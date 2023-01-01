佛祖統紀
宋 志磐撰54卷CBETA T2035大于一万字 76 h
向佛经 GPT 提问
第 34 卷
佛祖統紀卷第三十四
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宋咸淳四明東湖沙門志磐撰
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法運通塞志第十七之一
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序曰。佛之道本常而未始離乎世相推遷之際。自釋迦鶴林諸祖繼出。所以傳持此道東流震旦。逮于今而不息。大較聖主賢臣宿稟佛囑常為尊事。而儒宗道流之信不具者。時有排毀。然終莫能為之泯沒。以此道本常也。夫世稱三教。謂皆足以教世。而皆有通塞。亦時使之然耳。列三教之迹。究一理之歸。繫以編年。用觀通塞之相。
序曰。佛之道本常而未始離乎世相推遷之際。自釋迦鶴林諸祖繼出。所以傳持此道東流震旦。逮于今而不息。大較聖主賢臣宿稟佛囑常為尊事。而儒宗道流之信不具者。時有排毀。然終莫能為之泯沒。以此道本常也。夫世稱三教。謂皆足以教世。而皆有通塞。亦時使之然耳。列三教之迹。究一理之歸。繫以編年。用觀通塞之相。
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欲知如來出興大意。必先明乎本迹。而終至結集三藏。以垂範於天下後世。中間八相次第以論。所謂下兜率。託母胎。住胎宮。示降生。出父家。成佛道。轉法輪。入涅槃。於是一代化事為之大備。始昭王甲寅終穆王壬申。以為大綱云。
欲知如來出興大意。必先明乎本迹。而終至結集三藏。以垂範於天下後世。中間八相次第以論。所謂下兜率。託母胎。住胎宮。示降生。出父家。成佛道。轉法輪。入涅槃。於是一代化事為之大備。始昭王甲寅終穆王壬申。以為大綱云。
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明本迹
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佛告大眾。一切世間天人。謂我出釋氏宮去伽耶不遠坐於道場得阿耨多羅三藐三菩提。然我實成佛以來甚大久遠若斯(法華經。明大機所見本迹文)我於無量壽佛所種諸善根為轉輪聖王。最初值遇三十億佛。同名釋迦。云云。最後值迦葉佛。彼佛記我。汝於來世當得作佛。號釋迦牟尼。我如是奉事諸佛修學佛意。爾乃生兜率天宮。住一生補處(菩薩本行經。明小機所見本迹文○梵語佛陀。此云覺者。佛止世釋迦氏。佛生淨飯王宮故名釋氏宮。伽耶此云山城。淨飯王都城也○阿耨至菩提。此云無上正等正覺。佛之德稱也。迦葉此云飲光。言身光飲蔽餘光。釋迦此云能仁。牟尼此云寂默。佛之別名。兜率此云知足。天後身菩薩。將成佛時。先上生兜率。然後下生南洲中天竺國。曰兜率來補佛處。故曰一生)。
佛告大眾。一切世間天人。謂我出釋氏宮去伽耶不遠坐於道場得阿耨多羅三藐三菩提。然我實成佛以來甚大久遠若斯(法華經。明大機所見本迹文)我於無量壽佛所種諸善根為轉輪聖王。最初值遇三十億佛。同名釋迦。云云。最後值迦葉佛。彼佛記我。汝於來世當得作佛。號釋迦牟尼。我如是奉事諸佛修學佛意。爾乃生兜率天宮。住一生補處(菩薩本行經。明小機所見本迹文○梵語佛陀。此云覺者。佛止世釋迦氏。佛生淨飯王宮故名釋氏宮。伽耶此云山城。淨飯王都城也○阿耨至菩提。此云無上正等正覺。佛之德稱也。迦葉此云飲光。言身光飲蔽餘光。釋迦此云能仁。牟尼此云寂默。佛之別名。兜率此云知足。天後身菩薩。將成佛時。先上生兜率。然後下生南洲中天竺國。曰兜率來補佛處。故曰一生)。
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下兜率
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菩薩從兜率天將降神時。有十佛剎微塵數菩薩。皆與菩薩同願同行。乃至普賢神通行願。悉皆同等(華嚴經)。
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菩薩生兜率天。名曰聖善。為諸天主說補處行。期運將至當下作佛。觀此大千界閻浮提迦毘羅國最為處中。觀淨飯王夫妻真正堪為父母。告諸天子。我應下生淨飯王家。棄輪王位出家學道。成一切種智轉大法輪。廣利天人。汝等是時亦當同會(因果經○大千即三贍界。義見三界志。閻浮提又贍部。南洲。迦毘羅此云黃色。土德尚黃居中也。淨飯迦毘羅國王。一切種智佛所得三昧。一切智真諦也。道種智俗諦。一切種智中諦也。轉去聲)。
菩薩生兜率天。名曰聖善。為諸天主說補處行。期運將至當下作佛。觀此大千界閻浮提迦毘羅國最為處中。觀淨飯王夫妻真正堪為父母。告諸天子。我應下生淨飯王家。棄輪王位出家學道。成一切種智轉大法輪。廣利天人。汝等是時亦當同會(因果經○大千即三贍界。義見三界志。閻浮提又贍部。南洲。迦毘羅此云黃色。土德尚黃居中也。淨飯迦毘羅國王。一切種智佛所得三昧。一切智真諦也。道種智俗諦。一切種智中諦也。轉去聲)。
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託母胎(起信論有住胎。華嚴經住母胎已示現出家。因果經在胎行住坐臥。為諸天說法。知大小皆有住胎)
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菩薩已從此沒生於人間淨飯王家。乘栴檀樓閣處摩耶夫人胎(華嚴經○栴檀香木此云與樂。摩耶此云大幼。佛所生母也)。
菩薩已從此沒生於人間淨飯王家。乘栴檀樓閣處摩耶夫人胎(華嚴經○栴檀香木此云與樂。摩耶此云大幼。佛所生母也)。
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菩薩乘六牙白象發兜率宮。放大光明普照十方。以四月八日明星出時。降神母胎。從右脇入(因果經)。
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示降生
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周(都鎬)
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昭王(瑕。自武王受命至昭王為四世)
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二十六年(甲寅)○(劉道原外紀。二十六年甲寅。群書多云二十四年者誤)。
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夫人攀金園樹枝而生菩薩。諸天王眾。各持香水共以洗沐(華嚴經)初生之時。於十方面各行七步(涅槃經)。
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夫人往藍毘尼園中。四月八日日初出時。舉右手牽無憂樹華。菩薩從右脇出墮七寶華上。自行七步。舉右手而言曰。天上天下唯我獨尊。王召諸婆羅門當作何名。答言。太子生時多有吉祥。當名薩婆悉達(此云一切義成。出因果瑞應二經)。
夫人往藍毘尼園中。四月八日日初出時。舉右手牽無憂樹華。菩薩從右脇出墮七寶華上。自行七步。舉右手而言曰。天上天下唯我獨尊。王召諸婆羅門當作何名。答言。太子生時多有吉祥。當名薩婆悉達(此云一切義成。出因果瑞應二經)。
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昭王甲寅四月八日。江河池井汎溢。宮殿大地震動。五色光氣入貫太微遍於西方。王問大史蘇由曰。若何祥乎。對曰。有大聖人生於西方。一千年外聲教及此。王命鐫石。置之南郊大祠前(周書異記○劉恕外紀。昭王時有五色光貫紫微井水溢)。
昭王甲寅四月八日。江河池井汎溢。宮殿大地震動。五色光氣入貫太微遍於西方。王問大史蘇由曰。若何祥乎。對曰。有大聖人生於西方。一千年外聲教及此。王命鐫石。置之南郊大祠前(周書異記○劉恕外紀。昭王時有五色光貫紫微井水溢)。
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四十年二月八日。淨飯王大會群臣小王婆羅門。以七寶器盛四大海水。灌悉達頂。立為太子(因果經。婆羅門此云淨行。外道之總名)。
四十年二月八日。淨飯王大會群臣小王婆羅門。以七寶器盛四大海水。灌悉達頂。立為太子(因果經。婆羅門此云淨行。外道之總名)。
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四十二年王為太子。迎婆羅門女耶輸陀羅為妃。太子常修禪觀。未嘗有夫婦道(因果經。耶輸陀羅此云華色女)。
四十二年王為太子。迎婆羅門女耶輸陀羅為妃。太子常修禪觀。未嘗有夫婦道(因果經。耶輸陀羅此云華色女)。
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出父家
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菩薩欲令著家眾生捨離家法。故宣揚出家功德示現出家(華嚴經)。
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五十年太子白父王言。唯願聽我出家學道。王曰。國未有嗣。太子即以右手指妃腹曰。却後六年汝當生男。二月七日太子身放光明照諸天宮。諸天皆知太子出家時至。皆來禮足。太子乘馬夜出城門。至苦行林中。自剃須髮。淨居天化作獵師身披袈裟。太子以七寶衣與之貿易。天明至尼連禪河靜坐思惟。宜應六年苦行。淨心守戒。日食一麻一麥(因果經。淨居天五淨居。五那含聖人所生。袈裟壞色衣。三衣總名。尼連禪河名此云不樂著)。
五十年太子白父王言。唯願聽我出家學道。王曰。國未有嗣。太子即以右手指妃腹曰。却後六年汝當生男。二月七日太子身放光明照諸天宮。諸天皆知太子出家時至。皆來禮足。太子乘馬夜出城門。至苦行林中。自剃須髮。淨居天化作獵師身披袈裟。太子以七寶衣與之貿易。天明至尼連禪河靜坐思惟。宜應六年苦行。淨心守戒。日食一麻一麥(因果經。淨居天五淨居。五那含聖人所生。袈裟壞色衣。三衣總名。尼連禪河名此云不樂著)。
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穆王(滿昭王子)
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成佛道
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四年
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菩薩於菩提道場始成正覺(華嚴)三十成道號釋迦牟尼(梵網)既成道已梵天勸請。惟願如來當為眾生。廣開甘露說無上法(涅槃經)太子念言。我今修於苦行垂滿六年。我當受食然後成道。時牧牛女難陀。取乳煮糜以上菩薩。如意飽食。即趣菩提樹下。釋提桓因化為凡人施吉祥草。敷以為座結跏趺坐。而自誓言。不成正覺不起此座(因果經。佛本行經。難陀此云歡喜。女名。釋提桓因此云能天主。即忉利天帝釋。菩提樹此云道樹。佛坐此樹下成道)降天魔(華嚴離世間品。或見菩薩住兜率天入胎出胎出家成道降魔轉法輪入涅槃。此即大乘降魔之文)時魔王宮殿自然動搖。魔王波旬怖懼。廣集軍眾。執戟操劍角目切齒橫飛亂擲。菩薩觀之如童子戲。波旬語菩薩云。汝不急去我擲汝海水。菩薩語云。汝今先能動此澡瓶。然後可能擲我海水。波旬不能令動。軍眾壞散。波旬長子商主頂禮懺悔。我父無智觸忤大聖。願得恕亮(因果雜寶藏佛本行三經。魔羅此云能奪命。波旬魔王名。此云極惡)既降魔已放大光明。即便入定思惟真諦。悉知過去所造善惡壽命短長一切眾生輪回五道無有真實(因果經)。
菩薩於菩提道場始成正覺(華嚴)三十成道號釋迦牟尼(梵網)既成道已梵天勸請。惟願如來當為眾生。廣開甘露說無上法(涅槃經)太子念言。我今修於苦行垂滿六年。我當受食然後成道。時牧牛女難陀。取乳煮糜以上菩薩。如意飽食。即趣菩提樹下。釋提桓因化為凡人施吉祥草。敷以為座結跏趺坐。而自誓言。不成正覺不起此座(因果經。佛本行經。難陀此云歡喜。女名。釋提桓因此云能天主。即忉利天帝釋。菩提樹此云道樹。佛坐此樹下成道)降天魔(華嚴離世間品。或見菩薩住兜率天入胎出胎出家成道降魔轉法輪入涅槃。此即大乘降魔之文)時魔王宮殿自然動搖。魔王波旬怖懼。廣集軍眾。執戟操劍角目切齒橫飛亂擲。菩薩觀之如童子戲。波旬語菩薩云。汝不急去我擲汝海水。菩薩語云。汝今先能動此澡瓶。然後可能擲我海水。波旬不能令動。軍眾壞散。波旬長子商主頂禮懺悔。我父無智觸忤大聖。願得恕亮(因果雜寶藏佛本行三經。魔羅此云能奪命。波旬魔王名。此云極惡)既降魔已放大光明。即便入定思惟真諦。悉知過去所造善惡壽命短長一切眾生輪回五道無有真實(因果經)。
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二月八日明星出時(天向時也)霍然大悟。得無上道成最正覺(因果經。○因果經。先降魔後成道。四教義所列亦同。華嚴經。先成道後降魔。今約華嚴義)。
二月八日明星出時(天向時也)霍然大悟。得無上道成最正覺(因果經。○因果經。先降魔後成道。四教義所列亦同。華嚴經。先成道後降魔。今約華嚴義)。
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是歲耶輸夫人生子名羅睺羅(此云覆障。以在胎六年為障也)。
是歲耶輸夫人生子名羅睺羅(此云覆障。以在胎六年為障也)。
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轉法輪
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如來既成道已轉正法輪。初頓後漸則有五時。華嚴名頓教。鹿苑方等般若名三漸。法華涅槃為非頓非漸。
如來既成道已轉正法輪。初頓後漸則有五時。華嚴名頓教。鹿苑方等般若名三漸。法華涅槃為非頓非漸。
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第一華嚴時。於菩提道場初說華嚴。於三七日中思惟如是事。此謂如來最初說頓。約部為頓。約教為兼別說圓。如日初出先照高山。又為從牛出乳(三七日說名寂場華嚴)。
第一華嚴時。於菩提道場初說華嚴。於三七日中思惟如是事。此謂如來最初說頓。約部為頓。約教為兼別說圓。如日初出先照高山。又為從牛出乳(三七日說名寂場華嚴)。
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五年第二鹿苑時。為如來說頓獨被大機。聲聞在座狀若聾瘂。於是寢大施小。不動寂場而遊鹿苑。為憍陳如五人。但說三藏教四阿含等經(憍陳如此云火器。阿含此云無比法。有長中雜增一四者之名)。
五年第二鹿苑時。為如來說頓獨被大機。聲聞在座狀若聾瘂。於是寢大施小。不動寂場而遊鹿苑。為憍陳如五人。但說三藏教四阿含等經(憍陳如此云火器。阿含此云無比法。有長中雜增一四者之名)。
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約時則次照幽谷。約味則從乳出酪(鹿苑說十二年)。
約時則次照幽谷。約味則從乳出酪(鹿苑說十二年)。
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十六年第三方等時。彈偏折小歎大褒圓。四教俱說。藏為半字通別圓為滿字。對半說滿故言對教。說淨名金光明等經。約時則食時。約味則從酪出生酥(方等八年)。
十六年第三方等時。彈偏折小歎大褒圓。四教俱說。藏為半字通別圓為滿字。對半說滿故言對教。說淨名金光明等經。約時則食時。約味則從酪出生酥(方等八年)。
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二十四年第四般若時。轉教付財融通淘汰。此不說藏教。帶通別二正說圓教。說摩訶般若諸般若經。約時則禺中。約味則從生酥出熟酥(般若二十二年)。
二十四年第四般若時。轉教付財融通淘汰。此不說藏教。帶通別二正說圓教。說摩訶般若諸般若經。約時則禺中。約味則從生酥出熟酥(般若二十二年)。
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四十六年第五法華涅槃時。開前一頓三漸會入非頓非漸。以不同聾瘂故非頓。不約三時故非漸。諸部圓教並不須開。但是部內兼但對帶。故不及法華淳一無雜。約時則日輪當午罄無側影。約味則從熟酥出醍醐(法華八年)。
四十六年第五法華涅槃時。開前一頓三漸會入非頓非漸。以不同聾瘂故非頓。不約三時故非漸。諸部圓教並不須開。但是部內兼但對帶。故不及法華淳一無雜。約時則日輪當午罄無側影。約味則從熟酥出醍醐(法華八年)。
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入涅槃
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言涅槃有二義。一為法華未熟人。追說四教。具談佛性。令知真常入大涅槃。名捃拾殘機教。二為末代乘戒俱失故。更扶三藏廣開常宗。設三種權扶一圓實。名扶律談常教。若論時味與法華同(涅槃是臨滅時說。從前文如來既成道已轉正法輪以下詳見佛本紀中)。
言涅槃有二義。一為法華未熟人。追說四教。具談佛性。令知真常入大涅槃。名捃拾殘機教。二為末代乘戒俱失故。更扶三藏廣開常宗。設三種權扶一圓實。名扶律談常教。若論時味與法華同(涅槃是臨滅時說。從前文如來既成道已轉正法輪以下詳見佛本紀中)。
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五十三年(壬申)二月十五日。佛在拘尸那城(此云三角)力士生地娑羅雙樹間(此云堅固)臨涅槃時(此云滅度)出大音聲普告大眾。今日世尊將欲涅槃。復從面門放種種光。遍照十方。大眾集已。而為說法。我今所有無上正法悉已付囑摩訶迦葉。當為汝等作大依止猶如如來。復告大眾。今以正法付囑國王大臣及四部眾。應當勸厲諸學人令得增上戒定慧。爾時世尊於七寶床右脇而臥。中夜寂然無聲。是時娑羅雙樹垂覆寶床。慘然變白。猶如白鶴。大眾哀聲普振世界。時大眾共扶如來入金棺中。世尊大悲。即自舉棺遶城七匝至荼毘所。大眾以妙香木成大香樓舉棺樓上。佛為迦葉復現雙足千輻輪相。出於棺外。迦葉禮讚。金剛雙足還自入棺。從心胸中火涌棺外。漸漸荼毘。經于七日香樓乃盡(已上並涅槃經。荼毘又闍維耶旬。此云焚燒)。
五十三年(壬申)二月十五日。佛在拘尸那城(此云三角)力士生地娑羅雙樹間(此云堅固)臨涅槃時(此云滅度)出大音聲普告大眾。今日世尊將欲涅槃。復從面門放種種光。遍照十方。大眾集已。而為說法。我今所有無上正法悉已付囑摩訶迦葉。當為汝等作大依止猶如如來。復告大眾。今以正法付囑國王大臣及四部眾。應當勸厲諸學人令得增上戒定慧。爾時世尊於七寶床右脇而臥。中夜寂然無聲。是時娑羅雙樹垂覆寶床。慘然變白。猶如白鶴。大眾哀聲普振世界。時大眾共扶如來入金棺中。世尊大悲。即自舉棺遶城七匝至荼毘所。大眾以妙香木成大香樓舉棺樓上。佛為迦葉復現雙足千輻輪相。出於棺外。迦葉禮讚。金剛雙足還自入棺。從心胸中火涌棺外。漸漸荼毘。經于七日香樓乃盡(已上並涅槃經。荼毘又闍維耶旬。此云焚燒)。
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分舍利
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帝釋開棺取佛右牙天上起塔。大眾收取舍利(此云骨身)滿八金壜。入俱尸城七日供養(涅槃)八國共分舍利。闍王得八萬四千數。以紫金函盛於恒河中。作塔藏之(阿育王經)。
帝釋開棺取佛右牙天上起塔。大眾收取舍利(此云骨身)滿八金壜。入俱尸城七日供養(涅槃)八國共分舍利。闍王得八萬四千數。以紫金函盛於恒河中。作塔藏之(阿育王經)。
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結集三藏
結集三藏
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四月十五日。大迦葉升須彌山(此云妙高)檛銅犍稚(檛陟瓜反擊也。犍稚音䖍地。聲論云。鐘又隨有金木可擊者。皆通稱)集千阿羅漢(此云無生)結集法藏(結諸法義集以成文。經律論三通稱法藏)阿難禮僧。升座唱言。我聞如是一時佛在所居處(一切經首皆安此言)迦葉大眾皆悉墮淚。昨日見佛今日已稱我聞(智論)。
四月十五日。大迦葉升須彌山(此云妙高)檛銅犍稚(檛陟瓜反擊也。犍稚音䖍地。聲論云。鐘又隨有金木可擊者。皆通稱)集千阿羅漢(此云無生)結集法藏(結諸法義集以成文。經律論三通稱法藏)阿難禮僧。升座唱言。我聞如是一時佛在所居處(一切經首皆安此言)迦葉大眾皆悉墮淚。昨日見佛今日已稱我聞(智論)。
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述曰。佛道幽遠非可約說。茲但為導吾宗之初學與夫搢紳先生之欲知此道者耳。年少氣盛疾讀此書。文雖無壅義則未解。有能用此約說推尋佛紀四卷之文。以未解義質之沙門之知教者。字字研詳倏烏見理。欲不之悟未之有也。
述曰。佛道幽遠非可約說。茲但為導吾宗之初學與夫搢紳先生之欲知此道者耳。年少氣盛疾讀此書。文雖無壅義則未解。有能用此約說推尋佛紀四卷之文。以未解義質之沙門之知教者。字字研詳倏烏見理。欲不之悟未之有也。
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穆王壬申歲二月十五日。暴風忽起發屋折木。山川震動。西方有白虹十二道南北通貫。王問太史扈多。對曰。西方大聖人終亡之相(周書異記)。
穆王壬申歲二月十五日。暴風忽起發屋折木。山川震動。西方有白虹十二道南北通貫。王問太史扈多。對曰。西方大聖人終亡之相(周書異記)。
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穆王時。西極之國有化人來入水火。反山川千變萬化不可窮極。穆王敬之若神事之若君。臨終南之上築中天之臺。其高千仞(列子)。
穆王時。西極之國有化人來入水火。反山川千變萬化不可窮極。穆王敬之若神事之若君。臨終南之上築中天之臺。其高千仞(列子)。
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穆王時文殊目連(文殊菩薩此云妙德。目連尊者此云采菽)西來化王。示高四臺是迦葉佛說法處(姓高兄弟四人所造)因造三會道場。於終南山築中天之臺。高千尺(列子化人即文殊等)王之第二子於沁水北山石窟(沁七鴆反水出上黨)造迦葉佛像。王又於鼓山迦葉佛舊寺。重建竹林寺。山神從佛。請五百阿羅漢居之(天人感通傳)。
穆王時文殊目連(文殊菩薩此云妙德。目連尊者此云采菽)西來化王。示高四臺是迦葉佛說法處(姓高兄弟四人所造)因造三會道場。於終南山築中天之臺。高千尺(列子化人即文殊等)王之第二子於沁水北山石窟(沁七鴆反水出上黨)造迦葉佛像。王又於鼓山迦葉佛舊寺。重建竹林寺。山神從佛。請五百阿羅漢居之(天人感通傳)。
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述曰。佛法東流蓋已肇於穆王之世。造像建寺悉遵先佛之舊制。信過去佛皆化及此地。及室利房等持經來秦。而始皇謝遣出境。蓋時未至機未熟耳。至漢明應夢。三寶並興。君臣民庶翕然歸命。此蘇由所謂一千年外聲教及此之嘉應也。
述曰。佛法東流蓋已肇於穆王之世。造像建寺悉遵先佛之舊制。信過去佛皆化及此地。及室利房等持經來秦。而始皇謝遣出境。蓋時未至機未熟耳。至漢明應夢。三寶並興。君臣民庶翕然歸命。此蘇由所謂一千年外聲教及此之嘉應也。
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懿王(囏宮王子)
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八年。初祖摩訶迦葉(此云大飲光)先於法華會上聞佛說火宅喻。迦葉四大聲聞。於此領解。佛為授記名光明佛(此通付法)至涅槃時。佛告大眾我今所有無上正法悉已付囑摩訶迦葉。當為汝等作大依止(見別付法末代住持當用別義)姨母所獻金縷袈裟慈氏成佛留與傳付。迦葉弘持至二十年。以法藏付阿難陀。即持佛衣往鷄足山。入滅盡定。以待彌勒下生(此云慈氏姨母摩訶波闍波提。此云大愛道。鷄足靈鷲山三峯如仰雞足)。
八年。初祖摩訶迦葉(此云大飲光)先於法華會上聞佛說火宅喻。迦葉四大聲聞。於此領解。佛為授記名光明佛(此通付法)至涅槃時。佛告大眾我今所有無上正法悉已付囑摩訶迦葉。當為汝等作大依止(見別付法末代住持當用別義)姨母所獻金縷袈裟慈氏成佛留與傳付。迦葉弘持至二十年。以法藏付阿難陀。即持佛衣往鷄足山。入滅盡定。以待彌勒下生(此云慈氏姨母摩訶波闍波提。此云大愛道。鷄足靈鷲山三峯如仰雞足)。
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孝王(辟方懿王弟)
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三年。二祖阿難陀(慶喜佛從弟)持法至二十年。於摩突羅國。以法藏付商那和修(此云草衣)復於恒河中流化成金地。為末田地(此云河中)五百仙人說法授記。
三年。二祖阿難陀(慶喜佛從弟)持法至二十年。於摩突羅國。以法藏付商那和修(此云草衣)復於恒河中流化成金地。為末田地(此云河中)五百仙人說法授記。
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三十二年三祖商那和修。於摩突羅國。以法藏付優波毱多(此云大護)。
三十二年三祖商那和修。於摩突羅國。以法藏付優波毱多(此云大護)。
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厲王(胡夷王子)
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三十三年。佛滅後百年。中天竺華氏城(王宮多華)阿育王(此云無憂)遣使白毱多欲來問訊。毱多往至王所。摩頂說偈。指示如來往昔行住之處悉令起塔。復於恒河龍宮。取闍王所藏釋迦舍利。作八萬四千寶塔。勅諸鬼神。於閻浮提城邑滿一億家為立一塔云云。初佛在王舍城乞食。有童子遙見世尊。心念我當施以麥麨。即手捧細沙著世尊鉢。願以功德令得一天下繖蓋王(取蓋覆義)。即於此生得供養佛。世尊微笑告阿難曰。我滅百年。此童子統領一方為轉輪王。姓孔雀。名阿育。正法治化。廣布我舍利。造八萬四千法王之塔。
三十三年。佛滅後百年。中天竺華氏城(王宮多華)阿育王(此云無憂)遣使白毱多欲來問訊。毱多往至王所。摩頂說偈。指示如來往昔行住之處悉令起塔。復於恒河龍宮。取闍王所藏釋迦舍利。作八萬四千寶塔。勅諸鬼神。於閻浮提城邑滿一億家為立一塔云云。初佛在王舍城乞食。有童子遙見世尊。心念我當施以麥麨。即手捧細沙著世尊鉢。願以功德令得一天下繖蓋王(取蓋覆義)。即於此生得供養佛。世尊微笑告阿難曰。我滅百年。此童子統領一方為轉輪王。姓孔雀。名阿育。正法治化。廣布我舍利。造八萬四千法王之塔。
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述曰。摩騰謂漢明帝曰。阿育王塔震旦有十九處。大士告劉薩訶。洛陽(聖冢)建鄴(長干)鄮陰(玉几)臨淄成都五處有阿育王塔。今十九處不可備知。而考之五處。獨鄮陰之塔。顯示世間可獲瞻禮。信乎海瀕群生末代值佛之幸也。
述曰。摩騰謂漢明帝曰。阿育王塔震旦有十九處。大士告劉薩訶。洛陽(聖冢)建鄴(長干)鄮陰(玉几)臨淄成都五處有阿育王塔。今十九處不可備知。而考之五處。獨鄮陰之塔。顯示世間可獲瞻禮。信乎海瀕群生末代值佛之幸也。
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三十四年。佛滅後百年。毘舍離城中跋闍子(此云避)比丘。擅行十事。佛聽兩指抄食。乃至得受金銀。一一檢校非法非毘尼(此云律)七百阿羅漢集論法毘尼(第二七百結集)。
三十四年。佛滅後百年。毘舍離城中跋闍子(此云避)比丘。擅行十事。佛聽兩指抄食。乃至得受金銀。一一檢校非法非毘尼(此云律)七百阿羅漢集論法毘尼(第二七百結集)。
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五十一年。四祖毱多。於摩突羅國。以法藏付提迦多。
五十一年。四祖毱多。於摩突羅國。以法藏付提迦多。
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平王(宜臼幽王子東遷洛陽)
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三十二年。五祖提迦多。於中天竺以法藏付彌遮迦。
三十二年。五祖提迦多。於中天竺以法藏付彌遮迦。
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莊王(他桓王子)
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七年。佛滅後二百五十年。文殊師利菩薩至雪山。化五百仙人。還歸本土。放大光明遍照世界。入於涅槃。
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○魯莊公七年夏四月辛卯。恒星不見。僧曰。夜明也(傳注。桓常也。辛卯四月五日)。
○魯莊公七年夏四月辛卯。恒星不見。僧曰。夜明也(傳注。桓常也。辛卯四月五日)。
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述曰。天台淨名疏言。佛生時星殞如雨。此因瑞應經有沸星下侍之言。故借佐傳之文。以形容耳。孤山淨覺不能別。乃稱天台正取二莊為佛生之年。然傳言辛卯。自是四月五日。可見不合。若欲實大傳夜明之事。正當以文殊放光涅槃為之驗也。
述曰。天台淨名疏言。佛生時星殞如雨。此因瑞應經有沸星下侍之言。故借佐傳之文。以形容耳。孤山淨覺不能別。乃稱天台正取二莊為佛生之年。然傳言辛卯。自是四月五日。可見不合。若欲實大傳夜明之事。正當以文殊放光涅槃為之驗也。
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襄王(鄭惠王子)
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三年。六祖彌遮迦於北天竺。以法藏付佛馱難提。
三年。六祖彌遮迦於北天竺。以法藏付佛馱難提。
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○秦繆公時。扶風獲一石像。公不識棄馬坊中。護像神怒令公病。又夢天帝責誡。以問侍臣。由余往視像曰。佛神也。公即取像澡浴置淨室。像忽放光。公大異之。召匠造一銅像。
○秦繆公時。扶風獲一石像。公不識棄馬坊中。護像神怒令公病。又夢天帝責誡。以問侍臣。由余往視像曰。佛神也。公即取像澡浴置淨室。像忽放光。公大異之。召匠造一銅像。
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靈王四年。七祖難提。於提伽國以法藏付佛馱密多。
靈王四年。七祖難提。於提伽國以法藏付佛馱密多。
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元王(仁敬王子)
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元年。八祖密多。於中天竺以法藏付脇比丘。
元年。八祖密多。於中天竺以法藏付脇比丘。
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貞定王(介元王子)
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元年。鄭列禦寇隱居鄭圃著書稱。孔子答商太宰曰。西方之人有聖者焉。不治而不亂。不言而自信。不化而自行。蕩蕩乎民無能名焉。其書八篇名列子。
元年。鄭列禦寇隱居鄭圃著書稱。孔子答商太宰曰。西方之人有聖者焉。不治而不亂。不言而自信。不化而自行。蕩蕩乎民無能名焉。其書八篇名列子。
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張無盡論曰。列子學孔子者。孔子聖人也。尚知尊西方之教而學者未讀其書。便以排佛為務者何也。
張無盡論曰。列子學孔子者。孔子聖人也。尚知尊西方之教而學者未讀其書。便以排佛為務者何也。
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考王(隗貞定子)
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四年。佛滅後五百年。天竺國無著出世闡教。其弟天親初造小乘論五百部。後因無著開悟。復造大乘論五百部。世稱千部論師。
四年。佛滅後五百年。天竺國無著出世闡教。其弟天親初造小乘論五百部。後因無著開悟。復造大乘論五百部。世稱千部論師。
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威烈王(午考王子)
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九年。九祖脇比丘。於華氏城以法藏付富那夜奢。
九年。九祖脇比丘。於華氏城以法藏付富那夜奢。
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顯聖王(扁威烈弟)
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三十五年。十祖夜奢。於華氏城。以法藏付馬鳴。初馬鳴以刃貫杖。銘曰。天下智士能勝我者截首以謝。時夜奢坐閑林中。說諸法空無我無人。謂馬鳴曰。若就世諦假名為我。第一義諦我何可得。馬鳴知義不勝。欲斬首以謝。夜奢曰。我法仁慈不斬汝首。如來記汝。後六百年當傳法藏。於是度令出家。
三十五年。十祖夜奢。於華氏城。以法藏付馬鳴。初馬鳴以刃貫杖。銘曰。天下智士能勝我者截首以謝。時夜奢坐閑林中。說諸法空無我無人。謂馬鳴曰。若就世諦假名為我。第一義諦我何可得。馬鳴知義不勝。欲斬首以謝。夜奢曰。我法仁慈不斬汝首。如來記汝。後六百年當傳法藏。於是度令出家。
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赧王(延靚王子)
赧王(延靚王子)
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三十一年。十一祖馬鳴。於南天竺。以法藏付迦毘摩羅。摩羅造無我論足一百偈。此論至處。魔外無不摧折。
三十一年。十一祖馬鳴。於南天竺。以法藏付迦毘摩羅。摩羅造無我論足一百偈。此論至處。魔外無不摧折。
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秦(都雍)
秦(都雍)
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始皇(嬴政莊襄王子)
始皇(嬴政莊襄王子)
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四年西域沙門室利房等十八人。齎佛經來化。帝以其異俗囚之。夜有丈六金神破戶出之。帝驚稽首稱謝。以厚禮遣出境(朱上行經錄)。
四年西域沙門室利房等十八人。齎佛經來化。帝以其異俗囚之。夜有丈六金神破戶出之。帝驚稽首稱謝。以厚禮遣出境(朱上行經錄)。
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十三年。十二祖摩羅。於南天竺以法藏付龍樹。樹於佛滅後七百年出。九十日中誦通三藏。造大無畏論十萬偈明第一義(一名大智度論。龍樹事迹見一十四祖紀)。
十三年。十二祖摩羅。於南天竺以法藏付龍樹。樹於佛滅後七百年出。九十日中誦通三藏。造大無畏論十萬偈明第一義(一名大智度論。龍樹事迹見一十四祖紀)。
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三十四年。丞相李斯。請史官非秦記皆燒之。非博士所職。天下敢有藏詩書百家語者。悉詣守尉雜燒之。有敢偶語詩書者棄市。制曰可○衛宏古文序(後漢)。秦改古文以篆為隷國人誹謗。時諸生為郎者。七百人。始皇密令冬月種瓜於驪山硎谷溫處。瓜實乃使人上書。瓜冬有實。詔博士諸生說之。人人各異。則皆使往視之。而為伏機。諸生方相論難。因發機填之以土(漢書傳注)。
三十四年。丞相李斯。請史官非秦記皆燒之。非博士所職。天下敢有藏詩書百家語者。悉詣守尉雜燒之。有敢偶語詩書者棄市。制曰可○衛宏古文序(後漢)。秦改古文以篆為隷國人誹謗。時諸生為郎者。七百人。始皇密令冬月種瓜於驪山硎谷溫處。瓜實乃使人上書。瓜冬有實。詔博士諸生說之。人人各異。則皆使往視之。而為伏機。諸生方相論難。因發機填之以土(漢書傳注)。
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述曰。李斯勸秦。焚書阬儒。其為逆天道絕人理為甚矣。崔浩勸太武。廢佛焚其經阬其徒。此用秦舊法也。韓愈之言曰。人其人火其書。此用崔浩遺法。特不遇其君耳。雖空言無禍。使後世有人師用其語。豈不為盛德之累戒之哉。
述曰。李斯勸秦。焚書阬儒。其為逆天道絕人理為甚矣。崔浩勸太武。廢佛焚其經阬其徒。此用秦舊法也。韓愈之言曰。人其人火其書。此用崔浩遺法。特不遇其君耳。雖空言無禍。使後世有人師用其語。豈不為盛德之累戒之哉。
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佛祖統紀卷第三十四(終)
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