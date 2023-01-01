智者高座以縱辯。章安直筆以載書。所謂以文字廣第一義諦。是猶託之空言。不如載之行事之深切著明也。荊谿有云。文即門也。即文以通其理。豈非門乎。至若後世發揮祖道粲然有述。雖各出義章互形廢立。所以歸宗之誠。則無乎不同也。今故並陳篇目。以貽好古者之求。述山家教典志。

智者高座以縱辯。章安直筆以載書。所謂以文字廣第一義諦。是猶託之空言。不如載之行事之深切著明也。荊谿有云。文即門也。即文以通其理。豈非門乎。至若後世發揮祖道粲然有述。雖各出義章互形廢立。所以歸宗之誠。則無乎不同也。今故並陳篇目。以貽好古者之求。述山家教典志。

慈雲隨函錄云。法華玄義者。唯解首題。統明五時廣辯八教。出世大意薀在其中。文句者。以疏句分節經文。荊溪云。以由釋題大義委悉。故至經文。粗分章段。隨部各有荊溪之記猶五經之有正義也。止觀者。定慧之異名。法華之行門也。前玄義文句。皆明佛世當機得益之事。縱有托事附法觀心之文非部正意。今止觀正是智者說己心中所行法道。自行因果化他能所無不具焉。荊溪以輔行釋之○目錄云。今家有三種止觀。一曰漸次。謂解頓行漸。即禪波羅蜜是也。二曰不定。謂解頓。行或頓或漸。即六妙門是也。三曰圓頓。謂解行俱頓。即摩訶止觀是也。此三止觀對根不同。行相雖殊俱依圓理而為宗本。唐梁肅刪止觀為六卷。文雖簡要而修相多闕。覽者宜知。除智者親筆。餘皆章安於法輪之下。述為疏論也○唐書藝文志云。灌頂私記智者詞旨一卷。義記一卷。今未詳何文○釋籤云。止觀禪門淨名疏等。各有餘分說未終者。文。案止觀云。智者於玉泉寺一夏敷揚。二時慈霔。雖樂說不窮纔至見境。法輪停轉後分弗宣。輔行云。大章第七。開為十境。至第七境餘不復宣。後三大章及餘三境。時逼夏終於茲罷唱(此釋止觀)次第禪門。即禪波羅密。亦列十大章。於第六方便文中。注云。若論初禪已後。發諸禪定深妙境界。並在第七修證中說。此文皆悉不流通也(此釋禪門)淨名經十四品。大師疏解。止佛道品。第八後諸品疏。乃是章安述而續之(此釋淨名見補注)。