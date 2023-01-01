佛祖統紀卷第三上 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛祖統紀卷第三上

宋景定四明東湖沙門志磐撰 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 宋景定四明東湖沙門志磐撰

教主釋迦牟尼佛本紀第一之三上 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 教主釋迦牟尼佛本紀第一之三上

轉法輪 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 轉法輪

序曰。說法度人。如來出世之大要。人有利鈍。則法有頓漸。故聞法之人無不悟入。猶夫醫王應病與藥。藥能合宜。則病無不愈。疏不云乎。今佛始終具轉五味法輪。轉此法度人他心令得悟。斯轉法輪之義也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 序曰。說法度人。如來出世之大要。人有利鈍。則法有頓漸。故聞法之人無不悟入。猶夫醫王應病與藥。藥能合宜。則病無不愈。疏不云乎。今佛始終具轉五味法輪。轉此法度人他心令得悟。斯轉法輪之義也。

如來轉法輪。一代五時。則有八教。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如來轉法輪。一代五時。則有八教。

轉法輪者。輪以摧碾為義。如來說法。化轉物心。於法自在。如輪王輪寶運轉無礙。又如來三輪不思議。謂身輪現通。口輪說法。意輪鑑機。能與眾生摧碾一切惑累。法苑云。輪王有二。財輪王者。有四等。金輪千輻。化被四洲。住劫八萬歲時出。銀輪七百五十輻。化三天下。除北洲。銅輪五百輻。化東南二洲。鐵輪二百五十輻。唯化南洲。如阿育王是也。法輪王者。若減百年如來出世是也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 轉法輪者。輪以摧碾為義。如來說法。化轉物心。於法自在。如輪王輪寶運轉無礙。又如來三輪不思議。謂身輪現通。口輪說法。意輪鑑機。能與眾生摧碾一切惑累。法苑云。輪王有二。財輪王者。有四等。金輪千輻。化被四洲。住劫八萬歲時出。銀輪七百五十輻。化三天下。除北洲。銅輪五百輻。化東南二洲。鐵輪二百五十輻。唯化南洲。如阿育王是也。法輪王者。若減百年如來出世是也。

一代者。通指八相。別在五時。五時復有通別。妙玄云。五味半滿。論別別有齊限。論通通於初後。若華嚴別但在初。通則至後。鹿苑已去例此云云。今論一化唯在別義。論五時者。義出三經。謂華嚴三照。涅槃五味。法華信解品。四大弟子領解等文。故文句云。四大弟子深得佛意探領一代五時之教。始終次第。其文出此。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一代者。通指八相。別在五時。五時復有通別。妙玄云。五味半滿。論別別有齊限。論通通於初後。若華嚴別但在初。通則至後。鹿苑已去例此云云。今論一化唯在別義。論五時者。義出三經。謂華嚴三照。涅槃五味。法華信解品。四大弟子領解等文。故文句云。四大弟子深得佛意探領一代五時之教。始終次第。其文出此。

八教者。妙樂云。化儀四教。是判教之大綱。化法四教。是釋義之綱目。是知頓等是判。藏等是釋。如判華嚴為頓。則以別圓釋之。乃至判法華為非頓非漸。以純圓釋之。此今家消經之軌則也。妙樂又云。若消諸經。但用藏等。其文稍通。若釋法華。無頓等八。舉止失措。謂餘經但論當部逗機得益。故未須頓等。若釋法華。須明一代。故用頓等以括始終。輔行云。藏等四教。遍收一切大小乘經。因果顯了。各立教主。各被機緣。始終備足。不過此四。頓等四教。但是如來不思議力。布措藏等。盈縮調停成熟物機。破邪立正引小歸大。廢偏顯圓會權入實故。有諸部五味相生。利物無方適時出沒。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 八教者。妙樂云。化儀四教。是判教之大綱。化法四教。是釋義之綱目。是知頓等是判。藏等是釋。如判華嚴為頓。則以別圓釋之。乃至判法華為非頓非漸。以純圓釋之。此今家消經之軌則也。妙樂又云。若消諸經。但用藏等。其文稍通。若釋法華。無頓等八。舉止失措。謂餘經但論當部逗機得益。故未須頓等。若釋法華。須明一代。故用頓等以括始終。輔行云。藏等四教。遍收一切大小乘經。因果顯了。各立教主。各被機緣。始終備足。不過此四。頓等四教。但是如來不思議力。布措藏等。盈縮調停成熟物機。破邪立正引小歸大。廢偏顯圓會權入實故。有諸部五味相生。利物無方適時出沒。

言五時者。一華嚴時。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 言五時者。一華嚴時。

具云大方廣佛華嚴經。人法譬具足立題。別行玄記云。大方廣是法。佛是舍那果人。華嚴譬諸地因華莊嚴果德(文)此經總有七處九會。會處不一。故以經標名。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具云大方廣佛華嚴經。人法譬具足立題。別行玄記云。大方廣是法。佛是舍那果人。華嚴譬諸地因華莊嚴果德(文)此經總有七處九會。會處不一。故以經標名。

二鹿苑時。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二鹿苑時。

輔行引大論云。如來因地為鹿群主。波羅柰王入山遊獵。有母鹿懷子。當差次供饌。母告鹿主。枉殺其子。鹿主詣王求代。王說偈曰。我實人頭鹿。汝是鹿頭人。以理而為人。不以形為人。我從今日始。不食一切肉。我以無畏施。亦可安汝意。鹿群所居。故名鹿苑。亦名柰苑。從樹立名。亦名仙苑。二仙所住故。此以處標名酬昔行因之地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 輔行引大論云。如來因地為鹿群主。波羅柰王入山遊獵。有母鹿懷子。當差次供饌。母告鹿主。枉殺其子。鹿主詣王求代。王說偈曰。我實人頭鹿。汝是鹿頭人。以理而為人。不以形為人。我從今日始。不食一切肉。我以無畏施。亦可安汝意。鹿群所居。故名鹿苑。亦名柰苑。從樹立名。亦名仙苑。二仙所住故。此以處標名酬昔行因之地。

三方等時。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三方等時。

四教並談曰方。四機俱被曰等。此從法得名。依部教立。故續遺紀云。方等之名有二意。若大經從酪出生酥。譬修多羅出方等。此約第三時。的從部教。即被三乘四教機也。若普賢觀此方等經。是諸佛眼。乃直明圓理。非第三時也(文)普賢方等乃方廣平等之義。諸部大乘談圓理處。並名方等。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四教並談曰方。四機俱被曰等。此從法得名。依部教立。故續遺紀云。方等之名有二意。若大經從酪出生酥。譬修多羅出方等。此約第三時。的從部教。即被三乘四教機也。若普賢觀此方等經。是諸佛眼。乃直明圓理。非第三時也(文)普賢方等乃方廣平等之義。諸部大乘談圓理處。並名方等。

四般若時。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四般若時。

此云智慧。五種不翻中尊貴不翻也。具云摩訶般若。此從經標名。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此云智慧。五種不翻中尊貴不翻也。具云摩訶般若。此從經標名。

五法華涅槃時。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 五法華涅槃時。

二經同明開顯並屬醍醐。故合為一時。此並從經標名。法華具云妙法蓮華經。由妙法有施開廢三者之義。故以蓮華為喻。涅槃者。具云摩訶般涅槃經。此翻大滅度。大即法身。滅即解脫。度即般若。一經始終。純談三德。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二經同明開顯並屬醍醐。故合為一時。此並從經標名。法華具云妙法蓮華經。由妙法有施開廢三者之義。故以蓮華為喻。涅槃者。具云摩訶般涅槃經。此翻大滅度。大即法身。滅即解脫。度即般若。一經始終。純談三德。

是為五時。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是為五時。

五時立名不出三義。華嚴從喻。鹿苑從處。方等般若涅槃從法。法華從法喻。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 五時立名不出三義。華嚴從喻。鹿苑從處。方等般若涅槃從法。法華從法喻。

亦名五味。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 亦名五味。

此有相生濃淡二義。言相生者。妙玄云。初頓之後。次開於漸。故涅槃云。從佛出十二部經。從十二部經出修多羅。譬從牛出乳從乳出酪云云。次第相生不取濃淡。又云。呼為乳者。意不在淡。以初故本故。言濃淡者。義例云。經中五味。惟喻一代五時濃淡。濃淡雖殊皆從牛出。元草堂云。相生喻教。濃淡喻機。喻教則有次第。從頓開漸。漸入轉深終會於圓。喻機則有優劣。初自聾瘂彈訶淘汰。而卒至得記(文)秖一五味作兩番譬。能譬雖通所譬則局。今論一化次第。唯取相生之義。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此有相生濃淡二義。言相生者。妙玄云。初頓之後。次開於漸。故涅槃云。從佛出十二部經。從十二部經出修多羅。譬從牛出乳從乳出酪云云。次第相生不取濃淡。又云。呼為乳者。意不在淡。以初故本故。言濃淡者。義例云。經中五味。惟喻一代五時濃淡。濃淡雖殊皆從牛出。元草堂云。相生喻教。濃淡喻機。喻教則有次第。從頓開漸。漸入轉深終會於圓。喻機則有優劣。初自聾瘂彈訶淘汰。而卒至得記(文)秖一五味作兩番譬。能譬雖通所譬則局。今論一化次第。唯取相生之義。

○三照五時五味之圖 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 ○三照五時五味之圖

華嚴四喻 妙玄合四為三 釋籤開三為五 華嚴例機為五 妙玄五時 涅槃五味 法華五喻 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 華嚴四喻 妙玄合四為三 釋籤開三為五 華嚴例機為五 妙玄五時 涅槃五味 法華五喻

先照諸大山王○──○高山○───○高山○───○菩薩○───○華嚴○───○乳○──○即遣旁人 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 先照諸大山王○──○高山○───○高山○───○菩薩○───○華嚴○───○乳○──○即遣旁人

次照一切大山○─┐ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次照一切大山○─┐

│○幽谷○───○幽谷○──○聲聞○──┐ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 │○幽谷○───○幽谷○──○聲聞○──┐

次照金剛寶山○─┘ ┌─○食時○──○緣覺○──┼─○鹿苑○───○酪○──○密遣二人 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次照金剛寶山○─┘ ┌─○食時○──○緣覺○──┼─○鹿苑○───○酪○──○密遣二人

普照一切大地○──○平地○─┼─○禺中○──○決定善根○┘ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 普照一切大地○──○平地○─┼─○禺中○──○決定善根○┘

│ ┌─○方等○───○生酥○─○過是以後 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 │ ┌─○方等○───○生酥○─○過是以後

└─○正中○──○一切眾生○┼─○般若○───○熟酥○─○長者有疾 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 └─○正中○──○一切眾生○┼─○般若○───○熟酥○─○長者有疾

└─○法華涅槃○─○醍醐○─○汝實我子 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 └─○法華涅槃○─○醍醐○─○汝實我子

華嚴性起品(舊譯)譬如日出先照諸大山王。次照一切大山。次照金剛寶山。然後普照一切大地。日光不作是念。我當先照諸大山王。次第乃至普照大地。但山有高下照有先後。如來亦復如是。成就無量無邊法界智光。先照菩薩。次照緣覺。次照聲聞。次照決定善根眾生。隨應受化(三藏菩薩)然後普照一切眾生云云。又云。譬如日月出現世間。乃至深山幽谷無不普照(玄文合大山寶山為幽谷。其文出此)涅槃經云。佛說二十五三昧。無垢藏菩薩白佛言。如佛所說。諸佛菩薩成就智慧功德。百千萬億。實不可說。我意猶謂不如此經能出阿耨多羅三藐三菩提。佛言譬如從牛出乳。從乳出酪。從酪出生酥。從生酥出熟酥。從熟酥出醍醐。醍醐最上。佛亦如是。從佛出十二部經。從十二部經出九部修多羅。從修多羅出方等典。從般若出大涅槃。醍醐譬於佛性。佛性即是如來。釋籤云。涅槃五味。轉變而秖是一乳。華嚴三照。不同而秖是一日。今演華嚴平地之譬。以對涅槃後之三昧。數雖不等其義宛齊云云。又云。華嚴但云平地。今離彼平地。以譬方等般若法華。方等如食時。般若如禺中。法華如正中。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 華嚴性起品(舊譯)譬如日出先照諸大山王。次照一切大山。次照金剛寶山。然後普照一切大地。日光不作是念。我當先照諸大山王。次第乃至普照大地。但山有高下照有先後。如來亦復如是。成就無量無邊法界智光。先照菩薩。次照緣覺。次照聲聞。次照決定善根眾生。隨應受化(三藏菩薩)然後普照一切眾生云云。又云。譬如日月出現世間。乃至深山幽谷無不普照(玄文合大山寶山為幽谷。其文出此)涅槃經云。佛說二十五三昧。無垢藏菩薩白佛言。如佛所說。諸佛菩薩成就智慧功德。百千萬億。實不可說。我意猶謂不如此經能出阿耨多羅三藐三菩提。佛言譬如從牛出乳。從乳出酪。從酪出生酥。從生酥出熟酥。從熟酥出醍醐。醍醐最上。佛亦如是。從佛出十二部經。從十二部經出九部修多羅。從修多羅出方等典。從般若出大涅槃。醍醐譬於佛性。佛性即是如來。釋籤云。涅槃五味。轉變而秖是一乳。華嚴三照。不同而秖是一日。今演華嚴平地之譬。以對涅槃後之三昧。數雖不等其義宛齊云云。又云。華嚴但云平地。今離彼平地。以譬方等般若法華。方等如食時。般若如禺中。法華如正中。

言八教者。頓漸祕密不定為化儀。藏通別圓為化法。是為八教。化儀如世藥方。化法如辨藥味。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 言八教者。頓漸祕密不定為化儀。藏通別圓為化法。是為八教。化儀如世藥方。化法如辨藥味。

言教者。詮理化物之義。聖人被下之辭。化儀四教。是如來化物之儀式。故喻如藥方。化法四教。是眾生除病之法度。故喻如藥味。化儀等四教下義理。秖是藏通別圓。雖通名為教。其實無別有體。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 言教者。詮理化物之義。聖人被下之辭。化儀四教。是如來化物之儀式。故喻如藥方。化法四教。是眾生除病之法度。故喻如藥味。化儀等四教下義理。秖是藏通別圓。雖通名為教。其實無別有體。

八教文證者。初化儀四教。如華嚴云。初發心時便成正覺。妙玄云。如日初出。先照高山。此如華嚴緣得大益名頓教相。無量義經云。從一清淨道施出二三四。妙玄。次照幽谷。此如三藏。次照平地。此如方等般若。並漸教相。大經或時說深。或時說淺。淨名。佛以一音眾生各解。此不定教。大品我見閻浮提第二法輪轉。大論云。今轉似初轉。此祕密教也。次化法四教者。妙玄引長阿含云。佛說四大教。籤云。但有四。非即藏等也。月燈三昧經明四種修多羅。其中有四種斷無明智。章安私釋以對四教。籤云。與四教義甚相應。然此並是約義以對。未見立名之的。今準四教義引法華云。貪著小乘三藏學者。成論我今正欲論三藏中實義。此並藏教名義。華嚴云。為說圓滿修多羅。大品云。欲以一切種智知一切法。當學般若。法華以平等大慧為大眾說。如所說者皆是真實。涅槃經復有一行是如來行。所謂大般涅槃。大論三智其實一心中得此。並圓教名義。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 八教文證者。初化儀四教。如華嚴云。初發心時便成正覺。妙玄云。如日初出。先照高山。此如華嚴緣得大益名頓教相。無量義經云。從一清淨道施出二三四。妙玄。次照幽谷。此如三藏。次照平地。此如方等般若。並漸教相。大經或時說深。或時說淺。淨名。佛以一音眾生各解。此不定教。大品我見閻浮提第二法輪轉。大論云。今轉似初轉。此祕密教也。次化法四教者。妙玄引長阿含云。佛說四大教。籤云。但有四。非即藏等也。月燈三昧經明四種修多羅。其中有四種斷無明智。章安私釋以對四教。籤云。與四教義甚相應。然此並是約義以對。未見立名之的。今準四教義引法華云。貪著小乘三藏學者。成論我今正欲論三藏中實義。此並藏教名義。華嚴云。為說圓滿修多羅。大品云。欲以一切種智知一切法。當學般若。法華以平等大慧為大眾說。如所說者皆是真實。涅槃經復有一行是如來行。所謂大般涅槃。大論三智其實一心中得此。並圓教名義。

(文)唯通別兩名。遍在諸文。是大師之所義立。如四教義引大品云。薩婆若智三乘同得。中論諸法實相三人共入。此並通教義通者同也。三乘共稟。故名為通。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 (文)唯通別兩名。遍在諸文。是大師之所義立。如四教義引大品云。薩婆若智三乘同得。中論諸法實相三人共入。此並通教義通者同也。三乘共稟。故名為通。

無量義云。摩訶般若。華嚴海空。宣說菩薩歷劫修行。涅槃經明五行。大論不共般若斷於別惑。此並別教義。別者不共之名。八教名義者。直說於大。時部居初名頓。中間三味引小向大名漸。一音異解互不相知名祕密。聞小證大聞大證小名不定。經律論三含藏法義名三藏。三乘共行。利根菩薩通別通圓。故名通。獨菩薩法次第斷證。別前藏通別後圓教。故名別。教理智斷行位因果一切圓融。故名圓。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無量義云。摩訶般若。華嚴海空。宣說菩薩歷劫修行。涅槃經明五行。大論不共般若斷於別惑。此並別教義。別者不共之名。八教名義者。直說於大。時部居初名頓。中間三味引小向大名漸。一音異解互不相知名祕密。聞小證大聞大證小名不定。經律論三含藏法義名三藏。三乘共行。利根菩薩通別通圓。故名通。獨菩薩法次第斷證。別前藏通別後圓教。故名別。教理智斷行位因果一切圓融。故名圓。

○八教對會五時圖 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 ○八教對會五時圖

【圖：T49p0148_01.gif】 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 【圖：T49p0148_01.gif】

妙玄釋如是我聞云。若非超八之如是。安為今經之所聞(文)此當以部教分之。約部則非兼帶之圓。故超八教。若但約教。則今昔圓義更無有二。故籤云。八教中圓教。帶偏明圓。猶屬於漸。今法華圓。開偏顯圓。圓外無法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 妙玄釋如是我聞云。若非超八之如是。安為今經之所聞(文)此當以部教分之。約部則非兼帶之圓。故超八教。若但約教。則今昔圓義更無有二。故籤云。八教中圓教。帶偏明圓。猶屬於漸。今法華圓。開偏顯圓。圓外無法。

初頓教者。即第一華嚴時。從部時味。得名為頓。此謂如來始成正覺。在寂滅道場。四十一位法身大士。及宿世根熟。天龍八部。一時圍遶。如雲籠月。是時如來現盧舍那身。說圓滿修多羅。故言頓教。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初頓教者。即第一華嚴時。從部時味。得名為頓。此謂如來始成正覺。在寂滅道場。四十一位法身大士。及宿世根熟。天龍八部。一時圍遶。如雲籠月。是時如來現盧舍那身。說圓滿修多羅。故言頓教。

頓教者。有約部約教二義。約部則別在華嚴。約教則通於餘時。今此正當約部明頓之教。對下三漸化儀為言也。下文云。從部時味得名為頓是也。華嚴為部。先照為時。乳為味。合此三義為部時味。簡餘時也。下鹿苑時。亦可得云從部時味得名為漸初。此後可例。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 頓教者。有約部約教二義。約部則別在華嚴。約教則通於餘時。今此正當約部明頓之教。對下三漸化儀為言也。下文云。從部時味得名為頓是也。華嚴為部。先照為時。乳為味。合此三義為部時味。簡餘時也。下鹿苑時。亦可得云從部時味得名為漸初。此後可例。

始成正覺者。此約迹中大始而言。非本中初成也。寂滅道場者。寂五住煩惱滅二種生死。見惑一住。思惑分三。塵沙合無明為一住。同居土分段生死。方便實報土變易生死。得道之場。如世治穀之場。除五住糠顯實相米。新譯經菩提道場名異義同。四十一位者。妙玄云。華嚴明三十心十地佛地。為四十一位。以破無明顯中道法性之理。故云法身。法身有二義。毘盧遮那。性德法身。分破無明。至究竟者。名修德法身。今文在修。義兼性德。四念處云。華嚴前無十信後無等覺者。玉慧覺云。不可將部中談位而難經初列眾。蓋華嚴事事談十。故合等覺在十地。如光明記云。華嚴不開等覺。十地即等覺也。今言經初列眾。故有等覺。若前無十信者。華嚴明十梵行。即十信也。故四教義云。十種梵行與圓十信同。今文唯約法身大士。故不列十信。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 始成正覺者。此約迹中大始而言。非本中初成也。寂滅道場者。寂五住煩惱滅二種生死。見惑一住。思惑分三。塵沙合無明為一住。同居土分段生死。方便實報土變易生死。得道之場。如世治穀之場。除五住糠顯實相米。新譯經菩提道場名異義同。四十一位者。妙玄云。華嚴明三十心十地佛地。為四十一位。以破無明顯中道法性之理。故云法身。法身有二義。毘盧遮那。性德法身。分破無明。至究竟者。名修德法身。今文在修。義兼性德。四念處云。華嚴前無十信後無等覺者。玉慧覺云。不可將部中談位而難經初列眾。蓋華嚴事事談十。故合等覺在十地。如光明記云。華嚴不開等覺。十地即等覺也。今言經初列眾。故有等覺。若前無十信者。華嚴明十梵行。即十信也。故四教義云。十種梵行與圓十信同。今文唯約法身大士。故不列十信。

宿世根熟天龍八部者。諸經列眾有龍畜等者。當用涅槃四句料簡。一乘急戒緩。四趣聞法悟道者。二戒急乘緩。著樂人天不聞法者。三乘戒俱急。天人聞法得道者。四乘戒俱緩。四趣不聞法者。今此眾皆是宿世曾聞華嚴。或種或熟。今當得脫之眾。止觀云以三塗身值彌勒佛聞華嚴經。正此義也。八部如常論。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 宿世根熟天龍八部者。諸經列眾有龍畜等者。當用涅槃四句料簡。一乘急戒緩。四趣聞法悟道者。二戒急乘緩。著樂人天不聞法者。三乘戒俱急。天人聞法得道者。四乘戒俱緩。四趣不聞法者。今此眾皆是宿世曾聞華嚴。或種或熟。今當得脫之眾。止觀云以三塗身值彌勒佛聞華嚴經。正此義也。八部如常論。

如雲籠月者。妙玄云。法身眷屬。如陰雲籠月。共降母胎。此喻降胎之相。今四教儀。取喻轉法輪眷屬之相。其義兩可。雲以喻機。月喻教主。仁王經云。十五夜月。闇盡光圓。以喻如來智德漸圓惑闇究盡乃成斷結。盧舍那者。此云淨滿。諸惡盡故淨。萬德圓故滿。即自報身也。亦云光明遍照。如大論云。光明無邊。色像無邊。尊特之身。即他報身也。今明教主。依四明立義。正是樹下釋迦現起尊特。如解謗引經云。爾時世尊不離一切菩提樹下。而上升須彌向帝釋殿說法。豈非華嚴是千百億應身所說。修多羅者。此云契經。能說所說契理契機。亦十二部之總名也。文雖兼別。部意是圓。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如雲籠月者。妙玄云。法身眷屬。如陰雲籠月。共降母胎。此喻降胎之相。今四教儀。取喻轉法輪眷屬之相。其義兩可。雲以喻機。月喻教主。仁王經云。十五夜月。闇盡光圓。以喻如來智德漸圓惑闇究盡乃成斷結。盧舍那者。此云淨滿。諸惡盡故淨。萬德圓故滿。即自報身也。亦云光明遍照。如大論云。光明無邊。色像無邊。尊特之身。即他報身也。今明教主。依四明立義。正是樹下釋迦現起尊特。如解謗引經云。爾時世尊不離一切菩提樹下。而上升須彌向帝釋殿說法。豈非華嚴是千百億應身所說。修多羅者。此云契經。能說所說契理契機。亦十二部之總名也。文雖兼別。部意是圓。

若約機約教未免兼權。謂初發心時便成正覺等文。為圓機說圓教。處處說行布次第。則為權機說別教。故約部為頓。約教名兼(見妙玄十及四教儀)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若約機約教未免兼權。謂初發心時便成正覺等文。為圓機說圓教。處處說行布次第。則為權機說別教。故約部為頓。約教名兼(見妙玄十及四教儀)。

發心有三。一解行發心。五品也。二相似發心。十信也。三真證發心。初住也。今是真證發心。即是發理性三因之心分證三德之理。四教義云。華嚴初發心時便成正覺。即是發真無漏斷無明入初品。起信論云。菩薩發是心。隨其願力能見八相。妙樂云。華嚴起信彰灼明文。初住八相等文者普賢普眼三無差別等。皆圓文也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 發心有三。一解行發心。五品也。二相似發心。十信也。三真證發心。初住也。今是真證發心。即是發理性三因之心分證三德之理。四教義云。華嚴初發心時便成正覺。即是發真無漏斷無明入初品。起信論云。菩薩發是心。隨其願力能見八相。妙樂云。華嚴起信彰灼明文。初住八相等文者普賢普眼三無差別等。皆圓文也。

行布次第者。七處八會。故云處處。行列布措階位淺深。故云行布。此經所說有圓融行布二門。釋籤云。華嚴會處。所明行位不出別圓。但經意多含義難定判。始從住前至登地來。全是圓義。從第二住至第七住。文相次第又似別義。於七住中又辨一多相即自在。次行向地。又是差別次第之義。又一一位皆有普賢行布二門。故知兼用圓文接引。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 行布次第者。七處八會。故云處處。行列布措階位淺深。故云行布。此經所說有圓融行布二門。釋籤云。華嚴會處。所明行位不出別圓。但經意多含義難定判。始從住前至登地來。全是圓義。從第二住至第七住。文相次第又似別義。於七住中又辨一多相即自在。次行向地。又是差別次第之義。又一一位皆有普賢行布二門。故知兼用圓文接引。

華嚴云。如日初出先照高山(妙玄)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 華嚴云。如日初出先照高山(妙玄)。

日喻教主。高山喻別圓之機。大機當熟故。先蒙如來慧光所照。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 日喻教主。高山喻別圓之機。大機當熟故。先蒙如來慧光所照。

涅槃云。從牛出乳。譬從佛出十二部經(妙玄)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 涅槃云。從牛出乳。譬從佛出十二部經(妙玄)。

玄文言大機稟教即破無明行如醍醐者(文)此指華嚴高山王機也。涅槃言從牛出乳者。此約一化指聲聞聾瘂也。故玄文云三教分別。即名頓教。亦即醍醐五味分別即名乳教。今言從牛出乳者即初味也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 玄文言大機稟教即破無明行如醍醐者(文)此指華嚴高山王機也。涅槃言從牛出乳者。此約一化指聲聞聾瘂也。故玄文云三教分別。即名頓教。亦即醍醐五味分別即名乳教。今言從牛出乳者即初味也。

信解品云。即遣旁人(如來為正。菩薩為旁。即是佛加被四菩薩說四十地。法慧菩薩說十住。功德林說十行。金剛幢說十向。金剛藏說十地)急追將還(直約大教擬宜小机。故曰急追。昔有大乘。故曰將還。又復性德本自有之。故曰將還)窮子驚愕(卒聞大教。乖心故驚。不識故愕)稱怨大喚(生死為苦。煩惱為怨。若聞生死即涅槃。煩惱即菩提。即苦痛稱怨大喚)使者執之逾急(為說怖畏。令其遠惡。即是急切)強牽將還(內既無機外逼大化)窮子自念。無罪而被囚執。此必定死(眾生罪故。入生死獄。菩薩亦同罪入獄。二乘無大悲心。令入生死。即是而被囚執。永失三乘慧命)轉更惶怖(思此等事)悶絕躄地(小智不解溺無明地)父遙見之(小知大遠故遙。是結緣子故見)而語使言(菩薩為使)不須此人(不須現尊妙身令二乘見)勿強將來(既無大機恐傷善根)使者語之。我今放汝(正明息化)窮子歡喜(不為大教所逼)往至貧里。以求衣食(於四諦中欲求道法。○以上注文並出文句)。此領何義。此為如來說圓頓教門。以大擬小。機生悶絕(妙玄十卷)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 信解品云。即遣旁人(如來為正。菩薩為旁。即是佛加被四菩薩說四十地。法慧菩薩說十住。功德林說十行。金剛幢說十向。金剛藏說十地)急追將還(直約大教擬宜小机。故曰急追。昔有大乘。故曰將還。又復性德本自有之。故曰將還)窮子驚愕(卒聞大教。乖心故驚。不識故愕)稱怨大喚(生死為苦。煩惱為怨。若聞生死即涅槃。煩惱即菩提。即苦痛稱怨大喚)使者執之逾急(為說怖畏。令其遠惡。即是急切)強牽將還(內既無機外逼大化)窮子自念。無罪而被囚執。此必定死(眾生罪故。入生死獄。菩薩亦同罪入獄。二乘無大悲心。令入生死。即是而被囚執。永失三乘慧命)轉更惶怖(思此等事)悶絕躄地(小智不解溺無明地)父遙見之(小知大遠故遙。是結緣子故見)而語使言(菩薩為使)不須此人(不須現尊妙身令二乘見)勿強將來(既無大機恐傷善根)使者語之。我今放汝(正明息化)窮子歡喜(不為大教所逼)往至貧里。以求衣食(於四諦中欲求道法。○以上注文並出文句)。此領何義。此為如來說圓頓教門。以大擬小。機生悶絕(妙玄十卷)。

華嚴三名。述曰。舊以寂場時長盡未來際法界列為四種華嚴。又分前三屬事。後一屬理。此皆積代之謬。今篤論其義。秖有三名。一者寂場。妙玄引方便品始坐道場三七思惟。明釋迦最初頓說是也(從初卷至三十六卷。為前分)二者時長。妙玄引法性論鈍根三處入法界是也(從三十七卷以去為後分)三者盡未來際。文句云。華嚴末席始開於漸。妙樂云。此且寄娑婆一期設化。用通今意。應知華嚴盡未來際。即是此經常在靈山何殊。十方更互主伴(前二名見妙玄後一名見妙樂)雖有三名。而於所說之經。無非華嚴。所詮之理。無非法界。或言母胎者。妙玄云。佛從兜率下。與法身眷屬共降母胎。常宣妙法(文)是時未轉法輪。當屬盡未來際實報土相。專被大機者所攝(此逸堂說)有言海空者。妙玄引無量義經。次說般若華嚴海空。文。此秖是因般若入法界。時長所收。然則母胎海空。不當別出二名也審矣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 華嚴三名。述曰。舊以寂場時長盡未來際法界列為四種華嚴。又分前三屬事。後一屬理。此皆積代之謬。今篤論其義。秖有三名。一者寂場。妙玄引方便品始坐道場三七思惟。明釋迦最初頓說是也(從初卷至三十六卷。為前分)二者時長。妙玄引法性論鈍根三處入法界是也(從三十七卷以去為後分)三者盡未來際。文句云。華嚴末席始開於漸。妙樂云。此且寄娑婆一期設化。用通今意。應知華嚴盡未來際。即是此經常在靈山何殊。十方更互主伴(前二名見妙玄後一名見妙樂)雖有三名。而於所說之經。無非華嚴。所詮之理。無非法界。或言母胎者。妙玄云。佛從兜率下。與法身眷屬共降母胎。常宣妙法(文)是時未轉法輪。當屬盡未來際實報土相。專被大機者所攝(此逸堂說)有言海空者。妙玄引無量義經。次說般若華嚴海空。文。此秖是因般若入法界。時長所收。然則母胎海空。不當別出二名也審矣。

時長通後。述曰。評時長通至三處者。謂般若海空法華佛慧涅槃心地法門是也。妙玄引無量義經云。次說般若歷劫修行華嚴海空。法華會入佛慧。即是通至二經(籤云。以般若亦得名華嚴。法華佛慧不殊初故。又妙樂云。當知法界論之無非華嚴。佛慧言之無非法華)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時長通後。述曰。評時長通至三處者。謂般若海空法華佛慧涅槃心地法門是也。妙玄引無量義經云。次說般若歷劫修行華嚴海空。法華會入佛慧。即是通至二經(籤云。以般若亦得名華嚴。法華佛慧不殊初故。又妙樂云。當知法界論之無非華嚴。佛慧言之無非法華)。

此即通般若。通法華之證也。又引像法決疑經云。今日座中各見不同。或見如來入涅槃。或見報身生蓮華藏海為千百億釋迦說心地法門。又妙玄云。日若垂沒亦應餘輝峻嶺。故蓮華藏海通至涅槃之後。此通涅槃之證也。又引法性論云。鈍根三處入法界。此即通後之文也。今更論之。妙玄云。因般若入法界。即是華嚴海空(由歷劫修學般若。今發空智得入法界。觀華嚴藏海。皆畢竟空)又云。華嚴時節長。昔小機未入如聾如瘂。今聞般若即能得入(此且舉般若得入為端。法華涅槃亦當例此得入。後人欲據此文齊至般若者。不知通至二經及三處入法界之文。如何消釋時長得名。正出此文)籤云。一以法界為華嚴(此即寂場三七及盡未來際。獨為利根大機常說華嚴圓頓之教。舉所詮法界之理以為名也)二以時長。通至於後(即鈍根三處入法界。其極鈍者。至法華開顯。方始得入也)二義並通。是故並存大機則華嚴不休(釋上法界之義)小機則諸教次第。是故鈍根猶存小見(釋上時長由根鈍存小見。故歷諸教始得入大)又妙樂引入佛境界品(三十八卷)文殊語舍利弗等六千比丘。汝等善能成就十種大心則得佛地。自古共云。華嚴時長乃是結集後教至般若來。方可得云令諸比丘成十大心。此乃義當轉教時也。結此等意入華嚴中。故云時長(文)有人據轉教時之言。便謂華嚴齊般若者。殊不知荊溪引此經後分有聲聞為時長至般若之證耳。初未嘗的判但齊般若。不然。荊溪釋玄文三處入法界。何云時長通至於後小機諸教次第耶。又有人云(車溪雲師)縱通涅槃。不當通法華。謂有妨如來調機無功。為之難者。若能細思會入法華佛慧之言。則此意自銷。何妨之有。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此即通般若。通法華之證也。又引像法決疑經云。今日座中各見不同。或見如來入涅槃。或見報身生蓮華藏海為千百億釋迦說心地法門。又妙玄云。日若垂沒亦應餘輝峻嶺。故蓮華藏海通至涅槃之後。此通涅槃之證也。又引法性論云。鈍根三處入法界。此即通後之文也。今更論之。妙玄云。因般若入法界。即是華嚴海空(由歷劫修學般若。今發空智得入法界。觀華嚴藏海。皆畢竟空)又云。華嚴時節長。昔小機未入如聾如瘂。今聞般若即能得入(此且舉般若得入為端。法華涅槃亦當例此得入。後人欲據此文齊至般若者。不知通至二經及三處入法界之文。如何消釋時長得名。正出此文)籤云。一以法界為華嚴(此即寂場三七及盡未來際。獨為利根大機常說華嚴圓頓之教。舉所詮法界之理以為名也)二以時長。通至於後(即鈍根三處入法界。其極鈍者。至法華開顯。方始得入也)二義並通。是故並存大機則華嚴不休(釋上法界之義)小機則諸教次第。是故鈍根猶存小見(釋上時長由根鈍存小見。故歷諸教始得入大)又妙樂引入佛境界品(三十八卷)文殊語舍利弗等六千比丘。汝等善能成就十種大心則得佛地。自古共云。華嚴時長乃是結集後教至般若來。方可得云令諸比丘成十大心。此乃義當轉教時也。結此等意入華嚴中。故云時長(文)有人據轉教時之言。便謂華嚴齊般若者。殊不知荊溪引此經後分有聲聞為時長至般若之證耳。初未嘗的判但齊般若。不然。荊溪釋玄文三處入法界。何云時長通至於後小機諸教次第耶。又有人云(車溪雲師)縱通涅槃。不當通法華。謂有妨如來調機無功。為之難者。若能細思會入法華佛慧之言。則此意自銷。何妨之有。

華嚴教主。述曰。論華嚴教主者。準四明解謗之說。於尊特身有須現不須現二者之分故。須現則如梵網華嚴及觀經等相多身大。不須現即以力加。令於劣身不取分齊見三十一相即無有邊。以知丈六是法界故。今詳此說。考之經文。則有二義。一約補處。謂菩提樹下初成正覺。若非補處。豈曰初成。又偈云。迦葉曾來住此殿。是故此處最吉祥。如是十偈。讚過去十佛。既佛佛俱有補處。則知藏塵相好之佛。須是分段生滅之身。與同居應更無少異。二約上升。謂是時世尊不離菩提樹下上升須彌(華嚴骨目云。不動而升。赴機得處)向帝釋殿說法(即前迦葉十佛曾住之殿。上升即是現起之義)豈非華嚴是千百億應身所說。此身既被別圓之機。見是尊特。何須獨指華臺受職身耶。此即破淨覺指實報土藏塵尊特橫應同居之說。蓋大師說三品相海皆稱機而現。別教則用別修緣了。成就此相。即修成之尊特。故名報身。圓教能了二修即性。修德無功。乃性具之尊特。故名法身。據此則知。即性而論本名法身。取土同居則名應身。被機現起則名尊特。永異淨覺修成尊特橫應同居之說。然則今師約機約教以定身者。正是樹下生身現起尊特。以應別圓之機。正合妙玄釋迦最初頓說(釋迦是生身說頓是舍那)亦合四教儀如來現盧舍那身說法之言(如來是釋迦生身現起尊特故轉名舍那)世有取月堂之說云。境本定身則是釋迦。機感見相則是舍那。蓋有得於此云。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 華嚴教主。述曰。論華嚴教主者。準四明解謗之說。於尊特身有須現不須現二者之分故。須現則如梵網華嚴及觀經等相多身大。不須現即以力加。令於劣身不取分齊見三十一相即無有邊。以知丈六是法界故。今詳此說。考之經文。則有二義。一約補處。謂菩提樹下初成正覺。若非補處。豈曰初成。又偈云。迦葉曾來住此殿。是故此處最吉祥。如是十偈。讚過去十佛。既佛佛俱有補處。則知藏塵相好之佛。須是分段生滅之身。與同居應更無少異。二約上升。謂是時世尊不離菩提樹下上升須彌(華嚴骨目云。不動而升。赴機得處)向帝釋殿說法(即前迦葉十佛曾住之殿。上升即是現起之義)豈非華嚴是千百億應身所說。此身既被別圓之機。見是尊特。何須獨指華臺受職身耶。此即破淨覺指實報土藏塵尊特橫應同居之說。蓋大師說三品相海皆稱機而現。別教則用別修緣了。成就此相。即修成之尊特。故名報身。圓教能了二修即性。修德無功。乃性具之尊特。故名法身。據此則知。即性而論本名法身。取土同居則名應身。被機現起則名尊特。永異淨覺修成尊特橫應同居之說。然則今師約機約教以定身者。正是樹下生身現起尊特。以應別圓之機。正合妙玄釋迦最初頓說(釋迦是生身說頓是舍那)亦合四教儀如來現盧舍那身說法之言(如來是釋迦生身現起尊特故轉名舍那)世有取月堂之說云。境本定身則是釋迦。機感見相則是舍那。蓋有得於此云。

然初頓未必純教法身菩薩。亦有凡夫大根性人。此有兩義。若當體圓頓得悟者。即破無明入圓初住。此是醍醐。若初心之人。雖聞大教始入十信。最是初味。名之為乳。呼為乳者。意不在淡。以初故本故(圓教內凡六根清淨。即是十信。初信斷見。二信至七信斷思。八信至十信斷界內外塵沙惑。以未破無明。故但名乳)若小根性人。大教擬小如聾如瘂。小機未轉全生如乳(妙玄十)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 然初頓未必純教法身菩薩。亦有凡夫大根性人。此有兩義。若當體圓頓得悟者。即破無明入圓初住。此是醍醐。若初心之人。雖聞大教始入十信。最是初味。名之為乳。呼為乳者。意不在淡。以初故本故(圓教內凡六根清淨。即是十信。初信斷見。二信至七信斷思。八信至十信斷界內外塵沙惑。以未破無明。故但名乳)若小根性人。大教擬小如聾如瘂。小機未轉全生如乳(妙玄十)。

華嚴二味四機。述曰。自昔教初學者。為時味圖。上言高上下對乳味。未嘗有論之者。今案玄文。華嚴之時自有二味四機之別。一者純教法身。即是分證中道四十一位。此名醍醐。二者凡夫大根。入圓初住證一分中道以去。亦名醍醐。三者始入十信。雖但四住未破無明。但名為乳。四者小根聾瘂全生如乳。然則名醍醐者有二機。名為乳者亦有二機。玄云。於小如乳於大如醍醐。少分譬喻不可全求。如籤云。華嚴分喻初味。而未得於華嚴之頓及別圓兩教。但有五味次第之相(文)當知。謂華嚴為乳者。正約從頓開漸施設化事之意。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 華嚴二味四機。述曰。自昔教初學者。為時味圖。上言高上下對乳味。未嘗有論之者。今案玄文。華嚴之時自有二味四機之別。一者純教法身。即是分證中道四十一位。此名醍醐。二者凡夫大根。入圓初住證一分中道以去。亦名醍醐。三者始入十信。雖但四住未破無明。但名為乳。四者小根聾瘂全生如乳。然則名醍醐者有二機。名為乳者亦有二機。玄云。於小如乳於大如醍醐。少分譬喻不可全求。如籤云。華嚴分喻初味。而未得於華嚴之頓及別圓兩教。但有五味次第之相(文)當知。謂華嚴為乳者。正約從頓開漸施設化事之意。

三七擬機。述曰。諸文謂三七是擬機者。人無異論。然玄文云。於彼初分永無聲聞。後分則有。雖復在座如聾如瘂。故義神智據此非之曰。初分永無。何所擬哉。今作二義釋之方為盡理。一者三七初分永無。此如來擬宜之化意。二者後分則有。狀如聾瘂。此如來擬宜之化事。初言化意者。如方便品云始坐道場三七思惟。籤云。初七思惟欲說圓。次七思惟欲說別。三七思惟欲說通。皆無機故但說三藏。籤又云。約大機則寂場之時。約小機則成已思惟未說之時。妙樂云。小見三七停留。大覩始終無改。此皆如來擬宜之化意也。言化事者。如文句云。華嚴末席始開於漸。妙樂釋之云。舊經云。佛在逝多林入師子頻申三昧。舍利弗從祇園出。不見如來自在莊嚴。不見諸大菩薩眷屬。無智眼能見。亦不能讚歎。此即如聾如瘂之文。於彼末會即當漸初(文)今考二祖之言。皆指聾瘂在後分漸初。明知是鹿苑十二年中。例如妙玄謂方等彈訶應在十二年前。以此推之。則知逝多林末會正是如來擬宜之事。以由聲聞先習小乘未堪聞大。狀如聾瘂。故假淨名以激進之。是則擬宜彈訶。俱在十二年中。無可疑者。四教儀以聾瘂在華嚴。彈訶在方等。此但約部中而論。其實未為正義。又經云。願光明菩薩等。各說十偈以勸聲聞。最初一偈。彈斥之曰。一切諸緣覺及彼大聲聞。皆悉不能知菩薩行境界(此即後分攝入前例之文)此皆擬宜之化事也。昔人不能區別諸文。不知如來化意化事。混而觀之。故多異說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三七擬機。述曰。諸文謂三七是擬機者。人無異論。然玄文云。於彼初分永無聲聞。後分則有。雖復在座如聾如瘂。故義神智據此非之曰。初分永無。何所擬哉。今作二義釋之方為盡理。一者三七初分永無。此如來擬宜之化意。二者後分則有。狀如聾瘂。此如來擬宜之化事。初言化意者。如方便品云始坐道場三七思惟。籤云。初七思惟欲說圓。次七思惟欲說別。三七思惟欲說通。皆無機故但說三藏。籤又云。約大機則寂場之時。約小機則成已思惟未說之時。妙樂云。小見三七停留。大覩始終無改。此皆如來擬宜之化意也。言化事者。如文句云。華嚴末席始開於漸。妙樂釋之云。舊經云。佛在逝多林入師子頻申三昧。舍利弗從祇園出。不見如來自在莊嚴。不見諸大菩薩眷屬。無智眼能見。亦不能讚歎。此即如聾如瘂之文。於彼末會即當漸初(文)今考二祖之言。皆指聾瘂在後分漸初。明知是鹿苑十二年中。例如妙玄謂方等彈訶應在十二年前。以此推之。則知逝多林末會正是如來擬宜之事。以由聲聞先習小乘未堪聞大。狀如聾瘂。故假淨名以激進之。是則擬宜彈訶。俱在十二年中。無可疑者。四教儀以聾瘂在華嚴。彈訶在方等。此但約部中而論。其實未為正義。又經云。願光明菩薩等。各說十偈以勸聲聞。最初一偈。彈斥之曰。一切諸緣覺及彼大聲聞。皆悉不能知菩薩行境界(此即後分攝入前例之文)此皆擬宜之化事也。昔人不能區別諸文。不知如來化意化事。混而觀之。故多異說。

七處八會者。是舊經六十卷。晉跋陀羅譯。天台所引用者。若新譯八十卷。是唐實叉難陀譯。更加普光明一會。是為七處九會。三十九品。唯阿僧祇隨好光明是佛說。餘皆加被諸菩薩說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 七處八會者。是舊經六十卷。晉跋陀羅譯。天台所引用者。若新譯八十卷。是唐實叉難陀譯。更加普光明一會。是為七處九會。三十九品。唯阿僧祇隨好光明是佛說。餘皆加被諸菩薩說。

第一會。菩提場說六品○世主妙嚴(佛在摩竭提國阿蘭若菩提場中始成正覺。荊溪云。既異壽量久成。不同阿含菩提樹下。任運在迹。別圓教也)如來現相(佛白高相有菩薩。說偈云。佛身充滿於法界。云云)普賢三昧(普賢入如來藏塵三昧。現微塵佛剎)世界成就(普賢說世界成就。具十事十因緣)華藏世界(普賢說世界海。如天網分布安住虛空)毘盧遮那(普賢說此世界佛名。舊經釋迦亦名盧舍那。而新經名毘盧遮那。妙樂云。法報不分二三莫辨者。正此之謂也)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第一會。菩提場說六品○世主妙嚴(佛在摩竭提國阿蘭若菩提場中始成正覺。荊溪云。既異壽量久成。不同阿含菩提樹下。任運在迹。別圓教也)如來現相(佛白高相有菩薩。說偈云。佛身充滿於法界。云云)普賢三昧(普賢入如來藏塵三昧。現微塵佛剎)世界成就(普賢說世界成就。具十事十因緣)華藏世界(普賢說世界海。如天網分布安住虛空)毘盧遮那(普賢說此世界佛名。舊經釋迦亦名盧舍那。而新經名毘盧遮那。妙樂云。法報不分二三莫辨者。正此之謂也)。

第二會。菩提場普光明殿說六品○如來名號(文殊說十方世界佛名)四聖諦(文殊說四諦名義)光明覺(文殊說偈讚佛放光)菩薩問明(文殊問覺首等破無明義。法首菩薩云。如人數他寶。自無半錢分。於法不修行。多聞亦如是。如人善方藥。自疾不能救。如聾奏音樂。悅彼不自聞。又賢首云。一切無碍人。一道出生死)淨行(文殊答智首。一切行願。若飯食時。當願眾生禪悅為食。法喜充滿○諸偈皆出此品)賢首(文殊問賢首。菩提心功德等。信是道元功德母)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二會。菩提場普光明殿說六品○如來名號(文殊說十方世界佛名)四聖諦(文殊說四諦名義)光明覺(文殊說偈讚佛放光)菩薩問明(文殊問覺首等破無明義。法首菩薩云。如人數他寶。自無半錢分。於法不修行。多聞亦如是。如人善方藥。自疾不能救。如聾奏音樂。悅彼不自聞。又賢首云。一切無碍人。一道出生死)淨行(文殊答智首。一切行願。若飯食時。當願眾生禪悅為食。法喜充滿○諸偈皆出此品)賢首(文殊問賢首。菩提心功德等。信是道元功德母)。

第三會。忉利天宮說六品。○升須彌山(佛坐菩提樹。不起此座升須彌山。帝釋讚云。迦葉曾來住此殿。是故此處最吉祥。如是約過去十佛讚。皆言此處最吉祥。荊溪云。不動而升。赴機得處)山頂偈讚(佛坐帝釋殿。法慧等十菩薩各說偈讚佛勝慧云。了知一切法。自性無所有。如是解法性。則見盧舍那)十住(法慧說十住。一一住勸修十法)梵行(法慧說修習梵行有十法)發心功德(法慧答帝釋問。發心功德。為佛種不斷故。一念知廣大世界長短劫故。有佛無佛一佛多佛故。一念知三際世界成壞劫故。眾生種種差別故。荊溪云。發心所緣是所觀境。具三諦無性空。一切假平等中)明法(法慧說初發心菩薩離十放逸修十種法具大功德成就佛智。荊溪云。明謂所證。法謂方法)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第三會。忉利天宮說六品。○升須彌山(佛坐菩提樹。不起此座升須彌山。帝釋讚云。迦葉曾來住此殿。是故此處最吉祥。如是約過去十佛讚。皆言此處最吉祥。荊溪云。不動而升。赴機得處)山頂偈讚(佛坐帝釋殿。法慧等十菩薩各說偈讚佛勝慧云。了知一切法。自性無所有。如是解法性。則見盧舍那)十住(法慧說十住。一一住勸修十法)梵行(法慧說修習梵行有十法)發心功德(法慧答帝釋問。發心功德。為佛種不斷故。一念知廣大世界長短劫故。有佛無佛一佛多佛故。一念知三際世界成壞劫故。眾生種種差別故。荊溪云。發心所緣是所觀境。具三諦無性空。一切假平等中)明法(法慧說初發心菩薩離十放逸修十種法具大功德成就佛智。荊溪云。明謂所證。法謂方法)。

第四會。夜摩天宮說四品○升夜摩天(佛升此天請佛入殿)夜摩偈讚(功德林等各說偈讚佛。覺林偈云。心如巧畫師。造種種五陰。一切世間中。莫過名與色。又云。如心佛亦爾。如佛眾生然。心佛及眾生。是三無差別。又若人欲了知。三世一切佛。應觀法界性。一切惟心造)十行(功德林說)十無盡藏(功德林說)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第四會。夜摩天宮說四品○升夜摩天(佛升此天請佛入殿)夜摩偈讚(功德林等各說偈讚佛。覺林偈云。心如巧畫師。造種種五陰。一切世間中。莫過名與色。又云。如心佛亦爾。如佛眾生然。心佛及眾生。是三無差別。又若人欲了知。三世一切佛。應觀法界性。一切惟心造)十行(功德林說)十無盡藏(功德林說)。

第五會。兜率天宮說三品○升兜率天(佛升此天請佛入殿)兜率偈讚(金剛幢等讚佛)十回向(金剛幢說偈云。法性遍在一切處。一切眾生及國土。三世悉在無有餘。亦無形相而可得)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第五會。兜率天宮說三品○升兜率天(佛升此天請佛入殿)兜率偈讚(金剛幢等讚佛)十回向(金剛幢說偈云。法性遍在一切處。一切眾生及國土。三世悉在無有餘。亦無形相而可得)。

第六會。他化天宮說一品○十地(金剛藏說。用十地對諸天王。如發光地對忉利天王等)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第六會。他化天宮說一品○十地(金剛藏說。用十地對諸天王。如發光地對忉利天王等)。

第七重會。普光明殿說十一品○十定(普賢說入十種三昧)十通(普賢說十種通)十忍(普賢說十種忍)阿僧祇(佛為心王菩薩。說阿僧祇無量至不可說不可說劫。稱讚普賢功德無量)壽量(心王說比校世界劫數長短)菩薩住處(心王說東北方清涼山。文殊與萬菩薩住處。又云震旦國有那羅延窟)佛不思議(蓮華藏菩薩說不思議如來妙德)十身相海(普賢說如來十身。一一皆有十華藏世界海微塵數大人相)如來隨好光明(佛告寶手。說隨好光明照十佛剎塵界。地獄遇光息苦。咸生兜率天上)普賢行(普賢說修行十法等)如來出現(佛放光名如來出現普賢說遮那本願)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第七重會。普光明殿說十一品○十定(普賢說入十種三昧)十通(普賢說十種通)十忍(普賢說十種忍)阿僧祇(佛為心王菩薩。說阿僧祇無量至不可說不可說劫。稱讚普賢功德無量)壽量(心王說比校世界劫數長短)菩薩住處(心王說東北方清涼山。文殊與萬菩薩住處。又云震旦國有那羅延窟)佛不思議(蓮華藏菩薩說不思議如來妙德)十身相海(普賢說如來十身。一一皆有十華藏世界海微塵數大人相)如來隨好光明(佛告寶手。說隨好光明照十佛剎塵界。地獄遇光息苦。咸生兜率天上)普賢行(普賢說修行十法等)如來出現(佛放光名如來出現普賢說遮那本願)。

第八三會。普光明殿說一品○離世間(普賢說廣列菩薩雜行)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第八三會。普光明殿說一品○離世間(普賢說廣列菩薩雜行)。

第九會。逝多林說一品(即給孤園)○入法界(時世尊入師子頻申三昧。舍利弗等諸大聲聞在逝多林。皆悉不見如來神力。亦復不見菩薩大會。以善根不同故。本不修習見佛善根。本不讚說諸佛神變。不能見聞念等。依聞乘而出離故○文殊辭佛南行人間。時舍利弗與六千比丘。往文殊所。文殊以十事勸之。令行菩薩道。即得無碍眼三昧。見一切佛境界。悉見諸佛。文殊勸已。南行至福城東。為善財童子說法。令求菩提近善知識。從此南行。一百十城。參五十三善知識。入普賢道場。得一切佛剎微塵數三昧門。遍見普賢於十方界○此並依荊溪華嚴骨目出)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第九會。逝多林說一品(即給孤園)○入法界(時世尊入師子頻申三昧。舍利弗等諸大聲聞在逝多林。皆悉不見如來神力。亦復不見菩薩大會。以善根不同故。本不修習見佛善根。本不讚說諸佛神變。不能見聞念等。依聞乘而出離故○文殊辭佛南行人間。時舍利弗與六千比丘。往文殊所。文殊以十事勸之。令行菩薩道。即得無碍眼三昧。見一切佛境界。悉見諸佛。文殊勸已。南行至福城東。為善財童子說法。令求菩提近善知識。從此南行。一百十城。參五十三善知識。入普賢道場。得一切佛剎微塵數三昧門。遍見普賢於十方界○此並依荊溪華嚴骨目出)。

籤云。龍宮所藏三本。上本十三世界微塵數品。中本四十九萬八千八百偈。下本十萬偈四十八品。今但三十九品。則知經來未盡(龍樹入龍宮閱經。以上中二本非世所堪。但誦下本流行於世)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 籤云。龍宮所藏三本。上本十三世界微塵數品。中本四十九萬八千八百偈。下本十萬偈四十八品。今但三十九品。則知經來未盡(龍樹入龍宮閱經。以上中二本非世所堪。但誦下本流行於世)。

二月九日。如來於七日中一心思惟觀於樹王。而自念言。我所得法甚深難解。唯佛與佛乃能知之。一切眾生薄福鈍根。云何能解我所得法。我寧般涅槃。時大梵天王。即發天宮至如來所。白言。世尊。始於今者成無上道。云何默然而不說法。然有眾生過去世時植眾德本堪任聞法。唯願世尊為斯等故。以大悲力轉妙法輪。釋提桓因乃至他化自在天亦復如是。時梵王等乃至三請。滿於七日。默然受之。二七日。以佛眼觀諸眾生上中下根及諸煩惱。三七日思惟。今我當開甘露法門。誰先得聞。阿羅邏發願。道成先度。空中有言。昨日命終。又思迦蘭利根。亦應先聞。空中又言昨夜命終。又思王臣所遣五人。過去發願。應先聞法。即從座起。詣波羅柰(因果經○文句引因果經。三七日與法華不異。又釋籤。備引諸經明三七皆不同。唯因果經略同今師意。故今佛紀之文。多準此經。阿羅邏迦蘭二仙。并陳如五人。並見本紀二卷)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二月九日。如來於七日中一心思惟觀於樹王。而自念言。我所得法甚深難解。唯佛與佛乃能知之。一切眾生薄福鈍根。云何能解我所得法。我寧般涅槃。時大梵天王。即發天宮至如來所。白言。世尊。始於今者成無上道。云何默然而不說法。然有眾生過去世時植眾德本堪任聞法。唯願世尊為斯等故。以大悲力轉妙法輪。釋提桓因乃至他化自在天亦復如是。時梵王等乃至三請。滿於七日。默然受之。二七日。以佛眼觀諸眾生上中下根及諸煩惱。三七日思惟。今我當開甘露法門。誰先得聞。阿羅邏發願。道成先度。空中有言。昨日命終。又思迦蘭利根。亦應先聞。空中又言昨夜命終。又思王臣所遣五人。過去發願。應先聞法。即從座起。詣波羅柰(因果經○文句引因果經。三七日與法華不異。又釋籤。備引諸經明三七皆不同。唯因果經略同今師意。故今佛紀之文。多準此經。阿羅邏迦蘭二仙。并陳如五人。並見本紀二卷)。

二月三十日。世尊到文鱗盲龍無提水邊。坐定七日。光照水中。龍目得開。自憶前見三佛光明(賢劫中。拘留。那含。迦葉三佛也)目輒得視。乃出水見佛。天雨七日。龍以身遶七匝。七頭羅覆以為障蔽。七日雨止佛從定寤。龍化少年道人。佛即為授三自歸法(應如提謂歸依當來僧)諸旁生中最先見佛(因果經)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二月三十日。世尊到文鱗盲龍無提水邊。坐定七日。光照水中。龍目得開。自憶前見三佛光明(賢劫中。拘留。那含。迦葉三佛也)目輒得視。乃出水見佛。天雨七日。龍以身遶七匝。七頭羅覆以為障蔽。七日雨止佛從定寤。龍化少年道人。佛即為授三自歸法(應如提謂歸依當來僧)諸旁生中最先見佛(因果經)。

三月七日。樹神知佛七日坐定(此水邊坐定樹神非菩提樹神)未有奉食。適五百賈客從山面過。車牛皆躓不行(踲音至。𭧢同。礙不行也。跋前踲後)有兩大人。提謂。波利。俱詣樹神請福。樹神即為言。佛在水邊。汝曹幸先奉食。兩人即和蜜麨上佛。四天王取石中自然香鉢。各用持上(因果經○按普耀經云。四天王各奉一青石鉢)佛念取一鉢不快餘王意。乃悉受四鉢。累置左手。以右手按成一鉢。令四際見(瑞應經)佛為呪願。食訖即授賈人三歸。一歸依佛。二歸依法。三歸依將來僧(因果經)佛先為辨五行六甲陰陽歷數。既信服已令歸依佛。歸依法。歸依當來僧。時長者得須陀洹(此云預流初果人也)復為說五戒曰。五戒者。諸佛之母。欲求佛道讀是經。欲求阿羅漢(此云無生四果聖人)讀是經時。提謂得不起法忍。三百人得信忍。二百人得須陀洹。五百賈客四天王得柔順法忍(提謂經○補注云。據三寶錄。舊有提謂經一卷。後因魏世曇靖撰提謂波利經二卷。加五行五方。又云。東方泰山。漢言岱岳。不識梵魏。致後人以為偽。人當以一卷者。為正)佛為提謂。授記未來成佛。號密成如來(普耀經)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三月七日。樹神知佛七日坐定(此水邊坐定樹神非菩提樹神)未有奉食。適五百賈客從山面過。車牛皆躓不行(踲音至。𭧢同。礙不行也。跋前踲後)有兩大人。提謂。波利。俱詣樹神請福。樹神即為言。佛在水邊。汝曹幸先奉食。兩人即和蜜麨上佛。四天王取石中自然香鉢。各用持上(因果經○按普耀經云。四天王各奉一青石鉢)佛念取一鉢不快餘王意。乃悉受四鉢。累置左手。以右手按成一鉢。令四際見(瑞應經)佛為呪願。食訖即授賈人三歸。一歸依佛。二歸依法。三歸依將來僧(因果經)佛先為辨五行六甲陰陽歷數。既信服已令歸依佛。歸依法。歸依當來僧。時長者得須陀洹(此云預流初果人也)復為說五戒曰。五戒者。諸佛之母。欲求佛道讀是經。欲求阿羅漢(此云無生四果聖人)讀是經時。提謂得不起法忍。三百人得信忍。二百人得須陀洹。五百賈客四天王得柔順法忍(提謂經○補注云。據三寶錄。舊有提謂經一卷。後因魏世曇靖撰提謂波利經二卷。加五行五方。又云。東方泰山。漢言岱岳。不識梵魏。致後人以為偽。人當以一卷者。為正)佛為提謂。授記未來成佛。號密成如來(普耀經)。

提謂攝屬。述曰。佛說五戒人天之教。正是顯露。提謂得忍聞小證大。乃是不定。是為顯露不定教也。若約時則當華嚴三七後。及水邊七日後。是為第五七日。如因果經所云。若收經則人天之教。三藏所攝。如四教義所云。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 提謂攝屬。述曰。佛說五戒人天之教。正是顯露。提謂得忍聞小證大。乃是不定。是為顯露不定教也。若約時則當華嚴三七後。及水邊七日後。是為第五七日。如因果經所云。若收經則人天之教。三藏所攝。如四教義所云。

次漸教者有三時。鹿苑漸初。方等漸中。般若漸末。總名為漸教。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次漸教者有三時。鹿苑漸初。方等漸中。般若漸末。總名為漸教。

述曰。此為身子等一類小機華嚴無益。從頓開漸次第引入漸初鹿苑。四諦十二因緣同證小果。漸中方等。彈偏折小同慕大法。漸末般若。轉教付財領知家業。故總名為漸也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 述曰。此為身子等一類小機華嚴無益。從頓開漸次第引入漸初鹿苑。四諦十二因緣同證小果。漸中方等。彈偏折小同慕大法。漸末般若。轉教付財領知家業。故總名為漸也。

第二鹿苑時者。佛本以大乘擬度眾生。其不堪者。尋思方便趣波羅柰(此云江遶城。中印度境。鹿苑在城中)於一乘道分別說三。即是開三藏教也。非但釋迦隱其無量神德作斯漸化。去來諸佛亦復如是。當知初頓之後次開於漸。漸機於頓全生如乳。三藏中轉革凡成聖。喻變乳為酪。次第相生不取濃淡(妙玄十)為三乘根性於頓無益故。不動寂場而遊鹿苑。脫舍那珍御之服。著丈六弊垢之衣。先為五人說四諦十二因緣事六度等教(四教儀○文句云。過去名根。未來名性○即大而小。故云不動。尊特勝應定慧莊嚴。譬珍御服。生身劣應忍生法惱。譬以垢衣。佛生人中。倍勝人形。故長丈六。如彌勒三十二丈時人長十六丈)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二鹿苑時者。佛本以大乘擬度眾生。其不堪者。尋思方便趣波羅柰(此云江遶城。中印度境。鹿苑在城中)於一乘道分別說三。即是開三藏教也。非但釋迦隱其無量神德作斯漸化。去來諸佛亦復如是。當知初頓之後次開於漸。漸機於頓全生如乳。三藏中轉革凡成聖。喻變乳為酪。次第相生不取濃淡(妙玄十)為三乘根性於頓無益故。不動寂場而遊鹿苑。脫舍那珍御之服。著丈六弊垢之衣。先為五人說四諦十二因緣事六度等教(四教儀○文句云。過去名根。未來名性○即大而小。故云不動。尊特勝應定慧莊嚴。譬珍御服。生身劣應忍生法惱。譬以垢衣。佛生人中。倍勝人形。故長丈六。如彌勒三十二丈時人長十六丈)。

若約時則次照幽谷(妙玄)若約味則從乳出酪。此從十二部經出九部修多羅(妙玄十)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若約時則次照幽谷(妙玄)若約味則從乳出酪。此從十二部經出九部修多羅(妙玄十)。

信解品云。時長者將欲誘引其子(既息大化不欲孤棄)密遣二人(隱實為密。用權為遣。聲聞緣覺為二人)形色憔悴(二乘不修相好)無威德者(無十力無畏)徐語窮子(小教迂隱為徐語)顧汝除糞(苦集之糞)時二使人即求窮子(審知有机)既已得之具陳上事(陳說顧作)時窮子先取其價。尋與除糞(取道滅之價)其父見子愍而怪之(愍其取阿羅漢。怪其不求佛道。已上並是齊教領。此下為探領)又以他日於窓牖中(偏見狹小)遙見子身(小去大遠為遙見)羸瘦憔悴(智福力少曰羸。內怖無常曰瘦。外遭入苦曰惟悴)糞土塵坌(四住為糞土無知為塵坌)污穢不淨(久知方便示是玩好)即脫瓔珞細軟上服(隱報身戒定慧等瓔珞寂滅忍上服)更著粗弊垢膩之衣(丈六形為粗。生法二忍為弊。忍有情惱。名為生忍。忍無情惱。名為法忍。謂寒熱風雨等屬法○粗作麁俗)右手執持除糞之器(治見思有漏之法。左喻實。右喻權)語諸作人(親教子作)汝等勤作。好自安意。我如汝父(似像未實)汝今已後。如所生子(隣真逼聖即世第一位)時窮子雖欣此遇。猶故自謂客作賤人(自知不任紹大)二十年中常令除糞(見諦一解脫一無礙。思惟九解脫。九無礙。共為二十○已上注並出文句)此領何義。此為次頓之後隱舍那身作比丘像說三藏教。二十年中常令除糞。得一日之價。見思已斷。無漏心淨(妙玄十)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 信解品云。時長者將欲誘引其子(既息大化不欲孤棄)密遣二人(隱實為密。用權為遣。聲聞緣覺為二人)形色憔悴(二乘不修相好)無威德者(無十力無畏)徐語窮子(小教迂隱為徐語)顧汝除糞(苦集之糞)時二使人即求窮子(審知有机)既已得之具陳上事(陳說顧作)時窮子先取其價。尋與除糞(取道滅之價)其父見子愍而怪之(愍其取阿羅漢。怪其不求佛道。已上並是齊教領。此下為探領)又以他日於窓牖中(偏見狹小)遙見子身(小去大遠為遙見)羸瘦憔悴(智福力少曰羸。內怖無常曰瘦。外遭入苦曰惟悴)糞土塵坌(四住為糞土無知為塵坌)污穢不淨(久知方便示是玩好)即脫瓔珞細軟上服(隱報身戒定慧等瓔珞寂滅忍上服)更著粗弊垢膩之衣(丈六形為粗。生法二忍為弊。忍有情惱。名為生忍。忍無情惱。名為法忍。謂寒熱風雨等屬法○粗作麁俗)右手執持除糞之器(治見思有漏之法。左喻實。右喻權)語諸作人(親教子作)汝等勤作。好自安意。我如汝父(似像未實)汝今已後。如所生子(隣真逼聖即世第一位)時窮子雖欣此遇。猶故自謂客作賤人(自知不任紹大)二十年中常令除糞(見諦一解脫一無礙。思惟九解脫。九無礙。共為二十○已上注並出文句)此領何義。此為次頓之後隱舍那身作比丘像說三藏教。二十年中常令除糞。得一日之價。見思已斷。無漏心淨(妙玄十)。

二十年中。述曰。信解品。二十年中之文。凡三處所以表法。各有其意。初二十年中常令除糞(科追誘譬)見諦一解脫一無礙。思惟九無礙九解脫。故云二十(文句此有七釋)二經二十年執作家事(科委領家業)住二乘位。轉大乘教(文句)三自見子來已二十年(科定父子天性)有二乘之機而來感佛(文句)前一合二十數。即是用八忍八智斷見。合為一解脫一無礙。用九無礙九解脫斷思。通之為二十也。後二但合二義故。妙樂云。斷見為一。斷思為一。輔行云。約人則二乘。約理則真俗二諦。約惑則見思俱破。問云。二義可爾。十義云何。答二乘各有十智(十智者世智他心智等)此則前後三文。皆見二十之義。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二十年中。述曰。信解品。二十年中之文。凡三處所以表法。各有其意。初二十年中常令除糞(科追誘譬)見諦一解脫一無礙。思惟九無礙九解脫。故云二十(文句此有七釋)二經二十年執作家事(科委領家業)住二乘位。轉大乘教(文句)三自見子來已二十年(科定父子天性)有二乘之機而來感佛(文句)前一合二十數。即是用八忍八智斷見。合為一解脫一無礙。用九無礙九解脫斷思。通之為二十也。後二但合二義故。妙樂云。斷見為一。斷思為一。輔行云。約人則二乘。約理則真俗二諦。約惑則見思俱破。問云。二義可爾。十義云何。答二乘各有十智(十智者世智他心智等)此則前後三文。皆見二十之義。

三月八日。世尊前行至波羅柰國鹿野園中(因果經)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三月八日。世尊前行至波羅柰國鹿野園中(因果經)。

佛自二月八日成道。自九日至二十九日。為寂場三七滿。至三月六日。為水邊定。四七日滿。三月七日。受提謂長者食。然後至鹿野園。正五七日內。三月八日也。涅槃云。初生出家成道轉法輪。皆以八日。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛自二月八日成道。自九日至二十九日。為寂場三七滿。至三月六日。為水邊定。四七日滿。三月七日。受提謂長者食。然後至鹿野園。正五七日內。三月八日也。涅槃云。初生出家成道轉法輪。皆以八日。

初為憍陳如說四聖諦法。汝今應當知苦斷集證滅修道。當佛三轉四諦十二行法輪(因果經○法華經。大通受請。三轉十二行法輪)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初為憍陳如說四聖諦法。汝今應當知苦斷集證滅修道。當佛三轉四諦十二行法輪(因果經○法華經。大通受請。三轉十二行法輪)。

藏教聲聞人依生滅四諦。一苦諦者。二十五有依正二報(四洲。四惡趣。六欲。并梵天。四禪。四空趣。無想。五那含)別則二十五有。總則六道生死。二集諦者。即見思惑(見惑有八十八使。思惑有八十一品)三滅諦者。滅前苦集顯偏真理。四道諦者。略則戒定慧。廣則三十七道品(合為七科。一四念處。至七八正道等)前二諦為世間因果(苦果集因)後二諦為出世間因果(滅果道因○此依四教儀)三轉者。示轉。勸轉。證轉。示謂示其相狀。如云此是苦乃至此是道。勸謂勸令其修。如云此是苦汝應知。乃至此是道汝應修。證謂引己證彼。如云此是苦我已知不復更知。輪以摧碾為義。唯教無行豈能摧惑。教行相循共能摧惑(妙樂八)十二行法輪者有二釋。一約四諦教。謂三轉四諦為教。十二即能轉也。二約十六行。謂三轉皆生眼智明覺四種之行為行。十二即所轉也(文句○言十六行者。謂苦法忍為眼苦法智為智。比忍為明。比智為覺。餘三諦亦然。共成十六行)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 藏教聲聞人依生滅四諦。一苦諦者。二十五有依正二報(四洲。四惡趣。六欲。并梵天。四禪。四空趣。無想。五那含)別則二十五有。總則六道生死。二集諦者。即見思惑(見惑有八十八使。思惑有八十一品)三滅諦者。滅前苦集顯偏真理。四道諦者。略則戒定慧。廣則三十七道品(合為七科。一四念處。至七八正道等)前二諦為世間因果(苦果集因)後二諦為出世間因果(滅果道因○此依四教儀)三轉者。示轉。勸轉。證轉。示謂示其相狀。如云此是苦乃至此是道。勸謂勸令其修。如云此是苦汝應知。乃至此是道汝應修。證謂引己證彼。如云此是苦我已知不復更知。輪以摧碾為義。唯教無行豈能摧惑。教行相循共能摧惑(妙樂八)十二行法輪者有二釋。一約四諦教。謂三轉四諦為教。十二即能轉也。二約十六行。謂三轉皆生眼智明覺四種之行為行。十二即所轉也(文句○言十六行者。謂苦法忍為眼苦法智為智。比忍為明。比智為覺。餘三諦亦然。共成十六行)。

時憍陳如得法眼淨(即初果也。妙經藥王品得法眼淨。妙樂云。豈王夫人與八萬皆持此經。而聞品得小果耶。名同義殊。善須斟酌○據此則知。法眼淨之名。通大小乘)地神歡喜唱言。如來今日於此轉妙法輪。虛空諸天。展轉唱聲至阿迦膩吒天(此云色究竟天)世尊知四人心念。重為廣說四諦亦得法眼淨。時五人白佛。欲求出家。世尊呼彼五人。善來比丘。須𩬊自落。袈裟著身。即成沙門。佛復為說五陰無常苦空無我。漏盡意解成阿羅漢。於是世間始有六阿羅漢。一阿羅漢為佛寶。四諦法輪為法寶。五阿羅漢為僧寶。三寶具足。是為人天福田(因果經)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時憍陳如得法眼淨(即初果也。妙經藥王品得法眼淨。妙樂云。豈王夫人與八萬皆持此經。而聞品得小果耶。名同義殊。善須斟酌○據此則知。法眼淨之名。通大小乘)地神歡喜唱言。如來今日於此轉妙法輪。虛空諸天。展轉唱聲至阿迦膩吒天(此云色究竟天)世尊知四人心念。重為廣說四諦亦得法眼淨。時五人白佛。欲求出家。世尊呼彼五人。善來比丘。須𩬊自落。袈裟著身。即成沙門。佛復為說五陰無常苦空無我。漏盡意解成阿羅漢。於是世間始有六阿羅漢。一阿羅漢為佛寶。四諦法輪為法寶。五阿羅漢為僧寶。三寶具足。是為人天福田(因果經)。

五年(甲申)有長者子。名曰耶舍。聰明利根。於中夜見空中光。開門尋光趣鹿野苑。佛說四諦成阿羅漢。願求出家。佛言善來比丘。即成沙門。時耶舍父尋子佛所。佛為說法得法眼淨。受三自歸。為最初優婆塞。又耶舍朋類五十長者。聞耶舍出家。共詣佛所願求出家。佛言善來比丘。即成沙門。是時始有五十六羅漢。佛告諸比丘。汝等宜各遊方教化眾生。時諸比丘禮足辭去。世尊即發波羅柰趣摩竭提國。日暮寄宿優樓頻螺迦葉住處。降伏火龍授三歸依。置於鉢中以示迦葉。歎未曾有。佛知迦葉根緣漸熟。即趣尼連河側。時魔王求請入般涅槃。至於三請。世尊答曰。所應度者。皆未究竟。魔王聞已即還本宮。時頻螺迦葉與五百弟子願求出家。佛言善來比丘。即成沙門。佛說四諦。漸漸乃得阿羅漢果。以事火之具捐棄河中。時頻螺二弟。一名那提。一名伽耶。在河下流。見兄火具逐流而下。心大驚愕。即往尋兄。見兄身披袈裟。乃各與二百五十弟子願求出家。佛呼善來比丘。即成沙門得阿羅漢。世尊即與頻螺迦葉及千比丘往王舍城。詣頻婆娑羅王所(阿闍世王之父)。王與百官出城迎佛。佛為說法。王及八萬那由他婆羅門大臣人民得法眼淨(因果經)。國有長者。名曰迦陵。往詣佛所奉上竹園(按西域記靈山竹園。皆在王舍城旁五里)。可作精舍。王勅諸臣起諸堂舍。迎佛入城俱往竹園。諸王見佛。頻婆娑羅。最為其首。諸僧伽藍竹園為始(普耀經○案中本起經。迦蘭陀長者。先施尼犍。悔不奉佛。鬼師知其心念。召閱又。推逐尼犍。驚怖馳走。長者歡喜。請佛居之)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 五年(甲申)有長者子。名曰耶舍。聰明利根。於中夜見空中光。開門尋光趣鹿野苑。佛說四諦成阿羅漢。願求出家。佛言善來比丘。即成沙門。時耶舍父尋子佛所。佛為說法得法眼淨。受三自歸。為最初優婆塞。又耶舍朋類五十長者。聞耶舍出家。共詣佛所願求出家。佛言善來比丘。即成沙門。是時始有五十六羅漢。佛告諸比丘。汝等宜各遊方教化眾生。時諸比丘禮足辭去。世尊即發波羅柰趣摩竭提國。日暮寄宿優樓頻螺迦葉住處。降伏火龍授三歸依。置於鉢中以示迦葉。歎未曾有。佛知迦葉根緣漸熟。即趣尼連河側。時魔王求請入般涅槃。至於三請。世尊答曰。所應度者。皆未究竟。魔王聞已即還本宮。時頻螺迦葉與五百弟子願求出家。佛言善來比丘。即成沙門。佛說四諦。漸漸乃得阿羅漢果。以事火之具捐棄河中。時頻螺二弟。一名那提。一名伽耶。在河下流。見兄火具逐流而下。心大驚愕。即往尋兄。見兄身披袈裟。乃各與二百五十弟子願求出家。佛呼善來比丘。即成沙門得阿羅漢。世尊即與頻螺迦葉及千比丘往王舍城。詣頻婆娑羅王所(阿闍世王之父)。王與百官出城迎佛。佛為說法。王及八萬那由他婆羅門大臣人民得法眼淨(因果經)。國有長者。名曰迦陵。往詣佛所奉上竹園(按西域記靈山竹園。皆在王舍城旁五里)。可作精舍。王勅諸臣起諸堂舍。迎佛入城俱往竹園。諸王見佛。頻婆娑羅。最為其首。諸僧伽藍竹園為始(普耀經○案中本起經。迦蘭陀長者。先施尼犍。悔不奉佛。鬼師知其心念。召閱又。推逐尼犍。驚怖馳走。長者歡喜。請佛居之)。

六年(乙酉)佛在象頭山。為龍王鬼神說法(十二遊經)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 六年(乙酉)佛在象頭山。為龍王鬼神說法(十二遊經)。

七年(丙戌)婆羅門舍利弗。路逢婆耆比丘說偈。得法眼淨。歸與親友目犍連。宣說偈言。亦得法眼淨。即各將一百弟子往詣竹園。求願出家。佛呼善來比丘。須𩬊自落袈裟被身。即成沙門。又復為彼二百弟子廣說四諦。亦成阿羅漢。時世尊即與一千二百五十大阿羅漢。於摩竭提國廣利眾生(因果經)時有婆羅門名曰迦葉。極為巨富捨家入山自剃須𩬊。空中諸天語令見佛。迦葉即趣竹園。佛為說法得阿羅漢。以有大威德智慧。名之為大迦葉(因果經)迦葉於多子塔值佛。乃求出家。即以弊衣奉佛為座。價直十萬兩金。佛即授商那納衣(阿含經○商那此云草衣。納衣者頭陀五納衣也。今言商那者。即是以草為衣耳)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 七年(丙戌)婆羅門舍利弗。路逢婆耆比丘說偈。得法眼淨。歸與親友目犍連。宣說偈言。亦得法眼淨。即各將一百弟子往詣竹園。求願出家。佛呼善來比丘。須𩬊自落袈裟被身。即成沙門。又復為彼二百弟子廣說四諦。亦成阿羅漢。時世尊即與一千二百五十大阿羅漢。於摩竭提國廣利眾生(因果經)時有婆羅門名曰迦葉。極為巨富捨家入山自剃須𩬊。空中諸天語令見佛。迦葉即趣竹園。佛為說法得阿羅漢。以有大威德智慧。名之為大迦葉(因果經)迦葉於多子塔值佛。乃求出家。即以弊衣奉佛為座。價直十萬兩金。佛即授商那納衣(阿含經○商那此云草衣。納衣者頭陀五納衣也。今言商那者。即是以草為衣耳)。

八年(丁亥)冬。佛在毘舍利國。因須提那子持信出家。後還本村與其故二(故者舊妻二者偶也)其行不淨。諸比丘舉過白佛。即集眾訶責云。汝所為非威儀非淨行所不應為。始制婬戒。開初犯未結罪(僧祇律)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 八年(丁亥)冬。佛在毘舍利國。因須提那子持信出家。後還本村與其故二(故者舊妻二者偶也)其行不淨。諸比丘舉過白佛。即集眾訶責云。汝所為非威儀非淨行所不應為。始制婬戒。開初犯未結罪(僧祇律)。

九年(戊子)舍衛國波斯匿王(此云和悅)大臣須達家居大富。喜濟貧乏孤老之人。因名為給孤獨。甞往羅閱城(即王舍城)見世尊。即為說四諦法。成須陀洹。乞如來降屈舍衛。世尊謂彼無精舍。須達曰還國當立。佛勅舍利弗共往案行諸地。唯太子祇陀園地(祇陀此云戰勝。太子生時父王戰勝。故立此名)正得其所。須達白太子欲買之。太子言。能以黃金布地間無空者便當相與。須達使人象負金出。八十頃中須臾欲滿。祇陀念言。佛必大德能使斯人輕寶如是。乃令止勿出金。園地屬卿。樹木屬我。乃自起門屋。共立精舍。為佛作窟。別房千二百處。白王遣使詣王舍城。請佛及僧。世尊放光動地至舍衛國。一切大集各得道迹。以二人同立精舍。號為太子祇樹給孤獨園(賢愚經)是年冬。佛在羅閱城。因檀尼迦在閑靜處。草屋坐禪。為人持去。乃作全成瓦屋。佛令打破。便詐言。王教取彼要材。為王臣人民。訶責無使入村。勿復安止。比丘以過白佛。始制盜戒。佛在毘舍離城。為諸比丘說不淨觀。習定已厭患身命。歎死勸死。難提比丘受顧殺人(顧作雇俗。漢書顧山錢義同)遂制殺戒。時因穀貴乞食難得。婆求河邊有安居者。便共稱歎得上人法。信心居士減分施之。後往佛所因問。訶責制妄語戒。自此以後隨犯隨制(僧祇律)時父王遙聞子得佛道已六年來。令梵志優陀耶。往迎佛曰。別濶以來十有二年(自出家至成道六年。自成道至今六年。共十二年)思欲一見優陀耶受教詣佛。願求出家即得阿羅漢。佛念。今將還國當度父母。乃先遣優陀耶。往至本國。現十八變。王益悲喜。勅群臣萬民。出四十里親往迎佛。佛身丈六相好光明。體紫金色如星中月。見諸梵志久在山中。身體黑臭。在佛邊侍。如黑烏在紫金山。王乃勅國中豪族。選五百人出為沙門。侍佛左右。猶如鳳凰在須彌山(普耀經)時佛入宮坐於殿上。王及臣民日日供養百種甘饌。佛說經法所度無量。耶輸夫人携子羅睺羅來詣問訊(時年六歲)時王僚屬咸疑。太子去國十有二年。何從生子。佛告群僚曰。耶輸守節無瑕。今當見證。於是世尊悉化眾僧皆使如佛。耶輸即以指印信環與羅睺言。是汝父者以此與之。羅睺應時直以印環而授世尊。王及群臣。皆言善哉真佛子也(普耀經)時阿那律調達難陀跋提難提等八人釋子。出家之日。脫寶衣付優波離曰。汝依我等以自存活。今以此衣與汝資生。優波離亦願出家。即以寶衣懸之樹上。共至佛所。那律乞先度波離。以除憍慢(曇無德律)難陀次第作禮。至波離前。念不當禮。佛言。但以受戒前後。不在貴賤(大莊嚴論○難提是王子為貴 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 九年(戊子)舍衛國波斯匿王(此云和悅)大臣須達家居大富。喜濟貧乏孤老之人。因名為給孤獨。甞往羅閱城(即王舍城)見世尊。即為說四諦法。成須陀洹。乞如來降屈舍衛。世尊謂彼無精舍。須達曰還國當立。佛勅舍利弗共往案行諸地。唯太子祇陀園地(祇陀此云戰勝。太子生時父王戰勝。故立此名)正得其所。須達白太子欲買之。太子言。能以黃金布地間無空者便當相與。須達使人象負金出。八十頃中須臾欲滿。祇陀念言。佛必大德能使斯人輕寶如是。乃令止勿出金。園地屬卿。樹木屬我。乃自起門屋。共立精舍。為佛作窟。別房千二百處。白王遣使詣王舍城。請佛及僧。世尊放光動地至舍衛國。一切大集各得道迹。以二人同立精舍。號為太子祇樹給孤獨園(賢愚經)是年冬。佛在羅閱城。因檀尼迦在閑靜處。草屋坐禪。為人持去。乃作全成瓦屋。佛令打破。便詐言。王教取彼要材。為王臣人民。訶責無使入村。勿復安止。比丘以過白佛。始制盜戒。佛在毘舍離城。為諸比丘說不淨觀。習定已厭患身命。歎死勸死。難提比丘受顧殺人(顧作雇俗。漢書顧山錢義同)遂制殺戒。時因穀貴乞食難得。婆求河邊有安居者。便共稱歎得上人法。信心居士減分施之。後往佛所因問。訶責制妄語戒。自此以後隨犯隨制(僧祇律)時父王遙聞子得佛道已六年來。令梵志優陀耶。往迎佛曰。別濶以來十有二年(自出家至成道六年。自成道至今六年。共十二年)思欲一見優陀耶受教詣佛。願求出家即得阿羅漢。佛念。今將還國當度父母。乃先遣優陀耶。往至本國。現十八變。王益悲喜。勅群臣萬民。出四十里親往迎佛。佛身丈六相好光明。體紫金色如星中月。見諸梵志久在山中。身體黑臭。在佛邊侍。如黑烏在紫金山。王乃勅國中豪族。選五百人出為沙門。侍佛左右。猶如鳳凰在須彌山(普耀經)時佛入宮坐於殿上。王及臣民日日供養百種甘饌。佛說經法所度無量。耶輸夫人携子羅睺羅來詣問訊(時年六歲)時王僚屬咸疑。太子去國十有二年。何從生子。佛告群僚曰。耶輸守節無瑕。今當見證。於是世尊悉化眾僧皆使如佛。耶輸即以指印信環與羅睺言。是汝父者以此與之。羅睺應時直以印環而授世尊。王及群臣。皆言善哉真佛子也(普耀經)時阿那律調達難陀跋提難提等八人釋子。出家之日。脫寶衣付優波離曰。汝依我等以自存活。今以此衣與汝資生。優波離亦願出家。即以寶衣懸之樹上。共至佛所。那律乞先度波離。以除憍慢(曇無德律)難陀次第作禮。至波離前。念不當禮。佛言。但以受戒前後。不在貴賤(大莊嚴論○難提是王子為貴

。波離是臣僕為賤)佛語提婆達多(即調達)汝宜在家分檀惠施。不宜出家。如是再三。提婆便生惡念。此沙門妬心。我宜自剃頭善修梵行。後犯五逆。有大光風繞提婆身。便發悔心稱南無佛。適稱南無便入地獄。佛語阿難。提婆在地獄經一大劫。命終生四天王。展轉生他化自在。最後受身。成辟支佛。名曰南無(增一阿含經○此言提婆出家始。自後犯五逆。乃是後事。相帶而言。皆是小乘經意。若法華中佛言。我因提婆達多善知識故。令我疾成菩提。又授記作天王佛者。此即大乘開迹顯本之意)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 。波離是臣僕為賤)佛語提婆達多(即調達)汝宜在家分檀惠施。不宜出家。如是再三。提婆便生惡念。此沙門妬心。我宜自剃頭善修梵行。後犯五逆。有大光風繞提婆身。便發悔心稱南無佛。適稱南無便入地獄。佛語阿難。提婆在地獄經一大劫。命終生四天王。展轉生他化自在。最後受身。成辟支佛。名曰南無(增一阿含經○此言提婆出家始。自後犯五逆。乃是後事。相帶而言。皆是小乘經意。若法華中佛言。我因提婆達多善知識故。令我疾成菩提。又授記作天王佛者。此即大乘開迹顯本之意)。

是年說殃掘摩羅經(妙玄云成道六年後說)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是年說殃掘摩羅經(妙玄云成道六年後說)。

十年(己丑)佛於拘耶尼國。為婆陀和菩薩等八人。說般舟經明苦行事(十二遊經)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十年(己丑)佛於拘耶尼國。為婆陀和菩薩等八人。說般舟經明苦行事(十二遊經)。

十一年(庚寅)阿難年八歲出家之日。得白四羯磨具足戒(三羯磨通前單白故云白四。羯磨翻業。謂所作善業也)度一百十阿羅漢。受三語戒。始以寶刀剪剃須𩬊。又囑憍陳如等。遍三天下為諸沙彌授戒(僧祇律)是年佛於柳山為純真陀羅王弟說法(十二遊經)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十一年(庚寅)阿難年八歲出家之日。得白四羯磨具足戒(三羯磨通前單白故云白四。羯磨翻業。謂所作善業也)度一百十阿羅漢。受三語戒。始以寶刀剪剃須𩬊。又囑憍陳如等。遍三天下為諸沙彌授戒(僧祇律)是年佛於柳山為純真陀羅王弟說法(十二遊經)。

佛祖統紀卷第三上 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛祖統紀卷第三上

佛祖統紀卷第三下 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛祖統紀卷第三下

宋景定四明東湖沙門志磐撰 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 宋景定四明東湖沙門志磐撰

教主釋迦牟尼佛本紀第一之三下 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 教主釋迦牟尼佛本紀第一之三下

十二年(辛卯)佛遣目連。白父王及耶輸曰。太子羅睺。年已九歲。應令出家。耶輸答曰。如來為太子時。娶我為妻。未滿三年逃至山澤。勤苦六年得佛還國。今復欲求我子何酷如之(還迦毘羅國也)。時目連方便喻曉。絕無聽意。世尊即遣化人空中告曰。汝頗憶以五百銀錢買五莖蓮華上定光佛。時汝求我世世為妻。我言菩薩屢劫行願。一切布施不逆人意。汝能爾者聽我為妻。汝立誓言。隨君施與誓無悔心。而今何故愛惜羅睺不令出家。耶輸聞已還識宿命。如昨所見。愛子之情自然消歇。捉羅睺手付囑目連。時淨飯王。即集國中豪族。各遣一子隨從我孫。有五十人往到佛所。使阿難與其剃頭。及五十諸王公子。命舍利弗。為其和上。目連為阿闍梨。羅睺不樂聽法。佛為說未曾有因緣。得受十戒即證四果(未曾有因緣經)淨飯王詣佛白曰。佛昔出家尚有難陀。今難陀已復出家。餘情所寄唯在此子。今當出家國計永絕。佛即為王說法開慰。復集諸比丘立制。父母不聽不許出家(彌沙塞律)佛往穢澤為陀掘摩說法(十二遊經)佛為諸比丘說八關齋戒(八關齋戒經)佛在羅閱城。有十七群童子。大者年十七。小者十二。以信出家。比丘即度。受大戒不堪一食夜啼。佛覺問知制。年滿二十應受大戒(四分律)佛半月說戒。眾集疲勞。許僧伽藍各結大界(四分律)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十二年(辛卯)佛遣目連。白父王及耶輸曰。太子羅睺。年已九歲。應令出家。耶輸答曰。如來為太子時。娶我為妻。未滿三年逃至山澤。勤苦六年得佛還國。今復欲求我子何酷如之(還迦毘羅國也)。時目連方便喻曉。絕無聽意。世尊即遣化人空中告曰。汝頗憶以五百銀錢買五莖蓮華上定光佛。時汝求我世世為妻。我言菩薩屢劫行願。一切布施不逆人意。汝能爾者聽我為妻。汝立誓言。隨君施與誓無悔心。而今何故愛惜羅睺不令出家。耶輸聞已還識宿命。如昨所見。愛子之情自然消歇。捉羅睺手付囑目連。時淨飯王。即集國中豪族。各遣一子隨從我孫。有五十人往到佛所。使阿難與其剃頭。及五十諸王公子。命舍利弗。為其和上。目連為阿闍梨。羅睺不樂聽法。佛為說未曾有因緣。得受十戒即證四果(未曾有因緣經)淨飯王詣佛白曰。佛昔出家尚有難陀。今難陀已復出家。餘情所寄唯在此子。今當出家國計永絕。佛即為王說法開慰。復集諸比丘立制。父母不聽不許出家(彌沙塞律)佛往穢澤為陀掘摩說法(十二遊經)佛為諸比丘說八關齋戒(八關齋戒經)佛在羅閱城。有十七群童子。大者年十七。小者十二。以信出家。比丘即度。受大戒不堪一食夜啼。佛覺問知制。年滿二十應受大戒(四分律)佛半月說戒。眾集疲勞。許僧伽藍各結大界(四分律)。

十三年(壬辰)佛還摩竭提國。為弗迦沙王說法(十二遊經)樓至菩薩請立戒壇。為比丘受戒。佛令於祇園外院東南建立(四分律)戒壇從地而立。三重為相。以表三空。帝釋又加覆釜以覆舍利。大梵王以無價寶珠置覆釜上。是為五重。表五分法身梵王寶珠。大如五斗瓶大福德者見之。光照八百由旬。薄福者見之如聚墨(南山戒壇圖經)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十三年(壬辰)佛還摩竭提國。為弗迦沙王說法(十二遊經)樓至菩薩請立戒壇。為比丘受戒。佛令於祇園外院東南建立(四分律)戒壇從地而立。三重為相。以表三空。帝釋又加覆釜以覆舍利。大梵王以無價寶珠置覆釜上。是為五重。表五分法身梵王寶珠。大如五斗瓶大福德者見之。光照八百由旬。薄福者見之如聚墨(南山戒壇圖經)。

十四年(癸巳)佛往恐懼樹下。為彌勒菩薩說本起經(十二遊經)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十四年(癸巳)佛往恐懼樹下。為彌勒菩薩說本起經(十二遊經)。

十五年(甲午)佛再還迦毘羅國。為父王說法。度釋種八萬四千人得須陀洹果(十二遊經)佛還本土。足升空行。與人頭齊。使父王接足而已。不欲屈身(分別功德經○此即使父母反敬。為生福之證。然在佛則可。若末代比丘。為行稍薄。恐未可以受父母之致敬)佛為父王大眾說觀佛三昧。佛身金色光明無量。時五百釋子以罪障故。見佛色身猶如灰色羸婆羅門。佛為說往昔邪見之罪。今稱佛名作禮懺悔。即見佛身金色如須彌山。求佛出家得阿羅漢(觀佛三昧經)初佛還國。大愛道求出家(佛姨母摩訶波闍波提也)再三不許。佛再還國復求出家。如前不許。阿難白佛。大愛道至心欲受法律。願佛聽之。佛令盡形壽行八敬法。時大愛道得出家。為比丘尼始(中本起經)比丘尼受八敬法。一者百歲比丘尼。禮初夏比丘足。二者不得罵謗比丘。三者不得舉比丘過。比丘得說尼過。四式叉摩那。應從眾僧求受大戒。五者尼犯僧殘。應半月在二部僧中。求教授人。七者不應在無比丘處坐夏安居(四分律)佛告阿難。我滅度後。正法一千年。由女人出家減五百年。後為說八敬法。還得一千年(善見論法住記)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十五年(甲午)佛再還迦毘羅國。為父王說法。度釋種八萬四千人得須陀洹果(十二遊經)佛還本土。足升空行。與人頭齊。使父王接足而已。不欲屈身(分別功德經○此即使父母反敬。為生福之證。然在佛則可。若末代比丘。為行稍薄。恐未可以受父母之致敬)佛為父王大眾說觀佛三昧。佛身金色光明無量。時五百釋子以罪障故。見佛色身猶如灰色羸婆羅門。佛為說往昔邪見之罪。今稱佛名作禮懺悔。即見佛身金色如須彌山。求佛出家得阿羅漢(觀佛三昧經)初佛還國。大愛道求出家(佛姨母摩訶波闍波提也)再三不許。佛再還國復求出家。如前不許。阿難白佛。大愛道至心欲受法律。願佛聽之。佛令盡形壽行八敬法。時大愛道得出家。為比丘尼始(中本起經)比丘尼受八敬法。一者百歲比丘尼。禮初夏比丘足。二者不得罵謗比丘。三者不得舉比丘過。比丘得說尼過。四式叉摩那。應從眾僧求受大戒。五者尼犯僧殘。應半月在二部僧中。求教授人。七者不應在無比丘處坐夏安居(四分律)佛告阿難。我滅度後。正法一千年。由女人出家減五百年。後為說八敬法。還得一千年(善見論法住記)。

述曰。如來在十六大國於十二年中行化度人。說四阿含等經及七佛略教誡。至是年始說廣戒。即比丘二百五十戒。尼五百戒。由夫二眾隨犯隨制。而佛於後時結集條章。以為出家者持奉之本耳。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 述曰。如來在十六大國於十二年中行化度人。說四阿含等經及七佛略教誡。至是年始說廣戒。即比丘二百五十戒。尼五百戒。由夫二眾隨犯隨制。而佛於後時結集條章。以為出家者持奉之本耳。

第三方等時者。示一佛土令淨穢不同。示現一身巨細各異。一音說法隨類各解。神力不共故見有淨穢。聞有褒貶。嗅有贍匐不贍匐。華有著身不著身。慧有若千不若千。此如淨名方等(玄十○補注若千當作若干若萬數也音乾者無義)次說方等者。即是次小說大。佛本授大眾生不堪。故抽大出小。令斷結成聖。雖有此益非佛本懷。次說方等維摩思益殃掘摩羅(殃掘摩羅。此云一切世間現。婆羅門子。年十二色力人相具足第一。對佛說偈。佛言善哉。即成沙門。稽首佛足。成阿羅漢。釋梵四王十弟子文殊等皆被訶斥。佛云。南方有國。名一切寶莊嚴。有佛名大精進。即殃掘摩羅是也。妙玄十云。殃掘之經。六年所說○此經說在成道後六年。今大師引證。第三時教。以故及此耳)彈訶小乘保果之癖(偏在聲聞)譏刺三藏斷滅之非(兼於鈍根菩薩)故身子善吉。齊教專小。初不聞大乘威德。善吉茫然失鉢(淨名經云。須菩提言。我昔乞食。維摩詰。取我鉢盛滿飯。謂我言。若能於食等者諸法亦等。諸法等者於食亦等。如是行乞乃可取食。謗諸佛毀於法。不入眾數。終不得滅度。汝若如是乃可取食。時我世尊聞此茫然。不識是何言。不知以何答。便置鉢欲出其舍)身子怖畏却華(維摩詰室。有一天女謂舍利弗曰。結習未盡。華著身耳。結習盡者。華不著也)不知是何言。不知以何答(籤云。以空智為入道之主。故寄此二人)然方等彈訶教。在三藏之後。被訶之時應在十二年前(以鹿苑十二年在方等前也。舊云中者應是誤)何以得知。皆追述昔訶。驗是前事。何者前已稟教得道。證於無學。荷佛恩深。心相體信。不復恚怒。自昔至今。恣殃掘之譏。任淨名之折。得為恥小慕大之益(玄十)彈偏折小歎大褒圓(玄十○彈偏。如淨名菩薩品。訶彌勒云。世尊授仁者記。為用何生授記乎。過去耶未來耶。現在耶。又云。一切眾生習菩提相。若彌勒滅度者。一切眾生亦當滅又云。菩提者。不可以身得。不可以心得。又摩羅經云。殃掘阿羅漢。偏斥文殊十弟子釋梵四王。是為以圓彈三教之偏○折小。如弟子品。目連為居士說法。淨名訶云。夫說法者。當如法說。無有名字。言語斷故。法無有說。離覺觀故。是用衍門三教。破目連三不當。一者外如法相說。內如法相解。是用通教即空斥不即空。說法不當理。二者外解根緣。內善知見。得無罣礙。是用別破。三者外慈念眾生。內念報佛恩。是用圓破。又殃掘斥十弟子。是為以聖門三教之大折藏之小○歎大。如眾生品。譬如幻師見所患人。菩薩觀眾生為若此也。如智者見水中月。鏡中象。熱時焰。菩薩觀眾生 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第三方等時者。示一佛土令淨穢不同。示現一身巨細各異。一音說法隨類各解。神力不共故見有淨穢。聞有褒貶。嗅有贍匐不贍匐。華有著身不著身。慧有若千不若千。此如淨名方等(玄十○補注若千當作若干若萬數也音乾者無義)次說方等者。即是次小說大。佛本授大眾生不堪。故抽大出小。令斷結成聖。雖有此益非佛本懷。次說方等維摩思益殃掘摩羅(殃掘摩羅。此云一切世間現。婆羅門子。年十二色力人相具足第一。對佛說偈。佛言善哉。即成沙門。稽首佛足。成阿羅漢。釋梵四王十弟子文殊等皆被訶斥。佛云。南方有國。名一切寶莊嚴。有佛名大精進。即殃掘摩羅是也。妙玄十云。殃掘之經。六年所說○此經說在成道後六年。今大師引證。第三時教。以故及此耳)彈訶小乘保果之癖(偏在聲聞)譏刺三藏斷滅之非(兼於鈍根菩薩)故身子善吉。齊教專小。初不聞大乘威德。善吉茫然失鉢(淨名經云。須菩提言。我昔乞食。維摩詰。取我鉢盛滿飯。謂我言。若能於食等者諸法亦等。諸法等者於食亦等。如是行乞乃可取食。謗諸佛毀於法。不入眾數。終不得滅度。汝若如是乃可取食。時我世尊聞此茫然。不識是何言。不知以何答。便置鉢欲出其舍)身子怖畏却華(維摩詰室。有一天女謂舍利弗曰。結習未盡。華著身耳。結習盡者。華不著也)不知是何言。不知以何答(籤云。以空智為入道之主。故寄此二人)然方等彈訶教。在三藏之後。被訶之時應在十二年前(以鹿苑十二年在方等前也。舊云中者應是誤)何以得知。皆追述昔訶。驗是前事。何者前已稟教得道。證於無學。荷佛恩深。心相體信。不復恚怒。自昔至今。恣殃掘之譏。任淨名之折。得為恥小慕大之益(玄十)彈偏折小歎大褒圓(玄十○彈偏。如淨名菩薩品。訶彌勒云。世尊授仁者記。為用何生授記乎。過去耶未來耶。現在耶。又云。一切眾生習菩提相。若彌勒滅度者。一切眾生亦當滅又云。菩提者。不可以身得。不可以心得。又摩羅經云。殃掘阿羅漢。偏斥文殊十弟子釋梵四王。是為以圓彈三教之偏○折小。如弟子品。目連為居士說法。淨名訶云。夫說法者。當如法說。無有名字。言語斷故。法無有說。離覺觀故。是用衍門三教。破目連三不當。一者外如法相說。內如法相解。是用通教即空斥不即空。說法不當理。二者外解根緣。內善知見。得無罣礙。是用別破。三者外慈念眾生。內念報佛恩。是用圓破。又殃掘斥十弟子。是為以聖門三教之大折藏之小○歎大。如眾生品。譬如幻師見所患人。菩薩觀眾生為若此也。如智者見水中月。鏡中象。熱時焰。菩薩觀眾生

為若此也。今通譬眾生者。即通圓二教意○褒圓。文殊白佛云。彼上人者。難為酬對。深達實相。善說法要。此褒淨名也。文殊入淨名室。淨名曰。善來文殊。不來相而來。不見相而見。此褒文殊也)四教俱說。藏為半字。通別圓為滿字。對半說滿。故言對教(涅槃經云。譬如長者唯有一子。心常愛念晝夜殷勤。但教半字不教滿字。良由其子力未堪故。半是小乘九部。滿是大乘十二部。約人約理。比說可知)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 為若此也。今通譬眾生者。即通圓二教意○褒圓。文殊白佛云。彼上人者。難為酬對。深達實相。善說法要。此褒淨名也。文殊入淨名室。淨名曰。善來文殊。不來相而來。不見相而見。此褒文殊也)四教俱說。藏為半字。通別圓為滿字。對半說滿。故言對教(涅槃經云。譬如長者唯有一子。心常愛念晝夜殷勤。但教半字不教滿字。良由其子力未堪故。半是小乘九部。滿是大乘十二部。約人約理。比說可知)。

若約時則食時(辰時從平地一照開出)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若約時則食時(辰時從平地一照開出)。

若約味則從酪出生酥。此從修多羅出方等經(玄十)信解品云。過是以後。心相體信。入出無難(文句云。相者。互相信也。謂於三藏得涅槃價。此既不虛。今為菩薩說此大乘。亦復非虛。此即子信父也。佛知此等見思已斷聞必不謗。無漏根利聞微生信。此即父信子也。由此見尊特身。聞大乘教名之為入。復被訶折猶見丈六。說小乘法名之為出。大小出入而無疑難也)然其所止。猶在本處(雖入出無難得入大乘。而謂是菩薩之事。非己智分。不肯回小向大。猶居羅漢。不言未來當得作佛)此領何義。明三藏之後次說方等。已得道果心相體信。聞大名入住小名出。苦言彈訶名無難。又進至宅內。見群臣豪族大功德力。故名為入。出者。止宿草菴二乘境界。故名為出。心相體信者。得羅漢已。聞罵不嗔內心慚愧。不敢以聲聞支佛法化人也(玄十○淨名經云。阿難曰。時我實懷慚愧。法華經云。嗚呼深自責。云何而自欺此恥小也。不知當云何得佛無上慧。此慕大也)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若約味則從酪出生酥。此從修多羅出方等經(玄十)信解品云。過是以後。心相體信。入出無難(文句云。相者。互相信也。謂於三藏得涅槃價。此既不虛。今為菩薩說此大乘。亦復非虛。此即子信父也。佛知此等見思已斷聞必不謗。無漏根利聞微生信。此即父信子也。由此見尊特身。聞大乘教名之為入。復被訶折猶見丈六。說小乘法名之為出。大小出入而無疑難也)然其所止。猶在本處(雖入出無難得入大乘。而謂是菩薩之事。非己智分。不肯回小向大。猶居羅漢。不言未來當得作佛)此領何義。明三藏之後次說方等。已得道果心相體信。聞大名入住小名出。苦言彈訶名無難。又進至宅內。見群臣豪族大功德力。故名為入。出者。止宿草菴二乘境界。故名為出。心相體信者。得羅漢已。聞罵不嗔內心慚愧。不敢以聲聞支佛法化人也(玄十○淨名經云。阿難曰。時我實懷慚愧。法華經云。嗚呼深自責。云何而自欺此恥小也。不知當云何得佛無上慧。此慕大也)。

方等部教立名。舊說方等立名。但分事理未足以盡其義。今依經疏記文。以為之委釋。光明經云。有一比丘讀誦大乘方等經典。光明玄云。方等之教通於三乘。新本經云。欲生人天。欲得四果支佛。欲得佛。皆應懺悔滅除罪障安處方等。續遺記云。方等之名有二義。若大經從酪出生酥。譬修多羅出方等典。此約第三時名方等。即被三乘四教機。若普賢觀稱方等者。乃直明圓理。今所引方等。恐謂同普賢觀從理立稱。故引三乘懺悔之文。以定此名。的從部教方等不專事理。諸文論方等有三說。一者從事。大經從修多羅出方等。無量義經。次說方等。釋籤生酥調斥方等。光明經讀誦大乘方等。光明玄。方等之教通於三乘。此皆指第三時教。二者從理。普賢觀經。此方等經是諸佛眼。三事理並通。止觀云。般若有四種方法。謂四門入清涼池。即方也。所契之理平等大慧。即等也。今第三時準四明立義。的從部教以定此名故。不專於事理也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 方等部教立名。舊說方等立名。但分事理未足以盡其義。今依經疏記文。以為之委釋。光明經云。有一比丘讀誦大乘方等經典。光明玄云。方等之教通於三乘。新本經云。欲生人天。欲得四果支佛。欲得佛。皆應懺悔滅除罪障安處方等。續遺記云。方等之名有二義。若大經從酪出生酥。譬修多羅出方等典。此約第三時名方等。即被三乘四教機。若普賢觀稱方等者。乃直明圓理。今所引方等。恐謂同普賢觀從理立稱。故引三乘懺悔之文。以定此名。的從部教方等不專事理。諸文論方等有三說。一者從事。大經從修多羅出方等。無量義經。次說方等。釋籤生酥調斥方等。光明經讀誦大乘方等。光明玄。方等之教通於三乘。此皆指第三時教。二者從理。普賢觀經。此方等經是諸佛眼。三事理並通。止觀云。般若有四種方法。謂四門入清涼池。即方也。所契之理平等大慧。即等也。今第三時準四明立義。的從部教以定此名故。不專於事理也。

十六年(乙未)佛在毘耶離城菴羅樹園說維摩詰經(毘耶離。此云廣博嚴淨。菴羅。舊譯為柰。其形似梨。華多子少。維摩詰此云淨名。三惑垢盡。有大名稱。此即方等部主)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十六年(乙未)佛在毘耶離城菴羅樹園說維摩詰經(毘耶離。此云廣博嚴淨。菴羅。舊譯為柰。其形似梨。華多子少。維摩詰此云淨名。三惑垢盡。有大名稱。此即方等部主)。

十七年(丙申)佛說思益梵天所問經(經云。東方有佛。號日月光。有菩薩梵天。名曰思益。來此問佛○)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十七年(丙申)佛說思益梵天所問經(經云。東方有佛。號日月光。有菩薩梵天。名曰思益。來此問佛○)。

十八年(丁酉)佛在南海濱楞伽山頂說楞伽阿跋多羅寶經。大慧菩薩問世尊言。外道尚遮不許食肉。何況如來大悲含育。而許自他令食肉耶。佛答菩薩。有無量因緣不應食肉。謂一切眾生從本以來。展轉因緣常為六親。以親故不應食肉。不淨氣分所生長故不應食肉。眾生聞氣悉生怖畏如旃陀羅不應食肉。令諸呪術不成故不應食肉(按華嚴鈔云。楞伽山。夜叉羅婆所居。此云不可往。唯神通者能到。阿跋多羅。此云遊入。謂佛大眾渡海彼岸。受夜叉王請。升空而往○籤云。若大乘中。梵網已制之始。作此說。當知楞伽在四含之後。為漸制之始。佛答菩薩不應食肉。故知仍存小教中開)。又說金光明經楞嚴三昧經(楞嚴。此云健相。分別知諸三昧種多少淺深。如大將知諸兵力多少。見旌累。次第)勝鬘夫人經(具稱勝鬘師子吼一乘方便大方廣經。籤云。勝鬘是末利夫人女。末利及王。既信佛已以書與女。女對使者而說偈言。仰惟佛世尊。普為眾生出。亦應愍我等。速來至此處。即發此念時。佛於空中現。又說偈云。如來妙色身。世間無與等。無比不思議。是故今信禮云云○末利是柰樹生女。波斯匿王妃)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十八年(丁酉)佛在南海濱楞伽山頂說楞伽阿跋多羅寶經。大慧菩薩問世尊言。外道尚遮不許食肉。何況如來大悲含育。而許自他令食肉耶。佛答菩薩。有無量因緣不應食肉。謂一切眾生從本以來。展轉因緣常為六親。以親故不應食肉。不淨氣分所生長故不應食肉。眾生聞氣悉生怖畏如旃陀羅不應食肉。令諸呪術不成故不應食肉(按華嚴鈔云。楞伽山。夜叉羅婆所居。此云不可往。唯神通者能到。阿跋多羅。此云遊入。謂佛大眾渡海彼岸。受夜叉王請。升空而往○籤云。若大乘中。梵網已制之始。作此說。當知楞伽在四含之後。為漸制之始。佛答菩薩不應食肉。故知仍存小教中開)。又說金光明經楞嚴三昧經(楞嚴。此云健相。分別知諸三昧種多少淺深。如大將知諸兵力多少。見旌累。次第)勝鬘夫人經(具稱勝鬘師子吼一乘方便大方廣經。籤云。勝鬘是末利夫人女。末利及王。既信佛已以書與女。女對使者而說偈言。仰惟佛世尊。普為眾生出。亦應愍我等。速來至此處。即發此念時。佛於空中現。又說偈云。如來妙色身。世間無與等。無比不思議。是故今信禮云云○末利是柰樹生女。波斯匿王妃)。

十九年(戊戌)佛成道始。十六年知諸菩薩任持法藏。於欲色天二界中間出大寶階。廣集十方諸佛菩薩大眾。俱登寶階上升虛空。為說大方等大集經。諸菩薩欲來入會。各隨其德先現其相。空藏現空海藏現水。並不見有。大眾唯見空水(餘菩薩現相者皆類此)時諸天龍作如是言。我等從今以往護持正法。若諸國王鞭打出家持戒毀戒者。我等不復護持其國。聲聞弟子悉向他國。使其國土空無福田。令其國土疾疫饑饉刀兵俱起風雨亢旱傷害苗稼。爾時世尊。付囑毘首羯磨天子。迦毘羅夜叉大將。雙瞳目十七天女。各及五千眷屬。汝等護持震旦國土。於彼所有鬪爭言訟。兩陣交戰。饑饉疫病。風雨寒熱悉令休息。令我法眼得久住世。佛告彌勒諸菩薩。我今憐愍諸眾生故。以此報果分作三分。一分自受。一分與我滅後禪解脫三昧堅固相應聲聞令無所乏。一分與彼破戒誦經聲聞正法像法剃頭著袈裟者。令無所乏。勿令惡王共相惱害。復以彼諸施主寄付汝手(大集經○案佛藏經。當一心行道。勿念衣食。如來白毫相中。一分供諸末代一切出家弟子。俱不能盡)佛言。若有出家設不持戒。彼人已為涅槃印之所印。若有打罵若奪衣鉢資生具者。是人則壞諸佛報身。挑一切人天眼目。國王群臣諸斷事者。如見出家作大罪業大殺大盜大污梵行大妄語及餘不善。但擯出國。不聽在寺同僧事業。不得鞭打罵辱加其身罪。若故違法謫罰者。是人遠離人天必歸地獄。何況鞭打出家具足持戒者(大集經)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十九年(戊戌)佛成道始。十六年知諸菩薩任持法藏。於欲色天二界中間出大寶階。廣集十方諸佛菩薩大眾。俱登寶階上升虛空。為說大方等大集經。諸菩薩欲來入會。各隨其德先現其相。空藏現空海藏現水。並不見有。大眾唯見空水(餘菩薩現相者皆類此)時諸天龍作如是言。我等從今以往護持正法。若諸國王鞭打出家持戒毀戒者。我等不復護持其國。聲聞弟子悉向他國。使其國土空無福田。令其國土疾疫饑饉刀兵俱起風雨亢旱傷害苗稼。爾時世尊。付囑毘首羯磨天子。迦毘羅夜叉大將。雙瞳目十七天女。各及五千眷屬。汝等護持震旦國土。於彼所有鬪爭言訟。兩陣交戰。饑饉疫病。風雨寒熱悉令休息。令我法眼得久住世。佛告彌勒諸菩薩。我今憐愍諸眾生故。以此報果分作三分。一分自受。一分與我滅後禪解脫三昧堅固相應聲聞令無所乏。一分與彼破戒誦經聲聞正法像法剃頭著袈裟者。令無所乏。勿令惡王共相惱害。復以彼諸施主寄付汝手(大集經○案佛藏經。當一心行道。勿念衣食。如來白毫相中。一分供諸末代一切出家弟子。俱不能盡)佛言。若有出家設不持戒。彼人已為涅槃印之所印。若有打罵若奪衣鉢資生具者。是人則壞諸佛報身。挑一切人天眼目。國王群臣諸斷事者。如見出家作大罪業大殺大盜大污梵行大妄語及餘不善。但擯出國。不聽在寺同僧事業。不得鞭打罵辱加其身罪。若故違法謫罰者。是人遠離人天必歸地獄。何況鞭打出家具足持戒者(大集經)。

舍利弗等白佛言。我等雖獲稱為佛子。皆是如來之咎。非我等過。何者若使如來誓無三乘。我等豈不成於正覺。何為如來。而不見聽在於聖例。時身子等。脫衣悲泣。大千震動(瓔珞經)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利弗等白佛言。我等雖獲稱為佛子。皆是如來之咎。非我等過。何者若使如來誓無三乘。我等豈不成於正覺。何為如來。而不見聽在於聖例。時身子等。脫衣悲泣。大千震動(瓔珞經)。

述曰。瓔珞言。舍利弗被訶之後。心漸向大。然猶有怨佛之言。以為若無三乘則我等已成正覺。皆如來咎非我等過。逮至法華法說周。則云我等同入法性。云何如來以小乘法而見濟度。是我等咎非世尊也。是知瓔珞不解方便則咎佛。法華已入法性則咎己。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 述曰。瓔珞言。舍利弗被訶之後。心漸向大。然猶有怨佛之言。以為若無三乘則我等已成正覺。皆如來咎非我等過。逮至法華法說周。則云我等同入法性。云何如來以小乘法而見濟度。是我等咎非世尊也。是知瓔珞不解方便則咎佛。法華已入法性則咎己。

佛在祇桓精舍。時波斯匿王。為其父王諱日。營齋請佛宮掖。城中復有長者居士同時飯僧。佇佛來應。佛勅文殊。分領菩薩及阿羅漢。應諸齋主。惟有阿難。遠遊未還。不遑僧次。途中獨歸。其日無供。即持應器。入城循乞。遭摩登伽女。以先梵天呪。攝入婬室。如來知彼婬術所加。齋畢旋歸。頂放百寶光明。千葉寶蓮。有化佛趺坐。宣說神呪。勅文殊師利。將呪往護。提獎阿難及摩登伽。來歸佛所。阿難見佛。頂禮悲泣。恨無始來一向多聞未全道力。般勤啟請十方如來得菩提最初方便。佛為阿難說法。名大佛頂首楞嚴經(林間錄云。智者聞天竺有首楞嚴經。每祈願早至此土)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛在祇桓精舍。時波斯匿王。為其父王諱日。營齋請佛宮掖。城中復有長者居士同時飯僧。佇佛來應。佛勅文殊。分領菩薩及阿羅漢。應諸齋主。惟有阿難。遠遊未還。不遑僧次。途中獨歸。其日無供。即持應器。入城循乞。遭摩登伽女。以先梵天呪。攝入婬室。如來知彼婬術所加。齋畢旋歸。頂放百寶光明。千葉寶蓮。有化佛趺坐。宣說神呪。勅文殊師利。將呪往護。提獎阿難及摩登伽。來歸佛所。阿難見佛。頂禮悲泣。恨無始來一向多聞未全道力。般勤啟請十方如來得菩提最初方便。佛為阿難說法。名大佛頂首楞嚴經(林間錄云。智者聞天竺有首楞嚴經。每祈願早至此土)。

述曰。一化終窮在乎開顯。開顯之妙功歸法華。自餘諸經有圓說者。皆方等四教並談之義。而孤山乃欲以楞嚴同法華醍醐之味。是不思方等收經而有失法華淳一無雜之旨也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 述曰。一化終窮在乎開顯。開顯之妙功歸法華。自餘諸經有圓說者。皆方等四教並談之義。而孤山乃欲以楞嚴同法華醍醐之味。是不思方等收經而有失法華淳一無雜之旨也。

述曰。佛說方等經典。至此凡八年。今但到當道諸經。以見四教並談之義。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 述曰。佛說方等經典。至此凡八年。今但到當道諸經。以見四教並談之義。

第四般若時者。大人蒙其光用。嬰兒喪其精明。故文云。但為菩薩演其實事。而不為我說斯真要。雖三人俱學。二人取證。具如大品(女一籤云。菩薩蒙般若光諸法之用。二乘如七日嬰兒。若視日輪。令眼失光。以無明全在義之如喪。○女曰嬰。男曰兒)次說摩訶般若華嚴海空歷劫修行者。此是方等之後而明大品。大品或說無常無我。或說於空。或說不生不滅。皆歷色心。至一切種智。句句迴轉明修行法。又百千比丘萬億人天。得須陀洹及阿羅漢。住辟支佛者。驗是共般若也。而言華嚴海空者(籤云。而言下。明不共般若。○共則共通二乘而說。不共則別圓。不共二乘)依法性論鈍根菩薩三處入法界。初般若。次法華。後涅槃。因聞般若入法界。即是華嚴海空(妙玄十)次說般若。轉教付財融通淘汰(集解正作濤汰)此般若中不說藏教。帶通別二正說圓教(四教儀○集解云。轉教者。須菩提解空。舍利弗智慧。佛以般若空慧之法加被二人。轉為諸菩薩說諸法空莫不清淨。以此之後。轉度於它。經云。我等雖為諸濤汰時說菩薩法。而無希取。故云轉教。付財者。世間長者七寶為財。出世法王般若為財。若約佛意。以此般若加被二人。即是付財。其如二乘。但謂加說。故大品云。豈聲聞人敢有所說。有所說者皆佛力耳。若約化意。但是領知家業。密成別益。至法華時。方得名為付財。故經云。吾今所有皆是子有。融通若般若會一切法悉摩訶衍。乃是三教融通之法。非謂圓融之融。如籤云。若以圓斥三。及以圓斥藏。即圓融為圓。或以三教斥藏。即融通為融。淘汰者。大論云。澄洗也。以空慧水濤淅㶕擇。說文。淅㶕音析簡。洗米也○籤云。方等彈訶共義稍殊。今此般若正當共部。輔行云。旁用通教正用別圓。加於二乘密成別益。又籤云。前於方等義已成通。故至般若唯須此二。明不共者。說部意也。意雖不共。然猶有方等新受小者。至此須通。亦有衍門旁得小者。是故兼用○今約偏圓對論。故云帶二說圓。若仁王般若。說四無常偈。勸普明王。捨國位者。義似三藏。彼明助道。非部正意)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第四般若時者。大人蒙其光用。嬰兒喪其精明。故文云。但為菩薩演其實事。而不為我說斯真要。雖三人俱學。二人取證。具如大品(女一籤云。菩薩蒙般若光諸法之用。二乘如七日嬰兒。若視日輪。令眼失光。以無明全在義之如喪。○女曰嬰。男曰兒)次說摩訶般若華嚴海空歷劫修行者。此是方等之後而明大品。大品或說無常無我。或說於空。或說不生不滅。皆歷色心。至一切種智。句句迴轉明修行法。又百千比丘萬億人天。得須陀洹及阿羅漢。住辟支佛者。驗是共般若也。而言華嚴海空者(籤云。而言下。明不共般若。○共則共通二乘而說。不共則別圓。不共二乘)依法性論鈍根菩薩三處入法界。初般若。次法華。後涅槃。因聞般若入法界。即是華嚴海空(妙玄十)次說般若。轉教付財融通淘汰(集解正作濤汰)此般若中不說藏教。帶通別二正說圓教(四教儀○集解云。轉教者。須菩提解空。舍利弗智慧。佛以般若空慧之法加被二人。轉為諸菩薩說諸法空莫不清淨。以此之後。轉度於它。經云。我等雖為諸濤汰時說菩薩法。而無希取。故云轉教。付財者。世間長者七寶為財。出世法王般若為財。若約佛意。以此般若加被二人。即是付財。其如二乘。但謂加說。故大品云。豈聲聞人敢有所說。有所說者皆佛力耳。若約化意。但是領知家業。密成別益。至法華時。方得名為付財。故經云。吾今所有皆是子有。融通若般若會一切法悉摩訶衍。乃是三教融通之法。非謂圓融之融。如籤云。若以圓斥三。及以圓斥藏。即圓融為圓。或以三教斥藏。即融通為融。淘汰者。大論云。澄洗也。以空慧水濤淅㶕擇。說文。淅㶕音析簡。洗米也○籤云。方等彈訶共義稍殊。今此般若正當共部。輔行云。旁用通教正用別圓。加於二乘密成別益。又籤云。前於方等義已成通。故至般若唯須此二。明不共者。說部意也。意雖不共。然猶有方等新受小者。至此須通。亦有衍門旁得小者。是故兼用○今約偏圓對論。故云帶二說圓。若仁王般若。說四無常偈。勸普明王。捨國位者。義似三藏。彼明助道。非部正意)。

若約時則禺中(籤一○禺亦作隅。巳時。日景將中。而尚在邊隅。故曰禺中。又陰陽家。謂寅申巳亥為四隅)若約味則從生酥出熟酥。此從方等出般若(玄籤一)信解品云。時長者有疾。自知將死不久(文句。機應為生。機謝為死。化機將畢。應謝非久)語窮子言。我今多有金銀珍寶(理則非多。約種種門。故言多耳。金喻別教理。別在菩薩。即不共般若。別圓二教所詮理也。銀喻通教理。與二乘同證。即共般若。通教所詮理也。般若明理不出此二。珍寶者。明一切法門)倉庫盈溢。其中多少所應取與。汝悉知之(倉是定門。即百八三昧。庫是慧門。即十八空境。通別兩種定慧倉庫。包藏一切禪定智慧。內充外溢。菩薩行般若。應知廣略二門。故云多少。自行為取。化它為與)窮子受勅領知眾物。而無希取一餐之意(善吉雖說般若。自謂我無其分)然其所止故在本處(猶居羅漢)此領何義。此從方等後次說般若。般若觀慧即是家業。歷於名色乃至種智即是眾物。善吉等轉教即是領知。但為菩薩說。不自行證。故無希取(玄十)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若約時則禺中(籤一○禺亦作隅。巳時。日景將中。而尚在邊隅。故曰禺中。又陰陽家。謂寅申巳亥為四隅)若約味則從生酥出熟酥。此從方等出般若(玄籤一)信解品云。時長者有疾。自知將死不久(文句。機應為生。機謝為死。化機將畢。應謝非久)語窮子言。我今多有金銀珍寶(理則非多。約種種門。故言多耳。金喻別教理。別在菩薩。即不共般若。別圓二教所詮理也。銀喻通教理。與二乘同證。即共般若。通教所詮理也。般若明理不出此二。珍寶者。明一切法門)倉庫盈溢。其中多少所應取與。汝悉知之(倉是定門。即百八三昧。庫是慧門。即十八空境。通別兩種定慧倉庫。包藏一切禪定智慧。內充外溢。菩薩行般若。應知廣略二門。故云多少。自行為取。化它為與)窮子受勅領知眾物。而無希取一餐之意(善吉雖說般若。自謂我無其分)然其所止故在本處(猶居羅漢)此領何義。此從方等後次說般若。般若觀慧即是家業。歷於名色乃至種智即是眾物。善吉等轉教即是領知。但為菩薩說。不自行證。故無希取(玄十)。

二十四年(癸卯)佛於靈鷲峯。給孤獨園。他化自在天宮。竹林園四處十六會。說大般若波羅蜜經(鷲峰。在摩伽陀國王舍城五里。竹園在城旁。給孤園。在舍衛國。並中印土境)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二十四年(癸卯)佛於靈鷲峯。給孤獨園。他化自在天宮。竹林園四處十六會。說大般若波羅蜜經(鷲峰。在摩伽陀國王舍城五里。竹園在城旁。給孤園。在舍衛國。並中印土境)。

○四處十六會圖 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 ○四處十六會圖

大品(晉羅什譯) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大品(晉羅什譯)

第一會鷲峯山說四百卷(七十七品單譯) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第一會鷲峯山說四百卷(七十七品單譯)

放光(晉羅叉譯) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 放光(晉羅叉譯)

光讚 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 光讚

第二會鷲峯山七十八卷(八十五品重譯) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二會鷲峯山七十八卷(八十五品重譯)

小品(羅什) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 小品(羅什)

第三會鷲峯山五十九卷(二十二品單譯)第四會鷲峯山說十八卷(二十五品重譯) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第三會鷲峯山五十九卷(二十二品單譯)第四會鷲峯山說十八卷(二十五品重譯)

道行(竺朔) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 道行(竺朔)

新道行(支讖) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 新道行(支讖)

大明度 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大明度

第五會鷲峯山說十卷(二十一品單譯) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第五會鷲峯山說十卷(二十一品單譯)

勝天王 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 勝天王

第六會鷲峯山說八卷(十七品重譯) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第六會鷲峯山說八卷(十七品重譯)

文殊 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 文殊

第七會給孤獨園說二卷(無品重譯) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第七會給孤獨園說二卷(無品重譯)

第八會給孤獨園說一卷(單譯) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第八會給孤獨園說一卷(單譯)

金剛(羅什) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 金剛(羅什)

第九會給孤獨園說一卷(重譯) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第九會給孤獨園說一卷(重譯)

第十會他化天宮說一卷(單譯) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第十會他化天宮說一卷(單譯)

十一會給孤獨園說五卷(單譯) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十一會給孤獨園說五卷(單譯)

十二會給孤獨園說戒五卷(單譯) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十二會給孤獨園說戒五卷(單譯)

十三會給孤獨園說忍一卷(單譯) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十三會給孤獨園說忍一卷(單譯)

十四會給孤獨園說勤二卷(單譯) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十四會給孤獨園說勤二卷(單譯)

十五會鷲峯山說定二卷(單譯) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十五會鷲峯山說定二卷(單譯)

十六會竹林園說慧八卷(單譯) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十六會竹林園說慧八卷(單譯)

大品般若四十卷。案藏經目錄云。摩訶般若三十卷。光讚般若十卷。龍樹用此本。作智度論百卷。智者依此論。作疏二十卷(今在高麗未至)若放光金剛等十經。皆是晉宋間譯。至唐奘法師。始譯出大般若經六百卷。當知前十經。皆重譯之文。智者諸部文所引。正大品中義。是晉羅什譯。在唐譯大般若之前也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大品般若四十卷。案藏經目錄云。摩訶般若三十卷。光讚般若十卷。龍樹用此本。作智度論百卷。智者依此論。作疏二十卷(今在高麗未至)若放光金剛等十經。皆是晉宋間譯。至唐奘法師。始譯出大般若經六百卷。當知前十經。皆重譯之文。智者諸部文所引。正大品中義。是晉羅什譯。在唐譯大般若之前也。

述曰。四教儀所列。般若諸經名。總別重出。難於分別。今但總標大般若經云。若大品。小品。天王。文殊。金剛十經。皆大般若中重譯。別行之文。今故不列。蓋摩訶即是大品。又釋籤云。古判般若有五時。一摩訶。二金剛。三天王。四光讚。五仁王。此未可用。光讚秖是大品上帙。案此則又知光讚不當重出也。此未可用之言。乃是荊溪。總破古師五時之失。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 述曰。四教儀所列。般若諸經名。總別重出。難於分別。今但總標大般若經云。若大品。小品。天王。文殊。金剛十經。皆大般若中重譯。別行之文。今故不列。蓋摩訶即是大品。又釋籤云。古判般若有五時。一摩訶。二金剛。三天王。四光讚。五仁王。此未可用。光讚秖是大品上帙。案此則又知光讚不當重出也。此未可用之言。乃是荊溪。總破古師五時之失。

二十五年(甲辰) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二十五年(甲辰)

二十六年(乙巳) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二十六年(乙巳)

二十七年(丙午) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二十七年(丙午)

二十八年(丁未) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二十八年(丁未)

二十九年(戊申) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二十九年(戊申)

三十年(己酉) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三十年(己酉)

三十一年(庚戌) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三十一年(庚戌)

三十二年(辛亥) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三十二年(辛亥)

三十三年(壬子) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三十三年(壬子)

佛在王舍城耆闍崛山中。為舍衛國波斯匿王說般若波羅蜜十四正行。復囑王曰。當國土欲亂。賊來侵國。日月星變大火大水五穀不登。大風亢旱。應請百法師敷百高座。一日二時講讀此經(今時早晚兩講文見於此)百部鬼神樂聞此經。護汝國土萬姓安樂。帝王歡喜。若王行時。置經七寶案上。居前足一百步。若王住時。置七寶帳座。日日供養如事父母。時十六大國王。聞法歡喜。即以國事付弟出家修道。證一切行般若波羅蜜(仁王問般若經○籤仁王云。如來成道二十九年。已為我說摩訶般若。故知般若在方等後。亦知仁王在大品後○長阿含經。十六大國者。舍衛國。摩竭提國。波羅柰國。毘舍離國。迦毘羅衛國。拘尸那國。憍薩羅國。罽賓國。鳩留國。伽羅乾國。乾陀衛國。沙陀國。僧伽羅國。揵拏國。掘闍國。波提國)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛在王舍城耆闍崛山中。為舍衛國波斯匿王說般若波羅蜜十四正行。復囑王曰。當國土欲亂。賊來侵國。日月星變大火大水五穀不登。大風亢旱。應請百法師敷百高座。一日二時講讀此經(今時早晚兩講文見於此)百部鬼神樂聞此經。護汝國土萬姓安樂。帝王歡喜。若王行時。置經七寶案上。居前足一百步。若王住時。置七寶帳座。日日供養如事父母。時十六大國王。聞法歡喜。即以國事付弟出家修道。證一切行般若波羅蜜(仁王問般若經○籤仁王云。如來成道二十九年。已為我說摩訶般若。故知般若在方等後。亦知仁王在大品後○長阿含經。十六大國者。舍衛國。摩竭提國。波羅柰國。毘舍離國。迦毘羅衛國。拘尸那國。憍薩羅國。罽賓國。鳩留國。伽羅乾國。乾陀衛國。沙陀國。僧伽羅國。揵拏國。掘闍國。波提國)。

三十四年(癸丑)佛成道已過三十年。住王舍城告諸比丘。誰能為我受持十二部經供養左右。時憍陳如白言。我能供給。佛言。汝已朽邁。云何為我給使。乃至五百阿羅漢。皆悉不受。目連入定見如來心在阿難。如日初出光照西壁。語憍陳如。陳如語阿難曰。汝今當為如來給使。阿難言。願如來與我三願。一者。不受如來故衣。二者不隨如來受別請。三者聽我出入無時。佛言善哉。具足智慧預見譏嫌。何以故。若有人言。汝為衣食奉給如來。是故不受故衣。不隨別請出入有時。則不能廣利四部。故求出入無時。我為阿難。開是三事(涅槃經)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三十四年(癸丑)佛成道已過三十年。住王舍城告諸比丘。誰能為我受持十二部經供養左右。時憍陳如白言。我能供給。佛言。汝已朽邁。云何為我給使。乃至五百阿羅漢。皆悉不受。目連入定見如來心在阿難。如日初出光照西壁。語憍陳如。陳如語阿難曰。汝今當為如來給使。阿難言。願如來與我三願。一者。不受如來故衣。二者不隨如來受別請。三者聽我出入無時。佛言善哉。具足智慧預見譏嫌。何以故。若有人言。汝為衣食奉給如來。是故不受故衣。不隨別請出入有時。則不能廣利四部。故求出入無時。我為阿難。開是三事(涅槃經)。

述曰。涅槃經云。佛告文殊。吾弟阿難。給事我來二十餘年。又後分經云。阿難偈曰。我為侍者二十載。故知此年始為侍者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 述曰。涅槃經云。佛告文殊。吾弟阿難。給事我來二十餘年。又後分經云。阿難偈曰。我為侍者二十載。故知此年始為侍者。

三十五年(甲寅) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三十五年(甲寅)

三十六年(乙卯) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三十六年(乙卯)

三十七年(丙辰) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三十七年(丙辰)

三十八年(丁巳) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三十八年(丁巳)

三十九年(戊午) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三十九年(戊午)

四十年(己未) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四十年(己未)

四十一年(庚申) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四十一年(庚申)

四十二年(辛酉)佛赴王舍城。食訖令羅云洗滌。失手撲鉢以為五片。佛言。我滅後百年。諸比丘分毘泥藏。以為五部。其後百年。毱多尊者有五弟子。各執一見。曇無德部法名四分(此云法密)。薩婆多部法名十誦(此云一切有)。迦葉遺部法名五分(此云重空)。彌沙塞部法名五分(此云不著有無觀)。婆蹉富羅部律本不來(此云犢子)。此五部律皆以僧祇律為根本。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四十二年(辛酉)佛赴王舍城。食訖令羅云洗滌。失手撲鉢以為五片。佛言。我滅後百年。諸比丘分毘泥藏。以為五部。其後百年。毱多尊者有五弟子。各執一見。曇無德部法名四分(此云法密)。薩婆多部法名十誦(此云一切有)。迦葉遺部法名五分(此云重空)。彌沙塞部法名五分(此云不著有無觀)。婆蹉富羅部律本不來(此云犢子)。此五部律皆以僧祇律為根本。

四十三年(壬戌) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四十三年(壬戌)

四十四年(癸亥) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四十四年(癸亥)

四十五年(甲子) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四十五年(甲子)

述曰。佛說般若諸經。至此凡二十二年。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 述曰。佛說般若諸經。至此凡二十二年。

第三祕密教者。如來於法得最自在。若智若機若時若處。三密四門無妨無礙(智謂大聖權謀。機謂不同次第。不擇時處。身口意密。隨何四門。無礙自在。適時稱會)此座說頓。十方說漸說不定。十方說頓。此座說漸說不定。此座不聞十方。十方不聞此座(十方此座相對)或俱頓。俱漸。俱不定(依籤文義。加三俱字。亦應作十方此座相對)各不相知。於此是顯。於彼是密(此即人不相見。法不共聞。互不相知。得益不定)此約此座十方相對(籤科)或為一人說頓。或為多人說漸說不定。或為一人說漸。或為多人說頓。或俱漸。俱頓。俱不定(如前義加三俱)各不相知互為顯密(此是人相見。法共聞。互不相知。得益不定)此約一人多人相對(籤科○籤云。一方既爾。十方亦然)或一座默十方說。十方默一座說。或俱默俱說。各不相知互為顯密。此約此座十方說默相對(籤科已上並妙玄釋籤)且寄三法況出其相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第三祕密教者。如來於法得最自在。若智若機若時若處。三密四門無妨無礙(智謂大聖權謀。機謂不同次第。不擇時處。身口意密。隨何四門。無礙自在。適時稱會)此座說頓。十方說漸說不定。十方說頓。此座說漸說不定。此座不聞十方。十方不聞此座(十方此座相對)或俱頓。俱漸。俱不定(依籤文義。加三俱字。亦應作十方此座相對)各不相知。於此是顯。於彼是密(此即人不相見。法不共聞。互不相知。得益不定)此約此座十方相對(籤科)或為一人說頓。或為多人說漸說不定。或為一人說漸。或為多人說頓。或俱漸。俱頓。俱不定(如前義加三俱)各不相知互為顯密(此是人相見。法共聞。互不相知。得益不定)此約一人多人相對(籤科○籤云。一方既爾。十方亦然)或一座默十方說。十方默一座說。或俱默俱說。各不相知互為顯密。此約此座十方說默相對(籤科已上並妙玄釋籤)且寄三法況出其相。

祕密得名。玄云。顯露不定。祕密不定。籤云。為對祕密須安顯露(云云)由前四味有一類機。顯露不解宜祕密入。是故如來不思議力。隱覆密說。要令眾生互不相知得漸頓益耳。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 祕密得名。玄云。顯露不定。祕密不定。籤云。為對祕密須安顯露(云云)由前四味有一類機。顯露不解宜祕密入。是故如來不思議力。隱覆密說。要令眾生互不相知得漸頓益耳。

祕密立體。籤釋玄文云。身口意密。隨何四門無礙。又籤云。以祕密不出此七。逸堂以三密四門為當體體。真中二理為所依體。石坡以七教為所用體。雖皆有憑。要必以七教為義足。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 祕密立體。籤釋玄文云。身口意密。隨何四門無礙。又籤云。以祕密不出此七。逸堂以三密四門為當體體。真中二理為所依體。石坡以七教為所用體。雖皆有憑。要必以七教為義足。

祕密文證此有二義。一者義蘊經論。妙玄引涅槃經。迦葉菩薩設三十六問。如來讚云。我初成佛亦有菩薩來問斯義。所問句義功德亦皆如是(此佛親宣)又般若經。諸天子唱言。我見閻浮提第二法輪轉。今轉似初轉(此諸天敘出)二者名出龍樹。大論釋般若經云。諸佛法輪有二種。一者顯。二者密。初轉聲聞見八萬億人(此顯露不定教)諸菩薩見無量阿僧祇人得無生忍(此祕密不定教)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 祕密文證此有二義。一者義蘊經論。妙玄引涅槃經。迦葉菩薩設三十六問。如來讚云。我初成佛亦有菩薩來問斯義。所問句義功德亦皆如是(此佛親宣)又般若經。諸天子唱言。我見閻浮提第二法輪轉。今轉似初轉(此諸天敘出)二者名出龍樹。大論釋般若經云。諸佛法輪有二種。一者顯。二者密。初轉聲聞見八萬億人(此顯露不定教)諸菩薩見無量阿僧祇人得無生忍(此祕密不定教)。

祕密不傳。文句云。祕密者。隱而不傳。記云。降佛七還非所述。故尚非阿難能受。豈弘教者所量。阿難非不傳祕。赴機之密非所傳耳。故祕密不用。全是顯露。是故傳祕密。名傳顯。諸師皆云。上聖赴機之密。互不相知故不可傳。若涅槃中。如來親宣般若。故天子唱出。皆結集為文。還成顯露。故可傳耳。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 祕密不傳。文句云。祕密者。隱而不傳。記云。降佛七還非所述。故尚非阿難能受。豈弘教者所量。阿難非不傳祕。赴機之密非所傳耳。故祕密不用。全是顯露。是故傳祕密。名傳顯。諸師皆云。上聖赴機之密。互不相知故不可傳。若涅槃中。如來親宣般若。故天子唱出。皆結集為文。還成顯露。故可傳耳。

祕密橫被。籤云。祕密橫被無時不遍(云云)。豈於法華有祕密耶。須知顯露竪論。雖在四時。而有華嚴鹿苑大小之隔。若祕密橫論。則隱顯在機無時不遍。遍前四時。非遍法華時也。又籤云。五味則一道竪進。皆有半滿祕密不定。此釋玄文破南師但用五味(但得方便)北師偏用半滿(但得其實)今家以五味成半滿半滿成五味。故云味味皆有半滿祕密不定。此相成釋義。一往如此。非謂法華中有前四味祕密不定也。故玄文云。權實俱遊如鳥二翼。雖復俱遊(五味半滿俱用)行藏得所(五味半滿相成。謂之行。謂相成法華醍醐滿字也。唯遍四味半滿。謂之藏。謂不至法華醍醐滿字也)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 祕密橫被。籤云。祕密橫被無時不遍(云云)。豈於法華有祕密耶。須知顯露竪論。雖在四時。而有華嚴鹿苑大小之隔。若祕密橫論。則隱顯在機無時不遍。遍前四時。非遍法華時也。又籤云。五味則一道竪進。皆有半滿祕密不定。此釋玄文破南師但用五味(但得方便)北師偏用半滿(但得其實)今家以五味成半滿半滿成五味。故云味味皆有半滿祕密不定。此相成釋義。一往如此。非謂法華中有前四味祕密不定也。故玄文云。權實俱遊如鳥二翼。雖復俱遊(五味半滿俱用)行藏得所(五味半滿相成。謂之行。謂相成法華醍醐滿字也。唯遍四味半滿。謂之藏。謂不至法華醍醐滿字也)。

法華非祕密是祕密。玄文。法華是顯露非祕密。又云。法華是祕密。般若非祕密。籤云。前是顯非密者。謂非覆隱之密。如前教有二乘發心。不令未發心者知。是故覆密。今望般若為密者。此是祕妙之密。般若中無。法華為勝。又玄云。般若不明二乘作佛。故非祕密。又玄引大論。餘經非祕密。法華為祕密。籤云。非八教中之祕密。但是前所未說為祕。開已無復為祕(即四十餘年不說也)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 法華非祕密是祕密。玄文。法華是顯露非祕密。又云。法華是祕密。般若非祕密。籤云。前是顯非密者。謂非覆隱之密。如前教有二乘發心。不令未發心者知。是故覆密。今望般若為密者。此是祕妙之密。般若中無。法華為勝。又玄云。般若不明二乘作佛。故非祕密。又玄引大論。餘經非祕密。法華為祕密。籤云。非八教中之祕密。但是前所未說為祕。開已無復為祕(即四十餘年不說也)。

祕密三義。籤云。須知密祕語同意別(云云)。今列諸文具出三義。一者真祕。玄云。法華是祕密。籤云。是祕妙之密。二者隱祕。自有佛弟子二義。玄引經云。四十餘年祕而不說。此昔所未談。約如來為祕也。妙樂云。三周之中。自論祕者。法說周時。密聞大車。此謂上周根利。預了譬喻因緣之事。對中下未悟。名之為密。此密有所聞。約弟子為祕也。三者祕密。即妙玄所立祕密教。如來隱密赴機互不相知者。籤云。是隱密之密。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 祕密三義。籤云。須知密祕語同意別(云云)。今列諸文具出三義。一者真祕。玄云。法華是祕密。籤云。是祕妙之密。二者隱祕。自有佛弟子二義。玄引經云。四十餘年祕而不說。此昔所未談。約如來為祕也。妙樂云。三周之中。自論祕者。法說周時。密聞大車。此謂上周根利。預了譬喻因緣之事。對中下未悟。名之為密。此密有所聞。約弟子為祕也。三者祕密。即妙玄所立祕密教。如來隱密赴機互不相知者。籤云。是隱密之密。

第四不定教者。由前四味機發不定。聞大證小聞小證大。於漸說中得頓益。於頓說中得漸益。此有部教二義分別。初約部竪論者。雖高山頓說。不動寂場。而遊化鹿苑(此處不定。籤云。此不動不離。而升而遊者。此指頓教漸初。不動於頓。而施漸化)雖說四諦生滅。而不妨不生不滅(此法不定。鹿苑雖施漸化而不起於頓。二味既然。諸味準此)雖為菩薩說佛境界。而有二乘智斷。雖五人證果。不妨八萬諸天獲無生忍(此人不定)當知即頓而漸(於頓得漸益)即漸而頓(於漸得頓益。籤云。雖為菩薩指方等般若。彼二時中俱有小果。新得舊得如常所明。雖五人證果。不妨八萬諸天獲無生忍。此重指漸初。對般若為說。前文約法。此中約人。得果不同。證法不定)次約教橫論者。乳中得別圓相對以辨不定。酪中教門雖無二別。乃與八萬一人對辨。生酥熟酥三四對辨(般若帶通別圓為三。方等四教。並談為四)故知不定。約部約教遍前四時(並妙玄釋籤)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第四不定教者。由前四味機發不定。聞大證小聞小證大。於漸說中得頓益。於頓說中得漸益。此有部教二義分別。初約部竪論者。雖高山頓說。不動寂場。而遊化鹿苑(此處不定。籤云。此不動不離。而升而遊者。此指頓教漸初。不動於頓。而施漸化)雖說四諦生滅。而不妨不生不滅(此法不定。鹿苑雖施漸化而不起於頓。二味既然。諸味準此)雖為菩薩說佛境界。而有二乘智斷。雖五人證果。不妨八萬諸天獲無生忍(此人不定)當知即頓而漸(於頓得漸益)即漸而頓(於漸得頓益。籤云。雖為菩薩指方等般若。彼二時中俱有小果。新得舊得如常所明。雖五人證果。不妨八萬諸天獲無生忍。此重指漸初。對般若為說。前文約法。此中約人。得果不同。證法不定)次約教橫論者。乳中得別圓相對以辨不定。酪中教門雖無二別。乃與八萬一人對辨。生酥熟酥三四對辨(般若帶通別圓為三。方等四教。並談為四)故知不定。約部約教遍前四時(並妙玄釋籤)。

不定得名。玄文。南北地通用三種教相。一頓。二漸。三不定。又古師立偏方不定。謂非次第。別為一緣。如金光明勝鬘等是也(云云)。知不定之名出於古師。天台更加祕密為四教。於義方足。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不定得名。玄文。南北地通用三種教相。一頓。二漸。三不定。又古師立偏方不定。謂非次第。別為一緣。如金光明勝鬘等是也(云云)。知不定之名出於古師。天台更加祕密為四教。於義方足。

不定示體。止觀。妙玄。四教儀引淨名經。佛以一音演說法。眾生隨類各得解。此證不定。今諸師以一音為當體體。真中二理為所依體(一音之義。通大小乘。備在集解)不定文證。玄引大經。或時說深。或時說淺。應問即遮。應遮即問(籤。應問。謂開其問。端應。遮謂置其所問。開置同席。故成不定)。玄引大經。置毒乳中乃至醍醐。皆能殺人(云云)。止觀引淨名經。佛以一音眾生各解。或有恐怖(世界)或歡喜(為人)或生厭離(對治)或斷疑(第一義)斯如來神力不共法(云云)。籤引大論。初轉八萬得無生忍。陳如得初果。此皆證不定教也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不定示體。止觀。妙玄。四教儀引淨名經。佛以一音演說法。眾生隨類各得解。此證不定。今諸師以一音為當體體。真中二理為所依體(一音之義。通大小乘。備在集解)不定文證。玄引大經。或時說深。或時說淺。應問即遮。應遮即問(籤。應問。謂開其問。端應。遮謂置其所問。開置同席。故成不定)。玄引大經。置毒乳中乃至醍醐。皆能殺人(云云)。止觀引淨名經。佛以一音眾生各解。或有恐怖(世界)或歡喜(為人)或生厭離(對治)或斷疑(第一義)斯如來神力不共法(云云)。籤引大論。初轉八萬得無生忍。陳如得初果。此皆證不定教也。

置毒不定。玄引涅槃五味譬四教位(前三教。教教皆成五味。備在玄文)故知前三教五味皆粗。圓教一味皆妙(有人云應云五味皆妙)經云。譬如有人置毒乳中則能殺人。乃至醍醐亦能殺人。此譬兩用。一通約漸頓。明不定教。處處皆得見佛性。二約行不定。行人心行譬之如乳。實相譬之以毒。此毒有殞命之能。此智有破無明之力。久遠劫來說實相毒。置於凡夫心乳。毒慧開發不可為定。或於初味發。或於後味發。不得次第往判。故言置毒乳中乃至醍醐。遍五味中悉有殺義(云云)。若圓教中發者。始聞經即破無明見佛性。是乳中殺人六根清淨去。是酪生酥熟酥等殺人。若初住去。是醍醐殺人(玄文。先列前三教。隨何位中。密見中道。即是乳中殺人。乃至醍醐殺人○昔師云。毒喻佛性。置喻體具。五味喻五道。以一毒置眾生心乳中。隨於五道受身之殊。毒性不失。毒發性顯之時。無局何身。若大道得發。即醍醐中發。義既不定。故於不定教明)一音不定。輔行引起信論云。圓音一演異類等解。又如如來八十好中一音能報眾聲。殊方異類莫不獲益。如來本非一切音辭。而能遍赴一切音辭。並與此不定義同。籤引華嚴云。佛以一妙音。周遍十方國。眾聲悉具足。法雨等充遍。又大論云。欲得一音遍十方。當學般若(此等皆大乘一音也)。毘曇論云。佛為四王作聖語說四諦。二解二不解(梵天音也)。又作毘陀羅語說四諦。一解一不解。又作梨車語說四諦。四王俱解。以此四王各念不同故。佛三說以赴彼念。總釋祕密不定。籤引大論。諸佛有二法輪。一者顯。二者密。初轉聲聞見八萬諸天得無生忍。陳如得初果(今家不定所據)。諸菩薩見無量阿僧祇人得無生忍。乃至十地一生補處。是名為密(今家祕密所據)。籤云。玄引大經。或時說深或時說淺等。名不定者。以由彼此互相知故。若祕密者。即互不相知。不定與祕密。並皆不出同聽異聞(同稟如來一音之教故曰同聽。互相知互不相知。故曰異聞)。又籤云。不定與祕密。但有互知(不定)互不相知(祕密)以辨兩異。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 置毒不定。玄引涅槃五味譬四教位(前三教。教教皆成五味。備在玄文)故知前三教五味皆粗。圓教一味皆妙(有人云應云五味皆妙)經云。譬如有人置毒乳中則能殺人。乃至醍醐亦能殺人。此譬兩用。一通約漸頓。明不定教。處處皆得見佛性。二約行不定。行人心行譬之如乳。實相譬之以毒。此毒有殞命之能。此智有破無明之力。久遠劫來說實相毒。置於凡夫心乳。毒慧開發不可為定。或於初味發。或於後味發。不得次第往判。故言置毒乳中乃至醍醐。遍五味中悉有殺義(云云)。若圓教中發者。始聞經即破無明見佛性。是乳中殺人六根清淨去。是酪生酥熟酥等殺人。若初住去。是醍醐殺人(玄文。先列前三教。隨何位中。密見中道。即是乳中殺人。乃至醍醐殺人○昔師云。毒喻佛性。置喻體具。五味喻五道。以一毒置眾生心乳中。隨於五道受身之殊。毒性不失。毒發性顯之時。無局何身。若大道得發。即醍醐中發。義既不定。故於不定教明)一音不定。輔行引起信論云。圓音一演異類等解。又如如來八十好中一音能報眾聲。殊方異類莫不獲益。如來本非一切音辭。而能遍赴一切音辭。並與此不定義同。籤引華嚴云。佛以一妙音。周遍十方國。眾聲悉具足。法雨等充遍。又大論云。欲得一音遍十方。當學般若(此等皆大乘一音也)。毘曇論云。佛為四王作聖語說四諦。二解二不解(梵天音也)。又作毘陀羅語說四諦。一解一不解。又作梨車語說四諦。四王俱解。以此四王各念不同故。佛三說以赴彼念。總釋祕密不定。籤引大論。諸佛有二法輪。一者顯。二者密。初轉聲聞見八萬諸天得無生忍。陳如得初果(今家不定所據)。諸菩薩見無量阿僧祇人得無生忍。乃至十地一生補處。是名為密(今家祕密所據)。籤云。玄引大經。或時說深或時說淺等。名不定者。以由彼此互相知故。若祕密者。即互不相知。不定與祕密。並皆不出同聽異聞(同稟如來一音之教故曰同聽。互相知互不相知。故曰異聞)。又籤云。不定與祕密。但有互知(不定)互不相知(祕密)以辨兩異。

總釋顯密有定不定四句。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 總釋顯密有定不定四句。

一顯露定教。人相見法共聞。互相知得益定。玄云。如前分別。但約顯露明漸頓五味之相。籤云。通論顯露。俱攝漸頓。二顯露不定教。人相見法共聞。互相知得益不定。玄云。一時一說一念之中。備有不定。此乃顯露不定。三祕密定教。自分二。自有人不相見。法不共聞。互不相知得益定(此座十方對論)自有人相見。法共聞。互不相知得益定(一人多人對論)四祕密不定教。自分二。自有人不相見。法不共聞。互不相知得益不定(此座十方對論)自有人相見。法共聞。互不相知得益不定(一人多人對論)今之祕密及不定二教。但是祕密不定(祕密教)顯露不定(不定教)玄云。今法華是顯露非祕密是漸頓非漸漸是合非不合是醍醐非四味是定非不定。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一顯露定教。人相見法共聞。互相知得益定。玄云。如前分別。但約顯露明漸頓五味之相。籤云。通論顯露。俱攝漸頓。二顯露不定教。人相見法共聞。互相知得益不定。玄云。一時一說一念之中。備有不定。此乃顯露不定。三祕密定教。自分二。自有人不相見。法不共聞。互不相知得益定(此座十方對論)自有人相見。法共聞。互不相知得益定(一人多人對論)四祕密不定教。自分二。自有人不相見。法不共聞。互不相知得益不定(此座十方對論)自有人相見。法共聞。互不相知得益不定(一人多人對論)今之祕密及不定二教。但是祕密不定(祕密教)顯露不定(不定教)玄云。今法華是顯露非祕密是漸頓非漸漸是合非不合是醍醐非四味是定非不定。

第五法華涅槃時。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第五法華涅槃時。

述曰。玄云。今佛靈山八年說法。涅槃臨滅。則已同在八年。此時同也。玄云。法華大王饌。涅槃醍醐。此味同也。又玄云。二經教意。起盡是同。此開顯同也。四教儀引涅槃云。從摩訶般若出大涅槃。故合法華為第五時也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 述曰。玄云。今佛靈山八年說法。涅槃臨滅。則已同在八年。此時同也。玄云。法華大王饌。涅槃醍醐。此味同也。又玄云。二經教意。起盡是同。此開顯同也。四教儀引涅槃云。從摩訶般若出大涅槃。故合法華為第五時也。

言法華者。日光普照高下均平。若低頭。若小音。若散亂。若微善。皆成佛道(籤云。總結散亂小善之類。無不開之以成佛因)不令有人獨得滅度。皆以如來滅度而滅度之。具如今經(玄一)良以。妙法難解假喻易彰。為蓮故華。喻為實施權(籤云雖復施權本為於實)文云雖示種種道。其實為佛乘(兩教因人。別教教道。五時八教。故云種種)華開蓮現。喻開權顯實。文云。開方便門示真實相(指實為權。權指於實。名方便門開今指權為實。於權見實。名方便門開。示謂指示。示其見道之處也)華落蓮成。喻廢權立實。文云。正直捨方便但說無上道(捨是廢之別名。開已俱實。無權可論。義當於廢。權轉為實。所廢體亡。若留逗後緣。復屬於施。非此中意○已上迹門三譬之文)又蓮譬於本。華譬於迹。從本垂迹。迹依於本(迹不孤立本擬顯本)文云。我實成佛久遠若斯(初先明本)但教化眾生作如是說。我少出家得三菩提(正明垂迹)又華敷譬開迹。蓮現譬顯本。文云一切世間。皆謂今始得道(初述迷迹)我實成佛那由他劫(正明開迹)又華落譬廢迹蓮成譬立本。文云。諸佛如來法皆如是(引同)為度眾生皆實不虛(正明廢迹。廢已無迹。故云皆實。實秖是本。權秖是迹。非蓮華無以譬於權實。本迹妙法。非此妙法。無以取喻於蓮華。一部之旨不出本迹○已上本門三譬之文)入為蓮故華。華實具足。可喻即實而權(為蓮故華。華掩於實。為實施權。實在權內。體復不異)華開蓮現。可喻即權而實(機熟須開。開彼能覆。情希近果。名之為覆。祛彼近果。名之為開。開何所開。即彼能覆)華落蓮成蓮成亦落。可喻非權非實(華落譬非權。蓮成譬非實。開已即廢時無異途。開教行人理。同一理故。故實立已。同冥三德故知三德不當權實)。如是等種種義便。故以蓮華喻於妙法(玄一)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 言法華者。日光普照高下均平。若低頭。若小音。若散亂。若微善。皆成佛道(籤云。總結散亂小善之類。無不開之以成佛因)不令有人獨得滅度。皆以如來滅度而滅度之。具如今經(玄一)良以。妙法難解假喻易彰。為蓮故華。喻為實施權(籤云雖復施權本為於實)文云雖示種種道。其實為佛乘(兩教因人。別教教道。五時八教。故云種種)華開蓮現。喻開權顯實。文云。開方便門示真實相(指實為權。權指於實。名方便門開今指權為實。於權見實。名方便門開。示謂指示。示其見道之處也)華落蓮成。喻廢權立實。文云。正直捨方便但說無上道(捨是廢之別名。開已俱實。無權可論。義當於廢。權轉為實。所廢體亡。若留逗後緣。復屬於施。非此中意○已上迹門三譬之文)又蓮譬於本。華譬於迹。從本垂迹。迹依於本(迹不孤立本擬顯本)文云。我實成佛久遠若斯(初先明本)但教化眾生作如是說。我少出家得三菩提(正明垂迹)又華敷譬開迹。蓮現譬顯本。文云一切世間。皆謂今始得道(初述迷迹)我實成佛那由他劫(正明開迹)又華落譬廢迹蓮成譬立本。文云。諸佛如來法皆如是(引同)為度眾生皆實不虛(正明廢迹。廢已無迹。故云皆實。實秖是本。權秖是迹。非蓮華無以譬於權實。本迹妙法。非此妙法。無以取喻於蓮華。一部之旨不出本迹○已上本門三譬之文)入為蓮故華。華實具足。可喻即實而權(為蓮故華。華掩於實。為實施權。實在權內。體復不異)華開蓮現。可喻即權而實(機熟須開。開彼能覆。情希近果。名之為覆。祛彼近果。名之為開。開何所開。即彼能覆)華落蓮成蓮成亦落。可喻非權非實(華落譬非權。蓮成譬非實。開已即廢時無異途。開教行人理。同一理故。故實立已。同冥三德故知三德不當權實)。如是等種種義便。故以蓮華喻於妙法(玄一)。

言開權顯實者開前頓漸會入非頓非漸(集解云。開華嚴之頓。三時之漸。四時三教咸為所開。不同華嚴聾瘂。故非頓不同三時次第故非漸。今經開顯無不成佛。故云會入非頓非漸)言權實者。名通今昔義意不同(前三教權實不即大小相隔。法華權實不二。權即是實。實外無權。此義不同昔經權實隨順機宜悉檀逗會而已。今經為實施權意在於實開權顯實。意在於權。此意不同)謂法華已前。權實不同。大小相隔(華嚴大隔於小鹿苑小隔於大。方等同座大小各聞。般若融通約人成隔。義見玄文)如華嚴時一權一實(權別實圓各不相即。且以華嚴為論。三漸可知)所以者何。初頓部一麁一妙。一妙則與法華無二無別。若是一麁。須待法華開會廢了。方始稱妙(一妙無別者。約教顯實是同。一麁方妙者。點前隔異見融即)次鹿苑但麁無妙(但一藏教)方等三麁一妙(藏通別麁圓教為妙)般若二麁一妙(通別二麁。圓妙此已上普昔時義意)來至法華會上總開會廢前四味麁(開前四味麁。會前四味麁。廢前四味麤。故冠以一總字。曰開會廢)令成一乘妙(前四時兩教二乘三教菩薩人理教行差別之麁。至今法華咸皆微妙。別行記云。為實施權開權顯實。會權歸實廢權立實。此之權實餘部永無。此今時義意也)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 言開權顯實者開前頓漸會入非頓非漸(集解云。開華嚴之頓。三時之漸。四時三教咸為所開。不同華嚴聾瘂。故非頓不同三時次第故非漸。今經開顯無不成佛。故云會入非頓非漸)言權實者。名通今昔義意不同(前三教權實不即大小相隔。法華權實不二。權即是實。實外無權。此義不同昔經權實隨順機宜悉檀逗會而已。今經為實施權意在於實開權顯實。意在於權。此意不同)謂法華已前。權實不同。大小相隔(華嚴大隔於小鹿苑小隔於大。方等同座大小各聞。般若融通約人成隔。義見玄文)如華嚴時一權一實(權別實圓各不相即。且以華嚴為論。三漸可知)所以者何。初頓部一麁一妙。一妙則與法華無二無別。若是一麁。須待法華開會廢了。方始稱妙(一妙無別者。約教顯實是同。一麁方妙者。點前隔異見融即)次鹿苑但麁無妙(但一藏教)方等三麁一妙(藏通別麁圓教為妙)般若二麁一妙(通別二麁。圓妙此已上普昔時義意)來至法華會上總開會廢前四味麁(開前四味麁。會前四味麁。廢前四味麤。故冠以一總字。曰開會廢)令成一乘妙(前四時兩教二乘三教菩薩人理教行差別之麁。至今法華咸皆微妙。別行記云。為實施權開權顯實。會權歸實廢權立實。此之權實餘部永無。此今時義意也)。

諸味圓教更不須開。本自圓融不待開也(在昔圓頓不開自妙華嚴之中普賢普眼三無差別大集染淨一切融通。淨名不思議毛孔含納。思益網明無非法界。般若諸法混同無二。此等圓妙。與今法華佛之知見。無二無別。豈可更開令成妙邪)但是部內兼但對帶。故不及法華淳一無雜。獨得妙名良有以也(華嚴兼於行布差別。鹿苑但一生滅之麁方等大乘對三藏半。般若所帶通別方便。此等四味。不及法華純一佛乘。唯今稱妙。其義如此)故文云。十方佛土中。唯有一乘法。無二亦無三(唯有圓妙一乘。無通教半滿相對之二。無三藏中之三乘。無般若所帶之二。無方等所對之三。此義出文句。偈見總諸佛章。此證教一文)正直捨方便但說無上道(三教方便獨談佛慧。於諸世間為無有上。大直道也。此釋迦章中教一文。今取道義故以證行一)但為菩薩不為小乘(昔日方便。謂化小乘。今時開顯。實是菩薩。如彼窮子自謂客作。長者觀之實為己子。開顯小乘作佛。故云不為小乘。菩薩上求下化。因必至果。故云但謂菩薩。此約義引文。以證人一。若據諸佛章偈。則云但教化菩薩)是法住法位。世間相常住(眾生正覺。一如無二。悉不出如。皆以如為位也。出世正覺以如為位。亦以如為相。世間眾生亦復如是。世間相既常住。豈非理一此見文句云云。韶云。相可表幟。位可久居。眾生正覺相位無二。顯迷即理理即常住。佛已契常眾生理是○未來佛章。以證理一)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸味圓教更不須開。本自圓融不待開也(在昔圓頓不開自妙華嚴之中普賢普眼三無差別大集染淨一切融通。淨名不思議毛孔含納。思益網明無非法界。般若諸法混同無二。此等圓妙。與今法華佛之知見。無二無別。豈可更開令成妙邪)但是部內兼但對帶。故不及法華淳一無雜。獨得妙名良有以也(華嚴兼於行布差別。鹿苑但一生滅之麁方等大乘對三藏半。般若所帶通別方便。此等四味。不及法華純一佛乘。唯今稱妙。其義如此)故文云。十方佛土中。唯有一乘法。無二亦無三(唯有圓妙一乘。無通教半滿相對之二。無三藏中之三乘。無般若所帶之二。無方等所對之三。此義出文句。偈見總諸佛章。此證教一文)正直捨方便但說無上道(三教方便獨談佛慧。於諸世間為無有上。大直道也。此釋迦章中教一文。今取道義故以證行一)但為菩薩不為小乘(昔日方便。謂化小乘。今時開顯。實是菩薩。如彼窮子自謂客作。長者觀之實為己子。開顯小乘作佛。故云不為小乘。菩薩上求下化。因必至果。故云但謂菩薩。此約義引文。以證人一。若據諸佛章偈。則云但教化菩薩)是法住法位。世間相常住(眾生正覺。一如無二。悉不出如。皆以如為位也。出世正覺以如為位。亦以如為相。世間眾生亦復如是。世間相既常住。豈非理一此見文句云云。韶云。相可表幟。位可久居。眾生正覺相位無二。顯迷即理理即常住。佛已契常眾生理是○未來佛章。以證理一)。

時人未得法華妙旨。但見部內有三車窮子化城等譬。乃謂不及餘經。蓋不知重舉前四時權獨顯大車。但付家業唯至寶所。故致誹謗之咎(已上並四教儀○妙旨者。迹門三周開顯之妙。初法說周重舉四時之權。會三歸一。身子上根得記是也。次譬說周明三車一車。譬前法說。四大弟子設窮子喻獲得家業。中根信解作佛是也。三因緣周明十六王子下種中間調停今得授記。有化城寶所之喻。下根千二百聲聞等獲益是也。人不見之。故致誹謗。如清涼師李長者等。不知此旨。便為不及也)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時人未得法華妙旨。但見部內有三車窮子化城等譬。乃謂不及餘經。蓋不知重舉前四時權獨顯大車。但付家業唯至寶所。故致誹謗之咎(已上並四教儀○妙旨者。迹門三周開顯之妙。初法說周重舉四時之權。會三歸一。身子上根得記是也。次譬說周明三車一車。譬前法說。四大弟子設窮子喻獲得家業。中根信解作佛是也。三因緣周明十六王子下種中間調停今得授記。有化城寶所之喻。下根千二百聲聞等獲益是也。人不見之。故致誹謗。如清涼師李長者等。不知此旨。便為不及也)。

若約時則日輪當午。罄無側影(法華開顯。三乘九界咸皆悟入。譬如日輪正午無處不明。是則先照高山寅時也。次照幽谷卯時也。次照平畆辰時也。禺中已時也。宋嚴觀二法師。與太史何承天。論中邊之國。依周禮。用一尺五寸上圭。立八尺之表。夏至午時以測日景。猶有餘陰。知此方非中國也。天竺此時無餘陰。知為中國也。地上寸影天上萬里。今言側影者餘陰也。影古作景。晉葛洪字苑。始改作影)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若約時則日輪當午。罄無側影(法華開顯。三乘九界咸皆悟入。譬如日輪正午無處不明。是則先照高山寅時也。次照幽谷卯時也。次照平畆辰時也。禺中已時也。宋嚴觀二法師。與太史何承天。論中邊之國。依周禮。用一尺五寸上圭。立八尺之表。夏至午時以測日景。猶有餘陰。知此方非中國也。天竺此時無餘陰。知為中國也。地上寸影天上萬里。今言側影者餘陰也。影古作景。晉葛洪字苑。始改作影)。

若約味則從熟酥出醍醐。此從摩訶般若出法華(玄一○涅槃經。但云般若出涅槃。今玄文言出法華者。以二經同味故。義立此說)信解品云。復經少時(去法華不遠)父知子意漸以通泰(機無隔異)成就大志(大心即發)自鄙先心(欲求大道)臨欲終時(化緣將訖)而命其子(二萬億佛所受化之徒)并會親族(十方法身菩薩影響者。多是釋迦昔日同業)即自宣言此是我子(從我受學是我所生)捨吾逃走(背此大乘遁入生死)五十餘年(備經六趣)昔在本城懷憂推覓(自昔法身地中。常以二智觀。覓可化之機)忽於此間遇會得之(始於今日感應道交)此實我子我實其父(我實曾於二萬億佛所。常教大法。此結會父子。以定天性)今我所有一切財物(大乘萬行萬德。行為因。德為果)皆是子有(先所出納是子所知指昔日大品領教。所委廣略般若共不共法。此正付家業)時窮子聞父此言。即大歡喜而作是言。我本無心有所希求(三藏本心不求。方等恥小望絕。故不求。般若雖領非己分。故不求)今此寶藏自然而至(如此不求而今自得)此領何義。即是般若之後。次說法華。先已領知庫藏諸物。後不須說但付家業而已。譬前轉教皆知法門。不須重演觀法。直破草菴。賜一大車。授記作佛(玄十○授者授與。記者記事。開與授記皆有通別。通開一切眾生。皆當作佛。別開當座悟入。通記阿耨菩提。別記劫國名號)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若約味則從熟酥出醍醐。此從摩訶般若出法華(玄一○涅槃經。但云般若出涅槃。今玄文言出法華者。以二經同味故。義立此說)信解品云。復經少時(去法華不遠)父知子意漸以通泰(機無隔異)成就大志(大心即發)自鄙先心(欲求大道)臨欲終時(化緣將訖)而命其子(二萬億佛所受化之徒)并會親族(十方法身菩薩影響者。多是釋迦昔日同業)即自宣言此是我子(從我受學是我所生)捨吾逃走(背此大乘遁入生死)五十餘年(備經六趣)昔在本城懷憂推覓(自昔法身地中。常以二智觀。覓可化之機)忽於此間遇會得之(始於今日感應道交)此實我子我實其父(我實曾於二萬億佛所。常教大法。此結會父子。以定天性)今我所有一切財物(大乘萬行萬德。行為因。德為果)皆是子有(先所出納是子所知指昔日大品領教。所委廣略般若共不共法。此正付家業)時窮子聞父此言。即大歡喜而作是言。我本無心有所希求(三藏本心不求。方等恥小望絕。故不求。般若雖領非己分。故不求)今此寶藏自然而至(如此不求而今自得)此領何義。即是般若之後。次說法華。先已領知庫藏諸物。後不須說但付家業而已。譬前轉教皆知法門。不須重演觀法。直破草菴。賜一大車。授記作佛(玄十○授者授與。記者記事。開與授記皆有通別。通開一切眾生。皆當作佛。別開當座悟入。通記阿耨菩提。別記劫國名號)。

四十六年(乙丑)佛成道後。四十二年說法華經(句記引法性論○說法華。凡二處二會。始在靈山次升虛空。後復還靈山。法華以無量義為序。普賢行法為結)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四十六年(乙丑)佛成道後。四十二年說法華經(句記引法性論○說法華。凡二處二會。始在靈山次升虛空。後復還靈山。法華以無量義為序。普賢行法為結)。

法華教主。準四明立義。法華所明三十二相名尊特者。以即法身故。是則生身即法身者。便為尊特。此就開權即劣顯勝而明尊特龍女欲彰開權妙相。故云法身具三十二相。此一一相全理顯現。法身遍故三十二相相相周遍。法具萬德相亦須具。此之妙身不名尊特。更指何身為尊特邪。此則永異淨覺定是生身之義。至若即一論三者。秖三十二相如來妙力。為三藏示有分齊。名曰生身。秖三十二相如來妙力。為從通入別機示無分齊。名為尊特。秖三十二相如來妙力。為圓教機示一一相。即是本性所具法門。名為法身。由三種機感者如來。即於一身示三種相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 法華教主。準四明立義。法華所明三十二相名尊特者。以即法身故。是則生身即法身者。便為尊特。此就開權即劣顯勝而明尊特龍女欲彰開權妙相。故云法身具三十二相。此一一相全理顯現。法身遍故三十二相相相周遍。法具萬德相亦須具。此之妙身不名尊特。更指何身為尊特邪。此則永異淨覺定是生身之義。至若即一論三者。秖三十二相如來妙力。為三藏示有分齊。名曰生身。秖三十二相如來妙力。為從通入別機示無分齊。名為尊特。秖三十二相如來妙力。為圓教機示一一相。即是本性所具法門。名為法身。由三種機感者如來。即於一身示三種相。

四十七年(丙寅) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四十七年(丙寅)

四十八年(丁卯) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四十八年(丁卯)

四十九年(戊辰) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四十九年(戊辰)

淨飯王病重。念見諸子。佛在王舍城。去此五十由旬(父王所治迦維羅國。王舍城在摩竭提國。並中印土。今言五十由旬。即相去二千里)告難陀阿難羅云。即以神足至王宮所。湧身虛空放大光明。光照王身患得安息。復以手著父王額上曰。王是淨戒之人心垢已離。今應歡喜諦思經法。時王於臥合掌心禮。忽就後世。諸釋棺斂置師子座。佛及難陀喪前肅立。阿難羅云。住在喪足。佛為當來世人不孝。躬欲擔棺。大千世界一切震動。欲界諸天諸龍鬼神。俱來赴喪。時四天王跪請擔棺。各自變身如人形像。世尊手執香爐前行。出詣墓所。千阿羅漢往大海渚。取旃檀香舉棺焚之。諸王收骨置於金函。起塔供養。佛告眾會。父王淨行生淨居天(淨飯王泥洹經○生五淨居者。第三果阿那含人)初波斯匿王(舍衛國主)娉於釋氏摩訶男。以家中婢生女。妻之生子。名流離。年八歲。令詣外家學射術。時新作講堂欲請佛僧。流離即升師子座。諸釋嗔罵之云。此婢生子敢入中坐。撲之着地。後紹王位往征釋種。目連三反白佛。佛言。宿緣已熟今當受報。流離王既入城。取諸釋埋脚地中。以象踏殺之。凡九千九百九萬人。流血成河。選五百端正釋女。欲與相接。一女罵云。我今何故與婢生種通。乃至五百女皆如此罵。王取五百女。刖手足擲阬中。還至舍衛。兄祇陀太子出見。流離王曰。吾與諸釋戰何不佐我。祇陀曰。我不堪殺害眾生。王即拔劍殺祇陀。命終即生忉利。五百釋女稱怨向佛。佛至其邊說法得法眼淨。命終生天。佛還給孤獨園告諸比丘。今流離王及此兵眾却後七日盡當磨滅。至七日初。王將兵眾詣河娛樂。天大雷震暴風疾雨。王及兵眾為水所漂。身壞命終入阿鼻獄(此云無救鼻音毘)佛因為諸比丘。說釋種宿世捕魚殺害因緣。今還受報之事(長阿含經○案興起行經云。過去羅閱城。有池多魚。村人捕之。著岸而跳。一魚名䴸。一名多舌。相語曰。我等不犯。人橫見殺。我後世當報。時村人男女。今諸釋種是。䴸魚者。毘婁勒王是。多舌者。今王相師名惡舌者是。我是時為小兒。見魚跳而喜。以杖打魚頭。王伐釋種。時我得頭痛)。流離殺諸釋氏。阿難愁惱。來佛所言。我與如來同一釋種。云何如來光顏如常。佛言。我修空定。過三年已還來問我(涅槃經)目連。取知識四五千人盛著鉢中。舉置虛空。流離軍退。佛令取鉢視之。人皆死盡。佛為說無常法。無央數人得須佗洹果(法句喻經)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 淨飯王病重。念見諸子。佛在王舍城。去此五十由旬(父王所治迦維羅國。王舍城在摩竭提國。並中印土。今言五十由旬。即相去二千里)告難陀阿難羅云。即以神足至王宮所。湧身虛空放大光明。光照王身患得安息。復以手著父王額上曰。王是淨戒之人心垢已離。今應歡喜諦思經法。時王於臥合掌心禮。忽就後世。諸釋棺斂置師子座。佛及難陀喪前肅立。阿難羅云。住在喪足。佛為當來世人不孝。躬欲擔棺。大千世界一切震動。欲界諸天諸龍鬼神。俱來赴喪。時四天王跪請擔棺。各自變身如人形像。世尊手執香爐前行。出詣墓所。千阿羅漢往大海渚。取旃檀香舉棺焚之。諸王收骨置於金函。起塔供養。佛告眾會。父王淨行生淨居天(淨飯王泥洹經○生五淨居者。第三果阿那含人)初波斯匿王(舍衛國主)娉於釋氏摩訶男。以家中婢生女。妻之生子。名流離。年八歲。令詣外家學射術。時新作講堂欲請佛僧。流離即升師子座。諸釋嗔罵之云。此婢生子敢入中坐。撲之着地。後紹王位往征釋種。目連三反白佛。佛言。宿緣已熟今當受報。流離王既入城。取諸釋埋脚地中。以象踏殺之。凡九千九百九萬人。流血成河。選五百端正釋女。欲與相接。一女罵云。我今何故與婢生種通。乃至五百女皆如此罵。王取五百女。刖手足擲阬中。還至舍衛。兄祇陀太子出見。流離王曰。吾與諸釋戰何不佐我。祇陀曰。我不堪殺害眾生。王即拔劍殺祇陀。命終即生忉利。五百釋女稱怨向佛。佛至其邊說法得法眼淨。命終生天。佛還給孤獨園告諸比丘。今流離王及此兵眾却後七日盡當磨滅。至七日初。王將兵眾詣河娛樂。天大雷震暴風疾雨。王及兵眾為水所漂。身壞命終入阿鼻獄(此云無救鼻音毘)佛因為諸比丘。說釋種宿世捕魚殺害因緣。今還受報之事(長阿含經○案興起行經云。過去羅閱城。有池多魚。村人捕之。著岸而跳。一魚名䴸。一名多舌。相語曰。我等不犯。人橫見殺。我後世當報。時村人男女。今諸釋種是。䴸魚者。毘婁勒王是。多舌者。今王相師名惡舌者是。我是時為小兒。見魚跳而喜。以杖打魚頭。王伐釋種。時我得頭痛)。流離殺諸釋氏。阿難愁惱。來佛所言。我與如來同一釋種。云何如來光顏如常。佛言。我修空定。過三年已還來問我(涅槃經)目連。取知識四五千人盛著鉢中。舉置虛空。流離軍退。佛令取鉢視之。人皆死盡。佛為說無常法。無央數人得須佗洹果(法句喻經)。

五十年(己巳) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 五十年(己巳)

五十一年(庚午) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 五十一年(庚午)

五十二年(辛未) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 五十二年(辛未)

冬十一月既望。佛在毘舍離國大林精舍重閣講堂。告諸比丘。却後三月我當般涅槃。即為說普賢菩薩行法經。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 冬十一月既望。佛在毘舍離國大林精舍重閣講堂。告諸比丘。却後三月我當般涅槃。即為說普賢菩薩行法經。

述曰。案神照經疏云。建子之月既望。告眾行法。既是結經。則知說法華止七年耳。今約已經開顯又二經同味。故通稱八年也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 述曰。案神照經疏云。建子之月既望。告眾行法。既是結經。則知說法華止七年耳。今約已經開顯又二經同味。故通稱八年也。