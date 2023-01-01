佛祖統紀
宋 志磐撰54卷CBETA T2035大于一万字 76 h
向佛经 GPT 提问
第 40 卷
佛祖統紀卷第四十
佛祖統紀卷第四十
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
宋咸淳四明東湖沙門志磐撰
宋咸淳四明東湖沙門志磐撰
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
法運通塞志第十七之七
法運通塞志第十七之七
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
中宗(顯高宗第七子)
中宗(顯高宗第七子)
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
神龍元年。詔韶州慧能禪師入京不就○詔天下試經度人。山陰靈隱僧童大義。年十二誦法華經。試中第一。義學止觀于左溪。臨終坐亡。天樂來迎○勅遣使迎韶州慧能禪師入京行道。師表辭以疾因就賜袈裟瓶鉢。以諭主上嚮慕之意○詔義淨三藏。於內道場譯孔雀呪王經。御製聖教序以冠經首。上昔居房部。祈念藥師如來。遂蒙降祉。因命師譯藥師七佛經。上自筆受。師譯經凡五十六部○中書門下平章事房融貶高州。至南海遇印度沙門般剌密諦。遂止制止寺。譯大佛頂首楞嚴經。融為筆受○九月祀明堂大赦。詔曰。如聞道觀皆畫化胡成佛之相。諸寺亦畫老君之形。兩教尊容互有毀辱。深為不然。自今並須毀除。其化胡經屢朝禁斷。今後有留此偽經。及諸記錄有言化胡者。並與削除。違者準勅科罪。弘道觀者。桓彥道表留化胡經。勅曰。朕志在還淳情存去偽。頃以萬幾之暇尋三教。道德二篇之說。空有二諦之談。莫不敷暢玄門闡揚妙理。何假化胡之偽。方盛老子之宗。義有乖違。事須除削。
神龍元年。詔韶州慧能禪師入京不就○詔天下試經度人。山陰靈隱僧童大義。年十二誦法華經。試中第一。義學止觀于左溪。臨終坐亡。天樂來迎○勅遣使迎韶州慧能禪師入京行道。師表辭以疾因就賜袈裟瓶鉢。以諭主上嚮慕之意○詔義淨三藏。於內道場譯孔雀呪王經。御製聖教序以冠經首。上昔居房部。祈念藥師如來。遂蒙降祉。因命師譯藥師七佛經。上自筆受。師譯經凡五十六部○中書門下平章事房融貶高州。至南海遇印度沙門般剌密諦。遂止制止寺。譯大佛頂首楞嚴經。融為筆受○九月祀明堂大赦。詔曰。如聞道觀皆畫化胡成佛之相。諸寺亦畫老君之形。兩教尊容互有毀辱。深為不然。自今並須毀除。其化胡經屢朝禁斷。今後有留此偽經。及諸記錄有言化胡者。並與削除。違者準勅科罪。弘道觀者。桓彥道表留化胡經。勅曰。朕志在還淳情存去偽。頃以萬幾之暇尋三教。道德二篇之說。空有二諦之談。莫不敷暢玄門闡揚妙理。何假化胡之偽。方盛老子之宗。義有乖違。事須除削。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
述曰。永嘉謝守灝。述老君實錄。引諸書言。老子數數下生。商高宗時生於亳州。乘鹿升天(一也)商紂時降於岐山。至周武王為柱史。昭王二十二年。度關授尹令道德經。西遊不反(二也)昭王二十五年。復降於蜀李本官家。二十七年。與尹子會于成都青羊肆。往西域化胡。於于闐國升天(三也。已上並實錄引。守灝孝宗時人。林靈素舊徒也)史記定王三年生於楚苦縣。為柱下史。孔子朝周問禮。敬王元年入關。為尹令說道德五千言與尹子。西之流沙(四也)此前後降生事跡不可言無。昭定兩時皆說為尹令說道德經。若取孔子同時則且以後文為正議曰。駁化胡之偽有九說焉。史記老子傳。著書五千言而去。莫知所終。本傳注引列仙傳云。尹喜老子俱之流沙。莫知所終。今刊行列仙傳。乃於流沙下增化胡二字。一繆也。尹子作老子西昇經云。聞竺乾有古皇先生。吾之師也。今實錄不欲師佛。乃改為吾之身也。二繆也。化胡經說。老子至罽賓化胡剃髮。當昭王二十七年。是時佛生方二歲。世間未聞有佛。不應罽賓有剃髮事。三繆也。偽經又言。老君勅尹子化丈六金身。名曰佛陀。為胡王授五戒。本云化胡。今乃化尹子成佛。四繆也。偽經言。浮圖寂滅永為陰靈。神仙飛升長生不滅。本云化胡成佛。不應讚仙毀佛。五繆也。偽經言。老君命梵天煩陀王。以二莊時下生為佛。釋迦本降自兜率天。當昭王甲寅歲。既無煩陀之稱。又非梵天而降。六繆也。偽經言。尹子化舍利弗賓頭盧善女天九十五種等。此諸人自是釋迦弟子。不應云尹子所化。造偽經者。亦不知舍利弗為何義。七繆也。實錄妄謂。弟子守佛冢者為喪門。羅什改作桑門沙門。老君遣北斗降魔。故稱穢迹金剛。又謂。仙道為教外別傳。此皆假竊佛經妄立議論。八繆也。實錄不識佛壽長遠。見光明經壽命短促方八十年。不知何義。便取此言譏佛滅之速。九繆也。老子下為法師上為天主。一切諸天無不事佛。今道家雖欲尊道重天。而立論失理。反成謗佛之咎。可不畏哉。昔王符偽造此經。死墮地獄。閻王訶云。世間偽經毀盡汝罪方脫。今人撰實錄者。方盛引偽文。甘與王符同一受罪。可不悲哉(偽經諸說。略見所引。更不別錄)北朝魏孝明。唐高宗中宗。屢朝毀除顯是偽說。獨武后朝八學士議不能區別。尚須細評。故世欲存老子化胡者。當作二說。一審其時。二據其文。何謂審其時。須知佛生於昭王時。老子生於定王時。至景王時孔子朝周問禮於老子。此時在佛後三伯年。可言有佛可言化胡。何謂據其文。列仙傳云。老子尹子俱之流沙(古本無化胡字)漢襄楷傳云。老子入夷狄為浮
述曰。永嘉謝守灝。述老君實錄。引諸書言。老子數數下生。商高宗時生於亳州。乘鹿升天(一也)商紂時降於岐山。至周武王為柱史。昭王二十二年。度關授尹令道德經。西遊不反(二也)昭王二十五年。復降於蜀李本官家。二十七年。與尹子會于成都青羊肆。往西域化胡。於于闐國升天(三也。已上並實錄引。守灝孝宗時人。林靈素舊徒也)史記定王三年生於楚苦縣。為柱下史。孔子朝周問禮。敬王元年入關。為尹令說道德五千言與尹子。西之流沙(四也)此前後降生事跡不可言無。昭定兩時皆說為尹令說道德經。若取孔子同時則且以後文為正議曰。駁化胡之偽有九說焉。史記老子傳。著書五千言而去。莫知所終。本傳注引列仙傳云。尹喜老子俱之流沙。莫知所終。今刊行列仙傳。乃於流沙下增化胡二字。一繆也。尹子作老子西昇經云。聞竺乾有古皇先生。吾之師也。今實錄不欲師佛。乃改為吾之身也。二繆也。化胡經說。老子至罽賓化胡剃髮。當昭王二十七年。是時佛生方二歲。世間未聞有佛。不應罽賓有剃髮事。三繆也。偽經又言。老君勅尹子化丈六金身。名曰佛陀。為胡王授五戒。本云化胡。今乃化尹子成佛。四繆也。偽經言。浮圖寂滅永為陰靈。神仙飛升長生不滅。本云化胡成佛。不應讚仙毀佛。五繆也。偽經言。老君命梵天煩陀王。以二莊時下生為佛。釋迦本降自兜率天。當昭王甲寅歲。既無煩陀之稱。又非梵天而降。六繆也。偽經言。尹子化舍利弗賓頭盧善女天九十五種等。此諸人自是釋迦弟子。不應云尹子所化。造偽經者。亦不知舍利弗為何義。七繆也。實錄妄謂。弟子守佛冢者為喪門。羅什改作桑門沙門。老君遣北斗降魔。故稱穢迹金剛。又謂。仙道為教外別傳。此皆假竊佛經妄立議論。八繆也。實錄不識佛壽長遠。見光明經壽命短促方八十年。不知何義。便取此言譏佛滅之速。九繆也。老子下為法師上為天主。一切諸天無不事佛。今道家雖欲尊道重天。而立論失理。反成謗佛之咎。可不畏哉。昔王符偽造此經。死墮地獄。閻王訶云。世間偽經毀盡汝罪方脫。今人撰實錄者。方盛引偽文。甘與王符同一受罪。可不悲哉(偽經諸說。略見所引。更不別錄)北朝魏孝明。唐高宗中宗。屢朝毀除顯是偽說。獨武后朝八學士議不能區別。尚須細評。故世欲存老子化胡者。當作二說。一審其時。二據其文。何謂審其時。須知佛生於昭王時。老子生於定王時。至景王時孔子朝周問禮於老子。此時在佛後三伯年。可言有佛可言化胡。何謂據其文。列仙傳云。老子尹子俱之流沙(古本無化胡字)漢襄楷傳云。老子入夷狄為浮
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
圖之化。晉高士傳。魏典略。西戎傳。皆言。老子化戎俗為浮圖。隋史。西域傳。魏宋雲西行記。唐太子實錄。皆言于闐有毘摩寺是老子化胡處。唐則天時。沙門慧澄乞毀化胡經。勅劉如睿八學士各為議狀。皆言漢隋諸書所載。化胡是實。不當除削。今詳諸書。言老子入西域止在于闐葱嶺之東。正是胡鄉無可疑者。若欲實其事。則當為之語。曰老子本迦葉尊者。釋迦遣化東土。先說世間道德五千言。以熟機緣(義見大藏冢墓因緣經并輔行)後反西域。以佛道勸化胡俗令成佛道。如此言之方為合理。昔王符據諸書造經。若獨引于闐胡地之國。猶可取信。至廣說罽賓維衛。不識此是梵種。胡梵相去二萬里。豈當混濫如此。偽說敗績不少。前列九繆。有能立難者。吾當截舌以謝。
圖之化。晉高士傳。魏典略。西戎傳。皆言。老子化戎俗為浮圖。隋史。西域傳。魏宋雲西行記。唐太子實錄。皆言于闐有毘摩寺是老子化胡處。唐則天時。沙門慧澄乞毀化胡經。勅劉如睿八學士各為議狀。皆言漢隋諸書所載。化胡是實。不當除削。今詳諸書。言老子入西域止在于闐葱嶺之東。正是胡鄉無可疑者。若欲實其事。則當為之語。曰老子本迦葉尊者。釋迦遣化東土。先說世間道德五千言。以熟機緣(義見大藏冢墓因緣經并輔行)後反西域。以佛道勸化胡俗令成佛道。如此言之方為合理。昔王符據諸書造經。若獨引于闐胡地之國。猶可取信。至廣說罽賓維衛。不識此是梵種。胡梵相去二萬里。豈當混濫如此。偽說敗績不少。前列九繆。有能立難者。吾當截舌以謝。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
二年。勅萬回禪師賜號法雲公圓通大士○北宗神秀國師示寂於東都天宮寺。諡大通禪師。師得法於五祖。自武后朝召居內道場。至帝禮以國師。宰相張說問法。執弟子禮○二月勅造聖善寺。沙門慧範。補正議大夫。封上庸郡公。法藏慧珍九人。並朝大夫。封縣公。官給奉祿。一同正員(奉音鳳俸俗)勅菩提流志。於佛光殿譯經。上御法筵親臨筆受。百僚侍坐。妃后同瞻○五月賜嵩嶽慧安國師紫摩納衣。度弟子十四人。後三年亡。壽百二十八歲○詔七朝忌辰於內殿設齋行香○聖善寺成。勅上庸公慧範。如銀青光祿大夫充寺主。沙門萬歲加朝散大夫封縣公。充都維那。沙門廣清。檢校殿中監充功德使。
二年。勅萬回禪師賜號法雲公圓通大士○北宗神秀國師示寂於東都天宮寺。諡大通禪師。師得法於五祖。自武后朝召居內道場。至帝禮以國師。宰相張說問法。執弟子禮○二月勅造聖善寺。沙門慧範。補正議大夫。封上庸郡公。法藏慧珍九人。並朝大夫。封縣公。官給奉祿。一同正員(奉音鳳俸俗)勅菩提流志。於佛光殿譯經。上御法筵親臨筆受。百僚侍坐。妃后同瞻○五月賜嵩嶽慧安國師紫摩納衣。度弟子十四人。後三年亡。壽百二十八歲○詔七朝忌辰於內殿設齋行香○聖善寺成。勅上庸公慧範。如銀青光祿大夫充寺主。沙門萬歲加朝散大夫封縣公。充都維那。沙門廣清。檢校殿中監充功德使。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
三年。勅高安令崔思亮往泗州迎僧伽大師。師西域何國人。高宗時來洛陽。行化至泗州。城民賀跋捨宅為寺。師令掘地得碑云。齊李龍捨宅建香積寺。又獲金佛。師曰。普照王佛也。因名普照王。上以天后諱改普光王。師既至。尊為國師。出居薦福寺。帝及百僚皆稱弟子。度弟子慧儼慧岸木叉。御書寺額○勅文綱律師入大內安居行道○勅菩提流志於西崇福寺譯寶積經。修文舘學士武平一充翻經使。盧藏用等潤文○詔律師道岸入宮為妃主授歸戒。帝至諸師皆避席。岸獨長揖。帝高其操。命圖形于林光宮。為之御讚。
三年。勅高安令崔思亮往泗州迎僧伽大師。師西域何國人。高宗時來洛陽。行化至泗州。城民賀跋捨宅為寺。師令掘地得碑云。齊李龍捨宅建香積寺。又獲金佛。師曰。普照王佛也。因名普照王。上以天后諱改普光王。師既至。尊為國師。出居薦福寺。帝及百僚皆稱弟子。度弟子慧儼慧岸木叉。御書寺額○勅文綱律師入大內安居行道○勅菩提流志於西崇福寺譯寶積經。修文舘學士武平一充翻經使。盧藏用等潤文○詔律師道岸入宮為妃主授歸戒。帝至諸師皆避席。岸獨長揖。帝高其操。命圖形于林光宮。為之御讚。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
四年三月三日。僧伽大師坐亡。勅於薦福寺漆身起塔。忽臭氣滿城。詔令送歸泗州。俄芬芳帝里。上問萬回。僧伽何人。曰觀音化身也。○五月大旱。勅菩提流志於崇福寺結壇祈雨。三日大澍(音注時雨)○詔於化度寺設無遮大會○菩提流志進新譯經。帝於林光殿賜齋。觀沙門議論。勅畫工張訓。圖翻經大德及眾學士于殿壁。親製讚辭。
四年三月三日。僧伽大師坐亡。勅於薦福寺漆身起塔。忽臭氣滿城。詔令送歸泗州。俄芬芳帝里。上問萬回。僧伽何人。曰觀音化身也。○五月大旱。勅菩提流志於崇福寺結壇祈雨。三日大澍(音注時雨)○詔於化度寺設無遮大會○菩提流志進新譯經。帝於林光殿賜齋。觀沙門議論。勅畫工張訓。圖翻經大德及眾學士于殿壁。親製讚辭。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
睿宗(旦高宗第八子)
睿宗(旦高宗第八子)
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
景雲元年。高祖舊第興聖宮有柿樹。枯瘁歲久。至是重榮。乃大赦天下。賜百官封爵。普度僧道三萬人。帝初受內禪。請法藏法師從受菩薩戒。
景雲元年。高祖舊第興聖宮有柿樹。枯瘁歲久。至是重榮。乃大赦天下。賜百官封爵。普度僧道三萬人。帝初受內禪。請法藏法師從受菩薩戒。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
二年。勅菩提流志同法藏塵外等。於北苑甘露亭譯大寶積經。宰相張說。右丞盧藏用。博士賀知章。中書侍郎陸象先。尚書郭元振。侍中魏知古。潤文監護○勅貴妃公主家。始建功德院○法雲公萬回坐亡。贈司徒虢國公。勅葬西京香積寺。回當則天朝延入禁中賜錦衣。令宮人給侍。莊惠太子生。則天抱示之。回曰。此西域樹精養之宜兄弟。安樂公主怙韋后將謀逆。回遇之途。望塵唾之曰。腥氣不可近。後安樂果被誅。玄宗在藩謁之。回撫其背曰。五十年太平天子。睿宗為相王每出。回告市人曰。天子來矣。
二年。勅菩提流志同法藏塵外等。於北苑甘露亭譯大寶積經。宰相張說。右丞盧藏用。博士賀知章。中書侍郎陸象先。尚書郭元振。侍中魏知古。潤文監護○勅貴妃公主家。始建功德院○法雲公萬回坐亡。贈司徒虢國公。勅葬西京香積寺。回當則天朝延入禁中賜錦衣。令宮人給侍。莊惠太子生。則天抱示之。回曰。此西域樹精養之宜兄弟。安樂公主怙韋后將謀逆。回遇之途。望塵唾之曰。腥氣不可近。後安樂果被誅。玄宗在藩謁之。回撫其背曰。五十年太平天子。睿宗為相王每出。回告市人曰。天子來矣。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
先天元年。西天沙門婆羅請然燈供佛。帝御延熹門臨觀。燈輪高二十丈。點金銀燈五百盞。望之若華樹○菩提流志等進新譯寶積經百二十卷。御製聖教序以冠經首○十一月。賢首法師法藏亡。贈鴻臚卿葬神和原。
先天元年。西天沙門婆羅請然燈供佛。帝御延熹門臨觀。燈輪高二十丈。點金銀燈五百盞。望之若華樹○菩提流志等進新譯寶積經百二十卷。御製聖教序以冠經首○十一月。賢首法師法藏亡。贈鴻臚卿葬神和原。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
二年。勅採訪使王志愔。應諸郡無勅寺院並令毀拆。初沙門慧雲望隋河北有異氣。乃入汴州。至司馬園池見水中有上天宮闕。欲謀建寺。乃化緣鑄丈六彌勒像。貿鄭景宅為院。掘地獲碑云。北齊天保六年。立建國寺。因名曰建國。志愔至雲禮像泣告。像忽放光。志愔以事聞。帝亦預有瑞夢與所奏冥符。以自相王龍飛。因賜名大相國寺○八月能禪師於新州國恩寺坐亡。反葬于韶州曹溪。而建塔焉。世稱六祖。
二年。勅採訪使王志愔。應諸郡無勅寺院並令毀拆。初沙門慧雲望隋河北有異氣。乃入汴州。至司馬園池見水中有上天宮闕。欲謀建寺。乃化緣鑄丈六彌勒像。貿鄭景宅為院。掘地獲碑云。北齊天保六年。立建國寺。因名曰建國。志愔至雲禮像泣告。像忽放光。志愔以事聞。帝亦預有瑞夢與所奏冥符。以自相王龍飛。因賜名大相國寺○八月能禪師於新州國恩寺坐亡。反葬于韶州曹溪。而建塔焉。世稱六祖。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
玄宗(隆基睿宗三子)
玄宗(隆基睿宗三子)
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
開元元年。勅以寢殿材建安國寺彌勒佛殿。
開元元年。勅以寢殿材建安國寺彌勒佛殿。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
二年正月。自中宗以來貴戚奏度人為僧。富戶彊丁多削髮以避徭役。紫微令姚崇上書請禁度僧。言佛不在外悟之由心。行事利益使蒼生安穩。是謂佛理。上從之。命有司沙汰僧尼偽濫者。萬二千人。並令還俗。勅百官毋得創寺。民間毋得鑄佛寫經。須者就寺贖取○二月勅僧道致敬父母。四月罷致敬。
二年正月。自中宗以來貴戚奏度人為僧。富戶彊丁多削髮以避徭役。紫微令姚崇上書請禁度僧。言佛不在外悟之由心。行事利益使蒼生安穩。是謂佛理。上從之。命有司沙汰僧尼偽濫者。萬二千人。並令還俗。勅百官毋得創寺。民間毋得鑄佛寫經。須者就寺贖取○二月勅僧道致敬父母。四月罷致敬。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
述曰。自晉成帝至隋煬。凡四詔沙門致敬王者。遠法師謂。袈裟非朝宗之服。瞻法師謂。僧無敬俗之典。遂寢其事。自唐太宗明皇。凡二詔僧道致敬父母。既時停罷。然不聞當時以何為議。豈不曰若。稽之佛典。出家之士尊居三寶為世福田尚使父母反拜。豈當違佛制而狥一時之立法。停罷之議不出此義。自明皇至我朝。無復為此非議者矣。
述曰。自晉成帝至隋煬。凡四詔沙門致敬王者。遠法師謂。袈裟非朝宗之服。瞻法師謂。僧無敬俗之典。遂寢其事。自唐太宗明皇。凡二詔僧道致敬父母。既時停罷。然不聞當時以何為議。豈不曰若。稽之佛典。出家之士尊居三寶為世福田尚使父母反拜。豈當違佛制而狥一時之立法。停罷之議不出此義。自明皇至我朝。無復為此非議者矣。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
三年。詔一行禪師入見。帝諮以安國撫民之道。及出世法要。稱為天師(天子之師)帝問。國祚何如。對曰。鑾輿有萬里行社稷終吉。以金合進曰至萬里即開視乃當歸少許耳。祿山之亂帝幸成都。至萬里橋悟當歸之讖。洗然忘憂。終吉者至昭宗而絕。以曾封吉王也。
三年。詔一行禪師入見。帝諮以安國撫民之道。及出世法要。稱為天師(天子之師)帝問。國祚何如。對曰。鑾輿有萬里行社稷終吉。以金合進曰至萬里即開視乃當歸少許耳。祿山之亂帝幸成都。至萬里橋悟當歸之讖。洗然忘憂。終吉者至昭宗而絕。以曾封吉王也。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
四年。西天無畏三藏來。先是睿宗聞師名。遣將軍史獻出玉門迎候。至是帝夢異僧來謁。命圖其容于壁。及師入見與壁像不異。帝說餙內道場居之。尊為教主。師譯出毘盧遮那等經。密教一宗於茲為盛○日本國遣沙門元昉入中國求法。
四年。西天無畏三藏來。先是睿宗聞師名。遣將軍史獻出玉門迎候。至是帝夢異僧來謁。命圖其容于壁。及師入見與壁像不異。帝說餙內道場居之。尊為教主。師譯出毘盧遮那等經。密教一宗於茲為盛○日本國遣沙門元昉入中國求法。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
七年西天三藏金剛智。循南海至廣州。來京師召見。勅居慈恩寺。智傳龍樹瑜伽密教。所至必結壇灌頂度人。禱雨禳災尤彰感驗○長安罔極寺沙門慧日遊西天還。進佛真容梵夾。召見內殿說法開悟帝心。賜號慈愍三藏。法師所經七十國。往返二十年○三月長者李通玄。以華嚴大經諸家疏義繁衍。乃持新譯經往太原高山奴宅造論。經三年。日食十棗柏葉餅一枚。世號棗柏大士。將齎經往韓莊。忽見一虎當道。長者以經置其背。引登方山土龕處其中室無燈燭口出白光炳照製作。有兩女子日供食一盤及紙墨。坐亡之日。白光自頂上徹太微。所造論四十卷(藏中有長者事迹一卷)。
七年西天三藏金剛智。循南海至廣州。來京師召見。勅居慈恩寺。智傳龍樹瑜伽密教。所至必結壇灌頂度人。禱雨禳災尤彰感驗○長安罔極寺沙門慧日遊西天還。進佛真容梵夾。召見內殿說法開悟帝心。賜號慈愍三藏。法師所經七十國。往返二十年○三月長者李通玄。以華嚴大經諸家疏義繁衍。乃持新譯經往太原高山奴宅造論。經三年。日食十棗柏葉餅一枚。世號棗柏大士。將齎經往韓莊。忽見一虎當道。長者以經置其背。引登方山土龕處其中室無燈燭口出白光炳照製作。有兩女子日供食一盤及紙墨。坐亡之日。白光自頂上徹太微。所造論四十卷(藏中有長者事迹一卷)。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
八年。北天竺不空三藏。循南海至京師。於慈恩寺傳瑜伽大法於金剛智○五月京師人多疫病。醫王韋老師施藥以救。無不瘥。師每存心發願。人覩之者病為。上聞之召愈見禮。為藥王菩薩。老師者。疏勒國人。西域常衣毳袍腰懸數百胡盧。頂紗巾持黎杖。一黑犬同行。自云已五百年。堯舜殷湯周秦漢唐。凡七度化身來救貧病。其犬一日化為黑龍。背負老師冲天而去。
八年。北天竺不空三藏。循南海至京師。於慈恩寺傳瑜伽大法於金剛智○五月京師人多疫病。醫王韋老師施藥以救。無不瘥。師每存心發願。人覩之者病為。上聞之召愈見禮。為藥王菩薩。老師者。疏勒國人。西域常衣毳袍腰懸數百胡盧。頂紗巾持黎杖。一黑犬同行。自云已五百年。堯舜殷湯周秦漢唐。凡七度化身來救貧病。其犬一日化為黑龍。背負老師冲天而去。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
九年。詔一行禪師造大衍歷。刑和璞謂尹愔曰。漢洛下閎云。後八百年當差一日(音叉錯也)必有聖人出而正之。今一行造歷正其差謬。洛下之言信矣。後六年亡。諡大慧禪師○于闐沙門智嚴來譯經四部○姚崇薨。遺令云。佛以清淨慈悲為本。而愚者寫經造像冀以求福。汝曹勿効無知子追薦冥福。
九年。詔一行禪師造大衍歷。刑和璞謂尹愔曰。漢洛下閎云。後八百年當差一日(音叉錯也)必有聖人出而正之。今一行造歷正其差謬。洛下之言信矣。後六年亡。諡大慧禪師○于闐沙門智嚴來譯經四部○姚崇薨。遺令云。佛以清淨慈悲為本。而愚者寫經造像冀以求福。汝曹勿効無知子追薦冥福。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
述曰。佛道何在。必於伽藍經像沙門奉法之徒。以寓見之。而後可以行清淨慈悲之化。崇不知此道。而且獨任虛理以飾陋見。故其當軸也。則禁度僧創寺鑄佛寫經。其屬纊也。則遺令戒兒曹勿舉佛事。使得君如魏太武以逞其堅僻之志。則亦當時一崔浩。不令之終也。
述曰。佛道何在。必於伽藍經像沙門奉法之徒。以寓見之。而後可以行清淨慈悲之化。崇不知此道。而且獨任虛理以飾陋見。故其當軸也。則禁度僧創寺鑄佛寫經。其屬纊也。則遺令戒兒曹勿舉佛事。使得君如魏太武以逞其堅僻之志。則亦當時一崔浩。不令之終也。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
十四年。日本國沙門榮睿普照至揚州。奉國主命以僧伽梨十領施中國高行律師。鑒真受其衣。感外國有佛種。遂與睿等附𮎌而東。既至。王迎勞之。館於毘盧遮那殿。請其授歸戒。夫人群臣以次稟授。日本律教始行於此。
十四年。日本國沙門榮睿普照至揚州。奉國主命以僧伽梨十領施中國高行律師。鑒真受其衣。感外國有佛種。遂與睿等附𮎌而東。既至。王迎勞之。館於毘盧遮那殿。請其授歸戒。夫人群臣以次稟授。日本律教始行於此。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
十五年。勅天下村坊佛堂小者。並拆除之。功德移入近寺堂大者。皆令封閉。公私望風。凡大屋大像亦被殘毀。勅下豫州。新息令李虛方醉而州符至。大怒約胥正敢毀拆者斬。虛行事多違戾。非有意全佛屋也。後病死。既歛聞棺中指戞聲。母促開之乃生。時暑月身頗瘡爛月餘方愈。自言。初為兩吏拘至王庭。見前新息吏。亡經年矣。謂虛曰。長官殺害為心。今當受報。虛聞大懼請救。吏曰。去歲拆佛堂。長官界內獨全。此功德彌天。不合此間追攝。王若問但以此對。頃之見王。有人持一通案。吏讀曰。李虛專學割羊脚。合杖一百仍割身肉。虛曰。去歲勅毀佛堂。虛界內獨存之。願此功德以折前罪。王驚曰。審有此不。吏白有福簿在天堂。王令檢之。吏讀曰。去年毀拆佛堂。新息一縣獨存。合折一生無數罪惡延年三十。言畢罪簿火出焚之略盡。乃勅兩吏送還。後三十無疾而終(太平廣記)○菩提流志亡。年百五十六歲。諡一切遍知三藏。贈鴻臚卿○房琯為盧氏宰。道士邢和璞與之出遊。過夏口入廢寺坐古松下。使人掘地得甕中所藏婁師德與永禪師書畫。謂琯曰。頗憶此耶。琯恍然悟前身為永師也○遂州任善病亡。同數俗人一僧俱至閻王所。僧曰。常誦金剛經。王即合掌。忽有五色雲迎僧升天。冥官謂善曰。汝亦曾誦二十一遍。即令放還。又漣水趙璧入京舉選。路逢亡妻。言今在冥司受罪不可言。我衣裝在阿家處。可取賣造金剛經一部。璧如其言。始及半卷因過墓所。見老人稱是地主。曰汝妻昨日已得生天(金剛感驗錄)。
十五年。勅天下村坊佛堂小者。並拆除之。功德移入近寺堂大者。皆令封閉。公私望風。凡大屋大像亦被殘毀。勅下豫州。新息令李虛方醉而州符至。大怒約胥正敢毀拆者斬。虛行事多違戾。非有意全佛屋也。後病死。既歛聞棺中指戞聲。母促開之乃生。時暑月身頗瘡爛月餘方愈。自言。初為兩吏拘至王庭。見前新息吏。亡經年矣。謂虛曰。長官殺害為心。今當受報。虛聞大懼請救。吏曰。去歲拆佛堂。長官界內獨全。此功德彌天。不合此間追攝。王若問但以此對。頃之見王。有人持一通案。吏讀曰。李虛專學割羊脚。合杖一百仍割身肉。虛曰。去歲勅毀佛堂。虛界內獨存之。願此功德以折前罪。王驚曰。審有此不。吏白有福簿在天堂。王令檢之。吏讀曰。去年毀拆佛堂。新息一縣獨存。合折一生無數罪惡延年三十。言畢罪簿火出焚之略盡。乃勅兩吏送還。後三十無疾而終(太平廣記)○菩提流志亡。年百五十六歲。諡一切遍知三藏。贈鴻臚卿○房琯為盧氏宰。道士邢和璞與之出遊。過夏口入廢寺坐古松下。使人掘地得甕中所藏婁師德與永禪師書畫。謂琯曰。頗憶此耶。琯恍然悟前身為永師也○遂州任善病亡。同數俗人一僧俱至閻王所。僧曰。常誦金剛經。王即合掌。忽有五色雲迎僧升天。冥官謂善曰。汝亦曾誦二十一遍。即令放還。又漣水趙璧入京舉選。路逢亡妻。言今在冥司受罪不可言。我衣裝在阿家處。可取賣造金剛經一部。璧如其言。始及半卷因過墓所。見老人稱是地主。曰汝妻昨日已得生天(金剛感驗錄)。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
十七年。勅天下僧尼三歲一造籍(供帳始此)。
十七年。勅天下僧尼三歲一造籍(供帳始此)。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
述曰。出家學道要在從師受戒。為之制初未嘗掛名於官籍。自漢明至唐初莫不皆然。至則天延載始令二眾隷祠部。而明皇正觀始令三歲造籍。肅宗至德復令鬻牒。謂之香水錢。逮我本朝南渡則又創免丁之賦。謂之清間錢。嘻律言非我所制。餘方為清淨者不得不行。豈如來以佛眼觀末世為吾徒者。當勉順國法乎。嘻。
述曰。出家學道要在從師受戒。為之制初未嘗掛名於官籍。自漢明至唐初莫不皆然。至則天延載始令二眾隷祠部。而明皇正觀始令三歲造籍。肅宗至德復令鬻牒。謂之香水錢。逮我本朝南渡則又創免丁之賦。謂之清間錢。嘻律言非我所制。餘方為清淨者不得不行。豈如來以佛眼觀末世為吾徒者。當勉順國法乎。嘻。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
十八年。左溪朗禪師為荊溪湛然禪師說止觀法門○詔天下寺觀。建天長節祝壽道場○西京崇福寺沙門智昇。進所撰開元釋教錄二十卷。以五千四十八卷為定數。勅附入大藏○武功縣丞蘇珪。常誦金剛經。合家五十口皆蔬食。妻崔氏以瘦悴竊食肉。變為骨骾。氣絕斂十日。復蘇言。見閻王責曰。汝夫是肉身菩薩。何為盜食肉。賴有誦經之功。延壽二十年。可歸以語諸人。時帝聞之。亦發心持經。從化者甚眾○沙門海通於嘉州大江之濱鑿石為彌勒佛像。高三百六十尺。覆以九層之閣。扁其寺曰陵雲。
十八年。左溪朗禪師為荊溪湛然禪師說止觀法門○詔天下寺觀。建天長節祝壽道場○西京崇福寺沙門智昇。進所撰開元釋教錄二十卷。以五千四十八卷為定數。勅附入大藏○武功縣丞蘇珪。常誦金剛經。合家五十口皆蔬食。妻崔氏以瘦悴竊食肉。變為骨骾。氣絕斂十日。復蘇言。見閻王責曰。汝夫是肉身菩薩。何為盜食肉。賴有誦經之功。延壽二十年。可歸以語諸人。時帝聞之。亦發心持經。從化者甚眾○沙門海通於嘉州大江之濱鑿石為彌勒佛像。高三百六十尺。覆以九層之閣。扁其寺曰陵雲。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
二十年。金剛智三藏亡。諡灌頂國師。弟子不空三藏奉遺教。復回天竺至師子國。遇龍樹受十八會灌頂之法及經論五百餘部○初是西晉時有僧義興。於鄮縣東南三十里山谷間立佛祠於巖上。至是高僧法睿案故迹造精舍於山之東麓。祕書萬齊融建多寶塔於西南隅。師居其處日誦法華。感太白化天童送供。夜遶塔行道。人見師身與塔齊。因號太白禪師。名其山曰天童(世傳啟禪師開山者誤)○勅末尼本是邪見。妄託佛教。既是西湖師法。其徒自行。不須科罰。
二十年。金剛智三藏亡。諡灌頂國師。弟子不空三藏奉遺教。復回天竺至師子國。遇龍樹受十八會灌頂之法及經論五百餘部○初是西晉時有僧義興。於鄮縣東南三十里山谷間立佛祠於巖上。至是高僧法睿案故迹造精舍於山之東麓。祕書萬齊融建多寶塔於西南隅。師居其處日誦法華。感太白化天童送供。夜遶塔行道。人見師身與塔齊。因號太白禪師。名其山曰天童(世傳啟禪師開山者誤)○勅末尼本是邪見。妄託佛教。既是西湖師法。其徒自行。不須科罰。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
述曰。佛言。九十六種外道。佛道為正。是知餘皆邪法無足議者。末尼既是邪見。朝廷便須禁止。今乃縱其自行不加科罰。曾不思此立有染其習者。邪以傳邪適足為佛法之混濫。嘻不知當時君臣。何其不能區別耶。
述曰。佛言。九十六種外道。佛道為正。是知餘皆邪法無足議者。末尼既是邪見。朝廷便須禁止。今乃縱其自行不加科罰。曾不思此立有染其習者。邪以傳邪適足為佛法之混濫。嘻不知當時君臣。何其不能區別耶。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
二十一年。南山道宣律師出刪定四分戒本。出家之士得以誦習。
二十一年。南山道宣律師出刪定四分戒本。出家之士得以誦習。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
二十三年。無畏三藏示寂。塔於龍門之西山。
二十三年。無畏三藏示寂。塔於龍門之西山。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
二十四年。勅頒御註金剛般若經於天下○中書奏令天下僧尼隷鴻臚寺○吳道玄字道子。妙窮丹青。大略宗張僧繇。上召入供奉。於景公寺畫地獄變。都人咸觀皆懼罪修善。兩市屠沽不售(今世有石本道子觀音)。
二十四年。勅頒御註金剛般若經於天下○中書奏令天下僧尼隷鴻臚寺○吳道玄字道子。妙窮丹青。大略宗張僧繇。上召入供奉。於景公寺畫地獄變。都人咸觀皆懼罪修善。兩市屠沽不售(今世有石本道子觀音)。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
二十五年。勅僧尼仍隷祠部。道士隸宗正寺。以李宗屬皇籍也。
二十五年。勅僧尼仍隷祠部。道士隸宗正寺。以李宗屬皇籍也。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
二十六年。勅天下諸郡立龍興開元二寺○沙門法秀夢異僧勸置袈裟五百領施回向寺及覺異之。遂匃人造及其數。忽一日遇僧曰。吾導汝入回向寺。隨之入終南山。見崖半朱門高聳。榜曰回向。趨入見上方老宿。諸僧相勞問。秀出袈裟遍寺施之。老宿引入空房謂曰。此唐天子舊室。命侍者取玉蕭至。曰向居此好聲樂。謫為人間主。久當復歸。囑秀曰。汝持玉蕭袈裟歸獻唐天子。秀還詣闕表上之。帝取簫調弄宛如宿御(高僧傳)。
二十六年。勅天下諸郡立龍興開元二寺○沙門法秀夢異僧勸置袈裟五百領施回向寺及覺異之。遂匃人造及其數。忽一日遇僧曰。吾導汝入回向寺。隨之入終南山。見崖半朱門高聳。榜曰回向。趨入見上方老宿。諸僧相勞問。秀出袈裟遍寺施之。老宿引入空房謂曰。此唐天子舊室。命侍者取玉蕭至。曰向居此好聲樂。謫為人間主。久當復歸。囑秀曰。汝持玉蕭袈裟歸獻唐天子。秀還詣闕表上之。帝取簫調弄宛如宿御(高僧傳)。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
二十七年。勅天下僧道。遇國忌就龍興寺行道散齋。千秋節祝壽就開元寺。
二十七年。勅天下僧道。遇國忌就龍興寺行道散齋。千秋節祝壽就開元寺。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
二十八年。吉州清源行思禪師坐亡。師得法於六祖。僖宗朝追諡弘濟禪師歸真之塔二十九年。河南采訪使齊澣言。至道可尊。當從宗仰。未免鞭撻。有辱形儀。其僧道有過者。欲望一準僧道格律處分(音分處置得所)所由州縣不得擅行決罪。奏可○不空三藏自師子國復來廣州。采訪使劉巨濟。請建灌頂壇法。感文殊現身度人至千萬數。
二十八年。吉州清源行思禪師坐亡。師得法於六祖。僖宗朝追諡弘濟禪師歸真之塔二十九年。河南采訪使齊澣言。至道可尊。當從宗仰。未免鞭撻。有辱形儀。其僧道有過者。欲望一準僧道格律處分(音分處置得所)所由州縣不得擅行決罪。奏可○不空三藏自師子國復來廣州。采訪使劉巨濟。請建灌頂壇法。感文殊現身度人至千萬數。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
天寶元年。西域康居(音渠)大石五國。入寇安西(唐朝置安東安西安南安北四府)帝召不空三藏入內。持誦仁王護國密語。上親秉香罏。方二七遍。上見神人可五百餘立於殿廷。師曰。此北天毘沙門王第二子獨健。副陛下禱往救安西。請設食發遣。四月安西奏云。二月十一日。城東北黑雲中見金甲人身丈餘。空中皷角聲振天地。寇人帳幙間有金鼠齧斷弓弦。五國即時奔潰。須臾見城樓上天王見形。上令驗之。即誦呪日也(今城樓軍營立天王者因此)。
天寶元年。西域康居(音渠)大石五國。入寇安西(唐朝置安東安西安南安北四府)帝召不空三藏入內。持誦仁王護國密語。上親秉香罏。方二七遍。上見神人可五百餘立於殿廷。師曰。此北天毘沙門王第二子獨健。副陛下禱往救安西。請設食發遣。四月安西奏云。二月十一日。城東北黑雲中見金甲人身丈餘。空中皷角聲振天地。寇人帳幙間有金鼠齧斷弓弦。五國即時奔潰。須臾見城樓上天王見形。上令驗之。即誦呪日也(今城樓軍營立天王者因此)。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
二年。勅羅浮山佛經所載。是華首菩薩住處。可特立延祥寺華首臺明月戒壇○初沙門楚金。於京師千福寺誦法華經。至寶塔品。身心泊然寶塔忽現。乃禪坐六年誓建斯塔。下基之日眾聞天樂異香。帝於禁夢虛空有楚金二字。以問群臣。咸以師對。乃親書多寶塔額。賜縑緡以助役。
二年。勅羅浮山佛經所載。是華首菩薩住處。可特立延祥寺華首臺明月戒壇○初沙門楚金。於京師千福寺誦法華經。至寶塔品。身心泊然寶塔忽現。乃禪坐六年誓建斯塔。下基之日眾聞天樂異香。帝於禁夢虛空有楚金二字。以問群臣。咸以師對。乃親書多寶塔額。賜縑緡以助役。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
三載。千福寺建多寶塔成。感五色雲籠塔上。萬眾瞻禮。楚金復集大德於塔下行法華三昧。感獲舍利三千七十粒○勅諸郡開元寺鑄皇帝等身金銅佛像○召司空山本淨禪師。至闕。問禪宗要旨。勅住白蓮寺○南岳懷讓禪師示寂。諡大慧禪師最勝輪之塔。師得法於六祖。
三載。千福寺建多寶塔成。感五色雲籠塔上。萬眾瞻禮。楚金復集大德於塔下行法華三昧。感獲舍利三千七十粒○勅諸郡開元寺鑄皇帝等身金銅佛像○召司空山本淨禪師。至闕。問禪宗要旨。勅住白蓮寺○南岳懷讓禪師示寂。諡大慧禪師最勝輪之塔。師得法於六祖。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
四載。勅波斯經教出自大秦。其兩京波斯寺宜改大秦○召中岳道士吳筠入見。問以道要。對曰。深於道者無如老子五千文。復問神仙治鍊之法對曰。此野人事。積歲月以求之。非人主所宜留意。時內侍高力士素事佛。毀於上前。遂辭還茅山。筠以見斥。造論以毀釋氏。浙西觀察使陳少遊。請法師神邕決之。邕約面論邪正。旗皷纔臨筠竟敗北。邕遂著翻邪論以攻餘黨。少遊聞於朝。命邕為僧統(邕嗣左溪)。
四載。勅波斯經教出自大秦。其兩京波斯寺宜改大秦○召中岳道士吳筠入見。問以道要。對曰。深於道者無如老子五千文。復問神仙治鍊之法對曰。此野人事。積歲月以求之。非人主所宜留意。時內侍高力士素事佛。毀於上前。遂辭還茅山。筠以見斥。造論以毀釋氏。浙西觀察使陳少遊。請法師神邕決之。邕約面論邪正。旗皷纔臨筠竟敗北。邕遂著翻邪論以攻餘黨。少遊聞於朝。命邕為僧統(邕嗣左溪)。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
五載。師子國遣使來朝獻貝葉大般若經瓔珞白㲲。五勅不空三藏居鴻臚寺。入內為帝行灌頂法。時久不雨。師立壇作法。大雨遍洽。復禁止大風。風即隨止。六載。勅天下僧尼屬兩街功德使。始令祠部給牒用綾素。勅天下寺院。擇真行童子。每郡度三人。
五載。師子國遣使來朝獻貝葉大般若經瓔珞白㲲。五勅不空三藏居鴻臚寺。入內為帝行灌頂法。時久不雨。師立壇作法。大雨遍洽。復禁止大風。風即隨止。六載。勅天下僧尼屬兩街功德使。始令祠部給牒用綾素。勅天下寺院。擇真行童子。每郡度三人。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
十四載。上以北方稟氣剛毅列剎多習騎射。詔沙門辯才。為臨壇教授用加訓導。
十四載。上以北方稟氣剛毅列剎多習騎射。詔沙門辯才。為臨壇教授用加訓導。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
肅宗(亨玄宗第三子)
肅宗(亨玄宗第三子)
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
至德元載。正月范陽節度使安祿山反。五月玄宗太子百官。發長安將幸蜀至馬嵬百姓數千人請太子留東破賊室。金城沙門道平。力勸議兵靈武。以圖收復。遂以平為金吾大將軍。至臨皐屢與賊戰大破之。事定行封平固辭。乃勅住崇福興慶二寺。賜紫衣金帛。七月太子即位於靈武。尊玄宗為太上皇○帝在靈武。以軍須不足。宰相裴冕請鬻僧道度牒。謂之香水錢(賣牒始)○時寇難方盛。或勸帝宜憑佛祐。詔沙門百人。入行宮朝夕諷唄。帝一夕夢沙門身金色誦寶勝如來。以問左右。或對曰。賀蘭白草谷有新羅僧無漏常誦此名。召見行在。既而不空至。遂并留之託以祈福○杜鴻漸奏。辯才住龍興寺。詔加朔方管內教授○上皇駐蹕成都。內侍高力士奏。城南市有僧英幹。於廣衢施粥以救貧餒。願國運再清克復疆土。欲於府東立寺為國崇福。上皇說御書大聖慈寺額。賜田一千畝。勅新羅全禪師為立規制。凡九十六院。八千五百區。全禪師後往池州九華山坐逝。全身不壞骨如金鎖。壽九十九○十二月。上皇自成都還京師○詔沙門元皎。於鳳翔開元寺建藥師道場。忽會中生李樹四十九莖。皎等表賀。勅答曰。瑞李滋繁國興之兆。生處伽藍之內。亦知覺樹之榮感此殊祥。與師同慶○詔迎鳳翔法門寺佛骨入禁中立道場。命沙門朝夕讚禮。勅五岳各建寺。妙選高行為之主。白衣誦經百紙。賜明經出身為僧。時僧標中首選。或納錢百緡者。許請牒剃度○羅浮山沙門慧常。因采茶入山洞。見金字榜羅漢聖寺。居中三日而出。乃在茅山人間五年矣。
至德元載。正月范陽節度使安祿山反。五月玄宗太子百官。發長安將幸蜀至馬嵬百姓數千人請太子留東破賊室。金城沙門道平。力勸議兵靈武。以圖收復。遂以平為金吾大將軍。至臨皐屢與賊戰大破之。事定行封平固辭。乃勅住崇福興慶二寺。賜紫衣金帛。七月太子即位於靈武。尊玄宗為太上皇○帝在靈武。以軍須不足。宰相裴冕請鬻僧道度牒。謂之香水錢(賣牒始)○時寇難方盛。或勸帝宜憑佛祐。詔沙門百人。入行宮朝夕諷唄。帝一夕夢沙門身金色誦寶勝如來。以問左右。或對曰。賀蘭白草谷有新羅僧無漏常誦此名。召見行在。既而不空至。遂并留之託以祈福○杜鴻漸奏。辯才住龍興寺。詔加朔方管內教授○上皇駐蹕成都。內侍高力士奏。城南市有僧英幹。於廣衢施粥以救貧餒。願國運再清克復疆土。欲於府東立寺為國崇福。上皇說御書大聖慈寺額。賜田一千畝。勅新羅全禪師為立規制。凡九十六院。八千五百區。全禪師後往池州九華山坐逝。全身不壞骨如金鎖。壽九十九○十二月。上皇自成都還京師○詔沙門元皎。於鳳翔開元寺建藥師道場。忽會中生李樹四十九莖。皎等表賀。勅答曰。瑞李滋繁國興之兆。生處伽藍之內。亦知覺樹之榮感此殊祥。與師同慶○詔迎鳳翔法門寺佛骨入禁中立道場。命沙門朝夕讚禮。勅五岳各建寺。妙選高行為之主。白衣誦經百紙。賜明經出身為僧。時僧標中首選。或納錢百緡者。許請牒剃度○羅浮山沙門慧常。因采茶入山洞。見金字榜羅漢聖寺。居中三日而出。乃在茅山人間五年矣。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
乾元元年(復稱年)勅不空三藏入內。為帝灌頂授戒法。感大樂說菩薩放光證戒。
乾元元年(復稱年)勅不空三藏入內。為帝灌頂授戒法。感大樂說菩薩放光證戒。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
二年三月。詔天下州軍。臨江帶郭上下五里置放生池。凡八十一所。昇州刺使顏真卿撰碑云。動者植者水居陸居。舉天下以為池。罄域中而蒙福。乘陀羅尼加持之力。竭煩惱海生死之津○詔南陽慧忠禪師入見。勅居千福寺。號稱國師。上問。師在曹溪得何法。師曰。陛下見空中一片雲麼。上曰見。師云。釘釘著懸挂著(五祖戒師代云。好事不如無)上問。如何是十身調御。師起立云。還會麼。上云。不會。師顧左右云。與老僧過淨瓶來。上元元年。勅中使往韶州曹溪迎六祖衣鉢。入內供養○吳興沙門抱玉入京受戒。帝夢吳僧誦法華經口出五色光。翌旦師入關。關吏問何來。答曰。善誦法華遠來受戒。關令以聞。帝召見果夢中所見者。賜坐誦經。至隨喜品。口角放光五色。帝大說。令別築香壇特為受戒。賜名大光。封天下上座○勅僧尼朝會。毋得稱臣。
二年三月。詔天下州軍。臨江帶郭上下五里置放生池。凡八十一所。昇州刺使顏真卿撰碑云。動者植者水居陸居。舉天下以為池。罄域中而蒙福。乘陀羅尼加持之力。竭煩惱海生死之津○詔南陽慧忠禪師入見。勅居千福寺。號稱國師。上問。師在曹溪得何法。師曰。陛下見空中一片雲麼。上曰見。師云。釘釘著懸挂著(五祖戒師代云。好事不如無)上問。如何是十身調御。師起立云。還會麼。上云。不會。師顧左右云。與老僧過淨瓶來。上元元年。勅中使往韶州曹溪迎六祖衣鉢。入內供養○吳興沙門抱玉入京受戒。帝夢吳僧誦法華經口出五色光。翌旦師入關。關吏問何來。答曰。善誦法華遠來受戒。關令以聞。帝召見果夢中所見者。賜坐誦經。至隨喜品。口角放光五色。帝大說。令別築香壇特為受戒。賜名大光。封天下上座○勅僧尼朝會。毋得稱臣。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
洪覺範曰。嵩明教每歎沙門高尚。見天子無臣禮。自唐令瑫首壞其端(此事未見所出)歷世因之。於是不疑彼山林逸士天子猶不得臣之。況沙門之道尊居三寶為世歸依者乎。故正宗記之表。首尾言臣某。以存故事。其間自敘則止稱名。當時公卿莫不重其高識。
洪覺範曰。嵩明教每歎沙門高尚。見天子無臣禮。自唐令瑫首壞其端(此事未見所出)歷世因之。於是不疑彼山林逸士天子猶不得臣之。況沙門之道尊居三寶為世歸依者乎。故正宗記之表。首尾言臣某。以存故事。其間自敘則止稱名。當時公卿莫不重其高識。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
述曰。易曰。不事王侯高尚其事。記曰。儒有上不臣天子。下不事諸侯。後漢王儒仲被徵見光武。稱名不臣。有司問其故。對曰。天子有所不臣。夫儒生隱士。尚知以道自高。況世外學佛名居福田。豈當臣事世主自取污辱。若肅宗者。可謂知尊釋氏。深識大體者矣。
述曰。易曰。不事王侯高尚其事。記曰。儒有上不臣天子。下不事諸侯。後漢王儒仲被徵見光武。稱名不臣。有司問其故。對曰。天子有所不臣。夫儒生隱士。尚知以道自高。況世外學佛名居福田。豈當臣事世主自取污辱。若肅宗者。可謂知尊釋氏。深識大體者矣。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
召沙門子隣入禁中講經。賜紫服充供奉。初師遊學歸寧。以母亡三載。詣泰山祠誦蓮經。誓見天齊王。王見形曰。師生時母多食鷄卵。取白傳頭瘡。坐是之由在獄受苦。隣悲號求免。王曰。往鄮山禮阿育王塔。或可原也。隣即到山寺哀訴。禮至四萬拜。聞空中聲。仰視見亡母。乘雲氣謝之曰。承汝之力已得生忉利天。今寺後峯翠微庵。即師棲止處○尚書左丞王維與弟縉。皆篤志奉佛。素衣蔬食。別墅在輞川。甞吟遊其間。母喪。表請以輞川第為佛寺。
召沙門子隣入禁中講經。賜紫服充供奉。初師遊學歸寧。以母亡三載。詣泰山祠誦蓮經。誓見天齊王。王見形曰。師生時母多食鷄卵。取白傳頭瘡。坐是之由在獄受苦。隣悲號求免。王曰。往鄮山禮阿育王塔。或可原也。隣即到山寺哀訴。禮至四萬拜。聞空中聲。仰視見亡母。乘雲氣謝之曰。承汝之力已得生忉利天。今寺後峯翠微庵。即師棲止處○尚書左丞王維與弟縉。皆篤志奉佛。素衣蔬食。別墅在輞川。甞吟遊其間。母喪。表請以輞川第為佛寺。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
寶應元年。河南尼真如。屬祿山之亂避地楚州。月夜二皂衣引東行升天。至大城見天帝(當是帝釋天主)諸天王(當是三十二天王。及四門天王)相謂曰。下方喪亂殺戮過多。請以第二藏寶鎮其國。乃具以寶名及鎮法授真如。令前二吏導其歸。如以狀白之州。其寶十三枚。皆白玉寶珠。置日中白光屬天。夜則如月。其名曰玄黃天符穀璧如意珠玉印碧色寶等。刺史崔侁表上之。帝謂太子曰。上天眷祐有德者。乃克當之。汝以楚王入為太子。今楚州獻寶。天將以祚汝也。乃悉以寶授之。改元寶應。賜真如寶和太師。勅長安立寶應金輪寺。
寶應元年。河南尼真如。屬祿山之亂避地楚州。月夜二皂衣引東行升天。至大城見天帝(當是帝釋天主)諸天王(當是三十二天王。及四門天王)相謂曰。下方喪亂殺戮過多。請以第二藏寶鎮其國。乃具以寶名及鎮法授真如。令前二吏導其歸。如以狀白之州。其寶十三枚。皆白玉寶珠。置日中白光屬天。夜則如月。其名曰玄黃天符穀璧如意珠玉印碧色寶等。刺史崔侁表上之。帝謂太子曰。上天眷祐有德者。乃克當之。汝以楚王入為太子。今楚州獻寶。天將以祚汝也。乃悉以寶授之。改元寶應。賜真如寶和太師。勅長安立寶應金輪寺。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
述曰。自肅宗至昭宗。凡十三帝而唐亡。是知十三寶之賜。所以昭其祚也。史雖載之不知其為天肇之讖也。
述曰。自肅宗至昭宗。凡十三帝而唐亡。是知十三寶之賜。所以昭其祚也。史雖載之不知其為天肇之讖也。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
佛祖統紀卷第四十(終)
佛祖統紀卷第四十(終)
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
初葉法善。幼歲溺水死。後三年還家。去青童引見老君。故久甞在石室遇神人曰。子本紫微左仙卿。謫居人世。宜立功以濟人。我奉老君命。授汝以一三五之法。高宗召拜上卿。不就。乞為道士。後入西山修道。景龍中神人又降。傳老君之命曰。汝當輔睿宗及開元帝。未可隱迹山林(時二帝本興而廟號年號皆預以告)。其年八月果召赴關。及後立相王為睿宗。而玄宗又繼統。凡吉凶動靜必預以奏。會吐蕃遣使貢寶凾曰。請陛下自開無令他人知機密。法善曰。此是凶器。宜令蕃使自開之。凾中駑發中蕃使立死。帝重之授銀青光祿大夫越國公。後尸解而去。
初葉法善。幼歲溺水死。後三年還家。去青童引見老君。故久甞在石室遇神人曰。子本紫微左仙卿。謫居人世。宜立功以濟人。我奉老君命。授汝以一三五之法。高宗召拜上卿。不就。乞為道士。後入西山修道。景龍中神人又降。傳老君之命曰。汝當輔睿宗及開元帝。未可隱迹山林(時二帝本興而廟號年號皆預以告)。其年八月果召赴關。及後立相王為睿宗。而玄宗又繼統。凡吉凶動靜必預以奏。會吐蕃遣使貢寶凾曰。請陛下自開無令他人知機密。法善曰。此是凶器。宜令蕃使自開之。凾中駑發中蕃使立死。帝重之授銀青光祿大夫越國公。後尸解而去。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
六年。李筌至嵩山虎巖。得黃帝陰符經。讀數千遍不曉其義。甞過驪山下逢老母。於路旁見遺火燒樹。因自言曰。火生於木禍發必剋。筌驚問之。母曰。吾受此經三元六周甲子矣。筌具告所得。母曰。少年腦血未減。心影不遍。真吾弟子。乃坐石上為說其義曰。陰符三百字。百言演道。百言演法。百言演術。上有神仙抱一之道。中有富國安民之法。下有強兵戰勝之術。皆內出心機。外合人事。觀其精微。黃庭八景不足以為玄。察其至要。經傳子史不足以為文。任其巧智。孫吳韓白不足以為奇。非有道之士不可使聞之。故至人用之得其道。君子用之得其術。小人用之得其殃。如傳同好。必清齋而授之。本命日誦七遍。益心機加年壽。袖出一瓠令取水。瓠忽重沈於水。及還失母所在。但留麥飯。筌食之。自此絕粒。至開元間為江陵副使。後入名山訪道。不知所終。
六年。李筌至嵩山虎巖。得黃帝陰符經。讀數千遍不曉其義。甞過驪山下逢老母。於路旁見遺火燒樹。因自言曰。火生於木禍發必剋。筌驚問之。母曰。吾受此經三元六周甲子矣。筌具告所得。母曰。少年腦血未減。心影不遍。真吾弟子。乃坐石上為說其義曰。陰符三百字。百言演道。百言演法。百言演術。上有神仙抱一之道。中有富國安民之法。下有強兵戰勝之術。皆內出心機。外合人事。觀其精微。黃庭八景不足以為玄。察其至要。經傳子史不足以為文。任其巧智。孫吳韓白不足以為奇。非有道之士不可使聞之。故至人用之得其道。君子用之得其術。小人用之得其殃。如傳同好。必清齋而授之。本命日誦七遍。益心機加年壽。袖出一瓠令取水。瓠忽重沈於水。及還失母所在。但留麥飯。筌食之。自此絕粒。至開元間為江陵副使。後入名山訪道。不知所終。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
○上遣中書侍郎徐嶠齎璽書召方士張果。入見時。刑和璞善算術。知人壽夭。算果莫能測。師夜光者善視鬼。上與果密坐。夜光不能見。上聞飲堇汁無苦者真奇士(音謹附子毒也)。與之三巵。醺然如醉。顧左右曰。非嘉酒也。取鐵如意擊墮其齒。皆燋黑。出神藥傳其齗。寢頃之齒粲然如故。後懇辭還山。下制曰。張果先生。志造高尚。迹混光塵。問以道樞。深會宗極。宜升銀青光祿大夫。號通玄先生。後入恒山。不知所終(果在梁陳時相智者兄陳鍼者)。
○上遣中書侍郎徐嶠齎璽書召方士張果。入見時。刑和璞善算術。知人壽夭。算果莫能測。師夜光者善視鬼。上與果密坐。夜光不能見。上聞飲堇汁無苦者真奇士(音謹附子毒也)。與之三巵。醺然如醉。顧左右曰。非嘉酒也。取鐵如意擊墮其齒。皆燋黑。出神藥傳其齗。寢頃之齒粲然如故。後懇辭還山。下制曰。張果先生。志造高尚。迹混光塵。問以道樞。深會宗極。宜升銀青光祿大夫。號通玄先生。後入恒山。不知所終(果在梁陳時相智者兄陳鍼者)。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
○司馬承禎告化。勅諡貞一先生。睿宗時居天台。召入間道。對曰。為道曰損。上曰。治身可矣。治國若何。曰國猶身也。順物無私而天下理。上歎曰。廣成之言也。玄宗朝遣使迎至京受法籙。辭歸王屋山。有弟子焦靜遇仙女告之曰。子可謁東華青童君受三皇法。請名氏則貞一也。歸而謁之。先生欣然以授。
○司馬承禎告化。勅諡貞一先生。睿宗時居天台。召入間道。對曰。為道曰損。上曰。治身可矣。治國若何。曰國猶身也。順物無私而天下理。上歎曰。廣成之言也。玄宗朝遣使迎至京受法籙。辭歸王屋山。有弟子焦靜遇仙女告之曰。子可謁東華青童君受三皇法。請名氏則貞一也。歸而謁之。先生欣然以授。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
八月。詔諡孔子為文宣王。南面坐釋奠用宮縣(禮記。凡始立學必釋奠于先聖先師。注釋奠者設薦饌酌奠也。先聖先師周公孔子。周禮王宮縣諸侯軒縣注宮縣鐘磬縣於筍虞者王宮縣四面諸侯去一面○鐘者宮音以象君也。鐘在虞曰縣音玄)。封顏子為兖國公。弟子皆追封公侯伯。
八月。詔諡孔子為文宣王。南面坐釋奠用宮縣(禮記。凡始立學必釋奠于先聖先師。注釋奠者設薦饌酌奠也。先聖先師周公孔子。周禮王宮縣諸侯軒縣注宮縣鐘磬縣於筍虞者王宮縣四面諸侯去一面○鐘者宮音以象君也。鐘在虞曰縣音玄)。封顏子為兖國公。弟子皆追封公侯伯。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
四月。帝夢老君玄元皇帝告曰。吾有像在京城西南。乃遣使至𥂕屋縣樓觀。見紫雲垂覆白光屬天。得玉像高三尺。迎置興慶宮。命有司寫玄元真容。分置諸郡開元觀○。
四月。帝夢老君玄元皇帝告曰。吾有像在京城西南。乃遣使至𥂕屋縣樓觀。見紫雲垂覆白光屬天。得玉像高三尺。迎置興慶宮。命有司寫玄元真容。分置諸郡開元觀○。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
正月。詔諸州置玄元皇帝廟。令當州學生數內習道德經莊子列子文子。每年依明經舉送朝廷。置助教一人。九月御興慶門樓。親試明道德經莊子列子。時姚子彥等對策入第○。
正月。詔諸州置玄元皇帝廟。令當州學生數內習道德經莊子列子文子。每年依明經舉送朝廷。置助教一人。九月御興慶門樓。親試明道德經莊子列子。時姚子彥等對策入第○。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
正月。老君降于丹鳳門外駐立雲端。謂參軍田同秀曰。我入流沙之日。藏金匱靈符於桃林尹令舊宅。可奏取以鎮國。同秀以聞。勅往求之。見紫雲白兔於尹臺之下。掘之得金匱玉版朱書細篆。迎置靈昌殿。是夜樓閣虛空悉有神鐙。百官上表以符瑞潛應。乃下制改元天寶○二月勅封莊子南華真人．文子通玄真人．列子𣳑虛真人．庚桑子洞靈真人。四子書為真經。置博士助教各一員學生百人○。
正月。老君降于丹鳳門外駐立雲端。謂參軍田同秀曰。我入流沙之日。藏金匱靈符於桃林尹令舊宅。可奏取以鎮國。同秀以聞。勅往求之。見紫雲白兔於尹臺之下。掘之得金匱玉版朱書細篆。迎置靈昌殿。是夜樓閣虛空悉有神鐙。百官上表以符瑞潛應。乃下制改元天寶○二月勅封莊子南華真人．文子通玄真人．列子𣳑虛真人．庚桑子洞靈真人。四子書為真經。置博士助教各一員學生百人○。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话