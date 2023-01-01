佛祖統紀
宋 志磐撰54卷CBETA T2035大于一万字 76 h
向佛经 GPT 提问
第 4 卷
佛祖統紀卷第四
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宋景定四明東湖沙門志磐撰
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教主釋迦牟尼佛本紀第一之四
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入涅槃
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序曰。如來所說一代法門。其意在乎開顯大事因緣而已。及乎人機既得大益。則又為之說云。所應度者皆已度畢。於是唱入滅度。以示化儀之有始卒。將以起懈怠者之慕心以垂訓未來之人爾。至曰我不滅度常在靈山。斯則如來不生不滅大般涅槃之旨。
序曰。如來所說一代法門。其意在乎開顯大事因緣而已。及乎人機既得大益。則又為之說云。所應度者皆已度畢。於是唱入滅度。以示化儀之有始卒。將以起懈怠者之慕心以垂訓未來之人爾。至曰我不滅度常在靈山。斯則如來不生不滅大般涅槃之旨。
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言涅槃者。此有二義。一者為法華未熟人追說四教。具談佛性令知真常入大涅槃。名捃拾殘機教(四教儀)謂如來調熟漸機眾生。以法華涅槃。皆為後教後味。譬如田家先種先熟先收。後種後熟後收。是以八千聲聞。無量損生菩薩。大德身子等。於法華中得受記莂。見如來性成大果實。如秋收冬藏更無所作。即是前番。從摩訶般若出法華。若鈍根人法華不入。更用般若淘汰。如五千自起人天被移。此等未熟者。更論般若入於涅槃而見佛性。即是後番。從般若出大涅槃。故知法華前番。如秋成大穫。涅槃後番。如捃拾餘殘(玄十)。
言涅槃者。此有二義。一者為法華未熟人追說四教。具談佛性令知真常入大涅槃。名捃拾殘機教(四教儀)謂如來調熟漸機眾生。以法華涅槃。皆為後教後味。譬如田家先種先熟先收。後種後熟後收。是以八千聲聞。無量損生菩薩。大德身子等。於法華中得受記莂。見如來性成大果實。如秋收冬藏更無所作。即是前番。從摩訶般若出法華。若鈍根人法華不入。更用般若淘汰。如五千自起人天被移。此等未熟者。更論般若入於涅槃而見佛性。即是後番。從般若出大涅槃。故知法華前番。如秋成大穫。涅槃後番。如捃拾餘殘(玄十)。
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述曰。法華開顯已廢方便。其未熟者尚勞調停。故於臨滅度時。重施三教之權。用顯一乘之實。此追說之意也(義在聖行品)然五千先已結緣略聞開顯。今此會中復為追說。既於當座知常。故須即施即廢。此追泯之意也(義在德王品)追說者重施也。追泯者重會也。法華已施已廢。即是前番涅槃重施重廢。即是後番。籤之言曰涅槃重施方便。又云泯者會合。皆此義也。
述曰。法華開顯已廢方便。其未熟者尚勞調停。故於臨滅度時。重施三教之權。用顯一乘之實。此追說之意也(義在聖行品)然五千先已結緣略聞開顯。今此會中復為追說。既於當座知常。故須即施即廢。此追泯之意也(義在德王品)追說者重施也。追泯者重會也。法華已施已廢。即是前番涅槃重施重廢。即是後番。籤之言曰涅槃重施方便。又云泯者會合。皆此義也。
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二者。為末世比丘畜不淨物(失戒)樂誦外典不教佛經(失乘)於佛法中起斷滅見。夭傷慧命亡失法身。使乘戒俱失。故更扶三藏廣開常宗設三種權扶一圓實。故名扶律談常教(雜見大經玄籤及四教儀)若言不許諸惡比丘畜八不淨。是戒門事門(此即扶律義。案律云。八不淨者。一田園。二種植。三穀帛。四畜人僕。五養禽獸。六錢寶。七褥釜。八象金飾床及諸重物。此之八物顯過不應)若說如來實不畢竟入於涅槃。及遮外典。此是乘門理門(此即談常義。據經合云。如來實不畢竟涅槃。方是談常。今籤文云。如來畢竟入於涅槃。此脫實不兩字今用經補足)若末代諸惡比丘破戒。說如來無常。及讀外典。則並無乘戒。失常住命。賴由此經扶律談常。則乘戒具足。故知此經為贖常住命之重寶(籤引大經云。若人藏積七寶。為未來穀貴賤。侵值遇惡王。為用贖命。乃當出用。諸佛祕藏亦復如是。為未來世諸惡比丘。畜不淨物。為四眾說。如來畢竟入於涅槃。讀誦外典不教佛經如是等惡出現世時。為滅諸惡為說是經。是經若滅佛法則滅)。
二者。為末世比丘畜不淨物(失戒)樂誦外典不教佛經(失乘)於佛法中起斷滅見。夭傷慧命亡失法身。使乘戒俱失。故更扶三藏廣開常宗設三種權扶一圓實。故名扶律談常教(雜見大經玄籤及四教儀)若言不許諸惡比丘畜八不淨。是戒門事門(此即扶律義。案律云。八不淨者。一田園。二種植。三穀帛。四畜人僕。五養禽獸。六錢寶。七褥釜。八象金飾床及諸重物。此之八物顯過不應)若說如來實不畢竟入於涅槃。及遮外典。此是乘門理門(此即談常義。據經合云。如來實不畢竟涅槃。方是談常。今籤文云。如來畢竟入於涅槃。此脫實不兩字今用經補足)若末代諸惡比丘破戒。說如來無常。及讀外典。則並無乘戒。失常住命。賴由此經扶律談常。則乘戒具足。故知此經為贖常住命之重寶(籤引大經云。若人藏積七寶。為未來穀貴賤。侵值遇惡王。為用贖命。乃當出用。諸佛祕藏亦復如是。為未來世諸惡比丘。畜不淨物。為四眾說。如來畢竟入於涅槃。讀誦外典不教佛經如是等惡出現世時。為滅諸惡為說是經。是經若滅佛法則滅)。
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述曰。法華開顯之後。涅槃廣開常宗。知一切眾生皆有佛性。於是末代無知。安於平等大慧之說。忽略戒律不復經懷。此戒緩之失也。至於不讀佛經唯好外典。此乘緩之失也(是知讀經要在解義。行行始可名乘。若秖循行數墨。但是人天福業。菩提遠因。未足以為出世之近果也)乘戒俱緩。非三塗之歸而何歸。如來久鑑未來。唱商行寄金之典。重扶三藏圓會真常。顧命之言有在於是。然則扶律談常之教。正被今日。凡在為學可不自勉。是以止觀方便具五緣中。首明持戒以為助道。要令行人以圓三觀。觀察所持十種戒本相相清淨事理俱持。乘戒俱急。非同十二年中不知圓常。唯明事相之戒。故義例有云。雖依法華三昧妙行。末代鈍根。若無扶助。則正行傾覆。故須扶律談常以顯實相。若夫大經所云。於戒緩者不名為緩。於乘緩者乃名為緩。此即偏贊大乘。格量優劣之文。豈當恃此便忽事戒。止觀謂乘急戒緩者。以三塗身見佛聞經。如華嚴涅槃。鬼神龍畜皆預列眾。如是因果。差降升沈非一。云何難言理戒得道。何用事戒。幸於人天受道。何意苦入三塗(文句)不明此宗。未足與議涅槃最後之訓。若但弘四分不讀大乘。徒知專守鹿苑持犯之章。曾未獲聞鷲峯開顯之旨。此為弘道。良用悲心。如智者之滅。弟子問誰可宗仰。則答之曰。波羅提木叉(戒)四三昧在焉(乘)左溪之逝。則顧謂門人曰。吾六即道圓萬行無得(乘)戒為心本(戒)汝等師之。是又知列祖弘道。未嘗不取本於乘戒俱急扶律談常之意。
述曰。法華開顯之後。涅槃廣開常宗。知一切眾生皆有佛性。於是末代無知。安於平等大慧之說。忽略戒律不復經懷。此戒緩之失也。至於不讀佛經唯好外典。此乘緩之失也(是知讀經要在解義。行行始可名乘。若秖循行數墨。但是人天福業。菩提遠因。未足以為出世之近果也)乘戒俱緩。非三塗之歸而何歸。如來久鑑未來。唱商行寄金之典。重扶三藏圓會真常。顧命之言有在於是。然則扶律談常之教。正被今日。凡在為學可不自勉。是以止觀方便具五緣中。首明持戒以為助道。要令行人以圓三觀。觀察所持十種戒本相相清淨事理俱持。乘戒俱急。非同十二年中不知圓常。唯明事相之戒。故義例有云。雖依法華三昧妙行。末代鈍根。若無扶助。則正行傾覆。故須扶律談常以顯實相。若夫大經所云。於戒緩者不名為緩。於乘緩者乃名為緩。此即偏贊大乘。格量優劣之文。豈當恃此便忽事戒。止觀謂乘急戒緩者。以三塗身見佛聞經。如華嚴涅槃。鬼神龍畜皆預列眾。如是因果。差降升沈非一。云何難言理戒得道。何用事戒。幸於人天受道。何意苦入三塗(文句)不明此宗。未足與議涅槃最後之訓。若但弘四分不讀大乘。徒知專守鹿苑持犯之章。曾未獲聞鷲峯開顯之旨。此為弘道。良用悲心。如智者之滅。弟子問誰可宗仰。則答之曰。波羅提木叉(戒)四三昧在焉(乘)左溪之逝。則顧謂門人曰。吾六即道圓萬行無得(乘)戒為心本(戒)汝等師之。是又知列祖弘道。未嘗不取本於乘戒俱急扶律談常之意。
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若論時味與法華同。談其部內純雜小異(四教儀○句記以十六意辨異二經云。判味同時。而部有異云云。又玄云。涅槃猶帶三乘。此經純一無雜)○然二經教意起盡是同。如法華三周說法。斷奠聲聞咸歸一實(開迹也○斷丁亂反。奠如字。訓決定。依經文。則是決了聲聞法之義)後開近顯遠明菩薩事(顯本也)涅槃亦是先勝三修(籤斥奪三修。十仙小證○涅槃玄。邪三修者。世人隨邪師教。相續為常。適意為樂。動轉為是我。劣三修者。聲聞依半教。謂三界無常。諸有非樂。一切空無我無我所。勝三修者。依佛勝教破於劣修。以常樂我。斥諸比丘無常苦空無我虛偽不真。法身常恒無有變易。歡娛受樂具入自在。如是修者入祕密藏○涅槃經云。闍提首那等十外道)斷奠聲聞入祕密藏(開迹也)後三十六問明菩薩事(顯本也。籤文。廣辨菩薩五行十功。已上釋同)又涅槃臨滅更扶三藏。誡約將來。使末代鈍根不於佛法起斷滅見。廣開常宗破此顛倒。令佛法久住。如此等事。其意則別(玄文已上釋異。籤云。起謂正說初分。盡謂正說末分。法華以本迹二門為初後二分。初則開權顯實斷奠聲聞。後明本門增道損生。重更辨前開權作主久遠成佛。故涅槃正說。開為四段。初純陀品云。明涅槃施斷奠二修。二長壽品去四品。明涅槃義。三現病品去五品。明涅槃行。四師子吼品去三品。明涅槃用。故知初三斷奠聲聞。後但明於涅槃義用。是故二經起盡是同)。
若論時味與法華同。談其部內純雜小異(四教儀○句記以十六意辨異二經云。判味同時。而部有異云云。又玄云。涅槃猶帶三乘。此經純一無雜)○然二經教意起盡是同。如法華三周說法。斷奠聲聞咸歸一實(開迹也○斷丁亂反。奠如字。訓決定。依經文。則是決了聲聞法之義)後開近顯遠明菩薩事(顯本也)涅槃亦是先勝三修(籤斥奪三修。十仙小證○涅槃玄。邪三修者。世人隨邪師教。相續為常。適意為樂。動轉為是我。劣三修者。聲聞依半教。謂三界無常。諸有非樂。一切空無我無我所。勝三修者。依佛勝教破於劣修。以常樂我。斥諸比丘無常苦空無我虛偽不真。法身常恒無有變易。歡娛受樂具入自在。如是修者入祕密藏○涅槃經云。闍提首那等十外道)斷奠聲聞入祕密藏(開迹也)後三十六問明菩薩事(顯本也。籤文。廣辨菩薩五行十功。已上釋同)又涅槃臨滅更扶三藏。誡約將來。使末代鈍根不於佛法起斷滅見。廣開常宗破此顛倒。令佛法久住。如此等事。其意則別(玄文已上釋異。籤云。起謂正說初分。盡謂正說末分。法華以本迹二門為初後二分。初則開權顯實斷奠聲聞。後明本門增道損生。重更辨前開權作主久遠成佛。故涅槃正說。開為四段。初純陀品云。明涅槃施斷奠二修。二長壽品去四品。明涅槃義。三現病品去五品。明涅槃行。四師子吼品去三品。明涅槃用。故知初三斷奠聲聞。後但明於涅槃義用。是故二經起盡是同)。
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經云。從摩訶般若出大涅槃。故合法華為第五時(四教儀)。
經云。從摩訶般若出大涅槃。故合法華為第五時(四教儀)。
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五十三年(壬申)佛先往忉利天。三月安居。遣文殊詣母所。暫屈禮敬三寶。摩耶夫人聞之。乳自流出。直至佛口。即與文殊俱至佛所。佛為說法得須陀洹果。三月將盡欲出涅槃。帝釋作三道寶階。佛與母別。大眾導從。下還祇洹(佛升忉利經)。
五十三年(壬申)佛先往忉利天。三月安居。遣文殊詣母所。暫屈禮敬三寶。摩耶夫人聞之。乳自流出。直至佛口。即與文殊俱至佛所。佛為說法得須陀洹果。三月將盡欲出涅槃。帝釋作三道寶階。佛與母別。大眾導從。下還祇洹(佛升忉利經)。
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述曰。案行法經。却後三月我當涅槃。則知說行法。在辛未十一月望。案升忉利經。三月安居。則知說行法畢。即日往忉利。案此經。三月將盡欲入涅槃。則知此年二月十四日下閻浮提。十五日入涅槃。
述曰。案行法經。却後三月我當涅槃。則知說行法。在辛未十一月望。案升忉利經。三月安居。則知說行法畢。即日往忉利。案此經。三月將盡欲入涅槃。則知此年二月十四日下閻浮提。十五日入涅槃。
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時優填王(拘睒彌國)戀慕世尊。鑄金為像。聞佛當下寶階。象載金像來迎世尊。金像上下猶如生佛。雨華放光為佛作禮。世尊合掌語像。我滅度後。我諸弟子以付囑汝(觀佛三昧經○案增一阿含經。帝釋請佛。升忉利天為母說法。優填王思覩如來。即以旃檀作如來像。高至五尺。波斯匿王。聞之以紫磨金作像。亦高五尺。時閻浮提始有二像。又西域記。優填王。請目連。以神力。接工人上天。親[目*(日/目)]妙相。用旃檀雕像)佛姨母摩訶波闍波提(此云大愛道)不忍見如來滅度。與五百除饉女禮佛。退還精舍。各在空中。作十八變。同時泥洹。佛令阿難入城遍告理家(優婆塞受戒在家者)作五百梓材。闍維畢取舍利。造廟供養(佛母泥洹經)佛躬舉床一脚。阿難舉一脚。飛在虛空往至冢間。四部大眾各舉五百比丘尼(增一阿含經○案智度論。四天王舉床。佛在前擎爐燒香供養。為報恩故)。
時優填王(拘睒彌國)戀慕世尊。鑄金為像。聞佛當下寶階。象載金像來迎世尊。金像上下猶如生佛。雨華放光為佛作禮。世尊合掌語像。我滅度後。我諸弟子以付囑汝(觀佛三昧經○案增一阿含經。帝釋請佛。升忉利天為母說法。優填王思覩如來。即以旃檀作如來像。高至五尺。波斯匿王。聞之以紫磨金作像。亦高五尺。時閻浮提始有二像。又西域記。優填王。請目連。以神力。接工人上天。親[目*(日/目)]妙相。用旃檀雕像)佛姨母摩訶波闍波提(此云大愛道)不忍見如來滅度。與五百除饉女禮佛。退還精舍。各在空中。作十八變。同時泥洹。佛令阿難入城遍告理家(優婆塞受戒在家者)作五百梓材。闍維畢取舍利。造廟供養(佛母泥洹經)佛躬舉床一脚。阿難舉一脚。飛在虛空往至冢間。四部大眾各舉五百比丘尼(增一阿含經○案智度論。四天王舉床。佛在前擎爐燒香供養。為報恩故)。
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梁祐律師曰。姨母之德均為所生。是故持舉之。重爰酬鞠育。將以厲後世無恩之人也(釋迦譜)。
梁祐律師曰。姨母之德均為所生。是故持舉之。重爰酬鞠育。將以厲後世無恩之人也(釋迦譜)。
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舍利弗目犍連。不忍見佛涅槃。遂先入滅。七萬阿羅漢亦同時入滅。時四輩弟子莫不荒亂。如來以神通力化作二弟子在佛左右。眾生歡喜憂惱即除(薩婆多論)。
舍利弗目犍連。不忍見佛涅槃。遂先入滅。七萬阿羅漢亦同時入滅。時四輩弟子莫不荒亂。如來以神通力化作二弟子在佛左右。眾生歡喜憂惱即除(薩婆多論)。
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述曰。身子不忍見佛涅槃。故先入滅。而涅槃疏引大經則云。身子見佛涅槃不憂。常住不喜。是知開顯之義。不同附小之文。
述曰。身子不忍見佛涅槃。故先入滅。而涅槃疏引大經則云。身子見佛涅槃不憂。常住不喜。是知開顯之義。不同附小之文。
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今日座中無央數眾。或見如來入般涅槃(像法決疑經)。
今日座中無央數眾。或見如來入般涅槃(像法決疑經)。
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二月十五日。佛在拘尸那城(此云三角)力士生地娑羅雙樹間。臨涅槃時。出大音聲普告大眾。今日世尊將欲涅槃。一切眾生若有所疑。今悉可問為最後問。時世尊晨朝從面門放種種光。遍照十方。六趣眾生共相謂言。當疾往詣勸進如來。莫般涅槃(涅槃經)。
二月十五日。佛在拘尸那城(此云三角)力士生地娑羅雙樹間。臨涅槃時。出大音聲普告大眾。今日世尊將欲涅槃。一切眾生若有所疑。今悉可問為最後問。時世尊晨朝從面門放種種光。遍照十方。六趣眾生共相謂言。當疾往詣勸進如來。莫般涅槃(涅槃經)。
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述曰。如來以聲光普告大眾。而六趣之中。有能相謂勸請者。蓋是大權示現主首之倫。故能次第轉告三塗實報之眾。故此經列眾。有稱諸天八部師象鳥獸。皆名為王者。此意可知。
述曰。如來以聲光普告大眾。而六趣之中。有能相謂勸請者。蓋是大權示現主首之倫。故能次第轉告三塗實報之眾。故此經列眾。有稱諸天八部師象鳥獸。皆名為王者。此意可知。
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時弟子四眾。諸大菩薩。閻浮諸王。大臣長者。四天王諸天子。八部諸王。山海諸王。師子象王。諸鳥獸王。唯除迦葉阿難二眾及阿闍世王(佛以聲光召五十二眾。時迦葉在耆山。阿難在娑羅林外。為諸魔所惱。闍王害父身生惡瘡。諸佛懺悔即還本宮。都不覺知如來涅槃○見涅槃後分經)各持供具詣佛供養。皆默不受。是時會中優婆塞純陀白言。我等欲從如來求將來食。惟願哀閔受我微供。佛云。我今受汝最後供養。令汝具足檀波羅密。純陀白言。雖知如來方便示現涅槃。而我不能不懷苦惱。佛讚善哉。能知如來示同眾生方便涅槃。時天龍八部勸請如來。唯願久住不入涅槃。世尊。為說伊字三點。如來之身解脫般若三法。如世伊字(梵書i字三點不縱不橫)時諸比丘請說無常苦空無我。佛說出世常樂我淨世間四顛倒法。諸比丘言。如來永無四倒。了知常樂我淨。何故不住一劫半劫。教導我等舍離四倒。佛言。我今所有無上正法。悉已付囑摩訶迦葉。當為汝等作大依止。猶如如來(云云)。佛告大眾。今以正法付囑國王大臣及四部眾。應當勸厲諸學人令得增上戒定慧。若有不學是三品法。懈怠破戒毀正法者。大臣四部眾應當苦治(涅槃經)。
時弟子四眾。諸大菩薩。閻浮諸王。大臣長者。四天王諸天子。八部諸王。山海諸王。師子象王。諸鳥獸王。唯除迦葉阿難二眾及阿闍世王(佛以聲光召五十二眾。時迦葉在耆山。阿難在娑羅林外。為諸魔所惱。闍王害父身生惡瘡。諸佛懺悔即還本宮。都不覺知如來涅槃○見涅槃後分經)各持供具詣佛供養。皆默不受。是時會中優婆塞純陀白言。我等欲從如來求將來食。惟願哀閔受我微供。佛云。我今受汝最後供養。令汝具足檀波羅密。純陀白言。雖知如來方便示現涅槃。而我不能不懷苦惱。佛讚善哉。能知如來示同眾生方便涅槃。時天龍八部勸請如來。唯願久住不入涅槃。世尊。為說伊字三點。如來之身解脫般若三法。如世伊字(梵書i字三點不縱不橫)時諸比丘請說無常苦空無我。佛說出世常樂我淨世間四顛倒法。諸比丘言。如來永無四倒。了知常樂我淨。何故不住一劫半劫。教導我等舍離四倒。佛言。我今所有無上正法。悉已付囑摩訶迦葉。當為汝等作大依止。猶如如來(云云)。佛告大眾。今以正法付囑國王大臣及四部眾。應當勸厲諸學人令得增上戒定慧。若有不學是三品法。懈怠破戒毀正法者。大臣四部眾應當苦治(涅槃經)。
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述曰。佛告諸比丘。所有正法悉已付囑迦葉。此為正付法。以迦葉能繼世傳持也。又云今以正法付囑王臣四眾。此是旁付法。以在官能治人護法也。
述曰。佛告諸比丘。所有正法悉已付囑迦葉。此為正付法。以迦葉能繼世傳持也。又云今以正法付囑王臣四眾。此是旁付法。以在官能治人護法也。
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佛告大眾。從今日始不聽聲聞弟子食肉(涅槃經)。
佛告大眾。從今日始不聽聲聞弟子食肉(涅槃經)。
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述曰。梵網制菩薩不應食肉。鹿苑之際小乘病開魚肉。楞伽則不應菩薩食肉。釋籤謂在四含後為漸制之始。既云菩薩不應食肉。故知小教仍開。今涅槃始。不聽聲聞弟子食肉。從今日始。則知大小俱制。正是扶律之意。末代出家可不知奉。
述曰。梵網制菩薩不應食肉。鹿苑之際小乘病開魚肉。楞伽則不應菩薩食肉。釋籤謂在四含後為漸制之始。既云菩薩不應食肉。故知小教仍開。今涅槃始。不聽聲聞弟子食肉。從今日始。則知大小俱制。正是扶律之意。末代出家可不知奉。
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阿闍世王。既害父已身生惡瘡。邪見六臣惑言六師能治王病。耆婆白言。唯佛能治。王聞佛欲涅槃。悶絕躄地。世尊大悲。入月愛三昧放清涼光。往照王身身瘡即愈。王與夫人國民五十八萬。往拘尸城。佛為說法。所有重罪即時微薄。王及夫人婇女皆同發菩提心。遶佛三匝辭退還宮。
阿闍世王。既害父已身生惡瘡。邪見六臣惑言六師能治王病。耆婆白言。唯佛能治。王聞佛欲涅槃。悶絕躄地。世尊大悲。入月愛三昧放清涼光。往照王身身瘡即愈。王與夫人國民五十八萬。往拘尸城。佛為說法。所有重罪即時微薄。王及夫人婇女皆同發菩提心。遶佛三匝辭退還宮。
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佛告憍陳如。阿難何在。陳如答言。在娑羅林外。去此大會十二由旬。為六萬四千億魔之所嬈亂。是諸魔眾悉自變身為如來像宣說一切諸法示現神通。阿難念言。如是神變將非佛所作邪。阿難入魔羂故。極受大苦。以是因緣不來至此。佛告文殊。阿難吾弟。給事我來二十餘年。所可聞法具足受持。喻如瀉水置之一器。是故我今顧問何在。欲令受持是涅槃經。今為諸魔所惱。汝持是大陀羅尼可往救護。文殊受已至阿難所。魔王聞呪。悉發菩提心捨於魔業。即放阿難歸至佛所(涅槃經)。
佛告憍陳如。阿難何在。陳如答言。在娑羅林外。去此大會十二由旬。為六萬四千億魔之所嬈亂。是諸魔眾悉自變身為如來像宣說一切諸法示現神通。阿難念言。如是神變將非佛所作邪。阿難入魔羂故。極受大苦。以是因緣不來至此。佛告文殊。阿難吾弟。給事我來二十餘年。所可聞法具足受持。喻如瀉水置之一器。是故我今顧問何在。欲令受持是涅槃經。今為諸魔所惱。汝持是大陀羅尼可往救護。文殊受已至阿難所。魔王聞呪。悉發菩提心捨於魔業。即放阿難歸至佛所(涅槃經)。
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述曰。阿難初為摩登伽女所攝。佛勅文殊。將呪往救。所以為宣說首楞嚴大定之發起。後於娑羅林外為魔所嬈。佛勅文殊。將呪往救。所以為魔王發菩提心捨於魔業之緣起。未可以聲聞小果為之籌量。至言侍佛左右。唯證三果。滅後結集方證四果。此皆阿難用方便道特留殘結耳。內祕菩薩外現聲聞。佛為授記山海慧自在通王佛。當約此意以為之論。
述曰。阿難初為摩登伽女所攝。佛勅文殊。將呪往救。所以為宣說首楞嚴大定之發起。後於娑羅林外為魔所嬈。佛勅文殊。將呪往救。所以為魔王發菩提心捨於魔業之緣起。未可以聲聞小果為之籌量。至言侍佛左右。唯證三果。滅後結集方證四果。此皆阿難用方便道特留殘結耳。內祕菩薩外現聲聞。佛為授記山海慧自在通王佛。當約此意以為之論。
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佛告阿難。是娑羅林外有一梵志。名須跋陀羅。年百二十。雖得五通未捨憍慢。汝可往彼語云。如來出世如優曇華。於今中夜當般涅槃。若用所作可及時作。阿難受勅往作是語。須跋陀羅言。善哉。即與阿難還至佛所。聞佛說法得阿羅漢(涅槃經)既證果已白言。世尊。惟願少住教誡莫般涅槃。世尊默然不許。須跋陀羅不忍見如來涅槃。即先入滅。佛告大眾。自我得道度憍陳如。最後須跋陀羅。吾事究竟無復施為(涅槃後分)時阿難以阿泥樓豆語咨啟四問。佛告阿難。如汝所問。六群比丘。惡性車匿。行污他家。云何共住。我涅槃後車匿比丘。漸當調伏捨本惡性。佛去世後以何為師者。尸波羅戒是汝大師。佛涅槃後依何住者。依四念處嚴心而住。觀身性相同於虛空。名身念處。觀受不在內外中間。名受念處。觀心但有名字名字性離。名心念處。觀法不得善法不得不善法。名法念處。一切行者。應當依此四念處住。如來滅後結集法藏。一切經初安何等語者。當安如是我聞一時佛住某方某處與諸四眾而說是經(涅槃後分)時阿難請問。如來般涅槃後云何殯葬。佛言。當如轉輪聖王葬法。用白㲲纏身。塗以末香。金棺鐵槨。持盛王身。灌以酥油。香薪燒之。火盡收取骨末。起塔表剎。見者悲喜。思王正治。我今聖王亦復如是。我此國土未來眾生。水葬火葬塔冢之葬。其事為多。閻浮界內有震旦國。我遣三聖在中化導。人民慈哀禮義具足(冢墓因緣經○止觀我遣三聖化彼振旦。輔行仁義先驅真道後啟。清淨法行經。光淨菩薩彼稱孔子。迦葉菩薩彼稱老子。月光菩薩彼稱顏回)。
佛告阿難。是娑羅林外有一梵志。名須跋陀羅。年百二十。雖得五通未捨憍慢。汝可往彼語云。如來出世如優曇華。於今中夜當般涅槃。若用所作可及時作。阿難受勅往作是語。須跋陀羅言。善哉。即與阿難還至佛所。聞佛說法得阿羅漢(涅槃經)既證果已白言。世尊。惟願少住教誡莫般涅槃。世尊默然不許。須跋陀羅不忍見如來涅槃。即先入滅。佛告大眾。自我得道度憍陳如。最後須跋陀羅。吾事究竟無復施為(涅槃後分)時阿難以阿泥樓豆語咨啟四問。佛告阿難。如汝所問。六群比丘。惡性車匿。行污他家。云何共住。我涅槃後車匿比丘。漸當調伏捨本惡性。佛去世後以何為師者。尸波羅戒是汝大師。佛涅槃後依何住者。依四念處嚴心而住。觀身性相同於虛空。名身念處。觀受不在內外中間。名受念處。觀心但有名字名字性離。名心念處。觀法不得善法不得不善法。名法念處。一切行者。應當依此四念處住。如來滅後結集法藏。一切經初安何等語者。當安如是我聞一時佛住某方某處與諸四眾而說是經(涅槃後分)時阿難請問。如來般涅槃後云何殯葬。佛言。當如轉輪聖王葬法。用白㲲纏身。塗以末香。金棺鐵槨。持盛王身。灌以酥油。香薪燒之。火盡收取骨末。起塔表剎。見者悲喜。思王正治。我今聖王亦復如是。我此國土未來眾生。水葬火葬塔冢之葬。其事為多。閻浮界內有震旦國。我遣三聖在中化導。人民慈哀禮義具足(冢墓因緣經○止觀我遣三聖化彼振旦。輔行仁義先驅真道後啟。清淨法行經。光淨菩薩彼稱孔子。迦葉菩薩彼稱老子。月光菩薩彼稱顏回)。
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佛說涅槃時。有萬五千億人。於是經中不生信心。是人於未來亦當得信。
佛說涅槃時。有萬五千億人。於是經中不生信心。是人於未來亦當得信。
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述曰。此見妙句。未知據何文。此等極鈍根人。即是末代出家。具正信學佛法者。我輩何幸得預此流。
述曰。此見妙句。未知據何文。此等極鈍根人。即是末代出家。具正信學佛法者。我輩何幸得預此流。
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如來臨入涅槃。諸天大眾皆來供養。唯螺髻梵王不來覲省。時諸大眾惡其我慢。使百千呪僊往彼令取。乃見種種不淨而為城塹。犯呪而死。復策無量金剛持呪而去。乃至七日無人取得。大眾悲哀說偈。如來即以大遍知神力。隨左心化出不壞金剛。於大眾中顯大神通。三千世界六反震動。即騰身至梵王所。指彼穢物變為大地。報梵王言。汝大愚癡如來欲入涅槃。汝何不去。即以金剛不壞之力。微以指之。梵王發心至如來所(穢迹金剛靈要門○題稱穢迹者。如經云。金剛指梵王穢物變為大地。所謂以神通變其穢境。故得名之為穢迹金剛)。
如來臨入涅槃。諸天大眾皆來供養。唯螺髻梵王不來覲省。時諸大眾惡其我慢。使百千呪僊往彼令取。乃見種種不淨而為城塹。犯呪而死。復策無量金剛持呪而去。乃至七日無人取得。大眾悲哀說偈。如來即以大遍知神力。隨左心化出不壞金剛。於大眾中顯大神通。三千世界六反震動。即騰身至梵王所。指彼穢物變為大地。報梵王言。汝大愚癡如來欲入涅槃。汝何不去。即以金剛不壞之力。微以指之。梵王發心至如來所(穢迹金剛靈要門○題稱穢迹者。如經云。金剛指梵王穢物變為大地。所謂以神通變其穢境。故得名之為穢迹金剛)。
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世尊將入涅槃。是時中夜寂然無聲。為諸弟子略說法要。汝等比丘於我滅後當尊重珍敬波羅提木叉。當知此則是汝大師。若我住世無異此也(遺教經)。
世尊將入涅槃。是時中夜寂然無聲。為諸弟子略說法要。汝等比丘於我滅後當尊重珍敬波羅提木叉。當知此則是汝大師。若我住世無異此也(遺教經)。
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佛告眾曰。我雖在此閻浮提中。數數示現入於涅槃。實不畢竟涅槃。是故當知。是常住法不變易法(涅槃經)時世尊於七寶床右脇而臥。頭枕北方足指南方。面向西方後背東方。如來中夜寂然無聲。於是時頃便般涅槃。娑羅樹林四雙八隻。入涅槃已東西二雙合為一樹。南北二雙合為一樹。垂覆寶床蓋於如來。慘然變白猶如白鶴大眾哀聲普震一切世界(涅槃後分)時一切人民即入城中。作七寶金棺。栴檀沈水香花幡蓋。至如來前而申供養。大眾悲哽。共扶如來入金棺中。遣四力士請棺入城力不能勝。乃至遣十六力士亦不能勝。時阿泥樓豆語力士言。縱使盡城內人共舉佛棺。亦不可得。當須大眾諸天助汝舉棺。乃得入城。所言未既。帝釋即持寶蓋。垂在空中。乃至色界諸天。皆如帝釋供養聖棺世尊大悲。即自舉棺升空。高一多羅樹。從西門入從東門出。從南門入從北門出。如是左右遶城經於七匝。徐徐空行至荼毘所。下七寶床。時四天王各持天上栴檀沈水各五百根。乃至第六諸天世間大眾。各持栴檀沈水至荼毘所(涅槃後分)二月二十二日。如來涅槃已經七日。將欲出棺。大眾哀泣。共扶如來至七寶床香水灌洗。妙兜羅綿。纏頭至足。白㲲千張。次第纏身。共扶如來入寶棺中。以妙香木成大香樓。舉棺樓上。大眾各持香炬至香樓所。皆悉滅沒(後分)阿那律升忉利天以告摩耶夫人。摩耶自天而下。棺自為開。世尊起合掌曰。遠屈下來。復語阿難曰。汝當知為後世不孝眾生故。從金棺出問訊於母(摩耶夫人經)。
佛告眾曰。我雖在此閻浮提中。數數示現入於涅槃。實不畢竟涅槃。是故當知。是常住法不變易法(涅槃經)時世尊於七寶床右脇而臥。頭枕北方足指南方。面向西方後背東方。如來中夜寂然無聲。於是時頃便般涅槃。娑羅樹林四雙八隻。入涅槃已東西二雙合為一樹。南北二雙合為一樹。垂覆寶床蓋於如來。慘然變白猶如白鶴大眾哀聲普震一切世界(涅槃後分)時一切人民即入城中。作七寶金棺。栴檀沈水香花幡蓋。至如來前而申供養。大眾悲哽。共扶如來入金棺中。遣四力士請棺入城力不能勝。乃至遣十六力士亦不能勝。時阿泥樓豆語力士言。縱使盡城內人共舉佛棺。亦不可得。當須大眾諸天助汝舉棺。乃得入城。所言未既。帝釋即持寶蓋。垂在空中。乃至色界諸天。皆如帝釋供養聖棺世尊大悲。即自舉棺升空。高一多羅樹。從西門入從東門出。從南門入從北門出。如是左右遶城經於七匝。徐徐空行至荼毘所。下七寶床。時四天王各持天上栴檀沈水各五百根。乃至第六諸天世間大眾。各持栴檀沈水至荼毘所(涅槃後分)二月二十二日。如來涅槃已經七日。將欲出棺。大眾哀泣。共扶如來至七寶床香水灌洗。妙兜羅綿。纏頭至足。白㲲千張。次第纏身。共扶如來入寶棺中。以妙香木成大香樓。舉棺樓上。大眾各持香炬至香樓所。皆悉滅沒(後分)阿那律升忉利天以告摩耶夫人。摩耶自天而下。棺自為開。世尊起合掌曰。遠屈下來。復語阿難曰。汝當知為後世不孝眾生故。從金棺出問訊於母(摩耶夫人經)。
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時大迦葉與五百弟子在耆闍崛山。去拘尸城五十由旬(案赴佛涅槃經云。迦葉在伊茶梨山。去舍衛二萬六千里。教授一千弟子。此蓋部別不同。當以涅槃後分所出為正)迦葉於正受中心驚身顫。從定中出見地大動。即知如來已入涅槃。即將弟子往拘尸城至佛棺所。如來大悲。為迦葉故棺自然開。顯出真金紫磨堅固色身。迦葉哀哽。即以香水灌洗。千㲲纏身。棺開即閉。迦葉說偈。如來復現雙足千輻輪相出於棺外。迦葉禮讚金剛雙足。還自入棺。從心胸中火涌棺外。漸漸荼毘。經於七日。香樓乃盡(後分○案處胎經迦葉執火以然香薪。此部別不同。當以後分所出為正)佛滅度已。始經七日。大迦葉告五百阿羅漢。令詣十方世界盡集六通阿羅漢。得八億八千眾。於雙樹間聽受法言(處胎經)。
時大迦葉與五百弟子在耆闍崛山。去拘尸城五十由旬(案赴佛涅槃經云。迦葉在伊茶梨山。去舍衛二萬六千里。教授一千弟子。此蓋部別不同。當以涅槃後分所出為正)迦葉於正受中心驚身顫。從定中出見地大動。即知如來已入涅槃。即將弟子往拘尸城至佛棺所。如來大悲。為迦葉故棺自然開。顯出真金紫磨堅固色身。迦葉哀哽。即以香水灌洗。千㲲纏身。棺開即閉。迦葉說偈。如來復現雙足千輻輪相出於棺外。迦葉禮讚金剛雙足。還自入棺。從心胸中火涌棺外。漸漸荼毘。經於七日。香樓乃盡(後分○案處胎經迦葉執火以然香薪。此部別不同。當以後分所出為正)佛滅度已。始經七日。大迦葉告五百阿羅漢。令詣十方世界盡集六通阿羅漢。得八億八千眾。於雙樹間聽受法言(處胎經)。
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分舍利
分舍利
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序曰。智者有言。此舍利者。是戒定慧之所熏修。究其為義。則有生法全碎之辨。我不滅度常在靈山。此豈非法身全身乎。今論涅槃之後八萬四千。則唯示生碎二身爾。如來久遠劫來數數出現。蓋將開生身之迹。以顯法身之本。即碎身之狹以見全身之遍。大權益物可勝思議者哉。
序曰。智者有言。此舍利者。是戒定慧之所熏修。究其為義。則有生法全碎之辨。我不滅度常在靈山。此豈非法身全身乎。今論涅槃之後八萬四千。則唯示生碎二身爾。如來久遠劫來數數出現。蓋將開生身之迹。以顯法身之本。即碎身之狹以見全身之遍。大權益物可勝思議者哉。
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二月二十九日。如來荼毘已經七日。帝釋開棺取佛右牙。天上起塔。有二捷疾羅剎。盜取佛牙一雙。時城內大眾收取舍利滿八金壜。入拘尸城七日供養(後分○舍利此云骨身)。
二月二十九日。如來荼毘已經七日。帝釋開棺取佛右牙。天上起塔。有二捷疾羅剎。盜取佛牙一雙。時城內大眾收取舍利滿八金壜。入拘尸城七日供養(後分○舍利此云骨身)。
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三月六日。如來本生眷屬迦毘羅國王(父王淨飯二子。一孫。既俱出家。父王問佛云。國嗣永絕。則知既崩之後無復繼者。今此迦毘羅王。蓋是國人。立兄弟之子為其後。故今云本生眷屬也)諸釋種等。經三七日。知佛涅槃入拘尸城。請求舍利不果所請。阿闍世王詣佛懺悔。洗蕩身瘡極重罪滅。即還本宮。於涅槃夜夢見月落。召問諸臣。答言。是佛涅槃之相。王即將臣從至拘尸城。請求舍利不果所請。時毘離外道名王。阿勒迦羅王。毘耨不畏王。遮羅迦羅王。波肩羅王。各將臣從入拘尸城。請求一分舍利還國供養不果所請(後分○已上七國。并拘尸那為八國)時八國王共爭舍利。有大臣優波吉諫八國王。時帝釋化作人語。我等諸天亦應有分。阿耨達龍王言。我等亦應有分。若不見與力足相敵。時優波吉告言。諸君且止。此舍利宜共分之。何須見諍。即分舍利而為三分。一分諸天。一分龍王。一分八王(處胎經)八國共分舍利。闍王得八萬四千數。又別得口髭還國。道逢難頭禾龍王。從求舍利。闍王不與。龍言。我力能壞汝國土。闍王怖畏。即以佛髭與之。龍王於須彌山下起水精塔。闍王還國。以紫金函盛舍利。作千歲燈。於五恒河水中作塔藏之(阿育王經)。
三月六日。如來本生眷屬迦毘羅國王(父王淨飯二子。一孫。既俱出家。父王問佛云。國嗣永絕。則知既崩之後無復繼者。今此迦毘羅王。蓋是國人。立兄弟之子為其後。故今云本生眷屬也)諸釋種等。經三七日。知佛涅槃入拘尸城。請求舍利不果所請。阿闍世王詣佛懺悔。洗蕩身瘡極重罪滅。即還本宮。於涅槃夜夢見月落。召問諸臣。答言。是佛涅槃之相。王即將臣從至拘尸城。請求舍利不果所請。時毘離外道名王。阿勒迦羅王。毘耨不畏王。遮羅迦羅王。波肩羅王。各將臣從入拘尸城。請求一分舍利還國供養不果所請(後分○已上七國。并拘尸那為八國)時八國王共爭舍利。有大臣優波吉諫八國王。時帝釋化作人語。我等諸天亦應有分。阿耨達龍王言。我等亦應有分。若不見與力足相敵。時優波吉告言。諸君且止。此舍利宜共分之。何須見諍。即分舍利而為三分。一分諸天。一分龍王。一分八王(處胎經)八國共分舍利。闍王得八萬四千數。又別得口髭還國。道逢難頭禾龍王。從求舍利。闍王不與。龍言。我力能壞汝國土。闍王怖畏。即以佛髭與之。龍王於須彌山下起水精塔。闍王還國。以紫金函盛舍利。作千歲燈。於五恒河水中作塔藏之(阿育王經)。
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八國舉兵爭求舍利。姓煙婆羅門高聲唱言。當作八分。時拘尸城得第一分。乃至闍王得第八分。各還本國起塔。姓煙婆羅門得盛舍利瓶。還那羅聚落起塔。羅延婆羅門得炭。還國起塔。是時閻浮提始有十塔(十誦律)。
八國舉兵爭求舍利。姓煙婆羅門高聲唱言。當作八分。時拘尸城得第一分。乃至闍王得第八分。各還本國起塔。姓煙婆羅門得盛舍利瓶。還那羅聚落起塔。羅延婆羅門得炭。還國起塔。是時閻浮提始有十塔(十誦律)。
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集三藏
集三藏
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序曰。荊溪論結集三藏。則有三處一千結集。正當最初(佛滅後四月十五日)七百結集為滅後百年。跋闍擅行十爭(周厲王三十四年。見通塞志)五百結集為四百年後。因伽昵吒王請僧論道不同(未檢所出)。然法苑珠林。李長者合論。並依處胎經以滅後七日為五百結集。今案本文。迦葉告五百。正是遣使集眾。未為正結集則當以荊溪之論為正。
序曰。荊溪論結集三藏。則有三處一千結集。正當最初(佛滅後四月十五日)七百結集為滅後百年。跋闍擅行十爭(周厲王三十四年。見通塞志)五百結集為四百年後。因伽昵吒王請僧論道不同(未檢所出)。然法苑珠林。李長者合論。並依處胎經以滅後七日為五百結集。今案本文。迦葉告五百。正是遣使集眾。未為正結集則當以荊溪之論為正。
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四月十五日。大迦葉如是思惟。應當結集三藏令法久住。即住須彌山頂撾銅犍稚(音䖍地。聲論翻為鍾。五分律隨有瓦木銅鐵鳴者。皆名犍地。諸律多作犍槌)說偈曰。佛諸弟子。若念於佛。當報佛恩。莫入涅槃。諸弟子得神力者。皆來集會。迦葉選得千人。皆阿羅漢。唯除阿難。闍王日給千人飯食。中夏安居。三月初十五日說戒時。迦葉入定以天眼觀。阿難一人煩惱未盡。手牽令出。阿難慚泣白言。佛法阿羅漢者不得供給左右使令。以是留殘結不斷耳。大迦葉復言。汝更有罪。汝勸佛度女人出家。使正法減五百年。阿難言。三世諸佛皆有四部。迦葉復言。佛欲涅槃背痛臥言須水。汝不供給。阿難言。是時五百乘車。截流而度水濁不取。迦葉復言。佛問汝。若有人四神足好修。可住壽一劫若減一劫汝應答云佛應住壽一劫若減一劫。佛三問不答。故令世尊早入涅槃。阿難言。魔蔽我心是故不答。迦葉復言。汝與佛𧜼僧伽梨衣(褺徒頰及重衣。即是重疊之義)以足踏上。阿難言。我捉衣時。大風吹墮脚下。非不恭敬。迦葉復言。佛陰藏相。般涅槃後。以示女人。是何可恥。阿難言。我思女人見佛陰藏相。心羞恥女形欲得男身。修行種種佛之德根。非為破戒。迦葉令作六種突吉羅罪僧中悔過(突吉羅。此云惡作。又云應當學)迦葉復言。斷汝漏盡然後來入。阿難思惟諸法求盡殘漏。定力少故不即得道。後夜欲過疲極偃息。仰臥就枕霍然得悟。入金剛定破一切煩惱得六通。後夜到僧堂敲門。迦葉語云。汝從門鑰孔中入來。阿難即以神力從孔中入。禮拜懺悔。迦葉乃云。汝莫嫌恨。還汝本座。阿難禮僧已升師子床(智度論)迦葉告言。佛所說法一言一字勿使有闕。時阿難最初出經。第一胎化藏。第二中陰藏。第三摩訶衍方等藏。第四戒律藏。第五十住菩薩藏。第六雜藏。第七金剛藏。第八佛藏。是為經法具足時。阿難發聲。唱言。我聞如是一時佛住所居處。迦葉大眾。皆悉墮淚。咄嗟老死如幻如化。昨日見佛今日已稱我聞(處胎經)。
四月十五日。大迦葉如是思惟。應當結集三藏令法久住。即住須彌山頂撾銅犍稚(音䖍地。聲論翻為鍾。五分律隨有瓦木銅鐵鳴者。皆名犍地。諸律多作犍槌)說偈曰。佛諸弟子。若念於佛。當報佛恩。莫入涅槃。諸弟子得神力者。皆來集會。迦葉選得千人。皆阿羅漢。唯除阿難。闍王日給千人飯食。中夏安居。三月初十五日說戒時。迦葉入定以天眼觀。阿難一人煩惱未盡。手牽令出。阿難慚泣白言。佛法阿羅漢者不得供給左右使令。以是留殘結不斷耳。大迦葉復言。汝更有罪。汝勸佛度女人出家。使正法減五百年。阿難言。三世諸佛皆有四部。迦葉復言。佛欲涅槃背痛臥言須水。汝不供給。阿難言。是時五百乘車。截流而度水濁不取。迦葉復言。佛問汝。若有人四神足好修。可住壽一劫若減一劫汝應答云佛應住壽一劫若減一劫。佛三問不答。故令世尊早入涅槃。阿難言。魔蔽我心是故不答。迦葉復言。汝與佛𧜼僧伽梨衣(褺徒頰及重衣。即是重疊之義)以足踏上。阿難言。我捉衣時。大風吹墮脚下。非不恭敬。迦葉復言。佛陰藏相。般涅槃後。以示女人。是何可恥。阿難言。我思女人見佛陰藏相。心羞恥女形欲得男身。修行種種佛之德根。非為破戒。迦葉令作六種突吉羅罪僧中悔過(突吉羅。此云惡作。又云應當學)迦葉復言。斷汝漏盡然後來入。阿難思惟諸法求盡殘漏。定力少故不即得道。後夜欲過疲極偃息。仰臥就枕霍然得悟。入金剛定破一切煩惱得六通。後夜到僧堂敲門。迦葉語云。汝從門鑰孔中入來。阿難即以神力從孔中入。禮拜懺悔。迦葉乃云。汝莫嫌恨。還汝本座。阿難禮僧已升師子床(智度論)迦葉告言。佛所說法一言一字勿使有闕。時阿難最初出經。第一胎化藏。第二中陰藏。第三摩訶衍方等藏。第四戒律藏。第五十住菩薩藏。第六雜藏。第七金剛藏。第八佛藏。是為經法具足時。阿難發聲。唱言。我聞如是一時佛住所居處。迦葉大眾。皆悉墮淚。咄嗟老死如幻如化。昨日見佛今日已稱我聞(處胎經)。
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阿難身與佛相似。短佛三指。初登高座眾起三疑。或疑世尊重出。或疑他方佛來。或疑阿難成佛。及唱我聞三疑俱遣(妙句)阿難集法藏自云。佛初轉法輪。我是時不見。如是展轉聞(句引智論)舊云。阿難得佛覺三昧。力自能聞(記云。佛加覺力。故名佛覺○舍利弗問經。阿難修不忘禪。得佛覺三昧。力自能聞)又未聞經願佛重說。故佛口密為說。阿難親承佛旨。如仰完器。傳以化人。以瀉異瓶。佛已涅槃。從金棺出金臂。重為現入胎之相。諸經皆聞(妙句)胎相尚聞。況後諸經(句記○此即追現入胎。乃至轉法輪等相。使阿難給侍。二十年已前諸經。皆得以聞之也)阿難面於佛前自聞授記。即時憶念過去諸佛法藏。通達無礙如今所聞。亦識本願(法華學無學記品)。
阿難身與佛相似。短佛三指。初登高座眾起三疑。或疑世尊重出。或疑他方佛來。或疑阿難成佛。及唱我聞三疑俱遣(妙句)阿難集法藏自云。佛初轉法輪。我是時不見。如是展轉聞(句引智論)舊云。阿難得佛覺三昧。力自能聞(記云。佛加覺力。故名佛覺○舍利弗問經。阿難修不忘禪。得佛覺三昧。力自能聞)又未聞經願佛重說。故佛口密為說。阿難親承佛旨。如仰完器。傳以化人。以瀉異瓶。佛已涅槃。從金棺出金臂。重為現入胎之相。諸經皆聞(妙句)胎相尚聞。況後諸經(句記○此即追現入胎。乃至轉法輪等相。使阿難給侍。二十年已前諸經。皆得以聞之也)阿難面於佛前自聞授記。即時憶念過去諸佛法藏。通達無礙如今所聞。亦識本願(法華學無學記品)。
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如來在此鐵圍山外。十方諸佛並皆雲集說法。亦名說經。後時文殊召諸菩薩及大阿羅漢。結集大乘法藏。各言某經我從佛聞。須菩提言。金剛般若我從佛聞。故知不局阿難。然阿難則遍聞諸經。餘弟子則偏局當部(淨名疏引智論)。
如來在此鐵圍山外。十方諸佛並皆雲集說法。亦名說經。後時文殊召諸菩薩及大阿羅漢。結集大乘法藏。各言某經我從佛聞。須菩提言。金剛般若我從佛聞。故知不局阿難。然阿難則遍聞諸經。餘弟子則偏局當部(淨名疏引智論)。
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如來滅後。於畢鉢羅窟立三座部主結為三藏。阿難誦出經藏。迦葉誦出論藏。優波離誦出律藏。此即上座部。更有一千賢聖。命婆尸迦。於窟外結集名大眾部。此二部通稱為僧祇律。是為根本(僧祇律○此文分三藏。為三部主。是小乘所出)。
如來滅後。於畢鉢羅窟立三座部主結為三藏。阿難誦出經藏。迦葉誦出論藏。優波離誦出律藏。此即上座部。更有一千賢聖。命婆尸迦。於窟外結集名大眾部。此二部通稱為僧祇律。是為根本(僧祇律○此文分三藏。為三部主。是小乘所出)。
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阿難從佛請願。二十年中所說盡為我說(報恩經)。
阿難從佛請願。二十年中所說盡為我說(報恩經)。
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摩得勒伽論說十二部經。唯方廣部是菩薩藏。十一部是聲聞藏。又佛為菩薩聲聞說出苦道。為菩薩藏聲聞藏。智論云。大迦葉與阿難在香山。撰集三藏為聲聞藏。文殊與阿難。集摩訶衍經為菩薩藏。涅槃云。十一部經二乘所持。方等部為菩薩所持。是以經論略唯二種(妙玄)。
摩得勒伽論說十二部經。唯方廣部是菩薩藏。十一部是聲聞藏。又佛為菩薩聲聞說出苦道。為菩薩藏聲聞藏。智論云。大迦葉與阿難在香山。撰集三藏為聲聞藏。文殊與阿難。集摩訶衍經為菩薩藏。涅槃云。十一部經二乘所持。方等部為菩薩所持。是以經論略唯二種(妙玄)。
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眾經論明教非一。若摩得勒伽有二藏。聲聞藏菩薩藏。又諸經有三藏。十一部是聲聞藏。方廣部是菩薩藏。合十一部。是雜藏。又有四藏者。更開佛藏。菩薩處胎經為八藏。胎化藏。中陰藏。未為阿難說時。即是祕密教。為阿難說後。即是不定教。摩訶衍方等藏即頓教。戒律藏即二藏教。十住藏即方等教。雜藏即通教。金剛藏即別教。佛藏即圓教(胎化即是如來託胎所說諸經。中陰即是如來住胎所說一切諸法)。
眾經論明教非一。若摩得勒伽有二藏。聲聞藏菩薩藏。又諸經有三藏。十一部是聲聞藏。方廣部是菩薩藏。合十一部。是雜藏。又有四藏者。更開佛藏。菩薩處胎經為八藏。胎化藏。中陰藏。未為阿難說時。即是祕密教。為阿難說後。即是不定教。摩訶衍方等藏即頓教。戒律藏即二藏教。十住藏即方等教。雜藏即通教。金剛藏即別教。佛藏即圓教(胎化即是如來託胎所說諸經。中陰即是如來住胎所說一切諸法)。
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世尊滅後百年。毘舍離城。跋闍子比丘。擅行十事聽兩指抄食。得聚落間。得寺內。後聽可。得常法。得受金銀。彼於布薩日。檀越有施金銀。而共分之。如是簡擇一一檢校。乃至十事非法。非毘尼非佛所教。七百阿羅漢。集論法毘尼。故名七百結集(四分律)。
世尊滅後百年。毘舍離城。跋闍子比丘。擅行十事聽兩指抄食。得聚落間。得寺內。後聽可。得常法。得受金銀。彼於布薩日。檀越有施金銀。而共分之。如是簡擇一一檢校。乃至十事非法。非毘尼非佛所教。七百阿羅漢。集論法毘尼。故名七百結集(四分律)。
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贊曰。能仁寂默。成佛久遠。仁賢劫波。乘時利見。一代施化。歸宗開顯。天人群生。咸開宿願。所應度畢。示迹泥洹。不生不滅。常在靈山。未來修學。盈滿世間。共期佛慧。爰獨真丹。
贊曰。能仁寂默。成佛久遠。仁賢劫波。乘時利見。一代施化。歸宗開顯。天人群生。咸開宿願。所應度畢。示迹泥洹。不生不滅。常在靈山。未來修學。盈滿世間。共期佛慧。爰獨真丹。
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佛祖統紀卷第四(終)
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