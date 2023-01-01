佛祖統紀卷第三十六 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛祖統紀卷第三十六

宋咸淳四明東湖沙門志磐撰 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 宋咸淳四明東湖沙門志磐撰

法運通塞志卷第十七之三 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 法運通塞志卷第十七之三

晉(都洛陽) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 晉(都洛陽)

武帝(司馬炎受魏禪) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 武帝(司馬炎受魏禪)

泰始二年。侍中荀勗於洛陽造金像佛菩薩十二身放大光明。都人競集瞻禮。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 泰始二年。侍中荀勗於洛陽造金像佛菩薩十二身放大光明。都人競集瞻禮。

四年。沙門竺法崇。至湘州麓山。廟神請授淨戒。舍廟為寺。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四年。沙門竺法崇。至湘州麓山。廟神請授淨戒。舍廟為寺。

○荊州都督羊祜。日供給武當山寺。有問其故。祜曰。前身多有諸過。賴造此寺故獲中濟。所以供養之情偏重於此。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 ○荊州都督羊祜。日供給武當山寺。有問其故。祜曰。前身多有諸過。賴造此寺故獲中濟。所以供養之情偏重於此。

述曰。晉書言。羊祜識前身是李氏兒。能取所弄金環。今此言前身造此寺者。蓋前身之前身也。世間罪福果報不差。可不知鑑。祜能知前身者。佛教謂之宿命通。祜蓋學佛有得現身世間者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 述曰。晉書言。羊祜識前身是李氏兒。能取所弄金環。今此言前身造此寺者。蓋前身之前身也。世間罪福果報不差。可不知鑑。祜能知前身者。佛教謂之宿命通。祜蓋學佛有得現身世間者。

太康二年。并州劉薩訶業弋獵。暴卒。兩人報向西北行。至地獄見金色聖人。左右言。是觀音大士。謂訶曰。汝罪應入地獄。可往洛陽臨淄建鄴鄮陰成都五處有阿育王塔處頂禮懺悔。又吳中二石像。阿育王使鬼神所造。能往禮拜不墮地獄。又云。凡為亡人設福。七月望日沙門受夏。此時設供彌勝。若制供養物具須器。單標題言。為某人奉上三寶。福施彌多。沙門白衣見罪宿過能自發露。不失事條勤誠懺悔罪即消滅。如恥於眾前陳列。可對像處默自記說。不失事者罪亦除滅。若有遺漏非故隱蔽受報猶輕。若善人誦經。其地皆為金剛。但肉眼人所不能見(僧傳所載極多此不備錄)既蘇。乃出家名慧達。至會稽山澤處處尋求。及鄮縣烏石山夜聞地下鐘聲。越三日有梵僧七人行道空中地涌方壇。因斲土求之得舍利寶塔。六僧騰空而沒。一僧化為烏石。因以名山。塔色如青石。高一尺四寸。廣七寸。四角挺然五層露盤。中懸寶磬安佛舍利。既而其塔飛至一山。凡三止其處。達乃即其地建精舍以奉塔(今四明育王寺上下塔。及舍利殿三處是)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 太康二年。并州劉薩訶業弋獵。暴卒。兩人報向西北行。至地獄見金色聖人。左右言。是觀音大士。謂訶曰。汝罪應入地獄。可往洛陽臨淄建鄴鄮陰成都五處有阿育王塔處頂禮懺悔。又吳中二石像。阿育王使鬼神所造。能往禮拜不墮地獄。又云。凡為亡人設福。七月望日沙門受夏。此時設供彌勝。若制供養物具須器。單標題言。為某人奉上三寶。福施彌多。沙門白衣見罪宿過能自發露。不失事條勤誠懺悔罪即消滅。如恥於眾前陳列。可對像處默自記說。不失事者罪亦除滅。若有遺漏非故隱蔽受報猶輕。若善人誦經。其地皆為金剛。但肉眼人所不能見(僧傳所載極多此不備錄)既蘇。乃出家名慧達。至會稽山澤處處尋求。及鄮縣烏石山夜聞地下鐘聲。越三日有梵僧七人行道空中地涌方壇。因斲土求之得舍利寶塔。六僧騰空而沒。一僧化為烏石。因以名山。塔色如青石。高一尺四寸。廣七寸。四角挺然五層露盤。中懸寶磬安佛舍利。既而其塔飛至一山。凡三止其處。達乃即其地建精舍以奉塔(今四明育王寺上下塔。及舍利殿三處是)。

二年。西竺沙門婁至。來廣州譯十二遊經。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二年。西竺沙門婁至。來廣州譯十二遊經。

七年。月氏沙門竺法護。來長安青門譯正法華經及涅槃寶藏經等二百十部(月氏音支)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 七年。月氏沙門竺法護。來長安青門譯正法華經及涅槃寶藏經等二百十部(月氏音支)。

九年。洛陽大疫。西竺沙門呵羅竭。持呪法加水以治之。所遇者皆差(楚𠎿反愈也)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 九年。洛陽大疫。西竺沙門呵羅竭。持呪法加水以治之。所遇者皆差(楚𠎿反愈也)。

惠帝(衷武帝次子) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 惠帝(衷武帝次子)

元康元年。巴陵顯安寺生異木。西天僧見曰。此佛娑羅樹也。于闐沙門無羅叉譯放光般若經。即朱士行寄歸本也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 元康元年。巴陵顯安寺生異木。西天僧見曰。此佛娑羅樹也。于闐沙門無羅叉譯放光般若經。即朱士行寄歸本也。

永康元年。會稽諸葛氏錢自井出。乃舍宅為靈寶寺(今大度寺)○永康中。沙門義興廬于山上。有童子來給薪水。久而辭去曰。吾太白一辰。上帝遣侍左右。言訖不見(今四明天童山是)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 永康元年。會稽諸葛氏錢自井出。乃舍宅為靈寶寺(今大度寺)○永康中。沙門義興廬于山上。有童子來給薪水。久而辭去曰。吾太白一辰。上帝遣侍左右。言訖不見(今四明天童山是)。

永寧元年。扶南國王遣使。同西竺沙門那伽仙。進縷金龍座佛象牙塔○西天沙門竺叔蘭。白法祖。支法度。法立。法炬。共譯經百六十五部。炬譯有金貢太山贖罪經。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 永寧元年。扶南國王遣使。同西竺沙門那伽仙。進縷金龍座佛象牙塔○西天沙門竺叔蘭。白法祖。支法度。法立。法炬。共譯經百六十五部。炬譯有金貢太山贖罪經。

永興元年。西竺沙門祇域至洛陽。指沙門竺法淵曰。此菩薩羊中來。見竺法興曰。此菩薩天中來。又云。比丘衣服華麗大違戒律。望帝所宮闕曰。大略似忉利天。疲民之力不亦侈乎。未幾洛陽亂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 永興元年。西竺沙門祇域至洛陽。指沙門竺法淵曰。此菩薩羊中來。見竺法興曰。此菩薩天中來。又云。比丘衣服華麗大違戒律。望帝所宮闕曰。大略似忉利天。疲民之力不亦侈乎。未幾洛陽亂。

懷帝(熾武帝二十五子) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 懷帝(熾武帝二十五子)

永嘉四年。西竺沙門佛圖澄至洛陽。時石勒屯兵葛陂。沙門多遇害。召澄試術。呪鉢水生青蓮華。由是神敬。及與劉曜戰以訪澄。澄曰。塔鈴音云。秀支替戾剛僕谷禿劬當。秀支軍也。替戾剛出也。僕谷劉曜胡位也。禿劬當捉也。此皆羯語。言軍出捉得劉曜也(劉曜號前趙。僭稱帝於長安。秀支替戾剛等。北俗胡語也。羯居謁反。北狄皆犬羊之種故謂羯。羯羖羊也。佛圖澄梵語四果聖人也)又取麻油燕脂塗掌。以示童子。見一人乘馬朱絲縛肋。澄曰。此劉曜也。遂出戰。果生禽曜。勒遂即王位。國號趙。勒愛子斌暴卒。歎曰。吾聞扁鵲起號太子。乃令告。澄取楊枝呪水洒之遂蘇。勒殂弟季龍立。傾心事澄。每乘輿升殿。唱大和上。至晉兵入淮。季龍怒曰。吾奉佛反致寇。佛無神矣。澄曰。王前身為商。經罽賓僧寺設會。有六應真。吾其一也。時聖者記曰。此檀越報盡當王晉地。今為天子。豈非奉佛而致。邊疆侵擾。有國之常。何為興怨謗乎。季龍乃悔謝。澄將去入辭曰。國家存心佛理。而布政苛猛。致國祚不延也。即安坐而逝。後有沙門自雍州還。見澄入關。季龍發冢視唯塊石焉。季龍惡之曰。石吾姓也。葬吾而去。其能久乎。未幾果亡(斌紆倫反。扁補典反。名醫盧人。罽賓西土國名。應真者阿羅漢。應得真道也。音膺。雍於用反)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 永嘉四年。西竺沙門佛圖澄至洛陽。時石勒屯兵葛陂。沙門多遇害。召澄試術。呪鉢水生青蓮華。由是神敬。及與劉曜戰以訪澄。澄曰。塔鈴音云。秀支替戾剛僕谷禿劬當。秀支軍也。替戾剛出也。僕谷劉曜胡位也。禿劬當捉也。此皆羯語。言軍出捉得劉曜也(劉曜號前趙。僭稱帝於長安。秀支替戾剛等。北俗胡語也。羯居謁反。北狄皆犬羊之種故謂羯。羯羖羊也。佛圖澄梵語四果聖人也)又取麻油燕脂塗掌。以示童子。見一人乘馬朱絲縛肋。澄曰。此劉曜也。遂出戰。果生禽曜。勒遂即王位。國號趙。勒愛子斌暴卒。歎曰。吾聞扁鵲起號太子。乃令告。澄取楊枝呪水洒之遂蘇。勒殂弟季龍立。傾心事澄。每乘輿升殿。唱大和上。至晉兵入淮。季龍怒曰。吾奉佛反致寇。佛無神矣。澄曰。王前身為商。經罽賓僧寺設會。有六應真。吾其一也。時聖者記曰。此檀越報盡當王晉地。今為天子。豈非奉佛而致。邊疆侵擾。有國之常。何為興怨謗乎。季龍乃悔謝。澄將去入辭曰。國家存心佛理。而布政苛猛。致國祚不延也。即安坐而逝。後有沙門自雍州還。見澄入關。季龍發冢視唯塊石焉。季龍惡之曰。石吾姓也。葬吾而去。其能久乎。未幾果亡(斌紆倫反。扁補典反。名醫盧人。罽賓西土國名。應真者阿羅漢。應得真道也。音膺。雍於用反)。

六年。武邑太守盧歆。請道安法師於郡講經。傾城人士來聽。讚歎諠席○西域優婆塞聶道真。譯十住經等五十四部。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 六年。武邑太守盧歆。請道安法師於郡講經。傾城人士來聽。讚歎諠席○西域優婆塞聶道真。譯十住經等五十四部。

愍帝(諱鄴武帝之孫) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 愍帝(諱鄴武帝之孫)

建興元年。吳縣居士朱膺。於松江瀆口見二石像浮江而至。背有銘曰。維衛佛迦葉佛。遂迎至通玄寺。後八年漁者得青石鉢二於江上。歸以盛葷。俄見佛像在鉢際。識者謂前二像鉢。遂送寺中。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 建興元年。吳縣居士朱膺。於松江瀆口見二石像浮江而至。背有銘曰。維衛佛迦葉佛。遂迎至通玄寺。後八年漁者得青石鉢二於江上。歸以盛葷。俄見佛像在鉢際。識者謂前二像鉢。遂送寺中。

元帝(諱睿宣帝曾孫遷都建康) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 元帝(諱睿宣帝曾孫遷都建康)

太興元年。詔沙門竺潛入內殿講經。以方外重德令著屐登殿。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 太興元年。詔沙門竺潛入內殿講經。以方外重德令著屐登殿。

永昌元年。西竺沙門吉友至建康。丞相王導見之曰。我輩人也。一時名公皆造門結友。每見王導解帶自若。尚書令卞壼至(壼音閫)則正容肅然。有問其故。對曰。王公風道期人。卞令軌度格物。吾正當以此處之耳。廷尉桓彝欲為友作目。友曰。吉友可謂卓朗。彝絕歎服。以謂盡品目之極。友善持呪所向多驗。時號高座法師。譯灌頂經等三部。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 永昌元年。西竺沙門吉友至建康。丞相王導見之曰。我輩人也。一時名公皆造門結友。每見王導解帶自若。尚書令卞壼至(壼音閫)則正容肅然。有問其故。對曰。王公風道期人。卞令軌度格物。吾正當以此處之耳。廷尉桓彝欲為友作目。友曰。吉友可謂卓朗。彝絕歎服。以謂盡品目之極。友善持呪所向多驗。時號高座法師。譯灌頂經等三部。

明帝(諱紹元帝之子) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 明帝(諱紹元帝之子)

太寧元年。帝手御丹青。圖釋迦佛于大內樂賢堂。又往興皇寺。集義學沙門百員講論佛道○三年。漁人見海上有光。網之得金像文殊。誌云。阿育王造。後商人於海東獲一圓光。持以就像若彌縫焉。陶侃刺廣州。得其像以送寒溪寺。主者僧珍嘗往夏口。夢寺火。而此像屋獨有神護。珍馳還寺果焚。唯像屋存焉。侃移督江州。遣舟迎之。至江上溺(乃歷反沒也)水中不可獲。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 太寧元年。帝手御丹青。圖釋迦佛于大內樂賢堂。又往興皇寺。集義學沙門百員講論佛道○三年。漁人見海上有光。網之得金像文殊。誌云。阿育王造。後商人於海東獲一圓光。持以就像若彌縫焉。陶侃刺廣州。得其像以送寒溪寺。主者僧珍嘗往夏口。夢寺火。而此像屋獨有神護。珍馳還寺果焚。唯像屋存焉。侃移督江州。遣舟迎之。至江上溺(乃歷反沒也)水中不可獲。

成帝(諱衍明帝之子) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 成帝(諱衍明帝之子)

咸和元年。西天沙門竺慧理。至錢塘武林山。驚曰。中天竺靈鷲小嶺。何年飛來此地耶。因名天竺山飛來峯。建寺曰靈隱。仙翁葛洪書額(寰宇記。此山名稽宿。以許由隱居于此故。易名靈隱)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 咸和元年。西天沙門竺慧理。至錢塘武林山。驚曰。中天竺靈鷲小嶺。何年飛來此地耶。因名天竺山飛來峯。建寺曰靈隱。仙翁葛洪書額(寰宇記。此山名稽宿。以許由隱居于此故。易名靈隱)。

三年。蘇峻為亂焚燒宮室。獨樂賢堂明帝所畫釋迦像不壞。帝勅著作製頌。以彰聖德。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三年。蘇峻為亂焚燒宮室。獨樂賢堂明帝所畫釋迦像不壞。帝勅著作製頌。以彰聖德。

四年。丹楊尹高悝(音恢)旦行張侯橋。望浦中五色光。遣握之得金像。而無光趺。迎置長干寺(在建康城外。長干者長壟也。書云。包括干越。言越地多長壟也)後一年臨海郡人。網得銅華趺。上有梵書云。阿育王第四女造。勅置長干像。又四十年。合浦人采珠海中得金光。勅安像上。宛然如故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四年。丹楊尹高悝(音恢)旦行張侯橋。望浦中五色光。遣握之得金像。而無光趺。迎置長干寺(在建康城外。長干者長壟也。書云。包括干越。言越地多長壟也)後一年臨海郡人。網得銅華趺。上有梵書云。阿育王第四女造。勅置長干像。又四十年。合浦人采珠海中得金光。勅安像上。宛然如故。

五年。許詢以會稽永興新居為崇化寺。建塔四層。物產既罄。猶乏相輪。一朝風雨輪盤自備。當時訪知剡縣飛來○詔會稽寶山法義法師。入禁中傳授五戒。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 五年。許詢以會稽永興新居為崇化寺。建塔四層。物產既罄。猶乏相輪。一朝風雨輪盤自備。當時訪知剡縣飛來○詔會稽寶山法義法師。入禁中傳授五戒。

咸康元年沙門支道林譯方等法華經。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 咸康元年沙門支道林譯方等法華經。

二年。尚書令李邈。舍句容宅為靈曜寺。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二年。尚書令李邈。舍句容宅為靈曜寺。

六年。右將軍王羲之。為西天達摩多羅於廬山建歸宗寺○庾氷輔政。議沙門盡敬王者。尚書令何充等。議曰。武皇以盛明革命。明帝以聰聖玄覽。豈此時沙門不易屈膝。顧以不變其修善之法。所以通天下之志耳。疏三上。氷議遂寢○沙門白法祖與道士王符議論。符屢屈。乃偽作老子化胡經。後法祖亡。有李通者。暴死。見祖法師在冥府為閻王講楞嚴三昧經云。講竟應往忉利天講經。又見道士王符身被杻械。求祖法師懺悔。閻王訶之曰。汝造言謗佛。待世間偽經盡毀。汝罪方脫(補注云。其文本一卷。其徒增為十一卷。第一卷說化罽賓胡王。第二卷俱薩羅國降伏外道。第三卷化維衛胡王。第四卷化罽賓王兄弟七人。第五卷化胡王。經十二年。皆偷竊佛語。妄自安置)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 六年。右將軍王羲之。為西天達摩多羅於廬山建歸宗寺○庾氷輔政。議沙門盡敬王者。尚書令何充等。議曰。武皇以盛明革命。明帝以聰聖玄覽。豈此時沙門不易屈膝。顧以不變其修善之法。所以通天下之志耳。疏三上。氷議遂寢○沙門白法祖與道士王符議論。符屢屈。乃偽作老子化胡經。後法祖亡。有李通者。暴死。見祖法師在冥府為閻王講楞嚴三昧經云。講竟應往忉利天講經。又見道士王符身被杻械。求祖法師懺悔。閻王訶之曰。汝造言謗佛。待世間偽經盡毀。汝罪方脫(補注云。其文本一卷。其徒增為十一卷。第一卷說化罽賓胡王。第二卷俱薩羅國降伏外道。第三卷化維衛胡王。第四卷化罽賓王兄弟七人。第五卷化胡王。經十二年。皆偷竊佛語。妄自安置)。

康帝(諱岳成帝之弟) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 康帝(諱岳成帝之弟)

建元元年。中書令何充。舍宅為建福寺。以居比丘尼。有尼淨檢。於本法得戒。一旦有天女乘光下庭中。忻然携手揖別。弟子躡光上升。充性好釋典崇修佛寺。供給沙門以百數。糜費巨億而不吝。阬裕戲之曰。卿志大宇宙勇邁終古。充問其故。裕曰。我圖數千戶郡。尚未得卿圖作佛。不亦大乎。時郄愔及弟曇奉天師道。而充與弟準崇信釋氏。謝萬譏之曰。二郄諂於道。二何佞於佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 建元元年。中書令何充。舍宅為建福寺。以居比丘尼。有尼淨檢。於本法得戒。一旦有天女乘光下庭中。忻然携手揖別。弟子躡光上升。充性好釋典崇修佛寺。供給沙門以百數。糜費巨億而不吝。阬裕戲之曰。卿志大宇宙勇邁終古。充問其故。裕曰。我圖數千戶郡。尚未得卿圖作佛。不亦大乎。時郄愔及弟曇奉天師道。而充與弟準崇信釋氏。謝萬譏之曰。二郄諂於道。二何佞於佛。

穆帝(諱𣆀康帝之子) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 穆帝(諱𣆀康帝之子)

升平元年。敦煌沙門單道開至建康。不畏寒暑晝夜不臥。日行七百里。後入羅浮山石室坐亡。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 升平元年。敦煌沙門單道開至建康。不畏寒暑晝夜不臥。日行七百里。後入羅浮山石室坐亡。

五年。上有疾召高僧法開視脈。知不起不肯進藥。后怒囚之。俄有崩獲免。或問曰。高明剛簡。何以醫術經懷。師曰。明六度以除四魔之疾。調九候以療風寒之病。自利利人不亦可乎。孫綽曰。才辨縱橫。以數術通大教。其開公乎。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 五年。上有疾召高僧法開視脈。知不起不肯進藥。后怒囚之。俄有崩獲免。或問曰。高明剛簡。何以醫術經懷。師曰。明六度以除四魔之疾。調九候以療風寒之病。自利利人不亦可乎。孫綽曰。才辨縱橫。以數術通大教。其開公乎。

哀帝(諱丕成帝之子) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 哀帝(諱丕成帝之子)

興寧元年。詔以瓦官窑地賜沙門慧力建瓦官寺。時朝賢注疏者不過十萬(一百貫也)顧長康素貧注錢百萬。人皆笑之。一日於殿壁畫維摩像。將點眸子曰。第一日開見者責施十萬。第二日開見者五萬。第三日開見者。任例責施。及開戶光明照寺。施者填塞。果得錢百萬。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 興寧元年。詔以瓦官窑地賜沙門慧力建瓦官寺。時朝賢注疏者不過十萬(一百貫也)顧長康素貧注錢百萬。人皆笑之。一日於殿壁畫維摩像。將點眸子曰。第一日開見者責施十萬。第二日開見者五萬。第三日開見者。任例責施。及開戶光明照寺。施者填塞。果得錢百萬。

二年。詔法師竺潛講般若于禁中。後辭還剡山。詔支遁相繼講法。一時名士與結方外之友。劉系談莊子。以適性為逍遙。遁曰。桀跖以殘虐為性。豈亦逍遙乎。王濛極思作數百語。遁曰。與君別久。而所見不長何耶。郄超問謝安曰。遁談何如稽中散。安曰。稽盡力道才得半耳。遁嘗寓書於潛。求買沃洲山小嶺。潛曰。欲來便給。未聞巢由買山而隱。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二年。詔法師竺潛講般若于禁中。後辭還剡山。詔支遁相繼講法。一時名士與結方外之友。劉系談莊子。以適性為逍遙。遁曰。桀跖以殘虐為性。豈亦逍遙乎。王濛極思作數百語。遁曰。與君別久。而所見不長何耶。郄超問謝安曰。遁談何如稽中散。安曰。稽盡力道才得半耳。遁嘗寓書於潛。求買沃洲山小嶺。潛曰。欲來便給。未聞巢由買山而隱。

廢帝(諱奕哀帝之弟) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 廢帝(諱奕哀帝之弟)

太和二年。支遁表求還山。詔建沃洲寺以居之。遁每講多會宗遺文。為守文者所陋。謝安聞而歎曰。此九方歅之相馬略玄黃而取神駿也。嘗講維摩於山陰。處士許詢為都講。詢發一問。眾謂遁不能通。遁通一議。眾謂詢無以難。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 太和二年。支遁表求還山。詔建沃洲寺以居之。遁每講多會宗遺文。為守文者所陋。謝安聞而歎曰。此九方歅之相馬略玄黃而取神駿也。嘗講維摩於山陰。處士許詢為都講。詢發一問。眾謂遁不能通。遁通一議。眾謂詢無以難。

三年。洛陽東寺尼道馨。為眾說法華維摩。聽者如市。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三年。洛陽東寺尼道馨。為眾說法華維摩。聽者如市。

簡文帝(諱昱成帝幼子) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 簡文帝(諱昱成帝幼子)

咸安元年。有烏來巢太極殿。帝召曲安遠筮之曰。西南有女人師能除此怪。時尼道容住歷陽烏江寺。召至都。以華置席下驗凡聖。容所坐華不萎。謂帝曰。陞下當奉行八關齋戒。自然消弭災怪。帝如言行之。群烏運巢而去。勅建新林寺以居之○沙門竺法曠。入京師行齋懺禳祅星。既而星沒。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 咸安元年。有烏來巢太極殿。帝召曲安遠筮之曰。西南有女人師能除此怪。時尼道容住歷陽烏江寺。召至都。以華置席下驗凡聖。容所坐華不萎。謂帝曰。陞下當奉行八關齋戒。自然消弭災怪。帝如言行之。群烏運巢而去。勅建新林寺以居之○沙門竺法曠。入京師行齋懺禳祅星。既而星沒。

二年。勅長干寺造三級塔。畢功之日光照欄宇○帝嘗幸瓦官寺。聽竺法汰講放光般若。每讀佛經。以為陶鍊神明則聖人可至。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二年。勅長干寺造三級塔。畢功之日光照欄宇○帝嘗幸瓦官寺。聽竺法汰講放光般若。每讀佛經。以為陶鍊神明則聖人可至。

孝武帝(諱曜簡文帝第三子) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 孝武帝(諱曜簡文帝第三子)

寧康元年。大司馬桓溫卒。初溫在姑孰。有異尼來見因求浴。溫竊窺之。見尼裸身以刀破腹斷兩足。出謂溫曰。卿若作天子亦當如是。溫每有異志。故尼見戒。及簡文崩諷朝廷加九錫。謝安王坦之。聞溫病篤密緩其事。文未成而死。其後子玄遷安帝而自立。為義兵見殺。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 寧康元年。大司馬桓溫卒。初溫在姑孰。有異尼來見因求浴。溫竊窺之。見尼裸身以刀破腹斷兩足。出謂溫曰。卿若作天子亦當如是。溫每有異志。故尼見戒。及簡文崩諷朝廷加九錫。謝安王坦之。聞溫病篤密緩其事。文未成而死。其後子玄遷安帝而自立。為義兵見殺。

述曰。桓彝守宣城死於蘇畯之難。忠矣。子溫握兵以窺朝廷。亂矣。溫子玄藉父之資終為僭逆。身死家亡。賊矣。後世修史置彝列傳溫玄四夷傳。辱先世為多矣。玄南面八十日。其迹似王莾。而不能久世為權臣。而卒自陷於亂賊。其可為後世戒。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 述曰。桓彝守宣城死於蘇畯之難。忠矣。子溫握兵以窺朝廷。亂矣。溫子玄藉父之資終為僭逆。身死家亡。賊矣。後世修史置彝列傳溫玄四夷傳。辱先世為多矣。玄南面八十日。其迹似王莾。而不能久世為權臣。而卒自陷於亂賊。其可為後世戒。

王坦之為中書令。與沙門竺法汰甚厚。每共論幽冥報應。要先死者報其事。後師來云。貧道已死罪福不虛。唯當勤修道德以升濟神明耳。言訖不見。道安法師於襄陽檀溪寺建浮圖銅像(梵語浮圖。又窣堵波。又塔婆。此云高顯處)能自起行至方山。光明燭天傾都瞻拜。高士習鑿齒詣安自稱四海習鑿齒。安答曰。彌天釋道安。時以為名對。上聞安名。詔曰。法師以道德照臨天人。宜日食王公祿。所司以時奉給。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 王坦之為中書令。與沙門竺法汰甚厚。每共論幽冥報應。要先死者報其事。後師來云。貧道已死罪福不虛。唯當勤修道德以升濟神明耳。言訖不見。道安法師於襄陽檀溪寺建浮圖銅像(梵語浮圖。又窣堵波。又塔婆。此云高顯處)能自起行至方山。光明燭天傾都瞻拜。高士習鑿齒詣安自稱四海習鑿齒。安答曰。彌天釋道安。時以為名對。上聞安名。詔曰。法師以道德照臨天人。宜日食王公祿。所司以時奉給。

二年。竺潛法師亡。詔曰。潛法師捐宰相之榮。襲緇衣之行。方賴宣道以濟蒼生。奄從遷謝用痛於懷。可賜錢五十萬助建塋塔。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二年。竺潛法師亡。詔曰。潛法師捐宰相之榮。襲緇衣之行。方賴宣道以濟蒼生。奄從遷謝用痛於懷。可賜錢五十萬助建塋塔。

太元元年。西天沙門涉公至長安。秦主符堅尊奉之。常呪龍致雨以濟時旱。國人賴之○慧永法師。至廬山居西林香谷。潯陽刺史陶範。舍所居以為寺。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 太元元年。西天沙門涉公至長安。秦主符堅尊奉之。常呪龍致雨以濟時旱。國人賴之○慧永法師。至廬山居西林香谷。潯陽刺史陶範。舍所居以為寺。

四年。秦人攻拔襄陽。獲道安習鑿齒。送往長安。秦主符堅喜曰。晉正吳會利在二陸。今破襄陽獲士裁一人半。堅出東苑命安同載。僕射權翼諫曰。道安毀形不可參乘。堅怒曰。安公道德所尊。乃令翼扶安登輦。安入關沙門皆隨師姓。安曰。師莫如佛。應沙門宜以釋為姓。及增一阿含經至有云四河入海無復異名。四姓出家同稱釋氏。藍田得古鼎腹有篆文。朝無識之者。以問安。安曰。魯襄公所鑄也。秦主勅二館學士有所疑。皆以問安。國人為之語曰。學不師安義不禁難。安貌銳而姿黑喜談論。故諺曰。漆道人驚四隣。左臂有肉。方寸隆起如印。世號印手菩薩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四年。秦人攻拔襄陽。獲道安習鑿齒。送往長安。秦主符堅喜曰。晉正吳會利在二陸。今破襄陽獲士裁一人半。堅出東苑命安同載。僕射權翼諫曰。道安毀形不可參乘。堅怒曰。安公道德所尊。乃令翼扶安登輦。安入關沙門皆隨師姓。安曰。師莫如佛。應沙門宜以釋為姓。及增一阿含經至有云四河入海無復異名。四姓出家同稱釋氏。藍田得古鼎腹有篆文。朝無識之者。以問安。安曰。魯襄公所鑄也。秦主勅二館學士有所疑。皆以問安。國人為之語曰。學不師安義不禁難。安貌銳而姿黑喜談論。故諺曰。漆道人驚四隣。左臂有肉。方寸隆起如印。世號印手菩薩。

六年。帝於內殿立精舍。奉佛召沙門名德者居中行道○慧遠法師(安公門人)自襄陽至廬山立龍泉精舍。初師至山。夢神告曰。此山足可棲神。願毋他往。夕大雨雷電。見林壑廣開素沙布地。楩楠文梓縱橫充斥。九江刺史桓伊。乃為建寺曰東林。殿曰神運。師於江上禱請。陶侃文殊像忽浮出水。乃迎置殿。造重閣以奉安之○沙門法正譯千佛名經等百十一部。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 六年。帝於內殿立精舍。奉佛召沙門名德者居中行道○慧遠法師(安公門人)自襄陽至廬山立龍泉精舍。初師至山。夢神告曰。此山足可棲神。願毋他往。夕大雨雷電。見林壑廣開素沙布地。楩楠文梓縱橫充斥。九江刺史桓伊。乃為建寺曰東林。殿曰神運。師於江上禱請。陶侃文殊像忽浮出水。乃迎置殿。造重閣以奉安之○沙門法正譯千佛名經等百十一部。

十六年。罽賓沙門眾至江左(凡水自西而東。即以東為面。西為背。北為左手。南為右手。則江南當稱江右可也。自古誤稱江左者。不知背面左右之義也。今稱浙西為浙右者。同坐此誤。此說得之儒宗先生云)譯三法度經等三部。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十六年。罽賓沙門眾至江左(凡水自西而東。即以東為面。西為背。北為左手。南為右手。則江南當稱江右可也。自古誤稱江左者。不知背面左右之義也。今稱浙西為浙右者。同坐此誤。此說得之儒宗先生云)譯三法度經等三部。

十九年。江陵城北有五色光。沙門曇翼得金像於土中。光相有梵書云。阿育王造。乃迎置長沙寺(智者發願於長沙佛像前。即此像。此寺按天人感通傳。長沙寺在荊州北岸。別傳注指為潭州者誤)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十九年。江陵城北有五色光。沙門曇翼得金像於土中。光相有梵書云。阿育王造。乃迎置長沙寺(智者發願於長沙佛像前。即此像。此寺按天人感通傳。長沙寺在荊州北岸。別傳注指為潭州者誤)。

二十年。荊州牧桓沖。命曇翼法師。渡江造東西二寺。自晉宋齊梁陳氏常及萬僧。隋初名僧三千五百。當途講說者五十三人。別院大小十所。般舟方等二院夏別千人。寺屋各及萬間○處士戴逵欲造丈六無量壽佛像。以古製朴拙。乃密采眾說。積思三年。刻雕方就。迎置山陰靈寶寺。郄超見而作禮。方撮香在手。忽勃然煙上極目雲表。眾皆歎其神感○罽賓國沙門僧伽跋澄來長安。譯雜毘曇婆沙論○龜茲國(音丘慈)沙門鳩摩羅什。至長安。秦主姚興。館于逍遙園譯大品般若經。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二十年。荊州牧桓沖。命曇翼法師。渡江造東西二寺。自晉宋齊梁陳氏常及萬僧。隋初名僧三千五百。當途講說者五十三人。別院大小十所。般舟方等二院夏別千人。寺屋各及萬間○處士戴逵欲造丈六無量壽佛像。以古製朴拙。乃密采眾說。積思三年。刻雕方就。迎置山陰靈寶寺。郄超見而作禮。方撮香在手。忽勃然煙上極目雲表。眾皆歎其神感○罽賓國沙門僧伽跋澄來長安。譯雜毘曇婆沙論○龜茲國(音丘慈)沙門鳩摩羅什。至長安。秦主姚興。館于逍遙園譯大品般若經。

安帝(諱德宗武帝子) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 安帝(諱德宗武帝子)

隆安二年。長安沙門法顯往天竺求經○桓玄輔政勸上沙汰僧尼。詔曰。有能伸述經牒演說義理律行修正者。並聽依所習。餘悉令罷道。唯廬山道德所居不在搜簡。遠法師以書力辨。事遂寢。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 隆安二年。長安沙門法顯往天竺求經○桓玄輔政勸上沙汰僧尼。詔曰。有能伸述經牒演說義理律行修正者。並聽依所習。餘悉令罷道。唯廬山道德所居不在搜簡。遠法師以書力辨。事遂寢。

五年。秦羅什法師於逍遙園譯妙法蓮華經。秦主於草堂寺與三千僧。手執舊經重加參定。勅僧䂮(音略)等諮受什旨。以僧尼多濫。令僧䂮為國僧正。秩同侍中給車輿吏力。法欽為僧錄。僧遷為悅眾班秩有差(楚宜反。不齊等也。世人多作初加反者誤)各給親信白從三十人(謂白身從人非籍刺軍兵)○戴顒逵之子。才巧如其父。江夷嘗託顒造觀音像。積年未成。夜夢人曰。江夷於觀音無緣。可改為彌勒。顒即馳報。而夷書已至。俱於此夕感夢。及改造彌勒。觸手成妙(其像在會稽龍華寺)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 五年。秦羅什法師於逍遙園譯妙法蓮華經。秦主於草堂寺與三千僧。手執舊經重加參定。勅僧䂮(音略)等諮受什旨。以僧尼多濫。令僧䂮為國僧正。秩同侍中給車輿吏力。法欽為僧錄。僧遷為悅眾班秩有差(楚宜反。不齊等也。世人多作初加反者誤)各給親信白從三十人(謂白身從人非籍刺軍兵)○戴顒逵之子。才巧如其父。江夷嘗託顒造觀音像。積年未成。夜夢人曰。江夷於觀音無緣。可改為彌勒。顒即馳報。而夷書已至。俱於此夕感夢。及改造彌勒。觸手成妙(其像在會稽龍華寺)。

元興元年。秦羅什法師。自弘始四年以來。譯遺教經維摩詰經大智度論成實論等九十八部。秦國譯經沙門佛馱耶舍。功德華。無垢眼。法稱。法海。童覺。竺佛念。眾現。法喜。眾天。十師譯經二十三部。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 元興元年。秦羅什法師。自弘始四年以來。譯遺教經維摩詰經大智度論成實論等九十八部。秦國譯經沙門佛馱耶舍。功德華。無垢眼。法稱。法海。童覺。竺佛念。眾現。法喜。眾天。十師譯經二十三部。

二年。桓玄欲重申庾氷之議。令沙門盡敬王者。遠法師致書云。袈裟非朝宗之服。鉢盂非廊廟之器。塵外之容。不應致敬王者。玄得書即下令不行。師復著沙門不敬王者論。以警當世(論見廬山集。敬者拜也。不敬者不拜也重音虫。再也)○西竺曇摩流支至秦與什法師同譯十誦律○初東土未有涅槃常住之說。但云壽命長遠。遠法師曰。佛是至極。至極則無變。無變之理。豈有窮哉。乃著法性論。其要有曰。至極以不變為性。得性以體極為宗。後羅什見論歎曰。晉人未見經闇與理會。師聞羅什入關。通書申好。什答書并偈。秦安城侯姚嵩。寄羅什新譯智論。祈師為序。師以文廣鈔二十卷。而別序之○羅什弟子有生肇融叡。時號關中四聖。道生者初入廬山蓮社。後至長安從羅什。見法顯譯泥洹經云(六卷者)除一闡提皆有佛性。師曰。阿闡提人(此云信不具也)含生之類。何得獨無佛性。此經來未盡耳。乃唱闡提之人皆當成佛。眾以為邪說背經。於律當擯。生對眾誓曰。若所說契合佛心願舍報日踞師子座。於是束身還入虎丘山。聚石為徒講涅槃經。至闡提處則說有佛性。且曰。如我所說契佛心否。群石皆為點頭。後還廬山。聞曇無讖重譯涅槃至聖行品果云。一闡提人雖復斷善猶有佛性。尉喜不勝。嘗謂聖教東流譯人重阻。多滯權文鮮通圓義。於是檢閱真俗精練空有。乃著善不受報論。頓悟成佛論。佛性常有論。法身無色論。佛無淨土論。並籠罩舊說妙有淵旨。守文之徒嫌嫉競起。一日升座說法。俄見麈尾墮地。隱几而化○僧肇初見什。什曰。法中龍象也。著般若無知論。物不遷論。不真空論。涅槃無名論(總名肇輪)什曰。吾解不謝子文。當相揖也(天台宗謂什肇多附通義)○道融從羅什。久之師子國婆羅門馱其書。至關中乞辨論。什令融當之。融先閱外道經書。使人錄其目。秦主大集以能博觀為誇。融數其書。并秦地經史十倍之。乘勝嘲曰。卿乃未聞大秦有博學者乎。婆羅門愧服。再拜而去○僧叡初遊外歷諸國。後入廬山遠師社來京師止烏衣寺講說。久之入關中從羅什。風神明澈見者畏敬。秦主因朝會指師。謂姚嵩曰。四海僧望也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二年。桓玄欲重申庾氷之議。令沙門盡敬王者。遠法師致書云。袈裟非朝宗之服。鉢盂非廊廟之器。塵外之容。不應致敬王者。玄得書即下令不行。師復著沙門不敬王者論。以警當世(論見廬山集。敬者拜也。不敬者不拜也重音虫。再也)○西竺曇摩流支至秦與什法師同譯十誦律○初東土未有涅槃常住之說。但云壽命長遠。遠法師曰。佛是至極。至極則無變。無變之理。豈有窮哉。乃著法性論。其要有曰。至極以不變為性。得性以體極為宗。後羅什見論歎曰。晉人未見經闇與理會。師聞羅什入關。通書申好。什答書并偈。秦安城侯姚嵩。寄羅什新譯智論。祈師為序。師以文廣鈔二十卷。而別序之○羅什弟子有生肇融叡。時號關中四聖。道生者初入廬山蓮社。後至長安從羅什。見法顯譯泥洹經云(六卷者)除一闡提皆有佛性。師曰。阿闡提人(此云信不具也)含生之類。何得獨無佛性。此經來未盡耳。乃唱闡提之人皆當成佛。眾以為邪說背經。於律當擯。生對眾誓曰。若所說契合佛心願舍報日踞師子座。於是束身還入虎丘山。聚石為徒講涅槃經。至闡提處則說有佛性。且曰。如我所說契佛心否。群石皆為點頭。後還廬山。聞曇無讖重譯涅槃至聖行品果云。一闡提人雖復斷善猶有佛性。尉喜不勝。嘗謂聖教東流譯人重阻。多滯權文鮮通圓義。於是檢閱真俗精練空有。乃著善不受報論。頓悟成佛論。佛性常有論。法身無色論。佛無淨土論。並籠罩舊說妙有淵旨。守文之徒嫌嫉競起。一日升座說法。俄見麈尾墮地。隱几而化○僧肇初見什。什曰。法中龍象也。著般若無知論。物不遷論。不真空論。涅槃無名論(總名肇輪)什曰。吾解不謝子文。當相揖也(天台宗謂什肇多附通義)○道融從羅什。久之師子國婆羅門馱其書。至關中乞辨論。什令融當之。融先閱外道經書。使人錄其目。秦主大集以能博觀為誇。融數其書。并秦地經史十倍之。乘勝嘲曰。卿乃未聞大秦有博學者乎。婆羅門愧服。再拜而去○僧叡初遊外歷諸國。後入廬山遠師社來京師止烏衣寺講說。久之入關中從羅什。風神明澈見者畏敬。秦主因朝會指師。謂姚嵩曰。四海僧望也。

義熙二年。師子國獻白玉佛像。高四尺二寸○遠法師所居東林。流泉匝寺下入於溪。師每送客過此。有虎號鳴因號虎溪。後送客未甞過。獨陶潛道土陸修靜至。語道契合不覺過虎溪。因相與大笑。世傳為三笑圖○罽賓。沙門佛陀耶舍(此云覺明)至涼州。誦出四分律。與竺佛念同譯。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 義熙二年。師子國獻白玉佛像。高四尺二寸○遠法師所居東林。流泉匝寺下入於溪。師每送客過此。有虎號鳴因號虎溪。後送客未甞過。獨陶潛道土陸修靜至。語道契合不覺過虎溪。因相與大笑。世傳為三笑圖○罽賓。沙門佛陀耶舍(此云覺明)至涼州。誦出四分律。與竺佛念同譯。

四年。遠法師以江東經卷未備禪法無聞律藏殘闕。乃令弟子支法領等往天竺。尋訪獲梵本於于闐遇佛陀跋陀羅。乃要與東還。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四年。遠法師以江東經卷未備禪法無聞律藏殘闕。乃令弟子支法領等往天竺。尋訪獲梵本於于闐遇佛陀跋陀羅。乃要與東還。

六年。初劉程之入廬山。依遠法師念佛。師曰。官祿巍巍何以不為。程之曰。君臣相疑。吾何以為。居山十五年。專志念佛。是年八月見阿彌陀佛放光摩頂。即對像焚香。祝曰。我以釋迦遺教知有西方淨土。願持此香先當上奉釋迦世尊。次用供養阿彌陀佛。願賜攝取。第三奉供妙法蓮華經。所以得生由持此經。言已臥床西向而逝。程之有隱德。謝安劉裕相推薦甚。力辭不屈。乃旌之曰遺民○周續之。幼通五經五緯。時號十經童子。公卿交辟無所就。入廬山預遠公社。布衣蔬食終身不娶。世稱通隱○雷次宗。入廬山蓮社。立館東林之側。及遠公亡。與子姪書曰。吾託業廬山。事釋和上二十年。淵匠既傾良朋亦喪。及今未耄。尚可厲志成四歸之津梁。自今以往勿以家務相聞。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 六年。初劉程之入廬山。依遠法師念佛。師曰。官祿巍巍何以不為。程之曰。君臣相疑。吾何以為。居山十五年。專志念佛。是年八月見阿彌陀佛放光摩頂。即對像焚香。祝曰。我以釋迦遺教知有西方淨土。願持此香先當上奉釋迦世尊。次用供養阿彌陀佛。願賜攝取。第三奉供妙法蓮華經。所以得生由持此經。言已臥床西向而逝。程之有隱德。謝安劉裕相推薦甚。力辭不屈。乃旌之曰遺民○周續之。幼通五經五緯。時號十經童子。公卿交辟無所就。入廬山預遠公社。布衣蔬食終身不娶。世稱通隱○雷次宗。入廬山蓮社。立館東林之側。及遠公亡。與子姪書曰。吾託業廬山。事釋和上二十年。淵匠既傾良朋亦喪。及今未耄。尚可厲志成四歸之津梁。自今以往勿以家務相聞。

七年。初沙門法顯西遊經三十餘國。至中天竺登闍崛山。見老僧揖之不顧。有年少來問之。對曰。大迦葉尊者也。追之不復見。顯以經像附商人至師子國。泛南海達青州而還至揚都。譯大般泥洹經五部(大藏有顯法師傳)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 七年。初沙門法顯西遊經三十餘國。至中天竺登闍崛山。見老僧揖之不顧。有年少來問之。對曰。大迦葉尊者也。追之不復見。顯以經像附商人至師子國。泛南海達青州而還至揚都。譯大般泥洹經五部(大藏有顯法師傳)。

述曰。此土沙門西遊者始於朱士行。而唯及於西域于闐。實葱河之東境耳。至顯師則西踰葱嶺遠屆五天。復能取道南海東還晉地。求法之勤以此師為始也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 述曰。此土沙門西遊者始於朱士行。而唯及於西域于闐。實葱河之東境耳。至顯師則西踰葱嶺遠屆五天。復能取道南海東還晉地。求法之勤以此師為始也。

八年。罽賓國佛馱耶舍。至廬山預蓮社。先於秦國譯四分律長阿含。又與羅什對譯十住婆沙論。以髭赤號為赤髭論主○龜茲國曇無讖至姑臧。涼王沮渠蒙遜。留之譯大般涅槃經四十卷。後固辭西歸。遜怒其去。已密遣人刺於路。初讖出關謂送者曰。業期至矣。既西遜悔。白日見神人。以劍刺之遂卒。讖在涼與道龔諸師。譯悲華經等。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 八年。罽賓國佛馱耶舍。至廬山預蓮社。先於秦國譯四分律長阿含。又與羅什對譯十住婆沙論。以髭赤號為赤髭論主○龜茲國曇無讖至姑臧。涼王沮渠蒙遜。留之譯大般涅槃經四十卷。後固辭西歸。遜怒其去。已密遣人刺於路。初讖出關謂送者曰。業期至矣。既西遜悔。白日見神人。以劍刺之遂卒。讖在涼與道龔諸師。譯悲華經等。

述曰。罽賓害師子。而臂墮命終。沮渠刺無讖。而神人加刃。或謂聖師通達宿業方圖償債。豈當使之受報若是。意者護法之神怒其干犯尊境。而前人熾惡之心。自足以召之。非同常人互相責報之比也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 述曰。罽賓害師子。而臂墮命終。沮渠刺無讖。而神人加刃。或謂聖師通達宿業方圖償債。豈當使之受報若是。意者護法之神怒其干犯尊境。而前人熾惡之心。自足以召之。非同常人互相責報之比也。

九年。迦維衛國沙門佛馱跋陀羅(此云覺賢)至廬山入社。遠法師請譯禪數諸經。自是江東始耽禪悅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 九年。迦維衛國沙門佛馱跋陀羅(此云覺賢)至廬山入社。遠法師請譯禪數諸經。自是江東始耽禪悅。

十年廬山西林永法師示疾。忽合掌西向曰。佛來也。安坐而化。異香七日方歇。遠法師居東林三十年。師居西林亦如之。鎮南將軍何無忌至虎溪召之。遠師久持名望從徒百人。高言華論舉止可觀。而永公納衣半脛荷錫持鉢。松下飄然而來。神氣自若。無忌歎曰。永公清散之風。乃多於遠公也(脛形定反膝以下骨)十二年。遠法師久修淨業三瞻佛相。以是年八月六日感佛來迎。倏然神化。遺言。露屍林下。弟子不忍。乃奉全軀葬於西嶺。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十年廬山西林永法師示疾。忽合掌西向曰。佛來也。安坐而化。異香七日方歇。遠法師居東林三十年。師居西林亦如之。鎮南將軍何無忌至虎溪召之。遠師久持名望從徒百人。高言華論舉止可觀。而永公納衣半脛荷錫持鉢。松下飄然而來。神氣自若。無忌歎曰。永公清散之風。乃多於遠公也(脛形定反膝以下骨)十二年。遠法師久修淨業三瞻佛相。以是年八月六日感佛來迎。倏然神化。遺言。露屍林下。弟子不忍。乃奉全軀葬於西嶺。

謝靈運製碑。張野作序。宗炳復立碑於寺門。初師在山行道。名儒劉遺民。雷次宗。周續之。宗炳。張野。張詮。沙門永法師。慧持(遠師之弟)道生。曇順(從羅什學)慧叡。曇恒。道丙。曇詵。道敬(皆遠公弟子)佛馱耶舍(罽賓國人)佛馱跋陀羅(迦維衛人)常同遊止。世號廬山十八賢復與僧俗百二十三人。結社念佛。令劉遺民著誓辭。共期西升。謝靈運負才傲物。一見師肅然心服。為鑿東西二池種白蓮。因名白蓮社。靈運甞永入社。師以其心雜止之。嘗以書招陶潛。潛曰。許飲即往。師許之。遂造焉。忽攢眉而去。所著法性論。不拜王者論等。及詩序銘讚凡十卷。號廬山集(白雲端禪師。自廬山錄本來越上。遇照律師。與之囑其開板。照師為序。有云。王荊公言。晉人為文無如遠公)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 謝靈運製碑。張野作序。宗炳復立碑於寺門。初師在山行道。名儒劉遺民。雷次宗。周續之。宗炳。張野。張詮。沙門永法師。慧持(遠師之弟)道生。曇順(從羅什學)慧叡。曇恒。道丙。曇詵。道敬(皆遠公弟子)佛馱耶舍(罽賓國人)佛馱跋陀羅(迦維衛人)常同遊止。世號廬山十八賢復與僧俗百二十三人。結社念佛。令劉遺民著誓辭。共期西升。謝靈運負才傲物。一見師肅然心服。為鑿東西二池種白蓮。因名白蓮社。靈運甞永入社。師以其心雜止之。嘗以書招陶潛。潛曰。許飲即往。師許之。遂造焉。忽攢眉而去。所著法性論。不拜王者論等。及詩序銘讚凡十卷。號廬山集(白雲端禪師。自廬山錄本來越上。遇照律師。與之囑其開板。照師為序。有云。王荊公言。晉人為文無如遠公)。

述曰。佛法起於漢。至晉而益盛。然競演經論各事專門。獨東林法師。始以念佛三昧之道。開先一時貽則千古。蓋知其為此土人根為道之要。故能結社。招賢來名儒而致高釋。臨終神化。感佛迎以獲往生。斯為一生取證永居不退之至道也。師之言曰。功高易進念佛為先。凡在修門請事斯語云。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 述曰。佛法起於漢。至晉而益盛。然競演經論各事專門。獨東林法師。始以念佛三昧之道。開先一時貽則千古。蓋知其為此土人根為道之要。故能結社。招賢來名儒而致高釋。臨終神化。感佛迎以獲往生。斯為一生取證永居不退之至道也。師之言曰。功高易進念佛為先。凡在修門請事斯語云。

會稽太守孟顗事佛精懇。而為謝靈運所輕。嘗謂顗曰。得道應須慧業。丈夫生天當在靈運前。成佛必居靈運後。顗憾之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 會稽太守孟顗事佛精懇。而為謝靈運所輕。嘗謂顗曰。得道應須慧業。丈夫生天當在靈運前。成佛必居靈運後。顗憾之。

十三年。初餘杭山沙門法志常誦法華。有雉翔集座隅如聽受狀。越七年雉殞。志瘞之。夜夢童子拜曰。因聽經得脫羽類。今生山前王氏家。志詰朝遣問之。如其言。王氏一日設齋。志方踵門。兒曰。我和上來也。志撫之曰。此我雉兒也。解衣視腋下果有雉毳三莖。七歲令入山出家。十六落髮。以腋有毳因名曇翼。初詣廬山依遠法師。續往關中見羅什。後東遊會稽入秦望山。誦法華經越十二年。有女子身披彩服携筠籠。盛一白豕兩根大蒜。至師前曰。妾入山采薇。日已夕矣。豺狼當道歸無生理。敢託一宿。師却之甚堅。女哀鳴不已。遂以草床居之。夜半號呼腹疼。告師案摩。師乃以布裹錫杖。遙為案之。翌旦女以彩服化祥雲。豕變白象。蒜化雙蓮。凌空而上。謂師曰。我普賢菩薩也。以汝不久當歸我眾。特來相試。觀汝心中如水中月不可染污。既而天上雨華。地皆震動。鄉人聞見莫不稱歎。是日太守孟顗。方晨起視事。忽見南方祥雲光射庭際。隱然金石絲竹之音。訪知普賢示化。遂以師道行上聞於朝。勅建法華寺(今天衣寺)師既亡。漆真身留山中(唐武宗廢法。藏像寺南樹中。吳越武肅王。諡飛雲大師)○沙門法莊為遠法師弟子。誦法華為常業。隣人夜間見師房前有兵仗翊衛之狀。道俗傳聞莫不尊敬○沙門曇邃。止河陰白馬寺。日誦正法華兼通講說。夜夢一人叩戶請法師九旬講經。邃不允。固請乃赴。忽見身在白馬塢神祠。弟子一人亦預。自是每日密往。一旦寺僧過祠下聞講說之聲。見對設二高座。異香郁然。夏竟神施白馬一疋白羊五頭絹五十疋。用充講嚫。師即呪願受之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十三年。初餘杭山沙門法志常誦法華。有雉翔集座隅如聽受狀。越七年雉殞。志瘞之。夜夢童子拜曰。因聽經得脫羽類。今生山前王氏家。志詰朝遣問之。如其言。王氏一日設齋。志方踵門。兒曰。我和上來也。志撫之曰。此我雉兒也。解衣視腋下果有雉毳三莖。七歲令入山出家。十六落髮。以腋有毳因名曇翼。初詣廬山依遠法師。續往關中見羅什。後東遊會稽入秦望山。誦法華經越十二年。有女子身披彩服携筠籠。盛一白豕兩根大蒜。至師前曰。妾入山采薇。日已夕矣。豺狼當道歸無生理。敢託一宿。師却之甚堅。女哀鳴不已。遂以草床居之。夜半號呼腹疼。告師案摩。師乃以布裹錫杖。遙為案之。翌旦女以彩服化祥雲。豕變白象。蒜化雙蓮。凌空而上。謂師曰。我普賢菩薩也。以汝不久當歸我眾。特來相試。觀汝心中如水中月不可染污。既而天上雨華。地皆震動。鄉人聞見莫不稱歎。是日太守孟顗。方晨起視事。忽見南方祥雲光射庭際。隱然金石絲竹之音。訪知普賢示化。遂以師道行上聞於朝。勅建法華寺(今天衣寺)師既亡。漆真身留山中(唐武宗廢法。藏像寺南樹中。吳越武肅王。諡飛雲大師)○沙門法莊為遠法師弟子。誦法華為常業。隣人夜間見師房前有兵仗翊衛之狀。道俗傳聞莫不尊敬○沙門曇邃。止河陰白馬寺。日誦正法華兼通講說。夜夢一人叩戶請法師九旬講經。邃不允。固請乃赴。忽見身在白馬塢神祠。弟子一人亦預。自是每日密往。一旦寺僧過祠下聞講說之聲。見對設二高座。異香郁然。夏竟神施白馬一疋白羊五頭絹五十疋。用充講嚫。師即呪願受之。

十四年。吳內史孟顗。請佛馱跋陀羅於建業謝司空寺。譯華嚴經六十卷。有二青衣。旦從池出灑掃研墨。時慧嚴慧觀為筆受。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十四年。吳內史孟顗。請佛馱跋陀羅於建業謝司空寺。譯華嚴經六十卷。有二青衣。旦從池出灑掃研墨。時慧嚴慧觀為筆受。

恭帝(德文安帝弟) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 恭帝(德文安帝弟)

元熙元年。帝深敬佛道。詔於瓦官寺鑄釋迦佛丈六金像。畢功之日放光滿寺。傾都人士咸致供養。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 元熙元年。帝深敬佛道。詔於瓦官寺鑄釋迦佛丈六金像。畢功之日放光滿寺。傾都人士咸致供養。

宋(建康) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 宋(建康)

高祖(劉裕受晉禪) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 高祖(劉裕受晉禪)

永初元年。帝設齋內殿。令沙門道照陳詞。至百年迅速苦樂俄頃之句。帝善之。別賜嚫金三萬○帝始生有神光之異。既長遊下邳。遇異沙門於逆旅曰。天下喪亂。拯之者其君乎。時患手瘡。沙門以黃散藥留之忽不見。以藥傳瘡一治而愈。嘗遊京口竹林寺。獨臥講堂前有五色龍章。諸僧驚以白帝。帝曰。上人無妄言。冀州沙門法稱。謂其弟子曰。嵩嶽神言。江東有劉將軍。漢之苗裔。應天受命。吾以璧三十二枚鎮金一鉼為信。帝聞之令釋慧義往嵩山求之。俄夢長須翁以杖指石下。來日詣廟所石壇求之果獲。因得獻上。帝夢異僧語之曰。君前世曾施維衛佛一鉢之飯。今報斯位。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 永初元年。帝設齋內殿。令沙門道照陳詞。至百年迅速苦樂俄頃之句。帝善之。別賜嚫金三萬○帝始生有神光之異。既長遊下邳。遇異沙門於逆旅曰。天下喪亂。拯之者其君乎。時患手瘡。沙門以黃散藥留之忽不見。以藥傳瘡一治而愈。嘗遊京口竹林寺。獨臥講堂前有五色龍章。諸僧驚以白帝。帝曰。上人無妄言。冀州沙門法稱。謂其弟子曰。嵩嶽神言。江東有劉將軍。漢之苗裔。應天受命。吾以璧三十二枚鎮金一鉼為信。帝聞之令釋慧義往嵩山求之。俄夢長須翁以杖指石下。來日詣廟所石壇求之果獲。因得獻上。帝夢異僧語之曰。君前世曾施維衛佛一鉢之飯。今報斯位。

○司徒王謐。見東腋門地有光。掘之得金佛一軀。高七尺二。勅置臺中供養○車騎范泰。於宅西建祇洹寺。謝靈運於石壁山建招提寺○黃龍國沙門曇無竭。與僧猛等二十五人。往西天求經越二十年。唯無竭還揚都譯經。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 ○司徒王謐。見東腋門地有光。掘之得金佛一軀。高七尺二。勅置臺中供養○車騎范泰。於宅西建祇洹寺。謝靈運於石壁山建招提寺○黃龍國沙門曇無竭。與僧猛等二十五人。往西天求經越二十年。唯無竭還揚都譯經。

少帝(義符高祖長子) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 少帝(義符高祖長子)

景平元年。罽賓沙門佛陀什。於揚都龍光寺譯五分律(南山云。四部之文無越斯律但弘通蓋寡。良可長歎)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 景平元年。罽賓沙門佛陀什。於揚都龍光寺譯五分律(南山云。四部之文無越斯律但弘通蓋寡。良可長歎)。

文帝(義隆高祖第三子) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 文帝(義隆高祖第三子)

元嘉元年。罽賓國沙門曇摩密多。至建康。譯禪經觀普賢行法經等十部。自袁皇后皇子以下傾都禮敬○西天沙門畺良耶舍譯觀無量壽佛經。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 元嘉元年。罽賓國沙門曇摩密多。至建康。譯禪經觀普賢行法經等十部。自袁皇后皇子以下傾都禮敬○西天沙門畺良耶舍譯觀無量壽佛經。

述曰。文帝嗣位之初。觀普賢無量壽二經。同時而至。至今持誦者為尤盛。是知元嘉之際尊敬大乘。五國來貢咸贊奉法。自渡江以來未有此時之光大也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 述曰。文帝嗣位之初。觀普賢無量壽二經。同時而至。至今持誦者為尤盛。是知元嘉之際尊敬大乘。五國來貢咸贊奉法。自渡江以來未有此時之光大也。

二年。詔於京師為高祖建報恩寺○勅沙門道祐。往鄮縣修阿育王寺。掘地得金合。盛三舍利佛爪佛髮。詔建浮圖三級。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二年。詔於京師為高祖建報恩寺○勅沙門道祐。往鄮縣修阿育王寺。掘地得金合。盛三舍利佛爪佛髮。詔建浮圖三級。

三年。神僧杯渡。初出冀州。挈一木杯。渡水必乘之。因號杯渡。行荷蘆圈(求遠反以蘆為圈如囤也)廣陵李氏飯僧。渡以圈置庭中。坐席上食畢提其圈。呼曰。四天王。時有童子。見圈中四小兒長數寸。眉目如畫。及追之已失所在○西天沙門伊葉波羅來彭城譯經○徐州刺史王仲德。於宋王寺造丈六金佛。每有𡨥難則像身流汗。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三年。神僧杯渡。初出冀州。挈一木杯。渡水必乘之。因號杯渡。行荷蘆圈(求遠反以蘆為圈如囤也)廣陵李氏飯僧。渡以圈置庭中。坐席上食畢提其圈。呼曰。四天王。時有童子。見圈中四小兒長數寸。眉目如畫。及追之已失所在○西天沙門伊葉波羅來彭城譯經○徐州刺史王仲德。於宋王寺造丈六金佛。每有𡨥難則像身流汗。

四年。涼州沙門智嚴。譯瓔珞本業經等十四部○沙門慧琳以才學得幸。詔與顏延之同議朝政。琳著高屐披貂裘孔顗戲之曰。何用此黑衣宰相。嘗著黑白論。與佛理違戾。眾論排之(見弘明集)琳後感膚肉麋爛。歷年竟死。時以為叛教之報。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四年。涼州沙門智嚴。譯瓔珞本業經等十四部○沙門慧琳以才學得幸。詔與顏延之同議朝政。琳著高屐披貂裘孔顗戲之曰。何用此黑衣宰相。嘗著黑白論。與佛理違戾。眾論排之(見弘明集)琳後感膚肉麋爛。歷年竟死。時以為叛教之報。

五年。迦毘羅國月愛王。師子國剎利摩訶王。皆遣使入貢。帝答摩訶王曰。此小乘經甚少。國中所有幸皆寫送。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 五年。迦毘羅國月愛王。師子國剎利摩訶王。皆遣使入貢。帝答摩訶王曰。此小乘經甚少。國中所有幸皆寫送。

六年。帝幸祇洹寺觀度童子慧基。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 六年。帝幸祇洹寺觀度童子慧基。

七年。訶羅陀國入貢。其表曰。伏承聖上信重三寶。興立塔寺周滿世界。今故遣使表此微心○初帝聞罽賓三藏求那跋摩名(此云功德鎧)詔交州遣沙門道敏。杭海邀之。跋摩忻然。附舶至廣州。上遣使迎至金陵。命居祇洹寺。僕射何尚之等並師事之。請講華嚴(前覺賢譯六十卷者)以未通華言禱於觀音。夜夢力士易其首。旦起猶覺微疼。遂遍曉東語。帝嘗問曰。朕欲齋戒不殺。迫於狥物不獲於志。對曰。帝王匹夫所修各異。匹夫身賤名劣。言令不威。若不克己將何以濟。帝王以四海為家。兆民為子。出一嘉言士民咸說。布一善政人神以和。則風雨應時百穀滋茂。如此持齋德亦大矣。寧在輟半日之餐全一禽之命然後弘濟耶。帝歎曰。俗迷遠理僧滯近教如法師之言。可謂盡天人際。師在祇洹講華嚴十地品。帝率公卿日集座下。法門稱榮。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 七年。訶羅陀國入貢。其表曰。伏承聖上信重三寶。興立塔寺周滿世界。今故遣使表此微心○初帝聞罽賓三藏求那跋摩名(此云功德鎧)詔交州遣沙門道敏。杭海邀之。跋摩忻然。附舶至廣州。上遣使迎至金陵。命居祇洹寺。僕射何尚之等並師事之。請講華嚴(前覺賢譯六十卷者)以未通華言禱於觀音。夜夢力士易其首。旦起猶覺微疼。遂遍曉東語。帝嘗問曰。朕欲齋戒不殺。迫於狥物不獲於志。對曰。帝王匹夫所修各異。匹夫身賤名劣。言令不威。若不克己將何以濟。帝王以四海為家。兆民為子。出一嘉言士民咸說。布一善政人神以和。則風雨應時百穀滋茂。如此持齋德亦大矣。寧在輟半日之餐全一禽之命然後弘濟耶。帝歎曰。俗迷遠理僧滯近教如法師之言。可謂盡天人際。師在祇洹講華嚴十地品。帝率公卿日集座下。法門稱榮。

十年。訶羅單國入貢。表稱常勝天子陛下○西天僧伽跋摩至建康。勅住平陸寺。為京師沙門慧照三百七十人渡蔡洲岸。於船中再受具戒。或問其意。照曰。以疑先受若中若下更求增勝。故須重受依本臘次(重直容反再也)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十年。訶羅單國入貢。表稱常勝天子陛下○西天僧伽跋摩至建康。勅住平陸寺。為京師沙門慧照三百七十人渡蔡洲岸。於船中再受具戒。或問其意。照曰。以疑先受若中若下更求增勝。故須重受依本臘次(重直容反再也)。

述曰。此由照等先受戒不如法故。於船上結界攝僧。以便行事耳。今人年少輕心受戒。不知方便。不能有所感發。尚未沾於下品。則於再受誠得其宜。薩婆多論云。重受增為上品。本夏不失。若此則中下尚須增受。況未能感發者乎。或問先已聞羯磨今若再受。則先聞成盜聽者。然於當時輕心無知既不能領聖法。尚何盜聞之咎。明律高德更須一評。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 述曰。此由照等先受戒不如法故。於船上結界攝僧。以便行事耳。今人年少輕心受戒。不知方便。不能有所感發。尚未沾於下品。則於再受誠得其宜。薩婆多論云。重受增為上品。本夏不失。若此則中下尚須增受。況未能感發者乎。或問先已聞羯磨今若再受。則先聞成盜聽者。然於當時輕心無知既不能領聖法。尚何盜聞之咎。明律高德更須一評。

十一年。求那跋摩。於南林寺立戒壇。為僧尼受戒。為震旦戒壇之始。時師子國比丘尼八人來。未幾復有尼鐵索羅三人至。足為十眾。乃請僧伽跋摩為師。為景福寺尼慧果等。於南材戒壇依二眾重受具戒。度三百餘人(重直容反再也)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十一年。求那跋摩。於南林寺立戒壇。為僧尼受戒。為震旦戒壇之始。時師子國比丘尼八人來。未幾復有尼鐵索羅三人至。足為十眾。乃請僧伽跋摩為師。為景福寺尼慧果等。於南材戒壇依二眾重受具戒。度三百餘人(重直容反再也)。

述曰。僧史略之言云。漢度阿潘受三歸也。晉度淨檢從一眾也。二眾得戒自此年慧果始也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 述曰。僧史略之言云。漢度阿潘受三歸也。晉度淨檢從一眾也。二眾得戒自此年慧果始也。

十二年。闍婆國入貢。表曰。宋國大主大吉祥天子。教化一切降伏四魔。轉尊法輪度脫眾生。我等在遠亦霑靈潤○慧詢律師善僧祇十誦律。製文敷演。此解十誦之始也○勅尼寶賢為京邑尼僧正○帝謂侍中何尚之曰。范泰謝靈運常言。六經本在濟俗。若求性靈真要則必以佛理為指南。近見顏延之折達性論宗炳難白黑論(並見弘明集)並明達至理開獎人意。若率土皆淳此化。則朕坐致太平矣。尚之曰。渡江已來。王導。周顗。庾亮。謝安。戴逵。許詢。臣高祖兄弟(何充兄弟也)莫不稟志歸依。夫人能行一善則去一惡。去一惡則息一刑。一刑息於家萬刑息於國。此明旨所謂坐致太平者也。故圖澄適趙二石減暴。靈塔放光符犍損虐。神道助化昭然可觀。至土木之功雖若糜費。然植福報思不可頓絕。尚之又曰。夫禮隱逸則戰士息。貴仁德則兵氣銷。以孫吳為志。動期吞并。則將無取乎堯舜之道。豈特釋教而已哉。帝說曰。釋門之有卿。猶孔門之有季路。所謂惡言不入於耳也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十二年。闍婆國入貢。表曰。宋國大主大吉祥天子。教化一切降伏四魔。轉尊法輪度脫眾生。我等在遠亦霑靈潤○慧詢律師善僧祇十誦律。製文敷演。此解十誦之始也○勅尼寶賢為京邑尼僧正○帝謂侍中何尚之曰。范泰謝靈運常言。六經本在濟俗。若求性靈真要則必以佛理為指南。近見顏延之折達性論宗炳難白黑論(並見弘明集)並明達至理開獎人意。若率土皆淳此化。則朕坐致太平矣。尚之曰。渡江已來。王導。周顗。庾亮。謝安。戴逵。許詢。臣高祖兄弟(何充兄弟也)莫不稟志歸依。夫人能行一善則去一惡。去一惡則息一刑。一刑息於家萬刑息於國。此明旨所謂坐致太平者也。故圖澄適趙二石減暴。靈塔放光符犍損虐。神道助化昭然可觀。至土木之功雖若糜費。然植福報思不可頓絕。尚之又曰。夫禮隱逸則戰士息。貴仁德則兵氣銷。以孫吳為志。動期吞并。則將無取乎堯舜之道。豈特釋教而已哉。帝說曰。釋門之有卿。猶孔門之有季路。所謂惡言不入於耳也。

○沙門功德鎧功德賢諸師譯經九十部○竺道生卒於廬山。立佛性義。為帝所重。王弘范泰與之為友。帝設御齋親臨地坐。食至眾疑非時(律以過午為非時食)帝曰。始可中矣(謂午時日始中)生曰。白日麗天。天言始中。何得非中。取筯便食。一眾歎其機辯○曇摩密多。於鄮縣建阿育王寺塔。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 ○沙門功德鎧功德賢諸師譯經九十部○竺道生卒於廬山。立佛性義。為帝所重。王弘范泰與之為友。帝設御齋親臨地坐。食至眾疑非時(律以過午為非時食)帝曰。始可中矣(謂午時日始中)生曰。白日麗天。天言始中。何得非中。取筯便食。一眾歎其機辯○曇摩密多。於鄮縣建阿育王寺塔。

十三年。詔求沙門能述生法師頓悟義者。庾登之以法瑗聞(瑗音援舊諱)召見瑗申辯詳明。何尚之歎曰。意謂生公之沒微言永絕。今復聞象外之談。湘宮寺成。召師居之。帝每臨幸聽法○簡靜寺尼智道。罷道適梁群甫。生子七歲。家貧無衣。思為尼時。有素絹所書法華經。即浣擣為衣著兒體。忽遍身生瘡。白蟲周匝。號叫旬餘而死。聞空中告云。壞經為衣得此劇報。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十三年。詔求沙門能述生法師頓悟義者。庾登之以法瑗聞(瑗音援舊諱)召見瑗申辯詳明。何尚之歎曰。意謂生公之沒微言永絕。今復聞象外之談。湘宮寺成。召師居之。帝每臨幸聽法○簡靜寺尼智道。罷道適梁群甫。生子七歲。家貧無衣。思為尼時。有素絹所書法華經。即浣擣為衣著兒體。忽遍身生瘡。白蟲周匝。號叫旬餘而死。聞空中告云。壞經為衣得此劇報。

十四年。初都人孫彥曾家世奉佛。有妾王惠稱常誦法華。忽見江浦有光。掘之得金佛一軀。光有銘曰。建武六年庚子官寺道人法新造(前稱建武者。唯晉元帝。而止及元年)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十四年。初都人孫彥曾家世奉佛。有妾王惠稱常誦法華。忽見江浦有光。掘之得金佛一軀。光有銘曰。建武六年庚子官寺道人法新造(前稱建武者。唯晉元帝。而止及元年)。

尼道壽誦法華滿三千遍。每見光瑞。空中有寶蓋垂覆頂上。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 尼道壽誦法華滿三千遍。每見光瑞。空中有寶蓋垂覆頂上。

二十年。沙門慧嚴卒。帝詔慰曰。嚴法師。氣識淵遠道學之匠。奄爾遷神痛悼於懷。可給錢五萬布五十疋。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二十年。沙門慧嚴卒。帝詔慰曰。嚴法師。氣識淵遠道學之匠。奄爾遷神痛悼於懷。可給錢五萬布五十疋。

二十二年。初范曄(音葉)負才不得志。與孔熙先謀廢立。事敗死獄中。祇洹寺沙門曇遷。素與曄友。賣衣盂為營葬具 魏世祖聞而歎賞。謂徐爰曰。卿著宋書無遺此事。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二十二年。初范曄(音葉)負才不得志。與孔熙先謀廢立。事敗死獄中。祇洹寺沙門曇遷。素與曄友。賣衣盂為營葬具 魏世祖聞而歎賞。謂徐爰曰。卿著宋書無遺此事。

二十三年。魏世祖與司徒崔浩。奉道士寇謙之。詔天下焚毀經像塔廟。誅戮沙門(詳見通塞志第四卷)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二十三年。魏世祖與司徒崔浩。奉道士寇謙之。詔天下焚毀經像塔廟。誅戮沙門(詳見通塞志第四卷)。

二十七年。王玄謨北征失律。蕭斌欲誅之。沈慶之諫曰佛貍(魏世祖小子)威震天下。豈玄謨所能。當殺戰將徒自弱耳。乃止。初玄謨將見殺。夢人告曰。誦觀音經千遍可免。仍口授其經曰。觀世音。南無佛。與佛有因。與佛有緣。佛法相緣常樂我淨。朝念觀世音。暮念觀世音。念念從心起。念念不離心。既覺誦之不輟。忽唱停刑。後官至開府。年八十二。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二十七年。王玄謨北征失律。蕭斌欲誅之。沈慶之諫曰佛貍(魏世祖小子)威震天下。豈玄謨所能。當殺戰將徒自弱耳。乃止。初玄謨將見殺。夢人告曰。誦觀音經千遍可免。仍口授其經曰。觀世音。南無佛。與佛有因。與佛有緣。佛法相緣常樂我淨。朝念觀世音。暮念觀世音。念念從心起。念念不離心。既覺誦之不輟。忽唱停刑。後官至開府。年八十二。

二十九年。魏文成即位大復佛法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二十九年。魏文成即位大復佛法。

孝武帝(駿文帝子)勅沙門慧璩為京邑都維那○文帝諱日上於中興寺建八關齋。中食竟。從臣袁敏孫等更進魚肉。帝怒並與免官○召沙門道猷入內殿說法。上稱善。勅為新安寺法主○吳興沙門僧瑜。初於廬山建招提寺。常持法華。是年六月謂友人曰。結累三塗情形之故。情將盡矣形亦宜損。藥王之轍獨何遠哉。遂別眾入柴龕端坐。誦藥王品發炬以焚。眾見紫氣騰空。旬日所居生雙桐樹。識者謂是娑羅雙樹之兆大明四年。路太后於中興寺造普賢像設齋。忽有異僧見於座。眾驚問之。對曰。慧明自天安來。言訖不見。因詔改為天安寺。勅沙門道溫為都邑僧正○西天沙門功德直至荊州。同玄暢譯經。直每舒手出香掌中流水。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 孝武帝(駿文帝子)勅沙門慧璩為京邑都維那○文帝諱日上於中興寺建八關齋。中食竟。從臣袁敏孫等更進魚肉。帝怒並與免官○召沙門道猷入內殿說法。上稱善。勅為新安寺法主○吳興沙門僧瑜。初於廬山建招提寺。常持法華。是年六月謂友人曰。結累三塗情形之故。情將盡矣形亦宜損。藥王之轍獨何遠哉。遂別眾入柴龕端坐。誦藥王品發炬以焚。眾見紫氣騰空。旬日所居生雙桐樹。識者謂是娑羅雙樹之兆大明四年。路太后於中興寺造普賢像設齋。忽有異僧見於座。眾驚問之。對曰。慧明自天安來。言訖不見。因詔改為天安寺。勅沙門道溫為都邑僧正○西天沙門功德直至荊州。同玄暢譯經。直每舒手出香掌中流水。

五年。廬陵太守周湛進金像高九尺三寸。言僧法均夢中獲之。因尋訪至三曲江。光浮水面。求之果得獲。既而長沙郡進金光趺云。漁人得之水上。安其像如一○魏使李道固來朝。帝以中興寺僧鐘有才辯。召為館伴。與語不已。過中不食。道固曰。無乃為聲聞耶。鐘曰。應以聲聞身得度者。即現聲聞身而為說法。時稱名對。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 五年。廬陵太守周湛進金像高九尺三寸。言僧法均夢中獲之。因尋訪至三曲江。光浮水面。求之果得獲。既而長沙郡進金光趺云。漁人得之水上。安其像如一○魏使李道固來朝。帝以中興寺僧鐘有才辯。召為館伴。與語不已。過中不食。道固曰。無乃為聲聞耶。鐘曰。應以聲聞身得度者。即現聲聞身而為說法。時稱名對。

六年四月八日。帝於內殿灌佛齋僧○沙門惠簡等譯經二十六部。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 六年四月八日。帝於內殿灌佛齋僧○沙門惠簡等譯經二十六部。

七年。竹林寺沙門慧益。誦法華誓焚身。帝遣使諫不聽。以佛生日詣闕辭帝囑以佛法。往鍾山入油鑊。以吉布纏身焚之。帝駕往勸止不從。眾聞誦藥王品。忽聞笳管之聲異香分馥。夜帝夢師囑付護法。翌日設大會。詔於焚身處建藥王寺。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 七年。竹林寺沙門慧益。誦法華誓焚身。帝遣使諫不聽。以佛生日詣闕辭帝囑以佛法。往鍾山入油鑊。以吉布纏身焚之。帝駕往勸止不從。眾聞誦藥王品。忽聞笳管之聲異香分馥。夜帝夢師囑付護法。翌日設大會。詔於焚身處建藥王寺。

八年十月。制沙門盡敬君上。沙門僧遠聞而歎曰。我自出家為僧。何關帝王事耶。即日拂衣歸鍾山。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 八年十月。制沙門盡敬君上。沙門僧遠聞而歎曰。我自出家為僧。何關帝王事耶。即日拂衣歸鍾山。

前廢帝(子業武帝太子) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 前廢帝(子業武帝太子)

景和元年正月。制停沙門致敬○沙門法益等乞泛海往天竺。請未來經法。至廣州值海寇作難不果往。沙門覺壽譯彌沙塞律一部。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 景和元年正月。制停沙門致敬○沙門法益等乞泛海往天竺。請未來經法。至廣州值海寇作難不果往。沙門覺壽譯彌沙塞律一部。

明帝(或文帝子) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 明帝(或文帝子)

泰始元年。詔於建陽門置興皇寺。勅沙門道猛為綱領。帝曰。人能弘道。今得法師。非直道益蒼生。亦乃有光世望。乃下詔曰。猛法師風道多濟。朕所賓友。可月給錢三萬。令史四人白簿吏二十人。車及步輿各一乘。又詔僧瑾為天下僧主賜法技一部(作妓者女樂。作技者訓藝。今稱法技。則是法門幢旛皷鈸眾藝之名。或稱釋部威儀)親信二十人。月給錢三萬及車輿吏力。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 泰始元年。詔於建陽門置興皇寺。勅沙門道猛為綱領。帝曰。人能弘道。今得法師。非直道益蒼生。亦乃有光世望。乃下詔曰。猛法師風道多濟。朕所賓友。可月給錢三萬。令史四人白簿吏二十人。車及步輿各一乘。又詔僧瑾為天下僧主賜法技一部(作妓者女樂。作技者訓藝。今稱法技。則是法門幢旛皷鈸眾藝之名。或稱釋部威儀)親信二十人。月給錢三萬及車輿吏力。

二年。寶誌大士往來皖山(戶板反在館州)徒跣著錦袍。以剪尺鏡拂挂杖頭。負之而行。兒童見者譁逐之。或微索酒。或屢日不食。嘗遇食鱠者從求之。食吐水中皆成活魚。時時歌吟如讖記。初金陵朱氏聞兒啼鷹巢中。舉以為子。七歲依鍾山僧儉出家。專修禪觀。俗呼為誌公(李白讚。刀齊尺梁拂迷陳蓋是謎語)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二年。寶誌大士往來皖山(戶板反在館州)徒跣著錦袍。以剪尺鏡拂挂杖頭。負之而行。兒童見者譁逐之。或微索酒。或屢日不食。嘗遇食鱠者從求之。食吐水中皆成活魚。時時歌吟如讖記。初金陵朱氏聞兒啼鷹巢中。舉以為子。七歲依鍾山僧儉出家。專修禪觀。俗呼為誌公(李白讚。刀齊尺梁拂迷陳蓋是謎語)。

三年。帝幸莊嚴寺觀三教談論○周顒遷直殿省。時帝好玄理。而遇人慘毒。不敢顯諫。輒舉佛經罪福事。帝為之遷善。顒著三宗論言空假義。西涼州道人智林。遺書以贊美之○勅尼淨秀所居為禪林院。秀有神異。感娑伽羅龍王兄弟來護。常有三十二童子功德天善女天。以任驅役(三十二童應是三十二天)所服袈裟色如熟椹。見諸尼不如法。即行摩那埵懺悔之法(秦言意喜。由懺悔故自意歡喜。亦使眾僧歡喜也)自是京師二部莫不精持。嘗遊兜率天持天波利䴵。謂其師曰。可齋堂中坐禪沙門○逸士顧歡作夷夏論。以佛道二教齊乎達化而有夷夏之別。歡雖同二法。而意黨道教。司徒袁粲託沙門通公。為論以駁之。謂孔老教俗為本。釋氏出世為宗。發軫既殊其歸亦異。常侍何鎮之。亦以書詆歡言。道家經籍簡陋。如靈寶妙真之類。采撮法華制用尤拙。上清黃庭餐霞咀石。非徒法不可效。道亦難同。雖五千之文稍長。終不若三乘。共引九流俱接之為得也(出弘明集及南史顧歡傳)○沙門竺法眷等。譯無盡意經等十二部○帝聞廬山陸修靜有道。築崇虛館以禮致之。順風問道。朝野歸心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三年。帝幸莊嚴寺觀三教談論○周顒遷直殿省。時帝好玄理。而遇人慘毒。不敢顯諫。輒舉佛經罪福事。帝為之遷善。顒著三宗論言空假義。西涼州道人智林。遺書以贊美之○勅尼淨秀所居為禪林院。秀有神異。感娑伽羅龍王兄弟來護。常有三十二童子功德天善女天。以任驅役(三十二童應是三十二天)所服袈裟色如熟椹。見諸尼不如法。即行摩那埵懺悔之法(秦言意喜。由懺悔故自意歡喜。亦使眾僧歡喜也)自是京師二部莫不精持。嘗遊兜率天持天波利䴵。謂其師曰。可齋堂中坐禪沙門○逸士顧歡作夷夏論。以佛道二教齊乎達化而有夷夏之別。歡雖同二法。而意黨道教。司徒袁粲託沙門通公。為論以駁之。謂孔老教俗為本。釋氏出世為宗。發軫既殊其歸亦異。常侍何鎮之。亦以書詆歡言。道家經籍簡陋。如靈寶妙真之類。采撮法華制用尤拙。上清黃庭餐霞咀石。非徒法不可效。道亦難同。雖五千之文稍長。終不若三乘。共引九流俱接之為得也(出弘明集及南史顧歡傳)○沙門竺法眷等。譯無盡意經等十二部○帝聞廬山陸修靜有道。築崇虛館以禮致之。順風問道。朝野歸心。

後廢帝(昱明帝太子) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 後廢帝(昱明帝太子)

元徽三年。定林寺法獻。往天竺求經。至于闐國得佛牙舍利法華提婆品以歸。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 元徽三年。定林寺法獻。往天竺求經。至于闐國得佛牙舍利法華提婆品以歸。

順帝(準明帝第三子) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 順帝(準明帝第三子)

昇明元年。勅沙門法持為天下僧正。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 昇明元年。勅沙門法持為天下僧正。

齊(建康) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 齊(建康)

高帝(蕭道成) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 高帝(蕭道成)

建元元年。帝幸莊嚴寺聽僧達法師講維摩經。御座稍遠。中書令張緒。請遷席以隣帝座。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 建元元年。帝幸莊嚴寺聽僧達法師講維摩經。御座稍遠。中書令張緒。請遷席以隣帝座。

二年。益州刺史傅琰言。沙門玄暢建齊隆寺。感青衣神人遶山守衛。勅蠲百戶用充資給 帝幸鍾山僧遠所居。遠床坐辭以老病不出迎。以房門狹不容車。遣使特勞問。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二年。益州刺史傅琰言。沙門玄暢建齊隆寺。感青衣神人遶山守衛。勅蠲百戶用充資給 帝幸鍾山僧遠所居。遠床坐辭以老病不出迎。以房門狹不容車。遣使特勞問。

三年。中天竺沙門曇摩耶舍譯無量義經。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三年。中天竺沙門曇摩耶舍譯無量義經。

四年。詔沙門法頴為京邑僧主 詔迎皖山誌公入京。公剺其面為十二面觀音。帝以其惑眾惡之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四年。詔沙門法頴為京邑僧主 詔迎皖山誌公入京。公剺其面為十二面觀音。帝以其惑眾惡之。

武帝(頤高帝太子) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 武帝(頤高帝太子)

永明元年。帝以華林園設八關齋戒。帝微時避難揭陽山中。累石為浮圖。忽有一樹生其側。狀如華蓋○西天沙門達磨提來。譯提婆達多品 鍾山僧遠居山五十年。天下仰其高德。及亡帝致書尉弟子法獻曰。承遠上無常。弟子中夜已自冥知。遠上此去甚嘉。遲見法師。方可敘瑞夢耳(遠上者遠和上也)○勅長干寺玄暢同法獻為僧主。分任江南北事。時號黑衣二傑。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 永明元年。帝以華林園設八關齋戒。帝微時避難揭陽山中。累石為浮圖。忽有一樹生其側。狀如華蓋○西天沙門達磨提來。譯提婆達多品 鍾山僧遠居山五十年。天下仰其高德。及亡帝致書尉弟子法獻曰。承遠上無常。弟子中夜已自冥知。遠上此去甚嘉。遲見法師。方可敘瑞夢耳(遠上者遠和上也)○勅長干寺玄暢同法獻為僧主。分任江南北事。時號黑衣二傑。

二年。詔沙門僧鍾見於乾和殿。但稱貧道。帝問僕射王儉曰。古之沙門何所稱。對曰。漢魏此道未盛無所傳聞。晉宋以來多稱貧道。而使預座。晉之中世。庾氷桓玄欲使盡敬。事竟不行。帝曰。獻暢二師道行如此。尚乃稱名。況復餘者揖拜則非制稱名亦無嫌。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二年。詔沙門僧鍾見於乾和殿。但稱貧道。帝問僕射王儉曰。古之沙門何所稱。對曰。漢魏此道未盛無所傳聞。晉宋以來多稱貧道。而使預座。晉之中世。庾氷桓玄欲使盡敬。事竟不行。帝曰。獻暢二師道行如此。尚乃稱名。況復餘者揖拜則非制稱名亦無嫌。

四年。沙門僧護於剡縣石城山見崖間光如佛焰。乃鐫石為彌勒佛。纔成面像。初是晉世有沙門曇光。至剡山石室宴坐。有雕虎丹蟒造前依足。與授三歸。並即引去。已而山祇盛餙來見。光為說法。神奉山以結伽藍。名曰隱岳。同學於蘭復創寺於旁曰玄化。護既造像。乃即像所建剎名石城。與兩寺鼎足而居。齊末沙門僧淑來繼其功。至梁武帝舉兵東下。用度不足。建安王偉(文帝第八子)取襄陽銅佛。毀以為錢。富僧藏繈(舉兩反。漢志藏繈十萬。注錢貫也)多加毒害。後刺江州感惡疾。有始豐縣令陸咸(今天台縣)夢沙門三人謂曰。建安王染患由於宿障。剡縣僧護造彌勒石像。若能成濟必獲康復。咸還都經年出門遇僧。謂曰。建安王事猶能憶否。忽然不見。咸大感悟。遂以白王。即召定林寺僧祐律師。因舊功鏟入五丈(鏟楚限反。平木鐵器。又去聲)至天監十五年畢功。像身光焰通高十丈。王疾既愈。遂留神釋學益悟佛理。唐道宣律師見天神謂曰。師即僧護僧叔僧祐後身。故世稱為三生石佛云(出南史及劉勰石像碑。天人感通傳欲備見三生事迹。故并錄於此)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四年。沙門僧護於剡縣石城山見崖間光如佛焰。乃鐫石為彌勒佛。纔成面像。初是晉世有沙門曇光。至剡山石室宴坐。有雕虎丹蟒造前依足。與授三歸。並即引去。已而山祇盛餙來見。光為說法。神奉山以結伽藍。名曰隱岳。同學於蘭復創寺於旁曰玄化。護既造像。乃即像所建剎名石城。與兩寺鼎足而居。齊末沙門僧淑來繼其功。至梁武帝舉兵東下。用度不足。建安王偉(文帝第八子)取襄陽銅佛。毀以為錢。富僧藏繈(舉兩反。漢志藏繈十萬。注錢貫也)多加毒害。後刺江州感惡疾。有始豐縣令陸咸(今天台縣)夢沙門三人謂曰。建安王染患由於宿障。剡縣僧護造彌勒石像。若能成濟必獲康復。咸還都經年出門遇僧。謂曰。建安王事猶能憶否。忽然不見。咸大感悟。遂以白王。即召定林寺僧祐律師。因舊功鏟入五丈(鏟楚限反。平木鐵器。又去聲)至天監十五年畢功。像身光焰通高十丈。王疾既愈。遂留神釋學益悟佛理。唐道宣律師見天神謂曰。師即僧護僧叔僧祐後身。故世稱為三生石佛云(出南史及劉勰石像碑。天人感通傳欲備見三生事迹。故并錄於此)。

五年。友州進真珠佛像○司徒竟陵王王子良。居西邸招致名僧講論佛法。造經唄新聲。數營齋戒。躬為僧倫賦食行水。嘗夢東方普光世界天王如來說淨住淨行法門。因著淨住子二十卷及三寶記○劉霽母明氏寢疾。霽誦觀音數萬遍。夜夢僧曰。夫人算盡。君精誠篤至。當為申延。後六十日乃亡。霽廬墓哀慟。常有白鶴雙翔廬前(南史)劉歊隱居求志。事母兄以孝悌。母每病夢歊進藥。翌日有間。弟劉訐精意釋典歊聽講鍾山諸寺。因共卜築東㵎。許常著穀皮冠披納。每遊山澤輒留連忘反(南史)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 五年。友州進真珠佛像○司徒竟陵王王子良。居西邸招致名僧講論佛法。造經唄新聲。數營齋戒。躬為僧倫賦食行水。嘗夢東方普光世界天王如來說淨住淨行法門。因著淨住子二十卷及三寶記○劉霽母明氏寢疾。霽誦觀音數萬遍。夜夢僧曰。夫人算盡。君精誠篤至。當為申延。後六十日乃亡。霽廬墓哀慟。常有白鶴雙翔廬前(南史)劉歊隱居求志。事母兄以孝悌。母每病夢歊進藥。翌日有間。弟劉訐精意釋典歊聽講鍾山諸寺。因共卜築東㵎。許常著穀皮冠披納。每遊山澤輒留連忘反(南史)。

六年。僧伽跋摩於廣州竹林寺。譯善見毘婆沙律。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 六年。僧伽跋摩於廣州竹林寺。譯善見毘婆沙律。

七年。平原居士明僧紹。舍攝山宅為棲霞寺 帝以誌公幻惑俗眾。收付建康獄。是日國人咸見大士遊行市井。其夕語吏曰。門外有兩輿食。為我取之。既而文惠太子竟陵王送供至。建康令以聞。帝悔謝奉迎至禁中。館於華林園○竟陵王於弘濟寺講成實三論。夢中作維摩一契。命僧辯傳詠之。群鶴飛舞於階。詠畢而去○西天沙門摩訶乘德進等。譯諸經律。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 七年。平原居士明僧紹。舍攝山宅為棲霞寺 帝以誌公幻惑俗眾。收付建康獄。是日國人咸見大士遊行市井。其夕語吏曰。門外有兩輿食。為我取之。既而文惠太子竟陵王送供至。建康令以聞。帝悔謝奉迎至禁中。館於華林園○竟陵王於弘濟寺講成實三論。夢中作維摩一契。命僧辯傳詠之。群鶴飛舞於階。詠畢而去○西天沙門摩訶乘德進等。譯諸經律。

八年。帝不豫詔諸沙門祈佛聖僧。至七日感天香滿殿聖僧影迹堂內金錫振響。已而康復○晉安王蕭子懋年七歲。母阮淑媛病。請僧行道。有獻蓮華供佛者。漬銅罌中。王流涕禮佛曰。若阿姨因此和勝。願華竟齋不萎。七日齋畢華更鮮紅。視罌中稍有根須。母疾遂愈。當世稱其孝感。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 八年。帝不豫詔諸沙門祈佛聖僧。至七日感天香滿殿聖僧影迹堂內金錫振響。已而康復○晉安王蕭子懋年七歲。母阮淑媛病。請僧行道。有獻蓮華供佛者。漬銅罌中。王流涕禮佛曰。若阿姨因此和勝。願華竟齋不萎。七日齋畢華更鮮紅。視罌中稍有根須。母疾遂愈。當世稱其孝感。

十一年。誌公在華林園。忽重著三布帽。未幾帝崩。文惠太子豫章王。相繼而殂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十一年。誌公在華林園。忽重著三布帽。未幾帝崩。文惠太子豫章王。相繼而殂。

明帝(鸞高帝兄始安王子) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 明帝(鸞高帝兄始安王子)

建武二年。召劉虯為國子博士不起。虯隱居江陵沙洲。衣麻辟穀。六時禮佛。注華嚴經以頓漸二門判教。又注法華經躬自講說。是年冬有白雲徘徊櫩宇。異香入戶。聞磬聲而卒。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 建武二年。召劉虯為國子博士不起。虯隱居江陵沙洲。衣麻辟穀。六時禮佛。注華嚴經以頓漸二門判教。又注法華經躬自講說。是年冬有白雲徘徊櫩宇。異香入戶。聞磬聲而卒。

四年。誌公於平旦出宮門。忽曰。門上血腥。及帝遇害。果以犢車載屍出此門。頸血流墮門限。徐陵兒時。父携之以候公。公摩其頂曰。天上石麒麟也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四年。誌公於平旦出宮門。忽曰。門上血腥。及帝遇害。果以犢車載屍出此門。頸血流墮門限。徐陵兒時。父携之以候公。公摩其頂曰。天上石麒麟也。

永泰元年。滕曇恭年五歲。母楊氏患熱思食寒瓜。豫章土俗不產。曇恭歷訪俄遇一僧。我有兩瓜分一相遺。忽失所在及父母卒。曇恭蔬食終身。晝夜哀慟。門外有二冬生樹。有神光自樹而起。俄見佛像侍衛之儀。家人咸共禮拜。久之乃滅。時人號為滕曾子。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 永泰元年。滕曇恭年五歲。母楊氏患熱思食寒瓜。豫章土俗不產。曇恭歷訪俄遇一僧。我有兩瓜分一相遺。忽失所在及父母卒。曇恭蔬食終身。晝夜哀慟。門外有二冬生樹。有神光自樹而起。俄見佛像侍衛之儀。家人咸共禮拜。久之乃滅。時人號為滕曾子。

東昏侯(寶卷明帝次子) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 東昏侯(寶卷明帝次子)

永元元年。扶桑國僧慧深來京師言。其國在大漢東(海外多稱中國為漢者。存舊稱也)三萬里。宋大明五年(宋孝武)罽賓國沙門五人至其國流通佛法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 永元元年。扶桑國僧慧深來京師言。其國在大漢東(海外多稱中國為漢者。存舊稱也)三萬里。宋大明五年(宋孝武)罽賓國沙門五人至其國流通佛法。

按東方朔十洲記。扶桑在東海去東岸一萬里。海水碧色甘香。扶桑在碧海中地方萬里。大帝太真所治。林木如桑。兩兩同根更相依倚。故名扶桑。仙人食其椹體作金色。今慧深言去東三萬里。當是遠人不測此中地里。故言若此。瓦官寺有師子國玉像。戴安道手製佛像五軀。顧長康維摩畫圖。世謂之三絕。東昏侯取玉像。為潘貴妃毀作釧釵。都人為之歎恨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 按東方朔十洲記。扶桑在東海去東岸一萬里。海水碧色甘香。扶桑在碧海中地方萬里。大帝太真所治。林木如桑。兩兩同根更相依倚。故名扶桑。仙人食其椹體作金色。今慧深言去東三萬里。當是遠人不測此中地里。故言若此。瓦官寺有師子國玉像。戴安道手製佛像五軀。顧長康維摩畫圖。世謂之三絕。東昏侯取玉像。為潘貴妃毀作釧釵。都人為之歎恨。

佛祖統紀卷第三十六(終) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛祖統紀卷第三十六(終)

○葛洪博究典籍。尤好神仙導養之法。從祖玄吳時學仙得道號葛仙翁。以鍊丹祕術授弟子鄭隱。洪就隱學得其法。以年老欲鍊丹祈遐壽。聞交趾出丹沙。求為句漏令(句古侯反)。曰非欲為榮以有丹耳。帝從之。至廣州刺史留不聽去。乃止羅浮山鍊丹著內外篇。自號抱朴子。後坐至日中。兀然若睡而卒。舉屍入棺輕如空衣。世以為屍解得仙。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 ○葛洪博究典籍。尤好神仙導養之法。從祖玄吳時學仙得道號葛仙翁。以鍊丹祕術授弟子鄭隱。洪就隱學得其法。以年老欲鍊丹祈遐壽。聞交趾出丹沙。求為句漏令(句古侯反)。曰非欲為榮以有丹耳。帝從之。至廣州刺史留不聽去。乃止羅浮山鍊丹著內外篇。自號抱朴子。後坐至日中。兀然若睡而卒。舉屍入棺輕如空衣。世以為屍解得仙。