顯揚聖教論卷第十八無著菩薩造 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 顯揚聖教論卷第十八無著菩薩造

三藏法師玄奘奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三藏法師玄奘奉 詔譯

攝勝決擇品第十一之二 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 攝勝決擇品第十一之二

復次心差別相建立應知。頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次心差別相建立應知。頌曰：

所依境界力， 建立心差別， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 所依境界力， 建立心差別，

復由七種行， 難了相應知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復由七種行， 難了相應知。

論曰：心差別相當知復由所依、所緣力而得建立。由所依力者，謂立眼識乃至意識。所緣力者，謂立色識乃至法識，青識黃識乃至苦識樂識。如是等復由七種行相了知諸心難知差別，一不可知相續久住器差別相、二多種相境差別相、三俱有差別相、四能治所治速疾迴轉差別相、五習氣差別相、六續生差別相、七解脫心差別相。復次頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：心差別相當知復由所依、所緣力而得建立。由所依力者，謂立眼識乃至意識。所緣力者，謂立色識乃至法識，青識黃識乃至苦識樂識。如是等復由七種行相了知諸心難知差別，一不可知相續久住器差別相、二多種相境差別相、三俱有差別相、四能治所治速疾迴轉差別相、五習氣差別相、六續生差別相、七解脫心差別相。復次頌曰：

所緣無自在， 住惡所依止， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 所緣無自在， 住惡所依止，

隨緣力所轉， 心繫縛應知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 隨緣力所轉， 心繫縛應知。

論曰：由三因故說心被縛，一於所緣境不自在故、二安住穢惡所依止故、三隨眾緣力而轉變故。此中於所緣境不自在者，謂於制伏相、於化、於變等，不如所欲住境自在。復次頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：由三因故說心被縛，一於所緣境不自在故、二安住穢惡所依止故、三隨眾緣力而轉變故。此中於所緣境不自在者，謂於制伏相、於化、於變等，不如所欲住境自在。復次頌曰：

散亂及安住， 六種十五種， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 散亂及安住， 六種十五種，

緣境界六等， 所治心非一。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 緣境界六等， 所治心非一。

論曰：當知心散亂有六種、心安住有十五種、心緣境有六種等眾多差別，所對治心亦非一種應知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：當知心散亂有六種、心安住有十五種、心緣境有六種等眾多差別，所對治心亦非一種應知。

心散亂有六種者，一作意心散亂，謂諸菩薩棄捨大乘相應作意，退習聲聞獨覺相應下劣作意。二外心散亂，謂於外妙五欲中及憒閙相貌尋思隨煩惱外境界中縱心流散。三內心散亂，謂或由惛沈睡眠下劣。或由味著諸定。或由種種定中隨煩惱故惱亂其心。四相心散亂，謂依止外相作意思惟內境相貌。五麁重心散亂，謂內作意為緣生起諸受，由麁重身故計我我所。六自性心散亂，謂五識身。心安住有十五種者，一初發安住心，謂修三摩地方便。二證得安住心，謂已得未至三摩地。三圓滿安住心，謂已得根本靜慮三摩地。四自在安住心，謂即於此得隨所欲。五有動安住心，謂於下三靜慮。六無動安住心，謂於第四靜慮。七此上寂靜安住心，謂於寂靜無色解脫。八最勝寂靜安住心，謂於想受滅解脫。九信解安住心，謂於聞所生智。十決定安住心，謂於思所生智。十一影像安住心，謂於世間修所生智。十二成實安住心，謂出世間修所生智。十三有增上慢出離安住心，謂於世間靜慮無色。十四無增上慢出離安住心，謂於出離世間靜慮無色。十五三行雜染安住心，謂識隨色而住、緣色而住、依色而住，如是乃至隨行而住、緣行而住、依行而住。此中隨色而住者，謂執受所依故。緣色而住者，謂取境界故。依色而住者，謂由麁重故。如是乃至隨行等三，當知識非識住，緣自心心能盡愛故。復次緣境界六等者，謂常緣境、非常緣境、遍滿緣境、淨行緣境、善巧緣境、淨惑緣境。如是為先復有多種餘緣境界，謂欲界繫心緣欲色無色及不繫境，如是色無色界繫心及不繫心各緣四種境。又依欲界繫心起欲色無色界繫心及不繫心，依色界繫心起色無色界繫心及不繫心，依無色界繫心起無色界繫心及不繫心。又過去心緣過去未來現在，如是未來、現在心各緣三種。又善心緣善不善無記，如是不善、無記心各緣三種。又樂俱行心緣樂俱行等三種境界，如是苦俱行心、不苦不樂俱行心各緣三種。又貪瞋癡相應心各緣貪等相應三種境界。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 心散亂有六種者，一作意心散亂，謂諸菩薩棄捨大乘相應作意，退習聲聞獨覺相應下劣作意。二外心散亂，謂於外妙五欲中及憒閙相貌尋思隨煩惱外境界中縱心流散。三內心散亂，謂或由惛沈睡眠下劣。或由味著諸定。或由種種定中隨煩惱故惱亂其心。四相心散亂，謂依止外相作意思惟內境相貌。五麁重心散亂，謂內作意為緣生起諸受，由麁重身故計我我所。六自性心散亂，謂五識身。心安住有十五種者，一初發安住心，謂修三摩地方便。二證得安住心，謂已得未至三摩地。三圓滿安住心，謂已得根本靜慮三摩地。四自在安住心，謂即於此得隨所欲。五有動安住心，謂於下三靜慮。六無動安住心，謂於第四靜慮。七此上寂靜安住心，謂於寂靜無色解脫。八最勝寂靜安住心，謂於想受滅解脫。九信解安住心，謂於聞所生智。十決定安住心，謂於思所生智。十一影像安住心，謂於世間修所生智。十二成實安住心，謂出世間修所生智。十三有增上慢出離安住心，謂於世間靜慮無色。十四無增上慢出離安住心，謂於出離世間靜慮無色。十五三行雜染安住心，謂識隨色而住、緣色而住、依色而住，如是乃至隨行而住、緣行而住、依行而住。此中隨色而住者，謂執受所依故。緣色而住者，謂取境界故。依色而住者，謂由麁重故。如是乃至隨行等三，當知識非識住，緣自心心能盡愛故。復次緣境界六等者，謂常緣境、非常緣境、遍滿緣境、淨行緣境、善巧緣境、淨惑緣境。如是為先復有多種餘緣境界，謂欲界繫心緣欲色無色及不繫境，如是色無色界繫心及不繫心各緣四種境。又依欲界繫心起欲色無色界繫心及不繫心，依色界繫心起色無色界繫心及不繫心，依無色界繫心起無色界繫心及不繫心。又過去心緣過去未來現在，如是未來、現在心各緣三種。又善心緣善不善無記，如是不善、無記心各緣三種。又樂俱行心緣樂俱行等三種境界，如是苦俱行心、不苦不樂俱行心各緣三種。又貪瞋癡相應心各緣貪等相應三種境界。

復次所治心非一者，謂欲界繫有五種心，謂見苦所斷心乃至修道所斷心。如是色無色界繫心各有五種，及無漏心，合為十六種心。復有二十種心，謂欲界繫心有八種：一生得善心、二方便善心、三不善心、四有覆無記心，及無覆無記心，分為四種，謂異熟生心、威儀路心、工巧處心、變化心。色界繫有六心，除不善工巧處心。無色界繫有四心，謂除不善威儀路、工巧處、變化心。不繫心有二種，謂學心、無學心。復次心所有事勝決擇，今當說。頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次所治心非一者，謂欲界繫有五種心，謂見苦所斷心乃至修道所斷心。如是色無色界繫心各有五種，及無漏心，合為十六種心。復有二十種心，謂欲界繫心有八種：一生得善心、二方便善心、三不善心、四有覆無記心，及無覆無記心，分為四種，謂異熟生心、威儀路心、工巧處心、變化心。色界繫有六心，除不善工巧處心。無色界繫有四心，謂除不善威儀路、工巧處、變化心。不繫心有二種，謂學心、無學心。復次心所有事勝決擇，今當說。頌曰：

依多境了別， 各為自業生， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 依多境了別， 各為自業生，

心法不應思， 相似境轉故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 心法不應思， 相似境轉故。

論曰：心所有法依止能緣多境八種識故，各各造作自業而起，依心而有，故名心所有法。不應更思彼所緣境，由彼與識等緣轉故。如經言：若於此受，即於此思；若於此思，即於此想；若於此想，即於此了別。復次今當略說作意、觸、受、想、思五種遍行心法作業。頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：心所有法依止能緣多境八種識故，各各造作自業而起，依心而有，故名心所有法。不應更思彼所緣境，由彼與識等緣轉故。如經言：若於此受，即於此思；若於此思，即於此想；若於此想，即於此了別。復次今當略說作意、觸、受、想、思五種遍行心法作業。頌曰：

引心三分別， 領位審了相， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 引心三分別， 領位審了相，

德失等營為， 名作意等業。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 德失等營為， 名作意等業。

論曰：引發於心是作意業，三和分別是觸業，領納違順俱相違位是受業，審了位相是想業，為造功德過失俱非是思業。餘心法業，如前廣說。復次色事決擇，今當說。頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：引發於心是作意業，三和分別是觸業，領納違順俱相違位是受業，審了位相是想業，為造功德過失俱非是思業。餘心法業，如前廣說。復次色事決擇，今當說。頌曰：

上界無香味， 大造隨可得， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上界無香味， 大造隨可得，

極微無自體， 非實有七事。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 極微無自體， 非實有七事。

論曰：上界無香味者，欲界已上香味無故。大造隨可得者，四大及所造色，隨於聚中現可得者即自相有，不可得者此中即無。極微無自體者，謂諸極微但假想立，自體實無。非實有七事者，謂七種事無有實體，一表色、二形色、三影像、四響音、五觸處造色、六律儀色、七不律儀色。復次頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：上界無香味者，欲界已上香味無故。大造隨可得者，四大及所造色，隨於聚中現可得者即自相有，不可得者此中即無。極微無自體者，謂諸極微但假想立，自體實無。非實有七事者，謂七種事無有實體，一表色、二形色、三影像、四響音、五觸處造色、六律儀色、七不律儀色。復次頌曰：

微和合不離， 善惡無自然， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 微和合不離， 善惡無自然，

三相想外無， 法處色十二。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三相想外無， 法處色十二。

論曰：微和合不離者，謂於大極微能依造色處不相離，餘異處色若和若合亦不相離。善惡無自然者，色非自體有善惡性，隨能發心假說善惡故。三相想外無者，三相色外無別有色，謂有見有對色、無見有對色、無見無對色。三想所行色外亦無別色，謂色想、有對想、種種別異想。法處色十二者，謂法處所攝色，略說有十二種相：一影像相、二所作成就相、三無見相、四無對相、五非實大種所生相、六屬心相、七世間相、八不可思議相、九世間三摩地果相、十出世間三摩地果相、十一自地下地境界相、十二諸佛菩薩隨心自在轉變不可思議相。復次心不相應行勝決擇，今當說。頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：微和合不離者，謂於大極微能依造色處不相離，餘異處色若和若合亦不相離。善惡無自然者，色非自體有善惡性，隨能發心假說善惡故。三相想外無者，三相色外無別有色，謂有見有對色、無見有對色、無見無對色。三想所行色外亦無別色，謂色想、有對想、種種別異想。法處色十二者，謂法處所攝色，略說有十二種相：一影像相、二所作成就相、三無見相、四無對相、五非實大種所生相、六屬心相、七世間相、八不可思議相、九世間三摩地果相、十出世間三摩地果相、十一自地下地境界相、十二諸佛菩薩隨心自在轉變不可思議相。復次心不相應行勝決擇，今當說。頌曰：

當知不相應， 皆假施設有， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 當知不相應， 皆假施設有，

假有性六種， 彼皆二過故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 假有性六種， 彼皆二過故。

論曰：當知心不相應行皆是假有，假有之性略有六種。云何為六？謂若事能起六種言論。何等名為六種言論？一屬主相應言論、二遠離此彼言論、三眾共施設言論、四眾法聚集言論、五不遍一切言論、六非常言論。屬主相應言論者，謂諸言論配屬於主方解其相，非不屬主。如說生時，此誰之生？觀所屬主起此言論，所謂色之生、受想行識之生。非說色時，此誰之色？觀所屬主起此言論。如生，如是住異無常等心不相應行類，如其所應盡當知。是名屬主相應言論。若事能起如是言論，當知此是假相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：當知心不相應行皆是假有，假有之性略有六種。云何為六？謂若事能起六種言論。何等名為六種言論？一屬主相應言論、二遠離此彼言論、三眾共施設言論、四眾法聚集言論、五不遍一切言論、六非常言論。屬主相應言論者，謂諸言論配屬於主方解其相，非不屬主。如說生時，此誰之生？觀所屬主起此言論，所謂色之生、受想行識之生。非說色時，此誰之色？觀所屬主起此言論。如生，如是住異無常等心不相應行類，如其所應盡當知。是名屬主相應言論。若事能起如是言論，當知此是假相。

遠離此彼言論者，謂諸言論非以此顯此，亦非以彼顯彼，此說名為遠離此彼言論。若以此顯此言論，此言論亦於實相處起、亦於假相處起。若以彼顯彼言論，此言論亦於實相處起、亦於假相處起。若非以此顯此亦非以彼顯，彼言論此言論一向於假相處起。云何以此顯此言論於實相處起？如言地之堅。云何此復於假相處起？如言石之圓。如地之堅、石之圓，如是水之濕、油之滑、火之煖、燬之焰、風之動、飄之鼓當知亦爾。云何以彼顯彼言論於實相處起？如言眼之識、身之觸，如是等。云何此復於假相處起？如言佛救德友之食飲衣服嚴具，如是等。云何非以此顯此亦非以彼顯彼言論，一向於假相處起？如舍之門、舍之壁、甕之口、甕之腹、軍之車、林之樹、百之十、十之三，如是等，是名遠離此彼言論。眾共施設言論者，謂六種相貌言說自體施設言論。六種相貌者，謂事相、應識相、好等相、益等相、言說狀相、邪行等相。事相者，謂若相識所取。應識相者，謂若相由作意故能起於識。好等相者，謂若相觸所取。益等相者，謂若相受所取。言說狀相者，謂若相想所取。邪行等相者，謂若相思所取。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 遠離此彼言論者，謂諸言論非以此顯此，亦非以彼顯彼，此說名為遠離此彼言論。若以此顯此言論，此言論亦於實相處起、亦於假相處起。若以彼顯彼言論，此言論亦於實相處起、亦於假相處起。若非以此顯此亦非以彼顯，彼言論此言論一向於假相處起。云何以此顯此言論於實相處起？如言地之堅。云何此復於假相處起？如言石之圓。如地之堅、石之圓，如是水之濕、油之滑、火之煖、燬之焰、風之動、飄之鼓當知亦爾。云何以彼顯彼言論於實相處起？如言眼之識、身之觸，如是等。云何此復於假相處起？如言佛救德友之食飲衣服嚴具，如是等。云何非以此顯此亦非以彼顯彼言論，一向於假相處起？如舍之門、舍之壁、甕之口、甕之腹、軍之車、林之樹、百之十、十之三，如是等，是名遠離此彼言論。眾共施設言論者，謂六種相貌言說自體施設言論。六種相貌者，謂事相、應識相、好等相、益等相、言說狀相、邪行等相。事相者，謂若相識所取。應識相者，謂若相由作意故能起於識。好等相者，謂若相觸所取。益等相者，謂若相受所取。言說狀相者，謂若相想所取。邪行等相者，謂若相思所取。

眾法聚集言論者，謂於眾多和合安立自體言論，如於內色受想行識說我等言論，於外色香味觸安立差別說舍甕軍林等言論。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 眾法聚集言論者，謂於眾多和合安立自體言論，如於內色受想行識說我等言論，於外色香味觸安立差別說舍甕軍林等言論。

不遍一切言論者，謂諸言論有處隨轉、有處退還，如於舍舍言唯隨舍轉，於村亭等即便退還；於甕甕言，於餘瓶器等即便退還；軍言於別男女等退還；林言於別樹根莖葉花菓等退還。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不遍一切言論者，謂諸言論有處隨轉、有處退還，如於舍舍言唯隨舍轉，於村亭等即便退還；於甕甕言，於餘瓶器等即便退還；軍言於別男女等退還；林言於別樹根莖葉花菓等退還。

非常言論者，當知四種因，謂破壞故、不破壞故、加行故、轉變故。破壞故者，如瓶壞已，瓶言捨，瓦等言生。不破壞故者，如種種藥物共和合已或丸或散，種種藥言捨，藥物丸散等言生。加行故者，如於金段起諸加行，造作環釧等異莊嚴具，爾時金段之言捨，異物環釧等言生。轉變故者，如飲食等轉變時，飲食等言捨，糞穢等言生。如是等類應知非常言論，隨於諸物發起如是六種言論，當知此物皆是假有。問：諸心不相應行皆是假有。云何應知？答：由二種過失故，一因過失、二體過失。因過失者，若言生是生因，能生生故說名為生，是即無別果生可得，此生為誰能生因故說之為生？若言生是生體，是即從他生故，不應說為能生。如是餘心不相應行，如理應知。復次彼心等乃至心不相應行、諸有為法是因性故。此因決擇今當說。頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 非常言論者，當知四種因，謂破壞故、不破壞故、加行故、轉變故。破壞故者，如瓶壞已，瓶言捨，瓦等言生。不破壞故者，如種種藥物共和合已或丸或散，種種藥言捨，藥物丸散等言生。加行故者，如於金段起諸加行，造作環釧等異莊嚴具，爾時金段之言捨，異物環釧等言生。轉變故者，如飲食等轉變時，飲食等言捨，糞穢等言生。如是等類應知非常言論，隨於諸物發起如是六種言論，當知此物皆是假有。問：諸心不相應行皆是假有。云何應知？答：由二種過失故，一因過失、二體過失。因過失者，若言生是生因，能生生故說名為生，是即無別果生可得，此生為誰能生因故說之為生？若言生是生體，是即從他生故，不應說為能生。如是餘心不相應行，如理應知。復次彼心等乃至心不相應行、諸有為法是因性故。此因決擇今當說。頌曰：

三過因非五， 因相略繫合， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三過因非五， 因相略繫合，

相依處差別， 建立有多種。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 相依處差別， 建立有多種。

論曰：有一異計立六種因，謂同類因，遍行因，俱有因，相應因，異熟因。能作因。如是六種，除異熟因，餘五因性不應道理，由有三種過失故。何等為三？且如同類因有三過失。若言同類之因，名同類因，有已成過。何以故？若善等法善等體性先已成就，彼何用因？若言同類即因，名同類因，是即無果，有不定過。何以故？不示其果，是誰因耶？又非決定因體同類，不相似法亦為因故。若言非同類即因亦非同類之因，是即言名有虛設過，同類因言無有所主浪施設故。如是於餘四因三種過失，亦應如理廣說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：有一異計立六種因，謂同類因，遍行因，俱有因，相應因，異熟因。能作因。如是六種，除異熟因，餘五因性不應道理，由有三種過失故。何等為三？且如同類因有三過失。若言同類之因，名同類因，有已成過。何以故？若善等法善等體性先已成就，彼何用因？若言同類即因，名同類因，是即無果，有不定過。何以故？不示其果，是誰因耶？又非決定因體同類，不相似法亦為因故。若言非同類即因亦非同類之因，是即言名有虛設過，同類因言無有所主浪施設故。如是於餘四因三種過失，亦應如理廣說。

復次已破不如理因，今當建立如理因相。若略說有二種因：一繫縛相因、二和合相因。繫縛相因者，謂煩惱隨眠，此依能生後有而說。和合相因者，謂因緣和合彼彼法生，此依能生現在時說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次已破不如理因，今當建立如理因相。若略說有二種因：一繫縛相因、二和合相因。繫縛相因者，謂煩惱隨眠，此依能生後有而說。和合相因者，謂因緣和合彼彼法生，此依能生現在時說。

又應知此略所說因相及依處差別建立，復有多種。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又應知此略所說因相及依處差別建立，復有多種。

相者，謂若由此為先，此為建立，此和合故，彼彼諸法或生或得、或成立或成辦、或起作用，當知說此即是彼因。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 相者，謂若由此為先，此為建立，此和合故，彼彼諸法或生或得、或成立或成辦、或起作用，當知說此即是彼因。

問：以誰為先、誰為建立、誰和合故、何法生耶？答：自種子為先，除所依種外所餘若色非色所依及業以為建立，伴及所緣境為和合故，如其所應欲繫、色繫、無色繫及不繫諸法生。問：以誰為先、誰為建立、誰和合故、得何法耶？答：聲聞、獨覺及與如來種性為先，內因力為建立，外因力為和合故，證得煩惱離繫涅槃。此中內因力者，謂如理作意、少欲知足等內分善法。又得人身生在聖處，諸根無缺無諸業障，於如來所具淨信心，如是等法是名內因力。外因力者，謂諸佛出世宣說妙法，住正法者共為伴侶，具悲信者以為施主，如是等法名外因力。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：以誰為先、誰為建立、誰和合故、何法生耶？答：自種子為先，除所依種外所餘若色非色所依及業以為建立，伴及所緣境為和合故，如其所應欲繫、色繫、無色繫及不繫諸法生。問：以誰為先、誰為建立、誰和合故、得何法耶？答：聲聞、獨覺及與如來種性為先，內因力為建立，外因力為和合故，證得煩惱離繫涅槃。此中內因力者，謂如理作意、少欲知足等內分善法。又得人身生在聖處，諸根無缺無諸業障，於如來所具淨信心，如是等法是名內因力。外因力者，謂諸佛出世宣說妙法，住正法者共為伴侶，具悲信者以為施主，如是等法名外因力。

問：以誰為先、誰為建立、誰和合故、何法成立？答：於所知法勝解欲樂為先，宗因譬喻以為建立，不相違眾及對論者為和合故，所欲立義方得成立。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：以誰為先、誰為建立、誰和合故、何法成立？答：於所知法勝解欲樂為先，宗因譬喻以為建立，不相違眾及對論者為和合故，所欲立義方得成立。

問：以誰為先、誰為建立、誰和合故、何法成辦？答：工巧智為先，隨彼勤勞為建立，工巧業處眾具為和合故，彼彼工巧業處成辦。又愛為先，由食住者依止為建立，四食為和合故，已生有情存養得住。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：以誰為先、誰為建立、誰和合故、何法成辦？答：工巧智為先，隨彼勤勞為建立，工巧業處眾具為和合故，彼彼工巧業處成辦。又愛為先，由食住者依止為建立，四食為和合故，已生有情存養得住。

問：以誰為先、誰為建立、誰和合故、何法作用？答：自種為先，即彼前生為建立，彼生緣為和合故，自作業者自所作用而得成辦。自所作業者，如眼之見業。如是所餘諸根，當知各別作業。又如地能持、水能爛、火能燒、風能燥，如是等類是名外法各別作業。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：以誰為先、誰為建立、誰和合故、何法作用？答：自種為先，即彼前生為建立，彼生緣為和合故，自作業者自所作用而得成辦。自所作業者，如眼之見業。如是所餘諸根，當知各別作業。又如地能持、水能爛、火能燒、風能燥，如是等類是名外法各別作業。

依處者，有十五種因緣所依處：一語、二領受、三習氣、四有潤種子、五無間滅、六境界、七根、八作用、九士夫用、十真實見、十一隨順、十二差別功能、十三和合、十四障礙、十五不障礙。差別者，謂十因、四緣、五果。十因者，謂隨說因、觀待因、牽引因、生起因、攝受因、引發因、定別因、同事因、相違因、不相違因。四緣者，謂因緣、等無間緣、所緣緣、增上緣。五果者，謂異熟果、等流果、離繫果、士用果、增上果。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 依處者，有十五種因緣所依處：一語、二領受、三習氣、四有潤種子、五無間滅、六境界、七根、八作用、九士夫用、十真實見、十一隨順、十二差別功能、十三和合、十四障礙、十五不障礙。差別者，謂十因、四緣、五果。十因者，謂隨說因、觀待因、牽引因、生起因、攝受因、引發因、定別因、同事因、相違因、不相違因。四緣者，謂因緣、等無間緣、所緣緣、增上緣。五果者，謂異熟果、等流果、離繫果、士用果、增上果。

此中隨一切法，名為先故想，想為先故說，是謂彼諸法隨說因。若觀待此故、若因此故，於彼諸事若求若取，是謂觀待因。如觀待手故、手為因故，起執取業。觀待足故、足為因故、起往來業。觀待節故、節為因故，起屈伸業。觀待飢渴故、飢渴為因故，追求飲食。隨如是等無量道理，當知皆名觀待因。若種子於最後自果是牽引因。即此種子是自果生起因。除種子外所餘緣是攝受因。即此種子所生起果，是後種所牽引果引發因。能作種種異類各別之因，是名定別因。若觀待因、若牽引因、若生起因、若攝受因、若引發因、若定別因，總攝如是等因名同事因。若於所生能為障礙，是名相違因。若離障礙，是名不相違因。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此中隨一切法，名為先故想，想為先故說，是謂彼諸法隨說因。若觀待此故、若因此故，於彼諸事若求若取，是謂觀待因。如觀待手故、手為因故，起執取業。觀待足故、足為因故、起往來業。觀待節故、節為因故，起屈伸業。觀待飢渴故、飢渴為因故，追求飲食。隨如是等無量道理，當知皆名觀待因。若種子於最後自果是牽引因。即此種子是自果生起因。除種子外所餘緣是攝受因。即此種子所生起果，是後種所牽引果引發因。能作種種異類各別之因，是名定別因。若觀待因、若牽引因、若生起因、若攝受因、若引發因、若定別因，總攝如是等因名同事因。若於所生能為障礙，是名相違因。若離障礙，是名不相違因。

諸法種子是因緣、等無間緣者，若從此識等無間，諸識等決定生，此是彼等無間緣。若諸心心所有法所緣境，是所緣緣。增上緣者，除種子外餘所依，如眼及諸共有法於眼識等，如是所餘諸根等於餘識等。又善不善法攝受愛不愛果，如是等類是增上緣。諸不善法所招惡趣報，有漏善法所招善趣報，是名異熟果。若由習不善故，樂住不善，不善增多；修習善故，樂住於善，善法增多。又與前業相似後果隨轉，是名等流果。若由聖八支道諸煩惱滅，是離繫果。若諸異生由世間道諸煩惱滅，非究竟轉故，非離繫果。若諸世間於現法中隨依一種工巧業處起士夫用，謂營農商賈、事王、書算計數造印等。由依此故苗稼成滿，獲商利等果法成就，是名士用果。眼識是眼根增上果，如是乃至意識是意根增上果。又諸眾生身不散壞，是命根增上果。又二十二根一切各別增上力故彼果得生，應知彼果皆名增上果。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸法種子是因緣、等無間緣者，若從此識等無間，諸識等決定生，此是彼等無間緣。若諸心心所有法所緣境，是所緣緣。增上緣者，除種子外餘所依，如眼及諸共有法於眼識等，如是所餘諸根等於餘識等。又善不善法攝受愛不愛果，如是等類是增上緣。諸不善法所招惡趣報，有漏善法所招善趣報，是名異熟果。若由習不善故，樂住不善，不善增多；修習善故，樂住於善，善法增多。又與前業相似後果隨轉，是名等流果。若由聖八支道諸煩惱滅，是離繫果。若諸異生由世間道諸煩惱滅，非究竟轉故，非離繫果。若諸世間於現法中隨依一種工巧業處起士夫用，謂營農商賈、事王、書算計數造印等。由依此故苗稼成滿，獲商利等果法成就，是名士用果。眼識是眼根增上果，如是乃至意識是意根增上果。又諸眾生身不散壞，是命根增上果。又二十二根一切各別增上力故彼果得生，應知彼果皆名增上果。

問：建立云何？答？依語因依處建立隨說因。何以故？由於欲界繫法、色無色界繫法及不繫法建立，名為先故想轉，想為先故起語，由語故隨見隨聞隨覺隨知起諸言說，是故依語依處建立隨說因。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：建立云何？答？依語因依處建立隨說因。何以故？由於欲界繫法、色無色界繫法及不繫法建立，名為先故想轉，想為先故起語，由語故隨見隨聞隨覺隨知起諸言說，是故依語依處建立隨說因。

依領受因依處建立觀待因。何以故？諸有欲求欲界繫樂者，彼觀此故，於諸欲具或為求得、或求積集、或求受用。諸有欲求色無色繫樂者，彼觀此故，於彼諸緣或為求得、或求受用。諸有欲求不繫樂者，彼觀此故，於彼諸緣或為求得、或求受用。諸有不欲苦者，彼觀此故，於得彼緣於斷彼緣，或求遠離、或求受用。是故依領受依處建立觀待因。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 依領受因依處建立觀待因。何以故？諸有欲求欲界繫樂者，彼觀此故，於諸欲具或為求得、或求積集、或求受用。諸有欲求色無色繫樂者，彼觀此故，於彼諸緣或為求得、或求受用。諸有欲求不繫樂者，彼觀此故，於彼諸緣或為求得、或求受用。諸有不欲苦者，彼觀此故，於得彼緣於斷彼緣，或求遠離、或求受用。是故依領受依處建立觀待因。

依習氣因依處建立牽引因。何以故？由淨不淨業熏習三界諸行，於愛不愛趣中能感愛不愛自身。又即由此增上力故，諸外資具或成滿或損減。是故依諸行淨不淨業習氣依處建立牽引因。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 依習氣因依處建立牽引因。何以故？由淨不淨業熏習三界諸行，於愛不愛趣中能感愛不愛自身。又即由此增上力故，諸外資具或成滿或損減。是故依諸行淨不淨業習氣依處建立牽引因。

依有潤種子因依處建立生起因。何以故？欲繫諸法及色無色繫諸法，各從自種而得生起。愛名能潤，種是所潤，由此所潤諸種子故，先所牽引各別自身今得生起。如經言：業為感生因，愛為生起因。是故依有潤種子依處建立生起因。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 依有潤種子因依處建立生起因。何以故？欲繫諸法及色無色繫諸法，各從自種而得生起。愛名能潤，種是所潤，由此所潤諸種子故，先所牽引各別自身今得生起。如經言：業為感生因，愛為生起因。是故依有潤種子依處建立生起因。

依無間滅因依處及境界、根、作用、士用，真實見因依處建立攝受因。何以故？由欲繫諸法無間滅攝受故、境界攝受故、根攝受故、作用攝受故、士用攝受故，彼諸行轉。如欲繫諸行，如是色無色繫諸行亦爾。真實見攝受故，餘不繫諸行轉。是故依無間滅境界根作用士用真實見依處建立攝受因。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 依無間滅因依處及境界、根、作用、士用，真實見因依處建立攝受因。何以故？由欲繫諸法無間滅攝受故、境界攝受故、根攝受故、作用攝受故、士用攝受故，彼諸行轉。如欲繫諸行，如是色無色繫諸行亦爾。真實見攝受故，餘不繫諸行轉。是故依無間滅境界根作用士用真實見依處建立攝受因。

依隨順因依處建立引發因。何以故？欲繫善法能引欲繫諸勝善法，如是欲繫善法能引色無色繫諸勝善法，隨順彼故。如欲繫善法，如是色繫善法能引色繫諸勝善法及無色繫若不繫諸勝善法。如色繫善法，如是無色繫善法能引無色繫諸勝善法及不繫善法。如無色繫善法，如是不繫善法能引不繫諸勝善法及能引無為作證之法。又不善法能引勝不善法，謂如欲貪能引瞋癡慢見疑身惡行語惡行意惡行。如欲貪，如是瞋癡慢見疑，如其所應盡當知。如是無記之法能引善不善無記法，所謂能持善不善無記種子阿賴耶識。又無記法能引同類勝無記法，謂諸段食能引已生有情令住不壞，及能引彼適悅勢力令其增長，隨順彼故。是故依隨順因依處建立引發因。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 依隨順因依處建立引發因。何以故？欲繫善法能引欲繫諸勝善法，如是欲繫善法能引色無色繫諸勝善法，隨順彼故。如欲繫善法，如是色繫善法能引色繫諸勝善法及無色繫若不繫諸勝善法。如色繫善法，如是無色繫善法能引無色繫諸勝善法及不繫善法。如無色繫善法，如是不繫善法能引不繫諸勝善法及能引無為作證之法。又不善法能引勝不善法，謂如欲貪能引瞋癡慢見疑身惡行語惡行意惡行。如欲貪，如是瞋癡慢見疑，如其所應盡當知。如是無記之法能引善不善無記法，所謂能持善不善無記種子阿賴耶識。又無記法能引同類勝無記法，謂諸段食能引已生有情令住不壞，及能引彼適悅勢力令其增長，隨順彼故。是故依隨順因依處建立引發因。

依差別功能因依處建立定別因。何以故？由欲繫法自體功能有差別故，能生種種體差別法。如欲繫法，如是色繫法、無色繫法及不繫法亦爾。是故依差別功能依處建立定別因。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 依差別功能因依處建立定別因。何以故？由欲繫法自體功能有差別故，能生種種體差別法。如欲繫法，如是色繫法、無色繫法及不繫法亦爾。是故依差別功能依處建立定別因。

依和合因依處建立同事因。何以故？要由獲得自生和合故欲繫法生。如欲繫法，如是色繫法、無色繫法及不繫法亦爾。如生和合，如是得和合、成立和合、成辦和合、作用和合亦爾。是故依和合依處建立同事因。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 依和合因依處建立同事因。何以故？要由獲得自生和合故欲繫法生。如欲繫法，如是色繫法、無色繫法及不繫法亦爾。如生和合，如是得和合、成立和合、成辦和合、作用和合亦爾。是故依和合依處建立同事因。

依有障礙因依處建立相違因。何以故？若欲繫法將生時，若有障礙現前便不得起。如欲繫法，如是色無色繫法及不繫法亦爾。如為欲生，如是為欲得、為欲成立、為欲成辦、為欲作用亦爾。是故依障礙依處建立相違因。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 依有障礙因依處建立相違因。何以故？若欲繫法將生時，若有障礙現前便不得起。如欲繫法，如是色無色繫法及不繫法亦爾。如為欲生，如是為欲得、為欲成立、為欲成辦、為欲作用亦爾。是故依障礙依處建立相違因。

依無障礙因依處建立不相違因。何以故？若欲繫法將生時，若無障礙現前便得生起。如欲繫法，如是色無色繫法及不繫法亦爾。如生，如是得、成立、成辦、作用亦爾。是故依無障礙依處建立不相違因。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 依無障礙因依處建立不相違因。何以故？若欲繫法將生時，若無障礙現前便得生起。如欲繫法，如是色無色繫法及不繫法亦爾。如生，如是得、成立、成辦、作用亦爾。是故依無障礙依處建立不相違因。

復次依種子緣依處建立因緣，依無間滅緣依處建立等無間緣，依境界緣依處建立所緣緣，依所餘緣依處建立增上緣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次依種子緣依處建立因緣，依無間滅緣依處建立等無間緣，依境界緣依處建立所緣緣，依所餘緣依處建立增上緣。

復次依習氣及隨順因依處緣依處建立異熟果及等流果、依真實見因依處緣依處建立離繫果、依士用因依處緣依處建立士用果、依所餘因依處緣依處建立增上果。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次依習氣及隨順因依處緣依處建立異熟果及等流果、依真實見因依處緣依處建立離繫果、依士用因依處緣依處建立士用果、依所餘因依處緣依處建立增上果。

復次順益義是因義、建立義是緣義、成辦義是果義。復次建立因有五種相、謂能生因、方便因、俱有因、無間滅因、久遠滅因。能生因者，謂生起因。方便因者，謂所餘因。俱有因者，謂攝受因一分，如眼於眼識，如是耳等於所餘識。無間滅因者，謂生起因。久遠滅因者，謂牽引因。又建立因有五種相，謂可愛因、不可愛因、增長因、流轉因、還滅因。又建立因有七種相，謂無常法是因相。無有常法得名為因，謂若生因、若得因、若成立因、若成辦因、若作用因。又無常法為無常法因時，與他性為因非己性，亦與後自性為因，非即此剎那。又與他性為因及後自性為因時，必已生未滅，非未生已滅。又已生未滅為因時，必得餘緣，非不得。又得餘緣時，必成變異，非未成變異。又成變異時，必有功能相應，非功能退失。又功能相應時，必相稱隨順，非不相稱不隨順。如是七種因相，如其所應建立應知。復次無為決擇今當說。頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次順益義是因義、建立義是緣義、成辦義是果義。復次建立因有五種相、謂能生因、方便因、俱有因、無間滅因、久遠滅因。能生因者，謂生起因。方便因者，謂所餘因。俱有因者，謂攝受因一分，如眼於眼識，如是耳等於所餘識。無間滅因者，謂生起因。久遠滅因者，謂牽引因。又建立因有五種相，謂可愛因、不可愛因、增長因、流轉因、還滅因。又建立因有七種相，謂無常法是因相。無有常法得名為因，謂若生因、若得因、若成立因、若成辦因、若作用因。又無常法為無常法因時，與他性為因非己性，亦與後自性為因，非即此剎那。又與他性為因及後自性為因時，必已生未滅，非未生已滅。又已生未滅為因時，必得餘緣，非不得。又得餘緣時，必成變異，非未成變異。又成變異時，必有功能相應，非功能退失。又功能相應時，必相稱隨順，非不相稱不隨順。如是七種因相，如其所應建立應知。復次無為決擇今當說。頌曰：

心所緣等故， 清淨所緣故， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 心所緣等故， 清淨所緣故，

四種離繫故， 建立八無為。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四種離繫故， 建立八無為。

論曰：八種無為，如攝事品已說。虛空無為者，由心所緣境相相似故立為常，非緣彼心緣彼境界有時變異故。由清淨所緣故建立真如，由此真如如清淨時，所緣體相常如是住故。由四種離繫故，建立餘四無為，謂非擇滅等四種。離繫者，謂緣差脫畢竟離繫、簡擇煩惱究竟離繫、苦樂暫時離繫、心心法暫時離繫。如是已說一切決擇，界事決擇今當說。頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：八種無為，如攝事品已說。虛空無為者，由心所緣境相相似故立為常，非緣彼心緣彼境界有時變異故。由清淨所緣故建立真如，由此真如如清淨時，所緣體相常如是住故。由四種離繫故，建立餘四無為，謂非擇滅等四種。離繫者，謂緣差脫畢竟離繫、簡擇煩惱究竟離繫、苦樂暫時離繫、心心法暫時離繫。如是已說一切決擇，界事決擇今當說。頌曰：

三界應當知， 十二相差別， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三界應當知， 十二相差別，

所治及能治， 唯能損伏種。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 所治及能治， 唯能損伏種。

論曰：當知欲色無色三界，有十二種相差別。一多種差別，此復六種應知，謂多種所依、多種相貌、多種處所、多種境界、多種煩惱、多種作業。二趣差別。三苦樂不苦不樂俱行差別。四有難無難差別，謂欲界或有難或無難，上二界唯有難少功能故。五不清淨處不清淨身等差別，謂或有處不清淨身清淨，謂欲界無難處生。或有處清淨非身清淨，謂色無色界異生。或有處不清淨身不清淨，謂欲界有難處生。或有處清淨身清淨，謂色無色界已見諦者。六受用差別，謂欲界受用外門境界及受用四食，上二界受用內門境界及受用三食。七善根勝劣差別。八雜惡行不雜惡行善根差別。九麁重厚薄差別。十生差別。十一得自體差別，謂於欲界具四種得自體，上二界唯有一種，由彼界無故、自害亦無他害故。十二言說差別，謂欲界中具四種言說，色界無覺無推度故，無色界中一切無有。又此三界能治所治差別應知，謂欲界是所治，色界是能治；色界是所治，無色界是能治。又下地是所治，上地是能治。如是對治，唯損伏種令其微劣，非是永害，以更生故。復次頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：當知欲色無色三界，有十二種相差別。一多種差別，此復六種應知，謂多種所依、多種相貌、多種處所、多種境界、多種煩惱、多種作業。二趣差別。三苦樂不苦不樂俱行差別。四有難無難差別，謂欲界或有難或無難，上二界唯有難少功能故。五不清淨處不清淨身等差別，謂或有處不清淨身清淨，謂欲界無難處生。或有處清淨非身清淨，謂色無色界異生。或有處不清淨身不清淨，謂欲界有難處生。或有處清淨身清淨，謂色無色界已見諦者。六受用差別，謂欲界受用外門境界及受用四食，上二界受用內門境界及受用三食。七善根勝劣差別。八雜惡行不雜惡行善根差別。九麁重厚薄差別。十生差別。十一得自體差別，謂於欲界具四種得自體，上二界唯有一種，由彼界無故、自害亦無他害故。十二言說差別，謂欲界中具四種言說，色界無覺無推度故，無色界中一切無有。又此三界能治所治差別應知，謂欲界是所治，色界是能治；色界是所治，無色界是能治。又下地是所治，上地是能治。如是對治，唯損伏種令其微劣，非是永害，以更生故。復次頌曰：

法王、海醎味、 欲惡趣長壽、 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 法王、海醎味、 欲惡趣長壽、

多世界共一， 各二種因緣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 多世界共一， 各二種因緣。

論曰：何因緣故焰魔鬼王說名法王？謂由攝益彼眾生故。由二種因能為攝益：一令彼憶念前生所作，令自訶厭先世惡業故；二令於地獄卒所不造餘惡業故，從彼地獄速得出離。何因緣故諸大海水皆悲醎味？謂由二因故：一水生眾生福力增上故，令餘眾生不能趣入；二陸生眾生非福增上故，令彼不得入取珍寶。何因緣故，於地獄、畜生趣一分眾生壽量長遠，非於欲界所攝善趣？謂惡趣長壽由二因故，一欲界善法思擇勵力方能起故、二諸不善法不由思擇任運起故。何因緣故，此三千大千世界中有多世界乃至色究竟天，而同說為一世界但至梵世？謂亦由二因故，一同成壞故、二建立眾會故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：何因緣故焰魔鬼王說名法王？謂由攝益彼眾生故。由二種因能為攝益：一令彼憶念前生所作，令自訶厭先世惡業故；二令於地獄卒所不造餘惡業故，從彼地獄速得出離。何因緣故諸大海水皆悲醎味？謂由二因故：一水生眾生福力增上故，令餘眾生不能趣入；二陸生眾生非福增上故，令彼不得入取珍寶。何因緣故，於地獄、畜生趣一分眾生壽量長遠，非於欲界所攝善趣？謂惡趣長壽由二因故，一欲界善法思擇勵力方能起故、二諸不善法不由思擇任運起故。何因緣故，此三千大千世界中有多世界乃至色究竟天，而同說為一世界但至梵世？謂亦由二因故，一同成壞故、二建立眾會故。