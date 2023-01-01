佛祖統紀卷第二 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛祖統紀卷第二

宋景定四明東湖沙門志磐撰 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 宋景定四明東湖沙門志磐撰

教主釋迦牟尼佛本紀第一之二 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 教主釋迦牟尼佛本紀第一之二

下兜率 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 下兜率

序曰。四明法師之言云。如來昔於大通之時。覆講法華。與無邊眾生作一乘之因矣。以由中間退大樂五塵。如來大悲恐其墮苦。於是更以小乘。而為救拔。或用衍三而為導引。如此大小種種成熟。堪於今世悟入佛乘。是故如來為此一事出現於世。然其機發復少差殊。故於一代而分五時。有機堪能直入於實者(有機但能迂入於實者。雖此二類。熟在一時)嚴於華頓談別圓被二種機者。此機從始即見勝相。若其中間習小深者。雖於今世入一佛乘。而於小先熟。故為此機示現劣身。初說三藏諸味調熟。來至法華方開佛慧。此機於始唯見劣身。故天台師曰。小機則示三藏佛身說法。大機應以舍那佛身說法。是故降神母胎。即示兩相故。然華嚴頓後。方施小化。譬如窮子急追不至徐語方來。前頓後漸其義已成。今那忽云降神母胎即示兩相。須知諸文所論。初頓後漸。蓋是化緣施設之語。今此所說大小雙應。終歸一乘。方盡鑑機始末之事。如方便品。思無大機。念欲息化。諸佛勸諭。方施小乘。次文却云無量劫來。讚涅槃法。生死永盡。我常是說。是故思機。然後施小。此等之說。皆是儀式。不可據此以難今文預鑑群機。原始要終。度物之意也(並別行記)今觀二聖師所論。則知如來出興。秖一八相。自大機而觀之。則始終無改。無非華嚴。自小機而觀之。則遊化鹿苑。諸教次第。謂之舍那謂之釋迦。一體而兩名。由機有不同耳。然則大小二始。頓漸兩說。五時施化。一乘會歸。是皆如來。隨順機宜。善巧方便。令入佛慧之道。今故得以述之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 序曰。四明法師之言云。如來昔於大通之時。覆講法華。與無邊眾生作一乘之因矣。以由中間退大樂五塵。如來大悲恐其墮苦。於是更以小乘。而為救拔。或用衍三而為導引。如此大小種種成熟。堪於今世悟入佛乘。是故如來為此一事出現於世。然其機發復少差殊。故於一代而分五時。有機堪能直入於實者(有機但能迂入於實者。雖此二類。熟在一時)嚴於華頓談別圓被二種機者。此機從始即見勝相。若其中間習小深者。雖於今世入一佛乘。而於小先熟。故為此機示現劣身。初說三藏諸味調熟。來至法華方開佛慧。此機於始唯見劣身。故天台師曰。小機則示三藏佛身說法。大機應以舍那佛身說法。是故降神母胎。即示兩相故。然華嚴頓後。方施小化。譬如窮子急追不至徐語方來。前頓後漸其義已成。今那忽云降神母胎即示兩相。須知諸文所論。初頓後漸。蓋是化緣施設之語。今此所說大小雙應。終歸一乘。方盡鑑機始末之事。如方便品。思無大機。念欲息化。諸佛勸諭。方施小乘。次文却云無量劫來。讚涅槃法。生死永盡。我常是說。是故思機。然後施小。此等之說。皆是儀式。不可據此以難今文預鑑群機。原始要終。度物之意也(並別行記)今觀二聖師所論。則知如來出興。秖一八相。自大機而觀之。則始終無改。無非華嚴。自小機而觀之。則遊化鹿苑。諸教次第。謂之舍那謂之釋迦。一體而兩名。由機有不同耳。然則大小二始。頓漸兩說。五時施化。一乘會歸。是皆如來。隨順機宜。善巧方便。令入佛慧之道。今故得以述之。

菩薩從兜率天。將降神時。有十佛剎微塵數菩薩。皆與菩薩。同願同行。乃至普賢神通行願。悉皆同等。又以神通。普現兜率天宮。一一宮中。悉現十方一切世界閻浮提內受生影像(華嚴經○大機所見下兜率相)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩從兜率天。將降神時。有十佛剎微塵數菩薩。皆與菩薩。同願同行。乃至普賢神通行願。悉皆同等。又以神通。普現兜率天宮。一一宮中。悉現十方一切世界閻浮提內受生影像(華嚴經○大機所見下兜率相)。

託母胎 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 託母胎

序曰。如來降神母胎。雙垂兩應。大機則見乘旃檀樓閣。小機則見乘六牙白象。大小在機。而於如來應本。未始有動。此託胎之相也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 序曰。如來降神母胎。雙垂兩應。大機則見乘旃檀樓閣。小機則見乘六牙白象。大小在機。而於如來應本。未始有動。此託胎之相也。

菩薩。已從此沒。生於人間淨飯王家。乘旃檀樓閣。處摩耶夫人胎(華嚴經)從兜率下。法身眷屬。如陰雲籠月。共降母胎。胎若虛空。常宣妙法(妙玄○大機所見託胎相)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩。已從此沒。生於人間淨飯王家。乘旃檀樓閣。處摩耶夫人胎(華嚴經)從兜率下。法身眷屬。如陰雲籠月。共降母胎。胎若虛空。常宣妙法(妙玄○大機所見託胎相)。

住胎宮 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 住胎宮

序曰。華嚴云。如來住胎現大宮殿。示現住兜率。乃至般涅槃。或見在兜率。乃至或見入涅槃。此則於住胎一相之中備見八相。此荊溪所謂一一相中皆八相故也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 序曰。華嚴云。如來住胎現大宮殿。示現住兜率。乃至般涅槃。或見在兜率。乃至或見入涅槃。此則於住胎一相之中備見八相。此荊溪所謂一一相中皆八相故也。

菩薩於母胎中現大宮殿種種嚴飾。而令母身安隱無患。住母胎已。心恒正念。示現在兜率天。初生為童子處王宮。出家苦行成道轉法輪般涅槃。或有見佛種種說法。或見在兜率天或見來處母胎。或見初生。或見出家。或見成道。或見轉法輪。或見入涅槃(華嚴經○荊溪云皆言或者一一相中皆八相故○大機所見住胎相)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩於母胎中現大宮殿種種嚴飾。而令母身安隱無患。住母胎已。心恒正念。示現在兜率天。初生為童子處王宮。出家苦行成道轉法輪般涅槃。或有見佛種種說法。或見在兜率天或見來處母胎。或見初生。或見出家。或見成道。或見轉法輪。或見入涅槃(華嚴經○荊溪云皆言或者一一相中皆八相故○大機所見住胎相)。

示降生 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 示降生

序曰。託胎降生。皆所以示同於人法耳。至於出入右脇周行七步。俾大小兩機所見各殊者。斯示現降生之相也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 序曰。託胎降生。皆所以示同於人法耳。至於出入右脇周行七步。俾大小兩機所見各殊者。斯示現降生之相也。

夫人攀金園樹枝而生菩薩。諸天王眾。各持香水。共以洗沐(華嚴經)初生之時。於十方面各行七步(涅槃經○大機所見降生相)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 夫人攀金園樹枝而生菩薩。諸天王眾。各持香水。共以洗沐(華嚴經)初生之時。於十方面各行七步(涅槃經○大機所見降生相)。

出父家 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 出父家

序曰。華嚴云。最後身菩薩。欲令著家眾生捨離家法。為現自在不屬他故。宣揚出家功德勝故。此示現出家之意有在於是也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 序曰。華嚴云。最後身菩薩。欲令著家眾生捨離家法。為現自在不屬他故。宣揚出家功德勝故。此示現出家之意有在於是也。

又見出家詣道場。成等正覺。坐師子座(華嚴經大機所見出家相)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又見出家詣道場。成等正覺。坐師子座(華嚴經大機所見出家相)。

成佛道 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 成佛道

序曰。華嚴云道場始成者。且約大始而言。既非本門實成則今此正是迹中之迹耳。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 序曰。華嚴云道場始成者。且約大始而言。既非本門實成則今此正是迹中之迹耳。

菩薩於菩提道場始成正覺(華嚴經)菩薩言。吾三十成道。號為釋迦牟尼。於寂滅道場。坐金剛華王座說法(梵網經○寶藏經無相三昧經並云三十成道)既成道已。梵天勸請惟願如來。當為眾生廣開甘露說無上法(涅槃經○大機所見成道相)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩於菩提道場始成正覺(華嚴經)菩薩言。吾三十成道。號為釋迦牟尼。於寂滅道場。坐金剛華王座說法(梵網經○寶藏經無相三昧經並云三十成道)既成道已。梵天勸請惟願如來。當為眾生廣開甘露說無上法(涅槃經○大機所見成道相)。

或見菩薩住兜率天入胎出胎成道降魔轉法輪入涅槃(華嚴。新譯此大乘有降魔今合在成道中)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 或見菩薩住兜率天入胎出胎成道降魔轉法輪入涅槃(華嚴。新譯此大乘有降魔今合在成道中)。

述曰。自昔依起信論。列大乘八相。存住胎而沒降魔。依四教義。列小乘八相。存降魔而沒住胎。今之所述。正稟二文。以為綱骨。自下兜率至成道降魔。皆先大後小。以列其相。而於轉法輪中。則有五時頓漸之義。則大小二機。又蘊乎中矣。妙宗之言曰。佛應三土且說同居。化有始終須彰八相。大機所見八相難思。若應小機八種皆劣。此之謂也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 述曰。自昔依起信論。列大乘八相。存住胎而沒降魔。依四教義。列小乘八相。存降魔而沒住胎。今之所述。正稟二文。以為綱骨。自下兜率至成道降魔。皆先大後小。以列其相。而於轉法輪中。則有五時頓漸之義。則大小二機。又蘊乎中矣。妙宗之言曰。佛應三土且說同居。化有始終須彰八相。大機所見八相難思。若應小機八種皆劣。此之謂也。

下兜率 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 下兜率

菩薩功行滿足。位登一生補處。生兜率天。名曰聖善。為諸天主說補處行。期運將至。當下作佛。即觀五事。觀諸眾生。皆是我發心已來所成熟者。堪受妙法。觀此大千界。閻浮提迦毘羅國。最為處中(此云黃色。言立德尚黃居中也)觀釋迦第一甘蔗聖王之後觀白淨王夫妻真正堪為父母(白淨。或云淨飯。梵云首圖馱那。本行經云。謂財德純備。然諸經未見白淨淨飯其義何謂)觀摩耶夫人懷抱太子。滿足十月。生七日已。其母命終。作此觀已告諸天子。我應下生白淨王家。棄輪王位出家學道成一切種智。轉大法輪廣利天人。汝等是時亦當同會。諸天子聞各心念言。菩薩不久當成正覺(因果經○小機所見下兜率相)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩功行滿足。位登一生補處。生兜率天。名曰聖善。為諸天主說補處行。期運將至。當下作佛。即觀五事。觀諸眾生。皆是我發心已來所成熟者。堪受妙法。觀此大千界。閻浮提迦毘羅國。最為處中(此云黃色。言立德尚黃居中也)觀釋迦第一甘蔗聖王之後觀白淨王夫妻真正堪為父母(白淨。或云淨飯。梵云首圖馱那。本行經云。謂財德純備。然諸經未見白淨淨飯其義何謂)觀摩耶夫人懷抱太子。滿足十月。生七日已。其母命終。作此觀已告諸天子。我應下生白淨王家。棄輪王位出家學道成一切種智。轉大法輪廣利天人。汝等是時亦當同會。諸天子聞各心念言。菩薩不久當成正覺(因果經○小機所見下兜率相)。

託母胎 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 託母胎

時菩薩乘六牙白象發兜率宮(按普耀經云。沸宿應下。化為白象。瑞應經云。化乘六牙白象。貫日之精○沸宿即鬼宿也)放大光明普照十方。以四月八日明星出時降神母胎(向曉盛明。故曰明星。即鬼宿也)時摩耶夫人眠寤之際。見六牙白象騰空而來。從右脇入(按普耀經云所以處右者所行不左也)覺已白王為說瑞相。王召婆羅門占之。曰今此夫人胎中之子。必是正覺之瑞。若不出家當為輪王。夫人日更修行六波羅蜜。天獻飲食。不樂人間之味。時兜率天眾念言。菩薩已生淨飯王宮。我等亦當下生人間。得先聽法。於是諸天下生。數至九十九億。又他化自在天。下至四天王。上至色界天。與其眷屬。亦皆下生。不可稱計(因果經)有一天子。名曰速往至諸地獄。大聲唱言。菩薩從兜率天。下住母胎。汝輩速發誓願。求生人間。地獄眾生聞此聲已。各各相覩。復見光明捨地獄身。即生人中。所有大千世界。往昔已來種善根者。皆來於此迦毘羅城。四面託生(佛本行經○小機所見託胎相)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時菩薩乘六牙白象發兜率宮(按普耀經云。沸宿應下。化為白象。瑞應經云。化乘六牙白象。貫日之精○沸宿即鬼宿也)放大光明普照十方。以四月八日明星出時降神母胎(向曉盛明。故曰明星。即鬼宿也)時摩耶夫人眠寤之際。見六牙白象騰空而來。從右脇入(按普耀經云所以處右者所行不左也)覺已白王為說瑞相。王召婆羅門占之。曰今此夫人胎中之子。必是正覺之瑞。若不出家當為輪王。夫人日更修行六波羅蜜。天獻飲食。不樂人間之味。時兜率天眾念言。菩薩已生淨飯王宮。我等亦當下生人間。得先聽法。於是諸天下生。數至九十九億。又他化自在天。下至四天王。上至色界天。與其眷屬。亦皆下生。不可稱計(因果經)有一天子。名曰速往至諸地獄。大聲唱言。菩薩從兜率天。下住母胎。汝輩速發誓願。求生人間。地獄眾生聞此聲已。各各相覩。復見光明捨地獄身。即生人中。所有大千世界。往昔已來種善根者。皆來於此迦毘羅城。四面託生(佛本行經○小機所見託胎相)。

菩薩在母胎。行住坐臥無所妨礙。晨朝為色界諸天說法。日中為欲界天。晡時為諸鬼神。於夜三時。亦復如是。成熟眾生(因果經○此經既云行住坐臥一日六時為諸天鬼神說法即小乘住胎之文)護明菩薩。謂天人金團曰。往昔補處菩薩託生之家。須具六十種功德。三代清淨。汝下閻浮為我觀察(云云護明即聖善)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩在母胎。行住坐臥無所妨礙。晨朝為色界諸天說法。日中為欲界天。晡時為諸鬼神。於夜三時。亦復如是。成熟眾生(因果經○此經既云行住坐臥一日六時為諸天鬼神說法即小乘住胎之文)護明菩薩。謂天人金團曰。往昔補處菩薩託生之家。須具六十種功德。三代清淨。汝下閻浮為我觀察(云云護明即聖善)。

周 昭王元年(己丑) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 周 昭王元年(己丑)

(周之先。后稷名棄。好耕農。帝堯舉為農師。舜時封於邰。號后稷。別姓姬氏。後四世亶父。遷居周原。子季歷。在殷為雍州伯。以在西故。稱西伯。季歷子昌。繼父為西伯。殷紂失道。西伯受命稱王。號曰周。昌子發。舉兵滅紂。即天子位。號武王追尊西伯為文王。武王子誦為成王。成王子釗為康王。康王子瑕。為昭王。昭王子滿為穆王)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 (周之先。后稷名棄。好耕農。帝堯舉為農師。舜時封於邰。號后稷。別姓姬氏。後四世亶父。遷居周原。子季歷。在殷為雍州伯。以在西故。稱西伯。季歷子昌。繼父為西伯。殷紂失道。西伯受命稱王。號曰周。昌子發。舉兵滅紂。即天子位。號武王追尊西伯為文王。武王子誦為成王。成王子釗為康王。康王子瑕。為昭王。昭王子滿為穆王)。

示降生 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 示降生

二十六年(甲寅)○(劉道原通鑑外紀。昭王元年己丑。二十六年甲寅。今諸書多稱二十四年。相承之誤)夫人懷孕將滿十月。其父善覺遣使白王。我女懷藏聖胎威德甚大。慮產子後女命不久。欲迎止嵐毘園中盡父子情。王即勅有司備儀禮。送至父家(佛本行經)時夫人即升寶輿前後導從。往藍毘尼園中。十月滿足。四月八日。日初出時(前言四月八日降胎。今言四月八日出胎。並出因果經。南山云降胎出胎。皆言四月八日。則是十二月在胎文。今此文言十月滿足者。且約人間十月懷妊為言。若佛所行讚經。則云三月八日生。此皆譯人用歷。兩土不同。然內外典籍。多言四月八日)夫人見無憂樹花葉茂盛。即舉右手欲牽摘之。菩薩漸漸從右脇出。時樹下生七寶蓮花。大如車輪。身墮花上自行七步。舉右手作獅子吼云。我於天人之中最尊最勝(按瑞應經云。舉右手而言曰。天上天下。唯我獨尊。善權經云。為應七覺。故行七步。舉手現相。為除外道自尊)時四天王。即以天繒接置寶几。帝釋執寶蓋。梵王持白拂。侍立左右。難陀兄弟二龍王。於虛空中吐清淨水。一溫一涼以灌太子(按普耀經釋梵雨香。九龍下香水浴身)身黃金色。三十二相。放大光明照三千界。天龍八部空中作樂。歌頌佛德散花亂墜。一切天人讚嘆種智。速成佛道度脫眾生。唯有魔王不安本座。於時采女以天繒㲲裹抱太子至夫人所。青衣還宮說奇瑞相。王即嚴駕四兵(象馬車徒)導從。入園見相殊特。喜懼交懷。前抱太子置象輿上。隨從入城將詣天祠。梵釋形像皆起禮足而言曰。今此太子天人中尊。云何來此欲禮於我群臣歡異即奉太子入王本宮。時諸釋同日生五百男。王家青衣亦生五百蒼頭。王厩象生白子。馬生白駒。牛羊亦生五色羔犢。數各五百。宮中五百伏藏自然而出。有諸商人入海采寶而還。各貢珍奇。王召諸婆羅門。當為太子作何等名。答言。太子生時。一切寶藏皆悉發出。所有諸瑞莫非吉祥。當名薩婆悉達(此云一切義成又名頓吉)時八王亦同日生太子。各懷歡喜。共制美名(因果經)王家青衣亦生蒼頭。奴名車匿。厩生白駒。名犍陟。王後常使車匿侍從。白馬給乘(瑞應經)王訪五百聰明相師令占太子。相師言。若當出家成一切種智。若在家者為轉輪王。相師又言。有一梵仙名阿私陀(此云無比瑞應經名阿夷)具足五通。在香山中。能斷疑惑。王思路險非人能到。阿私陀。遙知王意騰空而來。相太子已悲泣而言曰。恨我不久命終生無想天。不覩佛興不聞經法。若有具三十二相。或但非處。又不明顯。此人尚為轉輪聖王。今觀太子。諸相得所又極明顯。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二十六年(甲寅)○(劉道原通鑑外紀。昭王元年己丑。二十六年甲寅。今諸書多稱二十四年。相承之誤)夫人懷孕將滿十月。其父善覺遣使白王。我女懷藏聖胎威德甚大。慮產子後女命不久。欲迎止嵐毘園中盡父子情。王即勅有司備儀禮。送至父家(佛本行經)時夫人即升寶輿前後導從。往藍毘尼園中。十月滿足。四月八日。日初出時(前言四月八日降胎。今言四月八日出胎。並出因果經。南山云降胎出胎。皆言四月八日。則是十二月在胎文。今此文言十月滿足者。且約人間十月懷妊為言。若佛所行讚經。則云三月八日生。此皆譯人用歷。兩土不同。然內外典籍。多言四月八日)夫人見無憂樹花葉茂盛。即舉右手欲牽摘之。菩薩漸漸從右脇出。時樹下生七寶蓮花。大如車輪。身墮花上自行七步。舉右手作獅子吼云。我於天人之中最尊最勝(按瑞應經云。舉右手而言曰。天上天下。唯我獨尊。善權經云。為應七覺。故行七步。舉手現相。為除外道自尊)時四天王。即以天繒接置寶几。帝釋執寶蓋。梵王持白拂。侍立左右。難陀兄弟二龍王。於虛空中吐清淨水。一溫一涼以灌太子(按普耀經釋梵雨香。九龍下香水浴身)身黃金色。三十二相。放大光明照三千界。天龍八部空中作樂。歌頌佛德散花亂墜。一切天人讚嘆種智。速成佛道度脫眾生。唯有魔王不安本座。於時采女以天繒㲲裹抱太子至夫人所。青衣還宮說奇瑞相。王即嚴駕四兵(象馬車徒)導從。入園見相殊特。喜懼交懷。前抱太子置象輿上。隨從入城將詣天祠。梵釋形像皆起禮足而言曰。今此太子天人中尊。云何來此欲禮於我群臣歡異即奉太子入王本宮。時諸釋同日生五百男。王家青衣亦生五百蒼頭。王厩象生白子。馬生白駒。牛羊亦生五色羔犢。數各五百。宮中五百伏藏自然而出。有諸商人入海采寶而還。各貢珍奇。王召諸婆羅門。當為太子作何等名。答言。太子生時。一切寶藏皆悉發出。所有諸瑞莫非吉祥。當名薩婆悉達(此云一切義成又名頓吉)時八王亦同日生太子。各懷歡喜。共制美名(因果經)王家青衣亦生蒼頭。奴名車匿。厩生白駒。名犍陟。王後常使車匿侍從。白馬給乘(瑞應經)王訪五百聰明相師令占太子。相師言。若當出家成一切種智。若在家者為轉輪王。相師又言。有一梵仙名阿私陀(此云無比瑞應經名阿夷)具足五通。在香山中。能斷疑惑。王思路險非人能到。阿私陀。遙知王意騰空而來。相太子已悲泣而言曰。恨我不久命終生無想天。不覩佛興不聞經法。若有具三十二相。或但非處。又不明顯。此人尚為轉輪聖王。今觀太子。諸相得所又極明顯。

法定必成一切德智。王聞仙說。慮恐出家。起三時殿七寶莊嚴。城門開閉。聞四十里。五百婇女。宿衛殿宇。花果眾鳥。流泉浴池。光麗心目以悅太子。生滿七日。其母命終。以懷太子功德大故上生忉利(法大權經云。前處兜率。觀后餘命十月七日。故託神來)時姨母摩訶波闍波提。乳養太子如母無異(因果經)○小機所見降生相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 法定必成一切德智。王聞仙說。慮恐出家。起三時殿七寶莊嚴。城門開閉。聞四十里。五百婇女。宿衛殿宇。花果眾鳥。流泉浴池。光麗心目以悅太子。生滿七日。其母命終。以懷太子功德大故上生忉利(法大權經云。前處兜率。觀后餘命十月七日。故託神來)時姨母摩訶波闍波提。乳養太子如母無異(因果經)○小機所見降生相。

述曰。如來降靈示滅之相。記年月者。其說紛然。今作正義。異說兩番。以區別之。初正義者有六。其一。周書異記昭王二十四年甲寅歲。四月八日。有五色光。入貫太微。遍於西方。太史蘇由曰。有大聖人生於西方。穆王五十二年壬申歲。二月十五日旦白虹十二道。南北通貫。太史扈多曰。西方有大聖人。終亡之相。其二。法本內傳。摩騰法師對明帝曰。佛以甲寅之歲四月八日生。此當周昭王二十四年。其三。魏書沙門曇謨最曰。佛以周昭王二十四年四月八日生。穆王五十二年二月十五日滅。其四。南岳願文云。佛以甲寅四月八日降生。其五。輔行云。悉達生淨飯王宮。當周昭王甲寅之歲。其六。唐太宗。勅尚書劉德威。問法琳法師。佛降生入滅。何故傳述乖亂。琳乃論定。周昭甲寅生。穆王壬申滅。次列異說有八。石柱銘。周桓王乙丑。法顯法師傳。殷武乙甲午。像正記。平王戊子。南山感通傳。天人云夏桀世。度律師眾聖點記貞定王甲戌。開皇三寶錄。王簡棲頭陀寺記。皆以為周魯二莊。甚至孤山亦作此說。其所注四十二章經。則取淨名疏云。周時佛興。星殞如雨。蓋準瑞應經所言沸星下侍之事。天台秖言佛興。未嘗定指周莊。雖云如雨。乃是借文左傳。孤山誤認此語。遂作二莊以釋。以致淨覺作記。妄稱天台正取二莊。然荊溪明言昭王甲寅。初無二莊之論。是知異說自此可息矣。若欲會同左傳如雨之說。則如文殊般涅槃經云。佛滅度後。二百五十年。文殊至雲山化五百仙人訖。還歸本土放大光明遍照世界入於涅槃。自昭王至莊王。正當二百五十餘年。恒星之騐其在此乎(左傳。魯莊公七年甲午四月辛卯。夜恒星不見。星殞如雨。即周莊王十年)又孤山垂裕記。依周歷以十一月建子為正。言四月即今二月。今准因果瑞應本行諸經。並云四月八日。法本內傳。魏書。亦皆四月八日。三經既非周譯。二書亦非周世。則知非建子之正明矣。蓋自漢武改寅為正。至於今日遵而用之。則經傳之言四月。非為差錯。不當遠據周歷改為二月也。此大略出翻譯名義。今更增益文證。以祛昔人之異見云。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 述曰。如來降靈示滅之相。記年月者。其說紛然。今作正義。異說兩番。以區別之。初正義者有六。其一。周書異記昭王二十四年甲寅歲。四月八日。有五色光。入貫太微。遍於西方。太史蘇由曰。有大聖人生於西方。穆王五十二年壬申歲。二月十五日旦白虹十二道。南北通貫。太史扈多曰。西方有大聖人。終亡之相。其二。法本內傳。摩騰法師對明帝曰。佛以甲寅之歲四月八日生。此當周昭王二十四年。其三。魏書沙門曇謨最曰。佛以周昭王二十四年四月八日生。穆王五十二年二月十五日滅。其四。南岳願文云。佛以甲寅四月八日降生。其五。輔行云。悉達生淨飯王宮。當周昭王甲寅之歲。其六。唐太宗。勅尚書劉德威。問法琳法師。佛降生入滅。何故傳述乖亂。琳乃論定。周昭甲寅生。穆王壬申滅。次列異說有八。石柱銘。周桓王乙丑。法顯法師傳。殷武乙甲午。像正記。平王戊子。南山感通傳。天人云夏桀世。度律師眾聖點記貞定王甲戌。開皇三寶錄。王簡棲頭陀寺記。皆以為周魯二莊。甚至孤山亦作此說。其所注四十二章經。則取淨名疏云。周時佛興。星殞如雨。蓋準瑞應經所言沸星下侍之事。天台秖言佛興。未嘗定指周莊。雖云如雨。乃是借文左傳。孤山誤認此語。遂作二莊以釋。以致淨覺作記。妄稱天台正取二莊。然荊溪明言昭王甲寅。初無二莊之論。是知異說自此可息矣。若欲會同左傳如雨之說。則如文殊般涅槃經云。佛滅度後。二百五十年。文殊至雲山化五百仙人訖。還歸本土放大光明遍照世界入於涅槃。自昭王至莊王。正當二百五十餘年。恒星之騐其在此乎(左傳。魯莊公七年甲午四月辛卯。夜恒星不見。星殞如雨。即周莊王十年)又孤山垂裕記。依周歷以十一月建子為正。言四月即今二月。今准因果瑞應本行諸經。並云四月八日。法本內傳。魏書。亦皆四月八日。三經既非周譯。二書亦非周世。則知非建子之正明矣。蓋自漢武改寅為正。至於今日遵而用之。則經傳之言四月。非為差錯。不當遠據周歷改為二月也。此大略出翻譯名義。今更增益文證。以祛昔人之異見云。

二十七年(乙卯)先是太子生時。足行七步口稱獨尊。言已便默。如諸嬰孩不行不語。諸母養育漸至長大(智論)二十八年(丙辰)二十九年(丁巳)三十年(戊午)三十一年(己未)王為太子。辨象馬牛羊諸車童子玩具。舉國人民皆行仁惠。五穀豐熟風雲以時。皆是太子福德之力。又以青衣所生車匿等五百蒼頭給侍太子(因果經)三十二年(庚申)太子年七歲。王令學書訪國中聰明婆羅門名曰選友。起大學堂床榻學具。太子問師。書有幾種。師默不答。內懷慚愧禮太子足。惟願為說閻浮提書。凡有幾種。太子答言。或有梵書(婆羅門書)或佉婁書(驢脣仙人)有如是等六十四書(按佛本行經。太子八歲。學書。師毘奢多羅。六十四書。中有提婆書。天也。那伽書。龍也。支那國書。大唐也。此下具有天地八部四洲鳥獸等音聲諸書)諾。白王言。太子是天人中師。云何欲令我教。王聞歡喜。凡技藝典籍天文地理算數射御。皆悉自然知之(因果經)時王復令釋種忍天教太子兵戎法式。為造一苑。名曰勒劬。太子與五百釋子入苑遊戲。學一切典籍。四年之中。及諸釋種。皆悉通達(佛本行經)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二十七年(乙卯)先是太子生時。足行七步口稱獨尊。言已便默。如諸嬰孩不行不語。諸母養育漸至長大(智論)二十八年(丙辰)二十九年(丁巳)三十年(戊午)三十一年(己未)王為太子。辨象馬牛羊諸車童子玩具。舉國人民皆行仁惠。五穀豐熟風雲以時。皆是太子福德之力。又以青衣所生車匿等五百蒼頭給侍太子(因果經)三十二年(庚申)太子年七歲。王令學書訪國中聰明婆羅門名曰選友。起大學堂床榻學具。太子問師。書有幾種。師默不答。內懷慚愧禮太子足。惟願為說閻浮提書。凡有幾種。太子答言。或有梵書(婆羅門書)或佉婁書(驢脣仙人)有如是等六十四書(按佛本行經。太子八歲。學書。師毘奢多羅。六十四書。中有提婆書。天也。那伽書。龍也。支那國書。大唐也。此下具有天地八部四洲鳥獸等音聲諸書)諾。白王言。太子是天人中師。云何欲令我教。王聞歡喜。凡技藝典籍天文地理算數射御。皆悉自然知之(因果經)時王復令釋種忍天教太子兵戎法式。為造一苑。名曰勒劬。太子與五百釋子入苑遊戲。學一切典籍。四年之中。及諸釋種。皆悉通達(佛本行經)。

三十三年(辛酉)太子在苑射戲。提婆達多。射著一雁。墮於苑中。太子拔箭以酥蜜封瘡。達多遣使來言。宜速見還。太子報言。我已攝受此雁。自我發菩提心來。我皆攝受一切眾生。況復此雁而不屬我。自此與達多結怨相競(佛本行經)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三十三年(辛酉)太子在苑射戲。提婆達多。射著一雁。墮於苑中。太子拔箭以酥蜜封瘡。達多遣使來言。宜速見還。太子報言。我已攝受此雁。自我發菩提心來。我皆攝受一切眾生。況復此雁而不屬我。自此與達多結怨相競(佛本行經)。

三十四年(壬戌) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三十四年(壬戌)

三十五年(癸亥)太子年十歲。王訪國中善知射者。令教太子。師與小弓。令射鐵鼓。太子更求如是七弓。一箭過七鐵鼓。射師白王。太子自知射藝。云何令我為師。王大歡喜。擊鼓唱令。太子七日。當出後園欲試武藝。提婆達多最先出城。時有大象當城門住。達多獨前以手搏頭。即便躄地。於是軍眾次第得過。難陀繼至。以足指挑象擲著路旁。太子出城。以手擲象城外。還以手接。不令傷損。象又還蘇。時諸人民歎未曾有。達多至園。最先發射徹三金鼓。次至難陀亦徹三鼓。太子以弓力弱。取王庫內祖王良弓。即放一箭。徹過七鼓。然後入地。過大鐵圍山。時提婆達多與難陀。共相撲戲。二人力等無有勝者。太子手執二弟。躄之於地。以慈力故。不令傷痛(因果經)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三十五年(癸亥)太子年十歲。王訪國中善知射者。令教太子。師與小弓。令射鐵鼓。太子更求如是七弓。一箭過七鐵鼓。射師白王。太子自知射藝。云何令我為師。王大歡喜。擊鼓唱令。太子七日。當出後園欲試武藝。提婆達多最先出城。時有大象當城門住。達多獨前以手搏頭。即便躄地。於是軍眾次第得過。難陀繼至。以足指挑象擲著路旁。太子出城。以手擲象城外。還以手接。不令傷損。象又還蘇。時諸人民歎未曾有。達多至園。最先發射徹三金鼓。次至難陀亦徹三鼓。太子以弓力弱。取王庫內祖王良弓。即放一箭。徹過七鼓。然後入地。過大鐵圍山。時提婆達多與難陀。共相撲戲。二人力等無有勝者。太子手執二弟。躄之於地。以慈力故。不令傷痛(因果經)。

三十六年(甲子)三十七年(乙丑)三十八年(丙寅)三十九年(丁卯) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三十六年(甲子)三十七年(乙丑)三十八年(丙寅)三十九年(丁卯)

四十年(戊辰)太子年十五歲。王會群臣諸小王仙人婆羅門等。皆悉雲集。至二月八日。以七寶器。盛四大海水。各各頂戴。傳授與王。灌太子頂。付七寶印。立為太子。時八國王。亦於是日同立太子(因果經)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四十年(戊辰)太子年十五歲。王會群臣諸小王仙人婆羅門等。皆悉雲集。至二月八日。以七寶器。盛四大海水。各各頂戴。傳授與王。灌太子頂。付七寶印。立為太子。時八國王。亦於是日同立太子(因果經)。

四十一年(己巳)太子啟王出遊。前至王田。息閻浮樹下。見諸耕人。時淨居天作壤蟲。烏隨啄之。見已悲愍。即便思惟。得四禪地(因果經)王尋太子。見在樹下。一切樹影悉移。唯此樹陰覆太子身。如重雲間忽見明月(菩薩本行經)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四十一年(己巳)太子啟王出遊。前至王田。息閻浮樹下。見諸耕人。時淨居天作壤蟲。烏隨啄之。見已悲愍。即便思惟。得四禪地(因果經)王尋太子。見在樹下。一切樹影悉移。唯此樹陰覆太子身。如重雲間忽見明月(菩薩本行經)。

四十二年(庚午)太子十七歲(按本行經十九納妃)釋種婆羅門摩訶那摩有女。名耶輸陀羅。顏色端正智慧過人。王即遣使往迎。為太子妃。太子常修禪觀。未嘗與妃有夫婦道(因果經)太子有三夫人。一瞿夷。二耶惟檀(即邪輸也)三鹿野。以有三婦。為立三時殿。殿有二萬婇女(十二遊經○文句云。未曾有及瑞應。皆云羅睺。是瞿夷子。法華涅槃。皆云是邪輸子。二義云何通。或可彼經舉夫母。此經舉所生。釋論瞿毘邪是寶女。不孕即是瞿夷。故知定是邪輸子○瑞應經云。十七歲納妃)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四十二年(庚午)太子十七歲(按本行經十九納妃)釋種婆羅門摩訶那摩有女。名耶輸陀羅。顏色端正智慧過人。王即遣使往迎。為太子妃。太子常修禪觀。未嘗與妃有夫婦道(因果經)太子有三夫人。一瞿夷。二耶惟檀(即邪輸也)三鹿野。以有三婦。為立三時殿。殿有二萬婇女(十二遊經○文句云。未曾有及瑞應。皆云羅睺。是瞿夷子。法華涅槃。皆云是邪輸子。二義云何通。或可彼經舉夫母。此經舉所生。釋論瞿毘邪是寶女。不孕即是瞿夷。故知定是邪輸子○瑞應經云。十七歲納妃)。

四十三年(辛未)太子白王將遊園林。前後導從出城東門。時淨居天化作老人。頭白背傴。見已還宮。愁思不樂。念言老至如電。我豈獨免。云何世人而不怖畏。他日復從城南門出。淨居天化作病人。身瘦腹大不能自持。太子念言。如此病苦云何不畏。即回車入宮。少時復從城西門出。淨居天化為死人。四人輿行室家哭送。太子語臣優陀夷曰。世間乃復有此死苦。云何於中而行放逸。即勅回車。最後出城北門。淨居天化作比丘。法服持鉢手執錫杖。太子問是何人。答言。我是比丘。修學聖道永得無為。言已騰虛空去。太子牽馬還宮。而自念言。我先見有老病死苦。常恐為此所逼。今見比丘。開悟我情示解脫路。即思惟方便欲求出家(因果經○按瑞應經云。十四歲遊四門○本行經云。太子問何人。答曰。我佛弟子沙門也。問何名沙門。答曰。三界兮擾擾。六趣兮昏昏。識心達本源。故號為沙門)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四十三年(辛未)太子白王將遊園林。前後導從出城東門。時淨居天化作老人。頭白背傴。見已還宮。愁思不樂。念言老至如電。我豈獨免。云何世人而不怖畏。他日復從城南門出。淨居天化作病人。身瘦腹大不能自持。太子念言。如此病苦云何不畏。即回車入宮。少時復從城西門出。淨居天化為死人。四人輿行室家哭送。太子語臣優陀夷曰。世間乃復有此死苦。云何於中而行放逸。即勅回車。最後出城北門。淨居天化作比丘。法服持鉢手執錫杖。太子問是何人。答言。我是比丘。修學聖道永得無為。言已騰虛空去。太子牽馬還宮。而自念言。我先見有老病死苦。常恐為此所逼。今見比丘。開悟我情示解脫路。即思惟方便欲求出家(因果經○按瑞應經云。十四歲遊四門○本行經云。太子問何人。答曰。我佛弟子沙門也。問何名沙門。答曰。三界兮擾擾。六趣兮昏昏。識心達本源。故號為沙門)。

四十四年(壬申) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四十四年(壬申)

四十五年(癸酉) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四十五年(癸酉)

四十六年(甲戌) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四十六年(甲戌)

四十七年(乙亥) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四十七年(乙亥)

四十八年(丙子) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四十八年(丙子)

四十九年(丁丑) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四十九年(丁丑)

出父家 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 出父家

五十年(戊寅)太子年二十五歲(妙樂云。若十九出家。則二十四成道。若三十成道。則二十五出家○據寶藏經。二十五出家。三十成道。荊溪之言。有合於此)往父王所作禮白言。恩愛集會必有別離。唯願聽我出家學道。王執其手流淚言曰。國未有嗣宜息此意。時相師白王。太子若不出家。過七日後當得轉輪王位。王聞益喜。於城四門各置千人以為防護。王語太子。我昔曾聞阿私陀仙說汝畢定不樂處世。若生一子不復相違。太子即以右手。指其妃腹。便覺有娠(按瑞應經云。指妃腹曰。却後六年汝當生男)二月七日思求出家。身放光明照諸天宮。諸天皆知太子出家時至。即來禮足白言。無量劫來所修行願今正成熟。太子答言。如汝等語。然父王勅內外官屬。嚴見防衛欲去無從。諸天即以神力令諸官屬悉皆淳臥使無知者。耶輸臥中即得三夢。一月墮。二牙齒落。三失右臂。覺已具述。太子語云。月猶在天。齒又不落。臂復尚存。當知此夢虛假非實。至於後夜諸天白言。內外眷屬皆悉睡臥。今正是時。太子即令車匿被犍陟來。車匿流淚而言曰。今非遊觀之時。云何中夜而忽索馬。即舉聲號泣欲令王宮眷屬覺知。以天神力昏臥如故。車匿牽馬既至。諸天捧馬四足。并接車匿。帝釋執蓋從北門出。其門無聲自然而開。行至天曉已三踰闍那(三由旬也)諸天事畢忽然不見。行至跋伽仙人苦行林中。即便下馬語車匿言。我既捨國至間靜處。汝與犍陟俱可還宮車匿悲泣不能自勝。犍陟舐太子足。淚落如雨。太子即就車匿。取七寶劍自剃鬚髮。而發願言。願共一切斷除煩惱及以習障。帝釋接髮而去。讚言善哉。時淨居天化作獵師身被袈裟。太子見已而語之曰。汝所著衣是寂靜服。云何著此而為罪行。我今持此七寶之衣。與汝貿易。答言善哉。即脫寶衣而與獵者。自被袈裟(大論云。所貿得衣。粗布僧伽梨也)時淨居天還復梵身。上升虛空。於是車匿即牽犍陟。嗚噎悲哽緣路而還。跋伽仙人遙見太子。謂是天神。與眾請坐即問。問仙人。汝等苦行欲何所求。答言。為欲生天。太子又問。汝等修諸苦因以求苦報。終不離苦。言論往復。明旦辭去。車匿牽犍陟還入宮城。具白父王。王愛念情深。即遣王師大臣。尋至仙所仙云。已過中路。遙見樹下端坐思惟。大臣具告王意。太子答曰。豈不知恩。但以生老病死四患為苦耳。我今終無返步。大臣即留憍陳如等五人。密令伺察。時太子北度(按西域記應云南度)恒河。路經王舍城中。頻婆娑羅王(按瑞應經作瓶沙王)聞太子至。願捨國相奉。太子答王。今可於身命財修三堅法。不應以不堅之法勸獎餘人。遂 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 五十年(戊寅)太子年二十五歲(妙樂云。若十九出家。則二十四成道。若三十成道。則二十五出家○據寶藏經。二十五出家。三十成道。荊溪之言。有合於此)往父王所作禮白言。恩愛集會必有別離。唯願聽我出家學道。王執其手流淚言曰。國未有嗣宜息此意。時相師白王。太子若不出家。過七日後當得轉輪王位。王聞益喜。於城四門各置千人以為防護。王語太子。我昔曾聞阿私陀仙說汝畢定不樂處世。若生一子不復相違。太子即以右手。指其妃腹。便覺有娠(按瑞應經云。指妃腹曰。却後六年汝當生男)二月七日思求出家。身放光明照諸天宮。諸天皆知太子出家時至。即來禮足白言。無量劫來所修行願今正成熟。太子答言。如汝等語。然父王勅內外官屬。嚴見防衛欲去無從。諸天即以神力令諸官屬悉皆淳臥使無知者。耶輸臥中即得三夢。一月墮。二牙齒落。三失右臂。覺已具述。太子語云。月猶在天。齒又不落。臂復尚存。當知此夢虛假非實。至於後夜諸天白言。內外眷屬皆悉睡臥。今正是時。太子即令車匿被犍陟來。車匿流淚而言曰。今非遊觀之時。云何中夜而忽索馬。即舉聲號泣欲令王宮眷屬覺知。以天神力昏臥如故。車匿牽馬既至。諸天捧馬四足。并接車匿。帝釋執蓋從北門出。其門無聲自然而開。行至天曉已三踰闍那(三由旬也)諸天事畢忽然不見。行至跋伽仙人苦行林中。即便下馬語車匿言。我既捨國至間靜處。汝與犍陟俱可還宮車匿悲泣不能自勝。犍陟舐太子足。淚落如雨。太子即就車匿。取七寶劍自剃鬚髮。而發願言。願共一切斷除煩惱及以習障。帝釋接髮而去。讚言善哉。時淨居天化作獵師身被袈裟。太子見已而語之曰。汝所著衣是寂靜服。云何著此而為罪行。我今持此七寶之衣。與汝貿易。答言善哉。即脫寶衣而與獵者。自被袈裟(大論云。所貿得衣。粗布僧伽梨也)時淨居天還復梵身。上升虛空。於是車匿即牽犍陟。嗚噎悲哽緣路而還。跋伽仙人遙見太子。謂是天神。與眾請坐即問。問仙人。汝等苦行欲何所求。答言。為欲生天。太子又問。汝等修諸苦因以求苦報。終不離苦。言論往復。明旦辭去。車匿牽犍陟還入宮城。具白父王。王愛念情深。即遣王師大臣。尋至仙所仙云。已過中路。遙見樹下端坐思惟。大臣具告王意。太子答曰。豈不知恩。但以生老病死四患為苦耳。我今終無返步。大臣即留憍陳如等五人。密令伺察。時太子北度(按西域記應云南度)恒河。路經王舍城中。頻婆娑羅王(按瑞應經作瓶沙王)聞太子至。願捨國相奉。太子答王。今可於身命財修三堅法。不應以不堅之法勸獎餘人。遂

即別去。時王告曰。若道成日願先見度。太子前行至阿羅邏仙人處。聞說從得初禪。乃至入非想非非想處名為解脫。太子知非究竟。即與仙別。次至迦蘭住處。論議問答。亦復如是。太子調伏二仙人已至伽闍山苦行林中憍陳如等五人住處。於泥連禪河側。靜坐思惟。宜應六年苦行以度眾生(因果經)天神進食一不肯受。天令左右自生麻米。日食一麻一米以續精氣。端坐六年。形體羸瘦。寂默一心。內思安般(將思安住般涅槃故。修此六妙門禪。故法界次第云。前三是定。後三是惠。愛惠察。能發真明。出離生死。妙門者。涅槃為妙。門謂能通。六法相通能至真妙泥洹。故云妙門)一數(攝心在息。從一至十。名之為數)二隨(細心依息。知入知出。故名為隨)三止(息心靜慮名之為止)四觀(分別所證名之為觀)五還(轉心反照名之為還)六淨(心無所依。妄波不起。名之為淨)遊止三四(止觀二門)出入二門。微妙神通。無分散意(瑞應經)太子日食一麻一米。或七日一食。陳如五人供奉太子。遣人白王。具說苦相。王與姨母及耶輸。各嚴五百車資生之物。令車匿領送皆悉不受(因果經○已上並小機所見出家相)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 即別去。時王告曰。若道成日願先見度。太子前行至阿羅邏仙人處。聞說從得初禪。乃至入非想非非想處名為解脫。太子知非究竟。即與仙別。次至迦蘭住處。論議問答。亦復如是。太子調伏二仙人已至伽闍山苦行林中憍陳如等五人住處。於泥連禪河側。靜坐思惟。宜應六年苦行以度眾生(因果經)天神進食一不肯受。天令左右自生麻米。日食一麻一米以續精氣。端坐六年。形體羸瘦。寂默一心。內思安般(將思安住般涅槃故。修此六妙門禪。故法界次第云。前三是定。後三是惠。愛惠察。能發真明。出離生死。妙門者。涅槃為妙。門謂能通。六法相通能至真妙泥洹。故云妙門)一數(攝心在息。從一至十。名之為數)二隨(細心依息。知入知出。故名為隨)三止(息心靜慮名之為止)四觀(分別所證名之為觀)五還(轉心反照名之為還)六淨(心無所依。妄波不起。名之為淨)遊止三四(止觀二門)出入二門。微妙神通。無分散意(瑞應經)太子日食一麻一米。或七日一食。陳如五人供奉太子。遣人白王。具說苦相。王與姨母及耶輸。各嚴五百車資生之物。令車匿領送皆悉不受(因果經○已上並小機所見出家相)。

述曰．按瑞應．因果．中本起．大論。並云十九出家。十二遊。增一中雜長四阿含。出曜經和須密論。並云二十九出家。當何所從。今以如來八十壽除五十說法。則定取梵網．無相三昧．寶藏經等。三十成道之言。若以三十成道除六年苦行。則定取荊溪二十五出家。上合寶藏之說。若約前後義定。則有二事可證。一者出家之後。六年苦行取成道之歲。其數正合。二者將出家時。指妃腹曰。却後六年。汝當生子。後於成道之年。果生羅睺。按賢愚經云。出家修道。六年苦行。得一切智。未曾有經云。太子逃至山澤。勤苦六年。得佛還國。普耀經云。父王聞太子得佛以來。六年令優陀耶往請云。濶別以來十有二年。又云。佛還國入宮坐。羅雲來問訊。群臣皆疑。太子捐國十有二年。何從有子。此等經文。並約出家六年成佛。又經六年還國。逆而推之。當以二十五為出家之年審矣。孤山頌。謂五歲遊歷。此語無憑。神智補注。備論異同。請以荊溪之言為正。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 述曰．按瑞應．因果．中本起．大論。並云十九出家。十二遊。增一中雜長四阿含。出曜經和須密論。並云二十九出家。當何所從。今以如來八十壽除五十說法。則定取梵網．無相三昧．寶藏經等。三十成道之言。若以三十成道除六年苦行。則定取荊溪二十五出家。上合寶藏之說。若約前後義定。則有二事可證。一者出家之後。六年苦行取成道之歲。其數正合。二者將出家時。指妃腹曰。却後六年。汝當生子。後於成道之年。果生羅睺。按賢愚經云。出家修道。六年苦行。得一切智。未曾有經云。太子逃至山澤。勤苦六年。得佛還國。普耀經云。父王聞太子得佛以來。六年令優陀耶往請云。濶別以來十有二年。又云。佛還國入宮坐。羅雲來問訊。群臣皆疑。太子捐國十有二年。何從有子。此等經文。並約出家六年成佛。又經六年還國。逆而推之。當以二十五為出家之年審矣。孤山頌。謂五歲遊歷。此語無憑。神智補注。備論異同。請以荊溪之言為正。

五十一年(己卯) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 五十一年(己卯)

穆王(滿昭王之子) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 穆王(滿昭王之子)

元年(庚辰) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 元年(庚辰)

二年(辛巳) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二年(辛巳)

降天魔 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 降天魔

三年(壬午) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三年(壬午)

四年(癸未)太子心自念言。我今修於苦行垂滿六年。若以羸身而取道者。彼諸外道當言自餓是涅槃因。我當受食然後成道。即至泥連禪河。洗浴身體。時彼林外有一牧牛女。名難陀婆羅。有淨居天。來下勸言。汝可供養。女人聞已大喜。即見地中生千葉蓮。上有乳糜即取奉上。太子呪願受食。氣力充足(按佛本行經。善生村主二女。一名難陀。一名婆羅。聚一千牸牛。取乳飲牛。展轉至十五牛。取乳煮糜。以上菩薩。有龍女。奉天妙筌。提即坐上。如意飽食。身體相好。圓滿如舊○普耀經云。龍女獻妙床)即趣畢鉢羅樹。自發願言。我坐樹下若道不成要終不起(諸經多言菩提樹。此翻為道。言坐此樹下成道也。其樹正名畢鉢羅)又思惟。過去諸佛。以草為座成無上道。釋提桓因化為凡人。執淨軟草至菩薩前。問汝何名。答名吉祥。菩薩喜曰。我破不吉以成吉祥。乃敷以為座結加趺坐。而自誓言。不成正覺不起此座(因果經)佛為太子時。出家求道。淨飯王父。遣釋種五人隨逐給侍。憍陳如(此云火器)十力迦葉(亦名婆敷)是母親。二人執五欲樂。見太子初食麻麥。心不忍可即便捨去。頞鞞(此云馬勝)跋提(此云小賢甘露王次子)摩訶男俱利(斛飯王子五人諸文不同。今用文句五卷所出。與此論無殊)此是父親。三人執苦行淨。太子後知非道。捨而受食羹飯酥乳。三人謂其狂亂失志。亦復捨去(新婆沙論。○因果經。四教儀。先降魔後成道。華嚴經。先成道後降魔。妙樂云。既降魔已。應轉法輪。此大小機見之異也。今文云降魔。已入定。明星出時。霍然大悟。則當以降魔為先也)時魔王宮殿自然動搖。魔王念言。瞿曇當成正覺。及道未成往壞亂之。於是手執弓箭。與諸眷屬俱往樹下。語菩薩言。汝應修轉輪王業捨出家法。今若不起我試射汝。菩薩怡然不驚不動。魔王挽弓放箭。停於空中。其鏃向下變成蓮華。魔王復遣三女。白菩薩言。仁者至德。願侍左右。菩薩答言。汝植小善。得為天身。不念無常。而作妖媚。今便可去。吾不相須。時三天女變成老姥。頭白面皺。魔王即以軟語誘言。汝若不樂人間。我捨天位及五欲具。悉持與汝。菩薩答言。汝先修少施今得為自在天王。此福有期要還沈溺。非我所須。魔曰。我之果報是汝所知。汝之果報誰復知者。菩薩答言。唯此地知。於時大地六種震動。地神涌出而語魔言。菩薩昔以頭面髓腦國城妻子象馬珍寶。而用布施。不可稱計。為求無上正真之道。是故汝今不應惱亂。魔聞怖懼。即自思惟。我今當更設方便廣集軍眾以力迫脇。時諸軍眾忽然來至充滿虛空。執戟操劍。多頭多目。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四年(癸未)太子心自念言。我今修於苦行垂滿六年。若以羸身而取道者。彼諸外道當言自餓是涅槃因。我當受食然後成道。即至泥連禪河。洗浴身體。時彼林外有一牧牛女。名難陀婆羅。有淨居天。來下勸言。汝可供養。女人聞已大喜。即見地中生千葉蓮。上有乳糜即取奉上。太子呪願受食。氣力充足(按佛本行經。善生村主二女。一名難陀。一名婆羅。聚一千牸牛。取乳飲牛。展轉至十五牛。取乳煮糜。以上菩薩。有龍女。奉天妙筌。提即坐上。如意飽食。身體相好。圓滿如舊○普耀經云。龍女獻妙床)即趣畢鉢羅樹。自發願言。我坐樹下若道不成要終不起(諸經多言菩提樹。此翻為道。言坐此樹下成道也。其樹正名畢鉢羅)又思惟。過去諸佛。以草為座成無上道。釋提桓因化為凡人。執淨軟草至菩薩前。問汝何名。答名吉祥。菩薩喜曰。我破不吉以成吉祥。乃敷以為座結加趺坐。而自誓言。不成正覺不起此座(因果經)佛為太子時。出家求道。淨飯王父。遣釋種五人隨逐給侍。憍陳如(此云火器)十力迦葉(亦名婆敷)是母親。二人執五欲樂。見太子初食麻麥。心不忍可即便捨去。頞鞞(此云馬勝)跋提(此云小賢甘露王次子)摩訶男俱利(斛飯王子五人諸文不同。今用文句五卷所出。與此論無殊)此是父親。三人執苦行淨。太子後知非道。捨而受食羹飯酥乳。三人謂其狂亂失志。亦復捨去(新婆沙論。○因果經。四教儀。先降魔後成道。華嚴經。先成道後降魔。妙樂云。既降魔已。應轉法輪。此大小機見之異也。今文云降魔。已入定。明星出時。霍然大悟。則當以降魔為先也)時魔王宮殿自然動搖。魔王念言。瞿曇當成正覺。及道未成往壞亂之。於是手執弓箭。與諸眷屬俱往樹下。語菩薩言。汝應修轉輪王業捨出家法。今若不起我試射汝。菩薩怡然不驚不動。魔王挽弓放箭。停於空中。其鏃向下變成蓮華。魔王復遣三女。白菩薩言。仁者至德。願侍左右。菩薩答言。汝植小善。得為天身。不念無常。而作妖媚。今便可去。吾不相須。時三天女變成老姥。頭白面皺。魔王即以軟語誘言。汝若不樂人間。我捨天位及五欲具。悉持與汝。菩薩答言。汝先修少施今得為自在天王。此福有期要還沈溺。非我所須。魔曰。我之果報是汝所知。汝之果報誰復知者。菩薩答言。唯此地知。於時大地六種震動。地神涌出而語魔言。菩薩昔以頭面髓腦國城妻子象馬珍寶。而用布施。不可稱計。為求無上正真之道。是故汝今不應惱亂。魔聞怖懼。即自思惟。我今當更設方便廣集軍眾以力迫脇。時諸軍眾忽然來至充滿虛空。執戟操劍。多頭多目。

諸惡類形圍遶菩薩。四方煙起四海涌沸。是諸魔眾各盡威力。角目切齒橫飛亂擲。菩薩觀之如童子戲。空中有神隱身而言。菩薩歷劫修習善果欲導眾生。汝今云何惱亂導師。今日決定樹下成無上道。此地乃是過去諸佛金剛之座。堪受妙定。非汝所摧。汝今宜應息憍慢意而奉事之。是時魔王聞空中聲即還本宮(因果經)。惡魔波旬將八十億眾。欲來壞佛。語云。汝不急去。我擲汝海水。佛語波旬。汝今先能動此澡瓶。然後可能擲我海水。時波旬不能令動。軍眾壞散(雜寶藏經)波旬長子商主即頂禮菩薩求乞懺悔白言。我父無智觸忤大聖。願得恕亮(佛本行經○已上小機所見降魔相)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸惡類形圍遶菩薩。四方煙起四海涌沸。是諸魔眾各盡威力。角目切齒橫飛亂擲。菩薩觀之如童子戲。空中有神隱身而言。菩薩歷劫修習善果欲導眾生。汝今云何惱亂導師。今日決定樹下成無上道。此地乃是過去諸佛金剛之座。堪受妙定。非汝所摧。汝今宜應息憍慢意而奉事之。是時魔王聞空中聲即還本宮(因果經)。惡魔波旬將八十億眾。欲來壞佛。語云。汝不急去。我擲汝海水。佛語波旬。汝今先能動此澡瓶。然後可能擲我海水。時波旬不能令動。軍眾壞散(雜寶藏經)波旬長子商主即頂禮菩薩求乞懺悔白言。我父無智觸忤大聖。願得恕亮(佛本行經○已上小機所見降魔相)。

述曰。諸經云。魔波旬在六欲頂。別有宮殿。今因果經。乃指為自在天王。如此則當第六天。有此兩異。蓋是譯者。用義之不同也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 述曰。諸經云。魔波旬在六欲頂。別有宮殿。今因果經。乃指為自在天王。如此則當第六天。有此兩異。蓋是譯者。用義之不同也。

成佛道 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 成佛道

二月七日惡魔退散之時。菩薩心淨湛然不動。落日停光澄月映徹眾星粲爛。天雨妙花作眾技樂。以用供養。菩薩既降魔已放大光明。即便入定思惟真諦。悉知過去所造善惡壽命短長。一切眾生輪回五道。無有真實。橫生苦樂。明星出時霍然大悟(即八日天曉也)得無上道為最正覺(因果經○此小機所見成道相)○佛成道日斛飯王(第一弟)遣使白淨飯王言。貴弟生男(第一弟白飯王)王心歡喜語來使云。今日大吉。是男當字為阿難(此云歡喜)舉國欣慶。又名慶喜(大論)○是歲耶輸夫人生子名羅睺羅(此云覆障以在閉為障也)時羅睺羅阿修羅食月。因以為名。初太子出家之日。指妃腹曰。却後六年汝當生男。至是在胎六年而生(瑞應經)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二月七日惡魔退散之時。菩薩心淨湛然不動。落日停光澄月映徹眾星粲爛。天雨妙花作眾技樂。以用供養。菩薩既降魔已放大光明。即便入定思惟真諦。悉知過去所造善惡壽命短長。一切眾生輪回五道。無有真實。橫生苦樂。明星出時霍然大悟(即八日天曉也)得無上道為最正覺(因果經○此小機所見成道相)○佛成道日斛飯王(第一弟)遣使白淨飯王言。貴弟生男(第一弟白飯王)王心歡喜語來使云。今日大吉。是男當字為阿難(此云歡喜)舉國欣慶。又名慶喜(大論)○是歲耶輸夫人生子名羅睺羅(此云覆障以在閉為障也)時羅睺羅阿修羅食月。因以為名。初太子出家之日。指妃腹曰。却後六年汝當生男。至是在胎六年而生(瑞應經)。