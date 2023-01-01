佛祖統紀卷第三十四 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛祖統紀卷第三十四

宋咸淳四明東湖沙門志磐撰 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 宋咸淳四明東湖沙門志磐撰

法運通塞志第十七之一 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 法運通塞志第十七之一

序曰。佛之道本常而未始離乎世相推遷之際。自釋迦鶴林諸祖繼出。所以傳持此道東流震旦。逮于今而不息。大較聖主賢臣宿稟佛囑常為尊事。而儒宗道流之信不具者。時有排毀。然終莫能為之泯沒。以此道本常也。夫世稱三教。謂皆足以教世。而皆有通塞。亦時使之然耳。列三教之迹。究一理之歸。繫以編年。用觀通塞之相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 序曰。佛之道本常而未始離乎世相推遷之際。自釋迦鶴林諸祖繼出。所以傳持此道東流震旦。逮于今而不息。大較聖主賢臣宿稟佛囑常為尊事。而儒宗道流之信不具者。時有排毀。然終莫能為之泯沒。以此道本常也。夫世稱三教。謂皆足以教世。而皆有通塞。亦時使之然耳。列三教之迹。究一理之歸。繫以編年。用觀通塞之相。

欲知如來出興大意。必先明乎本迹。而終至結集三藏。以垂範於天下後世。中間八相次第以論。所謂下兜率。託母胎。住胎宮。示降生。出父家。成佛道。轉法輪。入涅槃。於是一代化事為之大備。始昭王甲寅終穆王壬申。以為大綱云。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 欲知如來出興大意。必先明乎本迹。而終至結集三藏。以垂範於天下後世。中間八相次第以論。所謂下兜率。託母胎。住胎宮。示降生。出父家。成佛道。轉法輪。入涅槃。於是一代化事為之大備。始昭王甲寅終穆王壬申。以為大綱云。

明本迹 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 明本迹

佛告大眾。一切世間天人。謂我出釋氏宮去伽耶不遠坐於道場得阿耨多羅三藐三菩提。然我實成佛以來甚大久遠若斯(法華經。明大機所見本迹文)我於無量壽佛所種諸善根為轉輪聖王。最初值遇三十億佛。同名釋迦。云云。最後值迦葉佛。彼佛記我。汝於來世當得作佛。號釋迦牟尼。我如是奉事諸佛修學佛意。爾乃生兜率天宮。住一生補處(菩薩本行經。明小機所見本迹文○梵語佛陀。此云覺者。佛止世釋迦氏。佛生淨飯王宮故名釋氏宮。伽耶此云山城。淨飯王都城也○阿耨至菩提。此云無上正等正覺。佛之德稱也。迦葉此云飲光。言身光飲蔽餘光。釋迦此云能仁。牟尼此云寂默。佛之別名。兜率此云知足。天後身菩薩。將成佛時。先上生兜率。然後下生南洲中天竺國。曰兜率來補佛處。故曰一生)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告大眾。一切世間天人。謂我出釋氏宮去伽耶不遠坐於道場得阿耨多羅三藐三菩提。然我實成佛以來甚大久遠若斯(法華經。明大機所見本迹文)我於無量壽佛所種諸善根為轉輪聖王。最初值遇三十億佛。同名釋迦。云云。最後值迦葉佛。彼佛記我。汝於來世當得作佛。號釋迦牟尼。我如是奉事諸佛修學佛意。爾乃生兜率天宮。住一生補處(菩薩本行經。明小機所見本迹文○梵語佛陀。此云覺者。佛止世釋迦氏。佛生淨飯王宮故名釋氏宮。伽耶此云山城。淨飯王都城也○阿耨至菩提。此云無上正等正覺。佛之德稱也。迦葉此云飲光。言身光飲蔽餘光。釋迦此云能仁。牟尼此云寂默。佛之別名。兜率此云知足。天後身菩薩。將成佛時。先上生兜率。然後下生南洲中天竺國。曰兜率來補佛處。故曰一生)。

下兜率 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 下兜率

菩薩從兜率天將降神時。有十佛剎微塵數菩薩。皆與菩薩同願同行。乃至普賢神通行願。悉皆同等(華嚴經)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩從兜率天將降神時。有十佛剎微塵數菩薩。皆與菩薩同願同行。乃至普賢神通行願。悉皆同等(華嚴經)。

菩薩生兜率天。名曰聖善。為諸天主說補處行。期運將至當下作佛。觀此大千界閻浮提迦毘羅國最為處中。觀淨飯王夫妻真正堪為父母。告諸天子。我應下生淨飯王家。棄輪王位出家學道。成一切種智轉大法輪。廣利天人。汝等是時亦當同會(因果經○大千即三贍界。義見三界志。閻浮提又贍部。南洲。迦毘羅此云黃色。土德尚黃居中也。淨飯迦毘羅國王。一切種智佛所得三昧。一切智真諦也。道種智俗諦。一切種智中諦也。轉去聲)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩生兜率天。名曰聖善。為諸天主說補處行。期運將至當下作佛。觀此大千界閻浮提迦毘羅國最為處中。觀淨飯王夫妻真正堪為父母。告諸天子。我應下生淨飯王家。棄輪王位出家學道。成一切種智轉大法輪。廣利天人。汝等是時亦當同會(因果經○大千即三贍界。義見三界志。閻浮提又贍部。南洲。迦毘羅此云黃色。土德尚黃居中也。淨飯迦毘羅國王。一切種智佛所得三昧。一切智真諦也。道種智俗諦。一切種智中諦也。轉去聲)。

託母胎(起信論有住胎。華嚴經住母胎已示現出家。因果經在胎行住坐臥。為諸天說法。知大小皆有住胎) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 託母胎(起信論有住胎。華嚴經住母胎已示現出家。因果經在胎行住坐臥。為諸天說法。知大小皆有住胎)

菩薩已從此沒生於人間淨飯王家。乘栴檀樓閣處摩耶夫人胎(華嚴經○栴檀香木此云與樂。摩耶此云大幼。佛所生母也)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩已從此沒生於人間淨飯王家。乘栴檀樓閣處摩耶夫人胎(華嚴經○栴檀香木此云與樂。摩耶此云大幼。佛所生母也)。

菩薩乘六牙白象發兜率宮。放大光明普照十方。以四月八日明星出時。降神母胎。從右脇入(因果經)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩乘六牙白象發兜率宮。放大光明普照十方。以四月八日明星出時。降神母胎。從右脇入(因果經)。

示降生 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 示降生

周(都鎬) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 周(都鎬)

昭王(瑕。自武王受命至昭王為四世) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 昭王(瑕。自武王受命至昭王為四世)

二十六年(甲寅)○(劉道原外紀。二十六年甲寅。群書多云二十四年者誤)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二十六年(甲寅)○(劉道原外紀。二十六年甲寅。群書多云二十四年者誤)。

夫人攀金園樹枝而生菩薩。諸天王眾。各持香水共以洗沐(華嚴經)初生之時。於十方面各行七步(涅槃經)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 夫人攀金園樹枝而生菩薩。諸天王眾。各持香水共以洗沐(華嚴經)初生之時。於十方面各行七步(涅槃經)。

夫人往藍毘尼園中。四月八日日初出時。舉右手牽無憂樹華。菩薩從右脇出墮七寶華上。自行七步。舉右手而言曰。天上天下唯我獨尊。王召諸婆羅門當作何名。答言。太子生時多有吉祥。當名薩婆悉達(此云一切義成。出因果瑞應二經)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 夫人往藍毘尼園中。四月八日日初出時。舉右手牽無憂樹華。菩薩從右脇出墮七寶華上。自行七步。舉右手而言曰。天上天下唯我獨尊。王召諸婆羅門當作何名。答言。太子生時多有吉祥。當名薩婆悉達(此云一切義成。出因果瑞應二經)。

昭王甲寅四月八日。江河池井汎溢。宮殿大地震動。五色光氣入貫太微遍於西方。王問大史蘇由曰。若何祥乎。對曰。有大聖人生於西方。一千年外聲教及此。王命鐫石。置之南郊大祠前(周書異記○劉恕外紀。昭王時有五色光貫紫微井水溢)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 昭王甲寅四月八日。江河池井汎溢。宮殿大地震動。五色光氣入貫太微遍於西方。王問大史蘇由曰。若何祥乎。對曰。有大聖人生於西方。一千年外聲教及此。王命鐫石。置之南郊大祠前(周書異記○劉恕外紀。昭王時有五色光貫紫微井水溢)。

四十年二月八日。淨飯王大會群臣小王婆羅門。以七寶器盛四大海水。灌悉達頂。立為太子(因果經。婆羅門此云淨行。外道之總名)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四十年二月八日。淨飯王大會群臣小王婆羅門。以七寶器盛四大海水。灌悉達頂。立為太子(因果經。婆羅門此云淨行。外道之總名)。

四十二年王為太子。迎婆羅門女耶輸陀羅為妃。太子常修禪觀。未嘗有夫婦道(因果經。耶輸陀羅此云華色女)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四十二年王為太子。迎婆羅門女耶輸陀羅為妃。太子常修禪觀。未嘗有夫婦道(因果經。耶輸陀羅此云華色女)。

出父家 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 出父家

菩薩欲令著家眾生捨離家法。故宣揚出家功德示現出家(華嚴經)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩欲令著家眾生捨離家法。故宣揚出家功德示現出家(華嚴經)。

五十年太子白父王言。唯願聽我出家學道。王曰。國未有嗣。太子即以右手指妃腹曰。却後六年汝當生男。二月七日太子身放光明照諸天宮。諸天皆知太子出家時至。皆來禮足。太子乘馬夜出城門。至苦行林中。自剃須髮。淨居天化作獵師身披袈裟。太子以七寶衣與之貿易。天明至尼連禪河靜坐思惟。宜應六年苦行。淨心守戒。日食一麻一麥(因果經。淨居天五淨居。五那含聖人所生。袈裟壞色衣。三衣總名。尼連禪河名此云不樂著)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 五十年太子白父王言。唯願聽我出家學道。王曰。國未有嗣。太子即以右手指妃腹曰。却後六年汝當生男。二月七日太子身放光明照諸天宮。諸天皆知太子出家時至。皆來禮足。太子乘馬夜出城門。至苦行林中。自剃須髮。淨居天化作獵師身披袈裟。太子以七寶衣與之貿易。天明至尼連禪河靜坐思惟。宜應六年苦行。淨心守戒。日食一麻一麥(因果經。淨居天五淨居。五那含聖人所生。袈裟壞色衣。三衣總名。尼連禪河名此云不樂著)。

穆王(滿昭王子) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 穆王(滿昭王子)

成佛道 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 成佛道

四年 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四年

菩薩於菩提道場始成正覺(華嚴)三十成道號釋迦牟尼(梵網)既成道已梵天勸請。惟願如來當為眾生。廣開甘露說無上法(涅槃經)太子念言。我今修於苦行垂滿六年。我當受食然後成道。時牧牛女難陀。取乳煮糜以上菩薩。如意飽食。即趣菩提樹下。釋提桓因化為凡人施吉祥草。敷以為座結跏趺坐。而自誓言。不成正覺不起此座(因果經。佛本行經。難陀此云歡喜。女名。釋提桓因此云能天主。即忉利天帝釋。菩提樹此云道樹。佛坐此樹下成道)降天魔(華嚴離世間品。或見菩薩住兜率天入胎出胎出家成道降魔轉法輪入涅槃。此即大乘降魔之文)時魔王宮殿自然動搖。魔王波旬怖懼。廣集軍眾。執戟操劍角目切齒橫飛亂擲。菩薩觀之如童子戲。波旬語菩薩云。汝不急去我擲汝海水。菩薩語云。汝今先能動此澡瓶。然後可能擲我海水。波旬不能令動。軍眾壞散。波旬長子商主頂禮懺悔。我父無智觸忤大聖。願得恕亮(因果雜寶藏佛本行三經。魔羅此云能奪命。波旬魔王名。此云極惡)既降魔已放大光明。即便入定思惟真諦。悉知過去所造善惡壽命短長一切眾生輪回五道無有真實(因果經)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩於菩提道場始成正覺(華嚴)三十成道號釋迦牟尼(梵網)既成道已梵天勸請。惟願如來當為眾生。廣開甘露說無上法(涅槃經)太子念言。我今修於苦行垂滿六年。我當受食然後成道。時牧牛女難陀。取乳煮糜以上菩薩。如意飽食。即趣菩提樹下。釋提桓因化為凡人施吉祥草。敷以為座結跏趺坐。而自誓言。不成正覺不起此座(因果經。佛本行經。難陀此云歡喜。女名。釋提桓因此云能天主。即忉利天帝釋。菩提樹此云道樹。佛坐此樹下成道)降天魔(華嚴離世間品。或見菩薩住兜率天入胎出胎出家成道降魔轉法輪入涅槃。此即大乘降魔之文)時魔王宮殿自然動搖。魔王波旬怖懼。廣集軍眾。執戟操劍角目切齒橫飛亂擲。菩薩觀之如童子戲。波旬語菩薩云。汝不急去我擲汝海水。菩薩語云。汝今先能動此澡瓶。然後可能擲我海水。波旬不能令動。軍眾壞散。波旬長子商主頂禮懺悔。我父無智觸忤大聖。願得恕亮(因果雜寶藏佛本行三經。魔羅此云能奪命。波旬魔王名。此云極惡)既降魔已放大光明。即便入定思惟真諦。悉知過去所造善惡壽命短長一切眾生輪回五道無有真實(因果經)。

二月八日明星出時(天向時也)霍然大悟。得無上道成最正覺(因果經。○因果經。先降魔後成道。四教義所列亦同。華嚴經。先成道後降魔。今約華嚴義)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二月八日明星出時(天向時也)霍然大悟。得無上道成最正覺(因果經。○因果經。先降魔後成道。四教義所列亦同。華嚴經。先成道後降魔。今約華嚴義)。

是歲耶輸夫人生子名羅睺羅(此云覆障。以在胎六年為障也)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是歲耶輸夫人生子名羅睺羅(此云覆障。以在胎六年為障也)。

轉法輪 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 轉法輪

如來既成道已轉正法輪。初頓後漸則有五時。華嚴名頓教。鹿苑方等般若名三漸。法華涅槃為非頓非漸。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如來既成道已轉正法輪。初頓後漸則有五時。華嚴名頓教。鹿苑方等般若名三漸。法華涅槃為非頓非漸。

第一華嚴時。於菩提道場初說華嚴。於三七日中思惟如是事。此謂如來最初說頓。約部為頓。約教為兼別說圓。如日初出先照高山。又為從牛出乳(三七日說名寂場華嚴)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第一華嚴時。於菩提道場初說華嚴。於三七日中思惟如是事。此謂如來最初說頓。約部為頓。約教為兼別說圓。如日初出先照高山。又為從牛出乳(三七日說名寂場華嚴)。

五年第二鹿苑時。為如來說頓獨被大機。聲聞在座狀若聾瘂。於是寢大施小。不動寂場而遊鹿苑。為憍陳如五人。但說三藏教四阿含等經(憍陳如此云火器。阿含此云無比法。有長中雜增一四者之名)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 五年第二鹿苑時。為如來說頓獨被大機。聲聞在座狀若聾瘂。於是寢大施小。不動寂場而遊鹿苑。為憍陳如五人。但說三藏教四阿含等經(憍陳如此云火器。阿含此云無比法。有長中雜增一四者之名)。

約時則次照幽谷。約味則從乳出酪(鹿苑說十二年)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 約時則次照幽谷。約味則從乳出酪(鹿苑說十二年)。

十六年第三方等時。彈偏折小歎大褒圓。四教俱說。藏為半字通別圓為滿字。對半說滿故言對教。說淨名金光明等經。約時則食時。約味則從酪出生酥(方等八年)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十六年第三方等時。彈偏折小歎大褒圓。四教俱說。藏為半字通別圓為滿字。對半說滿故言對教。說淨名金光明等經。約時則食時。約味則從酪出生酥(方等八年)。

二十四年第四般若時。轉教付財融通淘汰。此不說藏教。帶通別二正說圓教。說摩訶般若諸般若經。約時則禺中。約味則從生酥出熟酥(般若二十二年)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二十四年第四般若時。轉教付財融通淘汰。此不說藏教。帶通別二正說圓教。說摩訶般若諸般若經。約時則禺中。約味則從生酥出熟酥(般若二十二年)。

四十六年第五法華涅槃時。開前一頓三漸會入非頓非漸。以不同聾瘂故非頓。不約三時故非漸。諸部圓教並不須開。但是部內兼但對帶。故不及法華淳一無雜。約時則日輪當午罄無側影。約味則從熟酥出醍醐(法華八年)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四十六年第五法華涅槃時。開前一頓三漸會入非頓非漸。以不同聾瘂故非頓。不約三時故非漸。諸部圓教並不須開。但是部內兼但對帶。故不及法華淳一無雜。約時則日輪當午罄無側影。約味則從熟酥出醍醐(法華八年)。

入涅槃 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 入涅槃

言涅槃有二義。一為法華未熟人。追說四教。具談佛性。令知真常入大涅槃。名捃拾殘機教。二為末代乘戒俱失故。更扶三藏廣開常宗。設三種權扶一圓實。名扶律談常教。若論時味與法華同(涅槃是臨滅時說。從前文如來既成道已轉正法輪以下詳見佛本紀中)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 言涅槃有二義。一為法華未熟人。追說四教。具談佛性。令知真常入大涅槃。名捃拾殘機教。二為末代乘戒俱失故。更扶三藏廣開常宗。設三種權扶一圓實。名扶律談常教。若論時味與法華同(涅槃是臨滅時說。從前文如來既成道已轉正法輪以下詳見佛本紀中)。

五十三年(壬申)二月十五日。佛在拘尸那城(此云三角)力士生地娑羅雙樹間(此云堅固)臨涅槃時(此云滅度)出大音聲普告大眾。今日世尊將欲涅槃。復從面門放種種光。遍照十方。大眾集已。而為說法。我今所有無上正法悉已付囑摩訶迦葉。當為汝等作大依止猶如如來。復告大眾。今以正法付囑國王大臣及四部眾。應當勸厲諸學人令得增上戒定慧。爾時世尊於七寶床右脇而臥。中夜寂然無聲。是時娑羅雙樹垂覆寶床。慘然變白。猶如白鶴。大眾哀聲普振世界。時大眾共扶如來入金棺中。世尊大悲。即自舉棺遶城七匝至荼毘所。大眾以妙香木成大香樓舉棺樓上。佛為迦葉復現雙足千輻輪相。出於棺外。迦葉禮讚。金剛雙足還自入棺。從心胸中火涌棺外。漸漸荼毘。經于七日香樓乃盡(已上並涅槃經。荼毘又闍維耶旬。此云焚燒)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 五十三年(壬申)二月十五日。佛在拘尸那城(此云三角)力士生地娑羅雙樹間(此云堅固)臨涅槃時(此云滅度)出大音聲普告大眾。今日世尊將欲涅槃。復從面門放種種光。遍照十方。大眾集已。而為說法。我今所有無上正法悉已付囑摩訶迦葉。當為汝等作大依止猶如如來。復告大眾。今以正法付囑國王大臣及四部眾。應當勸厲諸學人令得增上戒定慧。爾時世尊於七寶床右脇而臥。中夜寂然無聲。是時娑羅雙樹垂覆寶床。慘然變白。猶如白鶴。大眾哀聲普振世界。時大眾共扶如來入金棺中。世尊大悲。即自舉棺遶城七匝至荼毘所。大眾以妙香木成大香樓舉棺樓上。佛為迦葉復現雙足千輻輪相。出於棺外。迦葉禮讚。金剛雙足還自入棺。從心胸中火涌棺外。漸漸荼毘。經于七日香樓乃盡(已上並涅槃經。荼毘又闍維耶旬。此云焚燒)。

分舍利 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 分舍利

帝釋開棺取佛右牙天上起塔。大眾收取舍利(此云骨身)滿八金壜。入俱尸城七日供養(涅槃)八國共分舍利。闍王得八萬四千數。以紫金函盛於恒河中。作塔藏之(阿育王經)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 帝釋開棺取佛右牙天上起塔。大眾收取舍利(此云骨身)滿八金壜。入俱尸城七日供養(涅槃)八國共分舍利。闍王得八萬四千數。以紫金函盛於恒河中。作塔藏之(阿育王經)。

結集三藏 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 結集三藏

四月十五日。大迦葉升須彌山(此云妙高)檛銅犍稚(檛陟瓜反擊也。犍稚音䖍地。聲論云。鐘又隨有金木可擊者。皆通稱)集千阿羅漢(此云無生)結集法藏(結諸法義集以成文。經律論三通稱法藏)阿難禮僧。升座唱言。我聞如是一時佛在所居處(一切經首皆安此言)迦葉大眾皆悉墮淚。昨日見佛今日已稱我聞(智論)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四月十五日。大迦葉升須彌山(此云妙高)檛銅犍稚(檛陟瓜反擊也。犍稚音䖍地。聲論云。鐘又隨有金木可擊者。皆通稱)集千阿羅漢(此云無生)結集法藏(結諸法義集以成文。經律論三通稱法藏)阿難禮僧。升座唱言。我聞如是一時佛在所居處(一切經首皆安此言)迦葉大眾皆悉墮淚。昨日見佛今日已稱我聞(智論)。

述曰。佛道幽遠非可約說。茲但為導吾宗之初學與夫搢紳先生之欲知此道者耳。年少氣盛疾讀此書。文雖無壅義則未解。有能用此約說推尋佛紀四卷之文。以未解義質之沙門之知教者。字字研詳倏烏見理。欲不之悟未之有也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 述曰。佛道幽遠非可約說。茲但為導吾宗之初學與夫搢紳先生之欲知此道者耳。年少氣盛疾讀此書。文雖無壅義則未解。有能用此約說推尋佛紀四卷之文。以未解義質之沙門之知教者。字字研詳倏烏見理。欲不之悟未之有也。

穆王壬申歲二月十五日。暴風忽起發屋折木。山川震動。西方有白虹十二道南北通貫。王問太史扈多。對曰。西方大聖人終亡之相(周書異記)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 穆王壬申歲二月十五日。暴風忽起發屋折木。山川震動。西方有白虹十二道南北通貫。王問太史扈多。對曰。西方大聖人終亡之相(周書異記)。

穆王時。西極之國有化人來入水火。反山川千變萬化不可窮極。穆王敬之若神事之若君。臨終南之上築中天之臺。其高千仞(列子)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 穆王時。西極之國有化人來入水火。反山川千變萬化不可窮極。穆王敬之若神事之若君。臨終南之上築中天之臺。其高千仞(列子)。

穆王時文殊目連(文殊菩薩此云妙德。目連尊者此云采菽)西來化王。示高四臺是迦葉佛說法處(姓高兄弟四人所造)因造三會道場。於終南山築中天之臺。高千尺(列子化人即文殊等)王之第二子於沁水北山石窟(沁七鴆反水出上黨)造迦葉佛像。王又於鼓山迦葉佛舊寺。重建竹林寺。山神從佛。請五百阿羅漢居之(天人感通傳)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 穆王時文殊目連(文殊菩薩此云妙德。目連尊者此云采菽)西來化王。示高四臺是迦葉佛說法處(姓高兄弟四人所造)因造三會道場。於終南山築中天之臺。高千尺(列子化人即文殊等)王之第二子於沁水北山石窟(沁七鴆反水出上黨)造迦葉佛像。王又於鼓山迦葉佛舊寺。重建竹林寺。山神從佛。請五百阿羅漢居之(天人感通傳)。

述曰。佛法東流蓋已肇於穆王之世。造像建寺悉遵先佛之舊制。信過去佛皆化及此地。及室利房等持經來秦。而始皇謝遣出境。蓋時未至機未熟耳。至漢明應夢。三寶並興。君臣民庶翕然歸命。此蘇由所謂一千年外聲教及此之嘉應也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 述曰。佛法東流蓋已肇於穆王之世。造像建寺悉遵先佛之舊制。信過去佛皆化及此地。及室利房等持經來秦。而始皇謝遣出境。蓋時未至機未熟耳。至漢明應夢。三寶並興。君臣民庶翕然歸命。此蘇由所謂一千年外聲教及此之嘉應也。

懿王(囏宮王子) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 懿王(囏宮王子)

八年。初祖摩訶迦葉(此云大飲光)先於法華會上聞佛說火宅喻。迦葉四大聲聞。於此領解。佛為授記名光明佛(此通付法)至涅槃時。佛告大眾我今所有無上正法悉已付囑摩訶迦葉。當為汝等作大依止(見別付法末代住持當用別義)姨母所獻金縷袈裟慈氏成佛留與傳付。迦葉弘持至二十年。以法藏付阿難陀。即持佛衣往鷄足山。入滅盡定。以待彌勒下生(此云慈氏姨母摩訶波闍波提。此云大愛道。鷄足靈鷲山三峯如仰雞足)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 八年。初祖摩訶迦葉(此云大飲光)先於法華會上聞佛說火宅喻。迦葉四大聲聞。於此領解。佛為授記名光明佛(此通付法)至涅槃時。佛告大眾我今所有無上正法悉已付囑摩訶迦葉。當為汝等作大依止(見別付法末代住持當用別義)姨母所獻金縷袈裟慈氏成佛留與傳付。迦葉弘持至二十年。以法藏付阿難陀。即持佛衣往鷄足山。入滅盡定。以待彌勒下生(此云慈氏姨母摩訶波闍波提。此云大愛道。鷄足靈鷲山三峯如仰雞足)。

孝王(辟方懿王弟) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 孝王(辟方懿王弟)

三年。二祖阿難陀(慶喜佛從弟)持法至二十年。於摩突羅國。以法藏付商那和修(此云草衣)復於恒河中流化成金地。為末田地(此云河中)五百仙人說法授記。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三年。二祖阿難陀(慶喜佛從弟)持法至二十年。於摩突羅國。以法藏付商那和修(此云草衣)復於恒河中流化成金地。為末田地(此云河中)五百仙人說法授記。

三十二年三祖商那和修。於摩突羅國。以法藏付優波毱多(此云大護)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三十二年三祖商那和修。於摩突羅國。以法藏付優波毱多(此云大護)。

厲王(胡夷王子) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 厲王(胡夷王子)

三十三年。佛滅後百年。中天竺華氏城(王宮多華)阿育王(此云無憂)遣使白毱多欲來問訊。毱多往至王所。摩頂說偈。指示如來往昔行住之處悉令起塔。復於恒河龍宮。取闍王所藏釋迦舍利。作八萬四千寶塔。勅諸鬼神。於閻浮提城邑滿一億家為立一塔云云。初佛在王舍城乞食。有童子遙見世尊。心念我當施以麥麨。即手捧細沙著世尊鉢。願以功德令得一天下繖蓋王(取蓋覆義)。即於此生得供養佛。世尊微笑告阿難曰。我滅百年。此童子統領一方為轉輪王。姓孔雀。名阿育。正法治化。廣布我舍利。造八萬四千法王之塔。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三十三年。佛滅後百年。中天竺華氏城(王宮多華)阿育王(此云無憂)遣使白毱多欲來問訊。毱多往至王所。摩頂說偈。指示如來往昔行住之處悉令起塔。復於恒河龍宮。取闍王所藏釋迦舍利。作八萬四千寶塔。勅諸鬼神。於閻浮提城邑滿一億家為立一塔云云。初佛在王舍城乞食。有童子遙見世尊。心念我當施以麥麨。即手捧細沙著世尊鉢。願以功德令得一天下繖蓋王(取蓋覆義)。即於此生得供養佛。世尊微笑告阿難曰。我滅百年。此童子統領一方為轉輪王。姓孔雀。名阿育。正法治化。廣布我舍利。造八萬四千法王之塔。

述曰。摩騰謂漢明帝曰。阿育王塔震旦有十九處。大士告劉薩訶。洛陽(聖冢)建鄴(長干)鄮陰(玉几)臨淄成都五處有阿育王塔。今十九處不可備知。而考之五處。獨鄮陰之塔。顯示世間可獲瞻禮。信乎海瀕群生末代值佛之幸也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 述曰。摩騰謂漢明帝曰。阿育王塔震旦有十九處。大士告劉薩訶。洛陽(聖冢)建鄴(長干)鄮陰(玉几)臨淄成都五處有阿育王塔。今十九處不可備知。而考之五處。獨鄮陰之塔。顯示世間可獲瞻禮。信乎海瀕群生末代值佛之幸也。

三十四年。佛滅後百年。毘舍離城中跋闍子(此云避)比丘。擅行十事。佛聽兩指抄食。乃至得受金銀。一一檢校非法非毘尼(此云律)七百阿羅漢集論法毘尼(第二七百結集)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三十四年。佛滅後百年。毘舍離城中跋闍子(此云避)比丘。擅行十事。佛聽兩指抄食。乃至得受金銀。一一檢校非法非毘尼(此云律)七百阿羅漢集論法毘尼(第二七百結集)。

五十一年。四祖毱多。於摩突羅國。以法藏付提迦多。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 五十一年。四祖毱多。於摩突羅國。以法藏付提迦多。

平王(宜臼幽王子東遷洛陽) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 平王(宜臼幽王子東遷洛陽)

三十二年。五祖提迦多。於中天竺以法藏付彌遮迦。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三十二年。五祖提迦多。於中天竺以法藏付彌遮迦。

莊王(他桓王子) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 莊王(他桓王子)

七年。佛滅後二百五十年。文殊師利菩薩至雪山。化五百仙人。還歸本土。放大光明遍照世界。入於涅槃。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 七年。佛滅後二百五十年。文殊師利菩薩至雪山。化五百仙人。還歸本土。放大光明遍照世界。入於涅槃。

○魯莊公七年夏四月辛卯。恒星不見。僧曰。夜明也(傳注。桓常也。辛卯四月五日)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 ○魯莊公七年夏四月辛卯。恒星不見。僧曰。夜明也(傳注。桓常也。辛卯四月五日)。

述曰。天台淨名疏言。佛生時星殞如雨。此因瑞應經有沸星下侍之言。故借佐傳之文。以形容耳。孤山淨覺不能別。乃稱天台正取二莊為佛生之年。然傳言辛卯。自是四月五日。可見不合。若欲實大傳夜明之事。正當以文殊放光涅槃為之驗也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 述曰。天台淨名疏言。佛生時星殞如雨。此因瑞應經有沸星下侍之言。故借佐傳之文。以形容耳。孤山淨覺不能別。乃稱天台正取二莊為佛生之年。然傳言辛卯。自是四月五日。可見不合。若欲實大傳夜明之事。正當以文殊放光涅槃為之驗也。

襄王(鄭惠王子) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 襄王(鄭惠王子)

三年。六祖彌遮迦於北天竺。以法藏付佛馱難提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三年。六祖彌遮迦於北天竺。以法藏付佛馱難提。

○秦繆公時。扶風獲一石像。公不識棄馬坊中。護像神怒令公病。又夢天帝責誡。以問侍臣。由余往視像曰。佛神也。公即取像澡浴置淨室。像忽放光。公大異之。召匠造一銅像。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 ○秦繆公時。扶風獲一石像。公不識棄馬坊中。護像神怒令公病。又夢天帝責誡。以問侍臣。由余往視像曰。佛神也。公即取像澡浴置淨室。像忽放光。公大異之。召匠造一銅像。

靈王四年。七祖難提。於提伽國以法藏付佛馱密多。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 靈王四年。七祖難提。於提伽國以法藏付佛馱密多。

元王(仁敬王子) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 元王(仁敬王子)

元年。八祖密多。於中天竺以法藏付脇比丘。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 元年。八祖密多。於中天竺以法藏付脇比丘。

貞定王(介元王子) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 貞定王(介元王子)

元年。鄭列禦寇隱居鄭圃著書稱。孔子答商太宰曰。西方之人有聖者焉。不治而不亂。不言而自信。不化而自行。蕩蕩乎民無能名焉。其書八篇名列子。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 元年。鄭列禦寇隱居鄭圃著書稱。孔子答商太宰曰。西方之人有聖者焉。不治而不亂。不言而自信。不化而自行。蕩蕩乎民無能名焉。其書八篇名列子。

張無盡論曰。列子學孔子者。孔子聖人也。尚知尊西方之教而學者未讀其書。便以排佛為務者何也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 張無盡論曰。列子學孔子者。孔子聖人也。尚知尊西方之教而學者未讀其書。便以排佛為務者何也。

考王(隗貞定子) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 考王(隗貞定子)

四年。佛滅後五百年。天竺國無著出世闡教。其弟天親初造小乘論五百部。後因無著開悟。復造大乘論五百部。世稱千部論師。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四年。佛滅後五百年。天竺國無著出世闡教。其弟天親初造小乘論五百部。後因無著開悟。復造大乘論五百部。世稱千部論師。

威烈王(午考王子) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 威烈王(午考王子)

九年。九祖脇比丘。於華氏城以法藏付富那夜奢。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 九年。九祖脇比丘。於華氏城以法藏付富那夜奢。

顯聖王(扁威烈弟) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 顯聖王(扁威烈弟)

三十五年。十祖夜奢。於華氏城。以法藏付馬鳴。初馬鳴以刃貫杖。銘曰。天下智士能勝我者截首以謝。時夜奢坐閑林中。說諸法空無我無人。謂馬鳴曰。若就世諦假名為我。第一義諦我何可得。馬鳴知義不勝。欲斬首以謝。夜奢曰。我法仁慈不斬汝首。如來記汝。後六百年當傳法藏。於是度令出家。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三十五年。十祖夜奢。於華氏城。以法藏付馬鳴。初馬鳴以刃貫杖。銘曰。天下智士能勝我者截首以謝。時夜奢坐閑林中。說諸法空無我無人。謂馬鳴曰。若就世諦假名為我。第一義諦我何可得。馬鳴知義不勝。欲斬首以謝。夜奢曰。我法仁慈不斬汝首。如來記汝。後六百年當傳法藏。於是度令出家。

赧王(延靚王子) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 赧王(延靚王子)

三十一年。十一祖馬鳴。於南天竺。以法藏付迦毘摩羅。摩羅造無我論足一百偈。此論至處。魔外無不摧折。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三十一年。十一祖馬鳴。於南天竺。以法藏付迦毘摩羅。摩羅造無我論足一百偈。此論至處。魔外無不摧折。

秦(都雍) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 秦(都雍)

始皇(嬴政莊襄王子) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 始皇(嬴政莊襄王子)

四年西域沙門室利房等十八人。齎佛經來化。帝以其異俗囚之。夜有丈六金神破戶出之。帝驚稽首稱謝。以厚禮遣出境(朱上行經錄)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四年西域沙門室利房等十八人。齎佛經來化。帝以其異俗囚之。夜有丈六金神破戶出之。帝驚稽首稱謝。以厚禮遣出境(朱上行經錄)。

十三年。十二祖摩羅。於南天竺以法藏付龍樹。樹於佛滅後七百年出。九十日中誦通三藏。造大無畏論十萬偈明第一義(一名大智度論。龍樹事迹見一十四祖紀)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十三年。十二祖摩羅。於南天竺以法藏付龍樹。樹於佛滅後七百年出。九十日中誦通三藏。造大無畏論十萬偈明第一義(一名大智度論。龍樹事迹見一十四祖紀)。

三十四年。丞相李斯。請史官非秦記皆燒之。非博士所職。天下敢有藏詩書百家語者。悉詣守尉雜燒之。有敢偶語詩書者棄市。制曰可○衛宏古文序(後漢)。秦改古文以篆為隷國人誹謗。時諸生為郎者。七百人。始皇密令冬月種瓜於驪山硎谷溫處。瓜實乃使人上書。瓜冬有實。詔博士諸生說之。人人各異。則皆使往視之。而為伏機。諸生方相論難。因發機填之以土(漢書傳注)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三十四年。丞相李斯。請史官非秦記皆燒之。非博士所職。天下敢有藏詩書百家語者。悉詣守尉雜燒之。有敢偶語詩書者棄市。制曰可○衛宏古文序(後漢)。秦改古文以篆為隷國人誹謗。時諸生為郎者。七百人。始皇密令冬月種瓜於驪山硎谷溫處。瓜實乃使人上書。瓜冬有實。詔博士諸生說之。人人各異。則皆使往視之。而為伏機。諸生方相論難。因發機填之以土(漢書傳注)。

述曰。李斯勸秦。焚書阬儒。其為逆天道絕人理為甚矣。崔浩勸太武。廢佛焚其經阬其徒。此用秦舊法也。韓愈之言曰。人其人火其書。此用崔浩遺法。特不遇其君耳。雖空言無禍。使後世有人師用其語。豈不為盛德之累戒之哉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 述曰。李斯勸秦。焚書阬儒。其為逆天道絕人理為甚矣。崔浩勸太武。廢佛焚其經阬其徒。此用秦舊法也。韓愈之言曰。人其人火其書。此用崔浩遺法。特不遇其君耳。雖空言無禍。使後世有人師用其語。豈不為盛德之累戒之哉。