佛祖統紀卷第四十 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛祖統紀卷第四十

宋咸淳四明東湖沙門志磐撰 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 宋咸淳四明東湖沙門志磐撰

法運通塞志第十七之七 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 法運通塞志第十七之七

中宗(顯高宗第七子) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 中宗(顯高宗第七子)

神龍元年。詔韶州慧能禪師入京不就○詔天下試經度人。山陰靈隱僧童大義。年十二誦法華經。試中第一。義學止觀于左溪。臨終坐亡。天樂來迎○勅遣使迎韶州慧能禪師入京行道。師表辭以疾因就賜袈裟瓶鉢。以諭主上嚮慕之意○詔義淨三藏。於內道場譯孔雀呪王經。御製聖教序以冠經首。上昔居房部。祈念藥師如來。遂蒙降祉。因命師譯藥師七佛經。上自筆受。師譯經凡五十六部○中書門下平章事房融貶高州。至南海遇印度沙門般剌密諦。遂止制止寺。譯大佛頂首楞嚴經。融為筆受○九月祀明堂大赦。詔曰。如聞道觀皆畫化胡成佛之相。諸寺亦畫老君之形。兩教尊容互有毀辱。深為不然。自今並須毀除。其化胡經屢朝禁斷。今後有留此偽經。及諸記錄有言化胡者。並與削除。違者準勅科罪。弘道觀者。桓彥道表留化胡經。勅曰。朕志在還淳情存去偽。頃以萬幾之暇尋三教。道德二篇之說。空有二諦之談。莫不敷暢玄門闡揚妙理。何假化胡之偽。方盛老子之宗。義有乖違。事須除削。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 神龍元年。詔韶州慧能禪師入京不就○詔天下試經度人。山陰靈隱僧童大義。年十二誦法華經。試中第一。義學止觀于左溪。臨終坐亡。天樂來迎○勅遣使迎韶州慧能禪師入京行道。師表辭以疾因就賜袈裟瓶鉢。以諭主上嚮慕之意○詔義淨三藏。於內道場譯孔雀呪王經。御製聖教序以冠經首。上昔居房部。祈念藥師如來。遂蒙降祉。因命師譯藥師七佛經。上自筆受。師譯經凡五十六部○中書門下平章事房融貶高州。至南海遇印度沙門般剌密諦。遂止制止寺。譯大佛頂首楞嚴經。融為筆受○九月祀明堂大赦。詔曰。如聞道觀皆畫化胡成佛之相。諸寺亦畫老君之形。兩教尊容互有毀辱。深為不然。自今並須毀除。其化胡經屢朝禁斷。今後有留此偽經。及諸記錄有言化胡者。並與削除。違者準勅科罪。弘道觀者。桓彥道表留化胡經。勅曰。朕志在還淳情存去偽。頃以萬幾之暇尋三教。道德二篇之說。空有二諦之談。莫不敷暢玄門闡揚妙理。何假化胡之偽。方盛老子之宗。義有乖違。事須除削。

述曰。永嘉謝守灝。述老君實錄。引諸書言。老子數數下生。商高宗時生於亳州。乘鹿升天(一也)商紂時降於岐山。至周武王為柱史。昭王二十二年。度關授尹令道德經。西遊不反(二也)昭王二十五年。復降於蜀李本官家。二十七年。與尹子會于成都青羊肆。往西域化胡。於于闐國升天(三也。已上並實錄引。守灝孝宗時人。林靈素舊徒也)史記定王三年生於楚苦縣。為柱下史。孔子朝周問禮。敬王元年入關。為尹令說道德五千言與尹子。西之流沙(四也)此前後降生事跡不可言無。昭定兩時皆說為尹令說道德經。若取孔子同時則且以後文為正議曰。駁化胡之偽有九說焉。史記老子傳。著書五千言而去。莫知所終。本傳注引列仙傳云。尹喜老子俱之流沙。莫知所終。今刊行列仙傳。乃於流沙下增化胡二字。一繆也。尹子作老子西昇經云。聞竺乾有古皇先生。吾之師也。今實錄不欲師佛。乃改為吾之身也。二繆也。化胡經說。老子至罽賓化胡剃髮。當昭王二十七年。是時佛生方二歲。世間未聞有佛。不應罽賓有剃髮事。三繆也。偽經又言。老君勅尹子化丈六金身。名曰佛陀。為胡王授五戒。本云化胡。今乃化尹子成佛。四繆也。偽經言。浮圖寂滅永為陰靈。神仙飛升長生不滅。本云化胡成佛。不應讚仙毀佛。五繆也。偽經言。老君命梵天煩陀王。以二莊時下生為佛。釋迦本降自兜率天。當昭王甲寅歲。既無煩陀之稱。又非梵天而降。六繆也。偽經言。尹子化舍利弗賓頭盧善女天九十五種等。此諸人自是釋迦弟子。不應云尹子所化。造偽經者。亦不知舍利弗為何義。七繆也。實錄妄謂。弟子守佛冢者為喪門。羅什改作桑門沙門。老君遣北斗降魔。故稱穢迹金剛。又謂。仙道為教外別傳。此皆假竊佛經妄立議論。八繆也。實錄不識佛壽長遠。見光明經壽命短促方八十年。不知何義。便取此言譏佛滅之速。九繆也。老子下為法師上為天主。一切諸天無不事佛。今道家雖欲尊道重天。而立論失理。反成謗佛之咎。可不畏哉。昔王符偽造此經。死墮地獄。閻王訶云。世間偽經毀盡汝罪方脫。今人撰實錄者。方盛引偽文。甘與王符同一受罪。可不悲哉(偽經諸說。略見所引。更不別錄)北朝魏孝明。唐高宗中宗。屢朝毀除顯是偽說。獨武后朝八學士議不能區別。尚須細評。故世欲存老子化胡者。當作二說。一審其時。二據其文。何謂審其時。須知佛生於昭王時。老子生於定王時。至景王時孔子朝周問禮於老子。此時在佛後三伯年。可言有佛可言化胡。何謂據其文。列仙傳云。老子尹子俱之流沙(古本無化胡字)漢襄楷傳云。老子入夷狄為浮 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 述曰。永嘉謝守灝。述老君實錄。引諸書言。老子數數下生。商高宗時生於亳州。乘鹿升天(一也)商紂時降於岐山。至周武王為柱史。昭王二十二年。度關授尹令道德經。西遊不反(二也)昭王二十五年。復降於蜀李本官家。二十七年。與尹子會于成都青羊肆。往西域化胡。於于闐國升天(三也。已上並實錄引。守灝孝宗時人。林靈素舊徒也)史記定王三年生於楚苦縣。為柱下史。孔子朝周問禮。敬王元年入關。為尹令說道德五千言與尹子。西之流沙(四也)此前後降生事跡不可言無。昭定兩時皆說為尹令說道德經。若取孔子同時則且以後文為正議曰。駁化胡之偽有九說焉。史記老子傳。著書五千言而去。莫知所終。本傳注引列仙傳云。尹喜老子俱之流沙。莫知所終。今刊行列仙傳。乃於流沙下增化胡二字。一繆也。尹子作老子西昇經云。聞竺乾有古皇先生。吾之師也。今實錄不欲師佛。乃改為吾之身也。二繆也。化胡經說。老子至罽賓化胡剃髮。當昭王二十七年。是時佛生方二歲。世間未聞有佛。不應罽賓有剃髮事。三繆也。偽經又言。老君勅尹子化丈六金身。名曰佛陀。為胡王授五戒。本云化胡。今乃化尹子成佛。四繆也。偽經言。浮圖寂滅永為陰靈。神仙飛升長生不滅。本云化胡成佛。不應讚仙毀佛。五繆也。偽經言。老君命梵天煩陀王。以二莊時下生為佛。釋迦本降自兜率天。當昭王甲寅歲。既無煩陀之稱。又非梵天而降。六繆也。偽經言。尹子化舍利弗賓頭盧善女天九十五種等。此諸人自是釋迦弟子。不應云尹子所化。造偽經者。亦不知舍利弗為何義。七繆也。實錄妄謂。弟子守佛冢者為喪門。羅什改作桑門沙門。老君遣北斗降魔。故稱穢迹金剛。又謂。仙道為教外別傳。此皆假竊佛經妄立議論。八繆也。實錄不識佛壽長遠。見光明經壽命短促方八十年。不知何義。便取此言譏佛滅之速。九繆也。老子下為法師上為天主。一切諸天無不事佛。今道家雖欲尊道重天。而立論失理。反成謗佛之咎。可不畏哉。昔王符偽造此經。死墮地獄。閻王訶云。世間偽經毀盡汝罪方脫。今人撰實錄者。方盛引偽文。甘與王符同一受罪。可不悲哉(偽經諸說。略見所引。更不別錄)北朝魏孝明。唐高宗中宗。屢朝毀除顯是偽說。獨武后朝八學士議不能區別。尚須細評。故世欲存老子化胡者。當作二說。一審其時。二據其文。何謂審其時。須知佛生於昭王時。老子生於定王時。至景王時孔子朝周問禮於老子。此時在佛後三伯年。可言有佛可言化胡。何謂據其文。列仙傳云。老子尹子俱之流沙(古本無化胡字)漢襄楷傳云。老子入夷狄為浮

圖之化。晉高士傳。魏典略。西戎傳。皆言。老子化戎俗為浮圖。隋史。西域傳。魏宋雲西行記。唐太子實錄。皆言于闐有毘摩寺是老子化胡處。唐則天時。沙門慧澄乞毀化胡經。勅劉如睿八學士各為議狀。皆言漢隋諸書所載。化胡是實。不當除削。今詳諸書。言老子入西域止在于闐葱嶺之東。正是胡鄉無可疑者。若欲實其事。則當為之語。曰老子本迦葉尊者。釋迦遣化東土。先說世間道德五千言。以熟機緣(義見大藏冢墓因緣經并輔行)後反西域。以佛道勸化胡俗令成佛道。如此言之方為合理。昔王符據諸書造經。若獨引于闐胡地之國。猶可取信。至廣說罽賓維衛。不識此是梵種。胡梵相去二萬里。豈當混濫如此。偽說敗績不少。前列九繆。有能立難者。吾當截舌以謝。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 圖之化。晉高士傳。魏典略。西戎傳。皆言。老子化戎俗為浮圖。隋史。西域傳。魏宋雲西行記。唐太子實錄。皆言于闐有毘摩寺是老子化胡處。唐則天時。沙門慧澄乞毀化胡經。勅劉如睿八學士各為議狀。皆言漢隋諸書所載。化胡是實。不當除削。今詳諸書。言老子入西域止在于闐葱嶺之東。正是胡鄉無可疑者。若欲實其事。則當為之語。曰老子本迦葉尊者。釋迦遣化東土。先說世間道德五千言。以熟機緣(義見大藏冢墓因緣經并輔行)後反西域。以佛道勸化胡俗令成佛道。如此言之方為合理。昔王符據諸書造經。若獨引于闐胡地之國。猶可取信。至廣說罽賓維衛。不識此是梵種。胡梵相去二萬里。豈當混濫如此。偽說敗績不少。前列九繆。有能立難者。吾當截舌以謝。

二年。勅萬回禪師賜號法雲公圓通大士○北宗神秀國師示寂於東都天宮寺。諡大通禪師。師得法於五祖。自武后朝召居內道場。至帝禮以國師。宰相張說問法。執弟子禮○二月勅造聖善寺。沙門慧範。補正議大夫。封上庸郡公。法藏慧珍九人。並朝大夫。封縣公。官給奉祿。一同正員(奉音鳳俸俗)勅菩提流志。於佛光殿譯經。上御法筵親臨筆受。百僚侍坐。妃后同瞻○五月賜嵩嶽慧安國師紫摩納衣。度弟子十四人。後三年亡。壽百二十八歲○詔七朝忌辰於內殿設齋行香○聖善寺成。勅上庸公慧範。如銀青光祿大夫充寺主。沙門萬歲加朝散大夫封縣公。充都維那。沙門廣清。檢校殿中監充功德使。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二年。勅萬回禪師賜號法雲公圓通大士○北宗神秀國師示寂於東都天宮寺。諡大通禪師。師得法於五祖。自武后朝召居內道場。至帝禮以國師。宰相張說問法。執弟子禮○二月勅造聖善寺。沙門慧範。補正議大夫。封上庸郡公。法藏慧珍九人。並朝大夫。封縣公。官給奉祿。一同正員(奉音鳳俸俗)勅菩提流志。於佛光殿譯經。上御法筵親臨筆受。百僚侍坐。妃后同瞻○五月賜嵩嶽慧安國師紫摩納衣。度弟子十四人。後三年亡。壽百二十八歲○詔七朝忌辰於內殿設齋行香○聖善寺成。勅上庸公慧範。如銀青光祿大夫充寺主。沙門萬歲加朝散大夫封縣公。充都維那。沙門廣清。檢校殿中監充功德使。

三年。勅高安令崔思亮往泗州迎僧伽大師。師西域何國人。高宗時來洛陽。行化至泗州。城民賀跋捨宅為寺。師令掘地得碑云。齊李龍捨宅建香積寺。又獲金佛。師曰。普照王佛也。因名普照王。上以天后諱改普光王。師既至。尊為國師。出居薦福寺。帝及百僚皆稱弟子。度弟子慧儼慧岸木叉。御書寺額○勅文綱律師入大內安居行道○勅菩提流志於西崇福寺譯寶積經。修文舘學士武平一充翻經使。盧藏用等潤文○詔律師道岸入宮為妃主授歸戒。帝至諸師皆避席。岸獨長揖。帝高其操。命圖形于林光宮。為之御讚。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三年。勅高安令崔思亮往泗州迎僧伽大師。師西域何國人。高宗時來洛陽。行化至泗州。城民賀跋捨宅為寺。師令掘地得碑云。齊李龍捨宅建香積寺。又獲金佛。師曰。普照王佛也。因名普照王。上以天后諱改普光王。師既至。尊為國師。出居薦福寺。帝及百僚皆稱弟子。度弟子慧儼慧岸木叉。御書寺額○勅文綱律師入大內安居行道○勅菩提流志於西崇福寺譯寶積經。修文舘學士武平一充翻經使。盧藏用等潤文○詔律師道岸入宮為妃主授歸戒。帝至諸師皆避席。岸獨長揖。帝高其操。命圖形于林光宮。為之御讚。

四年三月三日。僧伽大師坐亡。勅於薦福寺漆身起塔。忽臭氣滿城。詔令送歸泗州。俄芬芳帝里。上問萬回。僧伽何人。曰觀音化身也。○五月大旱。勅菩提流志於崇福寺結壇祈雨。三日大澍(音注時雨)○詔於化度寺設無遮大會○菩提流志進新譯經。帝於林光殿賜齋。觀沙門議論。勅畫工張訓。圖翻經大德及眾學士于殿壁。親製讚辭。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四年三月三日。僧伽大師坐亡。勅於薦福寺漆身起塔。忽臭氣滿城。詔令送歸泗州。俄芬芳帝里。上問萬回。僧伽何人。曰觀音化身也。○五月大旱。勅菩提流志於崇福寺結壇祈雨。三日大澍(音注時雨)○詔於化度寺設無遮大會○菩提流志進新譯經。帝於林光殿賜齋。觀沙門議論。勅畫工張訓。圖翻經大德及眾學士于殿壁。親製讚辭。

睿宗(旦高宗第八子) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 睿宗(旦高宗第八子)

景雲元年。高祖舊第興聖宮有柿樹。枯瘁歲久。至是重榮。乃大赦天下。賜百官封爵。普度僧道三萬人。帝初受內禪。請法藏法師從受菩薩戒。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 景雲元年。高祖舊第興聖宮有柿樹。枯瘁歲久。至是重榮。乃大赦天下。賜百官封爵。普度僧道三萬人。帝初受內禪。請法藏法師從受菩薩戒。

二年。勅菩提流志同法藏塵外等。於北苑甘露亭譯大寶積經。宰相張說。右丞盧藏用。博士賀知章。中書侍郎陸象先。尚書郭元振。侍中魏知古。潤文監護○勅貴妃公主家。始建功德院○法雲公萬回坐亡。贈司徒虢國公。勅葬西京香積寺。回當則天朝延入禁中賜錦衣。令宮人給侍。莊惠太子生。則天抱示之。回曰。此西域樹精養之宜兄弟。安樂公主怙韋后將謀逆。回遇之途。望塵唾之曰。腥氣不可近。後安樂果被誅。玄宗在藩謁之。回撫其背曰。五十年太平天子。睿宗為相王每出。回告市人曰。天子來矣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二年。勅菩提流志同法藏塵外等。於北苑甘露亭譯大寶積經。宰相張說。右丞盧藏用。博士賀知章。中書侍郎陸象先。尚書郭元振。侍中魏知古。潤文監護○勅貴妃公主家。始建功德院○法雲公萬回坐亡。贈司徒虢國公。勅葬西京香積寺。回當則天朝延入禁中賜錦衣。令宮人給侍。莊惠太子生。則天抱示之。回曰。此西域樹精養之宜兄弟。安樂公主怙韋后將謀逆。回遇之途。望塵唾之曰。腥氣不可近。後安樂果被誅。玄宗在藩謁之。回撫其背曰。五十年太平天子。睿宗為相王每出。回告市人曰。天子來矣。

先天元年。西天沙門婆羅請然燈供佛。帝御延熹門臨觀。燈輪高二十丈。點金銀燈五百盞。望之若華樹○菩提流志等進新譯寶積經百二十卷。御製聖教序以冠經首○十一月。賢首法師法藏亡。贈鴻臚卿葬神和原。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 先天元年。西天沙門婆羅請然燈供佛。帝御延熹門臨觀。燈輪高二十丈。點金銀燈五百盞。望之若華樹○菩提流志等進新譯寶積經百二十卷。御製聖教序以冠經首○十一月。賢首法師法藏亡。贈鴻臚卿葬神和原。

二年。勅採訪使王志愔。應諸郡無勅寺院並令毀拆。初沙門慧雲望隋河北有異氣。乃入汴州。至司馬園池見水中有上天宮闕。欲謀建寺。乃化緣鑄丈六彌勒像。貿鄭景宅為院。掘地獲碑云。北齊天保六年。立建國寺。因名曰建國。志愔至雲禮像泣告。像忽放光。志愔以事聞。帝亦預有瑞夢與所奏冥符。以自相王龍飛。因賜名大相國寺○八月能禪師於新州國恩寺坐亡。反葬于韶州曹溪。而建塔焉。世稱六祖。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二年。勅採訪使王志愔。應諸郡無勅寺院並令毀拆。初沙門慧雲望隋河北有異氣。乃入汴州。至司馬園池見水中有上天宮闕。欲謀建寺。乃化緣鑄丈六彌勒像。貿鄭景宅為院。掘地獲碑云。北齊天保六年。立建國寺。因名曰建國。志愔至雲禮像泣告。像忽放光。志愔以事聞。帝亦預有瑞夢與所奏冥符。以自相王龍飛。因賜名大相國寺○八月能禪師於新州國恩寺坐亡。反葬于韶州曹溪。而建塔焉。世稱六祖。

玄宗(隆基睿宗三子) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 玄宗(隆基睿宗三子)

開元元年。勅以寢殿材建安國寺彌勒佛殿。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 開元元年。勅以寢殿材建安國寺彌勒佛殿。

二年正月。自中宗以來貴戚奏度人為僧。富戶彊丁多削髮以避徭役。紫微令姚崇上書請禁度僧。言佛不在外悟之由心。行事利益使蒼生安穩。是謂佛理。上從之。命有司沙汰僧尼偽濫者。萬二千人。並令還俗。勅百官毋得創寺。民間毋得鑄佛寫經。須者就寺贖取○二月勅僧道致敬父母。四月罷致敬。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二年正月。自中宗以來貴戚奏度人為僧。富戶彊丁多削髮以避徭役。紫微令姚崇上書請禁度僧。言佛不在外悟之由心。行事利益使蒼生安穩。是謂佛理。上從之。命有司沙汰僧尼偽濫者。萬二千人。並令還俗。勅百官毋得創寺。民間毋得鑄佛寫經。須者就寺贖取○二月勅僧道致敬父母。四月罷致敬。

述曰。自晉成帝至隋煬。凡四詔沙門致敬王者。遠法師謂。袈裟非朝宗之服。瞻法師謂。僧無敬俗之典。遂寢其事。自唐太宗明皇。凡二詔僧道致敬父母。既時停罷。然不聞當時以何為議。豈不曰若。稽之佛典。出家之士尊居三寶為世福田尚使父母反拜。豈當違佛制而狥一時之立法。停罷之議不出此義。自明皇至我朝。無復為此非議者矣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 述曰。自晉成帝至隋煬。凡四詔沙門致敬王者。遠法師謂。袈裟非朝宗之服。瞻法師謂。僧無敬俗之典。遂寢其事。自唐太宗明皇。凡二詔僧道致敬父母。既時停罷。然不聞當時以何為議。豈不曰若。稽之佛典。出家之士尊居三寶為世福田尚使父母反拜。豈當違佛制而狥一時之立法。停罷之議不出此義。自明皇至我朝。無復為此非議者矣。

三年。詔一行禪師入見。帝諮以安國撫民之道。及出世法要。稱為天師(天子之師)帝問。國祚何如。對曰。鑾輿有萬里行社稷終吉。以金合進曰至萬里即開視乃當歸少許耳。祿山之亂帝幸成都。至萬里橋悟當歸之讖。洗然忘憂。終吉者至昭宗而絕。以曾封吉王也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三年。詔一行禪師入見。帝諮以安國撫民之道。及出世法要。稱為天師(天子之師)帝問。國祚何如。對曰。鑾輿有萬里行社稷終吉。以金合進曰至萬里即開視乃當歸少許耳。祿山之亂帝幸成都。至萬里橋悟當歸之讖。洗然忘憂。終吉者至昭宗而絕。以曾封吉王也。

四年。西天無畏三藏來。先是睿宗聞師名。遣將軍史獻出玉門迎候。至是帝夢異僧來謁。命圖其容于壁。及師入見與壁像不異。帝說餙內道場居之。尊為教主。師譯出毘盧遮那等經。密教一宗於茲為盛○日本國遣沙門元昉入中國求法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四年。西天無畏三藏來。先是睿宗聞師名。遣將軍史獻出玉門迎候。至是帝夢異僧來謁。命圖其容于壁。及師入見與壁像不異。帝說餙內道場居之。尊為教主。師譯出毘盧遮那等經。密教一宗於茲為盛○日本國遣沙門元昉入中國求法。

七年西天三藏金剛智。循南海至廣州。來京師召見。勅居慈恩寺。智傳龍樹瑜伽密教。所至必結壇灌頂度人。禱雨禳災尤彰感驗○長安罔極寺沙門慧日遊西天還。進佛真容梵夾。召見內殿說法開悟帝心。賜號慈愍三藏。法師所經七十國。往返二十年○三月長者李通玄。以華嚴大經諸家疏義繁衍。乃持新譯經往太原高山奴宅造論。經三年。日食十棗柏葉餅一枚。世號棗柏大士。將齎經往韓莊。忽見一虎當道。長者以經置其背。引登方山土龕處其中室無燈燭口出白光炳照製作。有兩女子日供食一盤及紙墨。坐亡之日。白光自頂上徹太微。所造論四十卷(藏中有長者事迹一卷)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 七年西天三藏金剛智。循南海至廣州。來京師召見。勅居慈恩寺。智傳龍樹瑜伽密教。所至必結壇灌頂度人。禱雨禳災尤彰感驗○長安罔極寺沙門慧日遊西天還。進佛真容梵夾。召見內殿說法開悟帝心。賜號慈愍三藏。法師所經七十國。往返二十年○三月長者李通玄。以華嚴大經諸家疏義繁衍。乃持新譯經往太原高山奴宅造論。經三年。日食十棗柏葉餅一枚。世號棗柏大士。將齎經往韓莊。忽見一虎當道。長者以經置其背。引登方山土龕處其中室無燈燭口出白光炳照製作。有兩女子日供食一盤及紙墨。坐亡之日。白光自頂上徹太微。所造論四十卷(藏中有長者事迹一卷)。

八年。北天竺不空三藏。循南海至京師。於慈恩寺傳瑜伽大法於金剛智○五月京師人多疫病。醫王韋老師施藥以救。無不瘥。師每存心發願。人覩之者病為。上聞之召愈見禮。為藥王菩薩。老師者。疏勒國人。西域常衣毳袍腰懸數百胡盧。頂紗巾持黎杖。一黑犬同行。自云已五百年。堯舜殷湯周秦漢唐。凡七度化身來救貧病。其犬一日化為黑龍。背負老師冲天而去。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 八年。北天竺不空三藏。循南海至京師。於慈恩寺傳瑜伽大法於金剛智○五月京師人多疫病。醫王韋老師施藥以救。無不瘥。師每存心發願。人覩之者病為。上聞之召愈見禮。為藥王菩薩。老師者。疏勒國人。西域常衣毳袍腰懸數百胡盧。頂紗巾持黎杖。一黑犬同行。自云已五百年。堯舜殷湯周秦漢唐。凡七度化身來救貧病。其犬一日化為黑龍。背負老師冲天而去。

九年。詔一行禪師造大衍歷。刑和璞謂尹愔曰。漢洛下閎云。後八百年當差一日(音叉錯也)必有聖人出而正之。今一行造歷正其差謬。洛下之言信矣。後六年亡。諡大慧禪師○于闐沙門智嚴來譯經四部○姚崇薨。遺令云。佛以清淨慈悲為本。而愚者寫經造像冀以求福。汝曹勿効無知子追薦冥福。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 九年。詔一行禪師造大衍歷。刑和璞謂尹愔曰。漢洛下閎云。後八百年當差一日(音叉錯也)必有聖人出而正之。今一行造歷正其差謬。洛下之言信矣。後六年亡。諡大慧禪師○于闐沙門智嚴來譯經四部○姚崇薨。遺令云。佛以清淨慈悲為本。而愚者寫經造像冀以求福。汝曹勿効無知子追薦冥福。

述曰。佛道何在。必於伽藍經像沙門奉法之徒。以寓見之。而後可以行清淨慈悲之化。崇不知此道。而且獨任虛理以飾陋見。故其當軸也。則禁度僧創寺鑄佛寫經。其屬纊也。則遺令戒兒曹勿舉佛事。使得君如魏太武以逞其堅僻之志。則亦當時一崔浩。不令之終也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 述曰。佛道何在。必於伽藍經像沙門奉法之徒。以寓見之。而後可以行清淨慈悲之化。崇不知此道。而且獨任虛理以飾陋見。故其當軸也。則禁度僧創寺鑄佛寫經。其屬纊也。則遺令戒兒曹勿舉佛事。使得君如魏太武以逞其堅僻之志。則亦當時一崔浩。不令之終也。

十四年。日本國沙門榮睿普照至揚州。奉國主命以僧伽梨十領施中國高行律師。鑒真受其衣。感外國有佛種。遂與睿等附𮎌而東。既至。王迎勞之。館於毘盧遮那殿。請其授歸戒。夫人群臣以次稟授。日本律教始行於此。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十四年。日本國沙門榮睿普照至揚州。奉國主命以僧伽梨十領施中國高行律師。鑒真受其衣。感外國有佛種。遂與睿等附𮎌而東。既至。王迎勞之。館於毘盧遮那殿。請其授歸戒。夫人群臣以次稟授。日本律教始行於此。

十五年。勅天下村坊佛堂小者。並拆除之。功德移入近寺堂大者。皆令封閉。公私望風。凡大屋大像亦被殘毀。勅下豫州。新息令李虛方醉而州符至。大怒約胥正敢毀拆者斬。虛行事多違戾。非有意全佛屋也。後病死。既歛聞棺中指戞聲。母促開之乃生。時暑月身頗瘡爛月餘方愈。自言。初為兩吏拘至王庭。見前新息吏。亡經年矣。謂虛曰。長官殺害為心。今當受報。虛聞大懼請救。吏曰。去歲拆佛堂。長官界內獨全。此功德彌天。不合此間追攝。王若問但以此對。頃之見王。有人持一通案。吏讀曰。李虛專學割羊脚。合杖一百仍割身肉。虛曰。去歲勅毀佛堂。虛界內獨存之。願此功德以折前罪。王驚曰。審有此不。吏白有福簿在天堂。王令檢之。吏讀曰。去年毀拆佛堂。新息一縣獨存。合折一生無數罪惡延年三十。言畢罪簿火出焚之略盡。乃勅兩吏送還。後三十無疾而終(太平廣記)○菩提流志亡。年百五十六歲。諡一切遍知三藏。贈鴻臚卿○房琯為盧氏宰。道士邢和璞與之出遊。過夏口入廢寺坐古松下。使人掘地得甕中所藏婁師德與永禪師書畫。謂琯曰。頗憶此耶。琯恍然悟前身為永師也○遂州任善病亡。同數俗人一僧俱至閻王所。僧曰。常誦金剛經。王即合掌。忽有五色雲迎僧升天。冥官謂善曰。汝亦曾誦二十一遍。即令放還。又漣水趙璧入京舉選。路逢亡妻。言今在冥司受罪不可言。我衣裝在阿家處。可取賣造金剛經一部。璧如其言。始及半卷因過墓所。見老人稱是地主。曰汝妻昨日已得生天(金剛感驗錄)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十五年。勅天下村坊佛堂小者。並拆除之。功德移入近寺堂大者。皆令封閉。公私望風。凡大屋大像亦被殘毀。勅下豫州。新息令李虛方醉而州符至。大怒約胥正敢毀拆者斬。虛行事多違戾。非有意全佛屋也。後病死。既歛聞棺中指戞聲。母促開之乃生。時暑月身頗瘡爛月餘方愈。自言。初為兩吏拘至王庭。見前新息吏。亡經年矣。謂虛曰。長官殺害為心。今當受報。虛聞大懼請救。吏曰。去歲拆佛堂。長官界內獨全。此功德彌天。不合此間追攝。王若問但以此對。頃之見王。有人持一通案。吏讀曰。李虛專學割羊脚。合杖一百仍割身肉。虛曰。去歲勅毀佛堂。虛界內獨存之。願此功德以折前罪。王驚曰。審有此不。吏白有福簿在天堂。王令檢之。吏讀曰。去年毀拆佛堂。新息一縣獨存。合折一生無數罪惡延年三十。言畢罪簿火出焚之略盡。乃勅兩吏送還。後三十無疾而終(太平廣記)○菩提流志亡。年百五十六歲。諡一切遍知三藏。贈鴻臚卿○房琯為盧氏宰。道士邢和璞與之出遊。過夏口入廢寺坐古松下。使人掘地得甕中所藏婁師德與永禪師書畫。謂琯曰。頗憶此耶。琯恍然悟前身為永師也○遂州任善病亡。同數俗人一僧俱至閻王所。僧曰。常誦金剛經。王即合掌。忽有五色雲迎僧升天。冥官謂善曰。汝亦曾誦二十一遍。即令放還。又漣水趙璧入京舉選。路逢亡妻。言今在冥司受罪不可言。我衣裝在阿家處。可取賣造金剛經一部。璧如其言。始及半卷因過墓所。見老人稱是地主。曰汝妻昨日已得生天(金剛感驗錄)。

十七年。勅天下僧尼三歲一造籍(供帳始此)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十七年。勅天下僧尼三歲一造籍(供帳始此)。

述曰。出家學道要在從師受戒。為之制初未嘗掛名於官籍。自漢明至唐初莫不皆然。至則天延載始令二眾隷祠部。而明皇正觀始令三歲造籍。肅宗至德復令鬻牒。謂之香水錢。逮我本朝南渡則又創免丁之賦。謂之清間錢。嘻律言非我所制。餘方為清淨者不得不行。豈如來以佛眼觀末世為吾徒者。當勉順國法乎。嘻。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 述曰。出家學道要在從師受戒。為之制初未嘗掛名於官籍。自漢明至唐初莫不皆然。至則天延載始令二眾隷祠部。而明皇正觀始令三歲造籍。肅宗至德復令鬻牒。謂之香水錢。逮我本朝南渡則又創免丁之賦。謂之清間錢。嘻律言非我所制。餘方為清淨者不得不行。豈如來以佛眼觀末世為吾徒者。當勉順國法乎。嘻。

十八年。左溪朗禪師為荊溪湛然禪師說止觀法門○詔天下寺觀。建天長節祝壽道場○西京崇福寺沙門智昇。進所撰開元釋教錄二十卷。以五千四十八卷為定數。勅附入大藏○武功縣丞蘇珪。常誦金剛經。合家五十口皆蔬食。妻崔氏以瘦悴竊食肉。變為骨骾。氣絕斂十日。復蘇言。見閻王責曰。汝夫是肉身菩薩。何為盜食肉。賴有誦經之功。延壽二十年。可歸以語諸人。時帝聞之。亦發心持經。從化者甚眾○沙門海通於嘉州大江之濱鑿石為彌勒佛像。高三百六十尺。覆以九層之閣。扁其寺曰陵雲。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十八年。左溪朗禪師為荊溪湛然禪師說止觀法門○詔天下寺觀。建天長節祝壽道場○西京崇福寺沙門智昇。進所撰開元釋教錄二十卷。以五千四十八卷為定數。勅附入大藏○武功縣丞蘇珪。常誦金剛經。合家五十口皆蔬食。妻崔氏以瘦悴竊食肉。變為骨骾。氣絕斂十日。復蘇言。見閻王責曰。汝夫是肉身菩薩。何為盜食肉。賴有誦經之功。延壽二十年。可歸以語諸人。時帝聞之。亦發心持經。從化者甚眾○沙門海通於嘉州大江之濱鑿石為彌勒佛像。高三百六十尺。覆以九層之閣。扁其寺曰陵雲。

二十年。金剛智三藏亡。諡灌頂國師。弟子不空三藏奉遺教。復回天竺至師子國。遇龍樹受十八會灌頂之法及經論五百餘部○初是西晉時有僧義興。於鄮縣東南三十里山谷間立佛祠於巖上。至是高僧法睿案故迹造精舍於山之東麓。祕書萬齊融建多寶塔於西南隅。師居其處日誦法華。感太白化天童送供。夜遶塔行道。人見師身與塔齊。因號太白禪師。名其山曰天童(世傳啟禪師開山者誤)○勅末尼本是邪見。妄託佛教。既是西湖師法。其徒自行。不須科罰。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二十年。金剛智三藏亡。諡灌頂國師。弟子不空三藏奉遺教。復回天竺至師子國。遇龍樹受十八會灌頂之法及經論五百餘部○初是西晉時有僧義興。於鄮縣東南三十里山谷間立佛祠於巖上。至是高僧法睿案故迹造精舍於山之東麓。祕書萬齊融建多寶塔於西南隅。師居其處日誦法華。感太白化天童送供。夜遶塔行道。人見師身與塔齊。因號太白禪師。名其山曰天童(世傳啟禪師開山者誤)○勅末尼本是邪見。妄託佛教。既是西湖師法。其徒自行。不須科罰。

述曰。佛言。九十六種外道。佛道為正。是知餘皆邪法無足議者。末尼既是邪見。朝廷便須禁止。今乃縱其自行不加科罰。曾不思此立有染其習者。邪以傳邪適足為佛法之混濫。嘻不知當時君臣。何其不能區別耶。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 述曰。佛言。九十六種外道。佛道為正。是知餘皆邪法無足議者。末尼既是邪見。朝廷便須禁止。今乃縱其自行不加科罰。曾不思此立有染其習者。邪以傳邪適足為佛法之混濫。嘻不知當時君臣。何其不能區別耶。

二十一年。南山道宣律師出刪定四分戒本。出家之士得以誦習。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二十一年。南山道宣律師出刪定四分戒本。出家之士得以誦習。

二十三年。無畏三藏示寂。塔於龍門之西山。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二十三年。無畏三藏示寂。塔於龍門之西山。

二十四年。勅頒御註金剛般若經於天下○中書奏令天下僧尼隷鴻臚寺○吳道玄字道子。妙窮丹青。大略宗張僧繇。上召入供奉。於景公寺畫地獄變。都人咸觀皆懼罪修善。兩市屠沽不售(今世有石本道子觀音)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二十四年。勅頒御註金剛般若經於天下○中書奏令天下僧尼隷鴻臚寺○吳道玄字道子。妙窮丹青。大略宗張僧繇。上召入供奉。於景公寺畫地獄變。都人咸觀皆懼罪修善。兩市屠沽不售(今世有石本道子觀音)。

二十五年。勅僧尼仍隷祠部。道士隸宗正寺。以李宗屬皇籍也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二十五年。勅僧尼仍隷祠部。道士隸宗正寺。以李宗屬皇籍也。

二十六年。勅天下諸郡立龍興開元二寺○沙門法秀夢異僧勸置袈裟五百領施回向寺及覺異之。遂匃人造及其數。忽一日遇僧曰。吾導汝入回向寺。隨之入終南山。見崖半朱門高聳。榜曰回向。趨入見上方老宿。諸僧相勞問。秀出袈裟遍寺施之。老宿引入空房謂曰。此唐天子舊室。命侍者取玉蕭至。曰向居此好聲樂。謫為人間主。久當復歸。囑秀曰。汝持玉蕭袈裟歸獻唐天子。秀還詣闕表上之。帝取簫調弄宛如宿御(高僧傳)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二十六年。勅天下諸郡立龍興開元二寺○沙門法秀夢異僧勸置袈裟五百領施回向寺及覺異之。遂匃人造及其數。忽一日遇僧曰。吾導汝入回向寺。隨之入終南山。見崖半朱門高聳。榜曰回向。趨入見上方老宿。諸僧相勞問。秀出袈裟遍寺施之。老宿引入空房謂曰。此唐天子舊室。命侍者取玉蕭至。曰向居此好聲樂。謫為人間主。久當復歸。囑秀曰。汝持玉蕭袈裟歸獻唐天子。秀還詣闕表上之。帝取簫調弄宛如宿御(高僧傳)。

二十七年。勅天下僧道。遇國忌就龍興寺行道散齋。千秋節祝壽就開元寺。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二十七年。勅天下僧道。遇國忌就龍興寺行道散齋。千秋節祝壽就開元寺。

二十八年。吉州清源行思禪師坐亡。師得法於六祖。僖宗朝追諡弘濟禪師歸真之塔二十九年。河南采訪使齊澣言。至道可尊。當從宗仰。未免鞭撻。有辱形儀。其僧道有過者。欲望一準僧道格律處分(音分處置得所)所由州縣不得擅行決罪。奏可○不空三藏自師子國復來廣州。采訪使劉巨濟。請建灌頂壇法。感文殊現身度人至千萬數。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二十八年。吉州清源行思禪師坐亡。師得法於六祖。僖宗朝追諡弘濟禪師歸真之塔二十九年。河南采訪使齊澣言。至道可尊。當從宗仰。未免鞭撻。有辱形儀。其僧道有過者。欲望一準僧道格律處分(音分處置得所)所由州縣不得擅行決罪。奏可○不空三藏自師子國復來廣州。采訪使劉巨濟。請建灌頂壇法。感文殊現身度人至千萬數。

天寶元年。西域康居(音渠)大石五國。入寇安西(唐朝置安東安西安南安北四府)帝召不空三藏入內。持誦仁王護國密語。上親秉香罏。方二七遍。上見神人可五百餘立於殿廷。師曰。此北天毘沙門王第二子獨健。副陛下禱往救安西。請設食發遣。四月安西奏云。二月十一日。城東北黑雲中見金甲人身丈餘。空中皷角聲振天地。寇人帳幙間有金鼠齧斷弓弦。五國即時奔潰。須臾見城樓上天王見形。上令驗之。即誦呪日也(今城樓軍營立天王者因此)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 天寶元年。西域康居(音渠)大石五國。入寇安西(唐朝置安東安西安南安北四府)帝召不空三藏入內。持誦仁王護國密語。上親秉香罏。方二七遍。上見神人可五百餘立於殿廷。師曰。此北天毘沙門王第二子獨健。副陛下禱往救安西。請設食發遣。四月安西奏云。二月十一日。城東北黑雲中見金甲人身丈餘。空中皷角聲振天地。寇人帳幙間有金鼠齧斷弓弦。五國即時奔潰。須臾見城樓上天王見形。上令驗之。即誦呪日也(今城樓軍營立天王者因此)。

二年。勅羅浮山佛經所載。是華首菩薩住處。可特立延祥寺華首臺明月戒壇○初沙門楚金。於京師千福寺誦法華經。至寶塔品。身心泊然寶塔忽現。乃禪坐六年誓建斯塔。下基之日眾聞天樂異香。帝於禁夢虛空有楚金二字。以問群臣。咸以師對。乃親書多寶塔額。賜縑緡以助役。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二年。勅羅浮山佛經所載。是華首菩薩住處。可特立延祥寺華首臺明月戒壇○初沙門楚金。於京師千福寺誦法華經。至寶塔品。身心泊然寶塔忽現。乃禪坐六年誓建斯塔。下基之日眾聞天樂異香。帝於禁夢虛空有楚金二字。以問群臣。咸以師對。乃親書多寶塔額。賜縑緡以助役。

三載。千福寺建多寶塔成。感五色雲籠塔上。萬眾瞻禮。楚金復集大德於塔下行法華三昧。感獲舍利三千七十粒○勅諸郡開元寺鑄皇帝等身金銅佛像○召司空山本淨禪師。至闕。問禪宗要旨。勅住白蓮寺○南岳懷讓禪師示寂。諡大慧禪師最勝輪之塔。師得法於六祖。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三載。千福寺建多寶塔成。感五色雲籠塔上。萬眾瞻禮。楚金復集大德於塔下行法華三昧。感獲舍利三千七十粒○勅諸郡開元寺鑄皇帝等身金銅佛像○召司空山本淨禪師。至闕。問禪宗要旨。勅住白蓮寺○南岳懷讓禪師示寂。諡大慧禪師最勝輪之塔。師得法於六祖。

四載。勅波斯經教出自大秦。其兩京波斯寺宜改大秦○召中岳道士吳筠入見。問以道要。對曰。深於道者無如老子五千文。復問神仙治鍊之法對曰。此野人事。積歲月以求之。非人主所宜留意。時內侍高力士素事佛。毀於上前。遂辭還茅山。筠以見斥。造論以毀釋氏。浙西觀察使陳少遊。請法師神邕決之。邕約面論邪正。旗皷纔臨筠竟敗北。邕遂著翻邪論以攻餘黨。少遊聞於朝。命邕為僧統(邕嗣左溪)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四載。勅波斯經教出自大秦。其兩京波斯寺宜改大秦○召中岳道士吳筠入見。問以道要。對曰。深於道者無如老子五千文。復問神仙治鍊之法對曰。此野人事。積歲月以求之。非人主所宜留意。時內侍高力士素事佛。毀於上前。遂辭還茅山。筠以見斥。造論以毀釋氏。浙西觀察使陳少遊。請法師神邕決之。邕約面論邪正。旗皷纔臨筠竟敗北。邕遂著翻邪論以攻餘黨。少遊聞於朝。命邕為僧統(邕嗣左溪)。

五載。師子國遣使來朝獻貝葉大般若經瓔珞白㲲。五勅不空三藏居鴻臚寺。入內為帝行灌頂法。時久不雨。師立壇作法。大雨遍洽。復禁止大風。風即隨止。六載。勅天下僧尼屬兩街功德使。始令祠部給牒用綾素。勅天下寺院。擇真行童子。每郡度三人。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 五載。師子國遣使來朝獻貝葉大般若經瓔珞白㲲。五勅不空三藏居鴻臚寺。入內為帝行灌頂法。時久不雨。師立壇作法。大雨遍洽。復禁止大風。風即隨止。六載。勅天下僧尼屬兩街功德使。始令祠部給牒用綾素。勅天下寺院。擇真行童子。每郡度三人。

十四載。上以北方稟氣剛毅列剎多習騎射。詔沙門辯才。為臨壇教授用加訓導。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十四載。上以北方稟氣剛毅列剎多習騎射。詔沙門辯才。為臨壇教授用加訓導。

肅宗(亨玄宗第三子) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 肅宗(亨玄宗第三子)

至德元載。正月范陽節度使安祿山反。五月玄宗太子百官。發長安將幸蜀至馬嵬百姓數千人請太子留東破賊室。金城沙門道平。力勸議兵靈武。以圖收復。遂以平為金吾大將軍。至臨皐屢與賊戰大破之。事定行封平固辭。乃勅住崇福興慶二寺。賜紫衣金帛。七月太子即位於靈武。尊玄宗為太上皇○帝在靈武。以軍須不足。宰相裴冕請鬻僧道度牒。謂之香水錢(賣牒始)○時寇難方盛。或勸帝宜憑佛祐。詔沙門百人。入行宮朝夕諷唄。帝一夕夢沙門身金色誦寶勝如來。以問左右。或對曰。賀蘭白草谷有新羅僧無漏常誦此名。召見行在。既而不空至。遂并留之託以祈福○杜鴻漸奏。辯才住龍興寺。詔加朔方管內教授○上皇駐蹕成都。內侍高力士奏。城南市有僧英幹。於廣衢施粥以救貧餒。願國運再清克復疆土。欲於府東立寺為國崇福。上皇說御書大聖慈寺額。賜田一千畝。勅新羅全禪師為立規制。凡九十六院。八千五百區。全禪師後往池州九華山坐逝。全身不壞骨如金鎖。壽九十九○十二月。上皇自成都還京師○詔沙門元皎。於鳳翔開元寺建藥師道場。忽會中生李樹四十九莖。皎等表賀。勅答曰。瑞李滋繁國興之兆。生處伽藍之內。亦知覺樹之榮感此殊祥。與師同慶○詔迎鳳翔法門寺佛骨入禁中立道場。命沙門朝夕讚禮。勅五岳各建寺。妙選高行為之主。白衣誦經百紙。賜明經出身為僧。時僧標中首選。或納錢百緡者。許請牒剃度○羅浮山沙門慧常。因采茶入山洞。見金字榜羅漢聖寺。居中三日而出。乃在茅山人間五年矣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 至德元載。正月范陽節度使安祿山反。五月玄宗太子百官。發長安將幸蜀至馬嵬百姓數千人請太子留東破賊室。金城沙門道平。力勸議兵靈武。以圖收復。遂以平為金吾大將軍。至臨皐屢與賊戰大破之。事定行封平固辭。乃勅住崇福興慶二寺。賜紫衣金帛。七月太子即位於靈武。尊玄宗為太上皇○帝在靈武。以軍須不足。宰相裴冕請鬻僧道度牒。謂之香水錢(賣牒始)○時寇難方盛。或勸帝宜憑佛祐。詔沙門百人。入行宮朝夕諷唄。帝一夕夢沙門身金色誦寶勝如來。以問左右。或對曰。賀蘭白草谷有新羅僧無漏常誦此名。召見行在。既而不空至。遂并留之託以祈福○杜鴻漸奏。辯才住龍興寺。詔加朔方管內教授○上皇駐蹕成都。內侍高力士奏。城南市有僧英幹。於廣衢施粥以救貧餒。願國運再清克復疆土。欲於府東立寺為國崇福。上皇說御書大聖慈寺額。賜田一千畝。勅新羅全禪師為立規制。凡九十六院。八千五百區。全禪師後往池州九華山坐逝。全身不壞骨如金鎖。壽九十九○十二月。上皇自成都還京師○詔沙門元皎。於鳳翔開元寺建藥師道場。忽會中生李樹四十九莖。皎等表賀。勅答曰。瑞李滋繁國興之兆。生處伽藍之內。亦知覺樹之榮感此殊祥。與師同慶○詔迎鳳翔法門寺佛骨入禁中立道場。命沙門朝夕讚禮。勅五岳各建寺。妙選高行為之主。白衣誦經百紙。賜明經出身為僧。時僧標中首選。或納錢百緡者。許請牒剃度○羅浮山沙門慧常。因采茶入山洞。見金字榜羅漢聖寺。居中三日而出。乃在茅山人間五年矣。

乾元元年(復稱年)勅不空三藏入內。為帝灌頂授戒法。感大樂說菩薩放光證戒。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 乾元元年(復稱年)勅不空三藏入內。為帝灌頂授戒法。感大樂說菩薩放光證戒。

二年三月。詔天下州軍。臨江帶郭上下五里置放生池。凡八十一所。昇州刺使顏真卿撰碑云。動者植者水居陸居。舉天下以為池。罄域中而蒙福。乘陀羅尼加持之力。竭煩惱海生死之津○詔南陽慧忠禪師入見。勅居千福寺。號稱國師。上問。師在曹溪得何法。師曰。陛下見空中一片雲麼。上曰見。師云。釘釘著懸挂著(五祖戒師代云。好事不如無)上問。如何是十身調御。師起立云。還會麼。上云。不會。師顧左右云。與老僧過淨瓶來。上元元年。勅中使往韶州曹溪迎六祖衣鉢。入內供養○吳興沙門抱玉入京受戒。帝夢吳僧誦法華經口出五色光。翌旦師入關。關吏問何來。答曰。善誦法華遠來受戒。關令以聞。帝召見果夢中所見者。賜坐誦經。至隨喜品。口角放光五色。帝大說。令別築香壇特為受戒。賜名大光。封天下上座○勅僧尼朝會。毋得稱臣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二年三月。詔天下州軍。臨江帶郭上下五里置放生池。凡八十一所。昇州刺使顏真卿撰碑云。動者植者水居陸居。舉天下以為池。罄域中而蒙福。乘陀羅尼加持之力。竭煩惱海生死之津○詔南陽慧忠禪師入見。勅居千福寺。號稱國師。上問。師在曹溪得何法。師曰。陛下見空中一片雲麼。上曰見。師云。釘釘著懸挂著(五祖戒師代云。好事不如無)上問。如何是十身調御。師起立云。還會麼。上云。不會。師顧左右云。與老僧過淨瓶來。上元元年。勅中使往韶州曹溪迎六祖衣鉢。入內供養○吳興沙門抱玉入京受戒。帝夢吳僧誦法華經口出五色光。翌旦師入關。關吏問何來。答曰。善誦法華遠來受戒。關令以聞。帝召見果夢中所見者。賜坐誦經。至隨喜品。口角放光五色。帝大說。令別築香壇特為受戒。賜名大光。封天下上座○勅僧尼朝會。毋得稱臣。

洪覺範曰。嵩明教每歎沙門高尚。見天子無臣禮。自唐令瑫首壞其端(此事未見所出)歷世因之。於是不疑彼山林逸士天子猶不得臣之。況沙門之道尊居三寶為世歸依者乎。故正宗記之表。首尾言臣某。以存故事。其間自敘則止稱名。當時公卿莫不重其高識。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 洪覺範曰。嵩明教每歎沙門高尚。見天子無臣禮。自唐令瑫首壞其端(此事未見所出)歷世因之。於是不疑彼山林逸士天子猶不得臣之。況沙門之道尊居三寶為世歸依者乎。故正宗記之表。首尾言臣某。以存故事。其間自敘則止稱名。當時公卿莫不重其高識。

述曰。易曰。不事王侯高尚其事。記曰。儒有上不臣天子。下不事諸侯。後漢王儒仲被徵見光武。稱名不臣。有司問其故。對曰。天子有所不臣。夫儒生隱士。尚知以道自高。況世外學佛名居福田。豈當臣事世主自取污辱。若肅宗者。可謂知尊釋氏。深識大體者矣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 述曰。易曰。不事王侯高尚其事。記曰。儒有上不臣天子。下不事諸侯。後漢王儒仲被徵見光武。稱名不臣。有司問其故。對曰。天子有所不臣。夫儒生隱士。尚知以道自高。況世外學佛名居福田。豈當臣事世主自取污辱。若肅宗者。可謂知尊釋氏。深識大體者矣。

召沙門子隣入禁中講經。賜紫服充供奉。初師遊學歸寧。以母亡三載。詣泰山祠誦蓮經。誓見天齊王。王見形曰。師生時母多食鷄卵。取白傳頭瘡。坐是之由在獄受苦。隣悲號求免。王曰。往鄮山禮阿育王塔。或可原也。隣即到山寺哀訴。禮至四萬拜。聞空中聲。仰視見亡母。乘雲氣謝之曰。承汝之力已得生忉利天。今寺後峯翠微庵。即師棲止處○尚書左丞王維與弟縉。皆篤志奉佛。素衣蔬食。別墅在輞川。甞吟遊其間。母喪。表請以輞川第為佛寺。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 召沙門子隣入禁中講經。賜紫服充供奉。初師遊學歸寧。以母亡三載。詣泰山祠誦蓮經。誓見天齊王。王見形曰。師生時母多食鷄卵。取白傳頭瘡。坐是之由在獄受苦。隣悲號求免。王曰。往鄮山禮阿育王塔。或可原也。隣即到山寺哀訴。禮至四萬拜。聞空中聲。仰視見亡母。乘雲氣謝之曰。承汝之力已得生忉利天。今寺後峯翠微庵。即師棲止處○尚書左丞王維與弟縉。皆篤志奉佛。素衣蔬食。別墅在輞川。甞吟遊其間。母喪。表請以輞川第為佛寺。

寶應元年。河南尼真如。屬祿山之亂避地楚州。月夜二皂衣引東行升天。至大城見天帝(當是帝釋天主)諸天王(當是三十二天王。及四門天王)相謂曰。下方喪亂殺戮過多。請以第二藏寶鎮其國。乃具以寶名及鎮法授真如。令前二吏導其歸。如以狀白之州。其寶十三枚。皆白玉寶珠。置日中白光屬天。夜則如月。其名曰玄黃天符穀璧如意珠玉印碧色寶等。刺史崔侁表上之。帝謂太子曰。上天眷祐有德者。乃克當之。汝以楚王入為太子。今楚州獻寶。天將以祚汝也。乃悉以寶授之。改元寶應。賜真如寶和太師。勅長安立寶應金輪寺。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 寶應元年。河南尼真如。屬祿山之亂避地楚州。月夜二皂衣引東行升天。至大城見天帝(當是帝釋天主)諸天王(當是三十二天王。及四門天王)相謂曰。下方喪亂殺戮過多。請以第二藏寶鎮其國。乃具以寶名及鎮法授真如。令前二吏導其歸。如以狀白之州。其寶十三枚。皆白玉寶珠。置日中白光屬天。夜則如月。其名曰玄黃天符穀璧如意珠玉印碧色寶等。刺史崔侁表上之。帝謂太子曰。上天眷祐有德者。乃克當之。汝以楚王入為太子。今楚州獻寶。天將以祚汝也。乃悉以寶授之。改元寶應。賜真如寶和太師。勅長安立寶應金輪寺。

述曰。自肅宗至昭宗。凡十三帝而唐亡。是知十三寶之賜。所以昭其祚也。史雖載之不知其為天肇之讖也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 述曰。自肅宗至昭宗。凡十三帝而唐亡。是知十三寶之賜。所以昭其祚也。史雖載之不知其為天肇之讖也。

佛祖統紀卷第四十(終) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛祖統紀卷第四十(終)

初葉法善。幼歲溺水死。後三年還家。去青童引見老君。故久甞在石室遇神人曰。子本紫微左仙卿。謫居人世。宜立功以濟人。我奉老君命。授汝以一三五之法。高宗召拜上卿。不就。乞為道士。後入西山修道。景龍中神人又降。傳老君之命曰。汝當輔睿宗及開元帝。未可隱迹山林(時二帝本興而廟號年號皆預以告)。其年八月果召赴關。及後立相王為睿宗。而玄宗又繼統。凡吉凶動靜必預以奏。會吐蕃遣使貢寶凾曰。請陛下自開無令他人知機密。法善曰。此是凶器。宜令蕃使自開之。凾中駑發中蕃使立死。帝重之授銀青光祿大夫越國公。後尸解而去。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初葉法善。幼歲溺水死。後三年還家。去青童引見老君。故久甞在石室遇神人曰。子本紫微左仙卿。謫居人世。宜立功以濟人。我奉老君命。授汝以一三五之法。高宗召拜上卿。不就。乞為道士。後入西山修道。景龍中神人又降。傳老君之命曰。汝當輔睿宗及開元帝。未可隱迹山林(時二帝本興而廟號年號皆預以告)。其年八月果召赴關。及後立相王為睿宗。而玄宗又繼統。凡吉凶動靜必預以奏。會吐蕃遣使貢寶凾曰。請陛下自開無令他人知機密。法善曰。此是凶器。宜令蕃使自開之。凾中駑發中蕃使立死。帝重之授銀青光祿大夫越國公。後尸解而去。

六年。李筌至嵩山虎巖。得黃帝陰符經。讀數千遍不曉其義。甞過驪山下逢老母。於路旁見遺火燒樹。因自言曰。火生於木禍發必剋。筌驚問之。母曰。吾受此經三元六周甲子矣。筌具告所得。母曰。少年腦血未減。心影不遍。真吾弟子。乃坐石上為說其義曰。陰符三百字。百言演道。百言演法。百言演術。上有神仙抱一之道。中有富國安民之法。下有強兵戰勝之術。皆內出心機。外合人事。觀其精微。黃庭八景不足以為玄。察其至要。經傳子史不足以為文。任其巧智。孫吳韓白不足以為奇。非有道之士不可使聞之。故至人用之得其道。君子用之得其術。小人用之得其殃。如傳同好。必清齋而授之。本命日誦七遍。益心機加年壽。袖出一瓠令取水。瓠忽重沈於水。及還失母所在。但留麥飯。筌食之。自此絕粒。至開元間為江陵副使。後入名山訪道。不知所終。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 六年。李筌至嵩山虎巖。得黃帝陰符經。讀數千遍不曉其義。甞過驪山下逢老母。於路旁見遺火燒樹。因自言曰。火生於木禍發必剋。筌驚問之。母曰。吾受此經三元六周甲子矣。筌具告所得。母曰。少年腦血未減。心影不遍。真吾弟子。乃坐石上為說其義曰。陰符三百字。百言演道。百言演法。百言演術。上有神仙抱一之道。中有富國安民之法。下有強兵戰勝之術。皆內出心機。外合人事。觀其精微。黃庭八景不足以為玄。察其至要。經傳子史不足以為文。任其巧智。孫吳韓白不足以為奇。非有道之士不可使聞之。故至人用之得其道。君子用之得其術。小人用之得其殃。如傳同好。必清齋而授之。本命日誦七遍。益心機加年壽。袖出一瓠令取水。瓠忽重沈於水。及還失母所在。但留麥飯。筌食之。自此絕粒。至開元間為江陵副使。後入名山訪道。不知所終。

○上遣中書侍郎徐嶠齎璽書召方士張果。入見時。刑和璞善算術。知人壽夭。算果莫能測。師夜光者善視鬼。上與果密坐。夜光不能見。上聞飲堇汁無苦者真奇士(音謹附子毒也)。與之三巵。醺然如醉。顧左右曰。非嘉酒也。取鐵如意擊墮其齒。皆燋黑。出神藥傳其齗。寢頃之齒粲然如故。後懇辭還山。下制曰。張果先生。志造高尚。迹混光塵。問以道樞。深會宗極。宜升銀青光祿大夫。號通玄先生。後入恒山。不知所終(果在梁陳時相智者兄陳鍼者)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 ○上遣中書侍郎徐嶠齎璽書召方士張果。入見時。刑和璞善算術。知人壽夭。算果莫能測。師夜光者善視鬼。上與果密坐。夜光不能見。上聞飲堇汁無苦者真奇士(音謹附子毒也)。與之三巵。醺然如醉。顧左右曰。非嘉酒也。取鐵如意擊墮其齒。皆燋黑。出神藥傳其齗。寢頃之齒粲然如故。後懇辭還山。下制曰。張果先生。志造高尚。迹混光塵。問以道樞。深會宗極。宜升銀青光祿大夫。號通玄先生。後入恒山。不知所終(果在梁陳時相智者兄陳鍼者)。

○司馬承禎告化。勅諡貞一先生。睿宗時居天台。召入間道。對曰。為道曰損。上曰。治身可矣。治國若何。曰國猶身也。順物無私而天下理。上歎曰。廣成之言也。玄宗朝遣使迎至京受法籙。辭歸王屋山。有弟子焦靜遇仙女告之曰。子可謁東華青童君受三皇法。請名氏則貞一也。歸而謁之。先生欣然以授。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 ○司馬承禎告化。勅諡貞一先生。睿宗時居天台。召入間道。對曰。為道曰損。上曰。治身可矣。治國若何。曰國猶身也。順物無私而天下理。上歎曰。廣成之言也。玄宗朝遣使迎至京受法籙。辭歸王屋山。有弟子焦靜遇仙女告之曰。子可謁東華青童君受三皇法。請名氏則貞一也。歸而謁之。先生欣然以授。

八月。詔諡孔子為文宣王。南面坐釋奠用宮縣(禮記。凡始立學必釋奠于先聖先師。注釋奠者設薦饌酌奠也。先聖先師周公孔子。周禮王宮縣諸侯軒縣注宮縣鐘磬縣於筍虞者王宮縣四面諸侯去一面○鐘者宮音以象君也。鐘在虞曰縣音玄)。封顏子為兖國公。弟子皆追封公侯伯。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 八月。詔諡孔子為文宣王。南面坐釋奠用宮縣(禮記。凡始立學必釋奠于先聖先師。注釋奠者設薦饌酌奠也。先聖先師周公孔子。周禮王宮縣諸侯軒縣注宮縣鐘磬縣於筍虞者王宮縣四面諸侯去一面○鐘者宮音以象君也。鐘在虞曰縣音玄)。封顏子為兖國公。弟子皆追封公侯伯。

四月。帝夢老君玄元皇帝告曰。吾有像在京城西南。乃遣使至𥂕屋縣樓觀。見紫雲垂覆白光屬天。得玉像高三尺。迎置興慶宮。命有司寫玄元真容。分置諸郡開元觀○。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四月。帝夢老君玄元皇帝告曰。吾有像在京城西南。乃遣使至𥂕屋縣樓觀。見紫雲垂覆白光屬天。得玉像高三尺。迎置興慶宮。命有司寫玄元真容。分置諸郡開元觀○。

正月。詔諸州置玄元皇帝廟。令當州學生數內習道德經莊子列子文子。每年依明經舉送朝廷。置助教一人。九月御興慶門樓。親試明道德經莊子列子。時姚子彥等對策入第○。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 正月。詔諸州置玄元皇帝廟。令當州學生數內習道德經莊子列子文子。每年依明經舉送朝廷。置助教一人。九月御興慶門樓。親試明道德經莊子列子。時姚子彥等對策入第○。