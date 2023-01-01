佛祖統紀卷第三十九 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛祖統紀卷第三十九

宋咸淳四明東湖沙門志磐撰 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 宋咸淳四明東湖沙門志磐撰

法運通塞志第十七之六 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 法運通塞志第十七之六

隋(都長安) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 隋(都長安)

文帝(楊堅受周禪) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 文帝(楊堅受周禪)

開皇元年。帝初受禪沙門曇延謁見。勸興復佛法。乃下詔。周朝廢寺咸與修營。境內之人任聽出家。仍令戶口出錢建立經像。由是民間佛經。多於六藝之籍○初同州般若寺尼智仙。通禪觀言人吉凶。皆驗。文帝始生於寺。尼謂太祖曰。此兒佛天所祐。因呼為那羅延(此云鉤鎖力士)太祖委仙視育。一日皇妣來抱。見兒成龍形驚墮于地。尼失聲曰。驚吾兒致令晚得天下。及長密告之曰。像教將滅。一切鬼神皆西向。汝當大貴佛法暫廢賴汝而興。及周武罷教。此尼竟隱帝家○詔於相州戰地為軍士死事者建寺薦福○勅僧猛法師住大興善寺。為隋國大統○南朝陳國沙門智周等自西竺還。齎梵經二百六十部。詣闕上進。上召見慰勞。賜以繒錢。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 開皇元年。帝初受禪沙門曇延謁見。勸興復佛法。乃下詔。周朝廢寺咸與修營。境內之人任聽出家。仍令戶口出錢建立經像。由是民間佛經。多於六藝之籍○初同州般若寺尼智仙。通禪觀言人吉凶。皆驗。文帝始生於寺。尼謂太祖曰。此兒佛天所祐。因呼為那羅延(此云鉤鎖力士)太祖委仙視育。一日皇妣來抱。見兒成龍形驚墮于地。尼失聲曰。驚吾兒致令晚得天下。及長密告之曰。像教將滅。一切鬼神皆西向。汝當大貴佛法暫廢賴汝而興。及周武罷教。此尼竟隱帝家○詔於相州戰地為軍士死事者建寺薦福○勅僧猛法師住大興善寺。為隋國大統○南朝陳國沙門智周等自西竺還。齎梵經二百六十部。詣闕上進。上召見慰勞。賜以繒錢。

三年。詔天下正五九并六齋日不得殺生命○唐公李淵(高祖初封於唐)以長安宅居施沙門曇崇。帝為製清禪寺名○海陵沙門惠盈。六時禮三千佛。救民饑苦之厄。一日講法華經。有神擁從稱五道大神。請授戒法。云往東海巡行。盈為設食授戒而去。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三年。詔天下正五九并六齋日不得殺生命○唐公李淵(高祖初封於唐)以長安宅居施沙門曇崇。帝為製清禪寺名○海陵沙門惠盈。六時禮三千佛。救民饑苦之厄。一日講法華經。有神擁從稱五道大神。請授戒法。云往東海巡行。盈為設食授戒而去。

四年。靈藏律師始與帝為布衣交。及即位建大興善寺以居之。勅左右僕射。兩旦參問起居。甞陪駕洛州。歸之者眾。帝手勅曰。弟子是俗人天子。律師是道人天子。有欲離俗者任師度之。由是度人至數萬。有疑之者。帝曰。律師化人為善。朕禁人為惡。意則一也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四年。靈藏律師始與帝為布衣交。及即位建大興善寺以居之。勅左右僕射。兩旦參問起居。甞陪駕洛州。歸之者眾。帝手勅曰。弟子是俗人天子。律師是道人天子。有欲離俗者任師度之。由是度人至數萬。有疑之者。帝曰。律師化人為善。朕禁人為惡。意則一也。

五年詔法經法師。於大興殿授菩薩戒。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 五年詔法經法師。於大興殿授菩薩戒。

六年。亢旱。詔曇延法師於正殿。升御座南面授法。帝及群臣。咸席地受八關齋戒。俄而雲興大雨霑霔。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 六年。亢旱。詔曇延法師於正殿。升御座南面授法。帝及群臣。咸席地受八關齋戒。俄而雲興大雨霑霔。

七年。詔曇遷法師為昭玄大沙門統。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 七年。詔曇遷法師為昭玄大沙門統。

八年。曇延法師亡。帝輟視朝。勅王公已下往臨(去聲)內史薛道衡白弔文曰。聖皇啟運像法載興。卓爾緇衣欝為稱首。屈宸極之威重。申師資之禮文。三寶藉之弘通。二諦由其宣暢。以誘人為善之德。為助國行仁之方。豈謂法柱忽傾慈舟遽覆。匪直悲纏四眾。固亦酸感一人○京兆杜祈暴亡至冥府。王審其名曰。誤矣。問祈識周武帝否。答曾任左武候司法常在殿陛。王顧吏引至大鐵屋。從窓中望。一人瘦身鐵色著鐵枷鎖。祈見泣曰。大家何苦。答曰。我信衛元嵩毀滅佛法。故此受罪。祈曰。臣誤追當還。大家有說否。曰汝若還為聞大隋天子。昔與我共食倉庫。我滅法受大苦。望為我作福相救。及還以事聞。帝乃勅天下人出一錢為武帝追福(見唐高僧傳。法苑珠林。作趙文昌入冥。恐當時有此二事。皆可為證)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 八年。曇延法師亡。帝輟視朝。勅王公已下往臨(去聲)內史薛道衡白弔文曰。聖皇啟運像法載興。卓爾緇衣欝為稱首。屈宸極之威重。申師資之禮文。三寶藉之弘通。二諦由其宣暢。以誘人為善之德。為助國行仁之方。豈謂法柱忽傾慈舟遽覆。匪直悲纏四眾。固亦酸感一人○京兆杜祈暴亡至冥府。王審其名曰。誤矣。問祈識周武帝否。答曾任左武候司法常在殿陛。王顧吏引至大鐵屋。從窓中望。一人瘦身鐵色著鐵枷鎖。祈見泣曰。大家何苦。答曰。我信衛元嵩毀滅佛法。故此受罪。祈曰。臣誤追當還。大家有說否。曰汝若還為聞大隋天子。昔與我共食倉庫。我滅法受大苦。望為我作福相救。及還以事聞。帝乃勅天下人出一錢為武帝追福(見唐高僧傳。法苑珠林。作趙文昌入冥。恐當時有此二事。皆可為證)。

九年。李士謙雅好佛學兼善玄談。有客問三教優劣。士謙曰。佛日也。道月也。儒五星也。時以為至論(無量壽佛經。惟願佛日教我觀於清淨業處)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 九年。李士謙雅好佛學兼善玄談。有客問三教優劣。士謙曰。佛日也。道月也。儒五星也。時以為至論(無量壽佛經。惟願佛日教我觀於清淨業處)。

十年(是年隋滅陳始承正統)正月詔曰。光宅顗禪師。昔周武毀教。朕曾發心必許護持。及受命於天遂即興復。師已離世網修己化人。必希獎進僧倫用光大道○勅臣僚士庶。有欲出家聽。是歲度僧至五十萬。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十年(是年隋滅陳始承正統)正月詔曰。光宅顗禪師。昔周武毀教。朕曾發心必許護持。及受命於天遂即興復。師已離世網修己化人。必希獎進僧倫用光大道○勅臣僚士庶。有欲出家聽。是歲度僧至五十萬。

十一年。詔相州靈裕法師至京為國統。裕表辭三上。帝留之不可。謂僕射蘇威曰。朕知裕師剛正不可屈。乃厚賜還山。御書靈泉為寺名○十一月。晉王廣(文帝次子)總管揚州迎顗禪師。至鎮設千僧會受菩薩戒。上師號曰智者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十一年。詔相州靈裕法師至京為國統。裕表辭三上。帝留之不可。謂僕射蘇威曰。朕知裕師剛正不可屈。乃厚賜還山。御書靈泉為寺名○十一月。晉王廣(文帝次子)總管揚州迎顗禪師。至鎮設千僧會受菩薩戒。上師號曰智者。

述曰。世謂煬帝稟戒學慧。而弑父代立。何智者之不知預鑑耶。然能借闍王之事。以比決之則此滯自銷。故觀經疏釋之則有二義。一者事屬前因。由彼宿怨來為父子。故阿闍世此云未生怨。二者大權現逆。非同俗間惡逆之比。故佛言。闍王昔於毘婆尸佛發菩提心。未甞墮於地獄(涅槃經云)又佛為授記。却後作佛號淨身(闍王受決經)又垂裕記。闍王未受果而求懺。令無量人發菩提心。有能熟思此等文意。則知智者之於煬帝鑑之深矣。故智者自云。我與晉王深有緣契。今觀其始則護廬山主玉泉終則創國清保龕壟。而章安結集十年送供。以是比知則煬帝之事。亦應有前因現逆二者之義。孤山云。菩薩住首楞嚴定者。或現無道。所以為百王之監也(事見智者本紀)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 述曰。世謂煬帝稟戒學慧。而弑父代立。何智者之不知預鑑耶。然能借闍王之事。以比決之則此滯自銷。故觀經疏釋之則有二義。一者事屬前因。由彼宿怨來為父子。故阿闍世此云未生怨。二者大權現逆。非同俗間惡逆之比。故佛言。闍王昔於毘婆尸佛發菩提心。未甞墮於地獄(涅槃經云)又佛為授記。却後作佛號淨身(闍王受決經)又垂裕記。闍王未受果而求懺。令無量人發菩提心。有能熟思此等文意。則知智者之於煬帝鑑之深矣。故智者自云。我與晉王深有緣契。今觀其始則護廬山主玉泉終則創國清保龕壟。而章安結集十年送供。以是比知則煬帝之事。亦應有前因現逆二者之義。孤山云。菩薩住首楞嚴定者。或現無道。所以為百王之監也(事見智者本紀)。

潞州刺史辛彥之立十五層浮圖。州人張元暴死。復蘇云。神遊天上見一堂極崇麗。天人曰。幸刺史有大功德。作此堂以俟之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 潞州刺史辛彥之立十五層浮圖。州人張元暴死。復蘇云。神遊天上見一堂極崇麗。天人曰。幸刺史有大功德。作此堂以俟之。

十二年。二祖慧可禪師先傳法於舒州僧粲。以是年往管城正救寺說法。有和法師先於寺講涅槃。學徒稍稍引去聽法。和不勝憤。乃謗于邑宰。加以非法。師怡然委順。壽一百七。先謂粲曰。吾有宿累今當償之○十二月。智者禪師至荊州玉泉山安禪七日。感關王父子神力開基造寺乞授五戒。師入居玉泉。道俗稟戒聽講者至五千人(蜀先主將關羽。詳見智者本紀)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十二年。二祖慧可禪師先傳法於舒州僧粲。以是年往管城正救寺說法。有和法師先於寺講涅槃。學徒稍稍引去聽法。和不勝憤。乃謗于邑宰。加以非法。師怡然委順。壽一百七。先謂粲曰。吾有宿累今當償之○十二月。智者禪師至荊州玉泉山安禪七日。感關王父子神力開基造寺乞授五戒。師入居玉泉。道俗稟戒聽講者至五千人(蜀先主將關羽。詳見智者本紀)。

十三年。帝幸岐州蒐于南山(音搜舂獵曰蒐)逐獸入古窰中。忽失所在。但見滿窰損佛像。沙門曇遷曰。比周武毀法故聖像多委溝壑。帝乃下詔。諸有佛像碎身遺影者。所在官檢送寺莊嚴○四月智者於玉泉說法華玄義。章安頂法師預聽○七月賜智者玉泉寺額。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十三年。帝幸岐州蒐于南山(音搜舂獵曰蒐)逐獸入古窰中。忽失所在。但見滿窰損佛像。沙門曇遷曰。比周武毀法故聖像多委溝壑。帝乃下詔。諸有佛像碎身遺影者。所在官檢送寺莊嚴○四月智者於玉泉說法華玄義。章安頂法師預聽○七月賜智者玉泉寺額。

十四年。詔建禪定寺名曇遷法師集海內名德百二十人以居之○智者於玉泉說摩訶止觀。聽眾千人。章安預聽○冬十月。智者過岳州為刺史王宣武授戒法。沙門曇捷等請講金光明經。其俗聞法感化一郡五縣一千餘所。咸舍漁捕。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十四年。詔建禪定寺名曇遷法師集海內名德百二十人以居之○智者於玉泉說摩訶止觀。聽眾千人。章安預聽○冬十月。智者過岳州為刺史王宣武授戒法。沙門曇捷等請講金光明經。其俗聞法感化一郡五縣一千餘所。咸舍漁捕。

十五年真觀法師(智者門人)於杭州虎林山建天竺寺(唐時改虎為武)○二月晉王遣使迎智者。至揚州禪眾寺。上所著淨名義疏。九月辭歸天台○北天竺闍那崛多。於大興善寺譯佛本行經等三十三部。翻經學士費長房等筆受。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十五年真觀法師(智者門人)於杭州虎林山建天竺寺(唐時改虎為武)○二月晉王遣使迎智者。至揚州禪眾寺。上所著淨名義疏。九月辭歸天台○北天竺闍那崛多。於大興善寺譯佛本行經等三十三部。翻經學士費長房等筆受。

十六年齊州靈巖寺釋道相暴亡。至冥府見勢至菩薩。將觀僧獄。有榜云。眾僧遣法逈向京師請靈巖寺額。將絹百疋驢兩頭。至京逢通事舍人。是靈巖檀越。為奏得額不費一錢。逈自思此額因我而得。應銷三十疋絹。乃市絲布香藥等物。私用入己。當入梁壓地獄。逈聞即首服陪還。又一榜云。人盜僧林杏樹。截作梳材。寺僧道郭拾得殘木一截。仍堪作梳。直八十錢。當墮火燒地獄。郭聞說即時承還。又榜云。沙彌道弘為眾作餛飩先盜食一鉢。當墮鐵丸地獄。弘數年口瘡。乃為眾設一供。如此三十餘人。道相七日內。十三度死。見菩薩指示罪相。以語諸人。即各陪償。獄榜隨滅(僧鏡錄)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十六年齊州靈巖寺釋道相暴亡。至冥府見勢至菩薩。將觀僧獄。有榜云。眾僧遣法逈向京師請靈巖寺額。將絹百疋驢兩頭。至京逢通事舍人。是靈巖檀越。為奏得額不費一錢。逈自思此額因我而得。應銷三十疋絹。乃市絲布香藥等物。私用入己。當入梁壓地獄。逈聞即首服陪還。又一榜云。人盜僧林杏樹。截作梳材。寺僧道郭拾得殘木一截。仍堪作梳。直八十錢。當墮火燒地獄。郭聞說即時承還。又榜云。沙彌道弘為眾作餛飩先盜食一鉢。當墮鐵丸地獄。弘數年口瘡。乃為眾設一供。如此三十餘人。道相七日內。十三度死。見菩薩指示罪相。以語諸人。即各陪償。獄榜隨滅(僧鏡錄)。

十七年。翻經學士費長房。進開皇三寶錄十五卷。長房先為沙門。周武沙汰反俗。隋興入預譯經○十月晉王遣使迎智者。師至石城。乃稱有疾。謂門人智越曰。大王欲使吾來。吾不負言。吾知命在此。故不須進。乃右脇西向專念彌陀。至十一月二十四日為眾說法即入三昧。門人奉靈龕歸佛隴。藏之西南峯。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十七年。翻經學士費長房。進開皇三寶錄十五卷。長房先為沙門。周武沙汰反俗。隋興入預譯經○十月晉王遣使迎智者。師至石城。乃稱有疾。謂門人智越曰。大王欲使吾來。吾不負言。吾知命在此。故不須進。乃右脇西向專念彌陀。至十一月二十四日為眾說法即入三昧。門人奉靈龕歸佛隴。藏之西南峯。

十八年。故智者弟子僧使灌頂普明。奉遺書及淨名義疏至揚州。王答書。所囑天台造寺。今遣司馬王弘一遵指畫。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十八年。故智者弟子僧使灌頂普明。奉遺書及淨名義疏至揚州。王答書。所囑天台造寺。今遣司馬王弘一遵指畫。

二十年。立晉王為皇太子。勅天下名藩有毀佛天尊像者。以大逆不道論。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二十年。立晉王為皇太子。勅天下名藩有毀佛天尊像者。以大逆不道論。

仁壽元年。詔天下名藩建靈塔。遣沙門淨業真玉等分送舍利。奉藏諸郡百十一塔。靈瑞之跡遍見僧傳(南山撰唐高僧傳)○南天竺三藏達磨笈多(此云法密)北天竺闍那崛多(此云至德)於大興善寺重譯法華為八卷。名曰添品○十月天台僧使灌頂智璪。至京師奉啟謝皇太子造寺。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 仁壽元年。詔天下名藩建靈塔。遣沙門淨業真玉等分送舍利。奉藏諸郡百十一塔。靈瑞之跡遍見僧傳(南山撰唐高僧傳)○南天竺三藏達磨笈多(此云法密)北天竺闍那崛多(此云至德)於大興善寺重譯法華為八卷。名曰添品○十月天台僧使灌頂智璪。至京師奉啟謝皇太子造寺。

二年。西天竺沙門闍提斯那來上言。天竺獲石碑說。東方震旦國名大隋。城名大興。王名堅意。建立三寶。三年。洛陽龍門王通詣闕獻太平十二策。上不能用。歸而教授河汾之間。續六經以見志。子曰。吾續書以存漢晉之實。以漢統天下除殘穢與民更始。起漢高止晉武(凡百五十篇)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二年。西天竺沙門闍提斯那來上言。天竺獲石碑說。東方震旦國名大隋。城名大興。王名堅意。建立三寶。三年。洛陽龍門王通詣闕獻太平十二策。上不能用。歸而教授河汾之間。續六經以見志。子曰。吾續書以存漢晉之實。以漢統天下除殘穢與民更始。起漢高止晉武(凡百五十篇)。

吾修元經以斷南北之疑。以天下無賞罰三百載矣。故始晉惠訖隋開皇。寓褒貶以代賞罰(春秋義包五始故。今別名元經。凡五十篇。元經紀年書帝春正月。起晉惠至東晉。宋繼魏孝文。元和元年以能遷都洛陽。得中國以及於周隋。故皆稱正統。以齊梁陳同四夷也。南北二史。夷虜相稱。今明正統以斷其疑也)續詩以辨晉宋後魏齊周隋六代之俗(凡三百六十篇)正禮樂以旌後王之失(禮論二十五篇。樂論二十篇。後王不合周公制作者。則論而正之)贊易道以申先王之旨(贊易七十篇。申明孔子十翼之旨意)世稱王氏六經(阮逸序中說謂。房杜諸公不能臻師之美。故續經不振)朝廷三徵皆不至。卒於家。門人諡曰文中子。房玄齡。杜如晦。魏徵。李靖。溫彥博。竇威。杜淹。溫大雅。陳叔達。王珪。皆北面受道。為世卿相弟子薛收等。集對問之言。名曰中說。其言三才五常之道。天人性命之際備矣(阮逸序曰。大哉中之為義。在易為二五。在春秋為權衡。在書為皇極。在禮為中庸)文中子曰。詩書盛而秦世滅。非仲尼之罪也。虛玄長而晉室亂。非老莊之罪也。齋戒修而梁國亡。非釋迦之罪也。或問佛。子曰。聖人也。曰其教如何。曰西方之教也。守國則泥(乃訂反不通也)子讀讜議曰。三教於是乎可一矣(子之祖獻公述皇極讜議。謂洪範五皇極義貴中道。人位天地之中。則知教雖有三。人即一也)或問長生神仙之道。子曰。仁義不修。孝悌不立。奚為長生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 吾修元經以斷南北之疑。以天下無賞罰三百載矣。故始晉惠訖隋開皇。寓褒貶以代賞罰(春秋義包五始故。今別名元經。凡五十篇。元經紀年書帝春正月。起晉惠至東晉。宋繼魏孝文。元和元年以能遷都洛陽。得中國以及於周隋。故皆稱正統。以齊梁陳同四夷也。南北二史。夷虜相稱。今明正統以斷其疑也)續詩以辨晉宋後魏齊周隋六代之俗(凡三百六十篇)正禮樂以旌後王之失(禮論二十五篇。樂論二十篇。後王不合周公制作者。則論而正之)贊易道以申先王之旨(贊易七十篇。申明孔子十翼之旨意)世稱王氏六經(阮逸序中說謂。房杜諸公不能臻師之美。故續經不振)朝廷三徵皆不至。卒於家。門人諡曰文中子。房玄齡。杜如晦。魏徵。李靖。溫彥博。竇威。杜淹。溫大雅。陳叔達。王珪。皆北面受道。為世卿相弟子薛收等。集對問之言。名曰中說。其言三才五常之道。天人性命之際備矣(阮逸序曰。大哉中之為義。在易為二五。在春秋為權衡。在書為皇極。在禮為中庸)文中子曰。詩書盛而秦世滅。非仲尼之罪也。虛玄長而晉室亂。非老莊之罪也。齋戒修而梁國亡。非釋迦之罪也。或問佛。子曰。聖人也。曰其教如何。曰西方之教也。守國則泥(乃訂反不通也)子讀讜議曰。三教於是乎可一矣(子之祖獻公述皇極讜議。謂洪範五皇極義貴中道。人位天地之中。則知教雖有三。人即一也)或問長生神仙之道。子曰。仁義不修。孝悌不立。奚為長生。

煬帝(廣文帝次子。諡法逆天虐民曰煬。左傳魯煬公。隋諡陳後主曰煬。今亦諡煬。如有報也。廣韻余尚反。暴也) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 煬帝(廣文帝次子。諡法逆天虐民曰煬。左傳魯煬公。隋諡陳後主曰煬。今亦諡煬。如有報也。廣韻余尚反。暴也)

大業元年九月。帝幸揚州天台僧使智璪。詣行在所。引對大牙殿。勅為天台寺立名。智璪啟曰。昔陳世有定光禪師。遷神之後夢其靈曰。汝欲造寺未是其時。若三國為一。當有大力勢人為之造寺。寺若成國即清。宜名國清寺。上曰。此先師靈瑞也。即用為名。乃遣通事舍人盧正方。奉安寺額。勅祕書監柳顧言。為智者造碑。立之寺門。十一月二十四忌辰。設千僧齋。有司案名滿足千數。臨齋受嚫數溢一人(梵語達嚫。此云施財。今人誤書嚫字者非)咸謂智者化身來受國供。是日午後使者大眾開視靈龕。唯空床虛帳而已(相傳玉泉藏殿一日推輪。關王附人語曰。我師肉身在此。不得動飛輪其上。自是知關王神力。自天台移藏此地)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大業元年九月。帝幸揚州天台僧使智璪。詣行在所。引對大牙殿。勅為天台寺立名。智璪啟曰。昔陳世有定光禪師。遷神之後夢其靈曰。汝欲造寺未是其時。若三國為一。當有大力勢人為之造寺。寺若成國即清。宜名國清寺。上曰。此先師靈瑞也。即用為名。乃遣通事舍人盧正方。奉安寺額。勅祕書監柳顧言。為智者造碑。立之寺門。十一月二十四忌辰。設千僧齋。有司案名滿足千數。臨齋受嚫數溢一人(梵語達嚫。此云施財。今人誤書嚫字者非)咸謂智者化身來受國供。是日午後使者大眾開視靈龕。唯空床虛帳而已(相傳玉泉藏殿一日推輪。關王附人語曰。我師肉身在此。不得動飛輪其上。自是知關王神力。自天台移藏此地)。

二年。詔沙門道士致敬王者。沙門明瞻等抗詔不從。帝詰之。對曰。陛下若使準制罷道。則不敢不奉。如知大法可崇。則法服之下僧無敬俗之典。帝默然而止○三祖僧粲禪師亡。師初以白衣謁可禪師。既傳法授衣。屬周武廢教。往來司空山積十餘年。隋開皇初居皖公山(戶版反在舒州)傳法於沙彌道信。優遊江國。以是年復還舊止。為眾說法儼立而逝。塔于山谷寺○相州沙門道明亡。同房僧玄緒暮行野間。忽見伽藍。往投之。遇道明不異平生。引緒至房。緒私怪之。至後夜明起謂緒曰。此非常處謹莫過堂。去緒潛往見。維那唱施粥。皆作血色。行粥遍諸僧。舉身火然。如一食久。維那打靜無復苦相。緒懼還所止。明至緒問之。答曰。此是地獄。吾為取僧一束柴煮染。忘不陪償。當一年然足受罪。褰衣見膝下並焦黑。因曰。公幸為我買柴百束陪還常住。并寫法華經一部。可得免苦。緒許之。歸寺依言為辨。重往尋寺寂無所見(僧鏡錄)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二年。詔沙門道士致敬王者。沙門明瞻等抗詔不從。帝詰之。對曰。陛下若使準制罷道。則不敢不奉。如知大法可崇。則法服之下僧無敬俗之典。帝默然而止○三祖僧粲禪師亡。師初以白衣謁可禪師。既傳法授衣。屬周武廢教。往來司空山積十餘年。隋開皇初居皖公山(戶版反在舒州)傳法於沙彌道信。優遊江國。以是年復還舊止。為眾說法儼立而逝。塔于山谷寺○相州沙門道明亡。同房僧玄緒暮行野間。忽見伽藍。往投之。遇道明不異平生。引緒至房。緒私怪之。至後夜明起謂緒曰。此非常處謹莫過堂。去緒潛往見。維那唱施粥。皆作血色。行粥遍諸僧。舉身火然。如一食久。維那打靜無復苦相。緒懼還所止。明至緒問之。答曰。此是地獄。吾為取僧一束柴煮染。忘不陪償。當一年然足受罪。褰衣見膝下並焦黑。因曰。公幸為我買柴百束陪還常住。并寫法華經一部。可得免苦。緒許之。歸寺依言為辨。重往尋寺寂無所見(僧鏡錄)。

三年正月。詔天下州郡七日行道。總度千僧。上親製願文曰。菩薩戒弟子皇帝楊總持。稽首和南十方諸佛。願以度人出家功德。普為有頂無間(天宮地獄)清淨罪垢同至菩提(云云)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三年正月。詔天下州郡七日行道。總度千僧。上親製願文曰。菩薩戒弟子皇帝楊總持。稽首和南十方諸佛。願以度人出家功德。普為有頂無間(天宮地獄)清淨罪垢同至菩提(云云)。

四年。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四年。

五年。詔天下僧徒無德業者。並令罷道。寺院準僧量留。餘並毀折。廬山福林大志禪師(智者門人)素服哭於佛前三日。誓舍身明道。乃詣東都上表曰。願陛下興隆三寶。貧道當然臂以報國恩。上敬而許之。遂以布蠟纏升大棚端坐。度火然之。焚畢入定。七日加趺而終。自是詔下而不行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 五年。詔天下僧徒無德業者。並令罷道。寺院準僧量留。餘並毀折。廬山福林大志禪師(智者門人)素服哭於佛前三日。誓舍身明道。乃詣東都上表曰。願陛下興隆三寶。貧道當然臂以報國恩。上敬而許之。遂以布蠟纏升大棚端坐。度火然之。焚畢入定。七日加趺而終。自是詔下而不行。

九年。詔改天下寺曰道場○帝幸維揚。召神僧法喜入見。一日遶宮中索羊頭。帝惡之。以付廷尉。禁衛甚嚴。而有司見其日匃於市。上命案之。見袈裟覆黃金鎖骨。詔以香泥塑其形。是夕泥像起行。言笑如故。上異之。詔釋其禁。未幾示疾而終。葬之香山。後數歲自海南歸者。見師殊無恙。發其冢視之。唯空棺焉。及煬帝遇害江都。方悟索羊頭之先讖。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 九年。詔改天下寺曰道場○帝幸維揚。召神僧法喜入見。一日遶宮中索羊頭。帝惡之。以付廷尉。禁衛甚嚴。而有司見其日匃於市。上命案之。見袈裟覆黃金鎖骨。詔以香泥塑其形。是夕泥像起行。言笑如故。上異之。詔釋其禁。未幾示疾而終。葬之香山。後數歲自海南歸者。見師殊無恙。發其冢視之。唯空棺焉。及煬帝遇害江都。方悟索羊頭之先讖。

恭帝(侑煬帝子) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 恭帝(侑煬帝子)

義寧元年。五祖章安灌頂禪師。於天台國清寺。為智威禪師說止觀心要。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 義寧元年。五祖章安灌頂禪師。於天台國清寺。為智威禪師說止觀心要。

唐(都長安) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唐(都長安)

高祖(李淵受隋禪) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 高祖(李淵受隋禪)

武德元年。詔為太祖已下造栴檀等身佛三軀。以沙門景輝嘗記帝當承天命為立勝業寺。以沙門曇獻於隋末設粥救饑民。為立慈悲寺。以義師起於太原。為立太原寺。又詔并州立義興寺。以旌起義方之功。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 武德元年。詔為太祖已下造栴檀等身佛三軀。以沙門景輝嘗記帝當承天命為立勝業寺。以沙門曇獻於隋末設粥救饑民。為立慈悲寺。以義師起於太原。為立太原寺。又詔并州立義興寺。以旌起義方之功。

二年。詔依佛制。正五九月及月十齋日。不得行刑屠釣。永為國式。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二年。詔依佛制。正五九月及月十齋日。不得行刑屠釣。永為國式。

三年。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三年。

四年。釋智巖初仕隋為虎賁中郎將。每於弓首挂漉水囊不飲蟲水。至是棄官入皖山學道。見異僧丈餘謂之曰。卿已八十一生出家矣。同軍閭丘胤至山尋之。見山崖峻立鳥獸悲鳴。謂師曰。郎將狂耶。何為住此。答曰。我狂欲醒。君狂正發。同軍嗟歎而退。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四年。釋智巖初仕隋為虎賁中郎將。每於弓首挂漉水囊不飲蟲水。至是棄官入皖山學道。見異僧丈餘謂之曰。卿已八十一生出家矣。同軍閭丘胤至山尋之。見山崖峻立鳥獸悲鳴。謂師曰。郎將狂耶。何為住此。答曰。我狂欲醒。君狂正發。同軍嗟歎而退。

六年。濩澤縣李錄事亡。常往餘法師所聽講維摩。共人言議。師問之曰。今講此經感何人聽。答曰。自人頭已上便是鬼神。上及諸天重級充滿。然見諸天聞法師酒氣。皆回面而聽。餘即悔過不復飲。鬼又曰。非唯此會獨感諸天。但有法事無不來降○勅沙門玄奘三藏住大莊嚴寺。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 六年。濩澤縣李錄事亡。常往餘法師所聽講維摩。共人言議。師問之曰。今講此經感何人聽。答曰。自人頭已上便是鬼神。上及諸天重級充滿。然見諸天聞法師酒氣。皆回面而聽。餘即悔過不復飲。鬼又曰。非唯此會獨感諸天。但有法事無不來降○勅沙門玄奘三藏住大莊嚴寺。

七年。上幸國學釋奠。命博士徐曠講孝經。沙門慧乘講心經。道士劉進善講老子。博士陸德明(本名元朗)隨方立義。遍析其要。帝說曰。三人者誠辯矣。然德明一舉輒蔽。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 七年。上幸國學釋奠。命博士徐曠講孝經。沙門慧乘講心經。道士劉進善講老子。博士陸德明(本名元朗)隨方立義。遍析其要。帝說曰。三人者誠辯矣。然德明一舉輒蔽。

八年。太史令博奕上疏曰。佛在西域言祅路遠。漢譯胡書恣其假託。使不忠不孝削髮而揖君親。遊手竊食。易服以逃租賦。夫生死壽夭出於自然。刑德威福關於人主。而愚僧矯詐。皆云由佛。竊人主之權。擅造化之力。其為害政良可悲歎。書奏不報。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 八年。太史令博奕上疏曰。佛在西域言祅路遠。漢譯胡書恣其假託。使不忠不孝削髮而揖君親。遊手竊食。易服以逃租賦。夫生死壽夭出於自然。刑德威福關於人主。而愚僧矯詐。皆云由佛。竊人主之權。擅造化之力。其為害政良可悲歎。書奏不報。

鎧菴曰。傅奕以小人之資。一旦上書謗佛毀教。當時群臣皆所不取。獨高祖薄信迷其說。今觀傅奕之疏沙汰之詔。不過謂遊手竊食。苟避征徭而已。嘻學聖道以求出世間。敷慈化以贊理天下。明善惡之應以警昏俗。窮性命之旨以悟真修。斯學佛者之大效。其與儒家者流將並行而不悖。豈當以征夫徭卒之賤而望之者哉。或曰。學佛之士多自農出。反而止之。所以厚農俗也。不然今夫田家之子。致身科第者。豈得而止之耶。矧夫佛道多容不問愚智。若指其庸鄙以蔽諸賢俊。比子厚誚退之忿其外而違其中。是知石而不知韞玉也。今名為儒。而資小人者固多矣。未聞以為者不善而遽欲廢周孔之教。然則出家而庸鄙者。人材之未至。非佛道之咎也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 鎧菴曰。傅奕以小人之資。一旦上書謗佛毀教。當時群臣皆所不取。獨高祖薄信迷其說。今觀傅奕之疏沙汰之詔。不過謂遊手竊食。苟避征徭而已。嘻學聖道以求出世間。敷慈化以贊理天下。明善惡之應以警昏俗。窮性命之旨以悟真修。斯學佛者之大效。其與儒家者流將並行而不悖。豈當以征夫徭卒之賤而望之者哉。或曰。學佛之士多自農出。反而止之。所以厚農俗也。不然今夫田家之子。致身科第者。豈得而止之耶。矧夫佛道多容不問愚智。若指其庸鄙以蔽諸賢俊。比子厚誚退之忿其外而違其中。是知石而不知韞玉也。今名為儒。而資小人者固多矣。未聞以為者不善而遽欲廢周孔之教。然則出家而庸鄙者。人材之未至。非佛道之咎也。

九年。傅奕七上疏請除佛法。帝以其疏付群臣雜議。大臣皆曰。佛法興自屢朝。弘善遏惡冥助國家。理無棄廢。宰相蕭瑀(後梁明帝之子)曰佛聖人也。而奕非之。非聖人者。無法當治其罪。奕曰。人之大倫莫如君父。佛以世嫡而畔其父。以匹夫而抗天子。蕭瑀不生於空桑。乃遵無父之教。非孝者無親。瑀之謂矣。瑀合掌謂之曰。地獄正為此人設(瑀音禹見舊唐史)帝一日問群臣曰。傅奕每言佛教無用卿等如何。左僕射裴寂曰。陛下昔創義師。志憑三寶言登九五。誓啟玄門。今六合歸仁富有四海。而欲納奕言。豈不虧往德而彰今過乎。帝復以疏。頒示諸僧。問出家於國何益。沙門法琳撰破邪論。謂佛教徹萬法之源。而孔老立言時域中之治。凡出家者。守志明道弘善興福。啟迪昏蒙利國非淺。時秦王府記室虞世南。為序以贊之。明概法師作決對論。責奕謗佛僧八事。有秦王府典儀李師政。述內德論云。勸善進德之廣。六經所未逮戒惡防患之深。九流莫之比。但窮神知化。其言宏大而可驚。去惑絕塵。厥軌清邈而難蹈。夫能事未興於上古。聖人開務於後世。故棟宇易檜巢之居。文字代結繩之政。飲血茹毛之饌。則先用而未珍。火化粒食之功。雖後作而非弊。豈得以詩書早播而可隆。貝經晚至而宜替。又死生無窮之緣。報應不朽之說。釋氏之所明。黃老之未喻也。又慧乘作辨正論十喻九箴。破道士十異九迷之謬。上覽諸沙門論議。寤奕譽道毀佛。遂有兼汰二教之意○五月下詔。以沙門道士苟避征徭不守戒律而寺觀隣接廛邸溷雜屠酤非所以為垂教。其僧道戒行虧闕者。並令罷道。精勤練行者。並就大寺觀居止供給衣食。京師留寺三所觀一所。諸州各留一所。餘皆罷之○六月庚申。皇太子建成齊王元吉。謀不利於秦王。秦王世民討殺之。以秦王為皇太子。癸亥大赦天下。停前沙汰僧道詔○八月詔傳位於皇太子。既即位。嘗問傅奕曰。佛道微妙聖迹可師。且報應之事顯然。卿獨不悟其理何耶。對曰。佛乃西方之桀黠無補國家。臣非不悟鄙不學也。帝深惡其言(云云)。後傅奕得惡病。遍身糜爛號叫而死。少府監馮長命夢至冥府。多見先亡。因問傅奕毀佛惡病而死今受何報。答曰。已聞付越州為泥犁矣。當時識者。謂是泥犁地獄也(苦報記)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 九年。傅奕七上疏請除佛法。帝以其疏付群臣雜議。大臣皆曰。佛法興自屢朝。弘善遏惡冥助國家。理無棄廢。宰相蕭瑀(後梁明帝之子)曰佛聖人也。而奕非之。非聖人者。無法當治其罪。奕曰。人之大倫莫如君父。佛以世嫡而畔其父。以匹夫而抗天子。蕭瑀不生於空桑。乃遵無父之教。非孝者無親。瑀之謂矣。瑀合掌謂之曰。地獄正為此人設(瑀音禹見舊唐史)帝一日問群臣曰。傅奕每言佛教無用卿等如何。左僕射裴寂曰。陛下昔創義師。志憑三寶言登九五。誓啟玄門。今六合歸仁富有四海。而欲納奕言。豈不虧往德而彰今過乎。帝復以疏。頒示諸僧。問出家於國何益。沙門法琳撰破邪論。謂佛教徹萬法之源。而孔老立言時域中之治。凡出家者。守志明道弘善興福。啟迪昏蒙利國非淺。時秦王府記室虞世南。為序以贊之。明概法師作決對論。責奕謗佛僧八事。有秦王府典儀李師政。述內德論云。勸善進德之廣。六經所未逮戒惡防患之深。九流莫之比。但窮神知化。其言宏大而可驚。去惑絕塵。厥軌清邈而難蹈。夫能事未興於上古。聖人開務於後世。故棟宇易檜巢之居。文字代結繩之政。飲血茹毛之饌。則先用而未珍。火化粒食之功。雖後作而非弊。豈得以詩書早播而可隆。貝經晚至而宜替。又死生無窮之緣。報應不朽之說。釋氏之所明。黃老之未喻也。又慧乘作辨正論十喻九箴。破道士十異九迷之謬。上覽諸沙門論議。寤奕譽道毀佛。遂有兼汰二教之意○五月下詔。以沙門道士苟避征徭不守戒律而寺觀隣接廛邸溷雜屠酤非所以為垂教。其僧道戒行虧闕者。並令罷道。精勤練行者。並就大寺觀居止供給衣食。京師留寺三所觀一所。諸州各留一所。餘皆罷之○六月庚申。皇太子建成齊王元吉。謀不利於秦王。秦王世民討殺之。以秦王為皇太子。癸亥大赦天下。停前沙汰僧道詔○八月詔傳位於皇太子。既即位。嘗問傅奕曰。佛道微妙聖迹可師。且報應之事顯然。卿獨不悟其理何耶。對曰。佛乃西方之桀黠無補國家。臣非不悟鄙不學也。帝深惡其言(云云)。後傅奕得惡病。遍身糜爛號叫而死。少府監馮長命夢至冥府。多見先亡。因問傅奕毀佛惡病而死今受何報。答曰。已聞付越州為泥犁矣。當時識者。謂是泥犁地獄也(苦報記)。

太宗(世民高祖次子) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 太宗(世民高祖次子)

正觀元年正月。詔京城德行沙門。並令入內殿行道七日。度天下僧尼三千人。詔以皇家舊宅通義宮為興聖寺○詔沙門光智。於大興善寺譯寶星經等五部。左僕射房元齡等監護。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 正觀元年正月。詔京城德行沙門。並令入內殿行道七日。度天下僧尼三千人。詔以皇家舊宅通義宮為興聖寺○詔沙門光智。於大興善寺譯寶星經等五部。左僕射房元齡等監護。

二年三月。詔曰。朕自創義以來。手所誅剪將及千人。可皆建齋行道竭誠禮懺。冀三途之難因斯得脫。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二年三月。詔曰。朕自創義以來。手所誅剪將及千人。可皆建齋行道竭誠禮懺。冀三途之難因斯得脫。

述曰。或謂太宗手自誅殺。真忍人也。殊不知隋為不道。天將興唐。太宗方間關於軍伍之中。當梗化害政。適在目擊。不亟剪去則有妨於機事。奉天命以除殘賊。非如桀紂無辜殺人貫盈罪惡之比。天下既定仁心自存。唯知佛法可為拯濟。建齋行懺惠及幽關。蓋所以拔沈苦以遂有生。真仁恕之君也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 述曰。或謂太宗手自誅殺。真忍人也。殊不知隋為不道。天將興唐。太宗方間關於軍伍之中。當梗化害政。適在目擊。不亟剪去則有妨於機事。奉天命以除殘賊。非如桀紂無辜殺人貫盈罪惡之比。天下既定仁心自存。唯知佛法可為拯濟。建齋行懺惠及幽關。蓋所以拔沈苦以遂有生。真仁恕之君也。

五月。勅先朝忌辰並於章敬寺設齋行香。永為定式○七月。詔京城諸郡僧道。七日七夜轉經行道。為民祈福以保秋成。每歲正月七月視此為式。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 五月。勅先朝忌辰並於章敬寺設齋行香。永為定式○七月。詔京城諸郡僧道。七日七夜轉經行道。為民祈福以保秋成。每歲正月七月視此為式。

三年正月。詔京城沙門。每月二十七日行道轉仁王經。為國祈福官給齋供○三月。詔密州師淨禪師至京祈雨。師結齋坐禪。感天西北白虹晝見。大雨通濟○八月。沙門玄奘上表。乞往天竺求經○十二月詔曰。有隋失道九服沸騰。朕親總元戎致茲明罰。可於建義以來交兵之處。凡義士凶徒隕身戎陳者。各建寺剎招延勝侶。樹立福田濟其營魄(老子載營魄注魂魄也。廬山集。心法者。神明之營魄也。)以稱朕矜閔之意(已上並見。唐舊史歐陽新書刪去不存)四年正月。救上宮繡釋迦佛丈六像。奉安勝光寺設千僧齋○五月戰場建寺成。勅群臣撰碑。破劉武周於汾州。立弘濟寺。李百藥撰。破宋老生於莒州。立普濟寺。許敬宗撰。破薛舉於豳州。立昭仁寺。朱子奢撰。破宋金剛於晉州。立慈雲寺。褚遂良撰。破王世充於邙山。立昭覺寺。虞世南撰。破竇建德於汎水。立等慈寺。顏師古撰。破劉黑闥於洛州。立昭福寺。岑文本撰。是歲天下大稔。米斗三錢。外戶不閉。行旅不齎糧。斷刑纔二十九人。天下大治。帝謂群臣曰。此魏徵勸朕行仁義。既效矣。因追念初平天下手誅千餘人。不值太平即以御服施諸寺命僧行懺(事見舊史。歐陽新書並刪去之)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三年正月。詔京城沙門。每月二十七日行道轉仁王經。為國祈福官給齋供○三月。詔密州師淨禪師至京祈雨。師結齋坐禪。感天西北白虹晝見。大雨通濟○八月。沙門玄奘上表。乞往天竺求經○十二月詔曰。有隋失道九服沸騰。朕親總元戎致茲明罰。可於建義以來交兵之處。凡義士凶徒隕身戎陳者。各建寺剎招延勝侶。樹立福田濟其營魄(老子載營魄注魂魄也。廬山集。心法者。神明之營魄也。)以稱朕矜閔之意(已上並見。唐舊史歐陽新書刪去不存)四年正月。救上宮繡釋迦佛丈六像。奉安勝光寺設千僧齋○五月戰場建寺成。勅群臣撰碑。破劉武周於汾州。立弘濟寺。李百藥撰。破宋老生於莒州。立普濟寺。許敬宗撰。破薛舉於豳州。立昭仁寺。朱子奢撰。破宋金剛於晉州。立慈雲寺。褚遂良撰。破王世充於邙山。立昭覺寺。虞世南撰。破竇建德於汎水。立等慈寺。顏師古撰。破劉黑闥於洛州。立昭福寺。岑文本撰。是歲天下大稔。米斗三錢。外戶不閉。行旅不齎糧。斷刑纔二十九人。天下大治。帝謂群臣曰。此魏徵勸朕行仁義。既效矣。因追念初平天下手誅千餘人。不值太平即以御服施諸寺命僧行懺(事見舊史。歐陽新書並刪去之)。

鎧菴曰。君舉必書。故曰史。史者所以記當時失得之迹也。以故惡如弑君必書。醜如蒸母必書。豈以其醜惡而不之記耶。是知修史者不沒其當時善惡之事。斯可為信史也。昔范曄著漢書。西域傳始論佛法。陳壽志三國。則忽而不錄。唐太宗修晉書。於沙門高行時有所取。魏收於北史著佛老志。李延壽於南史作顧歡傳。凡帝王公卿毀讚佛老者。莫不悉載。其於二教之偏正優劣。當年今日未嘗不明識所歸。歐陽氏之修唐書五代史也。於佛老之事則刪之。夫唐書唐家之正史。非歐陽之私書也。借使不足法。論之可也。豈當以己所不好而悉刪之耶。是知無通識者。不足以當修史之任也。夫佛法之取舍。大較係乎人之好惡。韓歐司馬始不好佛。遇事立言。必有詆訶。及退之問道於大顛。永叔聞法於圓通。君實廣文中子之言。而作禪頌。言為百世師。行為天下法。為賢為大聖。是名佛菩薩(禪頌六章見司馬公文集)是三賢者。始惡而終好之。惜乎聞道之晚。而其先出之言莫可收也。吁佛法之取舍。果在於人之好惡。可不審乎哉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 鎧菴曰。君舉必書。故曰史。史者所以記當時失得之迹也。以故惡如弑君必書。醜如蒸母必書。豈以其醜惡而不之記耶。是知修史者不沒其當時善惡之事。斯可為信史也。昔范曄著漢書。西域傳始論佛法。陳壽志三國。則忽而不錄。唐太宗修晉書。於沙門高行時有所取。魏收於北史著佛老志。李延壽於南史作顧歡傳。凡帝王公卿毀讚佛老者。莫不悉載。其於二教之偏正優劣。當年今日未嘗不明識所歸。歐陽氏之修唐書五代史也。於佛老之事則刪之。夫唐書唐家之正史。非歐陽之私書也。借使不足法。論之可也。豈當以己所不好而悉刪之耶。是知無通識者。不足以當修史之任也。夫佛法之取舍。大較係乎人之好惡。韓歐司馬始不好佛。遇事立言。必有詆訶。及退之問道於大顛。永叔聞法於圓通。君實廣文中子之言。而作禪頌。言為百世師。行為天下法。為賢為大聖。是名佛菩薩(禪頌六章見司馬公文集)是三賢者。始惡而終好之。惜乎聞道之晚。而其先出之言莫可收也。吁佛法之取舍。果在於人之好惡。可不審乎哉。

五年正月。詔僧尼道士致敬父母(正觀政要)○詔以慶善宮為穆太后建慈德寺。為皇太子承乾建普光寺。勅沙門法常居之。為太子授菩薩戒○十一月。化度寺僧邕禪師亡。上敬悼賜帛。勅右庶子李百藥撰碑。更令歐陽詢書(今有收石本者。文字殘闕。藏以為實)初波斯國蘇魯支立末尼火祆教(祆火煙反。胡神。即外道梵志也)勅於京師建大秦寺(波斯國在西海此云大秦)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 五年正月。詔僧尼道士致敬父母(正觀政要)○詔以慶善宮為穆太后建慈德寺。為皇太子承乾建普光寺。勅沙門法常居之。為太子授菩薩戒○十一月。化度寺僧邕禪師亡。上敬悼賜帛。勅右庶子李百藥撰碑。更令歐陽詢書(今有收石本者。文字殘闕。藏以為實)初波斯國蘇魯支立末尼火祆教(祆火煙反。胡神。即外道梵志也)勅於京師建大秦寺(波斯國在西海此云大秦)。

六年。詔以東都(洛陽)龍潛舊宅為天宮寺○詔杜順和上入見。錫號帝心○八月七日章安禪師示寂于國清。異香滿室。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 六年。詔以東都(洛陽)龍潛舊宅為天宮寺○詔杜順和上入見。錫號帝心○八月七日章安禪師示寂于國清。異香滿室。

七年。中天竺三藏明友來譯大乘莊嚴論。李百藥序之云。大小乘學悉以此論為本。於此不通未可弘法○勅僧道停致敬父母○寒山子者。隱居天台之寒巖。時入國清寺。有拾得者。因豐干禪師。於赤城路側得之。可十歲。委問無家。付庫院養之。三年令知食堂。常收菜滓於竹筩。寒山若來即負而去。或長廊叫喚快活。寺僧逐罵輒撫掌大笑。閭丘胤初為台州刺史。臨途頭痛。遇豐干言。從天台國清來。為噀水治疾。須臾即愈。胤問。天台有何賢士。師曰。見之不識。識之不見。若欲見之不得取相。寒山文殊遁迹國清。拾得普賢狀如貧子。胤至郡即詣國清問豐干院。僧道翹引至空房。多見虎迹云。禪師在日唯舂米供眾。夜則唱歌自樂。又問寒山拾得引至竈。前見二人向火大笑。胤前禮拜。二人喝胤曰。豐干饒舌彌陀不識。禮我何為。二人即把手而笑。走向寒巖更不返寺。胤乃令道翹於村墅人家屋壁竹石之上。錄歌詩三百餘首傳於世云。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 七年。中天竺三藏明友來譯大乘莊嚴論。李百藥序之云。大小乘學悉以此論為本。於此不通未可弘法○勅僧道停致敬父母○寒山子者。隱居天台之寒巖。時入國清寺。有拾得者。因豐干禪師。於赤城路側得之。可十歲。委問無家。付庫院養之。三年令知食堂。常收菜滓於竹筩。寒山若來即負而去。或長廊叫喚快活。寺僧逐罵輒撫掌大笑。閭丘胤初為台州刺史。臨途頭痛。遇豐干言。從天台國清來。為噀水治疾。須臾即愈。胤問。天台有何賢士。師曰。見之不識。識之不見。若欲見之不得取相。寒山文殊遁迹國清。拾得普賢狀如貧子。胤至郡即詣國清問豐干院。僧道翹引至空房。多見虎迹云。禪師在日唯舂米供眾。夜則唱歌自樂。又問寒山拾得引至竈。前見二人向火大笑。胤前禮拜。二人喝胤曰。豐干饒舌彌陀不識。禮我何為。二人即把手而笑。走向寒巖更不返寺。胤乃令道翹於村墅人家屋壁竹石之上。錄歌詩三百餘首傳於世云。

八年。詔為穆太后建弘福寺。車駕親臨自開佛眼○尚書虞世南立疏曰。弟子早年忽遇重患。當時運心差愈之日奉設千人齋。今謹於道場供千僧蔬會。以斯願力希生生世世常無疾惱。七世久遠六道怨親。並同今願(法帖)○勅普光寺常法師入內殿。為皇后授戒○萊州奏。高麗三國僧(與新羅百濟為三國)願入中國學佛法。欲覘虛實耳。魏徵曰。陛下所為善足為夷狄法。所為不善。雖距夷狄。何益於國。詔許之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 八年。詔為穆太后建弘福寺。車駕親臨自開佛眼○尚書虞世南立疏曰。弟子早年忽遇重患。當時運心差愈之日奉設千人齋。今謹於道場供千僧蔬會。以斯願力希生生世世常無疾惱。七世久遠六道怨親。並同今願(法帖)○勅普光寺常法師入內殿。為皇后授戒○萊州奏。高麗三國僧(與新羅百濟為三國)願入中國學佛法。欲覘虛實耳。魏徵曰。陛下所為善足為夷狄法。所為不善。雖距夷狄。何益於國。詔許之。

九年十月。玄琬法師終於延興寺。遺表有云。聖帝方尊事三寶。不應使沙門與百姓同科。乞令僧有過者。並付所屬以內律治之。帝嘉納焉。乃遣皇太子臨弔。勅有司給葬具(敕葬沙門自琬師始)○十一月。詔曰。比緣喪亂僧徒減少。華臺寶塔窺戶無人。其令天下度僧尼三千人。有司詳定。務取德業精明者以聞。僧徒有假託醫巫左道惑眾。造詣官曹屬致贓賄者。朕在情持護必無寬貸諸犯過者。宜令所司依準內律明為條制○詔曰。老子李姓。是朕之祖。名位稱號宜在佛先。沙門智實法琳等詣闕申理。詔不許。駕幸洛陽。實等復抗辭固爭以道士雖冐宗老子其實遵三張符水醮籙之事(後漢張陵父子。教民悔過。今輸米五斗。其後有張修張角。效其法用符水以治病。故世稱五斗米道)不宜居釋氏上。勅宰相岑文本諭旨。實等固不奉詔。帝怒杖實於朝堂。民其服流之嶺表而終。有譏其不量進退者。實曰。吾固知已行之詔不復回。所以力爭者。使後世知有僧耳。聞者愧服。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 九年十月。玄琬法師終於延興寺。遺表有云。聖帝方尊事三寶。不應使沙門與百姓同科。乞令僧有過者。並付所屬以內律治之。帝嘉納焉。乃遣皇太子臨弔。勅有司給葬具(敕葬沙門自琬師始)○十一月。詔曰。比緣喪亂僧徒減少。華臺寶塔窺戶無人。其令天下度僧尼三千人。有司詳定。務取德業精明者以聞。僧徒有假託醫巫左道惑眾。造詣官曹屬致贓賄者。朕在情持護必無寬貸諸犯過者。宜令所司依準內律明為條制○詔曰。老子李姓。是朕之祖。名位稱號宜在佛先。沙門智實法琳等詣闕申理。詔不許。駕幸洛陽。實等復抗辭固爭以道士雖冐宗老子其實遵三張符水醮籙之事(後漢張陵父子。教民悔過。今輸米五斗。其後有張修張角。效其法用符水以治病。故世稱五斗米道)不宜居釋氏上。勅宰相岑文本諭旨。實等固不奉詔。帝怒杖實於朝堂。民其服流之嶺表而終。有譏其不量進退者。實曰。吾固知已行之詔不復回。所以力爭者。使後世知有僧耳。聞者愧服。

十二年。尚書虞世南既卒。上夢見之。因詔曰。世南德行純備志存忠益。奄從物化。良用悲傷。昨因夜夢倏覩斯人。兼進讜言。有若平生之舊。可即其家造五百僧齋佛像一軀。以資冥福。以申朕思舊之意(舊唐史)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十二年。尚書虞世南既卒。上夢見之。因詔曰。世南德行純備志存忠益。奄從物化。良用悲傷。昨因夜夢倏覩斯人。兼進讜言。有若平生之舊。可即其家造五百僧齋佛像一軀。以資冥福。以申朕思舊之意(舊唐史)。

十三年。詔國子祭酒孔頴達．沙門慧淨．道士蔡晃。入弘文殿談論三教。淨講法華。蔡晃問曰。經稱序品第一。未審序第何分。淨曰。如來入定放光雨華。為破二之洪基。作明一之由漸。故曰序也。第者為居。一者為始。序最居先。故稱第一。晃曰。師言不出脣何所可領。師曰。菩薩說法聲震十方。道士在座如迷如醉。晃曰。野干說法何由可聞。淨曰。天宮嚴衛理絕狐蹤。道士神昏謂人為畜。天情大說合座歡踊○方士秦世英譖法琳所著破邪論訕毀皇宗。勅流益州而亡○有西域僧來善呪術。令人死復蘇。帝令呪飛騎皆驗。傅奕曰。此邪術也。請使呪臣呪之無所覺。僧忽仆地。若為物所擊者。遂不復蘇。又有婆羅門僧得佛齒。所擊前無堅物。奕謂其子曰。吾聞金剛石者。唯羚羊角能破之。汝往試焉。及往見齒出角扣之。應手而碎。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十三年。詔國子祭酒孔頴達．沙門慧淨．道士蔡晃。入弘文殿談論三教。淨講法華。蔡晃問曰。經稱序品第一。未審序第何分。淨曰。如來入定放光雨華。為破二之洪基。作明一之由漸。故曰序也。第者為居。一者為始。序最居先。故稱第一。晃曰。師言不出脣何所可領。師曰。菩薩說法聲震十方。道士在座如迷如醉。晃曰。野干說法何由可聞。淨曰。天宮嚴衛理絕狐蹤。道士神昏謂人為畜。天情大說合座歡踊○方士秦世英譖法琳所著破邪論訕毀皇宗。勅流益州而亡○有西域僧來善呪術。令人死復蘇。帝令呪飛騎皆驗。傅奕曰。此邪術也。請使呪臣呪之無所覺。僧忽仆地。若為物所擊者。遂不復蘇。又有婆羅門僧得佛齒。所擊前無堅物。奕謂其子曰。吾聞金剛石者。唯羚羊角能破之。汝往試焉。及往見齒出角扣之。應手而碎。

述曰。夫呪以中道為體。持善遮惡為用。此大聖祕密化物之法。而持是法者必惟其人。故蘇婆呼童子等經云。諸呪皆有部主明王諸威德鬼神以為之護(部主如釋迦佛及觀音菩薩。明王即持明仙王。威德神即金剛神藥叉將。諸護呪神)然明王部主。慈悲覆護於彼呪師。不見其過。至於諸惡毒鬼。見有為利養詐解持誦者。見彼癡人繆執金剛杵。便生嗔怒。即害彼命(云云)。今觀西僧不知持善遮惡之義。而欲以區區呪術遠來東土呪死為功邀名人主。有利欲之心無沙門之行。是宜護呪鬼神乘怒以斃之耳。呪騎兵死。呪傅奕不死。奕小人謗法。罪在泥犁。非奕能拒呪也。此事至祕。唯探索呪部者能知之。佛舍利齒骨一切物不能壞。彼婆羅門所携之齒。恐非佛真。用羚角以碎之。或金剛石偽為之物。雖足以成傅奕博物之名而終不能知吾佛金剛不壞之體。世好黨奕而不知義故為辨之。庶幾乎免謗法之罪而救淪墜之苦也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 述曰。夫呪以中道為體。持善遮惡為用。此大聖祕密化物之法。而持是法者必惟其人。故蘇婆呼童子等經云。諸呪皆有部主明王諸威德鬼神以為之護(部主如釋迦佛及觀音菩薩。明王即持明仙王。威德神即金剛神藥叉將。諸護呪神)然明王部主。慈悲覆護於彼呪師。不見其過。至於諸惡毒鬼。見有為利養詐解持誦者。見彼癡人繆執金剛杵。便生嗔怒。即害彼命(云云)。今觀西僧不知持善遮惡之義。而欲以區區呪術遠來東土呪死為功邀名人主。有利欲之心無沙門之行。是宜護呪鬼神乘怒以斃之耳。呪騎兵死。呪傅奕不死。奕小人謗法。罪在泥犁。非奕能拒呪也。此事至祕。唯探索呪部者能知之。佛舍利齒骨一切物不能壞。彼婆羅門所携之齒。恐非佛真。用羚角以碎之。或金剛石偽為之物。雖足以成傅奕博物之名而終不能知吾佛金剛不壞之體。世好黨奕而不知義故為辨之。庶幾乎免謗法之罪而救淪墜之苦也。

詔曰。遺教經者。是佛臨涅槃時所說。誡勅弟子甚為詳要。末俗緇素。不知崇奉永懷聖教用思弘闡。宜令有司多寫經本付京官刺史各一卷。若見僧尼業行與經不同者。公私勸勉必使遵行(文館詞林)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 詔曰。遺教經者。是佛臨涅槃時所說。誡勅弟子甚為詳要。末俗緇素。不知崇奉永懷聖教用思弘闡。宜令有司多寫經本付京官刺史各一卷。若見僧尼業行與經不同者。公私勸勉必使遵行(文館詞林)。

述曰。太宗知務僧之本在於遺教。故能戒有司寫經本令公私相勸。俾免於過。其有得於仁王護法之心也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 述曰。太宗知務僧之本在於遺教。故能戒有司寫經本令公私相勸。俾免於過。其有得於仁王護法之心也。

十月。杜順和上坐亡於義善寺。有弟子詣五臺禮文殊。方抵山麓見老人。語之曰。文殊今在終南山。杜順和上是也。弟子趨歸。師已長往。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十月。杜順和上坐亡於義善寺。有弟子詣五臺禮文殊。方抵山麓見老人。語之曰。文殊今在終南山。杜順和上是也。弟子趨歸。師已長往。

十五年。善導法師至西河見綽禪師九品道場講誦觀經。喜曰。此入佛之津要也。修餘行業迂闊難成。唯此觀門速超生死。至京師擊發四部三十餘年。般舟行道。造彌陀經十萬餘卷。畫淨土變相三百餘壁。滿長安中並從其化。有終身誦彌陀經十萬至三五十萬卷。日課佛名一萬至十萬聲者。師念佛時有光明從口出。後高宗朝。賜寺名曰光明云。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十五年。善導法師至西河見綽禪師九品道場講誦觀經。喜曰。此入佛之津要也。修餘行業迂闊難成。唯此觀門速超生死。至京師擊發四部三十餘年。般舟行道。造彌陀經十萬餘卷。畫淨土變相三百餘壁。滿長安中並從其化。有終身誦彌陀經十萬至三五十萬卷。日課佛名一萬至十萬聲者。師念佛時有光明從口出。後高宗朝。賜寺名曰光明云。

十六年。上幸弘福寺為穆太后追福。自製疏稱皇帝菩薩戒弟子。謂寺主道懿曰。朕頃以老子是朕先宗故令居釋氏先。卿等能無憾乎。對曰。陛下尊祖宗降成式。詎敢有怨。上曰。佛老尊卑通人自鑑。豈一時在上即以為勝。朕宗自柱下。故先老子。凡有功德僉向釋門。往日所在戰場皆立佛寺。太原舊第亦以奉佛。初未甞創立道觀。存心若此卿等應知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十六年。上幸弘福寺為穆太后追福。自製疏稱皇帝菩薩戒弟子。謂寺主道懿曰。朕頃以老子是朕先宗故令居釋氏先。卿等能無憾乎。對曰。陛下尊祖宗降成式。詎敢有怨。上曰。佛老尊卑通人自鑑。豈一時在上即以為勝。朕宗自柱下。故先老子。凡有功德僉向釋門。往日所在戰場皆立佛寺。太原舊第亦以奉佛。初未甞創立道觀。存心若此卿等應知。

十七年。蘄州黃梅四祖道信禪師。四徵不起。乃就賜珍繒以旌其道○勅衛尉丞李義表黃水令王元策。使西域遊歷百餘國。至毘離耶城東北維摩室。元策以手板量之。縱橫得十笏因號方丈。復登耆闍崛山。刻碑紀唐威德○八月。原州奏。昌松縣鴻池谷有五石。青質白文曰。高皇海出多子。太平天子李世民。千年太子李治。七佛八菩薩。上果佛田。天子文武。貞觀昌大。聖延四方(云云)。十一月。遣使以玉帛詣鴻池谷祭謝靈貺(舊史在本紀。新書移入五行志。案錄異記。涼州刺史李襲譽奏。昌松有瑞石自然成文。凡一百十字。其略云。高皇海雨子。李九王八千。太平天子李世王。千年太子治書。燕山人士同主尚王諤獎文通千古大王。五王七王十王。鳳手才子武文貞觀昌大聖。四方上下萬治忠孝為善。勅禮部郎中柳逞。馳驛檢覆。並同所奏)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十七年。蘄州黃梅四祖道信禪師。四徵不起。乃就賜珍繒以旌其道○勅衛尉丞李義表黃水令王元策。使西域遊歷百餘國。至毘離耶城東北維摩室。元策以手板量之。縱橫得十笏因號方丈。復登耆闍崛山。刻碑紀唐威德○八月。原州奏。昌松縣鴻池谷有五石。青質白文曰。高皇海出多子。太平天子李世民。千年太子李治。七佛八菩薩。上果佛田。天子文武。貞觀昌大。聖延四方(云云)。十一月。遣使以玉帛詣鴻池谷祭謝靈貺(舊史在本紀。新書移入五行志。案錄異記。涼州刺史李襲譽奏。昌松有瑞石自然成文。凡一百十字。其略云。高皇海雨子。李九王八千。太平天子李世王。千年太子治書。燕山人士同主尚王諤獎文通千古大王。五王七王十王。鳳手才子武文貞觀昌大聖。四方上下萬治忠孝為善。勅禮部郎中柳逞。馳驛檢覆。並同所奏)。

述曰。高祖之順承天命也。以沙門景暉有預記。乃立像造寺建齋禁殺。遽遽然無敢後。一旦惑傅奕之妖言。遂欲以佛法為無用而沙汰之。既而內難卒發。詔已下而不行。太宗臨朝大弘斯化。鴻池瑞石讖文昭然。觀其屢朝譯經列聖製序。建仁王之高座注般若之真乘。受戒講經問道聽法。鑄像建剎試經度人。斯皆天性與能起於宿稟。誠知此道有助國救世之功。為修身治心之法。故能與孔孟之學並行而不悖也。至言其歷代尊僧之禮。則於古為尤異。故崇其位則不使稱臣。重其德則加之爵秩。分亡物則悉依僧律。罰有過則唯稟內科。自非石讖所謂七佛八菩薩之出應世間。焉能相繼崇尚之不絕乎。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 述曰。高祖之順承天命也。以沙門景暉有預記。乃立像造寺建齋禁殺。遽遽然無敢後。一旦惑傅奕之妖言。遂欲以佛法為無用而沙汰之。既而內難卒發。詔已下而不行。太宗臨朝大弘斯化。鴻池瑞石讖文昭然。觀其屢朝譯經列聖製序。建仁王之高座注般若之真乘。受戒講經問道聽法。鑄像建剎試經度人。斯皆天性與能起於宿稟。誠知此道有助國救世之功。為修身治心之法。故能與孔孟之學並行而不悖也。至言其歷代尊僧之禮。則於古為尤異。故崇其位則不使稱臣。重其德則加之爵秩。分亡物則悉依僧律。罰有過則唯稟內科。自非石讖所謂七佛八菩薩之出應世間。焉能相繼崇尚之不絕乎。

十八年。岑文本為中書令。文本少時常念法華普門品。曾乘舟吳江。舟覆人盡死。文本沒水中。有人言。但念佛必不死。既而隨波涌出至岸獲免。後於家設齋。一僧後去。謂之曰。天下方亂君幸不預災。終逢太平致富貴。言訖不見。及文本就齋。復於食椀得舍利二。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十八年。岑文本為中書令。文本少時常念法華普門品。曾乘舟吳江。舟覆人盡死。文本沒水中。有人言。但念佛必不死。既而隨波涌出至岸獲免。後於家設齋。一僧後去。謂之曰。天下方亂君幸不預災。終逢太平致富貴。言訖不見。及文本就齋。復於食椀得舍利二。

十九年正月。玄奘三藏自西天還。長安留守房玄齡。備釋部威儀。迎置弘福寺。是日有五色雲覆經像上。二月至洛陽。見上於儀鸞殿。問西域事迹。詔撰西域記。所歷百國山川風俗前史所未聞也。詔就弘福寺。同沙門道宣等翻譯。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十九年正月。玄奘三藏自西天還。長安留守房玄齡。備釋部威儀。迎置弘福寺。是日有五色雲覆經像上。二月至洛陽。見上於儀鸞殿。問西域事迹。詔撰西域記。所歷百國山川風俗前史所未聞也。詔就弘福寺。同沙門道宣等翻譯。

二十年七月。奘法師表上新譯菩薩藏經顯揚聖教論等凡五部。請帝製序○詔法華智威禪師。補四大師朝散大夫。威前身是陳僕射徐陵。聽智者講經因立五願。一臨終正念。二不墜三途。三人中託生。四童真出家。五不墮流俗之僧。後生縉雲朱氏。年十八將納婦。路逢梵僧。謂之曰。少年何意欲違昔誓。因示其五願。師聞已不復還家。即往國清。投章安為師。咨受心要。即證法華三昧。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二十年七月。奘法師表上新譯菩薩藏經顯揚聖教論等凡五部。請帝製序○詔法華智威禪師。補四大師朝散大夫。威前身是陳僕射徐陵。聽智者講經因立五願。一臨終正念。二不墜三途。三人中託生。四童真出家。五不墮流俗之僧。後生縉雲朱氏。年十八將納婦。路逢梵僧。謂之曰。少年何意欲違昔誓。因示其五願。師聞已不復還家。即往國清。投章安為師。咨受心要。即證法華三昧。

二十二年。上幸坊州玉華宮。召奘法師。既至。上曰。朕在京苦熱。故就此山泉石之涼。憶見法師故遣相屈。此日所翻何經。奘曰。近譯彌勒瑜伽師地論。帝宣論親覽。謂侍臣曰。曰佛教廣大猶瞻天瞰海莫極高深。九流典籍猶汀瀅方溟渤耳(瀅音瑩汀瀅小水也)世言三教齊致者。此妄談也。因勅有司寫新譯經論頒賜九道總管(時分天下為九道)御製大唐三藏聖教序。以冠其首(今時石本行。其文首云。蓋聞二儀有像顯覆載以含生。即此序也)詔皇太子撰菩薩藏經後序(二序具在藏經之前)上自是平章法義不輟於口。敬待法師親於家人。嘗問師曰。法門之益何所宜先。對曰。弘法須人度僧為最。帝說○九月詔京城諸郡。各度僧。每寺五人。凡度一萬七千人○十月車駕還京師。勅於北闕大內紫微殿西建弘法院。命奘法師居之。選名德七人以從。晝則陪御談玄。暮則歸院翻譯。上令翻道德經為梵文以遺西竺。師曰。佛老二教其致大殊。安用佛言用通老義。且老子立義膚淺。五竺觀之適足見薄。遂止○四祖信禪師居破頭山。有老僧號栽松道者。請曰。法道可得聞乎。祖曰。汝老矣。使有所聞何能廣化。能再來吾尚可待。乃去行水邊。見周氏女浣衣。揖求寄宿歸而孕。父母逐之。日庸紡里中。夕宿眾館。及生一子棄水中。明日見泝流而上。氣盛體潔。遂舉之。常隨母乞食。見四祖於黃梅道中。祖語其母令出家。是為弘忍禪師。嗣居東山大行其道。眾館後為佛母寺。東禪有佛母冢(林間錄)四祖登廬山絕頂。望破頭山紫氣如蓋。下有白氣橫分六道。以問大眾。弘忍曰。莫是和上他後橫出一枝佛法否。祖曰。如是(傳燈)○十二月。皇太子為文德皇后建慈恩寺。擇京城大德五十人以居之。各度侍者六人。勅太常九部樂奉迎梵本諸經瑞像舍利五十大德入寺。帝御安福門樓。執鑪致敬。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二十二年。上幸坊州玉華宮。召奘法師。既至。上曰。朕在京苦熱。故就此山泉石之涼。憶見法師故遣相屈。此日所翻何經。奘曰。近譯彌勒瑜伽師地論。帝宣論親覽。謂侍臣曰。曰佛教廣大猶瞻天瞰海莫極高深。九流典籍猶汀瀅方溟渤耳(瀅音瑩汀瀅小水也)世言三教齊致者。此妄談也。因勅有司寫新譯經論頒賜九道總管(時分天下為九道)御製大唐三藏聖教序。以冠其首(今時石本行。其文首云。蓋聞二儀有像顯覆載以含生。即此序也)詔皇太子撰菩薩藏經後序(二序具在藏經之前)上自是平章法義不輟於口。敬待法師親於家人。嘗問師曰。法門之益何所宜先。對曰。弘法須人度僧為最。帝說○九月詔京城諸郡。各度僧。每寺五人。凡度一萬七千人○十月車駕還京師。勅於北闕大內紫微殿西建弘法院。命奘法師居之。選名德七人以從。晝則陪御談玄。暮則歸院翻譯。上令翻道德經為梵文以遺西竺。師曰。佛老二教其致大殊。安用佛言用通老義。且老子立義膚淺。五竺觀之適足見薄。遂止○四祖信禪師居破頭山。有老僧號栽松道者。請曰。法道可得聞乎。祖曰。汝老矣。使有所聞何能廣化。能再來吾尚可待。乃去行水邊。見周氏女浣衣。揖求寄宿歸而孕。父母逐之。日庸紡里中。夕宿眾館。及生一子棄水中。明日見泝流而上。氣盛體潔。遂舉之。常隨母乞食。見四祖於黃梅道中。祖語其母令出家。是為弘忍禪師。嗣居東山大行其道。眾館後為佛母寺。東禪有佛母冢(林間錄)四祖登廬山絕頂。望破頭山紫氣如蓋。下有白氣橫分六道。以問大眾。弘忍曰。莫是和上他後橫出一枝佛法否。祖曰。如是(傳燈)○十二月。皇太子為文德皇后建慈恩寺。擇京城大德五十人以居之。各度侍者六人。勅太常九部樂奉迎梵本諸經瑞像舍利五十大德入寺。帝御安福門樓。執鑪致敬。

二十三年四月。上幸翠微宮。召奘法師陪從。上歎曰。與法師相見恨晚。未盡弘法之意。五月上崩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二十三年四月。上幸翠微宮。召奘法師陪從。上歎曰。與法師相見恨晚。未盡弘法之意。五月上崩。

高宗(治太宗第九子) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 高宗(治太宗第九子)

永徽元年。詔天宮慧威禪師補四大師朝散大夫。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 永徽元年。詔天宮慧威禪師補四大師朝散大夫。

二年九月。四祖信禪師安坐而逝。塔於東山黃梅寺。明年四月八日塔戶自開。儀相如生。門人不復敢閉○法華威禪師為天宮慧威禪師說止觀法門○常州安國寺沙門善伏。每為眾說法。嘗云。行慈不殺佛教之都門。若奉教而不能行。是猶講禮而為倨傲也。又嘗勸人修六道供。以人先亡者無越此途(高僧傳)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二年九月。四祖信禪師安坐而逝。塔於東山黃梅寺。明年四月八日塔戶自開。儀相如生。門人不復敢閉○法華威禪師為天宮慧威禪師說止觀法門○常州安國寺沙門善伏。每為眾說法。嘗云。行慈不殺佛教之都門。若奉教而不能行。是猶講禮而為倨傲也。又嘗勸人修六道供。以人先亡者無越此途(高僧傳)。

三年奘法師。請於慈恩寺建浮圖。藏西天舍利經像○中天竺沙門無極高。至長安譯陀羅尼集經。時那提於慈恩寺譯經。地婆訶羅於弘福寺譯經。一時宣譯皆極其選。法門榮之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三年奘法師。請於慈恩寺建浮圖。藏西天舍利經像○中天竺沙門無極高。至長安譯陀羅尼集經。時那提於慈恩寺譯經。地婆訶羅於弘福寺譯經。一時宣譯皆極其選。法門榮之。

四年。日本國遣沙門道照。入中國從奘法師傳法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四年。日本國遣沙門道照。入中國從奘法師傳法。

六年。初奘法師譯因明論。尚藥呂才作解頗毀之。法師慧立致書於左僕射于志寧。以斥呂才。太常博士柳宣劾才妄舉。有旨令公卿學士領才詣慈恩寺。就法師禮悔○罽賓國佛陀多羅。於白馬寺譯圓覺經○會稽永欣寺有異僧來。碧眸清瘦。自稱我即康僧會。言訖立化。寺眾驚異。乃漆其軀而事之。祈禱立應。顯慶元年正月。立代王弘為皇太子。勅為建僧齋五千員於慈恩寺○勅左僕射于志寧吏部尚書來濟。兼譯經潤文使○三月。上御製大慈恩寺碑成。奘法師上表稱謝○五月。奘法師疾。上遣御藥蔣孝章療之。師因附奏二事。一者正觀以老子名位在佛先。曾面陳先帝。許從改正。二者永徽初。勅僧道有過情難知者。可同俗法推勘。邊遠官司動行枷杖虧辱法門。上曰。佛道名位事在先朝尚書平章若僧用俗法即遣停罷○十一月。武后生皇子。神光滿室。賜名佛光王(即中宗也)踰月。詔於奘法師寺出家落髮授歸戒(歸依三寶及授五戒)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 六年。初奘法師譯因明論。尚藥呂才作解頗毀之。法師慧立致書於左僕射于志寧。以斥呂才。太常博士柳宣劾才妄舉。有旨令公卿學士領才詣慈恩寺。就法師禮悔○罽賓國佛陀多羅。於白馬寺譯圓覺經○會稽永欣寺有異僧來。碧眸清瘦。自稱我即康僧會。言訖立化。寺眾驚異。乃漆其軀而事之。祈禱立應。顯慶元年正月。立代王弘為皇太子。勅為建僧齋五千員於慈恩寺○勅左僕射于志寧吏部尚書來濟。兼譯經潤文使○三月。上御製大慈恩寺碑成。奘法師上表稱謝○五月。奘法師疾。上遣御藥蔣孝章療之。師因附奏二事。一者正觀以老子名位在佛先。曾面陳先帝。許從改正。二者永徽初。勅僧道有過情難知者。可同俗法推勘。邊遠官司動行枷杖虧辱法門。上曰。佛道名位事在先朝尚書平章若僧用俗法即遣停罷○十一月。武后生皇子。神光滿室。賜名佛光王(即中宗也)踰月。詔於奘法師寺出家落髮授歸戒(歸依三寶及授五戒)。

二年。勅建西明寺。大殿十三所樓臺廊廡四千區。詔道宣律師為上座。神泰法師為寺主。懷素為維那。宣律師居西明作續高僧傳三十卷。起梁天監訖唐正觀○勅僧道無得受父母尊長拜○金陵牛頭山法融禪師示寂。師得法於五祖。為牛頭第一世。應橫出一枝佛法之記○西天寶掌禪師坐亡於婺州浦江寺。計其壽一千七十二歲(當周威烈王十九年生。在七國之時)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二年。勅建西明寺。大殿十三所樓臺廊廡四千區。詔道宣律師為上座。神泰法師為寺主。懷素為維那。宣律師居西明作續高僧傳三十卷。起梁天監訖唐正觀○勅僧道無得受父母尊長拜○金陵牛頭山法融禪師示寂。師得法於五祖。為牛頭第一世。應橫出一枝佛法之記○西天寶掌禪師坐亡於婺州浦江寺。計其壽一千七十二歲(當周威烈王十九年生。在七國之時)。

三年。詔沙門義褒道士黃頤等入宮談論。道士李榮立本際義。往復數四。理屈語塞。帝令黃門引榮退席。賜褒帛以賞之○日本國遣沙門智通入中國求大乘法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三年。詔沙門義褒道士黃頤等入宮談論。道士李榮立本際義。往復數四。理屈語塞。帝令黃門引榮退席。賜褒帛以賞之○日本國遣沙門智通入中國求大乘法。

四年。詔僧道入合璧宮論議。法師會隱立五蘊義。神泰立九斷知義。道士李榮茫然不知。乃更立道生萬物義。法師慧立反覆詰之。榮語屈而退○詔以坊州玉華宮為寺。命奘法師居之。師譯大般若經。歷四年而成。凡六百卷。又般若心經及諸經論。共七十五部。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四年。詔僧道入合璧宮論議。法師會隱立五蘊義。神泰立九斷知義。道士李榮茫然不知。乃更立道生萬物義。法師慧立反覆詰之。榮語屈而退○詔以坊州玉華宮為寺。命奘法師居之。師譯大般若經。歷四年而成。凡六百卷。又般若心經及諸經論。共七十五部。

五年。詔迎岐州法門寺護國真身釋迦佛指骨。至洛陽大內供養。皇后施金函九重。命宣律師送還法門寺○西京勝光寺沙門孝贄。親姻往來。數以寺果啖之。未幾得嘔血之疾。自云。每欲疾作。見赤衣使者。將往黑林中大風吹散肢節。頃之又引向臺觀上。一人儀容可畏。厲聲責之曰。何得以寺家果飼親姻。言已而失。贄懼即計直償眾僧。月餘乃免。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 五年。詔迎岐州法門寺護國真身釋迦佛指骨。至洛陽大內供養。皇后施金函九重。命宣律師送還法門寺○西京勝光寺沙門孝贄。親姻往來。數以寺果啖之。未幾得嘔血之疾。自云。每欲疾作。見赤衣使者。將往黑林中大風吹散肢節。頃之又引向臺觀上。一人儀容可畏。厲聲責之曰。何得以寺家果飼親姻。言已而失。贄懼即計直償眾僧。月餘乃免。

述曰。佛立禁戒。凡僧藍錢穀蔬果器具屋廬田山。是為十方僧眾常住之物。非己可得私用。苟掩以為私。雖四錢已上則便成盜罪。終不免淪墜之報。今於孝贄果啖親姻之責。表而出之。則於盜用錢穀盜伐林木之罪為可見矣。可不警之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 述曰。佛立禁戒。凡僧藍錢穀蔬果器具屋廬田山。是為十方僧眾常住之物。非己可得私用。苟掩以為私。雖四錢已上則便成盜罪。終不免淪墜之報。今於孝贄果啖親姻之責。表而出之。則於盜用錢穀盜伐林木之罪為可見矣。可不警之。

龍朔元年。王元策進西天所得佛頂舍利。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 龍朔元年。王元策進西天所得佛頂舍利。

二年勅會昌沙門會賾詣五臺山禮文殊真容。眾見金光滿殿。空聲讚云善哉○西蜀沙門會寧自南海附舶至訶陵國。遇沙門智賢齎涅槃後分自師子國來。即與對譯成文二卷。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二年勅會昌沙門會賾詣五臺山禮文殊真容。眾見金光滿殿。空聲讚云善哉○西蜀沙門會寧自南海附舶至訶陵國。遇沙門智賢齎涅槃後分自師子國來。即與對譯成文二卷。

三年。中印度沙門福生。於慈恩寺譯莊嚴王經等三部。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三年。中印度沙門福生。於慈恩寺譯莊嚴王經等三部。

麟德元年二月。奘法師令眾念彌勒佛。右脇而逝。是夕有白虹四道。貫井宿直慈恩寺塔。帝哭之慟。廢朝五日。顧左右曰。國寶永失可為痛心。勅用佛故事金棺銀槨。五詔褒恤葬於滻水之東。四方會葬者百萬人。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 麟德元年二月。奘法師令眾念彌勒佛。右脇而逝。是夕有白虹四道。貫井宿直慈恩寺塔。帝哭之慟。廢朝五日。顧左右曰。國寶永失可為痛心。勅用佛故事金棺銀槨。五詔褒恤葬於滻水之東。四方會葬者百萬人。

乾封元年。封岱嶽車駕幸毫謁老君。上尊號曰玄元皇帝。聖母曰先天太后。幸魯祠孔子追封太師。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 乾封元年。封岱嶽車駕幸毫謁老君。上尊號曰玄元皇帝。聖母曰先天太后。幸魯祠孔子追封太師。

二年十月三日。宣律師於終南山順寂。眾聞天人同聲請歸彌勒內院。嘗於淨業寺建石戒壇。為岳瀆沙門再受具戒。有長眉僧來謂之曰(即住世賓頭盧)昔迦葉佛曾此立壇。師乃撰壇經。行於世。師初在西明寺。中夜行道足跌前階。有聖者扶其足。師問為誰。答曰。北天王太子那吒奉命來衛。師曰。太子威力自在。天竺有可作佛事。願為致之。太子乃以所寶佛牙授之。師夜捧行道。晝藏地穴。唯弟子文綱知之。又與天人廣問律相及西天聖迹。凡三千八百事。號天人感通傳。天人費氏曰。四王各有八將護出家人。北洲少有佛法。餘三洲佛法大弘。東西洲煩惱難化。南洲雖多犯罪。化令從善心易調伏。佛囑四天王若不護破戒。誰當行我之法故四王雖見毀禁。愍而護之。見行一善萬過不咎。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二年十月三日。宣律師於終南山順寂。眾聞天人同聲請歸彌勒內院。嘗於淨業寺建石戒壇。為岳瀆沙門再受具戒。有長眉僧來謂之曰(即住世賓頭盧)昔迦葉佛曾此立壇。師乃撰壇經。行於世。師初在西明寺。中夜行道足跌前階。有聖者扶其足。師問為誰。答曰。北天王太子那吒奉命來衛。師曰。太子威力自在。天竺有可作佛事。願為致之。太子乃以所寶佛牙授之。師夜捧行道。晝藏地穴。唯弟子文綱知之。又與天人廣問律相及西天聖迹。凡三千八百事。號天人感通傳。天人費氏曰。四王各有八將護出家人。北洲少有佛法。餘三洲佛法大弘。東西洲煩惱難化。南洲雖多犯罪。化令從善心易調伏。佛囑四天王若不護破戒。誰當行我之法故四王雖見毀禁。愍而護之。見行一善萬過不咎。

總章元年。詔百僚僧道會百福殿儀老子化胡經。沙門法明排眾而出曰。此經既無翻譯朝代。豈非偽造。舉眾愕然無能應者。乃勅令搜聚偽本悉從焚棄。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 總章元年。詔百僚僧道會百福殿儀老子化胡經。沙門法明排眾而出曰。此經既無翻譯朝代。豈非偽造。舉眾愕然無能應者。乃勅令搜聚偽本悉從焚棄。

咸亨二年。沙門義淨。自南海附舶。往西竺求經○西京法海寺神英禪師。獲吳僧義濟所藏梁武水陸齋儀。依法修設。感秦莊襄王張儀陳軫列國君臣見形致謝(詳見光顯志)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 咸亨二年。沙門義淨。自南海附舶。往西竺求經○西京法海寺神英禪師。獲吳僧義濟所藏梁武水陸齋儀。依法修設。感秦莊襄王張儀陳軫列國君臣見形致謝(詳見光顯志)。

三年。勅洛陽龍門山鐫石龕盧舍那佛像。高八十五尺○五祖弘忍禪師。以法傳行者慧能。能初至。祖問何來。答曰。嶺南。祖曰。欲須何事。曰唯求作佛。祖曰。嶺南人無佛性。曰人有南北。佛性豈然。祖異之謂曰。著槽厰去。乃入碓坊抱石而舂。經八月五祖俾眾各述一偈。若語意冥符則衣法皆付。時會下七百眾。神秀居第一座。於廊壁書偈曰。身是菩提樹。心如明鏡臺。時時勤拂拭。莫遣有塵埃。能聞之曰美則美矣。了則未了。至夜倩童子至壁間。書偈曰。菩提本非樹。明鏡亦非臺。本來無一物。何用拂塵埃。五祖知之。夜令人召能。告之曰。佛以正法眼藏展轉傳授。吾今授汝。并所傳袈裟用以表信。能禮足捧衣而出。通夕南邁。時道明上座聞之追至大庾嶺。能即擲衣鉢於磐石。曰。此衣表信可力爭耶。任君將去。明舉之不動。乃曰。我來求法非為衣也。能曰。不思善不思惡。正恁麼時阿那个是明上座本來面目。明當下大悟。禮拜問曰。上來密語密意外還更有意旨否。能曰。我今說者即非密也。返照自己密在汝邊。明乃禮謝而回。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三年。勅洛陽龍門山鐫石龕盧舍那佛像。高八十五尺○五祖弘忍禪師。以法傳行者慧能。能初至。祖問何來。答曰。嶺南。祖曰。欲須何事。曰唯求作佛。祖曰。嶺南人無佛性。曰人有南北。佛性豈然。祖異之謂曰。著槽厰去。乃入碓坊抱石而舂。經八月五祖俾眾各述一偈。若語意冥符則衣法皆付。時會下七百眾。神秀居第一座。於廊壁書偈曰。身是菩提樹。心如明鏡臺。時時勤拂拭。莫遣有塵埃。能聞之曰美則美矣。了則未了。至夜倩童子至壁間。書偈曰。菩提本非樹。明鏡亦非臺。本來無一物。何用拂塵埃。五祖知之。夜令人召能。告之曰。佛以正法眼藏展轉傳授。吾今授汝。并所傳袈裟用以表信。能禮足捧衣而出。通夕南邁。時道明上座聞之追至大庾嶺。能即擲衣鉢於磐石。曰。此衣表信可力爭耶。任君將去。明舉之不動。乃曰。我來求法非為衣也。能曰。不思善不思惡。正恁麼時阿那个是明上座本來面目。明當下大悟。禮拜問曰。上來密語密意外還更有意旨否。能曰。我今說者即非密也。返照自己密在汝邊。明乃禮謝而回。

四年。詔萬回禪師入宮供養。萬回閿鄉人(扶云反在弘農湖縣)姓張。年方十歲。其兄萬年戍遼東。母程氏憶之。飯僧祈福裹齋餘出門際。晚持兄書歸。母方知其神異以往回萬里。人因呼為萬回哥哥。後剃髮著褐衣為沙門。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四年。詔萬回禪師入宮供養。萬回閿鄉人(扶云反在弘農湖縣)姓張。年方十歲。其兄萬年戍遼東。母程氏憶之。飯僧祈福裹齋餘出門際。晚持兄書歸。母方知其神異以往回萬里。人因呼為萬回哥哥。後剃髮著褐衣為沙門。

上元元年。召隱士孫思邈入見。拜諫議大夫。固辭。上問佛經以何為大。思邈曰。無若華嚴。上曰。近奘法師譯般若六百卷。何不為大。思邈曰。華嚴法界是一切門。於一門中可演出大千經卷。般若乃華嚴中一門耳。於是帝始持華嚴。是歲思邈求還山。乃入終南隱居。篤志佛典。前後寫華嚴經七百五十部(此經是晉譯六十卷者。先生既長壽。若一年手書十部。則八十年中可足七百五十部矣)復舍華原舊居玉山宅為佛寺。年一百五十歲。盧照隣稱。邈高談正一則古之蒙莊子。深入不二則今之維摩詰(見華嚴感應傳及唐本傳)思邈居終南與宣律師善。時大旱。西域僧於昆明池結壇祈雨。七日水縮數尺。有老人夜詣師求救。自稱池中龍。師曰。可往求孫先生。老人至其室。思邈曰。吾聞昆明龍宮有仙方三十首。汝能傳之。吾當救汝。老人曰。此方上帝不許妄傳。今事急矣。俄捧方至前。思邈曰。汝還無慮。是池水漲溢。思邈著千金方三十卷。每卷置一方。世不得而別(酉陽雜爼)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上元元年。召隱士孫思邈入見。拜諫議大夫。固辭。上問佛經以何為大。思邈曰。無若華嚴。上曰。近奘法師譯般若六百卷。何不為大。思邈曰。華嚴法界是一切門。於一門中可演出大千經卷。般若乃華嚴中一門耳。於是帝始持華嚴。是歲思邈求還山。乃入終南隱居。篤志佛典。前後寫華嚴經七百五十部(此經是晉譯六十卷者。先生既長壽。若一年手書十部。則八十年中可足七百五十部矣)復舍華原舊居玉山宅為佛寺。年一百五十歲。盧照隣稱。邈高談正一則古之蒙莊子。深入不二則今之維摩詰(見華嚴感應傳及唐本傳)思邈居終南與宣律師善。時大旱。西域僧於昆明池結壇祈雨。七日水縮數尺。有老人夜詣師求救。自稱池中龍。師曰。可往求孫先生。老人至其室。思邈曰。吾聞昆明龍宮有仙方三十首。汝能傳之。吾當救汝。老人曰。此方上帝不許妄傳。今事急矣。俄捧方至前。思邈曰。汝還無慮。是池水漲溢。思邈著千金方三十卷。每卷置一方。世不得而別(酉陽雜爼)。

案湘山野錄云。國初成都有僧誦法華有功。一日山僕來請入溪嶺。見跨溪一閣。僕入報。出謂僧曰。先生請師誦經至寶塔品。先生野服蔾杖。兩眉垂肩。焚香揖聽。而入設秫飯杞菊若甘露。嚫一鍰(音還。虞書其罰百鍰。一曰。金六兩為鍰○今言一鍰者且約百錢也)僕送至中途。問先生何姓名。僕曰姓孫。復於僧掌書思邈字。僧方嗟駭。僕忽不見。復回尋索三日竟迷路。歸視嚫乃金錢一百。由茲一饍身輕無疾。唐史言百五十歲。野錄請。誦經時在國初則又三百年矣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 案湘山野錄云。國初成都有僧誦法華有功。一日山僕來請入溪嶺。見跨溪一閣。僕入報。出謂僧曰。先生請師誦經至寶塔品。先生野服蔾杖。兩眉垂肩。焚香揖聽。而入設秫飯杞菊若甘露。嚫一鍰(音還。虞書其罰百鍰。一曰。金六兩為鍰○今言一鍰者且約百錢也)僕送至中途。問先生何姓名。僕曰姓孫。復於僧掌書思邈字。僧方嗟駭。僕忽不見。復回尋索三日竟迷路。歸視嚫乃金錢一百。由茲一饍身輕無疾。唐史言百五十歲。野錄請。誦經時在國初則又三百年矣。

儀鳳元年。中印度沙門日照。至京師譯方廣大莊嚴經等十八部○初罽賓沙門佛陀波利。至五臺禮文殊。遇老人曰。此土人多造惡。佛頂尊勝呪為除罪祕方。可還西取經流傳。忽不見。波利遂還。至是取經來上。帝令杜行顗與日照共譯。留經於內波利泣曰。志在流布何得自祕。帝乃以梵本還之。波利遂於西明寺與沙門順貞重譯畢。持梵本入五臺不復出○行者盧慧能至廣州法性寺值印宗禪師。為其落髮。請智光律師於本寺。臨壇授滿分戒。此壇是宋求那跋摩造。嘗記云。後當有肉身菩薩於此受戒。又梁真諦於壇側植二菩提樹。記云。百二十年後。有大士於此樹下說無上道。及師於此樹下大開東山法門。宛符先記。明年歸韶州曹溪寶林寺。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 儀鳳元年。中印度沙門日照。至京師譯方廣大莊嚴經等十八部○初罽賓沙門佛陀波利。至五臺禮文殊。遇老人曰。此土人多造惡。佛頂尊勝呪為除罪祕方。可還西取經流傳。忽不見。波利遂還。至是取經來上。帝令杜行顗與日照共譯。留經於內波利泣曰。志在流布何得自祕。帝乃以梵本還之。波利遂於西明寺與沙門順貞重譯畢。持梵本入五臺不復出○行者盧慧能至廣州法性寺值印宗禪師。為其落髮。請智光律師於本寺。臨壇授滿分戒。此壇是宋求那跋摩造。嘗記云。後當有肉身菩薩於此受戒。又梁真諦於壇側植二菩提樹。記云。百二十年後。有大士於此樹下說無上道。及師於此樹下大開東山法門。宛符先記。明年歸韶州曹溪寶林寺。

二年。初杜行顗所譯尊勝經。遇國韓皆避之。以世尊為聖尊。救治為救除(太宗諱世民高宗諱治)上曰。佛經之言豈當避諱。乃勅令改正○國清寺僧知瓌為直歲。將常住布十端與始豐縣丞李意及(天台縣在隋唐時為始豊)久而不還。瓌死作寺家奴。背有智瓌字。既而丞亦死。亦作寺家奴。背亦有李意及字(見冥祥記)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二年。初杜行顗所譯尊勝經。遇國韓皆避之。以世尊為聖尊。救治為救除(太宗諱世民高宗諱治)上曰。佛經之言豈當避諱。乃勅令改正○國清寺僧知瓌為直歲。將常住布十端與始豐縣丞李意及(天台縣在隋唐時為始豊)久而不還。瓌死作寺家奴。背有智瓌字。既而丞亦死。亦作寺家奴。背亦有李意及字(見冥祥記)。

述曰。今時勢家多以恩例冒占寺院。子弟幹僕並緣為姦取。寺山造冢。是陷父母於不義之地。而錢穀竹木。四時誅求視以為常。不思他日地獄酬償之苦。為儒為官。不幸而負此見識。以是教其子。以是責其僕。小得而大失。可不自警哉。李意及為寺家奴。特其報之輕者。今故表出之。以為好作重過者之戒。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 述曰。今時勢家多以恩例冒占寺院。子弟幹僕並緣為姦取。寺山造冢。是陷父母於不義之地。而錢穀竹木。四時誅求視以為常。不思他日地獄酬償之苦。為儒為官。不幸而負此見識。以是教其子。以是責其僕。小得而大失。可不自警哉。李意及為寺家奴。特其報之輕者。今故表出之。以為好作重過者之戒。

三年。老君降於北邙山之清廟。勅道士隷宗正寺班在諸王之次。令貢舉人兼通老子道德經。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三年。老君降於北邙山之清廟。勅道士隷宗正寺班在諸王之次。令貢舉人兼通老子道德經。

述曰。自有佛以來。世稱佛老。立文為次。吳闞澤稱道事天天事佛。隋李士謙論三教優劣。謂佛日道月儒五星。魏收撰北魏佛老志。皆先僧而後道。其義已定。太宗謂老子李姓是國之祖。遂令居佛上。違理失禮。豈老子意耶。太宗明君亦有時而愚乎。至高宗以道士隷宗正違理失禮其愚尤甚焉厥後武宗尚道廢佛皆二君教其愚也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 述曰。自有佛以來。世稱佛老。立文為次。吳闞澤稱道事天天事佛。隋李士謙論三教優劣。謂佛日道月儒五星。魏收撰北魏佛老志。皆先僧而後道。其義已定。太宗謂老子李姓是國之祖。遂令居佛上。違理失禮。豈老子意耶。太宗明君亦有時而愚乎。至高宗以道士隷宗正違理失禮其愚尤甚焉厥後武宗尚道廢佛皆二君教其愚也。

調露元年。汾州啟福寺主惠澄染患。牛吼而終。寺僧長寧。夜見澄來形色顦顇云。為互用三寶物。受苦難言。諸罪差輕唯用伽藍物為至重願賜救濟。寧即為誦經懺罪。月餘復來云。承利益已得息苦。別居一處。但未知得脫之日。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 調露元年。汾州啟福寺主惠澄染患。牛吼而終。寺僧長寧。夜見澄來形色顦顇云。為互用三寶物。受苦難言。諸罪差輕唯用伽藍物為至重願賜救濟。寧即為誦經懺罪。月餘復來云。承利益已得息苦。別居一處。但未知得脫之日。

述曰。為沙門而不明因果。私取常住之物以適己用。用者受者均被其苦。輕則為牛畜奴役。重則受鑊湯鑪炭。的論其報可不痛哉。至於權門要路。復不知果報之為何義。以故甘受愚僧之餌而不悟其非。占山為墳賣帖住院。若主若客皆入罪門。若此之流深足鄙恥。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 述曰。為沙門而不明因果。私取常住之物以適己用。用者受者均被其苦。輕則為牛畜奴役。重則受鑊湯鑪炭。的論其報可不痛哉。至於權門要路。復不知果報之為何義。以故甘受愚僧之餌而不悟其非。占山為墳賣帖住院。若主若客皆入罪門。若此之流深足鄙恥。

永隆元年。沙門智運。於洛陽龍門山鐫石為一萬五千佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 永隆元年。沙門智運。於洛陽龍門山鐫石為一萬五千佛。

永淳元年十一月。慈恩法師窺基示寂。勅諸寺圖形以祀。師稟奘法師瑜伽師地唯識宗旨。號百部論主。世宗為慈恩教(奘師傳戒賢三時教一有二空三不有不空教)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 永淳元年十一月。慈恩法師窺基示寂。勅諸寺圖形以祀。師稟奘法師瑜伽師地唯識宗旨。號百部論主。世宗為慈恩教(奘師傳戒賢三時教一有二空三不有不空教)。

二年。西明寺沙門道世。宣律師之弟也。嘗以教藏淵博學者難觀。因撰法苑珠林一百卷。分門類事。覽者便之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二年。西明寺沙門道世。宣律師之弟也。嘗以教藏淵博學者難觀。因撰法苑珠林一百卷。分門類事。覽者便之。

則天武后(𧸵初入宮為才人。太宗崩。出為感業寺尼。高宗詣寺行香。是之納後宮拜昭儀。次年再為后。弘道元年高宗崩。皇太子即位。是為中宗。光宅元年。廢中宗為廬陵王。武后自聽政○𧸵照同。武后自製此字) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 則天武后(𧸵初入宮為才人。太宗崩。出為感業寺尼。高宗詣寺行香。是之納後宮拜昭儀。次年再為后。弘道元年高宗崩。皇太子即位。是為中宗。光宅元年。廢中宗為廬陵王。武后自聽政○𧸵照同。武后自製此字)

垂拱三年。南天竺三藏菩提流志來。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 垂拱三年。南天竺三藏菩提流志來。

永昌元年。義淨三藏將梵本寄室利佛逝國。述南海寄歸傳。求法高僧傳。以是年回廣州。冬復往佛逝國○揚州白塔寺沙門道昶。掌知僧物自在侵用。忽有冥官數人。白日入房。曳昶下地。欲斷其頸。昶驚叫乞命。官厲聲言。合房資財並送還僧當放汝活。昶叩頭言。不敢違命。即聲鐘集眾。罄捨衣物。造像設齋。冥官三日復至。見昶一鉢一納。不言而去。昶自是進修。卒成明行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 永昌元年。義淨三藏將梵本寄室利佛逝國。述南海寄歸傳。求法高僧傳。以是年回廣州。冬復往佛逝國○揚州白塔寺沙門道昶。掌知僧物自在侵用。忽有冥官數人。白日入房。曳昶下地。欲斷其頸。昶驚叫乞命。官厲聲言。合房資財並送還僧當放汝活。昶叩頭言。不敢違命。即聲鐘集眾。罄捨衣物。造像設齋。冥官三日復至。見昶一鉢一納。不言而去。昶自是進修。卒成明行。

載初元年。勅沙門法朗九人重譯大雲經。並封縣公賜紫袈裟銀龜袋(賜紫始此)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 載初元年。勅沙門法朗九人重譯大雲經。並封縣公賜紫袈裟銀龜袋(賜紫始此)。

二年。勅僧尼依舊立在道士女冠之上○勅荊州神秀禪師入京行道。歷三朝皆禮為國師(五祖旁出)○于闐國沙門天智。譯造像功德等六部。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二年。勅僧尼依舊立在道士女冠之上○勅荊州神秀禪師入京行道。歷三朝皆禮為國師(五祖旁出)○于闐國沙門天智。譯造像功德等六部。

如意元年。勅斷天下屠釣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如意元年。勅斷天下屠釣。

二年。天宮威禪師為左溪朗禪師說止觀法門○北印度沙門寶思惟。譯文殊一字呪經等七部。南印度沙門法希。譯寶雨經等十部○絳州二童女。依尼師出家。尼誦華嚴一日坐亡。二女失望。旦旦詣墳號泣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二年。天宮威禪師為左溪朗禪師說止觀法門○北印度沙門寶思惟。譯文殊一字呪經等七部。南印度沙門法希。譯寶雨經等十部○絳州二童女。依尼師出家。尼誦華嚴一日坐亡。二女失望。旦旦詣墳號泣。

三年。忽生蓮華五莖於土。郡以上聞。則天勅檢華根出自舌上。乃召二女入內。親為落髮令居天女寺○始令佛經製卍字。為如來吉祥萬德之所集。音之為萬(華嚴音義。作大周長壽者。蓋武后嘗改唐稱周。年號長壽。後改為如意)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三年。忽生蓮華五莖於土。郡以上聞。則天勅檢華根出自舌上。乃召二女入內。親為落髮令居天女寺○始令佛經製卍字。為如來吉祥萬德之所集。音之為萬(華嚴音義。作大周長壽者。蓋武后嘗改唐稱周。年號長壽。後改為如意)。

案翻譯名義引纂要云。如來胸臆有大人相。形如𭮄字。名吉祥海雲。又作禮。是吉祥勝德之相。由髮右旋而生似卍字。𭮄禮是西土字。卍卍萬方。是此土字。同呼為萬。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 案翻譯名義引纂要云。如來胸臆有大人相。形如𭮄字。名吉祥海雲。又作禮。是吉祥勝德之相。由髮右旋而生似卍字。𭮄禮是西土字。卍卍萬方。是此土字。同呼為萬。

延載元年。勅天下僧尼舊隷司賓(即鴻臚寺)今改隷祠部(以佛教有護國救人福解厄之)○波斯國人拂多誕(西海大秦國人)持二宗經偽教來朝。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 延載元年。勅天下僧尼舊隷司賓(即鴻臚寺)今改隷祠部(以佛教有護國救人福解厄之)○波斯國人拂多誕(西海大秦國人)持二宗經偽教來朝。

述曰。太宗時。波斯穆護進火祆教。救建大秦寺。武后時。波斯拂多誕進二宗經。厥後大歷間荊揚洪越等州各建摩尼寺。此魔教邪法。愚民易於漸染。由屢朝君臣當世名德不能簡邪正以別同異故。其法行於世。而弗禁虛。是蓋西土九十五外道之類歟○良渚曰。準國朝法令。諸以二宗經及非藏經所載不根經文傳習惑眾者。以左道論罪。二宗者。謂男女不嫁娶。互持不語。病不服藥。死則裸葬等。不根經文者。謂佛佛吐戀師。佛說啼淚。大小明王出世經。開元括地變文。齊天論。五來子曲之類。其法不茹葷飲酒。晝寢夜興以香為信。陰相交結稱為善友。一旦郡邑有小隙則憑狼作亂。如方臘呂昂輩是也。其說以天下禪人但傳盧行者十二部假禪。若吾徒即是真禪。有云。菩提子達磨。栽心地種透靈臺。或問。終何所歸。則曰。不生天不入地。不求佛不涉餘途。直過之也。如此魔教。愚民皆樂為之其徒。以不殺不飲不葷辛為至嚴。沙門有為行弗謹。反遭其譏。出家守法不可自勉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 述曰。太宗時。波斯穆護進火祆教。救建大秦寺。武后時。波斯拂多誕進二宗經。厥後大歷間荊揚洪越等州各建摩尼寺。此魔教邪法。愚民易於漸染。由屢朝君臣當世名德不能簡邪正以別同異故。其法行於世。而弗禁虛。是蓋西土九十五外道之類歟○良渚曰。準國朝法令。諸以二宗經及非藏經所載不根經文傳習惑眾者。以左道論罪。二宗者。謂男女不嫁娶。互持不語。病不服藥。死則裸葬等。不根經文者。謂佛佛吐戀師。佛說啼淚。大小明王出世經。開元括地變文。齊天論。五來子曲之類。其法不茹葷飲酒。晝寢夜興以香為信。陰相交結稱為善友。一旦郡邑有小隙則憑狼作亂。如方臘呂昂輩是也。其說以天下禪人但傳盧行者十二部假禪。若吾徒即是真禪。有云。菩提子達磨。栽心地種透靈臺。或問。終何所歸。則曰。不生天不入地。不求佛不涉餘途。直過之也。如此魔教。愚民皆樂為之其徒。以不殺不飲不葷辛為至嚴。沙門有為行弗謹。反遭其譏。出家守法不可自勉。

京師有女人。自稱聖菩薩。太后召見之。所言皆驗。時大安禪師至。太后延入宮。令女見之。大安曰。聞汝善觀心。我心安在。答曰。在塔頭相輪鈴中。尋復問之。曰在兜率天彌勒宮中聽法。第三問之。曰在非非想天。皆如其言。太后忻悅。大安乃復問之。女不知答。安斥之曰。我心置阿羅漢地。汝已不知。若至菩薩諸佛地。何由可知。女辭屈慚懼。變作牝狐。下階而走(廣異記)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 京師有女人。自稱聖菩薩。太后召見之。所言皆驗。時大安禪師至。太后延入宮。令女見之。大安曰。聞汝善觀心。我心安在。答曰。在塔頭相輪鈴中。尋復問之。曰在兜率天彌勒宮中聽法。第三問之。曰在非非想天。皆如其言。太后忻悅。大安乃復問之。女不知答。安斥之曰。我心置阿羅漢地。汝已不知。若至菩薩諸佛地。何由可知。女辭屈慚懼。變作牝狐。下階而走(廣異記)。

證聖元年。太后以晉譯華嚴處會未備。遣使往于闐國迎實叉難陀。於東都大遍空寺與菩提流志重譯(晉譯六十卷。七處八會。新譯八十卷。七處九會)。沙門復禮綴文。法藏筆受。弘景證義。成八十卷。御製經序。譯場初啟甘露天降。內沼生蓮一莖百葉(華嚴感應傳云。人間華十餘葉。天華百葉。淨土華千葉)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 證聖元年。太后以晉譯華嚴處會未備。遣使往于闐國迎實叉難陀。於東都大遍空寺與菩提流志重譯(晉譯六十卷。七處八會。新譯八十卷。七處九會)。沙門復禮綴文。法藏筆受。弘景證義。成八十卷。御製經序。譯場初啟甘露天降。內沼生蓮一莖百葉(華嚴感應傳云。人間華十餘葉。天華百葉。淨土華千葉)。

萬歲通天元年。遣使賜六祖能禪師水精鉢摩納衣白㲲香茶勅韶州守臣安撫山門○洛陽弘道觀主杜義乞為僧。賜名玄嶷。賜夏三十臘。勅住佛授記寺。嶷撰甄正論以尊佛教。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 萬歲通天元年。遣使賜六祖能禪師水精鉢摩納衣白㲲香茶勅韶州守臣安撫山門○洛陽弘道觀主杜義乞為僧。賜名玄嶷。賜夏三十臘。勅住佛授記寺。嶷撰甄正論以尊佛教。

述曰。佛制受戒以先後為次序。今玄嶷以新戒而居三十夏僧之上。雖曰國恩實違佛制。厥後劉總賜五十夏。梁令因加三十臘。皆本於此日之非法也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 述曰。佛制受戒以先後為次序。今玄嶷以新戒而居三十夏僧之上。雖曰國恩實違佛制。厥後劉總賜五十夏。梁令因加三十臘。皆本於此日之非法也。

福先寺沙門慧澄。乞依前朝毀老子化胡經。勅秋官侍朗劉如睿八學士議之。皆言。漢隋諸書所載不當除削。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 福先寺沙門慧澄。乞依前朝毀老子化胡經。勅秋官侍朗劉如睿八學士議之。皆言。漢隋諸書所載不當除削。

述曰。唐藝文志有八學士議狀一卷。雖據漢隋諸書存化胡之說。而不知王符偽造之為非。詳論在中宗神龍初元。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 述曰。唐藝文志有八學士議狀一卷。雖據漢隋諸書存化胡之說。而不知王符偽造之為非。詳論在中宗神龍初元。

詔嵩岳慧安禪師。入禁中問道(五祖旁出)○詔沙彌法藏。於太原寺開華嚴宗旨。感白光昱然自口而出。須臾成蓋。都講以聞。有旨命京城十大德為授滿分戒。賜號賢首。詔入大遍空寺。佐實叉難陀。參譯華嚴。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 詔嵩岳慧安禪師。入禁中問道(五祖旁出)○詔沙彌法藏。於太原寺開華嚴宗旨。感白光昱然自口而出。須臾成蓋。都講以聞。有旨命京城十大德為授滿分戒。賜號賢首。詔入大遍空寺。佐實叉難陀。參譯華嚴。

聖歷元年五月。義淨三藏自西竺還。車駕御上東門迎勞。詔以所奉金剛座佛真容舍利梵經。置佛授記寺道場。集眾翻譯。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 聖歷元年五月。義淨三藏自西竺還。車駕御上東門迎勞。詔以所奉金剛座佛真容舍利梵經。置佛授記寺道場。集眾翻譯。

二年十月。勅法藏法師。於佛授記寺講新譯華嚴經。至華藏世界品。講堂及地皆為震動。即日引對長生殿敷宣玄義。指殿隅金師子為譬。后豁然領解。封師為賢首菩薩戒師。集其言曰金師子章。學者尊稱為賢首教云○華陰鄧元英有親故暴亡。七日復蘇報元英。驚見冥道官吏將追君父。宜急修功德以禳之。元英驚問。修何功德可免此事。曰急寫華嚴經一部。元英遽買紙。向隣寺多召經生。未逾旬日經已寫畢。竟免斯厄。復於母墳地產一華於冬月枯莖中。后異之。勅賜立孝門。以加旌表。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二年十月。勅法藏法師。於佛授記寺講新譯華嚴經。至華藏世界品。講堂及地皆為震動。即日引對長生殿敷宣玄義。指殿隅金師子為譬。后豁然領解。封師為賢首菩薩戒師。集其言曰金師子章。學者尊稱為賢首教云○華陰鄧元英有親故暴亡。七日復蘇報元英。驚見冥道官吏將追君父。宜急修功德以禳之。元英驚問。修何功德可免此事。曰急寫華嚴經一部。元英遽買紙。向隣寺多召經生。未逾旬日經已寫畢。竟免斯厄。復於母墳地產一華於冬月枯莖中。后異之。勅賜立孝門。以加旌表。

久視元年四月。詔斂天下僧尼日一錢。作大像於白司馬坂(音反)○詔義淨三藏。於東都譯金光明最勝王經。天后製聖教序。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 久視元年四月。詔斂天下僧尼日一錢。作大像於白司馬坂(音反)○詔義淨三藏。於東都譯金光明最勝王經。天后製聖教序。

大足元年。成州言。有佛跡見甚大。詔改號大足。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大足元年。成州言。有佛跡見甚大。詔改號大足。

佛祖統紀卷第三十九(終) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛祖統紀卷第三十九(終)

○勅潤州於茅山置太平觀。以奉真人王遠知。初遠知母夢靈鳳翔集遂有娠。誌公曰。生子當為神仙宗伯。後師事陶隱居。授三洞法。高祖龍潛。先生密告符命。秦王與房玄齡微服就謁。先生謂之曰。方作太平天子願自保愛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 ○勅潤州於茅山置太平觀。以奉真人王遠知。初遠知母夢靈鳳翔集遂有娠。誌公曰。生子當為神仙宗伯。後師事陶隱居。授三洞法。高祖龍潛。先生密告符命。秦王與房玄齡微服就謁。先生謂之曰。方作太平天子願自保愛。

十一月初武德舊制釋奠於太學。以周公為先聖。孔子為先師陪饗。至是房元齡等建議。請停祭周公。以孔子為先聖。顏子為先師陪饗。詔可。復封孔子後為褒聖侯。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十一月初武德舊制釋奠於太學。以周公為先聖。孔子為先師陪饗。至是房元齡等建議。請停祭周公。以孔子為先聖。顏子為先師陪饗。詔可。復封孔子後為褒聖侯。

十四年。上幸國子監觀釋奠。命祭酒孔頴達(孔子之後)講孝經。大徵名儒為學官。學生能明一經者皆得補授。增築學舍千二百間。學生至三千二百六十員。自屯營飛騎亦給博士使授以經。於是四方學者高麗吐蕃皆遣子弟入學。升講筵者八千人。上以師說多門命孔頴達撰定五經疏。令學者習焉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十四年。上幸國子監觀釋奠。命祭酒孔頴達(孔子之後)講孝經。大徵名儒為學官。學生能明一經者皆得補授。增築學舍千二百間。學生至三千二百六十員。自屯營飛騎亦給博士使授以經。於是四方學者高麗吐蕃皆遣子弟入學。升講筵者八千人。上以師說多門命孔頴達撰定五經疏。令學者習焉。

述曰。漢明帝幸辟雍。諸儒執經問難。搢紳之人闤橋門而觀。聽者以億萬計。唐太宗幸國子監。命祭酒講經。增學舍召名儒為學官。四方來學升講筵者八千人。大哉漢唐文治之盛。唯二君有焉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 述曰。漢明帝幸辟雍。諸儒執經問難。搢紳之人闤橋門而觀。聽者以億萬計。唐太宗幸國子監。命祭酒講經。增學舍召名儒為學官。四方來學升講筵者八千人。大哉漢唐文治之盛。唯二君有焉。