初封)及門而反曰。王門廝後皆將相之具。何必見王。由是上屬意真宗。宰相宋琪從容問曰。先生得玄默之道。可以化人乎。摶曰。山林之人無道可傳。聖上天日之表正君臣合德圖治之時也。
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○舒州奏貢瑞石言。懷寧縣人柯萼逢異僧。令往萬歲山取寶僧以杖指古松萼掘之得黝石(於紏反青黑色)上刻梁誌公記云。吾觀四五朝後次丙子年趙號太平二十一帝。社稷永安。僧忽不見。上覽石敬歎不已。忽一日誌公降禁中。上親聞訓語乃遣使詣鐘山奉齋。其文略曰。至真臨格。寶訓躬聞。審基緒之由來。積慶靈之永久。乃詔賜號道林真覺菩薩。公私不得指斥其名。因號寶公。
○舒州奏貢瑞石言。懷寧縣人柯萼逢異僧。令往萬歲山取寶僧以杖指古松萼掘之得黝石(於紏反青黑色)上刻梁誌公記云。吾觀四五朝後次丙子年趙號太平二十一帝。社稷永安。僧忽不見。上覽石敬歎不已。忽一日誌公降禁中。上親聞訓語乃遣使詣鐘山奉齋。其文略曰。至真臨格。寶訓躬聞。審基緒之由來。積慶靈之永久。乃詔賜號道林真覺菩薩。公私不得指斥其名。因號寶公。
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讚曰。當 太宗朝兩獲瑞石。皆稱趙二十一帝。嘉州之貢猶可以言人為之。至於舒州之獻誌公所記異僧親指。非可言人為也。及誌公降禁中聞寶訓。遣使鐘山奉齋致謝。非聖天子有所誠感曷至於是。
讚曰。當 太宗朝兩獲瑞石。皆稱趙二十一帝。嘉州之貢猶可以言人為之。至於舒州之獻誌公所記異僧親指。非可言人為也。及誌公降禁中聞寶訓。遣使鐘山奉齋致謝。非聖天子有所誠感曷至於是。
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