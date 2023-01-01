佛祖統紀卷第四十二 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛祖統紀卷第四十二

宋咸淳四明東湖沙門志磐撰 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 宋咸淳四明東湖沙門志磐撰

法運通塞志十七之九 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 法運通塞志十七之九

穆宗(恒憲宗第三子) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 穆宗(恒憲宗第三子)

長慶元年。上親製南山律師讚曰。代有覺人為如來使。龍鬼歸降天人奉事。聲飛五天辭驚萬里。金烏西沈佛日東舉。稽首歸依肇律宗主(至今律宗。修忌之日。用以稱讚)○幽州節度使劉總上表請出家。帝不許。總乃以印付留。後自剃髮為僧。以私第為寺。帝乃從其志。封為大覺師。賜僧臘五十。寺名報恩○河東節度使裴度奏。五臺佛光寺慶雲見。文殊大士乘師子於空中。從者萬眾。上遣使供萬菩薩。是日復有慶雲見於寺中 勅龍興寺沙門惟英。充翰林待詔兩街僧統。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 長慶元年。上親製南山律師讚曰。代有覺人為如來使。龍鬼歸降天人奉事。聲飛五天辭驚萬里。金烏西沈佛日東舉。稽首歸依肇律宗主(至今律宗。修忌之日。用以稱讚)○幽州節度使劉總上表請出家。帝不許。總乃以印付留。後自剃髮為僧。以私第為寺。帝乃從其志。封為大覺師。賜僧臘五十。寺名報恩○河東節度使裴度奏。五臺佛光寺慶雲見。文殊大士乘師子於空中。從者萬眾。上遣使供萬菩薩。是日復有慶雲見於寺中 勅龍興寺沙門惟英。充翰林待詔兩街僧統。

二年。汾陽無業禪師(見馬祖)凡學者致問必答之曰。莫妄想。憲宗屢遣使召。皆辭以疾。上即位思一瞻禮。至是遣兩街靈阜。齎詔迎請。師笑謂眾曰。吾從別道去矣。中夜集眾說法。端坐而逝。勅諡大達國師○中書舍人白居易知杭州。往問道於鳥窠禪師。師曰。諸惡莫作眾善奉行。居易曰。三歲孩兒也恁麼道。師曰。三歲孩兒雖道得。八十老翁行不得。居易服其言。作禮而退(師名道林見徑山欽禪師)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二年。汾陽無業禪師(見馬祖)凡學者致問必答之曰。莫妄想。憲宗屢遣使召。皆辭以疾。上即位思一瞻禮。至是遣兩街靈阜。齎詔迎請。師笑謂眾曰。吾從別道去矣。中夜集眾說法。端坐而逝。勅諡大達國師○中書舍人白居易知杭州。往問道於鳥窠禪師。師曰。諸惡莫作眾善奉行。居易曰。三歲孩兒也恁麼道。師曰。三歲孩兒雖道得。八十老翁行不得。居易服其言。作禮而退(師名道林見徑山欽禪師)。

四年。沙門惠皎於杭州西湖孤山鐫石壁法華經。刺史白居易。九人助其功。宰相元稹(音軫)為之記有云。佛法之奧妙。僧當為余言。余不當為僧言○白居易至廬山見歸宗常禪師值師泥壁。問曰。君子儒小人儒。居易曰。君子儒。師打泥杇一下。居易遂過泥。師接得便用。良久云。莫便是快俊底白侍郎麼。居易云。不敢。師云。秖有過泥分○中書令王智興。請於泗州建方等戒壇。遇聖誕之日許以度僧。制可。浙西觀察使李德裕上書。以為所度無算。江淮失丁男數十萬。帝不納。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四年。沙門惠皎於杭州西湖孤山鐫石壁法華經。刺史白居易。九人助其功。宰相元稹(音軫)為之記有云。佛法之奧妙。僧當為余言。余不當為僧言○白居易至廬山見歸宗常禪師值師泥壁。問曰。君子儒小人儒。居易曰。君子儒。師打泥杇一下。居易遂過泥。師接得便用。良久云。莫便是快俊底白侍郎麼。居易云。不敢。師云。秖有過泥分○中書令王智興。請於泗州建方等戒壇。遇聖誕之日許以度僧。制可。浙西觀察使李德裕上書。以為所度無算。江淮失丁男數十萬。帝不納。

敬宗(湛穆宗長子) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 敬宗(湛穆宗長子)

寶歷元年。勅兩街建方等戒壇。左街安國寺。右街興福寺。以中護軍劉規充左右街功德使。擇戒行者為大德。令試童子能背誦經百五十紙。女童誦百紙者。許與剃度。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 寶歷元年。勅兩街建方等戒壇。左街安國寺。右街興福寺。以中護軍劉規充左右街功德使。擇戒行者為大德。令試童子能背誦經百五十紙。女童誦百紙者。許與剃度。

二年。勅沙門道士四百餘人。於大明宮談論設齋○上幸興福寺。觀沙門文敘講經。上稱善○白居易述華嚴經社記云。杭州龍興寺沙門南操。因靈隱道峯法師講華嚴世界品。遂發願。勸黑白十萬人持華嚴經一部。十萬人復勸千人諷華嚴經一卷。每歲四季眾會具齋。操捧香跪啟於佛曰。願於未來世華嚴藏世界大香水海上寶蓮金輪中毘盧遮那佛前。與十萬人俱。乃於眾中率財置田千頃以給齋用。來求記於予。曰予即十萬人中一人也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二年。勅沙門道士四百餘人。於大明宮談論設齋○上幸興福寺。觀沙門文敘講經。上稱善○白居易述華嚴經社記云。杭州龍興寺沙門南操。因靈隱道峯法師講華嚴世界品。遂發願。勸黑白十萬人持華嚴經一部。十萬人復勸千人諷華嚴經一卷。每歲四季眾會具齋。操捧香跪啟於佛曰。願於未來世華嚴藏世界大香水海上寶蓮金輪中毘盧遮那佛前。與十萬人俱。乃於眾中率財置田千頃以給齋用。來求記於予。曰予即十萬人中一人也。

文宗(昂穆宗次子) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 文宗(昂穆宗次子)

大和元年十月。誕節詔祕書監白居易。安國寺引駕大師義林。上清宮道士楊弘元。於麟德殿談論三教(樂天文集具有問答)○沙門善信大師學於馬祖悟佛法大意。後往五臺修無礙供。久之見老父謂曰。師之大緣當在隨洪。師依教至大洪山。適居人以牲物禱雨於山之龍池。師止之曰。勿殺而牲。吾當為汝禱。乃登山宴坐甘雨霈然。有張武陵父子。率眾禮謝。為建道場。至是年忽示眾曰。種種供養不若以身供養。乃以利刃斷左右足置几上。白乳流涌。門人哀號奪去其刃。師不起於座遂入涅槃。張氏父子侍立左右。脫然解化。人服靈相。謂之大聖二聖云。山南節度使崔公。遣官修供。以金泥傳其身。上聞之。賜所居號幽濟院。自是諸郡有禱。靈響如答。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大和元年十月。誕節詔祕書監白居易。安國寺引駕大師義林。上清宮道士楊弘元。於麟德殿談論三教(樂天文集具有問答)○沙門善信大師學於馬祖悟佛法大意。後往五臺修無礙供。久之見老父謂曰。師之大緣當在隨洪。師依教至大洪山。適居人以牲物禱雨於山之龍池。師止之曰。勿殺而牲。吾當為汝禱。乃登山宴坐甘雨霈然。有張武陵父子。率眾禮謝。為建道場。至是年忽示眾曰。種種供養不若以身供養。乃以利刃斷左右足置几上。白乳流涌。門人哀號奪去其刃。師不起於座遂入涅槃。張氏父子侍立左右。脫然解化。人服靈相。謂之大聖二聖云。山南節度使崔公。遣官修供。以金泥傳其身。上聞之。賜所居號幽濟院。自是諸郡有禱。靈響如答。

二年。江西觀察使沈傳師。請於洪州建方等戒壇。以聖誕度僧。制答曰。此因國事暫免度僧。勅命已下而傳師違禁。申請宜罰。奉一月以示不允。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二年。江西觀察使沈傳師。請於洪州建方等戒壇。以聖誕度僧。制答曰。此因國事暫免度僧。勅命已下而傳師違禁。申請宜罰。奉一月以示不允。

三年。沙門清晃等於姑蘇法華院刊石壁法華經等八部。郡刺史白居易為之記。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三年。沙門清晃等於姑蘇法華院刊石壁法華經等八部。郡刺史白居易為之記。

四年。祠部請令天下僧尼非正度者。許具名申省給牒。時入申者七十萬人○引駕大師義林奏修慈恩塔。開冢之日異香襲人。真身側臥甎臺。具四十齒。容相如生甎上金色苔厚二寸。如瑞芝狀○修法師於天台禪林寺。為物外法師說止觀法門。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四年。祠部請令天下僧尼非正度者。許具名申省給牒。時入申者七十萬人○引駕大師義林奏修慈恩塔。開冢之日異香襲人。真身側臥甎臺。具四十齒。容相如生甎上金色苔厚二寸。如瑞芝狀○修法師於天台禪林寺。為物外法師說止觀法門。

五年勅天下州郡造僧尼籍。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 五年勅天下州郡造僧尼籍。

八年十二月。池州南泉普願禪師亡(見馬祖)師居南泉三十年。觀察使陸亘。請入郡伸弟子禮亘曰。弟子亦薄會佛法。師曰。大夫十二時中作麼生。亘曰。寸絲不挂。師曰。猶是階下漢。陸亘見人雙陸拈起骰子云。恁麼不恁麼。祇恁麼信彩去時如何。師拈起云。臭骨頭花十八。亘曰。肇法師甚奇怪解道。天地同根萬物一體。師指庭前牡丹花云。人見此一株花如夢相似○澧州藥山惟儼禪師亡。諡弘道大師(見石頭)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 八年十二月。池州南泉普願禪師亡(見馬祖)師居南泉三十年。觀察使陸亘。請入郡伸弟子禮亘曰。弟子亦薄會佛法。師曰。大夫十二時中作麼生。亘曰。寸絲不挂。師曰。猶是階下漢。陸亘見人雙陸拈起骰子云。恁麼不恁麼。祇恁麼信彩去時如何。師拈起云。臭骨頭花十八。亘曰。肇法師甚奇怪解道。天地同根萬物一體。師指庭前牡丹花云。人見此一株花如夢相似○澧州藥山惟儼禪師亡。諡弘道大師(見石頭)。

九年。岐山法門寺佛骨塔慶雲見○四月翰林學士李訓。請罷長生殿內道場。沙汰僧尼偽濫者。是日大內靈像夜大風含元殿四鴟吻皆震墜。拔殿前樹者三。壞金吾仗館舍內外標觀城門數十所。光化門西城俱壞。士民震恐。帝以訓所請忤天意。亟下勅停前沙汰。復立大內儀像。風始息(舊史五行志)七月李訓請令天下僧尼試經業不中格者罷之。十一月李訓坐謀誅宦官。斬首於昆明池。勅免僧尼試經○八月詔沙門宗密(號圭峯六祖旁出第六世)入內殿問佛法。賜紫方服。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 九年。岐山法門寺佛骨塔慶雲見○四月翰林學士李訓。請罷長生殿內道場。沙汰僧尼偽濫者。是日大內靈像夜大風含元殿四鴟吻皆震墜。拔殿前樹者三。壞金吾仗館舍內外標觀城門數十所。光化門西城俱壞。士民震恐。帝以訓所請忤天意。亟下勅停前沙汰。復立大內儀像。風始息(舊史五行志)七月李訓請令天下僧尼試經業不中格者罷之。十一月李訓坐謀誅宦官。斬首於昆明池。勅免僧尼試經○八月詔沙門宗密(號圭峯六祖旁出第六世)入內殿問佛法。賜紫方服。

開成元年正月。左街僧錄內供奉三教談論。引駕大師。悟達法師端甫。右脇而滅荼毘得舍利三百粒。師表率清眾。十有一年。弟子傳業者千餘人。史館修撰裴休撰碑銘○勅沙門雲端充左右街僧錄○上嘗謂近臣曰。天下有無補教化而蠹食於國者。卿等可悉言之。有對者曰。祖宗已來廣行佛教。緇徒益多。茲為蠹物耳。上即勅中外罷緇徒講說佛經。會尚食厨羞御膳烹鷄子。忽聞鼎中有聲極微。聽之乃群卵呼觀世音菩薩。悽愴之甚。監宰以聞。帝遣驗之果然。帝歎曰。吾不知佛道神力乃能若是。勅自今不得用鷄子。又一日食蛤蜊。有擘不開者。焚香禱之。俄變為大士形。帝召終南山惟政禪師問之。師曰。夫物無虛應。此蓋廣陛下信心耳。經云。應以此身得度者。即現此身而為說法。帝曰。大士以現未聞說法。師曰。陛下覩此。為常為非常。為信為非信。帝曰。希有之事焉得不信。師曰。已說法竟。帝大悅。即詔天下寺院立觀音像。勅師住聖壽寺。至武宗即位。乃入終南山隱居。人問其故答曰。吾避仇耳(五祖旁出)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 開成元年正月。左街僧錄內供奉三教談論。引駕大師。悟達法師端甫。右脇而滅荼毘得舍利三百粒。師表率清眾。十有一年。弟子傳業者千餘人。史館修撰裴休撰碑銘○勅沙門雲端充左右街僧錄○上嘗謂近臣曰。天下有無補教化而蠹食於國者。卿等可悉言之。有對者曰。祖宗已來廣行佛教。緇徒益多。茲為蠹物耳。上即勅中外罷緇徒講說佛經。會尚食厨羞御膳烹鷄子。忽聞鼎中有聲極微。聽之乃群卵呼觀世音菩薩。悽愴之甚。監宰以聞。帝遣驗之果然。帝歎曰。吾不知佛道神力乃能若是。勅自今不得用鷄子。又一日食蛤蜊。有擘不開者。焚香禱之。俄變為大士形。帝召終南山惟政禪師問之。師曰。夫物無虛應。此蓋廣陛下信心耳。經云。應以此身得度者。即現此身而為說法。帝曰。大士以現未聞說法。師曰。陛下覩此。為常為非常。為信為非信。帝曰。希有之事焉得不信。師曰。已說法竟。帝大悅。即詔天下寺院立觀音像。勅師住聖壽寺。至武宗即位。乃入終南山隱居。人問其故答曰。吾避仇耳(五祖旁出)。

三年三月。清涼國師澄觀示寂。上輟朝三日。重臣縞素勅葬終南山石室。師歷九朝為七帝門師。身長九尺四寸。手垂過膝。才供二筆日記萬言。宿不離衣。盡形一食。宰相裴休奉勅撰碑。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三年三月。清涼國師澄觀示寂。上輟朝三日。重臣縞素勅葬終南山石室。師歷九朝為七帝門師。身長九尺四寸。手垂過膝。才供二筆日記萬言。宿不離衣。盡形一食。宰相裴休奉勅撰碑。

四年。中書奏。誕節令宰臣百僚詣寺設千僧齋。詔許之。時名僧俱會。士民縱觀莫不傾敬。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四年。中書奏。誕節令宰臣百僚詣寺設千僧齋。詔許之。時名僧俱會。士民縱觀莫不傾敬。

五年正月。圭峯禪師宗密亡。宰相裴休撰碑。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 五年正月。圭峯禪師宗密亡。宰相裴休撰碑。

武宗(炎穆宗第五子) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 武宗(炎穆宗第五子)

會昌三年。上欲芟夷釋氏。詔令兩街述有佛以來興廢之際有何徵應法寶大師玄暢。撰三寶五運圖以上○勅天下末尼寺並令廢罷。京城女末尼七十人皆死。在回紇者流之諸道。死者大半。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 會昌三年。上欲芟夷釋氏。詔令兩街述有佛以來興廢之際有何徵應法寶大師玄暢。撰三寶五運圖以上○勅天下末尼寺並令廢罷。京城女末尼七十人皆死。在回紇者流之諸道。死者大半。

四年正月。上以齋月斷屠出自釋教嫌之。勅今後唯禁歲旦三元日國忌日。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四年正月。上以齋月斷屠出自釋教嫌之。勅今後唯禁歲旦三元日國忌日。

五年正月。趙歸真請與釋氏辨論。詔僧道會麟德殿。上手付老子。論治大國若烹小鮮義。知玄法師登論座。大陳帝王理道教化根本。辯說精壯道流不能屈。因為上言。神仙羽化山林匹夫獨善之事。非帝王所宜留神。帝色不平放還桑梓。帝作望仙臺於南郊。歸真乘寵排毀佛道。非中國所當奉。宜從除削。臣僚皆言。歸真姦邪不宜親信。歸真自以已涉物論。乃薦引羅浮鄧元超等。同力膠固謀毀佛法。四月詔檢校天下寺院僧尼數。五月勅兩都左右街。留寺四所僧各三十人。天下州郡各留一寺。上寺二十人。中寺十人。下寺五人。八月勅諸寺立期毀拆。括天下寺四千六百所蘭若四萬所。寺材以葺廨驛。金銀像以付度支。鐵像以鑄農器。銅像鐘磬以鑄錢。收良田數千萬頃奴婢十五萬人。僧尼歸俗者二十六萬五百人。穆護火祓並勒還俗凡二千餘人。宰相李德裕。率百官上表稱賀○五臺諸僧多亡奔。幽州李德裕謂進奏官曰。歸白本使毋聽遊僧入境。節度使張仲武奉其命。主客郎中韋博謂德裕曰。沙汰之法不宜太過。德裕怒出博武陵判官。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 五年正月。趙歸真請與釋氏辨論。詔僧道會麟德殿。上手付老子。論治大國若烹小鮮義。知玄法師登論座。大陳帝王理道教化根本。辯說精壯道流不能屈。因為上言。神仙羽化山林匹夫獨善之事。非帝王所宜留神。帝色不平放還桑梓。帝作望仙臺於南郊。歸真乘寵排毀佛道。非中國所當奉。宜從除削。臣僚皆言。歸真姦邪不宜親信。歸真自以已涉物論。乃薦引羅浮鄧元超等。同力膠固謀毀佛法。四月詔檢校天下寺院僧尼數。五月勅兩都左右街。留寺四所僧各三十人。天下州郡各留一寺。上寺二十人。中寺十人。下寺五人。八月勅諸寺立期毀拆。括天下寺四千六百所蘭若四萬所。寺材以葺廨驛。金銀像以付度支。鐵像以鑄農器。銅像鐘磬以鑄錢。收良田數千萬頃奴婢十五萬人。僧尼歸俗者二十六萬五百人。穆護火祓並勒還俗凡二千餘人。宰相李德裕。率百官上表稱賀○五臺諸僧多亡奔。幽州李德裕謂進奏官曰。歸白本使毋聽遊僧入境。節度使張仲武奉其命。主客郎中韋博謂德裕曰。沙汰之法不宜太過。德裕怒出博武陵判官。

六年。長安有人夜行。經周穆王陵。見人從空中下。朱衣執版。宣言冢尉何在。二吏從墓出曰。在此。朱衣曰。錄西海君使者何時當至。吏曰。計程可十八日。朱衣曰。何稽留若此。吏曰。李炎坐毀佛教奪壽去位。當與西海君同錄其魂。有賈客鈴聲東來。朱衣二吏忽不見。後數日上果病崩(太平廣記)○太子賓客盧貞有子。嘗為僧。因沙汰授光王府參軍。一夕夢前師至其家。盧告曰。卑官屑屑非所願也。再思披緇未知何日。師曰。興復在即汝宜堅志。俄見旌斾萬騎傳呼而至云。迎光王為天子(通紀)○五月勅楊欽義充兩街功德使。令兩街各增八寺。所度僧尼仍令祠部給牒○勅列聖忌辰並詣僧寺。行香一如舊典。以道士惑亂先朝毀除佛教。勅功德使楊欽義。捕趙歸真劉元清鄧元超等十二人。並集朝堂誅之。陳其屍首。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 六年。長安有人夜行。經周穆王陵。見人從空中下。朱衣執版。宣言冢尉何在。二吏從墓出曰。在此。朱衣曰。錄西海君使者何時當至。吏曰。計程可十八日。朱衣曰。何稽留若此。吏曰。李炎坐毀佛教奪壽去位。當與西海君同錄其魂。有賈客鈴聲東來。朱衣二吏忽不見。後數日上果病崩(太平廣記)○太子賓客盧貞有子。嘗為僧。因沙汰授光王府參軍。一夕夢前師至其家。盧告曰。卑官屑屑非所願也。再思披緇未知何日。師曰。興復在即汝宜堅志。俄見旌斾萬騎傳呼而至云。迎光王為天子(通紀)○五月勅楊欽義充兩街功德使。令兩街各增八寺。所度僧尼仍令祠部給牒○勅列聖忌辰並詣僧寺。行香一如舊典。以道士惑亂先朝毀除佛教。勅功德使楊欽義。捕趙歸真劉元清鄧元超等十二人。並集朝堂誅之。陳其屍首。

宣宗(忱憲宗十三子) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 宣宗(忱憲宗十三子)

大中元年三月。勅會昌季年并省寺院。釐革過當。其靈山聖境。如有宿舊名僧能修創者。所司不得禁止○李德裕專權日久。帝惡之貶潮州司馬。頃之再貶崖州司戶。惡疾而卒。初是有僧通宿世事。謂德裕曰。公當萬里南行平生食萬羊。今九千五百矣。羊未盡猶有還日。德裕曰。吾嘗夢行晉山。見山上盡目皆羊。牧人曰。此公平生所食也。後旬日振武節度使李暨饋羊四百。僧曰。萬羊將滿。公其不還。後果卒於朱崖。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大中元年三月。勅會昌季年并省寺院。釐革過當。其靈山聖境。如有宿舊名僧能修創者。所司不得禁止○李德裕專權日久。帝惡之貶潮州司馬。頃之再貶崖州司戶。惡疾而卒。初是有僧通宿世事。謂德裕曰。公當萬里南行平生食萬羊。今九千五百矣。羊未盡猶有還日。德裕曰。吾嘗夢行晉山。見山上盡目皆羊。牧人曰。此公平生所食也。後旬日振武節度使李暨饋羊四百。僧曰。萬羊將滿。公其不還。後果卒於朱崖。

述曰。自古人君之毀佛者。必有臣佐以濟其事。故魏太武以崔浩。周武以張賓衛元嵩。唐武以李德裕趙歸真。卒使大法被辱君臣俱蒙惡報。何彼此之不幸歟。至若舉行沙汰。如桓玄之在晉世。傅奕之在唐朝。姚崇之在明皇。李訓之在文宗。然皆牽於時事既行而復厄。以故一時小厄不若三武為禍之酷也。若周世宗天性毀佛。而不得其佐。韓愈歐陽修天性排佛。而不逢其君。使世宗得崔浩。則案誅沙門當有甚於太武之虐。使韓歐逢三武。則毀像滅僧。當不減於崔李之酷。崔浩腰斬。德裕竄死。不令之終亦足為報。魯直謂。退之見大顛排佛為沮。祖秀謂。永叔見圓通排斥內銷。維韓與歐獲善於後。亦由知識道力有以回之耳。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 述曰。自古人君之毀佛者。必有臣佐以濟其事。故魏太武以崔浩。周武以張賓衛元嵩。唐武以李德裕趙歸真。卒使大法被辱君臣俱蒙惡報。何彼此之不幸歟。至若舉行沙汰。如桓玄之在晉世。傅奕之在唐朝。姚崇之在明皇。李訓之在文宗。然皆牽於時事既行而復厄。以故一時小厄不若三武為禍之酷也。若周世宗天性毀佛。而不得其佐。韓愈歐陽修天性排佛。而不逢其君。使世宗得崔浩。則案誅沙門當有甚於太武之虐。使韓歐逢三武。則毀像滅僧。當不減於崔李之酷。崔浩腰斬。德裕竄死。不令之終亦足為報。魯直謂。退之見大顛排佛為沮。祖秀謂。永叔見圓通排斥內銷。維韓與歐獲善於後。亦由知識道力有以回之耳。

統左禁軍楊漢公。以策定功請復佛教。乞訪求知玄法師。於是復僧。入居寶應寺。屬壽昌節講讚署三教首座。帝以舊邸造法乾寺。命師居之○白居易卒。贈尚書左僕射。居易晚節尚佛經月不葷。施所居為香山寺。自稱香山居士。嘗述讚曰。十方世界。天上天下。我今盡知。無如佛者。巍巍堂堂。為人天師。故我禮足。讚歎歸依。會昌初有客舟遭風漂至大山。一道士曰。此蓬萊山。一院扃鑰甚固。曰此白樂天所居。在中國未來耳。樂天聞之為詩曰。吾學真空不學仙。恐君此語是虛傳。海山不是吾歸處。歸即須歸兜率天。樂天嘗立願曰。吾勸一百四十八人同為一志。結上生會行念慈氏名。坐想慈氏容。願當來世必生兜率。晚歲風痺。命工畫西方淨土一部。晝夜供養。為之讚曰。極樂世界清淨土。無諸惡道及眾苦。願如我身老病者。同生無量壽佛所。一夕念佛。倏然而化。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 統左禁軍楊漢公。以策定功請復佛教。乞訪求知玄法師。於是復僧。入居寶應寺。屬壽昌節講讚署三教首座。帝以舊邸造法乾寺。命師居之○白居易卒。贈尚書左僕射。居易晚節尚佛經月不葷。施所居為香山寺。自稱香山居士。嘗述讚曰。十方世界。天上天下。我今盡知。無如佛者。巍巍堂堂。為人天師。故我禮足。讚歎歸依。會昌初有客舟遭風漂至大山。一道士曰。此蓬萊山。一院扃鑰甚固。曰此白樂天所居。在中國未來耳。樂天聞之為詩曰。吾學真空不學仙。恐君此語是虛傳。海山不是吾歸處。歸即須歸兜率天。樂天嘗立願曰。吾勸一百四十八人同為一志。結上生會行念慈氏名。坐想慈氏容。願當來世必生兜率。晚歲風痺。命工畫西方淨土一部。晝夜供養。為之讚曰。極樂世界清淨土。無諸惡道及眾苦。願如我身老病者。同生無量壽佛所。一夕念佛。倏然而化。

二年。勅上都東都荊揚汴益等州。建寺立方等戒壇。為僧尼再度者重受戒法。五臺山建五寺。各度僧五十人。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二年。勅上都東都荊揚汴益等州。建寺立方等戒壇。為僧尼再度者重受戒法。五臺山建五寺。各度僧五十人。

述曰。案僧史略云。取大乘方等不拘根闕緣差但發大心並皆得受。會昌沙汰僧尼在俗。寧無諸過。先令懺罪後增戒品。自非方等豈容重受。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 述曰。案僧史略云。取大乘方等不拘根闕緣差但發大心並皆得受。會昌沙汰僧尼在俗。寧無諸過。先令懺罪後增戒品。自非方等豈容重受。

宣州刺史裴休言。天下寺觀多為官僚寄客蹂踐。今後不得在寺居止。違者重罰。制可○安國寺沙門修會。以能詩應制。嘗從上乞紫衣。上曰。不於汝吝。但汝相有闕故耳。及賜一夕暴亡。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 宣州刺史裴休言。天下寺觀多為官僚寄客蹂踐。今後不得在寺居止。違者重罰。制可○安國寺沙門修會。以能詩應制。嘗從上乞紫衣。上曰。不於汝吝。但汝相有闕故耳。及賜一夕暴亡。

三年正月齋日。四明道俗八千人。於阿育王寺供養佛舍利塔。感天華紛墜有如雪色。至手即融。入夜放五色光明。大眾喜躍。明年有新羅僧夜盜塔手擎。遶亭而行。不離本處。為眾所覺。勅沙門靈晏為左右街僧錄○壽昌誕節勅諫議李貽孫法師知玄。同道士於麟德殿談論三教。玄奏宜大復天下廢寺。帝素重師德。命圖形置禁中。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三年正月齋日。四明道俗八千人。於阿育王寺供養佛舍利塔。感天華紛墜有如雪色。至手即融。入夜放五色光明。大眾喜躍。明年有新羅僧夜盜塔手擎。遶亭而行。不離本處。為眾所覺。勅沙門靈晏為左右街僧錄○壽昌誕節勅諫議李貽孫法師知玄。同道士於麟德殿談論三教。玄奏宜大復天下廢寺。帝素重師德。命圖形置禁中。

四年。勅杭州鹽官齊安禪師院。賜名齊豐寺。初帝為光王。武宗忌之。拘於後苑。將見殺。中官仇士良詐稱光王墜馬死。因脫身遁去。至香嚴閑禪師會下。剃髮作沙彌。同遊廬山。閑師題瀑布云。穿雲透石不辭勞。遠地方知出處高。閑方停思。沙彌續之云。溪㵎豈能留得住。終歸大海作波濤。閑始知非常人。後至鹽官海昌見齊安禪師。自稱有光。安奇之。即命為書記。時黃檗運禪師為首座。一日拜佛光。問之曰。不著佛求用禮何為。運便掌。又問。不著佛求常作如是事。運又掌。光曰。太粗生。運又掌。曰者裏說恁麼粗細。安師一朝謂之曰。時節至矣。毋滯蟠泥。乃以佛法為囑。未幾武宗崩。百官迎王即位。屢遣使以師禮召安。安力辭。及終勅諡悟空禪師。上賜黃檗為粗行禪師。裴休奏改為斷際(雪竇頌黃檗云大中天子曾輕觸。三度親遭弄爪牙。是也)○日本國遣沙門常曉。入中國求釋迦密教。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四年。勅杭州鹽官齊安禪師院。賜名齊豐寺。初帝為光王。武宗忌之。拘於後苑。將見殺。中官仇士良詐稱光王墜馬死。因脫身遁去。至香嚴閑禪師會下。剃髮作沙彌。同遊廬山。閑師題瀑布云。穿雲透石不辭勞。遠地方知出處高。閑方停思。沙彌續之云。溪㵎豈能留得住。終歸大海作波濤。閑始知非常人。後至鹽官海昌見齊安禪師。自稱有光。安奇之。即命為書記。時黃檗運禪師為首座。一日拜佛光。問之曰。不著佛求用禮何為。運便掌。又問。不著佛求常作如是事。運又掌。光曰。太粗生。運又掌。曰者裏說恁麼粗細。安師一朝謂之曰。時節至矣。毋滯蟠泥。乃以佛法為囑。未幾武宗崩。百官迎王即位。屢遣使以師禮召安。安力辭。及終勅諡悟空禪師。上賜黃檗為粗行禪師。裴休奏改為斷際(雪竇頌黃檗云大中天子曾輕觸。三度親遭弄爪牙。是也)○日本國遣沙門常曉。入中國求釋迦密教。

五年。勅天下州郡國忌行香。不得携酒肉入寺○召京兆薦福寺弘辨入見。上問曰。何為頓見何名漸修。對曰頓明自性與佛同儔。然有無始染習故假漸修對治。令順性起用。如人喫飯不因一口便飽。帝說。賜號圓智禪師○六月京城進士孫樵上書言。百姓男耕女織不自溫飽。而群僧安坐華屋美食有餘。率以十戶不能養一僧。武宗憤其然。髮二十七萬僧。則天下二百七十萬人。始得蘇息。陛下縱不能如武宗除積弊。柰何興之於已廢之後乎。願詔僧未復者勿復。寺未修者勿修。帝怒不納○九月婺州女子。曾志願開雙林大士塔。見頂足連環齒牙不壞。迎出塔供養四十九日。復藏於塔。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 五年。勅天下州郡國忌行香。不得携酒肉入寺○召京兆薦福寺弘辨入見。上問曰。何為頓見何名漸修。對曰頓明自性與佛同儔。然有無始染習故假漸修對治。令順性起用。如人喫飯不因一口便飽。帝說。賜號圓智禪師○六月京城進士孫樵上書言。百姓男耕女織不自溫飽。而群僧安坐華屋美食有餘。率以十戶不能養一僧。武宗憤其然。髮二十七萬僧。則天下二百七十萬人。始得蘇息。陛下縱不能如武宗除積弊。柰何興之於已廢之後乎。願詔僧未復者勿復。寺未修者勿修。帝怒不納○九月婺州女子。曾志願開雙林大士塔。見頂足連環齒牙不壞。迎出塔供養四十九日。復藏於塔。

六年。詔重建廬山東林寺。追諡遠法師曰辯覺。會昌毀寺二僧負文殊像。藏之錦繡谷之峯頂。至是寺復訪之不獲。二僧相疑以為匿去。忽見圓光瑞相涌於空表。自是峯頂佛手巖天池常見光相。云天池者崇峻尤甚。去東林三十里。夜間見空中聖鐙自遠而至。初明一炬。頃之至百千萬鐙。或雲中見文殊大士。出沒無常。至心禮叩必見聖相○宰臣言。度僧不精則戒法墮壞。造寺無節則費財過多。乞今後勝地名山許令修建。復舊宮度僧尼。仰本州律師精擇有道性者。制可。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 六年。詔重建廬山東林寺。追諡遠法師曰辯覺。會昌毀寺二僧負文殊像。藏之錦繡谷之峯頂。至是寺復訪之不獲。二僧相疑以為匿去。忽見圓光瑞相涌於空表。自是峯頂佛手巖天池常見光相。云天池者崇峻尤甚。去東林三十里。夜間見空中聖鐙自遠而至。初明一炬。頃之至百千萬鐙。或雲中見文殊大士。出沒無常。至心禮叩必見聖相○宰臣言。度僧不精則戒法墮壞。造寺無節則費財過多。乞今後勝地名山許令修建。復舊宮度僧尼。仰本州律師精擇有道性者。制可。

七年。潭州溈山靈祐禪師示寂。諡大圓禪師(見百丈)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 七年。潭州溈山靈祐禪師示寂。諡大圓禪師(見百丈)。

八年勅三教首座辯章充左街僧錄。沙門僧徹充右街僧錄○潭州岳麓寺沙門疏言(疎同)往太原求大藏經。河東節度使司空盧鈞。副使韋宙。以經施之。節度巡官李節為之記曰。儒學之人喜排釋氏。其論必曰。禹湯文武周孔之代皆無有釋。釋氏之興源於漢。流於晉。瀰漫於宋魏齊梁陳隋唐。此衰世之所奉也。宜一掃絕之使不得滋。論者之言粗矣。吾請精而言之。昔有一夫膚腯而色和。神清而氣烈。怡然保順。醫與禱無用也(粗倉胡切腯音突肥也)復一夫而有風濕之痾。背癃而足躄。耳聵而目瞑。於是用攻熨焉事禳禬焉。是二夫者胡相反耶病不病異耳(躄音壁。不能行。聵五怪切。耳聾。瞑莫定切。目閉也)嗚呼三代之前世康矣。三代之季世病矣。三代之前禹湯文武。德義播之。周公孔子。典教持之。道風雖微猶有漸漬。以故詐不勝信。而惡知避善也。暨三代之季。風俗大敗。詐力相乘。廢井田則唯務兼并。貪土宅則日事戰爭。姦邪於是肆其志。賢士不能容其身。以故上下相仇。而激為怨俗也。釋氏之教以清淨自居。柔和自抑。則怨爭可得而息也。以因果為言。窮達為分。則貴賤可得而安也。怨爭息則干戈盜賊之不興貴賤安則君臣民庶之有別。此佛聖人所以救衰世之道也。不有釋氏尚安救之哉。今論者不責衰世之俗為難移。而尤釋氏之徒為無用。是不憐抱病之夫。而詬醫禱之為何人也不思釋氏救世行化之為大益。而且疾其宮牆之麗徒眾之蕃。摘其猥庸無檢者為口實。而欲一概以廢棄之。是見其末而遺其本也。會昌季年武宗大剪釋氏巾其徒徹其居。容貌於土木者沈諸水。言論於紙素者投諸火。分命御史乘驛走天下。察敢隱匿者罪之。於是天下名藍真宇毀去若掃。今天子建號之初。雪釋氏不當廢也。亟下詔復之。而自湖以南遠人畏法。體朝廷之嚴旨。焚徹經像殆無遺餘。故今明命雖頒。莫能得其經籍。道林寺者湘西之勝遊也。有釋疏言獨曰。太原府國家舊都佛祠為最多。大帥司空盧公天下仁人。我第往求遺書或可得也。既上謁軍門。公果諾之。四馳以求逸文。月未幾得經律論五千四十八卷。輦而歸。嘻釋氏救世之道。既言之矣。向非我明君洞鑑理源。何能復行其道。非司空公克崇大法。何能復全其書。非沙門疏言深識法運。何能不憚遠求以遂茲盛典。奉聖上之令興釋氏之宗。惠及後人。其功用有不可勝言者。可無記焉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 八年勅三教首座辯章充左街僧錄。沙門僧徹充右街僧錄○潭州岳麓寺沙門疏言(疎同)往太原求大藏經。河東節度使司空盧鈞。副使韋宙。以經施之。節度巡官李節為之記曰。儒學之人喜排釋氏。其論必曰。禹湯文武周孔之代皆無有釋。釋氏之興源於漢。流於晉。瀰漫於宋魏齊梁陳隋唐。此衰世之所奉也。宜一掃絕之使不得滋。論者之言粗矣。吾請精而言之。昔有一夫膚腯而色和。神清而氣烈。怡然保順。醫與禱無用也(粗倉胡切腯音突肥也)復一夫而有風濕之痾。背癃而足躄。耳聵而目瞑。於是用攻熨焉事禳禬焉。是二夫者胡相反耶病不病異耳(躄音壁。不能行。聵五怪切。耳聾。瞑莫定切。目閉也)嗚呼三代之前世康矣。三代之季世病矣。三代之前禹湯文武。德義播之。周公孔子。典教持之。道風雖微猶有漸漬。以故詐不勝信。而惡知避善也。暨三代之季。風俗大敗。詐力相乘。廢井田則唯務兼并。貪土宅則日事戰爭。姦邪於是肆其志。賢士不能容其身。以故上下相仇。而激為怨俗也。釋氏之教以清淨自居。柔和自抑。則怨爭可得而息也。以因果為言。窮達為分。則貴賤可得而安也。怨爭息則干戈盜賊之不興貴賤安則君臣民庶之有別。此佛聖人所以救衰世之道也。不有釋氏尚安救之哉。今論者不責衰世之俗為難移。而尤釋氏之徒為無用。是不憐抱病之夫。而詬醫禱之為何人也不思釋氏救世行化之為大益。而且疾其宮牆之麗徒眾之蕃。摘其猥庸無檢者為口實。而欲一概以廢棄之。是見其末而遺其本也。會昌季年武宗大剪釋氏巾其徒徹其居。容貌於土木者沈諸水。言論於紙素者投諸火。分命御史乘驛走天下。察敢隱匿者罪之。於是天下名藍真宇毀去若掃。今天子建號之初。雪釋氏不當廢也。亟下詔復之。而自湖以南遠人畏法。體朝廷之嚴旨。焚徹經像殆無遺餘。故今明命雖頒。莫能得其經籍。道林寺者湘西之勝遊也。有釋疏言獨曰。太原府國家舊都佛祠為最多。大帥司空盧公天下仁人。我第往求遺書或可得也。既上謁軍門。公果諾之。四馳以求逸文。月未幾得經律論五千四十八卷。輦而歸。嘻釋氏救世之道。既言之矣。向非我明君洞鑑理源。何能復行其道。非司空公克崇大法。何能復全其書。非沙門疏言深識法運。何能不憚遠求以遂茲盛典。奉聖上之令興釋氏之宗。惠及後人。其功用有不可勝言者。可無記焉。

述曰。此文立言建理。足以曉世之不知佛者。使退之見之當愧服不暇。子厚浩初序。徒云與易論語合而不能如此明言救世之功。然則此記殆過之矣。李節名微唐史無聞。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 述曰。此文立言建理。足以曉世之不知佛者。使退之見之當愧服不暇。子厚浩初序。徒云與易論語合而不能如此明言救世之功。然則此記殆過之矣。李節名微唐史無聞。

九年。洪州黃檗希運禪師示寂。諡斷際禪師。師得法於百丈。相國裴休守新安。請師入郡。咨問禪法執弟子禮。以所聞述傳心法要行於世(南岳下第四世)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 九年。洪州黃檗希運禪師示寂。諡斷際禪師。師得法於百丈。相國裴休守新安。請師入郡。咨問禪法執弟子禮。以所聞述傳心法要行於世(南岳下第四世)。

十年。勅每歲度僧依本教於戒定慧三學中。擇有道性通法門者度之。此外雜藝一切禁止。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十年。勅每歲度僧依本教於戒定慧三學中。擇有道性通法門者度之。此外雜藝一切禁止。

十二年。勅天下諸寺修治諸祖師塔○日本國沙門慧鍔。禮五臺山得觀音像。道四明將歸國。舟過補陀山附著石上不得進。眾疑懼禱之曰。若尊像於海東機緣未熟。請留此山。舟即浮動。鍔哀慕不能去。乃結廬海上以奉之(今山側有新羅將)鄞人聞之。請其像歸安開元寺(今人或稱五臺寺。又稱不肯去觀音)其後有異僧。持嘉木至寺。倣其製刻之。扃戶施功彌月成像。忽失僧所在。乃迎至補陀山。山在大海中。去鄞城東南水道六百里。即華嚴所謂南海岸孤絕處。有山名補怛落迦。觀音菩薩住其中也。即大悲經所謂補陀落迦山觀世音宮殿。是為對釋迦佛說大悲心印之所。其山有潮音洞。海潮吞吐晝夜砰訇。洞前石橋。瞻禮者至此懇禱。或見大士宴坐。或見善財俯仰將迎。或但見碧玉淨瓶。或唯見頻伽飛舞。去洞六七里有大蘭若。是為海東諸國朝覲商賈往來。致敬投誠莫不獲濟(草菴錄)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十二年。勅天下諸寺修治諸祖師塔○日本國沙門慧鍔。禮五臺山得觀音像。道四明將歸國。舟過補陀山附著石上不得進。眾疑懼禱之曰。若尊像於海東機緣未熟。請留此山。舟即浮動。鍔哀慕不能去。乃結廬海上以奉之(今山側有新羅將)鄞人聞之。請其像歸安開元寺(今人或稱五臺寺。又稱不肯去觀音)其後有異僧。持嘉木至寺。倣其製刻之。扃戶施功彌月成像。忽失僧所在。乃迎至補陀山。山在大海中。去鄞城東南水道六百里。即華嚴所謂南海岸孤絕處。有山名補怛落迦。觀音菩薩住其中也。即大悲經所謂補陀落迦山觀世音宮殿。是為對釋迦佛說大悲心印之所。其山有潮音洞。海潮吞吐晝夜砰訇。洞前石橋。瞻禮者至此懇禱。或見大士宴坐。或見善財俯仰將迎。或但見碧玉淨瓶。或唯見頻伽飛舞。去洞六七里有大蘭若。是為海東諸國朝覲商賈往來。致敬投誠莫不獲濟(草菴錄)。

十三年。上餌道士丹疽發於背。八月帝崩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十三年。上餌道士丹疽發於背。八月帝崩。

述曰。武宗毀佛信道餌丹發背而殂。世方以之為戒。宣宗避仇為僧。卒登寶位。憤會昌之沙汰誅竄李趙。立方等戒壇令僧尼重受戒法。其意甚至。至末年復用道士服。餌金丹疽發於背。其過在於好求長年而不達世相無常之義。故終蹈其禍為後人笑云。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 述曰。武宗毀佛信道餌丹發背而殂。世方以之為戒。宣宗避仇為僧。卒登寶位。憤會昌之沙汰誅竄李趙。立方等戒壇令僧尼重受戒法。其意甚至。至末年復用道士服。餌金丹疽發於背。其過在於好求長年而不達世相無常之義。故終蹈其禍為後人笑云。

懿宗(漼宣宗長子) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 懿宗(漼宣宗長子)

咸通三年。勅兩街四寺各建戒壇度僧。帝於禁中設講座自唱經題。手錄梵文。數幸諸寺行施。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 咸通三年。勅兩街四寺各建戒壇度僧。帝於禁中設講座自唱經題。手錄梵文。數幸諸寺行施。

六年。朗州德山宣鑒禪師示寂。諡見性禪師(見龍潭清源第五世)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 六年。朗州德山宣鑒禪師示寂。諡見性禪師(見龍潭清源第五世)。

七年。臨濟義玄禪師示寂。諡慧照禪師。學者稱臨濟宗(見黃檗南岳第四世)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 七年。臨濟義玄禪師示寂。諡慧照禪師。學者稱臨濟宗(見黃檗南岳第四世)。

八年正月。永州湘山全真禪師端坐示寂。師郴人。遊方至湘山創梵宇曰淨土。四方禪眾雲集受教。會昌初忽謂其徒曰。僧當厄難宜易衣冠。一夕髭髮俱長。披紫霞衣曰無量壽衣。頂青空冠曰真空法冠。既而武宗果去浮圖。宣宗復佛法。師不復去衣冠。世稱無量壽佛化現至此。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 八年正月。永州湘山全真禪師端坐示寂。師郴人。遊方至湘山創梵宇曰淨土。四方禪眾雲集受教。會昌初忽謂其徒曰。僧當厄難宜易衣冠。一夕髭髮俱長。披紫霞衣曰無量壽衣。頂青空冠曰真空法冠。既而武宗果去浮圖。宣宗復佛法。師不復去衣冠。世稱無量壽佛化現至此。

十年。瑞州洞山良玠禪師示寂。諡悟本禪師(見雲巖清源第五世)○勅追諡南山道宣律師曰澄照。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十年。瑞州洞山良玠禪師示寂。諡悟本禪師(見雲巖清源第五世)○勅追諡南山道宣律師曰澄照。

十一年。相國裴休薨。休學於黃檗得其旨。平居不御酒肉。作勸發菩提心文以激發世人。著釋氏文。若圓覺經法界觀禪源詮諸序。世服其精要○十一月延慶節。勅兩街入麟德殿講論佛法。賜左街僧錄清蘭慧照大師。右街僧錄彥楚明徹大師○上素聞雪峯義存禪師名。勅賜真覺大師。師居山四十年。法席冠天下。眾至一千五百。閩王王氏事以師禮(見德山清源第六世)十二年。上幸安國寺賜知玄國師沈香寶座○上於禁中設萬僧齋。自升座為讚唄。有長眉梵僧來應供。受嚫畢陵空而去(即賓頭盧)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十一年。相國裴休薨。休學於黃檗得其旨。平居不御酒肉。作勸發菩提心文以激發世人。著釋氏文。若圓覺經法界觀禪源詮諸序。世服其精要○十一月延慶節。勅兩街入麟德殿講論佛法。賜左街僧錄清蘭慧照大師。右街僧錄彥楚明徹大師○上素聞雪峯義存禪師名。勅賜真覺大師。師居山四十年。法席冠天下。眾至一千五百。閩王王氏事以師禮(見德山清源第六世)十二年。上幸安國寺賜知玄國師沈香寶座○上於禁中設萬僧齋。自升座為讚唄。有長眉梵僧來應供。受嚫畢陵空而去(即賓頭盧)。

十四年三月。造浮圖寶帳綵幡華蓋。勅兩街往鳳翔迎佛骨。三百里間車馬不絕。群臣諫者至言。憲宗迎佛骨尋時宴駕。上曰。朕生得見之死無所恨。四月八日佛骨至。導以禁兵公私音樂儀衛之盛。過於南郊。帝御安福門。降樓迎拜。賜沙門及耆老曾見元和奉迎者金帛有差。佛骨留禁中三日供養。迎置安國崇化二寺。令士庶得瞻禮。十二月如前禮迎佛骨還鳳翔。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十四年三月。造浮圖寶帳綵幡華蓋。勅兩街往鳳翔迎佛骨。三百里間車馬不絕。群臣諫者至言。憲宗迎佛骨尋時宴駕。上曰。朕生得見之死無所恨。四月八日佛骨至。導以禁兵公私音樂儀衛之盛。過於南郊。帝御安福門。降樓迎拜。賜沙門及耆老曾見元和奉迎者金帛有差。佛骨留禁中三日供養。迎置安國崇化二寺。令士庶得瞻禮。十二月如前禮迎佛骨還鳳翔。

僖宗(儇懿宗第五子) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 僖宗(儇懿宗第五子)

乾符三年。外法師於國清為元琇法師說止觀法門○泉州龜洋無了禪師塔全身二十載。為山泉淹沒。門人發視不壞。閩王聞之。遣使舁入府庭供養。忽臭氣遠聞。王焚香祝之。可還龜洋舊阯建塔。即異香普熏。傾城瞻禮本道奏。上賜諡真寂大師。塔曰靈覺。弟子慧忠遇澄汰終於白衣。葬師塔東。今龜洋一真身士民依怙。若僧伽之遺化。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 乾符三年。外法師於國清為元琇法師說止觀法門○泉州龜洋無了禪師塔全身二十載。為山泉淹沒。門人發視不壞。閩王聞之。遣使舁入府庭供養。忽臭氣遠聞。王焚香祝之。可還龜洋舊阯建塔。即異香普熏。傾城瞻禮本道奏。上賜諡真寂大師。塔曰靈覺。弟子慧忠遇澄汰終於白衣。葬師塔東。今龜洋一真身士民依怙。若僧伽之遺化。

中和元年。黃巢犯長安。自號大齊。上幸成都。詔知玄國師赴行在所引對大說。上自製號悟達國師。留行宮久之辭歸九隴。定中見菩薩摩頂說法。言訖即隱。俄見一珠入玄左服。隆起痛甚。上有晁錯二字。玄知夙業。即右脇安臥而逝。世言玄之前身乃漢川三學山知鉉法師。臨終感病與今正類(漢書。文帝時吳太子人見。得侍皇太子。飲傅爭道不恭。皇太子引博局提殺之。吳王由此稱疾不朝。始有反謀。太子家令晁錯數上書言。吳過可削。文帝寬不忍罰。及景帝即位。錯說上曰。吳王前有太子之却。誘天下亡人謀作亂。令削之亦反。不削亦反。及楚趙膠西三王皆以罪削郡縣。廷臣方議削吳。吳王因遣使。約七國俱反。以誅錯為名。吳相袁盎入見。上方與錯調兵食。上問盎。盎願屏左右。錯趨避東廂甚恨盎。對曰。吳楚相遺書言。賊臣晁錯擅適諸侯削奪其地。以故反。欲共誅錯復故地。方今計獨有斬錯發使赦七國復其故地。則兵可毋血刃而俱罷。上良久曰。吾不愛一人以謝天下。上令丞相劾奏錯要斬東市)隆興琇師曰。世稱知玄是袁盎後身。自漢文至僖宗七百餘年。盎償錯亦應畢矣。今尚蒙惡報而斃何哉。蓋盎與錯始有私憾。及錯議削七國而七國畔。盎因此時請遂斬錯。景帝畏而從之。終非本意。及錯誅而七國之兵不退。則是盎假畔人以報私憾耳。是宜歷十生而宿對相尋不已。可不畏哉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 中和元年。黃巢犯長安。自號大齊。上幸成都。詔知玄國師赴行在所引對大說。上自製號悟達國師。留行宮久之辭歸九隴。定中見菩薩摩頂說法。言訖即隱。俄見一珠入玄左服。隆起痛甚。上有晁錯二字。玄知夙業。即右脇安臥而逝。世言玄之前身乃漢川三學山知鉉法師。臨終感病與今正類(漢書。文帝時吳太子人見。得侍皇太子。飲傅爭道不恭。皇太子引博局提殺之。吳王由此稱疾不朝。始有反謀。太子家令晁錯數上書言。吳過可削。文帝寬不忍罰。及景帝即位。錯說上曰。吳王前有太子之却。誘天下亡人謀作亂。令削之亦反。不削亦反。及楚趙膠西三王皆以罪削郡縣。廷臣方議削吳。吳王因遣使。約七國俱反。以誅錯為名。吳相袁盎入見。上方與錯調兵食。上問盎。盎願屏左右。錯趨避東廂甚恨盎。對曰。吳楚相遺書言。賊臣晁錯擅適諸侯削奪其地。以故反。欲共誅錯復故地。方今計獨有斬錯發使赦七國復其故地。則兵可毋血刃而俱罷。上良久曰。吾不愛一人以謝天下。上令丞相劾奏錯要斬東市)隆興琇師曰。世稱知玄是袁盎後身。自漢文至僖宗七百餘年。盎償錯亦應畢矣。今尚蒙惡報而斃何哉。蓋盎與錯始有私憾。及錯議削七國而七國畔。盎因此時請遂斬錯。景帝畏而從之。終非本意。及錯誅而七國之兵不退。則是盎假畔人以報私憾耳。是宜歷十生而宿對相尋不已。可不畏哉。

述曰。周武廢佛。法師知玄抗辨精壯。帝不能屈。唐武沙汰法師。知玄登論座。道流不能屈。兩世俱名知玄。俱遇廢教。俱在朝為法師。俱當辨論之席。意師有宿誓使之然乎。至為三學山知鉉亦不異此名也。觀其三世為有道沙門。而酬償宿報未已者。當是晁錯趨東廂以避盎。時此心已深恨。而載赴東市以就誅。時此心必大恨意。臨刑之際必起惡願為世世之報。故每當法師舍壽之日。必見此相者。亦玄師道力轉為輕受之報也。天珠者誅也。昔盎請誅錯。今錯亦誅盎。玄袁也。寓名以見本年之姓。異哉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 述曰。周武廢佛。法師知玄抗辨精壯。帝不能屈。唐武沙汰法師。知玄登論座。道流不能屈。兩世俱名知玄。俱遇廢教。俱在朝為法師。俱當辨論之席。意師有宿誓使之然乎。至為三學山知鉉亦不異此名也。觀其三世為有道沙門。而酬償宿報未已者。當是晁錯趨東廂以避盎。時此心已深恨。而載赴東市以就誅。時此心必大恨意。臨刑之際必起惡願為世世之報。故每當法師舍壽之日。必見此相者。亦玄師道力轉為輕受之報也。天珠者誅也。昔盎請誅錯。今錯亦誅盎。玄袁也。寓名以見本年之姓。異哉。

三年。泰山沙門大行誦彌陀經。至三七日。忽於夜中見流離寶地寶臺之上佛及二大士無數化佛咸現其前。上聞殊異。詔入內。問所見賜號常精進菩薩。爵開國。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三年。泰山沙門大行誦彌陀經。至三七日。忽於夜中見流離寶地寶臺之上佛及二大士無數化佛咸現其前。上聞殊異。詔入內。問所見賜號常精進菩薩。爵開國。

四年。泗州刺史劉讓言。修僧伽弟子木叉塔。得舍利八百粒進上。詔以其骨塑為像。諡曰真相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四年。泗州刺史劉讓言。修僧伽弟子木叉塔。得舍利八百粒進上。詔以其骨塑為像。諡曰真相。

昭宗(護懿宗第七子) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 昭宗(護懿宗第七子)

龍紀元年。聖誕勅兩街僧道入內殿談論○琇法師於國清為清竦法師說止觀法門。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 龍紀元年。聖誕勅兩街僧道入內殿談論○琇法師於國清為清竦法師說止觀法門。

大順二年。袁州仰山慧寂禪師入寂。師稟法為溈山。世稱溈仰宗。初領徒住王莽山一日禪床陷於地。山神者以不堪居止。東南有大仰山。為世福地。遂遷居焉。久之眾盛居隘。山神一夕移廟於堵田三十里。以避之(南岳下第五世)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大順二年。袁州仰山慧寂禪師入寂。師稟法為溈山。世稱溈仰宗。初領徒住王莽山一日禪床陷於地。山神者以不堪居止。東南有大仰山。為世福地。遂遷居焉。久之眾盛居隘。山神一夕移廟於堵田三十里。以避之(南岳下第五世)。

景福元年。吳越王錢鏐於剡縣石城山建瑞相寺。以奉彌勒三生石像。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 景福元年。吳越王錢鏐於剡縣石城山建瑞相寺。以奉彌勒三生石像。

乾寧二年。文矩禪師謁西院大安禪師。遙見笑曰。入涅槃堂去。師應諾。即入。時五伯僧俱染時疾。師以杖次第點之。隨點而起閩王敬異創國歡院以居之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 乾寧二年。文矩禪師謁西院大安禪師。遙見笑曰。入涅槃堂去。師應諾。即入。時五伯僧俱染時疾。師以杖次第點之。隨點而起閩王敬異創國歡院以居之。

三年。勅於羅什法師譯經處。重建草堂寺○四年。趙州觀音院從諗禪師示寂。壽百二十。諡真際禪師(見南泉。南岳第四世)○趙帥王公入院瞻禮。趙州坐而問之曰。大王會麼。王云。不會。師云。自小持齋身已老。見人無力下禪床。王尤加禮。翌日令客將傳語。師下床接之。侍者問其意。師曰。第一等人來禪床上接。第二等人來下禪床接。末等人來山門外接○勅沙門覺暉為左右街副僧錄(副職始此)。光化二年。撫州言。曹山有梵僧群集山頂。鄉民追之。皆飛行而去。遺其笠製甚奇古勅於其地建荷玉禪寺。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三年。勅於羅什法師譯經處。重建草堂寺○四年。趙州觀音院從諗禪師示寂。壽百二十。諡真際禪師(見南泉。南岳第四世)○趙帥王公入院瞻禮。趙州坐而問之曰。大王會麼。王云。不會。師云。自小持齋身已老。見人無力下禪床。王尤加禮。翌日令客將傳語。師下床接之。侍者問其意。師曰。第一等人來禪床上接。第二等人來下禪床接。末等人來山門外接○勅沙門覺暉為左右街副僧錄(副職始此)。光化二年。撫州言。曹山有梵僧群集山頂。鄉民追之。皆飛行而去。遺其笠製甚奇古勅於其地建荷玉禪寺。

天復元年。山賊許恩作亂。至杭州徑山發國一禪師塔。見二甕合藏肉身髮長覆面。賊兵皆驚走。吳越王命重瘞之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 天復元年。山賊許恩作亂。至杭州徑山發國一禪師塔。見二甕合藏肉身髮長覆面。賊兵皆驚走。吳越王命重瘞之。

二年。洪州雲居道膺禪師示寂。諡弘覺(見洞山。清源第六世)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二年。洪州雲居道膺禪師示寂。諡弘覺(見洞山。清源第六世)。

三年。撫州曹山本寂禪師示寂。諡元證。師得法於洞山。世稱曹洞宗云○京兆鰕子和上。自印心於洞山。混迹閩中。日沿江岸拾鰕蜆以充食。暮臥白馬廟紙錢中。華嚴靜禪師夜入紙錢伺之。師至。靜把住問曰。如何是祖師西來意。師云。神前酒臺盤。靜禮謝而退。後入京師佯狂人間。神異莫測○韶州雲門文偃禪師聚徒千人。漢主劉氏召入內殿(都廣州)咨問法要。事以師禮。師得法於雪峯。號雲門宗(清源第七世)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三年。撫州曹山本寂禪師示寂。諡元證。師得法於洞山。世稱曹洞宗云○京兆鰕子和上。自印心於洞山。混迹閩中。日沿江岸拾鰕蜆以充食。暮臥白馬廟紙錢中。華嚴靜禪師夜入紙錢伺之。師至。靜把住問曰。如何是祖師西來意。師云。神前酒臺盤。靜禮謝而退。後入京師佯狂人間。神異莫測○韶州雲門文偃禪師聚徒千人。漢主劉氏召入內殿(都廣州)咨問法要。事以師禮。師得法於雪峯。號雲門宗(清源第七世)。

景宗(机昭宗第九子) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 景宗(机昭宗第九子)

天祐元年。誕節勅天下寺觀設齋。民間禁屠釣○呂洞賓遊華山。遇鐘離權授金丹及劍法。後過鄂州黃龍山。值機禪師上堂(清源八世)毅然問曰。一粒粟中藏世界。半升鐺內煮山川。此意何如。師曰。守屍鬼。洞賓曰。爭柰囊中有不死丹。師曰。饒經八萬劫終是落空亡。賓不服。夜飛劍以脇之。師已前知。以法衣蒙頭坐方丈。劍遶數匝。師手指之即墮地。賓前謝過。師詰之曰。半升鐺內即不問。如何是一粒粟中藏世界。賓忽有省。乃述偈以為謝曰。自從一見黃龍後。始覺從前錯用心(仙苑遺事)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 天祐元年。誕節勅天下寺觀設齋。民間禁屠釣○呂洞賓遊華山。遇鐘離權授金丹及劍法。後過鄂州黃龍山。值機禪師上堂(清源八世)毅然問曰。一粒粟中藏世界。半升鐺內煮山川。此意何如。師曰。守屍鬼。洞賓曰。爭柰囊中有不死丹。師曰。饒經八萬劫終是落空亡。賓不服。夜飛劍以脇之。師已前知。以法衣蒙頭坐方丈。劍遶數匝。師手指之即墮地。賓前謝過。師詰之曰。半升鐺內即不問。如何是一粒粟中藏世界。賓忽有省。乃述偈以為謝曰。自從一見黃龍後。始覺從前錯用心(仙苑遺事)。

五代梁(都洛陽) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 五代梁(都洛陽)

太祖(朱溫賜名全忠) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 太祖(朱溫賜名全忠)

開平元年。勅僧尼改屬祠部。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 開平元年。勅僧尼改屬祠部。

○泉州沙門智宣。往西竺求經。回詣闕進辟支佛骨貝葉梵經。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 ○泉州沙門智宣。往西竺求經。回詣闕進辟支佛骨貝葉梵經。

二年二月。雪峯義存禪師示寂。十一月玄沙師備禪師示寂。師得法於雪峯。晚居玄沙。學徒千人。應機接物垂二十年。閩王待以師禮。及終賜諡宗一。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二年二月。雪峯義存禪師示寂。十一月玄沙師備禪師示寂。師得法於雪峯。晚居玄沙。學徒千人。應機接物垂二十年。閩王待以師禮。及終賜諡宗一。

三年。大明節勅百官詣寺行香祝壽。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三年。大明節勅百官詣寺行香祝壽。

四年。吳王錢鏐幼子令因為僧。勅賜紫衣無相大師。加同三十臘。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四年。吳王錢鏐幼子令因為僧。勅賜紫衣無相大師。加同三十臘。

末帝(瑱) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 末帝(瑱)

貞明元年。東塔院沙門歸序進經論會要。詔編入大藏。賜演教大師。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 貞明元年。東塔院沙門歸序進經論會要。詔編入大藏。賜演教大師。

二年。吳越王鏐遣沙門清外同弟錢鏵。往四明阿育王山迎釋迦舍利塔。船泊西陵。塔夜放光浙江如晝。王躬迎至羅漢寺。廣陳供養。○四明奉化布袋和上。於岳林寺東廊坐盤石上而化葬於封山。既葬復有人見之東陽道中者。囑云。我誤持隻履來。可與持歸。歸而知師亡。眾視其穴唯隻履在焉。師初至不知所從。自稱名曰契此。蹙額皤腹。言人吉凶皆驗。常以拄杖荷布袋遊化廛市見物則乞。所得之物悉入袋中。有十六群兒譁逐之。爭掣其袋。或於人中打開袋。出鉢盂木履魚飯菜肉瓦石等物。撒下云。看看。又一一拈起云。者个是甚麼。又以紙包便穢云。者个是彌勒內院底。嘗在路上立。僧問作麼。師云。等个人來。曰來也。師於懷取一橘與之。僧擬接。復縮手云。汝不是者个人。有僧問。如何是祖師西來意。師放下布袋叉手立。僧云。莫別有在。師拈起布袋肩上行。因僧前行撫其背。僧回首。師云。與我一錢來。嘗於溷所示眾云。化緣造到不得於此大小二事。郡人蔣摩訶每與之遊。一日同浴於長汀。蔣見師背一眼撫之曰。汝是佛。師止之曰。勿說與人。師常經蔣念摩訶般若波羅蜜。故人間呼為摩訶居士云。師昔遊閩中。有陳居士者。供奉甚勤。問師年幾。曰我此布袋與虛空齊年。又問其故。曰我姓李。二月八日生。晉天禮初。莆田令王仁於閩中見之。遺一偈云。彌勒真彌勒。分身千百億。是時示時人。時人俱不識。後人有於墳塔之側得青甆淨瓶六環錫杖。藏之於寺。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二年。吳越王鏐遣沙門清外同弟錢鏵。往四明阿育王山迎釋迦舍利塔。船泊西陵。塔夜放光浙江如晝。王躬迎至羅漢寺。廣陳供養。○四明奉化布袋和上。於岳林寺東廊坐盤石上而化葬於封山。既葬復有人見之東陽道中者。囑云。我誤持隻履來。可與持歸。歸而知師亡。眾視其穴唯隻履在焉。師初至不知所從。自稱名曰契此。蹙額皤腹。言人吉凶皆驗。常以拄杖荷布袋遊化廛市見物則乞。所得之物悉入袋中。有十六群兒譁逐之。爭掣其袋。或於人中打開袋。出鉢盂木履魚飯菜肉瓦石等物。撒下云。看看。又一一拈起云。者个是甚麼。又以紙包便穢云。者个是彌勒內院底。嘗在路上立。僧問作麼。師云。等个人來。曰來也。師於懷取一橘與之。僧擬接。復縮手云。汝不是者个人。有僧問。如何是祖師西來意。師放下布袋叉手立。僧云。莫別有在。師拈起布袋肩上行。因僧前行撫其背。僧回首。師云。與我一錢來。嘗於溷所示眾云。化緣造到不得於此大小二事。郡人蔣摩訶每與之遊。一日同浴於長汀。蔣見師背一眼撫之曰。汝是佛。師止之曰。勿說與人。師常經蔣念摩訶般若波羅蜜。故人間呼為摩訶居士云。師昔遊閩中。有陳居士者。供奉甚勤。問師年幾。曰我此布袋與虛空齊年。又問其故。曰我姓李。二月八日生。晉天禮初。莆田令王仁於閩中見之。遺一偈云。彌勒真彌勒。分身千百億。是時示時人。時人俱不識。後人有於墳塔之側得青甆淨瓶六環錫杖。藏之於寺。

四年。西天三藏鉢怛羅至蜀。自言從摩伽陀國至益州。途經九萬九千三百八十里。時蜀主王建。光天元年也。三藏自言。已二百七十歲。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四年。西天三藏鉢怛羅至蜀。自言從摩伽陀國至益州。途經九萬九千三百八十里。時蜀主王建。光天元年也。三藏自言。已二百七十歲。

述曰。此方往五天者有二道焉。其一為西北路。自敦煌陽關經西域諸國。過葱嶺雪山入北天竺境。自昔漢騰蘭西來。唐奘師等東往之所經由是也。其二為西南路。自南海發舶至佛逝國羯茶國。西北至耽摩國東天竺境(是東竺南界。即海口升舶歸唐之所)自昔梁達磨西來。淨三藏會寧東往之所遊歷者是也。今鉢怛羅至蜀之路。乃當正西。即張騫所謂大夏東南去蜀不遠之說。比之兩路宜應稍近。而今所經歷約十萬里者。當是山川盤折。風俗不通。取道紆回。故十有餘年方得至蜀。以故來者。僅一鉢怛羅。而此方絕無一人取此路也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 述曰。此方往五天者有二道焉。其一為西北路。自敦煌陽關經西域諸國。過葱嶺雪山入北天竺境。自昔漢騰蘭西來。唐奘師等東往之所經由是也。其二為西南路。自南海發舶至佛逝國羯茶國。西北至耽摩國東天竺境(是東竺南界。即海口升舶歸唐之所)自昔梁達磨西來。淨三藏會寧東往之所遊歷者是也。今鉢怛羅至蜀之路。乃當正西。即張騫所謂大夏東南去蜀不遠之說。比之兩路宜應稍近。而今所經歷約十萬里者。當是山川盤折。風俗不通。取道紆回。故十有餘年方得至蜀。以故來者。僅一鉢怛羅。而此方絕無一人取此路也。

六年。陳州末尼聚眾反。立母乙為天子。朝廷發兵擒母乙斬之。其徒以不茹葷飲酒。夜聚婬穢。晝魔王踞坐。佛為洗足。云佛是大乘我法乃上上乘。其上慢不法有若此龍德元年。勅天下毋得私度僧尼。願出家者。入京城比試經業。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 六年。陳州末尼聚眾反。立母乙為天子。朝廷發兵擒母乙斬之。其徒以不茹葷飲酒。夜聚婬穢。晝魔王踞坐。佛為洗足。云佛是大乘我法乃上上乘。其上慢不法有若此龍德元年。勅天下毋得私度僧尼。願出家者。入京城比試經業。

唐(都洛陽) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唐(都洛陽)

莊宗(李存勗) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 莊宗(李存勗)

同光元年。誕節勅僧錄慧江道士程紫霄。入內殿談論設千僧齋○鳳翔沙門道賢夢遊五竺見佛。指示此某國某聚落暨旦頓解五竺言音。傳粉壇法於世。人稱鳳翔阿闍梨法。清泰初。隨末帝入洛而終。塔於龍門。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 同光元年。誕節勅僧錄慧江道士程紫霄。入內殿談論設千僧齋○鳳翔沙門道賢夢遊五竺見佛。指示此某國某聚落暨旦頓解五竺言音。傳粉壇法於世。人稱鳳翔阿闍梨法。清泰初。隨末帝入洛而終。塔於龍門。

二年。勅三聖慧然禪師入內殿。諮問禪法。上曰。朕下大梁收得一顆無價寶珠未有人酬價。然曰。請陛下寶看。上以手舒幞頭角。然曰。帝王之寶誰敢酬價。帝說。遂亡。勅諡廣濟大師通寂之塔。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二年。勅三聖慧然禪師入內殿。諮問禪法。上曰。朕下大梁收得一顆無價寶珠未有人酬價。然曰。請陛下寶看。上以手舒幞頭角。然曰。帝王之寶誰敢酬價。帝說。遂亡。勅諡廣濟大師通寂之塔。

三年。騎將史銀鎗有戰功隨駕入洛。忽悟禪道。乞出家名契澄。賜號無學大師。以其居為立德院。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三年。騎將史銀鎗有戰功隨駕入洛。忽悟禪道。乞出家名契澄。賜號無學大師。以其居為立德院。

明宗(亶莊宗義弟) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 明宗(亶莊宗義弟)

天成元年。誕節勅僧錄雲辯。與道士入內殿談論。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 天成元年。誕節勅僧錄雲辯。與道士入內殿談論。

二年二月。帝每夕於宮中焚香祝天曰。某胡人因亂為眾所推。願天早生聖人為生民主。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二年二月。帝每夕於宮中焚香祝天曰。某胡人因亂為眾所推。願天早生聖人為生民主。

三年。閩主王延鈞素敬佛。是年度僧二萬人○漳州羅漢院桂琛禪師示寂。師得法於玄妙。末帝朝諡真應禪師(清源八世)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三年。閩主王延鈞素敬佛。是年度僧二萬人○漳州羅漢院桂琛禪師示寂。師得法於玄妙。末帝朝諡真應禪師(清源八世)。

末帝(阿明宗養子) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 末帝(阿明宗養子)

清泰元年二月。功德使奏。每遇誕節乞令州郡奏薦僧尼。立講經禪定持念文章議論。為四科試其能否。制可(洪容齋三筆引舊五代史)○建州崇安縣扣氷古佛名藻先。初見雪峰。携鳧此一包醬一罐以為獻。峯曰。包中何物。曰鳧。此何處得來。泥中。泥深多少。無丈數。還更有麼。轉深轉有。又問。罐中何物。師曰醬。何處得來。自合得。還熟也未。不較多。峯曰。汝異日必為王侯師。常夏月衣楮而坐。冬月扣氷而浴。因號扣氷。閩王延鈞請居瑞巖。經臨建州。刺史陳誨飯僧千人。問師曰。今日會中有異人乎。師曰。無有。明當為公致一大士。誨翌日具齋以俟。有老姥自外至。延居上席。飯訖竟去。師曰。此水藏菩薩也。有頃姥復來指師曰。辟支古佛何為饒舌。言訖不見。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 清泰元年二月。功德使奏。每遇誕節乞令州郡奏薦僧尼。立講經禪定持念文章議論。為四科試其能否。制可(洪容齋三筆引舊五代史)○建州崇安縣扣氷古佛名藻先。初見雪峰。携鳧此一包醬一罐以為獻。峯曰。包中何物。曰鳧。此何處得來。泥中。泥深多少。無丈數。還更有麼。轉深轉有。又問。罐中何物。師曰醬。何處得來。自合得。還熟也未。不較多。峯曰。汝異日必為王侯師。常夏月衣楮而坐。冬月扣氷而浴。因號扣氷。閩王延鈞請居瑞巖。經臨建州。刺史陳誨飯僧千人。問師曰。今日會中有異人乎。師曰。無有。明當為公致一大士。誨翌日具齋以俟。有老姥自外至。延居上席。飯訖竟去。師曰。此水藏菩薩也。有頃姥復來指師曰。辟支古佛何為饒舌。言訖不見。

二年。四明沙門子麟。往高麗百濟日本諸國。傳授天台教法。高麗遣使李仁日送麟還吳越王錢鏐令於郡城建院以安其眾。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二年。四明沙門子麟。往高麗百濟日本諸國。傳授天台教法。高麗遣使李仁日送麟還吳越王錢鏐令於郡城建院以安其眾。

晉(都汴) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 晉(都汴)

高祖(石敬塘) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 高祖(石敬塘)

天福二年。洛陽宣徽將朱崇。掘屋地得大石佛十軀。有碑云。唐垂拱六年造景福寺。崇大感窹。即舍所居以為寺○竦法師於國清為羲寂法師說止觀法門。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 天福二年。洛陽宣徽將朱崇。掘屋地得大石佛十軀。有碑云。唐垂拱六年造景福寺。崇大感窹。即舍所居以為寺○竦法師於國清為羲寂法師說止觀法門。

三年。以楊光遠為天下功德使。凡寺院皆屬焉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三年。以楊光遠為天下功德使。凡寺院皆屬焉。

四年。勅國忌宰臣百僚。詣寺行香飯僧。永以為式。漢中沙門可洪。進大藏經音義四百八十卷。勅入大藏○杭州天竺山沙門道翌。獲奇木造觀音大士像。有沙門從勳。自洛陽持古佛舍利置豪相中。其後舍利常見於頂冠。肉髻白光煥發。大著靈感。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四年。勅國忌宰臣百僚。詣寺行香飯僧。永以為式。漢中沙門可洪。進大藏經音義四百八十卷。勅入大藏○杭州天竺山沙門道翌。獲奇木造觀音大士像。有沙門從勳。自洛陽持古佛舍利置豪相中。其後舍利常見於頂冠。肉髻白光煥發。大著靈感。

少帝(厘貴高祖從子) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 少帝(厘貴高祖從子)

開運元年。勅為高祖寫大藏經。奉安明聖寺以資鴻福○六月吳越王錢弘佐。遣僧慧龜往雙林開善慧大士塔。得靈骨十六片紫金色舍利無數。紫芝生於甓床。雙虎伏於壙下。祥雲蔽山甘雨灑地。乃奉迎舍利靈骨并淨瓶香鑪扣門椎諸物。至錢唐安光冊殿供養。建龍華寺。以其骨塑大士像。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 開運元年。勅為高祖寫大藏經。奉安明聖寺以資鴻福○六月吳越王錢弘佐。遣僧慧龜往雙林開善慧大士塔。得靈骨十六片紫金色舍利無數。紫芝生於甓床。雙虎伏於壙下。祥雲蔽山甘雨灑地。乃奉迎舍利靈骨并淨瓶香鑪扣門椎諸物。至錢唐安光冊殿供養。建龍華寺。以其骨塑大士像。

三年。金陵上元縣人暴死。誤追入冥府。見唐先主被五木甚嚴。民大駭問。主何以如此。主曰。吾為宋齊丘所誤。殺和州降者千人。以冤被訴。民曰。臣誤追當還。主泣曰。吾囚此。聞鐘聲則苦暫息。汝歸語嗣君。凡寺院鳴鐘令延緩之。更能為造一鐘。尤為濟苦。民曰。下人何以取驗。主曰。吾曾受于闐瑞玉大王。於瓦官寺佛左膝以香泥藏之。時無知者。民既還而白。後主親詣瓦官剖膝。果得玉像。感泣慟[怡-台+辟]。即造一鐘於清涼寺。鐫其上云。薦烈祖孝高皇帝。脫幽出厄。以玉像建塔於蔣山。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三年。金陵上元縣人暴死。誤追入冥府。見唐先主被五木甚嚴。民大駭問。主何以如此。主曰。吾為宋齊丘所誤。殺和州降者千人。以冤被訴。民曰。臣誤追當還。主泣曰。吾囚此。聞鐘聲則苦暫息。汝歸語嗣君。凡寺院鳴鐘令延緩之。更能為造一鐘。尤為濟苦。民曰。下人何以取驗。主曰。吾曾受于闐瑞玉大王。於瓦官寺佛左膝以香泥藏之。時無知者。民既還而白。後主親詣瓦官剖膝。果得玉像。感泣慟[怡-台+辟]。即造一鐘於清涼寺。鐫其上云。薦烈祖孝高皇帝。脫幽出厄。以玉像建塔於蔣山。

漢(都晉陽) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 漢(都晉陽)

高祖(劉暠本名知遠) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 高祖(劉暠本名知遠)

天福十二年。上柱國郭令威。立金剛般若經碑於壽春。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 天福十二年。上柱國郭令威。立金剛般若經碑於壽春。

隱帝(承祐高祖猶子) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 隱帝(承祐高祖猶子)

乾祐元年。吳越王錢俶。奉天台沙門德韻為國師。申弟子之禮。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 乾祐元年。吳越王錢俶。奉天台沙門德韻為國師。申弟子之禮。

二年。雲門文偃禪師坐逝。塔全身於丈室。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二年。雲門文偃禪師坐逝。塔全身於丈室。

周(都汴) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 周(都汴)

太祖(郭令威) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 太祖(郭令威)

廣順元年。李守正叛河中。太祖親征。往麻衣道者語趙普曰。李侍中安得久。城下有三天子氣。未幾城陷。時世宗與本朝太祖俱侍行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 廣順元年。李守正叛河中。太祖親征。往麻衣道者語趙普曰。李侍中安得久。城下有三天子氣。未幾城陷。時世宗與本朝太祖俱侍行。

二年。勅誕節。宰臣百僚詣寺觀建祝壽道場。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二年。勅誕節。宰臣百僚詣寺觀建祝壽道場。

世宗(柴榮太祖養子) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世宗(柴榮太祖養子)

顯德元年。齊州開元寺義楚法師。進所撰釋氏六帖。勅付史館頒行。賜紫方袍。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 顯德元年。齊州開元寺義楚法師。進所撰釋氏六帖。勅付史館頒行。賜紫方袍。

二年四月。詔曰。釋氏真宗助世為善。將隆教法須辨否臧。自今不許私度僧尼。及親無侍養者不許出家。無勅寺舍並須停廢○九月以久不鑄錢。勅令除縣官法物軍器寺觀鐘磬鈸鐸之類。聽留外自餘民間銅器佛像。五十日內悉令輸官給其直。過期不輸五斤以上。其罪死。上謂侍臣曰。卿輩勿以毀佛為疑。夫佛以善道化人。苟至於善斯奉佛矣。彼銅像豈謂佛耶。且吾聞。佛志在利人。雖頭目猶舍以布施。若朕身可以濟民。亦非所惜也○是歲廢寺三千三百三十六所。以所毀像鑄周通錢○帝既并省寺院。勅男年十五已上。誦經百紙或讀五百紙。女年十三已上。誦經七十紙。或讀三百紙。陳狀出家。本郡考試以聞。詞部給牒方得剃度(此文見舊史。歐陽新史。並刪去弗存)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二年四月。詔曰。釋氏真宗助世為善。將隆教法須辨否臧。自今不許私度僧尼。及親無侍養者不許出家。無勅寺舍並須停廢○九月以久不鑄錢。勅令除縣官法物軍器寺觀鐘磬鈸鐸之類。聽留外自餘民間銅器佛像。五十日內悉令輸官給其直。過期不輸五斤以上。其罪死。上謂侍臣曰。卿輩勿以毀佛為疑。夫佛以善道化人。苟至於善斯奉佛矣。彼銅像豈謂佛耶。且吾聞。佛志在利人。雖頭目猶舍以布施。若朕身可以濟民。亦非所惜也○是歲廢寺三千三百三十六所。以所毀像鑄周通錢○帝既并省寺院。勅男年十五已上。誦經百紙或讀五百紙。女年十三已上。誦經七十紙。或讀三百紙。陳狀出家。本郡考試以聞。詞部給牒方得剃度(此文見舊史。歐陽新史。並刪去弗存)。

三年。帝召華山隱士陳摶問以飛升黃白之術。對曰。天子以治安天下為務。安用此為。乃遣還山。詔州縣常存問。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三年。帝召華山隱士陳摶問以飛升黃白之術。對曰。天子以治安天下為務。安用此為。乃遣還山。詔州縣常存問。

四年七月。金陵清涼文益禪師示寂。江南唐後主待以師禮。及終諡大法眼學者。號法眼宗(見羅漢珍師清源九世)○隱士譚景升居終南山。與陳摶為之友。著化書百十篇。窮括化原。久之仙去。嘗遊三茅山。至建業見宋齊丘。謂其有仙脫道骨。出書示之。屬為序於傳世。齊丘乃竊以自名。然未嘗悟道蘊也(齊丘相後唐二世)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四年七月。金陵清涼文益禪師示寂。江南唐後主待以師禮。及終諡大法眼學者。號法眼宗(見羅漢珍師清源九世)○隱士譚景升居終南山。與陳摶為之友。著化書百十篇。窮括化原。久之仙去。嘗遊三茅山。至建業見宋齊丘。謂其有仙脫道骨。出書示之。屬為序於傳世。齊丘乃竊以自名。然未嘗悟道蘊也(齊丘相後唐二世)。

述曰。曾慥作集仙傳言。陳希夷稱其友。譚景升作化書。又云齊丘。竊取以為名。世人不能知其妄。此殆與向秀注莊子郭象竊之以自名。二事蓋相類。不幾於盜乎。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 述曰。曾慥作集仙傳言。陳希夷稱其友。譚景升作化書。又云齊丘。竊取以為名。世人不能知其妄。此殆與向秀注莊子郭象竊之以自名。二事蓋相類。不幾於盜乎。

六年。初帝之毀像也。鎮州大悲極有靈應。詔下人莫敢近。帝聞之。自往其寺持斧鑱破面胸。觀者為之慄慄。及帝北征疽發於胸。亟歸京師遂殂(楊文公談苑)○汴都將士周百勝。年老家居。蔬食念佛。一夕夢黃衣吏追入大城至官府。主者令引觀地獄。見一人黑色臥大銕狀。獄卒持鑿破其胸灌以銅汁。叫聲不可聞。百勝懼念佛求退。追者曰。汝已是佛弟子不必懼。百勝問。囚者何人。答曰。此柴帝也。因毀像致此罰。百勝曰。我故君王也。何時得脫。追者曰。初錄其人。至時王責曰。世間周通錢盡時方脫此罪。追者引從故道出城門。聞寺鐘鳴遂覺。百勝常以語人。聞者為之悲惋(神應錄)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 六年。初帝之毀像也。鎮州大悲極有靈應。詔下人莫敢近。帝聞之。自往其寺持斧鑱破面胸。觀者為之慄慄。及帝北征疽發於胸。亟歸京師遂殂(楊文公談苑)○汴都將士周百勝。年老家居。蔬食念佛。一夕夢黃衣吏追入大城至官府。主者令引觀地獄。見一人黑色臥大銕狀。獄卒持鑿破其胸灌以銅汁。叫聲不可聞。百勝懼念佛求退。追者曰。汝已是佛弟子不必懼。百勝問。囚者何人。答曰。此柴帝也。因毀像致此罰。百勝曰。我故君王也。何時得脫。追者曰。初錄其人。至時王責曰。世間周通錢盡時方脫此罪。追者引從故道出城門。聞寺鐘鳴遂覺。百勝常以語人。聞者為之悲惋(神應錄)。

述曰。自昔佛法遭毀有四時焉。魏太武因司徒崔浩。焚毀經像阬戮沙門。既而崔浩要斬。太武身感癘疾。竟為常侍宗愛所弑。文成嗣位。復大興佛法(其一)周武因衛元嵩。毀經像塔寺敺沙門反俗。厥後杜祈入冥。見周武地獄受苦求救之事。宣帝嗣興佛法復盛(其二)唐武宗因趙歸真。毀像廢寺僧尼還俗。帝後疽發背而殂。時穆陵尉稱。天符以李炎毀佛。有奪壽去位之報。歸真等皆被誅戮。宣宗即位佛法大興(其三)周世宗毀像鑄錢廢拆寺院。疽發胸而殂。人見在獄受苦。有周通錢盡方得脫罪之語(其四)越五年。我太祖皇帝飛龍在天。首詔天下復寺立像。遣沙門求法西天。館梵僧翻傳貝葉。建精藍濟戰士之魄。造經版壽大藏之傳。當國家多事。而於弘贊佛道無所不舉。及。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 述曰。自昔佛法遭毀有四時焉。魏太武因司徒崔浩。焚毀經像阬戮沙門。既而崔浩要斬。太武身感癘疾。竟為常侍宗愛所弑。文成嗣位。復大興佛法(其一)周武因衛元嵩。毀經像塔寺敺沙門反俗。厥後杜祈入冥。見周武地獄受苦求救之事。宣帝嗣興佛法復盛(其二)唐武宗因趙歸真。毀像廢寺僧尼還俗。帝後疽發背而殂。時穆陵尉稱。天符以李炎毀佛。有奪壽去位之報。歸真等皆被誅戮。宣宗即位佛法大興(其三)周世宗毀像鑄錢廢拆寺院。疽發胸而殂。人見在獄受苦。有周通錢盡方得脫罪之語(其四)越五年。我太祖皇帝飛龍在天。首詔天下復寺立像。遣沙門求法西天。館梵僧翻傳貝葉。建精藍濟戰士之魄。造經版壽大藏之傳。當國家多事。而於弘贊佛道無所不舉。及。

太宗繼體。度童子十七萬人。建譯經院製聖教序。賜天下無名伽藍之額。建開寶大塔舍利之藏。暨真宗在朝。聖德遐被。五天咸貢梵典。昭陳天禧。度僧二十四萬。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 太宗繼體。度童子十七萬人。建譯經院製聖教序。賜天下無名伽藍之額。建開寶大塔舍利之藏。暨真宗在朝。聖德遐被。五天咸貢梵典。昭陳天禧。度僧二十四萬。

仁宗踐阼。光贊上乘謹翻譯之功。廣藏宮之卷詞臣國。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 仁宗踐阼。光贊上乘謹翻譯之功。廣藏宮之卷詞臣國。

佛祖統紀卷第四十二(終) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛祖統紀卷第四十二(終)

○詔羅浮山軒轅集入見。帝問曰。先生長年何道致此。對曰。屏聲色去滋味。一哀樂廣惠澤則可與天地合體日月齊明。是為長年不俟別求。久之請還山。帝曰。朕臨天下可聞其數否。集橫書四十字。後乃得四十年。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 ○詔羅浮山軒轅集入見。帝問曰。先生長年何道致此。對曰。屏聲色去滋味。一哀樂廣惠澤則可與天地合體日月齊明。是為長年不俟別求。久之請還山。帝曰。朕臨天下可聞其數否。集橫書四十字。後乃得四十年。